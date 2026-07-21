12 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2026

เครื่องมือความร่วมมือกับลูกค้าแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ด้านหนึ่งคือ เครื่องมือแบบพอร์ทัล ที่ให้ลูกค้ามีพื้นที่แยกต่างหากพร้อมแบรนด์ของตนเอง ส่วนอีกด้านคือ เครื่องมือภายในที่มีสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแขก ที่ให้ลูกค้าเข้าถึงมุมมองที่จำกัดของพื้นที่ทำงานของคุณ
หากเลือกผิด คุณก็จะกลับสู่ปัญหาเดิม เช่น การอนุมัติที่สูญหาย เวอร์ชันไฟล์ที่ซ้ำซ้อน และขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงในข้อความตอบกลับที่ไม่มีใครเห็น
คู่มือนี้เปรียบเทียบ 12 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่ดีที่สุด โดยเน้นที่ปัจจัยสำคัญสำหรับงาน ภายนอก เพื่อให้คุณสามารถคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับระบบเทคโนโลยีของคุณ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|ราคา*
|จุดที่ ยังขาด
|Teamwork.com
|เอเจนซีขนาดกลางที่จัดการวงจรชีวิตลูกค้าที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น
|การเข้าถึงจากภายนอกแบบฟรีสำหรับแดชบอร์ด จุดสำคัญ และงานที่แบ่งปัน พร้อมด้วยตัวจับเวลาในตัวที่คำนวณค่าใช้จ่ายทรัพยากรเทียบกับงบประมาณ
|ราคาเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน (ชำระรายปี)
|ใช้การประมาณเวลาตามชั่วโมงแทน story points ทำให้ทีมพัฒนาแบบ Agile พลาดการวางแผนสปรินต์
|Moxo
|บริษัทในอุตสาหกรรมที่ได้รับการกำกับดูแล ซึ่งดำเนินการกระบวนการรับลูกค้าใหม่แบบใกล้ชิด
|จุดเข้าใช้ที่แยกตามแบรนด์สำหรับลูกค้าและผู้ขาย พร้อมด้วยขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่ายและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัส
|ฟรี; แพ็กเกจธุรกิจ $960/ปี
|เวอร์ชันเริ่มต้นมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อระบบ และไม่มีตัวจับเวลาภายในสำหรับการคิดค่าบริการตามชั่วโมง
|monday.com
|บริษัทการตลาดที่ต้องการการติดตามความคืบหน้าที่มีความชัดเจนสูงและใช้รหัสสี
|บอร์ดสถานะที่ใช้รหัสสีเพื่อแสดงให้เห็นความล่าช้าอย่างชัดเจน
|ฟรี; ราคาเริ่มต้นจาก $9/เดือน
|ไม่มีความเป็นส่วนตัวระดับคอลัมน์ จึงยากที่จะซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้รับจ้าง
|ClickUp
|ทีมข้ามหน้าที่ที่ต้องการขยายขนาดและรวมการดำเนินงานภายในกับงานสำหรับลูกค้า
|สิทธิ์ของแขกควบคุมอย่างแม่นยำว่าลูกค้าจะเห็นอะไร โดยรวมงาน เอกสาร การตรวจสอบแบบร่าง แชท และแบบฟอร์มไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว พร้อมทั้งมีแขกแบบดูเท่านั้นฟรี
|ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ทีมที่ใช้แอปแบบเฉพาะวัตถุประสงค์ต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพื่อตั้งค่า Spaces และสิทธิ์การเข้าถึง
|Asana
|ทีมขนาดเล็กที่ประสานงานกับจุดสำคัญของลูกค้าที่มีกรอบเวลาที่เคร่งครัด
|การติดตามความพึ่งพาที่ช่วยให้การส่งต่องานตามกำหนดเวลาเป็นไปตามแผน
|ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $10.99/เดือน
|ออกแบบมาเพื่อจัดการกับไทม์ไลน์ที่มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างหนัก; จำเป็นต้องมีโครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนเพื่อรักษาความสะดวกในการใช้งาน
|Basecamp
|เอเจนซีที่กำลังเติบโตและกำลังมองหาการกำหนดราคาแบบอัตราคงที่ (flat-rate) ที่ไม่มีข้อจำกัดจำนวนผู้ใช้ลูกค้า
|ราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อที่นั่ง สำหรับผู้ใช้ลูกค้าไม่จำกัด
|ฟรี; Pro $15/เดือน/ผู้ใช้; Pro Unlimited $299/เดือน
|ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดพอเพื่อจำกัดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนบอร์ดที่แชร์
|Slack
|ทีมวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างรวดเร็วและแบบเรียลไทม์
|ช่อง Slack Connect ฟรีที่ช่วยดึงพันธมิตรภายนอกเข้าร่วมการสนทนาแบบร่วมกัน
|ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $8.75/เดือน/ผู้ใช้
|การอัปเดตสำคัญอาจถูกมองข้ามในช่องสื่อสารที่มีปริมาณการส่งข้อมูลสูง; ระดับบริการฟรีจำกัดจำนวนประวัติข้อความ
|Google Workspace
|ทีมที่ทำงานแบบกระจายตัว ซึ่งต้องการเครื่องมือแก้ไขเอกสารร่วมกันกับลูกค้าที่น้ำหนักเบา แต่ต้องจัดการเอกสารจำนวนมาก
|การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์บนระบบคลาวด์ที่ช่วยขจัดวงจรการส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้ว
|ราคาเริ่มต้นที่ $7/เดือน (ชำระรายปี)
|ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเอกสารมากกว่าข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นแผ่นงานที่มีสูตรคำนวณจำนวนมากอาจทำงานช้าลงได้; การแจ้งเตือนระหว่างแอปอาจสะสมเพิ่มขึ้น
|Notion
|สตูดิโอสร้างสรรค์ที่ต้องการแดชบอร์ดลูกค้าและศูนย์รวมสินทรัพย์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
|บล็อกที่ยืดหยุ่นและการแบ่งแยก Teamspace เพื่อสร้างพอร์ทัลลูกค้าตามความต้องการ
|ฟรี; ราคาเริ่มต้นจาก $10/เดือน
|ฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจทำให้ระบบทำงานช้าลง; การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด
|FuseBase
|เอเจนซีที่ทำงานกับลูกค้าและต้องการพอร์ทัลแบบเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ลูกค้าเต็มรูปแบบ
|พื้นที่ในพอร์ทัลที่ออกแบบให้เหมือนเว็บไซต์ พร้อมการเข้าถึงผ่านลิงก์พิเศษ (magic-link) และความสามารถในการปรับแต่งแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ (white-labeling)
|ราคาเริ่มต้นที่ $32/เดือน (ชำระรายปี)
|เวลาโหลดช้า และไม่สามารถส่งออกข้อมูลโดยตรงไปยัง Google Sheets
|Zoho Projects
|ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและกำลังมองหาการอัปเดตข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่คุ้นเคยคล้ายกับโซเชียลมีเดีย
|ฟีดโครงการแบบโซเชียลมีเดีย สำหรับการอัปเดต ไฟล์ และความคิดเห็น
|ฟรี; แบบเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $4/เดือน
|มีคุณสมบัติครบครัน ทำให้การนำทางดูซับซ้อนกว่าเครื่องมือแบบมินิมัลลิสต์เมื่อใช้กับพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่
|Trello
|ผู้ทำงานอิสระและทีมขนาดเล็กที่ออกแบบกระบวนการทำงานกับลูกค้าให้เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วยภาพ
|กล่องจดหมายของคณะกรรมการที่แปลงอีเมลจากลูกค้าเป็นบัตรงานที่สามารถลากได้โดยอัตโนมัติ
|ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|ไม่มีความพึ่งพาในตัวระบบหรือระบบติดตามเวลาสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น
วิธีที่เราประเมินซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
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นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราประเมินซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือกับลูกค้าให้ลูกค้าภายนอกมีพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ ภายในระบบนี้ ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ แลกเปลี่ยนไฟล์ อนุมัติผลงาน และส่งข้อความถึงคุณ ได้ทั้งหมดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณ
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เหมือนกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับพนักงาน และต่างจากซอฟต์แวร์จัดการลูกค้า ซึ่งเน้นการติดตามความสัมพันธ์มากกว่าการทำงานร่วมกัน
จุดแตกต่างที่สำคัญ: เครื่องมือการทำงานร่วมกับลูกค้าที่ดีช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าจะเห็นอะไร ดังนั้นงานจึงยังคงถูกแบ่งปัน แต่พื้นที่ทำงานของคุณยังคงเป็นส่วนตัว
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกับลูกค้า
ให้คะแนนทุกเครื่องมือตามเกณฑ์ 9 ข้อ ได้แก่: แบบการเข้าถึงจากภายนอก, การแชร์ไฟล์และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัย, การอนุมัติและตรวจสอบ,การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ความโปร่งใสของโครงการที่ลูกค้าสามารถเห็นได้, การปรับแต่งแบรนด์ (white-labeling), การเชื่อมต่อกับระบบอื่น, ราคาสำหรับผู้ใช้ชั่วคราว, และความยากในการเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลภายนอกนั้นแตกต่างจากเครื่องมือภายในองค์กรที่เพิ่มที่นั่งสำหรับแขกเข้าไปอย่างไม่สมบูรณ์ นี่คือเหตุผลที่แต่ละจุดสำคัญต่อการทำงานกับลูกค้าโดยเฉพาะ:
- แบบการเข้าถึงจากภายนอก (พอร์ทัล vs. ผู้เยี่ยมชม vs. ทั้งสอง): กำหนดว่าลูกค้าจะเห็นส่วนใดของกระบวนการทำงานของคุณ พอร์ทัลคือพื้นที่ที่มีแบรนด์แยกต่างหากที่ลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบ ส่วนการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมจะนำลูกค้าเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณพร้อมข้อจำกัด
- การแบ่งปันไฟล์และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัย: ควบคุมว่าใครสามารถดู แสดงความคิดเห็น แก้ไข หรือดาวน์โหลดได้ สำหรับแต่ละไฟล์ ไม่ใช่เพียงแต่ละพื้นที่ทำงานเท่านั้น งานกับลูกค้าขึ้นอยู่กับเอกสารเป็นหลัก ซึ่งทำให้การแบ่งปันไฟล์ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- การอนุมัติและการตรวจสอบ: เก็บบันทึกการอนุมัติไว้อย่างเป็นเอกสาร แทนที่จะถูกฝังอยู่ในอีเมล ลูกค้าสามารถอนุมัติผลงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ได้ในที่เดียว และเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์ที่ดีที่สุดจะเก็บข้อเสนอแนะเหล่านั้นไว้พร้อมกับงาน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ลดการส่งไปส่งมาโดยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขและระดมความคิดร่วมกับคุณในเอกสารและกระดานไวท์บอร์ดที่แชร์ร่วมกัน
- ความโปร่งใสของโครงการที่ลูกค้าสามารถเห็นได้: แสดงสถานะ กำหนดเวลา และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ลูกค้าทราบ โดยไม่เปิดเผยงานย่อยภายในองค์กรหรือการสนทนาภายในทีม
- White-labeling และ branding: ใส่โลโก้ของคุณลงบนพอร์ทัล ไม่ใช่โลโก้ของผู้ให้บริการ สำหรับผู้ให้คำปรึกษาและเอเจนซี นี่เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์มืออาชีพ
- การเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อกับบริการเก็บไฟล์ แชท และปฏิทินที่ลูกค้าใช้อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ใครต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่น
- แบบการกำหนดราคาสำหรับแขกและลูกค้า: ให้ความสนใจกับส่วนนี้: บางเครื่องมือคิดค่าบริการตามจำนวนแขก บางเครื่องมือรวมค่าบริการสำหรับแขกไว้ในแพ็กเกจ บางเครื่องมือกำหนดจำนวนแขกสูงสุด และสำหรับงานกับลูกค้า ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจสูงกว่าค่าสมัครสมาชิกพื้นฐานอย่างมาก
- ความพยายามในการรับลูกค้าใหม่: กระบวนการรับลูกค้าใหม่ที่ราบรื่นจะส่งเสริมการนำระบบไปใช้; หากลูกค้าต้องผ่านการฝึกอบรมเพียงเพื่อโพสต์ความคิดเห็น ระบบก็จะถูกชะลอลง จับคู่เครื่องมือของคุณกับซอฟต์แวร์รับลูกค้าใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
หากคุณกำลังพิจารณาใช้พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์เฉพาะ วิดีโอนี้จะนำคุณไปสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ ดังนี้:
เครื่องมือความร่วมมือกับลูกค้าที่ควรลองใช้ในปี 2026
มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน12 ตัวที่ติดอันดับในรายชื่อนี้ ได้แก่ Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects และ Trello
แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นที่ต่างกันตามรูปแบบการใช้งาน และอาจมีข้อจำกัดในบางด้าน ทุกตัวเลือกด้านล่างนี้ได้รับการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกัน: เหมาะกับใคร, จุดเด่นคืออะไร, ข้อจำกัดคืออะไร, และราคาเท่าไร
1. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าของเอเจนซีในทีมขนาดกลาง)
หากทีมของคุณจำเป็นต้องประสานงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม Teamwork.com เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม มันให้สิทธิ์การเข้าถึงฟรีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อแดชบอร์ด จุดสำคัญ และงานที่แบ่งปัน ซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทบริการมืออาชีพที่ต้องการความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตโครงการที่ยาวนาน
สมมติว่าเอเจนซีการตลาดกำลังจัดการสร้างเว็บไซต์ ลูกค้าจะได้รับเชิญให้ตรวจสอบงานพัฒนาโดยตรง บันทึกความคิดเห็น หรือติดตามชั่วโมงการทำงานของโครงการภายในรายการที่แชร์ ผู้จัดการยังสามารถเปิดใช้งานตัวจับเวลาในตัวสำหรับงานแต่ละชิ้นได้ และแพลตฟอร์มจะคำนวณค่าใช้จ่ายทรัพยากรเทียบกับงบประมาณรวมโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- ป้องกันการสนทนาที่กระจัดกระจาย: สร้างช่องสนทนาชั่วคราวสำหรับโครงการระยะสั้น เพื่อแยกการสนทนาโดยอัตโนมัติ
- ลดงานบริหารจัดการแบบมือด้วย AI: ใช้ Teamwork AI เพื่อสรุปการอัปเดตโครงการ ร่างเนื้อหา และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ
- ค้นหาบริบทเบื้องหลังการตัดสินใจในอดีต: ค้นหาประวัติข้อความทั้งหมดเพื่อเปิดเผยเหตุผลโดยไม่ต้องต้องค้นหาในสายอีเมล
- อัปเดตงานจากช่องทางที่มีอยู่: เชื่อมต่อ Slack เพื่อแก้ไขรายการงานโดยตรง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัว
ราคา
- ข้อมูลพื้นฐาน: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Accelerate: 24.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Optimize: ราคาตามความต้องการ
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,150 รายการ)
- Capterra: 4.5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
จุดอ่อนของ Teamwork.com: ทีมพัฒนาแบบ Agile จะพบปัญหาในการปรับใช้ เนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้การประมาณเวลาเป็นชั่วโมงแทนที่จะใช้ story points นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังขาดระบบจัดการ backlog ขั้นสูงและกระบวนการทำงานที่ละเอียดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของข้อผิดพลาด
ข้าม Teamwork.com ไปหาก: ทีมของคุณต้องการกรอบงานวางแผนสปรินต์แบบในตัว หรือจำเป็นต้องเห็นงานที่เสร็จสิ้นและงานที่กำลังดำเนินการอยู่พร้อมกันบนหน้าจอเดียว
ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ Teamwork.com?
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Teamwork.com จากผู้รีวิว G2 คนนี้:
สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Teamwork.com คือความสามารถในการจัดการโครงการที่ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการติดตามงาน การจัดการเวลา เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติการรายงาน มันช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บรรลุกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ
สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Teamwork.com คือความสามารถในการจัดการโครงการที่ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการติดตามงาน การจัดการเวลา เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติการรายงาน มันช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บรรลุกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างสำเร็จ
2. Moxo (ดีที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการลงทะเบียนในพอร์ทัลลูกค้า)
Moxo ได้รับการออกแบบเพื่อนำการบริหารจัดการบัญชีลูกค้าเข้าสู่พื้นที่ทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยสร้างจุดเข้าใช้งานที่แยกต่างหากสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่ม ลูกค้าจะเห็นอินเทอร์เฟซพอร์ทัลเดียว ผู้ขายจะโต้ตอบผ่านเลย์เอาต์ที่แยกต่างหาก และทีมภายในจะอธิบายขั้นตอนการส่งมอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาการส่งมอบตั้งแต่วันแรก
บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดการกระบวนการรับสมาชิกใหม่ของพันธมิตร บริษัทจะแบ่งปันเอกสารประกอบรายการอสังหาริมทรัพย์และกำหนดเวลาการโทรเพื่อตั้งค่าภายในแอปมือถือ ตัวแทนใหม่สามารถลงนามเอกสารรับสมาชิกใหม่ได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัย และลายมือชื่อของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กร
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- ขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานประจำวัน: นำผู้ช่วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากทักษะภายในบริษัทมาใช้เพื่อจัดการงานประจำ
- ตรวจพบโครงการที่ติดขัดทันที: สอบถามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อระบุจุดคอขวด
- ปรับให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์องค์กรของคุณ: แทรกโลโก้และสีแบรนด์เฉพาะของคุณลงในทุกแดชบอร์ดที่แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น
- เร่งกระบวนการรวบรวมเอกสาร: ขอ รับ และจัดระเบียบไฟล์ของลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟล์แนบในอีเมล
ราคา
- ฟรี
- Business: $960/เรียกเก็บเงินรายปี
- Pro: 4,800 ดอลลาร์/เรียกเก็บเงินรายปี
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4.5/5 (รีวิวมากกว่า 170 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
จุดอ่อนของ Moxo: แพ็กเกจระดับเริ่มต้นจำกัดการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภายนอกและโฟลเดอร์เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ข้อจำกัดนี้ทำให้ต้องคัดลอกข้อมูลด้วยมือ ส่วนการขาดตัวจับเวลาภายในทำให้การรายงานเวลาช้าลง
ควรข้าม Moxo ไปหาก: การดำเนินงานของธุรกิจคุณต้องการการคิดค่าบริการตามชั่วโมงที่แม่นยำ หรือการบูรณาการกับระบบระดับพื้นฐานอย่างกว้างขวาง
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Moxo?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้ชื่นชมอะไรเกี่ยวกับ Moxo:
ผมชื่นชมประสบการณ์ลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงและออกแบบที่ใช้งานง่าย การสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มและแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าของเราได้นั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมของเรา นอกจากนี้ ทีมสนับสนุนลูกค้ายังตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่พึ่งพาได้ทุกครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือ
ผมชื่นชมประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นและออกแบบที่ใช้งานง่าย การสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มและแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมของเรา นอกจากนี้ ทีมสนับสนุนลูกค้ายังตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่พึ่งพาได้ทุกครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือ
3. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบภาพในเอเจนซีการตลาด)
หากทีมของคุณกำลังติดตามบัญชีลูกค้าผ่านสเปรดชีตที่กระจัดกระจายอยู่ปัจจุบัน monday.com จะแทนที่ด้วยบอร์ดสถานะที่มีรหัสสี คุณสามารถมองเห็นกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนและวางแผนให้เหมาะสม การอัปเดตจะเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง และคอลัมน์ผู้รับผิดชอบเฉพาะจะแสดงผู้รับผิดชอบงานโดยไม่ต้องจัดประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
เอเจนซีสร้างสรรค์ที่จัดการแคมเปญหลายช่องทางสามารถใช้บอร์ดที่แบ่งปันได้สำหรับพันธมิตรภายนอก คำขอสินทรัพย์ใหม่จะส่งมาผ่านแบบฟอร์มเว็บที่ฝังไว้ ซึ่งจะกรอกข้อมูลในแถวโดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดกำหนดเวลา ผู้จัดการบัญชีสามารถคลิกนาฬิกาที่ติดตั้งไว้เพื่อติดตามชั่วโมงที่คิดค่าบริการในการแก้ไข และข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงไปยังรายงานความคืบหน้าของลูกค้า
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- จัดระเบียบวันของคุณในมุมมองเดียว: รวมงานส่วนตัวจากทุกบอร์ดที่ใช้งานอยู่เข้าไว้ในไทม์ไลน์รายสัปดาห์เดียว
- เก็บบันทึกประวัติการติดต่อกับบัญชีอย่างครบถ้วน: บันทึกการโทร อีเมล และบันทึกการประชุมกับลูกค้าไว้ในบันทึกการติดต่อแบบรวมศูนย์
- แสดงว่าใครมีความจุว่าง: ประสานงานอย่างเป็นภาพบนคอลัมน์ไทม์ไลน์เพื่อตรวจสอบความพร้อมสำหรับงานลูกค้าใหม่
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการได้เร็วขึ้นด้วย AI: ใช้ monday AI เพื่อสร้างการอัปเดต สรุปงาน จัดประเภทคำขอ และช่วยสร้างกระบวนการทำงาน
ราคา
- ฟรี
- แพ็กเกจ Basic: 9 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ราคาปกติ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Pro: 19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 16,800 ราย)
- Capterra: 4.6/5 (รีวิวมากกว่า 5,900 รายการ)
จุดอ่อนของ monday.com: บอร์ดของ monday.com ไม่รองรับการจำกัดการดูข้อมูลในระดับคอลัมน์ ดังนั้นการซ่อนข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนจากผู้รับจ้างภายนอกบนบอร์ดที่แชร์กันจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า นอกจากนี้ เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของมันมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังต้องทำด้วยมือสำหรับตรรกะ if/then ที่ซับซ้อน ห่วงโซ่กฎที่ซับซ้อนเหมาะกว่าสำหรับทีมที่พร้อมลงทุนเวลาในการตั้งค่า
ควรข้าม monday.com ไปหาก: กระบวนการทำงานของคุณต้องการการควบคุมความเป็นส่วนตัวระดับคอลัมน์อย่างเคร่งครัด เมื่อแบ่งปันบอร์ดติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่กับพันธมิตรภายนอก
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ monday.com?
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ monday.com จากผู้รีวิว G2 คนนี้:
สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ monday Work Management คือความสะดวกในการดูงานได้ทันที ผมสามารถเปิดบอร์ดและภายในไม่กี่วินาทีก็เข้าใจได้ว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ งานใดกำลังรอการตอบกลับจากลูกค้า และงานใดล่าช้า ป้ายสถานะ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนดชัดเจนมาก จึงลดการคาดเดาและลดข้อความแบบ “ใครรับผิดชอบเรื่องนี้?” ใน Slack หรืออีเมลลงได้
สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ monday Work Management คือความสะดวกในการมองเห็นงานทั้งหมดได้ในพริบตา ผมสามารถเปิดบอร์ดและภายในไม่กี่วินาทีก็เข้าใจได้ว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ งานใดกำลังรอการตอบกลับจากลูกค้า และงานใดล่าช้า ป้ายสถานะ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนดชัดเจนมาก ทำให้ไม่ต้องเดาหรือส่งข้อความถามว่า “ใครรับผิดชอบเรื่องนี้?” ใน Slack หรืออีเมลบ่อยๆ
4. ClickUp (แพลตฟอร์มออลอินวันที่ดีที่สุดสำหรับงานกับลูกค้าและงานภายในองค์กร)
ทีมส่วนใหญ่จัดการงานกับลูกค้าในเครื่องมือหนึ่ง และงานภายในในเครื่องมืออีกตัว ClickUp ช่วยขจัดความแยกส่วนนั้น งาน, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แชท, แดชบอร์ด, การตรวจสอบต้นฉบับ และแบบฟอร์ม ทั้งหมดรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวประเภทผู้เยี่ยมชมแบบดูเท่านั้นและควบคุมสิทธิ์ช่วยให้คุณกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าสามารถเห็นอะไรได้บ้าง สำหรับการเข้าถึงโดยไม่ต้องล็อกอิน มุมมองที่แชร์แบบสาธารณะช่วยให้ใครก็ตามสามารถติดตามความคืบหน้าได้ผ่านลิงก์
นี่คือวิธีการทำงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทออกแบบแบรนด์ตั้งค่าโฟลเดอร์ ClickUp ของลูกค้าด้วยรายการ (List) สำหรับผลงานที่ต้องส่ง เอกสาร (Doc) สำหรับบรีฟและแดชบอร์ด ClickUpสำหรับติดตามความคืบหน้า ลูกค้าเข้าสู่ระบบ บันทึกคำอธิบายสำหรับการตรวจสอบบนไฟล์ออกแบบ (PNG, PDF หรือวิดีโอ) และส่งข้อความถึงทีมผ่าน Chat โดยลูกค้าจะไม่เห็นบอร์ดสปรินต์ภายในหรือการสนทนาของทีมเลย
ClickUp Formsรวบรวมคำขอสินทรัพย์ใหม่และสร้างงานอัตโนมัติในรายการที่ถูกต้อง ฟีเจอร์ Collaboration Detection แสดงให้ทราบเมื่อลูกค้ากำลังดูหรือแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ เอกสารจะถูกบันทึกอัตโนมัติประมาณ 1.5 วินาทีหลังจากที่ผู้ใช้หยุดพิมพ์ ทำให้การแก้ไขร่วมกันรู้สึกเหมือนเกิดขึ้นทันที
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- แทนที่การสื่อสารที่กระจัดกระจายด้วย Chat: เก็บการสนทนาให้สามารถค้นหาได้พร้อมกับงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ช่องChat ของ ClickUpที่กำหนดขอบเขตตามโครงการ
- เร่งกระบวนการส่งมอบงานให้ลูกค้า: อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติ งานประจำ การอัปเดตสถานะ และการส่งต่องานโดยใช้เวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- รับคำตอบทันที: ค้นหาข้อมูลในทุกงาน เอกสาร และแชทโดยใช้Brain MAXเพื่อสร้างสรุปโครงการ ค้นหาไฟล์ หรือร่างอัปเดตสถานะ โดยไม่ต้องค้นหาในโฟลเดอร์
- ส่งต่อคำถามประจำจากลูกค้า: กำหนดSuper Agentที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งลูกค้าสามารถ @mention เพื่อรับข้อมูลอัปเดต ค้นหาไฟล์ หรือติดตามงานที่ต้องดำเนินการ ช่วยลดภาระงานซ้ำๆ ของทีมคุณ
ราคา
คะแนน
- G2: 4.6/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4.6/5 (รีวิวมากกว่า 4,400 รายการ)
จุดอ่อนของ ClickUp: ความกว้างขวางที่ทำให้ ClickUp สามารถรวมเครื่องมือต่าง ๆ ได้ ก็หมายถึงการตั้งค่าเริ่มต้นที่มากขึ้น: ทีมงานที่มาจากแอปที่มีวัตถุประสงค์เดียวมักต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพื่อกำหนดค่า Spaces, views และสิทธิ์การเข้าถึง ก่อนที่จะใช้งานได้อย่างราบรื่น
อย่าใช้ ClickUp หาก: คุณต้องการพอร์ทัลแบบไมโครไซต์ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างเด็ดขาด และการสร้างพอร์ทัลดังกล่าวผ่านสิทธิ์ผู้เยี่ยมชมนั้นดูเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ ClickUp?
วิธีที่ ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์มแบบครบวงจรช่วยผู้รีวิว G2 คนนี้:
สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือมันรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ก่อนที่จะใช้ ClickUp ผมต้องจัดการการติดตามโครงการ งานกับลูกค้า และการประสานงานทีมผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่แยกกัน แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกรวมไว้ในระบบเดียว ผมสามารถจัดการโครงการของเรา ติดตามงานที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ตรงตามกำหนด และประสานงานทีมได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ การมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้นี้ถือเป็นความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดของเราในช่วงปีที่ผ่านมา
สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือมันรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ก่อนที่จะใช้ ClickUp ผมต้องจัดการการติดตามโครงการ งานของลูกค้า และการประสานงานของทีมผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่แยกกัน แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกรวมไว้ในระบบเดียว ผมสามารถจัดการโครงการของเรา ติดตามงานที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ตรงตามกำหนด และประสานงานทีมได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ การมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้นี้ถือเป็นความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดของเราในช่วงปีที่ผ่านมา
เรียนรู้วิธีเชิญและจัดการผู้เยี่ยมชมใน ClickUp:
5. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานตามไทม์ไลน์ในทีมขนาดเล็ก)
Asana ช่วยจัดระเบียบงานกับลูกค้าผ่านโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ซึ่งทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย ทีมงานสามารถเชิญลูกค้ามาร่วมทำงานในโครงการเฉพาะ รับความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับงาน และอัตโนมัติการอัปเดตประจำโดยไม่ต้องสร้างสายอีเมลที่ยาวเกินไป แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และขั้นตอนต่อไป
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการการฝึกอบรมลูกค้าสามารถใช้แม่แบบ Asana เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการรับพนักงานใหม่ (onboarding) ซึ่งจะสร้างงานที่เกี่ยวข้อง 40 ถึง 50 งานได้ทันที ระบบจะติดตามความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งต่องานภายในเกิดขึ้นตามกำหนดเวลา สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นบนบัตรงานแต่ละใบ อัปโหลดไฟล์โครงการ และแท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลบริบท
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- อัตโนมัติขั้นตอนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ: ใช้ตรรกะทริกเกอร์ที่กำหนดเองเพื่อย้ายการ์ดอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเฉพาะถูกปฏิบัติตาม
- เฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน: เปิดใช้งานแอนิเมชันแสดงความชื่นชมบนหน้าจอเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ทีม
- เตรียมตัวให้ทันกำหนดเวลา: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดเวลาเพื่อระบุปัจจัยที่ขัดขวางก่อนที่จะส่งผลให้งานล่าช้า
- ประหยัดเวลาด้วย AI: ใช้ Asana AI เพื่อสรุปโครงการ ระบุความเสี่ยง แนะนำขั้นตอนต่อไป และตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ
ราคา
- ส่วนบุคคล: ฟรี
- Starter: 10.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับขั้นสูง: 24.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,500 ราย)
- Capterra: 4.5/5 (รีวิวมากกว่า 13,400 ราย)
จุดอ่อนของ Asana: การอัปเดตแพลตฟอร์มบางครั้งจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีอยู่ ทำให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาหาวิธีแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์อื่น ผู้รีวิวยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อนำเมาส์ไปวางเหนืองาน ระบบจะเปิดงานนั้นขึ้นอัตโนมัติ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกเล็กน้อยในการใช้งานประจำวัน
ควรหลีกเลี่ยง Asana หาก: ทีมของคุณไม่มีโครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจน เนื่องจากฐานข้อมูลอาจกลายเป็นที่เก็บงานที่สับสนได้ง่าย
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Asana?
เหตุผลที่ผู้รีวิว G2คนนี้เห็นว่า Asana ใช้งานง่าย:
ผมพบว่า Asana ใช้งานง่ายและสะดวกมาก มันเหมาะอย่างยิ่งกับทีมขนาดเล็กของผม ผมชอบการผสานรวมแอปกับ Clockify ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้ผมและนักศึกษาฝึกงานได้มากในการรับเงินและติดตามชั่วโมงทำงานและใบลงเวลา ความโปร่งใสที่มันมอบให้ทีมของผมในการติดตามโครงการและงานของลูกค้ามีประโยชน์มากจริงๆ
ผมพบว่า Asana ใช้งานง่ายและสะดวกมาก มันเหมาะกับทีมขนาดเล็กของผมอย่างสมบูรณ์แบบ ผมชอบการผสานรวมแอปกับ Clockify ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้ผมและนักศึกษาฝึกงานได้มากในการรับเงินค่าจ้างและการติดตามชั่วโมงทำงานและใบลงเวลา ความโปร่งใสที่มันมอบให้ทีมของผมในการติดตามโครงการและงานของลูกค้ามีประโยชน์มากจริงๆ
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าแบบค่าบริการคงที่ในเอเจนซีที่กำลังเติบโต)
ระบบราคาแบบเหมาจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้สำหรับลูกค้า ทำให้ Basecamp เป็นตัวเลือกที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับเอเจนซีที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องการเพียงป้องกันไม่ให้ข้อมูลโครงการกระจัดกระจายไปทั่ว แพลตฟอร์มนี้แทนที่การสนทนาผ่านอีเมลด้วยกระดานข้อความแบบรวมศูนย์และรายการงานที่ต้องทำที่โปร่งใส ทีมภายในสามารถเพิ่มผู้ให้บริการภายนอกและลูกค้าเข้าสู่โครงการเฉพาะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการเอเจนซีสามารถใช้แดชบอร์ด Mission Control เพื่อตรวจสอบสถานะโครงการได้ทันที ทีมงานสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดแบบเข็มชี้เพื่อประเมินความคืบหน้าโดยไม่ต้องเปิดบอร์ดแต่ละบอร์ด ลูกค้าสามารถเข้าร่วมการสนทนาใน Campfire หรือตรวจสอบไฟล์ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซที่แชร์ร่วมกัน
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- ตรวจพบจุดคอขวดได้ทันเวลา: ติดตามว่างานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในขั้นตอนการวางแผนหรือขั้นตอนการดำเนินการโดยใช้ Hill Charts
- ลดการประชุมติดตามสถานะ: ตั้งการแจ้งเตือนติดตามสถานะแบบประจำเพื่อรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากทีมโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาสินทรัพย์ที่สูญหายได้อย่างรวดเร็ว: รวมไฟล์และคำแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่ยังใช้งานอยู่ไว้ในหน้าจอ Everything View เดียว
- เขียนอัปเดตโครงการแบบร่างได้เร็วขึ้น: ใช้ Basecamp AI เพื่อเขียนอัปเดตสถานะ ระดมความคิด และสรุปการหารือที่กำลังดำเนินอยู่
ราคา
- ฟรี
- Pro: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Pro Unlimited: 299 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนน
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 5,300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,200 ราย)
จุดอ่อนของ Basecamp: Basecamp แลกการควบคุมอย่างละเอียดกับความเรียบง่าย ดังนั้นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้ร่วมงานภายนอกบนบอร์ดที่แชร์จึงไม่ใช่จุดแข็งของมัน ทีมที่ต้องการสิทธิ์การเข้าถึงที่เข้มงวดต่อแต่ละรายการควรพิจารณาจุดนี้ก่อน
ควรข้าม Basecamp ไปหาก: คุณต้องการจำกัดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนบอร์ดที่แชร์ หรือตั้งสิทธิ์การเข้าถึงที่เข้มงวดสำหรับแต่ละรายการให้กับผู้ร่วมงานจากภายนอก
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Basecamp?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้ใช้ Basecamp อย่างไร:
ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างทีมต่าง ๆ Basecamp ช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ทำให้การเข้าถึงเอกสารอ้างอิง เอกสารโครงการ และไฟล์งานของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยลดความสับสนและปัญหาในการจัดการเวอร์ชัน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM การตลาด และบริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร
ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างทีมต่าง ๆ Basecamp ช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ทำให้การเข้าถึงเอกสารอ้างอิง เอกสารโครงการ และไฟล์งานของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยลดความสับสนและปัญหาในการจัดการเวอร์ชัน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM การตลาด และบริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น เพื่อทำให้งานที่ติดต่อกับลูกค้าสอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร
7. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ภายในทีมวิศวกรรม)
Slack ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยแทนที่การส่งอีเมลที่ยาวเหยียดด้วยระบบส่งข้อความแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ดิจิทัลเดียว
ทีมวิศวกรที่กำลังแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของฐานข้อมูลสามารถจัดประชุมแบบเรียลไทม์ภายในช่องติดตามสถานะได้ วิศวกรสามารถแชร์หน้าจอและหารือเกี่ยวกับวิธีแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปของบุคคลที่สาม หัวข้อการสนทนาเหล่านั้นจะสร้างประวัติที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอกสารที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องสำหรับการวิเคราะห์ในภายหลัง
การทำงานร่วมกันกับฝ่ายภายนอกดำเนินการผ่านคำเชิญเข้าช่องทางที่ปลอดภัย ซึ่งส่งไปยังพันธมิตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้พวกเขาสามารถร่วมในการอนุมัติงานสร้างสรรค์ได้ ซึ่งทำให้แอปแชทกลายเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับพันธมิตรภายนอก
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด: สร้างกระบวนการทำงานประจำโดยใช้ตัวกระตุ้นและคำสั่งแบบลากและวาง
- เร่งกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายภายนอก: เชิญซัพพลายเออร์เข้าร่วมช่องสื่อสารร่วมที่ได้รับการปกป้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับพวกเขา
- ตรวจพบการเปิดเผยรหัสลับโดยไม่ได้ตั้งใจทันที: ตรวจจับโทเค็น API ส่วนตัวในข้อความก่อนที่จะเกิดการละเมิดความปลอดภัย
- ค้นหาคำตอบโดยไม่ต้องเลื่อนหน้า: ถามคำถามกับ Slack AI ด้วยภาษาธรรมชาติ เพื่อดึงข้อมูลจากบทสนทนาและความรู้ที่แบ่งปันกันในช่องต่าง ๆ
ราคา
- ฟรี
- Pro: 8.75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Business+: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4.5/5 (รีวิวมากกว่า 39,000 รายการ)
- Capterra: 4.7/5 (รีวิวมากกว่า 24,000 รายการ)
จุดอ่อนของ Slack: เนื่องจาก Slack ถูกออกแบบมาสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ การอัปเดตสำคัญอาจถูกมองข้ามไปในช่องที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ดังนั้น Slack จึงทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับระบบบันทึกข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
ควรหลีกเลี่ยง Slack หาก: ทีมของคุณพึ่งพาเวอร์ชันฟรีเพื่อเก็บรักษาคลังข้อมูลการตัดสินใจในอดีตที่สามารถค้นหาได้ตลอดเวลา
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Slack?
ข้อดีของการใช้ Slack ตามคำรีวิวจากผู้ใช้G2:
สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Slack คือประวัติการสนทนาและตัวเลือกการค้นหา ทุกการสนทนาที่ผมทำใน Slack ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารและข้อมูลทุกอย่างของผมด้วย แม้ผมจะสูญเสียลูกค้าไปและพวกเขาไม่ได้ติดต่อกับผมอีกต่อไป การสนทนาที่ผมเคยทำกับพวกเขาก็จะยังคงถูกเก็บไว้ในประวัติการสนทนาเฉพาะนั้น ซึ่งช่วยได้มาก
สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Slack คือประวัติการสนทนาและตัวเลือกการค้นหา ทุกการสนทนาที่ผมเคยทำใน Slack ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารและข้อมูลทั้งหมดของผมด้วย แม้ผมจะสูญเสียลูกค้าไปและพวกเขาไม่ติดต่อกับผมอีกแล้ว การสนทนาที่ผมเคยทำกับพวกเขาก็จะยังคงถูกเก็บไว้ในประวัติการสนทนาเฉพาะนั้น ซึ่งช่วยได้มาก
8. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเอกสารร่วมกันกับลูกค้าแบบเบาๆ)
Google Workspace รวมอีเมล เอกสาร สเปรดชีต การนำเสนอ การประชุมผ่านวิดีโอ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เข้าไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะต้องย้ายไฟล์ไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ทีมภายในและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน พร้อมด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอแนะ และประวัติเวอร์ชัน การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้อย่างง่ายดาย
เอเจนซีการตลาดที่กำลังเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถร่างข้อความโฆษณาใน Google Docs ได้ ในขณะที่ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ นักออกแบบอัปโหลดไฟล์สร้างสรรค์ไปยัง Drive ทีมงานหารือเกี่ยวกับการแก้ไขใน Google Meet และการอนุมัติขั้นสุดท้ายสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องส่งไฟล์แนบทางอีเมลหลายครั้ง ทุกคนทำงานจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเดียวกัน
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- เร่งกระบวนการอนุมัติโครงการ: ลงนามข้อตกลงและสัญญากับผู้ขายโดยตรงภายในเอกสารข้อความด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเนทีฟ
- ทำงานร่วมกันได้จากทุกที่: แก้ไขเอกสาร (Docs), สเปรดชีต (Sheets) และสไลด์ (Slides) พร้อมกันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
- ลดงานซ้ำๆ ด้วย AI: ใช้ Gemini ใน Workspace เพื่อสรุปการประชุม ร่างอีเมล และสร้างเนื้อหาใน Docs, Gmail, Sheets และ Meet
- ปกป้องข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ: จัดประเภทข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยใช้ระบบควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกฎความปลอดภัยภายใน
ราคา
- แพ็กเกจ Starter: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ราคาปกติ: 14 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: 22 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 6/5 (47,900+ รีวิว)
- Capterra: 4.7/5 (รีวิวมากกว่า 17,500 รายการ)
จุดอ่อนของ Google Workspace: ระบบติดตามงานที่มีขนาดใหญ่มากและเต็มไปด้วยสูตรคำนวณอาจทำงานช้าลงเมื่อมีผู้แก้ไขหลายคนทำงานพร้อมกัน นอกจากนี้ การรวมการแจ้งเตือนจาก Gmail, Docs และ Calendar ยังอาจทำให้หน้าแดชบอร์ดดูล้นหลามในช่วงเวลาทำงานที่ยุ่งที่สุด
ควรข้าม Google Workspace ไปหาก: งานกับลูกค้าของคุณใช้ระบบติดตามงานที่มีขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยสูตรคำนวณ หรือคุณต้องการระบบโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน แทนที่จะใช้เอกสารที่แชร์กันเป็นกอง
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Google Workspace?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Google Workspace:
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือจุดเด่นที่ฉันชอบที่สุด ฉันชอบที่สามารถทำงานในสเปรดชีตหรือเอกสารพร้อมกับทีมได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการควบคุมเวอร์ชันหรือการส่งไฟล์ไป-มาผ่านอีเมล ด้วยระบบที่ซิงค์ทุกอย่างไว้ในศูนย์กลางบนคลาวด์เดียว ทำให้ฉันสามารถสลับใช้งานระหว่างแล็ปท็อปและโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรักษาความเรียบร้อยของทุกโครงการไว้ได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือจุดเด่นที่ฉันชื่นชอบที่สุด ฉันชอบที่สามารถทำงานในสเปรดชีตหรือเอกสารพร้อมกับทีมได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการควบคุมเวอร์ชันหรือการส่งไฟล์ไปมาทางอีเมล เมื่อทุกอย่างถูกซิงค์ไว้ในศูนย์กลางบนคลาวด์เดียว จึงสามารถสลับใช้งานระหว่างแล็ปท็อปและโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรักษาความเรียบร้อยของโครงการทั้งหมดไว้ได้
9. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับวิกิและเอกสารร่วมที่แสดงให้ลูกค้าเห็น)
หากทีมสร้างสรรค์ของคุณต้องการแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อติดตามผลงานที่ส่งให้ลูกค้า Notion เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา เนื่องจากมันจัดการเอกสารโครงการเป็นบล็อกที่ยืดหยุ่นแทนที่จะเป็นแม่แบบที่ตายตัว ทีมสามารถสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ปรับแต่งได้เอง ซึ่งรวมคู่มือแบรนด์ งบประมาณ และกำหนดการไว้ในที่เดียว
สตูดิโอถ่ายภาพสามารถใช้กรอบงานฐานข้อมูลเพื่อจัดการปฏิทินการถ่ายภาพที่ซับซ้อน ผู้จัดการสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลเดียวกันจากรูปแบบรายการแบบแบนเป็นมุมมองปฏิทินได้ตามความต้องการในขณะนั้น แหล่งข้อมูลเดียวนี้เชื่อมต่อนักถ่ายภาพภายในกับผู้บรรณาธิการภายนอกผ่านแหล่งข้อมูลหลักที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ การแก้ไขหน้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันข้ามเขตเวลาได้
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- รักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชี: แยกพื้นที่ทำงานของลูกค้าที่มีข้อมูลสำคัญออกจากโฟลเดอร์ภายในองค์กรโดยใช้การแบ่งแยก Teamspace
- ควบคุมสิ่งที่ผู้รับจ้างภายนอกสามารถเห็นได้: ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างละเอียดในระดับโฟลเดอร์ภายในเอกสารที่แชร์
- ขจัดขั้นตอนการตรวจสอบสถานะแบบมือ: ติดตามการกล่าวถึงและแก้ไขหน้าตามลำดับเวลาในกล่องจดหมายเข้าอัตโนมัติ
- ค้นหาคำตอบทันทีด้วย AI: ใช้ Notion AI เพื่อสรุปบันทึกการประชุม สร้างเนื้อหา ค้นหาข้อมูลในพื้นที่ทำงาน และตอบคำถามจากเอกสารต่าง ๆ
ราคา
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4.7/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
จุดอ่อนของ Notion: Notion ยังคงทำงานได้รวดเร็วสำหรับเอกสารและฐานข้อมูลขนาดเล็ก แต่ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากหรือมีโครงสร้างซ้อนลึกอาจทำให้ระบบทำงานช้าลง ทีมงานที่จัดการข้อมูลปริมาณมากควรทดสอบระบบในสเกลใหญ่ก่อนตัดสินใจใช้งานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การเข้าถึงแบบออฟไลน์ยังมีข้อจำกัด ซึ่งสำคัญที่สุดหากทีมงานภาคสนามของคุณทำงานในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร
อย่าใช้ Notion หาก: งานภาคสนามของคุณต้องการแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Notion?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Notion:
ผมชอบพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีมใน Notion สำหรับการจัดการลูกค้ามากครับ มันช่วยเราบันทึกบันทึกการประชุมและแบ่งปันรายการงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังใช้และชอบฟีเจอร์ปฏิทินด้วย ฟีเจอร์รายการงานที่ต้องทำช่วยให้เราตั้งงาน มอบหมายให้คนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด และกำหนดลำดับความสำคัญ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้มากครับ
ผมชอบพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีมใน Notion สำหรับการจัดการลูกค้ามากครับ มันช่วยให้เราบันทึกบันทึกการประชุมและแบ่งปันรายการงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ปฏิทินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้และชื่นชอบเช่นกัน ฟีเจอร์รายการงานที่ต้องทำช่วยให้เราตั้งงาน มอบหมายให้คนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด และกำหนดลำดับความสำคัญ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับเรา
10. FuseBase (เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ทัลลูกค้าแบบไมโครไซต์ในเอเจนซี)
Fusebase รวมพอร์ทัลลูกค้า การทำงานร่วมกันในโครงการ และเอกสารไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เอเจนซีสามารถสร้างพอร์ทัลที่มีแบรนด์ของตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตของโครงการ อนุมัติผลงาน ส่งไฟล์ และค้นหาคำตอบได้โดยไม่ต้องค้นหาในอีเมลที่ยาวเหยียด สิ่งนี้ช่วยลดความยากลำบากในการเรียนรู้สำหรับพันธมิตรที่มักประสบปัญหาในการใช้งานแดชบอร์ดโครงการแบบดั้งเดิม
เอเจนซีสามารถใช้ห้องขายดิจิทัลเพื่อแบ่งปันไฟล์และเก็บลายเซ็นทางกฎหมาย การเข้าถึงผ่านลิงก์เวทมนตร์ที่ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน รับประกันว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใช้งานได้ทันที ส่วนบันทึกภายในจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานหลังบ้านที่แยกต่างหาก ซึ่งทำให้มุมมองของลูกค้าถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- ระบุเนื้อหาที่สร้างความสนใจให้กับลูกค้า: ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่าง ๆ ของพอร์ทัลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ติดตั้งมาพร้อมระบบ
- ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย AI: ใช้ผู้ช่วย AI ที่มาพร้อมระบบเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ของบริษัท สร้างเนื้อหา สรุปเอกสาร และตอบคำถามจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ลบแบรนด์ของแพลตฟอร์มทั้งหมด: เพิ่มการตั้งค่า SMTP ตามความต้องการ โลโก้ และชื่อโดเมน เพื่อควบคุมแบบ white-label อย่างเต็มตัว
- ลดการสื่อสารไป-มา: รวมการสนทนา ไฟล์ และอัปเดตโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับลูกค้า
ราคา
- Solo: 32 ดอลลาร์ต่อเดือน
- Essentials: 82 ดอลลาร์ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- Advanced: 266 ดอลลาร์ต่อเดือน (สูงสุด 50 ผู้ใช้)
- ไม่จำกัด: ราคาตามความต้องการ
คะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4.7/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
จุดอ่อนของ FuseBase: FuseBase ถูกออกแบบมาโดยเน้นที่พอร์ทัลเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่มีข้อมูลจำนวนมาก ไม่สามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets ได้โดยตรง ดังนั้นทีมที่ทำงานกับสเปรดชีตเป็นหลักจึงจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นเพื่อย้ายข้อมูลออกไป
ข้าม FuseBase ไปหาก: เอเจนซีของคุณต้องการความสามารถในการส่งออกข้อมูลอย่างรวดเร็วไปยังสเปรดชีตภายนอกอื่น ๆ
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ FuseBase?
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ FuseBase จากผู้รีวิว G2 คนนี้:
ทีมของผมมีพื้นที่ภายในที่จัดไว้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือจัดการโครงการ (PM) และโปรแกรมแก้ไขเอกสาร ส่วนลูกค้าของเราได้รับพอร์ทัลที่ปรับแต่งตามความต้องการ พร้อมด้วยผู้ช่วย AI FuseBase จัดการข้อมูลได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมขายและทีมรับลูกค้าใหม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้น แทนที่จะต้องจัดการกับงานบริหารจัดการ
ทีมของผมมีพื้นที่ภายในที่จัดไว้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือจัดการโครงการ (PM) และโปรแกรมแก้ไขเอกสาร ส่วนลูกค้าของเราได้รับพอร์ทัลที่ปรับแต่งตามความต้องการ พร้อมด้วยผู้ช่วย AI FuseBase จัดการข้อมูลได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมขายและทีมรับลูกค้าใหม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้น แทนที่จะต้องจัดการกับงานบริหารจัดการ
11. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสไตล์โซเชียล)
Zoho Project ที่ราคาประหยัด ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกคุ้นเคย โดยนำองค์ประกอบการออกแบบจากโซเชียลมีเดียมาใช้: ฟีดโครงการแบบโต้ตอบที่ทีมสามารถโพสต์อัปเดตสถานะ อัปโหลดไฟล์แนบ และบันทึกความคิดเห็นทันที
ผู้ประสานงานคลินิกสามารถจัดระเบียบบันทึกบัญชีองค์กรและตารางเวลาที่กำหนดเองในพื้นที่ทำงานเดียว พร้อมติดตามการติดตามผลผู้ป่วยที่จะมาถึงบนกระดานคานบันแบบภาพ ห้องแชทและกระดานข้อความในตัวช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถแก้ไขข้อสงสัยได้โดยไม่ต้องเปิดแอปภายนอก
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว: ตรวจสอบสตรีมกิจกรรมแบบโต้ตอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงงานล่าสุดในฟีดแบบโซเชียล
- หารือและตัดสินใจโดยไม่ถูกรบกวนจากข้อมูลที่ไม่จำเป็น: สลับระหว่างห้องแชทส่วนตัวและห้องแชทกลุ่มที่สร้างไว้ในพื้นที่ทำงาน
- รักษาบริบทของแคมเปญในอดีต: เก็บบันทึกการสนทนาที่ยาวในฟอรั่มโครงการที่มีการจัดระเบียบและสามารถค้นหาได้
- ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AI: ใช้ Zia ผู้ช่วย AI ของ Zoho เพื่อสร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล และค้นพบข้อมูลเชิงลึกในระบบนิเวศ Zoho
ราคา
- ฟรี
- แพ็กเกจพรีเมียม: 4 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise: 9 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Ultimate: 14 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: 4.5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
จุดอ่อนของ Zoho Projects: Zoho มีพื้นที่ใช้งานที่กว้างขวาง และความลึกของระบบก็ปรากฏชัดเจน ทีมที่จัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่มากหรือพื้นที่ทำงานที่มีแท็กจำนวนมาก จะพบว่ากระบวนการนำทางซับซ้อนกว่าเครื่องมือแบบมินิมัลลิสต์ เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ยินดีแลกความเรียบง่ายบางส่วนเพื่อแลกกับช่วงคุณสมบัติที่กว้างขวาง
ควรข้าม Zoho Projects ไปหาก: สมาชิกในทีมของคุณไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค และต้องการอินเทอร์เฟซการติดตามงานที่เบาและเรียบง่าย
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Zoho Projects?
ความเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Zoho Projects:
ผมชอบ Zoho Projects เพราะมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ช่วยจัดการงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการประสานงานของทีมผ่านแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์
ผมชอบ Zoho Projects เพราะมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ช่วยจัดการงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการประสานงานของทีมผ่านแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์
12. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแผนงานลูกค้าแบบภาพ)
ทีมที่คิดด้วยกระบวนการแบบภาพจะรู้สึกสบายใจเมื่อใช้ Trello มันเปลี่ยนข้อความจากลูกค้าที่เข้ามาเป็นบัตรที่สามารถลากได้ผ่านขั้นตอนที่กำหนดเอง ทำให้งานที่กำลังดำเนินการอยู่ยังคงมองเห็นได้ชัดเจน โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการ
นักออกแบบกราฟิกที่รับผิดชอบการเปิดตัวแบรนด์สามารถสร้างบอร์ดลูกค้าเฉพาะใน Trello ได้ เมื่อลูกค้าส่งข้อมูลอัปเดตผ่านอีเมล ผู้จัดการจะส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังกล่องรับข้อความของบอร์ด ระบบจะแปลงข้อความนั้นเป็นบัตรงานโดยอัตโนมัติ
ฟังก์ชัน Card mirroring แสดงงานที่เหมือนกันบนบอร์ดทีมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการอัปเดตความคืบหน้าที่ไม่สอดคล้องกัน การให้คำติชมจากลูกค้ายังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ทำให้ช่องแชทเต็มไปด้วยข้อความแจ้งเตือนที่ไม่เร่งด่วน
คุณสมบัติหลักและจุดเด่น
- เก็บความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบบัตรงาน: บันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์พร้อมภาพหน้าจอที่แนบมาผ่าน Feedbucket Power-Up
- อัตโนมัติขั้นตอนการบริหารจัดการที่ซ้ำๆ: สร้างกฎ Butler ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะทำงานอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดหรือเมื่อมีการเคลื่อนไหวของบัตร
- รับข้อเสนอแนะจากการทดสอบพร้อมภาพหน้าจอ: ดึงรายงานผู้ใช้เข้าสู่รายการการ์ดโดยตรงผ่านการผสานระบบ Ybug
- เร่งความเร็วการทำงานด้วย AI: ใช้ Atlassian Intelligence เพื่อสรุปเนื้อหาบนการ์ด สร้างเนื้อหา และตอบคำถามในทุกพื้นที่ทำงานของ Trello
ราคา
- ฟรี
- Standard: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- Premium: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise: 17.50 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ค่าใช้จ่ายประมาณการตามจำนวนผู้ใช้ 50 คน)
คะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,900 รายการ)
- Capterra: 4.5/5 (รีวิวมากกว่า 23,400 รายการ)
จุดอ่อนของ Trello: แพลตฟอร์มนี้ไม่มีคุณสมบัติการเชื่อมโยงงานแบบในตัว ดังนั้นผู้จัดการจึงต้องปรับการ์ดที่เกี่ยวข้องทุกใบด้วยมือเมื่อตารางเวลาเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ โครงการขนาดใหญ่ยังทำให้บอร์ดดูรก ซึ่งทำให้การค้นหาข้อความรายวันเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของงานเฉพาะตัวช้าลง
ควรข้าม Trello ไปหาก: ธุรกิจของคุณจัดการโครงการลูกค้าที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น ซึ่งต้องการซอฟต์แวร์ติดตามเวลาในตัวหรือการปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์อัตโนมัติ
ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Trello?
เหตุผลที่ผู้รีวิว G2คนนี้ใช้ Trello:
ผมใช้ Trello เป็นหลักเพื่อจัดระเบียบงานกับลูกค้าและผลลัพธ์งานให้เรียบร้อย โดยมั่นใจว่าไม่มีงานใดหลุดรอดไป ตั้งแต่ภารกิจง่ายๆ ไปจนถึงการวางแผนระยะยาว ผมชื่นชมความสามารถของ Trello ที่ช่วยผมติดตามลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันและจัดการกับงานที่จำเป็นต้องเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสบายใจว่างานต่างๆ จะไม่ถูกลืม ผมชอบรูปแบบการจัดวางที่แสดงให้เห็นในพริบตาว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ งานใดเสร็จแล้ว งานใดถูกระงับ และงานใดกำลังเคลื่อนไหวอยู่
ผมใช้ Trello เป็นหลักเพื่อจัดระเบียบงานกับลูกค้าและผลลัพธ์งานให้เรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดหลุดรอดไป ตั้งแต่ภารกิจง่ายๆ ไปจนถึงการวางแผนระยะยาว ผมชื่นชมความสามารถของ Trello ที่ช่วยผมติดตามลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันและจัดการงานที่จำเป็นต้องเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสบายใจว่างานจะไม่ถูกลืม ผมชอบรูปแบบการจัดวางที่มองเห็นได้ชัดเจนในพริบตาว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ งานใดเสร็จแล้ว งานใดถูกระงับ และงานใดกำลังเคลื่อนไหวอยู่
ทีมส่วนใหญ่ทำผิดพลาดอย่างไรเมื่อใช้ซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้า?
ทีมส่วนใหญ่ซื้อซอฟต์แวร์ความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในพื้นที่ทำงานภายในองค์กร: ที่นั่งสำหรับแขกที่นี่ กระดานทำงานร่วมกันที่นั่น แต่กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกว่ามักเป็นทางตรงกันข้าม คือให้ลูกค้ามีพื้นที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและมีพื้นที่ใช้งานที่จำกัด และซ่อนงานภายในที่กระจัดกระจายไว้ไม่ให้ลูกค้าเห็น
การ ‘เพิ่มลูกค้าเข้าไปในทุกสิ่ง’ จะล้มเหลวในทั้งสองทาง ลูกค้าจะถูกท่วมท้นด้วยงานภายในและการสนทนาที่ไม่ได้มีไว้สำหรับพวกเขา หรือทีมของคุณจะเริ่มเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะมีลูกค้ากำลังติดตามอยู่ เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อลดความขัดแย้งกลับสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้น
การแสดงให้ลูกค้าเห็นจำนวนเงินที่ เหมาะสม มีข้อดีที่ขัดกับสัญชาตญาณ และได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัย ศาสตราจารย์Ryan W. Buellจาก Harvard Business School พบว่า ความโปร่งใสในการดำเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้:
การได้เห็นงานที่ดำเนินการอย่างลับๆ เพื่อประโยชน์ของพวกเขา ทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจมากขึ้น พร้อมจ่ายมากขึ้น และมีความภักดีมากขึ้น
การได้เห็นงานที่ดำเนินการอย่างลับๆ เพื่อประโยชน์ของพวกเขา ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น พร้อมจ่ายมากขึ้น และภักดีมากขึ้น
เป้าหมายไม่ใช่การให้สิทธิ์เข้าถึงสูงสุดหรือต่ำสุด แต่เป็นการให้สิทธิ์เข้าถึงที่ ออกแบบมาอย่างเหมาะสม: แสดงความคืบหน้า ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และการตัดสินใจที่สร้างความมั่นใจ และซ่อนความวุ่นวายภายในองค์กรที่เพียงแต่เพิ่มเสียงรบกวนเท่านั้น นี่คือเส้นแบ่งระหว่างการเลือกใช้พอร์ทัลกับระบบผู้เยี่ยมชม ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันเหนือกว่าการตรวจสอบรายการคุณสมบัติใดๆ
ดังนั้นคำถามที่แท้จริงไม่ใช่ ‘เครื่องมือใดมีคุณสมบัติมากที่สุด’ แต่เป็นว่าลูกค้าควรเห็นพื้นที่ทำงานของคุณมากเพียงใด
การแบ่งประเภทนี้ชัดเจน: เครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับพอร์ทัลโดยเฉพาะ (Moxo, FuseBase) ให้ลูกค้ามีหน้างานที่สะอาดและตรงกับแบรนด์ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติม ส่วน เครื่องมือภายในองค์กรที่มีสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแขก (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) มีราคาถูกกว่าและใช้งานง่าย แต่ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณถูกเปิดเผยมากขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าอยู่ห่างเพียงสิทธิ์การเข้าถึงที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจากการเข้าถึงการสนทนาภายในองค์กร
วิธีคัดกรองรายชื่อเครื่องมือการทำงานร่วมกับลูกค้าให้แคบลง
การคัดเลือกเครื่องมือ 12 ตัวให้เหลือเพียงรายชื่อสั้นๆ นั้นขึ้นอยู่กับ 4 คำถามเกี่ยวกับงานของคุณ ไม่ใช่รายการคุณสมบัติของเครื่องมือเหล่านั้น ตอบคำถามเหล่านี้ตามลำดับ: แต่ละคำถามจะตัดตัวเลือกหนึ่งกลุ่มออกไป จนเหลือเพียง 2 หรือ 3 ตัวเลือก
- ความสัมพันธ์นี้มีความเป็นทางการมากน้อยเพียงใด? งานที่ได้รับการกำกับดูแล มีเอกสารจำนวนมาก หรือผูกพันด้วยสัญญา ควรใช้พอร์ทัลที่มีแบรนด์ ส่วนการร่วมมือในโครงการประจำวันไม่จำเป็นต้องใช้
- งานของลูกค้าและงานภายในทับซ้อนกันมากน้อยเพียงใด? การทับซ้อนที่มากหมายความว่าการใช้ระบบบันทึกข้อมูลเดียวที่มีสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแขกจะดีกว่าการใช้เครื่องมือสองตัว
- รูปแบบหลักคืออะไร? ส่วนใหญ่เป็นการสนทนา เอกสาร หรือผลลัพธ์งานที่ติดตามได้? สิ่งนี้จะกำหนดว่าคุณควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์แชท เอกสาร หรือซอฟต์แวร์จัดการโครงการเป็นหลัก
- ค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะสูงแค่ไหน? การกำหนดราคาต่อลูกค้าแต่ละรายอาจทำให้แผนพื้นฐานของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรกำหนดราคาสำหรับที่นั่งลูกค้าก่อนที่จะกำหนดราคาสำหรับที่นั่งทีม
นี่คือผลการเปรียบเทียบของแต่ละเครื่องมือ และเครื่องมือใดที่ควรเริ่มต้นใช้:
|หากคุณเป็นหนึ่งในนี้
|ทีมของคุณ
|เริ่มจาก
|งานกับลูกค้าที่มีลักษณะเป็นทางการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรือมีเอกสารจำนวนมาก
|พอร์ทัลลูกค้า
|Moxo, FuseBase
|งานกับลูกค้าและงานภายในทับซ้อนกันอย่างมาก
|พื้นที่ทำงานร่วมกับผู้มาเยือน
|ClickUp, monday.com, Asana
|การสนทนาแบบเรียลไทม์เป็นความต้องการหลัก
|เน้นการสนทนาเป็นหลัก
|Slack
|งานส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่แชร์กันและการประสานงานแบบเบาๆ
|Doc-first
|Google Workspace, Notion
ให้ลูกค้าของคุณเห็นข้อมูลในปริมาณที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่มอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ให้กับลูกค้าของคุณ พร้อมทั้งกรองข้อมูลอัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ตัดสินใจว่าลูกค้าควรเห็นพื้นที่ทำงานของคุณมากน้อยเพียงใด เลือกประเภทที่ตรงกับความต้องการของคุณ และคัดเลือกเครื่องมือสองหรือสามตัวจากรายชื่อข้างต้นมาทดลองใช้กับโครงการจริง
หากคุณต้องการให้งานกับลูกค้าและงานภายในองค์กรทำงานร่วมกันกับ AI ระดับบริษัท ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะเริ่มใช้ ClickUp ฟรีและตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับลูกค้าครั้งแรกของคุณได้ภายในเวลาเพียงครึ่งวัน
คำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับเครื่องมือความร่วมมือกับลูกค้า
ซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้านั้นปลอดภัยหรือไม่?
ใช่ เครื่องมือที่มีชื่อเสียงจะรักษาความปลอดภัยงานภายนอกด้วยสิทธิ์การเข้าถึงตามไฟล์ การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึง ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าถึงพื้นที่ทำงานภายในของคุณ เครื่องมือที่มีพอร์ทัลในตัว เช่น Moxo และ FuseBase ได้รับการออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานในภาคการเงิน กฎหมาย และสุขภาพที่ได้รับการกำกับดูแล ในขณะที่เครื่องมือที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม เช่น ClickUp จะจำกัดการเข้าถึงของลูกค้าให้อยู่ใน Space List หรือ Doc เดียว ความปลอดภัยยังคงขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ดังนั้นควรตรวจสอบการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงก่อนเชิญใครเข้ามา
ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชีแบบเสียเงินเพื่อร่วมทำงานหรือไม่?
โดยทั่วไป ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีแบบเสียเงินเพื่อร่วมทำงานร่วมกัน เครื่องมือส่วนใหญ่ให้ลูกค้าเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชมฟรีหรือราคาถูก แทนที่จะเป็นสมาชิกแบบเสียเงินเต็มรูปแบบ ClickUp, monday.com, Asana, Notion และ Trello ล้วนสนับสนุนการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม ส่วนแผน Pro Unlimited แบบอัตราคงที่ของ Basecamp สามารถเชิญผู้ใช้ลูกค้าได้ไม่จำกัดด้วยค่าบริการเพียงครั้งเดียว ให้ระวังข้อจำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชมในแพ็กเกจฟรี และค่าบริการต่อผู้เยี่ยมชมในแผนระดับสูง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แผน Free Forever ของ Trello, Basecamp และ ClickUp ให้การเริ่มต้นที่สะดวกที่สุด โดยสมดุลระหว่างการแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้าที่เรียบง่ายกับการตั้งค่าที่น้อยที่สุด Trello และ Basecamp โดดเด่นด้านความเร็วในการรับลูกค้าใหม่ ในขณะที่ ClickUp ให้พื้นที่สำหรับการรวมงานภายในและงานกับลูกค้าเมื่อคุณขยายธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กในสาขาที่ได้รับการกำกับดูแลควรพิจารณาใช้เครื่องมือที่มีพอร์ทัลในตัว เช่น Moxo เพื่อสร้างพื้นที่ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและมีแบรนด์ของตนเอง
ซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าแตกต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างไร?
ซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อนำลูกค้าภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย ในขณะที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถูกออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการโครงการภายในทีมเป็นหลัก เครื่องมือจัดการโครงการหลายตัว (ClickUp, monday.com, Asana) สามารถทำทั้งสองอย่างได้โดยการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแขก ส่วนเครื่องมือที่มีพอร์ทัลเป็นศูนย์กลาง (Moxo, FuseBase) จะเน้นเฉพาะส่วนที่ติดต่อกับลูกค้าเท่านั้น ให้เลือกตามว่าลูกค้าเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักหรือเพียงผู้ชมเป็นครั้งคราว
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกับลูกค้ามีราคาเท่าไร?
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันกับลูกค้ามีราคาตั้งแต่ฟรีไปจนถึงประมาณ $12/ผู้ใช้/เดือน สำหรับแพ็กเกจแบบเสียเงินระดับเริ่มต้น ส่วนเครื่องมือที่สร้างขึ้นบนพอร์ทัลมักเสนอราคาแบบกำหนดเองสำหรับองค์กรเฉพาะหลังการสาธิตเท่านั้น แพ็กเกจ Unlimited ของ ClickUp เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน ส่วนพอร์ทัลของ FuseBase เริ่มต้นที่ประมาณ $32/เดือน ที่นั่งสำหรับแขกและลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าสมัครสมาชิกพื้นฐาน ดังนั้นควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่อแขกก่อนตัดสินใจสมัคร