startup'lar için 10 İK Stratejisi (Örneklerle)

Diyelim ki bir teknoloji girişimi başlatıyorsunuz. Kodlama uzmanlarınız, yaratıcı beyinleriniz ve iş profesyonelleriniz hazır. Ancak sağlam bir İK planınız yoksa, yüksek işgücü devri, düşük moral ve yasal sorunlar gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Startup'lar için İK sadece işe alım ve işten çıkarma değildir; şirketinizin büyümesini ve kültürünü destekleyen güçlü bir temel oluşturmaktır. Bunu, takımınızı bir arada tutan, herkesin uyumlu, motive ve önündeki zorlukların üstesinden gelmeye hazır olmasını sağlayan yapıştırıcı olarak düşünün.

McKinsey'in araştırmasına göre, etkili İK stratejileriyle olumlu bir çalışan deneyimine öncelik veren kuruluşlar, 1,3 kat daha yüksek kurumsal performans elde ediyor.

Öyleyse, yeni kurulan şirketler için doğru İK'nın zorluklarınızı başarı fırsatlarına nasıl dönüştürebileceğini keşfedelim.

Startup'larda İK Departmanı Kurmak

Startup'ınızı kurdunuz ve işler tıkırında gidiyor. Ancak takımınız büyüdükçe, istediğinizden daha fazla İK ile ilgili görevle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Peki, ne zaman bir İK departmanı kurmalısınız? İşe alım, işe başlama, işten ayrılma veya çalışanların sorularını yanıtlama gibi yeni kurulan şirketlerin karşılaştığı zorluklarla boğuşuyorsanız, muhtemelen zamanı gelmiştir. Asıl işinize odaklanmak yerine gayri resmi bir İK yöneticisi olarak daha fazla zaman geçiriyorsanız, yardım almanın zamanı gelmiş olabilir.

İhtiyacınız olan rolleri ve sorumlulukları ve İK'nın mevcut takımınıza nasıl uyum sağlayacağını belirlemeye başlayın. Bu plan, yapılandırılmamış İK çabalarının yol açtığı kaosu önlemenize yardımcı olacaktır.

Bir planınız olduğunda, bir İK yönetim sistemi uygulamaya koyma zamanı gelmiştir. Bu yönetim sistemi, maaş bordrosunu yönetmek, performansı izlemek ve her şeyi düzenli tutmak için İK takımınızın güvenilir yardımcısı olacaktır. Biraz kurulum gerektirebilir, ancak uzun vadede size zaman ve zahmetten tasarruf sağlayacaktır.

Sisteminizi bakımını yapmayı da unutmayın. Düzenli güncellemeler ve ayarlamalar, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar. Net bir plan ve sağlam bir sistemle bir İK departmanı kurmak, yalnızca operasyonlarınızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda girişiminizin büyümesini de destekler.

Bir Start-up'ta Temel İK Sorumlulukları

Bir startup kurarken ilk aklınıza gelen şey bir İK takımı kurmak olmayabilir, ancak bu, türbülansları önlemek için çok önemlidir.

Startup'ınızı yolunda tutan temel İK sorumluluklarının özetini burada bulabilirsiniz:

Yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlama

İK'nın görevi, sürekli değişen istihdam yasaları ve düzenlemelerine ayak uydurmaktır. Bu, asgari ücret yasaları ve işyeri güvenlik gereklilikleri gibi her şeyi anlamak anlamına gelir

Örneğin, girişiminiz büyüyüp yeni bölgelere yayılırsa, İK departmanı yasal sorunları önlemek için farklı düzenlemelere uyumu sağlamalıdır.

İş sözleşmelerini ve kayıtlarını yönetme

İK, iş sözleşmelerinin tüm ayrıntılarını ele alır ve çalışanların performansını ve durum değişikliklerini titizlikle kaydeder. Her sözleşmeyi ve performans değerlendirmesini kendiniz takip etmek zorunda olduğunuzu düşünün - ne kadar baş ağrıtıcı olurdu!

Bu departman, tüm evrakların düzenli ve kolay erişilebilir olmasını sağlayarak hiçbir şeyin kaybolmamasını garanti eder.

İşe alım ve işten ayrılma prosedürlerinin uygulanması ve denetlenmesi

Yeni bir çalışanı işe almak, işe alım sürecinin ne kadar iyi yönetildiğine bağlı olarak sorunsuz veya zorlu bir süreç olabilir. İK, yeni çalışanlar için iş istasyonlarını kurmak ve onları takıma tanıtmak gibi hoş bir deneyim yaratır

Diğer yandan, işten ayrılma süreci de aynı derecede önemlidir. İşten ayrılma süreçlerini doğru yönetmek, ayrılan çalışanların iyi bir izlenim bırakmasını ve sorumluluklarının sorunsuz bir şekilde devredilmesini sağlar.

Ücret yönetimi, çalışan yan hakları ve bordro

İK, maaş bordrosu, sosyal haklar ve ücretlerin yönetimi konusunda büyük bir görevi üstlenir. İşte bu noktada İK yönetim araçları devreye girer. Bu araçlardan biri de Gusto'dur.

Gusto, maaş bordrosu işlemlerini, sosyal hakların yönetimini ve vergi beyannamelerini halleden süper verimli bir asistanınız varmış gibi. Örneğin, Gusto ile doğrudan para yatırma işlemlerini ayarlayabilir, sağlık sigortası kayıtlarını yönetebilir ve çalışanların sosyal haklarını tek bir yerden halledebilirsiniz.

Başarılı bir girişimci için insan kaynakları stratejisinin anahtar unsurları

Sağlam bir İK stratejisi, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve tüm parçaların uyum içinde çalışmasını garanti eder. Sorunlar ortaya çıktıkça bunları çözmek için uğraşmak yerine, takımınızın uyum içinde çalışmasını ve operasyonlarınızın verimli olmasını sağlayan bir strateji oluşturursunuz.

İK'yı girişimin stratejik hedefleri ve kültürüyle uyumlu hale getirme

Başarılı bir İK stratejisinin özü, onu girişiminizin hedefleri ve kültürüyle uyumlu hale getirmektir. Şirketinizin vizyonuna uygun en iyi İK uygulamalarını hayata geçirdiğinizden emin olun.

Startup'ınız inovasyonla ilgiliyse, İK'nız yaratıcılığın geliştiği ve yeni fikirlerin hoş karşılandığı bir ortam yaratmalıdır. İK çabalarınız iş hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Örneğin, Apple'ın eleme süreci yenilikçi sorularıyla ünlüdür.

Personel ihtiyaçlarını tahmin etme ve kapsayıcı bir işe alım süreci oluşturma

İnsan Kaynakları, işlerin yoğunlaşmadan önce takımınızda kime ihtiyacınız olacağını tahmin etmenize yardımcı olan bir kristal küre görevi görür.

Kapsamlı bir şekilde planlanmış işe alım ve oryantasyon süreci, geniş bir ağ oluşturmanızı ve startup'ınızın kültürünü ve yeteneklerini zenginleştirebilecek çeşitli yetenekleri şirketinize kazandırmanızı sağlar

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, kapasite planlamasında size yardımcı olabilir ve içgörülere dayalı bir işe alım planı tanımlayabilirsiniz

Çalışan el kitabı, politikalar ve prosedürler geliştirme

Bunu, takımınız için bir yol haritası oluşturmak olarak düşünün; yolun kurallarını belirleyen ve herkesin rollerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olan bir yol haritası.

Çalışan el kitabı, tatil politikalarından performans beklentilerine kadar her şeyi kapsayarak herkesin ne beklendiğini bilmesini sağlar ve karışıklık olasılığını azaltır.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu'nu kullanarak kapsamlı ve ilgi çekici bir çalışan el kitabı oluşturun. Davranış Kuralları, Kıyafet Kuralları, Çalışma Saatleri, ADA Konaklama ve İletişim Politikaları gibi boşlukları doldurulacak bölümler içeren önceden hazırlanmış bir belgeye grafikler ve emojiler ekleyerek daha etkileyici hale getirebilirsiniz.

ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu ile politika belgeleme sürecinizi hızlandırın

Performans yönetimi ve eğitim süreçlerinin ayarlanması

Performans yönetimi ve temel eğitim süreçlerini ayarlayarak, takımınıza parlamaları için ihtiyaç duydukları araçları ve geri bildirimi sağlayabilirsiniz. Düzenli performans değerlendirmeleri ve eğitim fırsatları, çalışanlarınızın bağlılığını ve gelişimini sürdürmelerine yardımcı olur.

Ücret ve tazminat

Rekabetçi bir ücret yapısı oluşturmak ve cazip avantajlar sunmak, en yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için çok önemlidir.

Ücret paketlerinizin sektör standartlarına uygun ve takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olduğundan emin olun. Esnek çalışma düzenlemeleri veya sağlık yardımları gibi avantajlar sunmak büyük bir fark yaratabilir.

startup'lar için 10 İK Stratejisi

İnsan kaynakları departmanınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için uygulayabileceğiniz 10 birinci sınıf strateji:

1. İşe alım sürecinizi kolaylaştırın

İşe alım süreciniz taze çırpılmış tereyağı kadar pürüzsüz olmalı. Adayların hesap oluşturmasını gerektirmeyen Greenhouse veya Lever gibi kullanıcı dostu platformlarla başvuru prosedürlerini basitleştirin.

Verimli bir montaj hattı kurmaya odaklanın, çünkü kimse yardım almadan bir yığın özgeçmişi incelemekle uğraşmak istemez. Örneğin, Dropbox, işe alım sürecini yapılandırılmış bir aday deneyimi ile basitleştirerek işe alım süresini neredeyse %30 oranında azalttı.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Zihin Haritalarını kullanarak işe alım sürecinizi görselleştirin ve bağlantıları kurun. Fikirlerinizi düzenleyin, silin veya yeniden düzenleyin; ardından bir düğmeye tıklayarak fikirlerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak vizyonunuzu eylem öğeleriyle bütünleştirin

2. Gelişen bir şirket kültürü oluşturun

Artık temel bilgilere sahip olduğunuza göre, festival kadar canlı bir şirket kültürü oluşturmaya odaklanın. Sanal happy hour'lar veya ofis içi oyun günleri gibi düzenli takım oluşturma etkinlikleri düzenleyin.

Zappos, çalışanlarını işlerine kendilerini tamamen vermeleri ve temel değerlerini pekiştiren sıra dışı etkinliklere katılmaları için teşvik eden benzersiz kültürüyle ünlüdür. Güçlü bir kültür, en yetenekli çalışanları çeker ve takımınızın bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutar.

3. Onboarding deneyiminizi geliştirin

Yeni çalışanların işe alım sürecini "ormana hoş geldiniz" denemesi yerine iyi organize edilmiş bir tur rehberi deneyimine dönüştürün. Yeni çalışanlara şirketinizin kültürü ve rollerine ilişkin yapılandırılmış bir tanıtım sunun.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Şirket Kültürü Şablonunu kullanarak değerlerinizi kapsamlı ve merkezi bir biçimde oluşturun ve sergileyin.

4. Sürekli eğitim ve gelişim programları uygulayın

Sürekli eğitim ve gelişim ile takımınızın becerilerini keskin tutun. Düzenli atölye çalışmaları, çevrimiçi kurslar ve kariyer gelişim planları sunun.

Örneğin, IBM, çalışanlarının kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olan çeşitli öğrenme fırsatları sunan "IBM Skills Academy" programı aracılığıyla çalışanlarının gelişimine büyük yatırım yapmaktadır. Bu, çalışanlarınıza başarı için bir araç seti vermek gibidir, çünkü onlar büyüdükçe, girişiminiz de büyür.

5. Şeffaf bir geri bildirim sistemi oluşturun

Şeffaf bir geri bildirim sistemi kurun. Düzenli olarak yapıcı geri bildirim sağlayın ve çalışanları da düşüncelerini paylaşmaya teşvik edin.

Adobe'nin "Check-In" sistemi, performans yönetimi için harika bir örnektir. Yıllık değerlendirmelerin yerine çalışanların büyüme ve gelişimine odaklanan sürekli konuşmalar geçer. Bu sayede herkes kendi durumunu bilir ve konuşmaya kulak misafiri olmak yerine konuşmanın bir parçası olduğunu hisseder.

6. Performansı amaç odaklı yönetin

Performans yönetimi korkutucu bir kelime olmak zorunda değil. Sadece değerlendirmelere odaklanmak yerine, büyüme ve gelişime odaklı bir süreç oluşturun.

Netflix, yöneticilerin düzenli geri bildirim sağladığı ve çalışanların performans hedefleri belirlediği bir "özgürlük ve sorumluluk" kültürü kullanır. Düzenli performans kontrolleri ve hedef belirleme oturumları, herkesin yolunda ilerlemesine ve motivasyonunu korumasına yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: Daha büyük hedefler için bireysel OKR'leri belirlemenize yardımcı olacak ClickUp Hedefleri'ni kullanın. Çalışan alımından performansa kadar tüm İK hedeflerini izleyin.

ClickUp Hedefler ile hedeflerinizi tek bir yerden belirleyin, yönetin ve izleyin

7. Ücret ve yan hakları optimize edin

Ücret paketlerinizin rekabetçi ve takımınızın ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olun. Sağlık sigortası, emeklilik planları ve esnek çalışma seçenekleri sunun.

Örneğin, Buffer şeffaf maaş formülü ve esnek çalışma saatleri ve sınırsız tatil günleri gibi cömert sosyal haklarıyla tanınır. Bu, takımınızı mutlu etmek ve işlerine bağlı kalmalarını sağlamak için bir dizi avantaj ve sosyal haklar sunmak gibidir.

8. Verimlilik için İK teknolojisinden yararlanın

Maaş bordrosu, sosyal haklar ve uyumluluk gibi departmanınızın görevlerini basitleştirmek için İK teknoloji yığınınızı kurun.

Maaş bordro işlemlerini verimli bir şekilde yönetmek için Gusto'yu kullanan Whiz Consulting gibi şirketlerden ilham alın . Bu sayede , takımları idari görevler yerine stratejik büyümeye odaklanabiliyor. Tüm ağır işleri üstlenen süper akıllı bir asistan olarak İK teknolojisini kullanın.

9. İş-yaşam dengesini teşvik edin

Tükenmişliği önlemek için sağlıklı bir iş-yaşam dengesi teşvik edin. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma seçenekleri ve kişisel izinleri destekleyen politikalar uygulayın.

Örneğin, Microsoft Japonya, dört günlük çalışma haftasını uyguladıktan sonra verimlilikte %40 artış gördü. Esnek düzenlemeler sunmak, takımınızın işe yenilenmiş ve yeni zorlukların üstesinden gelmeye hazır olarak dönmesini sağlar.

Startup'ınız büyüyor, insan kaynakları politikalarınız da büyümeli. Şirket ve iş piyasasındaki değişiklikleri yansıtmak için politikalarınızı düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

Örneğin, Workable, gelişen kültürü ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak için politikalarını sık sık gözden geçirir. Her şeyin sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini korumak için yazılımınızı güncel tutmak önemlidir.

Bu stratejileri uygulamak, İK departmanınızın etkinliğini artıracak ve daha dinamik ve başarılı bir startup ortamına katkıda bulunacaktır.

Startup'larda İK Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Bir startupta İK yönetimi bazen tek tekerlekli bisiklet sürerken görevleri yerine getirmeye çalışmak gibi hissettirebilir. Her şey yolunda gittiğini düşündüğünüz anda yeni bir zorluk çıkar.

Dengenizi kaybetmemek için radarınızda tutmanız gereken en zorlu İK zorluklarından bazıları şunlardır:

Büyüyen bir şirkette İK sistemleri ve süreçlerini uygulama

Startup'ınız beklenenden daha hızlı büyüyor. Birdenbire, "giderken hallederiz" şeklindeki İK yaklaşımınız sallanmaya başlıyor ve özel bir İK takımına ihtiyacınız oluyor.

Zorluk nedir? Merkezi sistemler uygulayarak, daha fazla kişi eklediğinizde bile maaş ödemelerinden performans değerlendirmelerine kadar her şeyin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak.

Doğru İK teknolojisi yığınıyla, yeni çalışanlar ekibe katıldıkça sistemlerinizin sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini sağlayabilir ve manuel süreçlerin yarattığı kaosu önleyebilirsiniz.

Şirketi büyüme ve ölçeklenebilirlik için hazırlama

Büyüme harika bir şeydir, ancak küçük bir takımdan büyük bir organizasyona ölçeklendirme, çeşitli işe alım zorlukları ortaya çıkarır — nereden başlayacaksınız?

Pratik bir İK kontrol listesi bu geçişi basitleştirerek, politikalarınızın ve süreçlerinizin yeni çalışanların akınına ayak uydurabilecek kadar sağlam olmasını sağlar. Böylelikle, yeni kurulan şirketler için İK, bürokratik bir yük haline gelmeden gelişir.

Verimli İK kontrol listeleri oluşturmak için ClickUp Görev Kontrol Listesi'ni kullanın

Uygun yasal uyumluluk ve denetimlere hazırlık

Yasal uyumluluk, İK için sebze yemek gibidir. Çok eğlenceli değildir, ancak kesinlikle gereklidir. Buradaki zorluk, sürekli değişen yasalara ayak uydurmak ve her zaman denetime hazır olmaktır.

İK yazılımı, sürekli değişen düzenlemelerden sizi haberdar ederek ve her zaman denetime hazır olmanızı sağlayarak bu süreci basitleştirir. Entegre İK yazılımı ile yasal gereklilikleri verimli bir şekilde yönetebilir ve son dakika evrak işlerinin stresinden kurtulabilirsiniz.

İşgücü devrini azaltın ve çalışanların şirkette kalmasını sağlayın

Yüksek işgücü devri, girişimler için döner kapı gibidir; çalışanlar, takip edemeyeceğiniz kadar hızlı gelip gider. Buradaki zorluk, girişiminizi o kadar verimli hale getirmektir ki, çalışanlar ücretsiz kahve için değil, daha uzun süre kalmak için gelsinler.

Çalışanların kendilerini özel hissettikleri bir ortam yaratmaya odaklanın, sadece ping-pong masası olan başka bir startup değil. Ama endişelenmeyin. Bu zorlukların üstesinden tek başınıza gelmek zorunda değilsiniz.

Özel bir İK yönetim sistemi, çalışanların gelişimi ve bağlılığı için araçlar sağlayarak iş yerinizi kalıcı bir yer haline getirebilir.

Bir proje ve İK yönetim platformu olan ClickUp, yeni kurulan şirketlere, işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen özelliklerle İK ile ilgili projeleri yönetmek için güçlü bir araç sunar. İşe alım stratejisinin ana hatlarını belirlemekten takım işbirliğine kadar her şeyi kolaylaştırarak hedefleri izlemeyi, görevleri yönetmeyi ve iş akışlarını otomatikleştirmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ın İK Yönetimi platformuyla, tüm İK işlemlerinizi tek bir merkezden güvenli bir şekilde organize ederek, izleyerek ve denetleyerek basitleştirebilirsiniz.

ClickUp İK Yönetimi ile İK stratejilerinin uygulanmasını basitleştirin

İster işe alım sürecini kolaylaştırmak ister uyumluluk konusunda her şeyi kontrol altında tutmak isteyin, bu platform size destek olur.

Bu platform, yeni kurulan şirketinizde insan kaynakları stratejilerini yönetmenize nasıl yardımcı olabilir?

Merkezi İK verileri: Tüm çalışan bilgilerini, belgeleri ve kayıtları tek bir yerde saklayarak Tüm çalışan bilgilerini, belgeleri ve kayıtları tek bir yerde saklayarak ClickUp Dokümanlar'da kolay erişim ve yönetim sağlayın. Google E-Tablolar'ı yerleştirin, zengin biçimlendirme özelliklerini kullanın, yorumlar bırakın ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görev yönetimi: ClickUp Görevleri'ni kullanarak işe alım süreçlerini, oryantasyon görevlerini, performans değerlendirmelerini ve eğitim girişimlerini izleyin

Zaman takibi: ClickUp Zaman Takibi ile çalışanların çalışma saatlerini izleyin ve proje zamanını takip ederek kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini ve faturalandırılmasını sağlayın

Özelleştirilebilir iş akışları: İşe alım, oryantasyon, performans değerlendirmeleri ve işten ayrılma gibi İK süreçleri için özel iş akışları oluşturun

İşbirliği : Paylaşılan : Paylaşılan ClickUp Alanları aracılığıyla İK takım üyeleri ve çalışanlar arasında işbirliğini kolaylaştırın

Raporlama ve analiz: Çalışan devri, işe alım süresi ve eğitim tamamlama oranları gibi temel İK metrikleri hakkında raporlar oluşturun ve bunları Çalışan devri, işe alım süresi ve eğitim tamamlama oranları gibi temel İK metrikleri hakkında raporlar oluşturun ve bunları ClickUp Gösterge Panellerinde görselleştirin

Diğer araçlarla entegrasyon: ClickUp , maaş bordrosu ve başvuru izleme sistemleri gibi diğer İK araçlarıyla entegrasyon sayesinde İK süreçlerini basitleştirir

ClickUp, her üye, çevik veya şelale metodolojilerine dayalı projelerde faaliyetlerin ilerlemesini raporlayabildiğinden, birden fazla faaliyeti olan ve insan kaynaklarının izlenmesini gerektiren projeleri yönetmek için mükemmeldir.

ClickUp'ın Startup Proje Yönetimi platformu , yeni kurulan şirketlerin insan kaynakları stratejilerini önemli ölçüde geliştirebilecek çeşitli araçlar sunan bir başka özelliktir.

ClickUp Startup Proje Yönetimi ile girişiminizdeki İK süreçlerini yönetin

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Görevleri delege edin: Büyük İK projelerini takımınız için yönetilebilir görevlere bölün. Başlangıç ve son teslim tarihlerini atayın, öncelikleri belirleyin ve puanları dağıtın, böylece herkes bir sonraki adımlarını bilir

Agile Sprint'ler gerçekleştirin: Özelleştirilebilir Özelleştirilebilir ClickUp Sprint puan sistemi ile takımınızın iş yükünü optimize edin. Alt görevlerden puanları toplayın, bunları takım üyelerine atayın ve Sprint otomasyonunu kullanarak tekrarlayan kurulumları kolaylaştırın

: Çalışan alımından performansa kadar tüm İK hedeflerini belirleyin ve izleyin. Hedefleri görevlere veya metriklere bağlayın ve takımınızla birlikte anahtar başarıları kutlamak için dönüm noktaları belirleyin Hedefleri ve OKR'leri izleyin: Çalışan alımından performansa kadar tüm İK hedeflerini belirleyin ve izleyin. Hedefleri görevlere veya metriklere bağlayın ve takımınızla birlikte anahtar başarıları kutlamak için dönüm noktaları belirleyin

Rutin işleri otomatikleştirin: Rutin İK görevlerini otomatikleştirerek önemli işlere odaklanın. Rutin İK görevlerini otomatikleştirerek önemli işlere odaklanın. ClickUp Otomasyonları'nın sayısız özel otomasyon seçeneği ile görevleri otomatik olarak atayın, yorumlar yayınlayın, mülakat aşamalarıyla ilgili durumları güncelleyin ve daha fazlasını yapın

E-postaları yönetin: ClickUp E-posta ile siloları ortadan kaldırın ve iletişimi basitleştirin. Çalışanların işe alımı ve oryantasyonu ile girişimdeki gelişimleri için verimli stratejiler oluşturmak üzere işbirliği yapın

ClickUp, yeni başlayanlar için İK stratejilerini yönetmek için ücretsiz şablonlar da sağlar. Öne çıkan şablonlardan biri ClickUp'ın İK SOP Şablonu'dur. Bu şablon, tüm İK belgeleriniz için merkezi bir depo oluşturmanıza yardımcı olarak çalışan kayıtlarını düzenlemenizi, İK faaliyetlerini izlemenizi ve uyumluluğu denetlemenizi kolaylaştırır.

ClickUp'ın İK SOP Şablonu ile tüm İK belgeleriniz için merkezi bir depo oluşturarak İK süreçlerinizi basitleştirin

ClickUp'ın İK SOP Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Tüm İK politika ve süreç belgelerinizi tek bir düzenli depoda merkezileştirin

Çalışan kayıtlarını tek bir konumda güvenli bir şekilde saklayın ve yönetin, böylece girişiminizin performans yönetimini geliştirin

Tüm İK ile ilgili faaliyetleri zahmetsizce izleyin, takip edin ve denetleyin

İK görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmek için, bu İK SOP şablonunu "İlerleme Halinde", "Tamamlandı" ve "İnceleme Bekliyor" gibi Özel Durumlar ekleyerek geliştirebilirsiniz. Ayrıca, "Belge Kategorisi", "Atanan İK Yöneticisi", "Son Tarih" ve "Uyum Durumu" gibi Özel Alanlar ekleyerek temel İK ayrıntılarını düzenleyebilir ve takımınızın ilerlemesi ve uyum çabaları hakkında net bir genel bakış elde edebilirsiniz.

ClickUp ile Stratejileri Başarıya Dönüştürün

Şimdiye kadar, yeni kurulan şirketler için özel olarak tasarlanmış dinamik İK stratejileriyle dolu bir araç seti edindiniz. Destekleyici bir şirket kültürü oluşturmaktan İK yazılımı ve akıllı teknoloji çözümleri uygulamaya kadar, bu stratejiler İK departmanınızı başarıya giden yola sokacaktır.

Doğru yaklaşım, çalışan memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda organizasyonel büyümeyi de destekler.

İnsan kaynakları yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp, çalışan geri bildirimlerinin yönetiminden performans ölçütlerinin izlenmesine kadar insan kaynakları süreçlerinizi basitleştirmek için burada. Rakiplerinize ayak uydurmayın, onlara liderlik edin.

