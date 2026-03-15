10 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนสำหรับปี 2026

วันนี้ บทความเพียงหนึ่งชิ้นอาจเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าข้ามแท็บถึงห้าแท็บ การสัมภาษณ์ผ่าน Zoom การร่างเพื่อแชร์ให้ตรวจสอบ การแก้ไข SEO การประสานงานด้านการออกแบบ การอนุมัติจากลูกค้า และการติดตามประสิทธิภาพ
และนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มพังทลาย
คุณร่างงานในเครื่องมือหนึ่ง ติดตามงานในอีกเครื่องมือหนึ่ง และระดมความคิดในเครื่องมือที่สาม การเขียนจริงกลายเป็นส่วนที่ง่าย แต่การจัดการทั้งหมดกลายเป็นงานที่แท้จริง
การจัดการโครงการสำหรับนักเขียนเกี่ยวข้องกับความชัดเจน บางระบบถูกสร้างขึ้นสำหรับนักวางแผนที่ชอบใช้ภาพ บางระบบเหมาะสำหรับต้นฉบับยาว ในขณะที่บางระบบโดดเด่นในทีมบรรณาธิการที่ทำงานร่วมกัน
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับนักเขียน เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในการจัดระเบียบงานน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการเขียนงานจริง ✍️
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนในมุมมอง
นี่คือตารางเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับนักเขียนทั้งหมดในบล็อกนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการความรู้และงานแบบครบวงจรด้วยระบบอัตโนมัติที่เสริมด้วย AI และเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือ สำหรับนักเขียนเดี่ยว ทีมงานขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสานงานโครงการ ตั๋วงาน และเอกสาร
|แพลตฟอร์มเดียวที่รวมงาน, รายการ, เอกสาร & เป้าหมาย, ClickUp Brain, โมเดล AI หลายรูปแบบ, การจัดการเวลา, และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แนวคิด
|สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการเขียนที่ปรับแต่งได้พร้อม AI ในตัว สำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น
|มุมมองฐานข้อมูล (ตาราง, กระดาน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน), บล็อกที่ซิงค์, ผู้ช่วยเขียน AI ของ Notion, บันทึกการประชุม AI พร้อมรายการดำเนินการเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|สคริฟเวนเนอร์
|การจัดการต้นฉบับยาวตั้งแต่ร่างจนถึงการส่งออกสำหรับนักเขียนนวนิยายที่จัดโครงสร้างต้นฉบับที่ซับซ้อนและมีหลายบท
|การจัดระเบียบต้นฉบับแบบแฟ้ม, กระดานไม้ก๊อกพร้อมบัตรดัชนีเสมือน, โครงร่างที่สามารถปรับโครงสร้างด้วยการลากและวาง, มุมมองการวิจัยแบบแบ่งหน้าจอ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|กระบวนการเขียนแบบสไตล์คานบันสำหรับนักเขียนที่คิดแบบภาพและชอบกระบวนการทำงานแบบคานบัน
|กระดานคัมบังแบบภาพ, ระบบอัตโนมัติ Butler (กฎและคำสั่ง), Power-Ups สำหรับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม, มุมมองปฏิทินและแผนงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|Google Workspace
|การเขียนร่วมกันและการดำเนินงานด้านบรรณาธิการบนคลาวด์สำหรับทีมบรรณาธิการที่กระจายตัวซึ่งต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Google Docs (โหมดแนะนำ & ประวัติเวอร์ชัน), Gemini AI ใน Docs/Gmail/Drive, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Google Drive
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
|อาสนะ
|กระบวนการทำงานบรรณาธิการที่มีโครงสร้างพร้อมการพึ่งพาของงานสำหรับผู้จัดการบรรณาธิการและผู้จัดการโครงการที่ดูแลกระบวนการทำงานการเผยแพร่หลายขั้นตอน
|การพึ่งพาของงานสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามการแก้ไข, ตัวสร้างกระบวนการทำงาน & การทำงานอัตโนมัติตามกฎ, มุมมองการจัดการภาระงานและทรัพยากร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Airtable
|การสร้างระบบเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับทีมปฏิบัติการที่ดูแลฐานข้อมูลบรรณาธิการที่มีโครงสร้าง
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีบันทึกเชื่อมโยง, ระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข, ฟิลด์และตัวแทน AI ของ Airtable, แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้พร้อมตรรกะการส่งต่อ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|Monday.com
|การจัดการงานที่ยืดหยุ่นและมองเห็นภาพได้ พร้อม AI ในตัว สำหรับผู้จัดการที่ต้องการความโปร่งใสของปริมาณงานและแดชบอร์ดข้ามโครงการ
|บอร์ดภาพพร้อมระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, บล็อก AI (สรุป, แปล, จัดหมวดหมู่), เอกสารการทำงานสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์, ระบบแสดงปริมาณงานและทรัพยากรในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Milanote
|การระดมความคิดเชิงภาพและการวางแผนโครงการสร้างสรรค์สำหรับนักเล่าเรื่องที่วางแผนตัวละครและเส้นเรื่องในเชิงพื้นที่
|กระดานภาพไม่จำกัด, เว็บคลิปเปอร์สำหรับการบันทึกแรงบันดาลใจทันที, แม่แบบโครงเรื่องและตัวละคร, การฝังสื่อ (ภาพ, วิดีโอ, ลิงก์)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
|เอเวอร์โน้ต
|สร้างสมองที่สองที่สามารถค้นหาได้สำหรับนักเขียน สำหรับมืออาชีพที่ต้องการจับไอเดียได้อย่างรวดเร็วข้ามอุปกรณ์
|สมุดบันทึกที่มีการจัดเรียงซ้อนและติดแท็ก, ตัวตัดเว็บสำหรับการเก็บข้อมูลวิจัย, งานที่รวมอยู่ภายในบันทึก, การสแกนเอกสารด้วย OCR
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรมองหาอะไรในด้านการจัดการโครงการสำหรับนักเขียน?
นักเขียนขับเคลื่อนแนวคิดผ่านขั้นตอนต่างๆ: วิจัย, เขียนโครงร่าง, เขียนร่าง, แก้ไข, เผยแพร่ ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือที่เหมาะสมต้องรองรับความเป็นจริงของงานบรรณาธิการ นี่คือความสามารถหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือจัดการโครงการสร้างสรรค์👇
- ทำให้เส้นตายมองเห็นได้และจัดการได้: แสดงวันที่ครบกำหนด, กำหนดการตีพิมพ์, และจุดตรวจสอบความคืบหน้าผ่านปฏิทินบรรณาธิการ, ไทม์ไลน์, หรือมุมมองแบบแกนต์
- โครงสร้างการทำงานโดยการเขียนเป็นขั้นตอน: แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การร่างเค้าโครง การเขียนร่าง การแก้ไข การอนุมัติ และการเผยแพร่ พร้อมการติดตามสถานะที่แสดงความคืบหน้า
- รวมศูนย์การร่วมมือและข้อเสนอแนะทางบรรณาธิการ: ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา, การสนทนาแบบมีลำดับ, และการแชร์ร่างเพื่อให้การแก้ไขเกิดขึ้นในบริบท
- เชื่อมโยงงานวิจัยกับโครงการโดยตรง: จัดเก็บบันทึก ลิงก์แหล่งข้อมูล สรุป และไฟล์อ้างอิงไว้เคียงข้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้นหาข้อมูลจากโฟลเดอร์และแอปพลิเคชันแยกต่างหาก
- รักษาประวัติเวอร์ชันที่สะอาด: ติดตามการแก้ไขและเก็บรักษาฉบับร่างก่อนหน้านี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้ สามารถกู้คืนได้ และเปรียบเทียบได้ง่าย
- เสนอการดูขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่น: สลับระหว่างรายการ บอร์ด และปฏิทิน ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังวางแผนเนื้อหา จัดการการแก้ไข หรือตรวจสอบกำหนดเวลา
- รองรับการทำงานจากทุกที่: ซิงค์แบบเรียลไทม์ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อให้ผู้เขียนสามารถบันทึกไอเดีย อัปเดตงาน หรือตอบกลับความคิดเห็นได้ทุกที่ทุกเวลา
📮 ClickUp Insight: คุณทราบหรือไม่ว่า 45% ของผู้คนตรวจสอบโทรศัพท์ของตนทุกๆ ไม่กี่นาที—มักเพื่อหาคำตอบอย่างรวดเร็วหรือพักสมอง?
แต่การตรวจสอบโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา เช่น การมองอีเมลขณะเขียนรายงาน แท้จริงแล้วเป็นการแบ่งความสนใจของคุณและบั่นทอนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง 🖤
นั่นคือจุดที่ ClickUp Brain MAX เข้ามาช่วย ในฐานะเพื่อนร่วมงานบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ Brain MAX ช่วยให้คุณแชท วางแผน สร้างงาน และค้นหาแอปของบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ต้องการแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ใช่ไหม? ใช้เสียงของคุณในการแต่งไฮกุ สร้างเนื้อหาด้วยโมเดล AI หลากหลาย หรือจัดการงานธุรการต่าง ๆ—ช่วยให้สายตา (และความตั้งใจ) ของคุณได้พักผ่อนอย่างที่ควร
การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียน
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยวที่ต้องจัดการลูกค้าหลายราย หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมบรรณาธิการที่ทำงานอย่างรวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชัดเจน ความโปร่งใส และแรงขับเคลื่อนให้กับกระบวนการเขียนของคุณ 💁
1. ClickUp (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์)
ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการคือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่รวมงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย แดชบอร์ด และ AI เข้าไว้ด้วยกัน
มันกำจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการร่างงานในแอปหนึ่ง ติดตามกำหนดส่งในอีกแอปหนึ่ง จัดการข้อเสนอแนะในอีเมล และระดมความคิดในเครื่องมือที่สามอีกต่อไป ทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเดียว และ AI เข้าใจทั้งหมด
นี่คือวิธีการที่มันเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ:
จัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp Docs
คิดถึงClickUp Docsเป็นศูนย์กลางการเขียนของคุณสำหรับโครงร่าง, ร่าง, การวิจัย, คู่มือสไตล์, เอกสารอ้างอิง, ปฏิทินการแก้ไข, และแม้กระทั่งคำแนะนำจากทีม. Docs เชื่อมต่อโดยตรงกับกระแสการทำงานของคุณ, คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารสรุปกับงานใน ClickUp, ฝังคู่มือสไตล์ไว้ในกระบวนการทำงาน, หรือสร้างสารบัญอัตโนมัติได้.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเอกสาร 'ร่างจดหมายข่าวประจำสัปดาห์' ใส่ลิงก์การวิจัย หมายเหตุบรรณาธิการ และการกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม คุณสามารถเชื่อมโยงงานโดยตรงภายในเอกสาร แปลงข้อความให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และกำหนดเส้นตายได้เช่นกัน
เร่งการเขียนด้วย ClickUp Brain
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้ใน ClickUp,ClickUp BrainคือAI เชิงบริบทที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงเอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, และการแชท ซึ่งหมายความว่ามันทำงานร่วมกับบริบททั้งหมดของโครงการของคุณ
สำหรับนักเขียน มันทำหน้าที่เป็นทั้งคู่คิดสร้างสรรค์และผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสามารถร่างข้อความได้โดยตรงภายในช่องข้อความใดก็ได้ สำหรับบทความบล็อก โครงร่างเนื้อหา ข้อความบนหน้าแลนดิ้งเพจ กระทู้โซเชียล และสคริปต์วิดีโอ เพียงพิมพ์ข้อความที่ต้องการ Brain จะสร้างร่างขึ้นมาให้ทันที ไฮไลต์ข้อความที่มีอยู่และเลือกที่จะ:
- ปรับปรุงการเขียน
- แก้ไขการสะกดคำและไวยากรณ์
- ทำให้ยาวกว่าหรือสั้นกว่า
- ทำให้เนื้อหาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- เขียนต่อจากที่คุณหยุดไว้
- สร้างรายการดำเนินการจากร่าง
- แปลเป็นหลายภาษา
หากคุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารสรุปเนื้อหา เอกสารนั้นจะกลายเป็นงานใน ClickUp ที่มีโครงสร้าง คุณสามารถใช้คำสั่งที่กำหนดเองหรือคำสั่ง `/write` เพื่อแก้ไข เขียนใหม่ หรือสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วในโทนเสียงที่ต้องการ (เป็นทางการ สื่อสารแบบสนทนา ตลก) และปรับระดับความคิดสร้างสรรค์ได้ตามต้องการว่าคุณกำลังเขียนรายงานหรือบทความบล็อก
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: ปรับปรุงย่อหน้านี้ให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากขึ้น และเสนอหัวข้อข่าวที่น่าสนใจสามตัวเลือก
คู่มือฉบับย่อสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก:
ขยายการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp Brain MAX
เพื่อยกระดับการเขียนด้วย AI ให้เกินกว่าการร่างและเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือวิจัยเต็มรูปแบบ ใช้ClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปขั้นสูงของคุณ มันขยายความสามารถของ ClickUp Brain เกินกว่าการช่วยเหลือการเขียนและเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Brain MAX นำเสนอ:
- ค้นหาอย่างล้ำลึก ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อ รวมถึงเว็บ
- การเข้าถึงโมเดล AI ระดับพรีเมียม สำหรับการระดมความคิดและการแก้ไขที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น
- คำตอบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบท เกี่ยวกับโครงการและเอกสารของคุณ
สำหรับนักเขียน นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังในช่วงการค้นคว้า แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือแท็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถขอให้ Brain MAX แสดงบันทึกที่เกี่ยวข้อง สรุปความคิดเห็นจากลูกค้าในอดีต หรือค้นหาฉบับร่างที่เกี่ยวข้องได้ทันที
และถ้าคุณคิดได้เร็วกว่าพิมพ์ คุณสามารถบอกความคิดของคุณได้โดยตรงในเอกสารหรืองานด้วยClickUp Talk to Text เครื่องมือนี้จะถอดเสียงคำพูดของคุณเป็นข้อความที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา: ใช้เทมเพลต ClickUpที่พร้อมใช้งานหรือสร้างเทมเพลตของคุณเองสำหรับบทความ, โพสต์บล็อก, ปฏิทินบรรณาธิการ, หรือรายการตรวจสอบการเผยแพร่เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- ทำให้ขั้นตอนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อย้ายร่างไปยังขั้นตอนการตรวจสอบ แจ้งเตือนบรรณาธิการเมื่อร่างพร้อม หรือกระตุ้นการดำเนินการประจำอื่นๆ
- บันทึกและจัดระเบียบความคิด: จดบันทึกการวิจัย แรงบันดาลใจ หรือความคิดสั้น ๆ ได้ทุกเมื่อด้วยClickUp Notepad และเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการอ้างอิง
- มองเห็นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณและวางแผนเนื้อหาโครงการ: ระดมความคิดเกี่ยวกับโครงเรื่อง จัดระเบียบการวิจัย แผนผังเส้นเรื่อง และเปลี่ยนรูปร่างหรือบันทึกให้เป็นงานเขียนหรือเอกสารใน Docs ได้ทันทีด้วยClickUp Whiteboards
- ติดตาม KPI การเขียนเนื้อหา: มองเห็นกำหนดส่ง ความคืบหน้าของเนื้อหา วงจรการตรวจสอบ เวลาที่ใช้ และภาระงานของทีมทั้งหมดได้ในพริบตาเดียว เพื่อการติดตามเป้าหมายด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
- ปรับแต่งการทำงานตามสไตล์ของคุณ: สลับระหว่างปฏิทินเนื้อหา กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ ตาราง แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ เพื่อดูภาพรวมของกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณด้วยClickUp Views
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์นี้บอกทุกอย่างแล้ว:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลายแบบที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน รวมถึงระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการเขียนของคุณด้วยClickUp Super Agents ที่ช่วยทำงานอัตโนมัติ ต่างจากเครื่องมือทั่วไปที่เพียงแค่ตอบกลับ ทีม AI เหล่านี้สามารถวางแผน แบ่งงาน ลงมือทำ และอัปเดตความคืบหน้าให้คุณเมื่อโครงการเปลี่ยนแปลง พวกเขาผสานบริบท เหตุผลแบบหลายขั้นตอน และความจำเข้าด้วยกัน เพื่อดูแลทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ ตั้งแต่การร่างเนื้อหาไปจนถึงการมอบหมายงาน
ใช้เพื่อ:
- แปลงบันทึกย่อสั้น ๆ ให้เป็นโครงสร้างเนื้อหาอย่างเป็นระบบโดยอัตโนมัติ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งงานตามกำหนดเวลาและส่งสรุปสถานะก่อนการประชุมบรรณาธิการ
- ดึงข้อมูลเชิงลึกจากแคมเปญที่ผ่านมาและร่างสรุปผลการดำเนินงาน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายเป้าหมายให้ Super Agent ว่า 'เตรียมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขรายสัปดาห์' และมันจะสแกนกิจกรรม, ตรวจจับงานที่ล่าช้า, ร่างสรุป, สร้างงานติดตามผล, และส่งมอบรายงาน
สร้างตัวแทนคนแรกของคุณ:
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานเขียนที่ปรับแต่งได้พร้อม AI ในตัว)
Notion นำโครงการเขียน งานวิจัย ปฏิทินบรรณาธิการ และเอกสารของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นได้ มันช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างภายในหน้าต่างๆ ที่สามารถบรรจุข้อความ ฐานข้อมูล กระดานคัมบัง ตาราง ไทม์ไลน์ และสิ่งที่ฝังตัวได้
นอกจากนี้ Notion AI และ Notion Agent สามารถค้นหาข้อมูลข้ามหน้าต่าง ๆ ของคุณ, ไฟล์ PDF,และเครื่องมือเอกสารที่เชื่อมต่อไว้เพื่อดึงบริบทขึ้นมาได้ทันที ซึ่งหมายความว่า นักเขียนสามารถเปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน, สร้างร่างแรกตามคำแนะนำของแบรนด์ที่เก็บไว้, หรือเปลี่ยนบันทึกการวิจัยให้กลายเป็นสรุปที่พร้อมเผยแพร่ได้
คุณยังสามารถพึ่งพา บันทึกการประชุม AI เพื่อจับประเด็นการสนทนาและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องประสานงานกับผู้มีส่วนร่วม บรรณาธิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างโครงสร้างเนื้อหาแบบเป็นระบบโดยใช้ มุมมองฐานข้อมูล (ตาราง, กระดาน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน)
- รักษาข้อมูลให้สอดคล้องกันในทุกหน้าด้วย บล็อกที่ซิงค์
- สร้างร่าง, สรุป, และแก้ไขใหม่ด้วย ผู้ช่วยเขียน AI ของ Notion
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยการตั้งค่าสิทธิ์และการตรวจสอบขั้นสูง
ข้อจำกัดของโนชั่น
- โครงสร้างของพื้นที่ทำงานอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเนื่องจากการขาดลำดับชั้นของโฟลเดอร์แบบดั้งเดิม
- การอัตโนมัติในตัวที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดเฉพาะทาง
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าท่านหนึ่งได้ชี้ให้เห็น:
ทุกหน้าใน Notion รู้สึกเหมือนผืนผ้าใบเปล่าที่คุณสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ บางหน้าจะกลายเป็นกราฟ บางหน้าเป็นรายการ และบางหน้าเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันระหว่างผู้คนต่าง ๆ ความยืดหยุ่นนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก และยังสามารถนำมาใช้ได้ทันทีสำหรับเกือบทุกคน...การไม่มีโครงสร้างโฟลเดอร์และการจัดระเบียบโดยรวมนั้นน่าหงุดหงิดมาก ๆ เมื่อฉันมีเอกสารสองฉบับที่เกี่ยวข้องกัน ฉันต้องการที่จะสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการจัดวางหรือการแสดงเอกสารเหล่านั้นสำหรับผู้อื่น...
ทุกหน้าใน Notion รู้สึกเหมือนผืนผ้าใบเปล่าที่คุณสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ บางหน้าจะกลายเป็นกราฟ บางหน้าเป็นรายการ และบางหน้าเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันระหว่างผู้คนต่าง ๆ ความยืดหยุ่นนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก และยังสามารถใช้งานได้ทันทีสำหรับเกือบทุกคน...การไม่มีโครงสร้างโฟลเดอร์และการจัดระเบียบโดยรวมนั้นน่าหงุดหงิดมาก เมื่อฉันมีเอกสารสองฉบับที่เกี่ยวข้องกัน ฉันต้องการที่จะสามารถวางพวกมันไว้ในโฟลเดอร์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการจัดวางหรือการแสดงเอกสารเหล่านั้นสำหรับผู้อื่น...
หากคุณเป็นนักเขียนด้านเทคนิค นี่คือสิ่งสำหรับคุณ!
3. Scrivener (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการต้นฉบับยาวตั้งแต่ร่างจนถึงการส่งออก)
Scrivener ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการเขียนที่ยาวซึ่งไม่สามารถจัดเก็บในเอกสารเดียวได้อย่างลงตัว แทนที่จะบังคับให้คุณต้องเลื่อนดูหน้าเอกสารเป็นร้อยหน้า โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณแบ่งต้นฉบับออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่สามารถย้ายตำแหน่งได้ภายใน 'แถบด้านข้างแบบแฟ้มเอกสาร' คุณสามารถร่างฉากต่างๆ ได้ตามลำดับที่ต้องการ บันทึกไอเดียที่ยังไม่เสร็จไว้ในโฟลเดอร์แยก และจัดระเบียบบททั้งหมดใหม่ด้วยการลากและวาง
สำหรับนักเขียนนวนิยาย นักเขียนสารคดี และนักเขียนเชิงวิชาการเครื่องมือเขียนเนื้อหาตัวนี้ทำให้การแก้ไขโครงสร้างเป็นเรื่องที่เจ็บปวดน้อยกว่าการใช้โปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิมมาก
คุณสามารถแบ่งหน้าต่างของโปรแกรมแก้ไขเพื่อดูเอกสารอ้างอิงข้างๆ งานเขียนของคุณได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักข่าว นักเขียนชีวประวัติ และนักวิจัยที่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะร่างงาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องแบ่งปัน Scrivener จะรวบรวมส่วนต่างๆ ที่กระจัดกระจายของคุณให้เป็นต้นฉบับที่จัดรูปแบบเรียบร้อยสำหรับ Word, PDF หรือแม้แต่ Final Draft
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener
- จัดระเบียบบทและฉากอย่างเป็นระบบด้วย กระดานปักหมุด พร้อมบัตรดัชนีเสมือน
- ปรับโครงสร้างต้นฉบับทั้งหมดด้วย โครงร่าง และลากและวางโฟลเดอร์
- ตั้งเป้าหมายต้นฉบับและเป้าหมายการเขียนด้วย เป้าหมายคำและตัวอักษร
- ติดตามขั้นตอนการร่างโดยใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และเครื่องหมายสถานะ
ข้อจำกัดของ Scrivener
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่อ่อนแอสำหรับการเขียนแบบทีม
- จำเป็นต้องอ่านคู่มือ/บทแนะนำเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานอย่างครบถ้วน
ราคาของ Scrivener
- iOs และ iPadOS: 23.99 ดอลลาร์
- MacOS: $59.99
- Windows: $59. 99
การให้คะแนนและรีวิว Scrivener
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scrivener อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบจากG2ได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันมักจะจัดการงานเขียนและงานจัดระเบียบหลายอย่างพร้อมกัน และสิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดเกี่ยวกับ Scrivener คือมันช่วยให้ข้อความของฉันมีโครงสร้างในเครื่องมือเดียว ตั้งแต่โครงร่างเริ่มต้นไปจนถึงเนื้อหาสุดท้าย และด้วยความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับงานที่ต้องใช้ความเข้มข้นมากขึ้น และใช้แอปมือถือเพื่อปรับแต่งอย่างรวดเร็วหรือจดบันทึกเมื่อฉันกำลังเดินทาง
แม้ว่าจะมีเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจจับข้อผิดพลาด แต่การผสานระบบตรวจทานแบบเรียลไทม์ขั้นสูงจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงข้อความให้สมบูรณ์แบบภายในแอปพลิเคชันเดียวกัน
ฉันมักจะจัดการงานเขียนและงานจัดระเบียบหลายอย่างพร้อมกัน และสิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดเกี่ยวกับ Scrivener คือมันช่วยให้ข้อความของฉันมีโครงสร้างในเครื่องมือเดียว ตั้งแต่โครงร่างเริ่มต้นไปจนถึงเนื้อหาสุดท้าย และด้วยความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับงานที่ต้องใช้ความเข้มข้นมากขึ้น และใช้แอปมือถือเพื่อปรับแต่งอย่างรวดเร็วหรือจดบันทึกเมื่อฉันกำลังเดินทาง
แม้ว่าจะมีเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจจับข้อผิดพลาด แต่การผสานระบบตรวจทานแบบเรียลไทม์ขั้นสูงจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงข้อความให้สมบูรณ์แบบภายในแอปพลิเคชันเดียวกัน
🧠 เกร็ดความรู้: อักษรคูนิฟอร์มได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุด หากไม่ใช่ระบบแรกสุดของโลก พัฒนาขึ้นในเมโสโปเตเมียโบราณ (โดยเฉพาะในสุเมเรียน ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิรัก) ประมาณ 3400-3100 ปีก่อนคริสตกาล ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่วัด เพื่อตอบสนองความต้องการในทางปฏิบัติและเศรษฐกิจ เช่น การติดตามการค้า การจัดการธัญพืช และการบัญชีปศุสัตว์
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับงานเขียนที่มีขั้นตอนแบบ Kanban ที่มองเห็นภาพได้)
Trello เป็นเครื่องมือ Kanbanบนเว็บที่ใช้สำหรับการจัดการโครงการสำหรับผู้เริ่มต้น มันถูกพัฒนาโดย Atlassian และใช้บอร์ด, รายการ, และการ์ดเพื่อจัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพ คุณสามารถสร้างบอร์ดสำหรับโครงการ แบ่งออกเป็นรายการ (เช่น ไอเดีย, ร่าง, แก้ไข, เผยแพร่) และย้ายการ์ดข้ามขั้นตอนเมื่อมีความคืบหน้า สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการในทันที
แต่ละบัตรสามารถเก็บรายการตรวจสอบ, ไฟล์แนบ, ลิงก์, ความคิดเห็น, และวันที่ครบกำหนดได้ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการจัดการกับงานวิจัยที่มีปริมาณมาก นักเขียนสามารถเก็บลิงก์แหล่งข้อมูลไว้ภายในบัตรที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง, จดบันทึกข้อมูลสำคัญไว้ในคำอธิบาย, และติดตามรอบการแก้ไขได้
Trello ยังรองรับการเปลี่ยนอีเมลและข้อความใน Slack ให้เป็นงาน ซึ่งช่วยได้มากเมื่อรายละเอียดงานถูกส่งผ่านบทสนทนาที่กระจัดกระจาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler Automation (กฎ, ปุ่ม, คำสั่ง)
- ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยใช้ Power-Ups สำหรับปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ
- วางแผนกำหนดเวลาควบคู่ไปกับงานต่างๆ ด้วย Trello Planner (มุมมองปฏิทินและการจัดตาราง)
- สะท้อนงานข้ามบอร์ดหลายบอร์ดโดยใช้ การสะท้อนการ์ด
ข้อจำกัดของ Trello
- กลายเป็นรกและยากต่อการจัดการเมื่อบอร์ดเติบโตขึ้น
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือมีหลายชั้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นนี้มาจากผู้ใช้โดยตรง:
ฉันชอบใช้ Trello สำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ เพราะมันช่วยให้จัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ง่ายและตรวจสอบงานได้สะดวก ฉันชอบพื้นที่ทำงานและฟีเจอร์การติดตามเวลา เราจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันโดยสร้างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย และสำหรับงานต่างๆ เราสร้างบอร์ดที่แตกต่างกันเพื่อจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย...บางครั้งการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและโครงการระยะยาวก็เป็นเรื่องยาก สำหรับโครงการที่ซับซ้อน การจัดการไทม์ไลน์ หลักชัย และงานต่างๆ จะเป็นเรื่องยาก สำหรับงานหลายงาน เราต้องสร้างบอร์ดหลายอัน ซึ่งใช้เวลามาก
ฉันชอบใช้ Trello สำหรับการจัดการโครงการและงาน เนื่องจากช่วยให้จัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ง่ายและตรวจสอบงานได้สะดวก ฉันชอบพื้นที่ทำงานและฟีเจอร์การติดตามเวลา เราจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันโดยสร้างพื้นที่ทำงานแยกสำหรับลูกค้าแต่ละราย และสำหรับงานต่างๆ เราสร้างบอร์ดแยกเพื่อจัดการทุกอย่างได้ง่ายขึ้น...บางครั้งการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและโครงการระยะยาวก็เป็นเรื่องยาก สำหรับโครงการที่ซับซ้อน การจัดการไทม์ไลน์ จุดสำคัญ และงานต่างๆ เป็นเรื่องยาก สำหรับงานหลายงาน เราต้องสร้างบอร์ดหลายอัน ซึ่งใช้เวลามาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? สิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าThe Chicago Manual of Styleได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1906 ในฐานะหนังสือกฎการพิมพ์ที่เรียบง่าย และตลอดหลายทศวรรษต่อมา ได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งอ้างอิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับบรรณาธิการและนักเขียนในสหรัฐอเมริกา
5. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนร่วมกันและการดำเนินงานด้านบรรณาธิการบนคลาวด์)
Google Workspace คือชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งรวมการสื่อสาร การสร้างเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการงานเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร, สเปรดชีต, สไลด์, Meet, แชท และงาน ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เอกสารทำหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อมการเขียนหลัก รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น โหมดการแนะนำ และการสร้างเอกสารที่มีโครงสร้าง
Gemini AI ถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับ Gmail, Docs และ Drive เพื่อสรุปเนื้อหาอีเมลที่ยาว, สร้างร่างที่มีโครงสร้าง, สกัดข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์วิจัย, และแม้กระทั่งจดบันทึกการประชุมใน Meet เนื่องจากทุกอย่างเป็นระบบคลาวด์ ผู้ร่วมงานสามารถแก้ไขพร้อมกันได้จากทุกที่ ทำให้เหมาะสำหรับทีมบรรณาธิการที่กระจายตัวอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ร่างและปรับปรุงเนื้อหาอย่างร่วมมือกันโดยใช้ Google Docs (โหมดการแนะนำ & ประวัติเวอร์ชัน)
- จัดเก็บและจัดระเบียบงานวิจัยของคุณอย่างปลอดภัยด้วย Google Drive (สูงสุด 5 TB ต่อผู้ใช้ในบางแผน)
- บันทึกการสนทนาในการประชุมโดยอัตโนมัติด้วย 'จดบันทึกให้ฉัน' ใน Google Meet
- สกัดข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่อัปโหลดโดยใช้ NotebookLM พร้อมการตอบกลับที่มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการไฟล์บันทึกขนาดใหญ่หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อน
- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไดร์ฟในปริมาณมากอาจกลายเป็นเรื่องสับสน
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $5.60/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $13.44/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21. 12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (47,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งสรุปไว้ดังนี้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Workspace คือความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้แคมเปญการตลาดและโครงการขายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความล่าช้าหรือความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน ทุกอย่างตั้งแต่อีเมลและปฏิทินไปจนถึงเอกสารและการแชร์ไฟล์อยู่ในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสทั่วทั้งทีม สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มันมอบฟังก์ชันการทำงานระดับองค์กรโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น...การขับเคลื่อนองค์กรต้องมีความตั้งใจและเจตนาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆ กลายเป็นความวุ่นวายที่สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงมากมายที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าได้ตามที่คุณต้องการ *
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Workspace คือความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้แคมเปญการตลาดและโครงการขายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความล่าช้าหรือความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน ทุกอย่างตั้งแต่ อีเมล ปฏิทิน เอกสาร ไปจนถึงการแชร์ไฟล์ อยู่ในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้กับทีมของคุณ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ระบบนี้มอบฟังก์ชันการทำงานระดับองค์กรโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น...การขับเคลื่อนองค์กรต้องมีการวางแผนและตั้งใจอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ กลายเป็นความวุ่นวายอย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงมากมายนักที่จะช่วยคุณตั้งค่าระบบตามที่คุณต้องการ *
🧠 เกร็ดความรู้: นักเขียนที่รู้จักชื่อคนแรกคือเอนเฮดูอันนา กวีและนักบวชชาวเมโสโปเตเมียที่อาศัยอยู่ราว 2285-2250 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้ประพันธ์บทสวดและบทกวีที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
6. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานบรรณาธิการที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีการพึ่งพาของงาน)
อีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการงานบนคลาวด์ในรายการนี้คือ Asana ซึ่งให้คุณดูงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายการ บอร์ดคัมบัง ไทม์ไลน์ (สไตล์แกนต์) หรือปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการในรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการเขียนของคุณ
คุณสามารถแบ่งบทความออกเป็นงานย่อย (โครงร่าง, ร่าง, แก้ไข, ตรวจสอบ SEO, เผยแพร่) มอบหมายแต่ละขั้นตอนให้กับผู้ร่วมงานที่แตกต่างกัน และกำหนดการพึ่งพาเพื่อให้ไม่มีงานใดดำเนินต่อไปก่อนที่งานจะพร้อม การอัปเดตสถานะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลโดยไม่ต้องประชุมเพิ่มเติม และงานที่เกิดซ้ำทำให้การจัดการจดหมายข่าวรายสัปดาห์ รายงานรายเดือน หรือบล็อกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- มาตรฐานการทำงานด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึง 17 ประเภทของฟิลด์ในแผนชำระเงิน
- ทำให้ขั้นตอนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Workflow Builder และ Rules Automation
- ติดตามความจุด้วยเครื่องมือ การจัดการปริมาณงานและทรัพยากร
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติขั้นสูง (ไทม์ไลน์, รายงาน, ปริมาณงาน, เป้าหมาย, ระบบอัตโนมัติ) ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนชำระเงิน
- งานเดียวกันไม่สามารถมอบหมายให้หลายคนได้
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล: แผนฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจาก G2:
ให้คุณกำหนดค่างานที่ทำซ้ำและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซยังสะอาด เป็นระเบียบ และดูน่าดึงดูด ทำให้ทีมสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก...งานเดียวกันไม่สามารถมอบหมายให้กับหลายคนได้ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันและการประสานงานของทีมซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างของงาน งานย่อย และโครงการอาจกลายเป็นเรื่องสับสนและไร้ระเบียบได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
ให้คุณกำหนดค่างานที่ทำซ้ำและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซยังสะอาด เป็นระเบียบ และดึงดูดสายตา ทำให้ทีมสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก...งานเดียวกันไม่สามารถมอบหมายให้หลายคนได้ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันและการประสานงานของทีมซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างของงาน งานย่อย และโครงการอาจกลายเป็นเรื่องสับสนและไม่มีระเบียบได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนการพิมพ์การทำเครื่องหมายด้วยสีแดง หรือการเขียนหัวข้อและส่วนสำคัญด้วยหมึกสีแดง เป็นวิธีช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำทางในต้นฉบับได้ ประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยนักเขียนตัวอักษรจะใช้วิธีการทำเครื่องหมายส่วนสำคัญของข้อความด้วยสีแดง
7. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Airtable เป็นแอปจัดการงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ผสมผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คุณสามารถสร้างแอปที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมแนวคิด รายละเอียดงาน ผู้ร่วมงาน กำหนดเวลา ไฟล์งาน และข้อมูลประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาที่มีชีวิต ซึ่งทุกบทความ แคมเปญ และไฟล์งานจะถูกจัดโครงสร้างและค้นหาได้
สิ่งที่ทำให้ Airtable มีประโยชน์คือความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลที่มีโครงสร้างให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์ คุณสามารถออกแบบแบบฟอร์มสำหรับรับคำขอเนื้อหาใหม่ ส่งต่อไปยังบรรณาธิการที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองต่างๆ ได้ คุณยังสามารถเพิ่ม AI เพื่อสรุปข้อมูลเบื้องต้น สร้างไอเดียแคมเปญ หรือวิเคราะห์ความคิดเห็นในปริมาณมากได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- จัดโครงสร้างข้อมูลบรรณาธิการโดยใช้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีระเบียนเชื่อมโยง
- ทำให้กระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการเป็นอัตโนมัติด้วย ตัวกระตุ้น และ การทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไข
- สร้างสรุปและข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ Airtable AI (ตัวแทนและฟิลด์ AI)
- รวบรวมคำขอที่มีโครงสร้างผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อม ตรรกะการกำหนดเส้นทาง
ข้อจำกัดของ Airtable
- ขีดจำกัดที่แน่นอนตามแผน (เช่น 1,000 สำหรับแผนฟรี, 50,000 สำหรับแผนทีม)
- การตั้งค่าสูตรอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งมองว่า:
ในฐานะที่เป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการเป็นหลัก เราใช้ Airtable อย่างเต็มที่ในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของบริษัท และทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลสำหรับสินค้าคงคลังทั้งหมดผ่านซอฟต์แวร์นี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และได้รับการบันทึกไว้ในชีตที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ หนึ่งในข้อเสียหลักที่ผมมีต่อซอฟต์แวร์ Airtable คือส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างซับซ้อน และยังไม่รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของผม
ในฐานะที่เป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการเป็นหลัก เราใช้ Airtable อย่างเต็มที่ในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของบริษัทและทำงานป้อนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังบนซอฟต์แวร์นี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของธุรกิจเราดำเนินการอย่างถูกต้องตรงเวลาและได้รับการดูแลรักษาด้วยชีตที่ระบบให้มา หนึ่งในข้อร้องเรียนหลักที่ฉันมีต่อซอฟต์แวร์ Airtable คือส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างซับซ้อนและไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของฉันได้
🧠 เกร็ดความรู้:นักเขียนชื่อดังหลายคนพึ่งพาเครื่องพิมพ์ดีดแบบกลไกในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เขียนนวนิยายทั้งเล่มบนเครื่องพิมพ์ดีด Olivetti Lettera 22 ของเขา โดยชื่นชอบจังหวะที่ตั้งใจและวินัยที่เครื่องนี้มอบให้กับงานเขียนของเขา
8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและมองเห็นภาพได้ พร้อม AI ในตัว)
Monday.com มอบพื้นที่ทำงานที่เน้นภาพสูงให้กับคุณ ซึ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นไอเดีย ร่างงาน กำหนดส่ง ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ จะถูกรวบรวมไว้ด้วยกันในที่เดียว แทนที่จะต้องปรับกระบวนการเขียนบล็อกของคุณให้เข้ากับระบบที่ตายตัว คุณสามารถสร้างบอร์ดที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมคุณได้อย่างอิสระ
แพลตฟอร์มนี้เป็นระบบปฏิบัติการการทำงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ กระบวนการ ทรัพยากร และเป้าหมายต่างๆ ได้ มันทำหน้าที่เป็นตัวติดตามลูกค้า ท่อการนำเสนอ และกระดานการผลิต ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติ การดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI แดชบอร์ด มุมมองปริมาณงาน แผนภูมิแกนต์ และเอกสารที่ผสานรวม (Workdocs)
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างสรุปและจัดหมวดหมู่เนื้อหาด้วย AI Blocks (สรุป, แปลภาษา, ตรวจจับความรู้สึก, คำสั่งที่กำหนดเอง)
- รวมเอกสารไว้ที่เดียวด้วย Workdocs (การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การติดแท็ก, วิดเจ็ตฝังตัว)
- ติดตามความจุผ่าน มุมมองของปริมาณงานและการจัดสรรทรัพยากร
- เชื่อมต่อสแต็กของคุณด้วย 200+ การเชื่อมต่อและผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- จำเป็นต้องมีสมาชิกที่ชำระเงินอย่างน้อยสามคน และการควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงจะถูกซ่อนอยู่หลังระบบชำระเงิน ซึ่งทำให้เป็นปัญหาสำหรับนักเขียนอิสระ
- การเปลี่ยนเทมเพลตหรือการจัดระเบียบบอร์ดใหม่ไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาของ Monday.com
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com ว่าอย่างไรบ้าง?
ลูกค้าได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
monday Work Management เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบโครงการ ติดตามงาน และทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในที่เดียว อินเทอร์เฟซมีความสะอาด ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้ง่าย ด้วยบอร์ด ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และเทมเพลต ทำให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สะท้อนวิธีการทำงานจริงของทีมเป็นเรื่องง่าย...เนื่องจากแพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นสูง อาจต้องใช้เวลาในการออกแบบโครงสร้าง "ที่เหมาะสม" สำหรับบอร์ดและเวิร์กโฟลว์ โดยเฉพาะสำหรับทีมใหม่ นอกจากนี้ คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ระบบอัตโนมัติที่ลึกขึ้น, การอนุญาต, หรือการรายงาน อาจถูกจำกัดไว้เพียงแผนระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับทีมขนาดใหญ่
monday Work Management เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบโครงการ ติดตามงาน และทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในที่เดียว อินเทอร์เฟซมีความสะอาด ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้ง่าย ด้วยบอร์ด ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และเทมเพลต ทำให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สะท้อนวิธีการทำงานจริงของทีมเป็นเรื่องง่าย...เนื่องจากแพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นสูง อาจต้องใช้เวลาในการออกแบบโครงสร้าง "ที่เหมาะสม" สำหรับบอร์ดและเวิร์กโฟลว์ โดยเฉพาะสำหรับทีมใหม่ นอกจากนี้ คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ระบบอัตโนมัติที่ลึกขึ้น, การอนุญาต, หรือการรายงาน อาจถูกจำกัดไว้เพียงแผนระดับสูง ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับทีมขนาดใหญ่
🧠 เกร็ดความรู้: นวนิยายเรื่องIn Search of Lost Timeของมาร์เซล พรุสต์ ถือเป็นนวนิยายที่ยาวที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยเขียนมา แสดงให้เห็นว่าการเล่าเรื่องสามารถขยายขอบเขตได้ทั้งในด้านความยาวและความลึกซึ้ง
9. Milanote (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดเชิงภาพและการวางแผนโครงการสร้างสรรค์)
Milanote ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่คิดแบบภาพ แทนที่จะเป็นรายการและแถวที่ตายตัว คุณจะได้กระดานที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถลาก วาง กลุ่ม และจัดเรียงความคิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพนี้ คุณสามารถรวมบันทึกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ รายการสิ่งที่ต้องทำ และภาพร่างต่างๆ ลงบนกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ วางแผนโครงสร้างเนื้อเรื่อง สร้างโปรไฟล์ตัวละคร และร่างโครงร่างฉากต่างๆ
สำหรับทีมคอนเทนต์, มันมอบให้คุณ moodboards, แผนการรณรงค์, และบรีฟสร้างสรรค์. นอกจากนี้, แพลตฟอร์มยังรองรับการทำงานร่วมกันทางไกล, การแสดงความคิดเห็น, และการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์, ทำให้ทีมสามารถคิดค้นและปรับปรุงไอเดียร่วมกันได้โดยไม่สูญเสียบริบท.
คุณสมบัติเด่นของ Milanote
- จับภาพแรงบันดาลใจได้ทันทีด้วย Milanote Web Clipper (ส่วนขยาย Chrome)
- สร้างโครงเรื่องโดยใช้ โปรไฟล์ตัวละคร และ แม่แบบโครงเรื่อง
- ผสานสื่อต่างๆ อย่างไร้รอยต่อผ่านภาพ, วิดีโอ, ลิงก์ และการฝังไฟล์
- ร่วมมือกับผู้ให้คำปรึกษาผ่านการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Milanote
- ไม่มีฟีเจอร์ปฏิทินพื้นเมือง (ต้องใช้วิธีแก้ไข)
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการอัปเดตส่งผลกระทบต่อการจัดรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่
ราคาของ Milanote
- ฟรี
- จ่ายต่อคน: $12. 50/เดือนต่อผู้ใช้
- ยกระดับทีมของคุณ: $49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Milanote
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Milanote อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของตน:
Milanote เป็นหนึ่งในระบบจัดการโครงการและเนื้อหาที่สะอาดและใช้งานง่ายที่สุดที่ฉันเคยมีโอกาสใช้เพื่อสร้างและจัดการปฏิทินโซเชียลมีเดีย...ฟังก์ชันบางอย่างยังขาดอยู่ (โดยเฉพาะการไม่สามารถติดตามประวัติการแก้ไขได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าหลายรายถูกตัดออกจากบอร์ดเนื่องจากขาดความไว้วางใจ) และในแอปมือถือมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งทำให้การโพสต์บน TikTok และ Instagram แบบเนทีฟไม่มีประสิทธิภาพ
Milanote เป็นหนึ่งในระบบจัดการโครงการและเนื้อหาที่สะอาดและใช้งานง่ายที่สุดที่ฉันเคยมีโอกาสใช้เพื่อสร้างและจัดการปฏิทินโซเชียลมีเดีย...ฟังก์ชันบางอย่างยังขาดอยู่ (โดยเฉพาะการไม่สามารถติดตามประวัติการแก้ไขได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าหลายรายถูกตัดออกจากบอร์ดเนื่องจากขาดความไว้วางใจ) และในแอปมือถือมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งทำให้การโพสต์บน TikTok และ Instagram แบบเนทีฟไม่มีประสิทธิภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องพิมพ์ตัวพิมพ์เคลื่อนที่ได้ของโยฮันเนส กูเตนแบร์กซึ่งพัฒนาขึ้นราวปี ค.ศ. 1440-1450 ช่วยส่งเสริมการรู้หนังสือและเผยแพร่แนวคิดต่าง ๆ ทั่วยุโรป เป็นรากฐานสำคัญสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการและอุตสาหกรรมการพิมพ์สมัยใหม่
10. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง 'สมองที่สอง' ที่สามารถค้นหาได้สำหรับนักเขียน)
หากคุณมีไอเดียต่าง ๆ ลอยอยู่ในหัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองสำหรับบทความ ข้อมูลวิจัยสั้น ๆ บันทึกเสียง หรือภาพหน้าจอซอฟต์แวร์วิกิตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเก็บบันทึกไอเดียเหล่านั้นไว้ก่อนที่มันจะหายไป ทำงานเสมือนสมองดิจิทัลที่สอง ให้คุณมีพื้นที่เดียวสำหรับจัดเก็บบันทึกต่าง ๆ บทความที่ตัดจากเว็บ เอกสาร งานที่ต้องทำ และแม้แต่บันทึกการประชุม เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดสูญหาย
เป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกและจัดระเบียบข้ามอุปกรณ์ที่ช่วยนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบใดก็ได้และเรียกดูได้ทันที
คุณสามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาเป็นสมุดบันทึก เพิ่มแท็กเพื่อจัดระเบียบได้ดีขึ้น ฝังงานโดยตรงในบันทึก และซิงค์ทุกอย่างระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือ ฟีเจอร์ AI ใหม่ของมันช่วยให้คุณสรุปบันทึกยาวๆ บันทึกการประชุม และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ สมุดบันทึก, กองซ้อน และ แท็กที่กำหนดเอง
- บันทึกงานวิจัยได้ทันทีด้วย Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)
- ฝังรายการที่สามารถดำเนินการได้ โดยใช้ภารกิจที่ผสานรวมไว้ในบันทึกของคุณ
- สแกนและจัดเก็บเอกสารทางกายภาพด้วย การสแกนเอกสาร และ OCR
ข้อจำกัดของ Evernote
- ปัญหาการไม่สอดคล้องกันของระบบเมื่อทำการโอนบันทึก (เช่น แท็กทำให้เกิดข้อผิดพลาด)
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าฟีเจอร์ AI ยังไม่น่าประทับใจ
ราคาของ Evernote
- เริ่มต้น: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
คำบอกเล่าจากลูกค้าโดยตรง:
ฉันขอขอบคุณ Evernote ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ฉันพบว่าฟีเจอร์การซิงค์ทำงานได้ดี ทำให้สามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ การสร้างและบันทึกบันทึกก็ทำได้ง่ายดายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างหรือการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่ายมาก และฉันไม่เคยมีปัญหาในการใช้ Evernote บนโทรศัพท์สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว...เวอร์ชันฟรีรู้สึกว่ามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในตอนนี้ ซึ่งลดประโยชน์ในการใช้สำหรับการจดบันทึกพื้นฐาน การมีแพ็กเกจฟรีที่ใจกว้างขึ้นหรือระบบราคาที่ง่ายขึ้นจะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป.
ฉันขอขอบคุณ Evernote ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ฉันพบว่าฟีเจอร์การซิงค์ทำงานได้ดี ทำให้สามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่ต้องการ การสร้างและบันทึกบันทึกก็ทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างหรือการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่ายมาก และฉันไม่เคยมีปัญหาในการใช้ Evernote บนโทรศัพท์สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว...เวอร์ชันฟรีรู้สึกว่ามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในตอนนี้ ซึ่งลดประโยชน์ในการใช้สำหรับการจดบันทึกพื้นฐาน การมีแพ็กเกจฟรีที่ใจกว้างขึ้นหรือระบบราคาที่ง่ายขึ้นจะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป.
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่ 46% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรากล่าวว่าพวกเขามีพิธีกรรมที่มั่นคงซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าสู่ "โหมดทำงาน" ได้ แต่ 11% บอกว่าพวกเขาเริ่มต้นวันส่วนใหญ่ในโหมดเอาตัวรอด โดยตอบสนองต่อข้อความและกำหนดเวลาเมื่อมันปรากฏขึ้น
นั่นมักเกิดขึ้นเมื่อไม่มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนในแต่ละวัน คุณเปิดแล็ปท็อป การแจ้งเตือนเริ่มไหลเข้ามา และก่อนที่คุณจะตั้งตัวได้ วันนั้นก็ตัดสินใจแทนคุณไปแล้ว
ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เช่นClickUp งานที่ยังไม่เสร็จ ความคิดเห็นล่าสุด ลำดับความสำคัญ และหัวข้อที่กำลังดำเนินการอยู่จะเชื่อมต่อกันในที่เดียว คุณจึงสามารถเปิดพื้นที่ทำงานและเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรกำลังดำเนินการ อะไรที่มีการเคลื่อนไหว และอะไรที่ต้องให้ความสนใจ
แทนที่จะสแกนอีเมล, แชท, และบันทึกเพื่อสร้างบริบทขึ้นมาใหม่ ระบบจะให้จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนแก่คุณ พร้อมกับการเริ่มต้นวันอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อคุณใช้ ChatGPT ภายใน ClickUp Brain MAX 💁
สรุปสั้นๆ เลือก ClickUp
เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะกำหนดว่าความคิดของคุณจะเคลื่อนจากร่างไปสู่การตีพิมพ์ได้อย่างราบรื่นเพียงใด เครื่องมือบางอย่างมีความโดดเด่นในการวางแผนแบบภาพ การเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังจัดการกระบวนการเขียนคนเดียว ประสานงานผู้มีส่วนร่วม หรือดำเนินการด้านเนื้อหาทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการจัดการกับร่างงาน ข้อเสนอแนะ การวิจัย กำหนดเวลา และการสื่อสารผ่านแอปหลายตัว พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์จะกลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp ด้วยการรวมการเขียน การทำงานร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ และ AI ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว จึงช่วยลดความยุ่งยากที่มักทำให้ทีมสร้างสรรค์ทำงานช้าลง แทนที่จะต้องใช้เครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัว คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพียงครั้งเดียว และทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
นักเขียนมักใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่น Trello, Asana, และ Notion อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่โดดเด่นคือ ClickUp ซึ่งช่วยสร้างลำดับชั้นที่ปรับแต่งได้ในโครงการที่ซับซ้อน มันโดดเด่นสำหรับนักเขียนด้วยการสร้างงานอัตโนมัติจาก AI จากบันทึกและข้อเสนอแนะ รวมถึงเอกสารการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นในบริบทการทำงาน
นักเขียนจะแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น การวางโครงร่าง การร่าง และการแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการเขียนและใช้วิธี Pomodoro เพื่อสร้างแรงผลักดัน การจัดลำดับความสำคัญผ่านตาราง Eisenhower Matrix ช่วยให้สามารถจัดการงานเร่งด่วนก่อน โดยมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยป้องกันการลืมงาน แผนภูมิ Gantt และการตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติของ ClickUp ยังช่วยให้การติดตามและบริหารจัดการกำหนดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับนักเขียน
Grammarly เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการแนะนำไวยากรณ์ โทน และความชัดเจนแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Hemingway App ช่วยทำให้การเขียนเรียบง่ายขึ้นโดยเน้นคำกริยาวิเศษณ์และประโยคที่อยู่ในรูปถูกกระทำ นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่างและแก้ไขด้วย ClickUp Docs สำหรับการแก้ไขร่วมกัน การตรวจจับเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ และการมอบหมายความคิดเห็น คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ที่สร้างขึ้นภายในเอกสารของคุณเพื่อสร้างร่างแรก ปรับปรุงการเขียน และสรุปเนื้อหาได้อีกด้วย
นักเขียนติดตามการแก้ไขและข้อเสนอแนะโดยใช้เครื่องมือที่มีประวัติเวอร์ชัน การแสดงความคิดเห็นในตัว และการแสดงความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับงาน เครื่องมือเช่น ClickUp, Google Docs และ Notion ช่วยให้สามารถย้อนกลับเวอร์ชันและลบเส้นความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับฉบับร่างหรืองานเฉพาะได้
เริ่มต้นเขียนด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน เช่น ClickUp หรือ Google Workspace เพราะสามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้กระดานภาพหรือเอกสารร่วมกันซึ่งต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ