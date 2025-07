2025'te İşletmeler ve Takımlar için En İyi 13 Çağrı Kayıt Yazılımı

Güvenilir bir çağrı kayıt yazılımı, anlaşmaları kapatırken, müşteri geri bildirimlerini toplarken veya takımın uyumunu sağlarken işlerinizi tamamen değiştirebilir. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz?

Uyumluluk, kalite ve kullanılabilirlik arasında denge sağlayan bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 13 çağrı kayıt yazılımını seçtik.

Takımınızın iletişim şeklini bu yıl değiştirecek sesli arama kayıt yazılımını keşfedin.

En iyi çağrı kayıt araçlarını incelemeden önce, bir çağrı kayıt yazılımını iyi yapan özelliklerin neler olduğunu belirleyelim.

📌 İşte çağrı kayıt yazılımınızın sahip olması gereken anahtar özelliklerin listesi:

Eğitimi geliştirmek, uyumluluğu sağlamak veya müşteri hizmetlerini iyileştirmek istiyorsanız, doğru çağrı kayıt araçları önemli konuşmaları zahmetsizce kaydetmenize yardımcı olabilir.

İletişim stratejinizi geliştirmek için mevcut en iyi çağrı kayıt yazılımı seçeneklerinden bazılarını inceleyelim!

Birçok şirket "hepsi bir arada" çözümler sunduğunu iddia etse de, bunlar aslında bağımsız modülleri bir araya getiren paketlerdir. Hala farklı arayüzler, oturum açma işlemleri veya veri siloları ile karşılaşırsınız. ClickUp, iş için gerçek bir her şeyi içeren uygulama olarak bu durumu değiştirir

ClickUp, çağrı kayıtlarını, görevleri, yapay zeka destekli otomasyonu ve işbirliği araçlarını tek bir platformda entegre ederek takımların tek bir arayüzde birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Geçen haftaki toplantıda çok önemli bir ayrıntıyı bulmak için sayısız e-postayı, toplantı tutanaklarını ve rastgele yapıştırılmış notları telaşla karıştırmak

Ancak ClickUp AI Notetaker ile bu kaosa veda edebilirsiniz. AI destekli otomatik transkripsiyonlar, özetler ve eylem öğeleri ile her arama zahmetsizce yakalanır ve düzenlenir; artık tahminlere ve dağınıklığa son, her zaman parmaklarınızın ucunda kristal netliğinde notlar.

ClickUp AI Notetaker, toplantı tartışmalarınızdan otomatik olarak görevler oluşturabilir veya özeti doğrudan takım sohbetinize paylaşabilir. Bu sayede herkes aynı sayfada kalır ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

📋 ClickUp AI Notetaker sizin için şunları yapar:

✅ Toplantıları otomatik olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar

✅ Anahtar noktalar ve eylem öğeleriyle toplantı özetleri oluşturun

✅ Referans için tam ses kayıtları yakalar

✅ Katılımcıları listeler ve notları ClickUp Belgeleri'nde düzenler

✅ Önemli ayrıntıları anında bulmak için transkriptleri arama imkanı

✅ Zoom, Google Meet ve Teams ile sorunsuz entegrasyon için çalışır

✅ ClickUp'ın Takvim görünümü ile senkronizasyon otomatik katılım ve not alma

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: uzun e-postalar yazmak veya bir başka toplantıya katılmak, saniyeler içinde açıklanabilecek bir şeyi açıklamak için. İş iletişimi bozuk, ancak ClickUp Clips bunu düzeltir. 🏆

ClickUp Clips ile sesli ve görüntülü aramaları kaydedebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, böylece iletişimi daha hızlı, daha net ve daha verimli hale getirebilirsiniz. Artık karışıklık yok, artık mesajlaşmak yok — sadece kaydet, görsel olarak açıkla ve gönder.

📹 ClickUp Clips sizin için şunları yapar:

✅ Anında netlik için sesli aramaları, video aramaları ve ekran kayıtlarını kaydedin✅ Klipleri doğrudan ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbet içine yerleştirin — iletişimi kolaylaştırın✅ Klipleri zahmetsizce düzenleyin, paylaşın ve indirin✅ ClickUp Brain ile otomatik transkripsiyon yapın, kolay arama için zaman damgaları ile tamamlayın✅ ClickUp Tasks ile Klipleri görevlere dönüştürün —böylece çeviride hiçbir şey kaybolmaz✅ Ayrıntılı açıklamalar ve adım adım kılavuzlar için ClickUp Belgeleri ile senkronize edin

ClickUp ayrıca Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ve diğer VoIP ve konferans arama yazılımları dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan sorunsuz bir iş akışı sağlar.

Bu özellikleri bir araya getiren ClickUp, çağrılarınızın ve toplantılarınızın tüm yönlerini yönetmek için merkezi bir hub haline gelir:

San Diego Padres'in BT Başkan Yardımcısı Ray Chan'ın da belirttiği gibi,

ClickUp'ı kullanarak bağlantıda kalabilir ve tüm kuruluş genelinde neler olup bittiğine dair görünürlük elde edebiliriz.

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunuyor.

🔮 Anahtar Bilgi: ClickUp Meetings notlar, toplantı gündemleri ve eylem öğeleri gibi her şeyi tek bir yerde tutar , böylece takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir. Dağınık belgeleri karıştırmaya veya takip işlemlerini unutmaya son! AI destekli not alma, kontrol listeleri ve atanan yorumlar ile her toplantı düzenli, eyleme geçirilebilir ve kolayca tekrar incelenebilir. 🚀