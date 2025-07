2025'te Microsoft olmadan Mac için en iyi 10 Word alternatifi

Microsoft Word, belge işleme yazılımının eşanlamlısı olabilir, ancak herkes için uygun değildir.

Belki çok hantal. Belki abonelik gereksiz geliyor. Ya da belki de Mac ş Akışınıza daha uygun bir araç arıyorsunuz.

İyi haber: seçenekleriniz var.

Rapor yazıyor, notlar alıyor, müşteri teklifleri hazırlıyor veya uzun içerikler üzerinde çalışıyor olsanız da, hızlı, basit ve hatta ücretsiz olan Mac dostu MS Office alternatifleri mevcuttur.

İşbirliği, biçimlendirme veya dosya paylaşımı gibi özelliklerden de vazgeçmenize gerek yok. Artık birçok araç, MS Word'den daha iyi (veya aynı) işlevleri, yüksek fiyat etiketi veya karmaşıklık olmadan sunuyor.

Bu kılavuzda, Mac için bir Microsoft Word alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve ClickUp Docs'un macOS'ta yazma, not alma ve dokümantasyon için yeni tercih edilen, yapay zeka destekli yardımcınız (*veya kahramanınız?) olabileceğini göstereceğiz.

Mac için Word alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için Word'e eşdeğer bir program seçmek, sadece Microsoft Word'e benzeyen bir program bulmak değildir. Yazma, not alma ve işbirliği yapma şeklinize uyan ve sizi yavaşlatmayan bir araç bulmakla ilgilidir.

Blog gönderileri taslağı hazırlıyor, iş teklifleri hazırlıyor veya toplantı notlarını düzenliyor olsanız da, asıl önemli olan şudur.

Dosya uyumluluğu: . doc ve . docx dosyalarını sorunsuz bir şekilde içe/dışa aktarın, yerel açık biçimleri (. odt, . rtf) destekleyin ve hatasız PDF'ler dışa aktarın; böylece sinir bozucu düzen ve biçimlendirme sorunlarından kurtulun

Basitlik ve hız: Sezgisel, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüz sunun, yaygın biçimlendirme araçlarını (kalın, başlıklar, listeler) dahil edin ve minimum öğrenme eğrisi sağlayarak yazmaya odaklanın

Bulut erişimi ve çevrimdışı kullanım: Belgeleri cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edin, çevrimdışı düzenlemeyi etkinleştirin ve sürüm geçmişiyle otomatik kaydetme özelliğini kullanın. Belgeleri cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edin, çevrimdışı düzenlemeyi etkinleştirin ve sürüm geçmişiyle otomatik kaydetme özelliğini kullanın. Mac'inizde her yerde kesintisiz verimlilik için mükemmeldir

İşbirliği: Belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin, yorum ve önerilerinizi kolayca bırakın ve paylaşım izinlerini kontrol ederek ekip çalışmasını kolaylaştırın ve sürüm karışıklığını önleyin

Özelleştirme ve esneklik: Kullanıma hazır Kullanıma hazır belge şablonlarına erişin, koyu mod gibi temalar uygulayın ve özel kısayollar oluşturun; iş akışınızı kişiselleştirerek verimliliği artırın

Maliyet ve Mac uyumluluğu: Düşük maliyetle veya ücretsiz olarak temel özelliklerin keyfini çıkarın, yükseltme sırasında şeffaf fiyatlandırma ve sorunsuz, güvenilir bir deneyim için yerel macOS performansı

👀 Biliyor muydunuz? Gartner raporuna göre, yazılım satın alanların %60'ı 12 ila 18 ay içinde yaptıkları satın almadan pişmanlık duyuyor. Birçoğu başka bir ürüne geçmeyi bile düşünüyor. Daha iyi seçimler yapmak ister misiniz? Öncelikle, araçlarınızı sadece gösterişli özelliklere değil, gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçin.

Mac için en iyi Word alternatiflerine genel bakış

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Yazma + görev oluşturma, AI yazma asistanı (ClickUp Brain), gerçek zamanlı işbirliği, Not Defteri, şablonlar, Belge Merkezi için ClickUp Belgeleri Projeler ve işbirliği ile birlikte belgeleri yöneten bireylerden kurumsal takımlara kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma LibreOffice Writer Tam dosya uyumluluğu (. doc, .docx, .odt vb.), gelişmiş biçimlendirme, PDF/EPUB'a dışa aktarma, yerleşik yazım denetimi, çevrimdışı çalışma Geniş biçim desteğine sahip güçlü bir çevrimdışı kelime işlemciye ihtiyaç duyan bireysel profesyoneller Ücretsiz ve açık kaynak Apple Pages Apple cihazlar arasında gerçek zamanlı işbirliği, 90'dan fazla tasarım şablonu, medya gömme, çevrimdışı erişim, iCloud senkronizasyonu Ücretsiz ve açık kaynak Apple cihazlarda ücretsiz Google Dokümanlar Bulut tabanlı düzenleyici, gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama, otomatik kaydetme, sınırsız sürüm geçmişi, tarayıcı erişimi Bulutta esnek işbirliğine ihtiyaç duyan uzak takımlar ve bireyler Google hesabı ile ücretsiz; Google Çalışma Alanı üzerinden İş planları mevcuttur Apache OpenOffice Writer Açık kaynak, çevrimdışı erişim, dosya biçimi desteği, PDF dışa aktarma, temel düzenleme özellikleri MS Word'e basit ve ücretsiz bir alternatif arayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya maliyet bilincine sahip kullanıcılar Mac'teki profesyonel yazarlar ve ileri düzey kullanıcılar, özelleştirilebilir ve hızlı bir çevrimdışı düzenleyiciye ihtiyaç duyar Scrivener Düzenleme için bağlayıcı görünümü, planlama için mantar pano/ana hatlar, romanlar/senaryolar için şablonlar, kompozisyon modu Kitap, tez veya senaryo gibi karmaşık, uzun içeriklerle uğraşan yazarlar ve araştırmacılar Tek seferlik lisans: 49 $ (Standart); 41,65 $ (Eğitim) Mellel Gelişmiş alıntı, kaynakça araçları, çok dilli dizgi, otomatik başlıklar, özel stiller, dipnot/son not desteği Yapılandırılmış belgeler üzerinde çalışan akademik yazarlar, araştırmacılar ve teknik yazarlar Tek seferlik lisans: 69 $ Nisus Writer Pro Kapsamlı özelleştirme (kısayollar, araç çubukları), PowerFind, sağdan sola dil desteği, Bookends entegrasyonu Özelleştirilebilir ve hızlı bir çevrimdışı düzenleyiciye ihtiyaç duyan profesyonel yazarlar ve Mac'teki ileri düzey kullanıcılar Tek seferlik lisans: 65 $ ONLYOFFICE DocSpace Gerçek zamanlı işbirliği, 50'den fazla biçim desteği, eklentiler (sohbet, eş anlamlılar sözlüğü), gelişmiş biçimlendirme araçları Gerçek zamanlı düzenleme ve erişim denetimleriyle paylaşılan belgeleri yöneten takımlar Ücretli planlar, yönetici başına aylık 20 $'dan (Bulut) ve sunucu başına 6550 $'dan (Şirket içi) başlar BBEdit 15 Regex ile çoklu dosya arama, sözdizimi vurgulaması, Git entegrasyonu, uzaktan dosya düzenleme, HTML önizleme Temiz metin, kod veya işaretleme ile çalışan geliştiriciler, teknik yazarlar ve kodlayıcılar Tek seferlik lisans: 59,99 $; Yükseltmeler 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla; Çoklu kullanıcı: Özel fiyatlandırma

Mac için en iyi 10 Word alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Microsoft'a bağlı kalmadan yazmanıza, işbirliği yapmanıza ve düzenli kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış on güçlü Microsoft Word alternatifini bir liste halinde bir araya getirdik.

1. ClickUp (İşbirliği ile proje ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp belgelerinizi istediğiniz gibi oluşturun. Buradan başlayın ClickUp Docs'ta belgeler oluşturun, bunları gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde düzenleyin, yorumlar ekleyin ve diğer işbirlikçileri etiketleyin

ClickUp bir yazma aracından daha fazlasıdır. Belgelerinin daha fazla olmasını ve daha fazlasını yapmasını isteyenler için tasarlanmış iş için her şeyi içeren uygulamadır.

ClickUp Belgeler ile, Microsoft Word'de olduğu gibi belgeler oluşturabilir, biçimlendirebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ancak burada Belgeler, sadece pasif bilgi depoları değildir. İstediğiniz kadar etkileşimli olabilirler.

Belgenizden seçtiğiniz metni bir eylem öğesine dönüştürmek mi istiyorsunuz? Tek bir tıklama ile Belgelerden ClickUp Görevleri oluşturma özelliği ile bunu yapabilirsiniz.

Bir takım arkadaşınızın dikkatini bir şeye çekmek mi istiyorsunuz? Belgenin herhangi bir yerinde @bahsetme özelliğini kullanın veya onaylayıp çözebilecekleri Atanmış Yorum bırakın.

clickUp Belgelerinde işbirliği yaparken iş arkadaşlarınıza @bahsetme veya onlara yanıtlamaları için Yorumlar atama

Zengin medya veya ürün yol haritaları veya görev listeleri gibi bileşenleri eklemek mi istiyorsunuz? Mümkün! Ve elbette, her belgeyi istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz; yazı tipi, renk, afiş, stilize listeler ve daha birçok öğe arasından seçim yapabilirsiniz.

ClickUp Belgelerinde takımınızla canlı olarak notlarınızı, planlarınızı, tekliflerinizi ve raporlarınızı düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp'taki belgeler eyleme geçirilebilir ve işinizle her zaman bağlantılı kalır. Bunları görevlere bağlayabilir, klasörlere ekleyebilir ve yalnızca bağımsız bir dosya olarak değil, takımınızın iş akışının bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Aynı belgeyi takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz, böylece herkes her zaman en son sürümü görür ve tam anlamıyla aynı sayfada kalır.

Belgeler, hızlı fikirlerinizi not almak için fazla geliyorsa, ayrı bir not uygulamasına da ihtiyacınız olmayacak. ClickUp Not Defteri ile hızlı düşüncelerinizi, toplantı notlarınızı veya yapılacak işlerinizi kaydetmek için basit bir alan elde edersiniz. Notlar da izole kalmaz. Harekete geçmeye hazır olduğunuzda bunları belgelere veya görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Notepad'de yapılacaklar listeleri oluşturun ve düzenleyin

Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Brain adım adım size yardımcı olur. Belgelere entegre bir AI asistanı olan ClickUp Brain, uzun içerikleri özetleyebilir, hantal paragrafları düzgün ve profesyonel metinlere dönüştürebilir ve hatta takıldığınızda içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bir blog yazısı taslağı hazırlarken veya yönetici raporu için taslak metni düzenlerken, ClickUp Brain yoğun işlere harcadığınız zamanı azaltır, böylece mesajınıza odaklanabilirsiniz.

ClickUp Brain'e sorular sorun ve anında yanıt alın

ClickUp Brain sayesinde çalışma alanınızdan ayrılmadan AI ile nasıl yazabileceğinizi öğrenin:

ClickUp, sizin düşündüğünüz gibi çalışır. Word belgeleri dağınık bir klasör sisteminde bulunmaz. ClickUp'ın temiz proje hiyerarşisi içinde bulunurlar — Çalışma Alanı, Alan, Klasör, Liste, Görev. Belgeleri müşteri, proje veya iş akışına göre düzenleyebilirsiniz. Her şey birbirine bağlıdır ve bulmak kolaydır. Artık dağınık dosyalar arasında arama yapmanıza gerek yok.

💡 Profesyonel İpucu: Büyürken düzenli kalmak mı istiyorsunuz? ClickUp'taki Belgeler Merkezi'ni kullanarak sahip olduğunuz, oluşturduğunuz ve paylaştığınız tüm belgeleri tek bir yerde görebilirsiniz. Hatta ClickUp AI'ya sorarak doğal dil komutlarını kullanarak belgeleri hızlıca bulabilir veya belgenin anahtar kelimelerini hatırlıyorsanız ClickUp Bağlantılı Arama'yı kullanabilirsiniz!

Her şey tüm cihazlarınızda senkronize edilir. Hızlı çalışan, hareketlere iyi yanıt veren ve macOS ortamınıza mükemmel uyum sağlayan sorunsuz bir masaüstü deneyimi için Mac için ClickUp'ı indirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Belge Merkezi ile tüm belgelerinizi tek bir merkezi konumda düzenli ve kolayca bulunabilir şekilde saklayın

İç içe sayfalar ile ayrıntılı wiki'leri kolayca yönetin

Odak Modu özelliğini kullanarak yalnızca üzerinde çalıştığınız bölümü vurgulayarak dikkatiniz dağılmadan yazın

Eski veya kullanılmayan belgeleri silmeden gizleyin , çalışma alanınızı temiz ve aranabilir tutun

Belgenizi net başlıklar, daraltılabilir bölümler ve uzun içeriklerde kolayca gezinmek için tıklanabilir genel bakış ile yapılandırın

Belgeyi kimin oluşturduğunu ve en son düzenleyenin kim olduğunu , sürüm kontrolünü kolaylaştırmak için zaman damgalarıyla birlikte izleyin

Toplantı notlarından SOP'lere kadar her şey için hazır, özelleştirilebilir şablonlarla projeleri veya belgeleri hızla başlatın

💡 Profesyonel İpucu: Yönetmesi kolay bir bilgi bankası oluşturmak istiyorsanız, bir şablonla başlayın. ClickUp'ın bilgi bankası şablonları, şirket içi kılavuzları, oryantasyon belgelerini ve takım SSS'lerini düzenlemek için sağlam bir yapı sağlar.

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın çok fazla özellik sunması nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu düşünüyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi, aracın çok yönlülüğünü övüyor:

ClickUp, tüm işlerimizi (görevler, belgeler, sohbetler ve hedefler) tek bir yerde merkezileştirir. Esnekliği eşsizdir: özel görünümler, otomasyonlar ve entegrasyonlar, iş akışlarını her takımın ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar. ClickUp'ın derinliği (bağımlılıklar ve gösterge panelleri gibi güçlü özellikler) ile kullanılabilirliği nasıl dengelediğini özellikle takdir ediyorum. Proje izleme, takım işbirliği ve iletişimi daha sorunsuz ve çok daha şeffaf hale getirdi.

ClickUp, tüm işlerimizi (görevler, belgeler, sohbetler ve hedefler) tek bir yerde merkezileştirir. Esnekliği eşsizdir: özel görünümler, otomasyonlar ve entegrasyonlar, iş akışlarını her takımın ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlama imkanı sunar. ClickUp'ın derinliği (bağımlılıklar ve gösterge panelleri gibi güçlü özellikler) ile kullanılabilirliği nasıl dengelediğini özellikle takdir ediyorum. Proje izleme, takım işbirliği ve iletişimi daha sorunsuz ve çok daha şeffaf hale getirdi.

2. LibreOffice Writer (Geniş dosya uyumluluğuna sahip tam özellikli kelime işlemci için en iyisi)

libreOffice Writer aracılığıyla

LibreOffice Writer, Mac kullanıcılarına abonelik olmadan profesyonel Word belgeleri oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunar.

Yazılım, .doc, .docx, .odt, .rtf ve .html dahil olmak üzere çok çeşitli biçimleri destekler, bu da onu geniş uyumluluk isteyen kullanıcılar için güçlü bir MS Word alternatifi haline getirir. Gelişmiş biçimlendirme araçları, yerleşik şablonlar ve dışa aktarma seçenekleriyle LibreOffice Writer kullanarak yüksek kaliteli belgeler oluşturabilirsiniz.

LibreOffice Writer'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş biçimlendirme seçeneklerine erişin: stiller, tablolar, başlıklar, dipnotlar

PDF, EPUB ve diğer yaygın biçimlere dışa aktarın

Yerleşik yazım denetimi, eş anlamlılar sözlüğü ve kelime sayma hesaplayıcısı ile yazma becerilerinizi geliştirin

Tutarlı bir yapı için belge şablonlarından yararlanın

Tamamen çevrimdışı çalışın; aracı kullanmak için internet bağlantısı gerekmez

LibreOffice Writer sınırlamaları

Arayüz, modern Mac uygulamalarına kıyasla eski görünüyor

Özelliklerin aralığı nedeniyle daha dik öğrenme eğrisi

Yerleşik bulut senkronizasyonu veya gerçek zamanlı işbirliği yok

LibreOffice Writer fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

LibreOffice Writer puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

LibreOffice Writer hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

LibreOffice'in güçlü özellikleri ve çeşitli belge biçimleriyle uyumluluğu sayesinde güçlü, açık kaynaklı bir paket olması nedeniyle bu programı takdir ediyorum. Topluluk odaklı geliştirme süreci, düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler sağlıyor.

LibreOffice'in güçlü özellikleri ve çeşitli belge biçimleriyle uyumluluğu sayesinde güçlü, açık kaynaklı bir paket olması nedeniyle bu programı takdir ediyorum. Topluluk odaklı geliştirme süreci, düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler sağlıyor.

3. Apple Pages (Zarif tasarım ve sorunsuz entegrasyon arayan Mac kullanıcıları için en iyisi)

apple Pages aracılığıyla

Apple Pages, çoğu Apple aygıtında yerleşik olarak bulunur. Tasarıma önem veren, gerçek zamanlı işbirliği isteyen ve Apple ekosistemine doğal bir şekilde uyum sağlayan bir araç tercih eden Mac kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Pürüzsüz geçişlerden iCloud, Mesajlar ve FaceTime ile derin entegrasyona kadar her şey Mac'te doğal hissettirir. Mac, iPad, iPhone ve hatta bir tarayıcıda takım arkadaşlarınızla canlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Microsoft Word'den geçiş yapıyorsanız, Pages ile MS Word dosyalarını sorunsuz bir şekilde açabilir, düzenleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz.

Apple Pages'ın en iyi özellikleri

Tüm Apple cihazlarda ve web'de gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

Özgeçmişler, raporlar, kitaplar ve daha fazlası için 90'dan fazla Apple tasarımı şablondan yararlanın

Değişiklik izleme, yorumlar ve vurgulamalar için yerleşik araçlardan yararlanın

Görüntü, ses, video ve etkileşimli öğeleri eklemek için destek alın

İşlerinizi otomatik olarak kaydedin, iCloud ile senkronize edin ve belgeleri çevrimdışı olarak kolayca düzenleyin

Apple Pages sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon veya ş Akışı araçları yoktur

Apple dışındaki platformlarla sınırlı entegrasyon

Akademik alıntılar veya makrolar gibi karmaşık biçimlendirmeler için ideal değildir

Apple Pages fiyatları

Apple Pages, tüm Apple cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir

Apple Pages derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: İncelemeler mevcut değil

4. Google Dokümanlar (Gerçek zamanlı işbirliği ve bulut tabanlı düzenleme için en iyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, her yerden belge yazmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran tarayıcı tabanlı bir kelime işlemci. Takımlar için tasarlanmış olsa da, tek başına çalışanlar için de aynı derecede kullanışlıdır. Mac kullanıcıları hiçbir şey yüklemeden erişebilir ve her şey gerçek zamanlı olarak buluta senkronize edilir.

Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Kimlerin düzenleme yaptığını görebilir, yorum ekleyebilir ve "Kaydet" düğmesine tıklamadan önceki herhangi bir sürüme geri dönebilirsiniz. Bu, Microsoft Word alternatifi arayan Mac kullanıcıları için, özellikle hız ve esnekliği öncelikli olan takımlar için en erişilebilir seçeneklerden biridir.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Canlı imleç izleme özelliği ile birden fazla kişi ile gerçek zamanlı düzenleme yapın

Takımlar için yorumlar, öneriler ve yerleşik sohbet özelliği ile belgeleri birlikte oluşturun

Sınırsız sürüm geçmişiyle otomatik kaydetme

Herhangi bir tarayıcıdan veya cihazdan verilerinize erişin

Özgeçmişler, raporlar ve daha fazlası için düzinelerce şablonu keşfedin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için aktif bir internet bağlantısı gerekir

Biçimlendirme, karmaşık Microsoft Word dosyalarında bozulabilir

Google Dokümanlar alternatiflerine kıyasla sınırlı çevrimdışı düzenleme ve daha az gelişmiş düzen seçenekleri

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Google hesabı ile ücretsiz

İşletmeler için ücretli planlar Google Çalışma Alanı üzerinden sunulmaktadır

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (28.000'den fazla yorum)

G2: Yorumlar mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Google Dokümanlar hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısının bu araç hakkında ne söylediğini görün:

Google Dokümanlar'ı gerçekten çok seviyorum ve neredeyse her gün kullanıyorum, yazdığım hikayeleri hızlıca gözden geçirmem gerektiğinde veya bazı belgeleri düzenlemem gerektiğinde, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak yapabiliyorum. Belgelerimi çevrimdışı olarak düzenleyebilmeyi ve çevrimiçi olduğumda değişikliklerin uygulanmasını gerçekten çok takdir ediyorum.

Google Dokümanlar'ı gerçekten çok seviyorum ve neredeyse her gün kullanıyorum, yazdığım hikayeleri hızlıca gözden geçirmem gerektiğinde veya bazı belgeleri düzenlemem gerektiğinde, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak yapabiliyorum. Belgelerimi çevrimdışı olarak düzenleyebilmeyi ve çevrimiçi olduğumda değişikliklerin uygulanmasını gerçekten çok takdir ediyorum.

📖 Ayrıca okuyun: Üstün Verimlilik için Temel MacBook Püf Noktaları

5. Apache OpenOffice Writer (Ücretsiz, açık kaynaklı bir kelime işlemci arayan kullanıcılar için en iyisi)

apache OpenOffice Writer aracılığıyla

Apache OpenOffice Writer, ücretsiz, temel bir çevrimdışı kelime işlemci arıyorsanız sağlam bir seçimdir. Açık kaynaklı, çapraz platformdur ve Microsoft Word'ün sade bir alternatifini tercih eden kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Yazma, düzenleme ve biçimlendirme gibi temel özellikleri içerir ve tüm yaygın dosya biçimlerini destekler. Arayüzü eski görünüyor, ancak araç güvenilirdir. Bulut senkronizasyonu veya işbirliğine ihtiyacınız olmadığında raporlar, mektuplar ve formlar gibi basit görevler için idealdir.

Apache OpenOffice Writer'ın en iyi özellikleri

.doc, .docx, .odt, .rtf ve .html dosyalarıyla çalışın

Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve kelime sayımı gibi özelliklerle metinlerinizi düzeltin

Tek tıklamayla dosyaları PDF'ye aktarın

Uzun belgeler için çok sayfalı düzenleme görünümünden yararlanın

Apache OpenOffice Writer sınırlamaları

Arayüzü eski görünüyor ve hantal hissedilebilir

Bulut depolama veya işbirliği özellikleri yok

Writer'ı kullanmak için tam paketi yüklemeniz gerekir

Apache OpenOffice Writer fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Apache OpenOffice Writer derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Apache OpenOffice hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

OpenOffice'i ilk kez, nakit sıkıntısı çeken bir kar amacı gütmeyen kuruluşta çalışırken kullanmaya başladım. Lisanslı yazılımlara alternatif olarak bunu önerdim. O günden beri başka bir yazılım kullanmadım. Lisanslı yazılımları (büyük M) yalnızca çalıştığım kuruluşun kurumsal lisans satın aldığı durumlarda kullanıyorum. OpenOffice'i 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak kullanıyorum!

OpenOffice'i ilk kez, nakit sıkıntısı çeken kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışırken kullanmaya başladım. Lisanslı yazılımın alternatifi olarak bunu tavsiye ettim. O günden beri başka bir yazılım kullanmadım. Lisanslı yazılımı (büyük M) yalnızca çalıştığım kuruluşun kurumsal lisans satın aldığı durumlarda kullanıyorum. OpenOffice'i 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak kullanıyorum!

6. Scrivener (Roman ve araştırma makaleleri gibi uzun formlu yazma projeleri için en iyisi)

Scrivener, büyük ve karmaşık belgeler üzerinde çalışan yazarlar için tasarlanmıştır. Roman, tez veya araştırma makalesi yazıyorsanız, işinizi daha küçük parçalara ayırmanıza, net bir şekilde düzenlemenize ve her şeyi tek bir yerde tutmanıza olanak tanıyan araçlar sunar.

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan sahneler, notlar, ana hatlar ve taslaklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Arayüz, odaklanmak için tasarlanmıştır ve yapısı, büyük hacimli içerikleri kaybolmadan yönetmenize yardımcı olur.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Taslakları, notları ve bölümleri düzenlemek için Binder görünümünü kullanın

Görsel planlama için Corkboard ve Outliner'a güvenin

Bölünmüş ekran modunu kullanarak araştırma ve taslakları yan yana görünümde görüntüleyin

Kompozisyon modu ile yazarken dikkatinizi dağıtan unsurları azaltın

Kitap, makale ve senaryo yazmak için özel şablonlarla projelerinize bir adım önde başlayın

Scrivener sınırlamaları

Derinliği nedeniyle öğrenmesi zaman alır

Gerçek zamanlı işbirliği veya bulut senkronizasyonu yok

Cihazlar arasında senkronizasyon için üçüncü taraf depolama gerekir

Scrivener fiyatlandırması

macOS için Standart Lisans : 49,00 $ (tek seferlik ücret)

macOS için Eğitim Lisansı: 41,65 $ (tek seferlik ücret)

Scrivener derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Scrivener hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısının bu araç hakkında ne söylediğini görün:

Satın alın veya en azından deneme sürümünü deneyin. Uzun kitaplar, makaleler ve hemen hemen her şey için kullanıyorum. Çok seviyorum. Bulduğum hiçbir şey buna yaklaşamıyor. Bu arada, Mac'te sürüm 3.0'ı kullanıyorum, ancak Windows sürümü de iyi yorumlar alıyor.

Satın alın veya en azından deneme sürümünü deneyin. Uzun kitaplar, makaleler ve hemen hemen her şey için kullanıyorum. Çok seviyorum. Bulduğum hiçbir şey buna yaklaşamıyor. Bu arada, Mac'te sürüm 3.0'ı kullanıyorum, ancak Windows sürümü de iyi yorumlar alıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi Belge Otomasyon Yazılımları

7. Mellel (Gelişmiş biçimlendirme gereksinimleri olan akademik ve teknik yazılar için en iyisi)

mellel aracılığıyla

Mellel, yapı ve hassasiyete ihtiyaç duyan yazarlar için tasarlanmıştır. Uzun, ayrıntılı belgeler ve karmaşık biçimlendirme ile çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve teknik yazarlar için özellikle kullanışlıdır.

Otomatik başlık, canlı bibliyografya, çok dilli dizgi ve gelişmiş not sistemleri gibi araçlarla Mellel, sayfalarınızın düzenlenmesi ve sunulması üzerinde tam kontrol sağlar. Özellikle alıntılar, referanslar ve biçimlendirme kurallarının önemli olduğu ciddi yazılar için tasarlanmıştır.

Mellel'in en iyi özellikleri

Belge yapısını yönetmek için otomatik başlıklar ve anahat görünümünü kullanın

Birden fazla dipnot ve son not akışı alın

Bookends ile canlı alıntı ve kaynakça desteğine erişin

Yerleşik sağdan sola arayüz ve çok dilli belgelerle farklı dillerde kolayca yazın

Uzun sayfalarda tutarlı biçimlendirme için özel stillerden yararlanın

Mellel sınırlamaları

Arayüz, Word kullanıcılarına yabancı gelebilir

Gerçek zamanlı işbirliği veya bulut özellikleri yok

Özel özellikleri nedeniyle öğrenmesi zaman alır

Mellel fiyatlandırması

Mellel for Mac: 69 $ (tek seferlik ödeme)

Mellel puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mellel hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı paylaşıyor:

Mellel'i önerdiğim/beğendiğim bazı alanlar şunlardır: 1. Fiyat, kullanım için değer. 2. Otomatik başlıklar ve dış görünümler harika bir özellik. 3. Ücretsiz deneme seçeneği de en iyisidir, ancak bir kez deneyenler her zaman kullanmaya devam eder.

Mellel'i önerdiğim/beğendiğim bazı alanlar şunlardır:

1. Fiyat, kullanım için değer. 2. Otomatik başlıklar ve dış görünümler harika bir özellik. 3. Ücretsiz deneme seçeneği de en iyisidir, ancak bir kez deneyenler her zaman kullanmaya devam eder.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

8. Nisus Writer Pro (Kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle profesyonel yazım için en iyisi)

nisus Writer Pro aracılığıyla

Nisus Writer Pro, araçları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen yazarlar için geliştirilmiştir. Hızlı, esnek ve macOS için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun içeriklerden teknik yazılara kadar, Mac uygulamasının basitliği ile profesyonel bir düzenleyicinin gücünü sunar.

Araç çubukları, kısayollar, stiller ve makrolar gibi neredeyse her şeyi özelleştirebilirsiniz. İster bir dilde ister beş dilde yazın, ister gelişmiş arama ve değiştirme özelliğine ihtiyaç duyun, ister tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek isteyin, Nisus Writer Pro işinizi kendi tarzınızda yapmanıza yardımcı olur.

Nisus Writer Pro'nun en iyi özellikleri

Tam klavye kısayolları ve araç çubuğu özelleştirme ile istediğiniz gibi yazın

PowerFind ve düzenli ifadelerle gelişmiş arama özelliği sayesinde her şeyi kolayca bulun

Yerleşik sağdan sola dil ve çok dilli desteğe erişin

Değişiklikleri, yorumları ve sürüm geçmişini kolaylıkla izleyin

Alıntı yönetimi için Bookends ile entegre edin

Nisus Writer Pro sınırlamaları

Apple ekosistemi dışında sınırlı uyumluluk

Gerçek zamanlı işbirliği yok

Nisus Writer Pro fiyatlandırması

Standart lisans: 65 $ (tek seferlik ödeme)

Nisus Writer Pro puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nisus Writer Pro hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu araç, İçindekiler oluşturucu, koyu mod, bölünmüş görünüm vb. gibi güçlü özelliklere sahiptir.

Bu araç, İçindekiler oluşturucu, koyu mod, bölünmüş görünüm vb. gibi güçlü özelliklere sahiptir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Belge İşbirliği Yazılım Araçları

9. ONLYOFFICE DocSpace (Farklı biçimler arasında uyumluluk ile ortak düzenleme için en iyisi)

via ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Belge Düzenleyici, Microsoft Word hissini verir, ancak daha güçlü işbirliği ve daha geniş biçim desteği sunar. Biçimlendirme veya yapı kontrolünü kaybetmeden projeler üzerinde birlikte çalışması gereken takımlar için tasarlanmıştır.

Gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, yorum bırakabilir ve cihazlar arasında değişiklikleri izleyebilirsiniz. .docx, .odt, .pdf ve düzinelerce diğer biçimlerle uyumludur, böylece dönüştürme veya uyumluluk sorunları olmadan dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

ONLYOFFICE DocSpace'in en iyi özellikleri

Rol tabanlı erişim kontrolü ile gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

Aşağıdakiler dahil 50'den fazla dosya biçiminden yararlanın: .docx, .odt, .pdf ve .html

Sürüm geçmişi, yorumlar ve yerleşik sohbet özelliği ile kolayca işbirliği yapın ve değişiklikleri izleyin

Profesyonel belgeler için gelişmiş biçimlendirme araçları edinin

Eklentilerle (eş anlamlılar sözlüğü, çevirmen veya WordPress gibi) yetenekleri genişletin

ONLYOFFICE DocSpace sınırlamaları

Mac App Store'da yerel Mac uygulaması yoktur

Karmaşık Word belgelerinde ara sıra görülen biçimlendirme sorunları

ONLYOFFICE DocSpace fiyatlandırması

İş Bulutu : Yönetici başına aylık 20 $

Enterprise On-premises: Sunucu başına 6550 $

ONLYOFFICE DocSpace puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ONLYOFFICE DocSpace hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

ONLYOFFICE içindeki DocSpace, belge düzenleyici, sohbet ve video görüşmeleri gibi işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştirme yeteneğini gösterir. Bu, belgeleri ve dosyaları takımımla kolayca paylaşmamı ve böylece farklı projelerimizin iş akışını kolaylaştırmamı sağlar.

ONLYOFFICE içindeki DocSpace, belge düzenleyici, sohbet ve video görüşmeleri gibi işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştirme yeteneğini gösterir. Bu, belgeleri ve dosyaları takımımla kolayca paylaşmamı ve böylece farklı projelerimizin iş akışını kolaylaştırmamı sağlar.

10. BBEDIT 15 (Güçlü arama özellikleriyle metin düzenleme ve kodlama için en iyisi)

bBEDIT 15 aracılığıyla

BBEdit 15, ham metinle çalışan kişiler, yani geliştiriciler, teknik yazarlar ve hassasiyet gerektiren herkes için tasarlanmıştır. Tipik bir kelime işlemci değildir. Büyük ölçekli, temiz ve yapılandırılmış yazma ve düzenleme için bir araçtır.

Binlerce dosyada arama yapabilir, içeriği desenlerle düzenleyebilir ve düzinelerce programlama veya işaretleme dilinde yazabilirsiniz. Hızlı, odaklanmış ve metinleri üzerinde ciddi kontrol sahibi olması gereken Mac kullanıcıları için tasarlanmıştır.

BBEDIT 15 en iyi özellik

Grep desen desteği ile çoklu dosya arama ve değiştirme özelliğine erişin

Birçok dil için sözdizimi vurgulaması ve kod katlama desteği alın

Git ve Subversion ile entegrasyon

Uzaktan düzenleme için yerleşik FTP ve SFTP'yi kullanın

HTML ve Markdown metinleri için canlı önizlemeler alın

BBEDIT 15 sınırlamaları

İşbirliği veya gerçek zamanlı düzenleme yok

Biçimlendirilmiş belgeler veya sayfa düzenleri için tasarlanmamıştır

Geleneksel kelime işlemcilere alışkınsanız, öğrenme süreci biraz zor olabilir

BBEDIT 15 fiyatlandırması

Bireysel : 59,99 $

14. x sürümünden yükseltme : 29,99 $

13. x veya önceki sürümlerden yükseltme : 39,99 $

Mac App Store'dan yükseltin : 39,99 $

Çoklu Kullanıcı Fiyatlandırması: Özel fiyatlandırma

BBEDIT 15 puan ve yorum

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: AI ile En İyi Yazma Asistanı Yazılımları

ClickUp'ın Word'den Daha Fazlası Olmasının Nedenleri

ClickUp, boş bir sayfadan daha fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için güçlü bir Microsoft Office Word alternatifidir. Yazma, planlama, izleme ve paylaşım için bir alan sunar ve hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Temel kelime işlemcilerin ötesine geçmeye hazırsanız, ClickUp'a daha yakından bakmaya değer. ClickUp sadece Word'ün yerine geçmekle kalmaz, tüm Office paketinin yerini alabilir.

Her şeyi birbirine bağlı tutmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Notlar görevlere bağlanır. Belgeler işin yapıldığı yerde bulunur. Yorumlar bir sonraki adımlara dönüşür. Sekmeler arasında geçiş yapmaya, klasörleri karıştırmaya gerek yok.

ClickUp'ı bugün deneyin ve belgelerinizi ve iş akışınızı tek bir yerde birleştirin.