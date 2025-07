2025 Planlaması için En İyi 10 AI İçerik Takvimi Oluşturucu

2025 yılında, temel planlama araçlarını çok geride bırakmış olacağız.

Bu rekabetçi iş ortamında öne geçmek için bir pazarlama kristal küresine ihtiyacınız var. 🔮

AI içerik takvimleri tam da bunu yapar. Trendleri tahmin eder, içerik eksikliklerini tespit eder ve hatta Instagram takipçilerinizin, hazırladığınız mükemmel gönderiyle en çok etkileşime gireceği zamanı bile size söyler.

İçerik pazarlama girişimlerini yönetmek söz konusu olduğunda, bu araçlar ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz (ama artık onsuz yaşayamayacağınız) ekstra beyin gücü sağlar. İster tutarlı ve ilgi çekici bir varlık oluşturmayı ister viral bir sosyal medya stratejisi geliştirmeyi hedefliyor olun, bu araçlar işinizi halledebilir.

Bu liste, "Hadi planlayalım!" demeden önce sizi kaostan sükûnete ulaştıracak en iyi 10 AI destekli içerik takvim oluşturucu aracını içermektedir.

AI içerik takvim oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru içerik takvimi yazılımı, sadece yayınları planlamaktan öteye gider. Planlamayı basitleştiren ve uygulamayı daha verimli hale getiren araçlarla içerik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Her zaman aramanız gereken birkaç anahtar özellik şunlardır:

Akıllı içerik önerileri: Trend olan konular, hedef kitlenin tercihleri ve markanızın sesine dayalı AI destekli fikirler sunan bir oluşturucu arayın

Otomasyon ve zamanlama: Platformlar arasında yayınları planlamak gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren ve yaratıcılık için zaman kazandıran harika bir araç bulun

İçerik pazarlama yönetimi: Proje yönetimi araçlarıyla çalışan ve Proje yönetimi araçlarıyla çalışan ve görev atama , dosya paylaşımı ve onayları kolaylaştıran bir oluşturucu arayın

Çoklu platform entegrasyonu: Sosyal medya, CMS ve analiz platformları gibi kullandığınız her şeyle senkronizasyon sağlayan araçları kullanın. Tüm içeriğiniz için tek bir merkez, büyük bir fark yaratır

Analitik ve performans izleme: Neyin işe yaradığını anlayın. Etkileşim ve ROI gibi ayrıntılı metriklere sahip araçlar, daha iyi sonuçlar elde etmek için stratejinizi ayarlamanıza yardımcı olur

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanımı kolay bir araç edinin. Takımınızın zor bir öğrenme süreci olmadan hızlı bir şekilde benimsemesi gerekir

AI içerik takvim oluşturucularda hangi özellikleri aramanız gerektiğini artık bildiğinize göre, önerilen en iyi 10 aracı keşfedelim!

💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını kullanarak önceki gönderilerin etkileşim metriklerini analiz edin ve maksimum erişim için gelecekteki içeriklerinizin yayınlanma zamanlarını, tonunu veya tasarım öğelerini iyileştirin.

En İyi 10 AI İçerik Takvimi Oluşturucu

Bu 10 AI içerik takvimi seçeneği, içerik programlarını takip etmede mükemmellikleri nedeniyle listemize girdi. İster basit ister gelişmiş oluşturucuları tercih edin, bu listede herkes için bir seçenek var! 📅

1. ClickUp (AI destekli içerik yönetimi için en iyisi)

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile görevleri izleyin, düzenleyin ve atayın

AI içerik takvimleri söz konusu olduğunda, ClickUp sadece oyunu oynamakla kalmıyor, kuralları yeniden yazıyor. Elbette, "iş için her şeyi içeren uygulama" olarak adlandırıldığını duymuşsunuzdur, ancak bunun içerik stratejiniz için gerçekte ne anlama geldiğini burada bulabilirsiniz.

Platform, içerik takvimlerini (ve içeriği) anında planlamanıza ve oluşturmanıza yardımcı olabilecek ClickUp Brain adlı yerleşik bir AI asistanıyla birlikte gelir.

ClickUp Brain ile, üç aylık içerik planları oluşturabilir, editoryal takvimler hazırlayabilir ve sosyal medya gönderilerinizi planlayabilirsiniz — tüm bunları, takımınızın teslim tarihleri ve teslim edilecekler konusunda uyumlu çalışmasını sağlarken. Brain'e içerik hedeflerinizi, hedef kitlenizi ve tercih ettiğiniz yayın sıklığını girin, o da ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış bir takvim önerisi sunsun.

ClickUp'ın Takvim Görünümü , bu işlevselliği daha da ileriye taşıyarak içerik programınızın özelleştirilebilir bir görsel temsilini sunar. Farklı zaman dilimleri (günlük, haftalık, aylık veya üç aylık görünümler) arasında anahtar, içerik türlerini renk kodlarıyla ayırt edebilir ve hatta takım üyesi veya kampanyaya göre filtreleyebilirsiniz. Sürükle ve bırak arayüzü, öncelikler değiştiğinde yayın tarihlerini kolayca ayarlamanıza olanak tanır ve içerik takviminizin esnek ve güncel kalmasını sağlar.

ClickUp Brain'i deneyin İşinize özel olarak tasarlanmış yerleşik yazma asistanı ClickUp Brain ile içerik oluşturma sürecinizi iyileştirin

Ancak içerik takvimleri, pazarlama ş akışınızın sadece bir parçasıdır. Pazarlama takımları genellikle birden fazla kampanyayı, ürün lansmanını ve promosyon faaliyetini aynı anda yönetir.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı , farklı kanallardaki pazarlama girişimlerini planlamak ve görselleştirmek için merkezi bir hub görevi görebilir. Pazarlama ekibiniz bunu ClickUp Brain ile birleştirdiğinde, içerik oluşturma, sosyal medya gönderileri, e-posta kampanyaları ve reklamları tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.

İçerik takviminizi daha geniş pazarlama stratejinizle senkronize ederek, marka mesajınızın tutarlı kalmasını sağlar, çakışmaları veya iletişim boşluklarını önler ve kampanyalarınızı en iyi sonuçları elde etmek için zamanlayabilirsiniz. Ayrıca, süper kullanışlı ClickUp Sosyal Medya Şablonu gibi çeşitli sosyal medya ve içerik takvimi şablonları arasından seçim yaparak hemen işe başlayabilirsiniz.

Dolayısıyla, içerik stratejinizi oluşturma, oluşturma ve yönetme şeklinizi dönüştürecek bir pazarlama takvimi yazılımı arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kanban, Gantt Grafiği ve ClickUp Takvim Görünümü gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir, etkileşimli görünüm arasından seçim yapın ve içeriğinizi düzenleyin

Takımınız genelinde gerçek zamanlı görev yönetimi, iletişim ve kontrol listesi ilerlemesi ile güncel kalın

Pazarlama takvimleri , sosyal medya kampanyaları ve e-posta pazarlaması için özel olarak tasarlanmış ücretsiz şablonlara erişin, içerik planlamasını kolaylaştırın

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin , içerik takviminizi yolunda tutun ve manuel işleri azaltın

Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello ve Salesforce dahil 1.000'den fazla araçla entegre ederek içerik planlamanızı merkezileştirin

Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla ve tüm cihazlar için uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışın, böylece içerik programınızı istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Zaman kazanmak ve görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanmak her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

2. Easy-Peasy. AI (Hepsi bir arada AI çözümleri için en iyisi)

Yaratıcılık konusunda tıkanma yaşadınız mı? Bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. İşte Easy-Peasy.AI burada devreye giriyor.

Orijinal içerikleri her zamankinden daha hızlı oluşturabilirsiniz. Facebook reklamları, e-posta yanıtları, video senaryoları veya başka herhangi bir şey üzerinde çalışıyor olun, Easy-Peasy AI ile içeriğinizi 10 kat daha hızlı üretebilirsiniz.

Ardından, en iyi AI sohbet arkadaşınız MARKY var. GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini ve Mistral modellerinden güç alan MARKY, sıradan sohbet robotlarının ötesine geçer.

Daha kişiselleştirilmiş ve empatik bir sohbet deneyimi sunar. Gerçek zamanlı veri erişimi, dosya yükleme, devasa bir komut kütüphanesi ve çoklu sohbet kişilikleri ile MARKY, tüm AI etkileşimleri için büyük bir yükseltmedir.

Ayrıca gizlilik ve veri korumanın her zaman en yüksek öncelik olmasını sağlar.

Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri

Küresel bir kitleye yönelik 40'tan fazla dilde içerik oluşturun

Daha hızlı içerik oluşturma ve biçimlendirme için 200'den fazla şablona erişin

PDF dosyalarını yükleyerek bilgileri çıkarın ve doğrudan içerik oluşturun

İçerik takviminizi tamamlamak için AI ile oluşturulmuş görseller oluşturun

Çok kolay. AI sınırlamaları

İçerik oluşturmada yaratıcı ince ayarlamalar için derinlemesine düzenleme araçları eksik

Çok kolay. AI fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 16 $

Sınırsız 50 : Aylık 24 $

Sınırsız: 32 $/ay

Çok kolay. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

👀 Biliyor muydunuz? Logic Theorist adlı ilk AI programı, 1956 yılında Allen Newell, Herbert A. Simon ve Cliff Shaw tarafından yazılmıştır. Matematik teoremlerini kanıtlamak için geliştirilmiştir.

3. Volà (İşbirliğine dayalı içerik takvimi planlaması için en iyisi)

voilà aracılığıyla

İçerik takvimini manuel olarak planlamak her zaman çok zor bir görev gibi gelir. Ancak Voilà ile otomasyon size zaman kazandırır ve kaliteli içerik oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.

Yaklaşan içerik programınızı hızlı bir şekilde haritalandırmak ve tüm sosyal medya platformlarında tutarlı bir yayın programı sağlamak için kullanın.

Voilà'nın içerik takvimi oluşturucu, net bir içerik oluşturma ve dağıtım yol haritası oluşturarak sizi doğru yolda tutar.

Araç ayrıca çeşitli içerik türleri ve temaları önerir.

Voilà'nın oluşturucusu, daha geniş içerik pazarlama stratejinize doğrudan bağlanan bir takvim oluşturur. Anahtar temalarınızı, etkinliklerinizi ve hedef kitlenizi eklemeniz yeterlidir. Bu yapılandırılmış yaklaşım, her bir içeriğin daha büyük bir amaca hizmet etmesini sağlar.

Voilà'nın en iyi özellikleri

Kolay gezinme için kullanıcı dostu bir arayüz edinin

Kullanımı kolay bir deneyim için konuşma etkileşimleri sunun

Tutarlı marka mesajları için kapsamlı aylık içerik programları oluşturun

Düzenli yayın tarihleri ve dönüm noktaları ile stratejik zaman çizelgelerini yönetin

Voilà sınırlamaları

Daha karmaşık sorguları yanıtlamada zorluklar

Bazen doğruluktan yoksun yanıtlar üretir

Belirli bağlamlarda sınırlı anlayışa sahiptir

Voilà fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 24 $

Voilà puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

4. Galaxy. AI (AI SEO içerik oluşturma için en iyisi)

Galaxy. AI'nın içerik takvimi oluşturucu, içerik planlama sürecini basitleştiren bir başka araçtır. Platform, kullanımı kolay bir arayüzde sağlam bir AI araçları setini bir araya getirerek, iş ihtiyaçlarınız için harika bir hepsi bir arada çözüm sunar.

Yaratıcı görevler söz konusu olduğunda Galaxy. AI öne çıkıyor. Stable Diffusion, Midjourney ve Ideogram gibi araçlarla pazarlama materyalleriniz ve ürün tasarımlarınız için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görseller oluşturabilirsiniz.

Bu araçlar, yüksek fiyat etiketi veya uzun zaman çizelgeleri olmadan çarpıcı sanat eserleri, prototipler ve tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Ve Flux'u da unutmayın. Bu AI destekli pazarlama otomasyonu, iş akışınızı yolunda tutar ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Daha büyük projeler üstlenirken bile her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Galaxy. AI'nın en iyi özellikleri

Tek bir platformda birden fazla AI modeline erişim elde edin

Yapılandırılmış biçimlerle sorunu, çözümü ve sonuçları net bir şekilde özetleyin

İçeriğin güvenilirliğini artırmak için veri görsellerini kullanın

Markanızın stil kılavuzuna uyacak şekilde içeriği özelleştirin

Galaxy. AI sınırlamaları

Çıktı kalitesi için girdi verilerinin doğruluğuna büyük ölçüde bağlıdır

Galaxy. AI fiyatlandırması

49 $/ay

Galaxy. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

👀 Biliyor muydunuz? AI, içeriğiniz yayınlanmadan önce ne kadar viral olabileceğini tahmin edebilir. Streamladder gibi belirli AI araçları, planladığınız içeriğin anahtar kelimelerini, zamanlamasını ve hedef kitlenin davranışlarını analiz ederek bir "viralite puanı" verebilir. Bu, yayınlamadan önce hedef kitlenin ilgisini ve içerik fikirlerinin potansiyel erişimini ölçmenize yardımcı olur.

5. Musely. AI (Yaratıcı zihinler için en iyi AI içerik takvimi oluşturucu)

Musely.AI ile içerik planlamasına yaklaşımınızı değiştirin. Kapsamlı içerik takvimlerini otomatik olarak oluşturarak zaman kazanmanızı sağlarken tutarlı ve alakalı olmanızı da garanti eder.

Bu AI pazarlama aracı, nişinizdeki trendlere göre akıllı konu önerileri de sunar. Bir başka harika özellik ise özelleştirilebilir yayınlama takvimidir.

Platformdan bağımsız olarak, pazarlama hedeflerinize uyacak şekilde yayın sıklığını ve içerik türlerini kolayca ayarlayabilirsiniz. İçerik karışımı optimizasyonu da harika.

Birden fazla platformda farklı içerik türlerini dengeleyerek tüm hedef segmentlerinize ulaşmanızı sağlar.

Stratejik zaman çizelgesi yönetimi konusunda Musely. AI her şeyi halleder. Bir sonraki gönderinin ne zaman veya ne olacağı konusunda endişelenmek yerine, yaratıcılığınıza odaklanabilirsiniz.

Musely. AI'nın en iyi özellikleri

Sadece bir anahtar kelime veya konu ile saniyeler içinde eksiksiz içerik takvimleri oluşturun

Yapılandırılmış sorunlar, anahtar kelimeler ve yayın tarihleri ile blog içerik yol haritaları geliştirin

Anahtar dönüm noktaları ve son tarihlerle pazarlama kampanyası başlatma zaman çizelgelerini haritalayın

Tatiller, mevsimler ve sektör etkinlikleri gibi temalar etrafında içerik planlayın

Erişim ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için platformlar arası içerik dağıtım planları geliştirin

Musely. AI sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi vardır

Musely. AI fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Musely. AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Taskade (Gerçek zamanlı görev yönetimi ve içerik organizasyonu için en iyisi)

taskade aracılığıyla

İçerik takviminizi düzenli ve etkili bir şekilde tutmak için bir araç arıyorsanız, Taskade'i mutlaka denemelisiniz. İçerik takvimlerini, proje sprintlerini, akış grafiklerini ve SOP'leri tek bir yerde bir araya getiren AI destekli bir platformdur.

Ayrıca, 1 TB dosya depolama alanı ile alanınız dolmadan tüm içeriğinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Taskade'i farklı kılan, AI ajanlarının görevleri ve öncelikleri gerçek zamanlı olarak değerlendirmesidir. İlgili görevleri otomatik olarak birbirine bağlayarak her şeyin kontrolünde olmanızı sağlar. Her görevin genel stratejiye nasıl uyduğunu net bir şekilde görebildiğiniz için bir sonraki adımda nereye odaklanmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.

Taskade'in en iyi özellikleri

Görevleri çeşitli biçimlerde (tablolar, panolar, listeler, zihin haritaları ve takvimler) görselleştirin

AI yazma ve görev asistanının yardımıyla beyin fırtınası yapın, ana hatları belirleyin ve planlayın

İşleri takımlar, müşteriler ve misafirler ile kolayca paylaşın; web, mobil ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Gerçek zamanlı dinamik bağlantılar ve hiyerarşilerle görev önceliklerini takip edin

Farklı içerik türleri ve platformlar için özelleştirilebilir şablonlarla içeriği düzenleyin

Taskade sınırlamaları

Görüntü veya video ekleme veya karmaşık tablolar oluşturma gibi gelişmiş özellikler yoktur

Markdown uyumlu düzenleyicilere aşina değilseniz biçimlendirme zor olabilir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Taskade Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1960'larda Joseph Weizenbaum, ilk AI sohbet robotlarından (daha sonra chatbot olarak adlandırılan) biri olan ELIZA'yı yarattı. İnsanlar ve makineler arasındaki iletişimi keşfetmek için yaratılan bu robot, kullanıcıya programın kendisini anladığını hissettiren bir desen eşleştirme ve ikame metodolojisi kullanarak konuşmayı simüle ediyordu.

7. LogicBalls (En iyi AI görsel platformu)

via LogicBalls

15 milyondan fazla AI tarafından oluşturulan içerik ve 150.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir topluluk ile LogicBalls, güçlü AI araçlarını herkes için erişilebilir hale getirir.

Yazımdan tasarıma ve hatta video senaryolarına kadar her şeyi halletmek için 1.200'den fazla uygulamaya erişin. Yüksek kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için mükemmeldir.

Ayrıca, vaka çalışmalarınızı, bloglarınızı ve makalelerinizi tanıtmak ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak için kullanabileceğiniz sosyal medya gönderilerini oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğu da şaşırtıcıdır.

LogicBalls'un en iyi özellikleri

Yazma, tasarım ve sosyal medya için AI destekli araçlarla içerik takvimlerini hızlıca oluşturun

Web siteleri, sosyal medya veya müşteri referansları için dakikalar içinde ilgi çekici vaka çalışmaları oluşturun

İçeriği markanızın sesine ve mesajlarına uyacak şekilde özelleştirin

Anahtar kelime önerileriyle içeriği SEO için optimize edin

LogicBalls sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sizi 50'den fazla AI aracı, iki ton ve daha az özelleştirme seçeneği ile sınırlar

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca premium sürümlerle sınırlıdır

LogicBalls fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

Premium: 19,99 $/ay

LogicBalls puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

8. Predis. ai (Sosyal medya içerik planlaması için en iyisi)

Boş bir ekrana bakarken ve hızlı bir şekilde 30 gönderiye ihtiyacınız olduğunda ne yapacaksınız? En son isteyeceğiniz şey stres yapmak olacaktır. Bunun yerine, Predis. ai'ye kaydolabilirsiniz. Dört kelimelik bir komutla metin, resim ve video içeriği oluşturabilirsiniz.

Hızlı başlangıcı tamamladığınızda, birkaç gönderi hazır olacaktır. Başlık ve resim içeren temel bir gönderi seçebilir veya Instagram karuseli isteyebilirsiniz.

Predis. AI uyumlu bir tasarıma sahip ve düzenleyebileceğiniz metinler içeren görseller sunar. Bir şey hoşunuza gitmezse, düzeni ve renk şemasını kolayca değiştirebilirsiniz.

Gönderinizin son sürümünü hazırladıktan sonra, içerik takviminde hızlı bir şekilde planlayabilirsiniz. Siz diğer görevlere odaklanırken, Predis. ai gerisini halleder.

Predis. ai en iyi özellikleri

Özel düzenler, renkler ve metinlerle Instagram karuselleri oluşturun

Stok video kitaplığında arama yaparak metin, görseller ve animasyonlar içeren video gönderileri oluşturun

Gerçek zamanlı analitiklere erişin ve hesap performansınızı izleyin

Sosyal medya hedeflerini doğrudan gösterge panelinden ayarlayın ve izleyin

Predis. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer dillerdeki hashtag'lerin oluşturulamadığını (sadece İngilizce) belirtiyor

Predis. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Lite : 32 $/ay

Premium : 59 $/ay

Ajans: 249 $/ay

Predis. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

9. AI Perfect Assistant (Kişiselleştirilmiş planlama ve organizasyon için en iyisi)

aI Perfect Assistant aracılığıyla

Verimliliği artırmanın yollarını arıyorsanız, AI Perfect Assistant size çok yardımcı olacaktır. Bu araç, Microsoft Office uygulamaları ve daha fazlasındaki görevleri otomatikleştirerek günlük görevleri zahmetsiz hale getirir.

PowerPoint slaytları oluştururken, Word belgeleri taslaklarken veya Outlook ve Teams'de mesajlara yanıt verirken, AI Perfect Assistant her şeyi yapar. AI, ofiste fazladan bir eliniz varmış gibi bu görevleri hızlı bir şekilde yerine getirir.

Zaman alan faaliyetleri azaltmak isteyen profesyoneller veya işletmeler için kullanışlıdır.

AI Perfect Assistant'ın en iyi özellikleri

Sunumlar, e-postalar, sohbet mesajları ve daha fazlasını oluşturmak için 40'tan fazla AI aracını kullanın

Dilbilgisi kontrolü, parafrazlama ve çeviri için dil araçlarına erişin

Ayarlanabilir yazma stilleri , tonlar ve dil tercihleriyle şablonları özelleştirin

Daha fazla kolaylık için Chrome Uzantısı veya Telegram Web Uygulaması üzerinden erişin

AI Perfect Assistant sınırlamaları

Tüm araçlara aşina olmak zaman alabilir

Ücretsiz ve alt düzey planlarda belirteç sınırları vardır

AI Perfect Assistant fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

Premium: 29,99 $/ay

AI Perfect Assistant puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

💡 Profesyonel İpucu: "Throwback Thursday" gönderileri veya tatil kampanyaları gibi aylık olarak tekrarlanan içerik temaları için şablonlar oluşturarak zaman kazanın. Birçok araç, şablonları kolaylıkla çoğaltmanıza olanak tanır.

10. UNUM (Görsel hikaye anlatımı ve sosyal medya estetiği için en iyisi)

u NUM aracılığıyla

UNUM, sosyal medya içerik takvimi oluşturmak için güçlü bir araçtır. Sosyal medya içeriğinizi görsel olarak düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olur.

Bu platform, tek bir yerden birden fazla hesabı yöneterek birleşik bir sosyal medya varlığı oluşturmanıza olanak tanır. Gönderileri kolayca sürükleyip bırakarak her şeyin akışını ve bağlantısını sağlayabilirsiniz.

AI destekli öneriler, yayınlamak için en uygun zamanları bulmanıza yardımcı olur ve bu da size gerçek anlamda zaman kazandırır.

UNUM'un en iyi özellikleri

Sorunsuz içerik akışı için gönderileri sürükleyip bırakın

Yayınlamadan önce içeriği önizleyerek marka tonuna uygunluğunu kontrol edin

Takımla işbirliği yaparak gönderiler oluşturun ve planlayın

Kampanyalar arasında tutarlılığı koruyun

UNUM sınırlamaları

Web sitesi faturalandırma/yönetimi bazen biraz kafa karıştırıcı olabilir

UNUM fiyatlandırması

UNUM Ücretsiz

UNUM Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

UNUM for Teams: Aylık 15 $

UNUM puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

ClickUp'ın AI ile içerik takviminizi bir üst seviyeye taşıyın

Zaman çok değerlidir ve AI, her saniyeden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak araçtır!

Mükemmel içerik takvimini oluşturmak için saatler harcıyorsanız, kapsamlı içerik takvimi oluşturmak için AI kullanmaya başlayın ve değişimi izleyin. 🙌

ClickUp Brain, bu dönüşümün anahtar oyuncularından biridir. İçerik takviminizi ve içerik oluşturma sürecinizi hayal edebileceğiniz her şekilde düzenlemenize, planlamanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.

Hedeflerinizle gerçekten uyumlu bir içerik planına mı ihtiyacınız var? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı kendiniz görün!