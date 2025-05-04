2025'te İşletmeler ve Takımlar için En İyi 13 Çağrı Kayıt Yazılımı

Güvenilir bir çağrı kayıt yazılımı, anlaşmaları kapatırken, müşteri geri bildirimlerini toplarken veya takımın uyumunu sağlarken işlerinizi tamamen değiştirebilir. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz?

Uyumluluk, kalite ve kullanılabilirlik arasında denge sağlayan bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 13 çağrı kayıt yazılımını seçtik.

Takımınızın iletişim şeklini bu yıl değiştirecek sesli arama kayıt yazılımını keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet Bir çağrı kayıt çözümüne ihtiyacınız var ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşte en iyi 13 çağrı kayıt yazılımı seçeneği ve en iyi yaptıkları şeylerin kısa bir özeti: : Çağrı kayıtlarını görevler, koçluk ve işbirliği ile entegre etmek için en iyisi ClickUp: Çağrı kayıtlarını görevler, koçluk ve işbirliği ile entegre etmek için en iyisi Gong: AI destekli satış içgörüleri ve anlaşma izleme için en iyisi Aircall: Bulut tabanlı çağrı kaydı ve CRM entegrasyonu için en iyisi Talkdesk: İletişim merkezlerinde yapay zeka destekli çağrı kaydı için en iyisi RingCentral: Birleşik iletişim ve ölçeklenebilir çağrı kaydı için en iyisi Dialpad: AI destekli gerçek zamanlı transkripsiyon ve çağrı analizi için en iyisi The Rev Call Recorder: Doğru transkripsiyonlarla ücretsiz çağrı kaydı için en iyisi TapeACall: Akıllı telefonlarda sınırsız depolama ile çağrı kaydetmek için en iyisi All Call Recorder: Android'de esnek kayıt ve ses biçimi seçenekleri için en iyisi Cube Call Recorder: Android ve iPhone'da VoIP ve cep telefonu aramalarını kaydetmek için en iyisi Google Voice: Basit ve uygun fiyatlı VoIP çağrı kaydı için en iyisi Call Master: Yerleşik spam engelleme özelliği ile çağrı kaydı için en iyisi Call Recorder Automatic: Spam engelleme özelliği ile eller serbest arama kaydı için en iyisi

Çağrı Kayıt Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi çağrı kayıt araçlarını incelemeden önce, bir çağrı kayıt yazılımını iyi yapan özelliklerin neler olduğunu belirleyelim.

📌 İşte çağrı kayıt yazılımınızın sahip olması gereken anahtar özelliklerin listesi:

Otomatik çağrı kaydı: Gelen ve giden çağrıları hiçbir şeyi kaçırmadan kaydedin

Sınırsız depolama için bulut yedekleme: Güvenli, ölçeklenebilir depolama ile önemli konuşmaları asla kaybetmeyin

Düzenli izleme için arama günlükleri: Zaman damgalarına, arayan ID'sine ve arama süresine bir bakışta erişin

Hızlı erişim için akıllı arama: Anahtar kelimeler, tarihler veya arayan bilgilerini kullanarak belirli kaydedilmiş telefon görüşmelerini bulun

Sorunsuz iş akışı için CRM entegrasyonu: Çağrı kayıtlarını doğrudan müşteri profillerine senkronize edin

Esneklik için VoIP ve telefon sistemi uyumluluğu: Sabit hatlar, VoIP uygulamaları ve mobil cihazlarda çalışır

Güvenlik için veri şifreleme: Satış aramalarını ve hassas iş bilgilerini koruyun

Yasal koruma için uyumluluk özellikleri: GDPR, HIPAA ve CCPA düzenlemelerine uygunluk

Kolay analiz için çağrı transkripsiyonu: Sesli çağrı kayıtlarını aranabilir metne dönüştürün

Koçluk için gerçek zamanlı izleme: Satış takımlarının canlı aramalardaki yaklaşımlarını ince ayarlamalarına yardımcı olun

En İyi Çağrı Kaydetme Yazılımı

Eğitimi geliştirmek, uyumluluğu sağlamak veya müşteri hizmetlerini iyileştirmek istiyorsanız, doğru çağrı kayıt araçları önemli konuşmaları zahmetsizce kaydetmenize yardımcı olabilir.

İletişim stratejinizi geliştirmek için mevcut en iyi çağrı kayıt yazılımı seçeneklerinden bazılarını inceleyelim!

1. ClickUp (Çağrı kayıtlarını görevler, koçluk ve işbirliği ile entegre etmek için en iyisi)

Her ayrıntıyı yakalayın — ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, fikirleri, eylem öğelerini ve toplantı notlarını anında otomatik olarak not alır

Birçok şirket "hepsi bir arada" çözümler sunduğunu iddia etse de, bunlar aslında bağımsız modülleri bir araya getiren paketlerdir. Hala farklı arayüzler, oturum açma işlemleri veya veri siloları ile karşılaşırsınız. ClickUp, iş için gerçek bir her şeyi içeren uygulama olarak bu durumu değiştirir

ClickUp, çağrı kayıtlarını, görevleri, yapay zeka destekli otomasyonu ve işbirliği araçlarını tek bir platformda entegre ederek takımların tek bir arayüzde birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

ClickUp AI Notetaker

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Geçen haftaki toplantıda çok önemli bir ayrıntıyı bulmak için sayısız e-postayı, toplantı tutanaklarını ve rastgele yapıştırılmış notları telaşla karıştırmak

Ancak ClickUp AI Notetaker ile bu kaosa veda edebilirsiniz. AI destekli otomatik transkripsiyonlar, özetler ve eylem öğeleri ile her arama zahmetsizce yakalanır ve düzenlenir; artık tahminlere ve dağınıklığa son, her zaman parmaklarınızın ucunda kristal netliğinde notlar.

ClickUp AI Notetaker, toplantı tartışmalarınızdan otomatik olarak görevler oluşturabilir veya özeti doğrudan takım sohbetinize paylaşabilir. Bu sayede herkes aynı sayfada kalır ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

📋 ClickUp AI Notetaker sizin için şunları yapar:

✅ Toplantıları otomatik olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar

✅ Anahtar noktalar ve eylem öğeleriyle toplantı özetleri oluşturun

✅ Referans için tam ses kayıtları yakalar

✅ Katılımcıları listeler ve notları ClickUp Belgeleri'nde düzenler

✅ Önemli ayrıntıları anında bulmak için transkriptleri arama imkanı

✅ Zoom, Google Meet ve Teams ile sorunsuz entegrasyon için çalışır

✅ ClickUp'ın Takvim görünümü ile senkronizasyon otomatik katılım ve not alma

ClickUp Clips

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: uzun e-postalar yazmak veya bir başka toplantıya katılmak, saniyeler içinde açıklanabilecek bir şeyi açıklamak için. İş iletişimi bozuk, ancak ClickUp Clips bunu düzeltir. 🏆

ClickUp Clips ile sesli ve görüntülü aramaları kaydedebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, böylece iletişimi daha hızlı, daha net ve daha verimli hale getirebilirsiniz. Artık karışıklık yok, artık mesajlaşmak yok — sadece kaydet, görsel olarak açıkla ve gönder.

ClickUp Clips ile aramaları ve ekran kayıtlarını kaydedin, düzenleme, paylaşım ve indirme seçenekleriyle sorunsuz iletişim sağlayın

📹 ClickUp Clips sizin için şunları yapar:

✅ Anında netlik için sesli aramaları, video aramaları ve ekran kayıtlarını kaydedin✅ Klipleri doğrudan ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbet içine yerleştirin — iletişimi kolaylaştırın✅ Klipleri zahmetsizce düzenleyin, paylaşın ve indirin✅ ClickUp Brain ile otomatik transkripsiyon yapın, kolay arama için zaman damgaları ile tamamlayın✅ ClickUp Tasks ile Klipleri görevlere dönüştürün —böylece çeviride hiçbir şey kaybolmaz✅ Ayrıntılı açıklamalar ve adım adım kılavuzlar için ClickUp Belgeleri ile senkronize edin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sohbetinde gönderilen her Klip, hızlı erişim için otomatik olarak gömülür; bağlantıları veya e-postaları aramanıza gerek kalmaz!

ClickUp ayrıca Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ve diğer VoIP ve konferans arama yazılımları dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan sorunsuz bir iş akışı sağlar.

Bu özellikleri bir araya getiren ClickUp, çağrılarınızın ve toplantılarınızın tüm yönlerini yönetmek için merkezi bir hub haline gelir:

Toplantı notlarını, kayıtları ve eylem öğelerini tek bir yerde saklayın

Takip ve sonraki adımlarda takımınızla işbirliği yapın

ClickUp'ın sağlam görev yönetimi özelliklerini kullanarak hesap verebilirliği ve ilerlemeyi sağlayın

San Diego Padres'in BT Başkan Yardımcısı Ray Chan'ın da belirttiği gibi,

ClickUp'ı kullanarak bağlantıda kalabilir ve tüm kuruluş genelinde neler olup bittiğine dair görünürlük elde edebiliriz.

ClickUp'ı kullanarak bağlantıda kalabilir ve tüm kuruluş genelinde neler olup bittiğine dair görünürlük elde edebiliriz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kaydetme ve paylaşma: Koçluk ve bilgi paylaşımı için takım eğitimlerini ve demoları kaydedin

AI destekli transkripsiyon: ClickUp Brain ile sesli arama kayıtlarını akıllı özetlerle transkripsiyonlayın

Bağlamsal işbirliği: Kolay başvuru için Kliplere zaman damgalı yorumlar ekleyin

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Kayıtlardan görevler oluşturarak anahtar anları eyleme dönüştürün

Verimlilik için Chrome uzantısı: ClickUp'ın Chrome Uzantısı ile tarayıcıda zamanı takip edin, görevler oluşturun ve ekran görüntüleri alın

ClickUp Belgeleri ile görsel dokümantasyon: Kolay açıklamalar veya demolar için video kayıtlarını doğrudan ClickUp Belgeleri'ne yerleştirin

ClickUp Görevlerine klipleri kaydedin ve ekleyin: Sesli arama kayıtlarını veya ekran kayıtlarını ClickUp Görevlerine kaydedin ve ekleyin, tüm ilgili bilgileri tek bir yerde saklayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunuyor.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunuyor.

🔮 Anahtar Bilgi: ClickUp Meetings notlar, toplantı gündemleri ve eylem öğeleri gibi her şeyi tek bir yerde tutar , böylece takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir. Dağınık belgeleri karıştırmaya veya takip işlemlerini unutmaya son! AI destekli not alma, kontrol listeleri ve atanan yorumlar ile her toplantı düzenli, eyleme geçirilebilir ve kolayca tekrar incelenebilir. 🚀

2. Gong (AI destekli satış içgörüleri ve anlaşma izleme için en iyisi)

Gong aracılığıyla

Gong, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için satış aramalarını otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve analiz eden gelişmiş bir çağrı kayıt yazılımıdır.

Gong, yapay zeka kullanarak müşteri duygularını, anahtar konuları ve itirazları belirler ve satış takımlarının satış konuşmalarını iyileştirmesine ve anlaşmaları kapatmasına yardımcı olur.

Gong ayrıca CRM'ler, web konferansları ve e-posta platformlarıyla entegre olarak, tüm müşteri etkileşimlerinin yakalanmasını ve daha iyi karar verme için analiz edilmesini sağlar.

Gong'un en iyi özellikleri

Gelen ve giden aramaları anahtar kelime arama özelliği ile metne dönüştürün

Satış stratejilerini iyileştirmek için anahtar konuları, itirazları ve müşteri duyarlılığını tespit edin

Çağrı kayıtlarını CRM bileşenleriyle entegre ederek anlaşmaları sorunsuz bir şekilde izleyin ve satış sürecinde tam görünürlük elde edin. CRM bileşenleriyle entegre ederek anlaşmaları sorunsuz bir şekilde izleyin ve satış sürecinde tam görünürlük elde edin.

Satış koçluğunu ve mesajlaşmayı iyileştirmek için birden fazla aramadaki kalıpları belirleyin

Kolay referans ve takip için aramalardaki önemli anları vurgulayın

Veriye dayalı geri bildirim sağlayarak bireysel satış performansını artırın

Gong sınırlamaları

Arama kesintileri veya ses sorunları, transkripsiyonun doğruluğunu etkileyebilir

Harici kullanım için büyük veri kümelerini dışa aktarma yeteneği sınırlıdır

7 saate kadar kayıtları destekler, daha uzun toplantıların bölünmesi gerekir

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Gong hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu G2 Kullanıcısına göre:

Gong, tüm notları benim için alarak tüm toplantılarımda odaklanmamı ve katılımımı sağlıyor. Müşterilerimi aktif olarak dinlememi ve onların gerçek sorunlarını keşfetmemi sağlayarak işim için büyük fayda sağlıyor.

Gong, tüm notları benim için alarak tüm toplantılarımda odaklanmamı ve katılımımı sağlıyor. Müşterilerimi aktif olarak dinlememi ve onların gerçek sorunlarını keşfetmemi sağlayarak işim için büyük fayda sağlıyor.

🌟 İlginç Bilgi: Telefon santralleri (operatörler tarafından çalıştırılan) 1800'lerin sonlarına kadar uzanırken, özel "çağrı merkezi" kavramı genellikle 1960'lara kadar uzanır. İngiltere'deki Birmingham Press and Mail, müşteri çağrılarını belirlenen temsilcilere yönlendiren bilinen en eski ticari sistemlerden birini kurmasıyla sık sık örnek gösterilir.

3. Aircall (Bulut tabanlı çağrı kaydı ve CRM entegrasyonu için en iyisi)

Aircall aracılığıyla

Aircall, platform üzerinden yapılan gelen ve giden aramaları kaydetmek ve saklamak isteyen işletmeler için tasarlanmış bir çağrı yönetimi yazılımıdır.

Bu araç, müşteri etkileşimlerinin güvenilir bir kaydını sağlayarak takımların müşteri hizmetlerini, satış performansını ve kalite güvencesini iyileştirmesine yardımcı olur. İşletmelerin bulut platformu içindeki iç iletişim merkezi işlemlerini yönetmesine yardımcı olan özellikleri sayesinde iletişim yönetimi yazılımı olarak da kullanılabilir.

Aircall'un en iyi özellikleri

Aircall telefon numarası üzerinden yapılan gelen ve giden aramaları kaydedin ve erişin

Belirli aramaları kaydetmek veya tüm konuşmaları otomatik olarak kaydetmek için kayıt ayarlarını özelleştirin

Çalışan performansını değerlendirin ve çağrı kayıtlarını kullanarak hedef odaklı koçluk sağlayın

Müşteri ihtiyaçlarını ve sorunlu noktaları anlamak için etkileşimleri inceleyerek değerli müşteri içgörüleri elde edin

Doğru arama günlükleri ve kayıtları tutarak sektör düzenlemelerine uyumu sağlayın

Aircall sınırlamaları

4 saatten uzun aramalar kaydedilmez

Aircall kullanıcıları arasındaki dahili aramalar kaydedilmez

Aircall fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 40 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 70 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Aircall puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Aircall hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısı Aircall hakkında şunları söylüyor:

Uzaktan çalışan ekibimizde Aircall ve HubSpot ile entegrasyonunu kullanıyoruz ve çok iyi çalışıyor. Her şey otomatik olarak kaydediliyor ve hatta bazı Aircall kurallarına göre iş akışları bile yapabiliyoruz.

Uzaktan çalışan ekibimizde Aircall ve HubSpot ile entegrasyonunu kullanıyoruz ve çok iyi işliyor. Her şey otomatik olarak kaydediliyor ve hatta bazı Aircall kurallarına göre iş akışları bile yapabiliyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Bu 10 ücretsiz telefon arama günlüğü şablonu ile gelen ve giden aramaları zahmetsizce takip edin

Talkdesk aracılığıyla

Talkdesk, müşteri desteği ekipleri ve iletişim merkezleri için, temsilciler ve müşteriler arasındaki telefon görüşmelerini kaydetmek ve saklamak üzere tasarlanmış bir çağrı kayıt yazılımıdır.

AI destekli içgörüler ve gerçek zamanlı çağrı izleme gibi özelliklerle Talkdesk, yüksek hacimli çağrı ortamlarında hem müşteri deneyimini hem de kalite kontrolünü toplu olarak geliştirir.

Talkdesk'in en iyi özellikleri

Çağrıların ne zaman ve ne kadar süreyle kaydedileceğini kontrol etmek için özelleştirilebilir kayıt parametreleri ayarlayın

Ayrıntılı analiz için zaman damgalı notlar dahil olmak üzere kalite yönetim araçlarıyla aramaları inceleyin

Canlı kayıt kontrolü ve duraklatma/devam ettirme seçenekleriyle aramaları gerçek zamanlı olarak izleyin

Saklama ilkelerini ve depolama alanını yönetmek için esnek depolama seçeneklerini seçin

AI destekli içgörülerden yararlanarak konuşma özetleri oluşturun, müşteri duygularını tespit edin ve ilgili bilgi makaleleri önerin

Talkdesk sınırlamaları

Uzun süre sessiz kalan aramalar kaydedilmez

Ön tanımlı olarak, çağrı aktarımları kayda devam eder, ancak ayarlar değiştirilebilir

Temsilciler arası çağrı kaydı için yönetici yapılandırması gerekir

Talkdesk fiyatlandırması

Bankacılık Sürümü için Finansal Hizmetler Deneyimi Bulutu: Kullanıcı başına aylık 225 ABD doları

Sigorta Sürümü için Finansal Hizmetler Deneyimi Bulutu: Kullanıcı başına aylık 225 ABD doları

Sağlık Hizmetleri Deneyimi Bulut Sağlayıcılar Sürümü: Kullanıcı başına aylık 225 ABD doları

Perakende Deneyimi Bulut Sürümü: Kullanıcı başına aylık 225 $

CX Cloud Government Edition: Kullanıcı başına aylık 225 $

Talkdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Talkdesk hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu G2 Kullanıcısına göre:

Talkdesk'in kullanım kolaylığını seviyorum, yeni temsilcilere tanıtması ve öğrenmesi çok kolay. Müşterilerle görüşmek için her gün Talkdesk'i kullanıyoruz, bu yüzden iyi çalışan bir yazılıma sahip olmak bizim için çok önemli.

Talkdesk'in kullanım kolaylığını seviyorum, yeni temsilcilere tanıtması ve öğrenmesi çok kolay. Müşterilerle görüşmek için her gün Talkdesk'i kullanıyoruz, bu yüzden iyi çalışan bir yazılıma sahip olmak bizim için çok önemli.

🌟 İlginç Bilgi: Müşteri hizmetleri eğitiminde bilinen bir söz vardır: "Müşteriler gülümsemeyi duyabilir. " Ses kalitesi üzerine yapılan araştırmalar, gülümsemenin ses tonunuzu değiştirdiğini (ses yüksekliği ve rezonans üzerinde belirgin bir etki) göstermektedir. Müşteri sizi göremese bile, samimiyet ve sıcaklık iletmenize yardımcı olur.

5. RingCentral (Birleşik iletişim ve ölçeklenebilir çağrı kaydı için en iyisi)

RingCentral aracılığıyla

İletişim için çok sayıda uygulamayı araştırmak, özellikle satış temsilcileri için gerçek işlerden çok zaman alabilir. Bu sorun RingCentral ile çözülmüştür.

RingCentral, telefon görüşmelerini, satış görüşmelerini ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için merkezi bir iletişim platformuna ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmış bir çağrı kayıt yazılımıdır.

Bu yazılım, otomatik ve isteğe bağlı çağrı kaydı sunarak satış ekipleri, müşteri desteği ve iş yöneticileri için esnek bir seçimdir.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

İsteğe bağlı kayıt seçenekleriyle gelen ve giden aramalar için otomatik arama kaydetme özelliğini etkinleştirin

Büyük depolama kapasitesi ve özelleştirilebilir saklama ayarlarıyla kayıtları verimli bir şekilde depolayın

Kayıt başladığında arayanları bilgilendirmek için sesli bildirimleri özelleştirin

Çağrı özetleme, transkripsiyon ve anahtar kelime izleme için yapay zeka destekli analitiklerden yararlanın

Salesforce ve HubSpot gibi CRM platformlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak daha iyi çağrı kaydı ve müşteri bilgileri elde edin

uyumlu RingCentral'ın yerel HIPAA, GDPR ve diğer sektör düzenlemelerineRingCentral'ın yerel bulut telefon sistemi ile güvenli bulut depolama sağlayın

RingCentral sınırlamaları

Hesap başına maksimum depolama sınırları, yüksek çağrı hacimleri nedeniyle hızla dolabilir

Depolama kapasitesi dolsa bile kayıtların otomatik olarak zaman bazlı silinmesi

Sınırsız depolama yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

RingCentral fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (230+ yorum)

📮 ClickUp Insight: İşletmeler merkezi bir sistemle gelişir, ancak bu sistem olmadan önemli takipler ve kararlar genellikle birden fazla araç arasında kaybolur. Araştırmalar, çalışanların %43'ünün günde sadece 0-10 mesaj gönderdiğini gösteriyor. Bu , daha odaklı ve anlamlı konuşmalar yaptıkları veya farklı platformlar arasında dağınık iletişimle mücadele ettikleri anlamına gelebilir. İşte bu noktada, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik platformu, takımların konuşmaları, kayıtları, proje güncellemelerini ve bilgi paylaşımını tek bir çalışma alanında merkezileştirmesine yardımcı olarak çok önemli hale geliyor.

6. Dialpad (AI destekli gerçek zamanlı transkripsiyon ve çağrı analizi için en iyisi)

Dialpad aracılığıyla

Tek bir kaçırılan toplantı, iş yükünüzde haftalarca birikmiş iş yükü anlamına gelebilir. Bu sorun Dialpad ile çözülür.

Dialpad, AI destekli özetleriyle uyumlu akıllı arama fonksiyonuyla dikkat çeken bir çağrı kayıt ve transkripsiyon yazılımıdır. Bu fonksiyon, işletmelerin çağrıları verimli bir şekilde inceleyebilmesini ve çağrı kalitesini iyileştirmek için kullanılabilecek anahtar bilgileri elde etmesini sağlar.

Dialpad, özellikle satış ekipleri ve müşteri hizmetleri temsilcileri için idealdir ve müşteri hizmetleri, eğitim ve performans izlemeyi iyileştirmeye yardımcı olur.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Aramaları gerçek zamanlı olarak transkribe edin ve gelen ve giden aramaları anında kaydedin

AI destekli çağrı özetleri oluşturarak anahtar noktaları vurgulayın ve müşteri duyarlılığını analiz edin

Kredi kartı bilgilerinin veya gizli verilerin yakalanmasını önlemek için kayıtları otomatik olarak duraklatın

Kayıtları arayın ve filtreleyin , anahtar kelimelere ve kriterlere göre belirli kaydedilmiş telefon görüşmelerini hızlıca bulun

Kolay düzenleme ve ayrıntılı arama analizi için aramaları etiketleyin ve kategorilere ayırın

CRM platformlarıyla entegre edin ve çağrı kayıtlarını müşteri verileriyle ilişkilendirerek satış ve müşteri desteği izlemeyi iyileştirin

Dialpad sınırlamaları

Otomatik çağrı kaydı, temel Standart planında mevcut değildir ve manuel olarak başlatılmalıdır

Erişim kontrolü, stajyer kayıtlarını yalnızca yöneticiler ve koçlarla sınırlandırır

Dialpad toplantılarında video veya ekran kaydı yapılamaz; yalnızca PSTN hatlarından gelen ses kaydedilir

Dialpad fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dialpad hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Dialpad'i normal bir sabit hatlı ofis telefonundan daha kolay hale getiren basitliği ve kullanım kolaylığını seviyorum. Uygulama içinde kolayca gezinebilir ve tüm özellikleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorun veya ekstra adım olmadan aramalarınızı ofisinizde/kuruluşunuzda sorunsuz bir şekilde aktarabilirsiniz.

Dialpad'i normal bir sabit hatlı ofis telefonundan daha kolay hale getiren basitliği ve kullanım kolaylığını seviyorum. Uygulama içinde kolayca gezinebilir ve tüm özellikleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca, hiçbir sorun yaşamadan veya ekstra adımlar atmadan aramalarınızı ofisinizde/kuruluşunuzda sorunsuz bir şekilde aktarabilirsiniz.

🔮 Anahtar Bilgi: Çağrı kayıtları harikadır, ancak bazen görmek duymak kadar önemlidir — tam bağlam için bunları filigran içermeyen en iyi 15 ekran kayıt yazılımıyla birleştirin!

7. TapeACall (Sınırsız depolama alanıyla akıllı telefonlarda çağrı kaydetmek için en iyisi)

TapeACall aracılığıyla

TapeACall, gelen ve giden aramaları zahmetsizce kaydetmesi gereken akıllı telefon kullanıcıları için tasarlanmış bir arama kayıt uygulamasıdır

Bu uygulama, önemli telefon görüşmesi ayrıntılarının kaybolmamasını sağlayarak iş toplantıları, satış görüşmeleri, mülakatlar, yasal belgeler veya kişisel kayıtlar gibi çok sayıda kullanım için uygun bir çağrı kayıt yazılımıdır.

TapeACall'un en iyi özellikleri

Depolama sınırı olmadan sınırsız sayıda gelen ve giden aramayı kaydedin

Kaydedilen telefon görüşmelerini yüksek doğrulukla otomatik olarak transkripsiyonlayın

Google Drive, Dropbox ve Evernote gibi bulut depolama platformlarıyla entegre edin

Kayıtları e-posta, SMS ve sosyal medya aracılığıyla anında paylaşın

Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon ile zahmetsiz kayıt aktarımı

TapeACall sınırlamaları

Aramaları birleştirmek ve kaydetmek için üçlü arama desteği gerekir

Sınırlı ücretsiz sürüm, kaydın yalnızca ilk 60 saniyesinin oynatılmasına izin verir

TapeACall fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

TapeACall puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak için 10 Ücretsiz Toplantı Notu Şablonu

8. Rev Call Recorder (Doğru transkripsiyonlarla ücretsiz arama kaydı için en iyisi)

The Rev Call Recorder aracılığıyla

Rev Call Recorder, yüksek doğrulukta transkripsiyon seçeneği ile ücretsiz, sınırsız bir çağrı kaydediciye ihtiyaç duyan iPhone kullanıcıları için tasarlanmış bir çağrı kayıt uygulamasıdır.

Satış konuşmalarını, röportajları veya iş görüşmelerini kaydediyor olun, Rev Call Recorder her kelimeyi yakalamanızı ve gerektiğinde doğru transkriptleri sipariş etmenizi sağlar.

Rev Call Recorder'ın en iyi özellikleri

Gizli ücretler olmadan sınırsız sayıda gelen ve giden aramayı kaydedin

Yüksek kaliteli ses kaydı yapın veya sesli notlar gibi harici dosyaları içe aktarın

Kaydedilen telefon görüşmelerini %99 doğrulukla transkribe edin (ücretli hizmet)

Kayıtları klasörler halinde düzenleyin ve birden fazla kanalda paylaşın

Kolay dosya yönetimi için Dropbox, SMS ve e-posta ile entegre edin

Rev Call Recorder sınırlamaları

Yalnızca ABD ve Kanada içinde yapılan aramaları destekler

Uygulama otomatik transkripsiyon yapmadığından, transkripsiyon için kayıtların manuel olarak yüklenmesi gerekir

Rev Call Recorder fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Temel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rev Call Recorder puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Verimliliği artırmak için en iyi 10 CRM yazılımı örneği ve kullanım örnekleri

9. All Call Recorder (Android'de esnek kayıt ve ses biçimi seçenekleri için en iyisi)

All Call Recorder aracılığıyla

All Call Recorder, kullanıcıların özelleştirilebilir ayarlarla telefon görüşmelerini kaydetmelerine, kaydetmelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan Android cihazlar için bir çağrı kayıt uygulamasıdır.

Bu, konuşmalarınızı yedeklemeniz, satış takımınızı eğitmeniz veya çağrı kalitenizi iyileştirmeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır.

Ayrıca, All Call Recorder ek esneklik için birden fazla kayıt biçimi, transkripsiyon hizmetleri ve paylaşım seçenekleri sunar.

All Call Recorder'ın en iyi özellikleri

Sayı, kişi veya seçilen kişilere göre aramaları kaydedin

MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC ve MP4 dahil olmak üzere çoklu kayıt biçimlerini destekleyin

Ücretsiz İngilizce transkripsiyon hizmeti ile kayıtları transkripsiyonlayın

Kaydedilen telefon görüşmelerinin belirli bölümlerini paylaşın

Kayıtları cihazlar arasında aktarın

Hangi aramaların kaydedileceğini seçmek için beyaz liste ile aramaları filtreleyin

Optimum depolama ve netlik için ses kalitesini ayarlayın

Tüm Call Recorder sınırlamaları

Bazı üçüncü taraf uygulamalar, çağrı kaydedicinin çalışmasını engelleyebilir ve manuel olarak beyaz listeye eklenmesini gerektirebilir

Tüm Call Recorder fiyatları

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Tüm Call Recorder puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? Profesyonellerin %67'si, sanal toplantıların yüz yüze toplantılar kadar verimli olduğunu söylüyor, ancak bu, toplantılar iyi yapılandırıldığında geçerli! Çağrılarınızı verimli ve ilgi çekici hale getirmek için bu 10 en iyi uygulamayla sanal toplantı kurallarını öğrenin.

10. Cube Call Recorder (Android ve iPhone'da VoIP ve telefon görüşmelerini kaydetmek için en iyisi)

Cube Call Recorder aracılığıyla

Cube Call Recorder (Cube ACR), kullanıcıların Android ve iPhone cihazlarda telefon görüşmelerini ve VoIP konuşmalarını kaydetmelerini sağlayan bir çağrı kayıt uygulamasıdır. Bu uygulama, WhatsApp, Skype ve diğer popüler VoIP araçları gibi yazılımlarda çağrıları yakalamak için iyi çalışır.

Cube ACR ayrıca kullanıcılara yüksek kaliteli ses kaydı, bulut yedekleme ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunar.

Cube Call Recorder'ın en iyi özellikleri

Güvenli depolama için kayıtları Google Drive'a veya e-posta yoluyla yedekleyin

Konuşmaların nerede gerçekleştiğini izlemek için kaydedilen aramalara coğrafi etiket ekleyin (yalnızca Android)

Depolama alanını zahmetsizce boşaltmak için eski kayıtları otomatik olarak temizleyin

Ek gizlilik için PIN kilidi, TouchID veya FaceID ile kayıtları güvence altına alın

Kolayca başvurabilmek için önemli konuşma noktalarını işaretlemek için sallayın (yalnızca Android)

Cube Call Recorder sınırlamaları

Yalnızca bir tarafın sesinin kaydedildiği ve ses kaynağının ayarlanmasını gerektiren tek taraflı kayıt sorunları

Uygulama ayarlarına bağlı olarak kayıt süresi sınırları geçerli olabilir ve bu da uzun aramaların kesilmesine neden olabilir

Cube Call Recorder fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Cube Call Recorder puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🌟 Eğlenceli Bilgi: İlk çağda çağrı kaydı manyetik bantlar ve fiziksel santral bağlantıları ile yapılıyordu. 1960'larda ve 70'lerde, iş ve devlet kuruluşları kalite güvencesi ve güvenlik için makaralı kayıt sistemini kullanmaya başladı. Günümüzün dijital çağrı kayıt sistemleri, eski analog cihazlara borçludur.

11. Google Voice (Basit, uygun fiyatlı VoIP çağrı kaydı için en iyisi)

Google Voice aracılığıyla

Google Voice, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm arayan işletmeler için temel çağrı kayıt yazılımı özellikleri sunan bir VoIP hizmetidir.

Farklı ihtiyaçlara uygun olarak, Google Voice hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilir. Google Voice, çağrı kaydetme, çağrı geçmişi izleme, sesli posta, SMS ve çağrı yönlendirme özelliklerini destekler.

Google Voice'un en iyi özellikleri

Gelen ve giden aramaları kaydedin

Tarih, saat, süre ve arayan bilgileri dahil olmak üzere arama geçmişini saklayın

Kayıt başladığında sesli duyuru yapın

4 tuşuna tekrar basarak veya aramayı sonlandırarak kaydı durdurun

Google Voice sınırlamaları

Çağrı kaydı tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz

Yalnızca gelen aramalar kaydedilebilir

Google Voice fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Voice puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

Google Voice hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu Capterra Kullanıcısına göre:

İş telefonum için Google Voice kullanıyorum, çok kullanışlı ve her zaman ücretsiz! Birden fazla telefondan veya dizüstü bilgisayarımdan erişebiliyorum, böylece müşterilerimin aramalarını veya metin mesajlarını asla kaçırmıyorum.

İş telefon hattım için Google Voice kullanıyorum, çok kullanışlı ve her zaman ücretsiz! Birden fazla telefondan veya dizüstü bilgisayarımdan erişebiliyorum, böylece müşterilerimin aramalarını veya metinlerini asla kaçırmıyorum.

12. Call Master (Yerleşik spam engelleme özelliği ile çağrı kaydı için en iyisi)

via CallMaster

Otomatik çağrı kaydetme özelliğini çağrı engelleyici ile birleştiren Call Master, kullanıcıların önemli konuşmaları yakalarken rahatsız edici çağrıları filtreleyebilmesini sağlar.

Call Master, kullanımı kolay arayüzü ve çağrı kaydını nispeten zahmetsiz bir işlem haline getiren kişi listesi entegrasyonu gibi özellikleri sayesinde özellikle yeni kullanıcılar için çok yararlıdır.

Call Master'ın en iyi özellikleri

Manuel başlatma olmadan gelen ve giden aramaları kaydedin

Rahatsız edici aramaları azaltmak için spam ve istenmeyen sayıları bloklayın

Kayıtlara hızlı erişim için kullanımı kolay bir arayüzde gezinin

Sorunsuz arayan kimliği belirleme için kişi listeleriyle entegre edin

Call Master sınırlamaları

Bazı telefon modellerinde optimum şekilde çalışmayabilir ve kayıt kalitesinin düşmesine neden olabilir

Plana bağlı olarak depolama sınırlamaları geçerli olabilir

Call Master fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Call Master derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🌟 Eğlenceli Bilgi: Birçok kişi hala telefonla insan etkileşimini tercih etse de, AI destekli chatbotlar ve sanal asistanlar birinci basamak desteği giderek daha fazla üstleniyor. Gartner'a göre, 2027 yılına kadar müşteri hizmetleri operasyonlarının yaklaşık %25'i rutin talepleri yönetmek için sanal müşteri asistanlarına (VCA) güvenecek ve insan temsilcileri daha karmaşık görevler için serbest kalacak.

13. Call Recorder Automatic (Spam engelleme özelliği ile eller serbest arama kaydı için en iyisi)

via Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic, ekstra çaba gerektirmeden otomatik çağrı kaydı ihtiyacı olan kullanıcılar için arayan kimliği, spam engelleme ve çoklu dil desteği gibi özellikler sunan zengin özelliklere sahip bir araçtır.

İş konuşmalarını kaydediyor, satış görüşmelerini inceliyor veya önemli tartışmaları dosyalıyor olsanız da, Call Recorder Automatic kayıtların kolay depolama, düzenleme ve paylaşımını sağlar.

Call Recorder Otomatik en iyi özellikler

Kayıtları ada veya tarihe göre düzenleyin ve yedekleyin

Belirli sayıları kayıttan otomatik olarak hariç tutmak için bir yok sayma listesi oluşturun

Spam ve istenmeyen aramaları bloklayın

Kayıtları uygulama içinde oynatın ve paylaşın

Android'de VoIP aramalarını kaydedin ve iPhone'da sesli notlar oluşturun

Uygulamaya İngilizce, Arapça, Hintçe ve İtalyanca dahil olmak üzere birçok dilde erişin

Call Recorder Otomatik sınırlamalar

Kayıtlar telefonun dahili belleğinde depolandığından depolama alanı sorun olabilir

Yasal kısıtlamalar, bir konuşmayı kaydetmeden önce tüm tarafların bilgilendirilmesini gerektirebilir

Cihaz uyumluluğu değişiklik gösterir ve bazı telefonlar yerel çağrı kaydını desteklemeyebilir

Call Recorder Otomatik fiyatlandırma

Özel Fiyatlandırma

Call Recorder Otomatik derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte, en iyi listemize giremeyen ancak CRM entegrasyonu, satış takımları ve küçük işletme sahipleri için harika seçenekler olan birkaç çağrı kayıt yazılımı seçeneği daha:

8×8 Contact Center: AI destekli analitik, duygu algılama ve sorunsuz müşteri etkileşimleri için uyumluluk özellikli depolama sunan bulut tabanlı bir çağrı kayıt yazılımı

CallRail: Pazarlama ve satış takımları için tasarlanmış, gelişmiş müşteri yönetimi için konuşma zekası ve anahtar kelime tespit özelliklerine sahip bir çağrı izleme ve kayıt çözümü

Vonage Business Communications: Dahili çağrı kaydetme, transkripsiyon, CRM senkronizasyonu ve çağrı yönetimi özellikleri sunan, iş operasyonlarını iyileştiren VoIP tabanlı bir telefon sistemi

Tıklayın. Arayın. Kapatın. Tekrar edin. ClickUp ile bu kadar kolay!

deloitte'un bir araştırmasına göre, işyerindeki konuşmaların %75'i değerli bilgiler elde etmek ve riskleri azaltmak için kaydedilecek ve analiz edilecektir. Bu sadece bir trend değil, daha akıllı karar vermenin geleceğidir.

İşte bu nedenle doğru çağrı kayıt yazılımı rekabetçi bir gerekliliktir. ClickUp, her şeyi tek bir yapay zeka destekli, tam entegre platformda bir araya getirerek bu ihtiyacı karşılar, böylece müşterinin gerçekte ne söylediği konusunda telaşlı notlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Otomatik çağrı kaydetme, aranabilir transkripsiyonlar, sorunsuz CRM entegrasyonları ve akıllı analitik özellikleriyle ClickUp, iş akışınızı kesintiye uğratmadan her önemli çağrıyı kolayca yakalamanızı, düzenlemenizi ve bunlara göre hareket etmenizi sağlar.

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