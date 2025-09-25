2025 yılında müşteri hizmetleri için en iyi AI ajanları

Özel müşteri hizmetleri, yapay zeka tarafından sessizce yeniden şekilleniyor.

Fütüristik bir heyecandan uzak olan AI ajanları, artık göz alıcı olmayan ancak kritik öneme sahip işleri üstleniyor: biletleri yönlendirmek, tekrarlayan talepleri işlemek, doğru bilgileri doğru zamanda ortaya çıkarmak ve daha az insan müdahalesiyle operasyonların akışını sağlamak.

McKinsey'in bir araştırmasına göre, temsilcilerin de dahil olduğu bir ortamda:

Yaygın olayların %80'ine kadarını otonom olarak çözebilir ve çözüm süresini %60 ila %90 oranında azaltabilirsiniz.

Yaygın olayların %80'ine kadarını otonom olarak çözebilir ve çözüm süresini %60 ila %90 oranında azaltabilirsiniz.

En iyi AI ajanları mı? Onlar işinize engel olmazlar. Sessizce yapacakları işi yaparlar ve takımınızın gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara odaklanmasına olanak tanırlar.

Bu blog yazısında, kullanmaya değer en iyi özel müşteri hizmetleri AI ajanlarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım! 🤖

Özel Müşteri Hizmetleri için En İyi AI Ajanları

İşte müşteri hizmetleri takımları için en iyi AI ajanlarının kısa bir karşılaştırması.

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Özel otomatik pilot ajanlar, sohbet entegre yanıtlar, AI destekli görev ş Akışları, destek çalışma alanı şablonları Tüm takım boyutları Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel plan seçeneği mevcuttur Intercom Fin GPT-4 destekli yanıtlar, ş akışı tetikleyicileri, geri bildirim tabanlı öğrenme, anahtar noktaların yer aldığı transkriptler Küçük ve orta ölçekli şirketler Koltuk başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlar; 14 günlük ücretsiz deneme; Fin çözümü başına 0,99 $ Ada Destek Çok dilli yapay zeka, kademeli destek seviyeleri, proaktif erişim, sürükle ve bırak oluşturucu Kurumsal Özel fiyatlandırma (dağıtım ölçeğine göre değişir) Kustomer Duygu algılama, CRM tabanlı bağlam, sesli ve sohbet desteği, akıllı planlama Orta ölçekli pazardan kurumsal takımlara Kullanıcı başına aylık 89 $'dan başlayan fiyatlarla; AI eklentileri 0,60 $/konuşma Zendesk AI Tahmine dayalı önceliklendirme, AI ile geliştirilmiş temsilci yardımı, otomatik dil algılama, SLA odaklı mantık Orta ölçekli ve büyük takımlar Ajan başına aylık 55 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır); AI eklenti: ajan başına aylık 50 $ Drift AI Satış odaklı destek, potansiyel müşteri puanlama, takvim rezervasyonu, dönüşüm metrikleri Orta ölçekli SaaS ve abonelik işleri Özel fiyatlandırma Tidio Lyro Hızlı kurulum, kanal değiştirme, ürün kataloğu bağlantısı, mesai sonrası otomasyon Bireyler ve küçük işler Lyro AI ajanı eklenti aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla sunulmaktadır Freshdesk Freddy AI Duygu temelli önceliklendirme, yardım belge yüklemeleri, yapay zeka ve insan metrikleri, çok kanallı destek Küçük ve orta boyutlu takımlar Ajan başına aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla; AI Copilot, ajan başına aylık 94 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Özel Müşteri Hizmetleri için AI Ajanları Nedir?

Müşteri hizmetleri için AI ajanları, işlerin müşterilerle etkileşim şeklini dönüştüren sofistike dijital asistanlardır. Bu gelişmiş araçlar, karmaşık müşteri taleplerini ele almak için doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerini kullanır.

Bu araçlar, bağlamı anlamak, etkileşimlerden öğrenmek ve zamanla gelişmek üzere tasarlanmıştır.

AI temsilcisi araçları, sohbet, e-posta ve yardım masaları gibi birden fazla kanalda işleyebilir, müşterilere daha hızlı yanıtlar verirken sizin tarafınızda işleri düzenli tutar.

🧠 İlginç Bilgi: 1960'ların sonlarında, Shakey the Robot, eylemleri hakkında akıl yürütebilen ilk genel amaçlı mobil robot olarak ortaya çıktı. SRI International tarafından geliştirilen Shakey, gelecekteki AI ajanları için ayar yaptı.

Özel müşteri hizmetleri için yapay zeka ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Destek temsilcileri, yeni sorunlar yaratmadan gerçek hayattaki sıkıntıları çözen araçlar ister. Çünkü sahip olmadıkları tek şey, aynı veya tekrarlayan konuları defalarca açıklamak için zaman.

AI özel müşteri hizmetleri temsilcisinde en önemli özellikler şunlardır:

Sezgisel kurulum: Minimum eğitimle birkaç saat içinde kullanıma hazır hale gelir ve temsilcilerin özel müşterilere yardım etmeye odaklanmalarını sağlar

Bağlam farkında yanıtlar: Özel müşterinin ses tonunu, kullandığı argo veya aciliyetini algılar ve sıcak ve insani hissettiren yanıtlar oluşturur

Çapraz platform tutarlılığı: WhatsApp, e-posta, X veya SMS'de tutarlı yanıtlar sunarak uyumlu bir özel deneyim sağlar

Sorunsuz temsilci devri: Sohbetleri tüm bağlamıyla insan temsilcilere aktarır, böylece müşteriler hikayelerini yeniden başlatmak zorunda kalmazlar

Marka uyumlu üslup: Şirketinizin pozisyonunu yansıtacak şekilde, özgünlük için tuhafdan profesyonele kadar yanıtları özel olarak özelleştirir

Anlık performans bilgileri: Destek temsilcilerine çözüm oranları gibi gerçek zamanlı istatistikleri göstererek güven ve verimliliği artırır

Güvenilir en yüksek performans: Tatil satışları gibi yoğunlukları yavaşlama ve uzun bekleme süreleri olmadan yöneterek özel müşterileri memnun eder

Özel Müşteri Hizmetleri için En İyi AI Ajanları

Bu AI müşteri hizmetleri araçları, müşterilerin sorgularına anında yanıt vererek müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olabilir. Her bir aracı ayrıntılı olarak inceleyelim. 👇

1. ClickUp (Destek görevlerinin izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp AI Otomatik Pilot Ajanları ile Destek ClickUp Otomatik Yanıt Aracısını kurarak görev verilerini alın ve sorulara yanıt verin

ClickUp, müşteri hizmetlerinin hareketli parçalarını tek bir sistemde bir araya getirir.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp tarafından sunulan Otomatik Pilot Ajanlar

ClickUp AI Ajanlarını kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlasını tamamlayın

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak takım liderlerini takip etmek zorunda kalmadan güncellemeleri iletin

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile başlayın. Bu AI destekli ş akışları, sizin tanımladığınız tetikleyiciye göre hareket eder.

Diyelim ki birisi belirli bir hesabın geri ödemesini kimin yaptığını soran bir mesaj bıraktı. Otomatik Yanıt Aracısı çalışma alanınızı tarar, görevi bulur ve atananın adını ve aktif konuya bir bağlantı ile yanıt verir.

ClickUp tarafından sunulan Özel Otomatik Pilot Ajanları

Belirli anahtar kelimeler veya kanallara göre eylemleri tetikleyici bir ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanı oluşturun

Ş Akışınız daha spesifik bir şeye ihtiyaç duyuyorsa, kod gerektirmeyen oluşturucu aracını kullanarak bir ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanı oluşturabilirsiniz.

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, oluşturma sırasında da destek sağlar. İş akışınıza göre komutlar taslaklamak, eylemleri iyileştirmek veya araçlar önermek için kullanın.

VIP hesaplar için bir ortak destek kanalınız olduğunu varsayalım. Bu kanalı izleyen, yalnızca mesajda 'veri ihlali' veya 'erişim sorunları' bahsetmiş olduğunda tetikleyici olan, ardından 'Kurumsal Eskalasyonlar' listenizde bir görev oluşturan, orijinal mesajı ek dosya olarak ekleyen ve bunu güvenlik takımınıza atayan bir AI ajanı oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ta görev yönetimi

Ajanlarınız hazır olduğunda, iş akışının geri kalan kısmı hala yapılandırılmalıdır. ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri için Proje Yönetimi Yazılımı, biletleri sıralamak, sahiplerini atamak, ilerlemeyi izleme ve içgörüler ortaya çıkarmak için özel bir kurulum sunar.

Her müşteri sorununu bir eylem öğesine dönüştürmek için ClickUp Görevleri ile başlayın. Ardından, bu Görevleri ClickUp Özel Alanları ile geliştirerek etkili bir şekilde kategorize edin ve önceliklendirin. "Sorun Türü", "Müşteri Segmenti", "Kanal" ve "Aciliyet" gibi alanlar, takımınızın biletleri verimli bir şekilde filtrelemesine ve ele almasına olanak tanır.

Destek süreçlerinizdeki ivmeyi korumak için ClickUp Otomasyonlarını uygulayın. Otomasyonlar, biletleri anında sınıflandırır, önceliklendirir ve atar. Bir görev iki günden fazla "Blok" durumda kalırsa, otomasyon takım liderini bilgilendirir, sorunu üst düzeye taşır ve ilgili iletişim kanalında bir güncelleme yayınlar.

Kurulumunu hızlandırmak için ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu kullanıma hazır bir çalışma alanı sunar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Müşteri Desteği Yönetimi Şablonunu kullanarak eksiksiz bir destek çalışma alanı oluşturun

Bu müşteri hizmetleri şablonu, "Sorun Türü", "Tamamlanma Durumu", "Talep Sahibinin İletişim E-posta" ve "Müşteri Memnuniyeti Derecelendirmesi" gibi önceden oluşturulmuş özel alanlar içerir. Ayrıca, bilet alımını kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş bir Form görünümü özelliği sunar, böylece ekibinizin müşteri taleplerini verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.

Tekrarlayan sorunları daha derinlemesine incelemek isteyen takımlar için ClickUp Müşteri Sorun Bildirim Şablonu paha biçilmez bir değere sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

önemli olanı takip edin:* Biletleri, SLA'ları ve takım kapasitesini izlemek için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Sıfırdan başlamadan yazın: ClickUp Brain'i kullanarak yanıtları ve destek belgelerini taslak olarak hazırlayın

Tıklamadan, söyleyerek görevleri otomatikleştirin: İhtiyacınız olanı yazın ve ClickUp Brain'in ayaramasına izin verin İhtiyacınız olanı yazın ve ClickUp Brain'in ayaramasına izin verin

Tüm cevapları tek bir yerde saklayın: Zengin metin biçimlendirme özelliğine sahip Zengin metin biçimlendirme özelliğine sahip ClickUp Belge'yi kullanarak bir destek bilgi tabanı oluşturun

İstekleri görevlere dönüştürün: ClickUp Formlarını kullanarak sorunları toplayın ve görev ayrıntılarını otomatik olarak doldurun

Yan görevlerin aksamasını önleyin: ClickUp'ta atanan yorumlar , takiplerin kaçırılmamasını sağlar

*araçlar arasında geçiş yapmadan iletişim kurun: ClickUp Sohbet'i kullanarak sorunları tartışın, dosyaların paylaşımını yapın ve gerçek zamanlı olarak uyum içinde çalışın

ClickUp sınırları

Esneklik çok güçlüdür, ancak yeni kullanıcıların özel kurulumları ve çalışma alanı ayarlarını öğrenmek için zamana ihtiyaçları olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.230+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.460+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu her şeyi açıklıyor:

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme (harika!).

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme (harika!).

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u düzenli olarak otomasyon araçlarını kullanıyor ve otomasyon için aktif olarak yeni fırsatlar arıyor. Bu, verimlilik için büyük bir potansiyeli ortaya koymaktadır: çoğu takım, basitleştirilebilecek veya ortadan kaldırılabilecek manuel işlere hala güvenmektedir. ClickUp'ın AI Ajanları, daha önce otomasyon kullanmamış olsanız bile otomatik iş akışları oluşturmayı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır şablonları ve doğal dil tabanlı komutlarla, görevleri otomatikleştirmek takımdaki herkes için erişilebilir hale gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge paneli ve otomasyonlu grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

2. Intercom Fin (Bilgi tabanlı sorgu çözümü için en iyisi)

intercom Fin aracılığıyla

Intercom Fin, basit anahtar kelime eşleştirmenin ötesinde müşteri sorularını anlamak için GPT-4 gibi gelişmiş dil modelleri kullanır. Mevcut belgelerinizle bağlantı kurarak uygulamayı nispeten hızlı hale getirir.

Konuşmanın bağlamına göre tonunu nasıl ayarladığını fark edeceksiniz: teknik sorunları tartışırken profesyonel, şikayetleri ele alırken anlayışlı. Birçok takım, destek materyallerindeki eksiklikleri tespit etmek için çözüm modellerini belirleme şeklini beğeniyor.

Zaten başka Intercom araçları kullanıyorsanız, Fin mevcut ş Akışınıza tam olarak uyum sağlar.

Intercom Fin'in en iyi özellikleri

Müşteriler belirli ürünlerden veya sorunlardan bahsetme durumunda belirli tetikleyici eylemleri tetikleyen özel ş Akışları oluşturun

Eskalasyonlara kıyasla başarı gösteren çözümleri gösteren analizler aracılığıyla AI performansını kontrol edin

Gelecekteki etkileşimleri iyileştirmek için öğrenme sürecine özel geri bildirimlerini dahil edin

Müşterilerin endişelerini hızlı bir şekilde kavramak için anahtar noktaların vurgulandığı konuşma metinlerinin görünümü alın

Intercom Fin sınırları

Yalnızca Intercom ekosisteminde iş yapar, bu da diğer platformları kullanıyorsanız seçeneklerinizi sınırlar

Son derece teknik veya özel sektör sorularında sorun yaşıyor

Teklifleriniz değiştikçe doğruluğunu korumak için düzenli içerik güncellemeleri gerekir

Intercom Fin fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Temel: Koltuk başına aylık 39 $

Gelişmiş: Aylık 99 $ her koltuk için

Uzman: Aylık 139 $ koltuk başına

Fin AI Ajanı: Çözüm başına 0,99 $ (fiyatlandırma tüm plan ve entegrasyonlar için geçerlidir)

Intercom Fin puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.380'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.115+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Intercom Fin hakkında ne diyor?

Bu inceleme dikkatimizi çekti:

Öncelikle, bu çok kolay bir AI çözümü ve gerçekten fazla kurulum veya yapılandırma gerektirmiyor. Ancak, ilk kurulumunu tamamladıktan sonra, oldukça hızlı bir şekilde sınır olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz.

Öncelikle, bu çok kolay bir AI çözümüdür ve fazla kurulum veya yapılandırma gerektirmez. Ancak, ilk kurulumunu tamamladıktan sonra, oldukça hızlı bir şekilde sınırlı olduğunu hissetmeye başlarsınız.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Müşteri Yolculuğu Harita Şablonları

3. Ada Destek (Kurumsal çok dilli destek için en iyisi)

ada Destek aracılığıyla

Ada Destek, her biri için ayrı kurulumlara gerek kalmadan birden fazla dilde konuşmaları yönetir. Gelen soruları otomatik olarak kategorize eder ve farklı konular için özel AI modüllerine gönderir.

Bu sistem, orantılı personel artışı gerektirmeden küresel pazarlara yayılabildiği için birçok büyük kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Güvenlik uyumluluğu, bankacılık ve sağlık gibi sıkı veri işleme kuralları olan sektörler için uygun olmasını sağlar.

Ada Destek'in en iyi özellikleri

Sistemi ürün veritabanınıza bağlayın, böylece yanıtlar envanter ve teknik özellikler hakkında güncel bilgileri içersin

Özel konuşmaları değer kademelerine göre bölün ve farklı hizmet seviyelerini otomatik olarak sunun

Hesap dönüm noktaları veya tipik sorun zaman aralıkları tarafından tetikleyici olarak gönderilen proaktif erişim mesajları gönderin

Çözüm türlerine göre özel raporlar oluşturarak, bilet sayısında ani artışlara neden olmadan ürün sorunlarını tespit etmeye yardımcı olun

Ada Destek sınırlamaları

Kurulum genellikle 4-6 hafta sürer ve özel teknik personel gerektirir

Fiyat yapısı, destek hacmi düşük olan şirketler için pratik değildir

Birden fazla özel bilgi konusundan alıntı yaparken bazen daha az doğru cevaplar verir

Ada Destek fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ada Destek puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Ada Destek hakkında ne diyor?

Dikkat çeken bir bakış açısı:

ADA kullanımı kolaydır ve sisteminin nasıl çalıştığını anlamak kolaydır. Otomatik cevapları ayar yönteminin de kolay yapılması mümkündür, çünkü metin kutusu, video ve resimler gibi seçenekler sohbet akışına sürükleyip bırakılabilir ve mevcut eylemler sohbet akışının düzgün işleyişini sağlar.

ADA kullanımı kolaydır ve sisteminin nasıl çalıştığını anlamak kolaydır. Otomatik cevapları ayarlama yöntemi de kolaydır, çünkü metin kutusu, video ve resimler gibi seçenekler sohbet akışına sürükleyip bırakılabilir ve mevcut eylemler sohbet akışının düzgün işleyişini sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: KPMG, işlerin AI'ya yatırdıkları her 1 dolar için ortalama 3,5 dolar getiri elde ettiklerini ortaya koydu. Küçük ama etkileyici bir şekilde, şirketlerin %5'i 8 dolar kadar getiri elde ettiklerini bildiriyor.

4. Kustomer (Duygu temelli destek önceliklendirme için en iyisi)

kustomer aracılığıyla

Kustomer, bağımsız bir sohbet robotu olarak değil, bir CRM platformunun parçası olarak çalışır. Müşteri mesajlarını yorumlayarak hayal kırıklığı veya aciliyet gibi duyguları algılar. Bu duygusal farkındalık, acil dikkat gerektiren konuşmalara öncelik verilmesine yardımcı olur ve genellikle sorunların daha da büyümesini önler.

Her mesajı ayrı ayrı ele almak yerine, bağlamı dikkate alan yanıtlar için müşteri geçmişini dikkate almasını takdir edebilirsiniz. Bu yaklaşım, geri dönen müşteriler için tekrarları azaltır ve kişiselleştirilmiş desteği kolaylaştırır.

Kustomer'in en iyi özellikleri

Manuel takvim yönetimi olmadan sorun türüne göre otomatik olarak takip planlayın

Algılanan müşteri duygusu veya ruh haline göre farklı konuşma veya özel yönetimi stratejileri uygulayın

Müşteriler belirli ürünlerden 'bahsetme' durumunda, ilgili satın alma geçmişini görüntüleyin

Abonelik türü gibi hesap ayrıntılarını içeren yanıt önerileri oluşturun

Kustomer sınırları

AI ş akışı otomasyon oranları bazı rakiplere göre daha düşük kabul edilebilir

Ses özellikleri, metin tabanlı fonksiyonlar kadar gelişmiş değildir

Mevcut sistemlerinizle entegrasyonlar yerine, tamamlandı Kustomer CRM platformunu benimsemeniz gerekir

Özel çok dilli çözümlere kıyasla daha az dil seçeneği sunar

Kustomer fiyatlandırması

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 89 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 139 $

AI eklentileri

*özel müşteriler için AI ajanları: Etkileşimli her konuşma için 0,60 $

Temsilciler için AI ajanları: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kustomer puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Kustomer hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Kustomer'ın bu kadar şık ve iyi tasarlanmış olmasını çok seviyorum. Hantal veya kullanımı zor değil. Gerçekten çok akıcı. Raporlama A+ seviyesinde, sadece müşteriler için değil, takımınız için de çok ayrıntılı. Takım performansını ve verimliliğini izleme konusunda da gerçekten çok iyi çalışıyor.

Kustomer'ın bu kadar şık ve iyi tasarlanmış olmasını çok seviyorum. Hantal veya kullanımı zor değil. Gerçekten çok akıcı. Raporlama A+ seviyesinde, sadece müşteriler için değil, takımınız için de çok ayrıntılı. Takım performansını ve verimliliğini izleme konusunda da gerçekten çok iyi iş çıkarıyor.

5. Zendesk AI (Veriye dayalı konuşma yönetimi için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk AI, milyarlarca destek etkileşiminden elde edilen kalıpları kullanarak gelen mesajları otomatik olarak kategorize eder ve uygun kuyruklara atar. Yardım masası yazılımı, genel konuşmalardan ziyade özel müşteri hizmetleri diline odaklanarak müşterilerinizin kullandığı sektör terimlerini tanımasına yardımcı olur.

Müşteriye yönelik otomasyonu, temsilci yardım araçlarıyla birleştirerek destek deneyiminin her iki tarafını da geliştirir. Bu yaklaşım, karmaşık sorunların insan uzmanlığı gerektirdiği durumlarda genellikle daha sorunsuz geçişlerin sonucunu ortaya koyar.

Zendesk AI'nın en iyi özellikleri

Konuşma kalıplarını inceleyerek müşterilerin otomasyon çözümlerini terk ettiği ortak noktaları bulun

Benzer geçmiş biletlere ve bunların çözümlerine göre temsilcilere bir sonraki adımları önerin

Dili otomatik olarak algılayın ve özel seçim olmadan yanıt dilini değiştirin

Zendesk AI sınırları

Optimum performans için geçmiş etkileşimlerden elde edilen önemli verilere ihtiyaç duyar

Zendesk dışındaki sistemlerle entegrasyonlar daha karmaşık hale geliyor

Arayüz sık sık değişir ve bu da zaman zaman öğrenme engelleri yaratır

Bazı kullanıcılara göre performans, farklı diller arasında değişiklik göstermektedir

Zendesk AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Suite Team: Ajan başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Paket Büyüme: Ajan başına aylık 89 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI eklenti

Gelişmiş AI: Ajan başına aylık 50 $ (yıllık faturalandırılır)

Zendesk AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.040'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zendesk AI hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

AI özelliklerini beğeniyorum. Bir yanıt yazabiliyorum ve ZD bunu daha samimi, daha ayrıntılı ve daha resmi hale getirebiliyor. Bu harika. Ayrıca, Zendesk takım her zaman çok yardımcı ve harika.

AI özelliklerini beğeniyorum. Bir yanıt yazabiliyorum ve ZD bunu daha samimi, daha ayrıntılı ve daha resmi hale getirebiliyor. Bu harika. Ayrıca, Zendesk takım her zaman çok yardımcı ve harika.

🔍 Biliyor muydunuz? Deloitte, iletişim merkezlerinin %15'inin müşteri kimlik doğrulamasını hızlandırmak, çözümleri basitleştirmek ve otomatik çağrı özetleri ve takipleri oluşturmak için halihazırda üretken yapay zeka kullandığını bildiriyor.

6. Drift AI (Satış odaklı özel etkileşimler için en iyisi)

salesloft aracılığıyla

Salesloft tarafından geliştirilen Drift, müşteri hizmetleri etkileşimlerinin satış fırsatlarını ortaya çıkarabileceğini fark ederek, satış bilinciyle destek konuşmalarına yaklaşır.

Bu müşteri başarı yazılımı, pazarlama araçlarıyla bağlantı kurarak bağlam ekler ve sohbet eden kişinin daha önce fiyat sayfalarını görünümü olup olmadığını veya sepeti terk edip etmediğini not eder. Satış perspektifi, Drift'i destek etkileşimleri sırasında sık sık yükseltme olasılıklarının ortaya çıktığı SaaS ve abonelik işleri için özellikle kullanışlı hale getirir.

Ayrıca, analitik, verimlilik için geleneksel destek ölçümlerinin yanı sıra dönüşüm metriklerini de izleme.

Drift AI'nın en iyi özellikleri

Kullanım alışkanlıklarına göre destek konuşmaları sırasında ek satış fırsatlarını belirleyin

Konuşmalarda satın alma ilgisi ortaya çıktığında toplantıları doğrudan satış takvimlerine kaydedin

Konuşma kaynaklarını izleyerek hangi pazarlama kanallarının destek ihtiyaçları yarattığını görün

Potansiyel müşteriler ve mevcut özel müşteriler için farklı konuşma yolları oluşturun

Drift AI sınırları

Destek fonksiyonları, satış yetenekleri kadar güçlü değildir

Analitik, geleneksel destek performans göstergelerine göre dönüşüm metriklerini vurgular

Özel konuşma akışlarını ayarlamak, bazı alternatiflere göre daha fazla manuel iş gerektirir

Drift AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift AI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (195+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Drift AI hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Drift'in potansiyel müşterilerle konuşurken ne kadar samimi olduğunu seviyorum. Her ay ekstra gelen potansiyel müşterileri yakalamama yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin toplantıları planlaması ve gelen potansiyel müşterileri ön elemesi için kolay kullanımı bir çözüm sunuyor. Gmail ile de çok kolay entegrasyonunu seviyorum, bu da onu çok daha akıcı hale getiriyor ve teknoloji yığınımda dengelemem gereken başka bir platform olmaktan çıkarıyor. Drift'i her gün kontrol ediyorum ve zorlu bir satış yılında benim için harika bir kaynak oldu!

Drift'in potansiyel müşterilerle konuşma yaparken ne kadar samimi olduğunu seviyorum. Her ay ekstra gelen potansiyel müşterileri yakalamama yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin toplantıları planlaması ve gelen potansiyel müşterileri ön elemesi için kolay kullanımı bir çözüm sunuyor. Gmail ile de çok kolay entegrasyonunu seviyorum, bu da onu çok daha akıcı hale getiriyor ve teknoloji yığınımda dengelemem gereken başka bir platform olmaktan çıkarıyor. Drift'i her gün kontrol ediyorum ve zorlu bir satış yılında benim için harika bir kaynak oldu!

7. Tidio Lyro (Sınırlı kaynaklara sahip küçük işler için en iyisi)

tidio aracılığıyla

Tidio'nun Lyro ürünü, küçük işler için hızlı kurulumuna odaklanarak teknik karmaşıklığı azaltır. Kapsamlı eğitim verilerine ihtiyaç duymadan, yaygın müşteri sorularının yaklaşık %70'ini yanıtlar.

Canlı sohbet, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi kanallar arasında bağlam kaybolmadan konuşmalar akış içinde devam eder. Bu bağlantı, küçük takımların birden fazla AI iletişim platformunu aynı anda yönetmesine yardımcı olur.

Daha da iyisi? Sistem, Claude (Anthropic AI) ve şirket içi modelleri birleştirerek performans ile maliyet verimliliği arasında denge sağlar. Tidio, karmaşık özel seçeneklerden ziyade pratik sonuçlara öncelik verir.

Tidio Lyro'nun en iyi özellikleri

Yaygın iş türleri için iş akışı şablonlarıyla başlayarak AI müşteri desteğini geliştirin

Özel kişilerin bilgileri tekrar etmesine gerek kalmadan AI ve canlı temsilciler arasındaki konuşmaları aktarın

Ürün kataloglarını bağlantı, böylece AI belirli öğeleri isim ve özelliklerine göre referans alabilir

Takımınızın müsait olmadığı zamanlarda temel sorular için mesai sonrası desteği yapılandırın

Tidio Lyro sınırları

Kullanılabilir kurumsal özelliklerin sayısı daha azdır

Kurumsal çözümlerden daha az sayıda eşzamanlı konuşmayı yönetebilir

Geliştirici odaklı platformlara kıyasla sınırlı gelişmiş özel

Tidio Lyro fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Lyro AI Agent: Aylık 39 $

Akışlar: Aylık 29 $

Tidio Lyro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.730'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (465+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Tidio Lyro hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:

Tidio, canlı sohbeti yönetmeyi, Lyro ile sık sorulan soruları otomasyonla gerçekleştirmeyi ve konuşmaları destek ekibimize yönlendirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Arayüzü temiz ve sezgiseldir ve WooCommerce ve Klaviyo gibi platformlarla bağlantı kurma özelliği büyük bir artıdır. Ayrıca, aynı araç içinde hem destek hem de pazarlama akışlarını yönetme esnekliğini de takdir ediyoruz.

Tidio, canlı sohbeti yönetmeyi, Lyro ile sık sorulan soruları otomasyonla yanıtlamayı ve konuşmaları destek ekibimize yönlendirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Arayüzü temiz ve sezgiseldir ve WooCommerce ve Klaviyo gibi platformlarla bağlantı kurma özelliği büyük bir artıdır. Ayrıca, aynı araç içinde hem destek hem de pazarlama akışlarını yönetme esnekliğini de takdir ediyoruz.

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, AI ajanlarının gruplar halinde etkileşimde bulunurken kendiliğinden insan benzeri iletişim kuralları geliştirebildiklerini göstermiştir. Bu davranış, insan dilinin evrimini yansıtmakta ve AI'nın sergileyebileceği karmaşık sosyal dinamikleri vurgulamaktadır.

8. Freshdesk Freddy AI (Teknik uzmanlık gerektirmeyen hızlı dağıtım için en iyisi)

freshdesk aracılığıyla

Freshdesk Freddy AI, kapsamlı manuel eğitim gerektirmeden mevcut materyallerinize bağlantıyla uygulama süresini kısaltır. Destek taleplerinin yaklaşık %45'ini bağımsız olarak işler.

AI ajanı, müşteriler sorunları bildirmeden önce potansiyel sorunları tespit eden proaktif hizmet özelliklerine de sahiptir. Bu önleyici yaklaşım, zamanla bilet hacmini azaltabilir. Freddy AI'nın stratejisi, her yerde görev otomasyonunu zorlamak yerine, insan yardımının ne zaman daha mantıklı olduğunu belirlemeye odaklanmaktadır.

Freshdesk Freddy AI'nın en iyi özellikleri

Mevcut yardım belgelerini manuel olarak yeniden oluşturmak yerine otomatik olarak yükleyin

Sık karşılaşılan destek taleplerini inceleyerek, gelecekteki sorunları önleyebilecek yeni yardım içeriği önerin

Çözüm metrikleri üzerinden yapay zeka ve insan temsilcilerin performanslarını karşılaştırın

Freshdesk Freddy AI sınırları

Bazı konuşma platformlarına göre daha az gelişmiş konuşma dalı

Bağımsız bir çözüm olarak iş yapmak yerine Freshdesk altyapısını gerektirir

Bazı kullanıcılara göre, bilgi tabanının yorumlanmasında bazen tutarsızlıklar görülmektedir

Freshdesk Freddy AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan (en fazla iki temsilci için)

Büyüme: Ajan başına aylık 18 $

Pro: Ajan başına aylık 59 $

Pro + AI Copilot: Ajan başına aylık 94 $

Kurumsal: Ajan başına aylık 95 $

Freshdesk Freddy AI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (3.505+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.385 yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Freshdesk Freddy AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Freshdesk'in arayüzünü ve müşteri desteği ve ödeme desteği ile ilgili bilet yönetimindeki işimizi basitleştiren güçlü otomasyon özelliklerini takdir ediyorum. Freddy yanıtlarımızı iyileştiriyor ve hazır yanıtlar zaman kazandırıyor. Freshdesk'in çok kanallı desteği, e-posta, sohbet ve sosyal medya iletişiminin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayarak tutarlı bir müşteri hizmeti sunuyor.

Freshdesk'in arayüzünü ve müşteri desteği ve ödeme desteği ile ilgili bilet yönetimindeki işimizi basitleştiren güçlü otomasyon özelliklerini takdir ediyorum. Freddy yanıtlarımızı iyileştiriyor ve hazır yanıtlar zaman kazandırıyor. Freshdesk'in çok kanallı desteği, sorunsuz e-posta, sohbet ve sosyal medya iletişimi sağlayarak tutarlı bir müşteri hizmeti sunuyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu takım AI ajanlarını yakından takip ediyor. %55,4'ü izleme veya gözlem araçlarına güveniyor ve %44'ü güvenlik önlemleri alıyor. Çevrimdışı ve çevrimiçi değerlendirmeler de yaygın olarak yapılıyor.

ClickUp'ın AI Ajanları ile Özel Müşteri Hizmetlerini Yeniden Düşünün

Doğru AI temsilcisini seçmek, takımınızın günlük işlerini gerçekte neyin iyileştirdiğini bilmekle mümkün olur. Takımınız hala güncellemeleri takip ediyor, aynı yanıtları yeniden yazıyor veya bağlamı bulmakta zorlanıyorsa, hız tek başına pek bir şey çözmez.

ClickUp, hem harekete geçen temsilciler hem de her şeyi bağlantıda tutan bir çalışma alanı ile size yardımcı olur.

Şablonlar, otomasyon, canlı güncellemeler ve müşteri hizmetleri için sizin şartlarınıza göre hareket eden AI ajanları. Doğru sahibi atamaktan doğru bağlamı ortaya çıkarmaya kadar, her özellik ekibinizi yavaşlatmadan desteği ileriye taşımak için tasarlanmıştır.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Evet, AI bugün müşteri hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşler, sipariş izleme, hesap sorunları ve SSS gibi rutin sorguları yönetmek için AI'yı sohbet robotları, sanal asistanlar ve otomatik bilet sistemleri formunda kullanmaktadır. AI ayrıca müşteri duygularını analiz ederek hayal kırıklığını veya aciliyeti tespit edebilir ve sorunları doğru insan temsilcisine yönlendirebilir. AI, müşteri ihtiyaçlarına tepki vermenin ötesinde, giderek daha proaktif bir şekilde kullanılarak müşteri sorunlarını ortaya çıkmadan önce tahmin etmekte ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Sonuç olarak, daha hızlı hizmet, 7/24 erişilebilirlik, daha düşük maliyetler ve insan temsilcilerin karmaşık veya duygusal açıdan hassas vakalara odaklanmak için daha fazla zaman kazanması sağlanır.

Müşteri hizmetleri için tek bir "en iyi" AI yoktur, çünkü doğru seçim işin boyutuna, sektörüne, müşteri etkileşimlerinin türüne ve bütçeye bağlıdır. Şirketler genellikle AI araçlarını doğal dil anlayışı, CRM gibi mevcut sistemlerle entegrasyonlar, çok kanallı destek, özelleştirme seçenekleri ve güvenlik açısından değerlendirir. En iyi oyuncular arasında Salesforce, Microsoft ve Google gibi kurumsal platformların yanı sıra, sohbet robotları ve sesli robotlara odaklanan özel konuşma AI sağlayıcıları da bulunmaktadır. En iyi çözüm genellikle otomasyonu insan temsilcilere sorunsuz bir şekilde devretme ile dengeleyen ve şirketin destek ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyan çözümdür.

Yapay zeka teorisinde "ajan", çevresini algılayan ve hedeflerine ulaşmak için eylemlerde bulunan bir sistemi ifade eder. Beş klasik tür şunlardır: yalnızca mevcut girdilere yanıt veren basit refleks ajanlar; kısmen gözlemlenebilir durumları ele almak için içsel bir durum sürdüren model tabanlı refleks ajanlar; tanımlanmış hedeflere ulaşmak için eylemleri planlayan hedef tabanlı ajanlar; olası sonuçları karşılaştırarak değeri en üst düzeye çıkaranı seçen fayda tabanlı ajanlar; ve verilerden ve geri bildirimlerden öğrenerek zaman içinde performanslarını artıran öğrenen ajanlar. Bunlar teorik kategoriler olmakla birlikte, müşteri hizmetleri botları ve sanal asistanlar dahil olmak üzere birçok pratik AI uygulamasının temelini oluştururlar.

Birçok tanınmış şirket, AI'yı müşteri hizmetleri stratejilerine entegre etmiştir. Örneğin, Verizon, müşterilerin neden aradığını tahmin etmek ve onları daha etkili bir şekilde yönlendirmek için üretken AI kullanırken, Bank of America'nın sanal asistanı Erica , sesli ve yazılı sohbet yoluyla müşterilere bankacılık görevlerinde yardımcı olmaktadır .