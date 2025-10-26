İş Ş Akışlarını Kolaylaştırmak için En İyi 10 AI Destekli ERP Aracı

Şunu hayal edin: Ayın sonu geldi. Envanter raporlarınız güncel değil, finans departmanı elektronik tablolara gömülmüş durumda ve takımınız beş farklı uygulamada güncellemeleri takip ediyor. Her şey birbirinden kopuk ve zahmetli bir şekilde manuel olarak yapılıyor. Bu , iş yükünün yayılmasıdır ve şirketinizin verimliliğini ve potansiyelini azaltmaktadır.

AI destekli kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerine giriş yapın. Bu araçlar, işinizin çevik ve rekabetçi kalmasına yardımcı olan veri girişi otomasyonu, talep tahmini, tahmine dayalı analitik ve konuşma tabanlı AI gibi özellikler içerir.

Sonuç olarak, tüm iş süreçlerinizi, verilerinizi ve takımlarınızı tek bir akıllı ERP sisteminde bir araya getirir.

Bu makalede, kurumsal kaynak planlamanızı geliştirecek en iyi AI destekli araçları derledik.

İşte en iyi 10 AI ERP sisteminin özellikleri, yapısı ve fiyatları.

Araçlar En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Tüm takım boyutları (bireyler, küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal) Geri bildirim mekanizmaları ve açıklamalar içeren işbirliğine dayalı belgeler, yerleşik sohbet, görev yönetimi ve AI destekli düzeltme önerileri, 100'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ek özelliklere sahip ücretli planlar; Kurumsal için özel özelleştirme mevcuttur SAP İş AI Kurumsal Fatura eşleştirme, yerleşik AI ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi Özel fiyatlandırma Microsoft Dynamics 365 Orta ve büyük boyutlu tedarik zinciri işleri Görev otomasyonu, gerçek zamanlı içgörüler ve Microsoft araçlarıyla entegrasyonlar Ücretli planlar mevcuttur Oracle ERP Bulut Devlet kurumları ve sıkı denetime tabi sektörler Entegre talep tahmini, tedarikçi yönetimi ve risk ve uyumluluk yönetimi Özel fiyatlandırma Odoo Küçük ve orta boyutlu işler Bulut ve şirket içi dağıtım Ücretsiz plan mevcuttur; Ek özelliklere sahip ücretli planlar Acumatica ERP Küçük ve orta boyutlu işler ve girişimler Açık mimari, özelleştirilebilir ş Akışı Özel fiyatlandırma Infor Cloudsuite Orta ve büyük ölçekli işler Tedarik zinciri yönetimi, trend tahminleri gibi AI özellikleri ve gelişmiş veri analizi Özel fiyatlandırma Epicor Üreticiler ve büyük ölçekli distribütörler Yerleşik CRM, fiyatlandırma değerlendirmesi ve tedarikçi yönetimi Özel fiyatlandırma Sage Intacct AI Finans takımları Otomasyonlu veri girdi, hesap yazılımıyla entegrasyonlar ve akıllı içe aktarma Özel fiyatlandırma AI ile NetSuite İmalat işleri Üretken AI, İK araçları, tedarik zinciri yönetimi Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Bir AI ERP'de Nelere Dikkat Etmelisiniz?

küresel şirketlerin %59'u ERP sistemlerinin karmaşıklığıyla mücadele ediyor. BT, İK ve tedarik zinciri yönetiminde zorluklarla karşılaşmamak için, benzersiz iş operasyonlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir AI ERP seçmelisiniz.

Yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ERP yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Akıllı otomasyon: Faturalama, envanter güncellemeleri ve insan kaynakları yönetimi iş akışları gibi iş süreçlerini ve rutin görevleri otomatikleştirin. Manuel işleri azaltın, Faturalama, envanter güncellemeleri ve insan kaynakları yönetimi iş akışları gibi iş süreçlerini ve rutin görevleri otomatikleştirin. Manuel işleri azaltın, süreç verimliliğini artırın ve takımınızın temel iş süreçlerine odaklanmasını sağlayın

Tahmine dayalı analitik: ERP'de yapay zekayı kullanarak talebi tahmin edin, finansal eğilimleri izleyin ve potansiyel riskleri belirleyin. Proaktif ve veriye dayalı kararlar alarak operasyonel aksaklıkların önüne geçin ve büyüme fırsatlarını erken yakalayın

*gerçek zamanlı veri görünürlük: Departmanlar arası verileri senkronizasyon yaparak işinizin net ve gerçek zamanlı bir görünümünü elde edin. Satışları, envanteri veya çalışan performansını izlemeyin, anında tam bir resim elde edin

Doğal dil işleme yetenekleri: Yapay zeka kullanarak basit İngilizce sorular sorun ve anında içgörüler elde edin. Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların verilere erişmesini sağlayın ve karar verme sürecini hızlandırın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Görünümleri rollere ve KPI'lara göre kişiselleştirin. Performansı bir bakışta izlemek için ERP gösterge panellerinde en alakalı bilgileri görüntüleyin

ş Akışı düzenleme: Departmanlar arası görevleri birbirine bağlantılı hale getirin ve otomatik onay zincirleri ayarlayın. Sürekli kontrol yapmanıza gerek kalmadan operasyonlarınızın saat gibi çalışmasını sağlayın

*üçüncü taraf entegrasyonlar: Mevcut CRM, e-ticaret platformu veya hesap yazılımınızla bağlantı kurarak teknoloji altyapınızın sorunsuz bir şekilde iş yapmasını sağlayın. Yinelemeleri azaltın ve takımlar için uygulamayı daha sorunsuz hale getirin

Rol tabanlı erişim ve izinler: Rolere göre erişimi sınırlayarak hassas finansal ve çalışan verilerinin güvenliğini sağlayın. Uyumluluğu sağlayın ve bilgileri kimlerin görünüm veya düzenleme yapabileceğini tam olarak kontrol edin

*denetim günlükleri ve uyumluluk izleme: Yasal uyumluluk, iç denetimler ve envanter yönetimi için tüm değişiklikleri, onayları ve kullanıcı eylemlerini takip edin

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin neredeyse %97'si, şirket içi ERP çözümlerine kıyasla bulut tabanlı ERP çözümlerini tercih ediyor. Ve bu şirketlerin çoğu, işlerini büyütmek, süreçlerini ve verimliliklerini iyileştirmek için ERP çözümlerini tercih ediyor.

📚 Ayrıca okuyun: Verimlilik ve Etkinliği Artırmak için ClickUp AI'yı Kullanma

Şimdi bu ERP sistemlerinin özellikleri, kullanım örnekleri ve sınırları hakkında bilgi edelim.

1. ClickUp (Akıllı görev yönetimi ve ERP iş akışı entegrasyonları için en iyisi)

ClickUp ile projelerinizi, İK operasyonlarınızı ve ürün geliştirmenizi tek bir platformda yönetin

ClickUp , ERP projelerinizin, görevlerinizin, sohbetlerinizin ve daha fazlasının özel, ölçeklenebilir bir çözümde bir araya geldiği dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

Akıllı görev yönetimi ve sorunsuz ERP ş Akışı entegrasyonları sayesinde, iş süreçlerini kolaylaştırabilir, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirebilir ve operasyonel verimliliği optimize edebilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

Nasıl olduğunu görelim.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, makine öğreniminden yararlanarak tekrarlayan veri girişlerini otomasyon sağlayan, süreç belgeleri oluşturan ve daha akıllı iş operasyonları için tahmine dayalı analizler sunan platformun sanal asistanıdır.

ClickUp Brain ile proje özetlerini ve güncellemeleri otomasyonla gerçekleştirin

Görevleri yönetebilir, kaynak ihtiyaçlarını tahmin edebilir, proje planlarını otomatik olarak oluşturabilir ve takım sorularını anında yanıtlayabilirsiniz.

Bir ürün lansmanını yönettiğinizi varsayalım. Brain, her adımı manuel olarak harita etmek yerine, otomatik olarak bir zaman çizelgesi oluşturur, kaynak darboğazlarını işaretler ve takımın iş yüküne göre gecikmeleri tahmin eder. Bu, kaynak yönetimini tamamen basitleştirir. Kaynak planlamadan zaman çizelgelerini ayarlamaya ve proaktif kalmaya kadar her şey sadece birkaç tıklama ile tamamlandı.

ClickUp Brain ile toplantı notlarınızdan cevapları, kararları ve eylem ögelerini çıkarın

ClickUp Brain MAX, ERP'yi nasıl dönüştürüyor?

clickUp Brain MAX* sadece başka bir AI aracı değildir ; kurumsal kaynak planlamasının her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmış komuta merkezinizdir. İşte takımlara nasıl güç kattığı:

Birleşik arama: Bağlantıdaki tüm uygulamalarınızda ve bulut platformlarınızda finansal kayıtları, İK belgelerini, envanter verilerini ve müşteri bilgilerini anında bulun

*sesle kontrol edilen verimlilik: Talk to Text özelliğini kullanarak görevleri yönetin, raporlar oluşturun ve kayıtları yalnızca sesinizle güncelleyin, ERP ş akışlarını kolaylaştırın

AI destekli içgörüler: ERP ortamınızda doğrudan bağlamsal finansal analizler, rakip araştırmaları ve satış tahminleri elde edin

Güçlü bir AI: Kullanıcılar, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birinci sınıf, harici AI araçlarını tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle kullanabilirler

🎥 Brain Max'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin:

ClickUp Brain MAX ile iş akışlarınızı anlayan, verilerinizi birbirine bağlayan ve tüm ERP sisteminizi sesli veya metin ile yönetmenizi sağlayan, kurumsal kullanıma hazır tek bir AI Süper Uygulama elde edersiniz. Bağlantısız AI araçlarının oluşturduğu yamalı bohçayı bir kenara bırakın ve her ERP kullanım senaryosu için sorunsuz, bağlamsal otomasyon deneyimini yaşayın.

ClickUp Otomatik Pilot Önceden Oluşturulmuş ve Özel Ajanlar

ClickUp'ın AI ajanları ile ERP sisteminizin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz. AI Ajanları, süreçleri otomasyonlaştırmak, ş akışlarını kolaylaştırmak ve tüm kuruluşunuzda eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain ile görev tahminleri oluşturun, konuşmaları eyleme dönüştürün, mevcut iş yükünü ortaya çıkarın ve kaynak tahsis planları oluşturun

ClickUp AI ajanını kullanabileceğiniz bazı yollar şunlardır:

*rutin ERP görevlerini otomasyonla gerçekleştirin: Önceden oluşturulmuş AI ajanları, fatura onayları, veri girdisi ve rapor oluşturma gibi tekrarlayan süreçleri yöneterek zaman tasarrufu sağlar ve manuel hataları azaltır

*özel iş akışı otomasyonu: Satın alma siparişi işleme, envanter güncellemeleri veya İK işe alım iş akışlarını otomatikleştirme gibi benzersiz ERP ihtiyaçlarınıza uygun özel AI ajanları oluşturun

Akıllı arama ve analiz: AI ajanları, belgelerden (ör. sözleşmeler, makbuzlar, mali tablolar) anahtar bilgileri çıkarabilir ve daha hızlı karar verme için anında özetler veya içgörüler sağlayıcı olabilir

Uyarılar ve öneriler: ERP verilerini anormallikler, son tarihler veya uyumluluk sorunları açısından izlemek için ajanları ayarlayın ve operasyonları izleme altında tutmak için proaktif uyarılar veya öneriler alın

ClickUp Otomasyonları

Rutin ERP görevlerinizi otomatikleştirmek için ClickUp Automasyonları'nı kullanın. Görevleri otomatik olarak taşıyan özel kuralları ayarlamanıza olanak tanıyarak ERP iş akışlarını yönetme sürecindeki manuel çabayı ortadan kaldırır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. 50'den fazla eylem tetikleyicisiyle, ERP işlemlerinizin neredeyse her bölümünü otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan ERP görevlerini otomatikleştirin

Örnek, bir satın alma siparişi onaylandığında, ClickUp otomatik olarak bir sonraki görevi satın alma takımınıza atayabilir, proje aşamasını güncelleyebilir ve hesap departmanına fatura işlemine başlaması için bildirimde bulunabilir.

ClickUp Belge

İş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız veya takımınızla paylaşım için kaynak kısıtlamaları için ana hatlar oluşturmanız gerekiyorsa, ClickUp Belge'yi kullanın.

ClickUp Belge ile kaynak yönetimi ve planlama konusunda işbirliği yapın

ERP belgelerini, SOP'leri ve iş süreçlerinin paylaşımını ve gerçek zamanlı yorum yapmayı sağlar. İşletme operasyonları takımı, Docs üzerinde doğrudan kendi görüşlerini ekleyebilir, dikkat edilmesi gereken belirli kısımları vurgulayabilir ve ilgili ekip arkadaşlarını etiketleyebilir.

Belgeler ayrıca ClickUp görevlerine doğrudan bağlanır, böylece kritik süreç bilgilerinin her zaman eyleme geçirilebilir, erişilebilir ve güncel olmasını sağlar. Bu, bilgi yönetimini merkezileştirir ve işe alım ve uyumluluk süreçlerini kolaylaştırır.

Bu AI destekli yakınsama, tüm iş operasyonlarınızı ve süreçlerinizi (bağlantılı uygulama ekosisteminizde) aynı yerde bir araya getirmenizi sağlar.

ClickUp Operations ile tüm operasyonlarınızı ve ilgili kaynaklarınızı görselleştirin ve yönetin

ClickUp Operations, tedarikçi onboarding ve sistem konfigürasyonundan depo personeli eğitimine kadar her operasyon aşamasını gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunan bir ERP sistemidir.

Tüm departmanlar üzerinde tam görünürlük elde ederek, uygulamanızı bütçe, dönüm noktaları ve uyumluluk gereksinimleriyle uyumlu tutabilirsiniz — hepsi tek bir yerden. Ayrıca, tüm ClickUp Proje Yönetimi özelliklerine de erişim elde edersiniz.

🧩 Şablon Arşivi: ClickUp, hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için birkaç ücretsiz, özelleştirilebilir ERP uygulama ve envanter şablonu da sunar. Örnek, ClickUp ERP Uygulama İş Dağılım Yapısı Şablonu ve ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, takımların karmaşık ERP uygulamalarını ve devam eden işlemleri net görev hiyerarşileri, Gantt grafiklerinin ve Zaman Çizelgesi Görünümleri ile yönetmelerine yardımcı olur. Bu şablonlar, ClickUp'ın yapay zeka destekli içgörüleriyle desteklenen talep tahmini, kaynak tahsisi ve ilerleme izlemesini destekler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir ClickUpDashboards proje hesabı ve KPI'ları, operasyonel metrikleri ve ERP performansını gerçek zamanlı olarak görselleştirir

Tedarikçi veritabanlarını dijitalleştirin ve yönetin, sabit varlıkları izleme ve zamanında yürütülmesi için üretim programlarını izleyin

Operasyonel plan şablonlarıyla standart bir operasyon protokolü ve izleme sistemi oluşturun

Gelişmiş planlama ve bağımlılık yönetimi ile her boyutlardaki ERP uygulama projelerini planlayın, yürütün ve izleyin

Bağlantıda kalın ve ClickUp Chat'i kullanarak ekip arkadaşlarınızla kaynak yönetimi ipuçlarını tartışın

Otomasyonlu ş Akışları ve merkezi dokümantasyon sayesinde işe alım, oryantasyon ve çalışan yönetimini kolaylaştırın

AI tarafından oluşturulan belgeler ve hatırlatıcılar kullanarak SOP'leri sürdürün, uyumluluk görevlerini izlemeyin ve süreç standardizasyonunu sağlayın

ClickUp sınırları

Bazı kullanıcılar, ilk başta kapsamlı özellikleri biraz zorlayıcı bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

En iyi hepsi bir arada DIY SaaS ERP. ClickUp, çeşitli ş akışlarının oluşturulmasını basitleştiren modüler bir fonksiyon sunar. Açık mimarisi, yaratıcılığı ve özelleştirmeyi teşvik eder. UI/UX iyi tasarlanmış olup, sezgisel gezinme ve şık bir estetik sunar. Platform, kullanıcıların özel uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyarak değerli bir çok yönlülük katmanı ekler. Şimdiye kadarki en iyi satış takımı!

En iyi hepsi bir arada DIY SaaS ERP. ClickUp, çeşitli ş akışlarının oluşturulmasını basitleştiren modüler bir fonksiyon sunar. Açık mimarisi, yaratıcılığı ve özelleştirmeyi teşvik eder. UI/UX iyi tasarlanmış olup, sezgisel gezinme ve şık bir estetik sunar. Platform, kullanıcıların özel uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyarak değerli bir çok yönlülük katmanı ekler. Şimdiye kadarki en iyi satış takımı!

🧠 İlginç bilgi: Netflix, kaynak yönetimi algoritmaları kullanarak izleyici talebini tahmin ediyor ve yoğun saatlerde akış bant genişliğini verimli bir şekilde dağıtıyor.

2. SAP İş AI (Karmaşık lojistik işlemleri gerçekleştiren büyük kurumsal işletmeler için en uygun seçenek)

iş AI aracılığıyla

Departmanlar arasında karmaşık işlemleri yönetmek genellikle veri silolarına, yavaş karar almaya ve fırsatların kaçırılmasına yol açar. SAP Business AI, kurumsal düzeyde zeka ile kaynak planlama sistemini birleştirir. Yineleyen görevleri otomasyon edebilir, faturaları izleme, envanteri görselleştirebilir ve kaynak tahsisini planlayabilir.

Tahmine dayalı analitik ve gelir tahmininden AI destekli fatura eşleştirme ve çalışanların sorgularını yanıtlayan akıllı sohbet robotlarına kadar, bu ERP çözümü kurumsal karmaşıklığa göre ölçeklendirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

SAP İş AI'nın en iyi özellikleri

Faturalarınızı daha hızlı işlemek için akıllı fatura eşleştirme özelliğine erişin

AI destekli anomali tespiti ile dolandırıcılığı önleyin

Tekrarlayan ve iletişim yoğun iş süreçlerini otomasyonla gerçekleştirin

Makine öğrenimi ile iş faaliyetlerini sürdürülebilirlik faktörlerine göre değerlendirin

Yerleşik AI Joulie'yi kullanarak, ihtiyacınız olduğunda cevaplar alın ve kaynaklara erişin

Tedarik zinciri, lojistik ve envanter metriklerini yönetin ve işinizin nakliye ve filoyu nasıl yönettiğini görselleştirin

SAP İş AI sınırları

Bu kurumsal kaynak planlama yazılımı, öğrenme eğrisi oldukça diktir

Entegrasyonlar yeterince kapsamlı değil

SAP İş AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP İş AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 yıldız (300'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegrasyonlarda zorluk çekiyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik etmek için daha az zamanınız kalır. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp çalışma alanında bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

3. Microsoft Dynamics 365 (Microsoft 365'i birincil teknoloji yığını olarak kullanan takımlar için en uygun seçenek)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, ERP'yi CRM ve proje yönetimi araçlarıyla birleştirerek iş operasyonlarını, projeleri ve müşteri ilişkilerini yönetmek için merkezi bir hub oluşturur.

Bu araçları satışları izleme, müşteri hizmetleri performansını izleme, müşteri verilerini toplamak ve hatta finans ve tedarik zinciri operasyonlarını yönetmek için kullanabilirsiniz.

AI destekli içgörüler ve düşük kodlu özelleştirme ile bu ERP envanter yönetimi yazılımı, daha hızlı hareket etmenize, müşterilere daha iyi hizmet vermenize ve gerçek büyümeyi sağlayan kararlar almanıza yardımcı olur. Zaten Microsoft 365'i birincil teknoloji yığını olarak kullanıyorsanız, bu ERP çözümü sizin için mükemmeldir.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için tekrarlayan kaynak yönetimi ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Yerleşik AI ve analitik özellikleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Düşük kodlu araçları kullanarak uygulamaları kolayca özel hale getirin

Teams ve Outlook gibi Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Tedarik zinciri lojistiğini uçtan uca izleme ve optimize etme

Yerinde dağıtım için erişim lisansı

Microsoft Dynamics 365 sınırları

Microsoft kullanmıyorsanız bu araç kullanışsız olabilir.

Büyük veri kümelerinde ara sıra performans sorunları yaşayabilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Dynamics 365 İş Merkezi Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Dynamics 365 İş Central Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Dynamics 365 İş Merkezi Takım Üyeleri: Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Dynamics 365 Sales Professional: Kullanıcı başına aylık 65 $

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 4/5 yıldız (800'den fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar Microsoft Dynamics 365 hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Geçtiğimiz bir yıl boyunca D365'i kullandım ve sunduğu özelleştirme seçenekleri ve Teams ve Outlook ile sorunsuz bir şekilde entegrasyonları sayesinde beni gerçekten şaşırttı. Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, raporlama ve sanki bu yetmezmiş gibi, copilot da tüm bunları tamamladı. İşiniz çok sayıda müşterinin izlemeyi gerektiriyorsa, hayatınızı çok daha kolaylaştırır.

Geçtiğimiz bir yıl boyunca D365'i kullandım ve sunduğu özelleştirme seçenekleri ve Teams ve Outlook ile sorunsuz bir şekilde entegre olması beni gerçekten şaşırttı. Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, raporlama ve sanki bu yetmezmiş gibi, copilot da tüm bunları tamamladı. İşiniz çok sayıda müşterinin izlemeyi gerektiriyorsa, hayatınızı çok daha kolaylaştırır.

4. Oracle ERP bulut (Devlet kurumları ve sıkı denetime tabi sektörler için en uygun seçenek)

Oracle ERP Cloud aracılığıyla

Finans ve sağlık gibi yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörlerde ERP'yi yönetmek, uyumluluk konusunda yol almak, riski azaltmak ve sürekli değişen düzenlemelere hızla uyum sağlamak anlamına gelir. Geleneksel ERP'ler bu hızı yakalamakta zorlanır ve bu da eski süreçler, parçalı raporlama ve maliyetli hatalarla sonuçlanır.

Karmaşık, uyumluluk gerektiren ortamlar için tasarlanmış yerleşik çeviklik, otomasyon ve denetime hazır zeka ile Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics'e iyi bir alternatiftir. Finans, tedarik, proje yönetimi, risk ve uyumluluğu tek bir sistemde bir araya getirir.

Oracle ERP Cloud'un en iyi özellikleri

AI ve makine öğrenimi ile finansal süreçlerde otomasyon sağlayın

Dinamik raporlama ve gösterge panelleriyle gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Yerleşik kontroller ve denetimlerle risk ve uyumluluğu yönetin

Akıllı tedarikçi yönetimi ile tedarik sürecini kolaylaştırın

Entegre tahmin ve bütçeleme araçlarıyla plan yapın

Oracle AI uygulamalarıyla proje finansmanı, kaynaklar ve performans izlemeyi birleştirin

Oracle ERP bulut sınırlamaları

AI fonksiyonları sınırlıdır

Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün karmaşık ve sezgisel olmadığını bildiriyor.

Oracle ERP Cloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle ERP Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 yıldız (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Oracle ERP Cloud hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Modüller arasında birçok özellik mevcuttur ve bunlar standart olarak birbirleriyle çok iyi entegre olurlar. Ayrıca, genişletme özelliği de temel iş kullanım senaryolarına yardımcı olur. Destek, bulutta biraz sorunlu olabilir, arka uca erişim olmaması Oracle'a tamamen bağımlı olmayı gerektirir. Destek, çoğu durumda müşteriye özgü senaryoları ele almaya yönelik değildir.

Modüller arasında birçok özellik mevcuttur ve bunlar standart olarak birbirleriyle çok iyi entegre olurlar. Ayrıca, genişletme özelliği de temel iş kullanım senaryolarına yardımcı olur. Destek, bulutta biraz sorunlu olabilir, arka uca erişim olmaması Oracle'a tamamen bağımlı olmayı gerektirir. Destek, çoğu durumda müşteriye özgü senaryoları ele almaya yönelik değildir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Kurumsal Yazılım Örnekleri

5. Odoo (Hepsi bir arada iş operasyon yönetimi için en iyisi)

Odoo aracılığıyla

Müşterileri ve görevleri ayrı ayrı yönetmekten bıktıysanız, Odoo sizin için iyi bir seçenek. CRM, satış ve bilgiyi tek bir platformda birleştiren açık kaynaklı bir ERP yazılımı.

Oddo, fatura verilerinizi otomatik olarak yakalayabilir ve hesap gösterge paneline kaydedebilir. Bunu banka sisteminizle senkronizasyon sağlayabilir ve tüm ödemeleri ve harcamaları tek bir yerden izleme yapabilirsiniz.

Ayrıca, belgeleri doğrudan değerlendirebilir, imzalayabilir ve onaylayabilir, kaynak yönetimi görevleri için otomasyon ayarlayabilir ve hatta aracı şirketinizin sunucusuna yükleyebilirsiniz.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Esnek modüler yapısı sayesinde modülleri gerektiği gibi ekleyin veya kaldırın

İş akışlarını, raporları ve arayüzleri belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özel olarak özelleştirin

Sürükle ve bırak araçlarıyla verileri ve görevleri görselleştirin ve yönetin

Yerleşik AI özelliklerini kullanarak, aksi takdirde insan zekası gerektiren görevlerin otomasyonu sağlayın

Hem bulut hem de şirket içi ortamlarda dağıtın

Ayrıntılı izinler ve denetim izleri ile kullanıcı erişimini kontrol edin

Odoo sınırları

Takımınızı büyüttüğünüzde yazılım pahalı hale gelebilir

Karmaşık iş operasyonlarını yönetirken yükleme süresi daha uzundur

Odoo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 31,10 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 46,80 $

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 yıldız (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 yıldız (1200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Odoo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Odoo ERP'nin en beğendiğim özelliği, hesabın envanter yönetimine kadar geniş iş ihtiyaçlarını karşılayan, kolay özelleştirme ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip hepsi bir arada çözümüdür. Operasyonları kolaylaştırmaya ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Odoo ERP'nin en beğendiğim özelliği, hesabın envanter yönetimine kadar geniş iş ihtiyaçlarını karşılayan, kolay özelleştirme ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip hepsi bir arada çözümüdür. Operasyonları kolaylaştırmaya ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olur.

🧠 İlginç bilgi: NASA'nın SPIFe (Scheduling and Plan Interface for Exploration) adlı kendi kaynak planlama araç seti vardır.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Odoo Alternatifleri ve Rakipleri

6. Acumatica ERP (AI destekli ERP sistemlerini özel olarak özelleştirmek için en iyisi)

acumatica ERP aracılığıyla

Çoğu geleneksel ERP sistemi, ölçeklendirme açısından çok katı ve pahalıdır veya özellikle büyümeye çalışan küçük ölçekli işler için sürekli BT bakımı gerektirir.

Acumatica'nın ERP sistemi, AI'yı entegre ederek kalıpları yıkıyor ve popüler bir Salesforce alternatifi haline geliyor. Anomali tespiti, tahmine dayalı analitik ve akıllı ş akışları gibi AI destekli özellikler içeriyor.

Kullanılabilirlik için tasarlanmış, modern, bulut tabanlı bir ERP sistemidir. İşinize göre özelleştirebileceğiniz modüler, açık mimarili bir ERP platformuna sahip olursunuz. Her yerden erişilebilir, diğer araçlarla kolayca entegre edilebilir ve tüm takımınıza daha akıllı ve daha hızlı kararlar almanızı sağlayan verilere gerçek zamanlı erişim sağlar.

Acumatica ERP'nin en iyi özellikleri

Akıllı ERP sistemlerini destekleyen açık ve esnek bir platformla ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Tedarik zinciri yönetimini ve günlük operasyonları kolaylaştırmak için üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Daha akıllı kararlar almak için birleşik gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı ve geçmiş verilerin görünümünü alın

Finans, envanter, CRM ve projeleri tek bir yerden yöneterek işinizin her alanında tam görünürlük sağlayın

İçerik oluşturma, veri görselleştirme ve gelişmiş belge tanıma için AI destekli araçlar sunar

Acumatica ERP sınırları

Kod bilginiz yoksa, bazı özellikleri kullanmak biraz zor olabilir

ERP sisteminin veri analizi ve rapor oluşturma süreci karmaşıktır

Acumatica ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Acumatica ERP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (1.500'den fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar Acumatica ERP hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Acumatica, önceki programımıza kıyasla çok kullanıcı dostudur. Birçok yeni teknolojiyle gelişiyor ve takım gibi birçok programla entegrasyonlar sağlıyor. Acumatica, iş sahasında erişmek için de harika bir kaynaktır, bu da çok büyük bir yardımdır! Programı tam olarak kullanıma hazır hale getirmek ve tüm çalışanlarla her gün kullanmak için sabırsızlanıyoruz.

Acumatica, önceki programımıza kıyasla çok kullanıcı dostudur. Birçok yeni teknolojiyle gelişiyor ve takım gibi birçok programla entegrasyonlar sunuyor. Acumatica, iş sahasında erişmek için de harika bir kaynaktır, bu da çok büyük bir yardımdır! Programı tam olarak kullanıma hazır hale getirmek ve tüm çalışanlarla her gün kullanmak için sabırsızlanıyoruz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi ERP Sistemi Örnekleri

7. Infor Cloudsuite (Gerçek zamanlı tedarik zinciri görünürlüğüne ihtiyaç duyan üreticiler için en iyisi)

infor Cloudsuite aracılığıyla

Sektöre özel fonksiyon, gerçek zamanlı veri içgörüleri ve sorunsuz bulut dağıtımı ile Infor, özellikle karmaşık ve yüksek riskli ortamlar için AI ERP çözümleri arasında öne çıkıyor.

Sektörünüzün tam ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, sağlam, bulut tabanlı bir platform sunar. Bu platformu, iş operasyonlarınızı sorunsuz hale getirmek için kaynakları optimize etmek, yasal uyumluluğu basitleştirmek ve bağlantılı veriler ve akıllı otomasyon sayesinde daha akıllı kararlar almak için kullanabilirsiniz.

Infor Cloudsuite'in en iyi özellikleri

Finans, tedarik ve İK için otomasyon ve akıllı ş Akışı ile manuel veri girişini azaltın

Sezgisel arayüzler ve kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ile takımınıza daha basit kullanıcı etkileşimleri sunun

Gerçek zamanlı ve geçmiş verilere erişim ile gelişmiş veri analizi gerçekleştirin ve iş verimliliğini ve karar verme sürecini iyileştirin

Bulut mimari ve esnek dağıtım seçenekleriyle zahmetsizce ölçeklendirin

Birleşik kurumsal operasyonlar için üçüncü taraf sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Platforma entegre yönetişim araçlarıyla uyumluluk ve risk kontrollerini güçlendirin

Infor Cloudsuite sınırları

Yüksek modüllerin maliyeti, yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir

Müşteri desteği çözümleri zaman alır

Infor Cloudsuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Infor Cloudsuite puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Infor Cloudsuite hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Infor Process Automation, iş süreçlerini yönetmeye yardımcı olan iyi bir özelliktir. Kolay arama uygulamaları ve kullanıcı ve geliştiriciler için iş yapar

Infor Process Automation, iş süreçlerini yönetmeye yardımcı olan iyi bir özelliktir. Kolay arama uygulamaları ve kullanıcı ve geliştirici için iş yapar

👀 Biliyor muydunuz? Görevler arasında geçiş yapmak, çalışanların verimliliğinin %40'ına mal olabilir. Bunun nedeni, her geçişten sonra yeniden odaklanmak ve konsantrasyonu yeniden kazanmak için gereken zihinsel çabadır. Hızlı tempolu iş ortamlarında, özellikle birden fazla araca veya kopuk ş Akışlarına dayanan ortamlarda, sürekli bağlam geçişi dikkatin dağılmasına, karar verme sürecinin yavaşlamasına ve verimliliğin düşmesine neden olur. Bu nedenle ClickUp gibi entegre ERP platformları giderek daha popüler hale geliyor: operasyonları merkezileştiriyor, uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltıyor ve takımların daha uzun süre akışta kalmasını sağlıyor.

8. Epicor (Üreticiler, tedarikçiler ve mühendislik sipariş ortamları için en iyisi)

epicor aracılığıyla

Şirketlerin %91'i, optimum envanter seviyelerini korumak ERP yazılımının en çok fark edilen avantajlarından biri olduğunu not ediyor.

Epicor'un AI ERP sistemi, üreticilere, distribütörlere ve ETO şirketlerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Envanter yönetimi ve diğer işlemleri kolaylaştırmak için Epicor Kinetic ve Epicor Eclipse gibi çeşitli ürünler elde edersiniz.

Esnek, kullanımı kolay ve ölçeklenen tedarik zinciri ihtiyaçlarınıza ayak uyduracak kadar akıllıdır. Ayrıca, yazılımda yerleşik bir özel müşteri ilişkileri yönetimi aracı bulunur, böylece ERP ve CRM arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

Epicor'un en iyi özellikleri

Çoklu para birimi desteği ile finansal işlemleri yönetin

Üretim planını ve atölye kontrolünü izleyin

Satış ve işgücü yönetimini basitleştirmek için yerleşik CRM ve İK modüllerini kullanın

Prism AI araç seti ile iş zekası ve analiz gösterge panellerine erişerek veriye dayalı kararlar alın

Fiyatlandırma analizi ve sözleşme fiyatlandırma yönetimi ile ürünleriniz için rekabetçi fiyat aralıkları ayarlayın

Epicor sınırları

Bakım maliyeti alternatiflere göre çok daha yüksektir

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sınırlıdır

Epicor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Epicor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 yıldız (1.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Epicor hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Temel fonksiyon sağlamdır ve günlük görevlerin %90'ını yerine getirir. Esneklik ve entegrasyonlar açısından diğer modern ERP sistemlerinin gerisinde kalır. *

Temel fonksiyon sağlamdır ve günlük görevlerin %90'ını yerine getirir. Esneklik ve entegrasyonlar açısından diğer modern ERP sistemlerinin gerisinde kalır. *

9. Sage Intacct AI (Finans takımları için en iyisi)

Sage Intacct AI aracılığıyla

Finans takımınız iş büyüme fırsatlarını analiz etmekten çok hataları düzeltmekle daha fazla zaman harcıyor ise, daha akıllı bir çözümün zamanı gelmiştir. Sage Intacct, finans yönetimine odaklanan bulut tabanlı bir ERP yazılımıdır.

Temel finansal görevleri otomasyon ile gerçekleştirir, performansı gerçek zamanlı olarak görünürlük sağlar ve stres yaşamadan ölçeklendirmenize yardımcı olur. İster çoklu varlık konsolidasyonlarını yönetiyor ister yatırımcılara sunmak için raporlar hazırlıyor olun, Sage Intacct finans işlemlerini daha hızlı, daha kolay ve çok daha kapsamlı hale getirir.

Sage Intacct AI'nın en iyi özellikleri

Çoklu varlık ve çoklu para birimi işlemlerini kolaylıkla yönetin

Daha akıllı kararlar almak için gerçek zamanlı finansal raporlar ve gösterge panelleri oluşturun.

Salesforce, ADP ve daha fazlası gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Boyutsal hesap kullanarak departmanlar, projeler ve konumlar genelinde performansı izleme.

Yerleşik denetim izleri ve rol tabanlı erişim kontrolleri ile uyumluluğu basitleştirin

Büyüyen işler için tasarlanmış bulut mimarisi ile zahmetsizce ölçeklendirin

Sage Intacct AI sınırları

Mobil fonksiyon sınırlıdır.

Küçük firmalar, ihtiyaç duymadıkları özellikler için para ödemek zorunda kalabilirler.

Sage Intacct AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage Intacct AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar Sage Intacct AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Farklı modüller arasında gezinmek son derece kullanıcı dostudur. Raporlama fonksiyonları çok iyidir ve kendi raporlarınızı oluşturabilmeniz çok kullanışlıdır. Diğer yazılımlarla kolay entegrasyonları da işimiz için büyük bir artıdır. [Ancak] bazı geçici çözümler vardır ve bunlar süreçleri gereğinden fazla uzatır; örneğin, tedarikçi veya müşteri iadelerini doğrudan hesaplarına kaydetmek yerine, düzeltme olarak kaydetmek zorunda kalırsınız. Ayrıca, ödeme/fatura tahsisatlarına baktığımda, bunların hiç de net olmadığını görüyorum. *

Farklı modüller arasında gezinmek son derece kullanıcı dostudur. Raporlama fonksiyonları çok iyidir ve kendi raporlarınızı oluşturabilmeniz çok kullanışlıdır. Diğer yazılımlarla kolay entegrasyonları da işimiz için büyük bir artıdır. [Ancak] bazı geçici çözümler vardır ve bunlar süreçleri gereğinden fazla uzatır; örneğin, tedarikçi veya müşteri iadelerini doğrudan hesaplarına kaydetmek yerine, düzeltme olarak kaydetmek zorunda kalırsınız. Ayrıca, ödeme/fatura tahsisatlarına baktığımda, bunların hiç de net olmadığını görüyorum. *

10. NetSuite with AI (Raporlama için üretken yapay zeka kullanımı için en iyisi)

İşiniz büyüdükçe, envanter, finans ve operasyonları birden fazla araçta yönetmek hızla karmaşık ve maliyetli hale gelir. NetSuite'in AI ERP'si, finans, tedarik zinciri, CRM ve daha fazlasını içeren her şeyi sizinle birlikte büyüyen tek bir sistemde bir araya getiren, birleşik, bulut tabanlı bir platformdur.

Gerçek zamanlı veriler, otomasyonlu iş akışları ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile NetSuite, operasyonları kolaylaştırmanıza, görünürlüğü artırmanıza ve daha hızlı, daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

AI'nın en iyi özelliklerine sahip NetSuite

Finans, tedarik ve operasyonlardaki tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.

Üretken AI hizmetlerini kullanarak raporlar oluşturun, eylemler önerin ve iş içgörülerinin anahtarını ortaya çıkarın.

Faturalandırma, onaylar ve sipariş yönetimi gibi ş akışları için sorunsuz süreç otomasyonu sağlayın.

Gerçek zamanlı ve geçmiş verilere dayalı AI destekli tahminlerle talep tahminlerini iyileştirin.

Uçtan uca görünürlük ve akıllı plan araçlarıyla tedarik zinciri yönetimini optimize edin

AI sınırları olan NetSuite

Büyük veri hacimleri ile ara sıra gecikme veya performans sorunları yaşayabilirsiniz.

AI fiyatlandırmalı NetSuite

Özel fiyatlandırma

AI derecelendirmeleri ve yorumları ile NetSuite

G2: 4,4/5 yıldız (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek hayattaki kullanıcılar AI ile NetSuite hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

çok özelleştirilebilir, kullandığımız diğer yazılımlara bağlantısı kolay ve öğrenmesi çok kolay. Netsuite'i ilk kez Ocak 2025'te kullanmaya başladım ve şimdiden bu yazılıma oldukça alıştım. İstediğimiz herhangi bir veriyi ve istediğimiz herhangi bir biçimi çekebiliyoruz, ancak özel raporlar oluşturmak için çözüm hakkında ileri düzeyde bilgi gerekiyor ve platformda kolayca gerçekleştirilemediği için bazı yapılacak mutabakat işlemlerimizi çevrimdışı yapmamız gerekiyor (örneğin: ertelenmiş gelir mutabakatı)

çok özelleştirilebilir, kullandığımız diğer yazılımlara bağlantısı kolay ve öğrenmesi çok kolay. Netsuite'i ilk kez Ocak 2025'te kullanmaya başladım ve şimdiden bu yazılıma oldukça alıştım. İstediğimiz herhangi bir veriyi ve istediğimiz herhangi bir biçimi çekebiliyoruz, ancak özel raporlar oluşturmak için çözüm hakkında ileri düzeyde bilgi gerekiyor ve platformda kolayca gerçekleştirilemediği için bazı yapılacak mutabakat işlemlerimizi çevrimdışı yapmamız gerekiyor (örneğin: ertelenmiş gelir mutabakatı)

ClickUp ile daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi bağlantılı operasyonlar yürütün

Liste ettiğimiz tüm AI destekli ERP araçları, farklı kullanım senaryoları için mükemmel USP'lere sahiptir. Ancak, gerekli tüm ERP özelliklerini ve çok daha fazlasını içeren bir yazılım istiyorsanız, ClickUp'ı seçin.

Gerçek zamanlı işbirliği, AI destekli kaynak planlama, süreç otomasyonu, kaynak, envanter ve sipariş izleme şablonlarını tek bir sezgisel çalışma alanında bir araya getirir.

Belgeleri ş Akışlarına, sohbetleri eyleme ve güncellemeleri akıllı özetlere dönüştürün. Kod bilgisi veya yoğun BT deneyimi gerekmez!

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve tüm takımınız, karmaşıklık olmadan AI destekli bir ERP sisteminden ihtiyaç duyduğu netliği ve kontrolü elde etsin.