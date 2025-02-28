2025 Planlaması için En İyi 10 AI İçerik Takvimi Oluşturucu

2025 yılında, temel planlama araçlarını çok geride bırakmış olacağız.
Bu rekabetçi iş ortamında öne geçmek için bir pazarlama kristal küresine ihtiyacınız var. 🔮
AI içerik takvimleri tam da bunu yapar. Trendleri tahmin eder, içerik eksikliklerini tespit eder ve hatta Instagram takipçilerinizin, hazırladığınız mükemmel gönderiyle en çok etkileşime gireceği zamanı bile size söyler.
İçerik pazarlama girişimlerini yönetmek söz konusu olduğunda, bu araçlar ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz (ama artık onsuz yaşayamayacağınız) ekstra beyin gücü sağlar. İster tutarlı ve ilgi çekici bir varlık oluşturmayı ister viral bir sosyal medya stratejisi geliştirmeyi hedefliyor olun, bu araçlar işinizi halledebilir.
Bu liste, "Hadi planlayalım!" demeden önce sizi kaostan sükûnete ulaştıracak en iyi 10 AI destekli içerik takvim oluşturucu aracını içermektedir.
⏰ 60 saniyelik özet
En iyi 10 AI içerik takvimi oluşturucuyu arıyorsanız, başka yere bakmayın:
- ClickUp: AI destekli içerik yönetimi için en iyisi
- Easy-Peasy.AI: Hepsi bir arada AI çözümleri için en iyisi
- Voilà: İşbirliğine dayalı içerik takvimi planlaması için en iyisi
- Galaxy.AI: AI SEO içerik oluşturma için en iyisi
- Musely.AI: Yaratıcı zihinler için en iyi AI içerik takvimi oluşturucu
- Taskade: Gerçek zamanlı görev yönetimi ve içerik organizasyonu için en iyisi
- LogicBalls: En iyi AI görsel platformu
- Predis.ai: Sosyal medya içerik planlaması için en iyisi
- AI Perfect Assistant: Kişiselleştirilmiş planlama ve organizasyon için en iyisi
- UNUM: Görsel hikaye anlatımı ve sosyal medya estetiği için en iyisi
AI içerik takvim oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru içerik takvimi yazılımı, sadece yayınları planlamaktan öteye gider. Planlamayı basitleştiren ve uygulamayı daha verimli hale getiren araçlarla içerik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
Her zaman aramanız gereken birkaç anahtar özellik şunlardır:
- Akıllı içerik önerileri: Trend olan konular, hedef kitlenin tercihleri ve markanızın sesine dayalı AI destekli fikirler sunan bir oluşturucu arayın
- Otomasyon ve zamanlama: Platformlar arasında yayınları planlamak gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren ve yaratıcılık için zaman kazandıran harika bir araç bulun
- İçerik pazarlama yönetimi: Proje yönetimi araçlarıyla çalışan ve görev atama, dosya paylaşımı ve onayları kolaylaştıran bir oluşturucu arayın
- Çoklu platform entegrasyonu: Sosyal medya, CMS ve analiz platformları gibi kullandığınız her şeyle senkronizasyon sağlayan araçları kullanın. Tüm içeriğiniz için tek bir merkez, büyük bir fark yaratır
- Analitik ve performans izleme: Neyin işe yaradığını anlayın. Etkileşim ve ROI gibi ayrıntılı metriklere sahip araçlar, daha iyi sonuçlar elde etmek için stratejinizi ayarlamanıza yardımcı olur
- Kullanıcı dostu arayüz: Kullanımı kolay bir araç edinin. Takımınızın zor bir öğrenme süreci olmadan hızlı bir şekilde benimsemesi gerekir
AI içerik takvim oluşturucularda hangi özellikleri aramanız gerektiğini artık bildiğinize göre, önerilen en iyi 10 aracı keşfedelim!
💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını kullanarak önceki gönderilerin etkileşim metriklerini analiz edin ve maksimum erişim için gelecekteki içeriklerinizin yayınlanma zamanlarını, tonunu veya tasarım öğelerini iyileştirin.
En İyi 10 AI İçerik Takvimi Oluşturucu
Bu 10 AI içerik takvimi seçeneği, içerik programlarını takip etmede mükemmellikleri nedeniyle listemize girdi. İster basit ister gelişmiş oluşturucuları tercih edin, bu listede herkes için bir seçenek var! 📅
1. ClickUp (AI destekli içerik yönetimi için en iyisi)
AI içerik takvimleri söz konusu olduğunda, ClickUp sadece oyunu oynamakla kalmıyor, kuralları yeniden yazıyor. Elbette, "iş için her şeyi içeren uygulama" olarak adlandırıldığını duymuşsunuzdur, ancak bunun içerik stratejiniz için gerçekte ne anlama geldiğini burada bulabilirsiniz.
Platform, içerik takvimlerini (ve içeriği) anında planlamanıza ve oluşturmanıza yardımcı olabilecek ClickUp Brain adlı yerleşik bir AI asistanıyla birlikte gelir.
ClickUp Brain ile, üç aylık içerik planları oluşturabilir, editoryal takvimler hazırlayabilir ve sosyal medya gönderilerinizi planlayabilirsiniz — tüm bunları, takımınızın teslim tarihleri ve teslim edilecekler konusunda uyumlu çalışmasını sağlarken. Brain'e içerik hedeflerinizi, hedef kitlenizi ve tercih ettiğiniz yayın sıklığını girin, o da ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış bir takvim önerisi sunsun.
ClickUp'ın Takvim Görünümü , bu işlevselliği daha da ileriye taşıyarak içerik programınızın özelleştirilebilir bir görsel temsilini sunar. Farklı zaman dilimleri (günlük, haftalık, aylık veya üç aylık görünümler) arasında anahtar, içerik türlerini renk kodlarıyla ayırt edebilir ve hatta takım üyesi veya kampanyaya göre filtreleyebilirsiniz. Sürükle ve bırak arayüzü, öncelikler değiştiğinde yayın tarihlerini kolayca ayarlamanıza olanak tanır ve içerik takviminizin esnek ve güncel kalmasını sağlar.
Ancak içerik takvimleri, pazarlama ş akışınızın sadece bir parçasıdır. Pazarlama takımları genellikle birden fazla kampanyayı, ürün lansmanını ve promosyon faaliyetini aynı anda yönetir.
ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı , farklı kanallardaki pazarlama girişimlerini planlamak ve görselleştirmek için merkezi bir hub görevi görebilir. Pazarlama ekibiniz bunu ClickUp Brain ile birleştirdiğinde, içerik oluşturma, sosyal medya gönderileri, e-posta kampanyaları ve reklamları tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.
İçerik takviminizi daha geniş pazarlama stratejinizle senkronize ederek, marka mesajınızın tutarlı kalmasını sağlar, çakışmaları veya iletişim boşluklarını önler ve kampanyalarınızı en iyi sonuçları elde etmek için zamanlayabilirsiniz. Ayrıca, süper kullanışlı ClickUp Sosyal Medya Şablonu gibi çeşitli sosyal medya ve içerik takvimi şablonları arasından seçim yaparak hemen işe başlayabilirsiniz.
Dolayısıyla, içerik stratejinizi oluşturma, oluşturma ve yönetme şeklinizi dönüştürecek bir pazarlama takvimi yazılımı arıyorsanız, ClickUp tam size göre.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kanban, Gantt Grafiği ve ClickUp Takvim Görünümü gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir, etkileşimli görünüm arasından seçim yapın ve içeriğinizi düzenleyin
- Takımınız genelinde gerçek zamanlı görev yönetimi, iletişim ve kontrol listesi ilerlemesi ile güncel kalın
- Pazarlama takvimleri, sosyal medya kampanyaları ve e-posta pazarlaması için özel olarak tasarlanmış ücretsiz şablonlara erişin, içerik planlamasını kolaylaştırın
- ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, içerik takviminizi yolunda tutun ve manuel işleri azaltın
- Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello ve Salesforce dahil 1.000'den fazla araçla entegre ederek içerik planlamanızı merkezileştirin
- Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla ve tüm cihazlar için uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışın, böylece içerik programınızı istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
Zaman kazanmak ve görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanmak her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.
Zaman kazanmak ve görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanmak her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.
➡️ Ayrıca okuyun: Pazarlama için AI'yı kullanma (kullanım örnekleri ve araçlar)
2. Easy-Peasy. AI (Hepsi bir arada AI çözümleri için en iyisi)
Yaratıcılık konusunda tıkanma yaşadınız mı? Bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. İşte Easy-Peasy.AI burada devreye giriyor.
Orijinal içerikleri her zamankinden daha hızlı oluşturabilirsiniz. Facebook reklamları, e-posta yanıtları, video senaryoları veya başka herhangi bir şey üzerinde çalışıyor olun, Easy-Peasy AI ile içeriğinizi 10 kat daha hızlı üretebilirsiniz.
Ardından, en iyi AI sohbet arkadaşınız MARKY var. GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini ve Mistral modellerinden güç alan MARKY, sıradan sohbet robotlarının ötesine geçer.
Daha kişiselleştirilmiş ve empatik bir sohbet deneyimi sunar. Gerçek zamanlı veri erişimi, dosya yükleme, devasa bir komut kütüphanesi ve çoklu sohbet kişilikleri ile MARKY, tüm AI etkileşimleri için büyük bir yükseltmedir.
Ayrıca gizlilik ve veri korumanın her zaman en yüksek öncelik olmasını sağlar.
Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri
- Küresel bir kitleye yönelik 40'tan fazla dilde içerik oluşturun
- Daha hızlı içerik oluşturma ve biçimlendirme için 200'den fazla şablona erişin
- PDF dosyalarını yükleyerek bilgileri çıkarın ve doğrudan içerik oluşturun
- İçerik takviminizi tamamlamak için AI ile oluşturulmuş görseller oluşturun
Çok kolay. AI sınırlamaları
- İçerik oluşturmada yaratıcı ince ayarlamalar için derinlemesine düzenleme araçları eksik
Çok kolay. AI fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 16 $
- Sınırsız 50: Aylık 24 $
- Sınırsız: 32 $/ay
Çok kolay. AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
👀 Biliyor muydunuz? Logic Theorist adlı ilk AI programı, 1956 yılında Allen Newell, Herbert A. Simon ve Cliff Shaw tarafından yazılmıştır. Matematik teoremlerini kanıtlamak için geliştirilmiştir.
3. Volà (İşbirliğine dayalı içerik takvimi planlaması için en iyisi)
İçerik takvimini manuel olarak planlamak her zaman çok zor bir görev gibi gelir. Ancak Voilà ile otomasyon size zaman kazandırır ve kaliteli içerik oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.
Yaklaşan içerik programınızı hızlı bir şekilde haritalandırmak ve tüm sosyal medya platformlarında tutarlı bir yayın programı sağlamak için kullanın.
Voilà'nın içerik takvimi oluşturucu, net bir içerik oluşturma ve dağıtım yol haritası oluşturarak sizi doğru yolda tutar.
Araç ayrıca çeşitli içerik türleri ve temaları önerir.
Voilà'nın oluşturucusu, daha geniş içerik pazarlama stratejinize doğrudan bağlanan bir takvim oluşturur. Anahtar temalarınızı, etkinliklerinizi ve hedef kitlenizi eklemeniz yeterlidir. Bu yapılandırılmış yaklaşım, her bir içeriğin daha büyük bir amaca hizmet etmesini sağlar.
Voilà'nın en iyi özellikleri
- Kolay gezinme için kullanıcı dostu bir arayüz edinin
- Kullanımı kolay bir deneyim için konuşma etkileşimleri sunun
- Tutarlı marka mesajları için kapsamlı aylık içerik programları oluşturun
- Düzenli yayın tarihleri ve dönüm noktaları ile stratejik zaman çizelgelerini yönetin
Voilà sınırlamaları
- Daha karmaşık sorguları yanıtlamada zorluklar
- Bazen doğruluktan yoksun yanıtlar üretir
- Belirli bağlamlarda sınırlı anlayışa sahiptir
Voilà fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 24 $
Voilà puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
4. Galaxy. AI (AI SEO içerik oluşturma için en iyisi)
Galaxy. AI'nın içerik takvimi oluşturucu, içerik planlama sürecini basitleştiren bir başka araçtır. Platform, kullanımı kolay bir arayüzde sağlam bir AI araçları setini bir araya getirerek, iş ihtiyaçlarınız için harika bir hepsi bir arada çözüm sunar.
Yaratıcı görevler söz konusu olduğunda Galaxy. AI öne çıkıyor. Stable Diffusion, Midjourney ve Ideogram gibi araçlarla pazarlama materyalleriniz ve ürün tasarımlarınız için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görseller oluşturabilirsiniz.
Bu araçlar, yüksek fiyat etiketi veya uzun zaman çizelgeleri olmadan çarpıcı sanat eserleri, prototipler ve tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Ve Flux'u da unutmayın. Bu AI destekli pazarlama otomasyonu, iş akışınızı yolunda tutar ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Daha büyük projeler üstlenirken bile her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar.
Galaxy. AI'nın en iyi özellikleri
- Tek bir platformda birden fazla AI modeline erişim elde edin
- Yapılandırılmış biçimlerle sorunu, çözümü ve sonuçları net bir şekilde özetleyin
- İçeriğin güvenilirliğini artırmak için veri görsellerini kullanın
- Markanızın stil kılavuzuna uyacak şekilde içeriği özelleştirin
Galaxy. AI sınırlamaları
- Çıktı kalitesi için girdi verilerinin doğruluğuna büyük ölçüde bağlıdır
Galaxy. AI fiyatlandırması
- 49 $/ay
Galaxy. AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
👀 Biliyor muydunuz? AI, içeriğiniz yayınlanmadan önce ne kadar viral olabileceğini tahmin edebilir. Streamladder gibi belirli AI araçları, planladığınız içeriğin anahtar kelimelerini, zamanlamasını ve hedef kitlenin davranışlarını analiz ederek bir "viralite puanı" verebilir. Bu, yayınlamadan önce hedef kitlenin ilgisini ve içerik fikirlerinin potansiyel erişimini ölçmenize yardımcı olur.
5. Musely. AI (Yaratıcı zihinler için en iyi AI içerik takvimi oluşturucu)
Musely.AI ile içerik planlamasına yaklaşımınızı değiştirin. Kapsamlı içerik takvimlerini otomatik olarak oluşturarak zaman kazanmanızı sağlarken tutarlı ve alakalı olmanızı da garanti eder.
Bu AI pazarlama aracı, nişinizdeki trendlere göre akıllı konu önerileri de sunar. Bir başka harika özellik ise özelleştirilebilir yayınlama takvimidir.
Platformdan bağımsız olarak, pazarlama hedeflerinize uyacak şekilde yayın sıklığını ve içerik türlerini kolayca ayarlayabilirsiniz. İçerik karışımı optimizasyonu da harika.
Birden fazla platformda farklı içerik türlerini dengeleyerek tüm hedef segmentlerinize ulaşmanızı sağlar.
Stratejik zaman çizelgesi yönetimi konusunda Musely. AI her şeyi halleder. Bir sonraki gönderinin ne zaman veya ne olacağı konusunda endişelenmek yerine, yaratıcılığınıza odaklanabilirsiniz.
Musely. AI'nın en iyi özellikleri
- Sadece bir anahtar kelime veya konu ile saniyeler içinde eksiksiz içerik takvimleri oluşturun
- Yapılandırılmış sorunlar, anahtar kelimeler ve yayın tarihleri ile blog içerik yol haritaları geliştirin
- Anahtar dönüm noktaları ve son tarihlerle pazarlama kampanyası başlatma zaman çizelgelerini haritalayın
- Tatiller, mevsimler ve sektör etkinlikleri gibi temalar etrafında içerik planlayın
- Erişim ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için platformlar arası içerik dağıtım planları geliştirin
Musely. AI sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi vardır
Musely. AI fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Musely. AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
6. Taskade (Gerçek zamanlı görev yönetimi ve içerik organizasyonu için en iyisi)
İçerik takviminizi düzenli ve etkili bir şekilde tutmak için bir araç arıyorsanız, Taskade'i mutlaka denemelisiniz. İçerik takvimlerini, proje sprintlerini, akış grafiklerini ve SOP'leri tek bir yerde bir araya getiren AI destekli bir platformdur.
Ayrıca, 1 TB dosya depolama alanı ile alanınız dolmadan tüm içeriğinizi kolayca yönetebilirsiniz.
Taskade'i farklı kılan, AI ajanlarının görevleri ve öncelikleri gerçek zamanlı olarak değerlendirmesidir. İlgili görevleri otomatik olarak birbirine bağlayarak her şeyin kontrolünde olmanızı sağlar. Her görevin genel stratejiye nasıl uyduğunu net bir şekilde görebildiğiniz için bir sonraki adımda nereye odaklanmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Görevleri çeşitli biçimlerde (tablolar, panolar, listeler, zihin haritaları ve takvimler) görselleştirin
- AI yazma ve görev asistanının yardımıyla beyin fırtınası yapın, ana hatları belirleyin ve planlayın
- İşleri takımlar, müşteriler ve misafirler ile kolayca paylaşın; web, mobil ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Gerçek zamanlı dinamik bağlantılar ve hiyerarşilerle görev önceliklerini takip edin
- Farklı içerik türleri ve platformlar için özelleştirilebilir şablonlarla içeriği düzenleyin
Taskade sınırlamaları
- Görüntü veya video ekleme veya karmaşık tablolar oluşturma gibi gelişmiş özellikler yoktur
- Markdown uyumlu düzenleyicilere aşina değilseniz biçimlendirme zor olabilir
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: 1960'larda Joseph Weizenbaum, ilk AI sohbet robotlarından (daha sonra chatbot olarak adlandırılan) biri olan ELIZA'yı yarattı. İnsanlar ve makineler arasındaki iletişimi keşfetmek için yaratılan bu robot, kullanıcıya programın kendisini anladığını hissettiren bir desen eşleştirme ve ikame metodolojisi kullanarak konuşmayı simüle ediyordu.
7. LogicBalls (En iyi AI görsel platformu)
15 milyondan fazla AI tarafından oluşturulan içerik ve 150.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir topluluk ile LogicBalls, güçlü AI araçlarını herkes için erişilebilir hale getirir.
Yazımdan tasarıma ve hatta video senaryolarına kadar her şeyi halletmek için 1.200'den fazla uygulamaya erişin. Yüksek kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için mükemmeldir.
Ayrıca, vaka çalışmalarınızı, bloglarınızı ve makalelerinizi tanıtmak ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak için kullanabileceğiniz sosyal medya gönderilerini oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğu da şaşırtıcıdır.
LogicBalls'un en iyi özellikleri
- Yazma, tasarım ve sosyal medya için AI destekli araçlarla içerik takvimlerini hızlıca oluşturun
- Web siteleri, sosyal medya veya müşteri referansları için dakikalar içinde ilgi çekici vaka çalışmaları oluşturun
- İçeriği markanızın sesine ve mesajlarına uyacak şekilde özelleştirin
- Anahtar kelime önerileriyle içeriği SEO için optimize edin
LogicBalls sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm sizi 50'den fazla AI aracı, iki ton ve daha az özelleştirme seçeneği ile sınırlar
- Bazı gelişmiş özellikler yalnızca premium sürümlerle sınırlıdır
LogicBalls fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 9,99 $/ay
- Premium: 19,99 $/ay
LogicBalls puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
8. Predis. ai (Sosyal medya içerik planlaması için en iyisi)
Boş bir ekrana bakarken ve hızlı bir şekilde 30 gönderiye ihtiyacınız olduğunda ne yapacaksınız? En son isteyeceğiniz şey stres yapmak olacaktır. Bunun yerine, Predis. ai'ye kaydolabilirsiniz. Dört kelimelik bir komutla metin, resim ve video içeriği oluşturabilirsiniz.
Hızlı başlangıcı tamamladığınızda, birkaç gönderi hazır olacaktır. Başlık ve resim içeren temel bir gönderi seçebilir veya Instagram karuseli isteyebilirsiniz.
Predis. AI uyumlu bir tasarıma sahip ve düzenleyebileceğiniz metinler içeren görseller sunar. Bir şey hoşunuza gitmezse, düzeni ve renk şemasını kolayca değiştirebilirsiniz.
Gönderinizin son sürümünü hazırladıktan sonra, içerik takviminde hızlı bir şekilde planlayabilirsiniz. Siz diğer görevlere odaklanırken, Predis. ai gerisini halleder.
Predis. ai en iyi özellikleri
- Özel düzenler, renkler ve metinlerle Instagram karuselleri oluşturun
- Stok video kitaplığında arama yaparak metin, görseller ve animasyonlar içeren video gönderileri oluşturun
- Gerçek zamanlı analitiklere erişin ve hesap performansınızı izleyin
- Sosyal medya hedeflerini doğrudan gösterge panelinden ayarlayın ve izleyin
Predis. ai sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, diğer dillerdeki hashtag'lerin oluşturulamadığını (sadece İngilizce) belirtiyor
Predis. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Lite: 32 $/ay
- Premium: 59 $/ay
- Ajans: 249 $/ay
Predis. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)
9. AI Perfect Assistant (Kişiselleştirilmiş planlama ve organizasyon için en iyisi)
Verimliliği artırmanın yollarını arıyorsanız, AI Perfect Assistant size çok yardımcı olacaktır. Bu araç, Microsoft Office uygulamaları ve daha fazlasındaki görevleri otomatikleştirerek günlük görevleri zahmetsiz hale getirir.
PowerPoint slaytları oluştururken, Word belgeleri taslaklarken veya Outlook ve Teams'de mesajlara yanıt verirken, AI Perfect Assistant her şeyi yapar. AI, ofiste fazladan bir eliniz varmış gibi bu görevleri hızlı bir şekilde yerine getirir.
Zaman alan faaliyetleri azaltmak isteyen profesyoneller veya işletmeler için kullanışlıdır.
AI Perfect Assistant'ın en iyi özellikleri
- Sunumlar, e-postalar, sohbet mesajları ve daha fazlasını oluşturmak için 40'tan fazla AI aracını kullanın
- Dilbilgisi kontrolü, parafrazlama ve çeviri için dil araçlarına erişin
- Ayarlanabilir yazma stilleri, tonlar ve dil tercihleriyle şablonları özelleştirin
- Daha fazla kolaylık için Chrome Uzantısı veya Telegram Web Uygulaması üzerinden erişin
AI Perfect Assistant sınırlamaları
- Tüm araçlara aşina olmak zaman alabilir
- Ücretsiz ve alt düzey planlarda belirteç sınırları vardır
AI Perfect Assistant fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 9,99 $/ay
- Premium: 29,99 $/ay
AI Perfect Assistant puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
💡 Profesyonel İpucu: "Throwback Thursday" gönderileri veya tatil kampanyaları gibi aylık olarak tekrarlanan içerik temaları için şablonlar oluşturarak zaman kazanın. Birçok araç, şablonları kolaylıkla çoğaltmanıza olanak tanır.
10. UNUM (Görsel hikaye anlatımı ve sosyal medya estetiği için en iyisi)
UNUM, sosyal medya içerik takvimi oluşturmak için güçlü bir araçtır. Sosyal medya içeriğinizi görsel olarak düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olur.
Bu platform, tek bir yerden birden fazla hesabı yöneterek birleşik bir sosyal medya varlığı oluşturmanıza olanak tanır. Gönderileri kolayca sürükleyip bırakarak her şeyin akışını ve bağlantısını sağlayabilirsiniz.
AI destekli öneriler, yayınlamak için en uygun zamanları bulmanıza yardımcı olur ve bu da size gerçek anlamda zaman kazandırır.
UNUM'un en iyi özellikleri
- Sorunsuz içerik akışı için gönderileri sürükleyip bırakın
- Yayınlamadan önce içeriği önizleyerek marka tonuna uygunluğunu kontrol edin
- Takımla işbirliği yaparak gönderiler oluşturun ve planlayın
- Kampanyalar arasında tutarlılığı koruyun
UNUM sınırlamaları
- Web sitesi faturalandırma/yönetimi bazen biraz kafa karıştırıcı olabilir
UNUM fiyatlandırması
- UNUM Ücretsiz
- UNUM Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- UNUM for Teams: Aylık 15 $
UNUM puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
ClickUp'ın AI ile içerik takviminizi bir üst seviyeye taşıyın
Zaman çok değerlidir ve AI, her saniyeden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak araçtır!
Mükemmel içerik takvimini oluşturmak için saatler harcıyorsanız, kapsamlı içerik takvimi oluşturmak için AI kullanmaya başlayın ve değişimi izleyin. 🙌
ClickUp Brain, bu dönüşümün anahtar oyuncularından biridir. İçerik takviminizi ve içerik oluşturma sürecinizi hayal edebileceğiniz her şekilde düzenlemenize, planlamanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.
Hedeflerinizle gerçekten uyumlu bir içerik planına mı ihtiyacınız var? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı kendiniz görün!