Erişimi ve etkileşimi artırmak için en iyi 10 Instagram hashtag oluşturucu

Markanızın Instagram performansını artırmakta zorlanıyor musunuz? Bunun sebebi hashtag stratejiniz olabilir!

Sosyal medya pazarlaması, pazarlamacılar için bir nimet olmuştur. Ancak, Instagram'da sonuç elde etmek o kadar da kolay değildir. Her trendi takip edebilir ve düzenli Instagram Reels, gönderiler ve hikayelerle takipçilerinizin ilgisini çekebilirsiniz.

Ancak trend olan hashtag'leri kullanmazsanız, bu platformda başarıya giden yol oldukça engebeli olabilir.

Bu nedenle, bugünkü blog yazımızda, markanızla ilgili hashtag'ler oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 Instagram hashtag oluşturucusunu bir araya getirdik.

Instagram Hashtag Oluşturucu En İyi Özellikler En İyisi Fiyatlandırma ClickUp AI destekli hashtag oluşturma ve sosyal medya analizi, işbirliği için ClickUp Belge, takvim planlama, analiz gösterge paneli Sosyal medya proje yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz plan; Kurumsal için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. VEED. IO Video tabanlı hashtag önerileri, AI altyazıları, senaryo oluşturma, arka plan gürültüsünün giderilmesi Video içeriği oluşturma sürecinin bir parçası olarak hashtag oluşturma Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar. RiteTag Gerçek zamanlı hashtag etkileşim analizi, resim/metin tabanlı öneriler, renk kodlu etkinlik sıralaması Gerçek zamanlı hashtag analizi ve performans izleme 49 $/yıl Ahrefs SEO odaklı hashtag araştırması, görüntü/metin tabanlı AI oluşturma, anahtar kelime hacmi izleme SEO içgörüleriyle derinlemesine hashtag araştırması Ücretli planlar aylık 129 $'dan başlar. Canva Tasarım ş Akışı içinde hashtag oluşturma, mobil erişilebilirlik, markalı hashtag önerileri Instagram gönderilerini tasarlarken kolay hashtag oluşturma Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar. Hootsuite Çok dilli hashtag önerileri, analiz entegrasyonları, ilk yorum otomasyonu Optimize edilmiş hashtag'lerle gönderileri yönetme ve planlama Ücretli planlar aylık 149 $'dan başlar. OneUp AI destekli hashtag önerileri, ilk yorum planlama, yinelenen gönderi destek Otomasyonlu hashtag yönetimi ve zamanlama Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar. Hashtagify Trend ve niş hashtag keşfi, geçmiş veriler, rakip analizi, konum filtreleri Trend olan ve nişlere özgü hashtag'leri bulma Kullanılamıyor Tüm Hashtag'ler Anında hashtag oluşturma, hashtag sıralaması ve analizi, ücretsiz sayaç aracı Hızlı bir şekilde hashtag fikirleri oluşturun ve filtreleyin Kullanılamıyor Görüntüleme Amaçları Estetik alaka puanı, yasaklanmış hashtag algılama, AI önerileri, toplu kopyalama Görsel olarak alakalı ve estetik hashtag'leri keşfedin Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar.

Bir Instagram hashtag oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Hashtag'lerin Instagram için neden bu kadar önemli olduğunu merak mı ediyorsunuz? Bunun nedenlerinden biri, benzer konular altında içeriğinizi etiketleyerek hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olmalarıdır. Bu avantajdan en iyi şekilde yararlanmak için doğru hashtag oluşturucu aracını seçin. İşte nasıl yapacağınız:

Kullanım kolaylığı: Aksi takdirde sıkıcı olan süreci basitleştiren, sezgisel ve kullanımı kolay bir arayüz sunan uygulamaları arayın.

Performans ölçütleri: Hashtag stratejinizin performansına ilişkin içgörüler sağlayan bir araç tercih edin. Görünürlüğünüzü, yeni takipçilerinizi, en iyi hashtag'leri, Hashtag stratejinizin performansına ilişkin içgörüler sağlayan bir araç tercih edin. Görünürlüğünüzü, yeni takipçilerinizi, en iyi hashtag'leri, sosyal medya denetimlerini ve daha fazlasını analiz edebilmelisiniz.

Özel: İhtiyaçlarınıza göre özel bir araç seçin. Belirli bir nişle ilgili hashtag'ler oluşturmanız gerekiyorsa, araç size bu imkanı sunmalıdır.

Toplu oluşturma: İlgili hashtag'leri toplu olarak oluşturan bir uygulama seçin. Her bir gönderiniz için bunları ayrı ayrı düzenleyip kategorilere ayırabilirseniz ekstra puan kazanırsınız.

Entegrasyon özellikleri: Planlama platformları, analiz araçları, tasarım araçları vb. gibi Planlama platformları, analiz araçları, tasarım araçları vb. gibi Instagram pazarlaması için diğer uygulamalar ve cihazlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir uygulama tercih edin. Bu uygulamalar, değerli zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Sosyal medya ekipleri için ücretsiz medya planlama şablonlarıyla medya kanallarını, pazarlama hedeflerini ve bütçeleri belirleyin ve sosyal medya kampanyalarınızı düzenli tutun!

En İyi Instagram Hashtag Oluşturucular

Etkili iş hashtag'ler oluşturun. Sosyal medya oyununuza güç katacak en iyi Instagram hashtag oluşturucularını inceleyin!

ClickUp (Sosyal medya proje yönetimi için en iyisi)

Hashtag'ler ve anahtar kelimeler iyidir. Peki, sosyal medya proje yönetimi sürecinizi hızlandırabilecek bir araca ne dersiniz? İşte o araç ClickUp!

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır ve markanızın içerik oluşturma ve planlama ş akışlarını kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm özellik ve fonksiyonlara sahiptir.

Listedeki çoğu araç yalnızca hashtag oluşturma özelliğine sahipken, ClickUp bir adım daha ileri gidiyor.

ClickUp Brain ile Instagram için trend olan hashtag'ler oluşturun

Platformun yerel yapay zekası olan ClickUp Brain ile, sıralamalarını ve performanslarını analiz etmeden tüm gönderileriniz için en iyi ve en trend hashtag'leri kolayca üretebilirsiniz. Ayrıca, hashtag oluşturma dahil olmak üzere farklı görevler için ChatGPT, Claude ve Gemini gibi en iyi AI modellerini tek bir yerden seçip kullanmanıza olanak tanır.

ClickUp Belge, seçtiğiniz hashtag'leri bir belgenin üzerine yapıştırmanıza, kategorilere ayırmanıza ve gerektiğinde kullanmanıza olanak tanır.

Artık siz ve takımınız, paylaşım üzerinde kolayca işbirliği yaparak gerektiğinde paylaşımlar yapabilir ve aksi takdirde çok zorlu olan içerik paylaşım sürecini basitleştirebilirsiniz.

ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevler için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel, sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği ve güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlantılar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Peki ya daha kapsamlı bir yardıma ihtiyacınız varsa? ClickUp İçerik ş Akışları ile tanışın! Bu yapılandırılmış iş akışı sistemi, fikir aşamasından yayına kadar içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Bir ürün lansmanı için çok platformlu bir sosyal medya kampanyası yönettiğinizi hayal edin.

ClickUp Belge'te takımınızla işbirliği yaparak heyecan verici gönderi fikirleri üretin

ClickUp Belge'de fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak ve "Fikir", "Taslak" ve "İnceleme" gibi ClickUp Özel Durumları kullanarak içerik görevleri atayarak başlayın. Yazarlar doğrudan platformda gönderiler oluştururken, tasarımcılar onay için görseller yükler.

ClickUp görevleri bu etkinlikleri izler ve inceleme sırası geldiğinde doğru takım üyelerini bilgilendirir.

İçerik planlarınızı eksiksiz bir şekilde uygulayın — ClickUp Takvim'de gönderilerinizi planlayın*

Onaylandıktan sonra, gönderiler ClickUp Takvim kullanılarak planlanır ve platformlar arasında dengeli bir içerik karışımı sağlanır. Özel alanları kullanarak her bir gönderiyi biçimine (karusel, reel, tweet) ve önceliğine göre kategorilere ayırabilirsiniz.

Kampanya boyunca, ClickUp Gösterge Panelleri etkileşimi ve performansı izlerken stratejinizi gerçek zamanlı olarak iyileştirmenize yardımcı olur. Çok kolay, değil mi?

Bunlara ek olarak, ClickUp sosyal medya yönetimi için çeşitli özel şablonlar sunar. En iyilerinden biri ClickUp Sosyal Medya Gönderi Planlama Şablonu'dur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sosyal Medya Gönderi Planı Şablonu ile içerik gönderme planınızı yönetilebilir görevlere bölün.

Bu şablon, birden fazla platformu verimli bir şekilde yönetmek için içerik yayınlama programınızı düzenlemenize yardımcı olur. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Her platform için içeriği optimize edin ve performanslarını izlemeyin.

İçerik planlamasını kolaylaştırın, takım işbirliğini artırın ve görünürlüğü geliştirin.

İçerik tutarlılığını ve genel strateji uygulamasını iyileştirin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu ile sosyal medya projelerinize yaklaşımınızı geliştirin. Çok yönlü ve kullanımı kolay olan bu şablon size şunları sağlar: Birden fazla platformda paylaşımları planlayın ve programlayın

İçerik oluşturmayı kolaylaştırmak için roller ve son tarihler atayın.

Yerleşik analiz görünümleriyle gönderilerin performansını takip edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik aralığı nedeniyle bu aracı başlangıçta kafa karıştırıcı bulabilirler.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Click Up hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bu, günlük işimizde kullandığımız hepsi bir arada bir araçtır. Kolay bir proje özeti ve bireysel düzeyde ayrıntılı bir içe aktarılmış liste oluşturabiliriz, böylece alan hizmetleri ekibimiz için plan yapabilir ve tüm bunları gösterge panellerine ve finans özetine bağlayabiliriz. ClickUp'ı her türlü takıma ve hatta bireysel planlama için bile tavsiye ederim.

Bu, günlük işimizde kullandığımız hepsi bir arada bir araçtır. Kolay bir proje özeti ve bireysel düzeyde ayrıntılı bir içe aktarılmış liste oluşturabiliriz, böylece saha hizmetleri ekibimiz için plan yapabilir ve tüm bunları gösterge panellerine ve finans özetine bağlayabiliriz. ClickUp'ı her türlü takıma ve hatta bireysel planlama için tavsiye ederim.

Video içeriği için en iyi hashtag'leri bulmak, VEED.IO'yu bilmiyorsanız, hiç bitmeyen bir mücadeledir. Instagram Reels için ideal olan bu ücretsiz araç, trend olan hashtag'leri ve anahtar kelimeleri bulmanızı sağlar.

Instagram ve diğer sosyal medya platformları için 20 adede kadar hashtag ve etiket oluşturabilirsiniz.

Birkaç dolar harcayarak, senaryolar ve altyazılar oluşturabilir, videoları çevirebilir ve rastgele arka plan gürültüsünü giderebilirsiniz. Genel olarak, VEED. IO, influencer'lar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştıran kapsamlı bir araçtır.

VEED. IO'nun en iyi özellikleri

Video içeriği analizine dayalı olarak saniyeler içinde hashtag'ler oluşturun.

Gelişmiş gönderi etkileşimi için yapay zeka destekli hashtag önerileri alın.

Sosyal medya kampanyaları için sorunsuz gönderi oluşturma için yerleşik video düzenleyiciyi kullanın.

Marka tutarlılığı için uzantılı hashtag özelleştirme özelliğinden yararlanın.

VEED. IO sınırları

Derin hashtag performans analizi eksikliği

Öncelikle video tabanlı içeriğe odaklanır ve çok yönlülüğü sınırlar.

VEED. IO fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Düzenleyici başına aylık 24 $

Pro: Düzenleyici başına aylık 55 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

VEED. IO puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 3. 3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar VEED.IO hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Veed, profesyonel düzeyde video düzenlemeyi son derece basit hale getirir — özellikle hantal yazılımlarla uğraşmak istemeyen oluşturucular ve koçlar için. Herhangi bir platform için saniyeler içinde boyutlandırma yapabilir, markalı üst afişler ekleyebilir, b-roll ekleyebilir ve altyazıları mükemmel bir şekilde zamanlayabilirim — hepsi tarayıcımdan. Kaliteden ödün vermeden hız isteyen pazarlamacılar için tasarlanmış gibi hissediyorum.

Veed, profesyonel düzeyde video düzenlemeyi son derece basit hale getirir — özellikle hantal yazılımlarla uğraşmak istemeyen oluşturucular ve koçlar için. Herhangi bir platform için saniyeler içinde boyutlandırma yapabilir, markalı üst afişler ekleyebilir, b-roll ekleyebilir ve altyazıları mükemmel bir şekilde zamanlayabilirim — hepsi tarayıcımdan. Kaliteden ödün vermeden hız isteyen pazarlamacılar için tasarlanmış gibi hissediyorum.

⏩ Ayrıca okuyun: Ajanslar için en iyi influencer pazarlama araçları

3. RiteTag (Gerçek zamanlı hashtag analizi ve performans izleme için en iyisi)

via RiteTag

RiteTag, görüntü içeriğine göre hashtag önerileriyle tanınır. Görüntünüzü işler, hedef kitlenizin etkileşim metriklerini gerçek zamanlı olarak analiz eder ve resim için en uygun hashtag'leri önerir.

Ayrıca, seyahat, yemek, fitness veya herhangi bir konu ile ilgili hashtag'leri manuel olarak aramak için de kullanabilirsiniz.

Araç, kullanımı ve gezinmesi kolaydır. Renk kodlama özelliği, hashtag'leri etkinliğe göre sıralar. Hashtag'leri seçip panonuza yapıştırarak anında kullanabilirsiniz.

RiteTag'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya stratejinizi zaman içinde iyileştirmek için gerçek zamanlı hashtag etkileşim analizi alın.

Platformu Buffer ve Hootsuite gibi diğer sosyal medya AI araçlarıyla entegre edin.

Daha iyi seçim yapabilmek için anında hashtag karşılaştırmaları alın.

Görseller ve metin tabanlı sosyal medya gönderileri için hashtag önerilerini kullanın.

RiteTag sınırları

Gerçek zamanlı içgörüler ötesinde derinlemesine trend izleme eksikliği

Yeni araçlara kıyasla biraz eski bir kullanıcı arayüzü sunar.

RiteTag fiyatlandırması

Hashtag Önerisi: 49 $/yıl

RiteTag puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Ahrefs (SEO odaklı içgörülerle derinlemesine hashtag araştırması için en iyisi)

via Ahrefs

Ahrefs, anahtar kelime araştırma aracıyla tanınır. Ancak, ücretsiz bir AI hashtag oluşturucu da sunduğunu biliyor muydunuz? Bu aracı kullanarak, sadece birkaç tıklamayla içeriğiniz için en popüler hashtag'leri arayabilir ve elde edebilirsiniz.

Bir resim yükleyebilir veya birkaç kelimeyle tanımlayabilirsiniz; Ahrefs, 10 adet alakalı, SEO için optimize edilmiş hashtag üretir. En iyi yanı ne mi? Bu ücretsiz araç, çok güçlü olmasına rağmen, en ufak bir öğrenme eğrisi gerektirmez.

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Sosyal medya stratejiniz için güçlü anahtar kelime ve hashtag araştırma araçlarına erişin.

Güçlü SEO içgörüleriyle veriye dayalı hashtag analizi elde edin.

Arama hacmi metrikleriyle rakiplerin gönderilerinden trend olan hashtag'leri izleme.

Sosyal medya içerik stratejisi için diğer Ahrefs SEO araçlarıyla entegre edin.

Ahrefs sınırları

SEO'ya daha fazla odaklanarak, sıradan kullanıcılar için daha az kullanıcı dostu hale getirir.

Doğrudan Instagram'da paylaşım veya planlama özellikleri yoktur.

Ahrefs fiyatlandırması

Lite: 129 $/ay

Standart: Aylık 249 $

Gelişmiş: 449 $/ay

Kurumsal: 1.499 $/ay

Ahrefs puanları ve yorumları

G2: 4. 5/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Ahrefs hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Genel deneyimim harika. Ahrefs, SEO analizi için gerekli tüm önemli verileri sunuyor. Backlink analizi, rakip analizi, site denetimleri ve sıralama izleyici hakkında ayrıntılı bir çalışma sunuyor. Rakip araştırması yapılacak araçlardan biri.

Genel deneyimim harika. Ahrefs, SEO analizi için gerekli tüm önemli verileri sunuyor. Backlink analizi, rakip analizi, site denetimleri ve sıralama izleyici hakkında ayrıntılı bir çalışma sunuyor. Rakip araştırması yapılacak araçlardan biri.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kullanıcılar, hesapları takip ettikleri gibi hashtag'leri de takip edebilirler, böylece gönderiyi paylaşan kişiyi takip etmeseler bile feed'lerinde ilgili gönderileri görebilirler. 🤫

5. Canva (Instagram gönderilerini tasarlarken kolay hashtag oluşturmak için en iyisi)

via Canva

Canva'yı yalnızca kreatif tasarımlar için kullandıysanız, hashtag oluşturucu olarak ne kadar iyi işlediğine şaşıracaksınız. Sezgisel, kullanımı kolay ve ücretsiz olan Canva, gelişmiş yapay zeka kullanarak konunuzla ilgili en popüler hashtag'leri tarar.

Tek yapmanız gereken içeriğinizi tanımlamak, ardından en uygun hashtag'ler genel, konuma özgü vb. bölümler halinde düzenli bir şekilde oluşturulacaktır.

Bu, Instagram Reels ve YouTube video gibi ayrıntılı içerikler için idealdir. Ayrıca, bu araç hem Android hem de iOS mobil cihazlarda kullanılabilir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Tasarım ş akışı içinde saniyeler içinde doğrudan hashtag'ler oluşturun.

Görsel ve metin içeriğine göre alakalı hashtag önerileri alın.

Hashtag'lerin yanı sıra yapay zeka destekli tasarım önerileri alın.

Tutarlılık için güçlü markalı hashtag önerileri üretin.

Canva sınırları

Gelişmiş hashtag analizi ve izleme özelliği yoktur.

Özel araçlara göre daha az hashtag filtreleme seçeneği sunar.

Canva fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 14,99 $

Takımlar: Aylık 29,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.500'den fazla yorum)

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite'in hashtag bulucu aracı, gönderilerinizi optimize etmenizi ve planlamanızı sağlayan tek noktadan çözüm sunan bir başka ücretsiz araçtır.

Diğer çoğu hashtag aracı gibi, gönderinizi kelimelerle tanımlamanız ve ilgili anahtar kelimeleri eklemeniz yeterlidir. Araç, aynı içerik için en popüler etiketleri bulacaktır.

Dahası var! Hootsuite'in hashtag oluşturucusu çok yönlüdür. İngilizce'nin yanı sıra Fransızca, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca dillerinde de hashtag oluşturur. İşlem tamamlandıktan sonra, anahtar kelimeleri yapıştırıp paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Sosyal medya analizlerinde hashtag performansını izlemeyin.

Aracı Instagram dışındaki birçok sosyal platformla entegre edin.

Daha iyi etkileşim için ilk yorum hashtag yerleştirmeyi otomasyonla gerçekleştirin.

Hootsuite sınırları

Hashtag analizi ve otomasyonu için ücretli bir plan gereklidir.

Bağımsız araçlara kıyasla sınırlı hashtag keşfi sunar

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: 149 $/ay

Takım: Aylık 399 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (5.700+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (3.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Hootsuite'in sosyal medya planlamasını ve raporlamasını kolaylaştırmasını çok seviyorum. Bu platform, birden fazla hesabı yönetmeyi, gönderileri önceden planlamayı ve performans izleme için analizleri almayı kolaylaştırıyor. Arayüzü kullanıcı dostu ve Zapier gibi diğer araçlarla entegrasyonları otomasyonu basitleştiriyor. Ayrıca, ekip üyeleriyle işbirliği yapma özelliği de büyük bir artı!

Hootsuite'in sosyal medya planlamasını ve raporlamasını kolaylaştırmasını çok seviyorum. Bu platform, birden fazla hesabı yönetmeyi, gönderileri önceden planlamayı ve performans izleme için analizleri almayı kolaylaştırıyor. Arayüzü kullanıcı dostu ve Zapier gibi diğer araçlarla entegrasyonları otomasyonu basitleştiriyor. Ayrıca, ekip üyeleriyle işbirliği yapma özelliği de büyük bir artı!

7. OneUp (Sosyal medya planlaması ile otomatik hashtag yönetimi için en iyisi)

via OneUp

OneUp, Instagram'dan X'e ve hatta TikTok'a kadar neredeyse tüm sosyal medya platformları için uygun hashtag'ler oluşturur. Ücretsiz ve yeni başlayanlar için kolaydır, yapıştırıp kullanabileceğiniz 10 adede kadar trend etiket önerir.

Ayrıca, gönderileri planlamanıza ve hashtag etkileşimine görünürlük sağlamanıza olanak tanıyarak, daha iyi kampanya performansı için stratejinizi optimize etmenizi sağlar.

OneUp'ın en iyi özellikleri

Sosyal medyada optimize edilmiş erişim için yapay zeka destekli hashtag önerilerini kullanın.

Daha temiz bir başlık için ilk yorum hashtag'lerini planlayın.

Devam eden kampanyalar için tekrarlayan hashtag paylaşımını destekler

OneUp sınırları

Gerçek zamanlı hashtag trend izleme eksikliği

Derin hashtag araştırmasından çok planlamaya odaklanır.

OneUp fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 18 $

Orta seviye: Aylık 60 $

Büyüme: Aylık 120 $

iş: Aylık 300 $

OneUp puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OneUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Twitter ve Instagram'da zamanlamayı düşünmeden veya o gün paylaşım yapmak zorunda kalmadan paylaşımları planlayabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, paylaşımın görünümünü istediğim gibi önizleyip optimize etme imkanı da sunuyor.

Twitter ve Instagram'da zamanlamayı veya gönderiyi o gün yapmak zorunda kalmadan gönderileri planlayabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, gönderiyi önizleyip istediğim gibi optimize etme imkanı da sunuyor.

🔍 Biliyor muydunuz: Sosyal medya gönderilerinizi güçlendirmek için kaç tane hashtag kullanmanız gerektiği konusunda kafanız mı karıştı? Uzmanlar, özellikle Instagram için 3-5 hashtag karışımının ideal olduğunu öneriyor! 😎

via Hashtagify

Instagram'ın Keşfet sayfasına göre trend olmayan bir niş için popüler hashtag'ler bulmak, uzman değilseniz kolay değildir. Ancak Hashtagify ile bunu kolayca yapabilirsiniz. Bu araç, gerçek zamanlı verilere dayalı hashtag'ler önerir.

Her etiketin benzersiz, alakalı ve viral olmasını sağlamak için popülerlik puanlarını ve kullanım eğilimlerini de kontrol edebilirsiniz. Araç ayrıca etkili bir organizasyon ve yeteneklere sahiptir. En popüler hashtag kategorilerini bulmanızı, hashtag grupları oluşturmanızı ve daha fazlasını yapmanızı sağlar.

Hashtagify'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı hashtag analizi ve trend izleme özelliklerinden yararlanın.

Strateji bilgileri için rakiplerin hashtag kullanımını analiz edin.

Hedef kitleye ulaşmak için konum tabanlı hashtag keşif desteğinden yararlanın.

Zaman içinde hashtag performansına ilişkin geçmiş verilere bakın.

Hashtagify sınırları

Ağırlıklı olarak Twitter ve Instagram'a odaklanır, diğer platformları sınırlar.

Biraz eski bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Hashtagify fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Hashtagify puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? #Love, Instagram'da en çok kullanılan hashtag'dir ve ortalama 1,835 milyar arama yapılmaktadır. ❤️

9. All Hashtag (Hızlı bir şekilde hashtag fikirleri oluşturmak ve filtrelemek için en iyisi)

via All Hashtag

En iyi hashtag oluşturucular listesinin bir sonraki sırasında All Hashtag yer alıyor. Bu aracın USP'si, sadece hashtag oluşturmakla kalmayıp, bunları sıfırdan oluşturmanıza da olanak tanımasıdır.

Ayrıca, gelişmiş analizlere erişebilir ve popülerliklerine göre başarıya dayalı hashtag'lerin sıralamalarını kontrol edebilirsiniz.

All Hashtag ile içerik projelerinizi ve görünürlüklerini kapsamlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Ücretsiz bir hashtag sayacı da sunduğu için, spam olasılığını önlemek için her gönderiye doğru sayıda etiket eklediğinizden emin olabilirsiniz.

Tüm Hashtag'in en iyi özellikleri

Basit bir arama ile anında hashtag listeleri oluşturun ve zamandan tasarruf edin.

İhtiyaçlarınıza uygun üç tür hashtag arasından seçim yapın: en popüler, rastgele ve canlı.

Platformu birden fazla sosyal medya platformuna entegre edin.

Temel hashtag oluşturma özelliğine ücretsiz erişim sağlayın.

Tüm Hashtag sınırları

Derinlemesine içgörüler sunmadan yalnızca temel analizler sağlar.

Hashtag'leri filtrelemek için daha az özel seçenek sunar.

Tüm Hashtag fiyatları

Özel fiyatlandırma

Tüm Hashtag derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

via Görüntüleme Amaçları

Son olarak, Display Purposes'tan bahsedelim. Bu Instagram hashtag oluşturucu, profesyonel ancak sezgisel bir araç arayanlar için iş yapar. En iyi özelliklerinden biri, yasaklanmış hashtag'leri bulup işaretlemenizi ve bunları listenizden hemen kaldırmanızı sağlamasıdır.

Bunun yanı sıra, aracın AI Asistanı, gönderinizin en iyi hashtag'lerini seçmek için kişiselleştirilmiş öneriler sağlayan kullanışlı bir özelliktir.

Görüntüleme Amaçları en iyi özellikler

Instagram gönderileri için estetik açıdan uygun hashtag'leri keşfedin.

En iyi performans gösteren hashtag'leri önceliklendirmek ve en iyi sonuçları elde etmek için alaka düzeyini puanlayın.

Zamanınız kısıtlı olduğunda toplu hashtag setlerini kopyalayın ve oluşturun.

Görüntüleme Amaçları sınırları

Etkileşim metriklerinden ziyade estetik alaka düzeyine odaklanır.

Nişlere özgü hashtag'ler için sınır özel sunar.

Görüntüleme Amaçlı Fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 7 $

Büyüme: Aylık 9 $

Pro: Aylık 12 $

Kurumsal: Aylık 30 $

Görüntüleme Amaçlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Ek Araçlar Inflact: Konuları, görselleri ve URL'leri kullanarak yaratıcı ve trend olan hashtag'ler oluşturun. Konuları, görselleri ve URL'leri kullanarak yaratıcı ve trend olan hashtag'ler oluşturun.

TagBlender : Yalnızca basit kategorileri kullanarak saniyeler içinde yaratıcı hashtag'ler oluşturun. : Yalnızca basit kategorileri kullanarak saniyeler içinde yaratıcı hashtag'ler oluşturun.

SISTRIX: Bir hashtag girerek, araştırma zamanından tasarruf etmek için birden fazla ilgili hashtag oluşturun. Bir hashtag girerek, araştırma zamanından tasarruf etmek için birden fazla ilgili hashtag oluşturun.

En iyi AI hashtag oluşturucuyu edinin!

Hızlı değişen Instagram pazarlama dünyasında, en iyi hashtag stratejisini kullanmak büyük fark yaratabilir. İçerikinizle uyumlu hashtag'ler bulduğunuzda, doğru kitleyle bağlantı kurar, etkileşimi artırır ve keşfedilme şansınızı yükseltirsiniz.

Hashtag'leri etkili bir şekilde yönetmek için plan, organizasyon ve veriye dayalı içgörüler gerekir. Hashtag performansını izleme, gönderileri planlama veya stratejinizi optimize etme için doğru sisteme sahip olmak anahtardır.

ClickUp, hashtag araştırmasından içerik planlamasına kadar Instagram pazarlamanızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. O halde, ClickUp'ı bugün deneyin ve stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın. Ücretsiz deneme için buradan kaydolun!