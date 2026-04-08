10 ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดนอกตลาดในปี 2026

คุณอาจเติบโตเกินกว่าที่จะใช้ Outmarket AI ได้แล้ว เนื่องจากเครื่องมือเสนอราคาที่มีวัตถุประสงค์เดียวอาจไม่สามารถตามทันได้ เมื่อทีมของคุณต้องการติดตามงานของลูกค้า, จัดการการติดตามผล, และบริหารการดำเนินงานข้ามแผนก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานสลับระหว่างแอปต่างๆถึง 1,200 ครั้งต่อวัน เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับความสนใจใหม่ หรือคิดเป็น 9% ของเวลาทำงานต่อปี
นั่นเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ Outmarket AI หลายคนต้องเผชิญเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่บทความนี้ได้แยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Outmarket AI ตั้งแต่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับประกันภัยเฉพาะทางไปจนถึงระบบที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ 👇
เอาชนะทางเลือก AI ได้อย่างรวดเร็ว
|ClickUp
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรเพื่อเปลี่ยนจากกระบวนการทำงานด้านประกันภัยไปสู่การดำเนินงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย
|ClickUp Brain สำหรับความรู้เชิงบริบทของหน่วยงาน และ Automations สำหรับการจัดการกระบวนการนโยบาย
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คาร่า โดย ออยสเตอร์ เทคโนโลยีส์
|นายหน้าประกันภัยที่ต้องการการสร้างข้อเสนอและการเปรียบเทียบกรมธรรม์อย่างรวดเร็วโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การสกัดข้อมูลนโยบายอัตโนมัติและการเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบเคียงข้างกัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|1Fort
|หน่วยงานเชิงพาณิชย์ที่ทำการยื่นข้อมูลหลายตลาดและพอร์ทัลลูกค้าโดยอัตโนมัติ
|การกระจายการส่งข้อมูลไปยังหลายตลาดและการให้บริการลูกค้าแบบบริการตนเองภายใต้แบรนด์ของคุณเอง
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|Sonant AI
|หน่วยงานที่ต้องการระบบตอบรับเสียง AI ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการจัดการสายอัตโนมัติ
|ระบบปัญญาประดิษฐ์เสียงเฉพาะด้านประกันภัย สำหรับคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและจัดตารางนัดหมายอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|กายา AI
|ตัวแทนที่ต้องการกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากพอร์ทัลผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ
|คลิปบอร์ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์พร้อมวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์สำหรับการทำแผนที่ฟิลด์แบบไดนามิกข้ามพอร์ทัล
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้แจ้งเบาะแสโดย Entrinsik
|ผู้จัดการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการระบบข้อมูลธุรกิจแบบบริการตนเองและการรายงานแบบเรียลไทม์
|รายงานเฉพาะกิจแบบชี้และคลิก และการแจกจ่ายรายงานประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|โลกแห่งประสาทสัมผัส
|ผู้รับประกันภัยและผู้ให้บริการที่ต้องการข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลกแบบเรียลไทม์
|การให้คะแนนความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลายประเภทในระดับทรัพย์สินและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ดาวเทียม
|ราคาตามความต้องการ
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ Acolite
|ทีมปฏิบัติการที่นำเอเจนต์ AI ที่ปรับแต่งเองมาใช้สำหรับงานประกันภัยเฉพาะทาง
|ตัวแทนเปรียบเทียบใบเสนอราคาอัตโนมัติและการจับคู่ตารางมูลค่า (SOV)
|ราคาตามความต้องการ
|LinqCo-Pilot
|ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการเครือข่ายดิจิทัลและการติดตามลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
|การแชร์ข้อมูลติดต่อดิจิทัลผ่าน NFC และการจับคู่ลูกค้าเป้าหมายด้วย AI จากบัตรจริง
|Plus เริ่มต้นที่ $25/เดือน
|การชดใช้ค่าเสียหาย AI
|หน่วยงานที่สร้างกลยุทธ์การสนทนาแบบหลายช่องทางครอบคลุมทั้งเสียงและแชท
|พันธมิตร AI แบบรวมศูนย์สำหรับบริการตลอด 24/7 และ AI Studio สำหรับเส้นทางประกันภัยที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|ราคาตามความต้องการ
ทำไมต้องเลือกทางเลือก AI นอกตลาด
หากทีมของคุณใช้เวลามากขึ้นในการสลับบริบทมากกว่าการทำงานจริง ถึงเวลาแล้วที่ควรพิจารณาว่าทำไมทางเลือกที่เป็นหนึ่งเดียวอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่า
- รวมศูนย์การทำงานทั้งหมดของคุณ ด้วยการนำข้อเสนอประกัน ข้อมูลลูกค้า และการจัดการงานมาไว้ในที่ทำงานเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างระบบที่แยกจากกัน
- ลดความซับซ้อนของการสมัครสมาชิก ด้วยแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ แทนที่โซลูชัน AI เฉพาะทาง พร้อมลดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้
- ใช้ประโยชน์จากบริบทข้ามสายงาน เพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน เอกสาร และวิกิของคุณ เพื่อให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลธุรกิจจริงของคุณ
- อัตโนมัติการทำงานด้านการบริหารที่ซ้ำซ้อนด้วยตัวแทน AIที่จัดการการอัปเดตสถานะ, การประชุมสแตนด์อัพ, และการส่งมอบโครงการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ขยายการดำเนินงานของคุณได้อย่างคาดการณ์ ด้วยแพลตฟอร์มที่เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ โดยไม่ติดข้อจำกัดทางเทคนิคของเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรม
🔎 คุณทราบหรือไม่? 81% ของบริษัทประกันภัยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้วย GenAI ซึ่งครอบคลุมมากกว่าการสร้างข้อเสนอเพียงอย่างเดียว
ทางเลือก AI นอกตลาดที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การค้นหาตัวแทนที่เหมาะสมหมายถึงการนำทางผ่านความสับสนของแพลตฟอร์มที่กว้างขวางและโซลูชันเฉพาะทางที่ซับซ้อน หากเลือกผิด คุณอาจได้เครื่องมือที่จำกัดเกินไปสำหรับการเติบโตของคุณ หรือซับซ้อนเกินไปสำหรับความต้องการในการเสนอราคาและบริการเสียงเฉพาะของคุณ
เราได้แยกแยะทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Outmarket ตามจุดแข็งหลักของพวกเขา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบ AI ที่ทดแทนเครื่องมือที่กระจัดกระจาย)
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมการแชท เอกสาร และงานต่างๆ ไว้ในระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้หลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจัดกระจายและเปลี่ยนจากการสอบถามลูกค้าเบื้องต้นไปสู่การออกนโยบายที่สมบูรณ์ได้ในขั้นตอนเดียวที่ไม่ขาดตอน
ในขณะที่ Outmarket AI และเครื่องมือประกันภัยแบบสแตนด์อโลนอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อเสนอโครงการอย่างรวดเร็วหรือการอัตโนมัติเอกสารเฉพาะ พวกมันขาดบริบทการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง แผนโครงการจริง การมอบหมายงานต่ออายุ การส่งต่อภายในทีม และความคืบหน้าโดยรวมของหน่วยงานมักจะจบลงที่อื่นในไซโลที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ClickUp เข้าสู่การทำให้กระบวนการประกันภัยเป็นอัตโนมัติจากมุมมองที่แตกต่างจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างข้อเสนอหรือให้บริการเฉพาะทางเท่านั้น
มาดูกันว่าจะทำอย่างไร!
เชื่อมโยงความรู้ของหน่วยงานกับการดำเนินการโดยใช้เอกสารและงาน
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่อัปเดตตัวเองสำหรับข้อมูลของบริษัทคุณ พวกมันทำให้ทุก SOP, สรุปนโยบาย, และเอกสารสรุปสำหรับลูกค้าอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากเอกสารเหล่านี้เป็นแบบร่วมมือกัน ทีมงานของคุณสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็นไว้ในเอกสารเพื่อชี้แจง, และใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครกำลังดูตารางค่าคอมมิชชั่นที่หมดอายุแล้ว
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเก็บข้อมูลไว้ใน ClickUp Docs และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างงาน ClickUp ที่ติดตามได้โดยตรง
ทุกภารกิจไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังเป็นภาชนะสำหรับข้อมูลที่กำหนดเองได้อีกด้วยด้วยการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามข้อมูลเมตาดาตาเฉพาะด้านประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ ชื่อบริษัทประกัน หรือวันที่ต่ออายุ ได้โดยตรงในมุมมองของภารกิจ
สิ่งนี้ช่วยให้เมื่อผู้ผลิตเปิดงาน 'ต่ออายุ ABC Corp' พวกเขาสามารถดูบริบททางเทคนิคทั้งหมดของบัญชีที่กำลังทำงานอยู่ได้
คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อฝังเอกสารได้โดยตรงในภารกิจหรือโฟลเดอร์
📌 ตัวอย่าง: หากทีมผู้นำตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างการประชุม คุณไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลติดตามผล คุณสามารถเน้นข้อความใด ๆ ในเอกสารและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทำให้งานนั้นถูกมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบพร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดและความสำคัญทันที เพื่อให้มั่นใจว่า การตัดสินใจที่ทำในเอกสารจะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สามารถติดตามได้ทันที
เร่งกระบวนการประกันภัยของคุณด้วย ClickUp Brain
เมื่อความรู้และงานของคุณถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วClickUp Brainจะทำหน้าที่เป็นเส้นด้ายอัจฉริยะที่ช่วยกำจัดภารกิจการค้นหาและกู้ภัยข้อมูลที่มักเกิดขึ้นในองค์กรของคุณ ClickUp Brain คือระบบ AI ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเข้าใจบริบทเฉพาะของกระบวนการทำงานประกันภัยของคุณได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าโทรมาโดยไม่ได้นัดหมาย คุณไม่จำเป็นต้องสลับแท็บหรือค้นหาวงเงินความคุ้มครองเฉพาะ เพียงแค่ขอให้ AI แสดงบริบทนั้นขึ้นมาได้ทันที วิธีนี้ช่วยให้คุณเข้าสู่การประชุมต่ออายุกรมธรรม์หรือการตรวจสอบเคลมทุกครั้งด้วยประวัติบัญชีที่ครบถ้วนอยู่ในมือ แทนที่จะต้องพึ่งพาโน้ตที่กระจัดกระจายและไม่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ระบบอัตโนมัติของ ClickUp: ย้ายนโยบายผ่านขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการมอบหมายงานใหม่ให้กับทีมการปฐมนิเทศและอัปเดตสถานะทันทีที่มีการลงนามในแฟ้มเอกสาร
- แดชบอร์ด ClickUp: ตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยงานได้ในพริบตาด้วยการสร้างรายงานภาพแบบเรียลไทม์ของปริมาณการเคลมที่ดำเนินการอยู่และวันที่ต่ออายุที่กำลังจะมาถึงครอบคลุมทั้งพอร์ตธุรกิจ
- ClickUp Chat: รวมศูนย์การสื่อสารภายในองค์กรโดยการเชื่อมโยงการหารือเกี่ยวกับนโยบายและการอัปเดตจากผู้ให้บริการไว้กับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อรักษาประวัติทั้งหมดของไฟล์
- มุมมองใน ClickUp: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับบทบาทประกันภัยเฉพาะ โดยให้ผู้ปรับสินไหมใช้มุมมองแบบกระดานสำหรับขั้นตอนการทำงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลใช้มุมมองแบบตารางสำหรับการตรวจสอบกรมธรรม์
- การเชื่อมต่อ ClickUp: ซิงค์การสื่อสารกับลูกค้าโดยการเชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook เข้ากับ ClickUp โดยตรง เพื่อให้ทุกอีเมลปรากฏอยู่ในงานนโยบายเพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์
ข้อดีของ ClickUp:
- ภาพ, งาน, เอกสาร, และการแชทอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อลดการสลับบริบท
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงแต่ละรายการในตำแหน่งเฉพาะของพื้นที่ทำงานได้
- การปรับแต่งระดับสูงผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองและโฟลเดอร์ซ้อนกันช่วยให้ทีมสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานทางเทคนิคเฉพาะของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ
ข้อเสียของ ClickUp:
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจต้องใช้เวลาลงทุนเบื้องต้นสำหรับทีมในการเริ่มต้นใช้งาน
- การเขียนกระดานไวท์บอร์ดบนมือถือมีความสามารถในการแก้ไขน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraคิด:
"ฉันชอบมากที่คลิกอัพช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้ และระบบอัตโนมัติของพวกเขาก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก"
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถขยายประโยชน์เหล่านี้ได้มากขึ้นโดยใช้Super Agents—เพื่อนร่วมงานอัตโนมัติที่อยู่ในแผนผังองค์กรของคุณและจัดการวงจรชีวิตของประกันภัย แทนที่จะใช้เวลาช่วงบ่ายในการร่างการติดตามผล Super Agent สามารถจัดการ ร่าง และส่งอีเมลที่ชัดเจนและถูกต้องได้
เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีหน่วยความจำไม่จำกัดและสามารถเข้าถึงเอกสารส่วนตัวและประวัติงานของคุณได้ พวกเขาจึงทำงานด้วยความเข้าใจในระดับเดียวกับมนุษย์เกี่ยวกับเป้าหมายของหน่วยงานของคุณ ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การปิดบัญชีที่มีมูลค่าสูง ตัวแทนพิเศษของคุณจะทำงานตลอด 24/7 ในเบื้องหลัง ตรวจสอบนโยบายที่มีอยู่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเตรียมสรุปการต่ออายุที่ซับซ้อน
2. คารา โดย ออยสเตอร์ เทคโนโลยีส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนอประกันภัยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
การรู้สึกเบื่อกับการทำซ้ำๆ ของการคัดลอก-วาง-ทำซ้ำทุกครั้งที่ลูกค้าขอข้อเสนอ เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ Cara by Oyster Technologies หลีกเลี่ยงปัญหานี้ มันกำจัดงานที่น่าเบื่อด้วยการใช้ข้อมูลนโยบายของคุณในการสร้างการนำเสนอที่มืออาชีพโดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดรูปแบบที่ยุ่งยาก
เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมความคุ้มครองของคุณจึงเหนือกว่า โดยไม่ต้องเสียเวลาสามชั่วโมงกับการจัดการสเปรดชีตที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยระบุรายละเอียดปลีกย่อยในภาษาของกรมธรรม์ เช่น ข้อยกเว้นเฉพาะหรือวงเงินย่อย และแสดงผลในรูปแบบข้อเสนอแบบเปรียบเทียบเคียงข้างกันโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Cara โดย Oyster Technologies:
- ดึงข้อมูลนโยบายจากใบเสนอราคาของผู้ให้บริการโดยใช้ AI ที่สามารถจดจำคำศัพท์และขีดจำกัดความคุ้มครองด้านประกันภัย เพื่อขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างการเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบเคียงข้างกันที่เน้นความแตกต่างในข้อยกเว้นและการรับรองโดยอัตโนมัติระหว่างตัวเลือกผู้ให้บริการหลายราย
- นำข้อมูลลูกค้าจากระบบ AMS ของคุณมาเชื่อมโยงกับแบบฟอร์ม ACORD และเทมเพลตข้อเสนอได้โดยตรง เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ
- สร้างข้อเสนอประกันภัยที่มีแบรนด์ของคุณเองโดยดึงข้อมูลจากผู้ให้บริการประกันภัยมาไว้ในแบบฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการของเอเจนซีของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
ข้อดีของ Cara โดย Oyster Technologies:
- มุ่งเน้นอย่างสูงในกระบวนการทำงานของข้อเสนอประกันภัยเพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มครองอย่างถูกต้อง
- ลดระยะเวลาการดำเนินการของข้อเสนออย่างมีนัยสำคัญโดยการอัตโนมัติขั้นตอนการดึงข้อมูล
- ผลลัพธ์ที่สะอาดซึ่งหน่วยงานสามารถส่งต่อให้ลูกค้าได้โดยตรง
ข้อเสียของ Cara โดย Oyster Technologies:
- จำกัดเฉพาะการสร้างข้อเสนอและไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของหน่วยงานในวงกว้าง
- ระบบนิเวศการบูรณาการมีความแคบกว่าแพลตฟอร์มทั่วไป
ราคาของ Cara โดย Oyster Technologies:
- ฟรี
- ราคาปกติ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Cara โดย Oyster Technologies:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ตอบแบบสอบถามในวงการประกันภัยใช้เวลาเกินกว่า 50% ของเวลาทั้งหมดไปกับการเตรียมข้อมูลเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ 69% ต้องการใช้เวลาไม่เกิน 25% สำหรับงานนี้
3. 1Fort (เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติครบวงจรสำหรับบริษัทประกันภัยเชิงพาณิชย์)
บริษัทประกันภัยเชิงพาณิชย์มักต้องจัดการกับเครื่องมือสำหรับการเสนอราคา การส่งเอกสาร และการเรียกเก็บเงินที่หลากหลายและซับซ้อน การป้อนข้อมูลใบสมัครเดียวกันลงในพอร์ทัลของผู้ให้บริการหลายรายทำให้เกิดคอขวดขนาดใหญ่ ซึ่งจำกัดจำนวนใบเสนอราคาที่ตัวแทนสามารถดำเนินการได้ในหนึ่งวัน
1Fort รวมความวุ่นวายนั้นให้เป็นหนึ่งเดียว มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการผูกมัดโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือตามปกติ มันใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการส่งอัตโนมัติและสร้างข้อเสนอเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยขจัดงานด้านเอกสารที่ยุ่งยากซึ่งมักจำกัดจำนวนบัญชีที่ตัวแทนสามารถจัดการได้ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น
1Fort คุณสมบัติเด่น:
- ทำให้การยื่นข้อมูลในตลาดหลายแห่งเป็นอัตโนมัติโดยการกระจายชุดข้อมูลการสมัครเพียงชุดเดียวไปยังตลาดผู้ให้บริการมากกว่า 500 แห่งพร้อมกัน เพื่อขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในพอร์ทัล
- วิเคราะห์ใบเสนอราคาด้วย AI เพื่อสร้างการเปรียบเทียบความคุ้มครองและราคาแบบเคียงข้างกันที่เน้นความแตกต่างในภาษาของนโยบายภายในไม่กี่วินาที
- PLOY พอร์ทัลลูกค้าแบบไม่มีแบรนด์ (white-labeled) ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถดูข้อเสนอ ลงนามเอกสาร และจัดการใบรับรองของตนเองได้ในสภาพแวดล้อมแบบบริการตนเองที่มีแบรนด์
- ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบประมวลผลการชำระเงินอัตโนมัติและเครื่องมือการเงินระดับพรีเมียมที่ช่วยลดภาระงานบัญชีหลังบ้าน
1. ข้อดีของ Fort:
- ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ใช้รายงานว่าประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากงานธุรการที่ต้องทำด้วยตนเอง
- อ้างถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญในความสามารถในการส่งและอัตราการผูกมัด
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 ประเภท II และได้รับใบอนุญาตครอบคลุมทุก 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา
ข้อเสียของ 1Fort:
- มุ่งเน้นเฉพาะประกันวินาศภัยเชิงพาณิชย์เท่านั้น ทำให้ไม่เหมาะสมกับบริษัทตัวแทนที่รับงานประกันส่วนบุคคลจำนวนมากหรือประกันชีวิตและสุขภาพ
- การผสานรวมกับระบบบริหารจัดการหน่วยงาน (AMS) รุ่นเก่าและดั้งเดิมยังคงอยู่ในช่วงพัฒนา เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความมั่นคงมากกว่า
1Fort ราคา:
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
1Fort คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง 1Fort อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraคิด:
"ความง่ายและความรวดเร็วในการเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย มองเห็นภาพชัดเจนว่าจุดใดมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาที่ต้องให้ความสนใจ"
4. Sonant AI (เหมาะที่สุดสำหรับการรับสายและจัดการการโทรด้วยระบบเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Sonant AI แก้ไขปัญหาการสูญเสียรายได้ทันทีที่เกิดจากการพลาดสายและการที่แผนกต้อนรับรับมือไม่ไหว แทนที่จะใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติทั่วไปที่บังคับให้ลูกค้าต้องกด '1 สำหรับฝ่ายขาย' ระบบ AI เสียงนี้เข้าใจบริบทเฉพาะด้านประกันภัย ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างการสอบถามเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกกับการแจ้งความเสียหายครั้งแรก (FNOL)
ระบบจัดการการรับสายเข้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตรวจสอบคุณภาพของลีด และจัดการงานบริการตามปกติ เช่น การขอใบรับรองหรือคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าต้องรับสายโทรศัพท์ซึ่งช่วยให้ผู้โทรทุกคนได้รับการตอบกลับทันที ในขณะที่ผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายบัญชีที่ซับซ้อนได้
คุณสมบัติเด่นของ Sonant AI:
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น สถานะกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกัน และคำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองพื้นฐาน โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ซิงค์ข้อมูลการโทรของคุณไปยัง AMS/CRM รวมถึงการถอดความทั้งหมดและสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งจะอัปเดตไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังจากการโต้ตอบทุกครั้ง
- คัดกรองและส่งต่อผู้มุ่งหวังแบบเรียลไทม์โดยระบุผู้โทรที่มีความตั้งใจสูงและโอนสายไปยังตัวแทนที่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม
- จัดตารางนัดหมายได้อย่างอิสระโดยการผสานกับปฏิทินของหน่วยงานเพื่อจองการติดตามผล การต่ออายุ หรือการตรวจสอบการเรียกร้องตามความพร้อมของตัวแทน
ข้อดีของ Sonant AI:
- การฝึกอบรมก่อนการใช้งานเฉพาะด้านประกันภัยช่วยให้การนำไปใช้ได้รวดเร็วกว่าแพลตฟอร์ม AI เสียงทั่วไป
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแพลตฟอร์ม AMS ประกันภัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งใช้งาน
- ได้รับการรับรอง SOC 2 ประเภท II และสอดคล้องกับ GDPR
ข้อเสียของ Sonant AI:
- ตัวแทน AI อาจเบี่ยงเบนจากสคริปต์ที่กำหนดเองเป็นครั้งคราว
- การส่งต่อการโทรจาก AI ไปยังมนุษย์ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป
Sonant AI ราคา:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Sonant AI:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonant AI อย่างไรบ้าง?
ฟังความคิดเห็นจากผู้รีวิว G2:
"ระบบมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมาก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งต่อสายโทรศัพท์ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ทีมงานของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ทีมสนับสนุนยังคอยปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของเรา"
5. Gaya AI (เหมาะที่สุดสำหรับการกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองข้ามพอร์ทัลผู้ให้บริการ)
งานที่ทำซ้ำๆเช่น การป้อนข้อมูลลูกค้าเดิมลงในพอร์ทัลของผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายและทำให้พนักงานหมดไฟ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการพิมพ์ผิดซึ่งอาจส่งผลต่อความถูกต้องของใบเสนอราคา Gaya AI ถูกออกแบบมาเพื่อเอเจนต์ที่ต้องใช้เวลาถึง 50% ของวันในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบ AMS กับพอร์ทัลของผู้ให้บริการนับสิบราย
มันทำงานเป็นคลิปบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการพิมพ์ข้อมูลซ้ำมากกว่า 200 รายการสำหรับใบเสนอราคาแต่ละฉบับ ต่างจากเครื่องมือกรอกอัตโนมัติทั่วไป Gaya ใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์และ LLM ที่เฉพาะเจาะจงกับประกันภัยเพื่อทำความเข้าใจความหมายเชิงความหมายของข้อมูลในแต่ละช่อง มันสามารถจดจำได้ว่าวันที่เริ่มมีผลในพอร์ทัลหนึ่งคือวันเดียวกับวันที่เริ่มกรมธรรม์ในอีกพอร์ทัลหนึ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Gaya AI:
- ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง รวมถึงหน้าประกาศของผู้ให้บริการ ภาพหน้าจอ และแม้กระทั่งภาพถ่ายของบัตรประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี OCR ขั้นสูงและระบบคอมพิวเตอร์วิชั่น
- แมปฟิลด์แบบไดนามิกโดยใช้พจนานุกรมเฉพาะด้านประกันภัยที่เข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บในช่องทำเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือกที่ถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ของพอร์ทัล
- ส่งออกบันทึกเป็นไฟล์ CSV เพื่อดึงรายชื่อผู้ขับขี่หรือยานพาหนะจากเอกสารของผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทำความสะอาดสเปรดชีตด้วยตนเอง
- ซิงค์กับ API สาธารณะและเว็บฮุคเพื่อส่งข้อมูลที่ดึงออกมาจากเอกสารไปยังระบบ CRM ภายในองค์กรหรือระบบเฉพาะของเอเจนซี่ของคุณโดยตรง
ข้อดีของ Gaya AI:
- ลดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด เช่น การสลับตัวเลขในหมายเลขตัวถัง (VIN) หรือวันเดือนปีเกิดที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้ใบเสนอราคาไม่ถูกต้องและเกิดความล่าช้าในการพิจารณารับประกัน
- การติดตั้งส่วนขยาย Chrome ที่มีน้ำหนักเบา หมายความว่าทีมของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการย้ายข้อมูลระบบหลังบ้านที่ซับซ้อน
- ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพอร์ทัลของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดข้องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งมักพบในเครื่องมือ RPA (Robotic Process Automation) แบบดั้งเดิม
ข้อเสียของ Gaya AI:
- อัตราการเกิดข้อผิดพลาดสามารถสะสมในกระบวนการทำงานหลายหน้า
- รองรับเฉพาะเบราว์เซอร์ Chromium บนเดสก์ท็อปเท่านั้น ไม่รองรับบนมือถือ
Gaya AI ราคา:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Gaya AI:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย ในขณะที่การทำงานตามกิจวัตรอาจให้ความรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพ แต่มักจะจำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
ClickUp ช่วยให้คุณหลุดพ้น จากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความลึกได้มากขึ้น อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยปกป้องเวลาที่มีค่าของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
6. Informer โดย Entrinsik (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจอัจฉริยะด้วยตนเอง)
การพึ่งพานักวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับรายงานการดำเนินงานทุกครั้งทำให้การตัดสินใจช้าลง คุณสามารถลดการพึ่งพาดังกล่าวได้ด้วย Informer by Entrinsik เพราะมันมอบอินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิกให้กับผู้จัดการที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการเข้าถึงตัวเลขของตนเอง
มันทำหน้าที่เป็นชั้นวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่ติดตั้งอยู่บนระบบที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น AMS360 หรือ Sagitta ในที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันเป็นรายงานสดเพียงฉบับเดียว ซึ่งทำให้เอเจนซี่เปลี่ยนจากการรายงานแบบตอบสนองและสิ้นเดือนไปสู่รูปแบบเชิงรุก
ในกรณีนั้น ผู้ผลิตทุกคนสามารถดูอัตราการเก็บรักษาของตนเอง การแบ่งค่าคอมมิชชั่น และสถานะของงานในกระบวนการได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรอให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลดึงไฟล์ที่กำหนดเอง
คุณสมบัติเด่นของ Informer โดย Entrinsik:
- สร้างรายงานเฉพาะกิจด้วยอินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิกที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสืบค้นฐานข้อมูลและสเปรดชีตแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL แม้แต่บรรทัดเดียว
- สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและภาพข้อมูลสุดล้ำด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิแนวโน้ม แผนที่ความร้อน และกระดานเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ
- ควบคุมการมองเห็นข้อมูลด้วยความปลอดภัยระดับแถว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตจะเห็นเฉพาะธุรกิจของตนเท่านั้น ในขณะที่ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของบัญชีทั้งหมดได้
- ทำให้การกระจายรายงานเป็นอัตโนมัติโดยการกำหนดเวลาการส่งอีเมลรายวันหรือรายสัปดาห์ที่ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลไปยังสมาชิกทุกคนในทีม
Informer โดย Entrinsik pros:
- การเชื่อมต่อที่หายากกับ Ellucian Colleague ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ความพึงพอใจของผู้ใช้สูงในแพลตฟอร์มรีวิวหลัก
- ตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นรองรับข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศที่เข้มงวด
ผู้แจ้งเบาะแส โดย Entrinsik ข้อเสีย:
- ล้าหลังคู่แข่งในด้านความลึกของการแสดงภาพและตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ด
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องพึ่งพาการเขียนสคริปต์ JavaScript เป็นอย่างมาก
ราคาของ Informer โดย Entrinsik:
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Informer โดย Entrinsik:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
7. นิวรัล เอิร์ธ (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
แบบจำลองภัยพิบัติแบบดั้งเดิมเป็นเพียงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์—พวกมันบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต แต่พวกมันมีปัญหาในการทำนายว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อหลังคาบ้านหลังหนึ่งในวันพรุ่งนี้อย่างไร Neural Earth แทนที่แผนที่คงที่ด้วยชั้นการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมภาพถ่ายดาวเทียม, เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อม, และปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อวัดความเสี่ยงในเวลาจริง
แทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้เวลาหลายวันในการตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่น้ำท่วมและขอบเขตไฟป่าด้วยตนเอง แพลตฟอร์มนี้จะให้คะแนนความเสี่ยงระดับทรัพย์สินครอบคลุมภัยหลายประเภทภายในไม่กี่วินาที ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสัญญาณปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้หน่วยงานและผู้รับประกันภัยต่อสามารถปรับความเสี่ยงของตนได้ก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งถัดไป
คุณสมบัติเด่นของ Neural Earth:
- สร้างคะแนนความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลายประเภทสำหรับน้ำท่วม ไฟป่า และลม โดยใช้แบบจำลอง AI ที่วิเคราะห์ช่องโหว่ในระดับทรัพย์สินแทนค่าเฉลี่ยของรหัสไปรษณีย์ที่กว้างขวาง
- การเปิดเผยพอร์ตโฟลิโอแบบรวมเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในทรัพย์สินขนาดใหญ่สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ให้บริการประกันภัย
- ทำให้การตรวจสอบการรับประกันภัยเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการส่งสัญญาณความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์เข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลที่มีอยู่โดยตรงผ่านสถาปัตยกรรมที่เน้น API
- ประสานข้อมูลระดับโลกโดยการรวมชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายจากภาพถ่ายดาวเทียม, บันทึกของรัฐบาล, และเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในแพลตฟอร์มการตัดสินใจอัจฉริยะเดียว
ข้อดีของ Neural Earth:
- ความคุ้มครองภัยหลายประเภทที่ครอบคลุมมากกว่าคู่แข่งเฉพาะทาง
- อินเตอร์เฟซภาษาธรรมชาติช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
- การรับรองจากอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการอย่าง Orion180 สำหรับการวิเคราะห์อัคคีภัยขั้นสูง
ข้อเสียของ Neural Earth:
- โมดูลผลิตภัณฑ์หลักถูกระบุว่าเป็นเวอร์ชันเข้าถึงล่วงหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่เสถียรของแพลตฟอร์มที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่มี SLA ที่กำหนดไว้สาธารณะสำหรับเวลาให้บริการหรือเวลาตอบสนอง
ราคาของ Neural Earth:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Neural Earth:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ Acolite (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่กำหนดเองสำหรับประกันภัย)
Acolite AI Agents ถูกสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่เติบโตเกินกว่า RPA แบบดั้งเดิมแต่ไม่มีทรัพยากรนักพัฒนาในการสร้างเวิร์กโฟลว์ LLM แบบกำหนดเองจากศูนย์ มันทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ที่คุณสามารถนำไปใช้ในจุดที่เกิดปัญหาในการดำเนินงานเฉพาะที่มีแรงเสียดทานสูง เช่น การออกใบรับรองการประกันภัย (COI) หรือการแมปตารางมูลค่า (SOV)
ต่างจากแชทบอททั่วไป ตัวแทนเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าให้อ่านเอกสารประกันภัยและโต้ตอบกับระบบ AMS ของคุณเหมือนกับผู้จัดการบัญชีที่เป็นมนุษย์ คุณเพียงแค่ส่งต่ออีเมลหรือใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการไปยังตัวแทน และตัวแทนจะจัดการการดึงข้อมูล การกรอกแบบฟอร์ม และการอัปเดตระบบในเบื้องหลัง
คุณสมบัติเด่นของเอเจนต์ AI Acolite:
- ทำให้การเปรียบเทียบใบเสนอราคาเป็นอัตโนมัติโดยใช้ตัวแทนในการดึงค่าเบี้ยประกัน, ขีดจำกัด, และค่าความรับผิดชอบส่วนแรกจากไฟล์ PDF ของผู้ให้บริการ และปรับให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบข้อเสนอสำหรับลูกค้าแบบเปรียบเทียบเคียงข้างกัน
- กำหนดการกระบวนการของค่า (SOV) กับตัวแทนที่ตรวจสอบและมาตรฐานไฟล์สเปรดชีตหลายทรัพย์สิน, ระบุข้อมูลที่ขาดหายหรือความไม่สอดคล้องกันสำหรับผู้ประเมินความเสี่ยง
- อัปเดต AMS ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการให้ตัวแทน AI ดึงข้อมูลนโยบายจากพอร์ทัลของผู้ให้บริการระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้ระบบบันทึกของคุณมีความถูกต้องอยู่เสมอ
- จัดการการส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโดยใช้ตัวแทนที่กรอกแบบฟอร์ม ACORD ล่วงหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครก่อนส่งไปยังตลาด
ข้อดีของตัวแทน AI Acolite:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานด้านประกันภัย พร้อมใช้งานทันที
- สามารถกำหนดค่าได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง
- มุ่งเน้นการเสริมสร้างการตัดสินใจของมนุษย์มากกว่าการแทนที่อย่างสมบูรณ์
ข้อเสียของตัวแทน AI Acolite:
- เอกสารสาธารณะที่มีจำกัดและรีวิวจากผู้ใช้ภายนอกทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคู่แข่งที่มีอยู่เดิม
- ความเสถียรในระยะยาวและคุณภาพการสนับสนุนยังไม่ได้รับการพิสูจน์มากเท่ากับทางเลือกที่มีอยู่แล้ว
ราคาของ Acolite AI:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของตัวแทน AI Acolite:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. LinqCo-Pilot (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายดิจิทัลและการติดตามลูกค้าเป้าหมาย)
การลืมติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สนใจหมายถึงการทิ้งรายได้ที่อาจเกิดขึ้นและเสียเงินที่ใช้ไปกับการเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่แรก LinqCo-Pilot จะหยุดคุณจากการทำผิดพลาดนั้น มันแทนที่นามบัตรแบบกระดาษด้วยฮาร์ดแวร์ที่รองรับ NFC ซึ่งสามารถกระตุ้นการดำเนินการดิจิทัลได้ทันที
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ การแตะเพียงครั้งเดียวที่ Linq badge หรือบัตรของคุณ จะส่งข้อมูลติดต่อของคุณ, ลิงก์โซเชียล, และเครื่องมือการนัดหมายไปยังโทรศัพท์ของผู้ติดต่อโดยตรง ชั้น Co-Pilot จะใช้ AI ในการจัดการการทำความสะอาดเอกสาร, การถอดความบันทึกการประชุมสั้น ๆ ของคุณ และแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อกลับตามการติดต่อครั้งล่าสุดของคุณ ซึ่งทำให้การจัดการลูกค้าง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ LinqCo-Pilot:
- แชร์รายละเอียดการติดต่อผ่าน NFC โดยใช้บัตร, ป้ายชื่อ, หรือฮับที่อนุญาตให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบันทึกข้อมูลของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยผู้ช่วย AI ที่จะแจ้งเตือนให้คุณติดต่อกับผู้ติดต่อใหม่ และมอบเทมเพลตข้อความที่ปรับให้เหมาะสมตามบริบทจากบันทึกการประชุมของคุณ
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์มที่ช่วยด้วย AI ซึ่งสามารถสแกนนามบัตรกระดาษหรือบัตรประจำตัว และซิงค์ข้อมูลที่สกัดออกมาไปยังระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ติดตามการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าโปรไฟล์ดิจิทัลของคุณถูกดูเมื่อใดและที่ไหน รวมถึงลิงก์หรือไฟล์เฉพาะใดที่ถูกคลิกโดยผู้ติดต่อใหม่ของคุณ
ข้อดีของ LinqCo-Pilot:
- แรงดึงดูดของตลาดที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- การวิเคราะห์เชิงลึกและการติดตามด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรง
- ได้รับการรับรอง SOC 2 ประเภท II พร้อมระบบ SSO ระดับองค์กร
ข้อเสียของ LinqCo-Pilot:
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ NFC
- ทีมขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการตนเองได้และต้องผ่านฝ่ายขาย
ราคาของ LinqCo-Pilot:
- LinqCo-Pilot Plus: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว LinqCo-Pilot:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Indemn AI (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทน AI สนทนาแบบหลายช่องทาง)
การจัดการการสนทนากับลูกค้าผ่านช่องทางเสียง แชท SMS และอีเมลโดยไม่มีกลยุทธ์การสื่อสารแบบหลายช่องทางที่รวมเป็นหนึ่งเดียว จะทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารขนาดใหญ่ ลูกค้าจะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องอธิบายปัญหาซ้ำทางโทรศัพท์หลังจากที่ได้อธิบายไปแล้วแบบไม่พร้อมกัน ทำให้เอเจนซี่ของคุณดูไร้ระเบียบ
Indemn AI รวมแชทจากลูกค้าภายนอกทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้บริบทของการสนทนาติดตามลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือแยกกันถึงสี่ตัว ทีมงานของคุณจะได้รับ AI Associate ที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว สามารถจัดการงานบริการนโยบายทั่วไปหรือการรับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ แต่จะรู้จังหวะที่เหมาะสมในการส่งต่อบทสนทนาให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาต พร้อมสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้พูดคุยไปแล้วอย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Indemn AI:
- วิเคราะห์พฤติกรรมของนายหน้าและแนวโน้มของตลาดด้วยการจัดหมวดหมู่แบบอัตโนมัติในทุกการโต้ตอบ เปลี่ยนข้อมูลจากการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการเติบโตของเอเจนซี
- จับและขยายความรู้เชิงสถาบันโดยการฝึก AI ด้วยเอกสารการตลาดเฉพาะของคุณ เอกสารความต้องการ และสคริปต์ภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามัน "พูด" เหมือนกับหน่วยงานของคุณ
- PLOY AI Associates ทั่วทุกช่องทาง รวมถึงโทรศัพท์, อีเมล, ข้อความ, และแชทออนไลน์, ให้บริการประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ 24/7
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานใน AI Studio เพื่อสร้างเส้นทางการประกันภัยที่เฉพาะเจาะจง เช่น การตรวจสอบความต้องการสำหรับนายหน้าประกันภัย หรือการคัดกรองการเรียกร้องสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
การคุ้มครองความรับผิดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ AI:
- ผลลัพธ์จากการศึกษาเคสที่เผยแพร่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่แท้จริงต่อการดำเนินงาน
- ความเฉพาะทางในโดเมนประกันภัยช่วยให้สามารถนำไปใช้ได้รวดเร็วกว่าแพลตฟอร์มทั่วไป
- การครอบคลุมแบบ Omnichannel ช่วยลดความซับซ้อนในการผสานรวมเครื่องมือที่แยกจากกัน
ข้อเสียของ AI:
- ขาดตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบ AMS หลายระบบ
- พึ่งพาผู้ให้บริการ LLM บุคคลที่สามซึ่งประมวลผลข้อมูลลูกค้า
ราคาค่าบริการ Indemn AI
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Indemn AI:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ทางเลือก AI ที่ไม่ใช่ Outmarket ตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?
ทุกครั้งที่คุณเพิ่มโซลูชันแบบจุดเพื่อแก้ไขปัญหาเพียงหนึ่งเดียว คุณกำลังทำให้เทคโนโลยีของคุณซับซ้อนขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และยากต่อการใช้งานสำหรับทีมของคุณ ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การมีเครื่องมือมากเกินไป (Tool Sprawl) แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบอีกด้วย
ในที่สุด กระบวนการนี้จะทำให้ทีมของคุณติดอยู่ในวงจรของการย้ายข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสามารถทำลายวงจรนี้ได้โดยการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณทั้งหมด. พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่ออย่าง ClickUp สามารถแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายซึ่งทำให้คุณช้าลง. ทีมของคุณใช้เวลาในการจัดการซอฟต์แวร์น้อยลง และมีเวลาทำงานที่ช่วยสร้างรายได้มากขึ้น.
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์รวมงาน เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ในขณะที่โซลูชันแบบจุดเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านเท่านั้น การรวมศูนย์การดำเนินงานในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปที่แยกจากกัน ลดการทำงานที่กระจัดกระจาย และปรับปรุงความสอดคล้องของทีม
ตัวแทน AI ช่วยปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยการดำเนินการงานซ้ำ ๆ อย่างอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นเฉพาะและเหตุการณ์ในพื้นที่ทำงาน ต่างจากระบบอัตโนมัติพื้นฐาน เทคโนโลยีตัวแทนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อนเพื่อจัดการงานธุรการ เช่น การร่างนโยบายใหม่หรือการส่งต่อข้อมูลลูกค้า ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูงและความสัมพันธ์กับลูกค้า
การขยายตัวของบริบทเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลโครงการ, บันทึกของลูกค้า, และการสื่อสารภายในองค์กรถูกกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกัน การกระจายตัวนี้ก่อให้เกิดอันตรายเพราะนำไปสู่การสูญเสียข้อมูล, การพลาดกำหนดเวลา, และการสูญเสียเวลาอย่างมากในการค้นหาและกู้คืนเอกสารที่ถูกต้อง