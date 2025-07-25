günlük Planlama ve Not Alma için En İyi 12 NotePlan Alternatifi

Belki de her şeyi senkronize tutmak için her zaman NotePlan'e güvenmişsinizdir.
Markdown notlarınız takvim etkinliklerine bağlanır. Günlük ve proje notları yan yana bulunur. Görevler zaman bloklarına sürüklenebilir. Her şey yerel olarak, düz metin olarak kalır ve düşünme ve planlama şeklinize göre yapılandırılır.
Ancak NotePlan, ihtiyaçlarınız kişisel görev planlamasının ötesine geçtiğinde yetersiz kalır. Gerçek takım işbirliği, gelişmiş iş akışı otomasyonları ve Apple'ın ekosistemi dışındaki tam destekten yoksundur. Eklenti sistemi ve şablonlar esnektir, ancak Kanban panoları, özelleştirilebilir otomasyonlar veya Windows ve Android uygulamaları gibi özelliklere ihtiyacınız olduğunda yeterli olmayabilir.
Bu blog, NotePlan'ın en iyi alternatiflerini öne çıkarıyor: not alma deneyiminizi geliştiren ve notlar, görevler ve takvimi aynı şekilde bir araya getiren, ancak daha da ötesine geçen araçlar.
NotePlan Alternatiflerine Genel Bakış
Bu tablo, en iyi NotePlan alternatiflerinden bazılarını, her not alma aracının öne çıkan özelliklerini, en önemli özelliklerini ve genel fiyatlandırma kademelerini özetlemektedir:
|Araç
|En iyisi
|En iyi özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Dağınık araçları tek bir organize çalışma alanıyla değiştirmek isteyen her boyuttaki takımlar
|Birleştirilmiş görevler, belgeler, takvim, AI özetleri, hatırlatıcılar ve otomasyon
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7 $'dan başlar
|Supernotes
|Atomik, hızlı ve güvenli not bağlama özelliğine ihtiyaç duyan takımlar
|Not kartı sistemi, 2D/3D grafikler, markdown desteği, hızlı yükleme hızları
|Ücretsiz; 11 $'dan başlayan planlar
|Amplenote
|Görevleri ve uzun form notları arasında denge kurmak isteyen takımlar
|Şifreleme ve öncelik görünümlerine sahip notlar, görevler ve takvim
|Ücretsiz; Planlar 5,84 $/ay + vergi (yıllık faturalandırılır)
|Craft
|Gizlilik odaklı, açık kaynaklı, basit not alma özelliğine ihtiyaç duyan takımlar
|Blok tabanlı düzenleme, web yayınlama, AI araçları ve çevrimdışı destek
|Ücretsiz; Planlar 9,99 $/aydan başlar
|Joplin
|Gizlilik odaklı, açık kaynaklı basit not alma özelliğine ihtiyaç duyan takımlar
|Markdown düzenleyici, uçtan uca şifreleme, yerel senkronizasyon, eklenti desteği
|Ücretsiz; Bulut Temel planlar yaklaşık 3,51 $ veya 2,99 € / ay'dan başlar
|Obsidian
|Kişisel bilgi grafiği oluşturmak isteyen takımlar
|Yerel markdown notları, grafik görünümü, eklenti ekosistemi, kilitlenme yok
|Ücretsiz; Aylık 5 $'dan başlayan senkronizasyon planları
|Logseq
|Düşüncelerini özetlemek ve ağa bağlamak isteyen takımlar
|Madde işareti günlüğü, geri bağlantılar, sorgular ve grafik görünümü
|Ücretsiz
|Zettlr
|Alıntı içeren notlarla çalışan akademik yazarlar
|Zotero entegrasyonu, LaTeX, dışa aktarma seçenekleri, çok dilli yazma
|Ücretsiz
|Gündem
|Zamana dayalı not düzenlemeye ihtiyaç duyan bireyler
|Zaman çizelgesi görünümü, takvim entegrasyonu, markdown desteği
|Ücretsiz; Özel fiyatlandırma mevcuttur
|Ayı
|Dikkat dağıtan unsurlardan uzak bir ortamda yazmaya odaklanmak isteyen Apple kullanıcıları
|İç içe etiketler, markdown, güvenli notlar, dışa aktarma biçimleri
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar
|Notion
|Notları, veritabanlarını ve işbirliğini birleştirmek isteyen takımlar
|Blok tabanlı notlar, veritabanları, şablonlar, senkronize içerik
|Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur
|Tana
|AI ile dinamik bir ikinci beyin oluşturmak isteyen takımlar
|Günlük notlar, AI destekli özetler, süper etiketler, bilgi grafiği
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar
NotePlan alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru NotePlan alternatifini seçmek, planlama şeklinize, hangi özelliklerin sizin için yetersiz kaldığına ve sorumlulukları nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Bir alternatif ararken dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Bağlantılı notlar ve görevler: Geri bağlantı veya bağlamsal bağlantı içeren günlük, haftalık ve proje notları
- Takvim entegrasyonu: Google Takvim, Apple Takvim veya uygulama içi zamanlama ile senkronizasyon, etkinlikleri görevlerle birlikte yönetme
- Markdown veya zengin metin desteği: Araçlar arasında çalışan biçimlendirme ile temiz bir yazma deneyimi
- Çapraz platform kullanılabilirliği: Daha fazla esneklik için macOS, Windows, iOS, Android ve web'den erişin
- Yineleyen görevler ve zaman blokları: Tekrarlanan eylemlerin otomasyonu ve gününüzün görsel haritası
- Gelişmiş görev özellikleri: Karmaşık iş akışlarını yönetmek için etiketler, filtreler, öncelikler ve bağımlılıklar
- İşbirliği araçları: Paylaşılan alanlar, gerçek zamanlı düzenleme ve grup planlaması için takım düzeyinde izinler
- Gizlilik ve veri kontrolü: Yerel depolama, çevrimdışı erişim veya şifreli senkronizasyon seçenekleri
- Özel görünümler ve şablonlar: İş akışınıza göre uyarlanabilen esnek düzenler ve yeniden kullanılabilir yapılar
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.
En İyi NotePlan Alternatifleri
Bu en iyi alternatifler, güçlü not alma, planlama ve verimlilik konusunda yeni bir bakış açısı sunar:
1. ClickUp (Dağınık araçları tek bir düzenli çalışma alanıyla değiştirmek için en iyisi)
Sınırlı entegrasyonlarla bireysel planlamayı vurgulayan NotePlan'ın aksine, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm iş akışınızı (notlar, görevler, hatırlatıcılar ve planlama) tek bir dinamik çalışma alanına taşır.
Aynı görevi yerine getirmek için birden fazla araç ve sekme arasında geçiş yapmaktan bıkanlar için tasarlanmıştır. ClickUp her şeyi tek bir arayüze taşıyarak gününüzü planlamanızı, fikirlerinizi kaydetmenizi ve sorunsuz bir şekilde harekete geçmenizi kolaylaştırır.
Bu, kuruluşların her gün bilgi aramak için harcadıkları bir saate kadar zamanı geri kazanmalarına yardımcı olabilir. NotePlan günlük bağlantılı notlara odaklanırken, ClickUp Docs günlük karalamalardan yapılandırılmış belgelere ve gerçek zamanlı işbirliğine kadar her şeyi destekler ve notlarınızın gerçekten eylem planlarına dönüşmesini sağlar!
Başlıklar, tablolar, proje yönetimi kontrol listeleri ve gömülü öğelerle düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturmak için kullanın. Her belge çalışma alanınızda bulunur ve görevlere, hedeflere veya gösterge panellerine bağlanabilir.
Ayrıca, not paylaşım izinlerini ayarlayabilir, yorumlar ekleyebilir ve hatta görev listesi veya takvim gibi canlı görünümleri doğrudan belgenize ekleyebilirsiniz. Haftanızı planlıyor veya SOP'lar yazıyor olsanız da, Docs, iş akışınızla birlikte gelişen diğer araçlarla birlikte her şeyi tek bir yerde merkezileştirmenize olanak tanır.
Notlarınızı eyleme dökme zamanı geldiğinde, ClickUp Görevleri işi net adımlara bölmenize yardımcı olur. Belgedeki herhangi bir satırı vurgulayın (örneğin, "Perşembe gününe kadar tasarım ekibiyle takip et") ve tek bir tıklama ile göreve dönüştürün.
Bir takım arkadaşına atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir, alt görevler veya bağımlılıklar ekleyebilir ve bağlam için orijinal belgeye geri bağlayabilirsiniz. Her görev öncelik işaretlerini, zaman takibini, otomasyonu ve Özel Alanları destekler, böylece notlarınız boşta kalmaz, izlenebilir, organize iş öğelerine dönüşür.
Kişisel veya geçici takiplerinizi takip etmek için ClickUp Hatırlatıcılar, görevlerden, belgelerden veya Ana Sayfa görünümünden hızlı uyarılar ayarlamanın kullanıcı dostu bir yolunu sunar.
Örneğin, bir toplantı notu alırken yarın kontrol etmeyi hatırlamak istiyorsanız, tam o noktadan bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Hatırlatıcılar gösterge panelinde görünür, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.
Düzenlemenizi bir adım daha ileriye taşıyın ve ClickUp Takvim'i kullanın. AI destekli planlayıcı, Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak programınıza tam görünürlük sunar ve yüksek öncelikli görevleriniz için en uygun zaman aralıklarını bulmanıza yardımcı olur.
Dahası, planlanmış Zoom, Google Meets veya Microsoft Teams toplantılarınıza doğrudan ClickUp içinden katılabilirsiniz; sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Toplantı belgelerinizi otomatikleştirmek için ClickUp AI Notetaker'ı otomatik olarak ekleyebilirsiniz.
Aramalarınızı birleştirir ve kaydeder, konuşmaları transkribe eder ve akıllı bir özet oluşturur.
Sadece bir transkript almazsınız, açıkça etiketlenmiş eylem öğeleri, kararlar ve sorulan sorular da alırsınız ve bunların tümü tek bir tıklama ile görevlere dönüştürülebilir. Bu, takımların uyumunu sağlamak ve toplantı sonrası takiplerde zaman kazanmak için idealdir.
Tüm bilgilerinizin sizin için daha fazlasını yapmasını mı istiyorsunuz? Çalışma alanınızın verileriyle eğitilmiş yapay zeka asistanınız ClickUp Brain ile tanışın.
Uzun bir belgeyi özetlemesini, toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarmasını veya çalışma alanına özgü soruların yanıtlarını vermesini isteyebilirsiniz, örneğin "Q2 lansman klasöründe gecikmiş görevler nelerdir?" veya "Bu hafta 'pazarlama' etiketli güncellemeleri özetle. "
İçeriği aramak, sıralamak ve elemek için harcanan zamanı azaltır ve size talep üzerine alakalı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.
Hemen başlamak için hazır mısınız? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük iş yükünüzü yönetmek için önceden oluşturulmuş bir düzen sağlar. Yüksek öncelikli görevler, hızlı kazanımlar ve kişisel hedefler için bölümler içerir ve renk kodlu etiketler, son teslim tarihleri ve hatta gömülü belgelerle özelleştirebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevleri, belgeleri, hedefleri ve takvimleri tek bir kişiselleştirilmiş görünümde izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun
- Çalışma alanınızda görevler, notlar, dosyalar veya yorumlar gibi her şeyi anında bulmak için global arama özelliğini kullanın
- Atanan yorumlar, @bahsetmeler ve görevler ve belgeler arasında canlı düzenleme özelliği ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Projeleri kesin ve izlenebilir birimlere ayırmak için iç içe alt görevler ve kontrol listeleri oluşturun
- Özel Alanlar'ı uygulayarak görevleri etiketler, bütçeler, durumlar veya öncelik listeleriyle kategorilere ayırın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.480+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:
Hepsi bir arada PM aracı, not alma, müşteri wiki ve çok daha fazlası. Genel olarak, ClickUp, tipik bir proje yönetim sisteminin özelliklerini Notion benzeri özelliklerle birleştirmek için benim için en iyi çözüm olmuştur. Bu kadar özelleştirebilmeyi çok seviyorum...
Hepsi bir arada PM aracı, not alma, müşteri wiki ve çok daha fazlası. Genel olarak, ClickUp, tipik bir proje yönetim sisteminin özelliklerini Notion benzeri özelliklerle birleştirmek için benim için en iyi çözüm olmuştur. Bu kadar özelleştirebilmem çok hoşuma gidiyor...
💟 Bonus İpucu: Verimliliğinizi 4 katına çıkarmak ister misiniz? Tüm işlerinizi, aramalarınızı ve otomasyonlarınızı tek bir yerde birleştiren özel AI yardımcınız Brain MAX'ı deneyin. Düşüncelerinizi, görevlerinizi veya sorularınızı söyleyin, Brain MAX'ın ses öncelikli konuşma-metin özelliği sözlerinizi anında eyleme dönüştürsün. Artık yazmak yok, uygulamalar arasında geçiş yapmak yok — sadece odaklanmanızı ve hızlı hareket etmenizi sağlayan sorunsuz, eller serbest verimlilik.
2. Supernotes (Atomik, hızlı ve güvenli not bağlama için en iyisi)
Supernotes, uzun belgeler veya klasörler yerine kısa, anlamlı not kartlarına odaklanır. Her kart markdown, resimler, tablolar, kontrol listeleri ve LaTeX içerebilir, bu da onları çeşitli içerikler için çok yönlü hale getirir.
Kartları konuya göre gruplandırın, bağlantılar veya etiketlerle birbirine bağlayın ve yerleşik grafiklerle bilgilerinizi görsel olarak keşfedin, fikirler arasındaki ilişkileri görmenize yardımcı olur. Gizlilik ciddiye alınır: multimedya notlarınız hem aktarım sırasında hem de saklanırken şifrelenir ve hizmet 100 ms'lik hızlı etkileşim hızları sunar.
Supernotes'un en iyi özellikleri
- Etkileşimli 2D ve 3D grafik görünümleri kullanarak kavramların görsel haritalamasını etkinleştirin
- Kartları konulara göre etiketleyin ve filtreleyin, ilgili içeriği anında görüntüleyin
- Gecikme olmadan yeni bir not kartı oluşturmak için istediğiniz yerden yazmaya başlayın
- Taşınabilirliği sağlamak için notları Markdown veya PDF olarak dışa aktarın
- Paylaşılan kartlar, yorumlar ve canlı düzenleme ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Supernotes sınırlamaları
- Yerleşik PDF veya EPUB açıklama özellikleri yoktur, genellikle harici araçlar gerektirir
- Henüz tam çevrimdışı desteği olan yerel mobil veya masaüstü uygulamaları sunmamaktadır
Supernotes fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 11 $
Supernotes puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Supernotes hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı ve fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.
Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı ve fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.
👀 Biliyor muydunuz? Akıllı telefonlar , not alma uygulamalarının bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biridir . Telefonlarımızı her zaman yanımızda taşıdığımız için, istediğimiz zaman istediğimiz yerde not almamız çok kolay. Hızlı not alma ihtiyacının sürekli olması, uygulama pazarını hareketlendiriyor.
3. Amplenote (Görevleri ve uzun form notları dengelemek için en iyisi)
Derin düşünce ve yapılandırılmış yürütmeyi değer veriyorsanız, Amplenote ilginizi çekebilir. Uzun formdaki fikirleri yakalamanıza, bunları görevlere dönüştürmenize ve her şeyi gerçek önceliklerinize göre düzenlemenize olanak tanır.
Uygulama, dağınık düşünceleri planlı eylemlere dönüştürmek için birlikte çalışan beş temel mod (Notlar, Görevler, Takvim ve Kasa) etrafında oluşturulmuştur. Notlar, günlük not defteri gibi çalışır ve günlük yazılar, beyin fırtınaları veya not parçaları için idealdir. Zamanla bunlar yapılandırılmış notlara dönüştürülebilir veya Görevler görünümüne çekilebilir.
Amplenote'un en iyi özellikleri
- Not maddelerini son teslim tarihi, etiketler veya yinelenen ayarlarla görevlere dönüştürün
- Esnek görev sıralama özelliğini kullanarak çaba, aciliyet veya öneme göre öncelik belirleyin
- Tüm planlarda uçtan uca şifreleme ile notlarınızı koruyun
- Geri bağlantılar, etiketler ve hiyerarşik klasörler kullanarak grafiğinizde gezinin
- Yazma alanınızdan ayrılmadan notlar, görevler ve takvim arasında geçiş yapın
Amplenote sınırlamaları
- Canlı işbirliği veya paylaşılan çalışma alanları yok, bu da onu takımlarla sınırlıyor
- Minimalist arayüz, görsel zarafet tercih eden kullanıcılar için fazla sade gelebilir
Amplenote fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Pro: 5,84 $/ay + vergi (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: 10,00 $/ay + vergi (yıllık faturalandırılır)
- Kurucu: Aylık 20 $ + vergi (yıllık faturalandırılır)
Amplenote puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Amplenote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:
Notlar için AN kullanıyorum. Harika bir uygulama. Çok beğeniyorum. Görevler ve takvim için bir görev uygulaması ve bir takvim kullanıyorum.
Notlar için AN kullanıyorum. Harika. Bayıldım. Görevler ve takvim için bir görev uygulaması ve bir takvim kullanıyorum.
💡 Profesyonel İpucu: El yazısı notlara güveniyorsanız, Apple Notes gibi araçlar kağıt ve dijital arasında köprü kurabilir. Apple Pencil ile notlar alabilir ve her şeyi aranabilir, senkronize ve yedeklenmiş olarak saklayabilirsiniz; tarama gerekmez.
4. Craft (Görsel olarak yapılandırılmış notlar ve ortak çalışma belgeleri için en iyisi)
Craft, bir belge düzenleyicinin esnekliğini blok tabanlı bir not alma yapısıyla birleştirir. Her paragraf, liste veya görüntü, daraltabileceğiniz, iç içe yerleştirebileceğiniz ve yeniden düzenleyebileceğiniz hareketli bir bloktur; temiz, düzenli toplantı gündemleri, wiki'ler ve kusursuz şirket içi belgeler oluşturmak için idealdir.
Herhangi bir sayfayı web bağlantısı olarak paylaşabilir, ekstra araçlara ihtiyaç duymadan geri bildirimde bulunabilir ve yayınlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve @bahsetmeler de Craft'ı işbirliğine dayalı, görsel olarak net belgelere ihtiyaç duyan takımlar için güçlü bir seçim haline getirir.
En iyi özellikleri oluşturun
- Modüler, katmanlı düzenleme için içeriği sayfaların içindeki kartlara yerleştirin
- Birden fazla cihazda ve paylaşılan çalışma alanlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- AI iletişim araçlarını kullanarak bölümleri isteğe göre yeniden yazın, özetleyin veya biçimlendirin
- Temiz ve duyarlı bir tasarım kullanarak tek bir tıklama ile sayfaları web'de yayınlayın
- Otomatik senkronizasyon ile tüm cihazlarda çevrimdışı veya çevrimiçi olarak çalışın
Craft sınırlamaları
- Gelişmiş görev yönetimi yok — proje yürütme yerine yazma ve işbirliği için daha uygun
- Belge yapısı, serbest biçimli veya grafik tabanlı not almayı tercih eden kullanıcılar için katı gelebilir
Fiyatlandırma oluşturun
- Başlangıç: Ücretsiz
- Craft Solo: 9,99 $/ay
- Craft Together: 17,99 $/ay
Derecelendirmeler ve yorumlar oluşturun
- G2: 4,6/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Craft hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
Genel olarak, Craft'ı kullanmaya başlamakla doğru kararı verdiğimize inanıyorum. Şirket belgelerimizi daha estetik bir şekilde düzenlememizi sağlıyor.
Genel olarak, Craft'ı kullanmaya başlamanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şirket belgelerimizi daha estetik bir şekilde düzenlememizi sağlıyor.
📮 ClickUp Insight: Son anketimiz, kullanıcıların %88'inin günlük planlama ve hatırlatıcılar gibi kişisel görevler için zaten AI kullandığını , ancak yarısından fazlasının henüz iş rutinlerine dahil etmediğini gösteriyor.
Başlıca nedenler? Zor entegrasyonlar, nereden başlayacağınız konusunda belirsizlik ve veri gizliliği ile ilgili endişeler.
ClickUp Brain bu sorunu çözebilir. Eklenti veya ekstra araç gerektirmeden doğrudan çalışma alanınıza entegre edilir ve güvenlik odaklı olarak tasarlanmıştır. Doğal dil kullanarak belgeleri özetleyebilir, eylem öğelerini çekebilir veya bilgi tabanınızdan yanıtlar alabilirsiniz. Kurulum gerekmez. Yapmanız gereken tek şey, bir istek yazmak ve AI kullanarak günlük görevlerinizi tamamlamak için ihtiyacınız olanı elde etmek.
5. Joplin (Gizlilik odaklı, açık kaynaklı not alma için en iyisi)
Joplin, verileriniz üzerinde tam kontrol sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Notları yerel olarak saklayın, kendi sunucunuz üzerinden senkronize edin veya Dropbox veya Nextcloud gibi hizmetleri kullanın — zorunlu abonelik veya satıcıya bağımlılık yoktur. Markdown'u destekler, temiz ve odaklanmış yazma için yan yana düzenleme ve önizleme sunar.
Toplantı tutanaklarını defterlere düzenleyin, etiketler ekleyin ve hepsini uçtan uca şifreleyin. Büyüyen eklenti ekosistemi ile Kanban panoları, Pomodoro zamanlayıcıları veya grafik görünümleri ekleyebilirsiniz — hepsi uygulamadan çıkmadan.
Joplin'in en iyi özellikleri
- Canlı önizleme ve temiz biçimlendirme için bölünmüş görünümle markdown ile yazın
- Tarayıcı uzantılarını kullanarak web sayfalarını doğrudan not defterlerinize ekleyin
- Manuel veya otomatik senkronizasyon ile tüm cihazlarda tam çevrimdışı erişim sağlayın
Joplin sınırlamaları
- Takımlar için yerel gerçek zamanlı işbirliği araçları yoktur
- Kullanıcı arayüzü, ilk kez kullananlar için eski veya sezgisel olmayan bir his verebilir
Joplin fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Joplin Cloud Basic: 3,26 $/ay (2,99 €/ay)
- Joplin Cloud Pro: 6,53 $/ay (5,99 €/ay)
- Joplin Cloud Teams: 8,71 $/ay (7,99 €/ay)
Joplin puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:
Harika bir not alma uygulaması, organizasyon ve yapılandırma için mükemmel.
Harika bir not alma uygulaması, organizasyon ve yapılandırma için mükemmel.
6. Obsidian (Kişisel bilgi grafiği oluşturmak için en iyisi)
Klasörlerden ziyade görsel bağlantılarla mı düşünüyorsunuz? Obsidian, bilgileri haritalandırmanın ve notları birbirine bağlamanın hızlı bir yolunu sunar.
Notlarınızı yerel sürücünüzde düz metin Markdown dosyaları olarak saklar; satıcıya bağlı kalma veya zorunlu bulut kullanımı yoktur. Gerçek gücü, iç bağlantıları kullanarak ilgili notları birbirine bağlamanıza ve bu bağlantıları dinamik bir grafik olarak görselleştirmenize olanak tanımasından gelir.
Esnekliği, klasörler ve etiketler kullanarak sisteminizi oluşturmanıza veya eklentiler kullanarak aralıklı tekrarlar, Kanban panoları, takvim görünümleri ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla paneli arasında geçiş yaparak birkaç notu yan yana düzenleyin veya referans alın
- Topluluk eklentilerini kullanarak flash kartlar, grafik filtreleri veya yayınlama araçları gibi özellikler ekleyin
- Kendi özel meta verilerinizi ve arama operatörlerinizi kullanarak notları etiketleyin ve gruplandırın
- Obsidian Publish (ücretli eklenti) kullanarak seçilen notları hafif bir web sitesi olarak yayınlayın
- Etkileşimli bilgi grafiği ile fikirlerinizi görsel olarak yönlendirin
Obsidian sınırlamaları
- Yerleşik görev yönetimi veya zamanlama araçları yok
- Kılavuz veya kurulum şablonları olmadan yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
Obsidian fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Obsidian Sync: Aylık 5 $
- Obsidian Publish: 10 $/ay
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
Obsidian hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:
Markdown notları için mükemmel not alma yazılımı
Markdown notları için mükemmel not alma yazılımı
🧠 Eğlenceli Bilgi: Not alma uygulaması pazarındaki büyük oyuncular, işbirliğini ve katılımı artırmak için bulut tabanlı topluluk platformlarına yatırımlarını ikiye katlıyor. Bu platformlar, gerçek zamanlı ortak düzenlemeyi destekler ve kullanıcı odaklı bilgi merkezlerinin oluşturulmasına yardımcı olur.
7. Logseq (Anahat oluşturma ve ağ bağlantılı düşünme için en iyisi)
Logseq, ana hatlarıyla düşünen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Her satırın birbirine bağlanabileceği, referans verilebileceği veya planlanabileceği madde işaretli bir günlüğe açılır; günlük notları uzun vadeli bilgiye dönüştürmek için idealdir.
Günlük öncelikli yaklaşımı, akışı kesintiye uğratmadan görevleri, etiketleri ve bağlantıları düzenleyebileceğiniz tarihli girdileri teşvik eder.
Zamanla, notlarınız geri bağlantılar, filtreler ve grafik görünümü kullanarak keşfedebileceğiniz doğrusal olmayan bir yapı oluşturur. Bu yapı, fikirleri birbirine bağlamak ve kendi kişisel bilgi sisteminizi oluşturmak için mükemmeldir.
Logseq'in en iyi özellikleri
- Şablonları, görevleri veya bağlantılı içeriği hızlı bir şekilde eklemek için eğik çizgi komutlarını kullanın
- Gelişmiş filtreleri kullanarak notlarınızda kalıpları, yapılacaklar listelerini veya ilgili sayfaları bulmak için sorgu yapın
- Doğrusal ve yanal düşünme için günlük ve grafik görünümleri arasında anahtar
- Blokları veya sayfaları tamamen gömerek fikirleri tekrarlama olmadan yeniden kullanın
- Bulut hizmetiniz veya yerel yedeklemeleriniz aracılığıyla verilerinizi güvenli bir şekilde senkronize edin
Logseq sınırlamaları
- Takımlar için güçlü yerel işbirliği özellikleri yoktur
- Senkronizasyon kurulumu, hepsi bir arada araçlara kıyasla daha fazla manuel yapılandırma gerektirir
Logseq fiyatlandırması
- Ücretsiz
Logseq puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Logseq hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:
Logseq bana çok iyi hizmet ediyor. Emacs'a hiç ihtiyacım olmadı.
Logseq bana çok iyi hizmet ediyor. Emacs'a hiç ihtiyacım olmadı.
8. Zettlr (Akademik yazılar ve alıntıların yoğun olduğu notlar için en iyisi)
Akademik iş akışları göz önünde bulundurularak tasarlanan Zettlr, düz metin yazma ile alıntı yönetimini birleştirerek, temel özelliklerden veya yapışkan notlardan daha fazlasına ihtiyaç duyan araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi çalışanları için idealdir.
LaTeX sözdizimini, yerleşik dışa aktarma seçeneklerini ve uzun akademik yazıları veya tez projelerini yönetmek için kullanışlı olan proje klasörlerini destekler.
Zettlr tamamen açık kaynaklıdır ve herhangi bir özel bulut senkronizasyonu yapmaz. Bu, kontrol, şeffaflık ve ciddi yazım için tasarlanmış bir ortam isteyen kullanıcılar için özellikle caziptir.
Zettlr'ın en iyi özellikleri
- Zotero ile entegre ederek akademik alıntılar ekleyin ve kaynakçaları yönetin
- Klasörleri, taslakları ve uzun form belgeleri kolayca yönetmek için proje modunu kullanın
- İşlerinizi PDF, Word, HTML ve LaTeX dahil olmak üzere birçok biçime aktarın
- Sözdizimi vurgulaması ve yazım denetimi desteği ile birden fazla dilde yazın
- YAML ön metin ve özel meta verileri kullanarak notları etiketleyin ve filtreleyin
Zettlr sınırlamaları
- Yerel mobil uygulamaları yoktur, hareket halindeyken erişimi sınırlar
- Arayüz, modern ticari araçlara kıyasla teknik veya eski hissedilebilir
Zettlr fiyatlandırması
- Ücretsiz
Zettlr puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Zettlr hakkında ne diyor?
Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:
Zettlr'ın ücretsiz olması ve güzel epub dışa aktarma özelliğine sahip olmasını takdir ediyorum.
Zettlr'ın ücretsiz olması ve güzel epub dışa aktarma özelliğine sahip olmasını takdir ediyorum.
👀 Biliyor muydunuz? Abonelik tabanlı not alma uygulamaları, özelleştirme, bulut senkronizasyonu ve gelişmiş görev yönetimi gibi premium özelliklere olan güçlü talep sayesinde satışların en büyük payını oluşturmaktadır.
9. Agenda (Zamana dayalı not düzenleme için en iyisi)
Agenda, tartışılanları izlemek ve gelecek etkinlikler için notlar hazırlamak için mükemmel olan zaman çizelgesi merkezli bir yaklaşım kullanır. Takvim etkinliklerine notlar ekleyebilir, her şeyi kronolojik olarak görüntüleyebilir ve anahtar öğeleri "Gündemde" olarak işaretleyebilirsiniz
Mac kullanıcıları için tasarlanan bu uygulama, Apple Takvim ve Hatırlatıcılar ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Şık düzeni, takviminizi ve notlarınızı birbirine bağlayarak geçmiş ve gelecekteki bağlamlar arasında gezinmenizi sağlar. Zamanı önemser ve notlarının da buna uygun olmasını isteyen herkes için idealdir.
Agenda'nın en iyi özellikleri
- Notları toplantılar, planlama veya teslim edilecekler gibi kategorilere ayırarak temiz bir proje yapısı oluşturun
- Notları zenginleştirmek ve daha sonra aramayı veya filtrelemeyi kolaylaştırmak için dosya, resim ve etiket ekleyin
- Markdown biçimlendirmesini ve cümle not alma yöntemini kullanarak hafif ancak yapılandırılmış yazılar yazın
- Toplantı tutanakları veya sprint planlaması gibi tekrarlanan iş akışları için not şablonları oluşturun
- Notları birbirine bağlayarak fikirler, planlar ve belgeler arasındaki ilişkileri takip edin
Agenda sınırlamaları
- Yalnızca macOS ve iOS'ta kullanılabilir
- Takımlar için sınırlı işbirliği işlevselliği
Agenda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Eklentiler: Özel fiyatlandırma
Gündem değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)
Agenda hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:
Kullanım kolaylığı, onu kullanan herkes için harika! Müşteriler doğrudan çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilir veya yazılımın arka ucundan rezervasyonları girebilirsiniz. Onaylar otomatik olarak gönderilir.
Kullanım kolaylığı, onu kullanan herkes için harika! Müşteriler doğrudan çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilir veya yazılımın arka ucundan rezervasyonları girebilirsiniz. Onaylar otomatik olarak gönderilir.
10. Bear (Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortamda odaklanarak yazmak için en iyisi)
Bear, güçlü bir organizasyon yapısı ile odaklanmış, güzel tasarlanmış bir yazma deneyimi sunar. Markdown, zengin önizlemeler ve #iş/toplantılar gibi iç içe etiketleri destekler, böylece yazma akışınızı bozmadan notlarınızı yapılandırabilirsiniz. Hantal görünümler yoktur, sadece temiz ve hızlı not alma vardır.
Notlar yerel olarak saklanır ve cihazlar arasında erişim için isteğe bağlı iCloud senkronizasyonu mevcuttur. Özel temalar ve tipografi ile Bear, tipik bir not uygulamasıdan çok gizli bir yazma stüdyosu gibi hissettirir; yazarlar, günlük tutanlar ve netliğe değer veren herkes için idealdir.
Bear'ın en iyi özellikleri
- Hashtag'ler, yapılacaklar listesi sistemleri ve ek dosyaları kullanarak gelişmiş filtrelerle arama yapın
- Notları PDF, HTML, DOCX ve Markdown gibi biçimlerde dışa aktarın
- Face ID veya parola korumasıyla tek tek notları şifreleyin
- Tekrarlanan veya aktif içeriğe hızlı erişim için önemli notları listenizin en üstüne sabitleyin
Bear'ın sınırlamaları
- Windows veya Android kullanıcıları için mevcut değildir
- İşbirliği özellikleri çok az veya hiç yoktur
Bear fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bear Pro: 2,99 $/ay
Bear puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Bear hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:
Bear uygulamasının kasıtlı olarak minimalist olmasını seviyorum. Böylece, not almak, fikirlerinizi kaydetmek veya blogunuz için içerik oluşturmak için uygulamayı kullanırken dikkatiniz çok az dağılır. Kullanımı son derece kolaydır, birçok optimizasyon sunar ve ayrıca çok sayıda klavye kısayolu ile birlikte gelir.
Bear uygulamasının kasıtlı olarak minimalist olmasını seviyorum. Böylece, not almak, fikirlerinizi kaydetmek veya blogunuz için içerik oluşturmak için uygulamayı kullanırken dikkatiniz çok az dağılır. Kullanımı son derece kolaydır, birçok optimizasyon sunar ve ayrıca çok sayıda klavye kısayolu ile birlikte gelir.
11. Notion (Notları, veritabanlarını ve işbirliğini birleştirmek için en iyisi)
Notion, notlarınızı sadece yazmakla kalmaz, şekillendirmenize de olanak tanır. Boş bir sayfayla başlayın ve günlükten şirket wiki'sine kadar her şeyi oluşturun. Notlar yapı taşları gibi işlev görür; bunları sürükleyebilir, iç içe yerleştirebilir ve veritabanlarına, anahtar listelerine veya bağlantılı sayfalara dönüştürebilirsiniz.
Aynı alanda hızlı bir fikirden eksiksiz bir proje planına geçmek çok kolaydır. Esnek şablonlar ve Kanban veya tablolar gibi çoklu görünümler ile Notion, düşünme ve çalışma şeklinize uyum sağlar.
Notion'un en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış verileri doğrudan notlarda yönetmek için satır içi tablolar, takvimler ve Kanban panoları kullanın
- Toplantı gündemleri, ürün özellikleri veya içerik takvimleri gibi tekrarlanan kullanım durumları için özel not alma şablonları oluşturun
- Sayfalar içinde görevler atayın ve son teslim tarihleri, durum alanları ve atanan kişiler kullanarak bunları izleyin
- Senkronize blokları kullanarak aynı içeriği birden fazla sayfada yansıtın
Notion sınırlamaları
- Büyük sayfalar veya yoğun kullanımda yavaş veya dağınık hissedilebilir
- Çevrimdışı erişim sınırlıdır ve tüm kullanım durumları için tamamen güvenilir değildir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Plus: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (6.750+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.570+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:
Notion, bilgileri düzenlemeyi, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmayı ve kod yazmadan özel iş akışları oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.
Notion, bilgileri düzenlemeyi, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmayı ve kod yazmadan özel iş akışları oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.
12. Tana (AI ile dinamik bir ikinci beyin oluşturmak için en iyisi)
Tana, yapılandırılmış verileri, günlük notları ve AI toplantı araçlarını esnek, grafik tabanlı bir sistemde birleştirir. Özel "süper etiketler", düz metni proje planları, toplantı notları veya kişi veritabanları gibi organize içeriğe dönüştürür. Basit madde işaretleriyle başlayın, ardından bunları filtreler, öznitelikler ve dinamik görünümlerle yapılandırılmış nesnelere dönüştürün.
Her günlük not, büyüyen bir bilgi grafiğinin parçası olur. Bu grafikte, bağlantılı içerik ve AI toplantı araçları, iş akışınız geliştikçe fikirlerinizi özetlemenize, bağlantı kurmanıza ve genişletmenize yardımcı olur.
Tana'nın en iyi özellikleri
- Bahsedildikleri her yerde güncellenen Live Nodes'u kullanarak bağlamlar arasında referans notlarına erişin
- Günlük düğümünü kullanarak günlük görevleri, notları ve devam eden projelere bağlantıları otomatik olarak düzenleyin
- Tana'nın güçlü, bağlam duyarlı arama fonksiyonu ile tüm düğümlerde anında arama yapın
- Odaklanmış düzenleme ve dağınık olmayan bir yazma deneyimi için ana hatları daraltın ve genişletin
Tana sınırlamaları
- Hala açık beta sürümünde olduğundan, bazı özellikler değişebilir veya deneysel olabilir
- İlk öğrenme eğrisi, geleneksel not alma uygulamalarına göre daha diktir
Tana fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 8 $
- Pro: 14 $/ay
Tana puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?
Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:
Notlar ve görevler arasında geçiş yapmaktan yoruldum. Dosyalama konusunda endişeliydim. Bir daha bulamayacağımdan korkuyordum. Artık böyle bir şey olmuyor. Bu olağanüstü.
Notlar ve görevler arasında geçiş yapmaktan yoruldum. Dosyalama konusunda endişeliydim. Bir daha bulamayacağımdan korkuyordum. Artık böyle bir şey olmuyor. Bu olağanüstü.
ClickUp neden NotePlan'ın en iyi alternatifi?
NotePlan odaklanmış planlama için harika bir seçenekken, ClickUp daha güçlü ve esnek bir çalışma alanı sunar. Liste, Pano, Takvim ve Gantt gibi birden fazla görünüm sunar, böylece notları ve görevleri en verimli şekilde organize edebilirsiniz.
Ayrıntılı notlar, wiki'ler ve daha fazlası için Dokümanlar'ı kullanın. Notları tek bir tıklama ile görevlere dönüştürebilirsiniz. Özel iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve Google Takvim ve Slack gibi araçlarla derin entegrasyonlar, ClickUp'ı kişisel rutinlerden takım planlamasına kadar her şey için ideal hale getirir. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — yakalayın, planlayın ve harekete geçin, hepsi tek bir yerde.
ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve günlük planlamanızın nasıl bir seviyeye çıkabileceğini görün.