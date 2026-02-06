วิธีรับนักพัฒนาเข้าร่วมทีมได้เร็วขึ้นด้วย Amazon Q AI

การรับนักพัฒนาใหม่เข้าร่วมทีมใช้เวลานานกว่าที่ทีมส่วนใหญ่คาดไว้
👉🏼44% ขององค์กรระบุว่าต้องใช้เวลามากกว่าสองเดือนสำหรับนักพัฒนาใหม่ที่จะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คิดว่าเป็นปัญหาเรื่องความสามารถ? ไม่จริงหรอก มันเป็นปัญหาเรื่องช่องว่างของความรู้ต่างหาก
ในวันแรก วิศวกรใหม่ต้องเผชิญกับฐานโค้ดขนาดใหญ่ เอกสารที่กระจัดกระจาย และการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นหลายปีโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วม
ผลลัพธ์คืออะไร? พวกเขาใช้เวลาไปกับการค้นหา, ถามคนอื่น, หรือรอคำตอบจากวิศวกรอาวุโสมากเกินไป (และไม่มีเวลาเพียงพอในการส่งโค้ดจริงๆ)
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้ Amazon Q Developer ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของ AWS และลดความยุ่งยากในช่วงเริ่มต้นด้วยการทำให้โค้ดเบสและบริบททางเทคนิคของคุณเข้าใจง่ายขึ้น คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานร่วมกับระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างของClickUp เพื่อสร้างระบบการแนะนำการใช้งานที่สมบูรณ์
ให้ผู้พัฒนาของคุณมีส่วนร่วมในการเขียนโค้ดได้ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์! 🤩
Amazon Q Developer คืออะไร?
Amazon Q Developer คือ ผู้ช่วย AI จาก AWS ที่ออกแบบมาเพื่อ ช่วยนักพัฒนาเข้าใจ สร้าง และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยลดหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นใช้งาน: การทำความเข้าใจกับโค้ดที่ไม่คุ้นเคย
การทำงานของ Amazon Q Developer
มันทำงานเป็น ปลั๊กอินโดยตรงภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการของนักพัฒนา (IDE) เช่น VS Code หรือเครื่องมือของ JetBrains ซึ่งหมายความว่าความช่วยเหลือจะพร้อมใช้งานทันทีตรงจุดที่พวกเขาเขียนโค้ด โดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบทหรือค้นหาจากที่อื่น
มันดำเนินการในสองวิธีหลัก:
- ประการแรก อินเทอร์เฟซแชทช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติได้
- ประการที่สอง มันให้คำแนะนำแบบอินไลน์ โดยจะเติมโค้ดให้อัตโนมัติขณะที่ผู้ใช้พิมพ์ตามรูปแบบที่มันได้เรียนรู้จากฐานโค้ดของคุณ
ทำไมต้องใช้ Amazon Q สำหรับการปฐมนิเทศนักพัฒนา?
สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังสำหรับการเริ่มต้นใช้งานคือมันไม่ใช่แชทบอททั่วไป คุณสามารถเชื่อมต่อมันกับแหล่งความรู้ส่วนตัวของบริษัทคุณได้
- ที่เก็บโค้ด: มันเรียนรู้จากโค้ดจริงของคุณใน GitHub, GitLab หรือ Bitbucket
- เอกสาร: มันดึงบริบทจากวิกิของคุณใน Confluence หรือ SharePoint
- ระบบติดตามปัญหา: เข้าใจประวัติโครงการจาก Jira หรือ GitHub Issues
โดยการจัดทำดัชนีข้อมูลภายในของคุณ Amazon Q จะให้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงกับระบบของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำที่คลุมเครือจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
👀 คุณรู้หรือไม่? Amazon Q ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ พนักงานใหม่สามารถใช้มันเพื่อ:
- เข้าใจคุณลักษณะที่มีอยู่
- ขอความช่วยเหลือในการเขียนใหม่
- แก้ไขปัญหา
- สร้างการทดสอบหน่วย หรือแม้กระทั่ง
- อัปเกรดส่วนที่เป็นระบบเก่าของแอปพลิเคชัน
พวกเขาสามารถเริ่มมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันแรก แทนที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์เพียงเพื่อพยายามหาทิศทางของตนเอง
ทำไมการรับสมัครนักพัฒนาใหม่ใช้เวลานานเกินไป
ความหงุดหงิดจากกระบวนการรับพนักงานนักพัฒนาใหม่ที่ใช้เวลานานไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกของพนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นภาระต่อทีมวิศวกรรมทั้งหมดอีกด้วย
💰 ลองนึกภาพนี้: แม้แต่การปรับตัวของนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ 2 เดือนก็ยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง
เมื่อต้นทุนเต็มรูปแบบอยู่ที่ประมาณ 150,000 ดอลลาร์ต่อปี พนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเพียง 50% ในช่วงสองเดือนแรก จะทำให้องค์กรสูญเสียรายได้ประมาณ 12,500 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียต่อปีหากเกิดกับพนักงานใหม่สิบสองคน รวมเป็นเงินกว่าหกหลักต่อปีสำหรับทีมวิศวกรรม
การชะลอตัวในการรับนักพัฒนาใหม่เกิดจากการติดขัดที่พบบ่อยซึ่งสะสมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป:
- การกระจายเอกสาร: ข้อมูลสำคัญกระจัดกระจาย: แผนผังสถาปัตยกรรมอยู่ในวิกิ Confluence, คู่มือ API อยู่ในเอกสาร Notion, คำแนะนำการตั้งค่าอยู่ในไฟล์ README และการตัดสินใจที่สำคัญถูกฝังอยู่ในกระทู้ Slack เก่า ไม่มีแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ ทำให้พนักงานใหม่ต้องใช้เวลาสัปดาห์แรกไปกับการค้นหาข้อมูลที่ยุ่งยากและน่าหงุดหงิด
- ความรู้ประจำกลุ่ม: บริบทที่สำคัญที่สุด—ความรู้ประจำกลุ่มหรือ เหตุผล เบื้องหลังโค้ด—มักไม่ได้ถูกบันทึกไว้เลย มันอยู่ในหัวของวิศวกรที่มีประสบการณ์มากที่สุดของคุณ เมื่อพวกเขาไม่อยู่ ลาพักร้อน หรือในที่สุดก็ออกจากบริษัท ความรู้นั้นจะสูญหายไป และทุกคนใหม่ต้องค้นพบมันด้วยตัวเองอย่างยากลำบาก
- ความยุ่งยากในการตั้งค่าสภาพแวดล้อม: การตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาในเครื่องให้ใช้งานได้อาจกลายเป็นงานที่ใช้เวลาหลายวัน Microsoft พบว่าการกำหนดค่าเป็นโค้ดสามารถลดเวลาการตั้งค่าเครื่องทำงานจาก 3-5 วันเหลือเพียงไม่กี่นาที แต่หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นักพัฒนาใหม่ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาการติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็น การเข้าถึงรีโพสิตอรีที่ถูกต้อง และการนำทางผ่าน CI/CD pipeline
- ความซับซ้อนของโค้ดเบส: แอปพลิเคชันสมัยใหม่แทบจะไม่มีความเรียบง่าย นักพัฒนาใหม่ ๆ อาจต้องเผชิญกับโมโนเรโปขนาดใหญ่หรือเครือข่ายไมโครเซอร์วิสที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง หากไม่มีแผนที่หรือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกท่วมท้นและไม่สามารถจัดการได้
วิธีที่ Amazon Q Developer ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนา
นักพัฒนาใหม่มักติดอยู่ใน "วงจรการค้นพบ" — พวกเขาไม่รู้มากพอที่จะถามคำถามที่ถูกต้องได้ ผู้ช่วย AI อย่าง Amazon Q ช่วยทำลายวงจรนี้โดยทำให้ ความรู้เชิงสถาบัน ของทีมคุณค้นหาได้ทันที และเพียงแค่นั้น พวกเขาก็เปลี่ยนการค้นพบที่น่าหงุดหงิดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ให้กลายเป็นเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพเพียงไม่กี่นาที
อย่างไร? ผ่านความสามารถหลักสามประการนี้:
คำตอบทันทีสำหรับคำถามทางเทคนิค
สมมติว่านักพัฒนาใหม่ของคุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปของคุณ วิธีเดิมคือพวกเขาต้องโพสต์คำถามในช่องสาธารณะของ Slack และหวังว่าจะมีคนที่เหมาะสมเห็น... หรือพยายามหานักพัฒนาอาวุโสที่ไม่ได้อยู่ในประชุม พวกเขาอาจต้องรอคำตอบง่ายๆ เป็นชั่วโมง
ด้วย อินเทอร์เฟซแชทของ Amazon Q พวกเขาสามารถถามได้ตรงๆ ว่า "กระบวนการยืนยันตัวตนของเราทำงานอย่างไร?" เป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เนื่องจากเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลและวิกิของคุณ ระบบจึงสามารถสังเคราะห์คำอธิบายที่ชัดเจนโดยอ้างอิงจากโค้ดและเอกสารประกอบจริงของคุณ
ดังนั้น Amazon Q จึงเร่ง กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับนักพัฒนา โดยให้นักพัฒนาสามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองและขจัดอุปสรรคได้ทันที
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ClickUp!
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือโค้ด AI
คำแนะนำโค้ดและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของการเข้าร่วมทีมใหม่คือการเรียนรู้รูปแบบและสไตล์การเขียนโค้ดท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสไตล์
Amazon Q ให้บริการการเติมโค้ดแบบอินไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนแบบเรียลไทม์
- การจดจำรูปแบบ: มันเรียนรู้กฎเกณฑ์ของทีมคุณ ทำให้คำแนะนำของมันช่วยแนะนำพนักงานใหม่ให้เขียนโค้ดที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับทีมได้อย่างลงตัว
- คำอธิบายโค้ด: นักพัฒนาสามารถไฮไลต์บล็อกของโค้ดที่ไม่คุ้นเคยและขอให้ Amazon Q อธิบายว่ามันทำงานอย่างไร
- การสร้างการทดสอบ: นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการทดสอบหน่วยสำหรับโค้ดชิ้นหนึ่งได้ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาใหม่เข้าใจพฤติกรรมที่คาดหวังของโค้ดและสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการทดสอบที่มีคุณค่าได้ทันที
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: DTCC ยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินรายงานว่ามีการลดข้อบกพร่องของโค้ดลง 30%หลังจากนำ Amazon Q Developer มาใช้ ช่วยให้ผู้พัฒนาเขียนโค้ดได้ดีขึ้นตั้งแต่ภารกิจแรกของพวกเขา
การเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดโค้ดโดยอัตโนมัติ
นักพัฒนาใหม่มักจะถูกโยนเข้าไปในสถานการณ์ที่ท้าทายทันที—ได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนเก่าของแอปพลิเคชันที่มีประวัติยาวนานหลายปี พวกเขาอาจต้องทำงานกับเวอร์ชันเก่าของภาษาหรือเฟรมเวิร์กที่ล้าสมัยซึ่งไม่เคยใช้มาก่อน
ก่อนที่พวกเขาจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยได้ พวกเขาต้องเข้าใจก่อนว่า ทำไม โค้ดถึงมีลักษณะเช่นนั้น การเรียนรู้ในขั้นต้นนี้อาจทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้
Amazon Q Developer สามารถช่วยได้ แม้ว่าจะไม่สามารถทำการอัปเกรดขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สามารถ สร้างโค้ดที่อัปเดต แนะนำการปรับโครงสร้าง และระบุรูปแบบที่ล้าสมัย แทนที่จะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของไวยากรณ์หรือปัญหาการพึ่งพาที่ไม่คาดคิด พนักงานใหม่สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: ตรรกะทางธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง
มันมีประโยชน์สำหรับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ เช่นกัน นักพัฒนาสามารถขอให้ Amazon Q ปรับโครงสร้างฟังก์ชันที่ซับซ้อน เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นการสแกน ความปลอดภัยในตัวสามารถระบุช่องโหว่ในโค้ดและแนะนำการแก้ไข ป้องกันไม่ให้พนักงานใหม่เผลอนำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเข้ามา
นักพัฒนาใหม่ไม่จำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังรอบๆ โค้ดเก่า และความรู้สึกของแรงผลักดันในช่วงแรกนั้นสร้างความแตกต่างอย่างมากในความเร็วที่พวกเขาจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างแท้จริง
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Claude AI สำหรับการเขียนโค้ด
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการตั้งค่า Amazon Q Developer
ก่อนที่คุณจะนำ Amazon Q ไปใช้กับทีมของคุณ การเตรียมพื้นฐานบางอย่างไว้ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไร แค่คิดว่าเป็น เช็กลิสต์ก่อนเช็กลิสต์ ก็พอ:
- บัญชี AWS: คุณจำเป็นต้องมีบัญชี AWS ที่ใช้งานอยู่พร้อมสิทธิ์ในการเปิดใช้งานและกำหนดค่าบริการ Amazon Q
- การกำหนดค่าการจัดการตัวตนและการเข้าถึง (IAM): สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย
- การตั้งค่าผู้ให้บริการระบุตัวตน: สำหรับการใช้งานเป็นทีม คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าโซลูชันการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) Amazon Q สามารถทำงานร่วมกับ IAM Identity Center ซึ่งรองรับผู้ให้บริการระบุตัวตนภายนอกผ่าน SAML หรือ OIDC
- การเข้าถึงแหล่งข้อมูล: คุณต้องตัดสินใจว่าแหล่งความรู้ ใดบ้างที่คุณต้องการให้ Amazon Q เรียนรู้
- ข้อควรพิจารณาด้านเครือข่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IDE ของนักพัฒนาสามารถสื่อสารกับจุดสิ้นสุดของ AWS ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับทีมส่วนใหญ่ ระดับ Amazon Q Developer Pro เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานในวงกว้าง ระดับนี้มอบการควบคุมด้านการบริหาร การตั้งค่าองค์กร และขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกในทีมทั้งหมด
วิธีตั้งค่า Amazon Q Developer สำหรับทีมของคุณ
เมื่อข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มใช้งาน Amazon Q Developer การตั้งค่าเองไม่ได้ซับซ้อน แต่จะช่วยให้ง่ายขึ้นหากแบ่งออกเป็นขั้นตอน ๆ โดยภาพรวมแล้ว มีสามส่วนหลัก ได้แก่ การติดตั้งส่วนขยาย IDE การกำหนดค่าการยืนยันตัวตนสำหรับทีมของคุณ และการตรวจสอบว่านักพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างราบรื่นในงานประจำวัน
การเปิดตัวขั้นพื้นฐานสามารถทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่มีสิทธิ์การเข้าถึงซับซ้อน ควรเผื่อเวลาเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบและปรับแต่งการเข้าถึงให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งส่วนขยาย Amazon Q Developer
การติดตั้งจะเกิดขึ้นในเครื่องของทีมพัฒนาแต่ละคน Amazon Q ถูกจัดส่งในรูปแบบของส่วนขยายสำหรับ IDE ที่ได้รับความนิยม ดังนั้นกระบวนการติดตั้งจึงตรงไปตรงมา
- ผู้ใช้ VS Code สามารถค้นหาส่วนขยายได้โดยค้นหาคำว่า "Amazon Q" ใน Visual Studio Marketplace แล้วคลิกติดตั้ง
- ผู้ใช้ JetBrains IDE (IntelliJ IDEA หรือ PyCharm) สามารถติดตั้งได้จาก JetBrains Marketplace หรือผ่านการตั้งค่าของ IDE ในส่วนของ Plugins
หลังจากการติดตั้ง ผู้พัฒนาจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ พวกเขาสามารถใช้ AWS Builder ID สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หรือสำหรับการตั้งค่าทีม สามารถยืนยันตัวตนผ่าน IAM Identity Center ที่คุณกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้
เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ส่วนขยายจะเพิ่มแผงแชทลงใน IDE โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานคำแนะนำโค้ดแบบอินไลน์ วิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าใช้งานได้หรือไม่ คือพิมพ์ความคิดเห็นที่อธิบายฟังก์ชันและดูว่า Amazon Q เริ่มเสนอคำแนะนำโค้ดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อแหล่งความรู้ของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่เปลี่ยน Amazon Q จากเครื่องมือ AI ทั่วไปให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้าใจโค้ดของคุณโดยเฉพาะ คุณจำเป็นต้องบอกให้มันรู้ว่าควรค้นหาความรู้ของทีมคุณได้จากที่ไหน ซึ่งสามารถทำได้ในคอนโซล Amazon Q ภายใน AWS
คุณจะเห็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตัวเลือกที่พบบ่อยสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของนักพัฒนา ได้แก่:
- ที่เก็บโค้ด: GitHub, GitLab, Bitbucket
- แพลตฟอร์มเอกสาร: Confluence, SharePoint หรือแม้แต่เว็บไซต์ที่มีวิกิภายในองค์กรของคุณ
- ระบบติดตามปัญหา: Jira, GitHub Issues
สำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล คุณจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดค่าความถี่ในการซิงค์ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือกระบวนการจัดทำดัชนีเริ่มต้นอาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฐานโค้ดขนาดใหญ่หรือเว็บไซต์ที่มีเอกสารจำนวนมาก ดังนั้นควรเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้านี้ไว้ด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้ว่า Amazon Q Developer จะถูกออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือตามบริบทจากโค้ดที่นักพัฒนาใช้งานอยู่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน: ระบบไม่ได้ดึงข้อมูลหรือเข้าใจระบบภายในทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณภาพของคำตอบขึ้นอยู่กับบริบทที่มีผ่านสภาพแวดล้อมและสิทธิ์การเข้าถึงของนักพัฒนาเท่านั้น
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดการเข้าถึงและสิทธิ์
เมื่อคุณได้เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการวิธีที่ทีมของคุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านั้น ในคอนโซล AWS คุณจะต้องสร้าง "แอปพลิเคชัน Amazon Q" ซึ่งเป็นตัวบรรจุสำหรับการกำหนดค่าของทีมคุณ
ที่นี่ คุณจะใช้อิมเมจไอเอม ไดเร็กทีฟ เซ็นเตอร์ เพื่อจัดการการตรวจสอบตัวตนของสมาชิกทีม และสร้างกลุ่มเพื่อควบคุมการเข้าถึง
📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่ม "นักพัฒนาฟรอนต์เอนด์" ที่เข้าถึงได้เฉพาะรีโพสิตอรีฟรอนต์เอนด์ และกลุ่ม "นักพัฒนาแบ็กเอนด์" ที่เข้าถึงได้เฉพาะบริการแบ็กเอนด์ การกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำงานนี้ช่วยให้คำแนะนำและคำตอบที่นักพัฒนาแต่ละคนได้รับมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาอย่างสูง
การควบคุมทางการบริหารยังช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดขีดจำกัดการใช้งาน
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์เฉพาะ และ
- เปิดการบันทึกการตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ ให้มีนักพัฒนาบางคนทดสอบการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ถูกต้องได้ และทุกอย่างทำงานตามที่คาดหวังไว้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานนักพัฒนาด้วย Amazon Q
การติดตั้งเครื่องมือใหม่เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะใช้งานได้อย่างยั่งยืน วิธีที่คุณนำมาใช้มีความสำคัญพอๆ กับการตั้งค่าเครื่องมือนั้น เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานของนักพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว คุณต้องให้ความสำคัญกับด้านมนุษย์ของการเปลี่ยนแปลง—นิสัย ความไว้วางใจ และกระบวนการทำงานในแต่ละวัน
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านล่างนี้ได้มาจากความสำเร็จในการเปิดตัวองค์กรและมุ่งเน้นการสร้างแรงผลักดันในระยะเริ่มต้น การได้รับการสนับสนุน และการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นด้วยทีมนำร่อง
แทนที่จะเปิดตัว Amazon Q ให้กับองค์กรวิศวกรรมทั้งหมดของคุณในคราวเดียว ให้เริ่มต้นด้วยทีมนำร่องขนาดเล็กที่มุ่งเน้นเฉพาะจุด อาจเป็นเพียงหนึ่งสควอดหรือนักพัฒนาจำนวนไม่กี่คนจากทีมต่างๆ โปรแกรมนำร่องจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเปิดตัวในระดับใหญ่ที่ราบรื่น
ประโยชน์คืออะไร?
- ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ: คุณสามารถค้นพบและแก้ไขปัญหาการตั้งค่าหรือปัญหาด้านสิทธิ์ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคน
- รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า: ทีมนำร่องสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์มากที่สุดและแหล่งใดที่ยังขาดอยู่
- สร้างผู้นำภายใน: นักพัฒนาในกลุ่มนำร่องจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เผยแพร่ภายในองค์กรของคุณ เรื่องราวความสำเร็จและประสบการณ์ตรงของพวกเขาจะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการโน้มน้าวให้ทีมอื่นๆ นำเครื่องมือนี้ไปใช้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อผลลัพธ์ที่สูงสุด ให้เลือกทีมที่กำลังจะมีพนักงานใหม่เข้าร่วมในเร็วๆ นี้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถวัดผลกระทบของเครื่องมือต่อประสบการณ์การปฐมนิเทศของพวกเขาได้โดยตรง และรวบรวมคำรับรองที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน
ดังนั้น คุณจะอธิบายการลงทุนในเครื่องมืออย่าง Amazon Q อย่างไร?
แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องสามารถวัดผลกระทบของมันได้ และก่อนที่คุณจะพูดออกมา เป้าหมายที่คลุมเครือเช่น "การเริ่มต้นงานที่เร็วขึ้น" นั้นไม่เพียงพอ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าต่อทั้งทีมของคุณและผู้นำ
พิจารณาติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่อไปนี้:
|เมตริก
|สิ่งที่วัด
|เวลาที่ใช้ในการคอมมิตครั้งแรก
|ระยะเวลาที่นักพัฒนาใหม่ใช้ในการส่งโค้ดที่มีคุณค่าครั้งแรก
|คำถามสำหรับเพื่อนร่วมทีม
|การลดจำนวนคำถามที่ถูกถามในช่องทางสาธารณะของ Slack หรือข้อความโดยตรงถึงนักพัฒนาอาวุโส
|ความมั่นใจที่รายงานด้วยตนเอง
|แบบสำรวจง่าย ๆ ขอให้พนักงานใหม่ประเมินความมั่นใจและความพร้อมหลังจากสัปดาห์แรกหรือเดือนแรก
|การใช้งาน Amazon Q
|ปริมาณของคำถามและแหล่งความรู้ที่เชื่อมต่อกันซึ่งถูกเข้าถึงบ่อยที่สุด
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัวชี้วัดเหล่านี้ ก่อน คุณจะเริ่มโครงการนำร่อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลก่อนและหลังที่ชัดเจนและน่าเชื่อ ซึ่งพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุช่องว่างในแหล่งความรู้ของคุณได้อีกด้วย
สร้างแรงผลักดันผ่านความสำเร็จที่รวดเร็ว
เครื่องมือถูกนำมาใช้จริงได้อย่างไร? ไม่ใช่เพราะมีคนบอกว่าควรทำ—แต่เพราะมีคนเห็นว่ามัน ได้ผล
- หากพนักงานใหม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะต้องรอคำตอบครึ่งวัน นั่นคือความสำเร็จ
- หาก Amazon Q ตอบคำถามที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาเอกสารและ PR เก่า นั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่ง
- และถ้ามีใครส่งการแก้ไขครั้งแรกเร็วกว่าที่คาดไว้? แน่นอนว่าควรสังเกต!
ส่งเสริมให้ทีมนำร่องของคุณแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการค้นพบหรือ "อ๋อ" เหล่านี้ พูดคุยเกี่ยวกับมัน มอบเวทีให้พวกเขาได้เป็นจุดสนใจ
ช่องแชท ClickUpที่เรียบง่ายมักเพียงพอแล้ว—เป็นสถานที่สำหรับเคล็ดลับสั้น ๆ เรื่องราว "สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน" หรือคำถามที่กระตุ้นการใช้งานที่ดีขึ้น เป็นเพียงหลักฐานที่เปิดเผยว่าเครื่องมือนี้กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่
เพราะหากวิศวกรอาวุโสที่ช่างสงสัยเห็นเพื่อนร่วมทีมใหม่แก้ปัญหาที่พวกเขาเคยพยายามแก้ไขมาก่อน ความอยากรู้อยากเห็นก็จะเกิดขึ้น และเมื่อความอยากรู้อยากเห็นปรากฏขึ้น การยอมรับมักจะตามมาไม่ไกล
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฐมนิเทศนักพัฒนาควบคู่กับ Amazon Q อย่างไร
แม้ว่า Amazon Q จะยอดเยี่ยมในการช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์นำทางผ่านความซับซ้อนทางเทคนิคของโค้ดเบส แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของการเริ่มต้นใช้งานได้ นักพัฒนาใหม่ยังต้องการแผนงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องทำ ภายในเวลาที่กำหนด และต้องพบกับใครบ้าง
Amazon Q ตอบคำถามว่า "โค้ดนี้ทำงานอย่างไร?" แต่ไม่ได้ตอบคำถามว่า "ฉันควรทำอะไรตอนนี้?" นั่นคือจุดที่ClickUpกลายเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุด 🛠️
ร่วมกัน พวกเขาครอบคลุมทั้งสองด้านของการเริ่มต้นงาน: บริบทและการประสานงาน
จากก้าวที่กระจัดกระจาย สู่เส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้า
กระบวนการรับสมัครนักพัฒนาใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจให้ยุ่งเหยิง แต่กลับกลายเป็นเช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไป รายการตรวจสอบอยู่ในเอกสารเดียว การขอเข้าถึงเกิดขึ้นใน Slack บันทึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมก็อยู่ที่อื่นอีกที่หนึ่ง พนักงานใหม่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ในขณะที่ผู้จัดการพยายามติดตามความคืบหน้าจากข้างสนาม
ClickUp นำโครงสร้างมาสู่ความยุ่งเหยิงในการทำงานของคุณ
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนการปฐมนิเทศให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ ตั้งแต่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมไปจนถึงการตรวจสอบโค้ดครั้งแรก วางไว้ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องเดา ไม่ต้องมีช่วงเวลา "ฉันทำอันนี้ไปแล้วหรือยัง?"
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยเพิ่มบริบทที่ขาดหายไปซึ่งมักอยู่ในความคิดของคน เช่น ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย การเข้าถึงรีโพสิตอรีที่ได้รับอนุญาต และการแนะนำตัวที่เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นประเภทที่ทำให้การปฐมนิเทศสะดุดเมื่อพลาดไป
ทำให้ความรู้สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ใช่แค่บันทึกไว้
เอกสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปลดบล็อกนักพัฒนาได้—เอกสารที่เข้าถึงได้ต่างหากที่ทำได้
ClickUp Docsมอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน ภาพรวมด้านสถาปัตยกรรม และกฎเกณฑ์ของทีม แต่ความแตกต่างที่แท้จริงคือวิธีที่ Docs เชื่อมโยงกับการทำงาน นักพัฒนาใหม่สามารถอ่านเกี่ยวกับกระบวนการและกระโดดไปยังงานใน ClickUp ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทันที ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
และเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง (เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ) การอัปเดตจะยังคงเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานแทนที่จะล้าสมัย
ต้องการคำแนะนำในการสร้างเอกสารทางเทคนิคเพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทราบข้อมูลล่าสุดอยู่หรือไม่? วิดีโอนี้จะเป็นคู่มือของคุณ:
ให้ AI จัดการงานที่ซ้ำซากแทนคุณ
เช่นเดียวกับ Amazon Q,ClickUp Brain ผู้ช่วยในตัวที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp สามารถทำงานหนักมากมายเพื่อทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายและราบรื่นสำหรับทุกคน
- พนักงานใหม่สงสัยว่าจะหาอะไรได้ที่ไหน? Brain สามารถค้นหาให้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ
- ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายการปฐมนิเทศระดับสูงให้กลายเป็นงานย่อยที่ชัดเจนหรือไม่? Brain สามารถร่างงานเหล่านั้นให้ได้
- ต้องการสรุปความคืบหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลอัปเดตใช่ไหม? Brain มีให้คุณ
แทนที่ผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นกาวมนุษย์—ตอบคำถามเดิม ๆ ตรวจสอบสถานะเดิม ๆ—ClickUp Brain ช่วยให้ผู้เข้าร่วมใหม่และพนักงานใหม่สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองในบริบทที่เหมาะสม
เพิ่มClickUp Super Agentsเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ แล้วกระบวนการปฐมนิเทศจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติ เพียงกำหนดวันเริ่มต้น งานต่าง ๆ จะถูกมอบหมายให้โดยอัตโนมัติ ผู้ให้คำปรึกษาจะได้รับแจ้งเตือน ข้อความต้อนรับจะถูกส่งออกไปโดยทันที ทุกคนไม่ต้องจดจำขั้นตอนใด ๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
ค้นหาว่า Super Agents จัดการงานให้คุณอย่างไรด้วยพลังพิเศษจาก AI ของพวกเขา รับชมวิดีโอนี้เลย!
การมองเห็นโดยไม่ต้องควบคุมอย่างละเอียด
สำหรับผู้จัดการ การเริ่มต้นงานมักรู้สึกเหมือนกล่องดำ
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหรือไม่? มีใครติดขัดอะไรหรือเปล่า? เรากำลังจะพลาดอะไรสำคัญหรือเปล่า?
แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฐมนิเทศทั่วทั้งทีม ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าใครกำลังปรับตัวได้ดีและใครอาจต้องการความช่วยเหลือ คุณยังสามารถตั้งค่า AI Cards เพื่อสรุประยะเวลาที่พนักงานใหม่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายสำคัญ เช่น การคอมมิตครั้งแรกได้อีกด้วย
แม่แบบสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ClickUp มาพร้อมกับห้องสมุดเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณข้ามความยุ่งยากในการเริ่มต้นจากหน้าเปล่าและสร้างความสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรก เลือกจากเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน:
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
เข้าถึงรายการงานสำเร็จรูปแบบทีละขั้นตอนสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตั้งค่าบัญชี เข้าถึงเครื่องมือ ทบทวนเอกสาร เป้าหมายสัปดาห์แรก... ทุกงานจะมีผู้รับผิดชอบและกำหนดส่งที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจนในตัว
เนื่องจากเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยรายการตรวจสอบ จึงสามารถทำซ้ำได้ง่ายสำหรับนักพัฒนาใหม่ทุกคน ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้ปรับแต่งงานตามบทบาทหรือทีมได้
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
หากการปฐมนิเทศของคุณใช้เวลาหลายสัปดาห์ (หรือหลายเดือน) เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น ไทม์ไลน์ ความคืบหน้า และขั้นตอนการปฐมนิเทศ พร้อมช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับติดตามพี่เลี้ยง แผนก วันที่เริ่มต้น และสถานะการเสร็จสิ้น
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการมองเห็นความคืบหน้าของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่พร้อมกันหลายคน
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานระยะไกลด้วย ClickUp
ออกแบบมาสำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ห่างไกล, เทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่การแทนที่การสนทนาในทางเดินด้วยความชัดเจน. มันผสานรวมงานที่จัดลำดับไว้อย่างชัดเจน, การตรวจสอบแบบไม่พร้อมกัน, และเอกสารที่รวบรวมไว้ในที่เดียวเพื่อให้พนักงานใหม่ที่ทำงานทางไกลทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังต่อไป.
ผลลัพธ์: การแจ้งเตือนใน Slack ลดลง ความไม่แน่นอนลดลง และประสบการณ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้น—ไม่ว่าใครจะเข้าร่วมจากที่ใดก็ตาม
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: แต่ละเทมเพลตให้พื้นฐานที่ใช้งานได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติ, ClickUp Brain, และเวิร์กโฟลว์เฉพาะทีมได้เมื่อการฝึกอบรมมีความก้าวหน้า
เปลี่ยนการปฐมนิเทศนักพัฒนาให้เป็นระบบ ไม่ใช่การเร่งรีบ
Amazon Q ช่วยให้ผู้พัฒนาทำงานได้เร็วขึ้นภายในโค้ดเบส ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างรอบๆ โค้ดนั้น—งาน ความรู้ คน และความก้าวหน้า—ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่แพ้กัน
ร่วมกัน พวกเขาเปลี่ยนการเริ่มต้นใช้งานจากประสบการณ์ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบ ที่ซึ่งนักพัฒนาใหม่ใช้เวลาน้อยลงในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการทำงานที่มีความหมาย
อยากเห็นด้วยตาของคุณเองหรือไม่?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การตั้งค่าเริ่มต้นของ Amazon Q สามารถทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ระยะเวลาที่เครื่องมือใช้ในการจัดทำดัชนีแหล่งความรู้ของคุณอย่างสมบูรณ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของคลังข้อมูลของคุณ นักพัฒนาสามารถเริ่มใช้ฟีเจอร์แชทและคำแนะนำโค้ดได้ทันทีหลังจากติดตั้งส่วนขยาย IDE แล้ว
Amazon Q รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายและเป็นที่นิยม รวมถึง Python, Java, JavaScript, TypeScript และ C# ความลึกของการสนับสนุนและคุณภาพของคำแนะนำจะดีที่สุดสำหรับภาษาที่ใช้บ่อยในสภาพแวดล้อม AWS
คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp Docs ของคุณเป็นแหล่งความรู้สำหรับ Amazon Q ซึ่งช่วยให้สามารถรวมเอกสารกระบวนการทำงานและบริบทของโครงการของทีมคุณไว้ในคำตอบได้ ซึ่งสร้างกระบวนการทำงานที่การจัดการงานและการช่วยเหลือทางโค้ดทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน
แพ็กเกจฟรีถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาบุคคลทั่วไป และมีคุณสมบัติพื้นฐานให้บริการ สำหรับการรับสมาชิกทีมเข้าสู่ระบบ แพ็กเกจโปรมักจำเป็น เนื่องจากมีคุณสมบัติการจัดการที่จำเป็น เช่น การควบคุมองค์กร, ขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น, และความสามารถในการปรับแต่งแหล่งความรู้สำหรับทีมต่าง ๆ