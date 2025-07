Potansiyel Müşterilerden Anlaşmalara: SDR ve BDR Rolleri Arasındaki Anahtar Farklılıklar

Bir kuruluşun gelir yaratma sürecinde, pazarlama araştırması, reklamcılık, halkla ilişkiler (PR), pazarlama, sosyal medya, etkinlikler, ortaklıklar, satış vb. gibi bir dizi rol yer alır.

Bir işletmeden işletmeye (B2B) organizasyonda, gelir takımı biraz daha basitleştirilmiştir. Özellikle teknoloji satışları ve SaaS şirketlerinde, gelir motoru pazarlama, satış ve müşteri başarısından oluşur.

Bu departmanlar arasında köprü görevi gören ve genellikle iç satış takımı olarak adlandırılan ekipte iki farklı rol ortaya çıkar: satış geliştirme temsilcisi (SDR) ve iş geliştirme temsilcisi (BDR).

SDR ve BDR tartışması çok uzun zamandır devam ediyor. Bazı kuruluşlar bu ikisini birbirinden ayırmaya özel bir faiz gösterirken, diğerleri aynı hedefe yönelik çalıştıkları için bu iki rolü birbirinin yerine kullanıyor.

Takımlarınızı nasıl yapılandıracağınıza karar vermeden önce, SDR ve BDR'ler hakkında temel bilgileri edinin.

SDR ve BDR rollerinin tanımlanması

Satış organizasyonu içinde, hem SDR'ler hem de BDR'ler farklı ve kritik roller oynar. İşte bu roller nasıl işliyor.

Satış geliştirme temsilcisi

SDR, gelen potansiyel müşterileri değerlendirmeye ve bunları hesap yöneticilerine aktarmaya odaklanır. Rolleri şunlardır:

Gelen potansiyel müşterileri inceleyin

Bunları satışa uygun potansiyel müşteriler (SQL) veya potansiyel müşteriler olarak değerlendirin

Potansiyel müşterilerle bağlantı kurarak ihtiyaçlarını anlayın

Potansiyel müşteri hakkındaki tüm bilgileri belgelendirin ve hesap yöneticilerine iletin

İş geliştirme temsilcisi

BDR, potansiyel müşterileri bulmaktan sorumludur. Rolleri şunlardır:

Soğuk satışlar gerçekleştirin

İş fırsatlarını belirleyin

Hizmet geliştirmeyi destekleyin

Satış ekipleriyle toplantılar ayarlayın

SDR'nin rolleri ve sorumlulukları, BDR'nin rolleri ve sorumluluklarından çok farklıdır. Aralarındaki farklılıkları çeşitli yönlerden inceleyelim.

SDR ve BDR'ler Arasındaki Anahtar Farklılıklar

SDR ve BDR arasında bazı temel ortak noktalar vardır. Her ikisi de satış liderliğine yükselme fırsatları sunan, kariyerin ilk aşamalarında yer alan roller. Genellikle her ikisi de satış takımının bir parçasıdır. Her ikisi de pazarlama ve müşteri başarısı ekipleriyle düzenli olarak işbirliği yapar.

Daha da önemlisi, bir SDR veya BDR olarak hedefiniz, kuruluş için gelir elde etmektir. Benzerlikler burada sona erer. İşte farklılıklar.

Odak alanları

SDR'ler gelen potansiyel müşterilere, BDR'ler ise giden kampanyalara odaklanır. Sonuç olarak, SDR'ler satışa dönüştürülecek potansiyel müşteriler yaratmaya ve onları beslemeye çalışırken, BDR'ler iş için cüzdan payını artırmaya yardımcı olan ilişkiler kurar.

Örneğin, pazarlama takımı bir varlık indirimi formunda bir potansiyel müşteri oluşturduğunda, satış geliştirme temsilcisi onlara yardım teklifinde bulunur ve bir konuşma başlatır.

Öte yandan, iş geliştirme temsilcisi, büyüme fırsatlarını belirlemek için mevcut müşteriler ve yeni pazarlar arasında araştırma yapar.

Satış döngüsüne katılım

SDR'lerin taktiksel görevi, dikkat çekmek, gereksinimleri belirlemek ve bunları hesap yöneticilerine (AE'lere) iletmektir. Anlaşmaları kapatmazlar. Bu, satış hunisinin en üst kısmına odaklandıkları anlamına gelir.

BDR'lerin stratejik görevi, trendleri izlemek, pazar araştırması yapmak ve potansiyel fırsatları belirlemektir. Potansiyel müşterilerle baştan sona ilgilenirler ve tüm döngü boyunca sürece dahil olurlar.

Metrikler ve hedefler

Bir SDR'nin hedefleri, daha fazla potansiyel müşteriyi satış borusunun aşağısına taşımaktır. Bu, şunları içerir:

Gönderilen e-postalar veya yapılan aramalar şeklinde erişim

Gelen potansiyel müşterilerden nitelikli potansiyel müşterilere dönüşüm oranları

Doğru yeterlilik oranı

Rezervasyon yapılan toplantı oranı

Bir BDR'nin hedefleri satış döngüsü boyunca yayılır. Bunlar şunları içerir:

Oluşturulan potansiyel müşteriler

Potansiyel müşteri dönüşüm oranı

Ortalama sipariş boyutu

Elde edilen gelir

Hadi özetleyelim.

Özellik SDR BDR Odaklanın Gelen pazarlama potansiyel müşterilerini niteliklendirme Dışa dönük potansiyel müşteri bulma Kapsam Satış hunisinin en üst kısmı Tam huni Amaç İş ilişkisinin temelini oluşturun ve AE'ye devredin İlişki kurun ve gelir elde etmek için bu ilişkiyi besleyin Rol Taktiksel, potansiyel müşterileri satış hunisinde ilerletmeye yönelik Stratejik, ilişki kurmaya yönelik Potansiyel müşteri sayısı Daha az potansiyel müşteri ile ilgilenin, ancak etkileşim için daha fazla zaman ayırın Daha az potansiyel müşteri ile ilgilenin, ancak etkileşim için daha fazla zaman ayırın Rol uygunluğu Karar verme sürecinde az sayıda paydaşın olduğu, düşük fiyatlı ürünler sunan kuruluşlar için en uygun çözüm Bilet boyutunun yüksek, kararların karmaşık ve paydaşların çok olduğu kuruluşlarda en iyisi

Kuruluşunuzun ürününe, ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak, SDR'lere, BDR'lere veya her ikisine birden ihtiyacınız olabilir. Gelin bunu inceleyelim.

SDR'ler ve BDR'ler: Doğru İç Satış Takımını Oluşturma

Satış geliştirme temsilcileri aşağıdaki durumlarda doğru seçimdir:

İyi bir marka bilinirliği ve faiz oranı oluşturan olgun bir pazarlama motoruna sahipsiniz

Çok sayıda gelen potansiyel müşteri var ve bunları satış hunisinin en altına kadar nitelendirecek birine ihtiyacınız var

İdeal müşteri profili (ICP) hakkında net ve somut bir tanımınız olur

Ürününüzün bilet boyutu nispeten küçüktür ve kararlar hızlı bir şekilde alınabilir

İş geliştirme temsilcileri aşağıdaki durumlarda doğru seçimdir:

Erken aşamadaki bir işiniz var ve hala pazarlama motorunuzu oluşturuyorsunuz

Uzun vadeli gelir fırsatları için yararlanılabilecek derin ilişkiler kurmak için satış takımlarına ihtiyacınız var

ICP'leri araştırıyorsunuz ve daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyacınız var

Ürününüzün bilet boyutu büyük ve birden fazla paydaş içeriyor

Ayrıca, çeşitli senaryolarda BDR ve SDR'lerin sağlıklı bir kombinasyonu en iyi sonucu verir.

Örneğin, bireylere, küçük işletmelere ve kurumsal müşterilere satış yapan bir SaaS ürünü sunuyorsanız, bireylere self servis hizmeti sunabilir, KOBİ'lere SDR'ler ve kurumsal hesaplara BDR'ler atayabilirsiniz.

Marka bilinirliği, pazarlama olgunluğu, ICP anlayışı vb. açısından ortada bir yerdeyseniz, SDR ve BDR'lerden oluşan bir takıma sahip olmak iyi bir fikir olabilir. Her durumda, bunların birlikte iyi bir şekilde çalışması gerekir.

SDR'ler ve BDR'ler Arasındaki İşbirliği

Günümüzde çoğu iç satış takımı, gelir elde etme çabalarını desteklemek için hem SDR'leri hem de BDR'leri işe almayı tercih ediyor. Ancak, işlerinin doğası ve ortak hedefleri göz önüne alındığında, çabalarında bazı örtüşmeler olabilir.

Örneğin, bir ödeme otomasyon aracı sattığınızı varsayalım. Bir SDR, bir kuruluşun pazarlama müdüründen bir potansiyel müşteri ile karşılaşabilir. Burada, ICP eşleşmese de, çalıştıkları kuruluş ürününüz için uygun olabilir.

Kariyer Yolları ve Beceriler

Yukarıda gördüğünüz gibi, SDR ve BDR rolleri benzer ancak farklıdır. Dolayısıyla, beceriler ve kariyer yolları da genellikle farklıdır.

İş deneyimi

SDR, gelen potansiyel müşterileri inceler, net parametrelere göre değerlendirir, ilk bağlantıları kurar ve temel gereksinimleri toplar. Güçlü bir süreç ve kontrol listeleriyle, yeni mezun veya kariyerinin başındaki bir profesyonel bile bu işi verimli bir şekilde yönetebilir.

Öte yandan, BDR'ler keşif amaçlı araştırmalar yapar. Potansiyel müşterileri belirlemek, bağlamsal olarak onlara ulaşmak ve faiz yaratmak için ustaca yöntemlere sahip olmaları gerekir. Bu, sektör ve pazarda daha fazla deneyime sahip birini gerektirir.

Eğitim ve destek

Satış geliştirme temsilcileri odaklanmış eğitime ihtiyaç duyarken, BDR'ler belirli bir düzeyde özgürlükle çalışabilme becerisine sahiptir.

Örneğin, her iki rol de bir dereceye kadar araştırma gerektirir. SDR, gelen potansiyel müşterinin özelliklerini, organizasyonunu ve olası ihtiyaçlarını araştırır. Bu nedenle, SDR'lerin açık ve adım adım bir sürece ihtiyacı vardır.

Öte yandan, iş geliştirme temsilcileri yeni pazarları inceler ve olasılıkları araştırır. Esnek bir çerçeve veya kılavuzlar yeterli olacaktır.

Girişim

SDR, gelen potansiyel müşteriler üzerinde çalışır, bu nedenle yalnızca gelen kutusunu temizlemek ve işini titizlikle yapmak için motivasyona ihtiyaç duyar. BDR ise, görünmeyen fırsatları tespit etmelidir. Karanlıkta yolunu bulmak için ağ oluşturma becerileri, proaktif bir zihniyet, daha fazla inisiyatif ve öz motivasyona ihtiyaç duyar.

Ancak, müşteri empati, öğrenme isteği, yaratıcılık, problem çözme, satış destek araçlarını rahat kullanma gibi özellikler her iki rol için de gereklidir. Bu sektöre girmek istiyorsanız, teknoloji satışına nasıl girileceğine dair bir başlangıç kılavuzu burada bulabilirsiniz.

Kariyer yolları açısından, SDR'ler ve BDR'ler çok büyük olanaklara sahiptir.

İlk olarak, hem SDR'ler hem de BDR'ler satış liderliğine doğru ilerleyebilir. Her ikisi de birbirlerinin rollerinde beceri ve yetkinlikler geliştirebilir ve önce satış müdürü, iç satış başkanı, bölgesel satış başkanı ve satış başkanı pozisyonlarına yükselebilir.

SDR'ler, gelen pazarlama takımına daha yakın olabilir ve onlara müşterilerin ne aradığı, hangi varlıkların en nitelikli potansiyel müşterileri oluşturduğu, hangi tür içeriklerin tıklanma aldığı vb. hakkında içgörüler sağlayabilir. Bazı beceri geliştirme eğitimleriyle, gelir operasyonları rollerine doğru ilerleyebilirler.

BDR'ler, temel araştırmaya geçerek pazarları, potansiyel sektörleri, ortaklıkları ve işbirliklerini belirleme konusunda güçlü yönler geliştirebilirler. Bireysel katkıda bulunanlar olarak büyük satışları üstlenebilir veya pazara giriş ekiplerine araştırma desteği sağlayabilirler.

💡Profesyonel İpucu: SDR veya BDR olarak bu yolu düşünüyorsanız, satış müdürünün bir gününü inceleyin.

