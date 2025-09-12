WhatsApp İş Pazarlama: Müşterilere Ulaşmak ve Onları Dönüştürmek

Dünya gürültülü bir hale geliyor ve herkes özel müşterilerinizin dikkatini çekmek istiyor. Üstelik dikkat süresi, tahmin edebileceğinizden daha hızlı bir şekilde azalıyor.

Müşterileriniz tarafından fark edilmek markanızın en büyük zorluğuysa, iş için WhatsApp pazarlaması gürültüyü kesmenize yardımcı olabilir.

%98'lik açılma oranı ve ışık hızında yanıt süreleri ile e-posta ve sosyal medyanın sunamadığı şeyleri sunar: dikkat, anında yanıt ve samimiyet.

Bu kılavuzda, işiniz için WhatsApp pazarlamasını kullanmak hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşım ediyoruz. Bonus: ClickUp'ın tüm WhatsApp pazarlama ş akışınızı tek bir yerden koordine etmenize nasıl yardımcı olduğunu da göstereceğiz.

WhatsApp İş Pazarlama Nedir?

WhatsApp iş pazarlama, WhatsApp'ı ürünlerinizi tanıtmak, müşterilerle doğrudan iletişim kurmak ve kişiselleştirilmiş, iki yönlü iletişim yoluyla satışları artırmak için kullanmayı içerir.

Bu form bir konuşma pazarlama, özel teklifler, ürün lansmanı duyuruları, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları, sipariş güncellemeleri ve yararlı ipuçları veya kılavuzlar gibi pazarlama mesajları göndermenizi sağlar.

Küçük işletmeler genellikle ücretsiz WhatsApp İş Uygulamasını kullanırken, büyük markalar erişimlerini otomasyon ve ölçeklendirme için WhatsApp Business Platformu (API) kullanır.

Unutmayın: WhatsApp'ın İş Politikası ve Ticaret Politikası uyarınca, yalnızca kabul eden, yani WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçmenize açıkça izin veren kişilere pazarlama veya promosyon mesajları gönderebilirsiniz.

🚨 Not: WhatsApp iş hesapları ile kişisel hesapların amaçları farklıdır. Kişisel WhatsApp, arkadaşlar ve aile arasında günlük gizli mesajlaşma için tasarlanmıştır. Buna karşılık, WhatsApp Business özellikle iş iletişimi için geliştirilmiştir. İş profilleri, hızlı yanıtlar, etiketler ve kataloglar gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, WhatsApp'ın iş iletişimi politikalarına tabidir.

📚 Daha Fazla Bilgi: Etkili Pazarlama Planı Örnekleri ve Örnekleri

Pazarlama için Neden WhatsApp Kullanmalı?

Öncelikle, WhatsApp'ın 180 ülkede ve 60 dilde yaklaşık 3 milyar aylık kullanıcısı var. Ancak asıl değer, sadece erişimden öteye geçiyor.

WhatsApp İş'ın pazarlama iletişim stratejinizde yer almayı hak etmesinin nedenleri şunlardır:

Yüksek etkileşim: WhatsApp mesajlarının WhatsApp mesajlarının açılma oranı %98 iken, e-postaların ortalama açılma oranı %20'dir. Daha da iyisi, mesajların %90'ı 3 dakika içinde okunur. Bu anlık iletişim, flash satışlar ve etkinlik hatırlatıcıları için çok değerlidir

*zengin multimedya ve etkileşimli özellikler: WhatsApp, ürün resimleri, video, PDF'ler, sesli mesajlar ve çıkartmaları destekler. WhatsApp İş API ile, "Evet/Hayır" anketleri veya dokunarak satın al bağlantıları gibi mesajları etkileşimli hale getirmek için düğmeler de ekleyebilirsiniz

Gerçek zamanlı iki yönlü iletişim: WhatsApp üzerinden iletişim kurmak satışları hızlandırır ve sürtüşmeleri ortadan kaldırır. Örnek, birisi ürününüzü görüp "M boyutunda mavi renkte mevcut mu?" diye sorarsa, hızlı bir cevap ilgiyi anında satın almaya dönüştürebilir

Yüksek güven ve güvenlik: WhatsApp pazarlama mesajları uçtan uca şifrelenir ve gerçek telefon sayılarına bağlıdır. Ayrıca, doğrulanmış iş rozetleri güvenilirliği bir kat daha artırır

*uygun maliyetli pazarlama: WhatsApp İş uygulamasının kullanımı ücretsizdir ve API maliyetleri bile SMS veya ücretli reklamlardan daha düşüktür. Pazarlama mesajlarınız için pahalı reklamlar veya reklam alanlarına ihtiyacınız yoktur

Omnichannel stratejisine uyar: Ayrıntılı güncellemeler için e-posta, potansiyel müşterileri çekmek için sosyal medya kullanabilir ve ardından hızlı, kişisel takip için onları WhatsApp'a davet edebilirsiniz. Birçok CRM de WhatsApp ile entegrasyonlar olduğundan, sohbetleri e-postalarla birlikte tek bir yerden yönetebilirsiniz

👀 Biliyor muydunuz? WhatsApp, başlangıçta "işte" veya "pil zayıf" gibi durum güncellemelerini göstermek için oluşturuldu. Mesajlaşma özelliği daha sonra eklendi, ancak kısa sürede ana özellik haline geldi.

📚 Daha fazla bilgi: WhatsApp'ın Avantajları ve Dezavantajları

WhatsApp'ı İş Pazarlamasında Kullanma: Stratejiler ve Gerçek Hayattan Örnekler

İlk kayıtları almaktan kişiselleştirilmiş içerik otomasyonuna kadar, pazarlama stratejinizde WhatsApp İş platformunu profesyonelce kullanmanın yollarını burada bulabilirsiniz. Size ilham vermesi için başarılı WhatsApp pazarlama kampanyalarının gerçek örneklerini de ekledik.

1. Liste oluşturun

Instagram veya TV gibi pasif kanalların aksine, WhatsApp mesajlaşma uygulaması dikkat çekmenizi zorunlu kılar. Markanız herhangi bir WhatsApp kullanıcısına yayın yapamaz; izin almanız gerekir. Katılım zorunludur.

WhatsApp'taki her abone sizden haber almak istediğini açıkça belirttiği için, bu liste oluşturabileceğiniz en kasıtlı ve yüksek sinyalli listelerden biridir. Üçüncü taraf verilerinden uzaklaşan bir dünyada, bu tür doğrudan, rıza temelli erişim pazarlama açısından bir altın madeni niteliğindedir.

Müşteri etkileşimi için tercih listelerinizi oluşturmanın bazı yolları şunlardır:

Satın alma sonrası uyarılar: Ödeme sırasında, müşterilerin WhatsApp üzerinden sipariş güncellemeleri veya erken erişim isteyip istemediklerini soran bir onay kutusu ekleyin

Web sitesi pop-up'ları: WhatsApp'a kaydolma karşılığında indirim veya ücretsiz kılavuz gibi bir cazip teklif sunun

Instagram/Meta CTA'ları: Hikaye öne çıkanları veya biyografi bağlantılarını kullanarak WhatsApp kayıt formuna veya tıklayarak sohbet bağlantısına trafik çekin

QR kodları: Mağaza içinde veya ambalaj üzerinde, WhatsApp kayıt akışına doğrudan bağlantı sağlayan QR kodları kullanın

Etkinlik veya web semineri kaydı: Kullanıcıları, kayıt sırasında WhatsApp iş hesabınız aracılığıyla hatırlatıcılar veya bonus içerikler için kaydolmalarını isteyin

Kullanıcıların markanızdan ne bekleyebileceğini her zaman belirtin. Bu durumda, marka mesajlaşma uygulaması aracılığıyla güncellemelerin paylaşımını yapar.

📚 Daha fazla bilgi: İş için WhatsApp CRM'yi Kullanarak İşlemleri Kolaylaştırma

2. Promosyonları kişiselleştirin

WhatsApp'ın %98'in üzerinde olan açılma oranını ( e-postaların sadece %20'sine kıyasla) göz önünde bulundurursak, özelinizin WhatsApp mesajınızı tıklayıp okuma olasılığı daha yüksektir.

Ancak bu tür bir erişim, daha yüksek riskler anlamına gelir. Alaka düzeyi için çubuğun çok daha yüksek olduğu bir ortamdır.

İlk olarak, kayıt olan listeni müşteri demografisi, satın alma geçmişi, ilgi alanları, konum veya son etkileşim tarihine göre daha küçük gruplara ayır.

Ardından, Etiketler özelliğini kullanarak her bir kişiye "Yeni müşteri", "VIP" veya "Sezonluk alıcı" gibi kategorilerle etiketler ekleyin. Görsel ayrım için etiketlere farklı renkler de atayabilirsiniz.

WhatsApp İş Etiket özelliği ile sohbet yönetimini basitleştirin

Bu etiketlere dayanarak, WhatsApp pazarlama kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz:

Satın alma geçmişine göre ürün önerilerini özelleştirin

Son satın alımlarla bağlantılı doğum günü teklifleri veya yenileme hatırlatıcıları gönderin

Teslimat uygunluğuna veya yerel promosyonlara göre coğrafi hedefli mesajlar gönderin.

CRM'nizde müşteri türleri için etiketler oluşturun (ör. yüksek değer, sık iade eden, kupon sevenler) ve bunları kampanya akışlarına harita

👀 Örnek Moda ve yaşam tarzı perakendecisi 6thStreet, e-posta, push bildirimleri ve SMS gibi geleneksel pazarlama kanallarında azalan etkileşimi iyileştirmek için WhatsApp İş Platformunu benimsedi. Marka, kayıt olan kullanıcılara aşağıdaki mesajları gönderdi: Yeni kullanıcılara kişiselleştirilmiş hoş geldiniz mesajı

Özel müşterilerin ilgisini canlı tutmak için kişiselleştirilmiş ürün önerileri

Güncellik, sıklık ve değere göre belirli özel müşterilere gönderilen promosyon mesajı kampanyaları

Terk edilmiş sepet mesajları

Satın alma işleminden sonraki 24 saat içinde gönderilen takip pazarlama mesajları

Satış uyarıları dahil olmak üzere devam eden kampanyalar Sonuç: Diğer kanallara kıyasla ilk kez alışveriş yapan müşterilerin dönüşümünde 10 kat artış

*e-posta ve push bildirimlerine kıyasla terk edilmiş sepet dönüşümlerinde 6 kat artış

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki CRM şablonları, ilk kayıt işleminden satın alma sonrası takiplere kadar ilişkinizin her adımı yönetmek için önceden oluşturulmuş bir çerçeve sunar. Sepet hatırlatıcıları, gönderim güncellemeleri veya inceleme taleplerini manuel olarak oluşturmak yerine, şablonlar bu tekrarlayan iş akışlarını standartlaştırmanıza ve otomasyonunuza yardımcı olur.

3. Ürün lansmanı yayınları gönderin

Bir ürünü sosyal medyada duyurduğunuzda, algoritmalar, memler ve reklamlarla rekabet etmek zorunda kalırsınız. Ancak WhatsApp'ta, ürün bir arkadaşınızın mesajının yanında görünür, bu da daha fazla dikkat ve daha hızlı eylem anlamına gelir.

WhatsApp İş uygulamasının Yayın özelliği, ürün lansmanını doğrudan kullanıcının sohbetine iletmenizi sağlar.

Lansman yayını özel mesajınıza şunları ekleyin:

Kısa ve etkileyici bir mesaj: "Yeni bir ürün çıkardık 👀"

Net bir CTA: "İlk sırada olmak için buraya dokunun" veya "Ön izleme için EVET yazın"

Bir resim veya video: Görseller her zaman tıklama sayısını artırır

Özel fırsat: "Sadece WhatsApp ailemize 24 saat boyunca sunulacak"

Lansman öncesi teaser: “ 🤫 Yarın saat 10:00'da [Markanız]'a yeni bir şey geliyor! Hazır olun…”

💡 Profesyonel İpucu: Etiketleri yayın listeleriyle birleştirerek belirli özel gruplara kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Örnek, bir etikette şöyle yazıyorsa: İlk satın alma: İkinci siparişi teşvik etmek için teşekkür mesajı ve indirim gönderin

Sık alışveriş yapan müşteriler: Erken erişim veya VIP teklifleriyle sadakati ödüllendirin

4. Takip işlemlerini otomasyon ile otomatikleştirin ve müşteri ilişkileri süreçlerini geliştirin

Tüketicilerin %74'ünden fazlası , sadece kendilerini çok bunalmış hissettikleri için satın alma işlemlerinden vazgeçmiştir. Bu hiç de şaşırtıcı değildir. Tüketicileriniz mesajlar, reklamlar, dikkat dağıtıcı unsurlar, iddialar ve gürültü ile bombardımana tutulmaktadır.

Ancak iyi haber şu ki, WhatsApp mesajları gürültüyü azaltmanıza yardımcı oluyor. Ve bu süreci ClickUp'ın CRM Yazılımını kullanarak otomasyon yapabilirsiniz. Büyük ölçekte hiper kişiselleştirmeyi düşünün. İşte nasıl yapacağınız:

terk edilmiş sepet hatırlatıcıları: *Bir müşteri sepetinde öğe bırakırsa, belirlenen süre içinde bir WhatsApp mesajı tetikleyici gönderin. ClickUp CRM'yi kullanarak potansiyel müşterinin durumunu etiketleyin ve ürün kategorisine veya sepet değerine göre kişiselleştirilmiş, zamana dayalı hatırlatmalar için otomasyon kuralları belirleyin

nakliye güncellemeleri:* Sipariş gönderildikten veya teslimata çıktıktan sonra özel kişiyi bilgilendirin. Bunu yapmak için, sipariş karşılama yönetim sisteminizi ClickUp CRM ile bağlantı kurun

i̇nceleme talepleri: *Teslimattan sonra, ClickUp otomatik olarak WhatsApp üzerinden inceleme isteği göndermek için bir görev atayabilir. İnceleme gönderildikten sonra, bir sonraki satın alımları için kupon içeren bir teşekkür mesajı tetikleyici gönderin

Potansiyel müşteri geliştirme dizileri: ClickUp CRM'yi kullanarak, sıcak potansiyel müşterileri segmentlere ayırın ve etiketleyin, ardından potansiyel müşterilerinizi bilgilendiren bir WhatsApp mesaj dizisi ayarlayın

Akıllı otomatik yanıtlar: WhatsApp'ın Mesaj Yok özelliği sayesinde WhatsApp'ın Mesaj Yok özelliği sayesinde çalışma saatleri dışında otomatik yanıtlar gönderin ve kullanıcıları SSS veya chatbot'unuza yönlendirin. ClickUp, bu otomatik yanıtları izleme ve manuel yanıt gerektiğinde takip görevleri oluşturma imkanı sunar. ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak görev durumunu değiştirin ve bir sonraki mesajı manuel olarak gönderme zamanı geldiğinde bir hatırlatıcı tetikleyiciyi tetikleyin

ClickUp Otomasyonlarının iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirdiğini öğrenmek için bu video izleyin!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarına, ClickUp Çalışma Alanınızda günlük veya haftalık kontroller yapmasını ve gecikmeleri işaretlemesini söyleyin. Bir Ajan, örneğin, sepetleri terk edildikten sonra hangi kişilere takip yapılmadığını veya hangi müşteri yorum taleplerine yanıt verilmediğini kontrol edebilir. Otomatik olarak yorum ekler, özel bir alanı günceller veya görevü doğru takım arkadaşına yeniden atar, böylece takımınız neyin yapılması gerektiğini tam olarak bilir. ClickUp Autopilot Agents ile görevlerden ve belgelerden bağlam bilgisi edinin

5. WhatsApp üzerinden içerik pazarlamasıyla özel müşterilerin ilgisini çekin

Yararlı içerikler kullanarak müşterilerle etkileşim kurmak için onların size ulaşmasını beklemenize gerek yok. Müşteri platformunuza kaydolur kaydolmaz, önceden yazılmış içerikler aracılığıyla onlarla etkileşim kurduğunuz bir ş Akışı oluşturun.

Belirli özellikler için "nasıl yapılır" kılavuzları, sık sorulan soruları yanıtlayan bir blog veya haftanın belirli günlerinde gönderilen hızlı ürün ipuçları gibi örnekleri düşünün.

👀 Örnek Fransız cilt bakım markası Clarins, mevcut müşterilerine kişiselleştirilmiş WhatsApp mesajları içeren Ulusal Ruj Günü kampanyası düzenledi. Kampanya, Clarins'in kayıtlı müşteri tabanıyla konuşmalı bir ilişki kurmayı amaçlıyordu. Müşteriler tercih ettikleri ruj türünü seçtikten sonra, seçimlerinin videosu gösterildi ve kendilerine uygun rengi bulmak için kişiselleştirilmiş tavsiyeler almak üzere markanın web sitesine yönlendirildiler. Sonuç: 4. E-posta göre 5 kat daha yüksek açılma oranı

E-posta göre 7 kat daha yüksek dönüşüm oranı

Markanız da benzer bir yaklaşım benimsemektedir. Ancak, küçük bir iş sahibi veya birden fazla işi yöneten bir e-ticaret girişimcisiyseniz, her mesajı manuel olarak yazmak zaman alıcı bir iştir. Uzun içeriklere sahip olsanız bile, bunların daha kısa biçimlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, içeriğinizi WhatsApp'a uygun mesajlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Örnek, ClickUp Brain'in nasıl bir metin oluşturduğunu ve bu metni nasıl iyileştirip gönderebileceğinizi görün.

WhatsApp pazarlaması için eyleme geçirilebilir içerik oluşturmak için ClickUp Brain'i kullanın

Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak WhatsApp sohbetlerinden tekrar eden soruları özetleyebilirsiniz, örneğin "Bu ürün çocuklar için güvenli mi?" veya "İade politikası nedir?". Bunları yeniden kullanılabilir mesaj istemleri, SSS'ler veya eğitici ipuçları haline getirin.

Dahası, Brain metni görsele dönüştürmenize de yardımcı olur.

✨ Bu komutu deneyin İpucu 1: Yağlı cilde sahip alıcılarım için 3 cilt bakımı ipucu yazın ve yaz aylarında ciltlerini sağlıklı tutmak için neler yapılabileceğini önerin İpucu 2: Instagram için bu ipuçlarını kullanarak bir sosyal medya gönderisi oluşturabilir misiniz? Bunu retro tarzda görsel bir içeriğe dönüştürün. WhatsApp mesajınıza eşlik edebilecek görseller oluşturmak için Prompt Brain'i kullanın

Bonus: Birden fazla kampanya, kanal ve persona ile çalışıyorsanız, ClickUp Brain MAX'a geçmeyi düşünün. Standart AI asistanlarından farklı olarak Brain MAX, Google Drive, OneDrive, SharePoint ve daha fazlası gibi tüm araçlarınıza bağlantıya sahiptir. Ürün belgelerini, destek komut dosyalarını veya geçmiş blog gönderilerini anında çekin ve sekmeler arasında geçiş yapmadan bunları WhatsApp'a uygun mesajlara dönüştürün. Hatta sesli komutları kullanarak Brain MAX'tan mesaj dizilerini taslak olarak hazırlamasını veya güncellemesini, damla kampanyaları için uzun belgeleri özetlemesini veya çalışma alanınızda doğru varlığı bulmasını isteyebilirsiniz. Brain MAX hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu video'yu izleyin!

🧠 İlginç Bilgi: Haziran 2013'te WhatsApp, sadece 24 saat içinde 27 milyar mesaj işleyerek dudak uçuklatan bir rekor kırdı. Bu mesajların yaklaşık 10 milyarı gelen, 17 milyarı giden mesajlardı.

WhatsApp İş Uygulaması, en erişilebilir başlangıç noktasıdır. Kurulumu ücretsizdir, kolaydır ve tek başına çalışan işletme sahipleri veya küçük takımlar için idealdir. İşletme profili oluşturabilir, otomasyon selamlamalar ayarlayabilir ve etiketlerle kişileri düzenleyebilirsiniz.

Ancak pazarlama ihtiyaçlarınız arttıkça, bu temel kurulum genellikle sınırlarına ulaşır. Bu durumda, dikkate almanız gereken en iyi WhatsApp pazarlama araçları şunlardır.

1. WhatsApp İş Platformu (API)

Bu, WhatsApp (Meta) tarafından sağlanan bir arayüzdür ve orta boyutlu ve büyük işler için en uygunudur. Pazarlamacılar, bu arayüzü programlı olarak ve üçüncü taraf iş çözümü sağlayıcıları (BSP'ler) aracılığıyla mesaj gönderip almak için kullanabilirler.

Yapılacaklarınız:

Kayıt olan kullanıcılara aynı anda mesaj gönderin

Kullanıcı eylemlerine (ör. terk edilmiş sepet, doldurulmuş form veya teslimat durumu) göre WhatsApp mesajlarının tetikleyici olarak kullanılmasını sağlayarak ş akışlarını otomatikleştirin

API'ye bağlantılı chatbot araçlarını kullanarak SSS'leri yanıtlayın, siparişleri alın veya potansiyel müşterileri değerlendirin

Nakliye güncellemeleri, yeniden etkileşim teşvikleri veya randevu hatırlatıcıları gibi giden mesajlar için önceden onaylanmış şablonları kullanın

Sorunsuz veri akışı ve bağlam açısından zengin yanıtlar için CRM, yardım masası veya e-ticaret platformunuza bağlanın

Kampanyalarınızı optimize etmek için ayrıntılı teslimat, açılma ve özel müşteri etkileşimi metriklerine erişin

Çoğu BSP, mesaj başına veya aylık ücret alır. Ancak bu maliyet, daha iyi erişim, yanıt oranları ve zaman tasarrufu ile karşılığını verir. Ayrıca, WhatsApp İş hesabınızda yeşil doğrulama işareti rozeti istiyorsanız, API tek yolunuzdur.

📚 Daha fazla bilgi: CRM Süreci Nedir? Kendi Sürecinizi Oluşturmak İçin Temel Adımlar

Pazarlama hedefleriniz geliştikçe, WhatsApp İş platformunu tamamlamak için tasarlanmış bir dizi özel araç arasından seçim yapın.

Araç Türü Anahtar Avantaj İdeal Brevo (Hepsi Bir Arada) Otomasyon ve analitik ile birleştirilmiş WhatsApp, e-posta ve SMS kampanyaları Mesajlaşma kanallarını birleştirmek ve karmaşık kurulumlar yapmadan erişimi genişletmek isteyen kurumsal işletmeler Respond.io ( Omnichannel CRM) Otomasyon mantığı ile WhatsApp, Messenger, IG ve daha fazlasında merkezi mesajlaşma Tüm müşteri konuşmalarını tek bir görünümde görmek isteyen orta boyutlu destek ve satış takımları Bird (MessageBird) Görsel kampanya oluşturucu + çok kanallı koordinasyon Gelişmiş mesajlaşma mantığıyla çoklu temas kampanyaları yürüten kurumsal işletmeler Gupshup (AI Destekli API) AI destekli şablonlar, sohbet robotları ve müşteri yolculuğu otomasyonu Hızla büyüyen DTC markaları veya büyük ölçekli konuşma pazarlamasına ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler WANotifier (Kampanya Aracı) Damla pazarlama, yayınlar, API işaretlemesi yok, takım gelen kutusu Minimum teknik karmaşıklıkla yalın pazarlama yapan küçük takımlar Zixflow, Wati, Interakt (otomasyon araçları) Huni otomasyonu, etiketler, SSS ve bot kurulum Küçük ve orta boyutlu işler için besleme akışları, oryantasyon serileri ve tekrar kampanyaları ayarlama ClickUp (Kampanya Yönetimi Katmanı) Merkezi planlama, varlık oluşturma, takım işbirliği ve ş Akışı izleme Fikir aşamasından lansmana kadar çok kanallı WhatsApp kampanyalarını uçtan uca yöneten pazarlama takımları

WhatsApp iş pazarlaması için yasal hususlar WhatsApp üzerinden işinizin pazarlaması için hangi aracı seçerseniz seçin, uymanız gereken bazı temel yasal kurallar şunlardır: Önce izin alın: Kullanıcılara mesaj göndermeden önce, onlardan açık ve aktif bir şekilde onay almanız gerekir. Kullanıcıların gönüllü olarak katılmayı kabul etmeleri gerekir

WhatsApp kurallarına uyun: Spam olarak işaretlenip hesabınızın askıya alınmasını önlemek için WhatsApp'ın İş ve Ticaret Politikalarına sıkı sıkıya uyun

Gizlilik yasalarına uyun: Özel verileri topluyorsanız, GDPR (AB), CCPA (Kaliforniya) ve PDPA gibi veri koruma düzenlemelerine uyun

Mesajlaşma kurallarını öğrenin: İstenmeyen promosyon mesajları spam olarak kabul edilir. Özel kişi önce sizinle iletişime geçmelidir veya önceden onaylanmış şablonları kullanmalısınız

*müşteri özel verilerini koruyun: Şifreleme ve güvenli depolama yoluyla kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlayın ve yerel veri saklama yasalarına uyun

📚 Daha fazla bilgi: En İyi Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulamaları

WhatsApp İş Pazarlama Çabalarınızın Başarısını Ölçme Yöntemleri

Diğer pazarlama kampanyalarında olduğu gibi, WhatsApp İş kampanyalarınızın sonuçlarını da izlemeniz gerekir. Böylece yatırım getirisini değerlendirebilir ve daha da önemlisi, özel müşterilerinizin ilgisini çeken unsurları öğrenebilirsiniz.

Bunu yapmak için nicel ve nitel sinyallerin bir karışımını kullanabilirsiniz. İşte ölçmeniz gerekenler hakkında bazı ipuçları.

Nicel ölçütler

Teslimat oranı: Başarıyla teslim edilen mesajların yüzdesi. Sürekli düşük bir oran, kişi veritabanınızda sorunlar olduğunu gösterebilir

Blok ve iptal oranı: Kullanıcıların sayınızı blok etme veya abonelikten çıkma oranı. Bu metrikteki ani artış, içerikinizin veya sıklığınızın acil olarak ayarlanması gerektiğinin önemli bir göstergesidir

Açılma oranı: Alıcıların açtığı teslim edilen mesajların oranı

Tıklama oranı (CTR): Bağlantı içeren mesajlar için, bu oran bağlantıya tıklayan kullanıcıların yüzdesini ölçer. Mesajınızın ikna ediciliğinin doğrudan bir göstergesidir

*yanıt oranı: Yayınınıza yanıt gönderen kullanıcıların yüzdesi. Bu KPI, mesajınızın iki yönlü bir konuşmayı ne kadar iyi tetiklediğini ölçmek için çok önemlidir

*dönüşüm oranı: Mesajınızı aldıktan sonra istenen eylemi (ör. satın alma işlemini tamamlama, demo rezervasyonu yapma, kupon kodunu kullanma) tamamlayan kullanıcıların yüzdesi

Oluşturulan potansiyel müşteriler: WhatsApp'taki konuşmalar ve sorular yoluyla belirlenen toplam yeni potansiyel müşteri sayısı

Dönüşüm/edinim başına maliyet: Toplam kampanya maliyetini başarılı dönüşümlerin sayısına bölen ve ekonomik verimliliği ölçmeye yardımcı olan bir finansal metrik

Niteliksel göstergeler

Nicel veriler size ne olduğunu söyler, ancak nitel analiz size neden olduğunu söyler. Örnek:

konuşmalardan içgörüler elde edin:* Sohbet günlüklerini sistematik olarak inceleyerek müşterilerin sık sorduğu soruları, yaygın itirazları ve organik ürün geri bildirimlerini ortaya çıkarın

Özel duyarlılığını değerlendirin: Gelen mesajların tonunu (olumlu, olumsuz, tarafsız) kategorilere ayırarak markanızın algılanışını ve kampanyalarınızın nasıl karşılandığını öğrenin

ClickUp'ı Kullanarak WhatsApp Pazarlamanızı Koordine Edin

Gönderdiğiniz her WhatsApp mesajının bir arka planı vardır: Kim yazdı? Kim onayladı? Hangi segment için? Ne zaman gönderilmeli?

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Aracı, tüm WhatsApp pazarlama çabalarınızı tek bir yerde düzenli bir şekilde tutar. Size nasıl olduğunu göstermek için bir DTC cilt bakım markasını örnek olarak alacağız.

1. Kampanyaları planlayın ve düzenleyin

Diyelim ki bir cilt bakım markasının pazarlama müdürüsünüz. Nemli mevsimde yağlı ciltler için yeni bir ürün paketi piyasaya sürüyorlar. İlk kez satın alanlara, yağ kontrolü yüz yıkama ürününüzün mevcut kullanıcılarına ve geçen çeyrekte aktif olmayan kullanıcılara hedef WhatsApp mesajları göndermeniz gerekiyor.

ClickUp Çalışma Alanınızda, Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign adlı bir Liste oluşturun. Bu, tüm pazarlama çabalarını izleme için kullanacağınız merkezi alanınız olacaktır.

Listeye, kampanyanızdaki her bir anahtar eylem adımı için bir görev ekleyin.

WhatsApp kampanya görevlerinizi tek bir ClickUp Liste'sinde takip edin ve yönetin

Her görev için şunları ekleyin:

Görev hedefini özetleyen kısa bir açıklama, eklenecek resim/video için ek dosya vb. dahil.

Sahiplik ve son teslim tarihi izleme için son teslim tarihi ve atanmış kişi

Görevleri verimli bir şekilde düzenlemek ve filtrelemek için Özel Alanlar . Örneğin:

Alan Amaç Hedef kitle segmenti Görevleri şu segmentlerle etiketleyin: İlk kez satın alanlar, Etkin olmayan kullanıcılar, Geçmişte satın alanlar Mesaj türü Yayın, promosyon, hatırlatıcı, geri bildirim veya terk edilmiş sepet

Her bir görev ve alt görev son tarihler ve özel alanlar ile oluşturun

Ardından, alt görevleri kullanarak her görevi daha küçük, uygulanabilir adımlara bölün. Bu, ayrıntılı sorumlulukları atamayı kolaylaştırır.

Örnek, "Kişiselleştirilmiş mesaj metni taslağı hazırla" görevi, ilk kez satın alan müşteriler için bir metin yazmayı ve bu metni hukuk takımıyla birlikte gözden geçirip son halini vermeyi içerebilir.

Böylelikle, metin yazarınız, CRM yöneticiniz ve uyum takımınız aynı sayfa olur.

Karmaşık görevleri daha iyi görünürlük için daha küçük, izlenebilir alt görevlere bölün

Ayrıca, anlatıyı, hedef kitle bilgilerini ve diğer bilgileri tanımlamak için merkezi bir yere ihtiyacınız var. ClickUp Belge, tek ve güvenilir bilgi kaynağınız olarak hizmet eder.

Örnek, kampanya özetini (kampanyanın arkasındaki nedeni) burada belirtin. Ayrıca, kreatif takımın nelerin izinli olup nelerin izinli olmadığını bilmesi için marka ve yasal yönergeleri de ekleyin.

Kampanya özetinizi hazırlayın ve bu bilgileri ClickUp Belge'de merkezileştirin

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri ile bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

2. Pazarlama içerik takvimi oluşturun

Ardından, ClickUp Takvim Görünümünü kullanarak muson cilt bakımı paketiniz için WhatsApp kampanyasının zaman çizelgesini görselleştirin. Şunları yapabilirsiniz:

Paket satışa sunulduktan sonra ilk kez satın alan müşterilere mesajın gönderilmesini sağlayın

3. ve 7. gün takip mesajlarının diğer promosyon mesajlarıyla çakışmadığını kontrol edin

Yaratıcı onayların son tarihlerini izlemeyin, böylece son dakikada acele etmek zorunda kalmazsınız

Takvim Görünümü'nde aynı güne denk gelen iki promosyon veya hiçbir şeyin planlanmadığı bir hafta görünüyorsa, yayınlanmadan önce hızlıca sürükleyip bırakarak programları ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp kampanya görevlerini görselleştirin ve ClickUp Takvim Görünümü aracılığıyla istikrarlı bir mesaj akışı sağlayın

Takviminizi dengelemek için, farklı mesaj türleri (promosyon, içerik, takip) için farklı renk kodları veya etiketler de kullanabilirsiniz. "Ne zaman ne yayınlanacak?" konusunda şeffaflık sağlamak için bunu takımınızla veya üstlerinizle paylaşım yapabilirsiniz

👀 Biliyor muydunuz? Renk psikolojisine göre, kırmızı renk doğal olarak dikkat çeker, bu nedenle ClickUp Takvim Görünümünüzde gecikmiş kopya teslim tarihlerini, uyumluluk engellerini veya kritik kampanya onaylarını etiketlemek için idealdir. Yeşil renk, ilerleme ve tamamlanma hissi uyandırır, bu nedenle tamamlandı mesaj kopyalarını, tasarım varlıklarını veya planlanmış yayınları etiketlemek için mükemmeldir.

3. İşbirliği yapın ve iletişim kurun

Sonsuz e-posta konular veya Slack mesajları yerine, ClickUp Chat 'i kullanarak kampanyayla ilgili tartışmaları tek bir yerde toplayın. Bu size şunları sağlar:

Grup veya bireysel sohbetler, sesli aramalar ve hatta video SyncUps kullanarak Çalışma Alanınızda gerçek zamanlı iletişim kurun

Konuşmaları belirli görevlerle bağlantılı tutun, böylece herkes geçmişi görebilir ve konunun ne olduğunu tam olarak anlayabilir

Aynı pencerede tartışabilir, revize edebilir ve güncelleme yapabilirsiniz, böylece onay ve düzenleme işlemlerini hızlandırabilirsiniz

ClickUp sohbet ile konuşmalar başlatın, güncellemeleri paylaşım, ve kampanya kararlarını tek bir yerde tutun

Sohbete resim veya video ekleyebilir ve karar vericiyi etiketleyerek son sürümü onaylayabilirsiniz. Ve biri "7. gün takip etmemiz gerekiyor" dediğinde, o sohbet mesajından anında yeni bir görev oluşturabilirsiniz.

Dahası, takım üyeleriniz kararları ve yapılacakları anlamak için 60'tan fazla mesajı kaydırmak zorunda kalmaz. ClickUp Brain, sohbet konuları anahtar noktalara özetleyebilir.

🧠 İlginç Bilgi: WhatsApp, 2015 yılında Android'de 1 milyar indirmeye ulaşan ikinci Google dışı uygulama oldu.

📚 Daha fazla bilgi: İş için En İyi Takım Grup Sohbet Uygulamaları

4. Kampanya durumunu, onayları ve metrikleri izleme

Görevlerinizi belirledikten sonra, kampanya ş akışınızın her aşamasını yansıtacak şekilde ClickUp Özel Durumları'nı ayarlayın.

Örnek akış: Planlama → İçerik Oluşturma → Onay Bekliyor → Planlanmış → Gönderildi → Takip Planlandı → Tamamlandı

Bu, herkesin pazarlama iletişim stratejinizde her mesajın hangi aşamada olduğunu tam olarak bilmesine yardımcı olur. Bir şey "Onay Bekliyor" aşamasında takılırsa, bir yönetici veya paydaş devreye girip metni inceleyebilir ve ilerletebilir.

ClickUp Özel Durum özelliği ile planlamadan takibe kadar her kampanya aşamasını görselleştirin

Zamanla, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak bu verileri bir araya getirebilirsiniz.

Diyelim ki üç segmenti izleme: İlk kez satın alanlar, Yağ kontrolü kullanıcıları ve Etkin olmayan kullanıcılar. Aşağıdaki gibi bileşenlerle bir gösterge paneli oluşturun:

Duruma göre görevler : Her segment için görsel ilerleme — kaç kampanya planlandı, gönderildi veya onay bekliyor?

Özel alan raporlama : Görevlerde kaydedilen CTR'leri veya indirim kod kullanımını gösterin ("CTR %" veya "Kullanım Sayısı" gibi sayı alanlarını kullanın)

Onay bekleyenler: "İnceleme Bekliyor" aşamasında kalan tüm mesajları gösteren filtrelenmiş görev liste

ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla kampanyanın ilerlemeyi izleyerek darboğazları tespit edin

5. Kampanya şablonlarıyla zaman kazanın

Aynı WhatsApp pazarlama kampanyalarını sıfırdan oluşturmaktan bıktınız mı? Pazarlama kampanyası şablonları, tekrarlı kurulumları atlamanıza ve tutarlı kalmanıza yardımcı olabilir.

Örnek, ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu, kampanyanızı planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize olanak tanır.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile WhatsApp lansman kampanyalarınızı veya sezonluk promosyonlarınızı planlayın

Kampanyayı Pazarlama Aşaması Görünümü ile ayrı görevlere bölün ve Takvim Görünümü ile son teslim tarihlerini izlemeyin. Son İçerik, Taslak, Referans, Onay ve Atanan Takım gibi özel özellikleri kullanarak önemli kampanya ayrıntılarını kaydedin.

Ayrıca, iletişim planı şablonlarını kullanarak belirli grupları özel mesajlarla hedefleyebilir ve WhatsApp mesajlarını doğru sıklıkta planlayarak mesaj yorgunluğunu veya çakışmaları önleyebilirsiniz.

📚 Daha Fazla Bilgi: İş için En İyi WhatsApp Alternatifleri

WhatsApp İş Pazarlama En İyi Uygulamaları

WhatsApp İş pazarlamasının etkinliği konusunda ikna olduysanız, işte izlemeniz gereken bazı en iyi uygulamalar.

1. WhatsApp'ı bir ilişki kanalı gibi değerlendirin

Sosyal medyadan farklı olarak, burada agresif satış taktikleri işlemezdir. Bu şu anlama gelir:

Değer odaklı mesajlaşmaya odaklanın: bilgilendirin, yardımcı olun veya rehberlik edin

Müşterilerin konuşma tarzını yansıtan, marka dilini kullanmayan bir konuşma tonu kullanın

Sorular sorulmadan önce cevapları verin: proaktif gönderim güncellemeleri, kullanım ipuçları veya satın alma sonrası SSS'ler

💡 Profesyonel İpucu: Genel bir indirim duyurusu yapmak yerine şunu deneyin: "Merhaba! Geçen sefer satın aldığınız ürüne göre, bu hafif SPF'yi sevebilirsiniz. %10 indirimle denemek ister misiniz?"

2. Hedef kitlenizi segmentlere ayırın

Tüm özel müşteriler aynı mesajı almamalıdır. Davranışsal ve yaşam döngüsü hedefi, kişiselleştirmeyi başarmanıza yardımcı olur:

CRM'nizde kullanıcıları ürün ilgisi, son satın alma tarihi, sepet davranışı veya ömür boyu değerye göre etiketleyin

WhatsApp İş Etiketlerini kullanın veya ClickUp CRM gibi araçlarla senkronizasyon yaparak farklı mesaj akışlarını tetikleyici olarak kullanın

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak her grup için segment türleri ve tetikleyiciye özel ş Akışları atayın.

3. Mesaj akışları için mini huniler tasarlayın

Sıralı düşünün. Mikro huniler, kullanıcıları farkındalıktan eyleme yönlendirebilir. Örneğin:

Mesaj 1 (farkındalık): Sorunu vurgulayın (örneğin, muson mevsiminde cilt sorunları)

Mesaj 2 (değerlendirme): Ürün ipucu ile bilgilendirin

Mesaj 3 (dönüşüm): Bir fırsat sunun

💡 Profesyonel İpucu: Metin/tasarım takımınıza görev vermeden önce ClickUp Belge'yi kullanarak bu mantığı ve mesaj yapısını harita.

4. Otomasyon ile ölçeklendirin

WhatsApp otomatik yanıtlarını, kullanıcıları bir müşteri temsilcisine yönlendirmek veya yardımcı SSS'lere yönlendirmek gibi yedek seçeneklerle birleştirin.

Yapılacaklar: Arka arkaya mesajlar, bağlamı olmayan büyük medya dosyaları veya şüpheli kısa bağlantılar göndermeyin. BÜYÜK HARFLER ve aşırı emoji kullanımından kaçının. Kullanıcıların almayı kabul etmediği kişisel bilgileri asla göndermeyin.

💡 Profesyonel İpucu: En yaygın kampanyalar için önceden hazırlanmış şablonları kullanın, örneğin ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu veya ClickUp CRM şablonu ile bilgi alımını otomasyon.

5. Net bir eylem çağrısı yapın

Mesajınızın tek bir net hedefi olmalı ve özelinin harekete geçmesini kolaylaştırmalıdır.

WhatsApp'ın hızlı yanıt düğmelerini veya açılış sayfalara veya ürün kataloglarına yönlendiren kısa bağlantıları kullanın

Çok fazla kaydırma, okuma veya karar vermeyi gerektiren mesajlar göndermekten kaçının

Örnek: "Paketi denemek ister misiniz? Buraya dokunun, sizin için bir tane ayırırız." Doğrudan yanıt düğmesi veya CTA bağlantısı ile.

6. Çıkış yapmayı kolaylaştırın

Kullanıcıların mesaj almayı durdurmaları için her zaman açık bir yol sunun. "Aboneliği iptal etmek için STOP yazın" gibi basit bir cümle yeterlidir. Ayrıca, zaman zaman onlara istedikleri zaman abonelikten çıkabileceklerini hatırlatıcı gönderebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Belirli bir mesaj türü için iptal oranları belirli bir eşiği aştığında bir görev için tetikleyici olan bir otomasyon ayarlayın.

WhatsApp Pazarlama ve ClickUp ile işinizi büyütün

WhatsApp İş pazarlaması, müşterilerin sevdiği ve güvendiği bir sohbet arayüzünde onlarla buluşmakla ilgilidir. Ancak mesajlaşma, içerik oluşturma ve takım işbirliğini elektronik tablolar üzerinden yönetiyorsanız, akıl sağlığınızı kaybetmeniz kaçınılmazdır.

ClickUp, WhatsApp pazarlama stratejinize yapı ve hız kazandırır. Takvim Görünümü, planlananları tam olarak gösterirken, ClickUp Sohbet, takımınızın tek bir yerden koordinasyon yapmasını, geri bildirim paylaşımını ve içeriği onaylamasını sağlar.

ClickUp Brain, kampanyalarınız için içerik planlama ve oluşturma sürecini hızlandırırken, ClickUp Gösterge Panelleri kampanyanın ilerleyişini, performansını ve yapılması gerekenleri izlemenize yardımcı olur.

Bir sonraki WhatsApp kampanyanızı daha net bir şekilde organize etmeye hazır mısınız?

Başlamak için ClickUp'a kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. WhatsApp pazarlaması etkili midir?

Evet. WhatsApp pazarlaması, kullanıcıların günde birçok kez sohbet ettikleri yerde onlara ulaştığı için yüksek açılma oranları (genellikle %80-90) ve hızlı yanıtlar elde eder.

2. WhatsApp'ta işimi nasıl tanıtabilirim?

WhatsApp İş hesabı oluşturarak ve bunu Meta Business Manager'a bağlantı kurarak başlayın. Web siteniz, reklamlarınız veya QR kodlarınız aracılığıyla onay alın. Ardından, hedef kitlenizi segmentlere ayırın ve teklifler, güncellemeler veya ipuçları gibi kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin.

3. WhatsApp'ta toplu pazarlama yapılacak mı?

Evet, ancak yalnızca kullanıcılar bunu kabul etmişse. WhatsApp İş API'yi kullanarak büyük ölçekli, uyumlu mesajlaşmayı yönetin.

4. WhatsApp ile WhatsApp İş arasındaki fark nedir?

WhatsApp kişisel kullanım içindir. WhatsApp Business, müşteri iletişimini desteklemek için iş profilleri, hızlı yanıtlar, etiketler ve otomasyon gibi özellikler içerir.