2025'te Her Satış Profesyonelinin İhtiyacı Olan En İyi 10 Satış Kitabı

Satış dünyası sürekli değişiyor. AI gibi teknolojiler ve satış otomasyonu araçları sayesinde, şüpheciler satış işlerinin önümüzdeki 20 yıl içinde ortadan kalkacağını öngörüyor.

Ancak, insanlar hala satın alma kararlarını duygulara göre veriyor. İşte bu noktada satış yöneticileri fark yaratmaya devam ediyor.

Mükemmel satış profesyonelleri, satışa tamamlayıcı nitelikte çeşitli becerilere sahiptir. Bunlar arasında empatik dinleme, diğer takımlarla işbirliği ve alıcılara danışmanlık yapma sayılabilir. En iyi satış liderleri ayrıca duygusal zekalarını kullanarak takımın moralini yükseltir ve müşterilerle bağlantı kurar.

İyi haber mi? En iyi satış kitaplarından bazılarını okuyarak bu becerileri geliştirebilirsiniz. Satış yöneticileri ve takımları için 10 kitaplık bir liste hazırladık.

Geleneksel satış tekniklerinden satış performansını yönetmek için satış hızlandırma formüllerine ve büyüme zihniyetinden satış psikolojisine kadar, bu kitaplar hem yeni başlayanlar hem de deneyimli satış profesyonelleri için gerçek hayattan örnekler ve uygulanabilir tavsiyeler sunar.

Hadi başlayalım!

satış Profesyonellerinin Satış Becerilerini Geliştirmesine ve İyileştirmesine Yardımcı Olacak 10 Satış Kitabı

1. The Ultimate Sales Machine (En Üst Düzey Satış Makinesi)

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Chet Holmes

Yayın yılı : 2008

Tahmini okuma süresi : 15 saat

Önerilen seviye : Başlangıçtan orta seviyeye

Sayfa sayısı : 336 sayfa

Derecelendirme 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

*Satış trendleri gelip geçer. Tüm trendler şirketinize uygun değildir. Chet Holmes'un en çok satan kitabı The Ultimate Sales Machine, en kalıcı trendleri belirlemenize yardımcı olur.

Bu satış kılavuzunda, yeni satışlar yapmak ve tekrar eden müşteriler kazanmak için 12 strateji paylaşıyor. Stratejilerden birini bile uygularsanız, satışlarınızı ikiye katlayabilirsiniz.

Bu kitap, birinci sınıf müşterileri çekmek, en iyi yetenekleri işe almak ve satış yaklaşımınızı önemli ölçüde iyileştirmek için pratik satış becerileri ile donatır.

Holmes, satış ekibinin gerçek hayatta pratik yapmak ve satış süreçlerini optimize etmek için senaryoları etkili bir şekilde görselleştirmesine yardımcı olmak için basit günlük benzetmeler sunar.

Örneğin, ayakkabı satışı için bir satış konuşması kullanarak müşterileri nasıl eğiteceğinizi öğretir. Soğuk arama yaparak ayakkabı sattığınızda, bir avuç alıcıya satış yapabilirsiniz. Ancak, ayak ve sağlık hakkında ücretsiz bir broşürle potansiyel müşterilere ulaşırsanız, ayakkabı isteyenlere satış yapabilir ve gelecekteki müşterilerle bağlantı kurabilirsiniz.

Mevcut satış ekibinizin öğrendiklerini unutmaması için düzenli eğitimlerin önemini vurgulamaktadır. Onun sözleriyle, "Ustalık, 4000 şey yapmak anlamına gelmez; bunun yerine 12 şeyi 4000 kez yapabilirsiniz. "

Bireysel satış elemanları için, laf kalabalığından kaçınmak ve bunun yerine güvenilir bir danışman gibi davranmak gibi ipuçları paylaşıyor. Örneğin, bir çift ilk evini satın alırken, iyi bir satış elemanı sunumuna "Ev satın almak büyük bir karardır ve acele etmemelisiniz" diyerek başlayacaktır

Büyük şirketlerde karar vericileri hedefleme, müşterilerle iyi ilişkiler kurma, satış yönetimi ve zihniyetin yeniden programlanması konusundaki ipuçları, yönetim kurullarına ve pazarlama ve satış takımlarına yardımcı olacaktır.

"Pazara en fazla ve en iyi bilgiyi veren, sadece ürün veya hizmet satmak isteyenleri her zaman alt edecektir."

Anahtar noktalar:

Sadece bir ürün satmayın; tüm mağazayı satın ve satış döngülerini kısaltın

Satış kültürünüzde yüksek standartlar belirleyin

Büyük balıkları hedefleyin. En iyi potansiyel müşterileriniz satış zamanınızdan çok tasarruf etmenizi sağlayacaktır

İletişim becerilerinizi ve duygusal zekanızı geliştirin ve etkileşimlerinizi kişisel hale getirin

Bir şirket olarak satış stratejinizi, pazarlama taktiklerinizi, satış becerilerinizi ve şirketin satış süreçlerini mükemmelleştirin

Okuyucuların yorumları:

"Chet Holmes, uzun vadeli satış büyümesinin sanatını ustaca basitleştirmiştir. Kendisinin de söylediği gibi, 4000 strateji yerine 12 stratejide mükemmelleşmek için inatçı bir kararlılık ve odaklanma ile başlar. Yüksek değerli satış konuşmanızı ve satış stratejik hedeflerinizi oluşturarak en iyileri işe alın ve elde tutun. Bu kitap, günlük referans için mutlaka taşımam gereken kitaplar listesine kesinlikle eklendi. Kesinlikle tavsiye ederim, hemen alın👍"

2. SPIN Satış

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Neil Rackham

Yayın yılı : 2021

Tahmini okuma süresi : 7 saat

Önerilen seviye : Başlangıçtan ileri seviyeye

Sayfa sayısı : 197 sayfa

Puanlar 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

Geleneksel satış yöntemlerine mi takıldınız? Büyük anlaşmaları kapatmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Cevabınız evet ise, büyük olasılıkla diğer çoğu satış elemanı ile aynı temel hatayı yapıyorsunuzdur. Müşteri odaklı bir satış sürecine geçmeniz gerekir.

SPIN Selling, Neil Rackham "karmaşık satışlar", yani premium veya yüksek değerli ürünlerin satışı ile ilgili zorlukları ele almaktadır. Kitabın bölümlerinden biri olan "Küçük Balık Yemleri Köpekbalıklarında İşe Yaramaz" başlıklı bölümde, premium müşterilerin ihtiyaçlarını iyi araştırıp anlamadığınız sürece başarıya ulaşamayacağınız belirtilmektedir.

Satış stratejisini uygulamak için yazar, takımların satış konuşmalarında aşağıdaki dört alanda doğru soruları sormalarını sağlayan SPIN satış çerçevesini önermektedir:

Durum: Bu sorular, potansiyel müşterinin temel hedef ve amaçlarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Alıcının mevcut durumu, iş hedefleri ve çevresel faktörler hakkında daha derin bir fikir edinin

Sorun: Bu sorular, satış takımlarının potansiyel müşterilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamadaki zorluklarını derinlemesine incelemelerini sağlar. Örtülü ve açık fırsatların olduğu alanları belirlemeye yardımcı olurlar

İma: Bu takip soruları önceki adımda oluşturulmuştur. Satış temsilcisinin, potansiyel müşterinin karşılaştığı zorlukların hayatına veya işine nasıl olumsuz etkilediğine dair daha derin bilgi edinmesine yardımcı olur. Alıcının zihninde aciliyet hissi yaratmak için bunları kullanın

Gerekli sonuç: Potansiyel müşterinin işini veya işini değiştirmek veya dönüştürmek için olası çözümler hakkında sorular. Alıcıların ürün veya hizmetiniz hakkında kendi sonuçlarını çıkarmasını sağlamalısınız

SPIN soruları, satış yöneticilerini ve temsilcilerini satış başarısı için hazırlarken, pratik durumlarda kullanabilecekleri gelişmiş satış stratejileri öğretir.

Kitap, yazarın 12 yıl boyunca 23 ülkede 10.000 satış elemanının yaptığı 35.000'den fazla satış görüşmesini inceleyerek elde ettiği bulgulara dayanmaktadır. Yazar, bu bulguları, faizi artırmak için ürün faydalarını listelemek ve açıklamak veya satış konuşmalarında açık uçlu sorular sormak gibi çeşitli satış mitlerini çürütmek için kullanıyor.

Bu kitap, konuşmalar için katı bir satış senaryosunu takip etmekten ve satış psikolojisi geliştirmekten ziyade durumu anlamaya önem veren satış kitaplarından biridir.

"İmplikasyon Soruları, müşterinin sorununu ele alır ve bunun etkilerini veya sonuçlarını araştırır. Göreceğimiz gibi, başarılı insanlar İmpikasyon Soruları sorarak müşterinin sorunun ciddiyetini veya aciliyetini anlamasına yardımcı olurlar."

Anahtar noktalar:

Tek seferlik satışlar yerine daha büyük satış başarılarına odaklanın ve önemli satış taleplerini karşılayacak beceriler geliştirin

Müşteri ihtiyaçları, daha büyük sorunlara yol açan küçük kusurlarla gelişir; müşterilerin örtük ve açık ihtiyaçlarını bilin

Özellikler örtük ihtiyaçları ele alır ve faydalar açık ihtiyaçlara çözümler sunar

Zor satışlarda acele etmeyin. Müşterilerinizi tanımak ve onlarla iyi ilişkiler kurmak için zaman ayırın

Okuyucuların yorumları:

neil Rackham'ın "Spin Selling" kitabı, basit ama etkili SPIN modeliyle geleneksel satış tekniklerinde devrim yaratan güçlü ve yenilikçi bir kaynaktır. Kitap, bu stratejileri gerçek hayattaki senaryolara uygulamada parlamaktadır ve satış sanatında ustalaşmak için pratik rehberlik sağlayan içgörülü vaka çalışmalarıyla doludur. Ancak, odak noktası daha çok yüksek değerli B2B satışlara uygundur ve SPIN konseptine yapılan tekrarlayan vurgu bazen ağır gelebilir

3. Satış Mıknatısı: Soğuk Arama Yapmadan Daha Fazla Müşteri Kazanma

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Kendra Lee

Yayın yılı : 2013

Tahmini okuma süresi : 19 saat

Önerilen seviye : Başlangıçtan orta seviyeye

Sayfa sayısı : 282 sayfa

Puanlar 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

How To Get More Customers Without Cold Calling (Soğuk Arama Yapmadan Daha Fazla Müşteri Kazanma) kitabında Kendra Lee, hem yeni hem de deneyimli satış liderlerinin uygulayabileceği satış potansiyeli belirleme sürecini adım adım anlatıyor.

Bu kitap, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha yüksek verimlilik için satışları nasıl otomatikleştirdiğini paylaşıyor. Kaynakları sınırlı bir satış müdürüyseniz, bu satış kitabı daha iyi satış yapmanıza yardımcı olacak çeşitli cazibe stratejileri sunuyor.

Üç adımlı süreci, satış hunisini şu şekilde basitleştirir:

Çekici stratejilerle daha fazla potansiyel müşteri oluşturun

Satış müdürlerinin potansiyel müşteriler oluşturmak için kullanabileceği 14 çekim stratejisi vardır. Bunlar genel olarak üç gruba ayrılır

Kişisel

E-postalar

Kişilikli mektuplar

Çeşitli seçeneklere sahip kartpostallar

Kişisel ağ oluşturma

Telefon kampanyaları

Dijital

E-bültenler

Makaleler ve bloglar

Sosyal ağ

Sosyal medya

Çevrimiçi Halkla İlişkiler

Çevrimiçi etkinlikler

İşbirliği

Yerel etkinlikler

Çevrimdışı Halkla İlişkiler

İttifak ortakları

Üç adımlı akıllı bir satış kampanyası yürütün

Şimdi, yerel etkinliklere bağlantı vererek, potansiyel müşterilerinize makul bir teklif sunarak ve hızlı hareket etmeleri için bir neden vererek satış yapmanız gerekiyor. Satış kampanyanız şöyle görünmelidir:

Dikkat çekici < Cazip teklif < Harekete geçirme çağrısı = SATIŞ

Tüm çabaları birden fazla çekici strateji ve satış kampanyasıyla birleştirin

Satış elemanları hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa birden fazla çekici stratejiye ihtiyaç duyarlar. Satış yaratmanın birçok yolu vardır, ancak bunları bir araya getirip hedefli kampanyalar yürütmelisiniz.

Satış liderleri, işin durgunlaşmasını önlemek için süreç optimizasyonuna da odaklanmalıdır.

Lee'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerde satış temsilcileriyle çalışma konusundaki değerli içgörüler, bu kitabı öne çıkarmaktadır. Başarı hikayelerini paylaşmanın yanı sıra, verimsiz bir şekilde yürütülen satış planlarının ve konuşmalarının tuzaklarını da hatırlatmaktadır.

Kitabı, satış profesyonellerinin kişilikleriyle ilgili zorlukları ele almakta ve KOBİ işletme sahipleri, girişimciler ve giriş seviyesi satış temsilcileri için eşit derecede yararlıdır.

Ücretsiz destek araç seti, vaka çalışmaları, uygulaması kolay stratejiler ve satış taktikleri, çeşitli kişilik tipleri ve çoğu satış durumunda işe yarar.

"Potansiyel müşterileriniz bir sorun olduğunu fark ettiklerinde onların karşısında olmalısınız. Sizin rehberliğinizi ve önerilerinizi isteyeceklerdir. Onların cevapları haritalandırmalarına yardımcı olan güvenilir danışmanları olacaksınız."

Anahtar noktalar:

Çekme stratejileri, çeşitli medya kanalları aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi tutarlı bir şekilde ısıtmanıza yardımcı olur

Ürününüz hakkında farkındalık yaratın, potansiyel müşterilerinizin gözünde ön planda olun ve sizi seçmelerini sağlayın

Bölgenizi veya pazarınızı benzer ihtiyaçları paylaşan ve/veya benzer mesajlara yanıt veren grupların mikro segmentlerine ayırın. Bu şekilde, içeriği yalnızca bir kez oluşturmanız yeterlidir ve mesajlarınızı kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz

Okuyucuların yorumları:

"Satış dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda kitap okudum ve Kendra'nın ideal müşterileri çekmek için kanıtlanmış stratejiler sunduğu için bu kitabın mükemmel olduğunu düşünüyorum. Kitabı ve çevrimiçi kaynaklarıyla muazzam bir değer sunuyor. Satışlarınızı önemli ölçüde artırmak istiyorsanız, bu kitabı almalı ve stratejileri kullanmalısınız. "

4. Satışın Küçük Kırmızı Kitabı

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Jeffery Gitomer

Yayın yılı : 2023

Tahmini okuma süresi : 15 saat

Önerilen seviye : Başlangıç

Sayfa sayısı : 232 sayfa

Derecelendirme 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Satışların neden gerçekleştiğini biliyor musunuz?

The Little Red Book of Selling kitabına göre, satış, müşteriler satış elemanının onların ihtiyaçlarına gerçekten faiz duyduğuna ikna olduğunda gerçekleşir.

Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bunun yollarından biri, müşteriden sizden satın alma nedenlerini söylemesini istemektir. Bu, gelecekteki satışlarınızda kullanabileceğiniz satın alma nedenlerini ortaya çıkarmaya da yardımcı olur.

The Little Red Book of Selling, en gelişmiş satış stratejilerini paylaşmak için zeka ve mizahı kullanan satış kitaplarından biridir.

Örneğin, kitabın alt başlığını ele alalım: 12,5 Satışta Mükemmelliğin İlkeleri. Neden 12,5? Belki de Evrenin genel müdürü pozisyonundan istifa edin yazdığı içindir.

Satış elemanları, mücadelelerini akıllıca seçmeli ve zorluklarına odaklanmalıdır. Potansiyel müşterileriniz, ürün veya hizmetlerin değerini ancak bunları satan kişilerin değerini öğrendiklerinde anlayacaktır.

Yazar, sürekli ağ kurma, arkadaş edinme ve kişisel markalaşma yoluyla herkesin "satış zihniyetine" sahip olmasını teşvik ediyor.

İster B2C satış ekibinin bir parçası, ister pazarlama müdürü veya kurumsal bir şirketin satış müdürü olun, bu kitap size pratik bilgiler sunacaktır.

"Para tasarrufu değil, kâr ve verimlilik hakkında konuşun; size ne yapacağımı anlatma fırsatı değil, fikirler ve fırsatlar hakkında konuşun; onlar dostça yardım, cevaplar, verimlilik ve kâr istiyorlar."

Anahtar noktalar:

Potansiyel müşterilerinize yaklaşmadan önce işlerini iyice araştırın. En iyi hazırlanan satış elemanı kazanır

Önemli olan fiyat değil, değerdir. Satış elemanı müşterilere değer verdiğini gösterir ve onları bilgilendirmek için zaman ayırırsa, değer yaratır

İnsanların kendileri hakkında bilgi paylaşmalarını sağlamanın en iyi yollarından biri, onlara derinlemesine sorular sormaktır. Ürün veya hizmetiniz hakkında uzun uzun konuşmak yerine, potansiyel müşterilerinizi ve ihtiyaçlarını dinlemek için zaman ayırın

Okuyucuların yorumları:

"The Little Red Book of Selling", satış elemanlarına satışta nasıl daha iyi hale gelebileceğini öğreten standart satış tekniklerini içerir. Bana göre bu kitap daha çok "yeni başlayanlar" için yazılmış bir kitap ve daha fazla ve daha iyi satış yapmayı öğrenmek isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim.

5. Inbound Satış

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Brian Signorelli

Yayın yılı : 2018

Tahmini okuma süresi : 15 saat

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 230 sayfa

Derecelendirme 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Takip aramalarınızın veya soğuk e-postalarınızın işe yaramadığını hissettiğiniz oluyor mu? Sonra, birdenbire, potansiyel müşteri hiçbir mantıklı neden olmadan dönüşüm gerçekleştirir.

Brian Signorelli'nin Inbound Selling adlı kitabı, açıklanamayan satış yönetimi sorularına cevap veriyor. Yazar, HubSpot'un Global Satış Ortağı Programı'nın direktörüdür ve insanların ihtiyaçları acil hale gelene kadar satış temsilcileriyle konuşmadıklarını vurguluyor.

Signorelli, 2020 yılına kadar satın alma kararlarının %80'inin satış temsilcisi olmadan alındığı gibi bazı somut gerçekleri ortaya koyarak bu öncülü daha da güçlendiriyor. Ardından, zorlu satışlarda başarılı olan satış elemanlarının türü hakkında, yani öğrenmeyi seven, hedef odaklı eğitimciler hakkında güçlü bir argüman ortaya koyuyor.

Inbound satış, outbound satış sürecinin aksine, en alıcı alıcıları çeken, insan odaklı ve alıcı öncelikli bir satış yaklaşımını ifade eder.

Kitap, potansiyel alıcıları belirlemek ve segmentlere ayırmak ve bu stratejiyi satış döngüsünde uygulamak için Tanımla > Bağlantı Kur > Keşfet > Tavsiye Et metodolojisini önerir. Tüm satış profesyonellerini başarılı bir satış kariyeri için inbound satıcı olmaya teşvik eder.

Ayrıca, iş liderlerine, gelen satışları hedef almazlarsa performanslarının düşeceğini belirterek onları zorlamaktadır.

Inbound Selling, alıcının kontrolü elinde tuttuğu değişen müşteri psikolojisine uyum sağlamak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için yalın bir satış kılavuzudur. Kısa ve öz hikayelerle satış öğretmeye eğlenceli bir yaklaşım getiren kitap, aynı zamanda sizi yüksek performanslı bir satış profesyoneli olmaya yönlendirir.

Profesyonel ipucu? Yazarın HubSpot'ta çalıştığı dönemde gerçek e-postalarından oluşturduğu illüstrasyonlardan yararlanmayı unutmayın.

Bu satış kitabı, satın alma sürecine aktif olarak katılan B2B satış yöneticileri, inbound pazarlama uzmanları ve dijital pazarlamacılar için idealdir.

"Şirketi tanımlayan demografik bilgileri belgelemek yerine, potansiyel alıcınızın kafasına girmeye başlamanız gerekir."

Anahtar noktalar:

Her satış elemanı, satış taktiklerinin bir parçası olarak blog yazmalıdır, çünkü bu, güvenilirlik oluşturmaya ve satış deneyimini insancıllaştırmaya yardımcı olur

Öngörülebilir gelirlerin ötesine geçmek istiyorsak, satış ve pazarlama birlikte çalışmalıdır

Günümüzün alıcıları her zamankinden daha bilgili, bu nedenle satış elemanları satış yönetimi kodlarını geliştirmelidir

Satış döngüleriniz, alıcının yolculuğunu içermelidir

Okuyucuların yorumları:

"Hayatım boyunca pek çok satış kitabı okuduğum için, yeni bir kitap çıktığında neredeyse her zaman şüpheci yaklaşırım. Satış elemanı veya yöneticisiyseniz, bu kitaba bir göz atın; kariyerinizi geliştirmek ve becerilerinizi iyileştirmek için uygulanabilir yöntemler öğreneceksiniz. Ayrıca, bu sektörde çalışan herkesin bilmesi gereken, mesleğin geleceğine dair gerçekten ilginç bakış açıları da var. "

6. İçgörü Satışı

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Mike Schultz, John E. Doerr ve Neil Rackham

Yayın yılı : 2014

Tahmini okuma süresi : 17 saat

Önerilen seviye : İleri düzey

Sayfa sayısı : 256 sayfa

Puanlar 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Satış stratejinizi tamamen değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman Insight Selling'den başka bir yere bakmayın.

İçgörü satışı kavramı popüler hale gelmeden önce, Mike Schultz, John E. Doerr ve Neil Rackham, yıllık satın alma gücü 3,1 milyar dolar olan müşterilerin 700'den fazla B2B (işletmeler arası) anlaşmasını incelemeye başladı.

Sonuçlar şaşırtıcı olmasa da ilginçti: başarılı satış elemanları satışa farklı bir yaklaşım sergiliyor. Satış elemanları alıcılarla ilgili ve ilginç bilgileri paylaştıklarında, satışları gerçekleştirme olasılıkları daha yüksek oluyor. Bu bilgiler ürünle doğrudan ilgili değil, ancak alıcılara neden bu ürüne ihtiyaç duydukları konusunda ek bilgi veya bağlam sağlıyor.

Yazarlar, içgörü satışı "önemli fikirlerle satış fırsatları yaratma ve dönüştürme ve değişimi yönlendirme süreci" olarak tanımlıyor. Bu değerli kaynakta yer alan üç içgörü şunlardır:

Etkileşim içgörüsü : Satıcı, alıcıyla etkileşimler yoluyla içgörüler oluşturma formunda değer sağlar

Fırsat içgörüsü : Satıcının bildiği, ancak alıcının bilmediği belirli bir fikre odaklanın ve bu fikri takip ederek alıcıyı bilgilendirin

Bilişsel yeniden çerçeveleme: Alıcı bir ürün veya fikir hakkında kararını vermişken, satıcı konuşmaya yeni bilgiler katarak alıcıyı eğitir

Peki, başarılı satış elemanları bunları nasıl uyguluyor? Yazarlar üç aşamalı bir model öneriyor.

Seviye 1: Bağlantı kurun. Başarılı satış elemanları iki tür bağlantı kurar. Şirketin çözümlerini müşterilerin ihtiyaçlarıyla birleştirirler. İkinci olarak, alıcılarla insan olarak bağlantı kurarlar.

Seviye 2: İkna. Kazananlar, müşterileri en iyi yatırım getirisini elde edebileceklerine, risklerin yönetilebilir olduğuna ve satıcının mevcut seçenekler arasında en iyi seçim olduğuna ikna eder.

Seviye 3: İşbirliği yapın. Kazananlar, müşterilere yeni fikirler ve içgörüler hakkında bilgi vererek ve alıcılarla ortaklar gibi çalışarak işbirliği yapar.

Ayrıca, bu kitap RAIN (Rapport, Aspirations/Afflictions, Impact/Inquiry/Influence, New reality) ve PATHS (Present/Problem/Possibility/Paralysis, Assumptions, Truth, Hypothesis, Solutions) gibi ileri satış kavramlarını tanıtmaktadır

Bir uyarı: Bu satış kitabı yeni başlayanlar için değildir. İçeriğini iyi anlayabilmek için ürün veya hizmet satışı konusunda önemli bir deneyime sahip olmanız gerekir. Kıdemli B2B satış liderleri, pazarlama müdürleri ve iş geliştirme yöneticileri pratik tavsiyeleri daha kolay anlayacaktır.

"Satışta başarılı olanlar, ikinci sırayı alanlara göre neredeyse üç kat daha fazla yeni fikir ve bakış açısı ile eğitilir. İncelenen 42 faktör arasında, başarılı olanlar ile ikinci sırayı alanlar arasındaki en büyük fark, eğitim alma eğilimi idi."

Anahtar noktalar:

Değer önerisi üç unsurdan oluşur: yankı uyandırmak, farklılaşmak ve kanıtlamak. Satış elemanı ve satış deneyimi, değer önerisinin bir parçasıdır

Hikayeler sadık müşteriler yaratır. Alıcılar, gerçekler ve rakamlar kullanıldığında hikaye anlatımıyla 22 kat daha fazla satın alma eğilimindedir. Duygusal zekalarını kullanın

Alıcılar ürün ve hizmetleri değiştirilebilir olarak görürler, ancak mutlaka en düşük teklifi verenleri seçmezler

Okuyucuların yorumları:

"Mike Schultz ve John Doerr'un kitabı, günümüzün satış dünyasını tanımlayarak başladığında hemen ilgimi çekti. Müşterinizi tanıyın. İhtiyaçları teşhis etmenin ötesine geçin ve müşterilerinizin işini, hedeflerini ve karar verme süreçlerini daha derinlemesine anlamaya başlayın. Bunun için bilgi yeterli değildir; satış sürecinin her adımında içgörü sahibi olmanız gerekir. Bu kitap size bunun nasıl yapılacağını gösteriyor. "

7. İhtiyacınız Olan Tek Satış Rehberi

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Anthony Iannarino

Yayın yılı : 2016

Tahmini okuma süresi : 15 saat

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 240 sayfa

Derecelendirme 4,3/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Burada listelenen tüm satış kitapları arasında, masanızda her zaman bulundurmanız gereken tek referans kitabı budur. Neden mi? Çünkü isminin hakkını veriyor.

The Sales Blog kitabının yazarı Anthony Iannarino, doğru stratejilere sahip olan herkesin satış yapabileceğine inanıyor.

Only Sales Guide You'll Ever Need (İhtiyacınız Olan Tek Satış Rehberi) kitabında, her satış lideri veya satış elemanının en çok kafasını kurcalayan soruyu yanıtlıyor.

Neden sadece birkaç satış elemanı başarılı olurken, geri kalanı vasat sonuçlar alır? Bu, pazar, rekabet veya ürünle ilgili değildir. Satıcıyla ilgilidir.

Iannarino, 25 yıllık deneyimini bu kitaba aktarıyor ve başarılı bir satış elemanının satışa bir işlem olarak değil, değer oluşturma süreci olarak yaklaştığı sonucuna varıyor. Aradaki fark nedir?

İşlem bazlı satışlarda, şirketler ve satış elemanları ürün ve hizmetlerine, fiyatlandırma modellerine ve özelliklerine odaklanır. Müşteri, değeri kendisi bulmak zorundadır.

Değer katan bir işte, organizasyon müşterinin sorununa bir çözüm üretir. Satış elemanları ise çözümü uygulamanın sonuçlarına odaklanır. (Çözümün) fiyatının (müşteriye sağladığı) değere oranı 1:10 şeklinde müşteri lehine olmalıdır.

Kitap, aşağıdaki gibi çeşitli avantajları nedeniyle değer katan yaklaşımı tercih etmektedir:

Çekirdek pazar segmentinizi dikkatlice seçtiğiniz için daha küçük bir pazara sahip olacaksınız

Size fayda sağlamayan anlaşmaları reddedeceğiniz için, daha az sayıda ancak yüksek tutarlı/değerli anlaşmalar yapacaksınız

Her anlaşma, çok daha az müşteri edinme maliyeti ile çok daha yüksek kazanç sağlayacaktır

"Üç müşteri veya potansiyel müşteri listesi hazırlayın ve onları arayarak kişisel ve profesyonel yaşamlarında neler yaptıklarını öğrenin. Onlara satış yapmaya çalışmayın ve hiçbir şey istemeyin. Sadece onları önemsediğiniz için arayın. "

Anahtar noktalar:

Bir satış elemanı, rehavetten korkmalıdır. Bunun panzehiri inisiyatif almaktır ve bu, müşterilerinize ve onların sorunlarına önem verdiğinizi kanıtlar

İyi dinlemeyi öğrenin. Dinlerken amacınız anlamak olmalıdır. Müşteriniz konuşmasını bitirdikten sonra dört saniye bekleyin. Bu, onun daha fazla konuşmasını sağlayacaktır

Kim olduğunuz, ne yaptığınızdan daha önemlidir. Müşterilerinizin satın almak isteyeceği türde bir kişi olmalısınız

Okuyucuların yorumları:

"Anthony Iannarino, keşke ben yazsaydım dediğim kitabı yazdı. Satış kariyerimi üzerine inşa ettiğim ve takımlarıma öğrettiğim tüm temel kuralları içeriyor. Anthony, satışta başarılı olmak için gerekli olan temel bilgileri açık ve öz bir dille detaylandırıyor. Bu, kısa sürede modası geçecek yeni bir "satış çerçevesi" değil. Toplu sipariş verip danışmanlık müşterilerimle kullanmayı planlıyorum. "

8. En İyi Satış Liderleri El Kitabı

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Lisa D. Magnuson

Yayın yılı : 2019

Tahmini okuma süresi : 10 saat

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 204 sayfa

Puanlar 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)

Satış yöneticileri, işe yarayan bir satış kılavuzu mu istiyorsunuz? TOP Sales Leader Playbook, uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak eyleme geçirilebilir içgörüler içerir.

Yazar, ortalama satışınızın beş katı büyüklüğünde anlaşmalar kapatmak için adım adım bir süreci vurgulamaktadır. Sürekli başarı elde etmek için süreci tekrarlanabilir ve öngörülebilir hale getirmeniz gerekecektir.

Büyük kurumsal anlaşmalarda, satıcıların ve satış liderlerinin beceri düzeyleri arasında endişe verici bir uçurum bulunmaktadır.

Sonuç olarak, satış liderleri, verimsiz günlük görevlerle dikkatleri dağıldığı için karmaşık sözleşmelerde tek başarısızlık noktası haline gelirler.

Bu sorunu çözmek için Magnuson, satış sürecini dört kategoriye ayrılmış 16 anahtar adımda gösterir:

Satış Liderliği Oyunları Satış Metodolojisi Oyunları Satış Uygulamaları Satış Kültürü Önemlidir

Diğer satış kitapları stratejileri listelerken, Magnuson'un kitabı bu stratejileri satış araştırmalarındaki gerçek dünya deneyimlerinden oluşturmuştur. Stratejileri, 16 tanınmış düşünce liderinin içgörülerine dayanmaktadır.

Yazar, lafı dolandırmadan, büyük fırsatları yakalamak ve yüksek gelir artışı elde etmek için kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Bu içgörüler, her satış liderinin takımları için tekrarlanabilir bir büyük anlaşma motoru oluşturmasına ve büyük anlaşma kültürünü sistematik hale getirmesine yardımcı olacaktır. Kitap, kritik görevlere öncelik vermeyi, satış organizasyonu içindeki iletişimi artırmayı ve sözleşmeleri kapatmak için 5X anlaşma metodolojisini uygulamayı öğretecektir.

Satış başkan yardımcısı, pazarlama müdürü veya daha fazla satış kapatmayı hedefleyen bir CEO iseniz, bu kitap sizin için mutlaka okunması gereken bir kitap.

"Eğlence ve katılım için plan yapın. Eğlence ilham vericidir. Temalar, yarışmalar, ödüller ve zorluklar düşünün. Savaş odası strateji toplantılarına, iç iş incelemelerine (IBR) veya satış ekibiyle sahada çalışırken her yerde cesaret verin."

Anahtar noktalar:

5X anlaşmalar söz konusu olduğunda, genellikle üç ila beş rakip vardır. Hesap takımı, rekabet analizi ile rakipleri erken aşamada belirlemelidir. Proaktif ve reaktif bloklama hakkında düşünmelidirler. İlki, bu rakipleri yolundan çıkarmakla ilgilidir; ikincisi ise reaktif olarak onları bloklamakla ilgilidir

Teklifi hazırlamadan önce, takımınız kalıcı ilişkiler kurmuş olmalıdır. Potansiyel müşterilerin öncelikleri ile güçlü yönlerinin kesiştiği noktada yer alan Kazanma Temaları geliştirmeleri gerekir

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap, "5X" ortalama anlaşmalarınızı elde etmek için kanıtlanmış strateji ve taktiklere ilişkin ayrıntılı adım adım talimatlarla dolu pratik, uygulanabilir ve sistematik bir kılavuz olmakla birlikte, 41 satış başkan yardımcısıyla yaptığımız derinlemesine araştırmaya dayanmaktadır. Bu araştırma, satış liderlerinin ilgilendiği dört anahtar alanı ortaya çıkardı ve bu alanlar kitabın dört ana konusunu oluşturdu: Liderlik, Metodoloji, Uygulama ve Kültür. Ve doğrudan birincil araştırmalardan ve Lisa Magnuson'un liderlik kariyeri ve müşterilerle olan uzmanlığından elde edildiği için, satış liderlerinin sonuçlarda fark yaratmak için zaman ayırıp odaklanabilecekleri birkaç ana önceliğe de odaklanmaktadır. Bu gerçekten birinci sınıf ve çok ihtiyaç duyulan bir kitap. "

9. Buyology

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Martin Lindstrom

Yayın yılı : 2010

Tahmini okuma süresi : 15 saat

Önerilen seviye : Orta

Sayfa sayısı : 272 sayfa

Derecelendirme 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Time Magazine, Martin Lindstrom'un Buyology kitabında şöyle diyor: "Tüketicilerin logoları, reklamları, markaları ve ürünleri nasıl algıladıklarına dair büyüleyici bir bakış."

Bu çok satan satış kitabı, dünyanın dört bir yanından 2.000 gönüllünün katıldığı üç yıllık bir sinir pazarlaması araştırmasının sonucudur.

Satış elemanları için alıcı psikolojisi ve satış metodolojisi hakkında bir fikir verir. Yazar, insanları satın almaya iten faktörler hakkındaki yaygın mitleri sorgular ve duygusal zekanın daha fazla satış elde etmede nasıl yardımcı olduğunu açıklar.

O, şu gibi soruları ele almaktadır:

Bir ürünü gördüğümüzde diğer duyularımız (koku, dokunma ve işitme) da harekete geçebilir mi?

"Havalı" markalar çiftleşme içgüdülerimizi tetikleyebilir mi?

Seks gerçekten satışları artırır mı?

Bu öncüle dayanarak Lindstrom, beynimizdeki ayna nöronlarının, diğer insanların yaptıklarını taklit etmemize neden olduğunu kanıtlayan 1992 yılında maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmayı örnek olarak vermektedir.

İşletmeler, alıcıları cezbetmek için reklamlarla onların ayna nöronlarını kullanır. Ayna nöronlarımız, belirli eylemleri yapan insanların görüntüleri gibi "hedefli jestlere" tepki verir. Örneğin, güzel mankenlerin belirli bir marka kahveyi yudumlarken izlemek, bizi de aynısını yapmaya teşvik eder.

Bu nedenle, bir alıcının ihtiyaç ve isteklerini tetikleyen unsurları bilmek, satış elemanları için paha biçilmez bir değere sahiptir.

Lindstorm'un sunduğu bir başka ilginç kavram ise otomatik tepkileri tetikleyen kısayollar olan "somatik işaretçiler"dir.

Potansiyel müşteriler bir şey satın aldıklarında, beyinleri düşünce ve fikirleri işler ve bunları tek bir yanıtta özetler. Müşteriler aynı kararla tekrar karşılaştıklarında, bu "kısayollar" karar vermelerine yardımcı olur. Bu nedenle pazarlamacılar korkuyu kullanır ve daha fazla satış yapar.

Sonuç olarak, Buyology, satış konuşmalarında başarılı olmanın yolları gibi pratik tavsiyelerle dolu bir satış kitabıdır. Satış eğitmeni veya kıdemli satış müdürüyseniz, bilinçaltına yönelik mesajlar, duygusal zeka, cinsel referanslar, sorumluluk reddi beyanları ve sağlık uyarıları hakkındaki bilgiler de işinize yarayacaktır.

"Bir şeye marka adını verdiğimizde, beynimiz onu gerçekte olduğundan daha özel ve değerli olarak algılar."

Anahtar noktalar:

Satın alma kararlarının çoğu bilinçaltında verilir, bu da geleneksel anketleri pazar araştırması için yetersiz kılar. Bir ürün veya hizmetin başarısını tahmin etmenin en iyi yolu, nöropazarlama ve duygusal zekayı kullanmaktır

Koku veya dokunma gibi duyusal uyarımlar yoluyla verilen bilinçaltı mesajlar da son derece önemlidir

Alıcılar stresli veya korkmuş olduklarında hoş deneyimler ararlar. Büyük olasılıkla, bu deneyimleri yaşamak için bir ürün veya hizmet arayacaklardır

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap, satın alma alışkanlıklarımızı etkileyen faktörlerin bilimsel bir analizidir. Reklamcılıkta yaygın olan çoğu efsaneyi ortaya çıkarır ve pazarlamacıların düşünme sürecimizi nasıl etkilemeye çalıştıklarını ve tüketiciler olarak kendimizi nasıl korumamız gerektiğini yeni bir bakış açısıyla ele alır. Çok teknik olmayan bu kitap, şüphesiz akıllı bir okuma materyalidir."

10. Satmak İnsani Bir Şeydir

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Daniel Pink

Yayın yılı : 2012

Tahmini okuma süresi : 16 saat

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 272 sayfa

Puanlar 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Etrafınıza bakın. Öğrencilerini ders çalışmaya ikna eden bir öğretmenden, takımını performansa motive eden bir takım liderine veya yatırımcılara iş fikrini sunan bir girişimciye kadar, satış yapmayan satış örneklerini bolca göreceksiniz.

Bu satış kitabı, her profesyonelin zorlu satış işinde olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koymaktadır.

Önde gelen bir psikolog tarafından yazılan To Sell is Human, alıcı işlemin hayatını iyileştireceğini bildiğinde satışın nasıl daha kolay olduğunu açıklıyor. Başkalarına uyum sağlayın, kendi bakış açınızdan çıkın ve onların bakış açısına girin. Satış performansınızı bu şekilde artırabilirsiniz.

Bu kitap, Kendra Lee'nin The Sales Magnet kitabının tam tersi bir bakış açısını benimser ve ambivertlerin satış yönetiminde en başarılı olma şansına sahip olduğunu savunur. Potansiyel müşterilerle dinleme ve konuşma arasında denge kuran kişiler en iyi satış elemanlarıdır.

Satış performansını artırmak için Pink, alıcının beğenisini kazanmak için "stratejik taklit" öneriyor.

Bu konsept üç anahtar adımdan oluşur:

İzleyin: Potansiyel müşterinizin ne yapacağını gözlemleyin

Bekleyin: Gözlemlerinizi yaptıktan sonra doğru anı bekleyin

Wane: Karşınızdaki kişinin yaptıklarını ince bir şekilde taklit edin. Ardından, yaptıklarınızın daha az farkında olmaya çalışın ve karşınızdaki kişinin yaptıklarına dikkat edin

Kısacası, bu satış kitabı, bazı insanların satış için gerçekten yaratılmış olduğuna olan inancı güçlendirir.

"Başka birine daha fazla satış yapmak istediğinizde, yaptığınız işi bırakın ve gözlemleyin."

Anahtar noktalar:

İnternet sayesinde herkes bilgiye erişebildiğinden, dürüstlük ve hizmet satışın yerini almaktadır

Müşterilerle konuşurken "Evet, ve..." ifadesini kullanın. Bu, onların odaklanmalarını, olumlu ve ilgili kalmalarını sağlar

Satış oyununda reddedilmeleri asla kişisel algılamayın. Çoğu zaman, reddedilme nedenleri satıcının yeteneği ile ilgili değildir

Okuyucuların yorumları:

"Gerçekten dönüştürücü. Günümüzde herkes bir şeyler "sattığı" için herkes bu kitabı okumalı. Daniel Pink bu kitabı yazarak insanlığa büyük bir hizmet yaptı. Örnekleri, iyi araştırılmış önerilerinin çoğunu açıklığa kavuşturuyor. Bu kitabı satın almanızı ve iyice okumanızı şiddetle tavsiye ederim. "

Onur Ödülü

Satış Yönetimi Kodunu Çözmek

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Jason Jordan, Michelle Vazzana

Yayın yılı : 2011

Tahmini okuma süresi : 10 saat

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 272

Puanlar 4,4/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

En iyi satış kitapları listesi, Jason Jordan ve Michelle Vazzana'nın Cracking The Sales Management Code kitabından bahsedilmeden tamamlanmış sayılmaz.

Bu kitap, meydan okuyan satışlar için vazgeçilmez bir kaynaktır ve sizin ve takımınızın satış performansını daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

Yazarlar, satışın nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlatıyor:

Seçim: Yüksek potansiyelli satış elemanları işe almak

Strateji: Her hesap için içgörülü satış planları yapmalarına yardımcı olun

Beceri: Etkili satış görüşmeleri yapmayı öğretmek

Yeni satış dünyasında başarının üç yeni bileşenine:

Yönetim: Özellikle birinci kademe satış denetimi

Metrikler: Olağan faaliyet tabanlı yönetimin ötesine geçen metrikler

Metodoloji: Sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla iş yapmak

"Doğru satış elemanlarını işe almak, onları doğru şekilde görevlendirmek, doğru müşterileri hedeflemek ve doğru ürünleri satmak, uzun vadeli kurumsal sağlığın tek formülüdür."

Anahtar noktalar:

Koçluk yeteneği, motivasyonu ve role uygun satış elemanları işe alın

Hedef belirleme, geri bildirim ve düzenli oturumlar aracılığıyla koçluk yapın ve geliştirin

Sadece sonuçlara odaklanmak yerine satış faaliyetlerini izlemeye ve yönlendirmeye odaklanın

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitabı şimdiye kadar muhtemelen on kez okudum! Satış alanında çalışıyorsanız, içeriğe çok aşina olacaksınız, ancak yazarlar okuyucuya örnekler, uygulanabilir öğeler, günlük faaliyetler ve ölçütler için bir yapı sunmak konusunda harika bir iş çıkarmışlar. Yazarları tebrik ederim! Satış liderliği ekibimin her bir üyesi için birer kopya aldım, çok beğendiler!"

