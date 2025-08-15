Anthropic ve OpenAI: Hangi AI Aracı Kazanır?

Tek bir kötü AI kararı, aylarca süren işlerin boşa gitmesine neden olabilir: teslim tarihleri kaçırılır, ürünler bozulur ve kurumsal takımlar yetersiz güvenlik protokolleri nedeniyle çözüm bulmak için çabalarken kalır.

Teknoloji liderleri, canlı dağıtımları sorunsuz bir şekilde yönetmek için tasarlanmış AI teknolojilerine ihtiyaç duyar. İş liderleri ise, demo gününde değil, önemli anlarda performans gösteren, doğal dili sağlam bir şekilde anlayan AI sistemleri ister.

Anthropic ve OpenAI, yenilik, güvenlik ve performans vaat eden modeller geliştirdi. Ancak vaatler anlaşmaları sonuçlandırmaz, ürünleri teslim etmez veya işleri büyütmez.

OpenAI ile Anthropic arasındaki karşılaştırmayı inceleyelim: sadece manşetleri değil, hızlı bir şekilde oluşturma, ölçeklendirme ve dağıtma sırasında önemli olacak gerçek farkları da ele alacağız. En popüler modelleri olan ChatGPT ve Claude'a odaklanacağız.

Ve işinizi gerçekten ileriye taşıyabilecek bir AI şirketi seçmeyi ciddiye alıyorsanız, ClickUp hem beyin hem de kas gücüne sahiptir.

Anthropic ve OpenAI'ye genel bakış

Anthropic ve OpenAI'nin yeteneklerini karşılaştırmalı olarak inceleyin:

Özellik Anthropic OpenAI ⭐️ Bonus: ClickUp Temel amaç Güvenli, uyumlu ve etik AI modellerine odaklanmıştır Geliştiriciler ve işletmeler için genel amaçlı AI AI projelerini belgeler, görevler, sohbet ve şirket bilgileriyle tek bir yerden yürütün ve dağınıklığı ortadan kaldırın Eşsiz yaklaşım Bağlam farkındalığı kadar çok yönlü, dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası RLHF + multimodal eğitim — pekiştirmeli öğrenme ve kullanıcı geri bildirimleri arasında denge sağlar Dünyanın en eksiksiz iş AI'sı, bağlam farkındalığı kadar çok yönlüdür Diyalog gücü Çok turlu bellek, uzun sohbetler ve ayrıntılı iş akışları için mükemmeldir ChatGPT ekosistemi görüntüleri, dosyaları, canlı verileri ve dinamik etkileşimi destekler Çalışma alanınızın bilgilerine dayalı, bağlam farkında yanıtlar alın Geliştirici araçları ve API Sınırlı kamu API'leri (açık geliştirmeden çok güvenilirliğe odaklanmıştır) GPT, DALL·E, Codex ve daha fazlası için sağlam API'ler – özel AI entegrasyonları için ideal Claude'dan ChatGPT'ye ve Gemini'ye kadar en yeni LLM'lere tek bir entegre, güçlü AI ekosisteminden erişin En çok bilinen özelliği Anayasal AI ve güvenlik öncelikli araştırma Model çeşitliliği ve AI geliştirme araçları AI'yı proje yönetimi ve otomasyonla birleştirin Kullanım kolaylığı Sınırlı kontrollere sahip basit sohbet kullanıcı arayüzü Esnek kontrollere sahip kullanıcı dostu arayüz Her boyuttaki takım için tasarlanmış temiz kullanıcı arayüzü Takım işbirliği Sınırlı takım özelliklerine sahip tek kişilik araştırma ş Akışları ChatGPT Team ve Enterprise'da daha iyi takım araçları Gerçek zamanlı belgeler, sohbet ve görev işbirliği Entegrasyon hazırlığı API tabanlı, sınırlı yerleşik entegrasyonlar Güçlü API ekosistemi ve eklenti desteği Slack, Notion, GitHub ve daha fazlası gibi araçlarla çalışır Kimler için uygun Yapay zeka araştırmacıları ve güvenliğe odaklı takımlar Geliştiriciler, girişimciler ve kurumsal takımlar Büyük ölçekte yapılar kuran AI liderleri, teknoloji takımları ve operasyon yöneticileri

Anthropic nedir?

Anthropic, güvenli, güvenilir ve yönlendirilmesi kolay büyük dil modelleri oluşturmaya odaklanan bir AI araştırma şirketidir. Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic'in misyonu, AI uyumu ve yönlendirilebilir AI sistemlerine odaklanarak modellerin karmaşık durumlarda bile öngörülebilir şekilde davranmasını sağlamaktır.

Başlıca ürünleri, gelişmiş doğal dil işleme, içerik üretimi ve hassasiyet ve güvenliğin en önemli olduğu iş kullanımları için tasarlanmış Claude model ailesidir.

Anthropic özellikleri

👀 Biliyor muydunuz? Ekim 2023 ile Mayıs 2024 arasında Anthropic'in şeffaflık puanı 15 puan artarak 100 üzerinden 51'e ulaştı. Bu, modellerine güvenilebilirliğini artırma yolunda büyük bir adımdır.

Şeffaflık, AI ortamını daha güvenli ve daha güvenilir hale getiren daha akıllı tasarım seçimlerinden kaynaklanır. Anthropic'in güvenilir AI'yı nasıl oluşturduğu ve yaklaşımının neden öne çıktığı aşağıda açıklanmaktadır.

Özellik #1: Anayasal AI

Anthropic, sürekli insan düzeltmelerine güvenmek yerine, modellerini yazılı bir dizi etik ilkeye göre eğitir. Anayasal AI olarak adlandırılan bu yaklaşım, Claude modellerinin karmaşık görevlerde tutarlı kalmasına yardımcı olur ve takımların öngörülemeyen davranışlar konusunda endişelenmeden kendi AI'larını eğitmelerini kolaylaştırır.

anthropic aracılığıyla

Özellik #2: Çok turlu diyalog optimizasyonu

Claude modelleri sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, konuşmayı hatırlar, ayrıntıları takip eder ve zaman içinde konudan sapmaz. Bu, daha uzun sohbetlerin, müşteri etkileşimlerinin ve takım iş akışlarının net ve yolunda gitmesi gereken AI işbirliği araçları geliştiren işletmeler için güçlü bir seçimdir.

anthropic aracılığıyla

Özellik #3: Kurumsal AI güvenlik önlemleri

Anthropic, model hatalarını büyük ölçekli sorunlara yol açmadan erken tespit edip düzeltmek için çalışır. Daha akıllı LLM değerlendirmesi sayesinde, Claude modellerini iç araçlardan müşteriye yönelik uygulamalara kadar her alanda doğru, istikrarlı ve gerçek iş kullanımına hazır olacak şekilde ayarlarlar.

anthropic aracılığıyla

Anthropic (Claude) fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 20 $

Takım: 30 $/ay/kullanıcı

Maksimum: Kişi başı 100 $'dan başlar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevlerinde AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası işlerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Düz dilde komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüler bul!

OpenAI nedir?

OpenAI, yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasına odaklanan bir yapay zeka araştırma ve uygulama şirketidir. OpenAI'nin misyonu, güvenli, insan değerleriyle uyumlu ve geniş erişilebilirliğe sahip yetkin yapay zeka sistemleri oluşturmaktır.

🧠 İlginç Bilgi: OpenAI'nin ChatGPT uygulaması, TikTok veya Instagram'dan daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak, şimdiye kadarki en hızlı büyüyen uygulamalardan biri oldu!

OpenAI'nin başlıca sürümleri arasında ChatGPT ailesi (GPT-3. 5, GPT-4 ve en yeni modeller olan GPT-4o mini, GPT-4. 5 ve GPT-o3) ile görüntü oluşturma için DALL·E, kod oluşturma için Codex ve konuşma tanıma için Whisper gibi araçlar yer almaktadır.

OpenAI özellikleri

👀 Biliyor muydunuz? Nisan 2024 itibarıyla, Fortune 500 şirketlerinin %90'ından fazlası OpenAI'nin teknolojisini kullanıyor. Bu, internetin ilk yıllarındaki benimsenme oranından daha hızlı bir büyüme.

Bu benimsenme oranı her şeyi anlatıyor. OpenAI'nin modelleri sadece ilgi çekmekle kalmıyor, günlük kullanıcılar için ön tanımlı AI araçları haline geliyor. OpenAI bu değişimi nasıl şekillendiriyor?

Özellik #1: ChatGPT ekosistemi

ChatGPT, eğlenceli bir sohbet robotu olarak başlamış olabilir, ancak bugün, görüntü işleme, belge analizi, kod oluşturma ve canlı veri araçlarını destekleyen, hem işletmelerin hem de günlük kullanıcıların güvendiği bütün bir ekosistemdir. Gerçek işi desteklemek için en iyi AI uygulamalarını arıyorsanız, ChatGPT'nin çok modlu platformu, takımların otomasyon, oluşturma ve işbirliği yapma şeklini şimdiden şekillendiriyor.

via OpenAI

Özellik #2: API'ler ve geliştirici araç setleri

OpenAI'nin API'leri, geliştiricilerin GPT, DALL ·E ve Codex gibi güçlü modelleri kolayca kullanmasını sağlar. Müşteri desteği botlarından tasarım otomasyonuna kadar OpenAI, takımlara yenilikçi araçları hızlı bir şekilde oluşturmak için esnek yollar sunar. Bu araçlar, daha iyi sonuçlar elde etmek için genellikle pekiştirmeli öğrenme ve ince ayar gibi yeni AI teknikleriyle geliştirilir.

via OpenAI

Özellik #3: Kurumsal düzeyde özelleştirme

ChatGPT Enterprise, yönetici araçları, güvenlik özellikleri ve gizli dağıtım seçenekleri dahil olmak üzere işletmelerin ihtiyaç duyduğu kontrolleri ve esnekliği sunar. Güç ve gizlilik açısından AI platformlarını karşılaştıran şirketler için OpenAI, hassas verilerin kontrolünü devretmeden AI'yı kullanıma sunmayı kolaylaştırır.

via OpenAI

OpenAI (ChatGPT) fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Ayda 20 $

Avantaj: 200 $/ay

Takım: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

👀 Biliyor muydunuz? Kasım 2023'te ABD, AI Safety Institute'un oluşturulduğunu duyurdu. Bir AI Güvenlik Enstitüsü, genellikle devlet destekli bir teknik kuruluştur ve temel görevi şunlardır: Gelişmiş AI sistemlerinin bağımsız değerlendirmelerini gerçekleştirme (ör. kötüye kullanım, sağlamlık, önyargı, kontrol riskleri, toplumsal etki için sondalar)

AI ile ilgili risklerin daha iyi anlaşılması için temel AI güvenliği araştırmalarında lider

Hükümetler, gizli sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası ortaklar arasında gönüllülük ve düzenlemelere dayalı bilgi paylaşımını kolaylaştırmak

Anthropic ve OpenAI: Özelliklerin Karşılaştırması

Anthropic ve OpenAI, daha güvenli konuşma modellerinden daha hızlı inovasyon döngülerine kadar farklı güçlü yönlere sahiptir. AI, deneysel projelerden günlük iş araçlarına dönüşürken, bu platformların arkasındaki ince ayrıntıları anlamak her zamankinden daha önemli hale geliyor.

İşinizde yapay zekayı ölçeklendiriyorsanız ve teoride değil, baskı altında da çalışması gerekiyorsa, gerçekten önemli olan özellikleri inceleyelim.

1. Model davranışı ve uyum

Claude modelleri, anayasal AI ile eğitilmiş ve yazılı bir dizi etik hususu takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Claude, karmaşık komutlarda güçlü reddetme davranışı, düşük halüsinasyon ve daha iyi kendini düzeltme özelliği gösterir.

OpenAI liderleri, GPT'nin davranışları yönlendirmek için kullanıcı geri bildirimlerini, ince ayarları ve moderasyon katmanlarını kullandığını doğruladı. GPT gelişiyor, ancak hala belirsiz konularda fazla cevap verme veya aşırı güvenme eğilimi gösteriyor.

🏆 Kazanan: Anthropic uyum konusunda önde. Claude modelleri, kutudan çıktığı anda tutarlı bir şekilde daha güvenli davranış sergiliyor ve bu da onları güven ve öngörülebilirliğin vazgeçilmez olduğu yüksek riskli kullanım durumları için daha uygun hale getiriyor.

2. Kurumsal kontrol ve özelleştirme

Claude, API ve entegrasyonlar (Slack, Notion) aracılığıyla kullanılabilir, ancak merkezi yönetici araçları veya tam özelleştirme özelliği yoktur. Henüz kendi sunucunuzda barındırma veya gizli dağıtım seçenekleri yoktur.

ChatGPT Enterprise, yönetici gösterge panelleri, takım izinleri, gizli örnekler ve kullanım analitiği sunar. Modeller, ince ayar ve gömme desteği ile özelleştirilebilir.

🏆 Kazanan: OpenAI, kurumsal yığını ayrıntılı kontroller, gizli dağıtımlar ve model özelleştirme ile ölçeklenebilirlik için tasarlanmış olduğu için kazanır. AI'yı iç operasyonları yürütmek veya büyük ölçekli çıktıları desteklemek için kullanan takımlar için daha hazırdır.

3. Geliştirici deneyimi ve yapı esnekliği

Anthropic, hafif SDK'lar ve basitliğe odaklanan Claude API'sını sunar. Temel entegrasyonların ötesinde daha az modüler kontrol ve sınırlı geliştirici araçları sunar.

OpenAI, sohbet, görüntü, kod ve ses için API'ler içeren eksiksiz bir geliştirici platformu sunar. Özel GPT'leri, ince ayarları ve uygulamalar ve iş akışları arasında sorunsuz dağıtımı destekler.

🏆 Kazanan: OpenAI, geliştiricilere daha fazla geliştirme alanı sunar. GPT'nin tam yığın araç seti ile takımlar, platform sınırlarına ulaşmadan prototipten üretime daha hızlı geçebilir.

Reddit'te Anthropic ve OpenAI karşılaştırması

Gerçek dünya geri bildirimleri, özellik listelerinde bulamayacağınız ayrıntıları ortaya çıkarır. Anthropic ve OpenAI'nin günlük iş akışlarında nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamak için, kullanıcıların ilk elden deneyimlerini paylaştığı Reddit tartışmalarını inceledik.

İşte onların yorumları.

Bir Reddit kullanıcısı, Claude'un karmaşık ve yaratıcı işleri halletme yeteneğini överek, konuşma, yazma görevleri ve derin metin analizindeki gücünü vurguladı.

Opus'u çok seviyorum, yaratıcı ve derinlemesine analizler için kullanıyorum, karmaşık fikirleri ve uzun formdaki yazıları düşünmeme yardımcı oluyor. 3.5 sürümü çıktığında Opus'u kullanmayı bıraktım ve herkes gibi ücretli bir müşteri olarak vasat deneyimden gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Kısa süre önce Opus'a geri döndüm ve ne kadar harika olabileceğini hatırladım.

Opus'u çok seviyorum, yaratıcı ve derinlemesine analizler için kullanıyorum, karmaşık fikirleri ve uzun formdaki yazıları düşünmeme yardımcı oluyor. 3.5 sürümü çıktığında Opus'u kullanmayı bıraktım ve herkes gibi ücretli bir müşteri olarak vasat deneyimden gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Kısa süre önce Opus'a geri döndüm ve ne kadar harika olabileceğini hatırladım.

Ancak, bir yazılım mühendisi, OpenAI'nin API'lerinin AI'yı projelerine entegre etmeyi nasıl kolaylaştırdığını paylaşarak, platformun güçlü geliştirici desteğini ve minimum öğrenme eğrisini vurguladı.

OpenAI'nin API'leri diğerleri gibidir, bu nedenle teknik açıdan öğrenme eğrisi sıfır olmalıdır. Tüm uç noktalar, parametreler ve örnek yanıtlar iyi belgelenmiştir.

OpenAI'nin API'leri diğerleri gibidir, bu nedenle teknik açıdan öğrenme eğrisi sıfır olmalıdır. Tüm uç noktalar, parametreler ve örnek yanıtlar iyi bir şekilde belgelenmiştir.

Anthropic, daha güvenli konuşmalar ve güvenilir yaratıcı destek için etik kurallara odaklanırken, OpenAI hızlı ve esnek geliştirici araçlarıyla öne çıkıyor. Doğru seçim, yaratıcı güvenilirliği mi yoksa teknik esnekliği mi öncelik verdiğinize bağlıdır.

ClickUp ile tanışın: Anthropic ve OpenAI'ye en iyi alternatif

AI hızla ilerliyor. Ancak AI ile gerçek işlerin yapılması birçok takım için hala yavaş ilerliyor. Araştırma bir yerde yapılıyor, projeler başka bir yerde yürütülüyor ve içeriğin başlatılması için üçüncü bir araca ihtiyaç var.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, bunu değiştirir ve AI'nın yayılmasını en aza indirir. Beş uygulamayı bir araya getirmenin karmaşıklığı olmadan, görev yönetimi, içerik oluşturma ve ş Akışı otomasyonunu aynı anda destekleyen bir platformda birden fazla AI modeli sunar. Sonuç? Takımlar her hafta bir gün kazanıyor ve aynı zamanda maliyetlerde %86 tasarruf sağlıyor!

ClickUp'ın AI destekli iş akışları oluşturmak için nasıl daha akıllı bir seçim olduğunu inceleyelim.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #1: ClickUp AI Proje Yönetimi ile daha akıllı iş akışları oluşturun

ClickUp'ın yapay zeka destekli Proje Yönetimi Platformu ile görevleri otomatik olarak önceliklendirin, atayın ve özetleyin

AI, takımların planlama, izleme ve teslimat süreçlerini yeniden şekillendiriyor, ancak geleneksel proje yönetimi araçları hala bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor.

ClickUp'ın proje yönetimi platformu, son teslim tarihlerini otomatik olarak izlemekten, manuel yazma gerektirmeden proje güncellemelerini ve özetlerini oluşturmaya kadar, iş akışınızın her aşamasına yapay zeka getirir. Hızlı hareket eden takımlar, kontrolü kaybetmeden bu hızı nasıl yakalar?

📌 İşte bunu uygulamada gösteren bir senaryo:

Takımınız bu hafta yeni bir özellik piyasaya sürüyor. ClickUp'a "Belgelerde Canlı İşbirliğini Başlat" adlı bir görev ekliyorsunuz

ClickUp'ın yerel AI yardımıyla alt görevleri manuel olarak oluşturmanıza gerek kalmaz. Anahtar adımların otomatik olarak oluşturulmasını izleyin: gereksinimlerin kapsamının belirlenmesi, tasarım devri, geliştirme biletleri, test ve dağıtım. Ardından, gerçekten oluşturulmasını istediğiniz alt görevleri seçin ve tek bir tıklama ile sisteminize ekleyin.

ClickUp AI aracılığıyla ClickUp Görevlerinizden ve görev açıklamalarınızdan otomatik olarak alt görevler oluşturun

Bu görevler Proje Listenize eklendikçe, ClickUp'ta AI Atama ve AI Önceliklendirme Özel Alanları anahtarını açabilirsiniz. Bunları şimdiden aşağıdaki gibi istemlerle ayarlamışsınızdır:

"Açıklamada 'acil hata' ifadesi varsa, Yüksek öncelikli olarak işaretleyin."

"Başlığında tasarım ifadesi geçen görevleri Akash'a atayın" (UX lideriniz)

AI'nın öncelikli işaretleri ve görev sahiplerini otomatik olarak doldurduğunu ve hiçbir şeyin gözden kaçmaması için düzenli aralıklarla güncelleme yaptığını izleyin. Hafta ortasına kadar işler tüm hızıyla ve odaklanmış bir şekilde devam eder.

Bu arada, AI Assign ve AI Prioritize'ı kurmak için bu videoyu izleyin:

ClickUp Gösterge Panelinden istediğiniz zaman AI Kartlarına göz atarak sayıları ve grafikleri incelemeden güncellemeleri alabilirsiniz:

Bu hafta tamamlanan ve gelecek hafta yapılacakları kişi bazında özetleyen bir AI StandUp Kartı

Bir AI Proje Güncelleme Kartı, ilerleme, engeller ve yaklaşan adımlar hakkında gerçek zamanlı durum bilgisi verir

Özel bir Ask AI Kartı ile "Bu sprint'i geciktiren başlıca riskler nelerdir?" diye sorabilirsiniz. ClickUp AI, çalışma alanı bağlamından yanıt verir

ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartlarını kullanarak proje durumunu ve sağlığını bir bakışta sorgulayın

Bu kartlar dinamiktir. Görevler değiştikçe, durum güncellemeleri veya engelleyiciler ortaya çıktıkça, gösterge paneliniz manuel düzenleme yapmanıza gerek kalmadan bunları anında yansıtır.

Bu arada, takımınız tekrar tekrar sormadan günlük güncellemeler alır: AI Team StandUp, her bir kişinin faaliyetlerini düzenli bir özet halinde toplar ve güncellemeleri yazma zahmetini ortadan kaldırır.

Cuma geldiğinde, ekran kayıtlarınız, yani ClickUp Klipleri veya sesli notlarınız, ClickUp'ın yerleşik AI'sı tarafından otomatik olarak transkripsiyona tabi tutulur ve özlü eylem öğeleri ve kararlar halinde özetlenir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain, Brain MAX ve Talk to Text ile günlük görevleri hızlandırın

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdaki sorulara anında yanıt alın

AI'yı iyi kullanan takımlar sadece deneme yapmıyor. Daha az manuel iş ile daha hızlı teslimat yapıyorlar.

ClickUp Brain, takımınızın yoğun iş yükünü ortadan kaldırmasına, bağlam değiştirmeyi azaltmasına ve düzinelerce AI uygulaması arasında geçiş yapmadan işleri daha hızlı tamamlamasına olanak tanır. ChatGPT, Claude, Gemini (ve daha fazlası) gibi özellikleri tek bir arayüzde anahtarla açıp kapatabileceğiniz için her görev için doğru modeli seçebilirsiniz. Örneğin, nüanslı akıl yürütme için GPT‑4o'yu kullanabilir, uzun bağlamlı görevler için Claude'a geçebilir veya hız ya da deneme istediğinizde Gemini'ye güvenebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak tek bir çalışma alanından birden fazla LLM arasında geçiş yapın, zamandan ve paradan tasarruf edin

Masaüstü AI arkadaşınız ClickUp Brain MAX ile çalışma alanınızı ve LLM'lerinizi tek bir yere taşıyabilirsiniz. Artık ChatGPT pencereleri, ClickUp sekmeleri veya diğer AI araçları arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Brain MAX'taki Talk to Text özelliği sayesinde, işinizi kelimenin tam anlamıyla konuşarak hayata geçirebilirsiniz:

Sprint planlarını, e-postaları veya stand-up notlarını Brain MAX'a dikte edin; bunlar transkripsiyonlanır, düzenlenir ve iş arkadaşlarınız için @bahsetmeler ve doğru ClickUp Görevleri veya Belgeleri'ne bağlantılarla birlikte mükemmel bir içerik haline getirilir

Siz konuşun, AI harekete geçsin. Yazmaya göre 4 kata kadar daha hızlıdır

Brain Max, uygulamalarınızla derinlemesine entegre olduğundan, şu soruları sorabilirsiniz: "İşler sayfası için halkla ilişkiler birleştirildi mi?" veya "Bu görevle hangi Figma dosyaları bağlantılı?" ve bağlamı dikkate alan yanıtları anında alın

ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile sesinizi verimlilik aracınız haline getirin

İlk taslakları yazmaktan notları özetlemeye ve yeni görevler oluşturmaya kadar, günlük işlerinizi zahmetsiz hale getirir. Ayrıca ClickUp'ın AI komut şablonlarını kullanarak içerik, e-postalar ve yinelenen görev kurulumlarını otomatikleştirebilirsiniz.

🗣️Gerçek kullanıcılar ClickUp AI hakkında ne diyor:

G2'de bir yorum şöyle diyor:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini yazıya dönüştürebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Otomasyonları ve Otomatik Pilot Ajanları ile işlerinizi devam ettirin

ClickUp Otomasyonları ile duruma göre anında görev devri tetikleyin

AI, müşterilerin işlerinin yapılma şeklini değiştiriyor ve erken otomasyona geçen takımlar daha hızlı ve daha az hata ile ilerliyor. ClickUp Otomasyonları, görev devri, müşteri takibi ve dahili güncellemeleri yönetmek için AI kullanıyor. Artık durum güncellemelerini takip etmek veya iş atamalarını hatırlamak gerekmiyor, her şey kendiliğinden oluyor.

Karmaşık kurulum veya kodlama gerektirmeden, sade bir dil kullanarak otomasyonlar oluşturun

Formlar veya son teslim tarihleri gibi tetikleyicilere göre görevleri dinamik olarak atayın

Görev durumundaki değişiklikler veya form gönderimleri hakkında otomatik e-postalar gönderin

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak müşteri işlerini hızlandırın ve kurulum süresini kısaltın

Şeffaf denetim günlükleriyle otomasyon akışlarını izleyin ve ayarlayın

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın sadece kuralları takip etmekle kalmayıp sizin adınıza kararlar almasını istediğinizde ClickUp Otomatik Pilot Ajanları kullanın. ClickUp Otomasyonları öngörülebilir, tetikleyici tabanlı eylemler için (örneğin, "durum Tamamlandı olarak değiştiğinde görevi Arşiv'e taşı") harika bir seçimken, Otomatik Pilot Ajanlar bir adım daha ileri gider. Bağlamı değerlendirir, değişen koşullara uyum sağlar ve aşağıdakiler gibi çok adımlı iş akışlarını yürütebilir: "Her Cuma, haftanın faaliyetlerini özetleyin, gecikmiş görevleri işaretleyin ve önceliğe göre takip görevleri atayın." Bunlar sadece IF/THEN mantığı değildir. Takım arkadaşları gibi düşünür, öncelikler belirler ve hareket ederler. Özelleştirme sayesinde, tekrarlayan raporlar, görev yönlendirme veya takip dizileri için AI Ajanları geliştirebilirsiniz!

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #4: ClickUp Belgeleri ile işlerinizi oluşturun, yönetin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri ile takımınızın bilgilerini düzenleyin ve bunları gerçek iş akışlarına bağlayın

Belgeler fikirlerin doğduğu yerdir, ancak ivmenin durduğu yer olmamalıdır. ClickUp Belgeler, statik içeriği canlı, işbirliğine dayalı çalışma alanlarına dönüştürür ve AI, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan veya bağlamı kaybetmeden yazma, düzenleme ve eylemde bulunma konusunda yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri ayrıca güncellemeleri oluşturmayı, eylem öğelerini çıkarmayı ve görevleri gerçek zamanlı olarak bağlamayı kolaylaştırarak projeleri, kişileri ve içeriği aynı sayfada tutar.

Gerçek zamanlı işbirliği ve akıllı önerilerle belgeleri birlikte düzenleyin

Önemli noktaları doğrudan iş akışınıza bağlanan görevlere dönüştürün

Konu veya takıma göre düzenlemek için iç içe sayfalar ve şablonlar kullanın

Tam bağlam için görevler, tablolar, gömüler ve bileşenler ekleyin

Görünürlüğü kontrol etmek ve güvenli bir şekilde paylaşım yapmak için izinleri ayarlayın

🗣️ Tasarımcı Julien C., ClickUp Belgeleri hakkında şunları söylüyor:

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, IA, Gösterge panelleri, otomasyonlar... Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz.

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, IA, Gösterge panelleri, otomasyonlar... Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #5: ClickUp Sohbet ile konuşmaları merkezileştirin

ClickUp Sohbet'te konular, görevler ve takımlar arasında işbirliği yapın

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp, bilgi çalışanlarının %83'ünün takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullandığını ortaya çıkardı. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor.

Gidiş-gelen mesajlar işinizi yavaşlatmamalı. ClickUp Sohbet, gerçek zamanlı konuşmaları çalışma alanınıza getirir, böylece takımlar araçlar arasında geçiş yapmadan veya bağlamı kaybetmeden soru sorabilir, karar verebilir ve harekete geçebilir.

Yapay zeka özellikleriyle donatılmış ClickUp Sohbet, konuları özetlemenize, sonraki adımları çıkarmanıza ve görevleri anında oluşturmanıza yardımcı olarak fikirleri ve uygulamaları aynı yerde tutar.

İşin yapıldığı yerde konuşun — artık sekmeler arasında geçiş yapmaya gerek yok

Tek bir tıklamayla herhangi bir mesajdan doğrudan eylem öğeleri oluşturun

AI ile uzun konuları özetleyerek daha hızlı sonuca ulaşın

Sohbet Aracıları'nı kullanarak standart yanıtları otomatikleştirin veya iş akışlarını tetikleyin

Kolay takip için konuşmaları takım, proje veya konuya göre düzenleyin

🗣️ Küçük işletme sahibi Thymen O., ClickUp Sohbet hakkında şunları söylüyor:

Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini son derece kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. ”

Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini son derece kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. ”

Modelleri İstediğiniz Kadar Karşılaştırın, Sonra ClickUp ile Oluşturun

Anthropic ve OpenAI arasında seçim yapmak, sizin için en önemli olanın ne olduğuna bağlıdır: model uyumu, inovasyon hızı, kurumsal destek veya güvenlik. Her ikisi de farklı şekillerde sınırları zorluyor ve doğru seçim önceliklerinize bağlı.

Ancak değerlendirmeden uygulamaya geçme zamanı geldiğinde, AI işlerinizi planlamak, yazmak, başlatmak ve ölçeklendirmek için bir yere ihtiyacınız olacak. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Yerleşik AI, Belgeler, Sohbet ve görev yönetimi özelliklerini tek bir yerde sunan ClickUp, harika modelleri somut sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olur. Ayrıca, OpenAI ve Anthropic arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız, çünkü ClickUp her ikisini de sunar.

ClickUp'a kaydolun ve projelerinizi, takımınızı ve iş akışlarınızı tek bir güçlü çalışma alanına taşıyın.