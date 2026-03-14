10 แม่แบบแบบจำลองเฟรเยอร์ฟรี สำหรับสร้างความชัดเจน

PraburamGrowth Marketing Manager
14 มีนาคม 2569

คุณเคยมองดูคำใหม่ ๆ—เอนโทรปี, ความย้อนแย้ง, ต้นทุนค่าเสียโอกาส—แล้วรู้สึกว่า 'คุณก็พอจะรู้' แต่ไม่สามารถอธิบายมันได้อย่างชัดเจนไหม?

โมเดลเฟรเยอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้

แทนที่จะท่องจำคำจำกัดความที่คุณอาจลืมได้ มันบังคับให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงโดยการแยกแนวคิดออกเป็นสี่ส่วน (จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง 😉) มันถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายโอนความเข้าใจ: เมื่อผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะต่างๆ ได้แล้ว พวกเขาจะสามารถจดจำแนวคิดนั้นในข้อความใหม่ คำถาม และแม้แต่การนำเสนอได้

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปชมเทมเพลต Frayer Model ฟรีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถคัดลอก ปรับแต่ง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมเคล็ดลับสั้น ๆ สำหรับการใช้ในห้องเรียน การศึกษา และการฝึกอบรมทีม

แบบจำลองท็อปเฟรเยอร์ที่โดดเด่นในภาพรวม

ชื่อเทมเพลตลิงก์ดาวน์โหลดเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
เทมเพลตการระดมความคิด ClickUpรับเทมเพลตฟรีครูและผู้ฝึกสอนการสอนที่ดำเนินกิจกรรมการสร้างคำศัพท์และแนวคิดร่วมกันฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ตามรูปแบบของ Frayer ในหนึ่งเลย์เอาต์; จัดกลุ่มรายการตามสถานะ/หมวดหมู่/ขั้นตอนของการเรียนรู้; การมอบหมายงานให้กับนักเรียนหรือกลุ่มเพื่อการร่วมมือและการตรวจสอบโดยเพื่อน
เทมเพลตรายการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบการเรียนการสอนหรือผู้ฝึกอบรมที่สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Frayer ที่มีเนื้อหาบทเรียนฝังอยู่งานที่สามารถติดตามได้สำหรับแต่ละภาคการศึกษา; งานย่อยเพื่อรวบรวมตัวอย่าง/ไม่ใช่ตัวอย่างหลายรายการ; มุมมองหลายแบบ; การฝังวิดีโอสำหรับการอ้างอิงของนักเรียน
เทมเพลตเมทริกซ์การออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ฝึกสอนและทีมสอนที่สร้างแบบฝึกหัดการประเมินและการเปรียบเทียบที่มีโครงสร้างในเอกสารแบบร่วมมือส่วนนิยามเกณฑ์สำหรับการประเมิน; ตารางคะแนนแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับการเปรียบเทียบซ้ำ; เอกสารบันทึกเหตุผล; การทำงานร่วมกันและบันทึกต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว
เทมเพลตแผนการดำเนินการร่วมกันของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้อำนวยความสะดวก ทีมความสำเร็จของลูกค้า และกลุ่มข้ามสายงานที่ดำเนินการจัดเวิร์กช็อปหรือการวางแผนเพื่อสร้างความสอดคล้องในแนวคิดหน้าย่อย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ทรัพยากร, บันทึกการประชุม, เกณฑ์ความสำเร็จ) เพื่อบันทึกคำจำกัดความของแนวคิดพร้อมตัวอย่าง/กรณีพิเศษ; ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายเพื่อสรุปคำจำกัดความให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง; ตัวติดตามรายการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนความเข้าใจที่สอดคล้องกันให้กลายเป็นงานที่ต้องติดตามผล
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิก ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบการเรียนการสอน, ผู้ฝึกอบรม, และผู้นำทีมที่สร้างเอกสารการเรียนรู้แบบภาพหน้าเดียวจากบันทึกแบบ Frayerผืนผ้าใบภาพพร้อมบล็อกสำหรับหัวข้อและส่วนสนับสนุน; ไอคอน/รูปภาพ/สี่เหลี่ยมที่มีรหัสสี; ลากและวางรูปภาพหรือฝังวิดีโอเพื่อเป็นตัวอย่าง; ส่งออกเป็นภาพหรือแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะ
เทมเพลต DMAIC ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการศึกษาและผู้ฝึกอบรมที่สอนการคิดอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงกระบวนการ หรือความชัดเจนของแนวคิดในสภาพแวดล้อมกลุ่มแผนภาพกระดานไวท์บอร์ด DMAIC แบบทีละขั้นตอน (กำหนด, วัด, วิเคราะห์, ปรับปรุง, ควบคุม) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิดอย่างลึกซึ้ง; จับประเด็นสำคัญและความหมายหลักตั้งแต่เริ่มต้น; ติดตามความเข้าใจผิด/สัญญาณเตือน และยืนยัน "เวอร์ชันสุดท้าย" ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อความสอดคล้อง
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ร่วมงานอาวุโสที่ดำเนินบทเรียนธุรกิจแบบกลุ่มซึ่งต้องการโครงสร้างการแผนภาพแนวคิดที่สามารถทำซ้ำได้และมีลักษณะเป็นภาพคอลัมน์แบบ DMAIC บนผืนผ้าใบเดียว; คอลัมน์ที่มีรหัสสีและคำอธิบายประกอบเพื่อการสแกนที่ง่าย; ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อบันทึกตัวอย่าง/ไม่ใช่ตัวอย่าง/บันทึกสนับสนุน; โครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อให้คำศัพท์หลายคำมีความสอดคล้องกัน
ชุดแบบจำลองเฟรเยอร์โดย Template.netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ครูผู้สอนและผู้ฝึกอบรมที่ต้องการรูปแบบสี่ส่วนแบบคลาสสิกสำหรับกิจกรรมที่ใช้การพิมพ์รูปแบบแผ่นงาน Frayer แบบสี่ช่องคลาสสิก; คำศัพท์ตรงกลางเพื่อการสแกนและทบทวนอย่างรวดเร็ว; พิมพ์ได้และใช้ซ้ำได้สำหรับการฝึกฝนรายบุคคล กลุ่มย่อย และจุดตรวจสอบในห้องเรียน
แบบจำลองเฟรเยอร์ V1 โดย TemplateLabดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ครูที่กำลังสร้างสไลด์สำหรับห้องเรียน แผนภูมิหลัก หรือตัวจัดระเบียบคำศัพท์ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอลำดับความสำคัญทางภาพที่ชัดเจน (หัวข้อหลัก + แผงข้อมูลสี่ช่องที่มีป้ายกำกับ); รูปแบบที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ (Word/PowerPoint); ป้ายกำกับที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบความเข้าใจอย่างรวดเร็วระหว่างการทบทวนและการเตรียมสอบ
แบบจำลองเฟรเยอร์ โดย WordLayoutsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บุคคลและทีมที่ชอบใช้ Microsoft Word หรือ Google Docs สำหรับเอกสารที่สามารถแก้ไขและทำซ้ำได้เอกสารสี่ส่วนที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถทำซ้ำได้สำหรับคำหลายคำ; ง่ายต่อการกรอกทีละช่องสำหรับการทำงานแบบอิสระหรือกลุ่มเล็ก; สามารถพิมพ์ได้และแก้ไขได้สูงสำหรับรายการคำศัพท์รายสัปดาห์, คำศัพท์ในหน่วย, หรือการเตรียมตัวสอบ

โมเดลเฟรเยอร์คืออะไร?

แบบจำลองเฟรเยอร์ (Frayer Model) เป็นเครื่องมือช่วยจัดระเบียบข้อมูลแบบกราฟิกที่มีสี่ส่วนใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำศัพท์หรือแนวคิด โดยเฉพาะในการสอนคำศัพท์และแนวคิดใหม่ โดยทั่วไปจะวางคำหรือแนวคิดเป้าหมายไว้ตรงกลาง และให้นักเรียนเติมข้อมูลในแต่ละส่วนรอบนอกทั้งสี่ส่วน

พัฒนาโดย โดโรธี เฟรเยอร์ ในปี 1969 วิธีการนี้ช่วยให้ทีมและผู้เรียนก้าวไปไกลกว่าการท่องจำแบบธรรมดาไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริง แทนที่จะเพียงแค่ให้คำจำกัดความของคำ คุณจะได้สำรวจคำนั้นจากทุกมุมมอง

โครงสร้างของแบบจำลองคือ:

  • คำจำกัดความ: คำว่า "อะไร" หมายถึงอะไร ในคำพูดของคุณเอง?
  • ลักษณะ: อะไรคือคุณลักษณะหรือข้อเท็จจริงที่จำเป็นซึ่งเป็นความจริงเสมอเกี่ยวกับแนวคิดนี้?
  • ตัวอย่าง: อะไรคือตัวอย่างที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงของแนวคิดนี้ที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติ?
  • ตัวอย่างที่ไม่ใช่: สิ่งใดบ้างที่ดูเหมือนคล้ายกันแต่ไม่ใช่แนวคิดนี้อย่างแน่นอน?

🔖 ตัวอย่าง: สมมติว่าคำศัพท์ของคุณคือ 'ระบบนิเวศ' แบบจำลองเฟรเยอร์จะมีดังนี้:

  • คำนิยาม: กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ปฏิสัมพันธ์กันและกับสิ่งแวดล้อมของพวกมัน
  • ลักษณะ: ประกอบด้วยส่วนที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต; สิ่งมีชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  • ตัวอย่าง: ป่า, บึง, แนวปะการัง
  • ตัวอย่างที่ไม่ใช่: หินก้อนเดียว, สัตว์ตัวเดียว, ขวดพลาสติกใบเดียว

ส่วนสุดท้าย—ตัวอย่างที่ไม่ใช่—เป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุด มันบังคับให้คุณต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนให้กับแนวคิด ทำให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นโดยการกำหนดว่ามันไม่ใช่อะไร แม้ว่าในตอนแรกจะใช้สำหรับคำศัพท์ในห้องเรียน แต่กรอบนี้ก็มีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำให้คำศัพท์ทางธุรกิจ ข้อกำหนดทางเทคนิคและขอบเขตของโครงการชัดเจนขึ้น

👀 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาของ TESL-EJ เกี่ยวกับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา รายงานว่าแบบจำลอง Frayer Model เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง 'ความเป็นเจ้าของคำศัพท์' (ก้าวข้ามจากการจดจำไปสู่ความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ได้)

10 แบบฟอร์มฟรีสำหรับโมเดลเฟรเยอร์เพื่อการวิเคราะห์คำศัพท์และแนวคิด

การค้นหาแบบฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับแบบจำลอง Frayer ของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย. ไฟล์ PDF แบบคงที่เหมาะสำหรับการพิมพ์แต่ไม่สามารถใช้สำหรับการร่วมมือในทีมได้ ในขณะที่เอกสารเปล่าทำให้คุณต้องจัดการกับการจัดรูปแบบทั้งหมด. แบบเทมเพลตที่เหมาะสมควรเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้ฝึกอบรมหรือคิดค้นไอเดียกับทีมที่กระจายอยู่.

เทมเพลตเหล่านี้มีตั้งแต่รูปแบบสี่ช่องแบบดั้งเดิมไปจนถึงการปรับใช้ในรูปแบบดิจิทัลที่สร้างสรรค์ซึ่งนำการคิดแบบ Frayer Model มาสู่การทำงานประจำวันของคุณ

ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้และพร้อมใช้งานทันที ช่วยให้คุณก้าวจากการจดจำผิวเผินไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติได้

มาดูกัน:

1. แม่แบบระดมความคิด ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิด ClickUp
บันทึกคำจำกัดความ ตัวอย่าง และความเข้าใจผิดด้วยเทมเพลตระดมความคิดของ ClickUp

หากคุณกำลังสอนคำศัพท์หรือสร้างความเข้าใจในแนวคิด คุณจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มที่ช่วยให้การคิดปรากฏให้เห็นได้

เทมเพลตการระดมความคิดของ ClickUpมอบพื้นที่ให้คุณแยกแนวคิดออกเป็นส่วนๆ กำหนดพื้นที่โฟกัส และจัดระเบียบคำตอบตามขั้นตอน ทีม หรือหมวดหมู่ต่างๆ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการระดมความคิดและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆในคำศัพท์เฉพาะทาง

ยิ่งไปกว่านั้น มันยังช่วยให้คุณปรับแต่งฟิลด์และมุมมองต่าง ๆ เพื่อบันทึกคำสำคัญ นิยาม ลักษณะ ตัวอย่าง และความเข้าใจผิดในรูปแบบที่ง่ายต่อการทบทวน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ฟิลด์และคอลัมน์ที่กำหนดเองได้ใน ClickUp(เช่น คำอธิบายปัญหา, วิธีแก้ไข, ความสำคัญ, หรือป้ายกำกับที่กำหนดเอง) เพื่อจัดแผนส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง Frayer ลงในเลย์เอาต์เดียว
  • จัดกลุ่มรายการตามสถานะ หมวดหมู่ หรือขั้นตอนของการเรียนรู้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในหลายภาคการศึกษาหรือหลายแนวคิด
  • มอบหมายงานให้นักเรียนหรือกลุ่มเมื่อใช้แบบจำลอง Frayer สำหรับกิจกรรมการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบโดยเพื่อน หรือการเรียนรู้แบบสถานี

เหมาะสำหรับ: ครูและผู้ฝึกสอนด้านการสอนที่ดำเนินกิจกรรมการสร้างคำศัพท์/แนวคิดร่วมกัน

2. แม่แบบรายการ ClickUp

เปลี่ยนแต่ละคำศัพท์ให้เป็นรายการในแบบจำลองเฟรเยอร์ที่สามารถติดตามได้ ด้วยเทมเพลตรายการ ClickUp
เปลี่ยนแต่ละคำศัพท์ให้เป็นรายการในแบบจำลองเฟรเยอร์ที่สามารถติดตามได้ ด้วยเทมเพลตรายการ ClickUp

หากคุณต้องการรูปแบบ Frayer Model ที่ใช้งานง่ายพอสำหรับการใช้งานในห้องเรียนอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายไปสู่กิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นแม่แบบรายการ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

มันมาพร้อมกับรูปแบบรายการที่สะอาดและอิงตามสถานะสำหรับการจัดระเบียบคำศัพท์ ตัวอย่าง และรายการฝึกฝน ในขณะที่ยังคงให้คุณเพิ่มบริบทเพิ่มเติมผ่านมุมมองที่หลากหลาย

สำหรับกระบวนการทำงานแบบ Frayer Model เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งแต่ละงานให้เป็นคำศัพท์และใช้ฟิลด์ ความคิดเห็น และทรัพยากรที่เชื่อมโยงเพื่อสร้างคำจำกัดความ ตัวอย่าง ไม่ใช่ตัวอย่าง และแนวคิด

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เพิ่มบริบทโดยใช้ClickUp Tasksภายใต้แต่ละงานหลักของคำศัพท์เพื่อแสดงตัวอย่างหรือตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างหลายรายการโดยละเอียด
  • สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUpหากคุณกำลังวางแผนบทเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือไทม์ไลน์ทบทวนคำศัพท์ในหน่วยเดียวกัน
  • ใช้ ฝังวิดีโอ เพื่อแนบวิดีโออธิบาย บทเรียนสั้นๆ หรือคำแนะนำแนวคิดโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานสำหรับนักเรียนเพื่ออ้างอิง

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบการเรียนการสอนหรือผู้ฝึกอบรมที่ต้องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Frayer พร้อมเนื้อหาบทเรียนที่ฝังไว้

3. เทมเพลต ClickUp Design Matrix

เปรียบเทียบแนวคิดด้วยเกณฑ์ที่มีน้ำหนักในเอกสารที่มีโครงสร้างโดยใช้เทมเพลต ClickUp Design Matrix
เปรียบเทียบแนวคิดด้วยเกณฑ์ที่มีน้ำหนักในเอกสารที่มีโครงสร้างโดยใช้เทมเพลต ClickUp Design Matrix

หากคุณกำลังใช้แบบฝึกหัดแบบ Frayer เพื่อช่วยให้นักเรียนเปรียบเทียบแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (หรือประเมินตัวอย่างกับไม่ใช่ตัวอย่างด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน)แม่แบบ ClickUp Design Matrixจะให้รูปแบบการวิเคราะห์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

สร้างขึ้นในรูปแบบเอกสาร ClickUp ที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดี เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์ การประเมินแบบถ่วงน้ำหนัก และส่วนคำแนะนำสุดท้าย ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อกิจกรรม Frayer Model ของคุณมีความซับซ้อนเกินกว่าการเรียกคืนคำศัพท์อย่างง่าย และเข้าสู่การแยกแยะแนวคิด การจัดประเภท หรือการเปรียบเทียบโดยอิงหลักฐาน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ส่วนการกำหนดเกณฑ์เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่นักเรียนควรประเมิน (เช่น ความถูกต้องของคำนิยาม ความเกี่ยวข้องกับโลกจริง ตัวอย่าง และไม่ใช่ตัวอย่าง)
  • เปลี่ยนการเปรียบเทียบเชิงนามธรรมให้เป็นกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้โดยใช้ตารางคะแนนน้ำหนัก ซึ่งมีประโยชน์สำหรับกิจกรรมการวิเคราะห์แบบเฟรเยอร์ขั้นสูง
  • บันทึกกระบวนการคิดทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพิ่มบันทึกย่อยในแต่ละหัวข้อ และทำงานร่วมกันในการประเมินผลโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

เหมาะสำหรับ: ผู้ฝึกสอนและทีมผู้สอนที่ต้องการสร้างแบบฝึกหัดการประเมินผลที่มีโครงสร้างภายในเอกสาร Docs แบบร่วมมือกัน

4. แม่แบบแผนการดำเนินการร่วมกันของ ClickUp

เชื่อมโยงแนวคิดแผนที่ด้วยหน้าย่อยสำหรับลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง และขั้นตอนถัดไป โดยใช้เทมเพลตแผนการดำเนินการร่วมกันของ ClickUp
เชื่อมโยงแนวคิดแผนที่ด้วยหน้าย่อยสำหรับลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง และขั้นตอนถัดไป โดยใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการร่วมกันของ ClickUp

เทมเพลตแผนการดำเนินการร่วมกันของ ClickUpสามารถปรับให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่สะอาดสำหรับการทำแผนผังแนวคิดสำหรับทีมที่ต้องการกำหนดแนวคิดก่อนที่จะดำเนินการต่อไป หน้าย่อยที่มีอยู่ในตัว—ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ตัวติดตามรายการดำเนินการ, ทรัพยากร, เกณฑ์ความสำเร็จของการทดลอง, และบันทึกการประชุม—ช่วยให้การหารือง่ายต่อการทบทวนและนำไปใช้

รูปแบบนี้ใช้ได้ดีเมื่อทีมของคุณกำลังวิเคราะห์คำศัพท์ กระบวนการ หรือโครงการริเริ่มจากหลายมุมมองในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ คุณสามารถจับใจความสำคัญหลัก บันทึกคุณลักษณะที่กำหนด เก็บตัวอย่างจริงจากงานที่ผ่านมา และบันทึกขอบเขตหรือข้อยกเว้น จากนั้น นำการสนทนาไปสู่ขั้นตอนถัดไปที่ได้รับมอบหมาย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUpโดยตรงภายในเทมเพลตเพื่ออภิปรายและสรุปคำจำกัดความ สร้างแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
  • บันทึกตัวอย่าง กรณีพิเศษ และเอกสารอ้างอิงที่สนับสนุนไว้ในแหล่งข้อมูลและบันทึกการประชุมระหว่างการสนทนาแบบสด
  • ดำเนินการตามความเข้าใจที่สอดคล้องกันโดยตรงสู่การปฏิบัติ ด้วยการติดตามงานติดตามผลในเครื่องมือติดตามรายการดำเนินการ

เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยความสะดวก, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และกลุ่มข้ามสายงานที่จัดเวิร์กช็อปหรือการวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวคิด

5. แม่แบบไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิก ClickUp

เปลี่ยนแนวคิดใด ๆ ให้เป็นแผ่นภาพอธิบายแบบ Frayer ในหน้าเดียวด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิกของ ClickUp
เปลี่ยนแนวคิดใด ๆ ให้เป็นภาพหนึ่งหน้าสไตล์ Frayer ได้ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิกจาก ClickUp

แบบจำลอง Frayer ที่เรียบง่ายและใช้ข้อความล้วนอาจไม่น่าสนใจและไม่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นในทีมของคุณแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิกของ ClickUpมาพร้อมกับผืนผ้าใบที่พร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนหัวข้อใด ๆ ให้กลายเป็นหน้าเดียวที่มองเห็นได้—โดยใช้บล็อกสำหรับข้อความหัวข้อหลัก ส่วนสนับสนุน และภาพประกอบ (ไอคอน, รูปภาพ, แผนภาพขนาดเล็ก)

มันถูกสร้างขึ้นบนClickUp Whiteboards ดังนั้นคุณจึงมีตัวเลือกมากมายในการสร้างโมเดลตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถปรับแต่งให้เป็นแบบจำลอง Frayer ได้ โดยใช้สี่ส่วนหลักของเนื้อหาเป็นคำจำกัดความ ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง และไม่ใช่ตัวอย่าง วางโน้ตติดลงในแต่ละช่อง เพิ่มไอคอนเพื่อเป็นสัญญาณทางสายตา จากนั้นใช้แถบหัวเรื่องเพื่อตั้งชื่อแนวคิด และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ระดับชั้น ทีม หรือกลุ่มฝึกอบรม)

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ก้าวไปไกลกว่าข้อความธรรมดาด้วยการเพิ่มไอคอน, แทรกภาพ, และใช้สีแบ่งส่วนเพื่อทำให้แบบจำลอง Frayer ของคุณโดดเด่นทางสายตาและจดจำได้ง่ายขึ้น
  • แสดงตัวอย่างในช่อง 'ตัวอย่าง' ของคุณโดยการลากและวางรูปภาพหรือฝังวิดีโอโดยตรงลงบนผืนผ้าใบของกระดานไวท์บอร์ด
  • เมื่อแบบจำลอง Frayer ที่คุณสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งออกเป็นรูปภาพหรือแชร์ลิงก์สาธารณะกับใครก็ได้

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบการเรียนการสอน, ผู้ฝึกอบรม, และหัวหน้าทีมที่สร้างเอกสารการเรียนรู้แบบ 'หนึ่งหน้า' จากบันทึกแบบ Frayer Model.

6. แม่แบบ DMAIC ของ ClickUp

เทมเพลต DMAIC ของ ClickUp
แยกแนวคิดออกเป็นขั้นตอนทีละขั้นบนกระดานไวท์บอร์ด DMAIC ด้วยเทมเพลต DMAIC ของ ClickUp

เทมเพลต DMAIC ของ ClickUpเน้นขั้นตอนการทำงานบนกระดานไวท์บอร์ดทีละขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้โครงสร้าง กำหนด, วัด, วิเคราะห์, ปรับปรุง, และควบคุม แบบคลาสสิก แต่ละขั้นตอนมีพื้นที่สำหรับบันทึกโน้ตแบบติดได้ และคู่มือจะช่วยให้กระบวนการทำงานมีสมาธิและมุ่งเน้นตั้งแต่การกำหนดกรอบปัญหาไปจนถึงการแก้ไขปัญหา

รูปแบบนี้ใช้เป็นรูปแบบการแยกแนวคิดเมื่อคุณต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจคำศัพท์อย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

คุณสามารถมองแต่ละคอลัมน์ของ DMAICเป็นเหมือนคำแนะนำสำหรับการสร้างความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดแนวคิดในภาษาที่เข้าใจง่าย วัดมันด้วยตัวชี้วัดที่เป็นจริง วิเคราะห์สิ่งที่มันรวมไว้และสิ่งที่มันไม่รวมไว้ ปรับปรุงคำจำกัดความด้วยตัวอย่างที่แข็งแกร่งขึ้น และจากนั้นล็อกเวอร์ชันสุดท้ายด้วยการตรวจสอบความสอดคล้อง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ส่วน กำหนด เพื่อจับความหมายหลักของคำศัพท์ จากนั้นเพิ่มลักษณะสำคัญในพื้นที่ติดที่สอง
  • สร้างตัวอย่างที่แข็งแกร่งขึ้นใน การวัด และ การวิเคราะห์ โดยการระบุสัญญาณ, ตัวชี้วัด, และความเข้าใจผิดที่ผู้เรียนมักสับสน
  • รักษาความสอดคล้องของเวอร์ชันสุดท้ายใน การควบคุม โดยการบันทึกคำจำกัดความที่ได้รับการอนุมัติ, ตัวอย่าง, และตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ทีมหรือชั้นเรียนของคุณเห็นพ้องต้องกัน

เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอนและผู้ฝึกอบรมที่ต้องการสอนการคิดอย่างเป็นระบบการปรับปรุงกระบวนการ หรือความชัดเจนของแนวคิดในสภาพแวดล้อมกลุ่ม

👀 คุณรู้หรือไม่? แผนผังความคิดมีต้นกำเนิดมาจากจิตวิทยาการรู้คิดแผนผังเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีความหมายของเดวิด ออซูเบล (1963) มาใช้ในทางปฏิบัติโดยอิงจากแนวคิดหลักของเขาที่ว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้วเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (ออซูเบล, 1968)

7. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
สร้างแผนผังแนวคิดแบบ DMAIC ด้วยเทมเพลตกระดานวางแผนงาน ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpจัดวางแผนงานทั้งหมดบนผืนผ้าใบภาพเดียว พร้อมคอลัมน์ที่แม่นยำสำหรับ DMAIC แต่ละคอลัมน์มีพื้นที่สำหรับคำชี้แจงโครงการ เป้าหมาย สมาชิกทีม บันทึกการวิจัย ผลลัพธ์ และรายการที่ยังเปิดอยู่ ซึ่งช่วยให้การวางแผนและการติดตามผลอยู่ในมุมมองเดียว

และวิธีนี้ใช้ได้ผลดีมากสำหรับการเรียนรู้แนวคิดเมื่อคุณต้องการให้ผู้เรียนก้าวไปไกลกว่าการจำคำจำกัดความและสร้างความเข้าใจที่แท้จริง

คุณสามารถใช้คอลัมน์แรกเพื่อบันทึกคำจำกัดความและลักษณะสำคัญ คอลัมน์กลางเพื่อเพิ่มตัวอย่างและบันทึกสนับสนุน และใช้คอลัมน์สุดท้ายเพื่อระบุสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างหรือความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ทำให้การแยกแนวคิดง่ายต่อการสแกนด้วยคอลัมน์ที่มีรหัสสีและคำอธิบายที่ชัดเจนซึ่งแยกแต่ละขั้นตอนออกจากกันอย่างชัดเจน
  • บันทึกตัวอย่าง ตัวอย่างที่ไม่ใช่ และบันทึกประกอบในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
  • รักษาความสม่ำเสมอในหลาย ๆ หัวข้อโดยใช้โครงสร้างเดียวกันทุกครั้ง

เหมาะสำหรับ: ผู้ช่วยอาวุโสที่จัดการเรียนการสอนธุรกิจแบบกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนและรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้

8. ชุดแบบฝึกหัดโมเดลเฟรเยอร์ โดย Template.net

ชุดแบบฝึกหัดโมเดลเฟรเยอร์โดย Template.net มาพร้อมกับแผ่นงานเฟรเยอร์ในรูปแบบสี่ช่อง สร้างขึ้นเพื่อการสอนคำศัพท์โดยเฉพาะ แต่ละแบบฝึกหัดจะเน้นคำศัพท์ตรงกลางและล้อมรอบด้วยส่วนต่างๆ ที่กำหนดไว้สำหรับคำจำกัดความ ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง/แบบจำลอง และตัวอย่างที่ไม่ใช่

เนื่องจากรูปแบบสามารถพิมพ์ได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเหมาะสำหรับการฝึกฝนรายบุคคล การทำงานกลุ่มย่อย หรือการตรวจสอบความก้าวหน้าในห้องเรียนอย่างรวดเร็ว

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รูปแบบสี่กล่องแบบคลาสสิกช่วยให้การฝึกคำศัพท์มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะหลักของแบบจำลองเฟรเยอร์
  • คำศัพท์ที่จัดไว้ตรงกลางทำให้ง่ายต่อการสแกนแผ่นงานที่เสร็จสมบูรณ์ระหว่างการทบทวนหรือการประเมิน
  • ใช้ได้ดีเป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้สำหรับคำศัพท์ใหม่ในหน่วยการอ่าน วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

เหมาะสำหรับ: ครูและผู้ฝึกสอนที่ต้องการรูปแบบสี่ช่องแบบคลาสสิกสำหรับกิจกรรมที่ใช้การพิมพ์

9. แผนผังแบบ Frayer รุ่นที่ 1 โดย TemplateLab

ผ่านTemplateLab

เทมเพลตแบบจำลอง Frayer Model Diagram V1 โดย TemplateLab มาพร้อมกับคำศัพท์อยู่ตรงกลางและมีกล่องสี่กล่องที่มีป้ายกำกับอยู่รอบๆ ป้ายกำกับเหล่านี้ถูกสร้างไว้แล้ว คุณจึงสามารถฉายภาพระหว่างบทเรียน กรอกข้อมูลร่วมกันทั้งชั้นเรียน หรือพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ฝึกฝนอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีให้ในรูปแบบเช่น Word และ PowerPoint ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแก้ไข ทำสำเนาสำหรับคำหลายคำ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายหน่วยโดยไม่ต้องสร้างตัวจัดระเบียบใหม่ทุกครั้ง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ลำดับชั้นทางสายตาที่ชัดเจน (คำกลาง + แผงสี่ช่อง) ช่วยให้การสอนโครงสร้างของเฟรเยอร์ในชั้นเรียนทั้งหมดง่ายขึ้น
  • รูปแบบการจัดวางแบบแผนผังเหมาะสำหรับการนำเสนอใน Word, PowerPoint หรือโปสเตอร์
  • ป้ายกำกับที่ชัดเจนช่วยให้ตรวจสอบความเข้าใจได้เร็วขึ้นระหว่างการทบทวนและการเตรียมสอบ

เหมาะสำหรับ: ครูที่กำลังสร้างสไลด์ในห้องเรียนหรือแผนภูมิหลักสำหรับคำศัพท์ทางวิชาการ

10. แม่แบบโมเดลเฟรเยอร์โดย WordLayouts

ผ่านทางWordLayout

เทมเพลตแบบจำลอง Frayer ของ WordLayouts เป็นเทมเพลตสี่ช่องที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อให้สามารถแก้ไขได้โดยตรงใน Microsoft Word หรือ Google Docs

เนื่องจากเป็นรูปแบบเอกสารที่เรียบง่าย จึงสามารถทำสำเนาได้ง่ายสำหรับคำศัพท์หลายคำ มอบหมายเป็นงานบ้าน หรือพิมพ์เพื่อใช้ฝึกในชั้นเรียน คุณสามารถพิมพ์ข้อความได้โดยตรงในแต่ละช่อง บันทึกเวอร์ชันสำหรับแต่ละหน่วย และนำรูปแบบเดิมมาใช้ซ้ำเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็วก่อนทำแบบทดสอบ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เหมาะสำหรับทั้งการทำงานแบบอิสระและกิจกรรมกลุ่มเล็ก เนื่องจากนักเรียนสามารถทำแต่ละช่องให้เสร็จทีละช่อง แล้วเปรียบเทียบคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
  • พิมพ์ได้ง่ายและสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน Microsoft Word หรือ Google Docs
  • ทำซ้ำได้ง่ายสำหรับรายการคำศัพท์รายสัปดาห์ คำศัพท์แต่ละหน่วย หรือเตรียมตัวสอบ

เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ชอบทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft/Google

วิธีใช้แบบจำลองเฟรเยอร์เพื่อพัฒนาคำศัพท์

การมีเทมเพลตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การรู้วิธีกรอกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพต่างหากที่จะช่วยเพิ่มการจดจำคำศัพท์และสร้างความสอดคล้องในทีม

ทำตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแบบจำลอง Frayer ของคุณได้อย่างเต็มที่ 🛠️

  1. เลือกคำหรือแนวคิดเป้าหมายของคุณ: เลือกคำหรือแนวคิดที่ท้าทายอย่างแท้จริงหรือมักถูกเข้าใจผิดบ่อย ๆ สำหรับทีม ให้เน้นที่คำศัพท์หรือแนวคิดที่ความไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดความสับสน เช่น 'アジล' หรือ 'ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง'
  2. เริ่มต้นด้วยการใช้กรอบการนิยาม: อย่าเพียงแค่คัดลอกคำนิยามจากพจนานุกรม เขียนด้วยคำพูดของคุณเอง หากไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
  3. ระบุลักษณะสำคัญหรือข้อเท็จจริง: ระบุคุณลักษณะที่จริงเสมอเกี่ยวกับแนวคิดนี้ ถามตัวเองว่า 'อะไรคือคุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้ที่ทำให้คำนี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่?'
  4. สร้างตัวอย่าง: ให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงของแนวคิดนั้น ๆ ยิ่งตัวอย่างของคุณมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับโลกจริงมากเท่าใด ความเข้าใจของคุณก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น
  5. กำหนดตัวอย่างที่ไม่ใช่ (ขั้นตอนสำคัญ): ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบุสิ่งที่มีความคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่แนวคิดนี้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณชี้แจงขอบเขตของคำศัพท์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  6. ทบทวนและปรับปรุง: อ่านทั้งสี่ส่วนประกอบกันทั้งหมด ภาพรวมที่ได้สะท้อนความครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่? หากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีม ให้หารือเกี่ยวกับความเห็นที่ไม่ตรงกัน—สิ่งเหล่านี้มักเผยให้เห็นช่องว่างสำคัญในความเข้าใจร่วมกัน

ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อใช้เทมเพลตแบบจำลอง Frayer ในรูปแบบดิจิทัลบน ClickUp ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อแนะนำตัวอย่างหรือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างเมื่อคุณติดขัด มันสามารถจุดประกายไอเดียที่คุณไม่เคยคิดถึงและเร่งกระบวนการประมวลผลเชิงลึกที่ทำให้แนวคิดใหม่ๆ ติดทนนาน

ทำให้คำศัพท์มีชีวิตชีวาด้วย ClickUp

แม่แบบ Frayer Model ฟรีเป็นขั้นตอนแรกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการวิธีที่ง่ายในการช่วยผู้เรียนกำหนดแนวคิด ระบุรูปแบบ และแยกตัวอย่างออกจากไม่ใช่ตัวอย่าง โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแผนการสอนที่ยาวเหยียด

แต่โมเดล Frayer จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเมื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน ด้วย ClickUp คุณสามารถนำเทมเพลต Frayer ของคุณกลับมาใช้ใหม่ใน Docs สอนแบบเรียลไทม์ผ่าน Whiteboards และเปลี่ยนคำเป้าหมายแต่ละคำให้เป็นงานที่มีเจ้าของ กำหนดวันครบกำหนด และรายการตรวจสอบได้

เชื่อมต่อ AI เพื่อสร้างร่างแรกอย่างรวดเร็วของตัวอย่างและไม่ใช่ตัวอย่างที่คุณสามารถปรับปรุงร่วมกับชั้นเรียนหรือทีมของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย

สี่ส่วนประกอบคือ การนิยาม (ความหมายของคำในคำพูดของคุณเอง), ลักษณะ (คุณสมบัติหรือข้อเท็จจริงที่สำคัญ), ตัวอย่าง (กรณีเฉพาะ), และไม่ใช่ตัวอย่าง (สิ่งที่คล้ายกันแต่ไม่ตรงตามนิยาม)

ทีมสามารถใช้แบบจำลอง Frayer เพื่อสร้างคำศัพท์ร่วมกันสำหรับคำศัพท์ทางธุรกิจ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่สำคัญได้ ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจไม่เพียงแต่คำนิยามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่แนวคิดนั้น ๆ รวมถึงและไม่รวมถึงด้วย ซึ่งช่วยลดการสื่อสารผิดพลาดตั้งแต่วันแรก

แบบจำลองเฟรเยอร์ที่ว่างเปล่าโดยทั่วไปเป็นเอกสารแบบคงที่พร้อมใช้งานสำหรับการพิมพ์ โดยมีช่องว่างในแต่ละส่วน แบบจำลองเฟรเยอร์ที่สามารถแก้ไขได้จะช่วยให้สามารถปรับแต่งแบบดิจิทัล ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ ได้

ใช่ โมเดลเฟรเยอร์มีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ (เช่น 'จำนวนเฉพาะ') แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (เช่น 'การสังเคราะห์แสง') และคำศัพท์ทางเทคนิคในทุกสาขา โมเดลนี้โดดเด่นในทุกที่ที่การแยกแยะตัวอย่างจากไม่ใช่ตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้น