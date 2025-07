Zoom Pro ve Zoom Business: Hangisi en iyisi?

Evet, Business planında minimum on lisans vardır. İhtiyacınız olduğunda Pro hesabınıza lisans ekleyerek en iyisini yaptığınızı düşünüyorum. Minimum bir aylık süre olduğu için, her ay 2 eşzamanlı toplantıya ihtiyacınız varsa, 2 lisans maliyetine bağlı kalmış olursunuz ve belki yıllık taahhüt tasarrufu geçerli olabilir. Ancak, eksiklikler varsa, ikinci lisansı aylık olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz ve bir ay sonra lisans sona erer. Benzer bir durum yaşadım, ancak dil çeviri fonksiyonuna ihtiyacımız olduğu için, 10 lisanslı Business planı o dönem için daha iyi işledi. Zoom, lisans ekleme ve kaldırmayı çok kolaylaştırıyor. Henüz yapmadıysanız, bir HESAP açmanızı ve bu hesaba LİSANSLAR eklemenizi/çıkarmanızı öneririm. Birkaç e-posta hesabı oluşturdum ve her birine şirket hesabımızdan kendi Zoom giriş bilgilerini verdim. Böylece, gerektiğinde ek lisans satın alıp bunlara atayabiliyorum. Zoom makalesinde verilen örnek biraz yanıltıcıydı çünkü John'un Paul'u "davet etmek" için ek lisans satın alması gerektiğini belirtmiyordu.