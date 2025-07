2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 Apploye Alternatifi

Zaman takibi araçları—ya seviyorsunuz, ya nefret ediyorsunuz ya da mecbur olduğunuz için katlanıyorsunuz. Bu yazıyı okuyorsanız, muhtemelen Apploye artık sizin için yeterli gelmiyor.

Belki de takımınız daha iyi özelliklere, daha esnek fiyatlandırmaya veya zaman takibini tam zamanlı bir iş gibi hissettirmeyen bir şeye ihtiyaç duyuyordur.

İyi haber mi? Daha iyi seçenekler var ve takımınız için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi Apploye alternatiflerini bir araya getirdik. Bir profesyonel gibi zamanı izlemeye hazır mısınız?

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 10 Apploye alternatifi: 1. ClickUp (Hepsi bir arada zaman takibi ve görev yönetimi için en iyisi) 2. Time Doctor (Çalışan izleme için en iyisi) 3. Hubstaff (Takım verimliliğini izlemek için en iyisi) 4. Toggl Track (Basit zaman takibi için en iyisi) 5. RescueTime (Otomatik verimlilik bilgileri için en iyisi) 6. Clockify (Ücretsiz zaman takibi için en iyisi) 7. Connecteam (İşgücü yönetimi için en iyisi) 8. Buddy Punch (Çalışanların mesai saatlerini kaydetmek için en iyisi) 9. Office 365 Timesheet Uygulaması (Entegre zaman çizelgeleri için en iyisi) 10. ClockShark (Saha operasyonlarının izlenmesi için en iyisi)

Apploye alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Apploye alternatifleri, iş akışınıza o kadar sorunsuz bir şekilde entegre olur ki, varlıklarını bile fark etmezsiniz. Zamanı takip eder, içgörüler oluşturur ve tüm sıkıcı yönetici işlerini sorunsuz bir şekilde halleder.

İşte istek listenize eklemeniz gerekenler:

Otomatik ve manuel izleme: İki kez düşünmeden zamanlayıcıyı başlatın veya eski usulü tercih ediyorsanız saatleri manuel olarak kaydedin

Ekran görüntüleri ve etkinlik izleme: Çalışanlarınızın kendilerini Big Brother programında gibi hissetmelerine neden olmadan verimliliklerini takip edin

Uygulama ve URL kullanım raporları: Hangi uygulamaların ve web sitelerinin işinize gerçekten yardımcı olduğunu ve hangilerinin sadece ayrıntılı erteleme araçları olduğunu görün

Ayrıntılı raporlar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri: Ham verileri sadece güzel görünen sayılar değil, gerçekten kullanabileceğiniz içgörülere dönüştürün

Maaş bordrosu ve faturalandırma: Hesap makinesini kullanmadan takımlara doğru ödeme yapın ve müşterilere fatura kesin

Planlama ve entegrasyonlar: Vardiyaları atayın, projeleri planlayın ve Slack, Asana veya QuickBooks gibi uygulamalara bağlanın

En İyi 10 Apploye Alternatifi

Apploye sağlam bir dizi özellik sunsa da, herkes için mükemmel bir zaman takibi yazılımı olmayabilir. Daha iyi raporlama, daha derin entegrasyonlar veya daha kullanıcı dostu bir deneyim ihtiyacınız olsun, birçok alternatif ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Seçiminizi kolaylaştırmak için, güçlü zaman takibi, çalışan izleme ve verimlilik yönetimi özellikleri sunan en iyi 10 Apploye alternatifini burada bulabilirsiniz. 👀

1. ClickUp (Hepsi bir arada zaman takibi ve görev yönetimi için en iyisi)

Zaman takibi yazılımını değiştirmeyi düşünmeden önce, asıl soru şudur: sadece bir zaman takipçisine mi ihtiyacınız var yoksa her şeyi bir araya getiren bir araca mı?

Günümüzde işler milyonlarca uygulamaya dağılmış durumda: biri görevler için, biri belgeler için, biri zaman takibi için ve bir şekilde hiçbiri birbiriyle iletişim kurmuyor.

ClickUp , görevler, belgeler, sohbet ve zaman takibi gibi tüm işlevleri tek bir çatı altında toplayan her şeyi içeren bir uygulama ile bu karmaşayı ortadan kaldırır.

Yerleşik zaman takibi ile takımlar, kullanıcıların aylık kullanımını değerlendirirken veya çeyrek için önceden plan yaparken, saatleri sorunsuz bir şekilde kaydedebilir, iş yüklerini izleyebilir ve gerçek zamanlı içgörüler elde edebilir — hepsi aynı platformda.

ClickUp Proje Zaman Takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi ile izlenen zamanı düzenleyin, notlar ekleyin ve doğru faturalandırmayı yönetin

Ancak endişelenmeyin; zaman takibine özel özellikler, işlerinizi yolunda tutmak için ihtiyacınız olan her şeyle donatılmıştır.

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği, çalışanlarınızın masaüstü, mobil cihazlar ve hatta ücretsiz Chrome uzantısı ile web tarayıcılarından saatlerini kaydetmelerini sağlar.

Zamanı gerçek zamanlı olarak izlemek veya daha sonra manuel olarak eklemek, her girdi doğrudan bir ClickUp Görevine bağlanır ve uygulamalar arasında geçiş yapma zahmeti olmadan doğru kayıtlar sağlar.

Görevler arasında geçiş yapmanız mı gerekiyor? Global zamanlayıcı, tüm cihazlarda izlemeyi başlatıp durdurmanıza ve her şeyi senkronize halde tutmanıza olanak tanır.

Bir tasarımcının bir müşteri projesi üzerinde çalıştığını varsayalım. Tasarım yaparken zamanlayıcıyı başlatabilir, toplantı için duraklatabilir ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan yapılanları açıklamak için notlar ekleyebilir. Hatta zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilir, saatleri etiketlerle kategorilere ayırabilir ve gerçek zamanın tahminlerle karşılaştırmasını görmek için özel raporlar oluşturabilirsiniz. Bu, görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde takip etmenin harika bir yoludur.

Ancak, zaman takibi denklemin sadece bir parçasıdır; görevlerin ne kadar zaman alacağını bilmek de aynı derecede önemlidir.

ClickUp Tahminleri

İşte burada ClickUp Zaman Tahminleri devreye giriyor.

Bir projenin ne kadar süreceğini tahmin etmek yerine, takımlar gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturabilir, tek tek görevler ve alt görevler için zaman tahminleri yapabilir ve gelecekte daha iyi planlama yapmak için harcanan gerçek zamanı tahminlerle karşılaştırabilir.

ClickUp Zaman Tahminleri ile net zaman çizelgeleri oluşturmak ve takımın iş yükünü yönetmek için beklentileri tahmin edin ve belirleyin

Bir pazarlama takımının bir ürün lansmanı üzerinde çalıştığını varsayalım. Tasarımcı grafikler için beş saat, yazar ise içerik için üç saat planlamıştır. ClickUp Zaman Tahminleri ile bunları toplam proje zaman çizelgesine ekleyerek son teslim tarihlerini net bir şekilde görebilirsiniz.

Zaman tahminleri ayarlandıktan sonra, bir sonraki adım projeleri programa uygun şekilde sürdürmektir. İşte ClickUp Tarih ve Saat özelliğine güvenebileceğiniz yerler.

Son teslim tarihlerini kullanarak ClickUp Görevlerine son tarihler ekleyin ve görevler geciktiğinde bildirim alın

Görevlere son teslim tarihleri atayın, takım üyelerinin bir sonraki adımlara odaklanmasına yardımcı olmak için başlangıç tarihleri ayarlayın ve son teslim tarihleri yaklaştığında veya geçtiğinde bildirim alın.

Artık neyin vadesi geldiğini veya neyin önce yapılması gerektiğini belirlemek için uğraşmanıza gerek yok.

Örneğin, bir ürün takımı bir lansman için hazırlık yapıyorsa, tasarım, geliştirme, test ve pazarlama gibi anahtar aşamalar için dönüm noktaları belirleyebilir. Bu dönüm noktaları, her şeyi düzenli tutan ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü'nde görünür. Zaman çizelgelerini ayarlamanız mı gerekiyor? İş yüklerini yeniden atamak için görevleri aylık, haftalık veya günlük görünüme sürükleyip bırakın.

Zaman çizelgelerini ayarlamanız mı gerekiyor? İş yüklerini yeniden atamak için görevleri aylık, haftalık veya günlük görünümde sürükleyip bırakın.

ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu ile hizmet tabanlı görevleri yönetin

Çalışanlarınızın sağladığı her hizmet için zaman, maliyet ve kaynakları izlemekle uğraşmak mı zor geliyor? ClickUp Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu, hizmet saatlerini ve faturalandırılabilir zamanı izlemenize, birden fazla projede kaynak kullanımını ölçmenize, kaynakları kolayca tahsis etmenize ve manuel elektronik tablolar olmadan katılım izlemeyi yönetmenize yardımcı olur.

İlerlemeyi görselleştirmenize yardımcı olacak kullanışlı grafikler ve çizelgelerle birlikte gelir, böylece takımlar süreçlerini gerçek zamanlı olarak analiz edebilir. Ayrıca, her şeyi bağlantıda tutmak için PayPal ve Strike gibi anahtar uygulamalarla entegre olur!

Zaman takibi şablonu, eğitim programınızın etkinliğini değerlendirmek ve çalışanların fazla mesai yapıp yapmadığını belirlemek için harika bir yoldur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile proje zaman çizelgelerinin, yaklaşan son tarihlerin ve takım iş yüklerinin gerçek zamanlı genel görünümünü analiz ederek ilerlemeyi takip edin, gecikmeleri tespit edin ve bilinçli kararlar alın

ClickUp İş Yükü Görünümü ile iş yüklerini dengelemek, tükenmişliği önlemek ve doğru görev dağıtımını sağlamak için her takım üyesinin kapasitesinin net bir özetini alın

Toggl veya Harvest gibi araçlarla entegre ederek, ClickUp Entegrasyonları ile zamanın nerede harcandığını tam olarak görmek için izlenen saatleri çekin

Verimliliği net bir şekilde görmek için izlenen saatleri gün, hafta veya ay bazında görüntüleyin. Filtreleme seçenekleri ve üst düzey takım genel bakışı ile ClickUp Zaman Çizelgeleri ve raporları sayesinde darboğazları tespit edebilir, planlamayı iyileştirebilir ve son teslim tarihlerini takip edebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Esnek bir yapıya sahiptir, yani ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz, bu da onu her türlü takım için uygun hale getirir: BT, pazarlama, kreatif takımlar gibi teknik takımlar... Takımlarımızın iletişim ve iş takibi yöntemlerinde devrim yarattı, çünkü artık kampanyalar ve etkinliklerle ilgili güncellemeleri takip etmek için farklı sistemler kullanmıyoruz. Her gün (hatta her saat!) ClickUp'a giriş yapıp görev kartında güncellemeleri doğrudan kontrol ediyoruz... ClickUp ekibinin desteği harika... İsteklerinizi iletebileceğiniz ve diğer kişilerin isteklerini oylayabileceğiniz bir özellik istek sayfası var ve bu sadece göstermelik değil. Geçmişte oy verdiğim isteklerin çoğu gerçekten hayata geçirildi.

Esnek bir yapıya sahiptir, yani ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz, bu da onu her türlü takım için uygun hale getirir: BT, pazarlama, kreatif takımlar gibi teknik takımlar... Takımlarımızın iletişim ve iş takibi yöntemlerinde devrim yarattı, çünkü artık kampanyalar ve etkinliklerle ilgili güncellemeleri takip etmek için farklı sistemler kullanmıyoruz. Her gün (hatta her saat!) ClickUp'a giriş yapıp görev kartında güncellemeleri doğrudan kontrol ediyoruz... ClickUp ekibinin desteği harika... İsteklerinizi iletebileceğiniz ve diğer kişilerin isteklerini oylayabileceğiniz bir özellik istek sayfası var ve bu sadece göstermelik değil. Geçmişte oy verdiğim isteklerin çoğu gerçekten hayata geçirildi.

Hatırlatıcı: Zaman takibinin nedenini çalışanlarınızla paylaşın ve onların onayını alın. İzlemeyi, iş dağılımını iyileştirmek ve tükenmişliği azaltmak için bir araç olarak yeniden tanımlamak faydalı olabilir. Çalışanların çalışma saatlerini izlemeye odaklanmak yerine, kendilerini geliştirmeleri için izleme araçlarını kullanmalarına yardımcı olun, tekrarlayan görevleri azaltabilecekleri, verimliliği artırabilecekleri ve iş-yaşam dengesini daha iyi sağlayabilecekleri alanları gösterin

2. Time Doctor (Çalışan izleme için en iyisi)

time Doctor aracılığıyla

Uzak veya karma bir takımı yönetiyorsanız ve zamanın nasıl harcandığına dair derinlemesine bilgiye ihtiyacınız varsa, Time Doctor tam size göre. Çalışanların faaliyetlerini otomatik olarak izler, uygulama ve web sitesi kullanımını denetler ve hatta belirli aralıklarla ekran görüntüsü alır (tabii ki gizlilik seçenekleriyle).

En iyi yanı ne mi? Zamanın nerede kaybedildiğini belirlemek için ayrıntılı raporlar alırsınız, böylece sadece saate bakmak yerine iş akışlarını optimize edebilirsiniz. Verimliliği analiz etmek için zaman çizelgesi raporlarına, web ve uygulama raporlarına, izlenen saatlere, etkinlik özetlerine ve proje ve görev raporlarına erişin.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Ekran görüntüleri, etkinlik izleme ve web/uygulama kullanım kategorileriyle verimliliği izleyin

İzlenen saatlerden oluşturulan CSV tabanlı raporlarla maaş bordrosunu otomatikleştirin

Planlama özelliği ile vardiyaları, izinleri ve devamlılığı yönetin

Time Doctor sınırlamaları

Bir veri kümesi için tarih aralığı belirledikten sonra, başka bir çalışan veya görev seçtiğinizde bu aralık değişir ve sonuçlar yanlış olur

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Time Doctor hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Her uygulama gibi, bu uygulamanın da bazı sorunları var. Bazen, arka planda izleme çalışırken etkinlik çubuğu duraklıyor veya çalışmadığım zamanlarda bile otomatik olarak açılıyor. Bu, kullanımı engelleyen bir sorun değil, ancak biraz can sıkıcı. Yine de, bulduğumuz en iyi zaman takibi aracı ve her gün kullanıyoruz! Umarız bu küçük sorunları giderirler.

Her uygulama gibi, bu uygulamanın da bazı sorunları var. Bazen, arka planda izleme çalışırken etkinlik çubuğu duraklıyor veya çalışmadığım zamanlarda bile otomatik olarak açılıyor. Bu, kullanımı engelleyecek kadar önemli bir sorun değil, ancak biraz can sıkıcı. Yine de, bulduğumuz en iyi zaman izleme aracı ve her gün kullanıyoruz! Umarız bu küçük sorunları giderirler.

3. Hubstaff (Takım verimliliğini izlemek için en iyisi)

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff sadece zaman takibi ile ilgili değildir; verimliliği artırmaya odaklanmış bir çalışan izleme yazılımıdır. Uzak çalışanları, saha takımlarını veya ofis personelini yönetiyor olun, yerleşik GPS izleme, bordro entegrasyonu ve otomatikleştirilmiş iş akışları hayatınızı kolaylaştırır.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Gizlilik için hassas bilgileri bulanıklaştırarak belirlenen aralıklarla çalışanların ekranlarını yakalayın

Boşta kalma süresini algılayın ve zaman çizelgelerinin aktif işi yansıtmasını sağlamak için izlemeyi otomatik olarak durdurun

Çalışanlar iş yerlerine girdiğinde veya iş yerlerinden ayrıldığında zaman takibini başlatmak veya durdurmak için coğrafi sınırlama özelliğini kullanın

Hubstaff sınırlamaları

Belirli bir dönemden sonra izlemeyi durdurur ve ihtiyacınız olursa hesabınızı düşüremezsiniz

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Hubstaff puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Google Chrome gibi diğer araçlar veya yazılımlarla kolay entegrasyon sağlayan kullanışlı bir zaman izleme aracıdır. Takımlar ve kuruluşlar için günlük işlerde kullanımı çok kolaydır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da çalışanların ve yönetimin zamanı ve ilerlemeyi takip etmesini kolaylaştırır. Müşteri desteği de iyidir. Fiyatlandırma, rakiplerine kıyasla biraz pahalıdır. Bunun dışında iyi bir yazılımdır.

Google Chrome gibi diğer araçlar veya yazılımlarla kolay entegrasyon özelliğine sahip, kullanışlı bir zaman takibi aracıdır. Takımlar ve kuruluşlar için günlük işlerde kullanımı çok kolaydır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da çalışanların ve yönetimin zamanı ve ilerlemeyi takip etmesini kolaylaştırır. Müşteri desteği de iyidir. Fiyatlandırma, rakiplerine kıyasla biraz pahalıdır. Bunun dışında, iyi bir yazılımdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Bir çalışanın başka bir çalışanın yerine kart basması, uygun bir izleme sistemi olmadan fark edilemeyen yaygın bir zaman hırsızlığı formudur.

4. Toggl Track (Basit zaman takibi için en iyisi)

toggl aracılığıyla İzleme

Karmaşık gösterge panellerinden hoşlanmıyorsunuz mu? Toggl Track, işleri son derece basit tutar. Sadece birkaç tıklama ile, ister tek başınıza çalışıyor ister bir takımı yönetiyor olun, zamanınızı izlemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, proje yönetimi araçlarıyla entegre olarak iş akışı verimliliğini artırır.

Toggl Track'in raporlama yetenekleri, zaman tahsisi hakkında içgörüler sağlayarak proje planlama ve kaynak yönetimine yardımcı olur. Çalışanlarınızın zaman girdilerini faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretlemelerine izin vererek müşteri faturalarını hesaplamayı ve gelirleri izlemeyi kolaylaştırın.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

İnternet erişimi olmadan çevrimdışı zaman takibi özelliğini kullanarak çalışma saatlerinizi kaydedin

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı ile odaklanma ve verimliliği artırın

QR kod zaman takibi ile görevleri anında izlemeye başlayın

Toggl İzleme sınırlamaları

Ücretsiz aboneler için sınırlı kategori ve proje sayısı ve Chrome eklentisinde bazen yaşanan aksaklıklar

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Ücretsiz Plan: En fazla 5 kullanıcı için kullanılabilir

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: İş sorumluluklarının tamamlanması için zaman takibinin en eski kaydı, ücretlere ilk atıfta bulunulan MÖ 1772 tarihli Hammurabi Kanunları'na kadar uzanır.

5. RescueTime (Otomatik verimlilik bilgileri için en iyisi)

Rescue Time aracılığıyla

Çalışanlarınızın saatlerini manuel olarak kaydetmesini istemiyor musunuz? RescueTime bu işi sizin için yapar. Arka planda çalışarak, takımınızın kullandığı uygulamaları ve web sitelerini izler ve herkesin zamanını nasıl geçirdiğine dair dürüst bir döküm sunar.

Çalışanlarınız dikkatlerini dağıtan şeylere çok fazla zaman ayırıyorsa, zaman saati uygulaması uyarılar gönderir ve sürekli takip yapmaya gerek kalmadan zaman yönetimine yardımcı olacak odaklanma araçları sunar.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Faaliyetleri verimlilik düzeylerine göre kategorize ederek iş kalıplarını belirleyin ve odaklanmayı artırın

Özel zamanlayıcılar ve Spotify Premium entegrasyonu ile Odak Oturumları özelliği sayesinde dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın

Özel verimlilik hedefleri belirleyin ve iş dışı faaliyetlere çok fazla zaman harcadığınızda uyarılar alın

RescueTime sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulama ile Windows uygulaması arasında daha iyi entegrasyon istediklerini bildiriyor

RescueTime fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

RescueTime hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Ben bir bilgisayar ve mobil cihaz severim ve bu cihazı 2 veya 3 saat boyunca kesintisiz kullanıyorum, ancak Rescue Time'ın yardımıyla her uygulamada zamanımı takip edebiliyorum ve ayrıca hangi tür yazılımları kullandığımı kategorilere ayırabiliyor ve bir hafta için hedef belirleyebiliyorum. Her hafta sonu, önceki hafta zamanımı nasıl kullandığımla ilgili uygun bir e-posta alıyorum ve bir sonraki hafta için ipuçları veriyorum... Tüm cihazlarınızı izlemeniz gerekiyorsa, lütfen yazılımınızı tüm cihazlarınıza yükleyin, aksi takdirde doğru raporlar vermezler.

Ben bir bilgisayar ve mobil cihaz severim ve bu cihazı 2 veya 3 saat boyunca kesintisiz kullanıyorum, ancak Rescue Time'ın yardımıyla her uygulamada zamanımı takip edebiliyorum ve ayrıca hangi tür yazılımları kullandığımı kategorilere ayırabiliyor ve bir hafta için hedef belirleyebiliyorum. Her hafta sonu, önceki hafta zamanımı nasıl kullandığımla ilgili uygun bir e-posta alıyorum ve bir sonraki hafta için ipuçları veriyorum... Tüm cihazlarınızı izlemeniz gerekiyorsa, lütfen yazılımınızı tüm cihazlarınıza yükleyin, aksi takdirde doğru raporlar vermezler.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel zaman takibi yazılımı pazarının boyutu 2023 yılında 6,08 milyon dolar olarak değerlendi ve 2024 yılında 5,75 milyar dolara ulaştı. 2032 yılına kadar 25,48 milyar dolara ulaşması ve 2023-2032 tahmin döneminde %17,26'lık bir CAGR ile büyümesi öngörülüyor.

6. Clockify (Ücretsiz zaman takibi için en iyisi)

Clockify aracılığıyla

Bütçeniz kısıtlı ama yine de güçlü bir zaman takibi ihtiyacınız varsa, Clockify tam size göre. Sınırsız kullanıcı ve proje için tamamen ücretsizdir, bu da onu küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için vazgeçilmez kılar.

En iyi yanı nedir? Takımınızla birlikte ölçeklenebilir, popüler proje yönetimi araçlarıyla entegre olabilir ve üretkenliğinizi sürdürmenize yardımcı olacak özelleştirilebilir raporlar sunar. Ayrıca, çalışanlarınızın konumlarını mesai saatleri içinde izleyebilir, GPS izleme özelliği ile uzaktan veya saha çalışması ortamlarında şeffaflık ve verimlilik sağlayabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

kayıtlı zamanı görselleştirin ve Google ve Outlook takvimlerini senkronize ederekve Clockify entegrasyonlarıyla planlamayı kolaylaştırın

Kiosk Modu'nu kullanarak masaüstü, mobil, tarayıcı uzantıları veya paylaşılan çalışma alanlarından zamanı takip edin

otomatik izleyici ile Uygulamalarda, web sitelerinde ve belgelerde harcanan zamanı otomatik olarak kaydederekile zaman çizelgeleri oluşturun

Clockify sınırlamaları

Mobil uygulamanın senkronizasyonu zaman alır, bu da kullanıcıların cihazlar arasında geçiş yaparken sıkıntı yaşamasına neden olur ve raporlama özellikleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimlilik Paketi: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.000+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Takımınızı Yolda Tutmak için Zaman Çizelgesi Hatırlatıcıları

7. Connecteam (İşgücü yönetimi için en iyisi)

Via Con necteam

Birden fazla takım, vardiya ve iş sahası ile uğraşan işletmeler için Connecteam iyi bir seçimdir. Çalışanlar telefonlarından giriş ve çıkış uygulamasını kullanabilir, GPS doğru konumda olduklarından emin olur ve özelleştirilebilir iş akışları operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.

Tamamen aranabilir Takım sohbetleri ve ek dosyaları ile 1:1 ve grup konuşmalarına katılın. Ayrıca konuşmaları denetleyebilir, okundu bilgilerini etkinleştirebilir ve mesajların kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. İster saha takımlarını, ister perakende personelini veya uzaktaki çalışanları yönetin, Connecteam planlama ve iletişimi kolaylaştırır.

Connecteam'in en iyi özellikleri

otomatik planlama ile vardiya planlamasını otomatikleştirin ve Çalışanların uygunluk durumuna ve tercihlerine göreile vardiya planlamasını otomatikleştirin ve otomatik zaman çizelgelerini izleyin

Gerçek zamanlı sonuçlar, anonim yanıtlar ve akranların takdirini içeren özel anketlerle katılımı artırın

Anahtar belgeleri merkezi bir platformda düzenleyin, dosya izinlerini ayarlayın ve erişimi izleyin

Connecteam sınırlamaları

Ödeme dönemlerini (başlangıç ve bitiş tarihleri) kalıcı veya otomatik olarak standart hale getiremezsiniz ve ön tanımlı olarak gönderilen bildirimlerin sayısını azaltamazsınız

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: 10 kullanıcıya kadar

Temel: Aylık 35 $ (30 kullanıcıya kadar)

Gelişmiş: 59 $/ay (30 kullanıcıya kadar)

Uzman: Aylık 119 $ (30 kullanıcıya kadar)

Kurumsal: Özel Fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Şimdiye kadar connecteam'i günlük planlama ve takım iletişimimize uygulayarak, kullanılabilir sürede önemli bir artış gördük, kimin müsait olup olmadığını bulmak için daha az baş ağrısı yaşıyoruz. Artık mesaj etiketi veya telefon etiketi yok. Bayıldım! İşin tamamlanana kadar tekrarlı olması durumunda, tek tek günler için değil, planlamada birden fazla tarih girdisi görmek ve işin sürelerini günler için ayarlamak istiyorum.

Connecteam'i günlük planlama ve takım iletişimimize uyguladığımızdan beri, kullanılabilir zamanımızda önemli bir artış gördük, kimin müsait olup olmadığını bulmak için daha az uğraşıyoruz. Artık mesaj etiketi veya telefon etiketi yok. Bayıldım! Planlamada birden fazla tarih girdisi görmek ve işin tamamlanana kadar tekrar eden işler için her gün için ayrı ayrı değil, tüm günler için süre ayarlamak istiyorum.

📌 Gerçekler! Şirketlerin %80'i ofis devamlılığını izliyor, %62'si rozet okuma sistemini kullanıyor ve %50'si Wi-Fi izleme sistemine güveniyor.

8. Buddy Punch (Çalışanların mesai saatlerini kaydetmek için en iyisi)

Buddy Punch aracılığıyla

Çalışanların çalışma saatlerini takip etmek için basit bir yol mu arıyorsunuz? Buddy Punch, gereksiz karmaşıklık olmadan tam da bunu yapar. Çalışanlar telefonlarından veya masaüstü bilgisayarlarından giriş yapabilirken, GPS izleme ve yüz tanıma özelliği zaman hırsızlığını önler.

Güvenli zaman kaydı için cihaz kilitleri ve IP adresi kısıtlamaları da ayarlayabilirsiniz. Zaman takibinin yanı sıra Buddy Punch, manuel hesaplamalara veya elektronik tablolara gerek kalmadan ücretli ve ücretsiz izinleri yönetmek için araçlar sunar. Sistem, biriken tatil, hastalık ve borçlu zamanları otomatik olarak hesaplayarak hem çalışanlar hem de yöneticiler için süreci basitleştirir.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

Yerleşik takvimle programları yönetin, vardiyaları değiştirin ve izin taleplerini takip edin

QuickBooks Online entegrasyonu ile bordro işlemlerini otomatikleştirin ve fazla mesai ve iş maliyetleri için özel raporlar oluşturun

Otomatik çıkış ile çalışanların çıkış saatlerini otomatik olarak kaydedin

Buddy Punch sınırlamaları

Kullanıcılar, bir çalışanı gelmemiş olarak işaretlemenin zor olduğundan ve yöneticiyseniz takvimde izinleri onaylayamadığınızdan şikayet ediyor

Buddy Punch fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Clockify Alternatifleri ve Rakipleri

9. Office 365 Timesheet Uygulaması (Entegre zaman çizelgeleri için en iyisi)

Microsoft aracılığıyla

Zaten Microsoft ekosistemini mi kullanıyorsunuz? Office 365 Timesheet uygulaması, çalışma saatlerini sorunsuz bir şekilde izlemenizi sağlar.

Office paketinde doğrudan zaman kaydı yapabilir, onayları otomatikleştirebilir ve SharePoint, Outlook ve daha fazlasında verileri senkronize edebilirsiniz. Özelleştirilebilir zaman çizelgeleri kullanarak zaman çizelgelerini belirli iş ihtiyaçlarına göre kişiselleştirin. Takımınız Microsoft ekosistemini kullanıyorsa, bu uygulama tam size göre; ekstra öğrenme süreci gerekmez.

Office 365 Timesheet Uygulama en iyi özellikleri

Onay Ş Akışı ile zaman çizelgesi yönetimini basitleştirin ve onayları hızlandırın

Gelişmiş raporlama ve analizlerle verimlilik ve proje maliyetleri hakkında içgörüler edinin

Onaylar, reddetmeler ve gönderiler için e-posta bildirimleriyle güncel kalın

Office 365 Timesheet Uygulamasının sınırları

Rakiplerine kıyasla pahalıdır, çünkü erişim için Office 365 paketinin tamamını satın almanız gerekir

Office 365 Timesheet Uygulaması fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Office 365 Timesheet Uygulaması derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Office 365 Timesheet uygulaması hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Uygulama, zamanı takip etmeyi kolaylaştırıyor, bilgileri iş arkadaşlarımla ve tüm çalışanlarla kolayca paylaşmamı sağlıyor... Benim için sevmeyecek bir yanı yok, belki yıllık yenileme fiyatı biraz yüksek, ancak ömür boyu satın alırsanız çok iyi olur ve paradan tasarruf edersiniz.

Uygulama, zamanı takip etmeyi kolaylaştırıyor, bilgileri iş arkadaşlarımla ve tüm çalışanlarla kolayca paylaşmamı sağlıyor... Benim için sevmeyecek bir yanı yok, belki yıllık yenileme fiyatı biraz yüksek, ancak ömür boyu satın alırsanız çok iyi olur ve para tasarrufu sağlar.

📌 Gerçek Uyarı! Zaman hırsızlığı, yani çalışanların aslında çalışmadıkları zaman için ücret almaları, her yıl iş dünyasına verimlilik kaybı olarak milyarlarca dolara mal oluyor.

10. ClockShark (Saha operasyonlarının izlenmesi için en iyisi)

Clockshark aracılığıyla

İnşaat, peyzaj veya teslimat hizmetleri gibi mobil ekiplere güvenen işletmeler için ClockShark, hareket halindeyken doğru zaman takibi sağlar.

Çalışanlar her yerden işe giriş ve çıkış yapabilirken, GPS izleme özelliği onların konumları hakkında sizi güncel tutar. Ayrıca, raporlama ve bordro entegrasyonları arka ofis işlerini çok daha sorunsuz hale getirir.

ClockShark'ın en iyi özellikleri

Fotoğraf çekme özelliği ile çalışanların giriş ve çıkış saatlerini doğrulayarak arkadaşlarının yerine kart basma durumlarını önleyin

Özelleştirilebilir iş ve görev yönetimi ile görevleri atayın, son tarihleri ayarlayın ve belgeleri yükleyin

İşlere göre zaman ve giderleri takip edin ve zaman katılımı ve iş maliyetleri hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

ClockShark sınırlamaları

Çalışanlar kısa molaları (2-10 dakika) saatlere kaydıramazlar

Çalışanların belirlenen coğrafi sınırlara giriş ve çıkışlarına göre otomatik olarak giriş/çıkış saatlerini kaydetmez

ClockShark fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 40 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 60 $

ClockShark puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Saatlerden çok önce, eski Mısırlılar iş vardiyalarını takip etmek için sabit bir hızda su damlayan su saatleri veya küçük delikli kaseler kullanırlardı. Çünkü 3.500 yıl önce bile zaman paraydı!

Zaman geçiyor — Hemen ClickUp'a geçin!

Piyasada çok sayıda güçlü zaman takibi aracı bulunduğundan, doğru aracı bulmak iş akışınıza en uygun olanı seçmekle ilgilidir. Gelişmiş raporlama, GPS izleme veya saatlerinizi kaydetmek için basit bir zamanlayıcıya ihtiyacınız varsa, ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm mutlaka vardır.

Ama neden sadece zaman takibi ile yetinmek?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, temel zaman takibinin ötesine geçerek kullanıcılara gelişmiş özellikler ve eksiksiz bir iş yönetimi platformu sunar.

Projeleri, görevleri ve iletişimi tek bir yerde bir araya getirirken, zamanı izler, tahminler ayarlar ve raporları analiz eder.

Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!