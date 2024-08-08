ศัพท์ธุรกิจ: คำศัพท์องค์กรกว่า 30 คำและสิ่งที่พวกเขาหมายถึง

คุณได้นำเสนอโครงการของคุณต่อผู้จัดการเพื่อขออนุมัติ และเธอกล่าวว่า "มันดีนะ แต่คุณยังไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง" คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะคำว่า 'แต่' ในประโยคของเธอ
แต่เธอหมายความว่าอย่างไรกับคำว่า 'ทำให้เข็มขยับ'?
นี่คือคำศัพท์ทางธุรกิจที่หมายถึง "ข้อเสนอโครงการของคุณไม่มีผลกระทบมากพอที่จะสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง" นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง แต่หากคุณมักได้ยินคำศัพท์ในที่ทำงานที่ทำให้คุณสับสน คุณอาจจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ทางธุรกิจของคุณ
นี่คือตัวย่อ, วลี, หรือคำที่ใช้เฉพาะในธุรกิจซึ่งมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความหมายในโลกธุรกิจ
การไม่รู้คำศัพท์ทางธุรกิจอาจทำให้คุณตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารที่ผิดพลาด นำไปสู่ความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกัน การตัดสินใจที่ล่าช้า และความมั่นใจที่ลดลงในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ
มาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ธุรกิจเหล่านี้กันเถอะ เพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบกลับได้อย่างมั่นใจโดยไม่รู้สึกแปลกแยก
การเข้าใจคำศัพท์ทางธุรกิจ
ศัพท์ธุรกิจหมายถึง คำหรือสำนวนเฉพาะทางและเทคนิค หรือคำที่ใช้แทนความหมายโดยตรง ซึ่งใช้ในแวดวงธุรกิจเพื่อสื่อสารแนวคิดต่าง ๆ โดยมักจะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพ
หากเพื่อนของคุณมาหาคุณแล้วบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไรในเดทครั้งต่อไป คุณก็จะเข้าใจทันทีว่าเขาไม่ได้หมายถึงการจะไปทุบหรือทำลายน้ำแข็งจริงๆ แต่หมายถึงการเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไรต่างหาก
ในทำนองเดียวกันคำศัพท์การจัดการโครงการเช่น "ซินเนอร์จี" หรือ "เลเวอเรจ" ไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษรเสมอไปในการทำธุรกิจ
ทำไมเราต้องใช้คำศัพท์ทางธุรกิจ?
คำศัพท์ธุรกิจที่นิยมใช้กันทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อน
นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ
คุณต้องการเข้าใจว่าลูกค้าจะยอมรับความเสี่ยงได้มากเพียงใดเมื่อลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ แทนที่จะเขียนว่า "องค์กรของคุณมีขอบเขตความเสี่ยงอย่างไรในแง่ของการสูญเสียหรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่?" คุณสามารถใช้ภาษาธุรกิจนี้และถามว่า "องค์กรของคุณยอมรับความเสี่ยงได้มากเพียงใด?"
คำศัพท์ทางธุรกิจช่วยให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ประสิทธิภาพ: ภาษาธุรกิจช่วยให้บุคคลสื่อสารได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการประชุม รายงาน และการติดต่อสื่อสาร
- ความเป็นมืออาชีพ: การใช้คำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำในสาขาเฉพาะนั้น
- ความร่วมมือ: การใช้ศัพท์เฉพาะช่วยให้ทุกคนในอุตสาหกรรมหรือองค์กรเดียวกันมีความเข้าใจร่วมกันในคำศัพท์และแนวคิดสำคัญ เพื่อช่วยในการสร้างความคาดหวังที่สอดคล้องกัน
แนวคิดหลักและวัตถุประสงค์เบื้องหลังคำศัพท์ทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วไป
ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจมักมีรากฐานมาจากอุตสาหกรรมหรือแนวปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ และทำหน้าที่เฉพาะในการสื่อสาร มาดูคำศัพท์ทั่วไปบางคำ พร้อมที่มาและวัตถุประสงค์ของคำเหล่านั้น:
- สภาพคล่องของตลาด: หมายถึง ความง่ายในการซื้อและขายสินทรัพย์โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ วัตถุประสงค์ของคำศัพท์ทางเทคนิคนี้คือเพื่อช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจสภาพตลาดเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design): เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และจิตวิทยาการรับรู้ มุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของอินเทอร์เฟซดิจิทัล ตัวอย่างของคำศัพท์เฉพาะในหมวดหมู่นี้คือ "การเดินทางของผู้ใช้" ซึ่งช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA): มีต้นกำเนิดมาจากด้านการตลาดและการโฆษณา คำนี้ใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมตอบสนองในทันที ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือการซื้อสินค้า จุดประสงค์คือการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- แนวโน้มตลาด: มาจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ คำนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามรูปแบบที่สังเกตได้
- การคิดแบบท้องฟ้าสีคราม: เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายวิธีการคิดที่สร้างสรรค์และเปิดกว้างในการแก้ปัญหาและการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เปรียบเสมือนการมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตและปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นอย่างอิสระ การคิดแบบท้องฟ้าสีครามมีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวคิดที่หลากหลายซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในภายหลัง แทนที่จะหาทางแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงในทันที
- ผลไม้ที่อยู่ต่ำ: คำนี้มักใช้เป็นอุปมาอุปไมยเพื่ออธิบายสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายหรือบรรลุได้โดยง่าย เปรียบเสมือนผลไม้บนต้นไม้ที่อยู่ใกล้มือ ไม่ต้องใช้บันได เช่น บริษัทอาจมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริการลูกค้าเป็นเป้าหมายที่ง่ายเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ ก่อนที่จะจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนกว่า เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีที่เราคิดหรือทำบางสิ่งบางอย่าง มันคือช่วงเวลาที่การค้นพบหรือแนวคิดใหม่และแตกต่างเข้ามาแทนที่วิธีที่เคยเข้าใจหรือยอมรับกันทั่วไปในการทำความเข้าใจหรือจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตัวอย่างศัพท์เฉพาะทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
มีคำศัพท์ทางธุรกิจที่ถูกใช้มากเกินไปบางคำที่นักทรัพยากรบุคคลทุกคนอาจคุ้นเคยอยู่แล้ว ขณะที่บางคำที่ทีมการเงินทุกคนต้องเข้าใจอย่างดี เพื่อช่วยคุณในการนำทางผ่านคำศัพท์เหล่านี้ เราได้รวบรวมรายการคำศัพท์ทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง HR, การตลาด, IT, และการเงิน
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์และสื่อสารกับทีม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการสรรหา การบริหารผลงาน หรือการวางแผนกำลังคน คุณมักจะพบเจอคำศัพท์เช่น:
1. ประสบการณ์ของพนักงาน
ประสบการณ์ของพนักงาน (EX) อธิบายถึงความรู้สึกของพนักงานต่อการทำงานในบริษัทซึ่งรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ กระบวนการปฐมนิเทศ และสภาพแวดล้อมการทำงานในแต่ละวัน
ตัวอย่าง: "เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและลดอัตราการลาออก บริษัทได้เปิดตัวโปรแกรมประสบการณ์พนักงานที่ครอบคลุม"
2. โบนัสลาออก
คำศัพท์ทางธุรกิจนี้หมายถึงการชำระเงินทางการเงินที่มอบให้แก่พนักงานเมื่อพวกเขาออกจากบริษัท เป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการบริการและความทุ่มเทของพวกเขา
คุณอาจพบว่าตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า "จากการที่คุณได้มีส่วนสำคัญต่อบริษัท เราต้องการให้คุณออกไปด้วยความรู้สึกที่ดี พร้อมด้วยเงินชดเชยจำนวนมากเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณจากเรา"
3. สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำงานกับชีวิต เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในที่ทำงานที่ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของพนักงานและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่มองเห็นสมดุลที่ดีอาจกล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้พนักงานของเราบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดี ดังนั้นเราจึงเสนอชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการทำงานทางไกล"
4. ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
หมายถึงการค้นหาพนักงานที่มีคุณค่าและสไตล์การทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและปรัชญาของบริษัท
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักใช้คำนี้เมื่อต้องการหาพนักงานใหม่: "เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเข้ากับทีมของเราได้อย่างราบรื่นและมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมการทำงานของเรา"
5. คุณค่าที่พนักงานได้รับ (Employee Value Proposition)
ข้อเสนอคุณค่าสำหรับพนักงาน (EVP) หมายถึงผลประโยชน์และรางวัลทั้งหมดที่บริษัทมอบให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนการทำงานของพวกเขา
เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทเสนอให้กับพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจกล่าวว่า "EVP ของเราเน้นเรื่องเงินเดือนที่แข่งขันได้ โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการสนับสนุน เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้"
6. 80/20
80/20 เป็นหลักการที่มาจากกฎของพาเรโต ซึ่งบ่งชี้ว่า 80% ของผลลัพธ์ทางธุรกิจเกิดจากพนักงานเพียง 20% เท่านั้น มันแสดงให้เห็นว่ามีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลงานส่วนใหญ่ของคุณ
การตลาดและการโฆษณา
การตลาดและการโฆษณาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างศัพท์เฉพาะทางธุรกิจที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่:
7. ความประทับใจ
การมองเห็นหมายถึงจำนวนครั้งที่ลูกค้าที่มีศักยภาพได้เห็นเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือโฆษณาออนไลน์
เมื่อเข้าร่วมการประชุมทีมการตลาด มักจะได้ยินผู้คนพูดว่า "เราต้องวิเคราะห์การมองเห็นจากแคมเปญโฆษณาล่าสุดของเราเพื่อเข้าใจถึงขอบเขตและประสิทธิภาพของมัน"
8. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
หลังจากที่ได้ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามผลการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ซึ่ง KPIs จะบ่งชี้ว่าทีมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ตัวอย่างเช่น "ตัวชี้วัดหลักของเราสำหรับแคมเปญนี้ประกอบด้วยอัตราการคลิกผ่านและอัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้เราวัดความสำเร็จของแคมเปญได้"
9. การเดินทางของลูกค้า
เส้นทางการเดินทางของลูกค้า กำหนดประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ตั้งแต่ความสนใจครั้งแรกของลูกค้าในบริษัท จนถึงจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าการต่ออายุการสมัครสมาชิกหรือการซื้อสินค้าอีกครั้ง มันให้ข้อมูลเชิงลึกในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าต้องผ่าน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดมักกล่าวว่า "การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าจะช่วยให้เราสามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมได้"
10. การทดสอบ A/B
การทดสอบ A/B เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบการออกแบบสำหรับหน้าเว็บหรือโฆษณา เป็นการเปรียบเทียบสองเวอร์ชันของหน้าเว็บหรือโฆษณาเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า
ตัวอย่างเช่น "เรากำลังทำการทดสอบ A/B บนหน้าแลนดิ้งเพจของเราเพื่อดูว่าการออกแบบใดให้อัตราการแปลงที่สูงกว่า"
11. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
การสร้างลูกค้าเป้าหมายหมายถึงการสร้างลูกค้าใหม่/ลูกค้าเป้าหมาย คุณอาจได้ยินคำนี้เมื่อทีมมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดและดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มปริมาณการขายของคุณ
สิ่งนี้มักใช้เมื่อกำหนดเป้าหมาย เช่น "เป้าหมายของเราในไตรมาสนี้คือการเพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายขึ้น 30% ผ่านการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่มุ่งเป้าหมาย"
12. การแบ่งกลุ่มลูกค้า
การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการตลาดและการโฆษณาแบบเฉพาะบุคคล การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันตามลักษณะเช่นประชากรศาสตร์, พฤติกรรม, หรือรูปแบบการซื้อ
ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนในชีวิตประจำวันคือ "โดยการนำการแบ่งกลุ่มลูกค้าไปใช้; เราสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มตามความสนใจและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น"
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
คำศัพท์ทางธุรกิจมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมไอทีเพราะช่วยให้เข้าใจและอธิบายแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น เราได้กำหนดคำศัพท์ทางธุรกิจและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ agile-scrumที่พบบ่อยในไอทีเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น
13. แบนด์วิดท์
เมื่อพูดถึงความจุหรือความเร็วของเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมักใช้คำว่า 'แบนด์วิดท์' ซึ่งหมายถึงปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายในช่วงเวลาที่กำหนด
คุณอาจได้ยินหัวหน้าฝ่ายไอทีพูดว่า "เราจำเป็นต้องอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ของเราเพราะแบนด์วิดท์ปัจจุบันไม่สามารถรองรับจำนวนคำขอจากผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้"
14. DevOps
DevOps มีต้นกำเนิดจากการรวมกันของสองคำ คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และการดำเนินงานด้านไอที (Ops) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาและการปรับใช้ระบบ
ตัวอย่างการใช้คำนี้ในโลกธุรกิจคือ "การนำแนวปฏิบัติ DevOps มาใช้ช่วยลดระยะเวลาในการนำคุณสมบัติใหม่สู่ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ"
15. อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (API)
เมื่อใดก็ตามที่มีการหารือเกี่ยวกับการผสานระบบซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ จุดสนใจมักจะอยู่ที่ API. API คือชุดของโปรโตคอลและเครื่องมือที่ช่วยให้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันได้.
นักพัฒนาอาจกล่าวในระหว่างการหารือเกี่ยวกับการผสานระบบซอฟต์แวร์ว่า, "API ใหม่ช่วยให้การโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันของเราและบริการของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่น"
16. โปรโตไทป์ซอฟต์แวร์
การสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์หมายถึงการสร้างเวอร์ชันแรกหรือแบบจำลองของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อแสดงภาพและทดสอบการออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน และการโต้ตอบของผู้ใช้ก่อนที่จะพัฒนาเต็มรูปแบบ
ในการประชุมเริ่มต้นโครงการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจอธิบายว่า "เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าดีไซน์ของเราตรงกับความต้องการของผู้ใช้"
17. การนำไปใช้งาน
การปรับใช้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอนที่ครอบคลุมทุกอย่างในการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการทดสอบ
โปรแกรมเมอร์ทำอะไร? พวกเขา "จัดการการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ตามความต้องการของบริษัท"
18. คลาวด์คอมพิวติ้ง
การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีดิจิทัล ในวิธีนี้ เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลบนอินเทอร์เน็ตจะจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ภายในหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ในการอัปเดตบริษัทล่าสุด แผนกไอทีอาจระบุว่า 'เราได้นำระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการปรับขนาด และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร'
การเงินและการลงทุน
ไม่ว่าคุณจะกำลังลงทุนเงินของคุณหรือทำงานในภาคการเงิน คุณมักจะพบกับคำศัพท์เช่น 'การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก' (Initial Public Offering), 'การผ่อนคลายเชิงปริมาณ' (Quantitative Easing), และ 'การกระจายการลงทุน' (Investment Diversification) ให้เราช่วยอธิบายคำศัพท์ทางการเงินและการลงทุนเหล่านี้ให้คุณเข้าใจ
19. การผ่อนคลายเชิงปริมาณ
หากเกิดภาวะเงินฝืดทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางจะฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยการซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบ ลดอัตราดอกเบี้ย และกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการนี้เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
คุณอาจพบคำแถลงจากธนาคารกลางว่า: "เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารกลางได้เริ่มดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ โดยซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลในปริมาณมากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ"
20. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก
คุณจะเห็นคำว่า IPO ปรากฏในข่าวเมื่อใดก็ตามที่บริษัทเอกชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มันหมายถึงกระบวนการนำหุ้นของบริษัทเอกชนขึ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้เป็นครั้งแรก
ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของบริษัท บริษัทได้ประกาศว่า "เราตื่นเต้นที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระดมทุนเพื่อการขยายตัวและเพิ่มการมีอยู่ในตลาดของเรา"
21. กำไรจากทุน
การคำนวณกำไรจากทุนมีความจำเป็นเมื่อต้องรับมือกับผลกระทบทางภาษี กำไรจากทุนหมายถึงกำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์หรือการลงทุนเมื่อราคาขายสูงกว่าราคาซื้อ
หากคุณปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาทางภาษี พวกเขาอาจแนะนำว่า "กำไรจากการขายหุ้นของคุณจะต้องเสียภาษี ดังนั้นคุณต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ไว้ในแผนการเงินของคุณ"
22. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ROI เป็นตัวย่อที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน คำนี้คำนวณโดยการนำกำไรสุทธิหารด้วยต้นทุนการลงทุนเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นรายบุคคลหรือการลงทุนทางธุรกิจในซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีใหม่
เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของโครงการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาจรายงานว่า "แคมเปญการตลาดล่าสุดของเราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 25% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของเรา"
23. เบต้า
ขณะลงทุนในหุ้น ผู้ลงทุนมักประเมินความผันผวนของตลาด การประเมินนี้เรียกว่าเบต้า (beta) โดยที่เบต้าซึ่งมีค่ามากกว่า 1 บ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงขึ้น ขณะที่เบต้าซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 บ่งชี้ถึงความผันผวนที่ต่ำลง
ในระหว่างการทบทวนพอร์ตการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนอาจอธิบายว่า "ค่าเบต้าของหุ้นตัวนี้คือ 1.5 ซึ่งหมายความว่ามีความผันผวนมากกว่าตลาด 50% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณ"
24. มูลค่าตลาด
มูลค่าตามราคาตลาดเป็นคำที่ใช้บ่อยในการจัดประเภทบริษัทตามขนาดหรือประเมินศักยภาพการลงทุนของบริษัท มูลค่าตามราคาตลาดคือมูลค่าตลาดรวมของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยนำราคาหุ้นมาคูณกับจำนวนหุ้นทั้งหมด
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซีอีโออาจเน้นย้ำว่า "มูลค่าตลาดของบริษัทเราได้ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของเรา"
ตัวอย่างทั่วไปของศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
แม้ว่าตัวอย่างข้างต้นจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะ แต่คำศัพท์ทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและในกิจกรรมประจำวันเช่นกัน มาดูคำศัพท์เหล่านี้กันบ้างเพื่อให้คุณไม่รู้สึกสับสนเมื่อใครพูดถึงคำศัพท์ทางธุรกิจในครั้งต่อไป
25. การเปรียบเทียบมาตรฐาน
ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งหรือการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท มักจะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ การเปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) คือการเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
ผู้จัดการโครงการอาจกล่าวว่า, "เราได้ทำการเปรียบเทียบกระบวนการของเรา กับผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อระบุแนวทางที่ดีที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา"
26. มัลแวร์
มัลแวร์คือคำศัพท์ทางธุรกิจที่หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลาย, หาประโยชน์, หรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์, เครือข่าย, หรือข้อมูลเสียหาย รวมถึงไวรัส, หนอน, โทรจัน, สปายแวร์, และแรนซัมแวร์
สมมติว่าคุณถามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุด ในกรณีนั้น พวกเขาจะพูดถึง 'มัลแวร์': "ความกังวลหลักในสาขาของเราคือการจัดการกับการติดเชื้อมัลแวร์ที่สามารถทำให้ระบบและความสมบูรณ์ของข้อมูลของเราเสียหายได้"
27. ไฟร์วอลล์
ไฟร์วอลล์คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของเครือข่ายที่ตรวจสอบและควบคุมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายขาเข้าและขาออกตามกฎความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจอธิบายว่า "เราจำเป็นต้องกำหนดค่าไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่อนุญาตให้มีการจราจรที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านได้"
28. ติดต่อสอบถาม
แทนที่จะพูดว่า "อัปเดตเร็วๆ" วิธีพูดในเชิงธุรกิจคือ "ติดต่อสอบถาม" หมายถึงการติดต่อหรือเช็คกับใครบางคนอย่างสั้นๆ เพื่ออัปเดตหรือพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
คุณอาจได้ยินผู้จัดการพูดว่า, "มาคุยกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อทบทวนความคืบหน้าของเราและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น"
29. ความสามารถหลัก
ความสามารถหลักคือจุดแข็งหลักหรือจุดขายเฉพาะของบริษัทที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม คำนี้มักใช้ในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเน้นย้ำถึงพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ตัวอย่างเช่น ในการประชุมกลยุทธ์ธุรกิจประจำปี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาจเน้นย้ำว่า "ความสามารถหลักของเราในด้านการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีที่นวัตกรรมคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งขัน และเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของเรา"
30. เปลี่ยนทิศทาง
คำว่า 'pivot' ถูกใช้เมื่อใดก็ตามที่โครงการต้องการการเปลี่ยนแปลงในทิศทางหรือวิธีการ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือทิศทางอย่างมีนัยสำคัญเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือโอกาสใหม่ ๆ
ซีอีโออาจใช้คำศัพท์ทางธุรกิจต่อไปนี้ในการประชุมกลยุทธ์: "หลังจากผลการวิจัยตลาดล่าสุด เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดของเราเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น"
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจช่วยให้การสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดียวกันง่ายขึ้น แต่เฉพาะเมื่อใช้อย่างระมัดระวังและถูกต้องเท่านั้นการศึกษาที่ดำเนินการโดย Duolingo กับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานมากกว่า 8,000 คนใน 8 ประเทศ พบว่า 58% ของผู้คนรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานใช้ศัพท์เฉพาะมากเกินไป
นอกจากนี้ 60% ของพวกเขายังรู้สึกว่าพวกเขาต้องหาความหมายของคำศัพท์เฉพาะนี้ ซึ่งทำให้เกิดความเครียด
การใช้คำศัพท์ทางธุรกิจที่มากเกินไปและไม่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสารและความเครียดได้หลายประการ ปัญหาที่มักพบได้บ่อย ได้แก่:
- อุปสรรคต่อการสื่อสารที่ชัดเจน: อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการสนทนาที่ชัดเจนหากผู้ฟังไม่เข้าใจภาษาองค์กรของคุณ ในกรณีเช่นนี้ แทนที่จะทำให้การดำเนินงานและการสื่อสารง่ายขึ้น กลับทำให้ซับซ้อนมากขึ้นโดยสร้างช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ที่เข้าใจศัพท์เฉพาะกับผู้ที่ไม่เข้าใจ
- การใช้คำเทคนิคมากเกินไปและการตีความผิด: บางครั้ง คำเทคนิคอาจทำให้แนวคิดและคำศัพท์ที่ง่ายกลายเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจมากกว่าเดิม เมื่อถูกตีความผิด อาจทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจช้าลง และทำให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารถูกบิดเบือน
- ความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดและความเข้าใจผิด: คำศัพท์เฉพาะทางมีความหมายที่แตกต่างกันในบริบทที่แตกต่างกัน. คำเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความสับสน ทำให้บุคคลเสี่ยงต่อการเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร
เคล็ดลับในการลดการใช้ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสมในโลกธุรกิจ
การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ ยิ่งใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา ยิ่งดี
แม้ว่าการใช้ศัพท์เฉพาะทางจะมีข้อจำกัดบางประการ แต่ก็ไม่สามารถกำจัดออกไปได้โดยสิ้นเชิง คุณควรใช้ศัพท์เฉพาะทางในลักษณะที่ลดการใช้ผิดความหมายให้น้อยที่สุดต่อไปนี้คือเคล็ดลับการเขียนเชิงเทคนิคและข้อเสนอแนะด้านการจัดการเพื่อช่วยลดการพึ่งพาคำศัพท์ธุรกิจที่นิยมใช้กันมากเกินไป:
- ขอความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับความชัดเจนในการสื่อสาร และทำการปรับปรุงตามความจำเป็น
- แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ในการประชุม อีเมล และเอกสาร เพื่อกำหนดมาตรฐานให้กับทีม
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจและปรับตัวกับคำศัพท์ทางธุรกิจเมื่อจำเป็น
บทบาทของ ClickUp ในการอธิบายศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในทีมทำงานแยกกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์ พูดคุยเกี่ยวกับงานและลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องพึ่งพาศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนล่ะ?
เป็นไปได้ด้วยClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
คลิกอัพ แชท
มุมมองแชทของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์สำหรับการเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีม ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถหารือเกี่ยวกับงานและโครงการโดยไม่ต้องพึ่งพาคำศัพท์เฉพาะทาง ทำให้ข้อความชัดเจนและเข้าใจได้โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถไว้วางใจที่จะได้รับข้อเสนอแนะทันทีซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการสื่อสารในพื้นที่ทำงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบต่อเนื่องเพื่อให้บริบทของข้อความชัดเจนต่อผู้รับเสมอ และพวกเขาสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องเจอศัพท์เทคนิคที่ไม่เกี่ยวข้อง
ใช้ ClickUp Chat สำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวและกลุ่มเพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกในการสนทนาที่เรียบง่าย
คลิกอัพ ด็อกส์
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทรงพลังที่ ClickUp ขยายออกไปคือ Docs ซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันและเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่เกิดจากศัพท์เฉพาะของบริษัท
ClickUp Docs ให้พื้นที่ร่วมกันเพื่อ รวมศูนย์การสื่อสาร และสร้าง แก้ไข และตรวจสอบเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและชี้แจงคำศัพท์ที่ซับซ้อนได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถสร้างอภิธานศัพท์มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมในเอกสารได้ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถอ้างอิงเมื่อจำเป็น
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
นอกจากเอกสารแล้ว คุณยังสามารถใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อนำเสนอแนวคิดในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่ายขึ้น เพิ่มโน้ตติดและแสดงความคิดเห็นเพื่อชี้แจงคำศัพท์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนและให้ความหมายหรือเจตนาโดยละเอียดเมื่อจำเป็น
นอกจากนี้ ยังรองรับการแก้ไขโดยผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน ทำให้คุณสามารถปรับปรุงความคิดของคุณร่วมกันได้ และคุณสามารถแก้ไขคำศัพท์ทางเทคนิคหรือคำที่ไม่ชัดเจนได้ในเวลาเดียวกัน
เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp
คุณยังคงประสบปัญหาในการจัดระเบียบและปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้ราบรื่น แม้จะมีฟีเจอร์เหล่านี้ทั้งหมดหรือไม่?แม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว!
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความที่สื่อสารมีความชัดเจน สม่ำเสมอ และเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
องค์ประกอบสำคัญของแบบแผนการสื่อสาร:
- รายละเอียดโครงการ: เริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐานของโครงการ: ชื่อโครงการ, ผู้รับผิดชอบ, ข้อมูลติดต่อ, และวันที่
- วัตถุประสงค์: ระบุพันธกิจและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุไว้อย่างชัดเจน
- สรุปผู้บริหาร: ให้ภาพรวมที่กระชับของเป้าหมายทางธุรกิจ, จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ, และเทคนิคการดำเนินการ
- การวิเคราะห์และวิจัย: รวบรวมข้อมูลและดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจระบบธุรกิจปัจจุบันสำหรับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ PEST: วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อโครงการ: ด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, และเทคโนโลยี
- การวิเคราะห์ SWOT: ประเมินปัจจัยภายใน: จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และอุปสรรค เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลของคู่แข่งเพื่อประเมินสถานะการแข่งขัน
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมข้อมูลติดต่อ ช่องทางการสื่อสาร และความถี่ในการมีส่วนร่วม
- เครื่องมือ: ระบุเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
- แผนการสื่อสาร: ระบุรายละเอียดกลยุทธ์โดยระบุว่าจะสื่อสารอะไร เมื่อไร และอย่างไร
- การประเมินผล: ตรวจสอบระบบที่ได้ดำเนินการแล้ว รวบรวมข้อเสนอแนะจากทีม และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์
ด้วยแผนการสื่อสารนี้ คุณสามารถ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ลดโอกาสที่จะเกิดข้อความที่เต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะหรือข้อความที่สร้างความสับสน
- ปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยลดการใช้ศัพท์เฉพาะให้น้อยที่สุดและปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับความเข้าใจของผู้รับสาร
- สรุปข้อความหลักและประเด็นสำคัญเพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อความที่ชัดเจนและกระชับ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย ClickUp
ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจสามารถสื่อสารข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่คำ แต่อาจสร้างความสับสนได้หากผู้ฟังไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านั้น อย่าลืมว่าการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงควรลดการใช้ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจให้น้อยที่สุด และใช้ในลักษณะที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะถูกเข้าใจอย่างถูกต้อง
เครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารในที่ทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้การสื่อสารชัดเจนขึ้นผ่านคุณสมบัติการสื่อสารแบบร่วมมือและแบบเรียลไทม์ เช่น แชท, เอกสาร, และกระดานไวท์บอร์ด. มันช่วยลดโอกาสของความสับสนโดยการให้ช่องทางสำหรับการชี้แจงอย่างรวดเร็วและการเพิ่มบันทึก.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และขจัดความเข้าใจผิดจากการสื่อสารในทีมของคุณ