12 แบบฟอร์มรายชื่อลูกค้าฟรีสำหรับติดตามการติดต่อ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
22 มิถุนายน 2568

การมีเพียงลูกค้าที่พึงพอใจนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป หากคุณต้องการธุรกิจที่เติบโตอย่างรุ่งเรือง คุณต้องสร้างแฟนคลับที่หลงใหลในแบรนด์ของคุณ

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ลูกค้าขออัปเดตข้อมูล แล้วคุณต้องพลิกดูอีเมล โน้ต และสเปรดชีตที่กรอกไว้ครึ่งๆ กลางๆ เพื่อพยายามนึกว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน? ใช่แล้ว ไม่สนุกเลย

เทมเพลตรายชื่อลูกค้าที่จัดระเบียบอย่างดีช่วยติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลต ClickUp ฟรี 12 แบบ เพื่อช่วยให้คุณจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวล 📋

อะไรคือแบบฟอร์มรายการลูกค้า?

แม่แบบรายการลูกค้าเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว ประกอบด้วยส่วนสำหรับเก็บรายละเอียดการติดต่อ บริการที่นำเสนอ สถานะโครงการ และวันที่สำคัญต่างๆ

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษารูปแบบที่สม่ำเสมอในการติดตามการโต้ตอบ การติดตามผล และกำหนดเวลา

พวกมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบ CRM,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของลูกค้า, และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการติดตามความสัมพันธ์และความชัดเจนในการดำเนินงาน

🔍 คุณทราบหรือไม่? ขนาดตลาดการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 14.6% จากปี 2025 ถึง 2030 แนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น การปรับบริการลูกค้าให้มีความเฉพาะบุคคลในระดับสูง (hyper-personalization) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการอัตโนมัติ ได้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตนี้

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายชื่อลูกค้าที่ดี?

แบบฟอร์มรายการลูกค้าที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินแบบฟอร์มดังกล่าว ⚓

  • ข้อมูลลูกค้า: บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลติดต่อ ชื่อบริษัท และบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดหมวดหมู่และการแบ่งส่วน: นำองค์ประกอบการออกแบบมาใช้เพื่อจัดประเภทลูกค้าตามสถานะ (เช่น ลูกค้าปัจจุบัน, ลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้าที่ไม่เคลื่อนไหว), อุตสาหกรรม หรือประเภทบริการ เพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: รวมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อบันทึกไทม์ไลน์ของโครงการ เงื่อนไขการชำระเงิน และรูปแบบการสื่อสารที่ต้องการ
  • ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มอีเมล หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • การบำรุงรักษาและการอัปเดตเป็นประจำ: ช่วยให้คุณสามารถสร้างกิจวัตรสำหรับการอัปเดตและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อรักษาความถูกต้องในขณะที่ธุรกิจของคุณเติบโต

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: โปรดปรับแต่งการติดต่อของคุณเสมอ แม้แต่ข้อความสั้นๆ เช่น 'หวังว่าการเปิดตัวไตรมาสที่ 2 ของคุณจะเป็นไปด้วยดี!' ก็ทำให้ข้อความของคุณรู้สึกเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่การขาย

12 แบบฟอร์มรายชื่อลูกค้า

เราได้รวบรวมเทมเพลตรายชื่อลูกค้า 12 แบบเพื่อช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

มาเริ่มกันเลย! 💪

1. แม่แบบรายการลูกค้า ClickUp

รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วยเทมเพลตรายชื่อลูกค้าของ ClickUp

หากคุณทำงานกับลูกค้าหลายคน การติดตามทุกการติดต่อ รายละเอียด และงานต่างๆ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตรายชื่อลูกค้าของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น จัดเรียงลูกค้าเป็นรายการที่เป็นระเบียบ ติดตามสถานะของงานทุกชิ้น และปรับแต่งวิธีการดูขั้นตอนการทำงานหรือปริมาณงานของคุณได้อย่างเต็มที่

คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถสร้างฟิลด์ของคุณเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมุมมองให้เลือกถึงเจ็ดแบบ รวมถึงรายการ, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน และแชท เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาอิสระที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามรายละเอียดลูกค้า สถานะการมีส่วนร่วม และการดำเนินการติดตามผลในรูปแบบที่เรียบง่ายและระดับสูง

📮 ClickUp Insight: โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานต้อง เชื่อมต่อกับผู้คนถึงหกคนเพื่อให้งาน สำเร็จ ซึ่งหมายความว่าต้องติดต่อกับบุคคลสำคัญหกคนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความเข้าใจในลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า

การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง, ความสับสนในเวอร์ชัน, และหลุมดำของการมองเห็นที่กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ

2. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ ClickUp

สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและสม่ำเสมอให้กับลูกค้าด้วยเทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUp

เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการประสานงานการส่งต่อภายในและรวบรวมข้อมูลสำคัญของลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง มันให้แพลตฟอร์มกลางในการติดตามเป้าหมาย ความชอบในการสื่อสาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเวลาการส่งมอบ

คุณสามารถใช้ บอร์ดสายงานการรับรอง เพื่อติดตามการเดินทางของลูกค้าแต่ละราย โดยเพียงแค่ลากและวางพวกเขาไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อพวกเขาเดินหน้าต่อไป เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ให้ใช้ เอกสารรับรอง สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจับเป้าหมาย อุปสรรค และตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ยังช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลลูกค้า เช่น ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และข้อมูลสัญญา ผ่านแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งจะส่งข้อมูลตรงเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมประสบการณ์ลูกค้าในสตาร์ทอัพ SaaS หรือธุรกิจแบบสมัครสมาชิกที่จัดการสุขภาพของลูกค้า เป้าหมายร่วมกัน และกลยุทธ์การรักษาลูกค้าในพื้นที่การทำงานร่วมกันเดียว

กรณีศึกษา: การส่งมอบบริการเร็วขึ้น 64% ด้วยคู่มือการส่งมอบสำหรับลูกค้า ที่สร้างขึ้นด้วย ClickUp Templates สำหรับ RevPartners ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและดำเนินการทำงาน

ฉันไม่คิดว่าฉันจะหาสิ่งที่ฉันชอบได้. แล้วฉันก็พบ ClickUp. ClickUp เปลี่ยนชีวิตของฉันและวิธีที่ผมบริหารธุรกิจของฉัน.

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างระบบการหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

3. แม่แบบเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี่/ลูกค้าของ ClickUp

รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี่/ลูกค้าของ ClickUp

'เราเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่?' เพื่อตอบคำถามนี้ ให้ไปที่เทมเพลตเอกสารการค้นพบลูกค้าของ ClickUp Agency/Client Discovery Doc. นี่คือเอกสารพร้อมใช้งานที่มีคำแนะนำเพื่อช่วยคุณผ่านกระบวนการรับลูกค้าใหม่, ความต้องการของพวกเขา, วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, และเงื่อนไขโครงการที่สำคัญ.

เริ่มใช้ สคริปต์การโทร ที่ปรับให้เหมาะกับกลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ทุกการสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อถึงเวลาสำหรับการโทรค้นหาข้อมูล คุณสามารถดึงข้อมูลจาก คลังคำถาม ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งช่วยแนะนำการสนทนาและทำให้มั่นใจว่าคุณกำลังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายมากที่สุด

แบบฟอร์มการโทรค้นหา ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้มีอำนาจตัดสินใจและสถานะการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย เป็นเรื่องง่าย และช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาดที่กำลังต้อนรับลูกค้าใหม่, นักวางกลยุทธ์บัญชี, และผู้นำโครงการที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น, ความคาดหวัง, และข้อกำหนด.

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ธุรกิจต่างๆ ได้ก้าวไปไกลกว่าแค่ชื่อและตัวเลข พวกเขาเริ่มเก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ความชอบของลูกค้า ประวัติการซื้อ และข้อเสนอแนะ เพราะการรู้จักลูกค้าของคุณหมายถึงการรักษาธุรกิจของพวกเขา

4. แม่แบบความสำเร็จของลูกค้า ClickUp

ขับเคลื่อนการต่ออายุของลูกค้าและลดอัตราการยกเลิกด้วยเทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้า ClickUpเป็นระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกด้านตลอดวงจรชีวิต เทมเพลตนี้วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดด้วยมุมมองเฉพาะ เช่น แดชบอร์ดการมีส่วนร่วม ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะถูกติดป้ายด้วยคะแนนสุขภาพโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ดีมาก, ปานกลาง, หรือ เสี่ยงต่อการสูญเสีย เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ยังมี คู่มือความสำเร็จของลูกค้า เอกสารกลางที่ระบุขั้นตอนเฉพาะสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน การขายเพิ่ม และการป้องกันการยกเลิก

ต้องการความคิดเห็นหรือไม่? แบบฟอร์มความคิดเห็น ที่ติดตั้งไว้ภายในจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากลูกค้าปัจจุบัน และแสดงผลใน มุมมองกระดาน NPS ที่แสดงคะแนนความภักดีแบบเรียลไทม์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่ทำงานในบริษัทที่ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับผลลัพธ์ของลูกค้า ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน และตัวชี้วัดความพึงพอใจให้สอดคล้องกัน

5. แม่แบบการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUp

จัดการเอกสารคดีและข้อมูลลูกค้าทางกฎหมายด้วยเทมเพลตการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUp

การพลาดการยื่นเอกสารในศาลหรือลืมติดตามสถานะคดีอาจทำให้การทำงานทางกฎหมายหลายสัปดาห์ต้องหยุดชะงักได้แม่แบบการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUpช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในการจัดการงานคดี รายละเอียดการชำระเงิน และการสื่อสารกับลูกค้า

แต่ละกรณีจะถูกติดตามโดยใช้แท็กสถานะ เช่น ร่าง, อยู่กับฝ่ายตรงข้าม, หรือ อยู่กับลูกค้า เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรที่ยังค้างอยู่และใครเป็นผู้รับผิดชอบ การติดตามการชำระเงินถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการจัดการลูกค้าโดยตรง ทำให้คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน ประเภทการชำระเงิน และชั่วโมงที่บันทึกไว้ได้

สำหรับกรณีที่มีเอกสารซับซ้อน ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับมุมมองเอกสารของตนเอง ซึ่งคุณสามารถรวมอีเมล บทสรุป และบันทึกการติดต่อไว้ที่เดียวกันได้ แบบฟอร์มนี้ยังมีมุมมองรายการการชำระเงินสำหรับจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินเฉพาะกรณี และจัดการบันทึกการเรียกเก็บเงินโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ ชั่วโมง, ประเภทการชำระเงิน, และ วันครบกำหนด

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสระและสำนักงานกฎหมายขนาดเล็กที่จัดการลูกค้าหลายราย กำหนดเวลาของคดี และเอกสารลับที่ต้องการการจัดระเบียบอย่างเข้มงวด

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: อย่าหายตัวไปจากลูกค้าหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว การส่งอีเมลสั้น ๆ เพียงเพื่อถามว่า "เป็นยังไงบ้าง" หลังจากผ่านไปหลายเดือน จะช่วยเปิดโอกาสสำหรับงานในอนาคต (และคำแนะนำเพิ่มเติม!)

6. แม่แบบบริการลูกค้า ClickUp

จัดการคำขอบริการหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตบริการลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตบริการลูกค้าของClickUpมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ให้คุณเพื่อจัดการบัญชีลูกค้าหลายรายดูแลคำขอขอบเขตงาน และติดตามการให้บริการในทุกพอร์ตโฟลิโอของคุณ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

นี่คือ เทมเพลตเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว มันถูกจัดโครงสร้างเป็นรายการ เช่น บัญชีลูกค้า, คำขอขอบเขต, และ พอร์ตโฟลิโอโครงการ, ดังนั้นแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้าจะมีที่เฉพาะเจาะจง

บัญชีลูกค้าสามารถจัดการและตรวจสอบได้โดยใช้มุมมองที่มีโครงสร้างพร้อมป้ายสถานะที่ชัดเจน เช่น ใช้งานอยู่, กำลังพิจารณา หรือ มีความเสี่ยง ทำให้ง่ายต่อการเห็นสถานะของลูกค้าแต่ละราย สำหรับการประสานงานก่อนการขาย ระบบฟอร์มแบบไดนามิกช่วยให้คุณจัดการคำขอขอบเขตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาการสื่อสารที่แน่นแฟ้นระหว่างทีมขายและทีมส่งมอบ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชีและทีมให้บริการในบริษัทการตลาดหรือบริษัทสนับสนุนด้านไอทีที่ติดตามผลงานที่ส่งมอบ, ระยะเวลา, และงานที่ต้องทำร่วมกับหลายแผนกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าแต่ละราย.

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเรานำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้อย่างแท้จริง ซึ่งทำให้เราเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโควิด

7. แม่แบบ CRM ของ ClickUp

กำจัดไซโลและติดตามความคืบหน้าของลูกค้าด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่เบาและเรียบง่าย ช่วยให้คุณจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ติดตามการสนทนา จัดการการติดตามผล และมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่สำคัญที่สุด

ก่อนอื่น ให้ตั้งค่าไปป์ไลน์ของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น ผ่านการคัดเลือก, เปิด และ ปิด และติดตามรายละเอียดลูกค้าโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้แปดฟิลด์ที่พร้อมใช้งาน เช่น ชื่อผู้ติดต่อ, อุตสาหกรรม และ ตำแหน่งงาน

จัดการงานของคุณด้วยมุมมองที่ใช้งานง่ายสี่แบบ รวมถึง มุมมองรายการ สำหรับงานประจำวัน และ มุมมองกระบวนการขาย สำหรับการติดตามสถานะงานในท่อขาย ระบบ การทำงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน และ การเชื่อมโยงงาน ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือรวบรวมข้อมูลลูกค้าของคุณ นำข้อมูลนั้นใส่ในเทมเพลตการจัดการลูกค้า และเริ่มติดตามดีล งาน และความคืบหน้าได้ทันที

นอกจากนี้ คู่มือกลยุทธ์การขาย ที่ติดตั้งไว้แล้ว ยังให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์การติดต่อ, การวางแผนบัญชี, และเกณฑ์การคัดเลือก

📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญ B2B ที่ต้องการสร้างระบบความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเบา ที่ติดตามการติดต่อ บันทึก และเส้นทางการแปลง

8. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp

ติดตามดีลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นด้วยเทมเพลต ClickUp Sales CRM

เทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าของคุณให้เป็นกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณสามารถจัดเรียง แบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

ก่อนอื่น คุณสามารถกำหนดแผนการขายของคุณด้วย 20 ขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังดำเนินไป อะไรที่หยุดชะงัก และอะไรที่ต้องติดตาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์รายละเอียดสำหรับ แหล่งที่มาของลีด, ขนาดของดีล, วิธีการติดต่อ, และ การติดต่อครั้งล่าสุด ได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ

เมื่อพูดถึงการดูข้อมูลในสายงานของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบเดียว คุณสามารถสลับระหว่าง กระดานสายงานแบบภาพ, รายการที่สามารถจัดเรียงได้, และ มุมมองสรุป ได้ตามที่คุณต้องการ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRM ของคุณ จัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีมูลค่าสูง ขับเคลื่อนดีลให้ก้าวหน้าเร็วขึ้น และบันทึกทุกการติดต่อ

📌 เหมาะสำหรับ: พนักงานขายและทีมปิดการขายที่ต้องการกระบวนการที่มีโครงสร้างพร้อมการมองเห็นสถานะดีลแบบเรียลไทม์ บันทึกการเจรจา และจุดติดต่อกับลูกค้า

9. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUp

จัดเก็บและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญทั้งหมดของคุณผ่านเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpมอบระบบการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อตามแหล่งที่มา สถานที่ ตำแหน่งงาน หรือสถานะการมีส่วนร่วมได้

หากคุณกำลังค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, จัดการผู้ขาย, หรือประสานงานโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้า, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถคัดกรอง, อัปเดต, และค้นหาฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเวลา

ติดตามวงจรการมีส่วนร่วมด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น การติดต่อครั้งแรก, ลูกค้าเป้าหมาย, ไม่สนใจ, และ กำลังดำเนินการ. คุณยังสามารถแสดงข้อมูลการติดต่อของคุณในรูปแบบที่แตกต่าง เช่น การใช้ มุมมองแผนที่ เพื่อกรองตามสถานที่หรือ มุมมองบอร์ด เพื่อจัดกลุ่มตามแหล่งที่มา. นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวบรวมข้อมูลการติดต่อใหม่ผ่าน แบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งจะป้อนเข้าสู่ระบบของคุณโดยตรง.

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมแอดมินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ดูแลการสื่อสารกับลูกค้า โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่อัปเดต บันทึกการสื่อสาร และข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

10. แม่แบบไดเรกทอรี ClickUp

รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคล, บทบาท, และเอกสารไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลต ClickUp Directory

เทมเพลตไดเรกทอรี ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่จัดการบัญชีลูกค้าจำนวนมาก ทำงานกับผู้ขายหลายราย หรือทำงานร่วมกันข้ามแผนก ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มคนตามบทบาท เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เทมเพลตนี้จัดเก็บทุกสิ่งที่คุณต้องการ: ตำแหน่งงาน, สายการรายงาน, วันที่จ้างงาน, และเอกสารสนับสนุน คุณสามารถรักษาไดเรกทอรีศูนย์กลางของผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกได้ทันที, กรองข้อมูลตาม แผนก หรือ สถานะการจ้างงาน, และแสดงข้อมูลสำคัญโดยใช้ 17 ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง, รูปถ่าย, และ วันเดือนปีเกิด

ป้ายกำกับขั้นตอนการทำงาน เช่น ทดลองงาน, เกษียณ หรือ พนักงานใหม่ ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เอกสารแนบช่วยให้ทุกบันทึกสมบูรณ์และตรวจสอบได้ง่าย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการไดเรกทอรีพนักงานหรือผู้ขายแบบรวมศูนย์ พร้อมโปรไฟล์ที่สามารถค้นหาได้และข้อมูลเมตาตามบทบาทเฉพาะ

11. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทใน ClickUp

จัดการข้อมูลติดต่อผู้ขายหลายรายด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทของ ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัท ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จัดการความสัมพันธ์ภายในและภายนอกหลายฝ่ายที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจน แตกต่างจากเทมเพลตสำหรับติดตามลูกค้าหรือผู้ติดต่อทั่วไป เทมเพลตนี้เน้นการติดตามรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

โดยใช้ป้ายสถานะ พนักงานใหม่, ประจำ, ทดลองงาน, และ ลาออก คุณสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญ เช่น การปฐมนิเทศ, การเปลี่ยนแปลงบทบาท, หรือการลาออกได้ รายการลูกค้าเทมเพลตนี้ยังแยกข้อมูลติดต่อส่วนตัวออกจากรายละเอียดการดำเนินงานโดยใช้มุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งยอดเยี่ยมมาก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลบุคลากร ในขณะที่หัวหน้าแผนกจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายระดับองค์กรและผู้จัดการบัญชีลูกค้าที่ดูแลผู้ติดต่อในหลายแผนกภายในองค์กรเดียวกัน และต้องการติดตามลำดับชั้นภายในองค์กร

🔍 คุณรู้หรือไม่? รายชื่อลูกค้าของคุณอาจมีมูลค่ามากกว่าที่คุณคิด หากมีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีลักษณะเฉพาะ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อสำคัญ หรือรูปแบบการซื้อเฉพาะกลุ่ม ข้อมูลเหล่านี้อาจถือเป็นความลับทางการค้าตามกฎหมาย

12. แม่แบบรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp

กำหนดตารางและจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpมุ่งเน้นที่การสร้างความสอดคล้องและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ และระดับอิทธิพลของแต่ละคน

แนวทางเชิงกลยุทธ์ของมันทำให้โดดเด่น—คุณสามารถวางแผนระดับอิทธิพล, ระบุความคาดหวัง, และจัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามว่าพวกเขาอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร

มุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ตามอิทธิพล และ ข้อมูลติดต่อ ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อได้ง่ายขึ้น และฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท เช่น โปรไฟล์ ClickUp และ วิธีการสื่อสารที่ต้องการ ช่วยให้การสื่อสารของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานที่ดูแลโครงการและแคมเปญการตลาดที่มีหลายฝ่าย ช่วยในการติดตามบุคคลสำคัญ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และอิทธิพลของพวกเขา

เปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าด้วย ClickUp

ด้วยเทมเพลตรายชื่อลูกค้าที่เหมาะสม การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะไม่รู้สึกยุ่งยากอีกต่อไป

ไม่ว่าคุณจะติดตามการติดตามผล จัดการประชุม หรือจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า เทมเพลต ClickUp เหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องยุ่งยาก

ไม่มีบันทึกที่สูญหายหรือรายละเอียดที่ขาดอีกต่อไป เพียงข้อมูลลูกค้าที่จัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำหน้าอยู่เสมอ

พร้อมที่จะควบคุมการจัดการลูกค้าแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅