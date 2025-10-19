ITSM Otomasyonu Nedir? Kılavuz + Kullanım Örnekleri ve Araçlar

Hala elektronik tablolarda bilet sayılarını takip ediyor ve "yazıcı iş yapmıyor" taleplerini manuel olarak atıyor musunuz? Maalesef, ITSM otomasyonu konusunda geç kalmış olabilirsiniz.

Ama geç olması hiç olmamasından iyidir!

ITSM otomasyonu, zaman alan görevleri üstlenerek takımınızın gerçek anlamda ilerleme kaydetmesini sağlar. 📈

Bu kılavuzda, ITSM otomasyonunun nasıl işlediğini, hangi alanlarda öne çıktığını ve hangi araçların kaos yaşamadan ölçeklendirme yapmanıza yardımcı olduğunu ayrıntılı olarak ele alacağız. Ayrıca, rutin ve tekrarlayan ITSM görevlerini ölçeklendirme konusunda ClickUp'ın size nasıl destek olduğunu da inceleyeceğiz.

ITSM otomasyonu nedir?

BT hizmet yönetimi (ITSM) otomasyonu, BT hizmet yönetimi görevlerini kolaylaştırmak için yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve ş Akışı araçları gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıdır.

Bu görevler, destek biletlerinin atanması ve yönlendirilmesinden, ciddiyet derecesine göre olayların üst düzeye taşınmasına ve kesintiler veya uyumluluk ihlalleri için uyarı tetikleyicilerinin tetiklenmesine kadar bir alaka düzeyinde olabilir.

Karmaşık altyapıya sahip büyük bir kurumsal kuruluşta bu görevlerin otomasyonunu gerçekleştirmek, tekrarlayan hizmet taleplerinin ve olayların hızlı ve doğru bir şekilde ele alınmasını sağlar ve BT takımının daha teknik işlere odaklanmasına olanak tanır.

⭐ Özellik Şablonu BT hizmetlerini yönetmek için daha hızlı bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp BT Hizmet Yönetimi Şablonu, merkezi bir gösterge paneli üzerinden sorunları izlemenize, ş akışlarını kolaylaştırmanıza ve herkesi bilgilendirmene yardımcı olur. Ücretsiz şablon edinin ClickUp ITSM şablonu ile karmaşık BT projelerini izleme.

ITSM Süreçlerini Neden Otomasyonla Neden Otomatikleştirmelisiniz?

BT ortamları giderek daha karmaşık hale geldikçe ve hizmet talepleri arttıkça, hizmet yönetimi otomasyonu operasyonları etkili bir şekilde ölçeklendirmek için anahtar öneme sahip hale gelmiştir. İşte anahtar avantajları:

Azalan operasyonel maliyetler: Manuel çabayı en aza indirir, hataları azaltır ve yeniden çalışmayı ortadan kaldırır.

Gelişmiş operasyonel verimlilik: Tekrarlayan görevleri ve hizmet sunumunu hızlandırarak BT takımlarının stratejik girişimlere ve yüksek etkili projelere odaklanmasını ücretsiz hale getirir.

Kolaylaştırılmış bilet çözümü: İsteklerin doğru takım üyesine ulaşmasını sağlayarak çözüm sürelerini kısaltır ve İsteklerin doğru takım üyesine ulaşmasını sağlayarak çözüm sürelerini kısaltır ve bilet yazılımı aracınız içindeki hizmet masası verimini artırır.

Verimli olay yönetimi: Gerçek zamanlı sistem bilgileri sağlar, önemli olayları otomatik olarak üst düzeye taşır ve sorunları daha hızlı çözmek için kök neden analizine yardımcı olur.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi: 7/24 hizmet kullanılabilirliği ile müşteri desteği deneyimini geliştirir.

Optimize edilmiş varlık izleme ve yönetimi: Varlık keşfi ve izlemeyi kolaylaştırarak görünürlük, doğruluk ve uyumluluğu artırır.

Daha iyi sürüm yönetimi: BT politikaları ve prosedürleriyle uyumlu hale getirerek dağıtımları basitleştirir, iş süreçlerini koordine eder, riskleri en aza indirir ve takımlar arasındaki sürtüşmeleri azaltır. BT politikaları ve prosedürleriyle uyumlu hale getirerek dağıtımları basitleştirir, iş süreçlerini koordine eder, riskleri en aza indirir ve takımlar arasındaki sürtüşmeleri azaltır.

🔍 Biliyor muydunuz? ITIL'in ilk sürümü, yani IT Infrastructure Library (birçok ITSM uygulamasının temelini oluşturan), 1980'lerde kamu hizmetlerinde BT uygulamalarını standartlaştırmak amacıyla Birleşik Krallık hükümetinin Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) tarafından geliştirilmiştir.

ITSM Otomasyonunun Yaygın Kullanım Örnekleri

Görevleri otomatikleştirmek için AI'yı nasıl kullanabileceğinizi ve ITSM otomasyonunun gerçekte nerede fark yarattığını merak mı ediyorsunuz? Muhtemelen tanıdığınız gerçek senaryolarla bunu ayrıntılı olarak inceleyelim. ⚒️

Otomasyonlu olay yönetimi

BT takımları genellikle sistem kesintilerinden kullanıcı erişim sorunlarına kadar çok sayıda olayla karşı karşıya kalır. ITSM otomasyonu ile olaylar otomatik olarak sınıflandırılır, önem derecesine göre etiketlenir ve anında doğru kişilere yönlendirilir, böylece BT operasyon yönetimi sorunsuz ve zahmetsiz hale gelir.

Daha da iyisi? Akıllı otomasyonlu ş Akışları, manuel sıralamayı ortadan kaldırarak ve tekrarlanan veya yüksek öncelikli sorunları eskalasyon için işaretleyerek yanıt süresini kısaltır. İzleme araçlarıyla entegrasyon, proje yöneticilerinin ve operasyon liderlerinin sistem günlükleri ve performans anormalliklerine dayalı olarak Ortalama Çözüm Süresi (MTTR) ve müşteri memnuniyeti puanlarını izlemelerine yardımcı olur.

Bunu hayata geçirecek bir araç mı arıyorsunuz? ClickUp, takımların olayları otomatik olarak sınıflandırmasına, kritik sorunları üst düzeye taşımasına ve çözüm ş akışlarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamasına yardımcı olan lider bir BT otomasyon yazılım platformudur.

Talep yerine getirme

Otomasyon, girdileri doğrulayarak, hakları kontrol ederek, onay için yönlendirerek ve sistem entegrasyonları aracılığıyla erişim sağlayarak bu süreci standartlaştırır. Önceden tanımlanmış BT şablonları da taleplerin tutarlı yollar izlemesini ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

📌 Örneğin, bir çalışan VPN jetonu için bir talep gönderir. Sistem talebi doğrular, çalışanın uzaktan rolünü onaylar, onay için güvenlik birimine yönlendirir ve ardından VPN sunucu entegrasyonu aracılığıyla jetonu otomatik olarak sorun.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Forms gibi AI destekli form araçlarını kullanarak BT taleplerinin gönderilerini standart hale getirebilirsiniz. Bu araçlar, siz parmağınızı kıpırdatmadan her bir talepleri doğru yere yönlendirmenizi kolaylaştırır. Nasıl? Her form yanıtı, takımınız için eyleme geçirilebilir bir görev olarak ClickUp Liste'sine otomatik olarak kaydedilir. Formlarınız için ClickUp Otomasyonları ayarlarsanız, bunu doğru kişiye otomatik olarak atayabilirsiniz!

ClickUp'ta özelleştirilebilir Formlar oluşturun ClickUp Formları ile istek çözümlerini hızlandırın

🧠 İlginç Bilgi: ITSM, BT hizmetlerini yönetmeye ve sunmaya odaklanırken, ITIL, bunları doğru bir şekilde yapmanın gerekli çerçevelerini sağlar. ITSM ile ITIL'i anlamak , neyin otomasyon edilmesi gerektiğini (süreçler) ve bunların nasıl etkili bir şekilde otomasyon edileceğini (en iyi uygulamalar) netleştirmeye yardımcı olur.

Çalışanların işe alımı ve işten ayrılması

İşe alım ve işten ayrılma süreci, kullanıcı hesapları oluşturma, cihazları sağlama, lisansları atama ve erişimi iptal etme gibi koordineli bir dizi görevi içerir. Bu, sizin için tekrarlayan, mantık tabanlı görevleri gerçekleştiren ş Akışı otomasyonunun klasik bir örneği olabilir. Bu işlemlerin kesin bir sırayla yürütülmesini sağlayarak güvenlik risklerini ve gecikmeleri en aza indirir.

Ancak, kontrol listeleri ve görev devri dışında, modern BT takımları görünürlük ve güvenceye de ihtiyaç duyar.

ClickUp'ın Onboarding Checklist Template (İşe Alım Kontrol Listesi Şabl onu) burada çok kullanışlıdır! Önceden oluşturulmuş görevler, aday verilerinin ayrıntılı izleme ve takım tanıtımı ve ekipman takibi gibi yararlı alt görevler ile yeni işe alınanların kurulumunu kolaylaştırır.

Otomasyon, güncel olmayan içeriği işaretleyerek, önemli olayların ardından güncellemeleri hatırlatarak veya tekrarlayan bilet konularına dayalı yeni makaleler önererek BT belgelerinin güncel kalmasına yardımcı olur. Modern bir BT bilgi yönetimi kurulum, statik makalelerden daha fazlasına ihtiyaç duyar; sistemler geliştikçe doğruluğunu koruyan, canlı ve işbirliğine dayalı içeriğe ihtiyaç duyar.

ClickUp Belge, bilgi yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor.

BT takımları bunları, SOP'leri, sorun giderme kılavuzlarını, işe alım kontrol listelerini ve dahili wiki'leri oluşturmak ve sürdürmek için merkezi bir merkez olarak kullanabilir. İç içe sayfa, gerçek zamanlı işbirliği, sürüm geçmişi ve hatta @bahsetmelerini destekleyerek işin olabildiğince işbirliğine dayalı hale getirilmesini sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman Kazanmanızı Sağlayacak En İyi BT Dokümantasyon Yazılım Araçları

SLA izleme ve eskalasyonlar

Hizmet seviyesi anlaşmalarının (SLA) ihlal edilmesi, özel güveni zedeler ve sözleşmelerin ihlaline yol açabilir.

Zorluk nedir? Çoğu takım, ihlal gerçekleşene kadar bunun farkına varmaz.

Modern ITSM otomasyonu ile takımlar, bireysel görev türleri, öncelik düzeyleri ve destek kademelerine bağlı gerçek zamanlı SLA izleme özelliğini kullanabilir. Araçlar, gelen biletleri otomatik olarak önceliklendirebilir ve geçmiş çözüm sürelerine veya ekip yüküne göre aciliyeti dinamik olarak ayarlayabilir.

📌 Örneğin, L1 yedeklenirse, sistem SLA ihlali yaklaşan bir görevini manuel olarak önceliklendirmeye gerek kalmadan anında kullanılabilir bir L2 temsilcisine yeniden atayabilir.

Varlık izleme ve lisans yenilemeleri

AI ajan araçları, ağınızı sürekli olarak tarayarak yönetilmeyen cihazları veya süresi dolmuş yazılım lisanslarını ortaya çıkarır. Kullanım analitiği ile birleştirildiğinde, bu, BT takımlarının neyin atıl durumda olduğunu, neyin EOL'ye yaklaştığını veya hangi uygulamaların yeterince kullanılmadığını (örneğin, 50 Zoom lisansı, ancak yalnızca 12 aktif kullanıcı) görmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, lisansların süresi dolmadan önce uyarı tetikleyici olan, yenileme biletlerini otomatik olarak oluşturan veya hatta kullanılmayan varlıkları geri kazandıran otomasyonlu yenileme ş Akışları da ayarlayabilirsiniz.

⚙️ Bonus: Etkili BT varlık yönetiminin iş süreçlerinizi ve hizmet kalitenizi nasıl desteklediğini öğrenin.

AI'yı mevcut ITSM araçlarınıza entegre etmek zor olabilir. Bu, modern BT liderlerinin en önemli sorunlarından birini yansıtmaktadır: Takımlarınızı zorlamadan veya ş akışlarınızı parçalamadan hizmet yönetimi süreçlerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

Cevap mı? ClickUp ile! 🤩

Geleneksel ITSM platformlarından farklı olarak ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı 'dır. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı işinize yardımcı olan AI ile desteklenmektedir.

IT PMO takımları için ClickUp ile rutin BT biletlerini yönetebilir, SOP'lar oluşturabilir veya SLA izleme yapabilirsiniz, operasyonları merkezileştirebilir ve hizmet sunumunu iyileştirebilirsiniz.

ClickUp tüm bunları şu şekilde gerçekleştirir:

Bilet yönlendirme ve görev atamalarını büyük ölçekte otomasyon ile gerçekleştirme

E-posta, formlar veya sohbet mesajlarına dayalı olarak biletleri manuel olarak sıralamak ve atamak genellikle gecikmelere, yanlış atamalara ve SLA ihlallerine yol açar. ClickUp Otomasyon ile gelen BT biletlerini talep türüne, aciliyetine veya departmana göre otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.

BT ş akışınızı basit bir dille açıklayın, ClickUp otomasyonları anında sizin için oluşturur

📌 Örneğin, BT takımları belirli koşullar karşılandığında eylemleri tetikleyici kural tabanlı otomasyonlar kurabilirler. Böylece, bir dahaki sefere VPN çalışmıyor bileti bir Form aracılığıyla gönderildiğinde, ClickUp bir görev oluşturur, bunu Ağ Sorunu olarak etiketler, nöbetçi mühendise atar ve 4 saatlik bir SLA zamanlayıcısı ayarlar.

Bunu sadece biz söylemiyoruz. Özel müşterilerimiz de buna inanıyor.

Instant Teams'in Operasyon Programı Müdürü Kara Smith 'in düşünc elerine göz atın:

Tüm takımlar otomasyondan yararlanabilir ve ClickUp, karşılaştığım her senaryoda bunu sağladı. Ancak ClickUp'ın en büyük artısı, süreçleri ve araçları tek bir çalışma alanına sadeleştirmesidir.

Tüm takımlar otomasyondan yararlanabilir ve ClickUp, karşılaştığım her senaryoda bunu sağladı. Ancak ClickUp'ın en büyük artısı, süreçleri ve araçları tek bir çalışma alanına sadeleştirmesidir.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi performans gösteren süreçlerinizi dinamik SOP şablonlarına dönüştürün ve bunları gerçek zamanlı olarak güncelleyin. Her yeni proje veya eğitim için adımları yeniden oluşturmak yerine, şablonu bir kez revize edin ve onu kullanan tüm takımlar anında en son en iyi uygulamalarla uyumlu hale gelsin.

Akıllı, self servis ş Akışı oluşturma

Peki, kuralların net olmadığı, taleplerin olağandışı olduğu veya önceliklerin aniden değiştiği durumlarda ne yapmalı? İşte burada ClickUp AI Ajanları devreye girer. Katı "eğer-bu-o-zaman" kurallarına uyan standart otomasyonların aksine, Ajanlar koşullar esnek veya karmaşık olsa bile görevleri özerk bir şekilde okuyabilir, yorumlayabilir ve harekete geçebilir. Ajanlar şunları yapabilir:

Önceden ayarlanmış bir kategoriye uymayan gelen biletleri sınıflandırın

Bağlama göre hangi takım veya kişinin bunu ele alması gerektiğine karar verin

İstekleri özetleyin, önceliklendirin ve ilgili alanları güncelleyin

Manuel müdahale olmadan sınır durumlarını ele almak için zaman içindeki kalıpları öğrenin

Farklı türlerde önceden oluşturulmuş AI ajanları dağıtabilir veya benzersiz hizmet masası süreçlerinize uyacak şekilde kod yazmadan özel ajanlar oluşturabilirsiniz.

BT hizmet yönetimi otomasyonu için ClickUp AI Agents'ı kullanmaya başlayın

Diğer bir deyişle, otomasyonlar yapılandırılmış, tekrarlanabilir işler için mükemmeldir, ajanlar ise görevler zor, öngörülemez veya akıllı karar vermeyi gerektiren durumlarda öne çıkar. Düzinelerce, hatta yüzlerce gelen talebi işleyen BT takımları için otomasyonları ve ajanları birleştirmek, hiçbir talebin geri planda kalmaması, SLA'ların izleme altında kalması ve mühendislerin kuyrukları yönetmek yerine sorunları çözmeye odaklanabilmesi anlamına gelir.

📌 Örneğin, bir paydaş BT Talepleri Sohbeti'ne şu soruyu sorar: Office 365 sorununu kim ele alıyor? Auto-Answers Agent, ilgili görevleri tarar ve birkaç saniye içinde atananın adı, görev bağlantısı ve kaynak ayrıntılarını içeren bir yanıt gönderir. Team StandUp Agent ise her sabah saat 9'da kritik olay biletlerindeki ilerlemenin günlük özetini yayınlayarak, manuel güncellemeler yapmaya gerek kalmadan herkesin aynı bilgilere sahip olmasını sağlar.

AI'nın otomasyona yardımcı olduğu bir diğer alan, tekrarlayan soruları yanıtlamak veya paydaşları bilet durumuyla ilgili bilgilendirmek olup, bu da yüksek öncelikli işlerden zaman çalıyor.

Dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkında AI'sı olan ClickUp Brain, çalışma alanlarınızdaki bağlamı kullanarak anında yanıtlar sunar, güncellemeleri otomatik olarak oluşturur ve bilgi erişimini destekler. Bu AI asistanı, ClickUp Görevlerinizden, Belgelerinizden, yorumlarınızdan ve hatta entegrasyonlardan ayrıntıları alarak geleneksel botlardan veya kural tabanlı sistemlerden daha hızlı ve daha doğru yanıtlar verir.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan ilgili cevapları hızlı bir şekilde bulun

Dahası, birbiriyle rekabet eden önceliklere sahip biletlerin arasında boğulduğunuzda, Brain işlerinizi sizin için önceliklendiren yardımcı asistan olarak adım atar.

ClickUp Brain'i kullanarak öncelik verilecek ITSM görevlerini belirleyin ve bunları kolayca planlayın

İletişimi tek bir çalışma alanında merkezileştirme

Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu, e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına geliyor. Peki ya tüm bu konuşmalar, güncellemeler ve SOP'lar tek bir yerde olsaydı?

ClickUp Sohbet ile yapacaklarını başarabilirler!

Bu özellik, işinizle bağlantınızı kaybetmeden çalışma alanınızda gerçek zamanlı tartışmalar yapmanızı kolaylaştırır. Her Sohbet kanalı bir Alan, Klasör veya görev içinde bulunur ve konuşmaların doğru BT fonksiyonlarıyla bağlantılı kalmasını sağlar.

ClickUp Chat ile tüm BT konuşmalarını, güncellemeleri ve kararları tek bir yerde saklayın

Alt konular etrafında mesajları düzenlemek için konular oluşturulabilir ve ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir, dosya ek dosya veya doğrudan ilgili ClickUp Görevlerine bağlantı verebilirsiniz.

📌 Örneğin, ciddi bir ağ kesintisi sırasında, Ağ Operasyonları takımı özel bir ClickUp Sohbet kanalı kullanarak yanıtı koordine eder, ana olay görevini sabitler ve paydaşları etiketler. Ayrıca, her şeyi merkezileştirmek için ClickUp Docs'tan "Kurumsal Ağ Yük Devretme" SOP'sini bağlarlar.

💡 Profesyonel İpucu: Gerçek kesintileri taklit eden ancak sanal ortamda çalışan "hayali olaylar" ayarlayın. Otomasyonun nasıl çalıştığını görün. Doğru şekilde eskalasyon yapıyor mu? Geri alma işlemlerini tetikleyici olarak kullanıyor mu? Doğru şekilde günlüğe kaydediyor mu?

BT takımları genellikle biletleme için ServiceNow, iletişim için Slack ve varlıklar için elektronik tablolar gibi birden fazla sistem kullanır. Bu da verilerin parçalanmasına ve iş yükünün yayılmasına neden olur.

ClickUp Integrations, Slack, ServiceNow, Zapier ve Jira entegrasyonları dahil olmak üzere önde gelen BT iletişim ve biletleme araçlarıyla iki yönlü entegrasyonları destekler. Bu, ClickUp'ı ITSM operasyonları için tek bir pencere haline getirir ve takımların mevcut araçları terk etmelerini gerektirmez.

ClickUp ve ServiceNow entegrasyonunu kullanarak bilet senkronizasyonunu gerçek zamanlı olarak gerçekleştirin

Launch Control'da Müşteri Başarı Müdürü olan Arnold Rogers'ın ClickUp hakkında neler söylediğini görün:

Entegrasyon ve otomasyon, Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell vb. ile entegre olduğumuzdan beri tüm ekip üyelerimizin zamanını azaltmamız için harika bir yol oldu.

Entegrasyon ve otomasyon, Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell vb. ile entegre olduğumuzdan beri tüm ekip üyelerimizin zamanını azaltmamız için harika bir yol oldu.

🧠 İlginç Bilgi: IT Infrastructure Library adını almadan önce, GITIMM (Government IT Infrastructure Management Method) olarak adlandırılıyordu.

Hizmet KPI'larını ve hizmet metriklerini izleme

ClickUp Gösterge Panelleri, performansı ölçmek ve yönetmek için bilet hacmi, çözüm süresi, açık olaylar ve SLA uyumu gibi anahtar performans göstergelerini izler.

ClickUp Dashboards ile ITSM performansını gerçek zamanlı olarak izleme

Gösterge panelleri, birden fazla Alan veya Listeden canlı verileri çekerek takımlara ITSM durumlarının gerçek zamanlı görünümünü sunar. Kartlar, çizgi grafikler, pasta grafikler, zaman takibi ve hedef ilerlemesi gibi özellikler içerir, böylece KPI'lar hakkında raporlama yapmak ve takım genelinde hesap verebilirliği artırmak kolaylaşır.

🔍 Biliyor muydunuz? Yazılım otomasyonu hız kazanıyor. Ankete katılanların %61'i, şirketlerinin geçtiğimiz yıl bu alanda iş yapmak üzere daha fazla personel aldığını, %81'i ise kuruluşlarının yakında daha fazla otomasyon uzmanı işe alacağını düşünüyor.

ClickUp, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir çözüm isteyen takımlar için ideal olsa da, ITSM alanındaki diğer ITSM araçları belirli kurumsal ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor:

ServiceNow: Kurumsal ITSM için uygundur ve varlık ve bilet yönetimi yetenekleri ile HR ve finans sistemleriyle entegrasyonları ile bilinir

Freshservice: Hizmet talepleri, varlık izleme ve olay yönetimi için süreç otomasyonuna sahip hafif bir alternatif

Jira Service Management: DevOps odaklı BT takımları için tasarlanmış olan bu araç, hizmet masası fonksiyonelliğini değişiklik yönetimi otomasyonu ve olay izleme ile birleştirir

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını kapladığını belirtiyor. Bu, iş haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Agents, bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturma gibi işlemleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

ITSM Otomasyonunun Zorlukları

ITSM için akıllı otomasyon hız, ölçeklenebilirlik ve tutarlılık vaat etse de, bunu doğru bir şekilde uygulamak tak ve çalıştır kadar kolay değildir. BT liderlerinin karşılaştığı bazı yaygın zorluklar şunlardır:

Değişime direnç: Takımlar işlerini kaybetmekten veya alıştıkları ş Akışlarının bozulmasından korkarak benimseme sürecini yavaşlatabilirler

Veri parçalanması: Kalitesiz veya silolaşmış veriler, otomasyonların başarısız olmasına veya yanlış eylemlere yol açar

*beceri ve kaynak eksiklikleri: BT takımları genellikle otomasyonu etkili bir şekilde tasarlamak ve yönetmek için gerekli zamana veya eğitime sahip değildir

Entegrasyon yorgunluğu: Eski ITSM araçları, bulut platformları ve izleme sistemleri ile bağlantılar çok zorlayıcı olabilir

güvenlik endişeleri: *Otomasyonlu süreçler, doğru şekilde yönetilmezse saldırı yüzeyini genişletebilir

🧠 İlginç Bilgi: Şirketlerin ITSM'ye yatırım yapmasının en büyük nedeni nedir? Müşteri deneyimi. Aslında, profesyonellerin %59'u CX'i iyileştirmenin ITSM projelerinin arkasındaki ana itici güç olduğunu söylüyor.

ITSM Otomasyonu En İyi Uygulamaları

ITSM otomasyonu, hizmet operasyonlarını daha akıllı ve daha dayanıklı hale getirir. Ancak, plan veya kullanıcı uyumu eksikliği durumunda, aslında daha fazla karmaşıklık yaratabilir.

Otomasyonun takımınıza karşı değil, takımınızın yararına iş yapmasını sağlamak için bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

📌 Sağlam temellerle başlayın

Otomasyona geçmeden önce, temel ITSM süreçlerinizi net bir şekilde tanımlayın. Ş akışlarını belgelendirin ve sorumlulukları atayın, böylece herkes neyin otomatikleştirildiğini ve nedenini bilir. Bu netlik, süreç boşluklarını ve rol çakışmalarını önler.

📌 Doğru şeyleri otomasyon edin

Öncelikle, şifre sıfırlama, varlık sağlama veya olay önceliklendirme gibi tekrarlayan, yüksek etkili görevlere odaklanın. BT personelinizin bu görevlerden ücretsiz olması, anında kazançlar sağlayacaktır.

📌 Önemli olanı ölçün

Çözüm süresi, SLA uyumluluğu ve bilet hacmi eğilimleri gibi KPI'ları takip edin. Verilerin görev otomasyonunu yönlendirmesine izin verin ve önemli bir yatırım getirisi (ROI) elde etmeyi kolaylaştırın.

📌 Sürekli iyileştirme

Otomasyon, "ayarla ve unut" türünden bir iş değildir. Ş akışlarını düzenli olarak denetlemeli, geri bildirim toplamalı ve sistemleriniz ve kullanıcılarınız geliştikçe güncellemelisiniz.

ClickUp ile BT'yi Daha Az Kaotik Hale Getirin

İster biletleri doğru destek ekibine otomatik olarak yönlendirmek ister bütçenizi tüketmeden önce yeterince kullanılmayan varlıkları ortaya çıkarmak olsun, ITSM otomasyonu ekibinizin üzerindeki baskıyı azaltır ve operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.

Ancak her şeyi bağlantı kuran bir araç bulmak, çoğu platformun yetersiz kaldığı noktadır.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.

AI destekli öneriler için ClickUp Brain, tekrarlayan eylemleri yönetmek için Otomasyonlar ve Ajanlar ve SOP'larınızı ve iç bilgilerinizi barındırmak için Belgeler ile ITSM operasyonlarınız daha akıllı, daha hızlı ve tamamen bağlantılı hale gelir.

ClickUp'a bugün kaydolun. ✅