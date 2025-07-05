2025'te Microsoft olmadan Mac için en iyi 10 Word alternatifi

Microsoft Word, belge işleme yazılımının eşanlamlısı olabilir, ancak herkes için uygun değildir.
Belki çok hantal. Belki abonelik gereksiz geliyor. Ya da belki de Mac ş Akışınıza daha uygun bir araç arıyorsunuz.
İyi haber: seçenekleriniz var.
Rapor yazıyor, notlar alıyor, müşteri teklifleri hazırlıyor veya uzun içerikler üzerinde çalışıyor olsanız da, hızlı, basit ve hatta ücretsiz olan Mac dostu MS Office alternatifleri mevcuttur.
İşbirliği, biçimlendirme veya dosya paylaşımı gibi özelliklerden de vazgeçmenize gerek yok. Artık birçok araç, MS Word'den daha iyi (veya aynı) işlevleri, yüksek fiyat etiketi veya karmaşıklık olmadan sunuyor.
Bu kılavuzda, Mac için bir Microsoft Word alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve ClickUp Docs'un macOS'ta yazma, not alma ve dokümantasyon için yeni tercih edilen, yapay zeka destekli yardımcınız (*veya kahramanınız?) olabileceğini göstereceğiz.
Mac için Word alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Mac için Word'e eşdeğer bir program seçmek, sadece Microsoft Word'e benzeyen bir program bulmak değildir. Yazma, not alma ve işbirliği yapma şeklinize uyan ve sizi yavaşlatmayan bir araç bulmakla ilgilidir.
Blog gönderileri taslağı hazırlıyor, iş teklifleri hazırlıyor veya toplantı notlarını düzenliyor olsanız da, asıl önemli olan şudur.
- Dosya uyumluluğu: . doc ve . docx dosyalarını sorunsuz bir şekilde içe/dışa aktarın, yerel açık biçimleri (. odt, . rtf) destekleyin ve hatasız PDF'ler dışa aktarın; böylece sinir bozucu düzen ve biçimlendirme sorunlarından kurtulun
- Basitlik ve hız: Sezgisel, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüz sunun, yaygın biçimlendirme araçlarını (kalın, başlıklar, listeler) dahil edin ve minimum öğrenme eğrisi sağlayarak yazmaya odaklanın
- Bulut erişimi ve çevrimdışı kullanım: Belgeleri cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edin, çevrimdışı düzenlemeyi etkinleştirin ve sürüm geçmişiyle otomatik kaydetme özelliğini kullanın. Mac'inizde her yerde kesintisiz verimlilik için mükemmeldir
- İşbirliği: Belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin, yorum ve önerilerinizi kolayca bırakın ve paylaşım izinlerini kontrol ederek ekip çalışmasını kolaylaştırın ve sürüm karışıklığını önleyin
- Özelleştirme ve esneklik: Kullanıma hazır belge şablonlarına erişin, koyu mod gibi temalar uygulayın ve özel kısayollar oluşturun; iş akışınızı kişiselleştirerek verimliliği artırın
- Maliyet ve Mac uyumluluğu: Düşük maliyetle veya ücretsiz olarak temel özelliklerin keyfini çıkarın, yükseltme sırasında şeffaf fiyatlandırma ve sorunsuz, güvenilir bir deneyim için yerel macOS performansı
👀 Biliyor muydunuz? Gartner raporuna göre, yazılım satın alanların %60'ı 12 ila 18 ay içinde yaptıkları satın almadan pişmanlık duyuyor. Birçoğu başka bir ürüne geçmeyi bile düşünüyor. Daha iyi seçimler yapmak ister misiniz? Öncelikle, araçlarınızı sadece gösterişli özelliklere değil, gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçin.
Mac için en iyi Word alternatiflerine genel bakış
|Araç
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|Yazma + görev oluşturma, AI yazma asistanı (ClickUp Brain), gerçek zamanlı işbirliği, Not Defteri, şablonlar, Belge Merkezi için ClickUp Belgeleri
|Projeler ve işbirliği ile birlikte belgeleri yöneten bireylerden kurumsal takımlara kadar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|LibreOffice Writer
|Tam dosya uyumluluğu (. doc, .docx, .odt vb.), gelişmiş biçimlendirme, PDF/EPUB'a dışa aktarma, yerleşik yazım denetimi, çevrimdışı çalışma
|Geniş biçim desteğine sahip güçlü bir çevrimdışı kelime işlemciye ihtiyaç duyan bireysel profesyoneller
|Ücretsiz ve açık kaynak
|Apple Pages
|Apple cihazlar arasında gerçek zamanlı işbirliği, 90'dan fazla tasarım şablonu, medya gömme, çevrimdışı erişim, iCloud senkronizasyonu
|Ücretsiz ve açık kaynak
|Apple cihazlarda ücretsiz
|Google Dokümanlar
|Bulut tabanlı düzenleyici, gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama, otomatik kaydetme, sınırsız sürüm geçmişi, tarayıcı erişimi
|Bulutta esnek işbirliğine ihtiyaç duyan uzak takımlar ve bireyler
|Google hesabı ile ücretsiz; Google Çalışma Alanı üzerinden İş planları mevcuttur
|Apache OpenOffice Writer
|Açık kaynak, çevrimdışı erişim, dosya biçimi desteği, PDF dışa aktarma, temel düzenleme özellikleri
|MS Word'e basit ve ücretsiz bir alternatif arayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya maliyet bilincine sahip kullanıcılar
|Mac'teki profesyonel yazarlar ve ileri düzey kullanıcılar, özelleştirilebilir ve hızlı bir çevrimdışı düzenleyiciye ihtiyaç duyar
|Scrivener
|Düzenleme için bağlayıcı görünümü, planlama için mantar pano/ana hatlar, romanlar/senaryolar için şablonlar, kompozisyon modu
|Kitap, tez veya senaryo gibi karmaşık, uzun içeriklerle uğraşan yazarlar ve araştırmacılar
|Tek seferlik lisans: 49 $ (Standart); 41,65 $ (Eğitim)
|Mellel
|Gelişmiş alıntı, kaynakça araçları, çok dilli dizgi, otomatik başlıklar, özel stiller, dipnot/son not desteği
|Yapılandırılmış belgeler üzerinde çalışan akademik yazarlar, araştırmacılar ve teknik yazarlar
|Tek seferlik lisans: 69 $
|Nisus Writer Pro
|Kapsamlı özelleştirme (kısayollar, araç çubukları), PowerFind, sağdan sola dil desteği, Bookends entegrasyonu
|Özelleştirilebilir ve hızlı bir çevrimdışı düzenleyiciye ihtiyaç duyan profesyonel yazarlar ve Mac'teki ileri düzey kullanıcılar
|Tek seferlik lisans: 65 $
|ONLYOFFICE DocSpace
|Gerçek zamanlı işbirliği, 50'den fazla biçim desteği, eklentiler (sohbet, eş anlamlılar sözlüğü), gelişmiş biçimlendirme araçları
|Gerçek zamanlı düzenleme ve erişim denetimleriyle paylaşılan belgeleri yöneten takımlar
|Ücretli planlar, yönetici başına aylık 20 $'dan (Bulut) ve sunucu başına 6550 $'dan (Şirket içi) başlar
|BBEdit 15
|Regex ile çoklu dosya arama, sözdizimi vurgulaması, Git entegrasyonu, uzaktan dosya düzenleme, HTML önizleme
|Temiz metin, kod veya işaretleme ile çalışan geliştiriciler, teknik yazarlar ve kodlayıcılar
|Tek seferlik lisans: 59,99 $; Yükseltmeler 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla; Çoklu kullanıcı: Özel fiyatlandırma
Mac için en iyi 10 Word alternatifi
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz?
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.
Microsoft'a bağlı kalmadan yazmanıza, işbirliği yapmanıza ve düzenli kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış on güçlü Microsoft Word alternatifini bir liste halinde bir araya getirdik.
1. ClickUp (İşbirliği ile proje ve belge yönetimi için en iyisi)
ClickUp bir yazma aracından daha fazlasıdır. Belgelerinin daha fazla olmasını ve daha fazlasını yapmasını isteyenler için tasarlanmış iş için her şeyi içeren uygulamadır.
ClickUp Belgeler ile, Microsoft Word'de olduğu gibi belgeler oluşturabilir, biçimlendirebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ancak burada Belgeler, sadece pasif bilgi depoları değildir. İstediğiniz kadar etkileşimli olabilirler.
Belgenizden seçtiğiniz metni bir eylem öğesine dönüştürmek mi istiyorsunuz? Tek bir tıklama ile Belgelerden ClickUp Görevleri oluşturma özelliği ile bunu yapabilirsiniz.
Bir takım arkadaşınızın dikkatini bir şeye çekmek mi istiyorsunuz? Belgenin herhangi bir yerinde @bahsetme özelliğini kullanın veya onaylayıp çözebilecekleri Atanmış Yorum bırakın.
Zengin medya veya ürün yol haritaları veya görev listeleri gibi bileşenleri eklemek mi istiyorsunuz? Mümkün! Ve elbette, her belgeyi istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz; yazı tipi, renk, afiş, stilize listeler ve daha birçok öğe arasından seçim yapabilirsiniz.
ClickUp'taki belgeler eyleme geçirilebilir ve işinizle her zaman bağlantılı kalır. Bunları görevlere bağlayabilir, klasörlere ekleyebilir ve yalnızca bağımsız bir dosya olarak değil, takımınızın iş akışının bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Aynı belgeyi takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz, böylece herkes her zaman en son sürümü görür ve tam anlamıyla aynı sayfada kalır.
Belgeler, hızlı fikirlerinizi not almak için fazla geliyorsa, ayrı bir not uygulamasına da ihtiyacınız olmayacak. ClickUp Not Defteri ile hızlı düşüncelerinizi, toplantı notlarınızı veya yapılacak işlerinizi kaydetmek için basit bir alan elde edersiniz. Notlar da izole kalmaz. Harekete geçmeye hazır olduğunuzda bunları belgelere veya görevlere dönüştürebilirsiniz.
Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Brain adım adım size yardımcı olur. Belgelere entegre bir AI asistanı olan ClickUp Brain, uzun içerikleri özetleyebilir, hantal paragrafları düzgün ve profesyonel metinlere dönüştürebilir ve hatta takıldığınızda içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bir blog yazısı taslağı hazırlarken veya yönetici raporu için taslak metni düzenlerken, ClickUp Brain yoğun işlere harcadığınız zamanı azaltır, böylece mesajınıza odaklanabilirsiniz.
ClickUp Brain sayesinde çalışma alanınızdan ayrılmadan AI ile nasıl yazabileceğinizi öğrenin:
ClickUp, sizin düşündüğünüz gibi çalışır. Word belgeleri dağınık bir klasör sisteminde bulunmaz. ClickUp'ın temiz proje hiyerarşisi içinde bulunurlar — Çalışma Alanı, Alan, Klasör, Liste, Görev. Belgeleri müşteri, proje veya iş akışına göre düzenleyebilirsiniz. Her şey birbirine bağlıdır ve bulmak kolaydır. Artık dağınık dosyalar arasında arama yapmanıza gerek yok.
💡 Profesyonel İpucu: Büyürken düzenli kalmak mı istiyorsunuz? ClickUp'taki Belgeler Merkezi'ni kullanarak sahip olduğunuz, oluşturduğunuz ve paylaştığınız tüm belgeleri tek bir yerde görebilirsiniz. Hatta ClickUp AI'ya sorarak doğal dil komutlarını kullanarak belgeleri hızlıca bulabilir veya belgenin anahtar kelimelerini hatırlıyorsanız ClickUp Bağlantılı Arama'yı kullanabilirsiniz!
Her şey tüm cihazlarınızda senkronize edilir. Hızlı çalışan, hareketlere iyi yanıt veren ve macOS ortamınıza mükemmel uyum sağlayan sorunsuz bir masaüstü deneyimi için Mac için ClickUp'ı indirebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Belge Merkezi ile tüm belgelerinizi tek bir merkezi konumda düzenli ve kolayca bulunabilir şekilde saklayın
- İç içe sayfalar ile ayrıntılı wiki'leri kolayca yönetin
- Odak Modu özelliğini kullanarak yalnızca üzerinde çalıştığınız bölümü vurgulayarak dikkatiniz dağılmadan yazın
- Eski veya kullanılmayan belgeleri silmeden gizleyin, çalışma alanınızı temiz ve aranabilir tutun
- Belgenizi net başlıklar, daraltılabilir bölümler ve uzun içeriklerde kolayca gezinmek için tıklanabilir genel bakış ile yapılandırın
- Belgeyi kimin oluşturduğunu ve en son düzenleyenin kim olduğunu, sürüm kontrolünü kolaylaştırmak için zaman damgalarıyla birlikte izleyin
- Toplantı notlarından SOP'lere kadar her şey için hazır, özelleştirilebilir şablonlarla projeleri veya belgeleri hızla başlatın
💡 Profesyonel İpucu: Yönetmesi kolay bir bilgi bankası oluşturmak istiyorsanız, bir şablonla başlayın. ClickUp'ın bilgi bankası şablonları, şirket içi kılavuzları, oryantasyon belgelerini ve takım SSS'lerini düzenlemek için sağlam bir yapı sağlar.
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın çok fazla özellik sunması nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu düşünüyor
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
G2 incelemesi, aracın çok yönlülüğünü övüyor:
ClickUp, tüm işlerimizi (görevler, belgeler, sohbetler ve hedefler) tek bir yerde merkezileştirir. Esnekliği eşsizdir: özel görünümler, otomasyonlar ve entegrasyonlar, iş akışlarını her takımın ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar. ClickUp'ın derinliği (bağımlılıklar ve gösterge panelleri gibi güçlü özellikler) ile kullanılabilirliği nasıl dengelediğini özellikle takdir ediyorum. Proje izleme, takım işbirliği ve iletişimi daha sorunsuz ve çok daha şeffaf hale getirdi.
ClickUp, tüm işlerimizi (görevler, belgeler, sohbetler ve hedefler) tek bir yerde merkezileştirir. Esnekliği eşsizdir: özel görünümler, otomasyonlar ve entegrasyonlar, iş akışlarını her takımın ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlama imkanı sunar. ClickUp'ın derinliği (bağımlılıklar ve gösterge panelleri gibi güçlü özellikler) ile kullanılabilirliği nasıl dengelediğini özellikle takdir ediyorum. Proje izleme, takım işbirliği ve iletişimi daha sorunsuz ve çok daha şeffaf hale getirdi.
2. LibreOffice Writer (Geniş dosya uyumluluğuna sahip tam özellikli kelime işlemci için en iyisi)
LibreOffice Writer, Mac kullanıcılarına abonelik olmadan profesyonel Word belgeleri oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunar.
Yazılım, .doc, .docx, .odt, .rtf ve .html dahil olmak üzere çok çeşitli biçimleri destekler, bu da onu geniş uyumluluk isteyen kullanıcılar için güçlü bir MS Word alternatifi haline getirir. Gelişmiş biçimlendirme araçları, yerleşik şablonlar ve dışa aktarma seçenekleriyle LibreOffice Writer kullanarak yüksek kaliteli belgeler oluşturabilirsiniz.
LibreOffice Writer'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş biçimlendirme seçeneklerine erişin: stiller, tablolar, başlıklar, dipnotlar
- PDF, EPUB ve diğer yaygın biçimlere dışa aktarın
- Yerleşik yazım denetimi, eş anlamlılar sözlüğü ve kelime sayma hesaplayıcısı ile yazma becerilerinizi geliştirin
- Tutarlı bir yapı için belge şablonlarından yararlanın
- Tamamen çevrimdışı çalışın; aracı kullanmak için internet bağlantısı gerekmez
LibreOffice Writer sınırlamaları
- Arayüz, modern Mac uygulamalarına kıyasla eski görünüyor
- Özelliklerin aralığı nedeniyle daha dik öğrenme eğrisi
- Yerleşik bulut senkronizasyonu veya gerçek zamanlı işbirliği yok
LibreOffice Writer fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
LibreOffice Writer puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
LibreOffice Writer hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:
LibreOffice'in güçlü özellikleri ve çeşitli belge biçimleriyle uyumluluğu sayesinde güçlü, açık kaynaklı bir paket olması nedeniyle bu programı takdir ediyorum. Topluluk odaklı geliştirme süreci, düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler sağlıyor.
LibreOffice'in güçlü özellikleri ve çeşitli belge biçimleriyle uyumluluğu sayesinde güçlü, açık kaynaklı bir paket olması nedeniyle bu programı takdir ediyorum. Topluluk odaklı geliştirme süreci, düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler sağlıyor.
3. Apple Pages (Zarif tasarım ve sorunsuz entegrasyon arayan Mac kullanıcıları için en iyisi)
Apple Pages, çoğu Apple aygıtında yerleşik olarak bulunur. Tasarıma önem veren, gerçek zamanlı işbirliği isteyen ve Apple ekosistemine doğal bir şekilde uyum sağlayan bir araç tercih eden Mac kullanıcıları için tasarlanmıştır.
Pürüzsüz geçişlerden iCloud, Mesajlar ve FaceTime ile derin entegrasyona kadar her şey Mac'te doğal hissettirir. Mac, iPad, iPhone ve hatta bir tarayıcıda takım arkadaşlarınızla canlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.
Microsoft Word'den geçiş yapıyorsanız, Pages ile MS Word dosyalarını sorunsuz bir şekilde açabilir, düzenleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz.
Apple Pages'ın en iyi özellikleri
- Tüm Apple cihazlarda ve web'de gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın
- Özgeçmişler, raporlar, kitaplar ve daha fazlası için 90'dan fazla Apple tasarımı şablondan yararlanın
- Değişiklik izleme, yorumlar ve vurgulamalar için yerleşik araçlardan yararlanın
- Görüntü, ses, video ve etkileşimli öğeleri eklemek için destek alın
- İşlerinizi otomatik olarak kaydedin, iCloud ile senkronize edin ve belgeleri çevrimdışı olarak kolayca düzenleyin
Apple Pages sınırlamaları
- Gelişmiş otomasyon veya ş Akışı araçları yoktur
- Apple dışındaki platformlarla sınırlı entegrasyon
- Akademik alıntılar veya makrolar gibi karmaşık biçimlendirmeler için ideal değildir
Apple Pages fiyatları
- Apple Pages, tüm Apple cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir
Apple Pages derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: İncelemeler mevcut değil
4. Google Dokümanlar (Gerçek zamanlı işbirliği ve bulut tabanlı düzenleme için en iyisi)
Google Dokümanlar, her yerden belge yazmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran tarayıcı tabanlı bir kelime işlemci. Takımlar için tasarlanmış olsa da, tek başına çalışanlar için de aynı derecede kullanışlıdır. Mac kullanıcıları hiçbir şey yüklemeden erişebilir ve her şey gerçek zamanlı olarak buluta senkronize edilir.
Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Kimlerin düzenleme yaptığını görebilir, yorum ekleyebilir ve "Kaydet" düğmesine tıklamadan önceki herhangi bir sürüme geri dönebilirsiniz. Bu, Microsoft Word alternatifi arayan Mac kullanıcıları için, özellikle hız ve esnekliği öncelikli olan takımlar için en erişilebilir seçeneklerden biridir.
Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri
- Canlı imleç izleme özelliği ile birden fazla kişi ile gerçek zamanlı düzenleme yapın
- Takımlar için yorumlar, öneriler ve yerleşik sohbet özelliği ile belgeleri birlikte oluşturun
- Sınırsız sürüm geçmişiyle otomatik kaydetme
- Herhangi bir tarayıcıdan veya cihazdan verilerinize erişin
- Özgeçmişler, raporlar ve daha fazlası için düzinelerce şablonu keşfedin
Google Dokümanlar sınırlamaları
- Tüm fonksiyonları kullanmak için aktif bir internet bağlantısı gerekir
- Biçimlendirme, karmaşık Microsoft Word dosyalarında bozulabilir
- Google Dokümanlar alternatiflerine kıyasla sınırlı çevrimdışı düzenleme ve daha az gelişmiş düzen seçenekleri
Google Dokümanlar fiyatlandırması
- Google hesabı ile ücretsiz
- İşletmeler için ücretli planlar Google Çalışma Alanı üzerinden sunulmaktadır
Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (28.000'den fazla yorum)
- G2: Yorumlar mevcut değil
Gerçek kullanıcılar Google Dokümanlar hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısının bu araç hakkında ne söylediğini görün:
Google Dokümanlar'ı gerçekten çok seviyorum ve neredeyse her gün kullanıyorum, yazdığım hikayeleri hızlıca gözden geçirmem gerektiğinde veya bazı belgeleri düzenlemem gerektiğinde, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak yapabiliyorum. Belgelerimi çevrimdışı olarak düzenleyebilmeyi ve çevrimiçi olduğumda değişikliklerin uygulanmasını gerçekten çok takdir ediyorum.
Google Dokümanlar'ı gerçekten çok seviyorum ve neredeyse her gün kullanıyorum, yazdığım hikayeleri hızlıca gözden geçirmem gerektiğinde veya bazı belgeleri düzenlemem gerektiğinde, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak yapabiliyorum. Belgelerimi çevrimdışı olarak düzenleyebilmeyi ve çevrimiçi olduğumda değişikliklerin uygulanmasını gerçekten çok takdir ediyorum.
📖 Ayrıca okuyun: Üstün Verimlilik için Temel MacBook Püf Noktaları
5. Apache OpenOffice Writer (Ücretsiz, açık kaynaklı bir kelime işlemci arayan kullanıcılar için en iyisi)
Apache OpenOffice Writer, ücretsiz, temel bir çevrimdışı kelime işlemci arıyorsanız sağlam bir seçimdir. Açık kaynaklı, çapraz platformdur ve Microsoft Word'ün sade bir alternatifini tercih eden kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Yazma, düzenleme ve biçimlendirme gibi temel özellikleri içerir ve tüm yaygın dosya biçimlerini destekler. Arayüzü eski görünüyor, ancak araç güvenilirdir. Bulut senkronizasyonu veya işbirliğine ihtiyacınız olmadığında raporlar, mektuplar ve formlar gibi basit görevler için idealdir.
Apache OpenOffice Writer'ın en iyi özellikleri
- .doc, .docx, .odt, .rtf ve .html dosyalarıyla çalışın
- Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve kelime sayımı gibi özelliklerle metinlerinizi düzeltin
- Tek tıklamayla dosyaları PDF'ye aktarın
- Uzun belgeler için çok sayfalı düzenleme görünümünden yararlanın
Apache OpenOffice Writer sınırlamaları
- Arayüzü eski görünüyor ve hantal hissedilebilir
- Bulut depolama veya işbirliği özellikleri yok
- Writer'ı kullanmak için tam paketi yüklemeniz gerekir
Apache OpenOffice Writer fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
Apache OpenOffice Writer derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Apache OpenOffice hakkında ne diyor?
İşte Capterra'nın incelemesi:
OpenOffice'i ilk kez, nakit sıkıntısı çeken bir kar amacı gütmeyen kuruluşta çalışırken kullanmaya başladım. Lisanslı yazılımlara alternatif olarak bunu önerdim. O günden beri başka bir yazılım kullanmadım. Lisanslı yazılımları (büyük M) yalnızca çalıştığım kuruluşun kurumsal lisans satın aldığı durumlarda kullanıyorum. OpenOffice'i 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak kullanıyorum!
OpenOffice'i ilk kez, nakit sıkıntısı çeken kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışırken kullanmaya başladım. Lisanslı yazılımın alternatifi olarak bunu tavsiye ettim. O günden beri başka bir yazılım kullanmadım. Lisanslı yazılımı (büyük M) yalnızca çalıştığım kuruluşun kurumsal lisans satın aldığı durumlarda kullanıyorum. OpenOffice'i 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak kullanıyorum!
6. Scrivener (Roman ve araştırma makaleleri gibi uzun formlu yazma projeleri için en iyisi)
Scrivener, büyük ve karmaşık belgeler üzerinde çalışan yazarlar için tasarlanmıştır. Roman, tez veya araştırma makalesi yazıyorsanız, işinizi daha küçük parçalara ayırmanıza, net bir şekilde düzenlemenize ve her şeyi tek bir yerde tutmanıza olanak tanıyan araçlar sunar.
Uygulamalar arasında geçiş yapmadan sahneler, notlar, ana hatlar ve taslaklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Arayüz, odaklanmak için tasarlanmıştır ve yapısı, büyük hacimli içerikleri kaybolmadan yönetmenize yardımcı olur.
Scrivener'ın en iyi özellikleri
- Taslakları, notları ve bölümleri düzenlemek için Binder görünümünü kullanın
- Görsel planlama için Corkboard ve Outliner'a güvenin
- Bölünmüş ekran modunu kullanarak araştırma ve taslakları yan yana görünümde görüntüleyin
- Kompozisyon modu ile yazarken dikkatinizi dağıtan unsurları azaltın
- Kitap, makale ve senaryo yazmak için özel şablonlarla projelerinize bir adım önde başlayın
Scrivener sınırlamaları
- Derinliği nedeniyle öğrenmesi zaman alır
- Gerçek zamanlı işbirliği veya bulut senkronizasyonu yok
- Cihazlar arasında senkronizasyon için üçüncü taraf depolama gerekir
Scrivener fiyatlandırması
- macOS için Standart Lisans: 49,00 $ (tek seferlik ücret)
- macOS için Eğitim Lisansı: 41,65 $ (tek seferlik ücret)
Scrivener derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Scrivener hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısının bu araç hakkında ne söylediğini görün:
Satın alın veya en azından deneme sürümünü deneyin. Uzun kitaplar, makaleler ve hemen hemen her şey için kullanıyorum. Çok seviyorum. Bulduğum hiçbir şey buna yaklaşamıyor. Bu arada, Mac'te sürüm 3.0'ı kullanıyorum, ancak Windows sürümü de iyi yorumlar alıyor.
Satın alın veya en azından deneme sürümünü deneyin. Uzun kitaplar, makaleler ve hemen hemen her şey için kullanıyorum. Çok seviyorum. Bulduğum hiçbir şey buna yaklaşamıyor. Bu arada, Mac'te sürüm 3.0'ı kullanıyorum, ancak Windows sürümü de iyi yorumlar alıyor.
📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi Belge Otomasyon Yazılımları
7. Mellel (Gelişmiş biçimlendirme gereksinimleri olan akademik ve teknik yazılar için en iyisi)
Mellel, yapı ve hassasiyete ihtiyaç duyan yazarlar için tasarlanmıştır. Uzun, ayrıntılı belgeler ve karmaşık biçimlendirme ile çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve teknik yazarlar için özellikle kullanışlıdır.
Otomatik başlık, canlı bibliyografya, çok dilli dizgi ve gelişmiş not sistemleri gibi araçlarla Mellel, sayfalarınızın düzenlenmesi ve sunulması üzerinde tam kontrol sağlar. Özellikle alıntılar, referanslar ve biçimlendirme kurallarının önemli olduğu ciddi yazılar için tasarlanmıştır.
Mellel'in en iyi özellikleri
- Belge yapısını yönetmek için otomatik başlıklar ve anahat görünümünü kullanın
- Birden fazla dipnot ve son not akışı alın
- Bookends ile canlı alıntı ve kaynakça desteğine erişin
- Yerleşik sağdan sola arayüz ve çok dilli belgelerle farklı dillerde kolayca yazın
- Uzun sayfalarda tutarlı biçimlendirme için özel stillerden yararlanın
Mellel sınırlamaları
- Arayüz, Word kullanıcılarına yabancı gelebilir
- Gerçek zamanlı işbirliği veya bulut özellikleri yok
- Özel özellikleri nedeniyle öğrenmesi zaman alır
Mellel fiyatlandırması
- Mellel for Mac: 69 $ (tek seferlik ödeme)
Mellel puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Mellel hakkında ne diyor?
G2'deki bir kullanıcı paylaşıyor:
Mellel'i önerdiğim/beğendiğim bazı alanlar şunlardır:
1. Fiyat, kullanım için değer. 2. Otomatik başlıklar ve dış görünümler harika bir özellik. 3. Ücretsiz deneme seçeneği de en iyisidir, ancak bir kez deneyenler her zaman kullanmaya devam eder.
Mellel'i önerdiğim/beğendiğim bazı alanlar şunlardır:
1. Fiyat, kullanım için değer. 2. Otomatik başlıklar ve dış görünümler harika bir özellik. 3. Ücretsiz deneme seçeneği de en iyisidir, ancak bir kez deneyenler her zaman kullanmaya devam eder.
📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir.
ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.
8. Nisus Writer Pro (Kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle profesyonel yazım için en iyisi)
Nisus Writer Pro, araçları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen yazarlar için geliştirilmiştir. Hızlı, esnek ve macOS için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun içeriklerden teknik yazılara kadar, Mac uygulamasının basitliği ile profesyonel bir düzenleyicinin gücünü sunar.
Araç çubukları, kısayollar, stiller ve makrolar gibi neredeyse her şeyi özelleştirebilirsiniz. İster bir dilde ister beş dilde yazın, ister gelişmiş arama ve değiştirme özelliğine ihtiyaç duyun, ister tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek isteyin, Nisus Writer Pro işinizi kendi tarzınızda yapmanıza yardımcı olur.
Nisus Writer Pro'nun en iyi özellikleri
- Tam klavye kısayolları ve araç çubuğu özelleştirme ile istediğiniz gibi yazın
- PowerFind ve düzenli ifadelerle gelişmiş arama özelliği sayesinde her şeyi kolayca bulun
- Yerleşik sağdan sola dil ve çok dilli desteğe erişin
- Değişiklikleri, yorumları ve sürüm geçmişini kolaylıkla izleyin
- Alıntı yönetimi için Bookends ile entegre edin
Nisus Writer Pro sınırlamaları
- Apple ekosistemi dışında sınırlı uyumluluk
- Gerçek zamanlı işbirliği yok
Nisus Writer Pro fiyatlandırması
- Standart lisans: 65 $ (tek seferlik ödeme)
Nisus Writer Pro puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Nisus Writer Pro hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Bu araç, İçindekiler oluşturucu, koyu mod, bölünmüş görünüm vb. gibi güçlü özelliklere sahiptir.
Bu araç, İçindekiler oluşturucu, koyu mod, bölünmüş görünüm vb. gibi güçlü özelliklere sahiptir.
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Belge İşbirliği Yazılım Araçları
9. ONLYOFFICE DocSpace (Farklı biçimler arasında uyumluluk ile ortak düzenleme için en iyisi)
ONLYOFFICE Belge Düzenleyici, Microsoft Word hissini verir, ancak daha güçlü işbirliği ve daha geniş biçim desteği sunar. Biçimlendirme veya yapı kontrolünü kaybetmeden projeler üzerinde birlikte çalışması gereken takımlar için tasarlanmıştır.
Gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, yorum bırakabilir ve cihazlar arasında değişiklikleri izleyebilirsiniz. .docx, .odt, .pdf ve düzinelerce diğer biçimlerle uyumludur, böylece dönüştürme veya uyumluluk sorunları olmadan dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.
ONLYOFFICE DocSpace'in en iyi özellikleri
- Rol tabanlı erişim kontrolü ile gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın
- Aşağıdakiler dahil 50'den fazla dosya biçiminden yararlanın: .docx, .odt, .pdf ve .html
- Sürüm geçmişi, yorumlar ve yerleşik sohbet özelliği ile kolayca işbirliği yapın ve değişiklikleri izleyin
- Profesyonel belgeler için gelişmiş biçimlendirme araçları edinin
- Eklentilerle (eş anlamlılar sözlüğü, çevirmen veya WordPress gibi) yetenekleri genişletin
ONLYOFFICE DocSpace sınırlamaları
- Mac App Store'da yerel Mac uygulaması yoktur
- Karmaşık Word belgelerinde ara sıra görülen biçimlendirme sorunları
ONLYOFFICE DocSpace fiyatlandırması
- İş Bulutu: Yönetici başına aylık 20 $
- Enterprise On-premises: Sunucu başına 6550 $
ONLYOFFICE DocSpace puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar ONLYOFFICE DocSpace hakkında ne diyor?
G2 incelemesinden alıntı:
ONLYOFFICE içindeki DocSpace, belge düzenleyici, sohbet ve video görüşmeleri gibi işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştirme yeteneğini gösterir. Bu, belgeleri ve dosyaları takımımla kolayca paylaşmamı ve böylece farklı projelerimizin iş akışını kolaylaştırmamı sağlar.
ONLYOFFICE içindeki DocSpace, belge düzenleyici, sohbet ve video görüşmeleri gibi işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştirme yeteneğini gösterir. Bu, belgeleri ve dosyaları takımımla kolayca paylaşmamı ve böylece farklı projelerimizin iş akışını kolaylaştırmamı sağlar.
10. BBEDIT 15 (Güçlü arama özellikleriyle metin düzenleme ve kodlama için en iyisi)
BBEdit 15, ham metinle çalışan kişiler, yani geliştiriciler, teknik yazarlar ve hassasiyet gerektiren herkes için tasarlanmıştır. Tipik bir kelime işlemci değildir. Büyük ölçekli, temiz ve yapılandırılmış yazma ve düzenleme için bir araçtır.
Binlerce dosyada arama yapabilir, içeriği desenlerle düzenleyebilir ve düzinelerce programlama veya işaretleme dilinde yazabilirsiniz. Hızlı, odaklanmış ve metinleri üzerinde ciddi kontrol sahibi olması gereken Mac kullanıcıları için tasarlanmıştır.
BBEDIT 15 en iyi özellik
- Grep desen desteği ile çoklu dosya arama ve değiştirme özelliğine erişin
- Birçok dil için sözdizimi vurgulaması ve kod katlama desteği alın
- Git ve Subversion ile entegrasyon
- Uzaktan düzenleme için yerleşik FTP ve SFTP'yi kullanın
- HTML ve Markdown metinleri için canlı önizlemeler alın
BBEDIT 15 sınırlamaları
- İşbirliği veya gerçek zamanlı düzenleme yok
- Biçimlendirilmiş belgeler veya sayfa düzenleri için tasarlanmamıştır
- Geleneksel kelime işlemcilere alışkınsanız, öğrenme süreci biraz zor olabilir
BBEDIT 15 fiyatlandırması
- Bireysel: 59,99 $
- 14. x sürümünden yükseltme: 29,99 $
- 13. x veya önceki sürümlerden yükseltme: 39,99 $
- Mac App Store'dan yükseltin: 39,99 $
- Çoklu Kullanıcı Fiyatlandırması: Özel fiyatlandırma
BBEDIT 15 puan ve yorum
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: AI ile En İyi Yazma Asistanı Yazılımları
ClickUp'ın Word'den Daha Fazlası Olmasının Nedenleri
ClickUp, boş bir sayfadan daha fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için güçlü bir Microsoft Office Word alternatifidir. Yazma, planlama, izleme ve paylaşım için bir alan sunar ve hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Temel kelime işlemcilerin ötesine geçmeye hazırsanız, ClickUp'a daha yakından bakmaya değer. ClickUp sadece Word'ün yerine geçmekle kalmaz, tüm Office paketinin yerini alabilir.
Her şeyi birbirine bağlı tutmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Notlar görevlere bağlanır. Belgeler işin yapıldığı yerde bulunur. Yorumlar bir sonraki adımlara dönüşür. Sekmeler arasında geçiş yapmaya, klasörleri karıştırmaya gerek yok.
ClickUp'ı bugün deneyin ve belgelerinizi ve iş akışınızı tek bir yerde birleştirin.