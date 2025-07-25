günlük Planlama ve Not Alma için En İyi 12 NotePlan Alternatifi

Belki de her şeyi senkronize tutmak için her zaman NotePlan'e güvenmişsinizdir.

Markdown notlarınız takvim etkinliklerine bağlanır. Günlük ve proje notları yan yana bulunur. Görevler zaman bloklarına sürüklenebilir. Her şey yerel olarak, düz metin olarak kalır ve düşünme ve planlama şeklinize göre yapılandırılır.

Ancak NotePlan, ihtiyaçlarınız kişisel görev planlamasının ötesine geçtiğinde yetersiz kalır. Gerçek takım işbirliği, gelişmiş iş akışı otomasyonları ve Apple'ın ekosistemi dışındaki tam destekten yoksundur. Eklenti sistemi ve şablonlar esnektir, ancak Kanban panoları, özelleştirilebilir otomasyonlar veya Windows ve Android uygulamaları gibi özelliklere ihtiyacınız olduğunda yeterli olmayabilir.

Bu blog, NotePlan'ın en iyi alternatiflerini öne çıkarıyor: not alma deneyiminizi geliştiren ve notlar, görevler ve takvimi aynı şekilde bir araya getiren, ancak daha da ötesine geçen araçlar.

NotePlan Alternatiflerine Genel Bakış

Bu tablo, en iyi NotePlan alternatiflerinden bazılarını, her not alma aracının öne çıkan özelliklerini, en önemli özelliklerini ve genel fiyatlandırma kademelerini özetlemektedir:

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Dağınık araçları tek bir organize çalışma alanıyla değiştirmek isteyen her boyuttaki takımlar Birleştirilmiş görevler, belgeler, takvim, AI özetleri, hatırlatıcılar ve otomasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7 $'dan başlar Supernotes Atomik, hızlı ve güvenli not bağlama özelliğine ihtiyaç duyan takımlar Not kartı sistemi, 2D/3D grafikler, markdown desteği, hızlı yükleme hızları Ücretsiz; 11 $'dan başlayan planlar Amplenote Görevleri ve uzun form notları arasında denge kurmak isteyen takımlar Şifreleme ve öncelik görünümlerine sahip notlar, görevler ve takvim Ücretsiz; Planlar 5,84 $/ay + vergi (yıllık faturalandırılır) Craft Gizlilik odaklı, açık kaynaklı, basit not alma özelliğine ihtiyaç duyan takımlar Blok tabanlı düzenleme, web yayınlama, AI araçları ve çevrimdışı destek Ücretsiz; Planlar 9,99 $/aydan başlar Joplin Gizlilik odaklı, açık kaynaklı basit not alma özelliğine ihtiyaç duyan takımlar Markdown düzenleyici, uçtan uca şifreleme, yerel senkronizasyon, eklenti desteği Ücretsiz; Bulut Temel planlar yaklaşık 3,51 $ veya 2,99 € / ay'dan başlar Obsidian Kişisel bilgi grafiği oluşturmak isteyen takımlar Yerel markdown notları, grafik görünümü, eklenti ekosistemi, kilitlenme yok Ücretsiz; Aylık 5 $'dan başlayan senkronizasyon planları Logseq Düşüncelerini özetlemek ve ağa bağlamak isteyen takımlar Madde işareti günlüğü, geri bağlantılar, sorgular ve grafik görünümü Ücretsiz Zettlr Alıntı içeren notlarla çalışan akademik yazarlar Zotero entegrasyonu, LaTeX, dışa aktarma seçenekleri, çok dilli yazma Ücretsiz Gündem Zamana dayalı not düzenlemeye ihtiyaç duyan bireyler Zaman çizelgesi görünümü, takvim entegrasyonu, markdown desteği Ücretsiz; Özel fiyatlandırma mevcuttur Ayı Dikkat dağıtan unsurlardan uzak bir ortamda yazmaya odaklanmak isteyen Apple kullanıcıları İç içe etiketler, markdown, güvenli notlar, dışa aktarma biçimleri Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar Notion Notları, veritabanlarını ve işbirliğini birleştirmek isteyen takımlar Blok tabanlı notlar, veritabanları, şablonlar, senkronize içerik Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Tana AI ile dinamik bir ikinci beyin oluşturmak isteyen takımlar Günlük notlar, AI destekli özetler, süper etiketler, bilgi grafiği Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar

NotePlan alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru NotePlan alternatifini seçmek, planlama şeklinize, hangi özelliklerin sizin için yetersiz kaldığına ve sorumlulukları nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Bir alternatif ararken dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Bağlantılı notlar ve görevler : Geri bağlantı veya bağlamsal bağlantı içeren günlük, haftalık ve proje notları

Takvim entegrasyonu : Google Takvim, Apple Takvim veya uygulama içi zamanlama ile senkronizasyon, etkinlikleri görevlerle birlikte yönetme

Markdown veya zengin metin desteği : Araçlar arasında çalışan biçimlendirme ile temiz bir yazma deneyimi

Çapraz platform kullanılabilirliği : Daha fazla esneklik için macOS, Windows, iOS, Android ve web'den erişin

Yineleyen görevler ve zaman blokları : Tekrarlanan eylemlerin otomasyonu ve gününüzün görsel haritası

Gelişmiş görev özellikleri : Karmaşık iş akışlarını yönetmek için etiketler, filtreler, öncelikler ve bağımlılıklar

İşbirliği araçları : Paylaşılan alanlar, gerçek zamanlı düzenleme ve grup planlaması için takım düzeyinde izinler

Gizlilik ve veri kontrolü : Yerel depolama, çevrimdışı erişim veya şifreli senkronizasyon seçenekleri

Özel görünümler ve şablonlar: İş akışınıza göre uyarlanabilen esnek düzenler ve yeniden kullanılabilir yapılar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

En İyi NotePlan Alternatifleri

Bu en iyi alternatifler, güçlü not alma, planlama ve verimlilik konusunda yeni bir bakış açısı sunar:

ClickUp'ı şimdi deneyin ClickUp ile notlarınızı, görevlerinizi, toplantılarınızı ve daha fazlasını AI ile birleştirin

Sınırlı entegrasyonlarla bireysel planlamayı vurgulayan NotePlan'ın aksine, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm iş akışınızı (notlar, görevler, hatırlatıcılar ve planlama) tek bir dinamik çalışma alanına taşır.

Aynı görevi yerine getirmek için birden fazla araç ve sekme arasında geçiş yapmaktan bıkanlar için tasarlanmıştır. ClickUp her şeyi tek bir arayüze taşıyarak gününüzü planlamanızı, fikirlerinizi kaydetmenizi ve sorunsuz bir şekilde harekete geçmenizi kolaylaştırır.

Bu, kuruluşların her gün bilgi aramak için harcadıkları bir saate kadar zamanı geri kazanmalarına yardımcı olabilir. NotePlan günlük bağlantılı notlara odaklanırken, ClickUp Docs günlük karalamalardan yapılandırılmış belgelere ve gerçek zamanlı işbirliğine kadar her şeyi destekler ve notlarınızın gerçekten eylem planlarına dönüşmesini sağlar!

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak hızlı düşüncelerinizi yakalayın ve bunları tam teşekküllü eylem planlarına dönüştürün

Başlıklar, tablolar, proje yönetimi kontrol listeleri ve gömülü öğelerle düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturmak için kullanın. Her belge çalışma alanınızda bulunur ve görevlere, hedeflere veya gösterge panellerine bağlanabilir.

Ayrıca, not paylaşım izinlerini ayarlayabilir, yorumlar ekleyebilir ve hatta görev listesi veya takvim gibi canlı görünümleri doğrudan belgenize ekleyebilirsiniz. Haftanızı planlıyor veya SOP'lar yazıyor olsanız da, Docs, iş akışınızla birlikte gelişen diğer araçlarla birlikte her şeyi tek bir yerde merkezileştirmenize olanak tanır.

Eylem öğelerini izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürün

Notlarınızı eyleme dökme zamanı geldiğinde, ClickUp Görevleri işi net adımlara bölmenize yardımcı olur. Belgedeki herhangi bir satırı vurgulayın (örneğin, "Perşembe gününe kadar tasarım ekibiyle takip et") ve tek bir tıklama ile göreve dönüştürün.

Bir takım arkadaşına atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir, alt görevler veya bağımlılıklar ekleyebilir ve bağlam için orijinal belgeye geri bağlayabilirsiniz. Her görev öncelik işaretlerini, zaman takibini, otomasyonu ve Özel Alanları destekler, böylece notlarınız boşta kalmaz, izlenebilir, organize iş öğelerine dönüşür.

Kişisel veya geçici takiplerinizi takip etmek için ClickUp Hatırlatıcılar, görevlerden, belgelerden veya Ana Sayfa görünümünden hızlı uyarılar ayarlamanın kullanıcı dostu bir yolunu sunar.

Örneğin, bir toplantı notu alırken yarın kontrol etmeyi hatırlamak istiyorsanız, tam o noktadan bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Hatırlatıcılar gösterge panelinde görünür, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

ClickUp Takvim ile tüm toplantılarınızı, son tarihlerinizi ve taahhütlerinizi tek bir yerde düzenleyin

Düzenlemenizi bir adım daha ileriye taşıyın ve ClickUp Takvim'i kullanın. AI destekli planlayıcı, Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak programınıza tam görünürlük sunar ve yüksek öncelikli görevleriniz için en uygun zaman aralıklarını bulmanıza yardımcı olur.

Dahası, planlanmış Zoom, Google Meets veya Microsoft Teams toplantılarınıza doğrudan ClickUp içinden katılabilirsiniz; sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Toplantı belgelerinizi otomatikleştirmek için ClickUp AI Notetaker'ı otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Aramalarınızı birleştirir ve kaydeder, konuşmaları transkribe eder ve akıllı bir özet oluşturur.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların doğru transkripsiyonlarını yakalayın

Sadece bir transkript almazsınız, açıkça etiketlenmiş eylem öğeleri, kararlar ve sorulan sorular da alırsınız ve bunların tümü tek bir tıklama ile görevlere dönüştürülebilir. Bu, takımların uyumunu sağlamak ve toplantı sonrası takiplerde zaman kazanmak için idealdir.

Tüm bilgilerinizin sizin için daha fazlasını yapmasını mı istiyorsunuz? Çalışma alanınızın verileriyle eğitilmiş yapay zeka asistanınız ClickUp Brain ile tanışın.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanlarınızdan ilgili cevapları bulun

Uzun bir belgeyi özetlemesini, toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarmasını veya çalışma alanına özgü soruların yanıtlarını vermesini isteyebilirsiniz, örneğin "Q2 lansman klasöründe gecikmiş görevler nelerdir?" veya "Bu hafta 'pazarlama' etiketli güncellemeleri özetle. "

İçeriği aramak, sıralamak ve elemek için harcanan zamanı azaltır ve size talep üzerine alakalı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile gününüzü yapılandırın

Hemen başlamak için hazır mısınız? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük iş yükünüzü yönetmek için önceden oluşturulmuş bir düzen sağlar. Yüksek öncelikli görevler, hızlı kazanımlar ve kişisel hedefler için bölümler içerir ve renk kodlu etiketler, son teslim tarihleri ve hatta gömülü belgelerle özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri , belgeleri, hedefleri ve takvimleri tek bir kişiselleştirilmiş görünümde izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

Çalışma alanınızda görevler, notlar, dosyalar veya yorumlar gibi her şeyi anında bulmak için global arama özelliğini kullanın

Atanan yorumlar , @bahsetmeler ve görevler ve belgeler arasında canlı düzenleme özelliği ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Projeleri kesin ve izlenebilir birimlere ayırmak için iç içe alt görevler ve kontrol listeleri oluşturun

Özel Alanlar'ı uygulayarak görevleri etiketler, bütçeler, durumlar veya öncelik listeleriyle kategorilere ayırın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.480+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Hepsi bir arada PM aracı, not alma, müşteri wiki ve çok daha fazlası. Genel olarak, ClickUp, tipik bir proje yönetim sisteminin özelliklerini Notion benzeri özelliklerle birleştirmek için benim için en iyi çözüm olmuştur. Bu kadar özelleştirebilmeyi çok seviyorum...

Hepsi bir arada PM aracı, not alma, müşteri wiki ve çok daha fazlası. Genel olarak, ClickUp, tipik bir proje yönetim sisteminin özelliklerini Notion benzeri özelliklerle birleştirmek için benim için en iyi çözüm olmuştur. Bu kadar özelleştirebilmem çok hoşuma gidiyor...

💟 Bonus İpucu: Verimliliğinizi 4 katına çıkarmak ister misiniz? Tüm işlerinizi, aramalarınızı ve otomasyonlarınızı tek bir yerde birleştiren özel AI yardımcınız Brain MAX'ı deneyin. Düşüncelerinizi, görevlerinizi veya sorularınızı söyleyin, Brain MAX'ın ses öncelikli konuşma-metin özelliği sözlerinizi anında eyleme dönüştürsün. Artık yazmak yok, uygulamalar arasında geçiş yapmak yok — sadece odaklanmanızı ve hızlı hareket etmenizi sağlayan sorunsuz, eller serbest verimlilik.

Brain MAX'ta 4 kat verimlilik için Konuşma Metnine Dönüş özelliğini deneyin

2. Supernotes (Atomik, hızlı ve güvenli not bağlama için en iyisi)

supernotes aracılığıyla

Supernotes, uzun belgeler veya klasörler yerine kısa, anlamlı not kartlarına odaklanır. Her kart markdown, resimler, tablolar, kontrol listeleri ve LaTeX içerebilir, bu da onları çeşitli içerikler için çok yönlü hale getirir.

Kartları konuya göre gruplandırın, bağlantılar veya etiketlerle birbirine bağlayın ve yerleşik grafiklerle bilgilerinizi görsel olarak keşfedin, fikirler arasındaki ilişkileri görmenize yardımcı olur. Gizlilik ciddiye alınır: multimedya notlarınız hem aktarım sırasında hem de saklanırken şifrelenir ve hizmet 100 ms'lik hızlı etkileşim hızları sunar.

Supernotes'un en iyi özellikleri

Etkileşimli 2D ve 3D grafik görünümleri kullanarak kavramların görsel haritalamasını etkinleştirin

Kartları konulara göre etiketleyin ve filtreleyin, ilgili içeriği anında görüntüleyin

Gecikme olmadan yeni bir not kartı oluşturmak için istediğiniz yerden yazmaya başlayın

Taşınabilirliği sağlamak için notları Markdown veya PDF olarak dışa aktarın

Paylaşılan kartlar, yorumlar ve canlı düzenleme ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Supernotes sınırlamaları

Yerleşik PDF veya EPUB açıklama özellikleri yoktur, genellikle harici araçlar gerektirir

Henüz tam çevrimdışı desteği olan yerel mobil veya masaüstü uygulamaları sunmamaktadır

Supernotes fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 11 $

Supernotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Supernotes hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı ve fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.

Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı ve fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.

👀 Biliyor muydunuz? Akıllı telefonlar , not alma uygulamalarının bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biridir . Telefonlarımızı her zaman yanımızda taşıdığımız için, istediğimiz zaman istediğimiz yerde not almamız çok kolay. Hızlı not alma ihtiyacının sürekli olması, uygulama pazarını hareketlendiriyor.

3. Amplenote (Görevleri ve uzun form notları dengelemek için en iyisi)

amplenote aracılığıyla

Derin düşünce ve yapılandırılmış yürütmeyi değer veriyorsanız, Amplenote ilginizi çekebilir. Uzun formdaki fikirleri yakalamanıza, bunları görevlere dönüştürmenize ve her şeyi gerçek önceliklerinize göre düzenlemenize olanak tanır.

Uygulama, dağınık düşünceleri planlı eylemlere dönüştürmek için birlikte çalışan beş temel mod (Notlar, Görevler, Takvim ve Kasa) etrafında oluşturulmuştur. Notlar, günlük not defteri gibi çalışır ve günlük yazılar, beyin fırtınaları veya not parçaları için idealdir. Zamanla bunlar yapılandırılmış notlara dönüştürülebilir veya Görevler görünümüne çekilebilir.

Amplenote'un en iyi özellikleri

Not maddelerini son teslim tarihi, etiketler veya yinelenen ayarlarla görevlere dönüştürün

Esnek görev sıralama özelliğini kullanarak çaba, aciliyet veya öneme göre öncelik belirleyin

Tüm planlarda uçtan uca şifreleme ile notlarınızı koruyun

Geri bağlantılar, etiketler ve hiyerarşik klasörler kullanarak grafiğinizde gezinin

Yazma alanınızdan ayrılmadan notlar, görevler ve takvim arasında geçiş yapın

Amplenote sınırlamaları

Canlı işbirliği veya paylaşılan çalışma alanları yok, bu da onu takımlarla sınırlıyor

Minimalist arayüz, görsel zarafet tercih eden kullanıcılar için fazla sade gelebilir

Amplenote fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Pro: 5,84 $/ay + vergi (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: 10,00 $/ay + vergi (yıllık faturalandırılır)

Kurucu: Aylık 20 $ + vergi (yıllık faturalandırılır)

Amplenote puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Amplenote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Notlar için AN kullanıyorum. Harika bir uygulama. Çok beğeniyorum. Görevler ve takvim için bir görev uygulaması ve bir takvim kullanıyorum.

Notlar için AN kullanıyorum. Harika. Bayıldım. Görevler ve takvim için bir görev uygulaması ve bir takvim kullanıyorum.

💡 Profesyonel İpucu: El yazısı notlara güveniyorsanız, Apple Notes gibi araçlar kağıt ve dijital arasında köprü kurabilir. Apple Pencil ile notlar alabilir ve her şeyi aranabilir, senkronize ve yedeklenmiş olarak saklayabilirsiniz; tarama gerekmez.

4. Craft (Görsel olarak yapılandırılmış notlar ve ortak çalışma belgeleri için en iyisi)

craft aracılığıyla

Craft, bir belge düzenleyicinin esnekliğini blok tabanlı bir not alma yapısıyla birleştirir. Her paragraf, liste veya görüntü, daraltabileceğiniz, iç içe yerleştirebileceğiniz ve yeniden düzenleyebileceğiniz hareketli bir bloktur; temiz, düzenli toplantı gündemleri, wiki'ler ve kusursuz şirket içi belgeler oluşturmak için idealdir.

Herhangi bir sayfayı web bağlantısı olarak paylaşabilir, ekstra araçlara ihtiyaç duymadan geri bildirimde bulunabilir ve yayınlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve @bahsetmeler de Craft'ı işbirliğine dayalı, görsel olarak net belgelere ihtiyaç duyan takımlar için güçlü bir seçim haline getirir.

En iyi özellikleri oluşturun

Modüler, katmanlı düzenleme için içeriği sayfaların içindeki kartlara yerleştirin

Birden fazla cihazda ve paylaşılan çalışma alanlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

AI iletişim araçlarını kullanarak bölümleri isteğe göre yeniden yazın, özetleyin veya biçimlendirin

Temiz ve duyarlı bir tasarım kullanarak tek bir tıklama ile sayfaları web'de yayınlayın

Otomatik senkronizasyon ile tüm cihazlarda çevrimdışı veya çevrimiçi olarak çalışın

Craft sınırlamaları

Gelişmiş görev yönetimi yok — proje yürütme yerine yazma ve işbirliği için daha uygun

Belge yapısı, serbest biçimli veya grafik tabanlı not almayı tercih eden kullanıcılar için katı gelebilir

Fiyatlandırma oluşturun

Başlangıç: Ücretsiz

Craft Solo: 9,99 $/ay

Craft Together: 17,99 $/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar oluşturun

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Craft hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, Craft'ı kullanmaya başlamakla doğru kararı verdiğimize inanıyorum. Şirket belgelerimizi daha estetik bir şekilde düzenlememizi sağlıyor.

Genel olarak, Craft'ı kullanmaya başlamanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şirket belgelerimizi daha estetik bir şekilde düzenlememizi sağlıyor.

📮 ClickUp Insight: Son anketimiz, kullanıcıların %88'inin günlük planlama ve hatırlatıcılar gibi kişisel görevler için zaten AI kullandığını , ancak yarısından fazlasının henüz iş rutinlerine dahil etmediğini gösteriyor. Başlıca nedenler? Zor entegrasyonlar, nereden başlayacağınız konusunda belirsizlik ve veri gizliliği ile ilgili endişeler. ClickUp Brain bu sorunu çözebilir. Eklenti veya ekstra araç gerektirmeden doğrudan çalışma alanınıza entegre edilir ve güvenlik odaklı olarak tasarlanmıştır. Doğal dil kullanarak belgeleri özetleyebilir, eylem öğelerini çekebilir veya bilgi tabanınızdan yanıtlar alabilirsiniz. Kurulum gerekmez. Yapmanız gereken tek şey, bir istek yazmak ve AI kullanarak günlük görevlerinizi tamamlamak için ihtiyacınız olanı elde etmek.

5. Joplin (Gizlilik odaklı, açık kaynaklı not alma için en iyisi)

joplin aracılığıyla

Joplin, verileriniz üzerinde tam kontrol sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Notları yerel olarak saklayın, kendi sunucunuz üzerinden senkronize edin veya Dropbox veya Nextcloud gibi hizmetleri kullanın — zorunlu abonelik veya satıcıya bağımlılık yoktur. Markdown'u destekler, temiz ve odaklanmış yazma için yan yana düzenleme ve önizleme sunar.

Toplantı tutanaklarını defterlere düzenleyin, etiketler ekleyin ve hepsini uçtan uca şifreleyin. Büyüyen eklenti ekosistemi ile Kanban panoları, Pomodoro zamanlayıcıları veya grafik görünümleri ekleyebilirsiniz — hepsi uygulamadan çıkmadan.

Joplin'in en iyi özellikleri

Canlı önizleme ve temiz biçimlendirme için bölünmüş görünümle markdown ile yazın

Tarayıcı uzantılarını kullanarak web sayfalarını doğrudan not defterlerinize ekleyin

Manuel veya otomatik senkronizasyon ile tüm cihazlarda tam çevrimdışı erişim sağlayın

Joplin sınırlamaları

Takımlar için yerel gerçek zamanlı işbirliği araçları yoktur

Kullanıcı arayüzü, ilk kez kullananlar için eski veya sezgisel olmayan bir his verebilir

Joplin fiyatlandırması

Ücretsiz

Joplin Cloud Basic: 3,26 $/ay (2,99 €/ay)

Joplin Cloud Pro: 6,53 $/ay (5,99 €/ay)

Joplin Cloud Teams: 8,71 $/ay (7,99 €/ay)

Joplin puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Harika bir not alma uygulaması, organizasyon ve yapılandırma için mükemmel.

Harika bir not alma uygulaması, organizasyon ve yapılandırma için mükemmel.

6. Obsidian (Kişisel bilgi grafiği oluşturmak için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Klasörlerden ziyade görsel bağlantılarla mı düşünüyorsunuz? Obsidian, bilgileri haritalandırmanın ve notları birbirine bağlamanın hızlı bir yolunu sunar.

Notlarınızı yerel sürücünüzde düz metin Markdown dosyaları olarak saklar; satıcıya bağlı kalma veya zorunlu bulut kullanımı yoktur. Gerçek gücü, iç bağlantıları kullanarak ilgili notları birbirine bağlamanıza ve bu bağlantıları dinamik bir grafik olarak görselleştirmenize olanak tanımasından gelir.

Esnekliği, klasörler ve etiketler kullanarak sisteminizi oluşturmanıza veya eklentiler kullanarak aralıklı tekrarlar, Kanban panoları, takvim görünümleri ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Birden fazla paneli arasında geçiş yaparak birkaç notu yan yana düzenleyin veya referans alın

Topluluk eklentilerini kullanarak flash kartlar, grafik filtreleri veya yayınlama araçları gibi özellikler ekleyin

Kendi özel meta verilerinizi ve arama operatörlerinizi kullanarak notları etiketleyin ve gruplandırın

Obsidian Publish (ücretli eklenti) kullanarak seçilen notları hafif bir web sitesi olarak yayınlayın

Etkileşimli bilgi grafiği ile fikirlerinizi görsel olarak yönlendirin

Obsidian sınırlamaları

Yerleşik görev yönetimi veya zamanlama araçları yok

Kılavuz veya kurulum şablonları olmadan yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Obsidian Sync: Aylık 5 $

Obsidian Publish: 10 $/ay

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

Obsidian hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Markdown notları için mükemmel not alma yazılımı

Markdown notları için mükemmel not alma yazılımı

🧠 Eğlenceli Bilgi: Not alma uygulaması pazarındaki büyük oyuncular, işbirliğini ve katılımı artırmak için bulut tabanlı topluluk platformlarına yatırımlarını ikiye katlıyor. Bu platformlar, gerçek zamanlı ortak düzenlemeyi destekler ve kullanıcı odaklı bilgi merkezlerinin oluşturulmasına yardımcı olur.

7. Logseq (Anahat oluşturma ve ağ bağlantılı düşünme için en iyisi)

logseq aracılığıyla

Logseq, ana hatlarıyla düşünen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Her satırın birbirine bağlanabileceği, referans verilebileceği veya planlanabileceği madde işaretli bir günlüğe açılır; günlük notları uzun vadeli bilgiye dönüştürmek için idealdir.

Günlük öncelikli yaklaşımı, akışı kesintiye uğratmadan görevleri, etiketleri ve bağlantıları düzenleyebileceğiniz tarihli girdileri teşvik eder.

Zamanla, notlarınız geri bağlantılar, filtreler ve grafik görünümü kullanarak keşfedebileceğiniz doğrusal olmayan bir yapı oluşturur. Bu yapı, fikirleri birbirine bağlamak ve kendi kişisel bilgi sisteminizi oluşturmak için mükemmeldir.

Logseq'in en iyi özellikleri

Şablonları, görevleri veya bağlantılı içeriği hızlı bir şekilde eklemek için eğik çizgi komutlarını kullanın

Gelişmiş filtreleri kullanarak notlarınızda kalıpları, yapılacaklar listelerini veya ilgili sayfaları bulmak için sorgu yapın

Doğrusal ve yanal düşünme için günlük ve grafik görünümleri arasında anahtar

Blokları veya sayfaları tamamen gömerek fikirleri tekrarlama olmadan yeniden kullanın

Bulut hizmetiniz veya yerel yedeklemeleriniz aracılığıyla verilerinizi güvenli bir şekilde senkronize edin

Logseq sınırlamaları

Takımlar için güçlü yerel işbirliği özellikleri yoktur

Senkronizasyon kurulumu, hepsi bir arada araçlara kıyasla daha fazla manuel yapılandırma gerektirir

Logseq fiyatlandırması

Ücretsiz

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Logseq hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Logseq bana çok iyi hizmet ediyor. Emacs'a hiç ihtiyacım olmadı.

Logseq bana çok iyi hizmet ediyor. Emacs'a hiç ihtiyacım olmadı.

📚 Ayrıca okuyun: Görevleri Tamamlamak için ADHD Yapılacaklar Listesi Oluşturma (Şablonlarla)

8. Zettlr (Akademik yazılar ve alıntıların yoğun olduğu notlar için en iyisi)

zettlr aracılığıyla

Akademik iş akışları göz önünde bulundurularak tasarlanan Zettlr, düz metin yazma ile alıntı yönetimini birleştirerek, temel özelliklerden veya yapışkan notlardan daha fazlasına ihtiyaç duyan araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi çalışanları için idealdir.

LaTeX sözdizimini, yerleşik dışa aktarma seçeneklerini ve uzun akademik yazıları veya tez projelerini yönetmek için kullanışlı olan proje klasörlerini destekler.

Zettlr tamamen açık kaynaklıdır ve herhangi bir özel bulut senkronizasyonu yapmaz. Bu, kontrol, şeffaflık ve ciddi yazım için tasarlanmış bir ortam isteyen kullanıcılar için özellikle caziptir.

Zettlr'ın en iyi özellikleri

Zotero ile entegre ederek akademik alıntılar ekleyin ve kaynakçaları yönetin

Klasörleri, taslakları ve uzun form belgeleri kolayca yönetmek için proje modunu kullanın

İşlerinizi PDF, Word, HTML ve LaTeX dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

Sözdizimi vurgulaması ve yazım denetimi desteği ile birden fazla dilde yazın

YAML ön metin ve özel meta verileri kullanarak notları etiketleyin ve filtreleyin

Zettlr sınırlamaları

Yerel mobil uygulamaları yoktur, hareket halindeyken erişimi sınırlar

Arayüz, modern ticari araçlara kıyasla teknik veya eski hissedilebilir

Zettlr fiyatlandırması

Ücretsiz

Zettlr puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Zettlr hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:

Zettlr'ın ücretsiz olması ve güzel epub dışa aktarma özelliğine sahip olmasını takdir ediyorum.

Zettlr'ın ücretsiz olması ve güzel epub dışa aktarma özelliğine sahip olmasını takdir ediyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Abonelik tabanlı not alma uygulamaları, özelleştirme, bulut senkronizasyonu ve gelişmiş görev yönetimi gibi premium özelliklere olan güçlü talep sayesinde satışların en büyük payını oluşturmaktadır.

9. Agenda (Zamana dayalı not düzenleme için en iyisi)

agenda aracılığıyla

Agenda, tartışılanları izlemek ve gelecek etkinlikler için notlar hazırlamak için mükemmel olan zaman çizelgesi merkezli bir yaklaşım kullanır. Takvim etkinliklerine notlar ekleyebilir, her şeyi kronolojik olarak görüntüleyebilir ve anahtar öğeleri "Gündemde" olarak işaretleyebilirsiniz

Mac kullanıcıları için tasarlanan bu uygulama, Apple Takvim ve Hatırlatıcılar ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Şık düzeni, takviminizi ve notlarınızı birbirine bağlayarak geçmiş ve gelecekteki bağlamlar arasında gezinmenizi sağlar. Zamanı önemser ve notlarının da buna uygun olmasını isteyen herkes için idealdir.

Agenda'nın en iyi özellikleri

Notları toplantılar, planlama veya teslim edilecekler gibi kategorilere ayırarak temiz bir proje yapısı oluşturun

Notları zenginleştirmek ve daha sonra aramayı veya filtrelemeyi kolaylaştırmak için dosya, resim ve etiket ekleyin

Markdown biçimlendirmesini ve cümle not alma yöntemini kullanarak hafif ancak yapılandırılmış yazılar yazın

Toplantı tutanakları veya sprint planlaması gibi tekrarlanan iş akışları için not şablonları oluşturun

Notları birbirine bağlayarak fikirler, planlar ve belgeler arasındaki ilişkileri takip edin

Agenda sınırlamaları

Yalnızca macOS ve iOS'ta kullanılabilir

Takımlar için sınırlı işbirliği işlevselliği

Agenda fiyatlandırması

Ücretsiz

Eklentiler: Özel fiyatlandırma

Gündem değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

Agenda hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı, onu kullanan herkes için harika! Müşteriler doğrudan çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilir veya yazılımın arka ucundan rezervasyonları girebilirsiniz. Onaylar otomatik olarak gönderilir.

Kullanım kolaylığı, onu kullanan herkes için harika! Müşteriler doğrudan çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilir veya yazılımın arka ucundan rezervasyonları girebilirsiniz. Onaylar otomatik olarak gönderilir.

10. Bear (Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortamda odaklanarak yazmak için en iyisi)

bear aracılığıyla

Bear, güçlü bir organizasyon yapısı ile odaklanmış, güzel tasarlanmış bir yazma deneyimi sunar. Markdown, zengin önizlemeler ve #iş/toplantılar gibi iç içe etiketleri destekler, böylece yazma akışınızı bozmadan notlarınızı yapılandırabilirsiniz. Hantal görünümler yoktur, sadece temiz ve hızlı not alma vardır.

Notlar yerel olarak saklanır ve cihazlar arasında erişim için isteğe bağlı iCloud senkronizasyonu mevcuttur. Özel temalar ve tipografi ile Bear, tipik bir not uygulamasıdan çok gizli bir yazma stüdyosu gibi hissettirir; yazarlar, günlük tutanlar ve netliğe değer veren herkes için idealdir.

Bear'ın en iyi özellikleri

Hashtag'ler, yapılacaklar listesi sistemleri ve ek dosyaları kullanarak gelişmiş filtrelerle arama yapın

Notları PDF, HTML, DOCX ve Markdown gibi biçimlerde dışa aktarın

Face ID veya parola korumasıyla tek tek notları şifreleyin

Tekrarlanan veya aktif içeriğe hızlı erişim için önemli notları listenizin en üstüne sabitleyin

Bear'ın sınırlamaları

Windows veya Android kullanıcıları için mevcut değildir

İşbirliği özellikleri çok az veya hiç yoktur

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/ay

Bear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bear hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Bear uygulamasının kasıtlı olarak minimalist olmasını seviyorum. Böylece, not almak, fikirlerinizi kaydetmek veya blogunuz için içerik oluşturmak için uygulamayı kullanırken dikkatiniz çok az dağılır. Kullanımı son derece kolaydır, birçok optimizasyon sunar ve ayrıca çok sayıda klavye kısayolu ile birlikte gelir.

Bear uygulamasının kasıtlı olarak minimalist olmasını seviyorum. Böylece, not almak, fikirlerinizi kaydetmek veya blogunuz için içerik oluşturmak için uygulamayı kullanırken dikkatiniz çok az dağılır. Kullanımı son derece kolaydır, birçok optimizasyon sunar ve ayrıca çok sayıda klavye kısayolu ile birlikte gelir.

11. Notion (Notları, veritabanlarını ve işbirliğini birleştirmek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, notlarınızı sadece yazmakla kalmaz, şekillendirmenize de olanak tanır. Boş bir sayfayla başlayın ve günlükten şirket wiki'sine kadar her şeyi oluşturun. Notlar yapı taşları gibi işlev görür; bunları sürükleyebilir, iç içe yerleştirebilir ve veritabanlarına, anahtar listelerine veya bağlantılı sayfalara dönüştürebilirsiniz.

Aynı alanda hızlı bir fikirden eksiksiz bir proje planına geçmek çok kolaydır. Esnek şablonlar ve Kanban veya tablolar gibi çoklu görünümler ile Notion, düşünme ve çalışma şeklinize uyum sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış verileri doğrudan notlarda yönetmek için satır içi tablolar, takvimler ve Kanban panoları kullanın

Toplantı gündemleri, ürün özellikleri veya içerik takvimleri gibi tekrarlanan kullanım durumları için özel not alma şablonları oluşturun

Sayfalar içinde görevler atayın ve son teslim tarihleri, durum alanları ve atanan kişiler kullanarak bunları izleyin

Senkronize blokları kullanarak aynı içeriği birden fazla sayfada yansıtın

Notion sınırlamaları

Büyük sayfalar veya yoğun kullanımda yavaş veya dağınık hissedilebilir

Çevrimdışı erişim sınırlıdır ve tüm kullanım durumları için tamamen güvenilir değildir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (6.750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.570+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Notion, bilgileri düzenlemeyi, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmayı ve kod yazmadan özel iş akışları oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.

Notion, bilgileri düzenlemeyi, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmayı ve kod yazmadan özel iş akışları oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.

12. Tana (AI ile dinamik bir ikinci beyin oluşturmak için en iyisi)

tana aracılığıyla

Tana, yapılandırılmış verileri, günlük notları ve AI toplantı araçlarını esnek, grafik tabanlı bir sistemde birleştirir. Özel "süper etiketler", düz metni proje planları, toplantı notları veya kişi veritabanları gibi organize içeriğe dönüştürür. Basit madde işaretleriyle başlayın, ardından bunları filtreler, öznitelikler ve dinamik görünümlerle yapılandırılmış nesnelere dönüştürün.

Her günlük not, büyüyen bir bilgi grafiğinin parçası olur. Bu grafikte, bağlantılı içerik ve AI toplantı araçları, iş akışınız geliştikçe fikirlerinizi özetlemenize, bağlantı kurmanıza ve genişletmenize yardımcı olur.

Tana'nın en iyi özellikleri

Bahsedildikleri her yerde güncellenen Live Nodes'u kullanarak bağlamlar arasında referans notlarına erişin

Günlük düğümünü kullanarak günlük görevleri, notları ve devam eden projelere bağlantıları otomatik olarak düzenleyin

Tana'nın güçlü, bağlam duyarlı arama fonksiyonu ile tüm düğümlerde anında arama yapın

Odaklanmış düzenleme ve dağınık olmayan bir yazma deneyimi için ana hatları daraltın ve genişletin

Tana sınırlamaları

Hala açık beta sürümünde olduğundan, bazı özellikler değişebilir veya deneysel olabilir

İlk öğrenme eğrisi, geleneksel not alma uygulamalarına göre daha diktir

Tana fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 8 $

Pro: 14 $/ay

Tana puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:

Notlar ve görevler arasında geçiş yapmaktan yoruldum. Dosyalama konusunda endişeliydim. Bir daha bulamayacağımdan korkuyordum. Artık böyle bir şey olmuyor. Bu olağanüstü.

Notlar ve görevler arasında geçiş yapmaktan yoruldum. Dosyalama konusunda endişeliydim. Bir daha bulamayacağımdan korkuyordum. Artık böyle bir şey olmuyor. Bu olağanüstü.

ClickUp neden NotePlan'ın en iyi alternatifi?

NotePlan odaklanmış planlama için harika bir seçenekken, ClickUp daha güçlü ve esnek bir çalışma alanı sunar. Liste, Pano, Takvim ve Gantt gibi birden fazla görünüm sunar, böylece notları ve görevleri en verimli şekilde organize edebilirsiniz.

Ayrıntılı notlar, wiki'ler ve daha fazlası için Dokümanlar'ı kullanın. Notları tek bir tıklama ile görevlere dönüştürebilirsiniz. Özel iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve Google Takvim ve Slack gibi araçlarla derin entegrasyonlar, ClickUp'ı kişisel rutinlerden takım planlamasına kadar her şey için ideal hale getirir. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — yakalayın, planlayın ve harekete geçin, hepsi tek bir yerde.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve günlük planlamanızın nasıl bir seviyeye çıkabileceğini görün.