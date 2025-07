Her İhtiyacınız İçin En İyi OneNote Yapılacaklar Listesi Şablonları

Yapılacaklar listeleri oluşturmak için Microsoft OneNote kullanıyor musunuz? 15.000'den fazla şirket ve birey, programlarına uymak için bu not alma uygulamasına güveniyor.

OneNote uygulaması sağlam bir seçenek olsa da, bazı sınırlamaları vardır. OneNote'un şablon galerisi, başlangıç için temel not şablonları sunar, ancak en iyileri genellikle yüksek bir fiyat etiketi ile gelir.

Ama endişelenmeyin, biz sizin yanınızdayız!

Bu blogda, görevlerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi ücretsiz OneNote yapılacaklar listesi şablonlarını ve ClickUp'ın daha iyi alternatiflerini incelerken okuyun.

Görev Yönetimi için OneNote'a Giriş

Office 365 paketinin güçlü bir aracı olan Microsoft OneNote, kullanıcıların notlar oluşturup düzenleyebildiği dijital bir not defteridir. Anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:

Yazma: Kullanıcılar günlük yazabilir, not alabilir, çizimler yapabilir, Kullanıcılar günlük yazabilir, not alabilir, çizimler yapabilir, yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilir

Düzenleme: MS OneNote ayrıca vurgulama, açıklama ekleme vb. gibi temel not düzenleme özellikleri de sunar.

AI entegrasyonu: Yeni Copilot entegrasyonu, kullanıcıların komut istemlerini kullanarak toplantı notları taslakları hazırlamasına, fikirler üretmesine, listeler oluşturmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır

Ses transkripsiyonu: Ses transkripsiyonu özelliği, kullanıcıların konuşulan kelimeleri notlara dönüştürmelerine, taslakları gözden geçirmelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanır

Microsoft OneNote'u kullanmak için bir Microsoft hesabınız olması gerekir. Ücretsiz bir araç olmasına rağmen, premium özelliklere erişim için ücretli bir Microsoft 365 aboneliği gerekir.

🔍 Biliyor muydunuz? Hotmail'in oluşturucuları, web tabanlı yapısını vurgulamak için adında kasıtlı olarak "HTML" ifadesini ("HoTMaiL") kullanmışlardır. Microsoft, 1997 yılında Hotmail'i satın almıştır. 🤝🏻

İyi bir yapılacaklar listesi şablonu nedir?

İşte bir yapılacaklar listesi şablonunu etkili ve işlevsel kılan bazı özellikler:

Netlik: Net ve anlaşılır bir yapıya sahip bir şablon seçin. İş, kişisel vb. farklı proje kategorilerine göre görevleri düzenleyebilmelisiniz. Bu, odaklanmanızı artırarak her görevi zamanında yerine getirmenize yardımcı olur

Özelleştirilebilirlik: Kişiselleştirebileceğiniz bir şablon seçin. Programınızdaki değişikliklere göre satır ve sütunları düzenleyebildiğinizden, ekleyebildiğinizden veya silebildiğinizden emin olun

Görsel çekicilik: Grafikler, çizelgeler, tablolar vb. gibi görsel öğeleri destekleyen bir şablon seçin. Bu, şablonu görsel olarak çekici hale getirir ve kullanılabilirliğini artırır

İlerleme izleme özelliği: Her görevin ilerlemesini ayrı ayrı izleyebileceğiniz bir şablon arayın. Her görevin ilerlemesini ayrı ayrı izleyebileceğiniz bir şablon arayın. Kontrol listeleri ve yüzde çubukları gibi öğeler, bir görevin durumunu takip etmenize büyük ölçüde yardımcı olur

Görev önceliklendirme özellikleri: Görevleri aciliyet, önem, alaka düzeyi vb. kriterlere göre önceliklendirmenize olanak tanıyan bir şablon seçin. Böylece, yüksek öncelikli görevlerin hiçbirinin atlanmamasını sağlayabilirsiniz

💡 Profesyonel İpucu: Hepimiz uzun kontrol listelerindeki öğeleri işaretlemeyi severiz. Ancak, listeleri düzenli tutmak zaman alıcı olabilir. İşleri kolaylaştırmak için ücretsiz kontrol listesi şablonlarını keşfedin!

İndirilebilir Ücretsiz OneNote Yapılacaklar Listesi Şablonları

Düzenli kalmanıza yardımcı olacak bu yedi ücretsiz OneNote yapılacaklar listesi şablonuna göz atın:

1. CalendarLabs tarafından sunulan aylık ve yıllık OneNote takvim şablonu

CalendarLabs* aracılığıyla

CalendarLabs tarafından sunulan Aylık ve Yıllık OneNote Takvim Şablonu, görevleri ve yapılacak işleri düzenlemek için basit bir araçtır. Geleneksel aylık takvimler gibi, iş günlerini, hafta sonlarını ve resmi tatilleri hesaba katar, böylece takvime bakmadan görevlerinizi, iş projelerinizi veya tatillerinizi planlayabilirsiniz.

Tarihlerin altına kişisel notlar ekleyebilir, etkinlikleri işaretleyebilir ve her şeyi tek bir yerde tutabilirsiniz. Belge iki dosya biçiminde indirilebilir: OneNote ve PDF.

İşte neden seveceksiniz:

Önemli tarihleri, etkinlikleri ve hatırlatıcıları zahmetsizce düzenleyin

Planlarınızı her yerden takip etmek için şablona tüm cihazlardan erişin

Hedefleri ve dönüm noktalarını net ve görsel bir biçimde izleyin

İdeal kullanım: Görevleri, projeleri ve tatilleri planlamak için basit, özelleştirilebilir bir takvime ihtiyaç duyan profesyoneller.

2. CalendarLabs tarafından sunulan OneNote Haftalık Planlayıcı Şablonu

CalendarLabs* aracılığıyla

Haftalık etkinliklerinizi planlamanıza yardımcı olacak bir takvim şablonuna ihtiyacınız varsa, CalendarLabs tarafından sunulan OneNote Haftalık Planlayıcı Şablonu harika bir kaynaktır. Şablon, temiz bir düzene sahiptir: ilk satırda üç sütun, ikinci satırda ise dört sütun bulunur ve her sütun haftanın bir gününe ayrılmıştır.

Her sütun, yapılacaklarınızı yazmak, projelerinizi planlamak veya gününüzü kaydetmek için yeterli alana sahiptir. Şablon ayrıca son derece uyarlanabilir; OneNote, PDF veya görüntü dosyası olarak indirebilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Yapılandırılmış bir düzenle haftanızı planlayın

Daha iyi zaman yönetimi için görevleri ve randevuları ayrıntılı olarak planlayın

Şablonu iş akışı tercihlerinize göre ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Haftalık planlama için temiz ve uyarlanabilir bir şablon isteyen etkinlik organizatörleri ve proje yöneticileri.

3. OneNote Gem'in Haftalık Ödev Şablonu

OneNote Gem* aracılığıyla

Sırada OneNote Gem'in Haftalık Ödevler Şablonu var. Bu belge, okul ödevlerinizi kapsamlı bir şekilde takip etmek için kullanabilirsiniz. Kurumsal bir çalışan olsanız bile, daha iyi işbirliği için haftalık projelerinizi listelemek için bu şablonu kullanabilirsiniz.

Ayrıntıları ekleyerek başlayın, ardından haftalık görevlerinizi ve yapılacaklarınızı listeleyin. Daha iyi erişilebilirlik için toplantı notları, evraklar, görüntü dosyaları vb. gibi ek kaynakları ekleyin.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Görevleri konulara veya son tarihlere göre kategorilere ayırarak düzenli kalın

Planlar değiştikçe görev ayrıntılarını kolayca güncelleyin

İlerlemeyi takım üyeleri veya sınıf arkadaşlarınızla sorunsuz bir şekilde paylaşın

İdeal kullanıcılar: Haftalık görevleri, projeleri ve toplantı notlarını yönetmek için ayrıntılı bir takip aracı arayan öğrenciler ve profesyoneller.

4. OneNote Gem'in Yapılacaklar Listesi Şablonu

OneNote Gem* aracılığıyla

Birçok kişi ofis görevlerini ve kişisel işlerini yönetmeyi zor bulur. Ancak OneNote Gem'in Yapılacaklar Listesi Şablonu bunu kolaylaştırır. Bu şablon, birleştirilmiş görev listeleri oluşturur, böylece tüm kişisel ve ofis ile ilgili görevlerinizi tek bir yerden görebilirsiniz.

Önemli bir telefon görüşmesi veya son dakika market alışverişi olsun, her sorumluluğu not almanızı sağlar. Saat ve tarih damgaları, her zaman güncel olmanızı sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Zamanında tamamlanması için son tarihler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Temiz bir düzen ile birden fazla görevi zahmetsizce yönetin

Grup ile ilgili etkinlikleri entegre ederek iş akışınızda netliği koruyun

İdeal kullanım: Kişisel ve profesyonel yapılacak işleri denetlemek için kapsamlı bir şablon arayan meşgul kişiler.

💡 Dostça İpucu: Programınızda gecikiyor musunuz? 5-10 dakikanızı ayırarak günü gözden geçirin ve yarının önceliklerini planlayın, böylece dağınıklığı azaltın ve planınıza sadık kalın! 💯

5. OneNote Gem'den Notlar/Yapılacaklar Listesi Şablonu

OneNote Gem aracılığıyla

Bir başka ücretsiz kaynak olan OneNote Gem'in Notlar/Yapılacaklar Listesi Şablonu , günlük görev yönetimi için temel bir belgedir. Normal bir yapılacaklar listesi gibi, görevlerinizi kaydetmek ve tamamlandığında işaretlemek için satırlar içerir.

Siz ve takımınız bir grup projesinde çalışıyorsunuz diyelim. Bu şablon, görevleri, kaynakları ve daha fazlasını listelerken kullanışlıdır. Ayrıca çok esnektir. Tek bir günde tüm satırları doldurduysanız, yeni bir sayfa oluşturun ve işinize devam edin.

İşte neden seveceksiniz:

Not alma ve görev yönetimini tek bir yerde birleştirin

Daha iyi bağlam için görevleri notlarla birlikte düzenleyin

Basitleştirilmiş kontrol listesi yapısı ile ilerlemeyi gözden geçirin

İdeal kullanım: Günlük görev izleme için esnek ve anlaşılır bir şablona ihtiyaç duyan takımlar ve bireyler.

6. Onetastic'in OneCalendar Şablonu

Onetastic aracılığıyla

Görevleri kaydetmekten daha fazlasını yapacak bir takvim şablonu mu arıyorsunuz? Onetastic'in OneCalendar Şablonu'na göz atın. Bu belge temel bir şablon değildir; OneNote'unuzun gerçek zamanlı takvim görünümünü sağlayan bağımsız bir araçtır.

Oluşturduğunuz notu bir tarihin altına kaydeder ve genişletip görüntülemenizi sağlar. Ayrıca, tüm programınızı kontrol etmek için aylar, günler ve haftalar arasında geçiş yapabilir ve arama yapabilirsiniz. Şablon, Windows, Mac, iOS ve Android cihazlarda indirilebilir.

İşte neden seveceksiniz:

Görevlerinizi ve etkinliklerinizi merkezi bir takvime entegre edin

Günlük, haftalık ve aylık programları tek bir görünümde izleyin

Tutarlı güncellemeler için OneNote ile sorunsuz senkronizasyon

İdeal kullanım: Notları etkili bir şekilde izlemek ve yönetmek için dinamik, aranabilir bir takvim isteyen kullanıcılar.

7. Notegram tarafından sunulan OneNote Yapılacaklar Listesi Şablonu

Notegram aracılığıyla

Son olarak, Notegram'ın OneNote Yapılacaklar Listesi Şablonu, görevleri aciliyetine göre kategorilere ayırmanıza yardımcı olan basit bir belgedir.

Görevleri girdikten sonra, bunları ertelenebilir (daha sonra, beklemede veya bu hafta) veya acil eylem gerektiren (bugün) olarak sınıflandırabilirsiniz. Bu şekilde, tüm acil görevlerinizi sorunsuz bir şekilde takip edebilirsiniz.

İşte neden seveceksiniz:

Yapılacaklar listenizi temiz ve kullanımı kolay bir biçimde düzenleyin

İlgili öğeleri gruplandırarak iş yükünü etkin bir şekilde yönetin

Görev durumlarını güncelleyerek ilerlemeyi takip edin

İdeal kullanıcılar: Acil ve acil olmayan görevleri zahmetsizce kategorilere ayırmak ve önceliklendirmek isteyen kişiler.

OneNote'u yapılacaklar listeleri ve görev yönetimi için kullanmanın sınırlamaları

OneNote yapılacaklar listesi şablonları yeni başlayanlar için idealdir. Ancak ihtiyaçlarınız biraz daha ileri düzeydeyse, hayal kırıklığına uğramaya hazır olun. Nedeni şu:

Temel işlevler: Ücretsiz OneNote şablonları, görev önceliklendirme veya ilerleme izleme gibi gelişmiş özellikler sunmaz. Yalnızca görev listeleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve kaydetmenize olanak tanır

Otomasyon yok: OneNote şablonları otomatik değildir. Bu nedenle, her görevi kendiniz girmeniz ve yönetmeniz gerekir

Görsel görev yönetimi özelliği yoktur: OneNote şablonları, özellikle ücretsiz olanlar, görsel görev yönetimi özelliğinden yoksundur. Bu, projeleri ve iş akışlarını görselleştirmek için Kanban Panoları veya Gantt Grafikleri kullanılamayacağı anlamına gelir

Sınırlı işbirliği seçenekleri: Bu sayfa şablonlarını başka bir kişiyle paylaşabilirsiniz, ancak gerçek zamanlı işbirliği imkanı yoktur. Bu, takımınızın listeye yaptığınız değişiklikleri izleyemeyeceği anlamına gelir

Temel entegrasyonların eksikliği: OneNote şablonları, Google Takvim, Microsoft Planner vb. gibi temel verimlilik araçları ve yazılımlarıyla entegre değildir. Bu da genel OneNote şablonları, Google Takvim, Microsoft Planner vb. gibi temel verimlilik araçları ve yazılımlarıyla entegre değildir. Bu da genel görev yönetimi sürecini zorlaştırır

💡 Profesyonel İpucu: Sınırlı entegrasyon yetenekleri ve zayıf düzenleme özellikleri nedeniyle alternatifler arayabilirsiniz. Size yardımcı olabilecek en iyi 17 OneNote alternatifine göz atın!

Alternatif OneNote Yapılacaklar Listesi Şablonları

OneNote ve şablonlarının dezavantajları vardır. Öyleyse neden daha azıyla yetinmek? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a geçin! ClickUp Notepad ile proje yönetimi yazılımınız ve yapılacaklar listesi uygulaması arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

İnanılmaz bir OneNote alternatifi olan bu uygulama, kontrol listeleri ve yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyarak projelerinizi ve notlarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Brighten A Soul Foundation'dan Alfred Titus'un ClickUp hakkında söylediklerine bakın:

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevler üzerinde belirlenen süre içinde çalışabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Tüm görevlerinizi takip etmenize yardımcı olacak en iyi yapılacaklar listesi şablonlarına göz atalım:

1. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük görevler için basit, eyleme geçirilebilir listeler oluşturun

Yapılacaklar listesi şablonu denince aklınıza sıkıcı bir kontrol listesi mi geliyor? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu öyle değildir. Belge ilk bakışta sıradan görünse de, birçok akıllı özelliğe sahiptir.

Özel Durumlar ile görevleri ayarlamak ve önceliklendirmekle kalmayın, ilerlemelerini de izleyin. Özel Alanlar ile görevleri kategori, bağımlılıklar, durum vb. gibi farklı özelliklere göre sınıflandırın. Ayrıca, kişisel notlar ekleyin, otomatik hatırlatıcılar alın, tutarlılığınızı izlemek için seri sayacı kullanın ve çok daha fazlasını yapın.

Neden seveceksiniz:

Öncelikleri, randevuları ve görevleri listeleyerek gününüzü kolayca düzenleyin

Tamamlanan görevler için görsel göstergelerle ilerlemenizi zahmetsizce izleyin

Temiz ve sezgisel bir düzen kullanarak günlük planlamayı basitleştirin

İdeal kullanıcılar: Günlük kişisel ve profesyonel görevleri denetlemek için bir şablon arayan kişiler.

➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde Maksimum Verimlilik için Yapılacaklar Listesi Örnekleri

2. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunda tüm kişisel ve profesyonel görevlerinizi kaydedin ve izleyin

Günlük yapılacaklarınızı basit bir takvim uygulamasında kaydetmek zaman alıcı olabilir. Bunun yerine ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanın. Özelleştirilebilir, yeni başlayanlar için kolaydır ve elinizdeki her görevi takip etmenizi sağlar.

Özel Durumlar ile tek bir tarih altında birden fazla görevi işaretleyin, önceliklendirin ve her birini ayrı ayrı izleyin. Bu şablonun bir başka etkileyici özelliği de renk kodlama özelliğidir. İster ofis toplantısı ister market alışverişi olsun, her türlü görevi kaydedin ve her kategori için farklı bir renk seçin.

Şablon, beş farklı görev görünümü ve yerleşik zaman takibi özellikleri sunar. Görevlerinizi ve çalışma saatlerinizi kaydeder, ayınızın eksiksiz bir özetini oluşturur.

Neden seveceksiniz:

Son teslim tarihlerini ve randevuları takvim görünümünde görselleştirin

Sürükle ve bırak özellikleriyle çakışan görevleri verimli bir şekilde yönetin

Kişisel veya takım önceliklerinizi yansıtacak şekilde programları özelleştirin

İdeal kullanım: Birden fazla kategorideki görevleri planlamak ve izlemek için aylık takvim şablonu arayan profesyoneller.

💡 Bonus: Takımınızla birlikte her görevde hesap verebilirliği artırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Görev Kontrol Listeleri tam da bunun için harika bir çözüm! Bu harika özellik ile yapabilecekleriniz: İşleri belirli kişilere atayın, böylece tüm işler zamanında tamamlansın

Tüm işleri iç içe yerleştirin, böylece tüm görevleriniz için alt görevler elde edin

Kolay sürükle ve bırak özelliğini kullanarak listenizi istediğiniz gibi düzenleyin En iyi yanı ne mi? ClickUp Kontrol Listesi Şablonlarını kullanarak, tıpkı bir kontrol listesi gibi, tamamladığınızda çözebileceğiniz yorumlar atayabilirsiniz!

3. ClickUp İş Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Yapılacaklar Şablonu ile günlük, haftalık ve aylık görevlerinizi tek seferde görselleştirin

ClickUp İş Yapılacaklar Şablonu, çoklu görevler için yararlı bir kaynaktır. Bir gün, bir hafta veya bir ay için görev listeleri oluşturarak tüm programınızı planlamanıza olanak tanır!

Bir açılır menü başlatın, görevleri ayrıntılarıyla birlikte listeleyin ve tamamlandıklarında durumlarını güncelleyin. Belirli bir görevin ilerlemesini izlemeniz gerekiyorsa, şablonda sağlanan Özel Durumlar veya yerleşik arama seçeneğini kullanın.

Her şeyi görselleştirmek için Kanban panoları ve Gantt grafikleri de ekleyebilirsiniz!

İşte neden seveceksiniz:

Zamanında tamamlanmasını sağlamak için önemli görevlere öncelik verin

İş güncellemelerini takımınızla paylaşarak işbirliğini kolaylaştırın

İşle ilgili hedefler için son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını sorunsuz bir şekilde izleyin

İdeal kullanım: Günlük, haftalık ve aylık iş görevlerini düzenlemek için yapılandırılmış bir şablon arayan çalışanlar ve yöneticiler.

4. ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Listesi Şablonunu kullanarak bir projeyi daha küçük etkinliklere bölün ve metodik bir şekilde yürütün

Birkaç adım gerektiren bir proje üzerinde çalışıyorsanız, ClickUp Etkinlik Listesi Şablonunu edinin. Bu kaynak, süreci baştan sona kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Geleneksel bir kontrol listesi gibi, bir projede yer alan tüm görevleri ve bunların beklenen zaman çizelgelerini listelemenizi sağlar.

Özel Alanlar ile görevleri türüne, aciliyetine, zaman çizelgesine vb. göre kategorilere ayırın. Sağlam proje yönetimi özellikleri, görevleri takım üyelerine atamanıza ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka kullanmanıza olanak tanır.

Neden seveceksiniz:

Kişisel veya takım etkinlikleri için kapsamlı etkinlikler planlayın

Entegre hatırlatıcılarla zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetin

Görevlerinizi takip ederek ilerlemenizi görsel olarak izleyin

İdeal kullanım: Karmaşık projeleri eyleme geçirilebilir görevlere ayırmak için şablon arayan proje yöneticileri.

5. ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu ile kapsamlı, organize ve uyarlanabilir bir taşınma planı yapın

Yeni bir yere mi taşınıyorsunuz? ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu, en sorunsuz taşınma deneyimini planlamanıza yardımcı olur.

Bu ücretsiz kaynakla, taşınma öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak her şeyin adım adım kontrol listesini oluşturabilirsiniz. Bu, yakınınızdaki en iyi nakliye ve paketleme şirketlerini bulmak, paketleri hazırlamak, evi temizlemek vb. işlemleri içerir.

Tüm görevleri belirledikten sonra, Özel Alanlar ile bunları kategorilere ayırın. Özel Görünümler ile tüm süreci görselleştirin ve inceleyin ve son olarak, Özel Durumlar ile tamamlananları listeden işaretleyin.

Neden seveceksiniz:

Paketleme, planlama ve paket açma gibi önemli ayrıntıları izleyin

Özel taşıma gereksinimlerinize uyacak şekilde listeyi özelleştirin

Kamu hizmeti transferleri gibi anahtar görevlerin son tarihlerini yönetin

İdeal kullanım: Yeni bir konuma taşınmayı planlamak ve organize etmek için bir kaynak arayan kişiler.

6. ClickUp Kova Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bucket List Template'ı kullanarak etkili planlama ile her hayalinizi gerçekleştirin

Bir kova listesi yapmak, hedeflerinizi takip edemediğiniz sürece eğlenceli ve oyun gibidir. Ancak işte burada ClickUp Kova Listesi Şablonu devreye girer.

Bu şablon, kullanımı ve özelleştirmesi kolaydır. Büyük veya küçük, başarmak istediğiniz her şeyin birleştirilmiş bir listesini oluşturur. Ancak, gerçek değeri görselleştirme yeteneğinde yatmaktadır. Bu şablon, hayallerinizi gerçekleştirmek için atmanız gereken adımları haritalandırır.

Etkili planlama ile başlayın. Özel Alanları kullanarak bir hedefin özelliklerini (hedef, bütçe, ilgili kişiler vb.) tanımlayın. Ardından, uygulamaya geçin. Zaman takibi, her hedefe bir son teslim tarihi atamanızı ve Özel Durumlar ile ilerlemenizi izlemenizi sağlar.

Neden seveceksiniz:

Kişisel yaşam hedeflerinizi tek bir yerde kaydedin ve önceliklendirin

Uzun vadeli veya kısa vadeli hedefleriniz için düzeni özelleştirin

Başarıları görselleştirin ve daha fazlasını tamamlamak için motivasyonunuzu koruyun

İdeal kullanım: Kişisel hedeflerini izlemek ve gerçekleştirmek için bir şablon arayan hedef belirleyiciler.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Hedefler yazmak ve bu hedeflere ulaşmak beyinde dopamin salgılanmasını tetikler, bu da motivasyonu ve mutluluğu artırır. 🤩

7. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin Artık boş hayaller kurarak plan yapmayın — ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu ile işlerinizi halledin

Bir başka ücretsiz kaynak olan ClickUp Getting Things Done Şablonu, planlarınız ile uygulamalarınız arasındaki boşluğu doldurmak için profesyonelce tasarlanmıştır. David Allen'ın popüler Getting Things Done metodolojisine dayanan bu şablon, görevlerinizi daha küçük eylem öğelerine bölerek sistematik bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

Bu çok fazla iş gibi geliyorsa endişelenmeyin, şablon her görevi akıllıca önceliklendirir, böylece hangilerine odaklanmanız gerektiğini bilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

GTD yöntemine göre görevleri sistematik olarak düzenleyin

Görevleri eyleme geçirilebilir bağlamlara ayırarak odaklanmayı kolaylaştırın

Projelerde ivmeyi korumak için bir sonraki eylemleri önceliklendirin

İdeal kullanıcılar: Görevleri düzenlemek ve önceliklendirmek için GTD yöntemini takip etmek isteyen kişiler.

8. ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu ile haftalık görevlerinizi bir profesyonel gibi tamamlayın

Takımınız için haftalık bir gündem oluşturmanız mı gerekiyor? Artık aramanıza gerek yok — ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonunu edinin! Bu not şablonu, oluşturmak kadar kullanımı da kolaydır.

Görevlerinizi listeleyin, son teslim tarihlerini atayın ve tamamlandıklarında işaretleyin. Bu, listedeki her öğenin aciliyetini belirlemenizi sağlar.

Salı günü önemli bir müşteri toplantınız olduğunu varsayalım. Bu görevi kontrol listesine kaydedin ve "yüksek öncelikli" olarak işaretleyin. Böylece, takımınız tüm listeyi aramadan hangi görevleri hazırlamaları gerektiğini kolayca görebilir.

İşte neden seveceksiniz:

Yinelenen veya tek seferlik haftalık görevlerin ilerlemesini izleyin

Görevleri belirli günlere atayarak iş yüklerini yönetin

Şablonu kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

İdeal kullanım: Yapılandırılmış bir haftalık gündem oluşturmak için şablon arayan takımlar ve bireyler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: İşleri Tamamlamak için Öncelik Listesi Oluşturma: Adım Adım Kılavuz

9. ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu ile SEO'yu sorunsuz bir süreç haline getirin

İster bir içerik parçası ister tüm web siteniz olsun, tüm dijital temas noktalarında SEO dostu olmasını sağlamak gerekir. Bunu yapmak için ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonunu kullanın.

Uzman olmasanız bile, bu şablon bir uzman gibi SEO çabalarınızı artırmanıza yardımcı olur. Tüm önemli SEO verilerini farklı kategorilere düzenleyerek eksiklikleri kolayca belirlemenizi sağlar.

Bu, KPI'ları izlemeye, bağlantı oluşturma performansını ölçmeye ve içeriği optimize etmeye de yardımcı olur. Ayrıca takımınızla işbirliği yapabilir veya şablonun yerleşik AI özelliklerini kullanabilirsiniz.

İşte neden seveceksiniz:

Anahtar kelime araştırması ve meta açıklamalar gibi önemli adımları izleyin

Araçları ve analizleri entegre ederek performansı optimize edin

Listeyi belirli SEO kampanyaları veya hedefleri için özelleştirin

İdeal kullanım: SEO optimizasyonu için kaynak arayan içerik oluşturucular ve web sitesi sahipleri.

10. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak kuruluşunuz için kolay takip edilebilir bir işe alım kontrol listesi oluşturun

İşe alım sürecinizi kolaylaştırmak için bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu tam size göre. İşe alım sürecinizi küçük, eyleme geçirilebilir görevlere ayıran kapsamlı bir liste oluşturmanıza olanak tanır.

Bunun dışında, şablon tüm işe alım sürecini izlemenize ve yönetmenize de olanak tanır. Böylece, bir adayın gerekli belgeleri gönderip göndermediğini veya işe alım sürecinin hangi aşamada olduğunu görmek için şablonun üzerinde her ayrıntıyı takip edebilirsiniz.

Bonus? Özelleştirmelerinizi kaydederek şirketiniz için standart bir işe alım kontrol listesi oluşturabilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Tüm işe alım görevlerini listeleyerek işe alım sürecini kolaylaştırın

Farklı roller ve işe alım ihtiyaçları için adımları özelleştirin

Tüm zorunlu işe alım kontrollerini dahil ederek uyumluluğu sağlayın

İdeal kullanım: İşe alım iş akışlarını yönetmek ve adayların ilerlemesini izlemek için bir şablon arayan işe alım uzmanları.

💡 Profesyonel İpucu: Genel mülakatlar yerine, adayın performansını değerlendirmek için gerçek iş zorluklarını yansıtan pratik görevler atayın. ⚖️

11. ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak her projeyi özenle yönetin ve bir daha hiçbir önemli adımı kaçırmayın

Siz ve takımınız bir sonraki projenizi sıfırdan planlamaktan çekiniyorsanız, ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu harika bir seçimdir. Bu şablon, tüm projenizi küçük adımlar halinde görselleştirerek daha verimli bir şekilde yürütmenizi sağlar.

Özel Durumlar ve Özel Görünümler gibi özelliklerle görevler oluşturun ve düzenleyin, bunları kategorilere ayırın ve farklı görünümlerle iş akışlarını tanımlayın. Bunun dışında, takım bilgilerini ekleyin, görevler atayın ve belgeye yorum ekleyerek projede yer alan diğer kişilerle işbirliği yapın.

İşte neden seveceksiniz:

Planlama, yürütme ve inceleme gibi aşamalarda ilerlemeyi izleyin

Görevleri ve son teslim tarihlerini proje ihtiyaçlarına göre ayarlayın

Takım üyeleriyle güncellemeleri paylaşarak gerçek zamanlı işbirliği yapın

İdeal kullanım: Çok adımlı projeleri koordine etmek ve yürütmek için bir kaynak arayan takımlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Yöneticiler için 9 maddelik proje yönetimi kontrol listesi

12. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu ile mükemmel tatilleri anında planlayın

İster hafta sonu gezisi ister bir aylık tatil olsun, ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu ile her gezinizi planlayın. Bu belge, önemli hiçbir şeyi unutmamanız için tatilinizin temel ihtiyaçlarını düzenleyen bir kontrol listesi oluşturmanıza yardımcı olur.

Üstelik, son derece işbirliğine açıktır. Arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi davet edin ve görevleri delege ederek listenizi kusursuz bir şekilde tamamlayın.

İşte neden seveceksiniz:

Rezervasyonlar, belgeler ve programlar gibi önemli ayrıntıları izleyin

Listeyi belirli tatil türlerine veya tercihlere göre özelleştirin

Zaman çizelgelerini yöneterek her şeyin kalkıştan önce hazır olmasını sağlayın

İdeal kullanıcılar: Seyahatlerini etkili bir şekilde planlamak ve organize etmek için bir kaynak arayan gezginler.

13. ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Emekliliğinizi akıllıca planlamak için ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonunu kullanın

Emekliliği planlarken dikkate alınması gereken birçok şey vardır. Bu nedenle, başlamak için ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonunu kullanın. Bu şablon, iş hayatından emekliliğe sorunsuz bir geçiş için yerine getirilmesi gereken tüm önemli görevleri ve yapılacakları içeren kapsamlı bir liste sunar.

Örneğin, emeklilik hedefleri belirlemek, emeklilik fonu oluşturmak, sağlık seçeneklerini araştırmak vb. Bu, hayatınızın bir sonraki aşamasına adım atmaya hazır olduğunuzdan emin olmanızı sağlar.

Neden seveceksiniz:

Evrak işleri, tasarruflar ve yaşam tarzı planlaması gibi dönüm noktalarını izleyin

Zaman çizelgelerini yöneterek emekliliğe sorunsuz bir geçiş sağlayın

Tüm emeklilik planlarınızı sipariş halinde tutarak stresten uzak kalın

İdeal kullanım: Emekliliğe sorunsuz bir geçiş hazırlığı için yapılacaklar listesi şablonu arayan kişiler.

🧠 İlginç Bilgi: Avustralya'da yaşayan 12 yaşındaki girişimci Pixie Curtis, muhtemelen emekli olan en genç kişidir. Curtis, 2023 yılında 11 yaşında emekli olacağını açıkladı. 😱

OneNote Yapılacaklar Listelerini Terk Edin — ClickUp ile Görevleri Daha Etkili Yönet!

OneNote yapılacaklar listesi şablonları popüler bir seçimdir. Kontrol listeleri oluşturmaya yeni başlayanlar için sağlam bir başlangıç noktası sağlar ve temel bir iskelet yapısı gerektirir.

Ancak, daha sofistike bir şey arıyorsanız, bu şablonlar sınırlayıcı gelebilir. Tasarımları basittir, işbirliğini desteklemezler ve en önemlisi, AI otomasyonu için bir alan yoktur.

Ancak ClickUp burada öne çıkıyor. İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ın yapılacaklar listesi şablonları yenilikçi, zengin özelliklere sahip, özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için kolaydır.

Öyleyse beklemeyin, daha fazla bilgi için ClickUp'ı inceleyin veya ücretsiz deneme için buradan kaydolun!