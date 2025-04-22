Ücretsiz Çalışan Bilgi Formu Şablonları

İşe alım süreci göründüğü kadar basit değildir. Çalışanlar için bu süreç, sayısız belgeyi bulup doldurmak, oryantasyon eğitimlerine katılmak ve ofis dinamiklerini (çok ihtiyaç duyulan kahve makinesinin yerini bulmak dahil) anlamaya çalışmak anlamına gelir.

Ancak, İK uzmanları ve iş sahipleri için bu, işe alımla ilgili yığınla evrakla uğraşmak anlamına gelir.

Şaşırtıcı bir şekilde, şirketlerin %58'i işe alım sürecinde süreçler ve evrak işlerine, gerçek çalışan deneyiminden daha fazla zaman ayırdığını itiraf ediyor.

Ancak, bu süreci daha sorunsuz ve hızlı hale getirecek bir şey var: veri toplama için bir çerçeve sağlayan çalışan bilgi formu şablonları. Bu şablonlar veri toplama işlemini basitleştirir, çalışan kayıtlarını düzenler ve tüm anahtar bilgilerin hazır olmasını sağlar.

Bu makalede, çalışanların işe alım sürecini hızlandırmanıza yardımcı olacak 16 ücretsiz çalışan bilgi formu şablonu paylaşacağız. Başlayalım!

Çalışan Bilgi Formu Şablonu Nedir?

Yeni işe alınanların verilerinin e-postalara ve elektronik tablolara dağılma olasılığı oldukça yüksektir.

Bu nedenle deneyimli İK takımları, çalışan bilgilerini toplama ve düzenlemeyi kolaylaştıran önceden tasarlanmış bir belge olan Çalışan Bilgi Formu Şablonu'na güveniyor. Bu form, kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, acil durumlarda ulaşılacak kişiler, işle ilgili veriler ve gerektiğinde eğitim geçmişi gibi tüm temel bilgileri içerir.

Ayrıca, eksik bilgiler için yeni çalışanları takip etme ihtiyacını da ortadan kaldırır; başlangıçtan itibaren temiz ve standartlaştırılmış çalışan kayıtlarına sahip olursunuz.

Çalışan Bilgi Formunun Anahtar Bileşenleri

İnsan kaynakları departmanı, çalışan verilerini yönetmek ve korumakla yasal olarak sorumludur; bunun yapılmaması ciddi cezalarla sonuçlanabilir.

Zor olan kısım nedir? Büyük miktarda çalışan bilgisini manuel olarak işlemek kolay bir görev değildir ve işe alım sürecinde birçok zorlukla karşılaşabilirsiniz.

Çalışan bilgi formuna geçmek bu süreci basitleştirir. Yeni işe alınanlarla ilgili tüm önemli bilgileri kaydetmeye yardımcı olur, sorunsuz bir işe alım süreci sağlar ve çalışan kayıtlarını düzenli ve yönetilebilir hale getirir.

İşte anahtar bölümlerinin kısa bir özeti:

Bölüm Kaydedilen bilgiler Kişisel bilgiler Tam ad, adres, telefon numarası, e-posta, doğum tarihi ve uyruk İstihdam bilgileri İş başlığı, departman, başlangıç tarihi, amir adı ve çalışan ID'si Acil durum iletişim bilgileri Acil durumlarda ulaşılacak kişi adı, telefon numarası, ilişki ve alternatif iletişim bilgileri Vergi ve ödeme bilgileri Banka hesap bilgileri, vergi formları, maaş yapısı ve sosyal haklar kaydı Ek alanlar Eğitim geçmişi, sertifikalar, pasaport veya çalışma izni gibi belgeler

Bunlardan herhangi birinin eksik olması, uyumluluk sorunlarına veya maaş bordrosu kabuslarına neden olabilir. Bu nedenle, yeni çalışan bilgi formu şablonu, her şeyin düzgün bir şekilde düzenlenmesini, güncel olmasını ve gerektiğinde erişilebilir olmasını sağlar.

16 Çalışan Bilgi Formu Şablonu

Elbette, bir çalışan bilgi formunu sıfırdan oluşturabilirsiniz, ancak gerek yokken neden tekerleği yeniden icat edesiniz?

İnsan kaynakları işlerinizi çok daha kolay hale getirecek 16 kusursuz şablon.

1. ClickUp Form Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Form Şablonu ile dakikalar içinde temiz, özelleştirilmiş formlar oluşturun

Yeni bir çalışanın ilk iş günü yaklaşıyor ve başlangıç tarihi, acil durum iletişim bilgileri ve banka bilgileri gibi temel bilgileri toplamakla uğraşıyorsunuz.

ClickUp Form Şablonu, dakikalar içinde temiz ve düzenli formlar oluşturmanıza yardımcı olarak bu stresi ortadan kaldırır. Kişisel bilgilerden iş özelliklerine kadar her şey için ClickUp'ın Özel Alanlar özelliği ile tüm önemli çalışan bilgilerini doğru ve güvenli bir şekilde toplar.

Daha da iyisi, yanıtlar otomatik olarak sıralanır ve eyleme hazır hale gelir, böylece manuel takipleri atlayabilir ve yeni çalışanlarınız için sorunsuz bir işe alım deneyimine odaklanabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışanların işe alım sürecini yöneten İK takımları ve temel çalışan bilgilerini toplama ve düzenlemeyi basitleştirmek isteyen herkes.

2. ClickUp Çalışan Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablonu kullanarak hantal inceleme süreçlerini anlamlı ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Dürüst olalım, çalışan değerlendirmeleri hem İK hem de yöneticiler için korkulan bir görev gibi hissedilebilir.

Çalışanlar birçok belgeyle uğraşırken, anahtar performans dönüm noktalarını hatırlamaya çalışırken ve adaleti sağlamaya çalışırken bu süreç bazen çok zorlu hale gelebilir.

İşte burada ücretsiz ClickUp Çalışan Değerlendirme Formu Şablonu devreye girer. İhtiyacınız olan her şeyi hızlı ve doğru bir şekilde yakalayan yapılandırılmış, kullanıcı dostu bir biçimle performans değerlendirmelerini basitleştirir.

Şablon, değerli geri bildirimleri toplamayı, iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve zaman içinde bireysel ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır. Özel Alanlar, iş unvanları, başarılar ve iyileştirme alanları gibi ayrıntıları eklemenize olanak tanır, böylece tutarlı, adil ve odaklanmış değerlendirmeler yapabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışan değerlendirmelerini kolaylaştırmak, performans izlemeyi iyileştirmek ve takıma gerçekten fayda sağlayan adil ve tutarlı bir değerlendirme süreci oluşturmak isteyen İK takımları ve yöneticiler.

3. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile geri bildirimleri gerçek büyümeye dönüştürün

Takımınızın yönetim, çalışma ortamı veya herkesin sürekli bahsettiği "avantajlar" hakkında ne düşündüğünü hiç merak ettiniz mi? Çalışanların dürüst geri bildirimleri iş yerini ya da iş yerini mahvedebilir, ancak bu geri bildirimleri toplamak, özellikle geri bildirimler dağınık ve üzerinde işlem yapmak zor olduğunda zor olabilir.

Bunun yerine, ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonunu kullanın. Bu şablon, takımınızdan anlamlı içgörüler toplama ve yönetme sürecini basitleştirir.

Şirket Kültürü, Rol Açıklığı ve Gelişim Fırsatları gibi Özel Alanlar ile günlük zorlukları ele alabilir ve takımınızın memnuniyetini artırabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil

🍪 Bonus: Güçlü görselleştirmeler, zaman içinde çalışanların duygularını izlemenizi sağlayarak, küçük sorunların daha büyük sorunlara dönüşmeden önce bunları tespit etmenize ve hızlıca harekete geçmenize yardımcı olur. Geri bildirimleri tek bir yerde merkezileştiren bu şablon, çalışanlar ve liderler arasında güven inşa eden açık ve yapılandırılmış konuşmaları teşvik eder.

✨ İdeal kullanım alanları: Şeffaflığı artırmak, takımın ruh halini izlemek ve başarılı, güven dolu bir iş kültürü oluşturmak isteyen İK takımları ve yöneticiler.

4. ClickUp Dahili İstihdam Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablon, iç işe alım sürecinizin tutarlı, düzenli ve şeffaf olmasını sağlar

Açık pozisyonları şirket içinden doldurmak, zaman ve kaynak tasarrufu sağlar ve takımınıza onların gelişimine değer verdiğinizi gösterir. Tek zorluk, tüm çalışan bilgilerini toplamak, rolleri doğrulamak ve başvuruları manuel olarak yönetmektir. Bu, sonsuz bir evrak yığınıyla uğraşmak gibi hissettirebilir.

İşte bu noktada ClickUp İç İstihdam Formu Şablonu devreye girerek günü kurtarır.

Bu şablon, çalışan kayıtları, mevcut roller ve ilgili beceriler gibi önemli verileri hızlı ve doğru bir şekilde toplamanıza yardımcı olarak şirket içi işe alım sürecini basitleştirir.

Her şeyin dijitalleştirilmesi ve merkezileştirilmesi sayesinde karışıklıkları önler, işe alım politikasına uyumu sağlar ve çalışanlara sorunsuz, stressiz bir deneyim sunarsınız.

✨ İdeal kullanım alanları: İç işe alım sürecini kolaylaştırmak, başvuruları sorunsuz bir şekilde izlemek ve doğru, uyumlu çalışan kayıtları tutmak isteyen İK takımları.

5. ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu ile iş yerinde herkesin sesinin duyulduğundan ve değer verildiğinden emin olun

En son Gallup raporuna göre, çalışanların %51'i işlerinden kopuk hissediyor. Bu, iş gücünüzün yarısından fazlasının kopuk, motivasyonsuz veya günlük görevlerini zorlukla yerine getirdiğini gösteriyor.

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu gibi uygun araçlarla, çalışan memnuniyeti ve şirket kültürü hakkında gerçek içgörüler elde edebilirsiniz.

Bu şablon, takımınızın nasıl hissettiğini belirleyen özel sorular içeren hedefli anketler oluşturmanıza yardımcı olur. İş memnuniyetini, çalışma koşullarını veya takım moralini değerlendirirken, iş yerinde göz ardı edilen tüm yumuşak unsurları yakalar.

En iyi yanı nedir? Yanıtlar merkezi bir yerde toplanır ve analize hazırdır, böylece eğilimleri tespit edebilir ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Bağlılığı ölçmek, zaman içindeki gelişmeleri izlemek ve daha mutlu, daha verimli bir iş gücü oluşturmak isteyen İK uzmanları ve takım yöneticileri.

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve kuruluşun devam eden görev ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve kuruluşun devam eden görevlerinin ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

6. ClickUp Atölye Başvuru Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablon, yeni başvuruları yönetmek için güvenilir ve stressiz bir yol sunar

Bir atölye çalışması planlamak heyecan verici olabilir, ta ki başvuruların altında boğulup bunları düzenli bir şekilde yönetemeyecek hale gelene kadar.

ClickUp Atölye Başvuru Formu Şablonu, "katılımcı" bilgilerini hızlı ve verimli bir şekilde toplamanıza ve yönetmenize yardımcı olarak süreci basitleştirir.

Dağınık e-postalar veya uyumsuz formlar arasında gezinmek yerine, bu şablon isimler, iletişim bilgileri ve atölye programları gibi anahtar bilgileri tek bir kolay erişilebilir yerde toplar.

İşte nasıl işliyor: Özel Alanlar, formu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır ve katılımcılardan yalnızca ilgili bilgileri toplamanızı sağlar. "İnceleniyor" veya "Onaylandı" gibi durumlar, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

✨ İdeal kullanım alanları: Katılımcı kayıtlarını ve atölye organizasyonlarını minimum çabayla kolaylaştırmak isteyen İK takımları, etkinlik planlayıcıları veya yöneticiler.

7. ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, doğru adayı daha hızlı belirlemenize yardımcı olur

Son verilere göre, tipik bir kurumsal iş ilanı ortalama 250 başvuru almaktadır ve uygun bir sistem olmadan bu kadar çok adayı yönetmek kaosa davetiye çıkarır.

ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, süreçteki tahminleri ortadan kaldırır.

Başvuru bilgilerini izlemek, görüşmeleri planlamak ve birden fazla görüşmeciden geri bildirim toplamak için tek bir düzenli alan sunar.

Her şeyin merkezi bir yerde olması sayesinde, takım üyeleri aday değerlendirmelerine kolayca erişebilir, notları karşılaştırabilir ve yapılandırılmış geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak sağlayabilir.

✨ İdeal kullanım alanları: İK takımları ve işe alım uzmanları, görüşmeleri düzenlemek, geri bildirimleri izlemek ve ayrıntıları kaçırmadan güvenli işe alım kararları vermek için kolaylaştırılmış bir sisteme ihtiyaç duyar.

8. ClickUp İş Başvuru Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablon, her adımda adalet, tutarlılık ve hız sağlayan işe alım yardımcınızdır

İş başvurularını sıralamak zaman alıcıdır ve düzenli değilseniz işler çabucak karışabilir. Burada en iyi adım, ClickUp İş Başvuru Formu Şablonunu kullanmak olacaktır.

Kişisel bilgiler, eğitim geçmişi ve önceki iş deneyimleri gibi her başvuru sahibinden anahtar bilgileri hızlı ve tutarlı bir şekilde toplamanızı sağlayarak işe alım sürecini basitleştirir

Tüm başvurular tek bir merkezi konumda saklandığından, kağıt izlerine ve dağınık e-postalara veda edebilirsiniz. Şablon, adayları izlemeyi ve incelemeyi çocuk oyuncağı haline getirerek, yönetici işlerine boğulmak yerine en yetenekli adayları belirlemeye odaklanmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, başvuru sahiplerine kullanıcı dostu bir deneyim sunarak, şirketinizin verimliliğe ve profesyonelliğe değer verdiğini en başından gösterir.

✨ İdeal kullanım alanları: İş başvuru sürecini kolaylaştırmak, aday verilerini düzenlemek ve en iyi yetenekleri zahmetsizce çekmek isteyen İK takımları ve işe alım yöneticileri.

9. ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu

Bu Şablonu İndirin Uzun vadeli bağlılık, verimlilik ve iş memnuniyeti için bu ClickUp şablonunu kullanın

Yeni çalışanları işe alırken çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu en iyi yardımcınız olacaktır.

Bu şablonla, tanıtımdan role özel eğitime kadar her şeyi kapsayan ayrıntılı işe alım kontrol listeleri oluşturup düzenleyerek hiçbir şeyi atlamadığınızdan emin olabilirsiniz.

Başlangıç tarihi toplantıları planlayın, önemli görevleri atayın ve yeni çalışanların takımlarını ve şirket kültürünü tanımalarına yardımcı olun.

Dahası, her şey tek bir yerde koordine edildiğinden, ilerlemeyi izlemek ve her yeni çalışanın işe başlamak için ihtiyaç duyduğu araçlara ve anahtar bilgilere sahip olmasını sağlamak kolaydır.

✨ İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecini kolaylaştırmak, çalışan bilgilerini düzenli tutmak ve yeni işe başlayanların bilgilendirilmiş ve bağlantılı hissetmelerini sağlamak isteyen İK takımları ve yöneticiler.

10. ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Dizini Şablonu ile tüm çalışan bilgilerini tek bir yerde merkezileştirin

Bu zorluğu biliyoruz: İş arkadaşınızın doğum günü ve ona pasta göndermek istiyorsunuz, ancak iletişim bilgilerini bulmak hiç hazırlıklı olmadığınız bir zorluk.

ClickUp Çalışan Dizini Şablonu, tüm çalışan bilgileri için tek bir düzenli merkez sunarak bu sorunu ortadan kaldırır. Birinin e-postasını, iş rolünü arıyor veya kimin hangi departmanda çalıştığını bulmaya çalışıyor olsanız da, bu şablon ihtiyacınızı karşılar.

Nasıl çalışır: Kullanımı kolay arama özellikleri, güncel kayıtlara hızlı bir şekilde erişmenizi, ofiste kimlerin olduğunu kontrol etmenizi ve takımların nasıl yapılandırıldığını görmenizi sağlar.

Ayrıca, yeni işe başlayanların takımı tanımaları veya "Bu işi kim yapıyor?" mesajları göndermeden hızlı bir şekilde iletişim bilgilerini bulmak isteyenler için mükemmeldir.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışan kayıtlarını merkezileştirmek, iletişimi iyileştirmek ve herkesin kolayca bağlantıda kalmasını sağlamak isteyen İK takımları, yöneticiler ve çalışanlar.

11. Collage'ın İK Çalışan Bilgi Formu Şablonu

via Collage

Doğru ve güncel çalışan kayıtlarını tutmak, her işveren için yasal bir zorunluluktur. Collage'ın HR Çalışan Bilgi Formu Şablonu, kişisel bilgilerden maaş ayrıntılarına ve başlangıç tarihlerine kadar her türlü veriyi kolayca yönetmenizi sağlar.

Bu ücretsiz form, çalışanların adlarından ve ikamet adreslerinden ücret oranlarına, sosyal haklara ve hatta izin ayrıntılarına kadar her şeyi toplamanızı sağlar.

Ayrıca, işverenlerin belirli süreler boyunca (çalışanın işten ayrılmasından sonra bile) belirli çalışan kayıtlarını saklamasını gerektiren mevzuat nedeniyle, her şeyi baştan itibaren düzgün bir şekilde organize etmek, daha sonra ortaya çıkabilecek olası sorumlulukları önleyebilir.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışan bilgilerini açık ve uyumlu bir şekilde toplama ve yönetme, aynı zamanda kayıt tutma düzenlemelerine kolayca uyma arayışında olan işverenler ve İK uzmanları.

Ayrıca okuyun: Çalışanların Sesinin İş Yerini Dönüştürmedeki Gücü

12. AIHR tarafından hazırlanan CollageWord Çalışan Bilgi Formu Şablonu

via AIHR

Çalışan bilgilerini doğru ve zamanında toplamamanın, olay başına 600 doların üzerinde maliyete neden olabilecek bordro hatalarına yol açabileceğini biliyor muydunuz?

Bu mali darbeyi önlemek için, AIHR tarafından geliştirilen CollageWord Çalışan Bilgi Formu Şablonu, yeni çalışan bilgilerini ilk günden itibaren daha iyi yönetmenin bir yolunu sunar.

Bu form, başlangıç tarihlerinden acil durum iletişim bilgilerine ve ücret oranlarına kadar çalışanın kişisel ve işle ilgili bilgilerinin kapsamlı bir özetidir.

Bu araç, idari görevleri basitleştirir ve çalışan kayıtlarınızı düzenli, güvenli ve güncel tutar. PDF ve Word biçimlerinde ücretsiz, özelleştirilebilir şablonlar sunar.

✨ İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecinde çalışan bilgilerini toplamak ve yönetmek için verimli, uyumlu bir çözüm isteyen İK takımları ve işverenler.

13. Charlie tarafından hazırlanan PDF Çalışan Bilgileri Formu Şablonu

via Charlie

Yeni bir çalışanı işe almak heyecan vericidir, ancak tüm çalışan bilgilerini toplamanıza yardımcı olan Charlie'nin PDF Çalışan Bilgileri Formu Şablonu olmadan bu iş zor olabilir.

Şablon, ilk haftadan önce yapılacak işe alım öncesi kontroller için tasarlanmıştır. Çalışanın işe başlama tarihinden önce çalışma hakkı bilgileri (pasaport ve sosyal güvenlik numarası) gibi önemli bilgileri toplayarak, ilk günden itibaren yasalara uygunluğu sağlayabilirsiniz.

Ardından, ilk hafta boyunca acil durum iletişim bilgilerini, kişisel e-posta adreslerini ve hatta beslenme tercihlerini toplayarak eksik bilgileri tamamlayın.

Daha gelişmiş çalışan kayıt araçları mevcut olsa da, bu PDF şablonu, yazılıma yatırım yapmaya hazır olmayan işletmeler için uygun maliyetli ve basit bir çözümdür.

✨ İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecinde temel çalışan bilgilerini toplamak ve yönetmek için uygun fiyatlı, basit bir yol arayan küçük işletmeler veya İK takımları.

Ayrıca okuyun: İK süreçlerini iyileştirmek için ücretsiz İK şablonları ve formları

14. 123 Form Oluşturucu tarafından hazırlanan Çalışan Tavsiye Formu Şablonu

123 Form Oluşturucu aracılığıyla

En yetenekli çalışanları işe almak kolay değildir, ancak en iyi işe alım uzmanlarınız muhtemelen ofisinizde oturmaktadır: çalışanlarınız. 123 Form Builder'ın Çalışan Tavsiye Formu Şablonu, takımların mükemmel adayları önermesini kolaylaştırır.

İşte nasıl işliyor: Bu özelleştirilebilir form, başvurulduğu pozisyonlar ve özgeçmişler gibi destekleyici dosyalar gibi tüm önemli çalışan bilgilerini ve aday ayrıntılarını toplar.

Kodlama gerekmez; formu sürükleyip bırakın ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre tasarlayın. Güvenli bağlantılar aracılığıyla yayınlayabilir, web sitenize yerleştirebilir veya Facebook veya WordPress gibi platformlarda paylaşabilirsiniz.

Gönderildikten sonra tüm yönlendirmeler, kolay inceleme için güvenli bir çevrimiçi veritabanında saklanır. Merkezi bir gösterge panelinden verilere erişin, CSV veya Excel'e aktarın veya formu Google Drive gibi araçlarla entegre ederek takipleri basitleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışan tavsiye sürecini dijitalleştirip hızlandırmak ve daha güçlü bir yetenek havuzu oluşturmak isteyen takımlar.

Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları Mükemmelliği için Ücretsiz Çalışan Doğrulama Mektubu Şablonları

15. 123 Form Oluşturucu tarafından hazırlanan Çalışan Sağlık Bilgileri Formu Şablonu

123 Form Oluşturucu aracılığıyla

Çalışan sağlığı konusunda çoğu kuruluş, işyeri yaralanmaları, maluliyet talepleri veya çalışan yardım programı kullanımı gibi doğrudan maliyet veya yükümlülükler içeren alanlara odaklanır. Ancak bu ölçütler, iş gücünüzün genel fiziksel ve zihinsel sağlığının sadece çok küçük bir kısmını yansıtmaktadır.

Etkili sağlık stratejileri tasarlamak veya bunların etkisini ölçmek, sistematik veri toplama olmadan neredeyse imkansızdır.

123 Form Builder'ın Çalışan Sağlık Bilgileri Formu Şablonu, kuruluşların bu zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Tıbbi geçmiş ve kronik durumlardan aşı kayıtları ve acil durum iletişim bilgilerine kadar sağlıkla ilgili temel verileri güvenli ve kolay bir şekilde toplamanızı sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Sağlıklı bir kültür oluşturmaya, çalışanların refahını artırmaya ve sistematik, veriye dayalı çözümlerle artan sağlık maliyetlerini ele almaya kendini commit etmiş kuruluşlar.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Programı Şablonu

16. 123 Form Oluşturucu tarafından hazırlanan Çalışan Tıbbi Onam Formu Şablonu

123 Form Oluşturucu aracılığıyla

Süregelen yetenek kıtlığı ve artan sağlık maliyetleri göz önüne alındığında, çalışan sağlığına öncelik vermek artık isteğe bağlı bir konu değildir.

123 Form Builder'ın Çalışan Tıbbi Onam Formu Şablonu, süreci basitleştirerek işverenler ve yeni çalışanlar için evrak işlerini takip etmeyi hızlı, güvenli ve kolay hale getirir.

Kullanıma hazır bu şablon, yeni çalışanlara tıbbi onay formlarını e-posta ile göndermenizi sağlar. Çalışanlar formları evlerinden veya hareket halindeyken doldurabilir.

Çalışanların yanıtları güvenli bir şekilde saklanır ve İK takımları tarafından kolayca erişilebilir, böylece çalışan bilgilerinin düzenli ve gizlilik gerekliliklerine uygun olması sağlanır.

✨ İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecinde tıbbi onay formlarını yönetmek için güvenli, dijital bir çözüm arayan İK takımları.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Çalışan Portalı Yazılımı

Çalışan Bilgi Formları Nasıl Oluşturulur ve Kullanılır?

İster manuel yöntemleri ister dijital araçları tercih edin, size uygun bir çalışan bilgi formu oluşturmanın yolları vardır. Bunları inceleyelim:

1. Google Formlar

Basit ve ücretsiz bir şey arıyorsanız, Google Formlar tam size göre. İşte nasıl çalışacağı:

Sıfırdan başlayın veya bir şablon kullanın : Google Formlar, İK için kullanıma hazır şablonlar sunar. İhtiyaçlarınıza göre kolayca düzenleyin

Sorularınızı ekleyin : Kişisel bilgiler, başlangıç tarihi ve ihtiyacınız olan diğer alanları eklemek için artı (+) düğmesine tıklayın

Formunuzu özelleştirin : Profesyonel bir görünüm için temayı, yazı tipini ve renkleri ayarlayın. Eğlence (veya açıklık) amacıyla resim veya video bile ekleyebilirsiniz

Ayarları değiştirin: Yanıtları koruyun ve verilerin nasıl toplanacağını yönetin. Kolay izleme ve analiz için yanıtları Google E-Tablolar'a bağlayın

Google Formlar işe yarasa da mükemmel değildir; temel tasarım ve sınırlı özellikler daha fazlasını istemenize neden olabilir.

Ayrıca okuyun: En İyi 9 İnsan Yönetimi Yazılımı Aracı

2. Hesap tabloları

Eski usul Excel veya Google E-Tablolar'ı seviyorsanız, manuel bir çalışan bilgi formu oluşturabilirsiniz:

Tam ad, adres, acil durum iletişim bilgileri ve diğer önemli çalışan kayıtları için sütunlar ekleyin

Yeni çalışanlarla paylaşarak doğrudan doldurmalarını veya güncellemeleri sağlayın

Bonus: Verileri düzenli ve güncel tutmak için filtreler ve sıralama seçeneklerini kullanın

Manuel mi? Evet. Ancak küçük takımlar için etkilidir.

3. ClickUp Formları: Daha akıllı çözüm

Artık, hantal elektronik tabloları bir kenara bırakıp işlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp Forms, çalışan verilerinizi toplar ve eyleme dönüştürür.

✨ İşte nasıl işliyor: ClickUp, ihtiyaçlarınıza uygun çok sayıda ClickUp Özel Alan sunar.

Metin yanıtları, açılır menü seçimleri veya başlangıç tarihleri için takvimler isteyin, her soruya yanıtına göre özelleştirilmiş bir alan ekleyebilirsiniz. Böylece çalışanlar formları doğru bir şekilde doldururken, siz de dağınık ve tutarsız verilerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

ClickUp Formları kullanarak özelleştirilmiş seçeneklerle istediğiniz formu oluşturun

Ama daha da iyisi var: ClickUp, form yanıtlarını otomatik olarak görevlere dönüştürür.

Yeni bir çalışanın formunu doldurduğunu ve bir anda bir görev oluşturulduğunu hayal edin. Maaş hesabını ayarlamak için maaş departmanı veya işe alım belgelerini hazırlamak için BT departmanı için bir görev oluşturulur.

İşleri düzenli tutmak için ClickUp, görev açıklamalarına doğrudan etiketler ve yanıtlar eklemenize olanak tanır, böylece istekleri izlemek ve yönetmek kolaylaşır. Doğru bilgiyi bulmak için uğraşmak yerine, yinelenen görevleri saniyeler içinde arayabilir, sıralayabilir ve birleştirebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Yeni Çalışanların Sorunsuz Entegrasyonunu Sağlamak İçin Olmazsa Olmaz İşe Alım Belgeleri

ClickUp ile Çalışan Bilgilerinizi Toplayın

ClickUp'ın Çalışan Bilgi Formu Şablonları, önemli çalışan verilerini hızlı, doğru ve zahmetsiz bir şekilde toplamanızı sağlar.

Özelleştirilebilir alanlar, kişisel bilgilerden vergi formlarına kadar ihtiyacınız olan her şeyi tek seferde toplamanızı sağlar.

Gönderildikten sonra bilgiler görevler halinde düzenlenir ve tek bir güvenli merkezde saklanır, böylece istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

ClickUp'a kaydolun ve çalışan bilgilerinizi sipariş altına alın.