วิธีรับนักพัฒนาเข้าร่วมทีมได้เร็วขึ้นด้วย Amazon Q AI

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
6 กุมภาพันธ์ 2569

การรับนักพัฒนาใหม่เข้าร่วมทีมใช้เวลานานกว่าที่ทีมส่วนใหญ่คาดไว้

👉🏼44% ขององค์กรระบุว่าต้องใช้เวลามากกว่าสองเดือนสำหรับนักพัฒนาใหม่ที่จะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คิดว่าเป็นปัญหาเรื่องความสามารถ? ไม่จริงหรอก มันเป็นปัญหาเรื่องช่องว่างของความรู้ต่างหาก

ในวันแรก วิศวกรใหม่ต้องเผชิญกับฐานโค้ดขนาดใหญ่ เอกสารที่กระจัดกระจาย และการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นหลายปีโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วม

ผลลัพธ์คืออะไร? พวกเขาใช้เวลาไปกับการค้นหา, ถามคนอื่น, หรือรอคำตอบจากวิศวกรอาวุโสมากเกินไป (และไม่มีเวลาเพียงพอในการส่งโค้ดจริงๆ)

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้ Amazon Q Developer ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของ AWS และลดความยุ่งยากในช่วงเริ่มต้นด้วยการทำให้โค้ดเบสและบริบททางเทคนิคของคุณเข้าใจง่ายขึ้น คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานร่วมกับระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างของClickUp เพื่อสร้างระบบการแนะนำการใช้งานที่สมบูรณ์

ให้ผู้พัฒนาของคุณมีส่วนร่วมในการเขียนโค้ดได้ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์! 🤩

Amazon Q Developer คืออะไร?

Amazon Q Developer คือ ผู้ช่วย AI จาก AWS ที่ออกแบบมาเพื่อ ช่วยนักพัฒนาเข้าใจ สร้าง และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยลดหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นใช้งาน: การทำความเข้าใจกับโค้ดที่ไม่คุ้นเคย

aws: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นสำหรับนักพัฒนาบนบอร์ดโดยใช้ Amazon Q
ผ่านทางAWS

การทำงานของ Amazon Q Developer

มันทำงานเป็น ปลั๊กอินโดยตรงภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการของนักพัฒนา (IDE) เช่น VS Code หรือเครื่องมือของ JetBrains ซึ่งหมายความว่าความช่วยเหลือจะพร้อมใช้งานทันทีตรงจุดที่พวกเขาเขียนโค้ด โดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบทหรือค้นหาจากที่อื่น

มันดำเนินการในสองวิธีหลัก:

  1. ประการแรก อินเทอร์เฟซแชทช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติได้
  2. ประการที่สอง มันให้คำแนะนำแบบอินไลน์ โดยจะเติมโค้ดให้อัตโนมัติขณะที่ผู้ใช้พิมพ์ตามรูปแบบที่มันได้เรียนรู้จากฐานโค้ดของคุณ

ทำไมต้องใช้ Amazon Q สำหรับการปฐมนิเทศนักพัฒนา?

สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังสำหรับการเริ่มต้นใช้งานคือมันไม่ใช่แชทบอททั่วไป คุณสามารถเชื่อมต่อมันกับแหล่งความรู้ส่วนตัวของบริษัทคุณได้

  • ที่เก็บโค้ด: มันเรียนรู้จากโค้ดจริงของคุณใน GitHub, GitLab หรือ Bitbucket
  • เอกสาร: มันดึงบริบทจากวิกิของคุณใน Confluence หรือ SharePoint
  • ระบบติดตามปัญหา: เข้าใจประวัติโครงการจาก Jira หรือ GitHub Issues

โดยการจัดทำดัชนีข้อมูลภายในของคุณ Amazon Q จะให้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงกับระบบของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำที่คลุมเครือจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะ

👀 คุณรู้หรือไม่? Amazon Q ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ พนักงานใหม่สามารถใช้มันเพื่อ:

  • เข้าใจคุณลักษณะที่มีอยู่
  • ขอความช่วยเหลือในการเขียนใหม่
  • แก้ไขปัญหา
  • สร้างการทดสอบหน่วย หรือแม้กระทั่ง
  • อัปเกรดส่วนที่เป็นระบบเก่าของแอปพลิเคชัน

พวกเขาสามารถเริ่มมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันแรก แทนที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์เพียงเพื่อพยายามหาทิศทางของตนเอง

ทำไมการรับสมัครนักพัฒนาใหม่ใช้เวลานานเกินไป

ความหงุดหงิดจากกระบวนการรับพนักงานนักพัฒนาใหม่ที่ใช้เวลานานไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกของพนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นภาระต่อทีมวิศวกรรมทั้งหมดอีกด้วย

💰 ลองนึกภาพนี้: แม้แต่การปรับตัวของนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ 2 เดือนก็ยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง

เมื่อต้นทุนเต็มรูปแบบอยู่ที่ประมาณ 150,000 ดอลลาร์ต่อปี พนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเพียง 50% ในช่วงสองเดือนแรก จะทำให้องค์กรสูญเสียรายได้ประมาณ 12,500 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียต่อปีหากเกิดกับพนักงานใหม่สิบสองคน รวมเป็นเงินกว่าหกหลักต่อปีสำหรับทีมวิศวกรรม

การชะลอตัวในการรับนักพัฒนาใหม่เกิดจากการติดขัดที่พบบ่อยซึ่งสะสมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป:

  • การกระจายเอกสาร: ข้อมูลสำคัญกระจัดกระจาย: แผนผังสถาปัตยกรรมอยู่ในวิกิ Confluence, คู่มือ API อยู่ในเอกสาร Notion, คำแนะนำการตั้งค่าอยู่ในไฟล์ README และการตัดสินใจที่สำคัญถูกฝังอยู่ในกระทู้ Slack เก่า ไม่มีแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ ทำให้พนักงานใหม่ต้องใช้เวลาสัปดาห์แรกไปกับการค้นหาข้อมูลที่ยุ่งยากและน่าหงุดหงิด
  • ความรู้ประจำกลุ่ม: บริบทที่สำคัญที่สุดความรู้ประจำกลุ่มหรือ เหตุผล เบื้องหลังโค้ด—มักไม่ได้ถูกบันทึกไว้เลย มันอยู่ในหัวของวิศวกรที่มีประสบการณ์มากที่สุดของคุณ เมื่อพวกเขาไม่อยู่ ลาพักร้อน หรือในที่สุดก็ออกจากบริษัท ความรู้นั้นจะสูญหายไป และทุกคนใหม่ต้องค้นพบมันด้วยตัวเองอย่างยากลำบาก
  • ความยุ่งยากในการตั้งค่าสภาพแวดล้อม: การตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาในเครื่องให้ใช้งานได้อาจกลายเป็นงานที่ใช้เวลาหลายวัน Microsoft พบว่าการกำหนดค่าเป็นโค้ดสามารถลดเวลาการตั้งค่าเครื่องทำงานจาก 3-5 วันเหลือเพียงไม่กี่นาที แต่หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นักพัฒนาใหม่ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาการติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็น การเข้าถึงรีโพสิตอรีที่ถูกต้อง และการนำทางผ่าน CI/CD pipeline
  • ความซับซ้อนของโค้ดเบส: แอปพลิเคชันสมัยใหม่แทบจะไม่มีความเรียบง่าย นักพัฒนาใหม่ ๆ อาจต้องเผชิญกับโมโนเรโปขนาดใหญ่หรือเครือข่ายไมโครเซอร์วิสที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง หากไม่มีแผนที่หรือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกท่วมท้นและไม่สามารถจัดการได้

วิธีที่ Amazon Q Developer ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนา

นักพัฒนาใหม่มักติดอยู่ใน "วงจรการค้นพบ" — พวกเขาไม่รู้มากพอที่จะถามคำถามที่ถูกต้องได้ ผู้ช่วย AI อย่าง Amazon Q ช่วยทำลายวงจรนี้โดยทำให้ ความรู้เชิงสถาบัน ของทีมคุณค้นหาได้ทันที และเพียงแค่นั้น พวกเขาก็เปลี่ยนการค้นพบที่น่าหงุดหงิดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ให้กลายเป็นเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพเพียงไม่กี่นาที

อย่างไร? ผ่านความสามารถหลักสามประการนี้:

คำตอบทันทีสำหรับคำถามทางเทคนิค

สมมติว่านักพัฒนาใหม่ของคุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปของคุณ วิธีเดิมคือพวกเขาต้องโพสต์คำถามในช่องสาธารณะของ Slack และหวังว่าจะมีคนที่เหมาะสมเห็น... หรือพยายามหานักพัฒนาอาวุโสที่ไม่ได้อยู่ในประชุม พวกเขาอาจต้องรอคำตอบง่ายๆ เป็นชั่วโมง

ด้วย อินเทอร์เฟซแชทของ Amazon Q พวกเขาสามารถถามได้ตรงๆ ว่า "กระบวนการยืนยันตัวตนของเราทำงานอย่างไร?" เป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เนื่องจากเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลและวิกิของคุณ ระบบจึงสามารถสังเคราะห์คำอธิบายที่ชัดเจนโดยอ้างอิงจากโค้ดและเอกสารประกอบจริงของคุณ

ดังนั้น Amazon Q จึงเร่ง กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับนักพัฒนา โดยให้นักพัฒนาสามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองและขจัดอุปสรรคได้ทันที

📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱

หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ClickUp!

คำแนะนำโค้ดและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของการเข้าร่วมทีมใหม่คือการเรียนรู้รูปแบบและสไตล์การเขียนโค้ดท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสไตล์

Amazon Q ให้บริการการเติมโค้ดแบบอินไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนแบบเรียลไทม์

  • การจดจำรูปแบบ: มันเรียนรู้กฎเกณฑ์ของทีมคุณ ทำให้คำแนะนำของมันช่วยแนะนำพนักงานใหม่ให้เขียนโค้ดที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับทีมได้อย่างลงตัว
  • คำอธิบายโค้ด: นักพัฒนาสามารถไฮไลต์บล็อกของโค้ดที่ไม่คุ้นเคยและขอให้ Amazon Q อธิบายว่ามันทำงานอย่างไร
aws: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นสำหรับนักพัฒนาภายในองค์กรด้วย amazon q
ผ่านทางAWS
  • การสร้างการทดสอบ: นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการทดสอบหน่วยสำหรับโค้ดชิ้นหนึ่งได้ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาใหม่เข้าใจพฤติกรรมที่คาดหวังของโค้ดและสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการทดสอบที่มีคุณค่าได้ทันที

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: DTCC ยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินรายงานว่ามีการลดข้อบกพร่องของโค้ดลง 30%หลังจากนำ Amazon Q Developer มาใช้ ช่วยให้ผู้พัฒนาเขียนโค้ดได้ดีขึ้นตั้งแต่ภารกิจแรกของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดโค้ดโดยอัตโนมัติ

นักพัฒนาใหม่มักจะถูกโยนเข้าไปในสถานการณ์ที่ท้าทายทันที—ได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนเก่าของแอปพลิเคชันที่มีประวัติยาวนานหลายปี พวกเขาอาจต้องทำงานกับเวอร์ชันเก่าของภาษาหรือเฟรมเวิร์กที่ล้าสมัยซึ่งไม่เคยใช้มาก่อน

ก่อนที่พวกเขาจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยได้ พวกเขาต้องเข้าใจก่อนว่า ทำไม โค้ดถึงมีลักษณะเช่นนั้น การเรียนรู้ในขั้นต้นนี้อาจทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้

Amazon Q Developer สามารถช่วยได้ แม้ว่าจะไม่สามารถทำการอัปเกรดขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สามารถ สร้างโค้ดที่อัปเดต แนะนำการปรับโครงสร้าง และระบุรูปแบบที่ล้าสมัย แทนที่จะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของไวยากรณ์หรือปัญหาการพึ่งพาที่ไม่คาดคิด พนักงานใหม่สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: ตรรกะทางธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง

มันมีประโยชน์สำหรับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ เช่นกัน นักพัฒนาสามารถขอให้ Amazon Q ปรับโครงสร้างฟังก์ชันที่ซับซ้อน เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นการสแกน ความปลอดภัยในตัวสามารถระบุช่องโหว่ในโค้ดและแนะนำการแก้ไข ป้องกันไม่ให้พนักงานใหม่เผลอนำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเข้ามา

นักพัฒนาใหม่ไม่จำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังรอบๆ โค้ดเก่า และความรู้สึกของแรงผลักดันในช่วงแรกนั้นสร้างความแตกต่างอย่างมากในความเร็วที่พวกเขาจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างแท้จริง

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการตั้งค่า Amazon Q Developer

ก่อนที่คุณจะนำ Amazon Q ไปใช้กับทีมของคุณ การเตรียมพื้นฐานบางอย่างไว้ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไร แค่คิดว่าเป็น เช็กลิสต์ก่อนเช็กลิสต์ ก็พอ:

  • บัญชี AWS: คุณจำเป็นต้องมีบัญชี AWS ที่ใช้งานอยู่พร้อมสิทธิ์ในการเปิดใช้งานและกำหนดค่าบริการ Amazon Q
  • การกำหนดค่าการจัดการตัวตนและการเข้าถึง (IAM): สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย
  • การตั้งค่าผู้ให้บริการระบุตัวตน: สำหรับการใช้งานเป็นทีม คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าโซลูชันการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) Amazon Q สามารถทำงานร่วมกับ IAM Identity Center ซึ่งรองรับผู้ให้บริการระบุตัวตนภายนอกผ่าน SAML หรือ OIDC
  • การเข้าถึงแหล่งข้อมูล: คุณต้องตัดสินใจว่าแหล่งความรู้ ใดบ้างที่คุณต้องการให้ Amazon Q เรียนรู้
  • ข้อควรพิจารณาด้านเครือข่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IDE ของนักพัฒนาสามารถสื่อสารกับจุดสิ้นสุดของ AWS ได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับทีมส่วนใหญ่ ระดับ Amazon Q Developer Pro เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานในวงกว้าง ระดับนี้มอบการควบคุมด้านการบริหาร การตั้งค่าองค์กร และขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกในทีมทั้งหมด

วิธีตั้งค่า Amazon Q Developer สำหรับทีมของคุณ

เมื่อข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มใช้งาน Amazon Q Developer การตั้งค่าเองไม่ได้ซับซ้อน แต่จะช่วยให้ง่ายขึ้นหากแบ่งออกเป็นขั้นตอน ๆ โดยภาพรวมแล้ว มีสามส่วนหลัก ได้แก่ การติดตั้งส่วนขยาย IDE การกำหนดค่าการยืนยันตัวตนสำหรับทีมของคุณ และการตรวจสอบว่านักพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างราบรื่นในงานประจำวัน

การเปิดตัวขั้นพื้นฐานสามารถทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่มีสิทธิ์การเข้าถึงซับซ้อน ควรเผื่อเวลาเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบและปรับแต่งการเข้าถึงให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งส่วนขยาย Amazon Q Developer

การติดตั้งจะเกิดขึ้นในเครื่องของทีมพัฒนาแต่ละคน Amazon Q ถูกจัดส่งในรูปแบบของส่วนขยายสำหรับ IDE ที่ได้รับความนิยม ดังนั้นกระบวนการติดตั้งจึงตรงไปตรงมา

  • ผู้ใช้ VS Code สามารถค้นหาส่วนขยายได้โดยค้นหาคำว่า "Amazon Q" ใน Visual Studio Marketplace แล้วคลิกติดตั้ง
aws: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นสำหรับนักพัฒนาบนบอร์ดโดยใช้ Amazon Q
ผ่านทางAWS
  • ผู้ใช้ JetBrains IDE (IntelliJ IDEA หรือ PyCharm) สามารถติดตั้งได้จาก JetBrains Marketplace หรือผ่านการตั้งค่าของ IDE ในส่วนของ Plugins

หลังจากการติดตั้ง ผู้พัฒนาจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ พวกเขาสามารถใช้ AWS Builder ID สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หรือสำหรับการตั้งค่าทีม สามารถยืนยันตัวตนผ่าน IAM Identity Center ที่คุณกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้

aws: ทำให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยใช้ amazon q
ผ่านทางAWS

เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ส่วนขยายจะเพิ่มแผงแชทลงใน IDE โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานคำแนะนำโค้ดแบบอินไลน์ วิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าใช้งานได้หรือไม่ คือพิมพ์ความคิดเห็นที่อธิบายฟังก์ชันและดูว่า Amazon Q เริ่มเสนอคำแนะนำโค้ดหรือไม่

aws: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นสำหรับนักพัฒนาบนบอร์ดโดยใช้ Amazon Q
ผ่านทางAWS

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อแหล่งความรู้ของคุณ

นี่คือขั้นตอนที่เปลี่ยน Amazon Q จากเครื่องมือ AI ทั่วไปให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้าใจโค้ดของคุณโดยเฉพาะ คุณจำเป็นต้องบอกให้มันรู้ว่าควรค้นหาความรู้ของทีมคุณได้จากที่ไหน ซึ่งสามารถทำได้ในคอนโซล Amazon Q ภายใน AWS

คุณจะเห็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตัวเลือกที่พบบ่อยสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของนักพัฒนา ได้แก่:

  • ที่เก็บโค้ด: GitHub, GitLab, Bitbucket
  • แพลตฟอร์มเอกสาร: Confluence, SharePoint หรือแม้แต่เว็บไซต์ที่มีวิกิภายในองค์กรของคุณ
  • ระบบติดตามปัญหา: Jira, GitHub Issues

สำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล คุณจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดค่าความถี่ในการซิงค์ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือกระบวนการจัดทำดัชนีเริ่มต้นอาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฐานโค้ดขนาดใหญ่หรือเว็บไซต์ที่มีเอกสารจำนวนมาก ดังนั้นควรเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้านี้ไว้ด้วย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้ว่า Amazon Q Developer จะถูกออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือตามบริบทจากโค้ดที่นักพัฒนาใช้งานอยู่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน: ระบบไม่ได้ดึงข้อมูลหรือเข้าใจระบบภายในทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณภาพของคำตอบขึ้นอยู่กับบริบทที่มีผ่านสภาพแวดล้อมและสิทธิ์การเข้าถึงของนักพัฒนาเท่านั้น

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดการเข้าถึงและสิทธิ์

เมื่อคุณได้เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการวิธีที่ทีมของคุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านั้น ในคอนโซล AWS คุณจะต้องสร้าง "แอปพลิเคชัน Amazon Q" ซึ่งเป็นตัวบรรจุสำหรับการกำหนดค่าของทีมคุณ

ที่นี่ คุณจะใช้อิมเมจไอเอม ไดเร็กทีฟ เซ็นเตอร์ เพื่อจัดการการตรวจสอบตัวตนของสมาชิกทีม และสร้างกลุ่มเพื่อควบคุมการเข้าถึง

📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่ม "นักพัฒนาฟรอนต์เอนด์" ที่เข้าถึงได้เฉพาะรีโพสิตอรีฟรอนต์เอนด์ และกลุ่ม "นักพัฒนาแบ็กเอนด์" ที่เข้าถึงได้เฉพาะบริการแบ็กเอนด์ การกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำงานนี้ช่วยให้คำแนะนำและคำตอบที่นักพัฒนาแต่ละคนได้รับมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาอย่างสูง

การควบคุมทางการบริหารยังช่วยให้คุณสามารถ:

  • กำหนดขีดจำกัดการใช้งาน
  • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์เฉพาะ และ
  • เปิดการบันทึกการตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ ให้มีนักพัฒนาบางคนทดสอบการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ถูกต้องได้ และทุกอย่างทำงานตามที่คาดหวังไว้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานนักพัฒนาด้วย Amazon Q

การติดตั้งเครื่องมือใหม่เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะใช้งานได้อย่างยั่งยืน วิธีที่คุณนำมาใช้มีความสำคัญพอๆ กับการตั้งค่าเครื่องมือนั้น เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานของนักพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว คุณต้องให้ความสำคัญกับด้านมนุษย์ของการเปลี่ยนแปลง—นิสัย ความไว้วางใจ และกระบวนการทำงานในแต่ละวัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านล่างนี้ได้มาจากความสำเร็จในการเปิดตัวองค์กรและมุ่งเน้นการสร้างแรงผลักดันในระยะเริ่มต้น การได้รับการสนับสนุน และการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นด้วยทีมนำร่อง

แทนที่จะเปิดตัว Amazon Q ให้กับองค์กรวิศวกรรมทั้งหมดของคุณในคราวเดียว ให้เริ่มต้นด้วยทีมนำร่องขนาดเล็กที่มุ่งเน้นเฉพาะจุด อาจเป็นเพียงหนึ่งสควอดหรือนักพัฒนาจำนวนไม่กี่คนจากทีมต่างๆ โปรแกรมนำร่องจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเปิดตัวในระดับใหญ่ที่ราบรื่น

ประโยชน์คืออะไร?

  • ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ: คุณสามารถค้นพบและแก้ไขปัญหาการตั้งค่าหรือปัญหาด้านสิทธิ์ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคน
  • รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า: ทีมนำร่องสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์มากที่สุดและแหล่งใดที่ยังขาดอยู่
  • สร้างผู้นำภายใน: นักพัฒนาในกลุ่มนำร่องจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เผยแพร่ภายในองค์กรของคุณ เรื่องราวความสำเร็จและประสบการณ์ตรงของพวกเขาจะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการโน้มน้าวให้ทีมอื่นๆ นำเครื่องมือนี้ไปใช้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อผลลัพธ์ที่สูงสุด ให้เลือกทีมที่กำลังจะมีพนักงานใหม่เข้าร่วมในเร็วๆ นี้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถวัดผลกระทบของเครื่องมือต่อประสบการณ์การปฐมนิเทศของพวกเขาได้โดยตรง และรวบรวมคำรับรองที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน

ดังนั้น คุณจะอธิบายการลงทุนในเครื่องมืออย่าง Amazon Q อย่างไร?

แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องสามารถวัดผลกระทบของมันได้ และก่อนที่คุณจะพูดออกมา เป้าหมายที่คลุมเครือเช่น "การเริ่มต้นงานที่เร็วขึ้น" นั้นไม่เพียงพอ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าต่อทั้งทีมของคุณและผู้นำ

พิจารณาติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่อไปนี้:

เมตริกสิ่งที่วัด
เวลาที่ใช้ในการคอมมิตครั้งแรกระยะเวลาที่นักพัฒนาใหม่ใช้ในการส่งโค้ดที่มีคุณค่าครั้งแรก
คำถามสำหรับเพื่อนร่วมทีมการลดจำนวนคำถามที่ถูกถามในช่องทางสาธารณะของ Slack หรือข้อความโดยตรงถึงนักพัฒนาอาวุโส
ความมั่นใจที่รายงานด้วยตนเองแบบสำรวจง่าย ๆ ขอให้พนักงานใหม่ประเมินความมั่นใจและความพร้อมหลังจากสัปดาห์แรกหรือเดือนแรก
การใช้งาน Amazon Qปริมาณของคำถามและแหล่งความรู้ที่เชื่อมต่อกันซึ่งถูกเข้าถึงบ่อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัวชี้วัดเหล่านี้ ก่อน คุณจะเริ่มโครงการนำร่อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลก่อนและหลังที่ชัดเจนและน่าเชื่อ ซึ่งพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุช่องว่างในแหล่งความรู้ของคุณได้อีกด้วย

สร้างแรงผลักดันผ่านความสำเร็จที่รวดเร็ว

เครื่องมือถูกนำมาใช้จริงได้อย่างไร? ไม่ใช่เพราะมีคนบอกว่าควรทำ—แต่เพราะมีคนเห็นว่ามัน ได้ผล

  • หากพนักงานใหม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะต้องรอคำตอบครึ่งวัน นั่นคือความสำเร็จ
  • หาก Amazon Q ตอบคำถามที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาเอกสารและ PR เก่า นั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่ง
  • และถ้ามีใครส่งการแก้ไขครั้งแรกเร็วกว่าที่คาดไว้? แน่นอนว่าควรสังเกต!

ส่งเสริมให้ทีมนำร่องของคุณแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการค้นพบหรือ "อ๋อ" เหล่านี้ พูดคุยเกี่ยวกับมัน มอบเวทีให้พวกเขาได้เป็นจุดสนใจ

ช่องแชท ClickUpที่เรียบง่ายมักเพียงพอแล้ว—เป็นสถานที่สำหรับเคล็ดลับสั้น ๆ เรื่องราว "สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน" หรือคำถามที่กระตุ้นการใช้งานที่ดีขึ้น เป็นเพียงหลักฐานที่เปิดเผยว่าเครื่องมือนี้กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่

เพราะหากวิศวกรอาวุโสที่ช่างสงสัยเห็นเพื่อนร่วมทีมใหม่แก้ปัญหาที่พวกเขาเคยพยายามแก้ไขมาก่อน ความอยากรู้อยากเห็นก็จะเกิดขึ้น และเมื่อความอยากรู้อยากเห็นปรากฏขึ้น การยอมรับมักจะตามมาไม่ไกล

ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฐมนิเทศนักพัฒนาควบคู่กับ Amazon Q อย่างไร

แม้ว่า Amazon Q จะยอดเยี่ยมในการช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์นำทางผ่านความซับซ้อนทางเทคนิคของโค้ดเบส แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของการเริ่มต้นใช้งานได้ นักพัฒนาใหม่ยังต้องการแผนงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องทำ ภายในเวลาที่กำหนด และต้องพบกับใครบ้าง

Amazon Q ตอบคำถามว่า "โค้ดนี้ทำงานอย่างไร?" แต่ไม่ได้ตอบคำถามว่า "ฉันควรทำอะไรตอนนี้?" นั่นคือจุดที่ClickUpกลายเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุด 🛠️

ร่วมกัน พวกเขาครอบคลุมทั้งสองด้านของการเริ่มต้นงาน: บริบทและการประสานงาน

จากก้าวที่กระจัดกระจาย สู่เส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้า

กระบวนการรับสมัครนักพัฒนาใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจให้ยุ่งเหยิง แต่กลับกลายเป็นเช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไป รายการตรวจสอบอยู่ในเอกสารเดียว การขอเข้าถึงเกิดขึ้นใน Slack บันทึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมก็อยู่ที่อื่นอีกที่หนึ่ง พนักงานใหม่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ในขณะที่ผู้จัดการพยายามติดตามความคืบหน้าจากข้างสนาม

ClickUp นำโครงสร้างมาสู่ความยุ่งเหยิงในการทำงานของคุณ

จากการขยายตัวของงานสู่การหลอมรวม
เปลี่ยนจากการทำงานแบบกระจายไปสู่การรวมศูนย์ด้วย ClickUp

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนการปฐมนิเทศให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ ตั้งแต่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมไปจนถึงการตรวจสอบโค้ดครั้งแรก วางไว้ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องเดา ไม่ต้องมีช่วงเวลา "ฉันทำอันนี้ไปแล้วหรือยัง?"

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยเพิ่มบริบทที่ขาดหายไปซึ่งมักอยู่ในความคิดของคน เช่น ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย การเข้าถึงรีโพสิตอรีที่ได้รับอนุญาต และการแนะนำตัวที่เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นประเภทที่ทำให้การปฐมนิเทศสะดุดเมื่อพลาดไป

ทำให้ความรู้สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ใช่แค่บันทึกไว้

เอกสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปลดบล็อกนักพัฒนาได้—เอกสารที่เข้าถึงได้ต่างหากที่ทำได้

ClickUp Docsมอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน ภาพรวมด้านสถาปัตยกรรม และกฎเกณฑ์ของทีม แต่ความแตกต่างที่แท้จริงคือวิธีที่ Docs เชื่อมโยงกับการทำงาน นักพัฒนาใหม่สามารถอ่านเกี่ยวกับกระบวนการและกระโดดไปยังงานใน ClickUp ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทันที ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานที่เหลือของคุณด้วย ClickUp Docs
เชื่อมต่อเอกสารการเริ่มต้นใช้งานของคุณกับงานและโครงการของคุณด้วย ClickUp Docs

และเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง (เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ) การอัปเดตจะยังคงเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานแทนที่จะล้าสมัย

ต้องการคำแนะนำในการสร้างเอกสารทางเทคนิคเพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทราบข้อมูลล่าสุดอยู่หรือไม่? วิดีโอนี้จะเป็นคู่มือของคุณ:

ให้ AI จัดการงานที่ซ้ำซากแทนคุณ

เช่นเดียวกับ Amazon Q,ClickUp Brain ผู้ช่วยในตัวที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp สามารถทำงานหนักมากมายเพื่อทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายและราบรื่นสำหรับทุกคน

  • พนักงานใหม่สงสัยว่าจะหาอะไรได้ที่ไหน? Brain สามารถค้นหาให้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายการปฐมนิเทศระดับสูงให้กลายเป็นงานย่อยที่ชัดเจนหรือไม่? Brain สามารถร่างงานเหล่านั้นให้ได้
  • ต้องการสรุปความคืบหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลอัปเดตใช่ไหม? Brain มีให้คุณ
ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองเกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และแม้แต่โค้ดเบสได้ด้วย ClickUp Brain

แทนที่ผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นกาวมนุษย์—ตอบคำถามเดิม ๆ ตรวจสอบสถานะเดิม ๆ—ClickUp Brain ช่วยให้ผู้เข้าร่วมใหม่และพนักงานใหม่สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองในบริบทที่เหมาะสม

เพิ่มClickUp Super Agentsเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ แล้วกระบวนการปฐมนิเทศจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติ เพียงกำหนดวันเริ่มต้น งานต่าง ๆ จะถูกมอบหมายให้โดยอัตโนมัติ ผู้ให้คำปรึกษาจะได้รับแจ้งเตือน ข้อความต้อนรับจะถูกส่งออกไปโดยทันที ทุกคนไม่ต้องจดจำขั้นตอนใด ๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

ค้นหาว่า Super Agents จัดการงานให้คุณอย่างไรด้วยพลังพิเศษจาก AI ของพวกเขา รับชมวิดีโอนี้เลย!

การมองเห็นโดยไม่ต้องควบคุมอย่างละเอียด

สำหรับผู้จัดการ การเริ่มต้นงานมักรู้สึกเหมือนกล่องดำ

ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหรือไม่? มีใครติดขัดอะไรหรือเปล่า? เรากำลังจะพลาดอะไรสำคัญหรือเปล่า?

แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฐมนิเทศทั่วทั้งทีม ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าใครกำลังปรับตัวได้ดีและใครอาจต้องการความช่วยเหลือ คุณยังสามารถตั้งค่า AI Cards เพื่อสรุประยะเวลาที่พนักงานใหม่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายสำคัญ เช่น การคอมมิตครั้งแรกได้อีกด้วย

ใช้บัตร AI ในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่

แม่แบบสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ClickUp มาพร้อมกับห้องสมุดเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณข้ามความยุ่งยากในการเริ่มต้นจากหน้าเปล่าและสร้างความสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรก เลือกจากเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน:

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp

เข้าถึงรายการงานสำเร็จรูปแบบทีละขั้นตอนสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตั้งค่าบัญชี เข้าถึงเครื่องมือ ทบทวนเอกสาร เป้าหมายสัปดาห์แรก... ทุกงานจะมีผู้รับผิดชอบและกำหนดส่งที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจนในตัว

จัดระเบียบงานต้อนรับพนักงานใหม่ได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงานต้อนรับพนักงานใหม่ให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศของ ClickUp

เนื่องจากเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยรายการตรวจสอบ จึงสามารถทำซ้ำได้ง่ายสำหรับนักพัฒนาใหม่ทุกคน ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้ปรับแต่งงานตามบทบาทหรือทีมได้

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp

หากการปฐมนิเทศของคุณใช้เวลาหลายสัปดาห์ (หรือหลายเดือน) เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น ไทม์ไลน์ ความคืบหน้า และขั้นตอนการปฐมนิเทศ พร้อมช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับติดตามพี่เลี้ยง แผนก วันที่เริ่มต้น และสถานะการเสร็จสิ้น

รับเวิร์กโฟลว์การปฐมนิเทศพร้อมใช้งานเพื่อเร่งการปรับตัวของพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับเวิร์กโฟลว์การปฐมนิเทศที่พร้อมใช้งานเพื่อเร่งการปรับตัวของพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการมองเห็นความคืบหน้าของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่พร้อมกันหลายคน

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานระยะไกลด้วย ClickUp

ออกแบบมาสำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ห่างไกล, เทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่การแทนที่การสนทนาในทางเดินด้วยความชัดเจน. มันผสานรวมงานที่จัดลำดับไว้อย่างชัดเจน, การตรวจสอบแบบไม่พร้อมกัน, และเอกสารที่รวบรวมไว้ในที่เดียวเพื่อให้พนักงานใหม่ที่ทำงานทางไกลทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังต่อไป.

ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานระยะไกลของคุณให้รวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลตการรับพนักงานระยะไกลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานระยะไกลของคุณให้รวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลตการรับพนักงานระยะไกลของ ClickUp

ผลลัพธ์: การแจ้งเตือนใน Slack ลดลง ความไม่แน่นอนลดลง และประสบการณ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้น—ไม่ว่าใครจะเข้าร่วมจากที่ใดก็ตาม

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: แต่ละเทมเพลตให้พื้นฐานที่ใช้งานได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติ, ClickUp Brain, และเวิร์กโฟลว์เฉพาะทีมได้เมื่อการฝึกอบรมมีความก้าวหน้า

เปลี่ยนการปฐมนิเทศนักพัฒนาให้เป็นระบบ ไม่ใช่การเร่งรีบ

Amazon Q ช่วยให้ผู้พัฒนาทำงานได้เร็วขึ้นภายในโค้ดเบส ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างรอบๆ โค้ดนั้น—งาน ความรู้ คน และความก้าวหน้า—ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่แพ้กัน

ร่วมกัน พวกเขาเปลี่ยนการเริ่มต้นใช้งานจากประสบการณ์ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบ ที่ซึ่งนักพัฒนาใหม่ใช้เวลาน้อยลงในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการทำงานที่มีความหมาย

อยากเห็นด้วยตาของคุณเองหรือไม่?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การตั้งค่าเริ่มต้นของ Amazon Q สามารถทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ระยะเวลาที่เครื่องมือใช้ในการจัดทำดัชนีแหล่งความรู้ของคุณอย่างสมบูรณ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของคลังข้อมูลของคุณ นักพัฒนาสามารถเริ่มใช้ฟีเจอร์แชทและคำแนะนำโค้ดได้ทันทีหลังจากติดตั้งส่วนขยาย IDE แล้ว

Amazon Q รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายและเป็นที่นิยม รวมถึง Python, Java, JavaScript, TypeScript และ C# ความลึกของการสนับสนุนและคุณภาพของคำแนะนำจะดีที่สุดสำหรับภาษาที่ใช้บ่อยในสภาพแวดล้อม AWS

คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp Docs ของคุณเป็นแหล่งความรู้สำหรับ Amazon Q ซึ่งช่วยให้สามารถรวมเอกสารกระบวนการทำงานและบริบทของโครงการของทีมคุณไว้ในคำตอบได้ ซึ่งสร้างกระบวนการทำงานที่การจัดการงานและการช่วยเหลือทางโค้ดทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน

แพ็กเกจฟรีถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาบุคคลทั่วไป และมีคุณสมบัติพื้นฐานให้บริการ สำหรับการรับสมาชิกทีมเข้าสู่ระบบ แพ็กเกจโปรมักจำเป็น เนื่องจากมีคุณสมบัติการจัดการที่จำเป็น เช่น การควบคุมองค์กร, ขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น, และความสามารถในการปรับแต่งแหล่งความรู้สำหรับทีมต่าง ๆ