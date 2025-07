günlük Planlama ve Not Alma için En İyi 12 NotePlan Alternatifi

Belki de her şeyi senkronize tutmak için her zaman NotePlan'e güvenmişsinizdir.

Markdown notlarınız takvim etkinliklerine bağlanır. Günlük ve proje notları yan yana bulunur. Görevler zaman bloklarına sürüklenebilir. Her şey yerel olarak, düz metin olarak kalır ve düşünme ve planlama şeklinize göre yapılandırılır.

Ancak NotePlan, ihtiyaçlarınız kişisel görev planlamasının ötesine geçtiğinde yetersiz kalır. Gerçek takım işbirliği, gelişmiş iş akışı otomasyonları ve Apple'ın ekosistemi dışındaki tam destekten yoksundur. Eklenti sistemi ve şablonlar esnektir, ancak Kanban panoları, özelleştirilebilir otomasyonlar veya Windows ve Android uygulamaları gibi özelliklere ihtiyacınız olduğunda yeterli olmayabilir.

Bu blog, NotePlan'ın en iyi alternatiflerini öne çıkarıyor: not alma deneyiminizi geliştiren ve notlar, görevler ve takvimi aynı şekilde bir araya getiren, ancak daha da ötesine geçen araçlar.

Bu tablo, en iyi NotePlan alternatiflerinden bazılarını, her not alma aracının öne çıkan özelliklerini, en önemli özelliklerini ve genel fiyatlandırma kademelerini özetlemektedir:

Doğru NotePlan alternatifini seçmek, planlama şeklinize, hangi özelliklerin sizin için yetersiz kaldığına ve sorumlulukları nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Bir alternatif ararken dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Bu en iyi alternatifler, güçlü not alma, planlama ve verimlilik konusunda yeni bir bakış açısı sunar:

Sınırlı entegrasyonlarla bireysel planlamayı vurgulayan NotePlan'ın aksine, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm iş akışınızı (notlar, görevler, hatırlatıcılar ve planlama) tek bir dinamik çalışma alanına taşır.

Aynı görevi yerine getirmek için birden fazla araç ve sekme arasında geçiş yapmaktan bıkanlar için tasarlanmıştır. ClickUp her şeyi tek bir arayüze taşıyarak gününüzü planlamanızı, fikirlerinizi kaydetmenizi ve sorunsuz bir şekilde harekete geçmenizi kolaylaştırır.

Bu, kuruluşların her gün bilgi aramak için harcadıkları bir saate kadar zamanı geri kazanmalarına yardımcı olabilir. NotePlan günlük bağlantılı notlara odaklanırken, ClickUp Docs günlük karalamalardan yapılandırılmış belgelere ve gerçek zamanlı işbirliğine kadar her şeyi destekler ve notlarınızın gerçekten eylem planlarına dönüşmesini sağlar!

Başlıklar, tablolar, proje yönetimi kontrol listeleri ve gömülü öğelerle düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturmak için kullanın. Her belge çalışma alanınızda bulunur ve görevlere, hedeflere veya gösterge panellerine bağlanabilir.

Ayrıca, not paylaşım izinlerini ayarlayabilir, yorumlar ekleyebilir ve hatta görev listesi veya takvim gibi canlı görünümleri doğrudan belgenize ekleyebilirsiniz. Haftanızı planlıyor veya SOP'lar yazıyor olsanız da, Docs, iş akışınızla birlikte gelişen diğer araçlarla birlikte her şeyi tek bir yerde merkezileştirmenize olanak tanır.

Notlarınızı eyleme dökme zamanı geldiğinde, ClickUp Görevleri işi net adımlara bölmenize yardımcı olur. Belgedeki herhangi bir satırı vurgulayın (örneğin, "Perşembe gününe kadar tasarım ekibiyle takip et") ve tek bir tıklama ile göreve dönüştürün.

Bir takım arkadaşına atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir, alt görevler veya bağımlılıklar ekleyebilir ve bağlam için orijinal belgeye geri bağlayabilirsiniz. Her görev öncelik işaretlerini, zaman takibini, otomasyonu ve Özel Alanları destekler, böylece notlarınız boşta kalmaz, izlenebilir, organize iş öğelerine dönüşür.

Kişisel veya geçici takiplerinizi takip etmek için ClickUp Hatırlatıcılar, görevlerden, belgelerden veya Ana Sayfa görünümünden hızlı uyarılar ayarlamanın kullanıcı dostu bir yolunu sunar.

Örneğin, bir toplantı notu alırken yarın kontrol etmeyi hatırlamak istiyorsanız, tam o noktadan bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Hatırlatıcılar gösterge panelinde görünür, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Düzenlemenizi bir adım daha ileriye taşıyın ve ClickUp Takvim'i kullanın. AI destekli planlayıcı, Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak programınıza tam görünürlük sunar ve yüksek öncelikli görevleriniz için en uygun zaman aralıklarını bulmanıza yardımcı olur.

Dahası, planlanmış Zoom, Google Meets veya Microsoft Teams toplantılarınıza doğrudan ClickUp içinden katılabilirsiniz; sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Toplantı belgelerinizi otomatikleştirmek için ClickUp AI Notetaker'ı otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Aramalarınızı birleştirir ve kaydeder, konuşmaları transkribe eder ve akıllı bir özet oluşturur.

Sadece bir transkript almazsınız, açıkça etiketlenmiş eylem öğeleri, kararlar ve sorulan sorular da alırsınız ve bunların tümü tek bir tıklama ile görevlere dönüştürülebilir. Bu, takımların uyumunu sağlamak ve toplantı sonrası takiplerde zaman kazanmak için idealdir.

Tüm bilgilerinizin sizin için daha fazlasını yapmasını mı istiyorsunuz? Çalışma alanınızın verileriyle eğitilmiş yapay zeka asistanınız ClickUp Brain ile tanışın.

Uzun bir belgeyi özetlemesini, toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarmasını veya çalışma alanına özgü soruların yanıtlarını vermesini isteyebilirsiniz, örneğin "Q2 lansman klasöründe gecikmiş görevler nelerdir?" veya "Bu hafta 'pazarlama' etiketli güncellemeleri özetle. "

İçeriği aramak, sıralamak ve elemek için harcanan zamanı azaltır ve size talep üzerine alakalı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Hemen başlamak için hazır mısınız? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük iş yükünüzü yönetmek için önceden oluşturulmuş bir düzen sağlar. Yüksek öncelikli görevler, hızlı kazanımlar ve kişisel hedefler için bölümler içerir ve renk kodlu etiketler, son teslim tarihleri ve hatta gömülü belgelerle özelleştirebilirsiniz.

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Hepsi bir arada PM aracı, not alma, müşteri wiki ve çok daha fazlası. Genel olarak, ClickUp, tipik bir proje yönetim sisteminin özelliklerini Notion benzeri özelliklerle birleştirmek için benim için en iyi çözüm olmuştur. Bu kadar özelleştirebilmem çok hoşuma gidiyor...

Supernotes, uzun belgeler veya klasörler yerine kısa, anlamlı not kartlarına odaklanır. Her kart markdown, resimler, tablolar, kontrol listeleri ve LaTeX içerebilir, bu da onları çeşitli içerikler için çok yönlü hale getirir.

Kartları konuya göre gruplandırın, bağlantılar veya etiketlerle birbirine bağlayın ve yerleşik grafiklerle bilgilerinizi görsel olarak keşfedin, fikirler arasındaki ilişkileri görmenize yardımcı olur. Gizlilik ciddiye alınır: multimedya notlarınız hem aktarım sırasında hem de saklanırken şifrelenir ve hizmet 100 ms'lik hızlı etkileşim hızları sunar.

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı ve fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.

👀 Biliyor muydunuz? Akıllı telefonlar , not alma uygulamalarının bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biridir . Telefonlarımızı her zaman yanımızda taşıdığımız için, istediğimiz zaman istediğimiz yerde not almamız çok kolay. Hızlı not alma ihtiyacının sürekli olması, uygulama pazarını hareketlendiriyor.