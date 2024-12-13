Zoom Pro ve Zoom Business: Hangisi en iyisi?

Küresel bir çalışma alanında, video görüşmeleri sadece hoş bir özellik değildir; takımlarınızı kıtalar arasında bağlantıda tutmak için gizli silahınızdır!

Ekran paylaşımıyla gerçek zamanlı beyin fırtınası yaparken veya uluslararası ekibiniz için anahtar oturumları kaydederken, doğru dijital araç setine sahip olmak kesinlikle çok önemlidir.

Elbette, Zoom Basic işinizi görür, ancak sınırlamaları sizi kısıtlı hissettiriyorsa, bir üst seviyeye geçmenin zamanı gelmiş olabilir!

Zoom Pro ve Zoom Business'ın heyecan verici özelliklerini inceleyerek size en uygun planı bulmanıza yardımcı olalım.

Zoom Pro nedir?

Bireyler ve küçük takımlar için tasarlanan Zoom Pro, temel planın 40 dakikalık sınırını dert etmeden sınırsız toplantı düzenlemenizi sağlayan ücretli bir hesaptır. Ayrıca, kullanıcı yönetimi, 30 saatlik toplantı sınırı ve takımınızın ş Akışını sorunsuz tutmak için araçlar gibi gelişmiş özelliklere de erişebilirsiniz.

Zoom Pro, Zoom Enterprise Planının sunduğu ölçeklendirme özelliği olmadan temel özelliklerin ötesinde daha fazlasına ihtiyaç duyan büyüyen takımlar için mükemmel dengeyi sunar.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi 8 Microsoft Teams alternatifi ve rakibi

Zoom Pro özellikleri

Zoom Pro'dan yükseltmeyi düşünüyorsanız, bu özel fiyatlandırma kademesinde bulabileceğiniz bazı anahtar özellikler aşağıda listelenmiştir.

1. Özellik #1: Lisans sayısı

Zoom Pro, dokuz adede kadar lisanslı kullanıcıya izin vererek, takım üyelerinizin her birinin kendi Zoom hesabına sahip olmasını ve aynı anda toplantılar düzenlemesini sağlar. Bu, planlama sorunlarını ortadan kaldırarak, video konferansın norm olduğu uzaktan veya hibrit kurulumlar için mükemmeldir.

Liderlere veya üst yönetime lisanslar atayabilir, takımın geri kalanı için paylaşımlı lisansları kullanabilirsiniz. Asıl kazanç, işlerin esnekliğini korumak için lisansların istediğiniz zaman yeniden atanabilmesidir.

2. Özellik #2: Katılımcı sayısı

Zoom Pro ile beyin fırtınası oturumları, genel toplantılar veya soru-cevap forumları için her toplantıya 100 katılımcıya kadar davet edebilirsiniz. Uzak takımlar için, daha yüksek katılımcı sınırı, küresel ekibinizin nerede çalışırsa çalışsın tek bir alanda bağlantı kurmasını ve güncellemeleri paylaşmasını sağlar.

💡Pro İpucu: Toplantılarınızı daha verimli hale getirmek için toplantı notları şablonunu kullanın. Toplantı notlarınızı yazmak için temel bir yapı sunar ve bu notlar daha sonra diğer paydaşlarla paylaşılabilir.

3. Özellik #3: AI asistanı

Zoom'un ücretli planları, toplantı yönetimini basitleştiren kullanışlı bir AI asistanı içerir. Asistan anahtar tartışma noktalarını yakalar ve bunları Takım Sohbeti veya e-posta yoluyla paylaşabileceğiniz eylem öğelerine özetler.

Ve bir şeyi tekrar gözden geçirmeniz gerekirse, aranabilir transkriptler sayesinde kayıtları kolayca tarayabilirsiniz.

zoom aracılığıyla

Ayrıca, Zoom'un yapay zeka asistanı, e-posta veya sohbet mesajlarınızın tonunu, uzunluğunu ve biçimini benzersiz kullanım durumunuza uyacak şekilde düzenler.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 Toplantı Tutanağı ve Not Yazma Yazılımı

4. Özellik #4: Klipler

Klipler, Zoom Pro kullanarak oluşturabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz kısa video veya ses parçalarıdır. Geniş bir kavramı açıklamak, hızlı güncellemeleri paylaşmak veya bir proje hakkında ayrıntılı geri bildirim vermek için kullanışlıdır.

Klip özelliğini kullanarak toplantının önemli anlarını yakalayabilir ve bunları takımınızla paylaşabilirsiniz. Bu özellik, özellikle takımınız farklı coğrafi bölgelerde ve saat dilimlerinde çalışıyorsa, herkesin aynı sayfada kalması için çok kullanışlıdır.

Zoom Pro fiyatlandırması

Zoom Pro (1-9 kullanıcı): Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Zoom Business nedir?

Zoom Business, Pro Plan'ın tüm özelliklerine ve iletişimi daha sorunsuz hale getirmek için gelişmiş işlevlere sahip, büyüyen takımlar için hepsi bir arada araç setidir. Daha büyük toplantı kapasitesi, özel markalama seçenekleri ve takımınızı ve toplantılarınızı kolayca yönetmenizi sağlayan araçları düşünün.

Zoom İş özellikleri

İşte içinde bulacaklarınız:

1. Özellik #1: Lisans sayısı

Zoom Business, esnekliğe önem veren takımlar için tasarlanmıştır. En az 10 lisansla başlayarak 250 lisansa kadar lisans ayarlayabilirsiniz. 250 hesabın tümü aynı anda toplantılara ev sahipliği yapabilir, bu da aynı anda birden fazla konuşmayı yönetmesi gereken büyük kuruluşlar için mükemmeldir.

Toplantı başına 300 katılımcı kapasitesi ile Zoom Business, Zoom etkinliklerini, takım check-in'lerini ve büyük ölçekli toplantıları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

2. Özellik #2: Özel posta alanı adı

Zoom Business ile, şirketinizin özel posta etki alanını kullanarak toplantı davetiyeleri ve etkinlik bildirimleri gönderebilirsiniz. Profesyonel bir görünümün ötesinde, bu özellik bir güven katmanı ekler. Pro planından bir adım öteye geçerek, Zoom iş yerinizin profesyonel ve güvenli kalmasına yardımcı olur.

3. Özellik #3: Zoom Scheduler

Zoom Business, bir "Planlayıcı" ile birlikte gelir. Diğer takım üyelerine (veya müşterilere) uygunluk durumunuzu göstererek toplantı planlamasını optimize eder. Bu, özellikle toplantı ayarlamadan önce birkaç ayrı takvime bakılması gereken büyük takımlar için, toplantı ayarlamak için yapılan sonsuz gidip gelmeleri azaltır.

Yapmanız gereken tek şey, e-postalarınızda, metinlerinizde veya sohbetlerinizde yansıtılacak bir bağlantı aracılığıyla uygunluk durumunuzu bloklar halinde paylaşmak.

➡️ Daha fazla bilgi: Çevrimiçi Belgeler için En İyi 10 Dosya Paylaşım Yazılımı

🍬 Bonus İpucu: Kayıt transkriptlerini bire bir toplantı şablonuyla eşleştirmek, görüşmelerin ardından takip işlemlerini kolaylaştırmanın iyi bir yoludur. Şablon, görevlerin ilerlemesini izlemenize yardımcı olurken, transkript anahtar eylem noktalarını ve son tarihleri kaydeder.

Zoom İş fiyatlandırması

Zoom Business (10-250 kullanıcı): 21,99 $/ay kullanıcı başına

Zoom Pro ve Zoom Business: Özelliklerin Karşılaştırması

Zoom Pro ve Business, fiyatlandırmaya bağlı olarak farklı kapasitelerde birçok benzer özellik sunar.

Aşağıda, iş ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için her iki planın özellikleri karşılaştırılmıştır.

Özellik Zoom Pro Zoom İş Lisans sayısı 1-9 10-250 Katılımcı kapasitesi 100 300 Özel posta alanı Mevcut değil Mevcut Klipler Sınırsız Sınırsız Zoom Scheduler Mevcut değil Mevcut Kayıt transkriptleri Mevcut değil Mevcut AI Companion Mevcut Mevcut Canlı sohbet ve telefon desteği Yalnızca aylık 50 $ ve 200 $ üzerindeki abonelik planlarında mevcuttur Ek ücret ödemeden kullanılabilir Video desteği Mevcut değil Yalnızca aylık 200 $ üzerindeki abonelik planlarında mevcuttur

Özellik #1: Katılımcı kapasitesi

Zoom Pro, 100 katılımcıya kadar toplantılar düzenlemenizi sağlar (takım toplantıları, küçük ölçekli web seminerleri veya atölye çalışmaları için idealdir). Büyük Toplantı eklentileriyle katılımcı sınırınızı genişletebilirsiniz, ancak bunlar biraz ekstra ücrete tabidir.

Daha büyük takımlar için Zoom Business, toplantı başına 300 katılımcıya kadar izin vererek bir adım öteye geçer. Daha büyük takımlar için Zoom Business, toplantı başına 300 katılımcıya kadar izin vererek bir adım öteye geçer. Sunumlar düzenlemek veya harici paydaşlarla video konferans oturumları yürütmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir.

Kazanan 🏆: Zoom Pro, günlük toplantılar ve atölye çalışmaları için güvenilir, bütçe dostu bir seçenek arayan küçük takımlar ve bireyler için mükemmeldir. Zoom Business, daha büyük takımlar ve etkinlikler için daha fazla kapasite ve profesyonel özellikler sunarak tüm ihtiyaçları zahmetsizce karşılayarak birinciliği elde etti

Özellik #2: Toplantı planlama

Zoom Pro ile toplantıları doğrudan Zoom uygulamasından veya Google Takvim veya Microsoft Outlook gibi araçlar aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. Ancak, toplantı davetleri Zoom'un ön tanımlı etki alanından (ör. @zoom.us) gelir, bu nedenle özel markalama seçeneği yoktur.

Zoom Business, uygunluk durumunuzu gösteren ve takım üyelerinin ve paydaşların herkes için en uygun zamanlarda toplantı rezervasyonu yapmasına olanak tanıyan "Planlayıcı" ile işleri bir adım öteye taşır. Bu, çok sayıda toplantı ile uğraşan takımlar için hayat kurtarıcı bir özelliktir. Ayrıca, davetlerinize markanızı ekleyerek ve bunları özel bir e-posta etki alanı üzerinden göndererek profesyonel bir dokunuş katabilirsiniz.

Kazanan🏆: Zoom Business burada öne çıkıyor. Diğer kişilere uygunluk durumunuzu göstererek toplantı rezervasyonlarını çocuk oyuncağı haline getirir. Ayrıca, davetlere özel markalama ekleyerek daha profesyonel görünmelerini sağlayın.

Özellik #3: Raporlama

Zoom'un raporlama araçları, toplantı sayısı, en yoğun günler ve katılan katılımcı sayısı gibi önemli toplantı istatistiklerini izlemenize yardımcı olur.

Bu bilgiler size en yoğun faaliyet saatlerini, mevcut planınızın etkinliğini ve hatta takımınızın toplantılar sırasında ne kadar katılımcı olduğunu gösterebilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmeldir.

En iyi yanı, hem Zoom Pro hem de Zoom Business'ın kullanışlı raporlama özellikleriyle birlikte gelmesi, böylece toplantı stratejinizi daha kolay ayarlayabilmenizdir.

Kazanan🏆: Raporlama konusunda Zoom Pro ve Business eşit derecede başarılıdır. Ancak, daha az toplantı düzenleyen ancak yine de sıklık, aktif günler, katılım vb. hakkında bilgiye ihtiyaç duyanlar için Zoom Pro daha uygun fiyatlı bir seçenektir.

Özellik #4: Destek

Zoom Pro'yu tercih ederseniz, teknik desteğe, Zoom'un bilgi bankasına, topluluğuna ve sohbet robotuna erişim elde edersiniz. Ayrıca, bir sorgunuz olduğunda yardım masasına bilet gönderebilirsiniz.

Zoom Business, yukarıdaki tüm destek kanallarının yanı sıra canlı sohbet ve telefon desteği de sunar. Planınız aylık 200 $'ı aşarsa, video görüşme yoluyla bir Zoom temsilcisiyle bile konuşabilirsiniz.

Kazanan 🏆: Zoom Business, birkaç doğrudan kanal üzerinden desteğe erişmenize olanak tanıdığı için bu turu açık ara kazandı. Canlı, kişiselleştirilmiş destek almak çok yararlıdır ve bu özellik Zoom Pro'da yoktur.

Özellik #5: Fiyatlandırma

Zoom Pro size bir dizi özellik sunar: daha uzun toplantılar, Zoom bulut depolama, akış, raporlama ve çoklu cihaz erişimi. Kullanıcı başına aylık 15,99 $ ve yeniden atanabilen dokuz adede kadar lisans ile esnek ihtiyaçları olan küçük takımlar için mükemmeldir

Zoom Business ise Pro'nun özelliklerine bazı yükseltmeler ekleyerek geliştirilmiştir. En önemli özelliği nedir? 250 adede kadar lisans sunar ve 300 katılımcıya kadar toplantılar düzenlemenizi sağlar; bu da büyük takımlar veya müşteri yoğunluğu yüksek programlar için idealdir.

Kazanan 🏆: Zoom Pro, bütçesini zorlamadan esnekliğe ihtiyaç duyan küçük takımlar için mükemmeldir. Zoom Business , daha fazla lisans ve katılımcı kapasitesine ihtiyaç duyan büyük takımlar için idealdir

➡️ Daha Fazla Bilgi: Filigran Olmayan En İyi Ücretsiz Ekran Kaydediciler Nelerdir?

Reddit'te Zoom Pro ve Zoom Business karşılaştırması

En uygun maliyetli Zoom planını bulmak için karşılaşılan zorlukları ve dikkate alınması gereken hususları vurgulayan bu Redditor yorumuna göz atalım:

Son birkaç yıldır, ara sıra iki eşzamanlı toplantı düzenleme ihtiyacı duyduğum için tek bir Pro hesabı kullanıyorum. Bu nedenle, birkaç ayda bir 2. Pro hesabı için ödeme yapıyorum (aynı ödeme bilgileri, farklı e-posta). Sonra ikinci hesabı defalarca iptal ediyorum. 40 dakikadan uzun süreli 2 eşzamanlı toplantı başlatmanın daha iyi/daha ucuz bir yolu var mı? Tam Plan Karşılaştırmasına baktığımda, Pro 1-9 için Lisans Sayısı seçeneği olduğunu görüyorum. Peki lisans sayısını artırmak nasıl işler? Ayrı lisansla aynı fiyat olur, değil mi? Alternatif olarak, bir Business Zoom lisansı almayı düşünüyorum, ancak birkaç ayda bir sadece 2 eşzamanlı toplantıya ihtiyacım var.

Son birkaç yıldır, ara sıra iki eşzamanlı toplantı düzenleme ihtiyacı duyduğum için tek bir Pro hesabı kullanıyorum. Bu nedenle, birkaç ayda bir 2. Pro hesabı için ödeme yapıyorum (aynı ödeme bilgileri, farklı e-posta). Sonra 2. hesabı defalarca iptal ediyorum. 40 dakikadan uzun süreli 2 eşzamanlı toplantı başlatmanın daha iyi/daha ucuz bir yolu var mı? Tam Plan Karşılaştırmasına baktığımda, Pro 1-9 için Lisans Sayısı seçeneği olduğunu görüyorum. Peki, lisans sayısını artırmak nasıl işler? Ayrı lisansla aynı fiyat olur, değil mi? Alternatif olarak, bir Business Zoom lisansı almayı düşünüyorum, ancak birkaç ayda bir sadece 2 eşzamanlı toplantıya ihtiyacım var.

Buna başka bir Reddit kullanıcısı şöyle cevap verdi:

Evet, Business planında minimum on lisans vardır. İhtiyacınız olduğunda Pro hesabınıza lisans ekleyerek en iyisini yaptığınızı düşünüyorum. Minimum bir aylık süre olduğu için, her ay 2 eşzamanlı toplantıya ihtiyacınız varsa, 2 lisans maliyetine bağlı kalmış olursunuz ve belki yıllık taahhüt tasarrufu geçerli olabilir. Ancak, eksiklikler varsa, ikinci lisansı aylık olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz ve bir ay sonra lisans sona erer. Benzer bir durum yaşadım, ancak dil çeviri fonksiyonuna ihtiyacımız olduğu için, 10 lisanslı Business planı o dönem için daha iyi işledi. Zoom, lisans ekleme ve kaldırmayı çok kolaylaştırıyor. Henüz yapmadıysanız, bir HESAP açmanızı ve bu hesaba LİSANSLAR eklemenizi/çıkarmanızı öneririm. Birkaç e-posta hesabı oluşturdum ve her birine şirket hesabımızdan kendi Zoom giriş bilgilerini verdim. Böylece, gerektiğinde ek lisans satın alıp bunlara atayabiliyorum. Zoom makalesinde verilen örnek biraz yanıltıcıydı çünkü John'un Paul'u "davet etmek" için ek lisans satın alması gerektiğini belirtmiyordu.

Evet, Business planında minimum on lisans vardır. İhtiyacınız olduğunda Pro hesabınıza lisans ekleyerek en iyisini yaptığınızı düşünüyorum. Minimum bir aylık süre olduğu için, her ay 2 eşzamanlı toplantıya ihtiyacınız varsa, 2 lisans maliyetine bağlı kalmış olursunuz ve belki yıllık taahhüt tasarrufu geçerli olabilir. Ancak, eksiklikler varsa, ikinci lisansı aylık olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz ve bir ay sonra lisans sona erer. Benzer bir durum yaşadım, ancak dil çeviri fonksiyonuna ihtiyacımız olduğu için, 10 lisanslı Business planı o dönem için daha iyi sonuç verdi. Zoom, lisans ekleme ve kaldırmayı çok kolaylaştırıyor. Henüz yapmadıysanız, bir HESAP açmanızı ve bu hesaba LİSANS eklemenizi/çıkarmanızı öneririm. Birkaç e-posta hesabı oluşturdum ve her birine şirket hesabımızdan kendi Zoom giriş bilgilerini verdim. Böylece, gerektiğinde ek lisans satın alıp bunlara atayabiliyorum. Zoom makalesinde verilen örnek biraz yanıltıcıydı çünkü John'un Paul'u "davet etmek" için ek lisans satın alması gerektiğini belirtmiyordu.

Bu nedenle, kullanım alışkanlıklarınızı inceleyin ve ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun çözümü seçin.

💡Pro İpucu: Planlarınızı seçerken depolama seçeneklerine de bakın. Zoom Pro ve İş planları, lisanslı kullanıcı başına 5 GB bulut depolama alanı sunarken, Enterprise planları sınırsız depolama alanı sağlar.

ClickUp ile tanışın: Zoom Pro ve Zoom Business'a en iyi alternatif

Zoom, takımınızla günlük toplantılar, büyük ölçekli web seminerleri ve bunların arasındaki her şey dahil olmak üzere tüm iletişim ihtiyaçlarınız için mükemmeldir. Ancak bir iş yürütürken, genellikle sadece mükemmel iletişimden (ve daha iyi bir Zoom alternatifinden ) daha fazlasına ihtiyacınız vardır.

İşiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a ihtiyacınız var.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir; tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. İşbirliği ve beyin fırtınasının ötesinde, ClickUp görev yönetiminden proje izlemeye kadar her şeyi basitleştirir.

ClickUp'ın Zoom Pro vs Business'a göre neden daha iyi bir alternatif olabileceğini anlayalım.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Toplantıları

ClickUp Meetings ile toplantıları zahmetsizce kaydedin ve her tartışmayı verimli hale getirin.

Toplantı gündemi, dokümantasyon ve görev yönetimi gibi toplantı ile ilgili görevleri kolaylaştırın, böylece herkes tartışılan konular hakkında bilgi sahibi olur ve önemli eylem öğeleri asla gözden kaçmaz.

Toplantılarınıza yapı kazandırın ve 👇 ✅Tüm toplantı bilgilerini ClickUp Belgelerinde merkezileştirin ve zengin düzenleme özelliklerini kullanarak önemli noktaları vurgulayın ✅Anahtar tartışma noktalarını ClickUp Görevlerine dönüştürün ve bunları uygun takım üyelerine atayın ✅ Takip edilmesi gereken tüm alt görevler ve daha küçük eylem öğeleri için kontrol listeleri oluşturun ve ClickUp Görev Kontrol Listeleri'ni kullanarak tamamlandıklarında işaretleyin ✅Takım check-inleri veya bire bir toplantılar gibi farklı toplantı türleri için yinelenen görevler oluşturun, böylece her seferinde sıfırdan gündem oluşturmak zorunda kalmazsınız

ClickUp Toplantıları, aynı anda birçok işi birden halletmenizi sağlar, ancak gerek yokken neden sıfırdan başlayasınız? Kullanıma hazır ClickUp Toplantı Şablonu'nu edinin, kurulumu atlayın ve önemli işlere odaklanın.

Boşlukları doldurun, takımınızın ihtiyaçlarına göre düzenleyin ve kullanıma hazırsınız. İster hızlı bir kontrol ister ayrıntılı bir strateji oturumu olsun, bu şablon planlama zahmetini ortadan kaldırır ve işlerin sorunsuz ve stressiz ilerlemesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Şablonunu kullanarak gündem öğelerinizi ve görevlerinizi kolaylıkla yönetin

Bu şablon size yardımcı olur:

Tüm toplantılarınızı durumlarına göre (Planlanmış, Tamamlandı veya Devam Ediyor) kaydedin

Toplantı sırasında tartışılan tüm eylem öğeleri için görevler oluşturun ve ilerlemelerini izleyin

ClickUp'ın 15'ten fazla Özel Görünümü ile toplantı sonrası eylemler ve takiplere ilişkin net bir genel bakış elde edin

Haftalık güncellemeler, aylık incelemeler ve üç aylık strateji toplantıları için yinelenen görevler oluşturarak düzenli toplantılar planlayın

⚡️Hızlı İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak toplantılarınızdan anahtar noktaları kolayca özetleyin. Gündem öğeleri, alınan kararlar, eylem öğeleri ve katılımcılar gibi temel bilgileri girmeniz yeterlidir. AI, konuşmayı analiz eder, önemli noktaları vurgular ve anında toplantı notlarını otomatik olarak oluşturur!

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Klipleri

ClickUp Clips, güncellemeleri paylaşmayı veya karmaşık kavramları açıklamayı kolaylaştırır. Kaydet düğmesine basarak ekranınızı yakalayın ve tüm bağlamı bozmadan tam olarak ihtiyacınız olanı iletin.

ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedin ve karmaşık kavramları kolaylıkla açıklayın

En iyi yanı ne mi? Kliplere ClickUp Çalışma Alanınızın her yerinden erişebilirsiniz. Kaydettikten sonra, bunları doğrudan ClickUp'a yerleştirin, indirin veya anında paylaşmak için bir genel bağlantı oluşturun.

Dahası da var: ClickUp, klipleri takımınızla paylaşmanıza, geri bildirim için yorumlar bırakmanıza ve hatta bunları görevlere dönüştürmenize olanak tanır.

ClickUp Brain sayesinde klipleriniz saniyeler içinde transkripsiyona dönüştürülür, böylece hızlıca göz atabilir, zaman damgalarını belirleyebilir ve önemli ayrıntıları kolayca bulabilirsiniz. Bilgi paylaşımı artık daha akıllı.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Sohbet

Takım konuşmalarına ayak uydurmak için birden fazla araç arasında geçiş yapma günleri geride kaldı. ClickUp Sohbet, her şeyi düzelten ve sohbetlerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde bir araya getiren yeni eklentidir. Artık bir oraya bir buraya geçiş yapmanıza gerek yok, ihtiyacınız olan her şey burada.

ClickUp Sohbet ile sorunsuz takım işbirliğini etkinleştirin

Gerçek zamanlı güncellemeler ve iç içe geçmiş yanıtlarla, @bahsetme özelliğini kullanarak takım üyelerini anında döngüye dahil ederek uzun e-posta konuları ve sonsuz takip mesajlarının kaosunu atlayın. Ayrıca, bildirimler sayesinde kimse hiçbir şeyi kaçırmaz.

Ama sihir bununla bitmiyor. Her konuşma ilgili bir görevle bağlantılı hale getirilebilir, böylece atanan kişiler her zaman ne yapacaklarını tam olarak bilir. Ayrıca ClickUp Brain ile konuları özetleyebilir veya önerilen yanıtları alabilir, sohbetleri net ve bağlam içinde tutabilirsiniz

Daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? ClickUp Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak yorumlardan eylem öğeleri oluşturun ve bunları kendinize veya başkalarına atayın. Atanan tüm yorumlar, çalışma alanınızda "Yorumlar" etiketi altında düzenlenir, böylece kolayca bulunabilir ve izlenebilir.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp entegrasyonları

ClickUp, Slack, Microsoft Teams, Google Takvim ve Zoom gibi işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve iş akışınızı daha sorunsuz ve verimli hale getirir. Örneğin, ClickUp Zoom Entegrasyonu ile uygulamalar arasında geçiş yapmadan çalışma alanınızdaki bir görevden doğrudan toplantılar başlatabilirsiniz.

İşbirliğini daha da sorunsuz hale getirmek için ClickUp'ı sayısız araçla entegre edin

Ayrıca, toplantı sona erdiğinde, görev otomatik olarak kayda isteğe bağlı bir bağlantıyla güncellenir (gerçekten her şey için tek bir yer). Verimli tartışmalara odaklanabilir, gündeminize sadık kalabilir ve ter dökmeden sanal toplantı kurallarını yerine getirebilirsiniz.

➡️ Daha Fazla Bilgi: İşletmeler için En İyi 10 Takım Grubu Sohbet Uygulaması

ClickUp: Zoom'a Alternatif Hepsi Bir Arada Çözüm

Zoom Pro ve Business, işlerini işbirliği içinde ve verimli hale getirmek için kullanımı kolay bir araç arayan küçük işletmeler ve takımlar için sağlam video konferans seçenekleridir.

Ama neden burada durasınız?

Video toplantıları, takım işbirliği, görev yönetimi, yapay zeka destekli yardım, otomasyon ve daha fazlasını "iş için her şey" uygulamasında birleştirebilseydiniz ne olurdu?

ClickUp en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Toplantılar ve eylem öğeleri arasındaki boşluğu dolduruyor.

Görev izlemeden proje yönetimine kadar, takımınızın bağlantıda kalmasına, verimli ve işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Denemeye hazır mısınız? Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın oyunun kurallarını nasıl değiştirdiğini görün!