2025'te Sosyal Medya Yönetimi için En İyi 15 Buffer Alternatifi

Sosyal medyayı yönetmek kolay değildir; sürekli güncellemeler, artan etkileşim talepleri ve performans izleme gibi birçok işi aynı anda yürütmek gerekir. Bu nedenle doğru sosyal medya yönetim aracı büyük fark yaratabilir.

Buffer, sosyal medya takımlarına yayınları planlama, içerik takvimini yönetme ve temel etkileşimi düzenli tutma konusunda yardımcı olmasıyla popüler olan bir sosyal medya planlama aracıdır. Ancak sosyal stratejiler daha karmaşık hale geldikçe, Buffer'ın temel analitik ve sınırlı otomasyon özellikleri, özellikle düşük seviyeli planlarda kendini göstermeye başlar.

Avantajı nedir? Birçok Buffer alternatifi daha zengin özellikler, daha akıllı iş akışları ve daha iyi değer sunar.

Bu kılavuzda, en iyi 15 Buffer alternatifini ve ClickUp ile sosyal medya iş akışınızı nasıl kolaylaştırabileceğinizi keşfedeceğiz. Hadi başlayalım! 🚀

sosyal Medya Yönetimi Süreçlerini Etkileyen 5 Buffer Sınırı

📌 Buffer'ın alternatiflerini keşfetmeden önce, Buffer'ın büyüyen takımlar ve karmaşık stratejiler için neden yetersiz kaldığına daha yakından bakalım:

Google iş profili için destek yoktur: Bazı sosyal medya yönetim platformlarının aksine, Buffer Google İş Profili'ni desteklemez, bu da yerel iş pazarlamasını daha zor hale getirir

Temel analiz ve raporlama: Buffer sosyal medya analizi sunsa da, sosyal medya performansını izleme, rakip analizi ve sosyal medya etkileşimi için derinlemesine analizler sunmamaktadır

Yerel sosyal medya dinleme araçları yoktur: Sosyal dinleme, markadan bahsedilme, trendler ve etkileşimi izlemek için gereklidir. Buffer, daha derin içgörüler için sosyal medya izleme özelliklerinden yoksundur

Takım işbirliği kısıtlıdır: Bir takımla birden fazla sosyal medya hesabını mı yönetiyorsunuz? Buffer'ın alt düzey planları takım üyelerini kısıtlayarak pazarlama takımları ve ajanslar için işbirliğini zorlaştırır

Sınırlı otomasyon ve yapay zeka özellikleri: Diğer Diğer sosyal medya yönetim araçları , yapay zeka destekli içerik kürasyonu ve görsel içerik planlama gibi gelişmiş özellikler sunar. Buffer ise otomasyon konusunda yetersiz kalır

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın tamamında yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyabilirsiniz.

Buffer Alternatiflerine Genel Bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, en iyi Buffer alternatiflerine hızlıca bir göz atalım:

Araç Anahtar Özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – AI destekli içerik oluşturma – Görev yönetimi – Planlama ve analiz – İşbirliği ve entegrasyon Sosyal medya yönetimi, içerik oluşturma ve planlama için kapsamlı bir platforma ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Hootsuite – Çoklu platform planlama – Analitik ve raporlama – Sosyal medya izleme – Takım işbirliği Birden fazla sosyal medya hesabını yöneten ve sosyal medya performansını analiz eden takımlar Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla Sprout Social – Planlama ve yayınlama – Gelişmiş analitik – Sosyal dinleme – Mesaj yönetimi için birleşik gelen kutusu Kapsamlı sosyal medya yönetimi ve gelişmiş analitiklere ihtiyaç duyan işletmeler Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla SocialPilot – Bütçe dostu planlama – Gönderi performansı analizi – İçerik küratörlüğü ve takım işbirliği Sosyal medya gönderilerini ve içeriklerini yöneten küçük işletmeler ve serbest çalışanlar Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla Agorapulse – Etkileşim için birleştirilmiş gelen kutusu – Otomatik moderasyon – Sosyal medya dinleme – Ayrıntılı raporlama Sosyal medya etkileşimi, etkileşimler ve otomasyona odaklanan takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Standart: Kullanıcı başına aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla CoSchedule – Editör takvimi – Gönderileri geri dönüştürmek için ReQueue özelliği – WordPress ve HubSpot ile entegrasyon Planlama ve içerik pazarlama araçlarına ihtiyaç duyan içerik odaklı işler Sonsuza kadar ücretsiz; Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla SocialBee – AI destekli içerik planlama – İçerik kategorizasyonu – Performans analizi İçerik planlama ve çeşitli sosyal medya varlıklarını sürdürmek için yapay zeka desteğine ihtiyaç duyan işletmeler Bootstrap: Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Daha sonra – Görsel içerik planlama – Instagram, Pinterest, Facebook planlama – Sürükle ve bırak takvim Instagram ve Pinterest gibi görsel platformlara odaklanan takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Social – Gerçek zamanlı izleme – Gelişmiş analitik – Platformlar arasında planlama – Performans izleme Sosyal medya performansını izlemek ve takip etmek isteyen veri odaklı işletmeler Sonsuza kadar ücretsiz; Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Sendible – Çoklu hesap yönetimi – Analitik ve raporlama – Müşteri yönetim sistemi Birden fazla müşteri profilini ve sosyal medya hesabını yöneten ajanslar ve serbest çalışanlar Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Metricool – Performans analizi – Google Analytics entegrasyonu – Sosyal medya gönderileri planlama Analitik ve yayın performans izlemeye odaklanan sosyal medya yöneticileri ve pazarlamacılar Sonsuza kadar ücretsiz; Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 22 $'dan başlayan fiyatlarla Loomly – İçerik takvimi – Gönderi optimizasyonu önerileri – Canva ve Unsplash ile entegrasyon İçerik oluşturma ve planlama için sezgisel bir araca ihtiyaç duyan, içerik ağırlıklı takımlar Base: 2 kullanıcı için aylık 42 $'dan başlayan fiyatlarla HubSpot – Sosyal medya planlama – CRM entegrasyonu – Sosyal dinleme araçları – Etkileşim analizi Entegre pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi için HubSpot kullanan işletmeler Sonsuza kadar ücretsiz; Pazarlama Merkezi Başlangıç Seti: Koltuk başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Planable – Takım işbirliği – İçerik onay ş akışları – İçerik takvimi – Görsel gönderi yönetimi Yayınlamadan önce işbirliğine dayalı içerik oluşturma ve onaylama ihtiyacı olan takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla Tailwind – Toplu resim yükleme – Hashtag önerileri – Performans analizi – Instagram ve Pinterest planlama Instagram ve Pinterest için görsel içeriğe odaklanan blog yazarları, influencer'lar ve işletmeler Sonsuza kadar ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Sosyal medya yönetiminizi kolaylaştırmanıza, etkileşimi artırmanıza ve genel performansınızı yükseltmenize yardımcı olacak en iyi 15 araç:

1. ClickUp (Hepsi bir arada sosyal medya ve proje yönetimi için en iyisi)

Buffer yalnızca sosyal medya planlaması ve etkileşimine odaklanırken, ClickUp, planlama ve içerik oluşturmadan planlama denetimi ve performans analizine kadar tüm sosyal medya stratejinizin diğer pazarlama projelerinizle birlikte yer aldığı iş için her şeyi içeren bir uygulama. Sadece yayınlamayı değil, tüm sosyal medya iş akışını yönetmek için merkezi bir merkeze ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

Kampanyalar planlıyor, içerik oluşturuyor veya birden fazla platformda etkileşimi izliyor olsanız da, ClickUp her şeyi sağlar.

ClickUp Brain ile verimliliğinizi artırın

Platformun yapay zeka yardımı olan ClickUp Brain, içerik oluşturma, başlıklar için anlık öneriler, hashtag'ler ve etkileşim odaklı sosyal medya gönderileri konusunda size yardımcı olur.

ClickUp Brain kullanarak Instagram başlıkları, hashtag'ler ve gelecekteki gönderi fikirleri oluşturun

Instagram başlığı veya bir sonraki Facebook kampanyası fikri bulmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp Brain, geçmiş etkileşim trendlerini kullanarak veriye dayalı öneriler oluşturabilir, böylece neyin işe yarayacağını tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

Sosyal medya yöneticileri ayrıca yanıtları otomatikleştirebilir, rakip analizlerinden anahtar çıkarımları özetleyebilir ve performans içgörülerine göre içeriği iyileştirebilir; hepsi gerçek zamanlı olarak.

ClickUp Brain kullanıcısı olarak, cesur ve esprili mi, yoksa profesyonel ve özlü mü bir şey istiyorsanız, markanızın sesine en uygun büyük dil modelini (LLM) seçebilirsiniz. Bu esneklik, içerik oluşturmayı her platforma ve hedef kitle segmentine uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp AI ajanları ile tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirebilir ve rutin görevleri takımınızla birlikte çalışan akıllı ajanlara devredebilirsiniz. Ajanlar, yayınları planlamaktan ve etkileşimi izlemekten raporlar oluşturmaya ve eyleme geçirilebilir içgörüler ortaya çıkarmaya kadar her şeyi halledebilir, böylece siz strateji ve yaratıcılığa odaklanabilirsiniz.

ClickUp Takvim ile daha akıllı plan yapın

ClickUp Takvim ile planlamayı basitleştirin

ClickUp Calendar, sosyal medya takımlarının dağınık içerik fikirlerini net ve uygulanabilir bir programa dönüştürmelerine yardımcı olur. Basit bir sürükle ve bırak işlemiyle kampanyaları anında haritalayabilir, yaklaşan gönderileri görselleştirebilir, içerik sahiplerini atayabilir ve zaman çizelgelerini ayarlayabilirsiniz.

Farklı platformlar için yeniden kullanılabilir iş akışları oluşturabilir, hashtag'ler, görsel varlıklar veya hedef kitle segmentleri için Özel Alanlar ekleyebilir ve beyin fırtınasından son incelemeye kadar her görevi tek bir yerde düzenleyebilirsiniz. İster çok kanallı bir kampanyayı yönetiyor ister bir aylık içerik planlıyor olun, Takvim Görünümü her şeyi uyumlu tutar.

ClickUp, takımınızın planlama tercihine göre Takvim, Liste veya Pano gibi birden fazla görünüm arasında geçiş yapmanızı da sağlar. Gerçek zamanlı işbirliği, içerik incelemeleri ve bağlantılı görevler gibi tüm özellikler yerleşik olarak sunulduğundan, neler olup bittiğini veya ne zaman olacağını asla kaçırmazsınız.

İçeriğin ne zaman ve nasıl yayınlanacağını yönetiyorsanız, sadece yayınlamakla kalmıyorsanız, ClickUp Takvim size Buffer'ın sunamadığı görünürlük ve kontrolü sağlar.

Ayrıca, Google Takvim ile senkronizasyon istiyorsanız, ClickUp bunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek pazarlama görevlerinizi senkronize ve programınızı kontrol altında tutar. LinkedIn güncellemesi, X duyurusu veya Instagram Reel olsun, hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.

ClickUp Belgeleri ile içerik kürasyonu, stratejisi ve yönetimini kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri, sosyal medya içeriğini beyin fırtınası yapmak, taslak oluşturmak ve düzenlemek için merkezi çalışma alanınızdır. Araçlar arasında geçiş yapmadan canlı belgeleri birlikte düzenleyebilir, geri bildirim bırakabilir ve hatta metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile canlı geri bildirim veya ortak düzenleme için takımlarla işbirliği yapın

İçerik stratejileri oluşturmanıza, marka yönergelerini depolamanıza ve pazarlama brifingleri üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

ClickUp Pazarlama Aracı ile sosyal medya yönetimini bir üst seviyeye taşıyın

ClickUp'ın Pazarlama çözümleriyle, çok kanallı kampanyalar, küresel etkinlikler veya bunların arasındaki her şeyi içeren takımınızın pazarlama programlarını tek bir güçlü verimlilik platformunda beyin fırtınası yapabilir, planlayabilir ve yürütebilirsiniz.

Ek olarak, ClickUp Gösterge Panelleri performans ölçümlerinin bir özetini sunar ve ClickUp Otomasyonları tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır.

ClickUp Pazarlama Kampanyaları gösterge paneli ile pazarlama faaliyetlerinize genel bir bakış oluşturun

Bu sayede size şu avantajları sağlar:

Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla kampanya planlama ve yürütmeyi kolaylaştırın

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle sosyal medya performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

Planlama ve raporlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Paylaşılan çalışma alanları ve görevler kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Sosyal Medya Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sosyal Medya Şablonunu kullanarak içerik planlamanızı basitleştirin

ClickUp Sosyal Medya Şablonu, içeriğinizi birden fazla platformda planlamanıza, zamanlamanıza ve izlemenize yardımcı olur. Merkezi bir çalışma alanı ile takımlar sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, onayları kolaylaştırabilir ve her gönderide marka tutarlılığını sağlayabilir.

İçerik fikirlerinden performans izlemeye kadar, bu şablon özel durumlar, otomatik iş akışları ve düzenli görünümlerle sosyal medya yönetimini basitleştirir.

Anahtar özellikler:

"Onaylanıyor" ve "Devam ediyor" gibi özel durumlarla gönderilerin ilerlemesini izleyin

İçerik fikirleri için takımın görüşlerini almak üzere İçerik Öneri Formunu kullanın

ClickUp Gösterge Panelleri ile beğenileri, paylaşımları ve takipçileri izleyin

İdeal kullanım alanları: Sosyal medya yöneticileri, pazarlama takımları ve içerik oluşturucular, içerik planlama, onay ve analiz işlemlerini tek bir işbirliği alanında kolaylaştırmak için.

💡 Bonus İpucu: Sosyal medya gönderilerinizin tutarlı ve ilgi çekici olmasını mı istiyorsunuz? Bu ClickUp Sosyal Medya Gönderim Planlama Şablonunu kullanarak içeriği zahmetsizce planlayın, programlayın ve izleyin! 🚀

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Takvim'i kullanarak gönderileri planlayın, son tarihleri belirleyin ve kampanyaları görselleştirin

ClickUp Brain ile sosyal medya içeriğini beyin fırtınası yapın, iyileştirin ve optimize edin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile sosyal medya stratejilerini ve işbirliği fikirlerini haritalandırın

ClickUp Belgeleri ile sosyal medya gönderilerini, başlıklarını ve strateji belgelerini taslak haline getirin, düzenleyin ve organize edin

ClickUp Sohbet'i kullanarak içerik fikirlerini tartışın, gönderileri onaylayın ve takımınızdan anında geri bildirim alın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler yoktur

Yerleşik içerik yayınlama özellikleri içermez

Geniş özellik yelpazesi ve özelleştirilebilir iş akışları nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Şahsen, ClickUp'ın pano görünümünü ve "Ben Modu"nu çok seviyorum, çünkü tüm görevlerimi her zaman takip etmeme yardımcı oluyor. Ayrıca sütunları kolayca özelleştirerek sadece istediğim sütunları görüntüleyebiliyorum, bu da çok sevdiğim bir özellik. Otomasyon özelliğini (ClickUpBot) de çok beğeniyorum. Örneğin, önceki bir sprintten bazı görevleri unutursam, bunları otomatik olarak mevcut sprintime ekler. Ayrıca görev durum güncellemelerini otomatikleştirmeye de yardımcı olur. Ek olarak, ClickUp mükemmel destek sağlar. Birkaç gün önce bazı sorunlarla karşılaştım, ancak forumunda kolayca çözüm bulabildim.

Şahsen, ClickUp'ın pano görünümünü ve "Ben Modu"nu çok seviyorum, çünkü tüm görevlerimi her zaman takip etmeme yardımcı oluyor. Ayrıca sütunları kolayca özelleştirerek sadece istediğim sütunları görüntüleyebiliyorum, bu da çok sevdiğim bir özellik. Otomasyon özelliğini (ClickUpBot) de çok beğeniyorum. Örneğin, önceki bir sprintten bazı görevleri unutursam, bunları otomatik olarak mevcut sprintime ekler. Ayrıca görev durum güncellemelerini otomatikleştirmeye de yardımcı olur. Ek olarak, ClickUp mükemmel destek sağlar. Birkaç gün önce bazı sorunlarla karşılaştım, ancak forumunda kolayca çözüm bulabildim.

2. Hootsuite (Birden fazla sosyal medya kanalında yayınları planlamak için en iyisi)

via Hootsuite

Buffer'ın uzun süredir rakibi olan Hootsuite, Facebook, Instagram, LinkedIn ve X (eski adıyla Twitter) gibi büyük sosyal medya platformlarında yayınları önceden planlamanıza olanak tanır. Örneğin, yayınların en yoğun etkileşim saatlerinde yayınlanmasını planlayarak görünürlüğü artırabilirsiniz.

Ayrıca, performansı izlemek için sosyal medya analizi sunarak sosyal medya stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu, etkileşimi ve erişimi izlemenizi sağlayarak, gelecekteki kampanyaları ve genel performansı artıracak veriye dayalı kararlar almanızı kolaylaştırır.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Sosyal medya kanallarında markanızdan bahsedilip bahsedilmediğini ve anahtar kelimeleri izleyin

Kapsamlı analizlerle sosyal medya performansını analiz edin

Entegre araçları kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Hootsuite sınırlamaları

AI yetenekleri ve platforma özel içerik optimizasyonu yoktur

Kullanımı zor, hantal ve modası geçmiş bir arayüze sahiptir

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Takım: 3 kullanıcıya kadar aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3700+ yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Hootsuite'te en çok sevdiğim şey, karmaşık sosyal medya iş akışlarını tek bir sezgisel alanda basitleştirmesidir. Özellikle beyaz etiketli raporlamayı çok beğeniyorum. Eskiden saatlerimi alan işler artık saniyeler içinde halloluyor ve grafikler çok şık ve müşteriye sunmaya hazır görünüyor. Canva ve Feedly ile birlikte kullanarak odaklanmamı ve düzenli çalışmamı sağlayan bu araç, aynı gösterge panelinden tasarım ve içerik düzenleme işlemlerini de yapmamı sağlıyor.

Hootsuite'te en çok sevdiğim şey, karmaşık sosyal medya iş akışlarını tek bir sezgisel alanda basitleştirmesidir. Özellikle beyaz etiketli raporlamayı çok beğeniyorum. Eskiden saatlerimi alan işler artık saniyeler içinde halloluyor ve grafikler çok şık ve müşteriye sunmaya hazır görünüyor. Canva ve Feedly ile birlikte kullanarak odaklanmamı ve düzenli çalışmamı sağlayan bu araç, aynı gösterge panelinden tasarım ve içerik küratörlüğünü de yapmamı sağlıyor.

➡️ Daha fazla bilgi: İzlenmesi gereken en önemli içerik pazarlama KPI'ları

3. Sprout Social (Kapsamlı sosyal medya yönetimi için en iyisi)

via Sprout Social

Tek bir platformda planlama, analiz ve etkileşim özellikleri sunan kurumsal düzeyde bir platform arıyorsanız, Sprout Social'ı deneyin. İşletmelerin birden fazla sosyal ağda yayın yayınlamasına ve planlamasına olanak tanır. Ayrıca, derinlemesine analizlerle performansı izler ve birleşik bir sosyal gelen kutusu kullanarak hedef kitlelerle etkileşim kurar.

Ayrıca, Sprout Social, markaların trendleri ve müşteri duyarlılığını izlemelerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli sosyal dinleme ve etkileşim araçları sağlar.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

AI destekli sosyal dinleme özellikleriyle marka bahsetmelerini ve sektör trendlerini izleyin

Birleşik gelen kutusu ile platformlar arasında mesajları yönetin

Gelişmiş analiz ve raporlama ile veriye dayalı kararlar alın

Sprout Social sınırlamaları

Fiyatlandırma, diğer sosyal medya yönetim platformlarına kıyasla daha yüksektir

Gönderi optimizasyonu için otomasyon özellikleri sınırlıdır

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (3800+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (590+ yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Sprout'un her şeyini o kadar çok seviyorum ki, eski işimden şu anki işime geçerken bu geçişi gerçekten çok istedim. Arayüzü gerçekten kullanımı kolay, çok güzel görünüyor ve sosyal medya paylaşımlarını planlamak için neredeyse "tek noktadan hizmet" alabiliyoruz. Her gün, günde birkaç kez kullanıyorum.

Sprout'un her şeyini o kadar çok seviyorum ki, eski işimden şu anki işime geçerken bunu kullanmak için çok ısrar ettim. Arayüzü gerçekten kullanımı kolay, çok güzel görünüyor ve sosyal medya paylaşımlarını planlamak için neredeyse "tek durak noktası" gibi kullanabiliyoruz. Her gün, günde birkaç kez kullanıyorum.

🔎 Biliyor muydunuz? İlk tweet neydi? 2006 yılında, platformun kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından atılan basit bir "twttr'ımı ayarlıyorum" mesajıydı. Bu mütevazı mesaj, iletişimi devrim niteliğinde değiştirecek ve dijital dünyamızın temel taşlarından biri haline gelecek bir platformun doğuşunu işaret ediyordu.

4. SocialPilot (Bütçe dostu sosyal medya planlaması için en iyisi)

via SocialPilot

SocialPilot, büyük sosyal medya platformlarında içerik yöneten küçük işletmeler ve ajanslar için ideal olan popüler bir sosyal medya yönetim platformudur. Kullanıcıların birden fazla sosyal ağda yayınları planlayıp yayınlamasına, takımlarla işbirliği yapmasına ve performansı izlemek için analitiklere erişmesine olanak tanır.

SocialPilot ayrıca, kullanıcıların trend olan konuları keşfetmelerine ve ilgili içeriği hedef kitleleriyle paylaşmalarına yardımcı olan bir içerik küratörlüğü özelliği de içerir.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

İçeriği önceden planlamak ve yayınlamak için toplu planlama

Tek tek gönderilerin, hashtag'lerin ve hedef kitlenin demografik özelliklerinin performansını değerlendirin

İçerik oluşturmayı iyileştirmek için Canva, Google Drive ve Dropbox gibi araçlarla entegre edin

SocialPilot sınırlamaları

Instagram Reels'ın doğrudan planlanmasını desteklemiyor

Sınırlı etkileşim özellikleri ağ büyümesini engelleyebilir

SocialPilot fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 30 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 200 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SocialPilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (370+ yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

SocialPilot, sosyal medya yöneticilerinin tüm büyük platformlarda birden fazla sosyal medya hesabı için gönderiler oluşturmasını ve düzenlemesini çok kolaylaştıran şık ve düzenli bir araçtır. SocialPilot ile çalışırken neredeyse hiç sorun yaşamadım, bu da hayatımı kolaylaştırıyor! Herhangi bir sorun olduğunda, müşteri desteği genellikle çok hızlı geri dönüş yapıyor! SocialPilot'u iş için her gün kullanıyorum, bu kadar kolay ve düzenli bir araca erişebildiğim için çok minnettarım!

SocialPilot, sosyal medya yöneticilerinin tüm büyük platformlarda birden fazla sosyal medya hesabı için gönderiler oluşturmasını ve düzenlemesini çok kolaylaştıran şık ve düzenli bir araçtır. SocialPilot ile çalışırken neredeyse hiç sorun yaşamadım, bu da hayatımı kolaylaştırıyor! Herhangi bir sorun olduğunda, müşteri desteği genellikle çok hızlı geri dönüş yapıyor! SocialPilot'u iş için her gün kullanıyorum, bu kadar kolay ve düzenli bir araca erişebildiğim için çok minnettarım!

➡️ Daha Fazla Bilgi: Gönderiler, Kampanyalar ve İçerik için En İyi Ücretsiz Sosyal Medya Şablonları

5. Agorapulse (Sosyal medya etkileşimi ve gelen kutusu yönetimi için en iyisi)

via Agorapulse

Agorapulse, sosyal medya konuşmalarına ve etkileşimine odaklanır ve platformlar arasında yorumları, mesajları ve marka bahsetmelerini yönetmek için birleşik bir gelen kutusu sunar. Ayrıca, sosyal medya stratejisini iyileştirmek için yayınlama araçları, sosyal dinleme ve ayrıntılı raporlama da içerir.

Ayrıca, Agorapulse, işletmelerin büyük hacimli etkileşimleri verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için otomatik gelen kutusu denetimi sağlar.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Birleştirilmiş gelen kutusu özelliği ile sosyal medya etkileşimlerini yönetin

Sosyal medya dinleme özellikleriyle bahsetmeleri ve trendleri izleyin

Otomatik moderasyon araçlarıyla büyük ölçekli etkileşimi kolaylaştırın

Agorapulse sınırlamaları

Instagram Hikayeleri veya çoklu fotoğraf gönderilerini desteklemiyor

Analitik, eyleme geçirilebilir içgörüler için gereken derinlik ve ayrıntıdan yoksundur

Agorapulse fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: 199 $/ay/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Agorapulse puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (940+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Bir Capterra kullanıcı yorumuna göre:

Sosyal medya gönderilerimizi kolayca planlayabilmeyi seviyorum, ancak Agora'nın yapay zeka oyununu bir adım daha ileriye taşıması gerektiğini düşünüyorum. Diğer sosyal medya araçlarında kolayca bulunan özelliklerden yoksunlar.

Sosyal medya gönderilerimizi kolayca planlayabilmeyi seviyorum, ancak Agora'nın yapay zeka oyununu bir adım daha ileriye taşıması gerektiğini düşünüyorum. Diğer sosyal medya araçlarında kolayca bulunan özelliklerden yoksunlar.

💡 Profesyonel İpucu: Kazanan bir içerik stratejisi oluşturmak mı istiyorsunuz? Planlamak ve yolunda ilerlemek için örnekler ve adımlarla içerik pazarlama yol haritası oluşturmayı öğrenin: 📋 Marka bilinirliği, pazar payı veya müşteri sadakati gibi hedeflerinize uygun bir içerik pazarlama planı oluşturun

⏳ Hedef kitle içgörülerini, marka algısını ve rakip analizlerini derinlemesine inceleyerek stratejinizi ince ayar yapın

🎯 Gerçekçi, ölçülebilir hedefler belirleyin ve bunları açık önceliklere sahip görevlere bölün

📊 Her şeyi yapılandırılmış bir programa göre düzenleyin, ardından yol haritanızı düzenli olarak gözden geçirin ve iyileştirin

6. CoSchedule (İçerik pazarlama ve editoryal takvim yönetimi için en iyisi)

via CoSchedule

CoSchedule, takımların blog içerikleri ve pazarlama kampanyalarının yanı sıra gönderileri planlamasına, oluşturmasına ve zamanlamasına yardımcı olan, içerik pazarlamasına odaklı bir sosyal medya AI aracıdır.

Bir editoryal takvim, iş akışı otomasyonu ve WordPress ve pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar gibi özelliklere sahiptir. CoSchedule'un ReQueue özelliği, en iyi performans gösteren gönderileri geri dönüştürerek sosyal medya planlamasını otomatikleştirir.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

İçeriği planlayın ve yayın takvimi ile programlayın

ReQueue otomasyonunu kullanarak yüksek performanslı içeriği geri dönüştürün

WordPress, HubSpot ve diğer pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

CoSchedule sınırlamaları

Öncelikle sosyal medya etkileşimi üzerinden içerik pazarlamasına odaklanmıştır

Gelişmiş özellikler, daha yüksek fiyatlı planlarda sunulmaktadır

CoSchedule fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $

Agency Calendar: Kullanıcı başına aylık 49 $

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Pazarlama Paketi: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

CoSchedule Marketing Suite, kampanya planlamasını basitleştirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek, işbirliğini teşvik etmek ve pazarlama etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için uyumlu bir şekilde çalışan kapsamlı pazarlama araçları ile beni etkiliyor.

CoSchedule Marketing Suite, kampanya planlamayı basitleştirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek, işbirliğini teşvik etmek ve pazarlama etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için uyumlu bir şekilde birlikte çalışan kapsamlı pazarlama araçları ile beni etkiliyor.

💡 Bonus: Pazarlama kampanyalarınızı kolaylaştırmanın en iyi yolunu mu arıyorsunuz? Otomasyondan analitiklere kadar, bu en iyi kampanya yönetimi yazılım araçları, iş akışlarını optimize etmenize, performansı izlemenize ve zahmetsizce etkileşimi artırmanıza yardımcı olacaktır.

7. SocialBee (AI destekli sosyal medya yönetimi için en iyisi)

via SocialBee

SocialBee, içerik oluşturmayı, yayınları kategorilere ayırmayı ve birden fazla sosyal medya platformunda etkileşimi basitleştiren, yapay zeka destekli bir sosyal medya planlama aracıdır. İçerik kategorizasyon özelliği, yayınlarınızın dengeli bir karışımını koruyarak, sosyal medyada çeşitlilik ve ilgi çekici bir varlık sağlamanıza olanak tanır.

Bu araçla, promosyonlar, blog gönderileri ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler için kategoriler oluşturabilir ve bunları hedef kitlenizin ilgisini çekecek şekilde planlayabilirsiniz.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Tutarlı bir yayın rutini sağlamak için içerik planlamasını otomatikleştirin

Dengeli ve çeşitli bir sosyal medya akışı için içeriği kategorilere ayırın

Gelişmiş analiz ve raporlama araçlarıyla performansı analiz edin

SocialBee sınırlamaları

14 günlük ücretsiz deneme, tüm özellikleri tam olarak keşfetmek için çok kısa olabilir

Kullanıcılar ara sıra yayınlama sorunları ve gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir

SocialBee fiyatlandırması

Standart Bootstrap : Kullanıcı başına aylık 29 $ Accelerate: Kullanıcı başına aylık 49 $ Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $

Bootstrap : Kullanıcı başına aylık 29 $

Hızlandırın: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $

Ajans Pro50 (Küçük): Kullanıcı başına aylık 179 $ Pro100 (Orta): Kullanıcı başına aylık 329 $ Pro150 (Büyük) : Kullanıcı başına aylık 449

Pro50 (Küçük): Kullanıcı başına aylık 179 $

Pro100 (Orta): Kullanıcı başına aylık 329 $

Pro150 (Büyük): Kullanıcı başına aylık 449 $

Bootstrap : Kullanıcı başına aylık 29 $

Hızlandırın: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pro50 (Küçük): Kullanıcı başına aylık 179 $

Pro100 (Orta): Kullanıcı başına aylık 329 $

Pro150 (Büyük): Kullanıcı başına aylık 449 $

SocialBee puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı bu araç hakkında şunları söylüyor:

Tek bir yerden birden fazla platforma gönderi yapabilmeyi seviyorum. Gösterge paneli, belirli bir kanalın kurallarına uymak için değişiklik yapmanız gerekirse sizi uyarır.

Tek bir yerden birden fazla platforma gönderi yapabilmeyi seviyorum. Gösterge paneli, belirli bir kanalın kurallarına uymak için değişiklik yapmanız gerekirse sizi uyarır.

8. Later (Görsel içerik planlaması için en iyisi)

via Later

Later, en iyi Buffer alternatiflerinden biridir ve görsel içerik planlama yetenekleriyle ünlüdür, bu da onu Instagram gibi platformlar için ideal hale getirir. Sürükle ve bırak içerik takvimi ile içeriğinizi görsel olarak haritalayarak sosyal medya gönderilerini kolayca planlayabilirsiniz.

Ayrıca, Later, fotoğraf ve videolarınızı depolayabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bir medya kitaplığı sunarak içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırır.

🔎 Biliyor muydunuz? İlk sosyal medya platformu SixDegrees adını taşıyordu ve 1997 yılında kurulmuştu! 😲 Kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle çevrimiçi olarak bağlantı kurmasına olanak tanıyordu. Bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz sosyal medyanın çok erken bir sürümü gibiydi! 🌐

Daha sonra eklenecek en iyi özellikler

Feed'inizi görsel olarak planlamak için sürükle ve bırak fonksiyonu gibi sosyal medya yönetimi özelliklerine erişin

Facebook, Instagram, LinkedIn ve Pinterest gibi platformlarda gönderileri planlayın

Gelecekteki içeriği optimize etmek için gönderilerin performansını analiz edin

Daha sonra sınırlamalar

Instagram dışındaki sosyal platformlar için sınırlı işlevsellik sunar

Sosyal dinleme ve ayrıntılı raporlama gibi gelişmiş özellikler yoktur

Daha sonra fiyatlandırma

Bireyler ve küçük takımlar Başlangıç: 25 $/ay Büyüme: 45 $/ay Gelişmiş: 80 $/ay

Başlangıç: 25 $/ay

Büyüme: 45 $/ay

Gelişmiş: 80 $/ay

Ajanslar ve kurumsal müşteriler Ajans: 200 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Ajans: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: 25 $/ay

Büyüme: 45 $/ay

Gelişmiş: 80 $/ay

Ajans: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Daha sonraki derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (390+ yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Kullanımı kolay ve sosyal medya içeriklerini kolayca planlamama yardımcı oluyor. Uygulaması kolaydı ve müşteri desteği sorularım olduğunda her zaman yardımcı oluyor.

Kullanımı kolay ve sosyal medya içeriklerini kolayca planlamama yardımcı oluyor. Uygulama kolaydı ve müşteri desteği sorularım olduğunda her zaman yardımcı oluyor.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Excel ve E-Tablolarda Sosyal Medya için Ücretsiz İçerik Takvimi Şablonları

9. Zoho Social (Sosyal medya performansını izlemek için en iyisi)

via Zoho Social

Daha geniş Zoho paketinin bir parçası olan Zoho Social, gerçek zamanlı izleme sunan kapsamlı bir sosyal medya yönetim platformudur ve hedef kitlenizi anında takip etmenizi ve onlarla etkileşim kurmanızı sağlar. Platformun gelişmiş analitik özellikleri, sosyal medya performansınız hakkında derinlemesine içgörüler sağlayarak sosyal medya proje yönetimi stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Platform ayrıca birden fazla sosyal medya platformunda planlamayı destekleyerek içeriğinizin doğru zamanda doğru kitleye ulaşmasını sağlar.

Zoho Social'ın en iyi özellikleri

Sosyal medyada bahsedilmeleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Birden fazla platformda zahmetsizce yayın planlayın

Performansı izlemek için özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Zoho Social sınırlamaları

YouTube video yüklemelerini maksimum 5 GB dosya boyutuyla sınırlar

Hesap başına yalnızca bir takım üyesinin işbirliğine izin vererek işbirliğini kısıtlar

Zoho Social fiyatlandırması

İşletmeler için Sonsuza kadar ücretsiz Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $ Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 40 $ Premium: 3 takım üyesi için aylık 65

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 40 $

Premium: 3 takım üyesi için aylık 65 $

Ajanslar için Ajans: 5 takım üyesine kadar aylık 320 $ Ajans Plus: 5 takım üyesine kadar aylık 460

Ajans: 5 takım üyesi için aylık 320 $

Agency Plus: 5 takım üyesi için aylık 460 $

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 40 $

Premium: 3 takım üyesi için aylık 65 $

Ajans: 5 takım üyesi için aylık 320 $

Agency Plus: 5 takım üyesi için aylık 460 $

Zoho Social puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra kullanıcısı bu araç hakkında şunları söylüyor:

Zoho Social'ın farklı sosyal medyayı tek bir yerden kullanma özelliğini ve gönderilerimi istediğim zamana göre planlayabilmeyi seviyorum. Rapor, gönderilerimin performansını görmeme yardımcı oluyor, böylece nerede iyileştirme yapabileceğimi biliyorum.

Zoho Social'ın farklı sosyal medyayı tek bir yerden kullanma özelliğini ve gönderilerimi istediğim zamana göre planlayabilmeyi seviyorum. Rapor, gönderilerimin performansını görmeme yardımcı oluyor, böylece nerede iyileştirme yapabileceğimi biliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik pazarlamanızı yapay zeka ile güçlendirmek mi istiyorsunuz? İçerik pazarlamasında yapay zeka kullanmayı öğrenin ve stratejinizi dönüştürün: ✨Trend olan konuları ve anahtar kelime içgörülerini analiz ederek yeni içerik fikirleri üretin

📝 ClickUp Brain gibi yapay zeka destekli araçları kullanarak saniyeler içinde ayrıntılı blog taslakları oluşturun

🎯 İçeriği zahmetsizce özetleyin ve iyileştirin — jargona veda edin, netliğe merhaba deyin!

📈 AI destekli anahtar kelime araştırması ve rakip analizi ile SEO stratejilerinizi optimize edin

💡 Otomasyon ile içerik üretimini ölçeklendirirken insan dokunuşunu koruyun

10. Sendible (Birden fazla müşteriyi yönetmek için en iyisi)

via Sendible

Sendible, çok sayıda müşteri profilini yöneten ajanslar ve takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Müşteri yönetim sistemi, takım üyelerinin sizin inceleyip onaylayabileceğiniz taslak gönderiler hazırlamasına olanak tanıyarak tüm sosyal medya kanallarında tutarlı kalite sağlar.

Sendible ayrıca küçük işletmeler için optimize edilmiş sosyal medya yönetimi için ayrıntılı analizler ve raporlar sağlar.

Sendible'ın en iyi özellikleri

Tek bir gösterge panelinden birden fazla sosyal medya hesabını yönetin

Çeşitli platformlarda gönderileri planlayarak tutarlılığı koruyun

Konuşmalardan haberdar olmak için marka bahsetmelerini izleyin

Sendible sınırlamaları

Küçük işletmeler için maliyetler yüksek olabilir

Bazı kullanıcılar, büyük resim dosyalarını yüklerken veya düzenlerken çökme yaşadıklarını bildiriyor

Sendible fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 29 $

Traction: 4 kullanıcıya kadar aylık 89 $

Ölçek: 7 kullanıcıya kadar aylık 199 $

Gelişmiş : 20 kullanıcıya kadar aylık 299 $

Enterprise: 80 kullanıcıya kadar aylık 750 $

Sendible puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (880+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Birden fazla platforma gönderi planlamak için en uygun maliyetli yollardan biridir. Bazı rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlıdır. Sendible'ı önceki işimde de kullandığım için şu anki işimde de günlük olarak kullanıyorum. Genel olarak güvenilir ve verimli bir platform. Müşteri hizmetleri de her zaman çok hızlı geri dönüş yapıyor.

Birden fazla platforma gönderi planlamak için en uygun maliyetli yollardan biridir. Bazı rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlıdır. Son işimde de Sendible kullandığım için şu anki işimde de günlük olarak kullanıyorum. Genel olarak güvenilir ve verimli bir platform. Müşteri hizmetleri de her zaman çok hızlı geri dönüş yapıyor.

➡️ Ayrıca okuyun: Ajanslar için en iyi sosyal medya yönetim araçları

11. Metricool (Gönderilerin kapsamlı analizi için en iyisi)

via Metricool

Metricool, sosyal medya platformlarından, web sitelerinden (Google Analytics aracılığıyla) ve çevrimiçi reklam platformlarından (Google/Facebook Ads) sosyal medya analizlerini tek bir gösterge paneline birleştirerek bütünsel performans izleme sağlar.

Birden fazla sosyal platform için gönderiler planlayabilir ve stratejinizi geliştirmek için ayrıntılı sosyal medya analizlerinden yararlanabilirsiniz. Bu araç, sosyal medya çabalarını optimize etmek isteyen sosyal medya yöneticileri ve pazarlamacılar için idealdir.

Metricool'un en iyi özellikleri

Performans metriklerini analiz ederek sosyal medya stratejinizi geliştirin

Markanızın bahsedilme durumunu izleyerek hedef kitlenizin konuşmalarından haberdar olun

Sosyal medya çabalarınızı sergilemek için özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Metricool sınırlamaları

Güçlü içerik küratörlüğü yeteneklerinden yoksundur

Raporlama şablonlarını daha üst düzey planlarla sınırlandırır

Metricool fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 22 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Metricool puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Planlayıcı özelliği, birden fazla sosyal medya kanalında yayınları kolayca planlamanızı sağlar. Analitik bilgiler önemli içgörüler sağlar ve entegre gelen kutusu, tüm etkileşimleri tek bir yerden görmenizi ve yanıtlamanızı sağlar. Tüm hesaplarınıza bağlantı kurmak kolaydır ve bağlantı kurulduktan sonra kolayca yönetilebilir.

Planlayıcı özelliği, birden fazla sosyal medya kanalında yayınları kolayca planlamanızı sağlar. Analitik bilgiler önemli içgörüler sağlar ve entegre gelen kutusu, tüm etkileşimleri tek bir yerden görmenizi ve yanıtlamanızı sağlar. Tüm hesaplarınıza bağlantı kurmak kolaydır ve bağlantı kurulduktan sonra kolayca yönetilebilir.

💡 Bonus İpucu: En iyi pazarlama takımlarının nasıl organize ve verimli kaldığını merak mı ediyorsunuz? 🤔 ClickUp'ın Pazarlama Takımı'nın ClickUp'ı kullanarak kampanyaları kolaylaştırmak, SMART hedefleri belirlemek ve ilerlemeyi tek bir yerden takip etmek için nasıl kullandığını görün! Spaces'ta iş akışlarını düzenlemekten ClickUp Görünümleri ile gerçek zamanlı içgörüler elde etmeye kadar her girişim maksimum etki için yapılandırılmıştır.

12. Loomly (İçerik oluşturma ve toplu planlama için en iyisi)

via Loomly

Loomly, içerik oluşturma ve planlamaya yardımcı olan kullanıcı dostu bir sosyal medya yönetim platformudur. Sezgisel takvim görünümü, çeşitli sosyal medya kanallarında gönderileri planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanır, bu da onu en iyi Buffer alternatiflerinden biri yapar.

Örneğin, bir haftalık içerik taslağı hazırlayabilir, optimizasyon ipuçları alabilir ve tutarlı etkileşim sağlamak için gönderileri planlayabilirsiniz.

Loomly'nin en iyi özellikleri

Görsel içerik takvimi ile gönderileri planlayın ve zamanlayın

İçerik stratejinizi geliştirmek için yayın fikirleri ve ilham alın

İçerik oluşturma için Canva ve Unsplash gibi araçlarla entegre edin

Loomly sınırlamaları

İçerik performansını değerlendirmek için analitiklerde derinlik eksikliği

Takvimler ve hesaplar bazen uyarı vermeden bağlantısı kesiliyor

Loomly fiyatlandırması

Temel : 2 kullanıcıya kadar aylık 42 ABD doları

Standart : 6 kullanıcıya kadar aylık 80 $

Gelişmiş : 14 kullanıcıya kadar aylık 175 $

Premium: 30 kullanıcıya kadar aylık 369 $

Loomly puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Bir kullanıcı bu araç hakkında şunları söylüyor:

Birkaç farklı sosyal medya planlama platformunu denedim ve Loomly'den çok etkilendim. Basit bir şey arıyorsanız, kullanımı gerçekten çok kolay. Ayrıca, platform içinde medyayı düzenleyebilirsiniz. Gerekirse onay için gönderebilirsiniz.

Birkaç farklı sosyal planlama platformunu denedim ve Loomly'den çok etkilendim. Basit bir şey arıyorsanız, kullanımı gerçekten çok kolay. Ayrıca, platform içinde medyayı düzenleyebilirsiniz. Gerekirse onay için gönderebilirsiniz.

13. HubSpot (Entegre pazarlama çözümleri için en iyisi)

via HubSpot

Daha geniş kapsamlı Marketing Hub'ın bir parçası olan HubSpot, etkileşimleri izlemenizi, gönderileri planlamanızı ve sosyal medya performansını analiz etmenizi sağlayan başka bir Buffer alternatifi. Örneğin, markanızdan bahsedilme durumlarını izleyebilir, en yoğun etkileşim zamanları için içerik planlayabilir ve en fazla trafiği hangi gönderilerin sağladığını değerlendirebilirsiniz.

Bu sosyal medya planlama aracı, sosyal medya çabalarını daha geniş pazarlama stratejileriyle uyumlu hale getirmek isteyen işletmelere fayda sağlar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Gelişmiş müşteri bilgileri için sosyal medya verilerini CRM ile entegre edin

Yerleşik araçları kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Sosyal dinlemeyi kullanarak markanızın bahsedilme durumunu takip edin

HubSpot sınırlamaları

Yüklemeleri dosya başına 100 MB ile sınırlar, birden fazla dosya için 500 MB sınırı vardır

Kapsamlı özellik seti, zor bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

HubSpot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Marketing Hub Starter : Koltuk başına aylık 20 $

Başlangıç Müşteri Platformu : Koltuk başına aylık 20 $

Marketing Hub Professional: 3 koltuk için aylık 890 $

Marketing Hub Enterprise: 5 koltuk için aylık 3650 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Bir kullanıcı Hubspot hakkında şunları söylüyor:

Hubspot, özellikle Salesforce/Pardot gibi diğer araçlarla karşılaştırıldığında çok kullanıcı dostudur. Her şeyin tek bir araçta olması ve verilerinizin hemen orada olması çok hoşuma gidiyor. Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirirken segmentlere ayırmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca uygulaması da oldukça kolay ve müşteri desteği ekibiyle iletişime geçmenin birçok yolu var.

Hubspot, özellikle Salesforce/Pardot gibi diğer araçlarla karşılaştırıldığında çok kullanıcı dostudur. Her şeyin tek bir araçta olması ve verilerinizin hemen orada olması çok hoşuma gidiyor. Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirirken segmentlere ayırmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca uygulaması da oldukça kolay ve müşteri destek ekibiyle iletişime geçmenin birçok yolu var.

14. Planable (Takım işbirliği ve içerik onayı için en iyisi)

via Planable

Planable'ı kullanarak, siz ve takımınızın içerikleri yayınlanmadan önce oluşturabileceğiniz, inceleyebileceğiniz ve onaylayabileceğiniz görsel bir çalışma alanına erişebilirsiniz. Taslak gönderiler oluşturun, geri bildirim toplayın ve içerikleri birlikte son haline getirin.

Bu içerik küratörlüğü aracı, iş akışını iyileştirmek ve birden fazla sosyal medya platformunda içerik kalitesini sağlamak isteyen pazarlama takımları için mükemmeldir.

Planable'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu içerik takvimi ile gönderiler oluşturun ve planlayın

Özel çalışma alanlarıyla birden fazla müşteriyi veya markayı yönetin

Canva gibi araçlarla entegre ederek sorunsuz içerik oluşturma

Planlanabilir sınırlamalar

Ücretsiz plan, sosyal medya yayınlarını toplam 50 gönderiyle sınırlar

Video yüklemeleri maksimum 1 GB dosya boyutuyla sınırlandırılmıştır

Planlanabilir fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planlanabilir derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Planable, test ettiğimiz tüm sosyal medya planlama yazılımları arasında en güvenilir olanıdır ve birkaç yıldır kullanıyoruz. Diğer platformlarda her zaman ihtiyacımız olan en az 1 temel özelliğin eksik olduğunu hissediyorduk, ancak Planable ile bu sorunu yaşamadık. Destek hızlı ve güvenilirdir.

Planable, test ettiğimiz tüm sosyal medya planlama yazılımları arasında en güvenilir olanıdır ve birkaç yıldır kullanıyoruz. Diğer platformlarda her zaman ihtiyacımız olan en az 1 temel özelliğin eksik olduğunu hissediyorduk, ancak Planable ile bu sorunu yaşamadık. Destek hızlı ve güvenilirdir.

💡 Bonus: Sosyal medya süreçlerinizi kolaylaştırmakta zorlanıyor musunuz? Etkili bir sosyal medya iş akışı oluşturmak için bu en iyi uygulamalar, düzenli kalmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır!

15. Tailwind (Toplu resim yükleme ve hashtag önerileri için en iyisi)

via Tailwind

Tailwind, özellikle Pinterest ve Instagram için görsel içerik planlamasında uzmanlaşmıştır ve görsel platformlara odaklanan oluşturucular için mükemmel bir seçimdir. Etkili sosyal medya yönetimi için toplu resim yükleme, sürükle ve bırak takvim ve hashtag önerileri gibi özellikler sunar.

Buffer'a uygun bir alternatif olan Tailwind, sosyal medya varlıklarını geliştirmek için görsel platformlara odaklanan blog yazarları, influencer'lar ve işletmeler için idealdir.

Tailwind'in en iyi özellikleri

İlgi çekici başlıklar ve tasarımlar oluşturun, içerik oluşturmayı basitleştirin

Performansı izlemek için kapsamlı analizlere erişin

Maksimum etkileşim için alakalı hashtag önerileri alın

Tailwind sınırlamaları

Pinterest ve Instagram'a odaklanmak, diğer platformlardaki kullanışlılığı sınırlar

Yüksek fiyatları, küçük işletmeler için daha az uygun hale getirir

Tailwind fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Gelişmiş: 2 hesaba kadar aylık 49,99 $

Maksimum: 3 hesaba kadar aylık 99,99 $

Tailwind puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcı yorumuna göre:

Tailwind, Pinterest ve Instagram gibi platformlarda içerik planlamasını kolaylaştırmada mükemmeldir. SmartSchedule özelliği, hedef kitlenin etkileşimine göre en iyi yayınlama zamanlarını otomatik olarak seçerek özellikle etkileyicidir. Ayrıca, görsel olarak çekici yayınlar oluşturma sürecini basitleştiren ve tasarım görevlerinde zaman kazanmamı sağlayan Tailwind Create'i de takdir ediyorum. Tailwind'in Tribes özelliği, benzer düşünen kullanıcılarla bağlantı kurmak ve topluluk odaklı içerik paylaşımı yoluyla erişiminizi genişletmek için benzersiz bir yol sunar.

Tailwind, Pinterest ve Instagram gibi platformlarda içerik planlamasını kolaylaştırmada mükemmeldir. SmartSchedule özelliği, hedef kitlenin etkileşimine göre en iyi yayınlama zamanlarını otomatik olarak seçerek özellikle etkileyicidir. Ayrıca, görsel olarak çekici yayınlar oluşturma sürecini basitleştiren ve tasarım görevlerinde zaman kazanmamı sağlayan Tailwind Create'i de takdir ediyorum. Tailwind'in Tribes özelliği, benzer düşünen kullanıcılarla bağlantı kurmak ve topluluk odaklı içerik paylaşımı yoluyla erişimi genişletmek için benzersiz bir yol sunar.

✨ Özel bahsetmeler Yukarıda bahsedilen farklı Buffer alternatiflerine ek olarak, not almaya değer birkaç alternatif daha var: Publer : Takım işbirliği ile sosyal medya gönderilerini planlayın, zamanlayın ve analiz edin eClincher : Sosyal medya gönderilerini yönetin, etkileşimi izleyin ve yayınlamayı otomatikleştirin Postoplan : AI yardımıyla birden fazla platformda gönderileri zamanlayın ve otomatikleştirin

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Sosyal medya ş akışınızı optimize etmek, tutarlı kalmak, etkileşimi artırmak ve sonuçları iyileştirmek için anahtardır.

Bu 15 Buffer alternatifi, güçlü planlama, işbirliği ve analiz araçları sunar, ancak sosyal medya yönetimi sadece içerik yayınlamaktan ibaret değildir.

Daha geniş pazarlama hedeflerinizle uyumlu stratejik planlama, sorunsuz ekip çalışması, içerik oluşturma, onaylar ve performans izleme gerekir. ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.

ClickUp, tüm sosyal medya iş akışınızı tek bir platformda birleştirir: Belgeler'de kampanyalar planlayın, görevleri yönetin, AI ile beyin fırtınası yapın ve Takvim Görünümü'nde programları görselleştirin. Her şey tek bir yerde bulunur ve daha geniş pazarlama çabalarınızla bağlantılıdır.

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