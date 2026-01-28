บล็อก ClickUp

8 กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาดที่นักการตลาดทุกคนควรรู้

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
28 มกราคม 2569

เราทุกคนรู้จัก ChatGPT ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือแรกที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์เข้าถึงได้สำหรับทีมองค์กร

ตามที่นักธุรกิจชาวอเมริกันแอรอน เลวี กล่าวไว้ว่า"ChatGPT คือหนึ่งในช่วงเวลาที่หายากในวงการเทคโนโลยี ที่คุณเห็นแสงสว่างที่ปลายทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต"

และสิ่งต่าง ๆ ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ภายในกลางปี 2025 OpenAI ได้ยืนยันว่า ChatGPT มีผู้ใช้รายสัปดาห์เกิน800 ล้านคนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ความมีประโยชน์ไม่เท่ากับความพร้อมใช้งาน หากวันของคุณถูกแบ่งระหว่างเอกสาร คำสั่งงาน ตัวติดตาม การอนุมัติ และแคมเปญห้าแคมเปญที่ทำงานพร้อมกัน ChatGPT สามารถช่วยได้ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาอย่างง่ายไปจนถึงการวิจัยเชิงลึก มันได้กลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับทีมการตลาดหลายทีม

ในคู่มือนี้ คุณจะพบกรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที คุณยังจะได้รับตัวอย่างและคำแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการตลาดเนื้อหา แคมเปญการตลาดดิจิทัล การตลาดทางอีเมล และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา

🌟 เทมเพลตแนะนำ

หากกลยุทธ์ของคุณอยู่ในสไลด์ในขณะที่การดำเนินการอยู่ในเครื่องมือหลายตัว การติดตามประสิทธิภาพอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้แม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ แบ่งเป็นงานย่อย ติดตามความคืบหน้า และดูไทม์ไลน์ได้โดยไม่ต้องสร้างแผนเดิมซ้ำในหลายเครื่องมือ

รับเทมเพลตฟรี
ทำไมนักการตลาดควรใช้ ChatGPT

ในฐานะนักการตลาด หน้าว่างเปล่ามักเป็นศัตรูตัวฉกาจของคุณ มันทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความบล็อก การร่างโพสต์โซเชียลมีเดีย การสร้างหัวข้ออีเมล หรือการเขียนข้อความโฆษณาสำหรับแคมเปญใหม่

ChatGPT ช่วยคุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้นโดยการสร้างร่างแรกและสรุปประเด็นสำคัญจากบันทึกที่กว้างขวางของคุณหรือคลังเนื้อหาที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังช่วยได้เมื่อคุณต้องการการคิดอย่างเป็นระบบตามความต้องการ คุณสามารถขอให้มันจัดกลุ่มคำสำคัญที่เกี่ยวข้องตามเจตนา เสนอรูปแบบเนื้อหาสำหรับช่องทางต่างๆ และร่างโครงร่างสิ่งที่จะทดสอบในชุดแคมเปญโซเชียลหรืออีเมลถัดไปของคุณ

คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ดังนั้นหากคุณสามารถให้บริบทที่ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัลมักจะถาม ก็จะช่วยได้มาก:

  • กลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • เป้าหมายของแคมเปญ
  • ช่องทาง (เนื้อหาบล็อก, หน้าแลนดิ้ง, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย)
  • น้ำเสียงและข้อจำกัด (เสียงของแบรนด์, จำนวนคำ, กฎการปฏิบัติตาม)

สำหรับประเภทของงานการตลาดที่คุณสามารถจัดการได้ด้วย ChatGPT นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

✍🏼 เขียนข้อความทางการตลาด สำหรับหน้าเว็บ, โพสต์โซเชียลมีเดีย, คำอธิบายสินค้า, และแคมเปญอีเมล

📈 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรมการเรียกดูและประวัติการซื้อ เพื่อปรับแต่งข้อความทางการตลาดและเนื้อหาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

✅ ระบุแนวโน้มตลาดและสรุปข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาด

เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ ChatGPT สำหรับการตลาด เราจะพาคุณไปดูกรณีศึกษาการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาดในเชิงปฏิบัติแปดกรณี

จากการสร้างเนื้อหาในชีวิตประจำวันไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ChatGPT สามารถเสริมสร้างการตลาดของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร

1. การคิดค้นเนื้อหา

กรณีการใช้งานการตลาดของแชทจีพีที-ผ่านแชทจีพีที
ผ่านทาง ChatGPT

ทุกชิ้นของเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงเคยเป็นเพียงความคิดเท่านั้น ความคิดใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่หามาได้ง่าย และ ChatGPT สามารถเป็นคู่คิดในการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจได้ นอกจากนี้ การมีจุดเริ่มต้นแทนที่จะจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาน่ากลัวน้อยลงมาก

อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ ChatGPT สำหรับการคิดไอเดียเนื้อหาคือการให้มันทำการวิจัยตลาดเบื้องต้นก่อน คุณสามารถขอให้มัน ระบุรายชื่อคู่แข่งหลักในอุตสาหกรรมของคุณ หาโอกาสทางการตลาด หรือแม้กระทั่งเสนอจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

ความเร็วเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่ง ที่จริงแล้วโพสต์ใน Redditแสดงให้เห็นว่ามีคนใช้ ChatGPT สร้างไอเดียเนื้อหาได้ 40 ไอเดียในเวลาไม่ถึง 60 วินาที แต่แน่นอนว่า คำสั่งที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างไอเดียเนื้อหา:

  • รายการ 10 ไอเดียสำหรับโพสต์บล็อกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์
  • เสนอไอเดียโพสต์โซเชียลมีเดียที่สร้างสรรค์สำหรับแบรนด์ที่มุ่งเป้าหมายลูกค้า Gen Z
  • ระดมความคิดหัวข้อจดหมายข่าวสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่เน้นการตลาดเนื้อหา
  • สร้างไอเดียเนื้อหาตามเทรนด์ล่าสุดในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ

✅ อะไรที่เหมือนกันในคำสั่งทั้งหมดนี้?

พวกเขาชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย, ระบุบริบททางธุรกิจ, และระบุประเภทของเนื้อหาหรือช่องทางที่คุณต้องการไอเดีย.

2. การแบ่งกลุ่มผู้ชม

กรณีการใช้งานการตลาดด้วย Chatgpt - ผ่าน Chatgpt

เนื่องจากเรากำลังพูดถึงกลุ่มเป้าหมาย เรามาดูกันว่า ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างแคมเปญที่เข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงได้อย่างไร

ChatGPT สามารถ คัดกรองข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาล และช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น มันสามารถค้นหาแบบแผนและแนวโน้มที่คุณอาจมองข้ามได้ โดยการวิเคราะห์การโต้ตอบ คำถาม และความคิดเห็นทั่วไป

นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับ กลุ่มผู้ชมที่ฉลาดขึ้นและวิธีการมีส่วนร่วมที่มีความหมายมากขึ้น

นอกจากนี้ยังตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความรู้สึกของลูกค้าหรือแนวโน้มตลาดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ทำให้คุณมีโอกาสปรับกลยุทธ์ของคุณก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไป และเนื่องจากมันเข้าใจบริบทและภาษาได้ดีมาก ข้อมูลเชิงลึกจึงรู้สึกถึงความคิดและดูเป็นมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจ

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT สำหรับการแบ่งกลุ่มคือ ความง่ายในการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ยิ่งกลุ่มของคุณมีความเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร การสร้างข้อความที่รู้สึกเป็นส่วนตัวก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น ChatGPT ช่วยลดความพยายามในส่วนนี้ให้คุณได้มากทีเดียว

นี่คือตัวอย่างแนวคิดสำหรับกระตุ้นความคิดในการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่คุณสามารถลองใช้ได้ (แต่คุณจะต้องใส่บริบทที่จำเป็นสำหรับแต่ละกรณีด้วย):

  • เสนอวิธีการแบ่งกลุ่มผู้ชมของเรา ตามประวัติการซื้อและพฤติกรรมการเรียกดูของพวกเขา
  • ช่วยฉันจัดหมวดหมู่ผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราเป็นกลุ่มตามการมีส่วนร่วมกับแคมเปญอีเมลที่ผ่านมา
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับแบรนด์สกินแคร์ โดยอิงจากความสนใจของลูกค้า กลุ่มอายุ และความต้องการในผลิตภัณฑ์

📮 ClickUp Insight: เกือบ88% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาใช้เครื่องมือAI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ต้องการเห็นประโยชน์เดียวกันนี้ในที่ทำงานหรือไม่? ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp,ClickUp Brain, ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยการประชุมที่น้อยลง สรุปข้อมูลทันที และงานอัตโนมัติ—เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 30%

3. การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม

กรณีการใช้งานการตลาดด้วย Chatgpt - ผ่าน Chatgpt

ผู้คนมักหันมาใช้ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้เช่นกัน?

ตามข้อมูลจาก SurveyMonkey นี่เป็นเหตุผลหลักที่นักการตลาดเลือกใช้เครื่องมือ AI และมันก็สมเหตุสมผล ตั้งแต่การเพิ่มคีย์เวิร์ด SEO ที่เหมาะสม ไปจนถึงการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การปรับแต่งให้เหมาะสมคือจุดที่ AI ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเงียบๆ

ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบทความบล็อก การทำให้ข้อความอีเมลการตลาดคมชัดขึ้น หรือการปรับแต่งโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ChatGPT ก็ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

⭐ คุณสามารถขอให้ ChatGPT ช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมด้วยคำสั่งง่าย ๆ เหล่านี้:

  • แนะนำรายการคำหลัก SEO สำหรับบทความบล็อก เกี่ยวกับ [หัวข้อ] และแสดงวิธีการรวมคำเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติตลอดเนื้อหา, H2s, และ H3s
  • เขียนย่อหน้าต่อไปนี้ใหม่ ให้เหมาะกับผู้อ่านกลุ่มใหม่ แต่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้
  • สร้างเมตาดีสคริปชันสำหรับบทความบล็อก ที่มีชื่อว่า [ชื่อเรื่อง] ซึ่งจะทำให้ผู้คนอยากคลิก ให้ฉัน 5 ตัวเลือกเพื่อเลือก และครอบคลุมมุมมองต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลือก
  • ช่วยฉันสร้างโครงร่างเนื้อหา โดยอิงจาก [คำหลัก] และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • เขียนหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ที่จะดึงดูดความสนใจของ [กลุ่มเป้าหมาย]

👀 เกร็ดความรู้:โฆษณาทางโทรทัศน์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาออกอากาศในปี 1941 โดยโปรโมทนาฬิกา Bulova มีค่าใช้จ่ายเพียง 9 ดอลลาร์ในการออกอากาศก่อนการแข่งขันเบสบอลที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ในนิวยอร์ก คลิปความยาว 10 วินาทีนั้นได้เปิดประตูสู่สิ่งที่กลายเป็นอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

วันนี้ ต้นทุนไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้จ่ายกับสื่อเท่านั้น—แต่ยังรวมถึงขอบเขตความคิดสร้างสรรค์และความรวดเร็วในการทำงานด้วย AI ช่วยให้ทีมสามารถผลิตผลงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวคิดได้อย่างต่อเนื่อง และนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้หลากหลายรูปแบบ

4. การเขียนโฆษณา

กรณีการใช้งานการตลาดของแชทจีพีที

การเขียนข้อความโฆษณาที่ดีนั้นคล้ายกับการเริ่มต้นสนทนากับคนที่กำลังรีบ คุณต้องดึงดูดความสนใจของพวกเขา ทำให้พวกเขาอยากรู้ และให้เหตุผลที่พวกเขาควรสนใจ—ทั้งหมดนี้ในไม่กี่คำเท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังโฆษณาบน Google, Facebook, LinkedIn หรือแม้แต่ TikTok, ChatGPT ก็สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่รู้สึกสดใหม่และเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

เครื่องมือการตลาดด้วย AIยังมีประโยชน์สำหรับการทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ ของโฆษณา (การทดสอบ A/B) คุณสามารถสร้างตัวเลือกได้หลายแบบอย่างรวดเร็วและดูว่าตัวเลือกใดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

⭐ นี่คือวิธีที่นักการตลาดใช้ ChatGPT ในการเขียนข้อความโฆษณา:

  • เขียนหัวข้อและคำอธิบายสำหรับ Google Ads ที่เน้นจุดสำคัญและเชิญชวนให้คลิกสำหรับ [รายละเอียดสินค้า] จาก [กลุ่มเป้าหมาย]
  • สร้างข้อความโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย ที่ให้ความรู้สึกส่วนตัวและเหมาะสมกับโทนของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook และ LinkedIn
  • ร่างข้อความโฆษณาแบบเนทีฟ ที่ผสมผสานเข้ากับเนื้อหาโดยรอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็โดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจ

5. การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่

ผ่านทาง ChatGPT

การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่คือวิธีที่ทีมการตลาดที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถทำให้ทุกชิ้นของเนื้อหาทำงานได้หนักขึ้น 10 เท่า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด

ด้วย ChatGPT กระบวนการนี้รู้สึกราบรื่นมากขึ้นและมักจะช่วยประหยัดเวลาด้วย

Ahrefs รายงานว่า74.2% ของหน้าเว็บใหม่ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่แปลกใจเลยที่นักการตลาดหันมาใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาและการตลาดเนื้อหาของพวกเขาไปได้ไกลยิ่งขึ้น

⭐ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อนำเนื้อหาไปใช้ใหม่:

  • เปลี่ยนชุดบทความบล็อกให้เป็นอีบุ๊ก ที่สามารถใช้เป็นไฟล์ดาวน์โหลดฟรีเพื่อสร้างโอกาสในการขาย
  • สรุปเว็บบินาร์หรือพอดแคสต์ที่ยาว ให้เป็นบทความบล็อกหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายโพสต์
  • ปรับปรุงบทความบล็อก ให้กลายเป็นจดหมายข่าวทางอีเมลที่น่าสนใจสำหรับผู้ติดตามของคุณ
  • เน้นช่วงเวลาสำคัญจากเว็บสัมมนาหรือวิดีโอ เพื่อสร้างเนื้อหาติดตามผลหรือคลิปสั้นๆ สำหรับโปรโมท
  • แยกบทความละเอียด ออกเป็นโพสต์สั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้ สำหรับแพลตฟอร์มเช่น Instagram, LinkedIn หรือ Twitter

✅ หากคุณกำลังมองหาไอเดียที่รวดเร็ว นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

  • สรุป [สัมมนาออนไลน์, บทความบล็อก, หรือพอดแคสต์] นี้ให้อยู่ในโพสต์ LinkedIn 150 คำสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]
  • เขียนบล็อกโพสต์นี้ใหม่ในรูปแบบจดหมายข่าวที่เป็นมิตร โดยเน้นประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
  • เปลี่ยนบทความนี้เป็นคำบรรยายสั้น ๆ สามข้อความสำหรับ Instagram พร้อมแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง

6. การปรับแต่ง SEO

การปรับแต่ง SEO - ผ่านแชทจีพีที

เกือบ65% ของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาได้ผลลัพธ์ SEO ที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือ AI

และมันง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม

ตั้งแต่การค้นหาหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับบล็อกของคุณไปจนถึงการช่วยค้นคว้าคำหลัก ChatGPT ทำให้กระบวนการรู้สึกเป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณคิดหัวข้อข่าวที่ดึงดูดความสนใจและจัดหมวดหมู่คำค้นหาตามเจตนา ทำให้คุณทราบได้ง่ายขึ้นว่าผู้อ่านของคุณต้องการค้นหาอะไรจริง ๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างโครงสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่งหรือเขียนคำอธิบายเมตาที่เชิญชวนให้คลิก

ChatGPT สนับสนุนความพยายามด้าน SEO ของคุณในหลากหลายวิธี:

  • แนะนำไอเดียเนื้อหาตามคำค้นหาที่ได้รับความนิยม ใน [อุตสาหกรรมของคุณ]
  • ค้นหาคีย์เวิร์ดหางยาว และจัดกลุ่มตามเจตนาการค้นหา
  • สร้างไอเดียหัวข้อข่าว ที่ทั้งน่าสนใจและเป็นมิตรกับคำค้นหา
  • ร่างเค้าโครงเนื้อหาที่สอดคล้องกับเจตนาการค้นหาที่อยู่เบื้องหลัง [คีย์เวิร์ดเป้าหมาย]
  • เขียนคำอธิบายเมตาที่ชัดเจนและน่าสนใจ สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ]

7. แชทบอทสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายและการสนับสนุนลูกค้า

แชทบอทสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายและการสนับสนุนลูกค้า
ผ่านทาง ChatGPT

เราทุกคนต่างชื่นชมการตอบกลับที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์เมื่อมีคำถาม นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้แชทบอทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการทำงานของ ChatGPT ในเบื้องหลัง แชทบอทของคุณจะสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติกับลูกค้าของคุณได้มากขึ้น

แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT สามารถตอบคำถามทั่วไป แบ่งปันรายละเอียดสินค้า แนะนำลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน หรือแม้กระทั่งช่วยแก้ไขปัญหาเล็กน้อยได้ สิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตของลูกค้าคุณง่ายขึ้นและมอบเวลาพักผ่อนที่จำเป็นให้กับทีมสนับสนุนของคุณ

ในด้านการตลาด แชทบอทสามารถเปิดการสนทนาอย่างนุ่มนวลกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และยังสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายผ่านการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเป็นมิตร

⭐ และหากคุณสงสัยว่า ChatGPT เข้ามามีบทบาทอย่างไร คุณสามารถลองถามมันเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น:

  • สคริปต์แชทบอทที่เป็นมิตร สำหรับตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • คำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับการแนะนำลูกค้า ผ่านขั้นตอนการชำระเงิน
  • การไหลของบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ทำให้การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย
  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่แชทบอทสามารถช่วยผู้เข้าชมสำรวจช่วงผลิตภัณฑ์ของคุณ

8. การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

ปรัศนธ์ สุเธกัล หัวหน้าสถาบันข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ กล่าวว่า: "บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมายมหาศาล แต่ [ความสำเร็จ] ไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น มันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์"

นี่คืออีกหนึ่งด้านที่ ChatGPT มีประโยชน์

ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ หรือตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญอีเมลล่าสุดของคุณ ChatGPT ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้โดยการแยกย่อยออกเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ง่ายต่อการนำไปใช้โดยทีมการตลาดของคุณ และหากคุณต้องการค้นหาแนวโน้มหรือทำนายอย่างมีข้อมูล ChatGPT ช่วยให้คุณมองไปข้างหน้าได้โดยการอ่านข้อมูลในอดีต

⭐ ขอให้ ChatGPT ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน:

  • สรุปผลการค้นพบที่สำคัญ จากรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญนี้ในคำที่เข้าใจง่าย
  • เน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุด จากข้อมูล Google Analytics ของเราในช่วงเดือนที่ผ่านมา
  • เสนอสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการลดลงของอัตราการมีส่วนร่วม ในโพสต์โซเชียลมีเดียล่าสุดของเรา
  • ตรวจสอบผลการดำเนินงานของแคมเปญอีเมลในไตรมาสที่ผ่านมา และเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุง

👀 เกร็ดความรู้: คำว่า "ปัญญาประดิษฐ์" ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1956 ที่โครงการวิจัยฤดูร้อนดาร์ตมัธว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมักถือเป็น "จุดเริ่มต้น" ของสาขานี้

ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT ในการตลาด

พวกเราส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าแม้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้มาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน ทีมการตลาดจึงควรทราบถึงจุดที่ ChatGPT ยังทำได้ไม่ดี เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความไม่คาดคิดและมองหาทางเลือกอื่นแทน ChatGPT

นี่คือข้อจำกัดทั่วไปที่นักการตลาดควรทราบ:

  • ChatGPT อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนการแชร์หรือเผยแพร่ผลลัพธ์
  • คำตอบของมันอาจสะท้อนความลำเอียงจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม ดังนั้นนักการตลาดจำเป็นต้องตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความเป็นธรรมและความครอบคลุม
  • มันมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับบริบทและสามัญสำนึก ส่งผลให้คำตอบที่ได้ฟังดูถูกต้องแต่กลับไม่ตรงประเด็น
  • ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่จุดแข็ง ดังนั้นแนวคิดแคมเปญที่แปลกใหม่หรือข้อความโฆษณาที่เฉียบแหลมยังคงต้องการการใส่ใจจากมนุษย์
  • เครื่องมือนี้มักทำงานกับข้อมูลที่ล้าสมัยหรือมีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือหัวข้อเฉพาะทาง ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนเพื่อให้เครื่องมือค้นหาข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์

ทางเลือกของ ChatGPT ในการตลาด

ChatGPT มีประโยชน์สำหรับการสร้างร่างได้อย่างรวดเร็วและสร้างแนวคิดได้หลายสิบข้อในคราวเดียว แต่การทำงานด้านการตลาดมักจะไม่สิ้นสุดแค่ร่าง คุณยังคงต้องการที่สำหรับเก็บรายละเอียดงาน มอบหมายงาน ติดตามการอนุมัติ และรายงานผลลัพธ์โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูลในหลายเครื่องมือ

นั่นคือจุดที่การขยายตัว ของการทำงานและการขยายตัวของ AIปรากฏขึ้น

  • การขยายตัวของงานเกิดขึ้นเมื่อแผนงาน ทรัพยากร และงานของคุณอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้
  • การขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุมเกิดขึ้นเมื่อองค์กรของคุณพึ่งพาเครื่องมือและโมเดล AI หลายตัวที่กระจัดกระจายโดยไม่มีผู้ดูแล กลยุทธ์ หรือแม้แต่แนวคิดว่าใครกำลังใช้เครื่องมือใด สิ่งนี้นำไปสู่การสูญเสียเงิน ความพยายามซ้ำซ้อน และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือแบบ ChatGPT ที่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานClickUpเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า นั่นเป็นเพราะ AI พื้นฐานของ ClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เดียวกันกับที่โครงการการตลาดของคุณอยู่

ทำไม ClickUp Brain ถึงชนะเหนือ ChatGPT สำหรับทีมการตลาด

ร่างโพสต์ทางสังคม, ข้อความโฆษณา, และเนื้อหาอีเมลได้โดยตรงจากบรีฟแคมเปญของคุณด้วย ClickUp Brain
ร่างโพสต์ทางสังคม, ข้อความโฆษณา, และเนื้อหาอีเมลได้โดยตรงจากบรีฟแคมเปญของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา สรุปการอัปเดต และเปลี่ยนบรีฟให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้จนถึงขั้นตอนเผยแพร่ โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

ChatGPT รู้เฉพาะสิ่งที่คุณวางลงไปเท่านั้น

ClickUp Brain สามารถทำงานร่วมกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ—เอกสารแคมเปญ รายละเอียดงาน ความคิดเห็น ไทม์ไลน์ และการอัปเดตต่างๆ—เพื่อให้คุณใช้เวลาในการอธิบายเบื้องหลังน้อยลง

แทนที่จะคัดลอกข้อความคำสั่งไปยังเครื่องมือแยกต่างหากแล้วนำผลลัพธ์กลับมาวางในภารกิจการตลาดภายใน ClickUp คุณสามารถร่างเนื้อหาโดยใช้ AI ได้โดยตรงภายในClickUp Docs แนบไปกับภารกิจของแคมเปญ และรักษาบริบททั้งหมดให้เชื่อมโยงไว้ได้

ขอให้ ClickUp Brain เขียนข้อความทางการตลาดให้คุณโดยตรงใน ClickUp Docs

ใช้เมื่อคุณต้องการ:✅ เปลี่ยนบรีฟแคมเปญเป็นรายการงานและงานย่อย✅ ร่างโพสต์โซเชียล, คัดลอกโฆษณา, และเนื้อหาอีเมลจากแหล่งข้อมูลเดียว✅ สรุปการอัปเดตแคมเปญและดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึก

เมื่อคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณอยู่ในประวัติการแชทส่วนตัวของใครบางคน ทีมงานทั้งหมดก็จะต้องคิดค้นสิ่งเดิมขึ้นมาใหม่ ด้วย ClickUp Docs (และ Docs Hub สำหรับการจัดระเบียบ) คุณสามารถสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับสรุปแคมเปญ ไลบรารีคำแนะนำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรอบการวางตำแหน่ง และข้อความที่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละ Doc กับงานใน ClickUpที่ดำเนินการตามนั้น เพื่อให้กลยุทธ์และการดำเนินการสอดคล้องกันอยู่เสมอ

นี่คือวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดใช้ ClickUp Brain ให้เกิดประโยชน์สูงสุด:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่ช่วยด้วย AI ด้วยClickUp BrainGPT แอปซูเปอร์ AI ของคุณ ในฐานะเพื่อนร่วม AI บนเดสก์ท็อป มันจะเชื่อมต่องานของคุณในทุกแอปที่คุณใช้: ClickUp, Drive, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย

ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกโน้ตและสรุปอย่างละเอียดด้วย ClickUp BrainGPT's Talk to Text
ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกโน้ตและสรุปอย่างละเอียดด้วย ClickUp BrainGPT's Talk to Text

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์:

  • บันทึกไอเดียแคมเปญและร่างข้อความด้วยเสียงของคุณ: ใช้Talk to Text เพื่อ บอกเล่าเค้าโครงบล็อก, ข้อความโฆษณา, หัวข้ออีเมล หรือบรีฟสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วเมื่อคุณอยู่ระหว่างประชุมหรือกำลังตรวจสอบทรัพยากรในระหว่างเดินทาง BrainGPT จะแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความที่เรียบร้อยซึ่งคุณสามารถวางลงใน ClickUp Doc, คำอธิบายงาน, ความคิดเห็น หรือกล่องข้อความใด ๆ ได้โดยตรง
  • ถามคำถามที่ดึงมาจากบริบทแคมเปญจริงของคุณ: แทนที่จะอธิบายรายละเอียดทุกอย่างใหม่ ให้ ClickUp BrainGPT แสดงคำตอบจากเนื้อหาใน Workspace ของคุณ เช่น งาน เอกสาร แชท และสรุปการประชุม
  • ค้นหาผลงานที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วด้วย การค้นหาแบบองค์กร: เมื่อคุณต้องการนำเนื้อหาที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่หรือค้นหาความคิดเห็นจากลูกค้า ClickUp BrainGPT สามารถค้นหาใน ClickUp, เว็บ และไฟล์จากแอปที่เชื่อมต่อได้
  • เลือก AI ที่เหมาะสมกับงานของคุณโดยไม่สูญเสียคำตอบใน Workspace: หากคุณต้องการสไตล์การเขียนหรือการให้เหตุผลที่แตกต่าง คุณสามารถสลับโมเดลและเข้าถึง ChatGPT, Claude หรือ Gemini ได้ในอินเทอร์เฟซเดียวกัน!

แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวล

ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ, การแปลงลูกค้า, และกำหนดเวลาด้วย ClickUp Dashboards
ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ การแปลงลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดเวลาด้วย ClickUp Dashboards

ทีมการตลาดส่วนใหญ่มีข้อมูลมากมาย ส่วนที่ท้าทายคือการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้มีความหมาย นี่คือสิ่งที่ClickUp Dashboardsทำได้ดีเยี่ยม

คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงตัวเลขแคมเปญของคุณ, การแปลงลูกค้า, กำหนดเวลาของเนื้อหา, และแม้กระทั่งปริมาณงานของทีมได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถดูได้, คุณไม่ต้องสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา

แต่แดชบอร์ดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อนำไปสู่การตัดสินใจเท่านั้นการ์ด AI ของ ClickUpเพิ่มการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนข้อมูลแดชบอร์ดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างสรุปสำหรับผู้บริหารหรือข้อมูลเชิงลึกตามคำสั่งที่กำหนดเองที่ใช้กิจกรรมจริงในพื้นที่ทำงานของคุณ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างบัตร AI แบบกำหนดเอง เช่น:

  • สรุปผู้บริหาร AI: เพื่อสร้างการตรวจสอบสุขภาพตามโฟลเดอร์แคมเปญของคุณ
  • อัปเดตโครงการ AI: เพื่อรับสถานะที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถนำไปวางในอีเมลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • AI Brain: เพื่อเรียกใช้คำสั่งที่กำหนดเอง เช่น "สรุปสิ่งที่ส่งในสัปดาห์นี้ สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไป"
ใช้รูปแบบเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI Cards
ใช้รูปแบบเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI Cards

ClickUp Automations และ Agents ช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ทำงานหนัก

ClickUp Automations และ Agents ช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ทำงานหนัก
ทำให้การดำเนินการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งมอบงาน การอัปเดตสถานะ หรือการแจ้งเตือนการตรวจสอบ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp Automations

มีรายการงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้เวลามากเกินไปอยู่เสมอ เช่น การส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเผยแพร่และการติดตามการอนุมัติClickUp Automationsจัดการสิ่งเหล่านี้ให้คุณ

สมมติว่างานหนึ่งถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว คุณสามารถตั้งค่า ClickUp ให้แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลถัดไปในลำดับถัดไป, มอบหมายขั้นตอนถัดไป, หรือแม้กระทั่งกำหนดเวลาติดตามผล

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้การส่งต่อแคมเปญดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยClickUp Super Agents

มอบหมายกระบวนการทำงานด้านการตลาดทั้งหมด เช่น การสร้าง ตรวจสอบ และเผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ให้กับ ClickUp Super Agents
ส่งมอบกระบวนการทำงานด้านการตลาดทั้งหมด เช่น การสร้าง การตรวจสอบ และการเผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ให้กับ ClickUp Super Agents

เมื่อการตลาดเข้าสู่รอบการตรวจสอบ ความล่าช้ามักเกิดจากเจ้าของงานที่ไม่ชัดเจนหรือการติดตามผลที่ถูกลืม ClickUp Super Agents สามารถทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องพึ่งการเตือนความจำด้วยตนเอง

ตัวอย่างตัวแทนสองรายที่คุณสามารถตั้งค่าได้ทันทีใน ClickUp:

  • เจ้าหน้าที่ QA แคมเปญ: เมื่องานย้ายไปยังสถานะพร้อมตรวจสอบ ให้ตรวจสอบงานว่ามีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ (กลุ่มเป้าหมาย, ช่องทาง, กำหนดเวลา, ลิงก์สื่อ) จากนั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ขาดหายไปและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบที่เหมาะสม
  • ตัวแทนการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: เมื่องานเขียนบล็อกถูกทำเครื่องหมายว่า "อนุมัติ" ให้สร้างรายการตรวจสอบงานที่ต้องนำไปใช้ใหม่ (โพสต์ LinkedIn, สแนปช็อตอีเมล, คำบรรยายสั้น) และสร้างงานเหล่านั้นในรายการที่ถูกต้องพร้อมวันที่ครบกำหนดที่แนะนำ สร้างร่างแรกของเนื้อหาและแท็กเจ้าของที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขโดยมนุษย์

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะรวบรวมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpจะทำให้ง่ายยิ่งขึ้น

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์มาก:

  • ตั้งเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนและแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
  • รักษาความเป็นระเบียบของแคมเปญของคุณด้วยแผนที่มีโครงสร้างและเป็นขั้นตอน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดที่มีอยู่ในระบบและทราบสถานะปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ
  • ทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามผลลัพธ์แบบเรียลไทม์

กรณีการใช้งานด้านการตลาดของ ClickUp Brain

ใช้คำแนะนำเหล่านี้ภายในเอกสาร ClickUp หรือคำอธิบายงานร่วมกับ AI ของ ClickUp เพื่อให้ไอเดียและร่างของคุณเชื่อมโยงกับงานแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่

1. การคิดค้นเนื้อหา

สร้างไอเดียโพสต์บล็อก 15 รายการสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] และจัดกลุ่มตามขั้นตอนของช่องทางการตลาด (TOFU, MOFU, BOFU) กรณีการใช้งาน chatgpt สำหรับการตลาด
  • สร้างไอเดียโพสต์บล็อก 15 รายการสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] และจัดกลุ่มตามขั้นตอนของช่องทางการขาย (TOFU, MOFU, BOFU)
  • สร้างมุมมองโพสต์โซเชียลมีเดีย 10 แบบสำหรับ [แคมเปญ] และแนะนำรูปแบบเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละโพสต์ (คาร์ูเซล, วิดีโอสั้น, โพสต์ข้อความ)
  • จากเนื้อหาที่มีอยู่ของเราเกี่ยวกับ [หัวข้อ] กรุณาแนะนำ 8 มุมมองใหม่ที่เราไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน

2. การแบ่งกลุ่มผู้ชม

เขียนเมทริกซ์การสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุจุดเจ็บปวด ข้อความหลัก หลักฐานสนับสนุน และคำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับแต่ละกลุ่ม กรณีการใช้งานการตลาดด้วยแชทจีพีที
  • เสนอ 5 กลุ่มเป้าหมายสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] โดยใช้สัญญาณเหล่านี้: [ประวัติการซื้อ], [พฤติกรรมการเรียกดู], [กรณีการใช้งาน], [บทบาทงาน]
  • เขียนเมทริกซ์การสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุจุดเจ็บปวด ข้อความหลัก หลักฐานสนับสนุน และคำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับแต่ละกลุ่ม
  • ระบุข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และเสนอคำตอบที่เราสามารถใช้ในโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ

3. การปรับแต่งเนื้อหาและการสนับสนุน SEO

ร่างคำอธิบายเมตา 5 รายการสำหรับชื่อบล็อกนี้ โดยแต่ละรายการต้องมีความยาวไม่เกิน 155 ตัวอักษร-ชื่อเรื่อง กรณีการใช้งานการตลาด chatgpt
  • แนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องสำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] จากนั้นแสดงตำแหน่งที่ควรใส่คำค้นหาเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติในโครงสร้างนี้: [วางโครงสร้าง]
  • เขียนส่วนนี้ใหม่สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยคงประเด็นสำคัญเดิมไว้: [วางย่อหน้า]
  • ร่างคำอธิบายเมตา 5 รายการสำหรับชื่อบล็อกนี้ โดยให้แต่ละรายการมีความยาวไม่เกิน 155 ตัวอักษร: [ชื่อเรื่อง]

4. ข้อความโฆษณาและการทดสอบ A/B

สร้างโฆษณา LinkedIn 3 แบบสำหรับ [persona] พร้อมด้วย hook และ CTA ที่แตกต่างกัน กรณีการใช้งาน chatgpt สำหรับการตลาด
  • เขียนหัวข้อโฆษณา Google Ads 6 หัวข้อ และคำอธิบาย 4 รายการ สำหรับ [ข้อเสนอ] โดยเน้นประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละรายการ
  • สร้างโฆษณา LinkedIn 3 แบบสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยใช้คำดึงดูดและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
  • ให้ฉัน 5 ไอเดียการทดสอบ A/B สำหรับข้อความโฆษณาชิ้นนี้ และอธิบายว่าแต่ละการทดสอบพยายามเรียนรู้อะไร: [วางข้อความ]

5. การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่

เปลี่ยนบล็อกโพสต์นี้เป็นโพสต์ LinkedIn 150 คำ, กระทู้ 6 ทวีต, และคำบรรยายสั้น ๆ 3 รายการพร้อมแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง - [วางลิงก์หรือข้อความ] กรณีการใช้งานการตลาด chatgpt
  • เปลี่ยนบล็อกโพสต์นี้เป็นโพสต์ LinkedIn 150 คำ, กระทู้ 6 ทวีต, และคำบรรยายสั้น ๆ 3 รายการพร้อมแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง: [วางลิงก์หรือข้อความ]
  • สรุปเนื้อหาของเว็บบินาร์นี้ให้เหลือ 7 ประเด็นสำคัญและ 5 ข้อความสั้นสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย: [ใส่บันทึก]
  • สร้างจดหมายข่าวทางอีเมลของบทความนี้พร้อมบทนำที่ชัดเจน, 3 ข้อสรุป, และหนึ่ง CTA: [วางบทความ]

บริหารจัดการกลไกการตลาดทั้งหมดของคุณใน ClickUp

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ChatGPT ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยด้านการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งเกินไปที่บทบาทของมันหยุดอยู่แค่นั้น

ClickUp Brain นำพลังงานนั้นไปไกลกว่าเดิมมาก ไม่เพียงแต่สร้างไอเดียและปรับปรุงร่างเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแรงบันดาลใจนั้นให้กลายเป็นงานที่เป็นระบบและติดตามได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถดำเนินการได้จริงภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน แตกต่างจาก ChatGPT Brain มีความเข้าใจบริบทอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ ClickUp สำหรับการตลาดคือการรวมศูนย์เครื่องมือการตลาดของคุณ เมื่อกลยุทธ์, ทรัพยากร, การดำเนินการ, และการสื่อสารของทีมอยู่ในที่เดียว คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลและการเปลี่ยนบริบทอีกต่อไป ทีมของคุณจะมีเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นจาก "นี่คือไอเดีย" ไปเป็น "นี่คือสิ่งที่กำลังจะเผยแพร่, เมื่อไหร่, และใครเป็นผู้รับผิดชอบ"

พร้อมที่จะนำกลยุทธ์, เนื้อหา, และการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ในที่เดียวหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้