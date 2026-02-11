11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ BoodleBox สำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI

พื้นที่ทำงานของ AI ไม่ควรเพียงแค่สร้างคำตอบเท่านั้น ควรให้ความรู้เชิงบริบทที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น เพราะ AI จะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เมื่อเชื่อมต่อกับงานจริง ไม่ใช่การสนทนาหรือคำสั่งที่แยกออกมา
BoodleBox เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกับ AI แต่เมื่อคุณเริ่มใช้ AI ในการดำเนินโครงการจริง คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เชื่อมโยงผลลัพธ์ของ AI เข้ากับงาน กำหนดเวลา และกระบวนการทำงานของทีมโดยตรง
ด้านล่างนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ BoodleBox ที่ช่วยให้ทีมสามารถผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างลึกซึ้งและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Boodlebox?
BoodleBox ทำงานได้ดีมากสำหรับการสนทนา AI ร่วมกันและการระดมความคิด แต่จะเริ่มมีข้อจำกัดเมื่อทีมเริ่มเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ เมื่อต้องมีการกำหนดเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย การอนุมัติ และการติดตามงาน จะเห็นได้ชัดว่าเครื่องมือนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้หลายคนมองหาทางเลือกอื่นของ BoodleBox:
❌ ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น เนื่องจาก BoodleBox นำเข้าโมเดลจากบุคคลที่สามหลายรายมาไว้ในที่ทำงานเดียวกัน ความเร็วในการตอบสนองและรูปแบบของผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโมเดลพื้นฐาน
❌ มันเน้นไปที่กรณีการใช้งานในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ทรัพยากรและกระบวนการทำงานจำนวนมากถูกออกแบบมาสำหรับคณาจารย์และการทำงานร่วมกันในห้องเรียน ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับความต้องการในการดำเนินงานในระดับองค์กรที่กว้างขวางมากขึ้น
❌ ไม่ได้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นระบบการจัดการงานแบบครบวงจร ทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์งานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การอนุมัติ และการทำงานอัตโนมัติ มักจะมองหาเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อผลลัพธ์จาก AI เข้ากับระบบปฏิบัติการโดยตรง
❌ ข้อจำกัดของโมเดลยังคงมีผลบังคับใช้ เช่นเดียวกับการตั้งค่าหลายโมเดล ปัญหาต่างๆ เช่น ภาพหลอนหรือลักษณะเฉพาะของโมเดลยังคงเป็นไปได้ ดังนั้นทีมอาจต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น ความสามารถในการทำซ้ำ และการควบคุมเวิร์กโฟลว์รอบๆ ผลลัพธ์ของ AI
ทางเลือกของ Boodlebox ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเพื่อช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้าง
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, ClickUp Brain, ตัวแทนงาน, AI Docs, ระบบอัตโนมัติ
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการงาน เอกสาร และองค์ความรู้
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โคด้า เอไอ
|ระบบไฮบริดเอกสาร-ตาราง พร้อม AI, ระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงาน, คำสั่งตามธรรมชาติ
|ทีมขนาดกลางที่ทำงานกับเอกสารที่มีโครงสร้างและตารางข้อมูล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน สำหรับการสร้างเอกสาร
|เมม เอไอ
|ผู้ช่วยความจำตามบริบท, ค้นหาอัจฉริยะ, เชื่อมโยงบันทึก/การตัดสินใจอัตโนมัติ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความต้องการในการจับและเรียกคืนความรู้ที่หลากหลาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|อัลโกลีอา
|การค้นหา/ค้นพบด้วย AI, NeuralSearch, การปรับให้เข้ากับบุคคล, การปรับปรุงตามการใช้งาน
|บริษัทที่ต้องการโซลูชันการค้นหาภายในหรือสำหรับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
|RapidCanvas
|สายงาน AI เชิงภาพ, การทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ, ตัวแทน, การติดตามเวอร์ชัน
|ทีมข้อมูลที่สร้างและปรับใช้โมเดล AI โดยไม่มีเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
|ราคาตามความต้องการ
|โนชั่น
|ฝัง AI ในเอกสาร/งาน, ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ, การเชื่อมโยงเนื้อหา, ถาม-ตอบ
|ทีมข้ามสายงานที่รวมศูนย์เนื้อหา ความรู้ และการดำเนินงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
|Taskade AI
|ตัวแทน AI สำหรับการวางแผน/การดำเนินการ, แผนผังความคิด, กระบวนการทำงาน, เครื่องมือสร้างแอปภายใน
|ทีมที่สร้างโครงการและเครื่องมือภายในองค์กรด้วยการสนับสนุนจาก AI แบบไดนามิก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือน
|โน้ตบุ๊ก LM
|การวิจัย AI ที่ใช้ไฟล์เป็นฐาน, ความเข้าใจเอกสาร, คำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
|ทีมที่เน้นการวิจัยซึ่งทำงานข้ามเอกสารจำนวนมาก
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
|Alteryx
|เวิร์กโฟลว์แบบภาพ, ความสามารถในการอธิบายของ AI, การทำงานอัตโนมัติ, การวิเคราะห์แบบคลาวด์เนทีฟ
|ทีมที่มีทักษะหลากหลายทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและกระบวนการตัดสินใจ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $250/ผู้ใช้/เดือน
|จูมา (เดิมทีคือ Team-GPT)
|พื้นที่ทำงาน AI ร่วมกัน, คำสั่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, ความจำของแบรนด์, การสลับโมเดล
|ทีมการตลาดร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาและแคมเปญโดยใช้ AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน
|โดเซโบ
|ระบบ LMS ด้วยปัญญาประดิษฐ์, Harmony Copilot, การสร้างเนื้อหา, การโค้ชด้วย AI, การวิเคราะห์ข้อมูล
|องค์กรที่ให้บริการการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้
|ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Boodlebox ที่ควรใช้
เมื่อมองแวบแรก เครื่องมือเหล่านี้หลายอย่างอาจดูคล้ายกัน แต่ความแตกต่างที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นเมื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการงาน ความรู้ การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติ
เพื่อให้ง่ายต่อการประเมิน เราได้เปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI จริง
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดการงาน)
ตามรายงานสถานะการผลิตของ ClickUp ทีมที่ใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นมีโอกาสที่จะทำงานได้ไม่ดีถึง 4 เท่า และตามความเป็นจริง นั่นคือสิ่งที่พวกเราหลายคนต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เอกสารอยู่ที่นี่ งานอยู่ที่นั่น การตัดสินใจหายไปในแชท การอัปเดตกระจายอยู่ในบันทึกการประชุม และเครื่องมือ AI ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยพอดี
นี่คือเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์ที่ผสานการจัดการโครงการ เอกสาร การแชท ระบบอัตโนมัติ และ AI เข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว ทีมทุกขนาดสามารถใช้เพื่อสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยไม่ต้องเพิ่มความซับซ้อนหรือเครื่องมือที่มากเกินไป
เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ยากที่จะจินตนาการการทำงานโดยไม่มีมัน
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมาย:
เปลี่ยนความรู้ให้เป็นการกระทำด้วยเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp เป็นระบบการทำงานร่วมกันเอกสารแบบครบวงจรที่ทำให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการได้และอยู่ในบริบทเสมอ ด้วยระบบจัดการความรู้ของ ClickUp คุณสามารถสร้างศูนย์กลางภายในที่แชร์ได้ซึ่งเก็บ SOPs, วิกิ, สรุปโครงการ และเอกสารของลูกค้าไว้และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ที่ศูนย์กลางของสิ่งนี้คือClickUp Docs ซึ่งรองรับการจัดรูปแบบที่หลากหลาย การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การกำหนดสิทธิ์เฉพาะ และการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งไปยังงานหรือเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิกิภายในองค์กรหรือการร่างสรุปแคมเปญ ทุกอย่างสามารถค้นหา ติดตาม และควบคุมเวอร์ชันได้
สิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือClickUp Brain เพื่อนร่วมทีม AI ในตัวของคุณที่ช่วยให้คุณคิด วางแผน และลงมือทำโดยไม่ต้องสลับบริบท สามารถสรุปเอกสาร ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ เขียนใหม่บางส่วน และแม้กระทั่งช่วยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
นำ AI ที่เข้าใจบริบทมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ
แทนที่จะเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ คุณเพียงแค่ถาม ClickUp Brain มันเข้าใจงาน โครงการ เป้าหมาย โครงสร้างทีม และทุกสิ่งที่คุณทำ
คุณสามารถขอให้มัน:
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามกรอบเวลาจากพื้นที่ทำงานของคุณ
- สร้างสรุปสถานะของโครงการโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง
- ค้นหาความรู้จากเอกสาร, ความคิดเห็น, บันทึกการประชุม, และหัวข้อการสนทนา
และเพียงแค่นั้น มันก็ให้คำตอบที่ใช้งานได้จริงซึ่งมีรากฐานมาจากข้อมูลการทำงานจริงของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังจัดการกับงานประจำทั้งหมดด้วย เช่น การประชุมสแตนด์อัพ การตรวจทานเอกสาร การสรุปการประชุม และแม้แต่การทำความสะอาดข้อมูล เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงได้
⭐ โบนัส: ต้องการสัมผัสความมหัศจรรย์ของ ClickUp Brain โดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์เลยหรือไม่?ClickUp Brain MAXคือซูเปอร์แอปบนเดสก์ท็อปที่นำพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดของคุณมาไว้ตรงหน้าคุณ
คุณสามารถ:
- พูดเป็นข้อความ: พูดสรุปการประชุมของคุณ แล้วTalk-to-Text ใน ClickUp MAXจะถอดเสียง ปรับแต่ง และวางข้อความลงใน Docs หรือในรายการงาน
- การเข้าถึงศูนย์บัญชาการ: เรียกดูคำตอบ, เอกสาร, และตรวจสอบการอัปเดตสถานะได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ
- ตระหนักถึงบริบทในทุกเครื่องมือ: ค้นหาผ่าน Google Drive, Slack และแอปที่เชื่อมต่ออื่นๆ
ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติ
ClickUp กลายเป็นโซลูชัน AI ที่สมบูรณ์แบบด้วยClickUp SuperAgents พวกเขาคือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ไม่เพียงแค่ตอบกลับ แต่ยังดำเนินการเชิงรุกตามตัวกระตุ้นและบริบท
เมื่อตั้งค่าแล้ว พวกเขาสามารถ:
- ส่งการอัปเดตแคมเปญรายสัปดาห์ให้กับทีมพร้อมภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ
- เปลี่ยนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเจ้าของงาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญ
- ทำเครื่องหมายงานที่ล่าช้า แจ้งเตือนเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และปรับกำหนดเวลาของงานที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย, แสดงความรู้, หรือจัดการการส่งต่อในกระบวนการทำงาน หรือสร้างตัวแทน AI ของคุณเองโดยใช้การตั้งค่าที่ง่าย และเนื่องจากพวกเขาถูกผสานรวมกับ ClickUp Brain พวกเขาจึงปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้เพื่อนร่วมทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการจัดการอย่างละเอียด
รู้จัก Super Agents ของ ClickUp มากขึ้นในวิดีโอนี้⬇️
ค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและเครื่องมือภายนอกที่เชื่อมต่อ
ในที่สุดการค้นหาองค์กรใน ClickUpสามารถดึงบริบทและข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ทั้งหมดของคุณและเครื่องมือที่เชื่อมต่อ รวมถึง Google Drive, Slack, GitHub, Figma, Dropbox และอื่นๆ ได้
ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือของคุณจะไม่ทำงานแยกส่วนอีกต่อไป การค้นหาเพียงครั้งเดียวสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เอกสาร ไฟล์ออกแบบ หรือข้อความสนทนา ทั้งหมดในมุมมองเดียว คุณไม่จำเป็นต้องสลับแท็บหรือค้นหาผ่านโฟลเดอร์เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
ผลลัพธ์จะคำนึงถึงสิทธิ์การอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นสมาชิกทีมหรือลูกค้าจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Automationsเพื่อสร้างกฎการกระตุ้น → เงื่อนไข → การดำเนินการ เพื่อให้ระบบจัดการกับกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตร
- สลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ กระดาน ปฏิทิน แผนกานต์ และแผนผังความคิด เลือกการแสดงผลที่ช่วยให้ทีมของคุณวางแผนและดำเนินการได้ดีที่สุด
- สร้างหน้าจอรายงานที่ดึงข้อมูลสดจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Dashboardsและปรับแต่งรูปแบบสำหรับทีม ผู้จัดการ ผู้นำ ลูกค้า ฯลฯ
- รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องด้วยClickUp Chatและแปลงข้อความให้เป็นงานใน ClickUpได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่เมื่อทีมของคุณคุ้นเคยแล้ว มันจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:
สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการรวมข้อมูลโครงการไว้ที่เดียวในขณะที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการรายงานที่แข็งแกร่ง แพลตฟอร์มนี้มอบแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม, การปรับแต่งที่ยืดหยุ่นผ่านฟิลด์และเทมเพลตที่กำหนดเอง, และคุณสมบัติเอกสารและจัดการความรู้ที่มั่นคง, ซึ่งทำให้การตรวจสอบโครงการประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้ดีกับ Azure DevOps และมีเครดิต AI และการอัตโนมัติที่มากมายซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการหลายอย่างง่ายขึ้น. แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในด้านการร่วมมือ, แดชบอร์ด, การรายงาน, และการวางแผนกำลังการผลิต, และมอบความสามารถที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีสำหรับการจัดการเอกสารและจัดการความรู้.
สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการรวมข้อมูลโครงการไว้ที่เดียวในขณะที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการรายงานที่แข็งแกร่ง แพลตฟอร์มนี้มอบแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม, การปรับแต่งที่ยืดหยุ่นผ่านฟิลด์และเทมเพลตที่กำหนดเอง, และคุณสมบัติเอกสารและจัดการความรู้ที่มั่นคง, ซึ่งทำให้การตรวจสอบโครงการประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้ดีกับ Azure DevOps และมีเครดิต AI และการอัตโนมัติที่มากมายซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการหลายอย่างง่ายขึ้น. แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในด้านการร่วมมือ, แดชบอร์ด, การรายงาน, และการวางแผนกำลังการผลิต, และมอบความสามารถที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีสำหรับการจัดการเอกสารและจัดการความรู้.
👀 คุณรู้หรือไม่? 81% ของผู้ที่ใช้ AI ในการทำงานกล่าวว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วหากคุณยังไม่ได้ใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ คุณกำลังพลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพไปอย่างน่าเสียดาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ใน AI
2. Coda AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนเอกสารที่ทำงานร่วมกันให้เป็นกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์)
ต่างจากเครื่องมือเขียน AI ระดับผิวเผิน Coda AI สามารถเข้าใจทั้งเนื้อหาที่เขียนและข้อมูลการทำงานที่มีโครงสร้าง นั่นหมายความว่ามันสามารถอ่านเนื้อหาทีมในชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกการประชุมและการหารือ และยังสามารถเข้าใจตาราง รายการงาน ผู้รับผิดชอบ สถานะ และเส้นเวลาได้ ด้วยเหตุนี้ งานจึงไม่รู้สึกกระจัดกระจาย
ตารางทำงานเหมือนฐานข้อมูลขนาดเล็กมากกว่าสเปรดชีตธรรมดา ซึ่งช่วยให้ AI สามารถสรุปข้อมูลในแถวที่เลือกได้, แท็กข้อมูลโดยอัตโนมัติ, ทำความสะอาดข้อมูลที่ยุ่งเหยิงหรือไม่สอดคล้องกัน, และช่วยให้เข้าใจตัวเลขควบคู่กับข้อความที่เขียนไว้รอบ ๆ ตัวเลขเหล่านั้น
ด้วยระบบอัตโนมัติ การติดตามงานไม่จำเป็นต้องพึ่งการติดตามด้วยตนเอง การอัปเดตจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แดชบอร์ดจะแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่ใช้งานอยู่จะยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ แทนที่จะล้าสมัยหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งสัปดาห์
คุณสมบัติเด่นของ Coda AI
- สกัดข้อมูลเชิงลึกในระดับใหญ่โดยการเปลี่ยนเอกสารยาว, ตาราง, และการหารือให้กลายเป็นหัวข้อที่ชัดเจน, แนวโน้ม, การตัดสินใจ, และคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
- ผสานการทำงานกับกระบวนการและเครื่องมือของทีมโดยการดึงบริบทจากแอปที่เชื่อมต่อเข้ามาในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน โดยยังคงเคารพสิทธิ์และการเข้าถึง
- รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างเอกสาร, การติดตามผล, ระบบอัตโนมัติ, หรือการปรับปรุงระบบการทำงานอัตโนมัติตามวิธีการทำงานของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Coda AI
- AI อาจทำให้รู้สึกไม่น่าตื่นเต้นสำหรับบางทีม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเน้นการสนทนาเป็นหลัก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสิทธิ์และการควบคุมการแชร์ที่เข้มงวดเกินไปทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยากกว่าที่เคย
ราคาของ Coda AI
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Coda AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Coda AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Coda ทำหน้าที่ได้ดีมากในการสร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวาและยืดหยุ่นสูงในหลายวิธี ซึ่งคุณสามารถทำงานได้จริงภายในเอกสารเหล่านั้น ตารางแบบโต้ตอบที่เชื่อมโยงกัน กระดานคัมบัง และสิ่งอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้การจัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
Coda ทำหน้าที่ได้ดีมากในการสร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวาและยืดหยุ่นสูงในหลายวิธี ซึ่งคุณสามารถทำงานได้จริงภายในเอกสารเหล่านั้น ตารางแบบโต้ตอบที่เชื่อมโยงกัน กระดานคัมบัง และสิ่งอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้การจัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
3. Mem AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจับและเรียกคืนความรู้ของทีมโดยไม่ต้องจัดระเบียบด้วยตนเอง)
Mem มองเรื่องประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างจากเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่โดยสิ้นเชิง คุณเพียงแค่เขียนบันทึกการประชุม ไอเดีย งานที่ต้องทำ หรือความคิดสุ่มๆ ออกมาตามที่นึกได้ AI ของ Mem จะวิเคราะห์ว่าบันทึกนั้นเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวข้องกับใคร และเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ อย่างไร โดยที่คุณไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์ แท็ก หรือระบบใดๆ
AI เชิงบริบทช่วยดึงข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างกราฟความรู้ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของงานของคุณเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องซึ่งดึงมาจากบันทึกทั้งหมดของคุณแทนที่จะต้องค้นหาแต่ละรายการทีละรายการ
เครื่องมือนี้ยังบันทึกการประชุมได้โดยตรงจากแอปเดสก์ท็อป (ไม่มีบอทเข้าร่วมการโทรของคุณ) และสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างดีพร้อมบทถอดความและเสียงครบถ้วน คุณยังสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงบันทึกได้โดยให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem AI
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมและการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยการเก็บบันทึก การตัดสินใจ และแนวคิดทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำร่วมกันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ซิงค์งานโดยอัตโนมัติข้ามเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยการดึงบริบทจากปฏิทิน, บันทึกย่อ, งานวิจัย, และข้อมูลภายนอกเข้าสู่ระบบเดียวที่เข้าใจได้โดย AI
- รักษาความชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลและความเป็นเจ้าของโดยการเชื่อมโยงบันทึก การตัดสินใจ และงานต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ความรับผิดชอบสูญหาย
ข้อจำกัดของ Mem AI
- API ที่จำกัดและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อ Mem เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ซึ่งซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การแก้ไขบันทึกขั้นพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์ เช่น การจัดลำดับบรรทัดหรือรายการในรายการใหม่ได้ง่าย
ราคาของ Mem AI
- ฟรี
- Mem Pro: 12 ดอลลาร์/เดือน
- ทีมเมม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
เมม เอไอ การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้
4. Algolia (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาภายในที่รวดเร็วด้วย AI ครอบคลุมเครื่องมือและระบบต่างๆ)
Algolia สามารถใช้ได้เมื่อเนื้อหาของคุณกระจายอยู่ในหลายระบบ และคุณต้องการวิธีการค้นหาที่รวดเร็วและเชื่อถือได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ระบบค้นหาที่ใช้ AI ของมันเข้าใจทั้งความหมายของสิ่งที่คุณพิมพ์และคำค้นหาที่แท้จริง ดังนั้นแม้ว่าการค้นหาของคุณจะไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ คุณก็ยังสามารถได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
เครื่องมือนี้ใช้แบบจำลองความเกี่ยวข้องทางประสาทและสัญญาณพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ตามการใช้งานจริงและบริบท ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ตายตัว
ฟีเจอร์ 'ถาม AI' ของเครื่องมือนี้แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ตอบคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และแนะนำผู้ใช้ไปยังขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ในตัวแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีปัญหาในการหาคำตอบในส่วนใดบ้าง เพื่อให้ทีมสามารถปรับปรุงเนื้อหาและแก้ไขช่องว่างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Algolia
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มผ่าน API และ SDK ทำให้สามารถค้นหาภายในแดชบอร์ด ฐานความรู้ ระบบ CRM เครื่องมือสนับสนุน และระบบพาณิชย์ได้
- รักษาความปลอดภัยและควบคุมสำหรับทีมองค์กรโดยใช้การเข้าถึงตามบทบาท การจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย และระบบที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้
- เปิดโอกาสให้ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถจัดการการค้นหาได้อย่างง่ายดายผ่าน Merchandising Studio เพื่อให้ทีมสินค้า, ทีมเนื้อหา, และทีมสนับสนุนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิศวกร
- รับส่วนประกอบ UI และ API ของ InstantSearch เพื่อฝังอินเทอร์เฟซการค้นหาที่มีประสิทธิภาพลงในแอปหรือเว็บไซต์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Algolia
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับแต่งส่วนบุคคลและการทดสอบ A/B มักต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคและต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก
ราคาของ Algolia
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Algolia
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Algolia อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Algolia:
การค้นหาของ Algolia ได้เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของเรา และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าผู้ให้บริการค้นหาแบบทันทีรายอื่น ๆ ที่เราเคยลองใช้มาอย่างมาก ฉันไม่อยากย้ายออกจาก Algolia เพราะฟังก์ชันการทำงานและศักยภาพที่มันมอบให้นั้นยอดเยี่ยมมาก
การค้นหาของ Algolia ได้เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของเรา และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าผู้ให้บริการค้นหาแบบทันทีรายอื่น ๆ ที่เราเคยลองใช้มาอย่างมาก ฉันไม่อยากย้ายออกจาก Algolia เพราะฟังก์ชันการทำงานและศักยภาพที่มันมอบให้นั้นยอดเยี่ยมมาก
🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 60% ของผู้ใช้พร้อมที่จะละทิ้งการค้นหาแบบดั้งเดิมและมอบอำนาจให้ AI ในการค้นหาและสำรวจข้อมูล และเกือบ 60% บอกว่า AI จะเป็นวิธีหลักในการค้นหาสิ่งต่างๆ บนโลกออนไลน์ของพวกเขา
5. RapidCanvas (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ไม่ต้องเขียนโค้ด)
RapidCanvas มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรให้กับธุรกิจ เพื่อให้สามารถมองเห็นวงจรชีวิตของโครงการ AI ได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การนำเข้าและเตรียมข้อมูล ไปจนถึงการฝึกฝนและปรับใช้โมเดล ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยในการสร้างโปรไฟล์ ทำความสะอาด และเตรียมข้อมูล ลดความจำเป็นในการทำงานด้วยมือซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนเริ่มการสร้างโมเดล
เนื่องจากแพลตฟอร์มรองรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ข้อมูลบนผืนผ้าใบแบบลากและวาง ทีมสามารถทดสอบและPLOYแบบจำลอง AI ได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูง นอกจากนี้ยังติดตามการทดลองและเวอร์ชันของแบบจำลองโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยรักษาบริบทไว้เมื่อแบบจำลองมีการพัฒนา สำหรับแนวทางแบบไฮบริด ตัวแทน AI สามารถรวมกับการกำกับดูแลของมนุษย์เพื่อส่งมอบโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งได้และน่าเชื่อถือมากขึ้น
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับฐานข้อมูลหลายระบบ, เครื่องมือบนคลาวด์, และระบบธุรกิจต่าง ๆ ได้, ทำให้คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน.
คุณสมบัติเด่นของ RapidCanvas
- ประสานงานการทำงานโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในระบบ เพื่อให้ทุกคนเห็นขั้นตอนการทำงาน การอัปเดต และความคืบหน้าเดียวกัน
- เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตโซลูชัน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า แทนการสร้างกรณีการใช้งานทั่วไปจากศูนย์
- รักษาแบบจำลองหลังการเปิดตัวด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการอัปเดต แทนที่จะแก้ไขปัญหาในนาทีสุดท้าย
ข้อจำกัดของ RapidCanvas
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลที่ใหญ่มากหรือซับซ้อน
ราคา RapidCanvas
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว RapidCanvas
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง RapidCanvas อย่างไรบ้าง?
จากการแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกัน RapidCanvas มอบชุดฟังก์ชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจ สุดท้าย ความง่ายในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันสามารถใช้เครื่องมือและข้อมูลที่มีอยู่เดิมภายใน RapidCanvas ได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก
จากการแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน RapidCanvas มอบชุดฟังก์ชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจ สุดท้าย ความง่ายในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันสามารถใช้เครื่องมือและข้อมูลที่มีอยู่เดิมภายใน RapidCanvas ได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่?ในการศึกษาภาคสนามขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วม 2,310 คน ทีมที่ทำงานร่วมกับตัวแทน AI พบว่า:
- กิจกรรมการสื่อสารเพิ่มขึ้น 137%
- มุ่งเน้นงานด้านเนื้อหาเพิ่มขึ้น 23%
- ผลผลิตต่อคนเพิ่มขึ้น 60%
บทเรียนที่ได้คือ? AI ไม่ได้มาแทนที่คน แต่เป็นการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิด การจัดทำเอกสาร หรือการตัดสินใจ เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างมหาศาล
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานของทีมที่ยืดหยุ่นพร้อมความช่วยเหลือ AI ในตัว)
Notion เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทีมทั่วโลกในการจัดการเอกสาร งาน โครงการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ระบบ AI ของ Notion จะทำงานอย่างเงียบ ๆ ภายในทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว
เมื่อคุณเขียนบันทึกการประชุม AI สามารถสรุปเนื้อหาได้ เมื่อคุณหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป AI สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นงานได้ เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามหน้าเอกสารและฐานข้อมูล AI จะช่วยคุณค้นหาคำตอบได้โดยตรง
คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาและรับคำตอบจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้ แม้ข้อมูลนั้นจะอยู่ในตาราง เอกสาร หรือความคิดเห็นก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถย้อนดูโครงการที่ผ่านมาเพื่อระบุรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งที่มักล่าช้าหรือจุดที่ทีมมักจะติดขัดอยู่บ่อยครั้ง
คุณยังได้รับตัวแทน AI ที่สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ทำงานของคุณตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พวกเขาสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลของคุณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง อัปเดตบันทึก สร้างหน้างาน สร้างการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและเชื่อมโยงตาราง, กระดานคัมบัง, รายการ, ปฏิทิน, เป็นต้น, เพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง
- เปลี่ยนหน้าเอกสารให้กลายเป็นคู่มือและวิกิที่มีโครงสร้าง พร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, การฝังเนื้อหา, บล็อกโค้ด, รูปภาพ, วิดีโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ขอให้ AI ช่วยในการร่าง, แนวคิด, หรือการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อความที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Notion
- ความต้องการขั้นสูง เช่น การอนุญาตแบบละเอียด การทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน และการติดตามขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง อาจรู้สึกด้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะทาง
- AI ของ Notion อาจไม่เพียงพอสำหรับงานที่ต้องการความลึกหรือซับซ้อนสูง และไม่เข้าใจการตั้งค่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนอย่างสมบูรณ์เสมอไป
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/สมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวบน Capterraกล่าวถึง Notion ว่า:
Notion โดดเด่นและแสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเมื่อทั้งทีมยอมรับและใช้งานร่วมกัน คุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันช่วยให้การแก้ไขเอกสารของทีมเป็นเรื่องง่ายมาก ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น แม่แบบต่างๆ และฟีเจอร์ช่วยเขียนด้วย AI ก็ยอดเยี่ยมมากสำหรับการเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว
Notion โดดเด่นและแสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเมื่อทั้งทีมยอมรับและใช้งานร่วมกัน คุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันช่วยให้การแก้ไขเอกสารของทีมเป็นเรื่องง่ายมาก ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น เทมเพลตและฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ก็ยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้เริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
7. Taskade AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ AI เป็นหลักและการสร้างพื้นที่ทำงานสไตล์แอป)
Taskade เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานร่วมกัน ตัวแทน AI ที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งช่วยให้คุณวางแผนโครงการ แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อย จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน หรืออัปเดตสิ่งต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในงาน ตัวแทนเหล่านี้เชื่อมต่องาน เอกสาร และการสนทนาของทีมของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้การทำงานไม่รู้สึกกระจายอยู่ทั่วเครื่องมือต่างๆ
โครงการรู้สึกเหมือนระบบที่มีชีวิต. ระบบ AI สามารถมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นและแนะนำสิ่งที่ควรทำต่อไป, สรุปความคืบหน้าให้กับทีม, หรือช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อการทำงานช้าลง. ด้วยการมุ่งเน้นอย่างแข็งแกร่งในระบบการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ, ระบบจะช่วยให้บันทึก, แผน, และการอัปเดตต่างๆ มีโครงสร้างและสอดคล้องกับงานของคุณอยู่เสมอ.
เครื่องมือนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขสด, แชทในตัว, และแม้กระทั่งการโทรผ่านวิดีโอเป็นตัวเลือกภายในโปรเจ็กต์, ทำให้การสื่อสารเชื่อมโยงกับงานเองอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Taskade AI
- วางแผนงานตามสไตล์ของคุณเองด้วยการสลับระหว่างรายการ บอร์ด ปฏิทิน และแผนผังความคิด
- ดำเนินการจากแนวคิดสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตสำหรับการวางแผนโครงการ การประชุม การตั้งเป้าหมาย และกระบวนการทำงาน
- เชื่อมต่อเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณโดยการผสานแอปและให้ AI จัดการการอัปเดตและระบบอัตโนมัติพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ AI ใน Taskade
- แอปอาจรู้สึกไม่สม่ำเสมอหรือช้า โดยเฉพาะบนเว็บและมือถือ พร้อมปัญหาการซิงค์และการแก้ไข
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกมีข้อบกพร่อง โดยมีวิธีโต้ตอบกับไฟล์ที่จำกัดและไม่ชัดเจน
ราคาของ Taskade AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: $6/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- ธุรกิจ: $50/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ AI Taskade
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Redditกล่าวเกี่ยวกับ Taskade AI:
ฉันชอบ Taskade เพราะความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดระเบียบ... รวมถึงมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของฉัน! นอกจากนี้ ฟีเจอร์ AI Agent ยังมีประโยชน์อย่างมาก (ควรลองใช้ดู) ในบรรดาฟีเจอร์อื่นๆ...
ฉันชอบ Taskade เพราะความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดระเบียบ... รวมถึงมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของฉัน! นอกจากนี้ ฟีเจอร์ AI Agent ยังมีประโยชน์อย่างมาก (ควรลองใช้ดู) ในบรรดาฟีเจอร์อื่นๆ...
👀 คุณรู้หรือไม่?40% ของพนักงานได้ร่วมมือกับตัวแทน AI แล้ว และ 23% ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการมอบหมายงานทั้งหมดให้กับตัวแทนที่ทำงานแทนพวกเขา
8. NotebookLM (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยเป็นทีมที่มีเอกสารเป็นฐานและการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน)
NotebookLM ผู้ช่วยวิจัยและจดบันทึกที่ใช้เทคโนโลยี AI จาก Google ช่วยให้คุณโต้ตอบกับเอกสารและข้อมูลของคุณได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มไฟล์ PDF, Google Docs, Slides, งานวิจัย, ลิงก์เว็บ, บทถอดความ และแม้แต่รูปภาพ เช่น ภาพหน้าจอหรือแผนผัง NotebookLM จะอ่านทั้งหมดนี้ร่วมกันและจัดการเป็นพื้นที่ความรู้เดียวที่แชร์ร่วมกัน
เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล AI สามารถระบุจุดที่เหมือนกัน ความแตกต่าง รายละเอียดที่ขาดหายไป หรือแนวคิดที่ซ้ำกันในเอกสารหลายฉบับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติแล้วต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาด้วยตนเอง
สำหรับทีม เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานความรู้ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นเครื่องมือวิจัยที่ใช้เพียงครั้งเดียว ทีมสามารถเพิ่มเอกสารใหม่ได้ตลอดเวลา และ AI จะเชื่อมต่อเอกสารเหล่านั้นกับข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าสมุดบันทึกโครงการ แฟ้มวิจัย หรือฐานความรู้ภายในองค์กรจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโน้ตบุ๊ก LM
- เปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่คุณอัปโหลดให้กลายเป็นสรุปเสียงหรือภาพรวมแบบสนทนาที่คุณสามารถฟังได้
- เร่งการตัดสินใจโดยสนับสนุนทุกคำตอบด้วยการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ชัดเจน ลดความสับสนและการถกเถียงที่ยืดเยื้อ
- สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง เช่น สรุป ตาราง คำถามที่พบบ่อย และการเปรียบเทียบ ที่พร้อมใช้งานได้ทันที
ข้อจำกัดของโน้ตบุ๊ก LM
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกไม่พอใจเมื่อประวัติการแชทไม่ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง หรือบริบทก่อนหน้านี้หายไป
- การตั้งค่ายังคงเป็นแบบแมนนวล เนื่องจากผู้ใช้ต้องอัปโหลดเอกสารและจัดระเบียบสมุดบันทึกด้วยตนเอง ซึ่งอาจรู้สึกว่าช้ากว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร
ราคาของโน้ตบุ๊ก LM
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
การให้คะแนนและรีวิวของโน้ตบุ๊ก LM
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notebook LM อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สังเกตว่า:
ฉันได้ใช้ Google NotebookLM มาประมาณหนึ่งปีแล้ว และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพในการติดตามและแบ่งปันบันทึกกับเพื่อนร่วมงาน การตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประสิทธิภาพของมัน Google NotebookLM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและผลิตภาพของทีมฉันโดยทำให้การเข้าถึงบันทึกที่เราร่วมกันทำได้ง่ายขึ้นและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้
ฉันได้ใช้ Google NotebookLM มาประมาณหนึ่งปีแล้ว และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพในการติดตามและแบ่งปันบันทึกกับเพื่อนร่วมงาน การตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประสิทธิภาพของมัน Google NotebookLM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและผลิตภาพของทีมฉันโดยทำให้การเข้าถึงบันทึกที่เราร่วมกันทำได้ง่ายขึ้นและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้
9. Alteryx (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติและขยายขนาดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของทีม)
Alteryx เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์อัตโนมัติ แทนที่จะต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลซ้ำๆ ด้วยตนเองในสเปรดชีตหรือสคริปต์ ทีมงานสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพียงครั้งเดียวและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอของการจัดการข้อมูล
ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวจะสแกนข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ และแสดงให้ทีมทราบถึงสิ่งที่ผิดพลาดหรือมีความเสี่ยง เช่น ค่าที่หายไป ค่าที่ซ้ำกัน รูปแบบที่แปลก หรือรูปแบบที่ไม่ตรงกัน ทีมจะได้รับการมองเห็นคุณภาพของข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น เพราะทุกคนเริ่มต้นจากฐานข้อมูลเดียวกันที่เชื่อถือได้
ความสามารถของ AI เชิงสร้างสรรค์ช่วยในกระบวนการทำงานเหล่านี้ ทีมงานสามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการในภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น 'รวมข้อมูลการขายและการตลาดตามภูมิภาคและเดือน' และเครื่องมือจะช่วยให้แปลงเจตนาดังกล่าวเป็นขั้นตอนการทำงานจริง นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้การตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน การอนุมัติ และการส่งมอบงานรวดเร็วขึ้นมาก
นอกจากนี้ เนื่องจากเวิร์กโฟลว์เป็นภาพและทำงานโดยอัตโนมัติ จึงสามารถกำหนดเวลาหรือเรียกใช้งานซ้ำได้ และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา แทนที่จะต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx
- ควบคุมการทำงาน AI ร่วมกันได้อย่างมั่นใจด้วยการใช้การเข้าถึงตามบทบาท ประวัติการทำงานแบบครบถ้วน สายข้อมูล และเส้นทางการตรวจสอบ เพื่อให้ทีมทราบเสมอว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเพราะเหตุใด
- ให้ทีมที่มีทักษะหลากหลายทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ทางธุรกิจทำงานแบบภาพในขณะที่ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถเพิ่ม Python, R หรือ SQL ได้เฉพาะเมื่อจำเป็น
- วิเคราะห์ข้อมูลข้ามระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กร เช่น AWS, Azure, Snowflake หรือ Databricks และส่งผลลัพธ์ไปยังแดชบอร์ด รายงาน API หรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Alteryx
- เวิร์กโฟลว์แบบภาพอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมันเติบโตใหญ่มากหรือเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับ Alteryx พยายามจัดการมันร่วมกัน
ราคาของ Alteryx
- ทดลองใช้ฟรี
- รุ่นเริ่มต้น: 250 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ฉบับมืออาชีพ: ราคาตามตกลง
- Enterprise Edition: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Alteryx
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Alteryx อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Alteryx ซึ่งทำให้การสร้างเวิร์กโฟ้ง่ายขึ้นอย่างมาก มันช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลและการผสมผสานข้อมูลได้อย่างมาก ฉันสามารถทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และมันจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น
ฉันชอบอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Alteryx ซึ่งทำให้การสร้างเวิร์กโฟลง่ายขึ้นอย่างมาก มันช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลและการผสมผสานข้อมูลได้อย่างมาก ฉันสามารถทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และมันจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น
10. จูมา (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
จูมาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานร่วมกันด้วยโครงการและพื้นที่ทำงานที่แชร์ซึ่งออกแบบมาสำหรับทีม
ทีมสามารถบันทึกคำสั่งที่มีประโยชน์, ใช้ซ้ำกรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, และแม้กระทั่งสลับระหว่างแบบจำลอง AI ที่แตกต่างกันตามภารกิจ เช่น การคิดค้น, การเขียน, หรือการวิเคราะห์, โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน. การสนทนาไม่ได้เป็นเพียงความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้น. พวกมันสามารถถูกแปลงเป็นเอกสารได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทีมสามารถแก้ไข, ปรับปรุง, และแบ่งปันได้.
เมื่อเวลาผ่านไป ระบบ AI ที่เชื่อมต่อจะช่วยให้ทีมพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้โดยการทำให้งานและการตัดสินใจในอดีตสามารถเรียกใช้ได้ทันที ผลลัพธ์ยังคงเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง คำสั่งที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของทีม และการทำงานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อบริบทถูกสร้างขึ้นตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของจูมา
- ปกป้องงานที่มีความละเอียดอ่อนด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กรที่แข็งแกร่งและการเข้าถึงตามบทบาท
- ใช้การผสานรวมและระบบอัตโนมัติเพื่อดึงข้อมูล, กระตุ้นการกระทำ, และลดการทำงานด้วยมือ
- ทำงานต่อจากทุกที่ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อตรวจสอบร่างและโครงการขณะเดินทาง
- ปรับปรุงการเริ่มต้นและการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนคำแนะนำ โครงการ และผลลัพธ์ที่ดีให้กลายเป็นความรู้ที่ทีมสามารถแบ่งปันได้
ข้อจำกัดของจูมา
- การตอบสนองของ AI อาจไม่ถูกต้องหรือเข้าใจข้อมูลที่ป้อนเข้าไปผิดได้
การกำหนดราคาจูมา
- ฟรี
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- การเติบโต: 40 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $200/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของจูมา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Juma อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับจูมา:
จูม่าช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากในงานประจำวันของฉัน ด้วยการทำงานที่เอเจนซี่การตลาด ฉันสามารถจัดระเบียบลูกค้าทั้งหมดของฉันเป็นโปรเจ็กต์แยกต่างหาก และทุกอย่างถูกตั้งค่าไว้ด้วยบริบทที่ถูกต้อง ฉันสามารถถามคำถามได้โดยตรงโดยไม่ต้องอธิบายหรือให้ข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง นั่นเพียงอย่างเดียวก็ช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากแล้ว เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใหม่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ไฟล์ข้อมูลที่ซับซ้อน และให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและคำแนะนำที่ตรงไปตรงมา
จูม่าช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากในงานประจำวันของฉัน ด้วยการทำงานที่เอเจนซี่การตลาด ฉันสามารถจัดระเบียบลูกค้าทั้งหมดของฉันไว้ในโปรเจ็กต์ที่แยกต่างหาก และทุกอย่างถูกตั้งค่าไว้ในบริบทที่ถูกต้อง ฉันสามารถถามคำถามได้โดยตรงโดยไม่ต้องอธิบายหรือให้ข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง นั่นเพียงอย่างเดียวก็ช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากแล้ว เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใหม่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ไฟล์ข้อมูลที่ซับซ้อน และให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและคำแนะนำที่ชัดเจน
🚨 ประกาศข้อมูล:ตามรายงานสถานะของ AI ในการนำไปใช้ในองค์กร องค์กรต่างๆ กำลังนำโมเดล AI ไปใช้งานจริงเพิ่มขึ้น 11 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
11. Docebo (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ใช้ AI)
Docebo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่เน้น AI เป็นอันดับแรกสำหรับการฝึกอบรมองค์กร ระบบสมอง AI ของมันที่เรียกว่า Harmony เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงการสร้างเนื้อหา การค้นหา การแนะนำ การทำงานอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ ดังนั้นไม่มีสิ่งใดทำงานแยกกัน
ในระดับการทำงานประจำวัน Docebo ช่วยประหยัดแรงงานที่ต้องทำด้วยมือได้มาก Harmony Copilot จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ทีละขั้นตอน ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ยาวนานหรือเอกสารประกอบ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้ AI สำหรับการสร้างเอกสาร ทำให้การสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือนี้ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้าน AI โดยช่วยให้ทีมเข้าใจและใช้งาน AI ผ่านเครื่องมือเชิงโต้ตอบที่ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น AI Search and Chat ช่วยให้พนักงานสามารถถามคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและได้รับคำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบท AI Creator ของเครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสร้างหรือปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และ AI Video Presenter ช่วยสร้างวิดีโอที่อวตารอ่านสคริปต์ของคุณออกเสียงเหมือนผู้บรรยาย
คุณสมบัติเด่นของ Docebo
- ติดแท็กและมอบหมายทักษะเชิงปฏิบัติโดยอัตโนมัติด้วย AI เพื่อให้เนื้อหา บทบาท และทีมต่างๆ สอดคล้องกันภายใต้กรอบทักษะร่วมกัน
- ฝึกฝนสถานการณ์จริงด้วย AI Virtual Coaching ซึ่งให้ข้อเสนอแนะทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ฝึกสอนทุกครั้ง
- ร่วมมือและแบ่งปันความรู้ผ่านฟีเจอร์การเรียนรู้ทางสังคม ซึ่ง AI จะเน้นย้ำการสนทนาและการมีส่วนร่วมที่มีประโยชน์มากที่สุด
- ปรับเส้นทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยแนะนำการฝึกอบรมตามบทบาท ทักษะ และกิจกรรมที่ผ่านมา
- ช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้ผลและวัดผลกระทบที่แท้จริงของการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Docebo
- การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมักต้องการความรู้ทางเทคนิค ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันช้าลง
ราคาของ Docebo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Docebo
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Docebo อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Redditกล่าวเกี่ยวกับ Docebo:
Docebo ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์การสร้างหลักสูตร, อัตโนมัติการติดตามและรายงาน, และจัดการกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีทีมงานเต็มรูปแบบ. มันไม่ได้ทำงานเนื้อหาทั้งหมดให้คุณ แต่สามารถทำให้การเปิดตัว, การติดตามการปฏิบัติตาม, และการติดตามความคืบหน้าเป็นไปได้ง่ายขึ้นมาก.
Docebo ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์การสร้างหลักสูตร, อัตโนมัติการติดตามและรายงาน, และจัดการกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีทีมเต็มรูปแบบ. มันไม่ได้ทำงานเนื้อหาทั้งหมดให้คุณ แต่สามารถทำให้การเปิดตัว, การติดตามการปฏิบัติตาม, และการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายขึ้นมาก.
📚 อ่านเพิ่มเติม:เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ: วิธีที่ AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดอุปสรรคและประหยัดเวลาเพื่อการทำงานจริง
