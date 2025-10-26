2025'te Yaratıcı Proje Yönetimi için En İyi 10 ShotGrid Alternatifi

Yaratıcı iş akışları daha karmaşık hale geldikçe ve zaman çizelgeleri daraldıkça, takımlar esnek, sezgisel ve sorunsuz işbirliği ve onayları desteklemek için tasarlanmış proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyar.

ShotGrid sağlam bir çözüm olsa da, her takım için, özellikle daha modern bir arayüz, daha kolay kullanım veya daha geniş özel seçenekleri arayan takımlar için uygun olmayabilir.

Bu blogda, ShotGrid'in en iyi alternatiflerini derledik. Bu alternatifler, aynı güçlü özellikleri daha uyarlanabilir bir kullanıcı deneyimi ile isteyen yaratıcı takımlar için mükemmeldir.

En İyi ShotGrid Alternatiflerine Genel Bakış

Neden ShotGrid Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

ShotGrid, daha küçük takımların veya daha fazla esneklik arayanların değişen ihtiyaçlarına her zaman uygun olmayabilir. İşte birçok yaratıcı takımın alternatifler aramasının nedenleri:

Zor öğrenme eğrisi: ShotGrid'in karmaşık arayüzü ve teknik kurulumunun, özellikle daha küçük veya teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için işe alım sürecini yavaşlatması olasıdır

Yüksek maliyet: Fiyatlandırması genellikle büyük stüdyolar için uygundur, ancak bağımsız takımlar, serbest çalışanlar veya daha kısıtlı bütçeleri olan ajanslar için aşırı pahalı olabilir

katı ş akışı: *Öncelikle film, VFX ve animasyon süreçleri için tasarlanan ShotGrid, daha çeşitli veya karma süreçlere sahip takımlar için esnek olmayan bir araç olarak algılanabilir

Sınırlı kullanıcı deneyimi: Arayüz eski ve sezgisel olmayan bir his verebilir, bu da günlük verimliliği ve yaratıcı ivmeyi etkiler

özelleştirmeye aşırı bağımlılık: *Birçok takım, platformu ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için teknik uzmanlara veya özel komut dosyalarına ihtiyaç duyduklarını fark ediyor

Artık daha iyi seçenekler var: Yeni araçlar, ShotGrid'in ek yükü olmadan modern kullanıcı arayüzü, yerleşik Yeni araçlar, ShotGrid'in ek yükü olmadan modern kullanıcı arayüzü, yerleşik işyeri işbirliği , bulut özellikler ve kolay entegrasyonlar sunuyor

Kullanılacak En İyi ShotGrid Alternatifleri

Başlamaya hazır mısınız? ShotGrid yerine kullanabileceğiniz, özenle seçilmiş bu proje yönetimi çözümlerini keşfedin:

1. ClickUp (Proje izleme ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp'ta işbirliğine dayalı, yaratıcı, yapay zeka destekli ş akışı oluşturun

Yaratıcı takımınızın çalışmaları kaotik Slack konular, dağınık Google Dokümanlar ve "En son dosya nerede?" e-postalarıyla doluysa, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, beklediğiniz netlik anıdır.

Sadece proje yöneticileri için değil, kendileri kadar hızlı hareket eden bir çalışma alanına ihtiyaç duyan tasarımcılar, video düzenleyicileri, metin yazarları ve sanat yönetmenleri için de geliştirilmiştir. Aslında, Sequeent gibi kuruluşlar işlerini merkezileştirerek ClickUp ile verimliliklerini %50 artırmıştır.

ClickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi merkezi , birden fazla müşteri, sıkı zaman çizelgeleri ve sonsuz geri bildirim döngüleri ile uğraşan yaratıcı takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu merkez, sürekli sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya "en son sürümü bulma" oyununu oynamanıza gerek kalmadan, temiz ş akışları oluşturmanıza, projelerinizi özetinden teslimata kadar görselleştirmenize ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır

Yaratıcı işleri nasıl yönetebileceğinizi ve ClickUp'ta bir varlık kitaplığı nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin 👇

ClickUp Proje Yönetimi ile yaratıcı takımları ve kampanyaları koordine edin

ClickUp Proje Yönetimi paketi ile animasyon proje yönetimi, post prodüksiyon, oyun varlık incelemeleri veya kampanya lansmanları gibi süreçlerinizi esnek bir şekilde tasarlayabilirsiniz.

Ayrıca, projelerin "Konsept" aşamasından "Nihai Teslim" (veya "Müşteri Yine Fikrini Değiştirdi") aşamasına kadar nasıl ilerlediğini tam olarak kontrol edebilirsiniz. Görev durumlarını özelleştirebilir, öncelikler atayabilir, bağımlılıklar ekleyebilir ve hatta tekrarlayan adımları yönetmek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayabilirsiniz. Video oyunu geliştirme veya üretim süreciniz iki adımdan yirmi adıma kadar olsun, bu araç size uygundur.

Ş Akışı için farklı ClickUp Görünümleri oluşturun — tasarım takımınız için bir Kanban panosu, üreticiniz için bir Gantt şeması ve serbest çalışanlar için basit bir yapılacak listesi gibi — böylece herkes sistemi bozmadan istediği gibi çalışabilir.

ClickUp Belge, yaratıcı özetleri doğrudan çalışma alanınızda yazmanıza, düzenlemenize ve paylaşımınıza olanak tanır. Bunları görevlerle ilişkilendirin, takım üyelerini atayın ve gerçek zamanlı olarak yorum yapın. Zengin metin düzenleme, kontrol listeleri ve gömülü medya ile senaryo taslaklarından marka kılavuzlarına kadar her şey için idealdir.

ClickUp Beyaz Tahta'da fikirlerinizi taslak haline getirin, merkezi geri bildirimler toplayın ve ş akışları oluşturun

Yeni bir kampanya için beyin fırtınası mı yapıyorsunuz yoksa bir karakterin yolculuğunu mu harita mı yapıyorsunuz?

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınıza platformdan ayrılmadan sürükle, bırak, çiz, plan ve yüksek sesle düşünmek için görsel bir oyun alanı sunar. Yapışkan notları anında görevlere dönüştürebilir, sahiplerini atayabilir ve fikir oluşturma aşamasından uygulamaya kadar akışı sürdürebilirsiniz.

Özellikle müşterilere konsept sunmak veya ön üretim aşamasında görselleri planlamak için kullanışlıdır.

ClickUp Zaman Takibi ile tasarımcılar ve düzenleyiciler her görev için saatlerini yerel olarak kaydedebilir ve proje yöneticileri tek bir projeyi yürütmek için üç farklı uygulama kullanmaktan kurtulabilir. Hedefler belirleyebilir, dönüm noktalarına göre ilerlemeyi takip edebilir ve projelerin son teslim tarihlerine veya bütçelere göre nasıl ilerlediğini görselleştirebilirsiniz.

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları izlemeyi mi gerekiyor? Bu da halledildi.

Figma, Adobe Creative Cloud, InVision ve daha fazlasıyla ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak tasarım dosyalarını ek dosya olarak ekleyebilir, canlı önizlemeleri görevlere ekleyebilir ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayabilirsiniz. Tasarımcılar, takımı bilgilendirmek için iş akışlarını kesintiye uğratmak zorunda kalmazlar ve proje yöneticileri de sürekli "Hazır mı?" diye sormak zorunda kalmazlar

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş gizlilik denetimleri ve rol bazlı izinlerle erişimi sınırlayın

Görevler, belgeler ve panolar için genel veya gizli bağlantıları paylaşım olarak kullanın

İş yükü yönetimi ve zaman tahmini ile kapasiteyi planlayın

Google Takvim ve Outlook Takvim'inizi ClickUp Takvim ile senkronizasyon yaparak toplantılarınızı ve programlarınızı takip edin

ClickUp Clips'in görevlerdeki yerel ekran kaydetme özelliği ile ekran kılavuzlarını kaydedin

Esnek tekrar seçenekleriyle yineleyen görevleri planlayın

Asana, Trello, Jira ve Excel gibi araçlardan verileri kolaylıkla içe aktarın

ClickUp sınırları

Platform, özellikle daha temel araçlardan geçiş yapmaya odaklanan takımlar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedef ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar.

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedef ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Ekip işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Docs görevlerle doğrudan bağlantılıdır, böylece tasarım özetiniz sadece bir dosya değil, gerçek işlerle bağlantılı canlı bir belge haline gelir.

2. Prism Pipeline (3D ve VFX prodüksiyon takımları için en iyisi)

prism Pipeline aracılığıyla

Prism Pipeline, tüm medya projelerinize düzen getiren, hafif ve sanatçı odaklı bir çözümdür. Varlıkları sessizce düzenler, sürüm yönetimini gerçekleştirir ve mevcut araçlarınıza entegre olur; proje yönetimi yazılımınızla birlikte pratik bir dijital varlık yönetimi sunar.

Maya, Blender, Houdini, Nuke ve Unreal'daki CG boru hatları için özel olarak tasarlanmış olan bu araç, boru hattı geliştirme konusunda doktora derecesine sahip olmanıza gerek kalmadan fikir üretme, dosya yönetimi, sürüm kontrolü ve render işlemlerine yapı kazandırır. Temelde açık kaynaklı olan bu araç, film ve televizyon işlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere bağımsız takımlar ve daha büyük VFX stüdyoları tarafından güvenilen, üretime hazır bir araç haline gelmiştir.

Net görsel iletişime ihtiyaç duyan takımlar için Prism, DCC'ler içinde inceleme ve onay ş akışlarını ve entegre görev yönetimini destekler, böylece sürekli araç değiştirmeden yaratıcı takımları yönetebilirsiniz.

Prism Pipeline'ın en iyi özellikleri

Akıllı adlandırma kuralları ve yapılandırılmış klasörler kullanarak medya dosyalarını ve sürümlerini otomatik olarak düzenleyin

Görevleri doğrudan DCC'ler (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal) içinde atayın ve yönetin

Dahili medya oynatıcıda, iç geri bildirim için açıklamalar ve notlar ile işleri inceleyin

Windows, Mac ve Linux desteğiyle farklı işletim sistemleri arasında işbirliği yapın

Şirket içi uzantılar ve araçlar için açık kaynak esnekliği sayesinde iş akışlarını özel hale getirin.

Prism Pipeline sınırları

Zaman çizelgeleri veya iş yükü raporları gibi geleneksel proje yönetimi araçları sunmaz.

Özellikle teknoloji lideri olmayan takımlar için, bazı kısımlarda geliştirici odaklı hissedilebilir.

Prism Pipeline fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 22 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 52 $

Prism Pipeline derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır.

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar Prism Pipeline hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Ben de birkaç yıldır evde prism kullanıcısı olarak kullanıyorum ve çok sağlam bir yazılım.

Ben de birkaç yıldır evde prism kullanıcısı olarak kullanıyorum ve çok sağlam bir yazılım.

👀 Biliyor muydunuz? Avengers: Endgame filmindeki görsel efektler , 2.500'den fazla görsel efekt çekimini içeriyordu ve farklı kıtalardaki birçok stüdyo uzaktan işbirliği yaptı.

3. Frame. io (Video incelemesi ve hızlı müşteri geri bildirimi için en iyisi)

Son teslim tarihleri e-posta konuları beklemez. Frame. io tam da bu sorunu çözmek için var.

Video ile iş yapan ve onayları takip etmek, Slack mesajlarını araştırmak veya hangi sürümün "final_final3. mp4" olduğunu beşinci kez açıklamakla zaman kaybetmeyi göze alamayan yaratıcılar için tasarlanmıştır. (Evet, hepimiz bu durumu yaşamışızdır. )

Frame. io, düzenleyiciler, yapımcılar, hareket tasarımcıları ve müşteriler tarafından kullanılır ve düzenleme ve eğlence yazılımınıza doğrudan bağlanır, böylece hızlandırılmış geri bildirimler işin yapıldığı yerde kalır.

Frame. io'nun en iyi özellikleri

Yüksek çözünürlüklü video için optimize edilmiş bulut depolama ile görüntüleri anında yükleyin ve düzenleyin.

Çerçeve hassasiyetinde yorumlar ve ekran üstü açıklamalarla çevrimiçi prova yazılımı hakkında kesin geri bildirimler toplayın (artık "hangi kısım?" diye tahminde bulunmanıza gerek yok).

Tarayıcıda sorunsuz oynatma için medyayı otomatik olarak dönüştürürken, son teslimat için kaynak dosyaları olduğu gibi koruyun.

Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects ve DaVinci Resolve ile doğrudan entegre ederek zaman çizelgesinde sorunsuz incelemeler yapın.

Sürümleri otomatik olarak yönetin, hızlı başvuru için revizyonların temiz bir geçmişini saklayın.

İzinler, filigran ve şifre koruması ile müşteriye sunulan içeriğe erişimi kontrol edin.

Masaüstü, mobil cihazlar ve hatta iPad'den her yerden paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Frame.io sınırları

Video takımları için en uygun; daha geniş kapsamlı yaratıcı proje planlaması için daha az kullanışlı

Ücretsiz plan, büyük medya dosyaları veya yoğun inceleme döngüleri olan takımlar için kısıtlayıcı olabilir.

Frame.io fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 15 $/üye + vergi

Takım : 25 $/üye + vergi

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Frame.io puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Frame.io hakkında ne diyor?

Capterra'dan bir yorumcu şöyle diyor:

Frame'i kullanma bakış açım biraz benzersizdir, çünkü onu doğrudan yaratıcılık için kullanmıyorum, ancak müşterilerimle yaratıcı konseptleri paylaşmak ve sunmak için kullanıyorum ve bu amaç için harika bir araç. Sunum yapmak ve düzenli kalmak çok kolay. *

Frame'i kullanma bakış açım biraz benzersizdir, çünkü onu doğrudan yaratıcılık için kullanmıyorum, ancak müşterilerimle yaratıcı konseptleri paylaşmak ve sunmak için kullanıyorum ve bu amaç için harika bir araç. Sunum yapmak ve düzenli kalmak çok kolay. *

👀 Biliyor muydunuz: Mad Max: Fury Road filmi, iki saatlik bir film için 480 saatten fazla ham çekim yaptı. Bu, modern film tarihinin en yüksek çekim oranlarından biri olan yaklaşık 240:1'dir. Düzenleyiciler aylarca günlük çekimlerle boğuldu.

4. ftrack (Uçtan uca yaratıcı izleme için en iyisi)

ftrack aracılığıyla

VFX, animasyon ve post prodüksiyon takımları düşünülerek tasarlanan ftrack, üretim izleme, inceleme ve takım işbirliğini tek bir yapılandırılmış platformda birleştirir. Yaratıcıların nasıl iş yaptığını anlamak için geliştirilmiştir.

Netflix tedarikçileri de dahil olmak üzere büyük stüdyolar tarafından halihazırda kullanılan ftrack, karmaşık süreçlere netlik kazandırır. Prodüktörler ve sanatçılar, yaratıcı planlamanın tipik kaosunu yaşamadan kimin neyi ne zaman yapacaklarını ve bunun büyük resme nasıl uyduğunu görebilirler.

Ve küçük iç takımlardan tam donanımlı uzaktan stüdyolara kadar her ölçekte kullanılabilir.

ftrack'in en iyi özellikleri

Ayrıntılı zaman çizelgeleri ve bağımlılıklara odaklanan üretim sürecinde farklı görevleri ve varlıkları takip edin

Gerçek zamanlı geri bildirim ve sürüm karşılaştırmalarıyla medyayı tarayıcıda inceleyin

Proje aşamalarına bağlı notlar, durum güncellemeleri ve bildirimlerle takımlar arasında işbirliği yapın

Yaratıcı iş akışı yönetimi için özel olarak tasarlanmış Gantt tarzı zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri kullanarak proje ilerlemesini görselleştirin

Maya, Nuke ve After Effects gibi DCC araçlarıyla entegre ederek sanatçıların akışını sürdürmelerini sağlayın

Python API ve gelişmiş özelleştirme için entegrasyonlarla ş akışlarını otomasyon edin

ftrack sınırları

Derin üretim düzeyinde izleme ihtiyacı olmayan daha küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

Fiyatlar, yeni başlayan bağımsız stüdyolar veya serbest çalışanlar için yüksek olabilir

ftrack fiyatlandırması

İnceleme: Kullanıcı başına aylık 10 $

Studio: Kullanıcı başına aylık 25 $

ftrack puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ftrack hakkında ne diyor?

Capterra'dan bir yorumcu şöyle diyor:

Kaynakların görünürlüğü ve görevlerin genel görünümü iyi. Birçok özelliğin özelleştirilebilir olması ve farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilmesi çok iyi. Arayüzü iyi.

Kaynakların görünürlüğü ve görevlerin genel görünümü iyi. Birçok özelliğin özelleştirilebilir olması ve farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilmesi çok iyi. Arayüzü iyi.

👀 Biliyor muydunuz: Ürün yöneticilerinin %20'si, en büyük verimlilik düşmanı olarak düzensizliği gösteriyor. Bu, post prodüksiyon ve VFX alanındaki yaratıcı takımların karmaşık ş akışlarını yönetirken sıklıkla karşılaştıkları bir zorluktur.

5. Krock (Yaratıcı ajanslar ve storyboard işbirliği için en iyisi)

via Krock

Ajanslar, video yapımcıları, illüstratörler ve storyboard sanatçıları düşünülerek geliştirilen Krock, kullanıcıları çok fazla düğme ve ayar ile boğmadan yaratıcı incelemeleri basitleştirir.

Görseller ve müşteri onay ş Akışları süreçlerinizin merkezindeyse, bu platform tam size göre. Zaman çizelgeleri, geri bildirim konular ve görev atamalarının kaos olmadan bir arada bulunduğu, görsel odaklı bir platform olarak düşünün.

Özel iş akışları oluşturabilir, varlıkları paylaşım, kare kare geri bildirim alabilir ve sonsuz e-posta döngüleri olmadan müşterileri sürece dahil edebilirsiniz.

Krock'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir arayüzde, taslaklardan teslimata kadar yaratıcı proje aşamalarına uyarlanmış görsel süreçler oluşturun

Video, görüntüler, PDF'ler ve storyboard şablonları hakkında kare hassasiyetinde, bağlamsal geri bildirimler toplayın

Görsel varlıkların hemen yanında görevleri atayın ve yapılacakları yönetin

Markalı portallar ve şifre korumalı bağlantılar kullanarak müşteri ile paylaşımınızı kolayca gerçekleştirin

Yan yana karşılaştırmalarla sürümleri otomatik olarak izleme

Müşteriler, ekip arkadaşları ve serbest çalışanlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Krock sınırları

Büyük üretim süreçleri veya teknik entegrasyonlar için ideal değildir

Mobil fonksiyon sınırlıdır — en iyi deneyim masaüstü bilgisayarda elde edilir

Krock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14 $

Sınırsız: 400 $/ay

Krock puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Krock hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Takım üyeleri ve dış müşteriler arasındaki işbirliğini geliştirdi. Meslektaşlarımız, platformun sağlam proje izleme ve geri bildirim fonksiyonlarını övdü.

Takım üyeleri ve dış müşteriler arasındaki işbirliğini geliştirdi. Meslektaşlarımız, platformun sağlam proje izleme ve geri bildirim fonksiyonlarını övdü.

6. ReviewStudio (Yaratıcı incelemeler ve müşteri onayları için en iyisi)

reviewStudio aracılığıyla

Projeniz e-postalar, Slack mesajları ve monitörünüzdeki yapışkan notlara dağılmış geri bildirimlerle boğuluyorsa, ReviewStudio size yardımcı olabilir. Bu araç, gereksiz proje yönetimi eklemeleri olmadan tüm medya projeleri için yapılandırılmış, sürüm kontrollü yaratıcı incelemelere ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiştir.

ReviewStudio, tamamen yaratıcıların, ajansların ve video takımlarının geri bildirimleri toplamasına, düzenlemesine ve bunlara göre hareket etmesine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Tüm medya türlerinde iş yapar (video, görüntüler, PDF'ler ve hatta web siteleri yükleyebilirsiniz) ve kaotik gidip gelmeleri temiz, bağlamsal konuşmalara dönüştürür.

Müşterinin "öne çıkmasını sağlayın" derken ne demek istediğini tahmin etmek yerine, zaman damgası içeren görsel yorumlar ve karışıklığa yer bırakmayan işaretleme araçları elde edersiniz. Her şeyi yapmaya çalışmadığı için hafif ve hızlıdır, teknolojiye uzak müşteriler için bile kullanımı kolaydır.

ReviewStudio'nun en iyi özellikleri

Hassas işaretleme araçlarıyla video, PDF'ler, görüntüler ve web sayfaları hakkında görsel geri bildirim toplayın

Daha hızlı onaylar ve bağlam için sürümleri yan yana karşılaştırın

Durum güncellemeleri ve gözden geçirenlerin atamalarıyla inceleme aşamalarını izleme

Roller, izinleri ve markalamayı kullanarak ş akışlarını özel hale getirin

Güvenli bağlantılar aracılığıyla müşterilerle zahmetsizce paylaşım yapın — oturum açmaya gerek yok

Gerçek zamanlı bildirimler alın, böylece kimse inceleme döngüsünü kaçırmasın

ReviewStudio sınırları

Yalnızca inceleme/onay sürecine odaklanır — yerleşik görev veya proje yönetimi araçları yoktur

Arayüz, modern gösterge panellerine alışkın takımlar için biraz eski moda gelebilir

ReviewStudio fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Studio puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2 : 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ReviewStudio hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Review Studio'nun kullanımı gerçekten çok basit. İhtiyacımız olan tüm özellikler bu harika araçta mevcut. Müşterilerimizin %100'ü bu aracı onaylıyor. Müşterilerimle iletişim kurmak için kullandığım en iyi araç gerçekten bu. Her gün ve her projede (CGI veya animasyonlar) kullanıyoruz.

Review Studio'nun kullanımı gerçekten çok basit. İhtiyacımız olan tüm özellikler bu harika araçta mevcut. Müşterilerimizin %100'ü bu aracı onaylıyor. Müşterilerimle iletişim kurmak için kullandığım en iyi araç gerçekten bu. Her gün ve her projede (CGI veya animasyonlar) kullanıyoruz.

7. Cage (Görsel satış varlıkları işbirliği ve müşteri geri bildirimi için en iyisi)

cage aracılığıyla

Sunumlar, markalı teklifler veya video demoları gibi tasarım ağırlıklı materyallerle iş yapan satış takımları için görsel geri bildirimi basitleştiren bir araca sahip olmak çok önemlidir. Cage işte bu noktada yardımcı olur.

Bu araç, iç takımlar ve müşteriler için görsel içeriği karışıklık olmadan inceleyip yorumlayabileceği ve onaylayabileceği merkezi bir hub görevi görür. Geleneksel CRM'ler veya görev yöneticilerinden farklı olarak Cage, netlik ve hızlı yinelemenin anlaşmayı ilerleten görsel odaklı bir ş akışında başarılıdır.

Cage'in en iyi özellikleri

Piksel hassasiyetinde açıklamalarla videolara, PDF'lere ve görüntülere doğrudan yorum yapın

Geri bildirim yorumlarından tasarımcılara veya satış temsilcilerine görevler atayın

Sürüm geçmişi ve onay ş Akışları ile değişiklikleri ve onayları izleme

Hesap gerektirmeden müşterileri veya paydaşları davet edin

Görsel tartışmaları ve güncellemeleri tek bir izlenebilir konu üzerinde merkezileştirin

Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud ve daha fazlasıyla entegre edin

Kafes sınırlamaları

Metin ağırlıklı veya çağrı odaklı satış takımları için daha az etkilidir

Sınırlı otomasyon ve boru hattı araçları, en iyi satış platformuyla birlikte kullanıldığında

Kafes fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Cage derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Cage hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Cage, proje yönetimini denetlemek ve takımınız içindeki kişilere görevler atamak için çok yararlıdır. Projeleri daha küçük görevlere bölerek ve herkesi bilgilendirerek, son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olabilir.

Cage, proje yönetimini denetlemek ve takımınız içindeki kişilere görevler atamak için çok yararlıdır. Projeleri daha küçük görevlere bölerek ve herkesi bilgilendirerek, son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olabilir.

🧠 İlginç bilgi: AI'nın proje yönetimi görevlerinin %80'ini üstlenmesi bekleniyor. Bu da otomasyonu ve yaratıcı ş akışlarını destekleyen araçları her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

8. Monday. com (Esnek şablonlarla görsel görev planlaması için en iyisi)

Monday.com, takımlara gerçek bir netlik sağlar — sekmeler ve grafiklerin arasında kaybolan türden değil, neler olup bittiğini ve kimin ne yaptığını gösteren türden bir netlik.

Bu, film prodüksiyon programları, içerik takvimleri ve kampanya lansmanlarını aynı anda yürütmek zorunda olan yaratıcı takımlar için özellikle yararlıdır. Özelleştirilebilir panolarla, sıfırdan başlamadan post prodüksiyon aşaması boru hattı, video düzenleme izleyici veya içerik inceleme akışını ayarlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Hem planlamacılar hem de yaratıcılar için uygun olması.

Yaratıcı geri bildirim veya sürüm kontrolü için özel olarak tasarlanmamış olsa da, diğer araçlarla uyumlu bir şekilde çalışır. Zaman çizelgeleri, otomasyon, form ve gösterge paneli ekleyin ve katı kurallara bağlı olmayan, yapılandırılmış bir ortam isteyen takımlar için sağlam bir operasyon merkezi haline getirin.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Projeyi, görevleri, zaman çizelgelerini ve durumları yönetmek için görsel panolar oluşturun

Grafik tasarım , pazarlama, video veya üretim takımları için şablonları özel hale getirin

Durum sütunları, otomasyonlar ve gerçek zamanlı güncellemelerle ilerlemeyi takip edin

Ek dosya, yorumlar ve kontrol listeleriyle bağlam içinde işbirliği yapın

Slack, Adobe CC, Google Drive ve Dropbox gibi araçlarla kolayca entegre edin

Birden fazla projeye genel görünüm için gösterge panelleri oluşturun

Monday.com sınırları

Yerleşik yaratıcı prova veya kare hassasiyetinde geri bildirim araçları bulunmamaktadır

Çok fazla otomasyon veya sütun eklenirse bunaltıcı hissedilebilir

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 9 $ her koltuk için

Standart: Aylık 12 $/koltuk

Pro : Aylık 19 $ koltuk başına

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Platform son derece sezgisel, yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve günlük görev izlemesinden uzun vadeli proje planlamasına kadar herkesin aynı sayfa üzerinde kalmasına gerçekten yardımcı oluyor.

Platform son derece sezgisel, yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve günlük görev izlemesinden uzun vadeli proje planlamasına kadar herkesin aynı sayfada kalmasına gerçekten yardımcı oluyor.

🧠 İlginç bilgi: Günümüzde işlerin %85'inden fazlası, proje yönetimi ve operasyonlarını yürütmek için özel yazılımlar kullanıyor.

9. Trello (Görsel panolarla hafif görev izleme için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello işleri basit tutar. Takımınız öğrenmesi veya yapılandırması saatler sürmeyen bir araç arıyorsa, Trello'nun Kanban tarzı panoları anlaşılması kolaydır ve ilk günden itibaren mantıklıdır.

Küçük yaratıcı takımlar, serbest çalışanlar veya kimin neyi ne zaman yaptığını izlemesi gereken stüdyolar için mükemmeldir. Her kartta kontrol listeleri, son teslim tarihi, ek dosya (tasarım maketleri veya video taslakları gibi) ve konuşmalar bulunabilir, böylece geri bildirimler işin yapıldığı yerde kalır. Görsel, sürükle ve bırak özelliği ile kolaydır ve asla kullanmayacağınız özelliklerle aşırı yüklenmemiştir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak panoları ve listeleri kullanarak projeleri düzenleyin

Varlıkları ek dosya olarak yükleyin ve geri bildirimleri görev kartlarında saklayın

Yorumlar, bahsetmeler ve kontrol listeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yerleşik Butler otomasyonu ile görevleri otomatikleştirin

Tasarım projeleri, medya içerik takvimleri ve yaratıcı incelemeler için özel olarak tasarlanmış şablonları kullanın

Modern video ş Akışınızı özel yapmak için Power-Ups'ı kullanın

Trello sınırları

Ayrıntılı dijital deneyim yönetimi, ş Akışı veya onay adımlarına ihtiyaç duyan takımlar için sınırlı yapı

Power-Ups çok önemli gibi görünebilir, ancak çoğu tam erişim için ücretli planlar gerektirir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Kullanımı keyifli. Kullanıcı arayüzü göze hoş geliyor.

Kullanımı keyifli. Kullanıcı arayüzü göze hoş geliyor.

10. Wrike (Karmaşık satış projelerini ve büyük ölçekli devirleri yönetmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Yüksek hacimli veya çok adımlı satış süreçlerini yönetmek genellikle pazarlama, hukuk, teslimat ve işe alım takımlarını içerir ve Wrike en büyük değeri bu alanda sunar.

Satış operasyon takımları, RFP ş Akışlarından işe alım süreçlerine kadar her şeyi tasarlayıp denetleyebilir. Yerleşik yapay zeka ve otomasyon özellikleriyle Wrike, olası gecikmeleri daha da büyümeden tespit eder ve büyük takımların her departmanda anlaşmaları verimli bir şekilde ilerletmesine yardımcı olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

AI ve risk algılama ile görev önceliklendirmeyi otomasyon ile gerçekleştirin

Talep formları, onaylar ve bağımlılıklar ile satış ş akışlarını özel hale getirin

Dağıtılmış takımlar arasında satış materyallerini ve teklif zaman çizelgelerini izleme

Etkileşimli Gantt grafiklerinin ve iş yükü görünümlerinin yardımıyla zaman çizelgelerini görselleştirin

Hassas müşteri veya anlaşma verilerini güvenlik altına almak için ayrıntılı izinler ayarlayın

Satış operasyonlarının verimliliğini izlemek için raporlar ve gösterge paneli oluşturun

Salesforce, Google Çalışma Alanı, Outlook ve daha fazlasıyla entegrasyonlar aracılığıyla teknoloji yığınınızla bağlantı kurun

Wrike sınırları

Doğrudan satıştan çok arka uç satış operasyonları için daha uygun

Tam görünürlük için CRM veya dışa dönük etkileşim aracıyla birlikte kullanılması en uygunudur

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800 yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Wrike'ın en iyi özelliği, tüm projeyi tek bir yerde tutmasıdır. Tüm konuşmalar ve varlıklar proje içinde tutulur, bu da aynı projeyi ertesi yıl yapılacak olarak yapmamız gerektiğinde çok yararlıdır. Tüm iç konuşmalar Wrike'ta gerçekleşir, e-posta ile değil. Bazen, herkesin bilgilendirilmesi için e-postalardaki satıcı veya müşteri konuşmalarını projeye ekleriz.

Wrike'ın en iyi özelliği, tüm projeyi tek bir yerde tutmasıdır. Tüm konuşmalar ve varlıklar proje içinde tutulur, bu da aynı projeyi ertesi yıl yapılacak olarak yapmamız gerektiğinde çok yararlıdır. Tüm iç konuşmalar Wrike'ta gerçekleşir, e-posta ile değil. Bazen, herkesin bilgilendirilmesi için e-postalardaki satıcı veya müşteri konuşmalarını projeye ekleriz.

ClickUp ile Daha İyi Tasarım Yapın, Daha Akıllı İşbirliği Yapın

İşleri yavaşlatan veya tüm medya varlıklarınız üzerinde işbirliği yapmayı gereğinden fazla zorlaştıran bir araca bağlı kalmak zorunda değilsiniz. İster küçük bir video ekibi, ister tam ölçekli bir beyaz tahta animasyon stüdyosu, ister şirket içi pazarlama takımı olun, bu listede yer alan araçlar esneklik, görünürlük ve yaratıcı bir nefes alma alanı sunar.

Sadece işleri düzenli tutmaktan daha fazlasını yapan, brifingleri, zaman çizelgelerini, proje varlıklarını depolamayı, geri bildirimleri ve takım iletişimini tek bir yerde toplayan bir platform arıyorsanız, ClickUp kesinlikle öne çıkan bir seçenektir. Katı bir yapı sunmadan, kaos yaratmadan özel seçenek sunar ve en önemlisi, yaratıcı ekibinizle birlikte büyür (ona engel olmaz).

