5 แม่แบบติดตามอายุใบแจ้งหนี้ฟรี

ทีมที่ใช้สเปรดชีตที่แยกจากกันในการติดตามใบแจ้งหนี้อาจใช้เวลาเพิ่มอีก 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการรวบรวมประวัติการชำระเงิน นี่เป็นเวลาที่มีค่าซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเก็บเงินได้จริง
เพื่อช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง เราได้รวบรวมเทมเพลตติดตามอายุใบแจ้งหนี้ฟรี 5 แบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับงานประจำวันของทีมคุณ หรือสเปรดชีตง่ายๆ เพื่อเริ่มต้น ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการความยุ่งเหยิงและได้รับชำระเงินตรงเวลา
5 แบบฟอร์มติดตามอายุใบแจ้งหนี้ฟรีในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบใบแจ้งหนี้โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการปริมาณใบแจ้งหนี้สูงในหลายลูกค้า
|การติดตามตามสถานะ; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลใบแจ้งหนี้; มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน); การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่เกิดซ้ำ
|พื้นที่ทำงานแบบหลายมุมมองพร้อมระบบจัดการใบแจ้งหนี้ที่มีโครงสร้าง
|แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเงินและปฏิบัติการที่จัดการการชำระเงินและการอนุมัติจากผู้ขาย
|การติดตามขั้นตอนการอนุมัติ; การกำหนดวันครบกำหนด; การรายงานผ่านแดชบอร์ด; การพึ่งพาของงานสำหรับการเรียงลำดับการชำระเงิน
|ระบบการทำงานแบบรายการที่มีขั้นตอนการอนุมัติและมุมมองการรายงาน
|เทมเพลตประวัติการชำระเงินโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์และทีมที่ต้องการบันทึกที่เชื่อถือได้สำหรับการชำระเงินของลูกค้าและการโต้แย้ง
|บันทึกธุรกรรมแบบรวมศูนย์; มุมมองไทม์ไลน์สำหรับดูแนวโน้ม; กรองข้อมูลตามลูกค้า/ประเภทการชำระเงิน; ฟิลด์กำหนดเองแบบละเอียด
|รายการที่มีโครงสร้างพร้อมไทม์ไลน์และมุมมองที่กรองแล้ว
|แบบฟอร์มติดตามใบแจ้งหนี้ โดย Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ใช้สเปรดชีตในการติดตามใบแจ้งหนี้
|สูตรการคำนวณอายุในตัว; การกรองระดับลูกค้า; การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ; รูปแบบพร้อมพิมพ์
|ตารางแบบสเปรดชีตพร้อมสรุปอายุงาน
|เทมเพลตรายงานการสูงวัย โดย CFI
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่เตรียมรายงานสำหรับการตรวจสอบบัญชีหรือการทบทวนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|ถังบ่มมาตรฐาน; การคำนวณบัญชีสงสัยสูญ; รูปแบบรายงานทางการเงินที่สะอาด; ความเข้ากันได้กับ Excel
|สเปรดชีตรายงานทางการเงินที่มีโครงสร้าง
🔎 คุณทราบหรือไม่? ข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) แสดงให้เห็นว่า51% ของบริษัทนายจ้างในสหรัฐฯประสบปัญหาการไหลเวียนของเงินสดที่ไม่สม่ำเสมอเพียงเพราะการเก็บเงินจากลูกหนี้เป็นเรื่องยากมาก
เทมเพลตติดตามอายุใบแจ้งหนี้คืออะไร?
เครื่องมือติดตามอายุใบแจ้งหนี้เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระของคุณเป็นหมวดหมู่ตามระยะเวลา เรียกว่า "กลุ่มอายุ" มันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละใบค้างชำระมานานเท่าใดแล้ว คิดว่าเป็นแผนที่ทางการเงินที่เน้นให้เห็นว่าเงินใดที่ยังปลอดภัยและเงินใดที่ต้องการความสนใจจากคุณทันที
แม่แบบติดตามอายุค้างชำระใบแจ้งหนี้ที่สมบูรณ์โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ข้อมูลลูกค้า/ผู้รับบริการ: ชื่อและรายละเอียดการติดต่อที่คุณต้องการสำหรับการติดตามผล
- รายละเอียดใบแจ้งหนี้: หมายเลขใบแจ้งหนี้, วันที่ออกใบแจ้งหนี้, และเงื่อนไขการชำระเงิน
- ถังอายุ: หมวดหมู่ตามเวลาที่แสดงว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบค้างชำระมานานแค่ไหน (เช่น ปัจจุบัน, 1–30 วัน, 31–60 วัน)
- การติดตามจำนวนเงิน: จำนวนเงินต้น, การชำระเงินที่ได้รับ, และยอดคงเหลือ
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 56% ของธุรกิจขนาดเล็กมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ โดยมียอดเฉลี่ย 17,500 ดอลลาร์ต่อบริษัท การติดตามการชำระเงินเหล่านี้แบบตอบสนองหมายถึงการคาดการณ์กระแสเงินสดของคุณเป็นเพียงการเดาสุ่ม และใบแจ้งหนี้ที่สำคัญจะถูกละเลยในที่สุด
แนวทางที่ไร้ระเบียบนี้นำไปสู่การทำงานที่ขยายตัวอย่างไม่มีทิศทาง ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตและอีเมลหลายฉบับ ในความเป็นจริง ดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoft พบว่า62% ของพนักงานประสบปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล
เทมเพลตการติดตามบัญชีลูกหนี้ที่ล้าสมัยช่วยจัดโครงสร้างให้กับบัญชีลูกหนี้ของคุณ แสดงรายการที่ค้างชำระอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ ClickUp Brain. มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
🔎คุณทราบหรือไม่? ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระส่งผลกระทบต่อยอดขาย B2B ที่ใช้เครดิตโดยเฉลี่ยถึง 43% ของบริษัทในสหรัฐอเมริกา นี่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่กระจัดกระจาย ซึ่งธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องเพียงเพราะระบบการติดตามหนี้ไม่สามารถรองรับปริมาณงานได้ทัน
5 แบบฟอร์มติดตามอายุใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด
กุญแจสำคัญคือการค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ง่ายสำหรับทีมของคุณในการใช้งาน และสามารถปรับแต่งได้ตามการเติบโตของคุณ
เราได้คัดเลือกเทมเพลตติดตามอายุใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด 5 แบบเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ สามแบบถูกสร้างขึ้นภายใน ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ในขณะที่อีกสองแบบเป็นสเปรดชีตแบบดั้งเดิมสำหรับทีมที่ชอบตัวเลือกที่เรียบง่ายและสามารถดาวน์โหลดได้
1. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้โดย ClickUp
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpเปลี่ยนใบแจ้งหนี้จากบันทึกข้อมูลคงที่ให้เป็นหน่วยที่สามารถติดตามได้ แทนที่จะต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้แต่ละใบด้วยตนเอง คุณจะได้รับกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันพร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและการมองเห็นข้อมูลของลูกค้าทุกคน คุณสามารถแยกการชำระเงินตามสถานะ จัดกลุ่มตามลูกค้า และดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้นทุกเดือน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ตามลูกค้า สถานะ หรือวันที่ครบกำหนดชำระ เพื่อให้บัญชีที่มีมูลค่าสูงอยู่ในสายตา
- แบ่งการชำระเงินออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรที่ยังค้างอยู่ ชำระแล้ว หรือล่าช้า
- จัดการรอบการออกใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่ต้องสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ทุกครั้ง
- จับและกรองข้อมูลใบแจ้งหนี้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อการติดตามและรายงานที่ดีขึ้น
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUp เช่นมุมมองกระดานหรือมุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามไทม์ไลน์และกระแสการชำระเงิน
💰เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการปริมาณใบแจ้งหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหลายรายและรอบการชำระเงินที่หลากหลาย
💰เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการปริมาณใบแจ้งหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหลายรายและรอบการชำระเงินที่หลากหลาย
มีSuper Agentsที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 650ตัวใน ClickUpที่สามารถช่วยคุณขยายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถสร้างของคุณเองได้อีกด้วย ดูวิธีการ
2. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้โดย ClickUp
การชำระเงินออกมักถูกจัดการเป็นชุด—ตรวจสอบเมื่อสิ้นสัปดาห์หรือก่อนกำหนดเส้นตายเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการพลาดส่วนลดการชำระเงินล่วงหน้า การชำระเงินซ้ำ หรือสูญเสียการติดตามกระแสเงินสด
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบเจ้าหนี้ตามขั้นตอนทีละขั้นได้ แต่ละใบแจ้งหนี้จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติ และการชำระเงิน โดยมีจุดตรวจสอบที่ชัดเจน
คุณสามารถติดตามได้ว่าการชำระเงินติดขัดอยู่ที่ใด ใครที่ต้องดำเนินการ และขั้นตอนถัดไปคืออะไร โดยไม่ต้องพึ่งการติดตามด้วยตนเองหรือบันทึกข้อมูลที่กระจัดกระจาย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามใบแจ้งหนี้ของผู้ขายผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น การรับ การตรวจสอบ และการชำระเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
- กำหนดตารางบัญชีเจ้าหนี้ตามวันที่ครบกำหนดและสถานะการอนุมัติเพื่อป้องกันการเสียค่าปรับหรือการดำเนินการอย่างเร่งรีบ
- กำหนดมาตรฐานวิธีการตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งหนี้เพื่อให้ไม่มีรายการใดหลุดจากการตรวจสอบที่จำเป็น
- สร้างภาพรวมระดับสูงของการชำระเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นและการชำระเงินที่เสร็จสิ้นแล้วโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยClickUp Dependenciesเพื่อจัดลำดับงานทางการเงินให้สอดคล้องกับการชำระเงินขาออกและเงินสดขาเข้า
💰เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการกระบวนการอนุมัติและการชำระเงินที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อจัดการใบแจ้งหนี้จากผู้จัดจำหน่ายโดยไม่เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลเจ้าหนี้จะเริ่มเผยให้เห็นรูปแบบที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผู้ขายที่ส่งใบแจ้งหนี้ล่าช้าเป็นประจำ หรือเดือนที่มีการจ่ายเงินพุ่งสูง ปัญหาคือข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะถูกฝังอยู่หากไม่มีใครดึงมาวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ
แดชบอร์ดของ ClickUpนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงในรูปแบบที่คุณสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องค้นหา คุณสามารถติดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับแต่ละผู้ขายตลอดเวลา และดูภาพรวมของการชำระเงินที่ยังค้างอยู่กับการชำระเงินที่เสร็จสิ้นแล้ว
นี่ทำให้คุณมีบันทึกที่สะอาดเพื่ออ้างอิงในระหว่างการเจรจาหรือการวางแผนงบประมาณ โดยไม่ต้องสร้างการวิเคราะห์ใหม่ทุกครั้ง
บัตร AIช่วยให้คุณได้รับคำตอบได้รวดเร็วขึ้น คุณสามารถสร้างสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการก่อนการประชุมทบทวน หรือถามคำถามโดยตรง เช่น 'ผู้ให้บริการรายใดที่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา?'
ผลลัพธ์เชื่อมโยงกับข้อมูลการชำระเงินจริงของคุณ ดังนั้นคุณกำลังทำงานกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่การประมาณการ
สิ่งนี้มีประโยชน์ในระหว่างการวางแผนงบประมาณ การเจรจากับผู้ขาย และการจัดตารางการชำระเงิน คุณจะเข้าสู่การตัดสินใจเหล่านั้นด้วยมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แทนที่จะต้องพยายามสร้างภาพขึ้นมาใหม่ภายใต้ความกดดัน
3. แบบฟอร์มประวัติการชำระเงินโดย ClickUp
หากไม่มีบันทึกการชำระเงินที่ชัดเจน คุณอาจต้องรวบรวมข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ รายการธนาคาร และข้อความเก่า ๆ เพื่อสร้างลำดับเหตุการณ์ขึ้นมาเองเทมเพลตประวัติการชำระเงินของClickUpช่วยให้คุณรักษาบันทึกที่สะอาดและเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
มันเก็บทุกการชำระเงินไว้กับใบแจ้งหนี้ วันที่ และบริบทในที่เดียว คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าชำระเงินอย่างไรตลอดเวลาตรวจสอบการชำระเงินบางส่วน และอ้างอิงรายการธุรกรรมที่แน่นอนเมื่อต้องการ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามการชำระเงินบางส่วน, การชำระเงินล่าช้า, และการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์พร้อมบันทึกที่ถูกต้องสำหรับแต่ละรายการ
- รักษาบันทึกการชำระเงินแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- จับตาดูแนวโน้มตามฤดูกาลด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของClickUp
- กรองและวิเคราะห์ธุรกรรมที่ผ่านมาหรือพฤติกรรมชำระเงินเฉพาะของลูกค้าโดยใช้ClickUp Brain
- บันทึกข้อมูลการชำระเงิน เช่น วิธีการชำระเงิน หมายเลขอ้างอิง และหมายเหตุ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
💰เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และทีมที่ต้องการบันทึกการชำระเงินที่เชื่อถือได้เพื่อจัดการการสนทนากับลูกค้า ข้อพิพาท และการวางแผนการชำระเงินด้วยความมั่นใจ
อาร์โนลด์ โรเจอร์ส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ Launch Control จัดการด้านการเงินด้วย ClickUp:
"เราได้ทำการผสานระบบกับ Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามการเงิน, การรักษาลูกค้า, การรายงาน, และข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว เนื่องจากเราสามารถดึงข้อมูลจากทุกเครื่องมือที่เราใช้มาไว้ใน ClickUp ได้ ซึ่งช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นโดยไม่ต้องให้ทุกแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้เวลาจากตารางงานของพวกเขา"
4. แบบฟอร์มติดตามใบแจ้งหนี้สำหรับ Excel โดย Vertex42
ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการระบบเต็มรูปแบบในการจัดการใบแจ้งหนี้ บางครั้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ: นำใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว ดูว่าอะไรที่เกินกำหนด และหลีกเลี่ยงการทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
ในกรณีนั้น เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ Vertex42 สำหรับ Excel สามารถเป็นทางออกที่เหมาะสมได้ มันให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการบันทึกใบแจ้งหนี้ ติดตามวันครบกำหนด และดูสถานะการค้างชำระได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าเวิร์กโฟลว์หรือเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ ด้วยสูตรและการกรองในตัว คุณสามารถจัดเรียงตามลูกค้า ไฮไลต์การชำระเงินที่ค้างชำระ และสร้างสรุปอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในสมุดงานเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกที่กระจัดกระจายในหลายไฟล์
- ติดตามการชำระเงินที่เกินกำหนดโดยใช้กลุ่มอายุค้างชำระในตัวและการคำนวณอัตโนมัติ
- กรองใบแจ้งหนี้ตามลูกค้าหรือสถานะเพื่อตรวจสอบบัญชีเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างใบแจ้งหนี้อย่างง่ายโดยแยกข้อมูลเฉพาะของลูกค้า
- รักษาบันทึกที่สะอาดและพร้อมพิมพ์สำหรับการรายงานหรือการใช้งานแบบออฟไลน์
⚠️อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อจำกัดต่างๆ ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ข้อมูลทั้งหมดต้องป้อนด้วยตนเอง และไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับติดตามงานได้ นี่เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้หากคุณชอบเวิร์กโฟลว์แบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยและไม่ต้องการฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติ
💰เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์หรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบที่เรียบง่าย ใช้สเปรดชีตเป็นหลัก และไม่ต้องการความซับซ้อนเพิ่มเติม
💡ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อเร่งกระบวนการรวบรวมของคุณ ให้มันร่างอีเมลติดตามยอดค้างชำระสำหรับใบแจ้งหนี้เฉพาะจำนวนเงินและช่วงอายุบัญชี (30, 60, 90+ วัน) คุณสามารถใช้Talk to Textเพื่อบอกบริบท ("ร่างการแจ้งเตือนการชำระเงินครั้งที่สองสำหรับ Acme Corp, $4,200, ล่าช้า 60 วัน") และได้รับอีเมลพร้อมส่งภายในไม่กี่วินาที
5. แบบรายงานการแก่ของ CFI
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ต้องการนำเสนอข้อมูลลูกหนี้การค้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบฟอร์มรายงานบัญชีลูกหนี้ค้างชำระของ CFI เหมาะสำหรับคุณ
ระบบจัดหมวดหมู่ลูกหนี้ให้เป็นกลุ่มอายุมาตรฐาน และสอดคล้องกับรูปแบบบัญชีที่ใช้กันทั่วไป ทำให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบและดำเนินการได้ ระบบยังช่วยคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น ลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ (Doubtful Accounts) ช่วยให้คุณก้าวจากการติดตามแบบพื้นฐานไปสู่การประเมินทางการเงินได้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดประเภทลูกหนี้ตามกลุ่มอายุเพื่อเน้นความเสี่ยงที่ค้างชำระอย่างชัดเจน
- จัดเตรียมรายงานที่มีโครงสร้างพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการตรวจสอบบัญชี
- ประมาณการบัญชีลูกหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
- เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อระบุบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง
- รักษาความสะอาดและรูปแบบมาตรฐานสำหรับการรายงานทางการเงินที่สม่ำเสมอ
⚠️ข้อเสียเปรียบที่นี่คล้ายกับโซลูชันที่ใช้สเปรดชีตอื่นๆ มันเป็นเทมเพลตแบบคงที่ที่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง ขาดการจัดการเวิร์กโฟลว์ และไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อการนำเสนอและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของคุณ
💰เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและนักวิเคราะห์ที่ต้องการรายงานอายุหนี้ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ การตรวจสอบ หรือนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีใช้แม่แบบติดตามอายุใบแจ้งหนี้
การดาวน์โหลดเทมเพลตเป็นส่วนที่ง่าย. คุณค่าที่แท้จริงมาจากการที่คุณใช้มันอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตาม, ตรวจสอบ, และดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ. การตัดสินใจตั้งค่าเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นระบบที่ทีมของคุณพึ่งพาทุกสัปดาห์ได้.
- กำหนดกลุ่มอายุของบิล: กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน เช่น ปัจจุบัน, 1–30, 31–60 และมากกว่านั้น ตามเงื่อนไขการชำระเงินของคุณ
- เพิ่มข้อมูลใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน: กรอกรายละเอียดลูกค้า วันที่ออกใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนด และจำนวนเงิน เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในการติดตาม
- ตั้งค่าการคำนวณค่าล่าช้า: อัตโนมัติวิธีการคำนวณความล่าช้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและความไม่สม่ำเสมอ
- สร้างมุมมองตามบทบาท: กรองใบแจ้งหนี้ตามลูกค้า, จำนวนเงิน, หรือสถานะ เพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเห็นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ
- อัตโนมัติการแจ้งเตือน: ทำการติดตามเมื่อใบแจ้งหนี้เกินระยะเวลาที่กำหนด แทนที่จะพึ่งความจำ
- ดำเนินการทบทวนประจำสัปดาห์: ตรวจสอบรายงานอายุบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจจับความล่าช้าก่อนที่จะลุกลาม
- เร่งการติดตามผลด้วย AI: สร้างอีเมลแจ้งเตือนและสรุปข้อมูลเพื่อรักษาการสื่อสารให้สม่ำเสมอ
📌 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: อัตโนมัติกระบวนการติดตามผล
ทีมส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่การแจ้งเตือน ยังมีคนต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป และอัปเดตตัวติดตามClickUp Automationsโดดเด่นในกรณีนี้
คุณสามารถตั้งกฎได้เช่น: เมื่อใบแจ้งหนี้ย้ายเข้าไปในหมวด 31–60 วัน ให้มอบหมายให้กับเจ้าของบัญชี, เพิ่มความสำคัญ, และโพสต์ความคิดเห็นติดตามผล
หากเกิน 60 วัน ให้ยกระดับหรือกระตุ้นการอัปเดตทางอีเมลอัตโนมัติ การแจ้งเตือนเหล่านี้จะช่วยให้งานดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ด้วยเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือ AI Automation Builder คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ภายในไม่กี่นาที เมื่อเริ่มทำงานแล้ว ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกทิ้งไว้ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้จะดำเนินไปตามขั้นตอนการติดตาม การรับผิดชอบ และการยกระดับตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องมีใครติดตามทุกขั้นตอน
ติดตามใบแจ้งหนี้และรับชำระเงินได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
ปัญหาที่แท้จริงของการติดตามใบแจ้งหนี้ไม่ใช่แค่การติดตามเองเท่านั้น—แต่เป็นการที่งานถูกแยกส่วนออกไปในเครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกัน การแยกส่วนนี้หมายความว่าคุณต้องทำงานโดยไม่มีบริบทที่ครบถ้วนอยู่เสมอ
การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้กระบวนการเก็บรวบรวมของคุณช้าลง นำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน และทำให้ไม่สามารถรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงได้ ทีมงานของคุณต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลมากกว่าการรับชำระเงินจริง
ClickUp ขจัดความยุ่งเหยิงนี้ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ
แทนที่จะเป็นเพียงรายการคงค้างของยอดค้างชำระ คุณจะได้รับกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อและอัตโนมัติ ดูใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนประวัติการสื่อสารกับลูกค้า และเข้าถึงสัญญาต้นฉบับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp นี่คือวิธีที่คุณเปลี่ยนจากการติดตามการชำระเงินแบบรับมือเป็นรายกรณีไปสู่การบริหารกระแสเงินสดเชิงรุก
เริ่มต้นจัดการกระแสเงินสดของคุณด้วยบริบทที่ครบถ้วนโดยเริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
ความแตกต่างระหว่างบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ค้างจ่ายคืออะไร?
บัญชีลูกหนี้ติดตามเงินที่ลูกค้ายังค้างชำระกับธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณสามารถบริหารกระแสเงินสดขาเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบัญชีเจ้าหนี้ติดตามเงินที่ธุรกิจของคุณยังค้างชำระกับผู้ขายหรือเจ้าหนี้ ซึ่งช่วยให้คุณบริหารกระแสเงินสดขาออกและหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้า
ทีมควรตรวจสอบรายงานอายุใบแจ้งหนี้บ่อยแค่ไหน?
ทีมการเงินส่วนใหญ่ตรวจสอบรายงานการค้างชำระรายสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระได้ทันท่วงทีก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่มีปริมาณการทำธุรกรรมสูงอาจพบว่าการตรวจสอบรายวันมีประสิทธิภาพมากกว่า
ฉันสามารถติดตามอายุของใบแจ้งหนี้ได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต Excel ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถรับเทมเพลตตัวติดตามอายุใบแจ้งหนี้ที่มีคุณสมบัติอันทรงพลังซึ่งสเปรดชีตขาดได้จากแพลตฟอร์มการจัดการงาน เช่น ClickUp ซึ่งรวมถึงการทำงานอัตโนมัติในตัวสำหรับการแจ้งเตือน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีมของคุณ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ