Toplantı Notları için ChatGPT'yi Kullanma: Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın

Arka arkaya yapılan toplantılar kara delik gibi hissettirebilir; zaman kaybolur ve tam olarak ne söylendiğini ve üzerinde anlaşılanları hatırlamak zorlaşır.

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: İki saatten fazla süren o ani toplantıdan veya aylık değerlendirmeden önemli noktaları hatırlamaya çalışmak. Hızlı notlar almak bir şey, ama sonra bunları düzenlemek? Bu bambaşka bir eğlence (ya da değil).

Neyse ki, ChatGPT ile, toplantı notlarını manuel olarak oluşturmanın eski usul, zaman alıcı yöntemini terk edebilir ve AI'nın bu sıkıcı işi halletmesine izin verebilirsiniz. Karalama, stres ve eylem öğelerini takip etme derdinden kurtulun. ChatGPT gibi bir AI aracı, hızla yeni favori toplantı tutanakları ve notlar asistanınız haline gelebilir.

Saniyeler içinde toplantı notları oluşturmaya hazır mısınız?

📌 Biliyor muydunuz? Her hafta yaklaşık 200 milyon kişi AI sohbet robotu kullanıyor.

Toplantı Yönetimi Araçları – Toplantıları planlamaya, izlemeye ve takip etmeye yardımcı olur.

ClickUp Brain – Daha iyi organizasyon için yapay zeka destekli asistan.

Toplantı Notları Şablonu – Notları yapılandırılmış ve tutarlı bir şekilde tutar.

ChatGPT nedir?

ChatGPT'ye "ChatGPT nedir?" diye sorduk. İşte bize verdiği cevap.

via ChatGPT

Temel olarak, yazdıklarınızı anlayan ve bunlara göre metinler oluşturan bir yapay zeka aracıdır.

Bunu size yardımcı olan süper akıllı bir AI toplantı asistanı olarak düşünün: Hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için takip toplantı görevleri oluşturun

Anahtar noktaları ve eylem öğelerini yakalayarak toplantı özetleri oluşturun

Notlarınıza göre e-posta veya rapor taslakları hazırlayın

İlgili ve net bilgilerle soruları hızlıca yanıtlayın

Toplantı notlarını gündem, kararlar ve görevler gibi kategorilere ayırın

Siz bağlamı verin, o da yararlı ve net bilgilerle yanıt versin; not alma gibi görevler çok daha kolay hale gelsin.

Toplantı notları için ChatGPT kullanmanın avantajları

Toplantı notları için ChatGPT'yi kullanmak, ellerinizi telaşlı yazımdan kurtarır ve anahtar ayrıntıları yakalamaktan takip işlemlerini düzenlemeye kadar tüm süreci kolaylaştırır.

Ancak bariz olanın ötesinde, muhtemelen düşünmediğiniz bazı avantajlar da var:

1. Zaman ve enerji tasarrufu sağlar ⏳

Toplantı notları, toplantı tutanaklarını basitçe yazmaktan çok daha karmaşıktır.

Süreç şu şekildedir:

Toplantı sırasında notlar alın

Tartışmayı özetleyerek anahtar noktaları yakalayın

Eylem öğelerini belirleyin ve görevleri ilgili kişilere atayın

İleride başvurmak üzere takım tarafından alınan kararları liste haline getirin

Bu görevin tamamını, yalnızca temel bilgileri girerek ChatGPT'ye devrederek, çok fazla zaman ve enerji kazanabilirsiniz.

2. Aşırı düşünmenizi engeller 🧘

ChatGPT, gereksiz ayrıntılara takılmadan toplantı özetleri oluşturur. Neyi dahil edip neyi dışarıda bırakacağınızı düşünmek yerine, anahtar ayrıntılara odaklanabilirsiniz. Bu, not alma seçimlerinizi ikinci kez düşünmenizi ve zihinsel yorgunluğu önler.

3. Profesyonel bir ortam sağlar 📝

AI, tonu veya niyeti yanlış yorumlamaz, notlarınızın objektif kalmasını ve önyargılı bir alana sapmamasını sağlar. AI, söylenenleri kişisel yorumlara yer vermeden doğru toplantı transkriptleri oluşturur ve yanlış bilgilerin yayılmasını önler.

4. Farklı biçimleri zahmetsizce işler 🗂️

Toplantılarda her türlü veri üretilir: eylem öğeleri, kararlar, fikirler ve gelecekteki görevler. ChatGPT, bu biçimlere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve bunları düzenli bölümlere ayırır. İster kısa bir AI özeti, madde işaretleri veya bir takip listesi ihtiyacınız olsun, araç notları buna göre yapılandırır.

5. "Kim söyledi?" sorusunu ortadan kaldırır 💭

Toplantılarda kimlerin hangi noktalara değindiğini hatırlamaya çalışmanın karmaşasını unutun. ChatGPT'ye anahtar ifadeleri doğru kişilere ataması için rehberlik edin ve hiçbir içgörünün kaybolmamasını veya yanlış atanmamasını sağlayın.

6. Toplantılar arasında tutarlılığı artırır 📈

ChatGPT'yi kullanmak, tüm toplantı notlarının tek tip bir biçim izlemesini sağlayarak oturumlar arasında karşılaştırmayı kolaylaştırır. Her seferinde yapılandırılmış, güvenilir belgeler elde edersiniz, böylece dağınık notları bir araya getirmek veya önemli kararları hatırlamaya çalışmak için zaman kaybetmezsiniz.

Toplantı Notları için ChatGPT'yi Kullanma: Adım Adım Kılavuz

Toplantı notları için ChatGPT'yi kullanmanın avantajları heyecan verici, ancak bunu öğrenmek için biraz zaman gerekiyor. Nasıl yapılacağını görelim:

Adım 1. Toplantı gündeminizi ayarlayın

Başlamadan önce, anahtar konuları özetleyen yapılandırılmış bir toplantı gündemi oluşturun. Bunu ChatGPT'ye girerek toplantı notları için gerekli bağlamı elde edin. Bu gündem, aracın not alma işlemini yönlendirerek en alakalı noktalara odaklanmasını sağlar.

Adım 2. Toplantı ses kaydını veya transkriptini kaydedin

Toplantıları kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmak için bir transkripsiyon aracı kullandığınızdan emin olun. Toplantıdan sonra, bu transkripti işlenmek üzere ChatGPT'ye aktarın veya ses-metin araçlarını kullanarak ChatGPT için metin girdileri oluşturun.

Toplantınız yüz yüze ise, ayrıntılı toplantı tutanaklarını yazacak birini görevlendirmelisiniz.

Adım 3: Toplantı transkriptini veya anahtar noktaları ChatGPT'ye girin

Toplantıdan sonra, tartışmanın transkriptini veya anahtar noktalarını ChatGPT'ye girin. İşlemi daha sorunsuz hale getirmek için, bunu toplantının belirli bölümlerine (gündem öğeleri, kararlar veya eylem noktaları gibi) odaklanarak parçalar veya bölümler halinde yapın.

Adım 4: ChatGPT'den toplantı özeti isteyin

ChatGPT'yi kullanarak toplantı özetleri oluşturun, tartışılan ana konuları özetleyin veya önemli içgörüler ve alınan kararları vurgulayın. "Anahtar noktaları özetle" veya "Bu toplantının ana sonuçları nelerdi?" gibi komutlarla yönlendirin

Adım 5: Anahtar eylem öğelerini çıkarın

Toplantı özetini aldıktan sonra, ChatGPT'den eylem öğelerini belirlemesini isteyin. "Bu toplantıdaki görevleri veya eylem noktalarını listele" veya "Hangi takip eylemleri gerekli?" gibi bir komut kullanın. ChatGPT, farklı takım üyelerine atanan görevleri veya sorumlulukları sunacaktır.

Adım 6: Notlarınızı ve takip işlemlerinizi düzenleyin

Son olarak, ChatGPT'den notlarınızı mantıklı bir biçimde düzenlemesini ve bunları gündem öğeleri, alınan kararlar, eylem öğeleri, takip görevleri ve bir sonraki toplantıda ele alınacak öğeler gibi bölümlere ayırmasını isteyin. Daha iyi okunabilirlik için madde işaretleri de isteyebilirsiniz. Ardından, notları tercih ettiğiniz aracı kullanarak paylaşın.

ChatGPT'nin kullanım örnekleri

ChatGPT, dağınık toplantı transkriptlerini net özetlere dönüştürür, anahtar eylem öğelerini belirler ve tartışmaya göre görevler atar.

İşte gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığına dair birkaç örnek:

1. Proje başlangıç toplantısı

İyi bir başlangıç, daha sorunsuz işlemler sağlar. İlk toplantı, bir projenin başlatılmasına yardımcı olur ve ChatGPT, proje hedeflerini, teslim edilecekleri ve zaman çizelgelerini kolayca özetler ve rolleri atar.

İstediğiniz gibi değiştirebilir veya olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu, projenize dalarken atmanız gereken bir adım daha az demektir.

2. Müşteri toplantıları

Müşterilerle iletişim her zaman tutarlı ve zamanında olmalıdır. ChatGPT'yi kullanarak, müşterilere gönderdiğiniz e-postalarda tartıştığınız her şeyi özetleyen e-postaları hızlı bir şekilde taslak haline getirin ve bunların uygun şekilde belgelenmesini sağlayın.

3. Beyin fırtınası oturumları

Beyin fırtınası oturumları, hepsi hemen uygulanabilir olmayan çok çeşitli fikirler üretir. ChatGPT, her biri için uygulanabilir adımlar oluşturarak fikirleri düzenlemenize yardımcı olur. Bu, takımınız ve işiniz için en iyi seçenekleri seçmenizi sağlar.

Toplantı notları almak için ChatGPT'yi kullanmanın sınırlamaları

AI'yı toplantı notları oluşturmak için kullandığınızda, çok fazla bağlam sağlamanız gerekir. ChatGPT de farklı değildir. Ayrıntılı bağlam sağlamanız ve çıktıları manuel olarak kopyalayıp doğru yerlere yapıştırmanız gerekir. Yanlış taslağı yapıştırırsanız, gereksiz bir hayal kırıklığı yaşarsınız.

Toplantı notlarınız için ChatGPT'yi kullanmanın bazı sınırlamaları şunlardır:

1. Çeviride kaybolmak

ChatGPT, basit tartışmaları yönetebilir, ancak karmaşık veya incelikli konuları, özellikle sektörlere özgü jargon veya karmaşık anahtar karar alma süreçlerini içeren konuları tam olarak kavramakta zorlanabilir. Genel fikirleri iyi yakalar, ancak insanların doğal olarak algıladığı ince ayrıntıları kaçırabilir.

2. İnsan dokunuşunun eksikliği

AI ne kadar eğitimli olursa olsun, yalnızca işinizin ve sektörünüzün bağlamında doğru sonuçlar verecektir. ChatGPT, belirli jargonları veya sektöre özgü dili anlamayabilir, bu da iş akışında ek bir adım olarak insan gözetiminin gerekli olmasını gerektirir.

3. Entegrasyon sorunları

Toplantılar, proje yönetiminin önemli bir parçasıdır ve ne yazık ki ChatGPT, proje yönetimi araçlarınızla entegre olamaz.

AI'yı ne kadar iyi yönlendirirseniz yönlendirin, notları proje yönetimi araçlarınıza manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanız gerekeceğinden sık sık hata yapacaksınız. İş akışınıza eklenen bu bir adım, uzun vadede yorucu hale gelebilir.

İşte burada ClickUp gibi bir araç devreye girer. ClickUp, iş akışınızın her yönünü daha sorunsuz ve kolay hale getiren AI destekli özelliklerle donatılmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

ClickUp'ın ChatGPT ile karşılaştırıldığında nasıl olduğunu ve toplantı yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak için neden daha iyi olduğunu keşfedin.

ClickUp Toplantı Notları Yönetimini Nasıl Geliştirir?

ClickUp, gelişmiş AI destekli not alma özelliklerini görev yönetimi ve işbirliği araçlarıyla birleştirerek toplantıları bir üst seviyeye taşır. Not alma sürecini otomatikleştirip yapılandırarak, ClickUp her toplantının iş akışlarının ve genel takım verimliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmasını sağlar.

AI Notetaker ile stressiz toplantılar yapın

Artık dağınık notlar yok. Artık kaybolan ayrıntılar yok.

ClickUp, tartışmaları eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştüren harika bir yerleşik AI toplantı notları yönetim çözümü olan ClickUp AI Notetaker ile birlikte gelir.

Takviminizde özelliği etkinleştirin, toplantılarınıza otomatik olarak katılarak ayrıntılı notlar oluştursun. Bu özellik, toplantılarınızın her ayrıntısını kaydeder ve gizli belgelerde derler, böylece not almayı düşünmek yerine konuşmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile her toplantıdan sonra özet, anahtar noktalar, eylem öğeleri, tartışılan konular ve tam transkript dahil olmak üzere notlar alırsınız. Toplantı notlarınızı belgelere, görevlere ve sohbetlere de bağlayabilirsiniz.

Ayrıca, Notetaker, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi popüler platformlarla tamamen entegre olarak genel toplantı deneyiminizi geliştirir.

AI Notetaker hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz 👇

ClickUp AI Notetaker ile şunları yapabilirsiniz:

Transkriptleri, ses dosyalarını ve toplantı özetlerini gizli bir belgeye kolayca kaydedin, hızlı başvuru için ilgili notları etiketleyin

Toplantılardaki eylem öğelerini anında izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürerek sorumluluk ve takip edilebilirliği sağlayın

Sorunsuz iletişim için ClickUp AI'yı kullanarak özetleri ve eylem öğelerini doğrudan sohbet kanallarınıza otomatik olarak yayınlayın

Takviminizi çağrı notlarıyla birleştirerek tek bir deneyim yaşayın, önemli toplantılara öncelik verin ve diğer toplantılar için raporları otomatikleştirin

ClickUp'ta herhangi bir toplantıyı kolayca arayabilmenizi sağlayan otomatik transkripsiyonlardan yararlanın, bilgilere hızlı erişim, görev oluşturma ve takım uyumu sağlayın

Güçlü özelliklerle toplantılarınızı yönetin

ClickUp Meetings, toplantı iş akışlarınız için özel olarak tasarlanmış çeşitli özellikler sunar. Entegre toplantı araçlarıyla takımlar, platformdan ayrılmadan toplantının her yönünü planlayabilir, izleyebilir ve takip edebilir.

ClickUp'ın toplantılara özel özellikleriyle yapabilecekleriniz şunlardır:

Gündemleri bölün ve görevleri atayın

Toplantı gündemlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve ClickUp Görevleri ile anında atayın

ClickUp Görevleri ile toplantı gündeminizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Toplantı sırasında sorumlulukları doğrudan takım üyelerine atayın ve her eylem öğesinin hesap verebilirliğini sağlayın. Toplantıda tartışılan hiçbir konunun ele alınmadan kalmaması için her görevi izleyin, güncelleyin ve takip edin.

ClickUp Belgeleri ile toplantı notlarınızı düzenli tutun

Toplantı notlarınızı düzenli tutun ve kolay erişim için doğrudan görevlere bağlayın ClickUp Belgeleri ile

ClickUp Belgeleri, ilgili görevlere doğrudan bağlayabileceğiniz ayrıntılı, güzel biçimlendirilmiş toplantı notları oluşturmanıza olanak tanır. Toplantı belgelerini kolayca oluşturun, paylaşın ve iş arkadaşlarınızla birlikte çalışın.

Belgelerin sorunsuz ve tüm paydaşlar tarafından aranmaya gerek kalmadan erişilebilir olmasını sağlarken, tartışmaların düzenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Belgeler ayrıca notlarınızı erişilebilir ve gezinmesi kolay hale getirir, böylece takımdaki herkes anahtar kararları ve takip işlemlerine kolayca ulaşabilir.

Yineleyen görevler ve kontrol listeleriyle işlerinizi takip edin

ClickUp Kontrol Listeleri ile toplantı hazırlıklarınızı hızlandırın, zamandan tasarruf edin ve odaklanın

Toplantı gündemlerini sıfırdan oluşturmayı bırakın, ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile hazırlıklarınızı otomatikleştirin. Her toplantı için önemli tartışma noktalarını kapsayan bir kontrol listesi oluşturun. ClickUp Kontrol Listeleri, toplantının odaklanmasını ve verimli geçmesini sağlar.

Tartışmaları eyleme dönüştürün

Toplantı notlarınızdan doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ClickUp Yorumları ile

ClickUp Yorumları ile görevleri doğrudan toplantı notlarından takım üyelerine atayın. Belirsiz takipler yerine, takımınız belirli tartışmalarla bağlantılı, net ve eyleme geçirilebilir görevler alır, böylece ilerlemeyi izlemek ve hesap verebilirliği sağlamak kolaylaşır.

ClickUp Brain ile not alma ve özetlemeyi optimize edin

ClickUp Brain ile toplantı notlarını doğru bir şekilde oluşturun ve bunları görevler ve belgelere bağlayın

AI asistanı ClickUp Brain, proje yönetimi iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Toplantı transkriptlerinden, görevleriniz, projeleriniz veya belgelerinizle otomatik olarak eşleştirebileceğiniz ayrıntılı ve doğru toplantı notları oluşturmanıza yardımcı olur. Toplantılar için bu AI aracı, her şeyi tek bir yerde tutar; artık eski ChatGPT konularını aramanıza gerek yok.

ClickUp'ın Not Defteri içindeki AI yazma asistanı ve ClickUp Belgeleri, not alma deneyiminizi geliştirir ve tüm notlarınızı, belgelerinizi, takımınızı ve işlerinizi tek bir yerde birleştirir.

Not Defteri hızlı notlar ve kontrol listeleri için idealdir, ClickUp Belgeleri ise basit yapılacaklar listelerinden ayrıntılı blog gönderilerine, toplantı notlarına, proje yol haritalarına, toplantı gündemlerine, geriye dönük değerlendirmelere ve daha fazlasına kadar her türlü not alma işlemi için kullanılabilir.

ClickUp Clips ile eşzamansız toplantıları kolaylaştırın ✨

Takımınız eşzamansız (asenkron) çalışıyorsa, yani üyelerinizin aynı anda bir araya gelmesi gerekmiyorsa, ClickUp Clips mükemmel bir çözümdür.

Bu özellik, video güncellemelerini veya açıklamaları kaydetmenize olanak tanır ve AI bunları otomatik olarak yazıya dönüştürür. Bu şekilde, her takım üyesi canlı oturuma katılmak zorunda kalmadan toplantı notlarını veya güncellemeleri kendi programına göre inceleyebilir.

Transkripsiyonlu metinde arama yapın ve hatta Klipleri görevlere dönüştürerek, takımınız farklı saat dilimlerinde olsa bile tüm anahtar noktaların yakalanmasını ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayın.

ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile toplantı verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonları ile yapılandırılmış toplantı notlarını yakalayın, düzenleyin ve paylaşın

Üstüne üstlük, ClickUp kendi özelleştirilebilir ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile birlikte gelir. Bu şablon, çeşitli toplantı türleri için hızlı bir şekilde yapılandırılmış belgeler oluşturmanıza yardımcı olur. Müşteri brifingleri, haftalık çevik çevrimiçi toplantılar, 1:1 performans değerlendirmeleri ve daha fazlası için özel yapılar oluşturabilirsiniz.

Bu şablonla:

Daha iyi odaklanmak için ayrıntılı gündemleri kaydedin ve toplantıları yapılandırın

Anahtar tartışma noktalarını ve kararları gerçek zamanlı olarak kaydedin

Hesap verebilirlik için eylem öğelerini doğrudan toplantı notlarından atayın

Notları görevlere ve son tarihlere bağlayarak hiçbir takip işleminin kaçırılmamasını sağlayın

Korkudan Tamamlandı'ya — ClickUp ile Toplantı Not Alma Sürecinizi Dönüştürün

Bazı haftalar, katıldığınız her toplantının bir e-posta ile halledilebileceğini hissedebilirsiniz. Ancak toplantılar, fikirleri bir araya getirmek, sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve işleri halletmek için önemli yollardır. Tabii ki, dikkatlice belgelenmeleri şart! Toplantı belgeleri, ancak ayrıntılı, anlaşılır ve tüm paydaşlar tarafından erişilebilir oldukları takdirde yararlıdır.

Elbette, ChatGPT toplantı notlarınızı bir üst seviyeye taşımak için iyi bir araçtır. Ancak ClickUp ile tüm toplantı iş akışınız daha sorunsuz hale gelir.

Bir dahaki sefere bir toplantıdan çıktığınızda (veya sanal bir toplantıdan ayrıldığınızda), "Şimdi ne yapacağım?" diye düşünmeyeceksiniz, çünkü notlarınızı düzenlemiş, görevlerinizi atamış ve hedeflerinizi takip etmiş olacaksınız. ClickUp ile toplantılarınız tam olarak olması gerektiği gibi, verimli ve sonuç odaklı etkinlikler olarak işler. ClickUp ile bugün bir toplantı yapmayı deneyin! ClickUp'a ücretsiz kaydolun.