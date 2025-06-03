CRM Kullanıcı Benimsemesini İyileştirme ve Takım Katılımını Artırma

Müşteri kazanımı, yani yeni bir müşterinin bir ürünü satın almasını sağlamak, satış sürecinin yalnızca bir adımıdır. İyi satış süreçleri, müşterilerle ilişkiler kurarak onların sadece daha fazla satın almasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede daha fazla kişiye tavsiye etmelerini de sağlar.

Yazılım hizmet olarak sunulan (SaaS) pazarında, "tekrarlayan gelir" iş modelinin temelini oluşturduğu için bu daha da kritik hale gelir. İlişkiye ne kadar çok emek verirseniz, müşteri o kadar uzun süre sizinle kalır ve siz de o kadar çok fayda sağlarsınız.

Bu nedenle, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) pazarının 2032 yılına kadar 262 milyar dolara ulaşmasının beklenmesi şaşırtıcı değildir. Ancak, kuruluşların CRM'lerle karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kullanıcıların bu sistemleri benimsemesidir.

Bu blog yazısında, doğru aracı seçerek, iyi bir şekilde ayarlayarak ve takımlarınızı bu aracı kullanmak üzere eğiterek CRM kullanıcı benimsemesini nasıl önemli ölçüde artırabileceğinizden bahsediyoruz.

⏰60 Saniyelik Özet CRM kullanıcı benimsemesi, satış elemanlarının, pazarlamacıların, müşteri başarı takımlarının ve liderlerin bir Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemini günlük iş akışlarına ne kadar etkili bir şekilde entegre edip kullandıklarını ifade eder. CRM'nin benimsenmesi, kuruluşa görünürlük, verimlilik, süreç etkinliği ve nihayetinde ürünün benimsenmesini sağladığı için çok önemlidir. Bu, daha iyi müşteri ilişkileri, artan satışlar ve etkili ürün-pazar uyumu ile sonuçlanabilir. Öte yandan, herkes yepyeni bir aracın uygulanmasından heyecan duymaz. CRM'nin benimsenmesi, değişime direnç, uygun eğitim eksikliği, veri kalitesinin düşüklüğü ve entegrasyon sorunları gibi zorluklara açıktır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve kuruluşunuzda iyi benimsenen bir CRM oluşturmak için aşağıdaki stratejileri göz önünde bulundurun: Değişim sürecine çalışanları dahil etmek

CRM'ye geçiş ve eğitim planı oluşturma

Sandbox ortamları kullanarak uygulamalı eğitim sağlama

CRM deneyimini kişiselleştirme

İş akışında kullanıcıları destekleme

Ek eğitim fırsatları için CRM benimseme oranını izleme

CRM veri kalitesinin korunması

Katılımı artırmak için teşvikler sunmak

Yönetici desteği ve liderlik savunuculuğunun sağlanması

CRM kullanıcılarından geri bildirim toplama Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

CRM Kullanıcı Benimseme Nedir?

CRM kullanıcı benimseme, müşteri etkileşimlerini yönetmek, satışları izlemek ve iş süreçlerini optimize etmek için günlük iş akışlarının bir parçası olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımını aktif olarak kullanan kişilerin sayısını ifade eder.

CRM'yi kimler kullanır?

İyi bir CRM, pazarlama, satış ve müşteri başarısını içeren tüm büyüme takımına hizmet etmelidir. CRM'yi kullanan birkaç kişiyi inceleyelim.

Satış elemanları: Potansiyel müşterileri izlemek, etkileşimleri yönetmek, geri bildirimleri belgelemek, siparişleri toplamak vb. için kullanırlar.

Satış yöneticileri: Takım performansını izlemek, eksiklikleri belirlemek, zorlu anlaşmaları kapatmak için destek sağlamak ve gelecek planları yapmak için kullanırlar.

Pazarlama takımları: E-posta kampanyaları yürütmek, müşteri gruplarını segmentlere ayırmak, içerik/etkinlikler/web seminerleri ile etkileşim kurmak ve web sitesine geri dönen kullanıcıları yeniden hedeflemek için kullanırlar.

Müşteri başarısı: Müşterilerin, satış ekibiyle olan anlaşmalarının yanı sıra karşılaştıkları zorluklar, gereksinimler ve özellikler gibi ayrıntıları da dahil olmak üzere, müşteri yaşam döngüsünü anlamak için CRM'ye ihtiyaçları vardır.

Liderlik: İş liderliği için CRM, potansiyel müşteri listesi ve sipariş defterinin birleşimidir. İşletmenin şu anki ve yakın gelecekteki durumunu anlamalarına yardımcı olur.

CRM'nin benimsenmesi neden önemlidir?

CRM kullanıcılarından da görebileceğiniz gibi, bu küçük bir grup için basit bir araç değildir. Aşağıdakiler gibi kuruluşun çeşitli ihtiyaçlarını etkileyen uçtan uca bir platformdur:

1. Görünürlük

İyi bir CRM uygulaması, kişiselleştirme, segmentasyon, hedefleme ve genel olarak daha iyi karar verme için kullanılabilecek merkezi, gerçek zamanlı müşteri verileri oluşturur.

2. Verimlilik

Tüm bilgiler tek bir yerde olduğundan, büyüme takımı sadece veri toplamak için sandalye kapmaca oynamak zorunda kalmaz, bu da onların verimliliğini önemli ölçüde artırır ve işlerini kolaylaştırır.

3. Verimlilik

CRM'nin tam olarak benimsenmesi, pazarlama, satış ve müşteri başarısının tek bir birim olarak birlikte çalışmasını sağlar. Bu, pazarlamanın doğru potansiyel müşterilere odaklanabileceği, satışın bunları daha hızlı kapatabileceği ve müşteri hizmetleri takımlarının sorunları hızlı bir şekilde çözebileceği anlamına gelir.

4. Etkinlik

CRM'nin kapsamlı bir şekilde benimsenmesi, israfı da ortadan kaldırır. Tüm veriler açık bir şekilde erişilebilir olduğunda, satış elemanları çakışan potansiyel müşterilerin peşine düşmez ve pazarlama ekibi mevcut bir müşteriye yeniden hedefleme kampanyaları için para harcamaz.

5. Ürün benimseme

CRM, müşterinin sizinle etkileşiminin yaşam döngüsünü izlemenize de yardımcı olur. Ürününüzü kullanıyorlar mı? Geri bildirim var mı? Soruları var mı? CRM, ürününüzün benimsenmesini artırmak için tüm bunları izlemenize ve takip etmenize yardımcı olabilir.

Bu avantajlara rağmen, CRM kullanıcılarının benimsenmesi birçok kuruluşta hala zor olmaya devam ediyor. Nedenini görelim.

CRM'nin benimsenmesinde sık karşılaşılan zorluklar

Müşteri etkileşimlerini kişisel dizüstü bilgisayarlarınızda veya elektronik tablolarda yöneten bir kuruluşsanız, CRM sizin için yepyeni bir canavar olacaktır. Bu canavarı evcilleştirip ona binmenin zorlukları kaçınılmazdır. CRM'nin benimsenmesinde en sık karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır:

Değişime direnç: Çalışanlar, mevcut iş akışlarına alıştıkları için yeni bir CRM'ye direnç gösterir. Kullanıcılar aracı bir aksaklık veya yük olarak algılarsa, onu kullanmaktan kaçınacak ve bu da CRM'nin benimsenme oranının düşmesine yol açacaktır.

Eğitim eksikliği: Kapsamlı bir eğitim olmadan, çalışanlar CRM'yi anlamakta zorlanacaktır. Çok sayıda özelliğe sahip karmaşık bir sistem, çalışanları bunaltabilir ve bu da hayal kırıklığına ve düşük katılımına yol açabilir.

Entegrasyon sorunları: Bir CRM, e-posta platformları, pazarlama otomasyon yazılımları ve ERP sistemleri gibi diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. Aksi takdirde, çalışanlar bunu güncellemesi gereken başka bir araç olarak görecek ve görmezden gelecektir.

Liderlerin desteğinin olmaması: Liderler ve yöneticiler CRM'yi aktif olarak kullanmaz veya teşvik etmezse, çalışanlar bunu ciddiye almayabilir. Liderlerin desteği olmadan, CRM'nin benimsenmesi tutarsız kalır ve genellikle iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelemez.

Kötü veri kalitesi: CRM sistemleri, kendilerine girilen veriler kadar değerlidir. Kullanıcılar kayıtları doğru şekilde güncellemezse sistem güvenilirliğini yitirir.

Örneğin, pazarlama bir potansiyel müşterinin e-posta ID'si dışında hiçbir bilgiyi yakalayamazsa, satış ekibi bu bilgiyi kullanmak için hiçbir neden görmez, çünkü bu bilgi onlara hiçbir değer sunmaz.

Bu zorluklar son derece yaygın olmakla birlikte, bunlar sadece başlangıçta karşılaşılan sorunlardır. İyi işleyen bir CRM sistemine sahip olduğunuzda, işinizde şunları elde edeceksiniz.

Başarılı CRM Kullanıcı Benimsemesinin Avantajları

İyi bir CRM, işin temelidir. Uzun bir dönem boyunca her müşteri hakkında her şeyi kaydeder.

Başarılı CRM kullanıcı benimsemesi, muazzam niteliksel ve niceliksel faydalar sağlar.

1. Daha iyi müşteri ilişkileri

Şunu bir düşünün. Potansiyel müşterinizle ilk tanıştığınız anı hatırlıyorsunuz. İlgi alanlarını biliyorsunuz. Hangi içerikleri okuduklarını ve hangi çalışma kitaplarını indirdiklerini biliyorsunuz. Hangi web seminerlerine katıldıklarını da biliyorsunuz. Tüm kuruluş CRM'yi aktif olarak kullandığında, müşteri etkileşimleri, tercihleri ve geçmişi hakkında eksiksiz bir görünüm elde edersiniz.

Bu bilgilerle, müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilirsiniz. Demoda, "İnsan kaynakları liderlerinin ürünümüzü nasıl kullandığını anlatan e-kitabımızı okuduğunuzu fark ettim. Size bunu göstereyim mi?" diyebilirsiniz

Zamanla bu, anlamlı ve karşılıklı olarak faydalı müşteri ilişkileri oluşturur.

2. Daha iyi satış performansı

İyi benimsenen bir CRM, takip, hatırlatıcılar ve potansiyel müşteri izleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek satış süreçlerini kolaylaştırır. Satış temsilcileri, idari işler yerine anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanabilir.

Pipeline görünürlüğü, otomatikleştirilmiş iş akışları ve yapay zeka destekli içgörüler sayesinde takımlar, yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verebilir ve kazanma olasılığı yüksek fırsatların peşine düşebilir.

3. Gelir artışı

Tüm büyüme takımları CRM kullandığında, bu öngörülebilirlik sağlar. Pazarlama, hangi segmentin hangi mesaja iyi yanıt vereceğini tahmin edebilir ve bu alana daha fazla odaklanabilir. Satış, kolay elde edilebilecek fırsatları belirleyebilir ve bunları hızlı bir şekilde sonuçlandırabilir. Müşteri başarı takımları, endişeleri önceden tahmin edebilir ve proaktif olarak ele alabilir.

Tüm bunlar, büyümeyi doğrudan etkileyen daha iyi müşteri kazanımı ve elde tutma metriklerine yol açar.

4. Daha iyi uyumlu ürün

İyi benimsenen bir CRM, ürününüzün nasıl bir performans gösterdiğine dair bir görünüm de sağlar. Müşteri geri bildirimlerini alarak, sorunları belirleyerek, ürün kullanımını izleyerek ve anketler gerçekleştirerek, müşterinin ne istediğini anlayabilir ve bu ihtiyaçlara en uygun ürünü geliştirebilirsiniz.

Bu avantajlardan sürekli olarak yararlanmak için CRM kullanıcılarının benimsemesini aktif olarak teşvik etmeniz gerekir. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz.

CRM kullanıcılarının benimsenmesini teşvik etme stratejileri

Liderlerin CRM'yi uygularken yaptıkları en büyük hatalardan biri, önceden benimsenmesini düşünmemektir. Ücretsiz bir CRM uygulayıp herkese kullanıcı hesabı verdiğinizde, herkesin otomatik olarak kullanacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

CRM kullanıcılarının benimsenmesini sağlamak için stratejik ve uzun vadeli bir süreç gerekir. İşte kendiniz için bir CRM benimseme stratejisi oluşturmanın yolları.

1. Takımlarınızı CRM değişikliğine alıştırma

CRM sistemi hiçbir takım için en iyi sürpriz değildir. Bu nedenle, CRM stratejinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce çalışanlarınızı bu sürece dahil edin.

Büyüme takımıyla büyük bir toplantı düzenleyin ve CRM aracını değiştirme niyetinizi onlara bildirin

Takım üyelerinden deneyimlerine dayalı öneriler isteyin

Hayatlarını kolaylaştıracak özellikleri sorun

ClickUp Sohbet üzerinden tüm kuruluşu kapsayan duyurular ve ilgi çekici konuşmalar

ClickUp Sohbet'te, yeni bir CRM düşünmeyle ilgili bir gönderi paylaşın ve sağlıklı bir tartışma başlatın. İnsanları, kuruluşunuz için en iyi aracın hangisi olduğu konusunda sizinle tartışmaya teşvik edin. Ayrıca, bazı dağıtım planı şablonlarını paylaşabilir ve benimsemeyi kolaylaştırmak için yorumlar alabilirsiniz.

2. Değişim sürecine çalışanları dahil etmek

Yeni bir CRM uygularken, tüm kurulumu dışardan bir takıma yaptırmak yaygın bir uygulamadır. Bu, takıma istenmeyen bir şey verilmiş gibi hissettirir.

Bunun yerine, CRM'yi takımla birlikte toplu olarak uygulamaya koymak daha yararlıdır. ClickUp Görevleri'ni kullanarak kişilere iş atayın. Kuruluşunuzdaki CRM şampiyonlarını belirleyin ve onlara, takımlarına değişim sürecinde yardımcı olma rolünü verin. Doğrudan yorum ve tartışmalar için onları etiketleyin.

ClickUp Görevleri ile CRM uygulamanızı yönetin

3. CRM'ye geçiş ve eğitim planı oluşturma

CRM'yi uyguladıktan sonra, takımlarınızı etkili bir şekilde kullanmaları için eğitme zamanı gelir. İşte size yardımcı olacak basitleştirilmiş bir yaklaşım.

Onboarding: Herkesin, rolünü yerine getirmek için ihtiyaç duyacağı tüm erişim, izin ve özelliklere erişmesini sağlayın.

SOP: CRM'nin nasıl kullanılacağına dair standart bir çalışma prosedürü oluşturun. Terimleri, kısaltmaları, CRM bileşenlerini vb. tanımlayın.

Eğitim: Yeni CRM'nin kullanımıyla ilgili canlı eğitim oturumları düzenleyin veya kaydedilmiş videolar sunun. ClickUp Clips, bunu istediğiniz kadar ayrıntılı bir şekilde yapmak için harika bir yoldur.

Sistemler: Takımın hızlı bir şekilde işe başlaması için çerçeveler ve şablonlar sunun. ClickUp'ın CRM Şablonu harika bir başlangıç noktasıdır. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, yeni başlayanların merkezi bir veritabanı oluşturması, tüm satış sürecini kolaylaştırması ve potansiyel müşterilerini yönetmesi için idealdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu

4. Sandbox ortamları kullanarak uygulamalı eğitim sağlama

Bir ders sırasında bir şeyi anlamak bir şeydir. Öğretilen aracı gerçekten kullanmak ise bambaşka bir şeydir. Bu nedenle, eğitiminizi uygulamalı oturumlarla tamamlayın.

Bunu yapmanın en iyi yolu, bir sanal ortamda çalışmaktır. Takımların bir şeyleri yanlış yapma ve sistemi tamamen çökertme korkusunu yenmelerine yardımcı olmak için, canlı operasyonlarda kullanmadan önce iş akışlarını test etmeleri, veri girişi yapmaları ve özellikleri denemeleri için risksiz bir sanal ortam kullanmalarına olanak tanıyın.

5. CRM deneyimini kişiselleştirme

Herkes CRM'yi aynı şekilde kullanmaz. Bir pazarlamacı, veritabanına ve içerik indirmelerine daha fazla odaklanabilir. Bir satış elemanı, takvimde yaklaşan tüm takip işlemlerini görmek isteyebilir.

Kullanıcıların yazılımlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak CRM'nin benimsenmesini önemli ölçüde artırabilirsiniz. Özelleştirilebilir bir CRM yazılımı, kullanılabilirliği artırır ve her bireye geri gelmek için özel bir neden sunar.

ClickUp CRM tamamen özelleştirilebilir. Hayır, gerçekten. ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak yaklaşan son tarihleri görebilirsiniz (takip, check-in, yenileme ve hatta doğum günleri için özel tarih alanları da ayarlayabilirsiniz!).

İhtiyacınız olan bilgileri izlemek için indirim beklentisi, karar verici, karar etkileyici, sektör türü vb. gibi özel alanlar ekleyin. Bunu, "gelecek yıla ertelendi" veya "X rakip kullanılıyor" gibi özel durumlarla istediğiniz ayrıntı düzeyine kadar tamamlayın.

Metriklerinizi görselleştirmek için ClickUp Gösterge Panellerini kurun. Yapılan bağlantılar, kapatılan anlaşmalar, yaklaşan yenilemeler, anlaşmaları kapatmak için geçen ortalama süre, dönüşüm oranları — metrikleriniz ne olursa olsun, bir bileşen ekleyin ve gerçek zamanlı olarak izleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile önemli bilgileri belirleyin ve izleyin

6. İş akışında kullanıcıları destekleme

CRM'nin benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri, kesintilerdir. Yeni bir yazılım, takımların alışık olduğu mevcut CRM süreçlerini kesintiye uğratarak ek çaba gerektirir. Bu engeli ortadan kaldırmanın en iyi yolu, yeni CRM'nin aslında çaba ve zaman tasarrufu sağladığını göstermektir.

ClickUp Otomasyonları tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır. ClickUp ile, çalışanların ekstra çaba harcamadan CRM ile ilgili görevlerin üstesinden gelmelerini sağlamak için otomatik hatırlatıcılar, görev bağımlılıkları ve ş Akışı tetikleyicileri ayarlayabilirsiniz.

Pazarlama bir potansiyel müşteriyi MQL olarak mı işaretledi? Satış ekibini bilgilendirin

Potansiyel müşteri, satış hunisinin en alt kısmındaki bir e-kitabı mı indirdi? Bunu sıcak müşteri adayı olarak ayarlayın

Bir listeden abonelikten ayrılan potansiyel müşteriler mi var? Faiz seviyelerini güncelleyin

Demo tamamlandı mı? Özel durumu güncelle

ClickUp ile iş akışınızdaki her şeyi tam istediğiniz şekilde otomatikleştirin

ClickUp dışında başka bilgilere mi ihtiyacınız var? Sorun değil. ClickUp, Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform ve daha fazlası gibi 1000'den fazla araçla entegre olabilir!

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7. Ek eğitim fırsatları için benimseme oranlarını izleme

Herkesi işe aldınız ve ürünleri kullanmaya başladılar; işiniz henüz tamamlanmadı. Kullanıcı etkileşimini izlemek ve çalışanların zorlandığı alanları belirlemek, kuruluşların hedefli eğitimler sunmasına yardımcı olabilir.

Düzenli aralıklarla, tüm kullanıcıların seçtiğiniz CRM'ye giriş yapıp yapmadığını kontrol edin. ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak herkesin önemli müşteri bilgilerini güncelleyip güncellemediğini izleyin. Hangi görevleri yerine getirmede kimlerin geride kaldığını belirleyin ve buna göre eğitimler tasarlayın.

CRM kullanımı için net hedefler ve KPI'lar belirleyin

Herkesin tüm özellikleri hemen kullanmasını isteseniz de, takımı aşırı yüklememek en iyisidir. CRM benimseme planınızı aşamalara bölün ve uygun hedefler belirleyin.

Örneğin, ilk aşamada hedefiniz, takımların tüm zorunlu alanları güncellemesini sağlamak olabilir. İkinci aşamada, çağrı transkriptlerini yüklemelerini isteyebilirsiniz. Üçüncü aşamada, bildirimleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirmek için e-posta aracını entegre etmek isteyebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak CRM benimseme metriklerinizi izleyin ve gerekli önlemleri alın. Hedeflerinizi şu şekilde ölçülebilir hale de getirebilirsiniz:

Önümüzdeki üç ay içinde satış ve müşteri hizmetleri takımlarının %90'ının CRM'ye günlük olarak giriş yapmasını sağlayın

CRM takiplerini ve otomatik müşteri adayı geliştirmeyi altı ay içinde optimize ederek müşteri adayı dönüşümünü %20'den %30'a çıkarın

8. CRM veri kalitesinin korunması

"Garbage in, garbage out" (çöp girerse çöp çıkar) derler. Ayrıca, CRM'nize giren verilerin kalitesi düşükse, benimseme ve kullanım oranları otomatik olarak düşecektir. Veriler güvenilir değilse, kimse onları kullanmak istemez.

Otomasyonları etkinleştirerek sisteminize hatalı verilerin girmesini önleyin. E-posta veya cep telefonu numarası gibi alanlar için doğrulamalar ayarlayarak bunların mümkün olduğunca doğru olmasını sağlayın. Aynı verilere birden fazla yerde ihtiyacınız varsa, sonraki girdileri otomatikleştirin.

Başka bir araçtan veri aktarıyorsanız, tüm bilgilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak için otomasyonları ve entegrasyonları kullanın. Önemli verileri istediğiniz zaman geri almak için ClickUp Connected Search'ü kullanın.

ClickUp Bağlantılı Arama ile ihtiyacınız olan her şeyi bulun

9. Katılımı artırmak için teşvikler sunmak

Çalışanlar sistemi etkili bir şekilde kullandıkları için ödüllendirildiklerini hissettiklerinde, CRM'nin benimsenmesini teşvik etmek daha etkili olabilir. Oyunlaştırma, takdir programları ve performansa dayalı ödüller, bağlılığı artırır.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak CRM'yi en çok kullananların liderlik tablosunu oluşturun

Takımın birlikte ulaşabileceği hedeflerin paylaşımlı klasörlerini oluşturun

CRM'yi etkili bir şekilde kullanan takım üyelerini belirleyin ve ödüllendirin

10. Yönetici desteği ve liderlik savunuculuğunun sağlanması

Ne kadar yararlı olursa olsun, CRM'yi benimsemek için ilk adım üst yönetimden gelmelidir. Satış başkan yardımcısı CRM'ye veya CRM'yi kullanmaya ilgi duymazsa, satış takımı da umursamaz. Bu nedenle, öncelikle üst yönetimin desteğini alın.

Duyurular : Pazarlama, satış ve müşteri başarısı liderlerini yeni CRM'nin uygulanması hakkında paylaşım yapmaya teşvik edin

Örnek liderlik : Güncellemeler yapma, gösterge panelleri ayarlama vb. işlemleri gerçekleştirerek, büyüme takımının başkan yardımcılarını ve liderlerini CRM'yi kişisel olarak kullanmaya teşvik edin.

Kullanım: CRM'den raporları, veri noktalarını, ekran görüntülerini vb. incelemelere veya genel toplantılara getirerek yeni aracı kullandıklarını gösterin

11. CRM kullanıcılarından geri bildirim toplama

Son olarak, kullanıcılarla konuşun ve geri bildirimlerini toplayın.

Kullanıcı geri bildirimi, CRM uygulamasını iyileştirmek ve zorlukları erken aşamada ele almak için çok önemlidir. ClickUp Formları'nı kurarak özelleştirilmiş sorular oluşturun ve çalışanlardan CRM deneyimleri hakkında yapılandırılmış geri bildirimler toplayın. Bu geri bildirimleri, yazılımı kullanma şeklinizi iyileştirmek için kullanın.

ClickUp Formları ile niteliksel ve niceliksel geri bildirim

Yukarıdakilerin tümünü yaparken, unutmamanız gereken bir şey var: Yeni CRM yazılımınız, takımlarınız için hala büyük bir değişiklik.

CRM'nin Benimsenmesinde Değişim Yönetiminin Rolü

Bir CRM çözümünden diğerine geçiyor veya ilk aracınızı uyguluyor olsanız da, takımlarınızın zaten bir süreci olduğunu unutmayın. Bazıları tüm ayrıntıları bir deftere yazabilir, diğerleri ise telefonlarına veya elektronik tablolara not alabilir. Yeni CRM'nizden önce bile, insanların işlerini yönetme yöntemleri vardı.

Bu nedenle, yeni ve parlak CRM'niz büyük bir değişikliktir. CRM'nin benimsenmesini iyileştirmek, bunun bir değişiklik yönetimi çalışması olduğunu anlamak anlamına gelir. Bu değişikliği uygularken aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun.

Değişimin gerekliliğini anlayın ve bunun neden önemli olduğuna dair güçlü argümanlar oluşturun Sadece liderleri değil, son kullanıcıları da dahil ederek tüm paydaşları sürece dahil edin Değişiklikleri yavaşça uygulamaya koyun Kabulü izleyin ve geri bildirim toplayın Uygulamayı iyileştirin ve değişimi sağlamlaştırın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'tan Değişim Yönetimi Planı Şablonu

Çalışanların sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmak, direnci en aza indirmek ve katılımı teşvik etmek için sağlam bir değişiklik yönetimi planı oluşturun. ClickUp Değişiklik Yönetimi Planı Şablonunu deneyin. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, değişiklik yönetimi stratejisini kolay bir şekilde planlamak ve yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

ClickUp ile CRM'inizi Kullanmaktan Keyif Alın

CRM araçları, bir veritabanından çok daha fazlasıdır. Operasyonları kolaylaştırır, karar vermeyi geliştirir ve müşteri ilişkilerini iyileştiren güçlü yazılımlar. Ancak, kuruluş içinde tam ve yaygın olarak benimsenmezse, etkisiz kalabilir.

ClickUp tam da bunu önlemek için tasarlanmıştır. ClickUp CRM, boru hattını görselleştirmek, ilişkileri yönetmek, paydaşlarla işbirliği yapmak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için eylem odaklı bir yöntemdir.

Formlar kullanarak potansiyel müşterileri yakalamaktan özel girdilere göre anlaşma boyutunu hesaplamaya kadar, ClickUp büyüme takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi yeni başlayanlar için kolay ve özelleştirilebilir bir şekilde sunar. ClickUp'ı CRM'niz olarak kullanın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!