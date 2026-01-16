บล็อก ClickUp
วิธีสร้างตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าเพื่อความเป็นระเบียบ

16 มกราคม 2569

หากคุณทำงานกับลูกค้า คุณคงคุ้นเคยกับความปวดหัวนี้เป็นอย่างดี: งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เงินกลับไม่เข้าตามกำหนดเสมอไป

แน่นอนว่ามันทำให้คุณรำคาญ แต่มันยังค่อยๆ รบกวนกระแสเงินสด การวางแผนธุรกิจ และความไว้วางใจอีกด้วย

ตามข้อมูลของ QuickBooksธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) 73%รายงานว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการชำระเงินล่าช้า

ส่วนที่แย่ที่สุดคือสิ่งนี้อาจไม่ถูกสังเกตเห็นจนกว่าจะสายเกินไป นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีระบบควบคุมเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมการติดตามการชำระเงินจึงมีความสำคัญ เครื่องมือติดตามการชำระเงินของลูกค้าคืออะไร และทีมสมัยใหม่ก้าวข้ามการใช้สเปรดชีตอย่างไรเพื่อให้การทำงานเป็นระเบียบและได้รับชำระเงินตรงเวลา

ทำไมการติดตามการชำระเงินของลูกค้าจึงมีความสำคัญ

การชำระเงินล่าช้าไม่ค่อยเกิดจากเจตนาไม่ดี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากระบบที่ล้มเหลว ใบแจ้งหนี้ถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายเข้า เงื่อนไขการชำระเงินไม่ชัดเจน หรือการติดตามงานหลุดรอดไปเมื่อทีมกำลังยุ่งกับการส่งมอบงาน

สำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก สิ่งนี้สร้าง ภาระทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง: ฉันส่งใบแจ้งหนี้แล้วหรือยัง? เขาจ่ายเงินหรือยัง? ควรติดตามหรือรอ?

ใบแจ้งหนี้ที่พลาดไปนั้นยิ่งแย่กว่าเดิม ไม่เพียงแต่จะทำให้รายได้ล่าช้า แต่ยังทำให้รายได้หายไปโดยสิ้นเชิง หากไม่มีวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามว่าอะไรได้ถูกเรียกเก็บแล้ว อะไรถึงกำหนดชำระ และอะไรที่ค้างชำระ การรั่วไหลของรายได้กลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยอย่างน่าประหลาดใจ—โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับลูกค้าหลายคนหรือการรับงานแบบรายเดือน

ผลกระทบของการล่าช้าในการชำระเงินต่อเงินสดหมุนเวียนและความสัมพันธ์กับลูกค้า

การมีปัญหาการไหลเวียนของเงินสดเนื่องจากขาดลูกค้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และการมีปัญหาเนื่องจากความไม่ตรงกันของเวลาในการทำงานเสร็จและการเก็บเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แม้แต่การล่าช้าเพียง 15-30 วันก็สามารถบังคับให้ธุรกิจต้องใช้เงินสำรอง ชะลอการจ้างงาน หรือเลื่อนการชำระเงินให้กับผู้ขายได้

ยังมีค่าใช้จ่ายทางความสัมพันธ์ด้วย

  • การติดตามผลที่ไม่สม่ำเสมอทำให้รู้สึกไม่เป็นมืออาชีพ
  • การเตือนที่ก้าวร้าวเกินไปทำลายความไว้วางใจ
  • เมื่อการติดตามการชำระเงินอยู่ในหัวของใครบางคน หรือกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ การสื่อสารกับลูกค้าจะกลายเป็นแบบตอบสนองแทนที่จะเป็นไปอย่างสงบและสม่ำเสมอ

เครื่องมือติดตามที่มีโครงสร้างช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างชัดเจน มีบริบท และมั่นใจ

ทำไมสเปรดชีตเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ

หากคุณคิดว่าสเปรดชีตดีพอสำหรับการจัดการการชำระเงินของคุณ เรามีข่าวมาบอกคุณ

94% ของเอกสารสเปรดชีตทางธุรกิจมีข้อผิดพลาดทางข้อมูลที่รุนแรง

และไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขาพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเองและไม่มีระบบตรวจสอบความรับผิดชอบในตัว

เมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น ตารางคำนวณก็ยิ่งเปราะบางมากขึ้น การอัปเดตที่พลาดไปเพียงครั้งเดียว หรือตัวกรองที่ล้าสมัยเพียงตัวเดียว ก็อาจทำให้ภาพการเงินของคุณเสียหายได้

การขยายธุรกิจต้องการการติดตามการชำระเงินที่เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานจริง—โครงการ, ผู้เป็นเจ้าของ, กำหนดเวลา, และการสื่อสาร. นั่นคือความแตกต่างระหว่างการติดตามการชำระเงินกับการจัดการการชำระเงินอย่างแท้จริง.

อะไรคือตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า?

ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ส่งแล้ว การชำระเงินที่ได้รับ ยอดคงค้าง และวันที่ครบกำหนดชำระจากลูกค้าหลายรายในที่เดียว ช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียกเก็บแล้ว สิ่งที่ค้างชำระ และสิ่งที่ต้องติดตาม

ในระดับพื้นฐาน สามารถทำได้โดยใช้สเปรดชีตหรือเทมเพลต

📌 สำหรับฟรีแลนซ์ ตัวอย่างเช่น วิธีนี้ใช้ได้ผลเมื่อต้องดูแลลูกค้าสองหรือสามราย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำค่าจ้างแบบรายเดือน จุดสำคัญในแต่ละงาน หรือการชำระเงินบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง จุดอ่อนก็เริ่มปรากฏขึ้น

📌 หน่วยงานต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่าง: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย, การอนุมัติหลายชั้น, และรายได้ที่ผูกกับการส่งมอบโครงการ. พวกเขาต้องการระบบการติดตามการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับโครงการ, บัญชี, และเจ้าของ, ไม่ใช่แค่ใบแจ้งหนี้. นั่นคือเหตุผลที่คุณจะเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ย้ายไปใช้ระบบติดตามอัตโนมัติตั้งแต่เนิ่น ๆ.

⭐ เทมเพลตแนะนำ

เทมเพลตประวัติการชำระเงินจาก ClickUpช่วยรวบรวมข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถบันทึก ตรวจสอบ และจัดระเบียบการชำระเงินทั้งจากลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้ทั้งหมดในที่เดียว แสดงประวัติการชำระเงินย้อนหลังตามช่วงเวลา ช่วยให้คุณระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย

เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินให้กับฟรีแลนซ์ ลูกค้า และพนักงานประจำได้ในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกการชำระเงินอย่างครบถ้วน ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น จำนวน วิธีการ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่
  • มองเห็นประวัติได้อย่างง่ายดาย ผ่านมุมมองหลากหลาย (ตาราง, แบบฟอร์ม, ตารางลูกค้า)
  • จัดระเบียบเพื่อการอ้างอิงและการคาดการณ์ ด้วยสถานะที่ติดตามการชำระเงินที่เปิดอยู่และเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ด้วยตัวเลือกการกรอง การจัดเรียง และการจัดเรียงอัตโนมัติ

ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า vs. ซอฟต์แวร์บัญชี

ตอนนี้ คุณอาจคิดว่านี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์บัญชีทำเช่นกัน ใช่ไหม? แล้วทำไมฉันถึงต้องการตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าโดยเฉพาะ?

คำตอบสั้น ๆ คือ ทั้งสองเครื่องมือต่างกัน. นี่คือวิธี:

คุณสมบัติระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าซอฟต์แวร์บัญชี
วัตถุประสงค์ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้และการติดตามผลจัดการหนังสือ, ภาษี, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
โฟกัสการมองเห็นการดำเนินงานและการจัดการกระแสเงินสดการรายงานทางการเงินและความถูกต้องของการบัญชี
ผู้ใช้ฟรีแลนซ์, ทีมปฏิบัติการ, ผู้จัดการบัญชีทีมการเงินและบัญชี
ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนการชำระเงิน, การอัปเดตสถานะ, การเป็นเจ้าของการกระทบยอด, บัญชีแยกประเภท, กฎหมายภาษี
ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องติดตามให้ได้ว่าใครเป็นหนี้อะไร—และเมื่อไหร่คุณต้องการงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ซอฟต์แวร์บัญชีถูกสร้างขึ้นเพื่อการบันทึกบัญชี, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการรายงานทางการเงิน. ในขณะที่ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้านั้นมุ่งเน้นไปที่การมองเห็นในทุกวันและการติดตามผล.

คนหนึ่งช่วยคุณปิดบัญชี อีกคนหนึ่งช่วยให้คุณได้รับเงินตรงเวลา

คุณจะพบว่าสิ่งนี้เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อเราพาคุณไปดูการสร้างตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าสำหรับธุรกิจของคุณ

วิธีสร้างระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า (ที่ใช้งานได้จริงแม้ในปริมาณมาก)

ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่บันทึกใบแจ้งหนี้เท่านั้น แต่เป็นระบบที่ตอบคำถามได้ทุกเมื่อว่า:

  • ใครเป็นหนี้คุณ
  • ยอดคงค้างเป็นจำนวนเงินเท่าไร
  • เมื่อถึงกำหนด
  • ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม

หากตัวติดตามของคุณไม่สามารถตอบคำถามทั้งสี่ข้อได้อย่างชัดเจนทั้งหมด สุดท้ายแล้วมันจะล้มเหลว—ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการสร้างก็ตาม

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างระบบที่ใช้งานได้จริงในวันนี้และไม่ล่มเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น และใช่ มันใช้ได้กับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงทีมที่กำลังเติบโต

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าคุณกำลังติดตามอะไรอยู่ ก่อนที่จะลงทุนในเครื่องมือใด ๆ

การกระโดดเข้าสู่ซอฟต์แวร์โดยไม่ตัดสินใจว่า อะไร ที่คุณกำลังติดตาม? สูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามสามข้อ:

  1. คุณออกใบแจ้งหนี้ตามโครงการ, ตามเป้าหมาย, ตามค่าบริการล่วงหน้า, หรือตามระยะเวลา?
  2. คุณรับชำระเงินบางส่วนหรือไม่?
  3. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผล—ฝ่ายการเงิน, ผู้จัดการบัญชี, หรือผู้ก่อตั้ง?

โดย 이상적으로, คุณควรติดตาม ใบแจ้งหนี้หนึ่งใบต่อแถวหรือรายการ ไม่ใช่ลูกค้าหนึ่งราย ลูกค้าหนึ่งรายอาจมีใบแจ้งหนี้หลายใบ, การชำระเงินบางส่วน, หรือวันที่ครบกำหนดต่างกัน การติดตามตามลูกค้าจะซ่อนความเสี่ยงทางการชำระเงิน

สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ คุณจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย:

  • ชื่อลูกค้า
  • หมายเลขใบแจ้งหนี้หรือรหัสอ้างอิง
  • วันที่ออกใบแจ้งหนี้
  • วันครบกำหนดชำระเงิน (วันที่ตามปฏิทินจริง ไม่ใช่ "ชำระภายใน 30 วัน")
  • จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
  • จำนวนเงินที่ได้รับจนถึงขณะนี้
  • ยอดคงเหลือค้างชำระ
  • สถานะการชำระเงิน (เช่น ส่งแล้ว ชำระแล้ว ล่าช้า)
  • เจ้าของ (บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามผล)

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นตัวเลือก (แต่แนะนำ):

  • วิธีการชำระเงิน (การโอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต, ฯลฯ)
  • เงื่อนไขการชำระเงิน
  • หมายเหตุ (ข้อพิพาท, ข้อตกลงพิเศษ)

เขียนรายการนี้ลงไปก่อน. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใด ๆ ที่คุณใช้รองรับฟิลด์เหล่านี้.

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเครื่องมือติดตามแบบพื้นฐานด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงาน

หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์ การใช้ Excel หรือ Google Sheets เพื่อทำความเข้าใจวิธีการติดตามอาจเป็นความคิดที่ชาญฉลาด คำแนะนำของเรา? จัดโครงสร้างแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น:

  • แต่ละแถว = ใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ
  • แต่ละคอลัมน์ = หนึ่งฟิลด์ข้อมูล
  • ใช้สูตรคำนวณ: ยอดคงเหลือ (จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินที่ชำระแล้ว) จำนวนวันที่ค้างชำระ (วันนี้ – วันที่ครบกำหนด) กลุ่มอายุการชำระเงิน (0–30, 31–60, 60+) KPI อื่นๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ
  • ยอดคงเหลือค้างชำระ (จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินที่ชำระแล้ว)
  • จำนวนวันที่ค้างชำระ (วันนี้ – วันครบกำหนด)
  • กลุ่มอายุการชำระเงิน (0–30, 31–60, 60+)
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
  • ยอดคงเหลือค้างชำระ (จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินที่ชำระแล้ว)
  • จำนวนวันที่ค้างชำระ (วันนี้ – วันครบกำหนด)
  • กลุ่มอายุการชำระเงิน (0–30, 31–60, 60+)
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอื่น ๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ

ทำไมเราถึงขอให้คุณลองใช้สเปรดชีตในเมื่อเราบอกไปแล้วว่ามันไม่สามารถขยายขนาดได้?

คำตอบ: ขั้นตอนนี้จะทำให้ข้อจำกัดต่างๆ ชัดเจนสำหรับคุณ คุณต้องอัปเดตด้วยตนเอง เมื่อใดก็ตามที่การอัปเดตล่าช้า ตัวติดตามของคุณจะหยุดสะท้อนความเป็นจริง

ไม่มีระบบเตือนในตัวหรือการบังคับใช้ความเป็นเจ้าของเช่นกัน

เมื่ออยู่ในระดับใหญ่ ปัญหาเหล่านี้สามารถสะสมอย่างรวดเร็วและทำลายระบบได้

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ (จุดที่เครื่องมือติดตามส่วนใหญ่ล้มเหลว)

ณ จุดนี้ คนส่วนใหญ่ติดตาม ข้อมูล แต่ไม่ติดตาม ความรับผิดชอบ ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทุกใบต้องมี เจ้าของที่ชัดเจนเพียงหนึ่งคน ไม่ใช่แผนก ไม่ใช่ "ฝ่ายการเงิน" แต่เป็นบุคคลหนึ่งคน

หากปราศจากความรับผิดชอบ คุณจะพบกับสามสิ่งที่น่ากลัว:

  • การติดตามผลที่ไม่สม่ำเสมอ
  • ทุกคนต่างคิดว่าคนอื่นกำลังจัดการอยู่
  • ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระกำลังสะสมอย่างเงียบๆ

นี่คือจุดที่ระบบงานตามภารกิจมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสเปรดชีต

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายการติดตามไปยังระบบที่มีโครงสร้าง [เช่น ClickUp]

เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนไปใช้ระบบที่มีโครงสร้าง เราหมายถึงระบบที่รวมการติดตาม การเป็นเจ้าของ การทำงานอัตโนมัติ และการมองเห็นข้อมูลไว้ในที่เดียว

หลายทีมทั่วโลกไว้วางใจClickUpให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่รวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน

🦄 ClickUp คืออะไร: ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก ที่ซึ่งงานของคุณจะถูกจัดระเบียบเป็น งาน กลุ่มภายใน รายการ และปรับให้เข้ากับระบบและกระบวนการของคุณโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง นอกจากนี้ยังมีAI ที่รับรู้บริบทในตัวทำให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และ ฉลาดขึ้นในคราวเดียว

คิดแบบนี้นะ:

มุมมองตาราง ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อติดตามการชำระเงินของคุณเช่นเดียวกับที่คุณทำในสเปรดชีต ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะกลายเป็นงานในรายการ ClickUp
  • รายการ = ตารางหรือฐานข้อมูล
  • งาน = รายการหนึ่งรายการในตารางนั้น
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง = คอลัมน์ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง

มันมอบประโยชน์ทั้งหมดของสเปรดชีตให้คุณ พร้อมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องรับมือกับข้อจำกัดของมัน

ขั้นตอนที่ 5: สร้างรายการเฉพาะสำหรับ "การชำระเงินของลูกค้า"

เมื่อคุณย้ายไปใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่มีโครงสร้างอย่าง ClickUp แล้ว ให้สร้างรายการใหม่โดยเฉพาะสำหรับการชำระเงิน อย่าผสมรายการนี้กับโครงการหรืองานที่ต้องทำ

ใน ClickUp แต่ละงานในรายการนี้แสดงถึงใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ

ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนคอลัมน์ในสเปรดชีตที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้:

  • ชื่อลูกค้า (ช่องข้อความ)
  • หมายเลขใบแจ้งหนี้ (ช่องข้อความหรือช่องตัวเลข)
  • วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (ช่องวันที่)
  • วันครบกำหนด (ช่องวันที่)
  • จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ (ช่องสกุลเงิน)
  • จำนวนเงินที่จ่าย (ช่องสกุลเงิน)
  • ยอดคงเหลือ (ฟิลด์สูตร)
  • สถานะการชำระเงิน (ช่องเลือกแบบดรอปดาวน์)
  • ผู้ชำระเงิน (ผู้รับมอบหมายงาน)
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองภายใน ClickUp เพื่อบันทึกและติดตามรายละเอียดการชำระเงินที่สำคัญ

ขอแสดงความยินดี! คุณเพิ่งเปลี่ยนตัวติดตามการชำระเงินของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและสามารถค้นหาได้

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดสถานะการชำระเงินที่ชัดเจน

จุดบอดที่พบบ่อยคือการมองว่าการออกใบแจ้งหนี้เป็นเส้นชัย ซึ่งไม่ใช่เลย ในความเป็นจริง มันเป็นเพียงก้าวแรกในวงจรการชำระเงินเท่านั้น

ทั้งหมดนี้ดูเป็นแบบนี้:

  • ร่าง (สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ส่ง)
  • ส่งแล้ว (ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว)
  • ครบกำหนด (ชำระเงินที่คาดว่าจะได้รับแต่ยังไม่เกินกำหนด)
  • ค้างชำระ (เกินกำหนดชำระ, ยังไม่ชำระเงิน)
  • ชำระเงินแล้ว (ได้รับเงินครบถ้วน)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามรายการเหล่านี้แยกกัน เพราะเราทุกคนทราบดีว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับแทบจะไม่เท่ากับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเลย

แต่ละงานใบแจ้งหนี้ควรเคลื่อนผ่านสถานะเหล่านี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ความชัดเจนนี้ช่วยให้การรายงานเป็นระเบียบมากขึ้นและการติดตามผลมีเป้าหมายชัดเจน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถกำหนดสถานะแต่ละขั้นตอนของรอบการชำระเงินเป็นสถานะงานแบบกำหนดเองที่มีรหัสสีใน ClickUp ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนสถานะได้ในคลิกเดียวเมื่อใบแจ้งหนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนการชำระเงิน และคุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะย้ายใบแจ้งหนี้แต่ละรายการไปยังสถานะที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทริกเกอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 7: อัตโนมัติการติดตามเพื่อให้ไม่มีอะไรต้องพึ่งพาความจำ

โอเค ตอนนี้ตัวติดตามของคุณเกือบจะพร้อมใช้งานแล้ว แต่คุณยังคงต้องติดตามใบแจ้งหนี้และอัปเดตสถานะด้วยตนเองอยู่ รวมถึงการส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าชำระเงินด้วย

นั่นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหม?

ตัวติดตามของคุณควรสามารถทำอย่างน้อยบางส่วนให้คุณได้ โดยอิสระ และใน ClickUp มันสามารถทำได้จริงๆ

คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบ"เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้ทำสิ่งนั้น"ใน ClickUpเพื่อจัดการงานประจำเหล่านี้ได้ การทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้มีการดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น:

  • เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "ครบกำหนด" ให้แจ้งเจ้าของงาน
  • เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "เกินกำหนด" ให้ส่งการแจ้งเตือนภายใน
  • เมื่อทำเครื่องหมายว่า "ชำระแล้ว" ให้ปิดงานโดยอัตโนมัติ
ClickUp Automations: ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า
ทำให้การทำงานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด

สิ่งนี้ช่วยขจัดความขัดข้องในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ว่าไม่มีใบแจ้งหนี้ใดถูกลืม

🤝 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: พิจารณาการส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินครั้งแรกให้กับลูกค้าของคุณก่อนถึงวันครบกำหนด และส่งครั้งที่สองหลังจากวันครบกำหนดผ่านไปไม่นาน ยกระดับปัญหาเฉพาะเมื่อใบแจ้งหนี้ยังคงค้างชำระเกินกว่าขีดจำกัดที่คุณตกลงไว้เท่านั้น

ตอนนี้ คำถามต่อไปคือ:

วิธีทำให้การแจ้งเตือนการชำระเงินของลูกค้าเป็นอัตโนมัติ

ClickUp รองรับเครื่องมืออัตโนมัติและAIที่ช่วยปรับปรุง ทั้งกลไกของการแจ้งเตือนและเนื้อหา/บริบทที่เกี่ยวข้อง

1. ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

แทนที่จะส่งการแจ้งเตือนด้วยตนเอง ให้ใช้ ClickUp Automations เพื่อสร้างกฎเช่น:

  • ทริกเกอร์: วันที่ครบกำหนดคือ X วันข้างหน้าการดำเนินการ: ส่งการแจ้งเตือน/อีเมลเตือนไปยังลูกค้าหรือทีมการเงิน
  • ทริกเกอร์: สถานะเปลี่ยนเป็น "ค้างชำระ"การดำเนินการ: มอบหมายงานติดตามให้กับเจ้าของและแจ้งเตือนพวกเขา

🔑 คุณสามารถดึงวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากฟิลด์ที่กำหนดเองในรายการการชำระเงินของลูกค้าของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับการกระตุ้น.

2. ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUp สำหรับงานส่วนตัวและงานทีม

การแจ้งเตือนในตัวของ ClickUp(ต่างจากระบบอัตโนมัติ) ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือน บุคคลเฉพาะ ให้ดำเนินการ:

  • แจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีล่วงหน้าสองวันก่อนถึงวันครบกำหนด
  • เร่งรัดการเงินเพื่อตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
  • แจ้งเตือนหัวหน้าโครงการหากยังไม่มีการติดตามผลหลังจากใบแจ้งหนี้ค้างชำระเกิน 3 วัน
สร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อกระตุ้นการติดตามผล

🔑 วิธีนี้ใช้ได้สำหรับการรับผิดชอบของทีม แม้ว่าอีเมลแจ้งเตือนของลูกค้าจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติแยกต่างหากก็ตาม มันช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันในภารกิจภายในที่สนับสนุนการติดตามลูกค้า

3. ใช้ ClickUp Brain/AI สำหรับการส่งข้อความอัจฉริยะ

ClickUp Brainนำ AI ที่ตระหนักถึงบริบท เข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ ด้วย Brain คุณสามารถ:

  • สร้างข้อความอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับประวัติของลูกค้า (เป็นกันเอง เป็นทางการ หรือเน้นการสื่อสารอย่างชัดเจน)
  • ทำเครื่องหมายบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงและใช้ AI เพื่อ แนะนำช่วงเวลาติดตามผล ตามแนวโน้มพฤติกรรมการชำระเงิน
ติดธงบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงและปกป้องการชำระเงินรวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย ClickUp Brain

🔑 เนื่องจาก Brain เข้าใจข้อมูลและรูปแบบการทำงานของคุณ คุณสามารถลดการคาดเดาในการแชร์การแจ้งเตือนได้ทั้งเวลาและวิธีการ

📌 ตัวอย่าง: ตั้งค่างานแจ้งเตือนที่ใช้ Brain ในการร่างอีเมลที่จะส่งออกไปเมื่อมีการชำระเงินล่าช้า จากนั้นให้เจ้าของบัญชีตรวจสอบและส่งอีเมลนั้น โดยผสมผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับการดูแลจากมนุษย์

4. ใช้งาน ClickUp Super Agents สำหรับการติดตามผลแบบอัตโนมัติ

ClickUp Super Agentsคือ เพื่อนร่วมทีม AI ที่สามารถ ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเหลือคุณเท่านั้น ด้วยความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณและความจำอันทรงพลัง พวกเขาสามารถ:

  • ตรวจสอบรายการการชำระเงินของลูกค้าของคุณ
  • ตรวจจับวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึงและสถานะค้างชำระ
  • สร้างและส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า (ทางอีเมลหรืองานภายใน) พร้อมข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ยกระดับการชำระเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยการติดแท็กสมาชิกในทีมหรือกระตุ้นการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญสูงกว่า

🔑 ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถ มอบหมาย งานการติดตามและติดต่ออย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ พวกเขาจะมีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือตารางการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อน

📌 ตัวอย่างการใช้งานจริง:

  • ผู้ช่วยติดตามการชำระเงินของคุณจะคอยตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเกิน 3, 7 และ 14 วัน
  • สร้างอีเมลแจ้งเตือนเฉพาะลูกค้าในแต่ละขั้นตอนสำคัญ
  • อัปเดตสถานะงานและแจ้งเตือนเจ้าของที่ได้รับมอบหมายหากไม่มีการยืนยันการชำระเงิน
  • มันแสดงข้อยกเว้นให้คุณทราบผ่านข้อมูลเชิงลึกในแดชบอร์ดหรือการแจ้งเตือนแชท

สิ่งนี้เปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็น การรวบรวมแบบตอบสนอง ให้กลายเป็น กระบวนการที่ตอบสนองและชาญฉลาด

🎥 ชมวิธีการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์ (และทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์!) ✔️

ขั้นตอนที่ 8: จับภาพการยืนยันการชำระเงินอย่างชัดเจน

การยืนยันการชำระเงินมักมาถึงทางอีเมล, ข้อความ, หรือภาพหน้าจอ—แล้วหายไป

หากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณกำลังดิ้นรนอยู่ คุณต้องเปลี่ยนการบริโภคของคุณ

ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน วันที่ จำนวนเงิน) และบันทึกข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นระเบียบในรายการ ClickUp ที่ถูกต้องได้ คุณสามารถจับคู่ Forms กับ Automations/Agents เพื่ออัปเดตงานใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและรักษาข้อมูลให้สะอาดอยู่เสมอ

แบบฟอร์มการชำระเงินใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยและมีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลการชำระเงินและดำเนินการธุรกรรมได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การรับข้อมูลเป็นมาตรฐาน การติดตามความคืบหน้า และการรักษาข้อมูลการชำระเงินให้เป็นระบบเดียวกันภายในระบบงานของคุณ

เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
ติดตามการส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติเป็นงานหรือการอัปเดตด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 9: สร้างมุมมองกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์

เครื่องติดตามจะคุ้มค่าเมื่อมันสามารถตอบคำถามเช่น:

  • รายได้ที่ค้างชำระอยู่ตอนนี้มีจำนวนเท่าไร?
  • ลูกค้าคนไหนที่ชำระเงินล่าช้าเป็นประจำ?
  • สัปดาห์นี้คาดหวังอะไรไว้บ้างเมื่อเทียบกับเดือนหน้า?

รายงานแบบคงที่ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณจำเป็นต้องมี view ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

หากคุณต้องการสิ่งที่คล้ายกับสเปรดชีตลองใช้มุมมองตารางใน ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณจัดการข้อมูลใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณในที่เดียว จัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามวันที่ครบกำหนด กรองการชำระเงินที่ค้างชำระ และแม้กระทั่งจัดกลุ่มตามลูกค้าหรือสถานะเพื่อตรวจจับรูปแบบ

แดชบอร์ด ClickUp: ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า
สร้างแดชบอร์ด ClickUp แบบกำหนดเองเพื่อติดตามสถานะกระแสเงินสดของธุรกิจคุณ

คุณยังมีClickUp Dashboardsสำหรับติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ ตั้งค่าการ์ด, แผนภูมิ, และกราฟแบบกำหนดเองที่อัปเดตอัตโนมัติด้วยยอดคงค้างทั้งหมด, ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระตามอายุ, หรือตรวจสอบการชำระเงินที่คาดว่าจะได้รับทุกสัปดาห์

นี่จะให้คุณทราบถึงกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอการอัปเดตทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 10: เชื่อมโยงการชำระเงินกับงานที่สร้างการชำระเงินนั้น

เมื่อการติดตามถูกตัดขาดจากโครงการ ข้อพิพาทและความล่าช้าจะเพิ่มขึ้น สาเหตุนี้เกิดจากลูกค้าอาจเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการหรือการเสร็จสิ้นงาน หากไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่เรียกเก็บเงินและสิ่งที่ส่งมอบ แม้แต่ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องก็อาจถูกระงับได้

การเชื่อมโยงงานใบแจ้งหนี้กับงานโครงการที่เกี่ยวข้องสร้างบริบท:

  • สิ่งที่ส่งมอบ
  • เมื่อมันถูกส่งมอบ
  • ใครเป็นผู้อนุมัติ

สิ่งนี้ช่วยลดข้อพิพาทและเร่งการเรียกเก็บเงิน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การติดตามเวลาและการทำตารางเวลาของ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อใบแจ้งหนี้กับการส่งมอบโดยตรง ใน ClickUp สมาชิกทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้กับงานโครงการตามที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกสรุปเป็นตารางเวลา (Timesheets) แสดงจำนวนชั่วโมงต่องาน ผู้รับผิดชอบ วันที่ และลูกค้า คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายใดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และงานเกิดขึ้นเมื่อใด สำหรับการเรียกเก็บเงินตามเวลาหรือแบบค่าบริการรายเดือน ความโปร่งใสนี้จะช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ส่งผลให้ลูกค้าชำระเงินตรงเวลาได้มากขึ้น

ClickUp Timesheets: ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า
เชื่อมต่องานที่ทำกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการชำระเงินด้วย ClickUp Time Tracking และ Timesheets

ขั้นตอนที่ 11: ทบทวนและปรับปรุงตัวติดตามเป็นรายเดือน

ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น

จัดสรรเวลาในแต่ละเดือนเพื่อดูรูปแบบ ไม่ใช่แค่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ให้ความสนใจกับลูกค้าที่ชำระเงินล่าช้าเป็นประจำ ระยะเวลาเฉลี่ยของการเก็บเงินที่ยืดออกไป และจุดที่ต้องติดตาม

สัญญาณเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับเงื่อนไขการชำระเงิน, เวลาการแจ้งเตือน, หรือกรรมสิทธิ์ก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาการไหลเวียนของเงินสด.

ประโยชน์ของการใช้ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า

ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือทางการบริหารจัดการเท่านั้น เมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง มันจะกลายเป็น ระบบควบคุมกระแสเงินสด ที่ช่วยลดความไม่แน่นอน ปกป้องกำไร และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้มากขึ้น (ไม่ใช่แค่การชำระเงินที่เร็วขึ้น)

แน่นอนว่าลูกค้าของคุณจะไม่เริ่มชำระเงินเร็วขึ้นเพียงเพราะมีการติดตั้งระบบติดตาม

แต่สิ่งที่สำคัญคือ คุณจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าเงินจะเข้ามาเมื่อไหร่ ระบบติดตามการชำระเงินที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้เห็นรายได้ที่ค้างอยู่ตามวันที่ครบกำหนด จำนวนเงิน และลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจ่ายเงินเดือน การชำระเงินให้กับผู้ขาย และการตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่ติดตามลูกหนี้อย่างเป็นระบบมักจะลดระยะเวลาการเก็บเงินลง ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจะถูกเปิดเผยตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาหรือถูกลืม การมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ลดการพลาดใบแจ้งหนี้และป้องกันการสูญเสียรายได้

ใบแจ้งหนี้ที่พลาดไปจะไม่ปรากฏเป็น "การสูญเสีย" ในบัญชีของคุณ แต่จะไม่มีปรากฏขึ้นเลย

ตัวติดตามที่เหมาะสมจะรับประกันว่า:

  • ทุกใบแจ้งหนี้ที่ส่งออกจะถูกบันทึกไว้
  • ทุกใบแจ้งหนี้มีผู้ติดตาม
  • ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดจะแสดงอยู่จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

สิ่งนี้ช่วยลดการรั่วไหลของรายได้ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่อิงตามโครงการและงานแบบรับจ้างประจำ ซึ่งการเรียกเก็บเงินอาจล่าช้าหรือกระจัดกระจาย

การติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ

หากไม่มีตัวติดตาม การติดตามผลจะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และไม่สม่ำเสมอ แต่หากมีตัวติดตาม การติดตามผลจะเป็นเรื่องที่ ตรงเวลา มีข้อเท็จจริง และสงบ

แทนที่จะใช้ว่า "แค่มาเช็คดู..." ให้เปลี่ยนเป็นการติดตามผลว่า: "ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม และตอนนี้เลยกำหนดมาแล้ว 5 วัน"

ความชัดเจนนั้นช่วยปกป้องความสัมพันธ์ ลูกค้าจะมีแนวโน้มน้อยลงมากที่จะรู้สึกถูกกดดันหรือประหลาดใจเมื่อการแจ้งเตือนมีความสม่ำเสมอและอิงข้อมูล

ภาระทางความคิดที่น้อยลงสำหรับผู้ก่อตั้งและผู้จัดการบัญชี

การติดตามการชำระเงินในหัวของคุณไม่เหนื่อยเหรอ?

มันดึงความสนใจของคุณออกไปจากการส่งมอบ, การขาย, และกลยุทธ์

ระบบติดตามแบบรวมศูนย์ ช่วยลดภาระทางความคิดด้วยการตอบคำถามทันที หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้จัดการบัญชีที่ทำงานเต็มกำลังอยู่แล้ว นี่ถือเป็น ของขวัญจากสวรรค์

ความรับผิดชอบที่ดีขึ้นระหว่างทีม

เมื่อการติดตามการชำระเงินถูกแชร์—ไม่ใช่เก็บไว้เป็นเอกเทศ—ความรับผิดชอบจะดีขึ้น. ฝ่ายการเงินจะทราบถึงสิ่งที่ยังค้างอยู่. ผู้จัดการบัญชีจะทราบว่าลูกค้าใดที่ต้องการการกระตุ้น. ผู้นำจะเห็นความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.

เครื่องมือเช่น ClickUp รองรับสิ่งนี้โดยการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน, เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับงานที่ส่งมอบ, และทำให้สถานะสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีการประชุมหรือรายงานเพิ่มเติม.

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยาวนานยิ่งขึ้น

น่าขันที่การติดตามการชำระเงินที่มีโครงสร้างมักจะ ปรับปรุง ความสัมพันธ์ เงื่อนไขที่ชัดเจน การแจ้งเตือนที่สม่ำเสมอ และประวัติที่บันทึกไว้ช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิด

ลูกค้าทราบดีว่าจะได้รับอะไร—และคุณก็ทราบเช่นกัน

ซอฟต์แวร์ติดตามการชำระเงินของลูกค้าที่ดีที่สุด

ใช่ครับ เราได้แสดงให้คุณเห็นแล้วว่าจะสร้างตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างไร เราได้บอกคุณแล้วว่าคุณสามารถทำได้ในสเปรดชีตที่ง่าย หรือจะพัฒนาไปใช้ ClickUp ก็ได้

หากไม่มีตัวเลือกใดที่ดึงดูดใจคุณ นี่คืออีกสามตัวเลือกให้คุณพิจารณา:

1. FreshBooks (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจบริการขนาดเล็ก)

FreshBooksเป็นแพลตฟอร์มบัญชีและออกใบแจ้งหนี้บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการและฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ช่วยให้การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติการแจ้งเตือน และรวมการทำบัญชีขั้นพื้นฐานกับการติดตามการชำระเงินไว้ในแอปเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

  • สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • บันทึกเวลาและค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บเงินลูกค้าตามชั่วโมงที่บันทึกไว้
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือนการชำระเงิน เพื่อลดการติดตามด้วยตนเอง
  • รับชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิตหรือ ACH เพื่อเร่งการเก็บเงิน
  • สร้างรายงานทางการเงิน สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินสดและกำไร

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์บนแอปโทรศัพท์ไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
  • ไม่เหมาะสำหรับการบัญชีที่ซับซ้อน (เช่น ระบบสินค้าคงคลังขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีหลายหน่วยงาน) กระบวนการทำงานทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงตามประเทศอาจมีข้อจำกัดเช่นกัน

ราคาของ FreshBooks

  • ไลท์: 21 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $38/เดือน
  • พรีเมียม: $65/เดือน
  • เลือก: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (950+ รีวิว)

2. Wave (เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่คำนึงถึงงบประมาณ)

Waveเป็น แพลตฟอร์มบัญชีและออกใบแจ้งหนี้บนคลาวด์ฟรี ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการบัญชีพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติเด่นของ Wave

  • ส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพได้ไม่จำกัด พร้อมการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องและการติดตามสถานะ
  • ติดตามค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน และกระทบยอดรายการกับข้อมูลนำเข้าจากธนาคาร
  • สร้างรายงานทางการเงินพื้นฐานและแดชบอร์ดเพื่อความโปร่งใสของกระแสเงินสด
  • รับชำระเงินออนไลน์ผ่านส่วนเสริม (การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและธนาคาร)
  • ใช้การสแกนใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือเพื่อบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของคลื่น

  • ไม่เหมาะสำหรับบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้หลายสกุลเงิน, รายงานขั้นสูง, หรือระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้ง
  • ข้อจำกัดในการสนับสนุน—การสนับสนุนทางโทรศัพท์ระดับสูงกว่าไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี

การกำหนดราคาแบบคลื่น

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $19/เดือน
  • มีค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงินต่อรายการ

คะแนนและรีวิวคลื่น

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)

3. Zoho Books (เหมาะที่สุดสำหรับการเงินธุรกิจแบบบูรณาการ)

Zoho Booksเป็นโซลูชันการบัญชีบนคลาวด์ที่รวมการออกใบแจ้งหนี้การติดตามลูกหนี้ การเชื่อมต่อกับธนาคาร การแจ้งเตือนอัตโนมัติ พอร์ทัลสำหรับลูกค้า และการรายงานเชิงลึก ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นหากคุณใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Zoho

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Books

  • ส่งใบแจ้งหนี้และแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติให้กับลูกค้า
  • ปรับยอดบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติด้วยการจับคู่รายการธุรกรรม
  • ติดตามลูกหนี้และเจ้าหนี้ในที่เดียว
  • สร้างรายงานทางการเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามลูกหนี้การค้า, กระแสเงินสด, และอื่น ๆ
  • รับการสนับสนุนหลายสกุลเงินและพอร์ทัลลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงินทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Zoho Books

  • คาดว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายมาก (ต้องมีการตั้งค่าบางอย่าง)

ราคาของ Zoho Books

  • ฟรี
  • แผนมาตรฐาน/มืออาชีพ/พรีเมียม: ~$20–$70+/เดือน(ราคาอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรอบการเรียกเก็บเงิน)

Zoho Books คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (670+ รีวิว)

คำแนะนำที่ดีที่สุดของเราในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม? เริ่มต้นด้วยเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันทดลองใช้ และดูว่าเวอร์ชันใดเหมาะกับคุณมากที่สุด จากนั้นอัปเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นตามความต้องการของคุณและสิ่งที่คุณได้รับ!

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการชำระเงินของลูกค้า

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม คุณไม่สามารถปรับปรุงการจัดการการชำระเงินได้ด้วยการก้าวร้าวหรือส่งการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือสิ่งที่ได้ผลแทน:

✅ กำหนดความคาดหวังก่อนเริ่มงาน

ปัญหาการชำระเงินส่วนใหญ่จะถูกตัดสิน ก่อน ที่ใบแจ้งหนี้แรกจะถูกส่งออกไป. ให้ตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนในระหว่างการลงทะเบียน ไม่ใช่หลังจากส่งมอบบริการแล้ว. ลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะชำระเงินตรงเวลาอย่างมากเมื่อมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงิน ค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า และรอบการเรียกเก็บเงินอย่างชัดเจนและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.

✅ ออกใบแจ้งหนี้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

ยิ่งคุณรอนานในการออกใบแจ้งหนี้ ยิ่งใช้เวลานานในการได้รับชำระเงิน ทีมที่บริหารจัดการได้ดีจะออกใบแจ้งหนี้ทันทีหลังจากบรรลุเป้าหมายสำคัญ หรือตามกำหนดเวลาที่แน่นอนและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการออกใบแจ้งหนี้แบบรวมเป็นกลุ่ม "เมื่อมีเวลา"

✅ ติดตามการชำระเงินในระบบศูนย์กลางเดียว

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยวหรือเอเจนซี่ ใบแจ้งหนี้ สถานะ และบันทึกทั้งหมดควรอยู่ในที่เดียว การติดตามที่กระจัดกระจายนำไปสู่การติดตามผลที่พลาดและการติดต่อซ้ำซ้อน

แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้นี้รับประกันว่า:

  • ทุกคนเห็นสถานะเดียวกัน
  • การติดตามผลไม่ทับซ้อนกันหรือถูกข้าม
  • ผู้นำสามารถประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

✅ มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับการติดตามผล

ทุกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระต้องมีเจ้าของที่รับผิดชอบ หากไม่มีสิ่งนี้ การแจ้งเตือนจะกลายเป็นไม่สม่ำเสมอและน่าอึดอัดใจ การมีเจ้าของยังช่วยสร้างความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างละเอียด

✅ อัตโนมัติการแจ้งเตือน แต่รักษาโทนให้เป็นมนุษย์

สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ลืม: ระบบอัตโนมัติควรจัดการกับ เวลา ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ ใช้การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกำหนดและหลังกำหนดชำระเพื่อลดการลืม แต่ให้มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการยกระดับปัญหาสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหรือความสัมพันธ์ที่ยาวนาน

✅ บันทึกประวัติการชำระเงินและการสนทนา

เราไม่สามารถเน้นย้ำเรื่องนี้ได้มากพอ จดบันทึกเกี่ยวกับการชำระเงินบางส่วน การขยายเวลาที่ตกลงกัน และการสนทนากับลูกค้าไว้เคียงข้างกับบันทึกใบแจ้งหนี้ ขอบคุณเราทีหลัง!

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า

คุณมีเครื่องมือครบ คุณมีแนวทางที่ดีที่สุดแล้ว ตอนนี้เรามาสรุปด้วยคำเตือนกันดีกว่า อย่าให้ตัวเองติดกับข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยแต่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้:

⚠️ การติดตามโดยลูกค้าแทนที่จะเป็นตามใบแจ้งหนี้

ทำไมถึงเป็นความผิดพลาดล่ะ คุณถาม? เพราะเมื่อคุณติดตามข้อมูลหนึ่งแถวต่อหนึ่งลูกค้าแทนที่จะเป็นหนึ่งแถวต่อหนึ่งใบแจ้งหนี้ ความเสี่ยงที่ค้างชำระจะถูกซ่อนอยู่ การชำระเงินบางส่วน, จุดสำคัญหลายจุด, และรอบการเรียกเก็บเงินที่ทับซ้อนกันทั้งหมดจะหายไปในตัวเลขเดียว

⚠️ การถือว่า "ส่งใบแจ้งหนี้แล้ว" เป็นเส้นชัย

การส่งใบแจ้งหนี้ไม่ใช่การดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์—มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการเก็บเงิน ทีมที่หยุดติดตามหลังจากส่งใบแจ้งหนี้ไปแล้วจะสูญเสียการมองเห็นความล่าช้า ข้อพิพาท และการชำระเงินที่พลาดไป

⚠️ การพึ่งความจำในการติดตามงาน

"ฉันจะจำไว้ว่าต้องติดตามผล" ใช้ได้จนกว่าจะใช้ไม่ได้ สัปดาห์ที่ยุ่ง วันหยุด และการส่งต่องานไม่ได้อยู่ในความควบคุมของคุณ แต่การสร้างระบบที่ไร้ที่ติทำได้

ในเครื่องมือเช่น ClickUp ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนตามวันที่ครบกำหนดช่วยขจัดความเสี่ยงจากความลืมของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

⚠️ การผสมผสานการติดตามการชำระเงินกับงานโครงการ

เมื่อใบแจ้งหนี้อยู่ในรายการงานของโครงการ พวกมันจะถูกฝังอยู่ใต้เสียงรบกวนของการส่งมอบ การติดตามทางการเงินต้องการพื้นที่ที่สะอาดและเฉพาะเจาะจง

เก็บการชำระเงินไว้ในโฟลเดอร์หรือรายการแยกต่างหากภายใน ClickUp จากนั้นเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับงานในโครงการเพื่อให้มีบริบท แทนที่จะเก็บไว้ด้วยกัน

⚠️ การเพิกเฉยต่อรูปแบบการชำระเงินล่าช้า

การชำระเงินล่าช้าไม่ค่อยเกิดขึ้นโดยบังเอิญ พวกมันมักจะเกิดขึ้นกับลูกค้าบางราย เงื่อนไขบางประการ หรือโครงสร้างการเรียกเก็บเงินบางประเภท

ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินทุกเดือน หากลูกค้าคนเดิม ๆ ชำระเงินล่าช้าอยู่เสมอ ให้ปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงิน ขอให้ชำระเงินล่วงหน้า หรือทบทวนความสัมพันธ์กับลูกค้า

⚠️ การปล่อยให้ "ข้อยกเว้นชั่วคราว" กลายเป็นความโกลาหลถาวร

การขยายเวลาการชำระเงินครั้งเดียวเกิดขึ้นได้ ความผิดพลาดคือการไม่บันทึกไว้

เมื่อข้อยกเว้นถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายหรือกระทู้ใน Slack ระบบติดตามของคุณจะหยุดสะท้อนความเป็นจริง ทุกข้อยกเว้นควรถูกบันทึกโดยตรงกับบันทึกใบแจ้งหนี้เพื่อให้ข้อมูลของคุณยังคงเชื่อถือได้

เปลี่ยนการชำระเงินของลูกค้าให้เป็นระบบ ไม่ใช่จุดเครียด

เมื่อถึงระดับหนึ่ง การติดตามการชำระเงินจะไม่ใช่แค่เรื่องการเตือนอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นเรื่องของการสร้างความชัดเจนในกระบวนการดำเนินงาน เมื่อคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของรายการที่ค้างชำระ ใครรับผิดชอบติดตามแต่ละรายการ และการชำระเงินเชื่อมโยงกับงานที่ส่งมอบอย่างไร กระแสเงินสดก็จะสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ความสามารถในการคาดการณ์นี้ช่วยสนับสนุนการวางแผนที่ดียิ่งขึ้น ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มั่นคงมากขึ้น และลดการพูดคุยเรื่องเงินที่น่าอึดอัดลง

นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง ClickUp เหมาะสมโดยธรรมชาติ ด้วยการเชื่อมโยงการชำระเงินกับงานจริง เจ้าของงานที่แท้จริง และกรอบเวลาที่ชัดเจน ทีมงานจะสามารถมองเห็นภาพรวมและรักษาความสม่ำเสมอในการติดตามและติดตามผลได้ เมื่อทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในระบบเดียว การเรียกเก็บเงินจะกลายเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายและควบคุมได้ แทนที่จะเป็นเพียงการตอบสนองแบบฉุกเฉิน

หากการตั้งค่าปัจจุบันของคุณรู้สึกเปราะบางหรือต้องทำด้วยมือมากเกินไป นั่นเป็นสัญญาณของช่องว่างในระบบ—ไม่ใช่ข้อบกพร่องส่วนบุคคล—และคุณสามารถปิดช่องว่างนั้นได้ วิธีแก้ไข?ลงทะเบียนและลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าคือระบบที่ใช้บันทึกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และติดตามยอดคงค้างตามวันที่ครบกำหนดและลูกค้าแต่ละราย ระบบจะแสดงว่าใบแจ้งหนี้ใดที่ส่งแล้ว ชำระแล้ว หรือค้างชำระ พร้อมระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม

คุณควรใช้ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าเพื่อป้องกันการชำระเงินล่าช้า ลดการสูญเสียรายได้ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่คาดการณ์ได้ หากไม่มีระบบนี้ ใบแจ้งหนี้อาจถูกลืมได้ง่ายและการติดตามทวงถามจะขาดความสม่ำเสมอ

ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าควรประกอบด้วย ชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินที่ชำระแล้ว ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระ สถานะการชำระเงิน และผู้รับผิดชอบติดตามเพิ่มเติม รายการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น เงื่อนไขการชำระเงิน หมายเหตุ และวิธีการชำระเงิน จะช่วยเพิ่มบริบท

คุณสามารถติดตามการชำระเงินของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์ที่อัปเดตสถานะการชำระเงิน, ส่งการแจ้งเตือน, และมอบหมายงานติดตามผลตามวันที่ครบกำหนด. ระบบอัตโนมัติมักอาศัยกฎเช่น "เมื่อใบแจ้งหนี้ครบกำหนด" หรือ "ก่อนวันที่ครบกำหนด" ซึ่งช่วยกำจัดขั้นตอนการติดตามด้วยตนเอง, ทำให้การติดตามเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ, และรักษาข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง.

ใช่ คุณสามารถใช้ Excel หรือ Google Sheets เป็นตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณใบแจ้งหนี้ที่น้อย อย่างไรก็ตาม สเปรดชีตต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว และไม่สามารถกำหนดความเป็นเจ้าของได้ เมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น สเปรดชีตมักจะเกิดความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการพลาดใบแจ้งหนี้และการติดตามที่ไม่สม่ำเสมอ

วิธีที่ดีที่สุดในการเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการชำระเงินที่ค้างชำระคือการใช้ลำดับการเตือนอัตโนมัติที่สม่ำเสมอ ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันครบกำหนดและค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มข้น การเตือนควรมีเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง สุภาพ และตรงเวลา มากกว่าการใช้อารมณ์หรือการเตือนแบบไม่สม่ำเสมอ การตั้งเวลาการเตือนอัตโนมัติโดยยังคงรักษาข้อความให้มีความเป็นมืออาชีพ จะช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการชำระเงิน