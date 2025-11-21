Jira Gantt Grafik ve ClickUp Gantt Grafik: Proje Planlaması için Hangisi Daha İyi?

Takımınız aşamalar, bağımlılıklar ve son tarihler arasında işleri planladığında, Gantt grafiklerinin görevi sadece işi görselleştirmekten öteye geçer. Bir proje yönetimi aracını diğerine tercih etmenizin nedeni budur.

Gantt (veya en azından Gantt türü) fonksiyonelliği vaat eden ClickUp ve Jira arasında, hangisi işinize daha uygun?

Proje yönetimi aracı olarak Jira ve ClickUp arasında seçim yapmayı düşünüyorsanız, size yardımcı olmaya hazırız.

Yerel sürükle ve bırak zaman çizelgeleri sunan aracı mı, yoksa eklentiler ve ücretli yükseltmelerin arkasında Gantt özellikleri bulunan aracı mı yapacaksınız?

Bilgiye dayalı bir seçim yapabilmeniz için Jira Gantt Grafiği ile ClickUp Gantt Grafiği özelliklerini yapılacak bir karşılaştırma ile inceleyelim.

Bu Özelliği Kullanmak İçin İdeal Senaryolar

1903 yılında, Polonyalı mühendis Karol Adamiecki, harmonogram adını verdiği görsel bir proje planlama aracı geliştirdi. Modern Gantt grafiğine çok benzemesine rağmen, dil engelleri ve sınırlı dağıtım nedeniyle Doğu Avrupa dışında pek bilinmiyordu.

1910 yılında, Amerikalı makine mühendisi ve yönetim danışmanı Henry L. Gantt, üretim ve askeri projelerde verimliliği artırmak için bağımsız olarak benzer bir grafik oluşturdu. Onun sürümü ABD ve Batı ülkelerinde daha fazla ilgi gördü, bu nedenle bu biçim Gantt grafiği olarak bilinir hale geldi.

Günümüzde bile Gantt grafikleri, modern proje yönetimi araçlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kanban, Zaman Çizelgesi, Scrum ve bir düzine diğer görünümler artık mevcutken, Gantt neden hala popülerliğini koruyor? Ve ne zaman kullanmalısınız?

Sıralı bağımlılıklar ile projeleri yönetin : Bir görevin gecikmesi tüm zaman çizelgesini etkilediğinde, Gantt grafiklerinin kritik yolu görselleştirmenize ve tek bir görevin değiştirilmesinin sonraki işleri nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olur.

Projeyi bir bakışta gösterin: Gantt grafiği gibi, tüm zaman çizelgesini, görev hiyerarşisini, bağımlılıkları, dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini tek bir yerde görselleştiren başka bir görünüm yoktur.

Kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda iş yüklerini dengeleyin : Gantt grafiklerinin gösterdiği gibi, bir kişinin aşırı iş yükü altında veya yeterince değerlendirilmediğinde, proje programını aksatmadan işleri yeniden atamak daha kolay hale gelir.

Paydaşların yoğun olduğu projeleri yönetin : Liderlik ekipleri net güncellemeler beklediğinde, Gantt grafiklerinin ilerleme, darboğazlar ve riskleri iletmek için net bir yolu vardır.

Karmaşık, çok aşamalı girişimleri yönetin : Uzun vadeli projeler için Gantt grafikleri, günlük ilerlemeyi izlerken aşamaların genel bir görünümünü sunar, böylece önemli dönüm noktalarına uyum sağlayabilirsiniz.

Fonksiyonlar arası takımlar arasında işbirliği yapın : Gantt grafiklerinin bağımlı iş akışlarına paylaşım görünürlük sağlaması, bir takımın teslimatlarının diğer takımları nasıl etkilediğini anlamasına yardımcı olur.

Son teslim tarihleri için tasarlanmıştır: Scrum, işlerinizi halletmenize yardımcı olabilir. Kanban, esnek kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak Gantt, Scrum, işlerinizi halletmenize yardımcı olabilir. Kanban, esnek kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak Gantt, kritik yolunuzun görünürlüğünü sağlayarak, zorlu son teslim tarihlerinin birikmiş işlerin altında kalmamasını sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Gantt grafiklerinin ilk kullanım örneği 1. Dünya Savaşı sırasında olmuştur. ABD ordusu, gemilerin ve silahların üretim planlaması için Gantt grafiklerini kullanmıştır. O zamanlar Gantt grafiklerinin iki özelliği vardı: x ekseninde zaman ve y ekseninde görevler veya faaliyetler, süreci gösteren yatay çubuklar.

Bir Bakışta: ClickUp Gantt Şeması ile Jira Gantt Şeması Özellik Karşılaştırma Tablosu

ClickUp ve Jira, her ikisi de Gantt Çizelgeleri ve Zaman Çizelgeleri aracılığıyla projeleri görsel bir şekilde düzenlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Özel iş akışları oluşturmanıza, ilerlemeyi izlemenize, bağımlılıklar oluşturmanıza ve dönüm noktalarını verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan temel proje yönetimi özellikleri sunarlar.

Bununla birlikte, bu araçların farklı takımlara sahip farklı işlere Gantt özelliğini sunma şekilleri arasındaki temel farklar şunlardır.

Bu genel bakış tablosuyla ayrıntılara bakalım:

Kritik Yol Analizi Projenin en kısa süresini belirleyen görevlerin sırasını otomatik olarak hesaplar ve vurgular. Advanced Yol Haritaları'nda (plan) gelişmiş sorun bağlantısı aracılığıyla kullanılabilir, ancak otomatik, gerçek Kritik Yol hesaplaması yoktur. Manuel geçici çözümler veya üçüncü taraf bir uygulama gereklidir. Slack Time Proje tamamlanma tarihini etkilemeden bir görevinin ertelenebileceği süreyi otomatik olarak hesaplar ve görüntüler. Bu hesaplama genellikle Jira'nın yerel özelliklerinde bulunmaz. Temel Karşılaştırma Planlanan ve gerçek ilerlemeyi karşılaştırmak için orijinal zaman çizelgesinin bir anlık görüntüsünü kaydetmenize olanak tanır. Özel alanlar veya Marketplace uygulamasını kullanarak manuel oluşturma gerçekleştirilir. AI Yardımı Görev oluşturma, özetler ve öneriler için derinlemesine entegre edilmiş yapay zeka Genellikle ücretli planlarda mevcuttur. Atlassian paketinde özetlere, içerik oluşturmaya ve akıllı aramaya odaklanır (Gantt tipi görünüme özel olarak entegre edilmemiştir). Ücretsiz Plan Erişimi Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında mevcuttur Temel Zaman Çizelgesi (tek proje görünüm) mevcuttur. Gelişmiş Yol Haritaları (gerçek çoklu proje yol haritalama) ücretli planlarla sınırlıdır. Görev Bağımlılıkları Bağımlılıklar oluşturmak için görevleri görsel olarak çizip birbirine bağlayın. Otomatik yeniden planlama anahtar bir özelliktir. Gelişmiş görsel bağımlılık oluşturma ve yönetimi, Advanced Roadmaps'in (ücretli planlar) temel bir fonksiyonudur. Temel planlar, sorun bağlantılarına dayanır. İdeal Kullanım Örneği Tam görsel PM özelliklerine hemen ihtiyaç duyan çapraz fonksiyonlu takımlar için görev ve proje zaman çizelgesi planlaması Çevik ortamlardaki teknik takımlar için yol haritası ve kapasite planlaması, sorun izleme ve geliştirme ş Akışlarıyla yüksek düzeyde entegre

ClickUp nedir?

ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile projeleri görselleştirin

ClickUp, proje yönetimi, görev izleme, takım işbirliği ve analitiği tek bir platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp, büyüdükçe ölçeklendirebileceğiniz bir proje yönetimi aracı olmanın ötesinde, tüm ş akışlarınızı bir araya getiren birleşik bir AI çalışma alanı sunar.

Agile ş Akışları, geleneksel proje yönetimi, şelale yaklaşımları ve hibrit metodolojiler dahil olmak üzere çeşitli proje yönetimi metodolojilerini destekler. Bu, onu her türlü proje stiline uygun hale getirir ve dağınık araçlar arasında birbirinden bağımsız birkaç iş akışını yönetmek olarak da bilinen iş dağınıklığından uzak durmanıza yardımcı olur.

Öne çıkan bir özelliği, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunmasıdır (bunlardan biri Gantt Şeması Görünümü'dür). Bunu, takımınız için en işinize yarayan şekilde projeleri görselleştirmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ta projelerinize Görünümler eklemek istiyorsanız, bu videoyu izleyin.

ClickUp Gantt Grafiklerinin Özellikleri

Şimdi, projeleriniz üzerinde hem üst düzey bir genel bakış hem de ayrıntılı kontrol sağlayan ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nün belirli özelliklerini inceleyelim.

Özellik #1 Görev bağımlılıkları ve kritik yol görselleştirme

ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile projeinizdeki kritik yolları analiz edin.

ClickUp, görevler arasında basitçe tıklayıp bir çizgi çizerek bağımlılıklar oluşturmanıza olanak tanır. Bu bağımlılıklar, görevlerin proje zaman çizelgeniz boyunca nasıl birbirine bağlantısını net bir şekilde görsel olarak gösterir.

Platform, öncelikle "bloklar" ve "tarafından engellenir" ilişkilerini kullanır ve bağımlı oldukları görevler tamamlandıana kadar görevlerin başlatılamamasını sağlar.

Gantt şeması örnekleri arıyorsanız, sprint planlaması, lansman zaman çizelgeleri veya içerik boru hatları gibi, her bir görev öncesinde veya sonrasında gelenlerle açıkça bağlantılı olduğu örnekleri düşünün.

ClickUp'ın Gantt şeması görünümüyle bağımlılıklar sayesinde elde edebileceğiniz her şey şunlardır:

Kritik yol analizi : Tüm projenin gecikmesini önlemek için zamanında tamamlanması gereken görevleri belirler. ClickUp, projenizin minimum tamamlanma süresini belirleyen en uzun bağımlı görev dizisini otomatik olarak hesaplar ve görüntüler.

Otomatik yeniden planlama : Bağımlılıkları olan bir görev sürüklediğinizde, zincirdeki tüm bağımlı görevler otomatik olarak yeniden planlanır ve hafta sonlarını gizleme ve atlama seçeneği sunulur, böylece yazılım geliştirme takımlarınız gerçekçi teslim tarihlerine sahip olabilir.

Projeler arası bağımlılıklar : Farklı projeler ve çalışma alanları arasında bağımlılıklar oluşturmanıza olanak tanır, yani birden fazla projedeki görevleri birbirine bağlayarak tüm portföyünüzde koordinasyonu sağlayabilirsiniz.

Toplu bağımlılık yönetimi : Bu Agile proje yönetimi aracıyla, birden fazla görevi seçebilir ve toplu olarak bağımlılıklar oluşturabilirsiniz. Bu, sprintler, ürün sürümleri veya pazarlama kampanyaları gibi karmaşık zaman çizelgelerini ayarlarken, birkaç görevün tek bir anahtar teslimata bağlı olduğu durumlarda özellikle yararlıdır.

Bağımlılık çakışması algılama ve uyarı: Gantt Görünümü, proje bağımlılıkları arasındaki zamanlama sorunlarını işaretler, yani kalite değerlendirme görevi yanlışlıkla özellik geliştirmeden önce planlanmışsa, ClickUp çakışma uyarıları gönderir.

👀 Biliyor muydunuz? Kritik yol diyagramı kullanmak bağımlılıkları ve ilgili zaman çizelgelerini görselleştirmenize yardımcı olsa da, bu zaman alıcı ve hataya açık bir iştir. Bu nedenle çoğu proje yöneticisi, bir görevdeki kritik yolunu otomatik olarak belirlemek için Gantt şeması yazılımı kullanır.

ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt grafik, gösterge paneli veya kaynak görünümlerini kullanıyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorlar. Görünüm, sizin düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafik, Kanban panoları, gösterge paneli veya iş yükü görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI ile , siz, bir yönetici veya tasarımcınız gibi kimlerin baktığına göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.

Özellik #2 Zaman çizelgesi yönetimi ve boş zaman hesaplama

Projelerinizi ClickUp Gantt Şeması Görünümünde zaman çizelgelerine dönüştürün.

ClickUp'ın Gantt Görünümü, görev zaman çizelgelerini doğrudan grafikte yönetmenizi sağlar. Görev çubuklarını sürükleyerek, birden fazla yere tıklamak zorunda kalmadan başlangıç veya bitiş tarihlerini yeniden planlayabilirsiniz. Ayrıca, planlamanızın ne kadar ayrıntılı olması gerektiğine bağlı olarak, takviminizi gün, hafta, ay veya çeyrek bazında görüntülemek için yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Her görev çubuğu, Gantt grafiğinde doğrudan görsel ilerleme çubukları ve yüzde tamamlanma oranını da gösterir. Bu ilerleme göstergeleri, takım üyeleri görevleri tamamlandı olarak işaretledikçe veya durumlarını güncelledikçe gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Optimize edilmiş kaynak tahsisi için, Slack Zaman Hesaplamalarını etkinleştirerek gerekli bant genişliğine sahip olanları görebilirsiniz. Slack zaman hesaplaması, projenin kritik yolunu etkilemeden bir görevinin ne kadar süre ertelenebileceğini gösterir. Örneğin, bir tasarım incelemesinin 3 günlük slack süresi varsa, geliştirmeyi geciktirmeden (en fazla 3 gün) ertelenebileceğini bilirsiniz.

Proje yöneticisi olarak, bu özellik acil dikkat gerektiren görevlere öncelik vermenizi ve takım üyelerini aşırı yüklemeden işleri yeniden atamanızı sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Görevleriniz onaylar, devirler veya fonksiyon arası adımlar gibi tekrarlanabilir kalıplara uyuyorsa, görev yönetimi şablonlarını kullanarak önemli ölçüde zaman kazanabilirsiniz. Bu şablonlar, tekrarlanan ş akışı için önceden oluşturulmuş bir yapı sunar, böylece her seferinde aynı görev dağılımını manuel olarak yeniden oluşturmanız gerekmez. ClickUp'ın Agile ş Akışı için bunu nasıl ele aldığını görün:

Özellik #3 Raporlama ve gösterge paneli

ClickUp, Gantt grafiklerini doğrudan özelleştirilebilir gösterge panellerine yerleştirmenize olanak tanır, böylece proje durumunu daha kolay iletebilir ve kaynak tahsisi kararlarını yönetime daha kolay açıklayabilirsiniz. Gantt grafiklerini görev ilerlemesi, zaman takibi veya sprint hızı gibi diğer bileşenlerle eşleştirerek proje genelinde neler olup bittiğine dair tam bir resim elde edebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Paneli'ndeki AI özetleriyle proje güncellemelerini daha hızlı alın.

Gelişmiş raporlama özellikleri, Gantt verilerini atananan kişi, son teslim tarihi, öncelik düzeyleri veya proje aşamalarına göre filtrelemenizi sağlar. Bir adım daha ileri giderek, sezgisel arayüz üzerinden raporları otomasyon ve planlama ile ekip üyelerine ve paydaşlara düzenli dağıtım için hazırlayabilirsiniz.

Özellik #4 Gantt zaman çizelgesi şablonu

ClickUp Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu, Gantt çizelgelerini sıfırdan oluşturmak için genellikle gereken kurulum süresini ortadan kaldırır. Şablon, takımların belirli proje ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekleri, kullanıma hazır bir çerçeve sunarken, kapsamlı proje kapsamı için kanıtlanmış yapısal öğeleri de korur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Gantt Şablonu ile tek bir Gantt grafiğinde birden fazla projeyi görünümü verin.

ClickUp'ın Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Birden fazla zaman çizelgesi perspektifine erişin : Anlık görev odaklanması için haftalık görünümler, proje aşamaları için aylık görünümler ve uzun vadeli : Anlık görev odaklanması için haftalık görünümler, proje aşamaları için aylık görünümler ve uzun vadeli stratejik planlama için yıllık görünümler arasında geçiş yapın.

Yerleşik proje yönetimi özelliklerinden yararlanın : Şablon, proje koordinasyonunu başından itibaren geliştirmek için zaman takibi özellikleri, bağımlılık uyarıları, otomatik e-postalar ve etiketler içerir.

Takımlar arasında proje planlamasını standartlaştırın : Önceden ayarlanmış görev gruplamaları, durumlar ve dönüm noktası işaretleriyle şablon, farklı takımların tutarlı bir yapı izlemesine yardımcı olurken, gerektiğinde özel düzenleme de olanak tanır.

Özel Alanlar ile Filtreleme: Gantt Grafiğini atanan kişi, öncelik veya görev aşamasına göre filtreleyerek, karar vermek için gerekli olan anahtar unsurların son derece odaklanmış bir özetini elde edebilirsiniz.

Özellik #5 Kaynak tahsisi ve iş yükü yönetimi

ClickUp'ın Gantt Görünümü, görev zaman çizelgelerini atanmış kişilerle birlikte göstererek aşırı yüklemeleri veya boşlukları tespit etmeye yardımcı olur. Aynı kişi için iki yüksek öncelikli görev çakışırsa, bunu anında görür ve çakışmaları önlemek için işi kaydırabilir veya yeniden atayabilirsiniz.

Daha kapsamlı kaynak planlaması için ClickUp İş Yükü Görünümü'ne geçebilirsiniz. Bu görünüm, zaman tahminlerini ve her bir kişinin kapasitesini hesaba katarak, takımınızın üstesinden gelebileceği işlere göre görevleri planlamanıza olanak tanır.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ile takımınızın iş yükünü ve kapasitesini görselleştirin.

Birlikte kullanıldığında, Gantt ve İş Yükü Görünümleri dengeli programların sürdürülmesine ve aşırı rezervasyonların önlenmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Sıkı zaman çizelgeleriyle çok aşamalı işleri yönetiyorsanız, proje zaman çizelgesi şablonlarını kullanmayı düşünün. Bu şablonlar, anahtar görevleri, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını önceden planlamanıza yardımcı olur, böylece her yeni proje başladığında yapıyı sıfırdan yeniden oluşturmanız gerekmez.

ClickUp Gantt Grafik: En uygun takım boyutları ve SaaS kullanım örneği

ClickUp'ın Gantt grafiklerinin farklı takım boyutlarına ve proje karmaşıklıklarına uyum sağlar, bu da onları çeşitli SaaS ortamları için çok yönlü hale getirir.

ClickUp, kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor. Özel durumlar ve alanlardan, takımınızın çalışma şekline uygun, tamamen uyarlanabilir ş akışlarına kadar.

Farklı takımlar ClickUp Gantt Grafiklerinden şu şekilde yararlanabilir:

Takım türü Birincil kullanım senaryosu Anahtar avantaj Yazılım geliştirme takımları Özellik sürümleri, sprint planlaması, ürün yol haritaları Geliştirme aşamaları ve test döngüleri arasındaki bağımlılıkları yönetir Pazarlama takımları Kampanya koordinasyonu, içerik takvimleri, lansman sıralamaları Yaratıcı varlıkları, onay ş akışlarını ve yayın zaman çizelgelerini senkronize eder Ürün takımları Özellik geliştirme döngüleri, kullanıcı araştırma aşamaları ve pazara giriş planlaması Araştırmadan lansmana kadar fonksiyonel çıktıları uyumlu hale getirir Profesyonel hizmetler Müşteri proje yönetimi, danışmanlık hizmetleri ve hizmet sunumu Birden fazla müşteri için proje dönüm noktalarını ve kaynak tahsisini izler Operasyon takımları Süreç uygulamaları, sistem geçişleri ve departmanlar arası girişimler Birden fazla departman ve paydaşın dahil olduğu karmaşık ş Akışlarını koordine edin

ClickUp Gantt Grafik'indeki AI yetenekleri

ClickUp Brain (ClickUp'ın yerleşik AI asistanı), akıllı otomasyon ve bağlamsal içgörüler sunarak doğrudan Gantt Görünümü'ne entegre olur.

Bu araçla, projenizi tanımlayarak bir Gantt grafiği oluşturabilirsiniz. "Kullanıcı araştırması, tasarım yinelemeleri, geliştirme sprintleri, test aşamaları ve pazarlama lansmanı ile 3. çeyrek ürün güncellememizi başlatın" gibi kısa bir açıklama girin ve araç, aşamaları, görevleri, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları oluşturur (saatlerce süren kurulum süresi gerektirmeden).

The Brain, Gantt zaman çizelgenizden verileri (örneğin: görev ilerlemesi, yorumlar, tamamlanma oranları) çekerek görevleri özetleyebilir ve aşağıdaki gibi soruları yanıtlayabilir:

Programın gerisinde ne var?

Lansman için izleme halindeyiz mi?

Bu hafta bizi yavaşlatan nedir?

Gantt görevleri durumlara ve son teslim tarihlerine bağlı olduğundan, ilerlemeye göre uyarılar, atamalar veya takipler gibi iş akışı otomasyonlarını tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Kritik yol görevi geride kaldığında, AI takım üyelerini otomatik olarak bilgilendirebilir ve sorunları proje yöneticilerine iletebilir.

Bu bağlamsal otomasyon, Gantt grafiğinizi sürekli manuel müdahaleye gerek kalmadan zaman çizelgenizi yolunda tutacak akıllı bir proje yönetimi sistemine dönüştürür.

📍 Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, ClickUp platformundan çeşitli yazma, akıl yürütme ve kod görevleri için GPT-4o, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla harici AI modeli arasından seçim yapabilir! ClickUp ile tercih ettiğiniz AI modeliyle proje verimliliğini en üst düzeye çıkarın.

Artıları ve eksileri (kullanıcı yorumlarıyla birlikte)

Artıları

Gerçek zamanlı güncellemeleri yansıtan 15'ten fazla görünüm arasında sorunsuz geçiş

Ş akışlarını tek bir platformda merkezileştirmek ve birleştirmek için yerleşik görev yönetimi

Önceden oluşturulmuş Gantt şeması şablonları ile manuel kurulum süresini kısaltır.

Yerleşik AI desteği ile zaman çizelgelerini özetler ve tetikleyici otomasyonları tetikler

Sürükle ve bırak fonksiyonu ile sezgisel planlama

Yerleşik kritik yol analizi ve gevşek zaman hesaplaması

Doğrudan gösterge paneline yerleştirilebilen Gantt grafiği bileşeni

Dezavantajları

Karmaşık görevleri yöneten kullanıcılar, birkaç zaman çizelgesini yakınlaştırırken veya kaydırırken gecikmeyle karşılaşabilir.

Kapsamlı fonksiyonelliği nedeniyle, özelliklerini tam olarak kavramak için önemli bir öğrenme süreci gereklidir.

ClickUp'ın Gantt grafiğini öne çıkaran nedir?

İşte bir G2 incelemesi:

Hem Jira hem de ClickUp çevik iş akışlarını desteklerken, ClickUp'ın Gantt grafiklerine yaklaşımı, onu sadece geliştiriciler için değil, daha geniş bir takım yelpazesi için daha erişilebilir hale getirir. ClickUp, iş akışlarını özel etmeyi, görevleri yönetmeyi ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi kolaylaştıran etkileyici bir dizi özellik sunar. Her projeye özel görünümler oluşturabilmem, otomasyonları ayarlayabilmem ve bunları halihazırda kullandığım diğer araçlarla entegrasyonlar yapabilmem çok hoşuma gidiyor. Kişisel görev izleme veya karmaşık iş operasyonları için çok yönlü bir araç. Şablonlar ve gösterge panelleri, her şeyi düzenli ve takip etmesi kolay tutmak için özellikle yararlı.

Hem Jira hem de ClickUp çevik iş akışlarını desteklerken, ClickUp'ın Gantt grafiklerine yaklaşımı, onu sadece geliştiriciler için değil, daha geniş bir takım yelpazesi için daha erişilebilir hale getirir. ClickUp, iş akışlarını özelleştirmeyi, görevleri yönetmeyi ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi kolaylaştıran etkileyici bir dizi özellik sunar. Her projeye özel görünümler oluşturabilmem, otomasyonlar ayarlayabilmem ve bunları halihazırda kullandığım diğer araçlarla entegrasyonlar yapabilmem çok hoşuma gidiyor. Kişisel görev izleme veya karmaşık iş operasyonları için çok yönlü bir araç. Şablonlar ve gösterge panelleri, her şeyi düzenli ve takip etmesi kolay tutmak için özellikle yararlı.

Fiyatlandırma yapısı

Not: Gantt Grafikleri tüm ücretli planlarda mevcuttur.

Jira nedir?

Atlassian aracılığıyla

Jira, başlangıçta yazılım geliştirme takımları için tasarlanmış bir sorun izleme ve proje yönetimi aracıdır. Scrum ve Kanban panoları gibi çevik metodolojiler etrafında oluşturulmuş olup, teknik ekiplerin sprintleri yönetmesine, hataları izlemesine ve geliştirme ş akışlarını koordine etmesine yardımcı olur.

Jira, karmaşık yazılım projelerini yönetilebilir görevlere, hikayelere ve destanlara ayırmak için yararlıdır. Bu çevik proje yönetimi aracı, yazılım geliştiriciler, ürün yöneticileri, proje yöneticileri ve QA test uzmanları tarafından kullanılır. Ayrıca, birden fazla hareketli parçaya sahip karmaşık projeleri yöneten işlevler arası takımlar tarafından da kullanılır.

Not: Jira, ClickUp gibi yerel Gantt Şeması fonksiyonu sunmaz. Zaman Çizelgesi ve Planlar özelliği aracılığıyla Gantt tipi görselleştirme sunar. Gantt şeması fonksiyonu sizin için vazgeçilmezse, Jira alternatiflerini değerlendirin.

Jira Gantt Grafiklerinin Özellikleri

Şimdi, proje ilerlemesini izlemeye, ş akışlarını kolaylaştırmaya ve işlevler arası projeleri yönetmeye yardımcı olan Jira'nın anahtar özelliklerini anlayalım.

Özellik #1 Zaman çizelgesi görselleştirme

Jira'nın Zaman Çizelgesi görünümü, epik, hikaye ve görevleri yatay bir zaman çizelgesinde gösteren temel bir yol haritası görselleştirmesi sağlar. Jira (Scrum ve Kanban) panolarınızdan veri alır ve temel durum renklerine sahip basit çubuklar kullanarak sorunları kronolojik olarak gösterir. Filtreler uygulayarak belirli iş akışlarına, sürümlerine veya atanana kişilere odaklanabilir ve işin zaman çizelgesinde nasıl dağıldığını hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

Yazılım takımları, Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak epiklerin hikayelere nasıl bölündüğünü ve sprint sınırlarının nerede olduğunu görebilirler.

Ancak, görünüm sınırlıdır. Çoğu proje planlamasının gerektirdiği bireysel görevleri, alt görevleri veya ayrıntılı iş dağılımını görselleştiremez. Jira, raporlar veya üçüncü taraf araçlarla eşleştirilmedikçe sprint ilerlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler de sunmaz.

📚 Daha Fazla Bilgi: Gantt Şeması ve Zaman Çizelgesi: Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Özellik #2 Planlar

Planlar (eski adıyla Gelişmiş Yol Haritaları), birden fazla proje ve ekip için gelişmiş zaman çizelgesi görselleştirme sağlayan premium bir Jira özelliğidir. Bu özellik, projeler arası bağımlılıkları, alt görev görünürlüğüne sahip çok düzeyli hiyerarşi, yazılım geliştirme kapasite planlamasını ve dönüm noktası izlemeyi destekler. Temel zaman çizelgesi özelliğinde bulunmayan tüm gelişmiş özellikler.

Bu özellik, kaynak hesaplama ve tahminini destekleyerek yazılım takımlarının çeşitli projeler ve bireyler arasında iş yükü dağılımını anlamasını sağlar. Ancak, bu özellik hala önemli Gantt grafiği fonksiyonlarından yoksundur. Örneğin, Temel Karşılaştırma (sapmayı ölçmek için orijinal planın anlık görüntüsünü kaydetme özelliği) Jira'da yerel bir özellik değildir, bu da kullanıcıları manuel olarak oluşturulan özel alanlara veya üçüncü taraf uygulamalara güvenmeye zorlar.

📚 Daha Fazla Bilgi: Gantt Şeması ve Yol Haritası: Proje Yöneticileri için Benzerlikler ve Farklılıklar Kılavuzu

Özellik #3 Eklentiler ve entegrasyonlar

Jira, yerel bir Gantt grafiği özelliği sunmadığından, hem küçük takımlar hem de kurumsal şirketler, tam Gantt fonksiyonelliğine erişmek için Atlassian Marketplace'teki üçüncü taraf entegrasyonlarına güveniyor. Bu araçlar, Jira'nın ön tanımlı kurulumunda bulunmayan kritik yol analizi, temel karşılaştırma, dönüm noktası izleme ve gelişmiş bağımlılık yönetimi gibi özellikleri sunar.

Jira, Bitbucket, GitHub ve Jenkins gibi popüler geliştirme araçlarıyla iyi bir şekilde entegre olur, bu da onu Atlassian ekosistemine zaten dahil olan mühendislik takımları için uygun hale getirir.

Popüler Jira entegrasyonlarından bazıları BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt ve Advanced Gantt for Jira'dır. Bu eklentiler güçlü olmakla birlikte, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için (Jira'nın) zaten zor olan öğrenme sürecini daha da karmaşık hale getirir. Ekstra maliyet ve kurulum çabası da, basitleştirilmiş bir proje yönetimi aracı arayan takımlar için bu eklentileri daha az çekici bir seçenek haline getirir.

Jira Gantt Grafik: En uygun takım boyutları ve SaaS kullanım örnekleri

Jira'nın Gantt grafiği fonksiyonu, belirli proje yönetimi ihtiyaçları olan teknik takımlar için en işlevseldir, ancak tam Gantt özellikleri için ek eklentiler gerektirir.

Teknik takımlar Jira'dan şu şekilde yararlanabilir:

Takım türü Birincil kullanım örneği Anahtar avantaj Yazılım geliştirme takımları Çevik sprint planlaması, hata izleme ş akışı Mevcut geliştirme ş Akışları ve sorun izleme ile entegre olur Devops takımları Sistem uygulamaları, teknik geçişleri Altyapı görevlerini geliştirme döngüleriyle ilişkilendirir Teknik ürün takım Özellik geliştirme, sürüm planlama Kullanıcı hikayelerini ve destanları zaman çizelgesi görselleştirmesine bağlantılı hale getirir

Jira Gantt Grafik'indeki AI yetenekleri

Atlassian (Jira'nın ana şirketi), temel AI platformu olan Atlassian Intelligence'ı tüm ürünlerine entegre etmiştir. Rovo markasıyla sunulan yeni, birleşik AI deneyimi, arama, sohbet ve özelleştirilebilir ajanlar gibi özellikleri bir araya getirir. Görevleri özetleyebilir, projeyle ilgili soruları yanıtlayabilir ve doğal dil kullanarak otomasyon kuralları oluşturabilir ve iş dağılımını önerebilir.

Önemli olan, Rovo'nun temel fonksiyonu hala görsel proje planlaması değil, sorun yönetimi ve bilgi erişimine odaklanmış olmasıdır. Jira'nın Zaman Çizelgesi veya Planlar görünümündeki doğrudan fonksiyonelliği genellikle bu görünümleri dolduran görevlerle sınırlıdır.

Bu, geleneksel Gantt şeması fonksiyonu (Kritik Yol, Temel Çizgiler) için eklentilere güvendiğiniz gibi, Gantt şeması görünümünü gerçekten manipüle edebilen ve geliştirebilen AI'nın tüm işlevselliğini elde etmek için Visor gibi üçüncü taraf uygulamalara hala ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

🧠 Biliyor muydunuz? Kanban panoları, zaman çizelgeleri ve takvim görünümleri gibi Gantt şeması alternatiflerinin yükselişine rağmen, bu görsel yöntem, karmaşık, çok aşamalı işleri yöneten proje yöneticilerinin yaklaşık %45'i için hala tercih edilen bir yöntemdir.

Artıları ve eksileri (kullanıcı yorumlarıyla birlikte)

Artıları

Çevik panolara doğrudan bağlantısı vardır, epik, hikaye ve görevleri gerçek zamanlı olarak senkronizasyon sağlar.

Planlar kullanarak projeler arası planlama ve izlemeyi destekler.

Tüm takım kapasite planlamasının kaynak kısıtlamalarını erken tespit etmesini sağlar

Özel hiyerarşi düzeyleri sunar, bunlar ürününüzün veya sprint yapınızın gereksinimlerine uygun olur.

Jira'yı günlük olarak kullanan mühendislik ve ürün takımları için iş yapar.

Dezavantajları

Tam Gantt grafiği fonksiyonu için ek eklentiler gerekir.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Planlar gibi gelişmiş özellikler yalnızca Premium ve Enterprise planlarında mevcuttur.

Jira'nın Gantt grafiğini öne çıkaran nedir?

İşte bir G2 incelemesi:

En çok sevdiğim özellik, Jira'nın proje ve biletleri yönetmek için ne kadar özelleştirilebilir ve yapılandırılmış olması. Ayrıntılı görev izleme desteği sunuyor, özel ş Akışı oluşturmamıza olanak tanıyor ve Kanban veya Scrum panolarıyla ilerlemeyi görünürlük sağlıyor. Confluence, Slack ve GitHub gibi araçlarla entegrasyonları, onu daha da güçlü hale getiriyor. İşbirliği yapmak, görevleri atamak, son teslim tarihlerini ayarlamak ve departmanlar arasında hesap verebilirliği sağlamak kolaydır. Jira, ş düzenleyici aracılığıyla özelleştirilebilir iş akışları oluşturmanıza olanak tanır, ancak teknik olmayan takımlar için öğrenme eğrisi daha yüksektir. Bununla birlikte, Jira ilk başta öğrenmesi biraz karmaşık olabilir, özellikle yeni iş akışlarını yapılandırırken veya izin şemalarını anlamaya çalışırken. Bazen kullanıcı arayüzü kalabalık hissettirir ve büyük ölçekli projelerde performans daha yavaş olabilir.

En çok sevdiğim özellik, Jira'nın proje ve biletleri yönetmek için ne kadar özelleştirilebilir ve yapılandırılmış olması. Ayrıntılı görev izleme desteği sunuyor, özel ş akışları oluşturmamıza olanak tanıyor ve Kanban veya Scrum panolarıyla ilerlemeyi görünür kılıyor. Confluence, Slack ve GitHub gibi araçlarla entegrasyonları, onu daha da güçlü hale getiriyor. İşbirliği yapmak, görevleri atamak, son teslim tarihlerini belirlemek ve departmanlar arasında hesap verebilirliği sağlamak kolaydır. Jira, ş düzenleyici aracılığıyla özelleştirilebilir iş akışları oluşturmanıza olanak tanır, ancak teknik olmayan takımlar için öğrenme eğrisi daha yüksektir. Bununla birlikte, Jira, özellikle yeni iş akışları yapılandırırken veya izin şemalarını anlamaya çalışırken, ilk başta öğrenmesi biraz karmaşık olabilir. Bazen kullanıcı arayüzü kalabalık hissettirir ve büyük ölçekli projelerde performans daha yavaş olabilir.

Fiyatlandırma yapısı

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,91 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 14,54 $

Kurumsal: Özel

Not: Planlar (gelişmiş yol haritası) özelliği yalnızca premium planlar ve üstü planlarda mevcuttur.

Reddit'te ClickUp Gantt Grafik ile Jira Gantt Grafik karşılaştırması

Tartışmayı sonuçlandırmak için Reddit'e başvurduk. ClickUp'ın Gantt görünümünü Jira ile karşılaştıran özel bir konu olmasa da, her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşlerini burada bulabilirsiniz.

Kullanıcılar hem Jira hem de ClickUp ile önemli bir öğrenme eğrisi yaşamıştır. Ancak, bir kullanıcıya göre, ClickUp'ın öğrenme eğrisini aştığınızda, özel ş akışları oluşturmak ve genel görev yönetimi oldukça kolay hale gelir.

Kesinlikle sağlam bir araç, ancak öğrenme eğrisinin zor olduğunu kabul etmeliyim. İstediğim şekilde ayarlamak için biraz zamanımı aldı, ancak bir kez ayarladıktan sonra, proje yönetimi ve takımımla işbirliği yapma işleri gerçekten kolaylaştı.

Kesinlikle sağlam bir araç, ancak öğrenme eğrisinin zor olduğunu kabul etmeliyim. İstediğim şekilde ayarlamak biraz zamanımı aldı, ancak bir kez ayarladıktan sonra, proje yönetimi ve takımımla işbirliği yapma işleri gerçekten kolaylaştı.

Jira'nın Gelişmiş Yol Haritaları kapsamlı fonksiyon sunsa da, yerel özelliklerin eksikliği kullanıcılar için hem maliyetli hem de zaman alıcıdır. Bir kullanıcıya göre:

Jira'nın hazır olarak sunması gereken şeyleri düzeltmek için eklentilere ve plug-in'lere çok fazla güvenmek gerekiyor. Örneğin, projemin CFD'si kullanılamaz durumda çünkü "Tamamlandı" kümülatif seçilen zaman dilimini dikkate almıyor. Ayrıca, kartları WIP yaşlarına göre renkleyememek de hoşuma gitmiyor.

Jira'nın hazır olarak sunması gereken şeyleri düzeltmek için eklentilere ve plug-in'lere çok fazla güvenmek gerekiyor. Örneğin, projemin CFD'si kullanılamaz durumda çünkü "Tamamlandı" kümülatif seçilen zaman dilimini dikkate almıyor. Ayrıca, kartları WIP yaşlarına göre renklendirememek de hoşuma gitmiyor.

Öte yandan, ClickUp'ın 60 kullanımlık Gantt limiti (ücretsiz plan) bazıları için biraz sorun teşkil ediyor. Bir kullanıcıya göre:

Şu anda ihtiyacımız olan her şeyi karşıladığı için ücretsiz planı kullanıyoruz, ancak Gantt Şeması için "60 kullanım" sınırına ulaştık. Bu, geliştirme sürecimizin önemli bir parçası ve sadece Gantt Şeması özelliğini kullanmak istediğimiz halde, her birimizin tüm özellikleri kullanmak için ayda 10 dolar ödemesini haklı çıkaramayız.

Şu anda ihtiyacımız olan her şeyi karşıladığı için ücretsiz planı kullanıyoruz, ancak Gantt Şeması için "60 kullanım" sınırına ulaştık. Bu, geliştirme sürecimizin önemli bir parçası ve sadece Gantt Şeması özelliğini kullanmak istediğimiz halde, her birimizin tüm özellikleri kullanmak için ayda 10 dolar ödemesini haklı çıkaramayız.

Takımınız için en uygun Gantt grafiği aracı hangisidir?

Karar verildi: ClickUp birinci oldu.

Jira ve ClickUp, farklı kitlelere hizmet vermektedir. Jira, yazılım takımlarına yoğun bir şekilde odaklanırken, ClickUp pazarlama ve mühendislik gibi alanlarda çalışan herkese daha geniş Gantt fonksiyon sunar.

Jira, çevik metodolojilerle proje yönetimine mükemmeldir ve teknik ve yazılım geliştirme takımları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişmiş Gantt (veya Gantt türü) özelliklerinin olmaması, üçüncü taraf eklentilere güvenmeniz gerektiği anlamına gelir. Bunun için, kurulum ve entegrasyonların gerektirdiği zaman ve maliyeti göz önünde bulundurmanız gerekir.

Ancak ClickUp, ekstra eklenti veya kurulum gerektirmeden tam Gantt fonksiyonu isteyen takımlar için geliştirilmiş kapsamlı bir iş yönetimi aracıdır.

Zaman çizelgeleri oluşturmaktan bağımlılıkları harita etmeye, dönüm noktalarını izlemeye ve programları ayarlamaya kadar, ClickUp'ın Gantt Görünümü'nde son derece özelleştirilebilir bir şekilde çevik ş akışlarını yönetebilirsiniz.

ClickUp'ı kullanmaya başlamak için ücretsiz kaydolun.