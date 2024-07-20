Excel'de Akış Şeması Oluşturma (Şablonlar ve Örnekler)

Microsoft Excel, genellikle büyük miktarda veriyi düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanılan bir elektronik tablo yazılım ıdır, ancak akış şemaları oluşturmak için çeşitli şekil galerisi de içerir!

SmartArt grafiği, Excel'de herhangi bir diyagram oluşturmak için kullanabileceğiniz en popüler illüstrasyon türüdür . Ancak, işbirliği ve iletişim için daha etkileyici bir akış şemasına ihtiyacınız vardır. Bu kılavuzda, akış şemalarının fonksiyonlarını, Excel'de akış şeması oluşturmayı ve akış şemalarınızı hayata geçirmek için iki Excel alternatifini inceleyeceğiz. (Spoiler: iki alternatif de aynı yazılımda!)

⏰ 60 Saniyelik Özet Daha iyi akış şeması oluşturma ve görev yönetimi için ClickUp gibi araçları kullanmayı düşünün

Akış şemaları, iş akışlarını ve süreçleri görselleştirir

Anahtar şekiller arasında Oval (Sonlandırıcı), Dikdörtgen (Süreç) ve Elmas (Karar) bulunur

Excel'de Ekle > Şekiller'i kullanarak akış şemaları oluşturun

Netlik için şekil boyutlarını ve metni özelleştirin

İlişkileri göstermek için okları kullanarak şekilleri birbirine bağlayın

Excel, takımlar arası işbirliği için ideal değildir

Akış şeması nedir?

Akış şeması, bir ş Akışı, bir akış şeması, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Akışı, bir ş Ak Akış şemaları, fikirleri sorunları çözmek için düşünülmüş eylemlere dönüştürür ve sonuçta işler sorunsuz yürüdüğü için verimliliği artırır. Örneğin, kuruluşunuzda bir noktada karşılaştığınız herhangi bir etkinliği düşünün. Bu, yeni işe alım, izin talebi veya bir proje başlangıç toplantısı düzenlemek olabilir. Bu etkinliklerin bir süreci vardır, böylece herkes başarıya doğru tutarlı adımlar atar. Akış şemaları, bu süreçleri oluşturan kişinin kapsamı, sırayı, aşamaları ve ilgili paydaşları görselleştirmesine yardımcı olur.

Excel akış şemalarında kullanılan temel şekiller

Akış şeması programlama konusunda uzman olmanız gerekmez. Akış şemanızı kolayca anlaşılır hale getirmek için bilmeniz gereken tek şey temel yapı bloklarıdır. Bu eğitimde kullanacağımız dört ana akış şeması şekli şunlardır:

Sembol Fonksiyon Nasıl Eklenir Oval Terminal: akış şemasının başlangıç ve bitiş noktası Ekle sekmesi > Çizim > Şekiller > Akış Şeması > Sonlandırıcı Dikdörtgen Süreç: prosedürdeki tek bir adımı temsil eder Ekle sekmesi > Çizim > Şekiller > Akış Şeması > Süreç Diamond Karar: bir karar eylemini temsil eder Ekle sekmesi > Çizim > Şekiller > Akış Şeması > Karar Ok Ok: şekilleri birbirine bağlayarak ilişkiyi gösterir Ekle sekmesi > Çizim > Şekiller > Akış Şeması > Ok

Kendi akış şemanızı oluşturmaya hazır mısınız? Fikirlerinizden veya görevlerinizden birini seçin ve bu akış şemasını oluşturmak için adım adım kılavuzumuzu izleyin! ⬇️

Excel'de özel şekillerle akış şeması oluşturma

Not: Bu eğitimde, Mac için Microsoft Excel Sürüm 16. 60 kullanıyoruz. Başka bir sürüm kullanıyorsanız, adımlar ve özellikler farklı görünebilir.

Excel, yüzlerce fonksiyona sahip büyük bir uygulamadır. Akış şeması oluştururken kullanmanız ve hızlandırmanız gereken en önemli iki fonksiyon şunlardır: kopyala ve yapıştır. Bu nedenle, şekilleri tek tek e-tablonuza eklemek yerine, önce şekilleri biçimlendireceğiz. Ardından şekilleri kopyalayıp akış şeması sürecinize yapıştırabilirsiniz. Başlayalım!

1. Sonlandırıcı, süreç ve karar akış şeması şekillerini ekleyin

Ekle sekmesine > İllüstrasyon > Şekiller > Akış Şeması > bir şekil seçin > eklemek için sayfanın üst kısmına tıklayın.

2. Akış şeması şekillerinin boyutlarını ayarlayın

Şekillerin içine metin eklemek istiyoruz, bu yüzden onları büyütelim. Şekillerden birini seçin > tüm şekilleri seçmek için klavyenizdeki Command + A tuşlarına basın > Shift tuşunu basılı tutun > bir şeklin köşesine gidin ve üç akış şeması şeklini genişletmek için sürükleyin.

3. Her akış şeması şeklini özelleştirin

Şekilleri özelleştirmek için kopyala ve yapıştır fonksiyonunu kullanacağız, ancak bu konuda bize yardımcı olacak kullanışlı bir Biçim simgesi de var!

Süreç şeklinin içine çift tıklayarak imleci açın, şekle Süreç etiketini ekleyin ve metni ortalayın Yazı tipi adını ve boyutunu tercihinize göre değiştirin Süreç şeklini seçin > Ana Sayfa sekmesinin altındaki Biçim simgesine tıklayın > biçimi yapıştırmak için diğer şekillere tıklayın Elmas şekline Karar ve oval şekle Sonlandırıcı etiketi ekleyin

Ardından, her şekil için arka plan ve yazı tipi renklerini seçin. Bir şekle tıklayın > Şekil Biçim sekmesine gidin > Şekil Dolgusu ve Metin Dolgusu

Profesyonel İpucu: Daha temiz bir görünüm için şekil çerçevesini kaldırmak için tüm şekilleri seçin > Şekil Biçim sekmesi > Şekil Çerçeve > Çerçeve Yok

4. Akış şeması adımlarınızı eklemeye başlayın

Tamamen özelleştirilmiş (ve tutarlı) şekillerle, Excel akış şeması şeklini kopyalayıp yapıştırarak adımlarınızı haritalandırın!

5. Bağlayıcıları eklemek için Ekle sekmesini kullanarak her şeklin ilişkisini gösterin

Ekle sekmesine > Şekiller > Çizgiler > Ok seçin

Yeşil daireleri kılavuz olarak kullanarak okları çizin ve şekilleri birbirine bağlayın.

6. Akış şemasına başlık ekleyin

Hesap tablosunun üst kısmındaki şekilleri silin ve bir başlık ekleyin.

İpucu: Daha temiz bir görünüm için Excel akış şemalarındaki ızgara çizgilerini kaldırın. Sayfa Düzen sekmesine gidin > Görünüm kutucuğunun altındaki Izgara Çizgileri seçeneğinin işaretini kaldırın

8. Excel akış şemanızı şablon olarak kaydedin

Dosya > Şablon Olarak Kaydet seçeneğine gidin. Akış şeması şablonunuza bir ad verin ve Kaydet seçeneğine tıklayın. (Dosya Biçim seçeneğinin Excel Şablonu olarak ayarlandığını iki kez kontrol edin. )

İşte bu kadar! Artık Excel'de akış şeması oluşturmayı biliyorsunuz! Planlama ihtiyaçlarınızı iyileştirmek için başka alternatifler arıyorsanız, diğer Microsoft Office kaynaklarımız ve önerilerimiz de mevcuttur. ⬇️

Excel akış şemalarının sınırları

Microsoft Excel gibi popüler bir araçta akış şemaları oluşturmayı bilmek kullanışlı olsa da, elektronik tablolar işbirliğine uygun değildir. Excel'de gezinmeye pek aşina olmayan kişiler, işi tamamlamak için daha zor bir deneyim yaşayacak ve daha uzun bir öğrenme süreci geçirecektir.

Hepimizin bildiği (ve deneyimlediği) gibi, projeler her gün değişir. Excel'de manuel olarak akış şemaları oluşturmakla meşgulken, veriler, kişiler ve koşullar değişebilir ve baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu, yaratıcı beyin fırtınası oturumları için ideal değildir!

Bu kaçınılmaz durum, manuel işleri ortadan kaldırmak ve gerçek zamanlı olarak güncelleme yapmak için sezgisel bir akış şeması yazılımı kullanmanın neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü bir Microsoft Excel alternatifi olan ClickUp ile, akış şeması şablonlarının birden fazla sürümünü oluşturmanıza gerek kalmayacak!

Excel Alternatifleriyle Akış Şemaları Oluşturun

ClickUp, takımların görevler, belgeler, zihin haritaları, hedefler, beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur! Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır.

ClickUp'taki akış şemaları, Excel elektronik tablolarının yapamadığını yapar: her iş sürecini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

Akış şemaları, paylaşılan bir sürücüde oluşturulup saklanmak için yapılmamıştır. Kullanılabilir bir çözüm veya iş akışı olması amaçlanmıştır. ClickUp ile görevler doğrudan akış şemasından oluşturulur, böylece herkes roller, görevler ve son tarihler hakkında bilgi sahibi olur!

ClickUp'ta Zihin Haritaları

ClickUp'taki Zihin Haritaları, bilinç akışını veya planlanmış bilgileri aktarmak için mükemmeldir. Zihin Haritaları ile her şeklin veya adımın biçimlendirme ayrıntıları üzerinde stres yaşamazsınız. Gerçek iş için daha fazla beyin gücü tasarrufu sağlarsınız.

