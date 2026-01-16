วิธีสร้างตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าเพื่อความเป็นระเบียบ

หากคุณทำงานกับลูกค้า คุณคงคุ้นเคยกับความปวดหัวนี้เป็นอย่างดี: งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เงินกลับไม่เข้าตามกำหนดเสมอไป
แน่นอนว่ามันทำให้คุณรำคาญ แต่มันยังค่อยๆ รบกวนกระแสเงินสด การวางแผนธุรกิจ และความไว้วางใจอีกด้วย
ตามข้อมูลของ QuickBooksธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) 73%รายงานว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการชำระเงินล่าช้า
ส่วนที่แย่ที่สุดคือสิ่งนี้อาจไม่ถูกสังเกตเห็นจนกว่าจะสายเกินไป นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีระบบควบคุมเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมการติดตามการชำระเงินจึงมีความสำคัญ เครื่องมือติดตามการชำระเงินของลูกค้าคืออะไร และทีมสมัยใหม่ก้าวข้ามการใช้สเปรดชีตอย่างไรเพื่อให้การทำงานเป็นระเบียบและได้รับชำระเงินตรงเวลา
ทำไมการติดตามการชำระเงินของลูกค้าจึงมีความสำคัญ
การชำระเงินล่าช้าไม่ค่อยเกิดจากเจตนาไม่ดี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากระบบที่ล้มเหลว ใบแจ้งหนี้ถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายเข้า เงื่อนไขการชำระเงินไม่ชัดเจน หรือการติดตามงานหลุดรอดไปเมื่อทีมกำลังยุ่งกับการส่งมอบงาน
สำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก สิ่งนี้สร้าง ภาระทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง: ฉันส่งใบแจ้งหนี้แล้วหรือยัง? เขาจ่ายเงินหรือยัง? ควรติดตามหรือรอ?
ใบแจ้งหนี้ที่พลาดไปนั้นยิ่งแย่กว่าเดิม ไม่เพียงแต่จะทำให้รายได้ล่าช้า แต่ยังทำให้รายได้หายไปโดยสิ้นเชิง หากไม่มีวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามว่าอะไรได้ถูกเรียกเก็บแล้ว อะไรถึงกำหนดชำระ และอะไรที่ค้างชำระ การรั่วไหลของรายได้กลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยอย่างน่าประหลาดใจ—โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับลูกค้าหลายคนหรือการรับงานแบบรายเดือน
ผลกระทบของการล่าช้าในการชำระเงินต่อเงินสดหมุนเวียนและความสัมพันธ์กับลูกค้า
การมีปัญหาการไหลเวียนของเงินสดเนื่องจากขาดลูกค้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และการมีปัญหาเนื่องจากความไม่ตรงกันของเวลาในการทำงานเสร็จและการเก็บเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แม้แต่การล่าช้าเพียง 15-30 วันก็สามารถบังคับให้ธุรกิจต้องใช้เงินสำรอง ชะลอการจ้างงาน หรือเลื่อนการชำระเงินให้กับผู้ขายได้
ยังมีค่าใช้จ่ายทางความสัมพันธ์ด้วย
- การติดตามผลที่ไม่สม่ำเสมอทำให้รู้สึกไม่เป็นมืออาชีพ
- การเตือนที่ก้าวร้าวเกินไปทำลายความไว้วางใจ
- เมื่อการติดตามการชำระเงินอยู่ในหัวของใครบางคน หรือกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ การสื่อสารกับลูกค้าจะกลายเป็นแบบตอบสนองแทนที่จะเป็นไปอย่างสงบและสม่ำเสมอ
เครื่องมือติดตามที่มีโครงสร้างช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างชัดเจน มีบริบท และมั่นใจ
ทำไมสเปรดชีตเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ
หากคุณคิดว่าสเปรดชีตดีพอสำหรับการจัดการการชำระเงินของคุณ เรามีข่าวมาบอกคุณ
94% ของเอกสารสเปรดชีตทางธุรกิจมีข้อผิดพลาดทางข้อมูลที่รุนแรง
และไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขาพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเองและไม่มีระบบตรวจสอบความรับผิดชอบในตัว
เมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น ตารางคำนวณก็ยิ่งเปราะบางมากขึ้น การอัปเดตที่พลาดไปเพียงครั้งเดียว หรือตัวกรองที่ล้าสมัยเพียงตัวเดียว ก็อาจทำให้ภาพการเงินของคุณเสียหายได้
การขยายธุรกิจต้องการการติดตามการชำระเงินที่เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานจริง—โครงการ, ผู้เป็นเจ้าของ, กำหนดเวลา, และการสื่อสาร. นั่นคือความแตกต่างระหว่างการติดตามการชำระเงินกับการจัดการการชำระเงินอย่างแท้จริง.
อะไรคือตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า?
ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ส่งแล้ว การชำระเงินที่ได้รับ ยอดคงค้าง และวันที่ครบกำหนดชำระจากลูกค้าหลายรายในที่เดียว ช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียกเก็บแล้ว สิ่งที่ค้างชำระ และสิ่งที่ต้องติดตาม
ในระดับพื้นฐาน สามารถทำได้โดยใช้สเปรดชีตหรือเทมเพลต
📌 สำหรับฟรีแลนซ์ ตัวอย่างเช่น วิธีนี้ใช้ได้ผลเมื่อต้องดูแลลูกค้าสองหรือสามราย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำค่าจ้างแบบรายเดือน จุดสำคัญในแต่ละงาน หรือการชำระเงินบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง จุดอ่อนก็เริ่มปรากฏขึ้น
📌 หน่วยงานต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่าง: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย, การอนุมัติหลายชั้น, และรายได้ที่ผูกกับการส่งมอบโครงการ. พวกเขาต้องการระบบการติดตามการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับโครงการ, บัญชี, และเจ้าของ, ไม่ใช่แค่ใบแจ้งหนี้. นั่นคือเหตุผลที่คุณจะเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ย้ายไปใช้ระบบติดตามอัตโนมัติตั้งแต่เนิ่น ๆ.
⭐ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตประวัติการชำระเงินจาก ClickUpช่วยรวบรวมข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถบันทึก ตรวจสอบ และจัดระเบียบการชำระเงินทั้งจากลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้ทั้งหมดในที่เดียว แสดงประวัติการชำระเงินย้อนหลังตามช่วงเวลา ช่วยให้คุณระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกการชำระเงินอย่างครบถ้วน ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น จำนวน วิธีการ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่
- มองเห็นประวัติได้อย่างง่ายดาย ผ่านมุมมองหลากหลาย (ตาราง, แบบฟอร์ม, ตารางลูกค้า)
- จัดระเบียบเพื่อการอ้างอิงและการคาดการณ์ ด้วยสถานะที่ติดตามการชำระเงินที่เปิดอยู่และเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ด้วยตัวเลือกการกรอง การจัดเรียง และการจัดเรียงอัตโนมัติ
ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้า vs. ซอฟต์แวร์บัญชี
ตอนนี้ คุณอาจคิดว่านี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์บัญชีทำเช่นกัน ใช่ไหม? แล้วทำไมฉันถึงต้องการตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าโดยเฉพาะ?
คำตอบสั้น ๆ คือ ทั้งสองเครื่องมือต่างกัน. นี่คือวิธี:
|คุณสมบัติ
|ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า
|ซอฟต์แวร์บัญชี
|วัตถุประสงค์
|ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้และการติดตามผล
|จัดการหนังสือ, ภาษี, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|โฟกัส
|การมองเห็นการดำเนินงานและการจัดการกระแสเงินสด
|การรายงานทางการเงินและความถูกต้องของการบัญชี
|ผู้ใช้
|ฟรีแลนซ์, ทีมปฏิบัติการ, ผู้จัดการบัญชี
|ทีมการเงินและบัญชี
|ระบบอัตโนมัติ
|การแจ้งเตือนการชำระเงิน, การอัปเดตสถานะ, การเป็นเจ้าของ
|การกระทบยอด, บัญชีแยกประเภท, กฎหมายภาษี
|ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อ
|คุณต้องติดตามให้ได้ว่าใครเป็นหนี้อะไร—และเมื่อไหร่
|คุณต้องการงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ซอฟต์แวร์บัญชีถูกสร้างขึ้นเพื่อการบันทึกบัญชี, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการรายงานทางการเงิน. ในขณะที่ตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้านั้นมุ่งเน้นไปที่การมองเห็นในทุกวันและการติดตามผล.
คนหนึ่งช่วยคุณปิดบัญชี อีกคนหนึ่งช่วยให้คุณได้รับเงินตรงเวลา
คุณจะพบว่าสิ่งนี้เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อเราพาคุณไปดูการสร้างตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าสำหรับธุรกิจของคุณ
วิธีสร้างระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า (ที่ใช้งานได้จริงแม้ในปริมาณมาก)
ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่บันทึกใบแจ้งหนี้เท่านั้น แต่เป็นระบบที่ตอบคำถามได้ทุกเมื่อว่า:
- ใครเป็นหนี้คุณ
- ยอดคงค้างเป็นจำนวนเงินเท่าไร
- เมื่อถึงกำหนด
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
หากตัวติดตามของคุณไม่สามารถตอบคำถามทั้งสี่ข้อได้อย่างชัดเจนทั้งหมด สุดท้ายแล้วมันจะล้มเหลว—ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการสร้างก็ตาม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างระบบที่ใช้งานได้จริงในวันนี้และไม่ล่มเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น และใช่ มันใช้ได้กับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงทีมที่กำลังเติบโต
ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าคุณกำลังติดตามอะไรอยู่ ก่อนที่จะลงทุนในเครื่องมือใด ๆ
การกระโดดเข้าสู่ซอฟต์แวร์โดยไม่ตัดสินใจว่า อะไร ที่คุณกำลังติดตาม? สูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามสามข้อ:
- คุณออกใบแจ้งหนี้ตามโครงการ, ตามเป้าหมาย, ตามค่าบริการล่วงหน้า, หรือตามระยะเวลา?
- คุณรับชำระเงินบางส่วนหรือไม่?
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผล—ฝ่ายการเงิน, ผู้จัดการบัญชี, หรือผู้ก่อตั้ง?
โดย 이상적으로, คุณควรติดตาม ใบแจ้งหนี้หนึ่งใบต่อแถวหรือรายการ ไม่ใช่ลูกค้าหนึ่งราย ลูกค้าหนึ่งรายอาจมีใบแจ้งหนี้หลายใบ, การชำระเงินบางส่วน, หรือวันที่ครบกำหนดต่างกัน การติดตามตามลูกค้าจะซ่อนความเสี่ยงทางการชำระเงิน
สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ คุณจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย:
- ชื่อลูกค้า
- หมายเลขใบแจ้งหนี้หรือรหัสอ้างอิง
- วันที่ออกใบแจ้งหนี้
- วันครบกำหนดชำระเงิน (วันที่ตามปฏิทินจริง ไม่ใช่ "ชำระภายใน 30 วัน")
- จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
- จำนวนเงินที่ได้รับจนถึงขณะนี้
- ยอดคงเหลือค้างชำระ
- สถานะการชำระเงิน (เช่น ส่งแล้ว ชำระแล้ว ล่าช้า)
- เจ้าของ (บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามผล)
รายละเอียดอื่น ๆ เป็นตัวเลือก (แต่แนะนำ):
- วิธีการชำระเงิน (การโอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต, ฯลฯ)
- เงื่อนไขการชำระเงิน
- หมายเหตุ (ข้อพิพาท, ข้อตกลงพิเศษ)
เขียนรายการนี้ลงไปก่อน. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใด ๆ ที่คุณใช้รองรับฟิลด์เหล่านี้.
ขั้นตอนที่ 2: สร้างเครื่องมือติดตามแบบพื้นฐานด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงาน
หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์ การใช้ Excel หรือ Google Sheets เพื่อทำความเข้าใจวิธีการติดตามอาจเป็นความคิดที่ชาญฉลาด คำแนะนำของเรา? จัดโครงสร้างแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น:
- แต่ละแถว = ใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ
- แต่ละคอลัมน์ = หนึ่งฟิลด์ข้อมูล
- ใช้สูตรคำนวณ: ยอดคงเหลือ (จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินที่ชำระแล้ว) จำนวนวันที่ค้างชำระ (วันนี้ – วันที่ครบกำหนด) กลุ่มอายุการชำระเงิน (0–30, 31–60, 60+) KPI อื่นๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ
- ยอดคงเหลือค้างชำระ (จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินที่ชำระแล้ว)
- จำนวนวันที่ค้างชำระ (วันนี้ – วันครบกำหนด)
- กลุ่มอายุการชำระเงิน (0–30, 31–60, 60+)
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
- ยอดคงเหลือค้างชำระ (จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินที่ชำระแล้ว)
- จำนวนวันที่ค้างชำระ (วันนี้ – วันครบกำหนด)
- กลุ่มอายุการชำระเงิน (0–30, 31–60, 60+)
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอื่น ๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ
ทำไมเราถึงขอให้คุณลองใช้สเปรดชีตในเมื่อเราบอกไปแล้วว่ามันไม่สามารถขยายขนาดได้?
คำตอบ: ขั้นตอนนี้จะทำให้ข้อจำกัดต่างๆ ชัดเจนสำหรับคุณ คุณต้องอัปเดตด้วยตนเอง เมื่อใดก็ตามที่การอัปเดตล่าช้า ตัวติดตามของคุณจะหยุดสะท้อนความเป็นจริง
ไม่มีระบบเตือนในตัวหรือการบังคับใช้ความเป็นเจ้าของเช่นกัน
เมื่ออยู่ในระดับใหญ่ ปัญหาเหล่านี้สามารถสะสมอย่างรวดเร็วและทำลายระบบได้
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ (จุดที่เครื่องมือติดตามส่วนใหญ่ล้มเหลว)
ณ จุดนี้ คนส่วนใหญ่ติดตาม ข้อมูล แต่ไม่ติดตาม ความรับผิดชอบ ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทุกใบต้องมี เจ้าของที่ชัดเจนเพียงหนึ่งคน ไม่ใช่แผนก ไม่ใช่ "ฝ่ายการเงิน" แต่เป็นบุคคลหนึ่งคน
หากปราศจากความรับผิดชอบ คุณจะพบกับสามสิ่งที่น่ากลัว:
- การติดตามผลที่ไม่สม่ำเสมอ
- ทุกคนต่างคิดว่าคนอื่นกำลังจัดการอยู่
- ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระกำลังสะสมอย่างเงียบๆ
นี่คือจุดที่ระบบงานตามภารกิจมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสเปรดชีต
ขั้นตอนที่ 4: ย้ายการติดตามไปยังระบบที่มีโครงสร้าง [เช่น ClickUp]
เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนไปใช้ระบบที่มีโครงสร้าง เราหมายถึงระบบที่รวมการติดตาม การเป็นเจ้าของ การทำงานอัตโนมัติ และการมองเห็นข้อมูลไว้ในที่เดียว
หลายทีมทั่วโลกไว้วางใจClickUpให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่รวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน
🦄 ClickUp คืออะไร: ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก ที่ซึ่งงานของคุณจะถูกจัดระเบียบเป็น งาน กลุ่มภายใน รายการ และปรับให้เข้ากับระบบและกระบวนการของคุณโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง นอกจากนี้ยังมีAI ที่รับรู้บริบทในตัวทำให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และ ฉลาดขึ้นในคราวเดียว
คิดแบบนี้นะ:
- รายการ = ตารางหรือฐานข้อมูล
- งาน = รายการหนึ่งรายการในตารางนั้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง = คอลัมน์ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง
มันมอบประโยชน์ทั้งหมดของสเปรดชีตให้คุณ พร้อมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องรับมือกับข้อจำกัดของมัน
ขั้นตอนที่ 5: สร้างรายการเฉพาะสำหรับ "การชำระเงินของลูกค้า"
เมื่อคุณย้ายไปใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่มีโครงสร้างอย่าง ClickUp แล้ว ให้สร้างรายการใหม่โดยเฉพาะสำหรับการชำระเงิน อย่าผสมรายการนี้กับโครงการหรืองานที่ต้องทำ
ใน ClickUp แต่ละงานในรายการนี้แสดงถึงใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ
ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนคอลัมน์ในสเปรดชีตที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้:
- ชื่อลูกค้า (ช่องข้อความ)
- หมายเลขใบแจ้งหนี้ (ช่องข้อความหรือช่องตัวเลข)
- วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (ช่องวันที่)
- วันครบกำหนด (ช่องวันที่)
- จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ (ช่องสกุลเงิน)
- จำนวนเงินที่จ่าย (ช่องสกุลเงิน)
- ยอดคงเหลือ (ฟิลด์สูตร)
- สถานะการชำระเงิน (ช่องเลือกแบบดรอปดาวน์)
- ผู้ชำระเงิน (ผู้รับมอบหมายงาน)
ขอแสดงความยินดี! คุณเพิ่งเปลี่ยนตัวติดตามการชำระเงินของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและสามารถค้นหาได้
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดสถานะการชำระเงินที่ชัดเจน
จุดบอดที่พบบ่อยคือการมองว่าการออกใบแจ้งหนี้เป็นเส้นชัย ซึ่งไม่ใช่เลย ในความเป็นจริง มันเป็นเพียงก้าวแรกในวงจรการชำระเงินเท่านั้น
ทั้งหมดนี้ดูเป็นแบบนี้:
- ร่าง (สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ส่ง)
- ส่งแล้ว (ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว)
- ครบกำหนด (ชำระเงินที่คาดว่าจะได้รับแต่ยังไม่เกินกำหนด)
- ค้างชำระ (เกินกำหนดชำระ, ยังไม่ชำระเงิน)
- ชำระเงินแล้ว (ได้รับเงินครบถ้วน)
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามรายการเหล่านี้แยกกัน เพราะเราทุกคนทราบดีว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับแทบจะไม่เท่ากับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเลย
แต่ละงานใบแจ้งหนี้ควรเคลื่อนผ่านสถานะเหล่านี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ความชัดเจนนี้ช่วยให้การรายงานเป็นระเบียบมากขึ้นและการติดตามผลมีเป้าหมายชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถกำหนดสถานะแต่ละขั้นตอนของรอบการชำระเงินเป็นสถานะงานแบบกำหนดเองที่มีรหัสสีใน ClickUp ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนสถานะได้ในคลิกเดียวเมื่อใบแจ้งหนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนการชำระเงิน และคุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะย้ายใบแจ้งหนี้แต่ละรายการไปยังสถานะที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทริกเกอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 7: อัตโนมัติการติดตามเพื่อให้ไม่มีอะไรต้องพึ่งพาความจำ
โอเค ตอนนี้ตัวติดตามของคุณเกือบจะพร้อมใช้งานแล้ว แต่คุณยังคงต้องติดตามใบแจ้งหนี้และอัปเดตสถานะด้วยตนเองอยู่ รวมถึงการส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าชำระเงินด้วย
นั่นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหม?
ตัวติดตามของคุณควรสามารถทำอย่างน้อยบางส่วนให้คุณได้ โดยอิสระ และใน ClickUp มันสามารถทำได้จริงๆ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบ"เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้ทำสิ่งนั้น"ใน ClickUpเพื่อจัดการงานประจำเหล่านี้ได้ การทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้มีการดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น:
- เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "ครบกำหนด" ให้แจ้งเจ้าของงาน
- เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "เกินกำหนด" ให้ส่งการแจ้งเตือนภายใน
- เมื่อทำเครื่องหมายว่า "ชำระแล้ว" ให้ปิดงานโดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้ช่วยขจัดความขัดข้องในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ว่าไม่มีใบแจ้งหนี้ใดถูกลืม
🤝 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: พิจารณาการส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินครั้งแรกให้กับลูกค้าของคุณก่อนถึงวันครบกำหนด และส่งครั้งที่สองหลังจากวันครบกำหนดผ่านไปไม่นาน ยกระดับปัญหาเฉพาะเมื่อใบแจ้งหนี้ยังคงค้างชำระเกินกว่าขีดจำกัดที่คุณตกลงไว้เท่านั้น
ตอนนี้ คำถามต่อไปคือ:
วิธีทำให้การแจ้งเตือนการชำระเงินของลูกค้าเป็นอัตโนมัติ
ClickUp รองรับเครื่องมืออัตโนมัติและAIที่ช่วยปรับปรุง ทั้งกลไกของการแจ้งเตือนและเนื้อหา/บริบทที่เกี่ยวข้อง
1. ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
แทนที่จะส่งการแจ้งเตือนด้วยตนเอง ให้ใช้ ClickUp Automations เพื่อสร้างกฎเช่น:
- ทริกเกอร์: วันที่ครบกำหนดคือ X วันข้างหน้า → การดำเนินการ: ส่งการแจ้งเตือน/อีเมลเตือนไปยังลูกค้าหรือทีมการเงิน
- ทริกเกอร์: สถานะเปลี่ยนเป็น "ค้างชำระ" → การดำเนินการ: มอบหมายงานติดตามให้กับเจ้าของและแจ้งเตือนพวกเขา
🔑 คุณสามารถดึงวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากฟิลด์ที่กำหนดเองในรายการการชำระเงินของลูกค้าของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับการกระตุ้น.
2. ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUp สำหรับงานส่วนตัวและงานทีม
การแจ้งเตือนในตัวของ ClickUp(ต่างจากระบบอัตโนมัติ) ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือน บุคคลเฉพาะ ให้ดำเนินการ:
- แจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีล่วงหน้าสองวันก่อนถึงวันครบกำหนด
- เร่งรัดการเงินเพื่อตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
- แจ้งเตือนหัวหน้าโครงการหากยังไม่มีการติดตามผลหลังจากใบแจ้งหนี้ค้างชำระเกิน 3 วัน
🔑 วิธีนี้ใช้ได้สำหรับการรับผิดชอบของทีม แม้ว่าอีเมลแจ้งเตือนของลูกค้าจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติแยกต่างหากก็ตาม มันช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันในภารกิจภายในที่สนับสนุนการติดตามลูกค้า
3. ใช้ ClickUp Brain/AI สำหรับการส่งข้อความอัจฉริยะ
ClickUp Brainนำ AI ที่ตระหนักถึงบริบท เข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ ด้วย Brain คุณสามารถ:
- สร้างข้อความอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับประวัติของลูกค้า (เป็นกันเอง เป็นทางการ หรือเน้นการสื่อสารอย่างชัดเจน)
- ทำเครื่องหมายบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงและใช้ AI เพื่อ แนะนำช่วงเวลาติดตามผล ตามแนวโน้มพฤติกรรมการชำระเงิน
🔑 เนื่องจาก Brain เข้าใจข้อมูลและรูปแบบการทำงานของคุณ คุณสามารถลดการคาดเดาในการแชร์การแจ้งเตือนได้ทั้งเวลาและวิธีการ
📌 ตัวอย่าง: ตั้งค่างานแจ้งเตือนที่ใช้ Brain ในการร่างอีเมลที่จะส่งออกไปเมื่อมีการชำระเงินล่าช้า จากนั้นให้เจ้าของบัญชีตรวจสอบและส่งอีเมลนั้น โดยผสมผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับการดูแลจากมนุษย์
4. ใช้งาน ClickUp Super Agents สำหรับการติดตามผลแบบอัตโนมัติ
ClickUp Super Agentsคือ เพื่อนร่วมทีม AI ที่สามารถ ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเหลือคุณเท่านั้น ด้วยความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณและความจำอันทรงพลัง พวกเขาสามารถ:
- ตรวจสอบรายการการชำระเงินของลูกค้าของคุณ
- ตรวจจับวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึงและสถานะค้างชำระ
- สร้างและส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า (ทางอีเมลหรืองานภายใน) พร้อมข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ยกระดับการชำระเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยการติดแท็กสมาชิกในทีมหรือกระตุ้นการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญสูงกว่า
🔑 ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถ มอบหมาย งานการติดตามและติดต่ออย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ พวกเขาจะมีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือตารางการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อน
📌 ตัวอย่างการใช้งานจริง:
- ผู้ช่วยติดตามการชำระเงินของคุณจะคอยตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเกิน 3, 7 และ 14 วัน
- สร้างอีเมลแจ้งเตือนเฉพาะลูกค้าในแต่ละขั้นตอนสำคัญ
- อัปเดตสถานะงานและแจ้งเตือนเจ้าของที่ได้รับมอบหมายหากไม่มีการยืนยันการชำระเงิน
- มันแสดงข้อยกเว้นให้คุณทราบผ่านข้อมูลเชิงลึกในแดชบอร์ดหรือการแจ้งเตือนแชท
สิ่งนี้เปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็น การรวบรวมแบบตอบสนอง ให้กลายเป็น กระบวนการที่ตอบสนองและชาญฉลาด
🎥 ชมวิธีการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์ (และทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์!) ✔️
ขั้นตอนที่ 8: จับภาพการยืนยันการชำระเงินอย่างชัดเจน
การยืนยันการชำระเงินมักมาถึงทางอีเมล, ข้อความ, หรือภาพหน้าจอ—แล้วหายไป
หากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณกำลังดิ้นรนอยู่ คุณต้องเปลี่ยนการบริโภคของคุณ
ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน วันที่ จำนวนเงิน) และบันทึกข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นระเบียบในรายการ ClickUp ที่ถูกต้องได้ คุณสามารถจับคู่ Forms กับ Automations/Agents เพื่ออัปเดตงานใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและรักษาข้อมูลให้สะอาดอยู่เสมอ
แบบฟอร์มการชำระเงินใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยและมีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลการชำระเงินและดำเนินการธุรกรรมได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การรับข้อมูลเป็นมาตรฐาน การติดตามความคืบหน้า และการรักษาข้อมูลการชำระเงินให้เป็นระบบเดียวกันภายในระบบงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 9: สร้างมุมมองกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์
เครื่องติดตามจะคุ้มค่าเมื่อมันสามารถตอบคำถามเช่น:
- รายได้ที่ค้างชำระอยู่ตอนนี้มีจำนวนเท่าไร?
- ลูกค้าคนไหนที่ชำระเงินล่าช้าเป็นประจำ?
- สัปดาห์นี้คาดหวังอะไรไว้บ้างเมื่อเทียบกับเดือนหน้า?
รายงานแบบคงที่ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณจำเป็นต้องมี view ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
หากคุณต้องการสิ่งที่คล้ายกับสเปรดชีตลองใช้มุมมองตารางใน ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณจัดการข้อมูลใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณในที่เดียว จัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามวันที่ครบกำหนด กรองการชำระเงินที่ค้างชำระ และแม้กระทั่งจัดกลุ่มตามลูกค้าหรือสถานะเพื่อตรวจจับรูปแบบ
คุณยังมีClickUp Dashboardsสำหรับติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ ตั้งค่าการ์ด, แผนภูมิ, และกราฟแบบกำหนดเองที่อัปเดตอัตโนมัติด้วยยอดคงค้างทั้งหมด, ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระตามอายุ, หรือตรวจสอบการชำระเงินที่คาดว่าจะได้รับทุกสัปดาห์
นี่จะให้คุณทราบถึงกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอการอัปเดตทางการเงิน
ขั้นตอนที่ 10: เชื่อมโยงการชำระเงินกับงานที่สร้างการชำระเงินนั้น
เมื่อการติดตามถูกตัดขาดจากโครงการ ข้อพิพาทและความล่าช้าจะเพิ่มขึ้น สาเหตุนี้เกิดจากลูกค้าอาจเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการหรือการเสร็จสิ้นงาน หากไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่เรียกเก็บเงินและสิ่งที่ส่งมอบ แม้แต่ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องก็อาจถูกระงับได้
การเชื่อมโยงงานใบแจ้งหนี้กับงานโครงการที่เกี่ยวข้องสร้างบริบท:
- สิ่งที่ส่งมอบ
- เมื่อมันถูกส่งมอบ
- ใครเป็นผู้อนุมัติ
สิ่งนี้ช่วยลดข้อพิพาทและเร่งการเรียกเก็บเงิน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การติดตามเวลาและการทำตารางเวลาของ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อใบแจ้งหนี้กับการส่งมอบโดยตรง ใน ClickUp สมาชิกทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้กับงานโครงการตามที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกสรุปเป็นตารางเวลา (Timesheets) แสดงจำนวนชั่วโมงต่องาน ผู้รับผิดชอบ วันที่ และลูกค้า คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายใดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และงานเกิดขึ้นเมื่อใด สำหรับการเรียกเก็บเงินตามเวลาหรือแบบค่าบริการรายเดือน ความโปร่งใสนี้จะช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ส่งผลให้ลูกค้าชำระเงินตรงเวลาได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 11: ทบทวนและปรับปรุงตัวติดตามเป็นรายเดือน
ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น
จัดสรรเวลาในแต่ละเดือนเพื่อดูรูปแบบ ไม่ใช่แค่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ให้ความสนใจกับลูกค้าที่ชำระเงินล่าช้าเป็นประจำ ระยะเวลาเฉลี่ยของการเก็บเงินที่ยืดออกไป และจุดที่ต้องติดตาม
สัญญาณเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับเงื่อนไขการชำระเงิน, เวลาการแจ้งเตือน, หรือกรรมสิทธิ์ก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาการไหลเวียนของเงินสด.
📚 อ่านเพิ่มเติม:ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
ประโยชน์ของการใช้ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้า
ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือทางการบริหารจัดการเท่านั้น เมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง มันจะกลายเป็น ระบบควบคุมกระแสเงินสด ที่ช่วยลดความไม่แน่นอน ปกป้องกำไร และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย
กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้มากขึ้น (ไม่ใช่แค่การชำระเงินที่เร็วขึ้น)
แน่นอนว่าลูกค้าของคุณจะไม่เริ่มชำระเงินเร็วขึ้นเพียงเพราะมีการติดตั้งระบบติดตาม
แต่สิ่งที่สำคัญคือ คุณจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าเงินจะเข้ามาเมื่อไหร่ ระบบติดตามการชำระเงินที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้เห็นรายได้ที่ค้างอยู่ตามวันที่ครบกำหนด จำนวนเงิน และลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจ่ายเงินเดือน การชำระเงินให้กับผู้ขาย และการตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจที่ติดตามลูกหนี้อย่างเป็นระบบมักจะลดระยะเวลาการเก็บเงินลง ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจะถูกเปิดเผยตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาหรือถูกลืม การมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ลดการพลาดใบแจ้งหนี้และป้องกันการสูญเสียรายได้
ใบแจ้งหนี้ที่พลาดไปจะไม่ปรากฏเป็น "การสูญเสีย" ในบัญชีของคุณ แต่จะไม่มีปรากฏขึ้นเลย
ตัวติดตามที่เหมาะสมจะรับประกันว่า:
- ทุกใบแจ้งหนี้ที่ส่งออกจะถูกบันทึกไว้
- ทุกใบแจ้งหนี้มีผู้ติดตาม
- ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดจะแสดงอยู่จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
สิ่งนี้ช่วยลดการรั่วไหลของรายได้ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่อิงตามโครงการและงานแบบรับจ้างประจำ ซึ่งการเรียกเก็บเงินอาจล่าช้าหรือกระจัดกระจาย
การติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
หากไม่มีตัวติดตาม การติดตามผลจะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และไม่สม่ำเสมอ แต่หากมีตัวติดตาม การติดตามผลจะเป็นเรื่องที่ ตรงเวลา มีข้อเท็จจริง และสงบ
แทนที่จะใช้ว่า "แค่มาเช็คดู..." ให้เปลี่ยนเป็นการติดตามผลว่า: "ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม และตอนนี้เลยกำหนดมาแล้ว 5 วัน"
ความชัดเจนนั้นช่วยปกป้องความสัมพันธ์ ลูกค้าจะมีแนวโน้มน้อยลงมากที่จะรู้สึกถูกกดดันหรือประหลาดใจเมื่อการแจ้งเตือนมีความสม่ำเสมอและอิงข้อมูล
ภาระทางความคิดที่น้อยลงสำหรับผู้ก่อตั้งและผู้จัดการบัญชี
การติดตามการชำระเงินในหัวของคุณไม่เหนื่อยเหรอ?
มันดึงความสนใจของคุณออกไปจากการส่งมอบ, การขาย, และกลยุทธ์
ระบบติดตามแบบรวมศูนย์ ช่วยลดภาระทางความคิดด้วยการตอบคำถามทันที หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้จัดการบัญชีที่ทำงานเต็มกำลังอยู่แล้ว นี่ถือเป็น ของขวัญจากสวรรค์
ความรับผิดชอบที่ดีขึ้นระหว่างทีม
เมื่อการติดตามการชำระเงินถูกแชร์—ไม่ใช่เก็บไว้เป็นเอกเทศ—ความรับผิดชอบจะดีขึ้น. ฝ่ายการเงินจะทราบถึงสิ่งที่ยังค้างอยู่. ผู้จัดการบัญชีจะทราบว่าลูกค้าใดที่ต้องการการกระตุ้น. ผู้นำจะเห็นความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.
เครื่องมือเช่น ClickUp รองรับสิ่งนี้โดยการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน, เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับงานที่ส่งมอบ, และทำให้สถานะสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีการประชุมหรือรายงานเพิ่มเติม.
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยาวนานยิ่งขึ้น
น่าขันที่การติดตามการชำระเงินที่มีโครงสร้างมักจะ ปรับปรุง ความสัมพันธ์ เงื่อนไขที่ชัดเจน การแจ้งเตือนที่สม่ำเสมอ และประวัติที่บันทึกไว้ช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิด
ลูกค้าทราบดีว่าจะได้รับอะไร—และคุณก็ทราบเช่นกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการลูกค้า
ซอฟต์แวร์ติดตามการชำระเงินของลูกค้าที่ดีที่สุด
ใช่ครับ เราได้แสดงให้คุณเห็นแล้วว่าจะสร้างตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างไร เราได้บอกคุณแล้วว่าคุณสามารถทำได้ในสเปรดชีตที่ง่าย หรือจะพัฒนาไปใช้ ClickUp ก็ได้
หากไม่มีตัวเลือกใดที่ดึงดูดใจคุณ นี่คืออีกสามตัวเลือกให้คุณพิจารณา:
1. FreshBooks (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจบริการขนาดเล็ก)
FreshBooksเป็นแพลตฟอร์มบัญชีและออกใบแจ้งหนี้บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการและฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ช่วยให้การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติการแจ้งเตือน และรวมการทำบัญชีขั้นพื้นฐานกับการติดตามการชำระเงินไว้ในแอปเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นซ้ำ
- บันทึกเวลาและค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บเงินลูกค้าตามชั่วโมงที่บันทึกไว้
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนการชำระเงิน เพื่อลดการติดตามด้วยตนเอง
- รับชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิตหรือ ACH เพื่อเร่งการเก็บเงิน
- สร้างรายงานทางการเงิน สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินสดและกำไร
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์บนแอปโทรศัพท์ไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
- ไม่เหมาะสำหรับการบัญชีที่ซับซ้อน (เช่น ระบบสินค้าคงคลังขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีหลายหน่วยงาน) กระบวนการทำงานทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงตามประเทศอาจมีข้อจำกัดเช่นกัน
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: 21 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $38/เดือน
- พรีเมียม: $65/เดือน
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (950+ รีวิว)
2. Wave (เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่คำนึงถึงงบประมาณ)
Waveเป็น แพลตฟอร์มบัญชีและออกใบแจ้งหนี้บนคลาวด์ฟรี ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการบัญชีพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
คุณสมบัติเด่นของ Wave
- ส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพได้ไม่จำกัด พร้อมการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องและการติดตามสถานะ
- ติดตามค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน และกระทบยอดรายการกับข้อมูลนำเข้าจากธนาคาร
- สร้างรายงานทางการเงินพื้นฐานและแดชบอร์ดเพื่อความโปร่งใสของกระแสเงินสด
- รับชำระเงินออนไลน์ผ่านส่วนเสริม (การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและธนาคาร)
- ใช้การสแกนใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือเพื่อบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของคลื่น
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้หลายสกุลเงิน, รายงานขั้นสูง, หรือระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้ง
- ข้อจำกัดในการสนับสนุน—การสนับสนุนทางโทรศัพท์ระดับสูงกว่าไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี
การกำหนดราคาแบบคลื่น
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- มีค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงินต่อรายการ
คะแนนและรีวิวคลื่น
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)
3. Zoho Books (เหมาะที่สุดสำหรับการเงินธุรกิจแบบบูรณาการ)
Zoho Booksเป็นโซลูชันการบัญชีบนคลาวด์ที่รวมการออกใบแจ้งหนี้การติดตามลูกหนี้ การเชื่อมต่อกับธนาคาร การแจ้งเตือนอัตโนมัติ พอร์ทัลสำหรับลูกค้า และการรายงานเชิงลึก ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นหากคุณใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Zoho
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Books
- ส่งใบแจ้งหนี้และแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติให้กับลูกค้า
- ปรับยอดบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติด้วยการจับคู่รายการธุรกรรม
- ติดตามลูกหนี้และเจ้าหนี้ในที่เดียว
- สร้างรายงานทางการเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามลูกหนี้การค้า, กระแสเงินสด, และอื่น ๆ
- รับการสนับสนุนหลายสกุลเงินและพอร์ทัลลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงินทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Zoho Books
- คาดว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายมาก (ต้องมีการตั้งค่าบางอย่าง)
ราคาของ Zoho Books
- ฟรี
- แผนมาตรฐาน/มืออาชีพ/พรีเมียม: ~$20–$70+/เดือน(ราคาอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรอบการเรียกเก็บเงิน)
Zoho Books คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
คำแนะนำที่ดีที่สุดของเราในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม? เริ่มต้นด้วยเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันทดลองใช้ และดูว่าเวอร์ชันใดเหมาะกับคุณมากที่สุด จากนั้นอัปเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นตามความต้องการของคุณและสิ่งที่คุณได้รับ!
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างพอร์ทัลลูกค้า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการชำระเงินของลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม คุณไม่สามารถปรับปรุงการจัดการการชำระเงินได้ด้วยการก้าวร้าวหรือส่งการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือสิ่งที่ได้ผลแทน:
✅ กำหนดความคาดหวังก่อนเริ่มงาน
ปัญหาการชำระเงินส่วนใหญ่จะถูกตัดสิน ก่อน ที่ใบแจ้งหนี้แรกจะถูกส่งออกไป. ให้ตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนในระหว่างการลงทะเบียน ไม่ใช่หลังจากส่งมอบบริการแล้ว. ลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะชำระเงินตรงเวลาอย่างมากเมื่อมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงิน ค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า และรอบการเรียกเก็บเงินอย่างชัดเจนและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.
✅ ออกใบแจ้งหนี้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
ยิ่งคุณรอนานในการออกใบแจ้งหนี้ ยิ่งใช้เวลานานในการได้รับชำระเงิน ทีมที่บริหารจัดการได้ดีจะออกใบแจ้งหนี้ทันทีหลังจากบรรลุเป้าหมายสำคัญ หรือตามกำหนดเวลาที่แน่นอนและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการออกใบแจ้งหนี้แบบรวมเป็นกลุ่ม "เมื่อมีเวลา"
✅ ติดตามการชำระเงินในระบบศูนย์กลางเดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยวหรือเอเจนซี่ ใบแจ้งหนี้ สถานะ และบันทึกทั้งหมดควรอยู่ในที่เดียว การติดตามที่กระจัดกระจายนำไปสู่การติดตามผลที่พลาดและการติดต่อซ้ำซ้อน
แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้นี้รับประกันว่า:
- ทุกคนเห็นสถานะเดียวกัน
- การติดตามผลไม่ทับซ้อนกันหรือถูกข้าม
- ผู้นำสามารถประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
✅ มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับการติดตามผล
ทุกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระต้องมีเจ้าของที่รับผิดชอบ หากไม่มีสิ่งนี้ การแจ้งเตือนจะกลายเป็นไม่สม่ำเสมอและน่าอึดอัดใจ การมีเจ้าของยังช่วยสร้างความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างละเอียด
✅ อัตโนมัติการแจ้งเตือน แต่รักษาโทนให้เป็นมนุษย์
สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ลืม: ระบบอัตโนมัติควรจัดการกับ เวลา ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ ใช้การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกำหนดและหลังกำหนดชำระเพื่อลดการลืม แต่ให้มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการยกระดับปัญหาสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหรือความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
✅ บันทึกประวัติการชำระเงินและการสนทนา
เราไม่สามารถเน้นย้ำเรื่องนี้ได้มากพอ จดบันทึกเกี่ยวกับการชำระเงินบางส่วน การขยายเวลาที่ตกลงกัน และการสนทนากับลูกค้าไว้เคียงข้างกับบันทึกใบแจ้งหนี้ ขอบคุณเราทีหลัง!
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายชื่อลูกค้า
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า
คุณมีเครื่องมือครบ คุณมีแนวทางที่ดีที่สุดแล้ว ตอนนี้เรามาสรุปด้วยคำเตือนกันดีกว่า อย่าให้ตัวเองติดกับข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยแต่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้:
⚠️ การติดตามโดยลูกค้าแทนที่จะเป็นตามใบแจ้งหนี้
ทำไมถึงเป็นความผิดพลาดล่ะ คุณถาม? เพราะเมื่อคุณติดตามข้อมูลหนึ่งแถวต่อหนึ่งลูกค้าแทนที่จะเป็นหนึ่งแถวต่อหนึ่งใบแจ้งหนี้ ความเสี่ยงที่ค้างชำระจะถูกซ่อนอยู่ การชำระเงินบางส่วน, จุดสำคัญหลายจุด, และรอบการเรียกเก็บเงินที่ทับซ้อนกันทั้งหมดจะหายไปในตัวเลขเดียว
⚠️ การถือว่า "ส่งใบแจ้งหนี้แล้ว" เป็นเส้นชัย
การส่งใบแจ้งหนี้ไม่ใช่การดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์—มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการเก็บเงิน ทีมที่หยุดติดตามหลังจากส่งใบแจ้งหนี้ไปแล้วจะสูญเสียการมองเห็นความล่าช้า ข้อพิพาท และการชำระเงินที่พลาดไป
⚠️ การพึ่งความจำในการติดตามงาน
"ฉันจะจำไว้ว่าต้องติดตามผล" ใช้ได้จนกว่าจะใช้ไม่ได้ สัปดาห์ที่ยุ่ง วันหยุด และการส่งต่องานไม่ได้อยู่ในความควบคุมของคุณ แต่การสร้างระบบที่ไร้ที่ติทำได้
ในเครื่องมือเช่น ClickUp ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนตามวันที่ครบกำหนดช่วยขจัดความเสี่ยงจากความลืมของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
⚠️ การผสมผสานการติดตามการชำระเงินกับงานโครงการ
เมื่อใบแจ้งหนี้อยู่ในรายการงานของโครงการ พวกมันจะถูกฝังอยู่ใต้เสียงรบกวนของการส่งมอบ การติดตามทางการเงินต้องการพื้นที่ที่สะอาดและเฉพาะเจาะจง
เก็บการชำระเงินไว้ในโฟลเดอร์หรือรายการแยกต่างหากภายใน ClickUp จากนั้นเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับงานในโครงการเพื่อให้มีบริบท แทนที่จะเก็บไว้ด้วยกัน
⚠️ การเพิกเฉยต่อรูปแบบการชำระเงินล่าช้า
การชำระเงินล่าช้าไม่ค่อยเกิดขึ้นโดยบังเอิญ พวกมันมักจะเกิดขึ้นกับลูกค้าบางราย เงื่อนไขบางประการ หรือโครงสร้างการเรียกเก็บเงินบางประเภท
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินทุกเดือน หากลูกค้าคนเดิม ๆ ชำระเงินล่าช้าอยู่เสมอ ให้ปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงิน ขอให้ชำระเงินล่วงหน้า หรือทบทวนความสัมพันธ์กับลูกค้า
⚠️ การปล่อยให้ "ข้อยกเว้นชั่วคราว" กลายเป็นความโกลาหลถาวร
การขยายเวลาการชำระเงินครั้งเดียวเกิดขึ้นได้ ความผิดพลาดคือการไม่บันทึกไว้
เมื่อข้อยกเว้นถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายหรือกระทู้ใน Slack ระบบติดตามของคุณจะหยุดสะท้อนความเป็นจริง ทุกข้อยกเว้นควรถูกบันทึกโดยตรงกับบันทึกใบแจ้งหนี้เพื่อให้ข้อมูลของคุณยังคงเชื่อถือได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการลูกค้าหลายราย
เปลี่ยนการชำระเงินของลูกค้าให้เป็นระบบ ไม่ใช่จุดเครียด
เมื่อถึงระดับหนึ่ง การติดตามการชำระเงินจะไม่ใช่แค่เรื่องการเตือนอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นเรื่องของการสร้างความชัดเจนในกระบวนการดำเนินงาน เมื่อคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของรายการที่ค้างชำระ ใครรับผิดชอบติดตามแต่ละรายการ และการชำระเงินเชื่อมโยงกับงานที่ส่งมอบอย่างไร กระแสเงินสดก็จะสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ความสามารถในการคาดการณ์นี้ช่วยสนับสนุนการวางแผนที่ดียิ่งขึ้น ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มั่นคงมากขึ้น และลดการพูดคุยเรื่องเงินที่น่าอึดอัดลง
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง ClickUp เหมาะสมโดยธรรมชาติ ด้วยการเชื่อมโยงการชำระเงินกับงานจริง เจ้าของงานที่แท้จริง และกรอบเวลาที่ชัดเจน ทีมงานจะสามารถมองเห็นภาพรวมและรักษาความสม่ำเสมอในการติดตามและติดตามผลได้ เมื่อทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในระบบเดียว การเรียกเก็บเงินจะกลายเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายและควบคุมได้ แทนที่จะเป็นเพียงการตอบสนองแบบฉุกเฉิน
หากการตั้งค่าปัจจุบันของคุณรู้สึกเปราะบางหรือต้องทำด้วยมือมากเกินไป นั่นเป็นสัญญาณของช่องว่างในระบบ—ไม่ใช่ข้อบกพร่องส่วนบุคคล—และคุณสามารถปิดช่องว่างนั้นได้ วิธีแก้ไข?ลงทะเบียนและลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าคือระบบที่ใช้บันทึกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และติดตามยอดคงค้างตามวันที่ครบกำหนดและลูกค้าแต่ละราย ระบบจะแสดงว่าใบแจ้งหนี้ใดที่ส่งแล้ว ชำระแล้ว หรือค้างชำระ พร้อมระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม
คุณควรใช้ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าเพื่อป้องกันการชำระเงินล่าช้า ลดการสูญเสียรายได้ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่คาดการณ์ได้ หากไม่มีระบบนี้ ใบแจ้งหนี้อาจถูกลืมได้ง่ายและการติดตามทวงถามจะขาดความสม่ำเสมอ
ระบบติดตามการชำระเงินของลูกค้าควรประกอบด้วย ชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินที่ชำระแล้ว ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระ สถานะการชำระเงิน และผู้รับผิดชอบติดตามเพิ่มเติม รายการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น เงื่อนไขการชำระเงิน หมายเหตุ และวิธีการชำระเงิน จะช่วยเพิ่มบริบท
คุณสามารถติดตามการชำระเงินของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์ที่อัปเดตสถานะการชำระเงิน, ส่งการแจ้งเตือน, และมอบหมายงานติดตามผลตามวันที่ครบกำหนด. ระบบอัตโนมัติมักอาศัยกฎเช่น "เมื่อใบแจ้งหนี้ครบกำหนด" หรือ "ก่อนวันที่ครบกำหนด" ซึ่งช่วยกำจัดขั้นตอนการติดตามด้วยตนเอง, ทำให้การติดตามเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ, และรักษาข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง.
ใช่ คุณสามารถใช้ Excel หรือ Google Sheets เป็นตัวติดตามการชำระเงินของลูกค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณใบแจ้งหนี้ที่น้อย อย่างไรก็ตาม สเปรดชีตต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว และไม่สามารถกำหนดความเป็นเจ้าของได้ เมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น สเปรดชีตมักจะเกิดความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการพลาดใบแจ้งหนี้และการติดตามที่ไม่สม่ำเสมอ
วิธีที่ดีที่สุดในการเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการชำระเงินที่ค้างชำระคือการใช้ลำดับการเตือนอัตโนมัติที่สม่ำเสมอ ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันครบกำหนดและค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มข้น การเตือนควรมีเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง สุภาพ และตรงเวลา มากกว่าการใช้อารมณ์หรือการเตือนแบบไม่สม่ำเสมอ การตั้งเวลาการเตือนอัตโนมัติโดยยังคงรักษาข้อความให้มีความเป็นมืออาชีพ จะช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการชำระเงิน