TickTick mi, ClickUp mu: Hangi görev yönetimi uygulamasını seçmeliyim?

Düzenli ve odaklanmış kalmak gerçekten zor olabilir; doğru verimlilik aracını bulmak, kaosu ortadan kaldırmanın anahtarı olabilir.

Sürekli büyüyen yapılacak listeyi kontrol altına almanıza yardımcı olmak için tasarlanmış TickTick ve ClickUp gibi görev yönetimi yazılımlarını kullanın. Bu dijital görev yöneticileri, iş akışınızı basitleştirmeyi, verimliliği artırmayı ve günlük hayatın kaosuna düzen getirmeyi vaat ediyor.

Peki hangisini seçmelisiniz? Bu blog yazısında, ClickUp ve TickTick'i ayrıntılı bir şekilde karşılaştırarak özelliklerini ve fiyatlarını inceleyecek ve nihayetinde görev yönetiminde hangi uygulamanın üstün olduğunu belirleyeceğiz.

TickTick ve ClickUp: Doğru Görev Yöneticisini Seçmek İçin Hızlı Karşılaştırma

Özellik TickTick ClickUp Görev Yönetimi Basit listeler, öncelikler, Akıllı Listeler, yineleyen görevler Gelişmiş görevler, alt görevler, bağımlılıklar, otomasyonlar, 15'ten fazla görünüm İşbirliği Temel paylaşım; ücretsiz planında sınırlı görünümler Belgeler, yorumlar, etiketler ve bağlantılı görevler ile gerçek zamanlı işbirliği Görünümler ve Görselleştirme Ücretli planlarda Takvim ve Kanban Takvim, Pano, Gantt, Zaman Çizelgesi, Tablo, Beyaz Tahta dahil Entegrasyonlar Sınırlı (Slack, Gmail, Zapier) 1.000'den fazla entegrasyonlar AI Yetenekleri Hiçbiri Özetler, eylem öğeleri ve otomasyonlar için ClickUp Brain Zaman Yönetimi Pomodoro zamanlayıcı, alışkanlık izleme Zaman takibi, tahminler, zaman çizelgeleri, iş yükü görünümü Fiyatlandırma* Ücretsiz; Premium 35,99 $/yıl Ücretsiz; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/aydan başlar En Uygun Basit yapılacak liste ihtiyaç duyan kişiler Esnek, ölçeklenebilir görev yönetimine ihtiyaç duyan takımlar ve ileri düzey kullanıcılar

TickTick nedir?

TickTick aracılığıyla

TickTick, serbest çalışanlar ve küçük işler için tasarlanmış, kullanımı kolay bir verimlilik uygulamasına benziyor. Basit kullanıcı arayüzü, görevleri düzenli tutarak iş ve kişisel hedeflerinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırır.

Uygulamanın benzersiz özelliği, tek bir ekranda birden fazla görev listesini izleme kapasitesidir, bu da onu hayatın ve işin farklı alanlarında görevleri yöneten kişiler için oldukça kullanışlı hale getirir.

TickTick, esnek takvim ve Kanban panosu gibi gelişmiş özellikler sunarak hafif proje yönetimi için uygun hale getirir.

İş arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle işbirliği yapabilir, listeleri paylaşabilir, görevleri atayabilir ve görev geçmişini takip edebilirsiniz. Tek seferlik ve Yineleyen görevler için otomatik hatırlatıcılar ve beş takvim görünümü ile TickTick, yoğun programlar için görev yönetimini basitleştirir.

TickTick özellikleri

TickTick'in bazı anahtar özelliklerini inceleyelim:

Akıllı görev girişi ve yönetimi

TickTick aracılığıyla

TickTick'te görev oluşturmak ve yönetmek sadece esnek değil, aynı zamanda akıllıdır.

Yazmayı unutun — iPhone'unuzda TickTick ile Siri'yi etkinleştirerek sesinizi kullanarak kolayca görevler oluşturun. Android kullanıcısıysanız, telefon kilitliyken bile ana ekrandan görevler oluşturmak için Quick Ball özelliğini kullanın.

Tüm akıllı telefon kullanıcılarının erişebileceği TickTick bileşeninden son teslim tarihlerini ayarlayabilir, başkalarına görevler atayabilir, etiketler ekleyebilir ve görevleri öncelik sırasına koyabilirsiniz.

TickTick ayrıca doğal dil tarihlerini de anlar (bu özellik Smart Date Parsing olarak adlandırılır). "Bugün" veya "yarın" deyin ya da haftanın belirli bir gününü bahsetme, uygulama görevinin son teslim tarihini hızlı bir şekilde belirleyecektir.

Bunların yanı sıra, uygulama, verimliliği artırmak için özel etiket oluşturma ve e-postadan göreve dönüştürme özelliğine sahiptir.

2. Birden fazla uyarı ve hatırlatıcı

TickTick aracılığıyla

Uyanmak için altı alarm ayarlarsanız (sadece tedbirli olmak için), TickTick'in her görev için birden fazla uyarı ayarlama özelliğini seveceksiniz.

Bu özelliği öne çıkaran şey, özelleştirilebilir olmasıdır. Sadece birden fazla hatırlatıcıya sahip olmakla kalmaz, uyarıları tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Push bildirimleri, e-postalar ve hatta metin mesajları arasından seçim yapabilirsiniz.

TickTick, Android ve iOS kullanıcıları için konum tabanlı hatırlatıcılarla bir adım öteye geçiyor. İşe başlamadan önce meditasyon yapmak için bir teşvike ihtiyacınız varsa, masanıza oturur oturmaz tetikleyiciyle çalışan hatırlatıcılar ayarlayın.

3. Akıllı Liste ile görev organizasyonu

TickTick aracılığıyla

Görevlerinizi düzenlemek için kişisel bir asistan mı arıyorsunuz? TickTick'in Akıllı Listelerine göz atın.

Akıllı Listeler ile öncelik, son teslim tarihi, etiketler veya bulundukları liste gibi belirli kriterlere göre dinamik görev görünümleri oluşturabilirsiniz. Bunlar sadece statik listeler değildir; belirlediğiniz kriterleri karşılayan görevler olarak otomatik olarak güncellenirler. Görev görünümünüzü kişiselleştirilmiş ve güncel tutmak için sihir gibi bir özelliktir.

Bu özel Akıllı Listeler, görevleri konuma, iş türüne, ilişkilere veya son tarihlere göre gruplandırmanıza olanak tanır.

Görevleri yüksek, orta, düşük veya önceliksiz olarak önceliklendirin ve en önemli öğeleri vurgulamak için renk kodlaması ile tamamlayın. Görevleri zamana, başlığa, etikete, önceliğe veya özel filtrelerinize göre sıralayarak kolayca arayın.

4. Zaman yönetimini iyileştirmek için Pomodoro zamanlayıcı

TickTick aracılığıyla

TickTick, görev yönetimi yazılımına entegre bir Pomodoro Zamanlayıcı ile birlikte gelir.

Bu zamanlayıcı ile, mola vermeden önce ne kadar süre iş yapmak istediğinize siz karar verirsiniz. Pomodoro Tekniğini takip ederek, işinizi genellikle 25 dakikalık aralıklarla bölümlere ayırır ve aralarda kısa molalar verir.

İş yaparken sakinleştirici beyaz gürültü bile çalabilirsiniz, ancak ücretli planla daha fazla seçenek mevcuttur. Üye için bir bonus var: görevlerin ne kadar süreceğini tahmin edebilir ve bunu görev için harcanan gerçek süreyle karşılaştırabilirsiniz.

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 35,99 $/yıl

ClickUp nedir?

ClickUp, görevlerinizi ve projelerinizi zahmetsizce yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren güçlü, hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

AirBnB, Netflix ve Google gibi şirketlerin güvendiği bu platform, verimliliği artıran ve ş akışlarını kolaylaştıran özelliklerle birinci sınıf bir görev yönetimi çözümü sunar.

ClickUp, proje yönetimi, belge işbirliği, hatırlatıcılar, takvimler ve hatta gelen kutusu özelliklerini güçlü bir platformda sorunsuz bir şekilde birleştirir. Bu merkezi yaklaşım, birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha sorunsuz ş Akışı'nı destekler.

Kullanıcı dostu görev yönetimi paketi, verimli çoklu görevler ve her boyutlu projenin düzenlenmesine yardımcı olur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için son tarihleri olan özel görev akışlarını planlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, projenizin ilerleyişi hakkında ayrıntılı raporlar alabilir ve her şeyi net gösterge panellerinde düzenli tutabilirsiniz. Renk kodlu bir sistemle görevleri öncelik sırasına koyabilir ve en öncelikli öğeleri daha kolay tespit edebilirsiniz.

ClickUp ayrıca görev atamaları, alt görevler, bağımlılıklar, hatırlatıcılar, öncelikler, etiketler, yorumlar, dosya ekleri ve daha fazlasını içeren kapsamlı görev yönetimi özellikleri sunar. Bu sağlam fonksiyon, çeşitli sektörlerdeki her boyutlu takımlara hitap eder.

İster tek başına çalışan bir girişimci ister kurumsal bir şirket olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir.

ClickUp özellikleri

ClickUp, kapsamlı bir özellik seti ile giderek daha popüler hale gelen bir görev yönetimi yazılımıdır.

1. Çalışma alanınızı ve görevlerinizi kişiselleştirin

ClickUp Görevi ile tek bir çalışma alanında tüm takımınızın ilerlemesini atayın, izleyin ve takip edin.

ClickUp Görevleri, takımınızın veya projenizin ihtiyaçlarına özel Özel Alanlar ile görev akışlarınızı özelleştirmenize olanak tanır. Bu alanlar, öncelik düzeyleri, görev türleri, departmanlar veya diğer ilgili bilgiler gibi görevlerle ilgili ek verileri veya meta verileri yakalayabilir. Bu, görevleri daha etkili bir şekilde düzenlemenize ve filtrelemenize yardımcı olur.

Birden fazla kişiye görev atayarak ve yorum konuları oluşturarak takımınızla kolayca işbirliği yapabilirsiniz. Bu yorumları, her bir atanana kişi için özel talimatlar veya bağlamla kişiselleştirin. Yorumları eylem öğelerine dönüştürebilir ve paylaşılabilir ekran kayıtlarıyla zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Ön tanımlı görev durumlarına (ör. Açık, Kapalı) güvenmek yerine, ClickUp'ta takımınızın ş akışına uygun Özel Durumlar tanımlayabilirsiniz. Örneğin, "ilerleme", "İnceleme Bekliyor", "blok" veya "Beklemede" gibi durumlar olabilir. Bu, her görevin mevcut durumu hakkında daha fazla bağlam ve netlik sağlar.

Projelerinizde hızlıca gezinin ve işinizi farklı açılardan görün. Alt görevleri özel olarak ayarlayarak ihtiyacınız olan bilgileri doğru zamanda görüntüleyin. ClickUp, görevleri görselleştirmek ve yönetmek için çeşitli görünümler (ör. Pano, Liste, Takvim) sunar.

İster belirli bir proje ister günlük görevler olsun, bu özellik her türlü işi daha verimli ve daha iyi görünürlükle yönetmenizi sağlar. Çalışma alanınızı kişiselleştirebilir ve takımınız için en uygun görev türlerini tanımlayabilirsiniz.

2. Şablonlarla görevleri hızlandırın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile hepsi bir arada bir çerçevede görev yönetimini basitleştirin.

Her üyeye, projeye ve iş akışına uygun bir görev yönetimi şablonu ile en yüksek verimliliği sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu, takımların aşağıdakileri yapmasını sağlayan kapsamlı özelliklerle donatılmıştır:

Görevleri durumlarına, önemlerine veya takım bölümlerine göre yapılandırın ve kategorize edin.

Takım kapasitesini ve görevlerin ilerleyişini değerlendirerek ş akışlarını izleyin ve iyileştirin.

Çeşitli gruplar arasında görevlerin planlanması, dağıtılması ve yürütülmesi konusunda sorunsuz bir şekilde birlikte işleyin.

3. ClickUp Brain ile yineleyen görevleri otomasyonla gerçekleştirin

Önemli işlere odaklanırken, tekrarlayan ve sıradan görevleri ClickUp brain ile halledin.

ClickUp Brain, görev yönetiminde işiniz için yardımcı bir cin gibidir. Sadece birkaç tıklama ile doğal dil komutlarını kullanarak neredeyse her şeyi otomasyon hale getirebilir ve takımınızın önemli görevlere odaklanmasını kolaylaştırabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, proje yönetimi hedeflerini ayar yapmak ve izleme çok kolaydır.

Bu AI aracı, toplantı notlarını veya proje güncellemelerini hızlı bir şekilde özetleyebilir ve belgelerden ve görevlerden eylem öğeleri ve içgörüler oluşturabilir. Önceden yapılandırılmış başlıklar ve tablolarla AI, proje yöneticilerinin iyi organize edilmiş içeriğe sahip olmasını sağlar.

Ama hepsi bu kadar değil.

ClickUp Brain ayrıca proje verilerini analiz edebilir, karar verme sürecini iyileştirebilir, proje maliyetlerini tahmin edebilir, kaynak tahsisini optimize edebilir, kapasite ihtiyaçlarını tahmin edebilir, takım yönetimini basitleştirebilir ve potansiyel riskleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

4. Görev Kontrol Listeleri ile süreçlerinizi optimize edin

Görev Kontrol Listeleri yardımıyla, bir görev içindeki yapılacaklar listelerinizden pratik ş akışları oluşturun.

ClickUp Görev Kontrol Listeleri, bir görev içinde basit yapılacaklar listeleri ve adımlar oluşturmanıza yardımcı olur. Kolay düzeni, sürükle ve bırak arayüzü ve iç içe geçmiş öğeleriyle Kontrol Listeleri, yapılacaklar listenizi siz ve takımınız için pratik iş akışlarına dönüştürür.

Görev Kontrol Listeleri, birden fazla tekrarlayan eylem içeren adımları veya görevleri listelemek için mükemmeldir. Günlük kontrol listelerinizi bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya tarayıcınızdan yönetebilirsiniz. Hatta işleri ilginç tutmak için özel biçim ve renkler eklemenize de izin verirler.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 19 $/kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına çalışma alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

TickTick ve ClickUp: Özelliklerin Karşılaştırması

Özellik TickTick ClickUp Takvim görünümü Yalnızca ücretli sürümde Evet Görev organizasyonu Basit ve temel; Akıllı Listeler ve çok öncelikli görevler içerir. Gelişmiş; görev ve hedefler ekleyebilir, görevleri gruplandırabilir, yorumlar atayabilir, bildirimleri ayarlayabilir ve 15'ten fazla görünümle her şeyi görselleştirebilirsiniz. İşbirliği Sınırlı; ücretsiz kullanıcılar Takvim ve Kanban görünümlerine erişemezler. Kapsamlı: belgeler oluşturun, bunları görevlere bağlayın ve doğru şekilde etiketleyin, böylece her şey otomatik olarak güncellenir. Entegrasyonlar Sınırlı; Slack ve Gmail ile bağlantı kurabilir 1000'den fazla entegrasyon AI Hayır Evet Analitik Sınırlı Gelişmiş Hatırlatıcılar Evet Evet Zaman takibi Evet Evet müşteri desteği Sohbet, e-posta Sohbet, e-posta, telefon, eğitimler

Hem TickTick hem de ClickUp, bireylerin ve takımların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan güçlü görev yönetimi özellikleri sunar.

Ancak, daha yakından incelendiğinde, özellikleri ve yaklaşımları farklıdır, bu da birinin sizin özel gereksinimlerinize daha uygun olabileceği anlamına gelir. Detaylara girip sundukları özellikleri karşılaştıralım:

1. Organizasyon

TickTick

TickTick'te görev organizasyonu basit ve temel düzeydedir. Akıllı listeler ve görevleri öncelik sırasına koyma seçenekleri, kullanıcılara görevleri organize etmek ve doğru kişilere atamak için basit yollar sunar. Ayrıca, son teslim tarihi ekleyebilir, özel etiketler oluşturabilir ve sınırlı şablonlarını kullanarak işleri halledebilirsiniz.

ClickUp

Öte yandan, ClickUp, TickTick'in yapabildiği her şeyi ve daha fazlasını yapabilir. Hedef ve görevleri ayarlamaktan onları tek bir gösterge panelinde izlemeye kadar, bu platform fazladan çaba sarf ediyor.

Her seferinde yeni görev listeleri oluşturmak yerine, yineleyen görevleri şablon olarak kaydedebilir ve gelecekte kullanmak üzere koleksiyonunuza hemen ekleyebilirsiniz. Hazır bir şey istiyorsanız, geniş görev ve proje yönetimi şablonları kitaplığını kullanın.

Benzer görevleri bir araya getirin, yorumlar atayın, bildirimleri ayarlayın, aynı platformda yeni fikirler üretin ve her görev için tam olarak istediğiniz şekilde 15'ten fazla görünümü kullanarak izleyin.

2. İşbirliği

TickTick

TickTick, başkalarıyla işbirliği yapmak için mükemmeldir. İş projeleri veya diğer görevler için farklı kullanıcılarla listeleri paylaşabilirsiniz. Bu şekilde, listelerdeki görevler belirli takım üyelerine atanabilir ve sorumluluklar netleştirilebilir.

TickTick, görevlerde neler olup bittiğini görmenizi sağlarken, ücretsiz planındaki özellikleri sınırlıdır. Örneğin, Takvim ve Kanban görünümleri yalnızca premium üyelere ayrılmıştır.

Bu sağlayıcılar, devam eden iş akışlarının harika bir özetini sunar ve ilerlemeyi izler, ancak ücretsiz kullanıcılar bu özelliklerden yararlanamaz, bu da onları TickTick alternatifleri aramaya yönlendirir.

ClickUp

ClickUp, proje organizasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini güçlü bir platforma sorunsuz bir şekilde entegre ederek takım işbirliğini basitleştirir. Zengin, işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri oluşturma ve bunları doğrudan ilgili görevlere bağlama özelliği sayesinde takımlar, her adımda bağlam ve netlik sağlayan merkezi bir bilgi tabanını sürdürebilir.

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, belgeler için sezgisel etiket sistemidir. Bu sistem, takımların bilgileri kolayca sıralamasına, aramasına ve gezinmesine olanak tanır ve geleneksel dokümantasyon yöntemlerinde sıklıkla görülen dağınıklığı ve düzensizliği ortadan kaldırır.

ClickUp, görevleri, projeleri ve belgeleri net ilişkilerle atayarak, güncellemelerin ve değişikliklerin otomatik olarak tüm platformlara yansıtılmasını sağlar ve böylece herkesin senkronizasyon ve güncel kalmasını sağlar.

3. entegrasyonlar

TickTick

TickTick, entegrasyonlar konusunda ClickUp kadar yetkin değildir. Uygulama çeşitli cihazlarda (masaüstü bilgisayarlardan akıllı saatlere kadar) kullanılabilse de, yalnızca Slack, Zapier ve Gmail gibi birkaç platformla entegre olabilir.

Bu, günlük olarak birkaç platforma güvenen çapraz fonksiyonlu takımlar için sorun oluşturabilir. Sürekli uygulama değiştirmek genellikle verimliliği ve üretkenliği engeller.

ClickUp

ClickUp ise ClickUp entegrasyonları ile 1000'den fazla uygulamayla bağlantı kurabilir! Bu, işleri tamamlamak için birden fazla platformu kullanan takımlar için onu üstün bir seçim haline getirir.

Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak yerine, görevlerini ve projelerini tek bir ortak çalışma alanında bir araya getirebilirler. Bu, ş akışlarını daha sorunsuz hale getirerek verimli yönetimi ve üretkenliği artırır.

4. Fiyatlandırma

plan TickTick ClickUp Ücretsiz Sesle görev ekleme, E-postaları göreve dönüştürme, Akıllı tarih ayrıştırma, Rahatsız edici uyarılar, Akıllı liste Sınırsız görev, Beyaz tahta, İşbirliğine dayalı belgeler, Kanban panoları, Her şeyi göster, Takvim görünümü, Özel Alanlar Ücretli 1 plan: Premium. Tüm ücretsiz özelliklerin yanı sıra şunları içerir: Takvim görünümü, Üçüncü taraf takvim abonelikleri, Kanban görünümü, Özel filtreler, Düzenleme geçmişi, İlerleme izleme 3 plan: Sınırsız, İş, ve Kurumsal Sınırsız İş Enterprise Her şey ücretsiz, ayrıca zaman takibi, izinli misafirler, sınırsız entegrasyonlar, takımlar, form görünümü, yapay zeka Sınırsız'daki tüm özelliklerin yanı sıra gelişmiş otomasyon, ayrıntılı zaman tahmini ile zaman takibi, zaman çizelgeleri, iş yükü yönetimi, gelişmiş genel paylaşım İş'taki her şeyin yanı sıra Gelişmiş izinler, Sınırsız özel roller, Alanlar için takım paylaşımı, İş yükünde özel kapasite

TickTick

TickTick'in fiyatlandırma planı oldukça basittir; ücretsiz ve ücretli sürümleri vardır, hepsi bu kadar. Bazıları bunu çok katı bulabilir, özellikle de ücretli plan özel filtreler gibi en gelişmiş özellikleri içeriyorsa.

Böyle katı bir fiyatlandırma planı, ölçeklenebilirliklerini destekleyecek belirli özellikler arayan büyük markaları uzaklaştırabilir.

ClickUp

Öte yandan, ClickUp'ın fiyatlandırma planları son derece esnektir. Uygun fiyatlıdır ve her boyutlardaki takım ve şirkete özel avantajlar sunar. Bu, müşterilere ölçeklenebilirlik ve tasarruf için geniş bir alan sağlar.

ClickUp'ın dört seviyesi vardır: ücretsiz, sınırsız, iş ve kurumsal. Mevcut işinizin boyutuna ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabilirsiniz.

Reddit'te TickTick ve ClickUp karşılaştırması

TickTick ve ClickUp arasında bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için, Reddit kullanıcılarının bu araçlar hakkında ne söylediklerine bakmaya karar verdik.

Bir kullanıcı, günlük tüm görevleri yönetmek için ClickUp hakkındaki görüşünü çok net bir şekilde ifade etti.

Kişisel ve iş yapılacak listem için ClickUp kullanıyorum. Kişisel kullanım için... daha karmaşık planlama ihtiyaçlarını karşılayabilir. İş için, yapılacaklar listemin izleme amacıyla kullanıyorum [sic]… Bazı kategorilerde Yineleyen görevlerim olduğu için, sadece o görevleri görmek istediğimde o listeyi görünüm alabildiğim için çok kullanışlı buluyorum.

Kişisel ve iş yapılacak listem için ClickUp kullanıyorum.

Kişisel kullanım için... daha karmaşık planlama ihtiyaçlarını karşılayabilir.

İş için, yapılacaklar listemin izlemeyi sağlamak için kullanıyorum [sic]… Bazı kategorilerde Yineleyen görevlerim olduğu için, sadece o görevleri görmek istediğimde o listeyi görünüm alabildiğim için çok kullanışlı buluyorum.

Diğerleri ise daha diplomatik bir yaklaşım sergileyerek seçimlerini ayrıntılı olarak açıkladı.

Tek ihtiyacınız hızlı ve basit bir yapılacak liste ve güvenilir bir uygulama ise, TickTick'i tercih edin. Daha fazla proje yönetimi özelliğine ihtiyacım olduğu için bu ikisinden Clickup'a geçtim. Evet, Clickup kıyaslandığında oldukça yavaştır, ancak görev zaman izleme, özel alanlar ve görevlerin daha ayrıntılı kategorizasyonu gibi özellikler kapsamlı bir yönetim için çok gereklidir.

Tek ihtiyacınız hızlı ve basit bir yapılacak liste ve güvenilir bir uygulama ise, TickTick'i tercih edin.

Daha fazla proje yönetimi özelliğine ihtiyacım olduğu için bu ikisinden ClickUp'a geçtim. Evet, ClickUp kıyaslandığında oldukça yavaştır, ancak görev zaman takibi, özel alanlar ve görevlerin daha ayrıntılı kategorizasyonu gibi özellikler kapsamlı bir yönetim için çok gereklidir.

Hangi Görev Yönetimi Yazılımı En Üstün?

Kazananı ilan etme zamanı geldi. 🏆

ClickUp ile TickTick arasındaki karşılaştırmada, ClickUp üstün geliyor.

TickTick görev yönetiminde mükemmeldir, ancak modern takımların ve bireysel kullanıcıların artan ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır. Basit arayüzü, özellikle daha fazla esneklik, özellik ve fonksiyon sunan yeni araçlarla karşılaştırıldığında sınırlıdır.

TickTick, ş Akışı otomasyonu, işbirliği, entegrasyonlar ve fiyatlandırma açısından yetersiz kalıyor.

Peki ya ClickUp? Bu uygulama sadece bu boşlukları doldurmakla kalmaz, çok daha fazlasını sunar. Günümüzün en özelleştirilebilir proje yönetimi yazılım araçlarından biridir ve size ve takımınıza tam olarak uyum sağlar.

Daha fazla kanıta mı ihtiyacınız var? Bugün ClickUp'a kaydolun ve özelliklerini ilk elden deneyimleyin.