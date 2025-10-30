2025'te Küçük İşletmeler için En İyi 13 LMS

Küçük iş sahibi veya İK yöneticisiyseniz, doğru Öğrenme Yönetim Sistemi LMS'nin size nasıl yardımcı olacağını aşağıda bulabilirsiniz:

Yeni çalışanları takımınızı zorlamadan eğitmek

Mikro yönetim yapmadan uyumluluğu izleme

Çalışanların sadece çevrimiçi kursları tıklamakla kalmayıp, öğrenmelerine yardımcı olmak

Ancak, İK yöneticileri ve takım liderleri hala tereddüt ediyor. LMS'nin değerini görmedikleri için değil, ikinci bir sorunla karşı karşıya kalmaktan endişe duydukları için:

Tüm bu eğitim programlarını kim oluşturacak?

Çalışanlar sadece dikkatlerini başka yere verip "ileri" düğmesine tıklayacaklar mı?

Başka bir aracı yönetmek için gerçekten zamanım var mı?

İşte bu sorunları başlıkta ele alan, küçük işler için en iyi LMS platformlarının listesi. Önceden oluşturulmuş şablonlar, akıllı otomasyonlar ve çalışanlarınızı (ve yöneticilerinizi) mutlu eden etkileşim özellikleriyle hayatı kolaylaştıran araçları seçtik.

İster yeni çalışanların işe alımını, ister çalışanların eğitimini veya beceri geliştirme programlarını yürütüyor olun, bu öğrenim yönetim sistemleri insan kaynakları ekibinizi yormadan bunları yapmanızı sağlar.

En iyi öğrenim yönetim sistemlerini hızlıca karşılaştırmak istiyorsanız, bu tablo tam size göre.

Araç adı Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp ClickUp Brain, yapılacak liste oluşturun ve ClickUp Clips ile eğitimleri kaydedin ve paylaşım yapın. Eğitim, işe alım ve proje yönetimi için hepsi bir arada bir platforma ihtiyaç duyan kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur. TalentLMS 1000'den fazla hazır kurs, anket oluşturma, BambooHR ve Salesforce ile entegrasyonlar Büyüyen iş için hepsi bir arada öğrenme için en iyisi Ücretli planlar, 1-40 kullanıcı/ay için 149 $'dan başlar. AbsorbLMS AI, öğrenci onayları ve gözlem kontrol listeleri oluşturun Uyum eğitimi için en iyisi Özel fiyatlandırma Docebo Headless mimari, yapay zeka destekli kurs önerileri ve izlemeye davet özelliği Uyum eğitimi ve sertifikasyonunu yönetmek için en iyisi Özel fiyatlandırma LearnUpon Çoklu kurs öğrenme yolları, eğitimi otomasyon için "eğer-o zaman" mantığı ve özel portallar Birden fazla kitleye eğitim vermek için en iyisi Özel fiyatlandırma Thinkific Beyaz etiketli öğrenme, özel alan adları, topluluk alanları ve özel roller Çevrimiçi kurs satmak isteyen iş için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar Blackboard Çoklu kiracı markalama, ISO sertifikalı, test için hazırlık alanı, yerleşik erişilebilirlik denetleyicisi Ölçeklenebilir, markalı bir eğitim platformuna ihtiyaç duyan işler için en iyisi Özel fiyatlandırma Moodle Özel yetkinlik çerçevesi, matris mesajlaşma, AI Connector Özelleştirilebilir, bütçe dostu bir LMS isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi Ücretsiz Tovuti 40 içerik türü, Dizi AI, kullanıcı grupları ve alt gruplar oluşturma Etkileşimli ve sürükleyici eğitim deneyimleri için en iyisi Özel fiyatlandırma 360 Learning Tek oturum açma (SSO), web tabanlı dosyalar ekleme, sertifika son kullanma tarihlerini ayarlama İşbirliğine dayalı eğitim için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 dolardan başlar. iSpring Learn PowerPoint tabanlı kurs oluşturma, tek oturum açma ve markalaşma için özel alan adı Kurumsal eğitimleri sunmak ve otomasyon sağlamak için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına yıllık 770 $'dan başlar. Litmos 98.000 hazır kurs, 100'den fazla bağlayıcı, video gönderilerini analiz etmek için yapay zeka kullanımı, kurs geçmişini inceleme Etkili eğitimler sunmak için en iyisi Özel fiyatlandırma LearnDash Video ilerlemesi, birden fazla içerik biçimini destekler Küçük işler için eğitim oluşturma ve yönetme konusunda en iyisi Ücretli planlar, 1 web sitesi için yıllık 199 $'dan başlar.

Küçük İşletme İçin Bir LMS'de Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Küçük iş için bir öğrenim yönetim sistemi (LMS) seçerken, zaman kazandıran, yönetici masraflarını azaltan ve sizinle birlikte büyüyen özellikler ararsınız. Takımınızı veya bütçenizi zorlamayan özellikler.

Kullanımı kolay ve takıma becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları ilgili eğitimi sağlayan bir LMS.

Aramanız gereken anahtar özelliklerin pratik bir kontrol listesi:

Etkileşimli öğrenme modülleri: Çalışanların ilgisini, bilgiyi pekiştiren ve eğitimi bir angarya gibi hissettirmeyen etkileşimli video, testler ve simülasyonlarla canlı tutun.

Özelleştirme seçenekleri: Markalı kurslar, eğitim modülleri için özel içerikler ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ile öğrenme yönetim sistemini şirketinizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

Ölçeklenebilirlik: LMS'nizin takımınızla birlikte büyümesini sağlayın, yavaşlama veya maliyetli bir yükseltme gerektirmeden daha fazla kullanıcı, kurs ve konum için destek sunun.

İlerleme izleme: Yerleşik testler, Yerleşik testler, eğitim geri bildirim anketleri , sertifikalar ve performans değerlendirmeleri aracılığıyla öğrenicilerin ilerlemesini izleme ve eğitimi iyileştirme.

Entegrasyon yetenekleri: LMS'nizi Slack, Google Workspace, LMS'nizi Slack, Google Workspace, eğitim yazılımı veya HRIS gibi araçlarla bağlantı kurarak işe alım sürecini kolaylaştırın, görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve çalışan verilerinin senkronizasyonunu sağlayın.

Mobil erişim: Alan çalışanları, hibrit takımlar veya görevler arasında hızlı dersler için mobil uyumlu bir eğitim platformu ile takımların hareket halindeyken eğitim materyallerine erişmelerini sağlayın.

Raporlama ve analiz: Gerçek zamanlı gösterge paneli ve raporlar kullanarak kimin ne öğrendiğine, nerede takıldığına ve ekipler arasında eğitimi nasıl iyileştirebileceğinize dair görünürlük kazanın.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Küçük İş için En İyi LMS

İşte sizin gibi küçük işler için en iyi öğrenim yönetim sistemleri.

ClickUp (Onboarding ve sürekli öğrenme yönetimi için hepsi bir arada bir platforma ihtiyaç duyan işler için en iyisi)

İlk Coverged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, hafif, özelleştirilebilir bir öğrenim yönetim sistemi olarak ş akışlarını basitleştirir ve projeler arasında görev yönetimini iyileştirir.

ClickUp Brain + ClickUp Belge'nin güçlü kombinasyonunu kullanarak eğitim kılavuzları, gönüllü el kitapları, oryantasyon kılavuzları ve hatta kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturabilirsiniz.

Daha etkileşimli hale getirmek için, içeriği zenginleştirmek üzere gömülü video veya infografikler yükleyebilirsiniz. Genel Paylaşım özelliği sayesinde, bunlar gönüllüler veya paydaşlar tarafından tam ClickUp erişimi olmadan da erişilebilir hale getirilebilir, böylece işe alım süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ClickUp'ın yapay zeka destekli çalışma alanıyla eğitim materyalleri, görevler, programlar ve daha fazlasını oluşturun.

Eğitim kılavuzlarınız PDF'ler, elektronik tablolar, Google Dokümanlar ve diğer kanallara dağılmışsa, ekibiniz işlerini tamamlamak yerine bunları bulmak için daha fazla zaman harcayacaktır. Ancak, AI destekli Kurumsal Arama bu sürecin bu kısmını daha sorunsuz hale getirerek , çalışma alanınızda ve entegre üçüncü taraf uygulamalarda saniyeler içinde her şeyi aramanızı sağlar.

Çalışan eğitim kitaplığınız büyüdükçe, ClickUp'ın Bilgi Yönetimi özelliği kullanarak klasörleri tek tek incelemeden ilgili belgeleri ve cevapları bulabilirsiniz. Bu özellik, tüm şirket bilgilerinin kolayca depolanmasını ve anında erişilmesini sağlar. Bunu, tüm eğitim belgelerinizi ve kılavuzlarınızı dahili wiki'lere dönüştürerek yapabilirsiniz.

Daha kişiselleştirilmiş yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ta temsilcilere danışın ! Bilgi yönetimi için tasarlanmış bu yapay zeka araçları, tekrarlayan soruları sabırla yanıtlayabilir ve küçük takımınızı zorlamadan ş akışlarını tetikleyici olabilir!

ClickUp sohbet kanallarında tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomasyon olarak gerçekleştirin, mesajları sıralayın ve atayın, hatırlatıcı ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Agents ile yapın.

ClickUp ayrıca, eğitim programlarının uygulanmasını standartlaştırmanıza yardımcı olacak önceden hazırlanmış bir şablona sahiptir. Örnek, ClickUp'ın Eğitim Uygulama Planı Şablonu, tüm eğitim materyallerinizin düzenli ve merkezi olarak erişilebilir olmasını sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Eğitim Uygulama Planı Şablonunu kullanarak eğitim planlarınızı oluşturun ve izleme yapın.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Özel durumlar aracılığıyla eğitim planlarınızın farklı aşamalarını izleme.

Özel alanları kullanarak eğitim oturumlarıyla ilgili bilgileri kaydedin, düzenleyin ve görselleştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile uygulama planının ilerlemesini izleyin.

İster yeni çalışanları eğitin ister takım çapında beceri gelişimini yönetin, ClickUp'ın özellikleri eğitim ihtiyaçlarınızla uyumludur ve büyümenizi destekler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Mobil uygulama, özellikle karmaşık projelerle uğraşırken veya birden fazla görev yönetirken, bazen masaüstü sürümünden daha yavaş işleyebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Takım, sorumluluk için görev atama özelliğini ve yüksek düzeyde özelleştirme imkanını çok sevdi! Her bir ihtiyacımıza uygun alanlar oluşturabildik ve her görev için ilerleme izlemeyi gerçekleştirebilirdik. Kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri gerektiğinde çok yardımcı oluyor! Tüm takımımızın ClickUp'ı uygulamaya koyması ve entegre etmesi uzun sürmedi ve şimdi herkes tarafından günlük olarak kullanılıyor!

Takım, sorumluluk için görev atama özelliğini ve yüksek düzeyde özelleştirme imkanını çok sevdi! Her bir ihtiyacımıza uygun alanlar oluşturabildik ve her görev için ilerlemeyi izleyebildik. Kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri gerektiğinde çok yardımcı oluyor! Tüm takımımızın ClickUp'ı uygulamaya koyması ve entegre etmesi uzun sürmedi ve şimdi herkes tarafından günlük olarak kullanılıyor!

💟 Bonus: Brain MAX, küçük işler için akıllı ve sezgisel bir LMS görevi de gören yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Belgeleriniz, eğitim materyalleriniz ve takım iletişimleriniz arasında derin entegrasyon sağlayan Brain MAX, tek bir platformdan öğrenme içeriği oluşturmayı, düzenlemeyi ve sunmayı kolaylaştırır. Konuşma-metin özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde eğitim modülleri oluşturabilir, kurslar atayabilir, çalışanların ilerlemesini izleyebilir ve hatta testler veya geri bildirim formları oluşturabilirsiniz. Brain MAX, hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirir, ilgili kaynakları toplar ve takım öğrenimi hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar, böylece işe alım ve beceri geliştirme süreçlerini sorunsuz, verimli ve işinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış hale getirir.

📚 Daha fazla bilgi: Onboarding takımımız ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

2. TalentLMS (Büyüyen işler için hepsi bir arada öğrenme için en iyisi)

via TalentLMS

TalentLMS, küçük işlerin minimum kurulumla çalışanlarını, ortaklarını veya özel müşterilerini eğitmelerine yardımcı olan bir öğrenim yönetim sistemidir. Bulut tabanlı ve mobil cihazlarla uyumludur.

Kullanıcı dostu arayüzü, daha önce LMS deneyimi olmayan takım bile birkaç saat içinde çevrimiçi kurslar oluşturabilmesini sağlar.

Yerleşik raporlar ve otomasyon sayesinde kullanıcıları yönetebilir, öğrenme yolları atayabilir ve ilerlemeyi izleme yapabilirsiniz. AI araçları, oryantasyon belgeleri ve beceri eksikliklerinin tespiti için içerik oluşturma desteği sunar, while liderlik tabloları ve rozetler gibi oyunlaştırma özellikleri, öğrenenlerin ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur.

Esnek fiyatlandırma ve minimum BT müdahalesi ile ölçeklenebilir bir LMS çözümü gerektiren büyüyen takımlar için pratik bir seçimdir.

TalentLMS'nin en iyi özellikleri

SCORM, xAPI ve cmi5 gibi e-Öğrenim içerik standartlarına uygun çeşitli seçenekler (çoktan seçmeli sorular, sürükle ve bırak, açık uçlu sorular) ile etkileşimli kurslar sunun.

Öğrenciler ve eğitimlerle ilgili sonuçları toplamak ve analiz etmek için anketler oluşturun.

BambooHR ve Salesforce gibi platformlarla entegre ederek yeni çalışanların oryantasyonunu gerçekleştirin ve satış eğitiminin ilerlemesini izleme.

TalentLMS sınırları

Raporlama özellikleri basittir ve müfredat olarak gruplandırılmış kurslar için rapor oluşturma seçeneği yoktur.

TalentLMS fiyatlandırması

Core : 1-40 kullanıcı için aylık 149 $

Grow : 1-70 kullanıcı için aylık 299 $

Pro : 1-100 kullanıcı için aylık 579 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TalentLMS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TalentLMS hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

AI kullanma ve özelleştirme konusunda ücretsiz alaka aralığı sunma özelliğini çok seviyorum. Sunduğumuz eğitimi geliştirmek için yararlanabileceğimiz pek çok alan var. Raporlama son derece faydalı ve yararlı veriler sunuyor. İçeriği son derece yüksek bir benimseme oranıyla kolay ve hızlı bir şekilde uygulayabildik.

AI kullanma ve özel alanda ücretsiz seçenek sunma özelliğini çok seviyorum. Sunduğumuz eğitimi geliştirmek için yararlanabileceğimiz pek çok alan var. Raporlama son derece faydalı ve yararlı veriler sunuyor. İçeriği son derece yüksek bir benimseme oranıyla kolay ve hızlı bir şekilde uygulayabildik.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz Çalışan Eğitim Planı Şablonları

3. AbsorbLMS (Uyum eğitimi için en iyisi)

via AbsorbLMS

AbsorbLMS, çalışanlara kişiselleştirilmiş beceri geliştirme yolları sunmanıza yardımcı olan Absorb Skills adlı yapay zeka destekli öğrenme özelliği sunar.

Özel bir L&D takımınız olmasa bile, üretken yapay zeka kullanarak hızlı bir şekilde kurslar ve testler oluşturabilirsiniz.

Yöneticiler, doğal dil komutlarını kullanarak raporları çekebilir veya kayıtları otomasyon hale getirebilir, böylece değerli zamanlarından tasarruf edebilirler. AI, öğrenme deneyimlerini kişiselleştirmenize olanak tanır. Bu özellik, bireysel ilerlemeye göre öğrencilere içerik önerir.

Absorb, uzman rehberliği ile desteklenen, çeşitli sektörler ve beceri seviyelerine yönelik, geleneksel eğitim yöntemlerine dayanan 20.000'den fazla kullanıma hazır kurs sunar. Bu, temel kurslar oluşturmak için büyük bir bütçe harcamak istemeyen küçük işler için idealdir.

AbsorbLMS'nin en iyi özellikleri

Create AI'yı kullanarak kursları araştırın, yapılandırın ve tasarlayın ve öğrenicilerin ilgisini çekmek için etkileşimli öğeler ekleyin.

Kurslar içinde öğrenicilerin onaylarını kaydederek, kursun tamamlandı ve onaylandığına dair belgelenmiş kanıt sağlayın.

Gözlem kontrol listelerini* kullanarak, öğrenicilerin eğitimlerini rolüne kritik öneme sahip gerçek dünya görevlerine ve prosedürlerine ne kadar iyi uygulayabildiklerini izleme ve inceleyin.

AbsorbLMS sınırları

Toplu düzenleme seçenekleri mevcut olmadığından, büyük bir kurs kütüphanesini yönetmek şu anda çok zaman alıyor.

AbsorbLMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AbsorbLMS puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TalentLMS hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Absorb'un sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü hızlı öğrenilir ve kullanımı kolaydır. Yüksek düzeyde esnekliğe sahip olmakla birlikte aynı zamanda istikrarlı ve sağlamdır. Yeni özellikler için kullanıcıların istek ve ihtiyaçları dikkate alınır. Müşteri desteği mükemmeldir ve her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarlar!

Absorb'un sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü hızlı öğrenilir ve kullanımı kolaydır. Yüksek düzeyde esnekliğe sahip olmakla birlikte aynı zamanda istikrarlı ve sağlamdır. Yeni özellikler için kullanıcıların istek ve ihtiyaçları dikkate alınır. Müşteri desteği mükemmeldir ve her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarlar!

​​📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfasına kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bağlam bilgisine sahip olursa, yanıtları da o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın yapay zekası bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

4. Docebo (Uyum eğitimi ve sertifikasyonunu yönetmek için en iyisi)

via Docebo

Eğitim girişimleri, manuel, tutarsız veya ölçeklendirilmesi zor olduğunda genellikle başarısız olur. Yeni yazılımlar konusunda çalışanları verimli bir şekilde eğitmek söz konusu olduğunda bu durum daha da belirgin hale gelir. Bu durum kontrol edilmezse, verimliliği yavaşlatır ve işe alım maliyetlerini artırır.

Docebo, kurs oluşturmayı otomasyon sağlayan, öğrenme yollarını kişiselleştiren ve sertifikaları kolaylaştıran yapay zeka destekli bir LMS ile bu sorunu çözüyor. Headless mimari ile ilgi çekici kurslar oluşturabilir ve bunları mevcut araçlarınıza entegre edebilirsiniz. Bu sayede, eğitim hedeflerini ve programlarını günlük ş Akışlarınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

Mobil destek, çok dilli erişim ve Salesforce ve Zoom gibi entegrasyonlarla Docebo, mevcut altyapınıza tam olarak uyum sağlar.

Docebo'nun en iyi özellikleri

Docebo Content, LinkedIn Learning ve Skills ile öğrenme yollarını destekleyen eğitim içeriğine gerçek zamanlı olarak kolayca erişin.

AI'yı kullanarak her öğrencinin davranışına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kurslar önerin. Örnek olarak, izlemeye davet özellik, öğrencilerin bu içeriği izlemelerini istedikleri zaman akranlarıyla paylaşım yapmalarına yardımcı olur.

Modere edilmiş sohbetler, eğlenceli oyunlar, başarılar ve rozetler ile katılımı teşvik etmek için kullanıcı grupları için benzersiz alanlar oluşturun.

Docebo sınırları

Oturum düzeyinde otomasyon ve eğitmen izinleri ile ilgili sınırlamalar, ek manuel iş yükü ve geçici çözümlerin sonucudur.

Docebo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Docebo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Docebo hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Docebo, öğrenme deneyimini şirketimizin markasını ve sesini yansıtacak şekilde özelleştirmemizi sağlayan, son derece özelleştirilebilir bir platform sağlar.

Docebo, öğrenme deneyimini şirketimizin markasını ve sesini yansıtacak şekilde özelleştirmemizi sağlayan, son derece özelleştirilebilir bir platform sağlar.

📚 Daha fazla bilgi: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için AI araçları

5. LearnUpon (Birden fazla kitleye eğitim vermek için en iyisi)

LearnUpon aracılığıyla

LearnUpon, HRIS ve CRM gibi mevcut platformlarınızla bulut entegrasyonlarına sahip bir LMS'dir.

Yeni bir çalışan işe başladığında veya bir özel kişi kaydolduğunda, LearnUpon onlara otomatik olarak ilgili eğitim yollarını atar. 20'den fazla dili destekleyen LearnUpon'un çok dilli LMS'si, öğrenmeyi küresel bir kitleye erişilebilir hale getirir.

Özel markalama, etkileşim odaklı özellikler ve sezgisel gösterge panelleri ile LearnUpon, küçük İK takımlarının profesyonel, marka odaklı öğrenme süreçleri sunmasına yardımcı olur. Tüm bunlar, teknik karmaşıklık eklemeden, takımlarınızın büyüme ve müşteri sadakatine odaklanmasını sağlar.

LearnUpon'un en iyi özellikleri

Esnek modüller, çoklu kurs öğrenme yolları ve öğrencilerin kendi hızlarında göz atıp kaydolmalarını sağlayan self servis kurs kataloğu ile öğrenmeyi yapılandırın.

Akıllı "eğer/o zaman" mantığı ve yeniden kullanılabilir öğrenme nesneleri kullanarak eğitim süreçlerinde otomasyon sağlayın ve özelleştirilmiş öğrenme yolları oluşturun.

Özel portallar aracılığıyla farklı hedef kitleler için eğitimi özelleştirin ve tek bir LMS platformundan birden fazla öğrenme ortamını yönetme olanağına sahip olun.

LearnUpon sınırları

Mevcut standart raporlar, gelişmiş analizler için gerekli derinliği sağlamamaktadır.

LearnUpon fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LearnUpon puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LearnUpon hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Genel kullanıcı deneyimini beğendim. Bilgileri bulmak kolay, derslerinizi planlayabilir, erişimi yalnızca hedef kitleye sınırlayabilir ve öğrenenlerin deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kurslarınızda değerlendirmelere izin verebilirsiniz.

Genel kullanıcı deneyimini beğendim. Bilgileri bulmak kolay, derslerinizi planlayabilir, erişimi yalnızca hedef kitleye sınırlayabilir ve öğrenenlerin deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kurslarınızda değerlendirmelere izin verebilirsiniz.

🧠 Biliyor muydunuz? Çalışanların %74'ü, işlerinde güncel kalmak için yeni beceriler öğrenmeye devam etmeleri gerektiğini söylüyor.

6. Thinkific (Çevrimiçi kurs satmak isteyen oluşturucular için en iyisi)

Thinkific aracılığıyla

Tipik bir LMS olmayan Thinkific, videoları, sesleri, sunumları, PDF'leri, indirleri ve SCORM uyumlu içeriği destekleyen bir sürükle ve bırak kurs oluşturucusudur.

Özet oluşturucular ve toplu içe aktarıcılar gibi özellikleri kullanarak, oluşturucular teknik becerilere sahip olmadan kurslar tasarlayabilirler. Bu, takım üyelerinin birden fazla rolü aynı anda üstlenebildiği küçük işler için harika bir seçenektir.

Öğrencilerin motivasyonunu korumak için Thinkific, testler, ödevler, anketler, tamamlama sertifikaları ve oyunlaştırılmış ilerleme izleme sunar. Ayrıca, hareket halindeyken öğrenmeye erişim için mobil ve markalı bir uygulama da alırsınız.

Thinkific'in en iyi özellikleri

Görünümü, özel alan adlarını, gelişmiş tema düzenleme ve site oluşturma araçlarını özelleştirerek markalı, beyaz etiketli bir öğrenme deneyimi sunun.

Oluşturucuların, kohort tabanlı öğrenme ve özel üye alanları için doğrudan öğrenme ortamları içinde özel, etkileşimli topluluk alanları oluşturmalarına olanak tanıyın.

Ayrıntılı izinlerle özel roller oluşturarak, paydaşların yalnızca kendi sorumluluklarıyla ilgili konuları görmelerini ve yönetmelerini sağlayın.

Thinkific sınırları

Öğrenme modülleri, büyük şirketlerin ihtiyaç duyabileceği diğer LMS platformlarında kullanılmak üzere SCORM dosyaları olarak indirilemez.

Thinkific fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 99 $

Grow : Kullanıcı başına aylık 199 dolar

Thinkific Plus: Özel fiyatlandırma

Thinkific puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Thinkific hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Kullanımı kolaydır – tüm LMS'ler arasında en kolay kullandığımdır. İhtiyaçlarımı karşılıyor, özellikle Wysiwyg özelliği, temel planla bile öğrencinize harika bir deneyim sunan güzel bir Akademi elde edebilirsiniz! Fiyatlar makul ve destek ekibi süperstar! Hızlı cevap veriyorlar ve her seferinde takip ediyorlar.

Kullanımı kolaydır – tüm LMS'ler arasında en kolay kullandığımdır. İhtiyaçlarımı karşılıyor, özellikle Wysiwyg özelliği, temel planla bile öğrencinize harika bir deneyim sunan güzel bir Akademi elde edebilirsiniz! Fiyatlar makul ve destek ekibi süperstar! Hızlı cevap veriyorlar ve her seferinde takip ediyorlar.

🧠 Biliyor muydunuz? 1924 yılında Sidney Pressey ilk öğrenme makinesini icat etti. Bu makine, kullanıcıların doğru cevabı sağlamadıkça ilerlemelerine izin vermeyen bir daktiloya benziyordu.

7. Blackboard (Ölçeklenebilir, markalı bir eğitim platformuna ihtiyaç duyan işler için en iyisi)

Blackboard aracılığıyla

Blackboard, Video Studio araç seti içinde yer alan, kurumsal düzeyde ve tarayıcı tabanlı bir eklentidir.

Bir öğrenim yönetim sistemi olarak, eğitimcilerin video'ları doğrudan Blackboard içinde kaydetmelerine, yüklemelerine, düzenleme yapmalarına, altyazı eklemelerine ve paylaşımlarına olanak tanır. Ek araçlara veya oturum açmaya gerek yoktur.

Çoklu kiracı markalama ve kurumsal düzeyde güvenlik (FedRAMP, ISO sertifikalı) sunarak, her marka veya hatta ürün bilgisi için ayrı portallar kullanarak çalışanları, özel müşterileri ve iş ortaklarını eğitmeyi kolaylaştırır.

Blackboard'un diğer LMS platformlarından ayrılan özelliği, ilgi çekici ve keşif odaklı dersler için sürükleyici 360° video ve VR başlık desteği sunmasıdır.

Blackboard'un en iyi özellikleri

Geliştirme programlarınızın öğrenme ortamında eğitim video'larını yerel olarak kaydedin ve düzenleme yapın.

Eğitim içeriğini güvenli bir şekilde test edebileceğiniz veya yazılım güncellemesine hazırlanabileceğiniz bir hazırlık alanı sunun.

Blackboard'un içerik düzenleyicisinde yerleşik erişilebilirlik denetleyicisini kullanarak erişilebilirlik sorunlarını bulun ve düzeltin.

Blackboard sınırları

Sistemde zaman zaman yavaş yükleme süreleri ve ara sıra meydana gelen aksaklıklar gibi performans sorunları yaşanmakta ve bu da kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemektedir.

Blackboard fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Blackboard puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Blackboard hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Son zamanlarda öne çıkan AI'nın mevcut yetenekleri, bizim için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. AI yapısı ve soruları kullanılarak tasarlanan kurs ve değerlendirme sunumlarının hızlandırılmasına yardımcı olur. Herkes için kullanımı son derece kolay olan Kullanıcı Arayüzünden, üçüncü taraf araçların uygulanması da harika ve son derece kolaydır. En çok sevdiğim bir diğer özellik ise entegrasyonlardır.

Son zamanlarda öne çıkan AI'nın mevcut yetenekleri, bizim için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. AI yapısı ve soruları kullanılarak tasarlanan kurs ve değerlendirme sunumlarının hızlandırılmasına yardımcı olur. Herkes için kullanımı son derece kolay olan Kullanıcı Arayüzünden, üçüncü taraf araçların uygulanması da harika ve son derece kolaydır. En çok sevdiğim bir diğer özellik ise entegrasyonlardır.

⚡ Şablon Arşivi: Süreç Belgeleme Şablonları

8. Moodle (Özelleştirilebilir, bütçe dostu bir LMS isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi)

Moodle aracılığıyla

Moodle, küçük işler için ücretsiz ve açık kaynaklı bir öğrenim yönetim sistemidir.

Bu araç, özel Öğrenim Yönetim Sistemlerinin yüksek lisans maliyetlerini ortadan kaldırarak, kısıtlı bir bütçeyle profesyonel düzeyde çalışan eğitimi sunmayı mümkün kılar.

Ayrıca, derin özelleştirme yetenekleri, küçük işletmelerin eğitim içeriğini, markalaşmayı ve kurs akışını mükemmel bir şekilde uyarlayabilmelerini sağlar. Bu, sınırlı eğitim süresi ve kaynaklarının etkisini en üst düzeye çıkarmak için çok önemli olan, verimli ve rol özel öğrenmeyi sağlamak için koşullu etkinlikler kullanmayı da içerir.

Bu güvenlikli, özelleştirilebilir platform, tam veri sahipliği için Moodle'ı kendi sunucunuzda barındırmanıza veya daha hızlı dağıtım ve ürün benimseme için MoodleCloud'u kullanmanıza olanak tanır.

Moodle'ın en iyi özellikleri

Özel yetkinlik çerçeveleri içe aktarın ve oluşturun ve çalışanlara öğrenim planları atayın.

Matris Messaging ile web konferansları, forumlar ve kurs içi iletişim seçenekleri aracılığıyla işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik edin.

ChatGPT ve DALL-E gibi AI araçlarını entegre eden AI Connector gibi güçlü eklentilerle Moodle'ın yeteneklerini geliştirin.

Moodle sınırları

Güncelleme işlemi, veritabanını yedekleme, temel dosyaları değiştirme ve eklentilerin hala işlev görüp görmediğini kontrol etme gibi manuel adımları içerir.

Moodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Moodle puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Moodle hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Moodle, mevcut en esnek ve zengin özelliklere sahip açık kaynaklı Öğrenim Yönetim Sistemlerinden biridir. Kurs yapısından kullanıcı rollere, eklenti entegrasyonlarına ve kullanıcı arayüzü temalarına kadar tamamen özel yapılabilmesini çok seviyorum.

Moodle, mevcut en esnek ve zengin özelliklere sahip açık kaynaklı Öğrenim Yönetim Sistemlerinden biridir. Kurs yapısından kullanıcı rollere, eklenti entegrasyonlarına ve kullanıcı arayüzü temalarına kadar tamamen özel yapılabilmesini çok seviyorum.

ClickUp Callout: ClickUp'ın Connected AI özelliği, araçlarınızı, belgelerinizi, görevlerinizi ve verilerinizi birbirine bağlar, böylece AI yanıtları her zaman tüm çalışma alanınızda en güncel ve ilgili bağlamı yansıtır.

9. Tovuti (Etkileşimli ve sürükleyici eğitim deneyimleri için en iyisi)

Tovuti aracılığıyla

Tovuti LMS, eğitim programları oluşturmanıza, sunmanıza, satmanıza ve izleme yapmanıza olanak tanıyan, küçük işler için hepsi bir arada bir öğrenim yönetim sistemidir. 360° sanal turlar, dal senaryoları ve sürükleyici öğrenim deneyimleri için tıklanabilir sıcak noktalar dahil olmak üzere 40'tan fazla içerik türü kullanarak etkileşimli kurslar oluşturmanıza yardımcı olur.

Tovuti'nin Dizi AI'sı, yerleşik kurs oluşturma asistanınızdır ve fikirlerinizi, PDF'lerinizi veya komutlarınızı dakikalar içinde tamamlanan derslere dönüştürmenize yardımcı olur. Kaynağı yüklemeniz veya komutu yazmanız yeterlidir; Dizi, LMS'nizde yayınlamaya hazır kurs içeriği, testler ve hatta aktiviteler oluşturur.

3 milyon stok görüntüden oluşan bir kütüphaneye ve bir düzineden fazla etkileşimli biçime sahiptir. Küçük takımlar veya İK yöneticileri için bu, daha hızlı uygulamaya geçme, daha düşük içerik maliyetleri ve eğitim etkinliğini artırmaya daha fazla zaman ayırma anlamına gelir.

Tovuti'nin en iyi özellikleri

Dizi AI ile görüntüler ve etkileşimli testler eşliğinde tüm kursları saniyeler içinde oluşturun.

API bağlantılarını kullanarak Tovuti'yi HRIS veya ERP sistemlerinize bağlayın ve verileri aktarın.

Sınırsız kullanıcı grubu ve alt grup oluşturun ve belirli izinler atayın.

Tovuti sınırları

Yardım merkezi genellikle genel olarak bahsedilir ve belirli ş akışları hakkında çok fazla ayrıntı sağlamaz.

Tovuti fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tovuti puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Tovuti hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

2022'nin başından beri Tovuti'yi kullanıyorum ve öncelikle, başından sonuna kadar harika bir ortak oldular. LMS ihtiyaçları için Tovuti'yi tercih eden herkes için öne çıkan tek şey, bugüne kadar çalıştığım tüm kuruluşlar arasında en iyi müşteri desteği ve teknik desteğe sahip olmalarıdır.

2022'nin başından beri Tovuti'yi kullanıyorum ve öncelikle, başından sonuna kadar harika bir ortak oldular. LMS ihtiyaçları için Tovuti'yi tercih eden herkes için öne çıkan tek şey, bugüne kadar çalıştığım tüm kuruluşlar arasında en iyi müşteri desteği ve teknik desteğe sahip olmalarıdır.

📚 Daha fazla bilgi: AI ş Akışı Otomasyonunu Kullanarak Verimliliği Artırma

10. 360 Learning (İşbirliğine dayalı eğitim için en iyisi)

360 Learning aracılığıyla

360 Learning'in en güçlü özelliği, 30.000 girdi içeren devasa bir beceri veritabanı ile AI destekli etiketleme özelliğinin entegrasyonudur. Bu özellik, eğitim içeriğini ve çalışan profillerini doğru becerilerle otomatik olarak harita yapar.

Bu otomasyon, küçük takımların manuel çaba sarf etmeden son derece hedefli öğrenme yolları sunabilmelerini sağlayarak, eğitimi anında daha alakalı ve etkili hale getirir.

En önemlisi, platform kolayca filtrelenebilen, kaydedilebilen ve planlanabilen tamamen özelleştirilebilir raporlama özelliği sunarak, yoğun yöneticilere çalışanların ilerlemesini hızlı bir şekilde izleme için gerekli olan temel ve eyleme geçirilebilir verileri sağlar.

Bu, eğitimin etkisini ölçebilme ve uyumluluğu kanıtlayabilme anlamına gelir; tüm bunlar, eğitim yatırımının somut bir getiri sağlamasını garanti eden anahtar fonksiyonlardır.

360 Learning'in en iyi özellikleri

Kolay ve güvenlikli erişim için Microsoft, Google, Okta ve Myportal gibi araçlarla tek oturum açma (SSO) özelliğini etkinleştirin.

Google ve Prezi gibi araçlardan URL'leri bağlayarak web tabanlı dosyaları doğrudan ekleyin ve her şeyi tek bir yerde güncel tutun.

Sertifika son kullanma tarihlerini ayarlayın ve yenilenmeleri gerektiğinde otomatik hatırlatıcı alın.

360 Öğrenme sınırları

Platformun görünümünü ve hissini marka yönergelerine daha iyi uyum sağlamak için kişiselleştirme seçenekleri sınırlıdır.

360 Learning fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

İş: Özel fiyatlandırma

360 Learning puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar 360 Learning hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Tek kişilik bir L&D ekibini yöneten Eğitim ve Geliştirme Müdürü olarak, hem iç takımlar hem de dış perakende ortaklarını destekleyecek kadar sezgisel, işbirliğine dayalı ve esnek bir LMS'ye ihtiyacım vardı. 360Learning tüm bu beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.

Tek kişilik bir L&D takımını yöneten Eğitim ve Geliştirme Müdürü olarak, hem iç takımlar hem de dış perakende ortaklarını destekleyecek kadar sezgisel, işbirliğine dayalı ve esnek bir LMS'ye ihtiyacım vardı. 360Learning tüm bu beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.

11. iSpring Learn (Kurumsal eğitimleri sunmak ve otomasyon sağlamak için en iyisi)

iSpring Learn aracılığıyla

iSpring Learn, Microsoft PowerPoint'e benzer tanıdık arayüzü ve kullanım kolaylığı sayesinde profesyonel dijital eğitime geçişi büyük ölçüde basitleştirdiği için küçük işler için ideal bir bulut tabanlı LMS'dir. Entegre içerik araçları, özellikle iSpring Suite desteği ile platform, temel bilgisayar becerilerine sahip çalışanların mevcut PowerPoint sunumlarını, videolarını ve belgelerini hızlı bir şekilde testler ve simülasyonlar içeren etkileşimli, izlenebilir kurslara dönüştürmelerini sağlar. Bu, uzman eğitim tasarımcıları işe alma veya karmaşık yazılımları sıfırdan öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Aracın hızlı içerik oluşturma odaklanması ve zahmetsiz ilerleme izleme için gerçek zamanlı değerlendirme raporları ile birleşmesi, küçük işlerin zaman veya kaynaklara büyük bir ön yatırım yapmadan eğitim programlarını hızlı bir şekilde başlatabilmelerini, yönetebilmelerini ve etkinliklerini ölçebilmelerini sağlar.

iSpring Learn'in en iyi özellikleri

Takvim'i kullanarak tüm eğitim faaliyetlerini, yani canlı oturumları, atölyeleri ve toplantıları tek bir yerden yönetin.

JWT teknolojisi ile tek oturum açma (SSO) özelliğini kullanarak kullanıcıları şirketinizin web sitesinden iSpring Learn'e yönlendirin.

Kendi alan adınızı iSpring Learn'e harita olarak ekleyerek platformun URL'sini özel hale getirin ve markalı bir deneyim yaşayın.

iSpring Learn sınırları

Seslendirmeyi video ile uyumlu hale getirmek zor olabilir; daha net eğitimler yardımcı olabilir.

iSpring Learn fiyatlandırması

300 kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 4,46 dolar

500 kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 3,97 dolar

1000 kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 3,58 dolar

iSpring Learn puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar iSpring Learn hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

İyi bir arayüz, yüksek kaliteli kurslar oluşturmak için birçok fırsat, çalışanların ilerlemesini izleme için kullanışlı ve Suite'i satın alıp harika materyaller oluşturabilmek harika.

İyi bir arayüz, yüksek kaliteli kurslar oluşturmak için birçok fırsat, çalışanların ilerlemesini izleme için kullanışlı ve Suite'i satın alıp harika materyaller oluşturabilmek harika.

📚 Daha fazla bilgi: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi yazılımı

12. Litmos (Etkili eğitimler sunmak için en iyisi)

Litmos aracılığıyla

Litmos, küçük işler için yapay zeka destekli bir öğrenim yönetim sistemidir ve çalışanları işe alıp eğitmenize, ortaklarınızı eğitmenize ve uyumluluğu sağlamanıza yardımcı olur.

Sezgisel sürükle ve bırak yazma aracını kullanarak kurslar oluşturabilir, video, testler ve etkileşimli içerik ekleyebilir ve farklı roller ve iş birimleri arasında öğrenme yolları oluşturabilirsiniz.

Satış, müşteri deneyimi, uyumluluk, güvenlik ve sosyal beceriler gibi konuları kapsayan 98.000'den fazla hazır kurs içeren kullanıma hazır bir kütüphane sunar.

Litmos özellikleri

100'den fazla kullanıma hazır bağlayıcı arasından seçim yapın veya açık API'leri kullanarak ş Akışı araçlarını entegre edin.

AI ile öğrenicilerin gönderdiği video gönderilerini analiz ederek duyguları, sunum hızını ve anahtar kelime kullanımını izleme.

Kurs sürüm geçmişini inceleyin ve doğruluğu korumak ve hataları önlemek için istediğiniz zaman önceki sürümleri geri yükleyin.

Litmos sınırları

Güncellemesi ve özel alanlarla işlenmesi zor

Litmos fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Litmos puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Litmos hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Litmos çok kullanıcı dostudur, çok sayıda seçeneğe sahiptir, sürekli gelişmektedir ve seviye atlamaktadır! İçerik Oluşturucu özelliği çok seviyorum ve sürekli yapılan iyileştirmelerden çok etkilendim.

Litmos çok kullanıcı dostudur, çok sayıda seçeneğe sahiptir, sürekli gelişmektedir ve seviye atlamaktadır! İçerik Oluşturucu özelliği çok seviyorum ve sürekli yapılan iyileştirmelerden çok etkilendim.

13. LearnDash (Küçük işler için eğitim yönetimi konusunda en iyisi)

LearnDash aracılığıyla

LearnDash, küçük işler için öğrenme içeriğini anında geliştirir. Güçlü bir WordPress eklentisi olarak çalışır, bu nedenle bir web siteniz varsa onu kullanabilirsiniz.

En büyük avantajı, anında kurs oluşturma özelliğidir. YouTube, Vimeo veya Wistia oynatma listesi bağlantısını eklemeniz yeterlidir. Akıllı kurs oluşturma sihirbazı devreye girer. Bu video oynatma listesini dakikalar içinde otomatik olarak tamamen yapılandırılmış, profesyonel bir çevrimiçi kursa dönüştürür.

Bu sayede küçük işler, eğitim programları ayarlamak için harcadıkları zamanı önemli ölçüde azaltabilirler. Çalışanların işe alım sürecini veya özel eğitimini anında başlatabilir, mevcut videoları hemen değerli bir varlığa dönüştürebilirsiniz.

LearnDash'in en iyi özellikleri

Öğrenciler video izlemeyi bitirir bitirmez dersi otomatik olarak tamamlandı olarak işaretlemek için video ilerleme özelliğini etkinleştirin.

Verilere dayalı kararlar almak için katılım modelleri, harcanan zaman ve sınav performansları hakkında bilgi edinin.

Görüntüleri, videoları, sesleri, SWF dosyalarını, HTML5, SCORM ve xAPI'yi destekler.

LearnDash sınırları

Kurs paketleri ve alışveriş sepetleri gibi unsurlar gereksiz yere karmaşıktır.

LearnDash fiyatlandırması

LearnDash LMS: 1 web sitesi için yıllık 199 $ (yıllık faturalandırılır)

LearnDash puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LearnDash hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

LearnDash ile birkaç web sitesi oluşturdum ve müşteri desteğinin en favori özelliklerden biri olduğunu söylemeliyim. LearnDash'in kendisi ise inanılmaz derecede kolay kullanılır bir platform.

LearnDash ile birkaç web sitesi oluşturdum ve müşteri desteğinin en favori özelliklerden biri olduğunu söylemeliyim. LearnDash'in kendisi ise inanılmaz derecede kolay kullanılır bir platform.

📚 Ayrıca okuyun: Takımlar için En İyi Belge İşbirliği Yazılımı

Hangi LMS ile başlamalısınız?

Yeni başlıyorsanız, mevcut ş Akışınıza uyan LMS'yi tercih edin. En uzun özellik listesine sahip olanı değil.

Proje yönetimi için ClickUp gibi bir araç mı kullanıyorsunuz? Bu aracı, belgeler, şablonlar ve yapay zeka ile eğitime genişletin. Ekstra bir öğrenme süreci gerektirmez.

Ayrıca, küçük bir iş için bir öğrenim yönetim sistemi kullanmaya yeni başlıyorsanız, yine ClickUp ile başlamanızı öneririz. İlk adımları atmak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir.

Anahtar, küçük adımlarla başlamaktır. Şablonları kullanın. Tek bir takımla test edin. En iyi LMS, çalışanlarınızın gerçekten kullandığı ve sürekli geri döndüğü LMS'dir.

✅ LMS'nizi oluşturmaya başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.