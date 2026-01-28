8 กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาดที่นักการตลาดทุกคนควรรู้

เราทุกคนรู้จัก ChatGPT ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือแรกที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์เข้าถึงได้สำหรับทีมองค์กร
ตามที่นักธุรกิจชาวอเมริกันแอรอน เลวี กล่าวไว้ว่า"ChatGPT คือหนึ่งในช่วงเวลาที่หายากในวงการเทคโนโลยี ที่คุณเห็นแสงสว่างที่ปลายทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต"
และสิ่งต่าง ๆ ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ภายในกลางปี 2025 OpenAI ได้ยืนยันว่า ChatGPT มีผู้ใช้รายสัปดาห์เกิน800 ล้านคนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ความมีประโยชน์ไม่เท่ากับความพร้อมใช้งาน หากวันของคุณถูกแบ่งระหว่างเอกสาร คำสั่งงาน ตัวติดตาม การอนุมัติ และแคมเปญห้าแคมเปญที่ทำงานพร้อมกัน ChatGPT สามารถช่วยได้ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาอย่างง่ายไปจนถึงการวิจัยเชิงลึก มันได้กลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับทีมการตลาดหลายทีม
ในคู่มือนี้ คุณจะพบกรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที คุณยังจะได้รับตัวอย่างและคำแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการตลาดเนื้อหา แคมเปญการตลาดดิจิทัล การตลาดทางอีเมล และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา
ทำไมนักการตลาดควรใช้ ChatGPT
ในฐานะนักการตลาด หน้าว่างเปล่ามักเป็นศัตรูตัวฉกาจของคุณ มันทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความบล็อก การร่างโพสต์โซเชียลมีเดีย การสร้างหัวข้ออีเมล หรือการเขียนข้อความโฆษณาสำหรับแคมเปญใหม่
ChatGPT ช่วยคุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้นโดยการสร้างร่างแรกและสรุปประเด็นสำคัญจากบันทึกที่กว้างขวางของคุณหรือคลังเนื้อหาที่มีอยู่
นอกจากนี้ยังช่วยได้เมื่อคุณต้องการการคิดอย่างเป็นระบบตามความต้องการ คุณสามารถขอให้มันจัดกลุ่มคำสำคัญที่เกี่ยวข้องตามเจตนา เสนอรูปแบบเนื้อหาสำหรับช่องทางต่างๆ และร่างโครงร่างสิ่งที่จะทดสอบในชุดแคมเปญโซเชียลหรืออีเมลถัดไปของคุณ
คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ดังนั้นหากคุณสามารถให้บริบทที่ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัลมักจะถาม ก็จะช่วยได้มาก:
- กลุ่มเป้าหมายของคุณ
- เป้าหมายของแคมเปญ
- ช่องทาง (เนื้อหาบล็อก, หน้าแลนดิ้ง, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย)
- น้ำเสียงและข้อจำกัด (เสียงของแบรนด์, จำนวนคำ, กฎการปฏิบัติตาม)
สำหรับประเภทของงานการตลาดที่คุณสามารถจัดการได้ด้วย ChatGPT นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
✍🏼 เขียนข้อความทางการตลาด สำหรับหน้าเว็บ, โพสต์โซเชียลมีเดีย, คำอธิบายสินค้า, และแคมเปญอีเมล
📈 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรมการเรียกดูและประวัติการซื้อ เพื่อปรับแต่งข้อความทางการตลาดและเนื้อหาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
✅ ระบุแนวโน้มตลาดและสรุปข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาด
เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ ChatGPT สำหรับการตลาด เราจะพาคุณไปดูกรณีศึกษาการใช้งาน ChatGPT สำหรับการตลาดในเชิงปฏิบัติแปดกรณี
จากการสร้างเนื้อหาในชีวิตประจำวันไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ChatGPT สามารถเสริมสร้างการตลาดของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
1. การคิดค้นเนื้อหา
ทุกชิ้นของเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงเคยเป็นเพียงความคิดเท่านั้น ความคิดใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่หามาได้ง่าย และ ChatGPT สามารถเป็นคู่คิดในการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจได้ นอกจากนี้ การมีจุดเริ่มต้นแทนที่จะจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาน่ากลัวน้อยลงมาก
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ ChatGPT สำหรับการคิดไอเดียเนื้อหาคือการให้มันทำการวิจัยตลาดเบื้องต้นก่อน คุณสามารถขอให้มัน ระบุรายชื่อคู่แข่งหลักในอุตสาหกรรมของคุณ หาโอกาสทางการตลาด หรือแม้กระทั่งเสนอจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์
ความเร็วเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่ง ที่จริงแล้วโพสต์ใน Redditแสดงให้เห็นว่ามีคนใช้ ChatGPT สร้างไอเดียเนื้อหาได้ 40 ไอเดียในเวลาไม่ถึง 60 วินาที แต่แน่นอนว่า คำสั่งที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ
⭐ ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างไอเดียเนื้อหา:
- รายการ 10 ไอเดียสำหรับโพสต์บล็อกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์
- เสนอไอเดียโพสต์โซเชียลมีเดียที่สร้างสรรค์สำหรับแบรนด์ที่มุ่งเป้าหมายลูกค้า Gen Z
- ระดมความคิดหัวข้อจดหมายข่าวสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่เน้นการตลาดเนื้อหา
- สร้างไอเดียเนื้อหาตามเทรนด์ล่าสุดในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ
✅ อะไรที่เหมือนกันในคำสั่งทั้งหมดนี้?
พวกเขาชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย, ระบุบริบททางธุรกิจ, และระบุประเภทของเนื้อหาหรือช่องทางที่คุณต้องการไอเดีย.
2. การแบ่งกลุ่มผู้ชม
เนื่องจากเรากำลังพูดถึงกลุ่มเป้าหมาย เรามาดูกันว่า ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างแคมเปญที่เข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงได้อย่างไร
ChatGPT สามารถ คัดกรองข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาล และช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น มันสามารถค้นหาแบบแผนและแนวโน้มที่คุณอาจมองข้ามได้ โดยการวิเคราะห์การโต้ตอบ คำถาม และความคิดเห็นทั่วไป
นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับ กลุ่มผู้ชมที่ฉลาดขึ้นและวิธีการมีส่วนร่วมที่มีความหมายมากขึ้น
นอกจากนี้ยังตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความรู้สึกของลูกค้าหรือแนวโน้มตลาดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ทำให้คุณมีโอกาสปรับกลยุทธ์ของคุณก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไป และเนื่องจากมันเข้าใจบริบทและภาษาได้ดีมาก ข้อมูลเชิงลึกจึงรู้สึกถึงความคิดและดูเป็นมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจ
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT สำหรับการแบ่งกลุ่มคือ ความง่ายในการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ยิ่งกลุ่มของคุณมีความเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร การสร้างข้อความที่รู้สึกเป็นส่วนตัวก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น ChatGPT ช่วยลดความพยายามในส่วนนี้ให้คุณได้มากทีเดียว
⭐ นี่คือตัวอย่างแนวคิดสำหรับกระตุ้นความคิดในการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่คุณสามารถลองใช้ได้ (แต่คุณจะต้องใส่บริบทที่จำเป็นสำหรับแต่ละกรณีด้วย):
- เสนอวิธีการแบ่งกลุ่มผู้ชมของเรา ตามประวัติการซื้อและพฤติกรรมการเรียกดูของพวกเขา
- ช่วยฉันจัดหมวดหมู่ผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราเป็นกลุ่มตามการมีส่วนร่วมกับแคมเปญอีเมลที่ผ่านมา
- ระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับแบรนด์สกินแคร์ โดยอิงจากความสนใจของลูกค้า กลุ่มอายุ และความต้องการในผลิตภัณฑ์
3. การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
ผู้คนมักหันมาใช้ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้เช่นกัน?
ตามข้อมูลจาก SurveyMonkey นี่เป็นเหตุผลหลักที่นักการตลาดเลือกใช้เครื่องมือ AI และมันก็สมเหตุสมผล ตั้งแต่การเพิ่มคีย์เวิร์ด SEO ที่เหมาะสม ไปจนถึงการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การปรับแต่งให้เหมาะสมคือจุดที่ AI ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเงียบๆ
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบทความบล็อก การทำให้ข้อความอีเมลการตลาดคมชัดขึ้น หรือการปรับแต่งโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ChatGPT ก็ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
⭐ คุณสามารถขอให้ ChatGPT ช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมด้วยคำสั่งง่าย ๆ เหล่านี้:
- แนะนำรายการคำหลัก SEO สำหรับบทความบล็อก เกี่ยวกับ [หัวข้อ] และแสดงวิธีการรวมคำเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติตลอดเนื้อหา, H2s, และ H3s
- เขียนย่อหน้าต่อไปนี้ใหม่ ให้เหมาะกับผู้อ่านกลุ่มใหม่ แต่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้
- สร้างเมตาดีสคริปชันสำหรับบทความบล็อก ที่มีชื่อว่า [ชื่อเรื่อง] ซึ่งจะทำให้ผู้คนอยากคลิก ให้ฉัน 5 ตัวเลือกเพื่อเลือก และครอบคลุมมุมมองต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลือก
- ช่วยฉันสร้างโครงร่างเนื้อหา โดยอิงจาก [คำหลัก] และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- เขียนหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ที่จะดึงดูดความสนใจของ [กลุ่มเป้าหมาย]
4. การเขียนโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณาที่ดีนั้นคล้ายกับการเริ่มต้นสนทนากับคนที่กำลังรีบ คุณต้องดึงดูดความสนใจของพวกเขา ทำให้พวกเขาอยากรู้ และให้เหตุผลที่พวกเขาควรสนใจ—ทั้งหมดนี้ในไม่กี่คำเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังโฆษณาบน Google, Facebook, LinkedIn หรือแม้แต่ TikTok, ChatGPT ก็สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่รู้สึกสดใหม่และเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
เครื่องมือการตลาดด้วย AIยังมีประโยชน์สำหรับการทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ ของโฆษณา (การทดสอบ A/B) คุณสามารถสร้างตัวเลือกได้หลายแบบอย่างรวดเร็วและดูว่าตัวเลือกใดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
⭐ นี่คือวิธีที่นักการตลาดใช้ ChatGPT ในการเขียนข้อความโฆษณา:
- เขียนหัวข้อและคำอธิบายสำหรับ Google Ads ที่เน้นจุดสำคัญและเชิญชวนให้คลิกสำหรับ [รายละเอียดสินค้า] จาก [กลุ่มเป้าหมาย]
- สร้างข้อความโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย ที่ให้ความรู้สึกส่วนตัวและเหมาะสมกับโทนของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook และ LinkedIn
- ร่างข้อความโฆษณาแบบเนทีฟ ที่ผสมผสานเข้ากับเนื้อหาโดยรอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็โดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจ
5. การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่คือวิธีที่ทีมการตลาดที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถทำให้ทุกชิ้นของเนื้อหาทำงานได้หนักขึ้น 10 เท่า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
ด้วย ChatGPT กระบวนการนี้รู้สึกราบรื่นมากขึ้นและมักจะช่วยประหยัดเวลาด้วย
Ahrefs รายงานว่า74.2% ของหน้าเว็บใหม่ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่แปลกใจเลยที่นักการตลาดหันมาใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาและการตลาดเนื้อหาของพวกเขาไปได้ไกลยิ่งขึ้น
⭐ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อนำเนื้อหาไปใช้ใหม่:
- เปลี่ยนชุดบทความบล็อกให้เป็นอีบุ๊ก ที่สามารถใช้เป็นไฟล์ดาวน์โหลดฟรีเพื่อสร้างโอกาสในการขาย
- สรุปเว็บบินาร์หรือพอดแคสต์ที่ยาว ให้เป็นบทความบล็อกหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายโพสต์
- ปรับปรุงบทความบล็อก ให้กลายเป็นจดหมายข่าวทางอีเมลที่น่าสนใจสำหรับผู้ติดตามของคุณ
- เน้นช่วงเวลาสำคัญจากเว็บสัมมนาหรือวิดีโอ เพื่อสร้างเนื้อหาติดตามผลหรือคลิปสั้นๆ สำหรับโปรโมท
- แยกบทความละเอียด ออกเป็นโพสต์สั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้ สำหรับแพลตฟอร์มเช่น Instagram, LinkedIn หรือ Twitter
✅ หากคุณกำลังมองหาไอเดียที่รวดเร็ว นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- สรุป [สัมมนาออนไลน์, บทความบล็อก, หรือพอดแคสต์] นี้ให้อยู่ในโพสต์ LinkedIn 150 คำสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]
- เขียนบล็อกโพสต์นี้ใหม่ในรูปแบบจดหมายข่าวที่เป็นมิตร โดยเน้นประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
- เปลี่ยนบทความนี้เป็นคำบรรยายสั้น ๆ สามข้อความสำหรับ Instagram พร้อมแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง
6. การปรับแต่ง SEO
เกือบ65% ของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาได้ผลลัพธ์ SEO ที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือ AI
และมันง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม
ตั้งแต่การค้นหาหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับบล็อกของคุณไปจนถึงการช่วยค้นคว้าคำหลัก ChatGPT ทำให้กระบวนการรู้สึกเป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณคิดหัวข้อข่าวที่ดึงดูดความสนใจและจัดหมวดหมู่คำค้นหาตามเจตนา ทำให้คุณทราบได้ง่ายขึ้นว่าผู้อ่านของคุณต้องการค้นหาอะไรจริง ๆ
นอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างโครงสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่งหรือเขียนคำอธิบายเมตาที่เชิญชวนให้คลิก
⭐ ChatGPT สนับสนุนความพยายามด้าน SEO ของคุณในหลากหลายวิธี:
- แนะนำไอเดียเนื้อหาตามคำค้นหาที่ได้รับความนิยม ใน [อุตสาหกรรมของคุณ]
- ค้นหาคีย์เวิร์ดหางยาว และจัดกลุ่มตามเจตนาการค้นหา
- สร้างไอเดียหัวข้อข่าว ที่ทั้งน่าสนใจและเป็นมิตรกับคำค้นหา
- ร่างเค้าโครงเนื้อหาที่สอดคล้องกับเจตนาการค้นหาที่อยู่เบื้องหลัง [คีย์เวิร์ดเป้าหมาย]
- เขียนคำอธิบายเมตาที่ชัดเจนและน่าสนใจ สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ]
7. แชทบอทสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายและการสนับสนุนลูกค้า
เราทุกคนต่างชื่นชมการตอบกลับที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์เมื่อมีคำถาม นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้แชทบอทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการทำงานของ ChatGPT ในเบื้องหลัง แชทบอทของคุณจะสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติกับลูกค้าของคุณได้มากขึ้น
แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT สามารถตอบคำถามทั่วไป แบ่งปันรายละเอียดสินค้า แนะนำลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน หรือแม้กระทั่งช่วยแก้ไขปัญหาเล็กน้อยได้ สิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตของลูกค้าคุณง่ายขึ้นและมอบเวลาพักผ่อนที่จำเป็นให้กับทีมสนับสนุนของคุณ
ในด้านการตลาด แชทบอทสามารถเปิดการสนทนาอย่างนุ่มนวลกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และยังสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายผ่านการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเป็นมิตร
⭐ และหากคุณสงสัยว่า ChatGPT เข้ามามีบทบาทอย่างไร คุณสามารถลองถามมันเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น:
- สคริปต์แชทบอทที่เป็นมิตร สำหรับตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- คำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับการแนะนำลูกค้า ผ่านขั้นตอนการชำระเงิน
- การไหลของบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ทำให้การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่แชทบอทสามารถช่วยผู้เข้าชมสำรวจช่วงผลิตภัณฑ์ของคุณ
8. การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
ปรัศนธ์ สุเธกัล หัวหน้าสถาบันข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ กล่าวว่า: "บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมายมหาศาล แต่ [ความสำเร็จ] ไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น มันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์"
นี่คืออีกหนึ่งด้านที่ ChatGPT มีประโยชน์
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ หรือตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญอีเมลล่าสุดของคุณ ChatGPT ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้โดยการแยกย่อยออกเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ง่ายต่อการนำไปใช้โดยทีมการตลาดของคุณ และหากคุณต้องการค้นหาแนวโน้มหรือทำนายอย่างมีข้อมูล ChatGPT ช่วยให้คุณมองไปข้างหน้าได้โดยการอ่านข้อมูลในอดีต
⭐ ขอให้ ChatGPT ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน:
- สรุปผลการค้นพบที่สำคัญ จากรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญนี้ในคำที่เข้าใจง่าย
- เน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุด จากข้อมูล Google Analytics ของเราในช่วงเดือนที่ผ่านมา
- เสนอสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการลดลงของอัตราการมีส่วนร่วม ในโพสต์โซเชียลมีเดียล่าสุดของเรา
- ตรวจสอบผลการดำเนินงานของแคมเปญอีเมลในไตรมาสที่ผ่านมา และเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุง
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT ในการตลาด
พวกเราส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าแม้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้มาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน ทีมการตลาดจึงควรทราบถึงจุดที่ ChatGPT ยังทำได้ไม่ดี เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความไม่คาดคิดและมองหาทางเลือกอื่นแทน ChatGPT
นี่คือข้อจำกัดทั่วไปที่นักการตลาดควรทราบ:
- ChatGPT อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนการแชร์หรือเผยแพร่ผลลัพธ์
- คำตอบของมันอาจสะท้อนความลำเอียงจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม ดังนั้นนักการตลาดจำเป็นต้องตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความเป็นธรรมและความครอบคลุม
- มันมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับบริบทและสามัญสำนึก ส่งผลให้คำตอบที่ได้ฟังดูถูกต้องแต่กลับไม่ตรงประเด็น
- ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่จุดแข็ง ดังนั้นแนวคิดแคมเปญที่แปลกใหม่หรือข้อความโฆษณาที่เฉียบแหลมยังคงต้องการการใส่ใจจากมนุษย์
- เครื่องมือนี้มักทำงานกับข้อมูลที่ล้าสมัยหรือมีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือหัวข้อเฉพาะทาง ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนเพื่อให้เครื่องมือค้นหาข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์
ทางเลือกของ ChatGPT ในการตลาด
ChatGPT มีประโยชน์สำหรับการสร้างร่างได้อย่างรวดเร็วและสร้างแนวคิดได้หลายสิบข้อในคราวเดียว แต่การทำงานด้านการตลาดมักจะไม่สิ้นสุดแค่ร่าง คุณยังคงต้องการที่สำหรับเก็บรายละเอียดงาน มอบหมายงาน ติดตามการอนุมัติ และรายงานผลลัพธ์โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูลในหลายเครื่องมือ
นั่นคือจุดที่การขยายตัว ของการทำงานและการขยายตัวของ AIปรากฏขึ้น
- การขยายตัวของงานเกิดขึ้นเมื่อแผนงาน ทรัพยากร และงานของคุณอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้
- การขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุมเกิดขึ้นเมื่อองค์กรของคุณพึ่งพาเครื่องมือและโมเดล AI หลายตัวที่กระจัดกระจายโดยไม่มีผู้ดูแล กลยุทธ์ หรือแม้แต่แนวคิดว่าใครกำลังใช้เครื่องมือใด สิ่งนี้นำไปสู่การสูญเสียเงิน ความพยายามซ้ำซ้อน และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
หากคุณต้องการความช่วยเหลือแบบ ChatGPT ที่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานClickUpเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า นั่นเป็นเพราะ AI พื้นฐานของ ClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เดียวกันกับที่โครงการการตลาดของคุณอยู่
ทำไม ClickUp Brain ถึงชนะเหนือ ChatGPT สำหรับทีมการตลาด
ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา สรุปการอัปเดต และเปลี่ยนบรีฟให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้จนถึงขั้นตอนเผยแพร่ โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ChatGPT รู้เฉพาะสิ่งที่คุณวางลงไปเท่านั้น
ClickUp Brain สามารถทำงานร่วมกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ—เอกสารแคมเปญ รายละเอียดงาน ความคิดเห็น ไทม์ไลน์ และการอัปเดตต่างๆ—เพื่อให้คุณใช้เวลาในการอธิบายเบื้องหลังน้อยลง
แทนที่จะคัดลอกข้อความคำสั่งไปยังเครื่องมือแยกต่างหากแล้วนำผลลัพธ์กลับมาวางในภารกิจการตลาดภายใน ClickUp คุณสามารถร่างเนื้อหาโดยใช้ AI ได้โดยตรงภายในClickUp Docs แนบไปกับภารกิจของแคมเปญ และรักษาบริบททั้งหมดให้เชื่อมโยงไว้ได้
ใช้เมื่อคุณต้องการ:✅ เปลี่ยนบรีฟแคมเปญเป็นรายการงานและงานย่อย✅ ร่างโพสต์โซเชียล, คัดลอกโฆษณา, และเนื้อหาอีเมลจากแหล่งข้อมูลเดียว✅ สรุปการอัปเดตแคมเปญและดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึก
เมื่อคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณอยู่ในประวัติการแชทส่วนตัวของใครบางคน ทีมงานทั้งหมดก็จะต้องคิดค้นสิ่งเดิมขึ้นมาใหม่ ด้วย ClickUp Docs (และ Docs Hub สำหรับการจัดระเบียบ) คุณสามารถสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับสรุปแคมเปญ ไลบรารีคำแนะนำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรอบการวางตำแหน่ง และข้อความที่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละ Doc กับงานใน ClickUpที่ดำเนินการตามนั้น เพื่อให้กลยุทธ์และการดำเนินการสอดคล้องกันอยู่เสมอ
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดใช้ ClickUp Brain ให้เกิดประโยชน์สูงสุด:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่ช่วยด้วย AI ด้วยClickUp BrainGPT แอปซูเปอร์ AI ของคุณ ในฐานะเพื่อนร่วม AI บนเดสก์ท็อป มันจะเชื่อมต่องานของคุณในทุกแอปที่คุณใช้: ClickUp, Drive, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์:
- บันทึกไอเดียแคมเปญและร่างข้อความด้วยเสียงของคุณ: ใช้Talk to Text เพื่อ บอกเล่าเค้าโครงบล็อก, ข้อความโฆษณา, หัวข้ออีเมล หรือบรีฟสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วเมื่อคุณอยู่ระหว่างประชุมหรือกำลังตรวจสอบทรัพยากรในระหว่างเดินทาง BrainGPT จะแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความที่เรียบร้อยซึ่งคุณสามารถวางลงใน ClickUp Doc, คำอธิบายงาน, ความคิดเห็น หรือกล่องข้อความใด ๆ ได้โดยตรง
- ถามคำถามที่ดึงมาจากบริบทแคมเปญจริงของคุณ: แทนที่จะอธิบายรายละเอียดทุกอย่างใหม่ ให้ ClickUp BrainGPT แสดงคำตอบจากเนื้อหาใน Workspace ของคุณ เช่น งาน เอกสาร แชท และสรุปการประชุม
- ค้นหาผลงานที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วด้วย การค้นหาแบบองค์กร: เมื่อคุณต้องการนำเนื้อหาที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่หรือค้นหาความคิดเห็นจากลูกค้า ClickUp BrainGPT สามารถค้นหาใน ClickUp, เว็บ และไฟล์จากแอปที่เชื่อมต่อได้
- เลือก AI ที่เหมาะสมกับงานของคุณโดยไม่สูญเสียคำตอบใน Workspace: หากคุณต้องการสไตล์การเขียนหรือการให้เหตุผลที่แตกต่าง คุณสามารถสลับโมเดลและเข้าถึง ChatGPT, Claude หรือ Gemini ได้ในอินเทอร์เฟซเดียวกัน!
แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวล
ทีมการตลาดส่วนใหญ่มีข้อมูลมากมาย ส่วนที่ท้าทายคือการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้มีความหมาย นี่คือสิ่งที่ClickUp Dashboardsทำได้ดีเยี่ยม
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงตัวเลขแคมเปญของคุณ, การแปลงลูกค้า, กำหนดเวลาของเนื้อหา, และแม้กระทั่งปริมาณงานของทีมได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถดูได้, คุณไม่ต้องสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา
แต่แดชบอร์ดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อนำไปสู่การตัดสินใจเท่านั้นการ์ด AI ของ ClickUpเพิ่มการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนข้อมูลแดชบอร์ดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างสรุปสำหรับผู้บริหารหรือข้อมูลเชิงลึกตามคำสั่งที่กำหนดเองที่ใช้กิจกรรมจริงในพื้นที่ทำงานของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างบัตร AI แบบกำหนดเอง เช่น:
- สรุปผู้บริหาร AI: เพื่อสร้างการตรวจสอบสุขภาพตามโฟลเดอร์แคมเปญของคุณ
- อัปเดตโครงการ AI: เพื่อรับสถานะที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถนำไปวางในอีเมลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- AI Brain: เพื่อเรียกใช้คำสั่งที่กำหนดเอง เช่น "สรุปสิ่งที่ส่งในสัปดาห์นี้ สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไป"
ClickUp Automations และ Agents ช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ทำงานหนัก
มีรายการงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้เวลามากเกินไปอยู่เสมอ เช่น การส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเผยแพร่และการติดตามการอนุมัติClickUp Automationsจัดการสิ่งเหล่านี้ให้คุณ
สมมติว่างานหนึ่งถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว คุณสามารถตั้งค่า ClickUp ให้แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลถัดไปในลำดับถัดไป, มอบหมายขั้นตอนถัดไป, หรือแม้กระทั่งกำหนดเวลาติดตามผล
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้การส่งต่อแคมเปญดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยClickUp Super Agents
เมื่อการตลาดเข้าสู่รอบการตรวจสอบ ความล่าช้ามักเกิดจากเจ้าของงานที่ไม่ชัดเจนหรือการติดตามผลที่ถูกลืม ClickUp Super Agents สามารถทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องพึ่งการเตือนความจำด้วยตนเอง
ตัวอย่างตัวแทนสองรายที่คุณสามารถตั้งค่าได้ทันทีใน ClickUp:
- เจ้าหน้าที่ QA แคมเปญ: เมื่องานย้ายไปยังสถานะพร้อมตรวจสอบ ให้ตรวจสอบงานว่ามีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ (กลุ่มเป้าหมาย, ช่องทาง, กำหนดเวลา, ลิงก์สื่อ) จากนั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ขาดหายไปและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบที่เหมาะสม
- ตัวแทนการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: เมื่องานเขียนบล็อกถูกทำเครื่องหมายว่า "อนุมัติ" ให้สร้างรายการตรวจสอบงานที่ต้องนำไปใช้ใหม่ (โพสต์ LinkedIn, สแนปช็อตอีเมล, คำบรรยายสั้น) และสร้างงานเหล่านั้นในรายการที่ถูกต้องพร้อมวันที่ครบกำหนดที่แนะนำ สร้างร่างแรกของเนื้อหาและแท็กเจ้าของที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขโดยมนุษย์
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะรวบรวมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpจะทำให้ง่ายยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์มาก:
- ตั้งเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนและแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
- รักษาความเป็นระเบียบของแคมเปญของคุณด้วยแผนที่มีโครงสร้างและเป็นขั้นตอน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดที่มีอยู่ในระบบและทราบสถานะปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ
- ทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
กรณีการใช้งานด้านการตลาดของ ClickUp Brain
ใช้คำแนะนำเหล่านี้ภายในเอกสาร ClickUp หรือคำอธิบายงานร่วมกับ AI ของ ClickUp เพื่อให้ไอเดียและร่างของคุณเชื่อมโยงกับงานแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่
1. การคิดค้นเนื้อหา
- สร้างไอเดียโพสต์บล็อก 15 รายการสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] และจัดกลุ่มตามขั้นตอนของช่องทางการขาย (TOFU, MOFU, BOFU)
- สร้างมุมมองโพสต์โซเชียลมีเดีย 10 แบบสำหรับ [แคมเปญ] และแนะนำรูปแบบเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละโพสต์ (คาร์ูเซล, วิดีโอสั้น, โพสต์ข้อความ)
- จากเนื้อหาที่มีอยู่ของเราเกี่ยวกับ [หัวข้อ] กรุณาแนะนำ 8 มุมมองใหม่ที่เราไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน
2. การแบ่งกลุ่มผู้ชม
- เสนอ 5 กลุ่มเป้าหมายสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] โดยใช้สัญญาณเหล่านี้: [ประวัติการซื้อ], [พฤติกรรมการเรียกดู], [กรณีการใช้งาน], [บทบาทงาน]
- เขียนเมทริกซ์การสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุจุดเจ็บปวด ข้อความหลัก หลักฐานสนับสนุน และคำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับแต่ละกลุ่ม
- ระบุข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และเสนอคำตอบที่เราสามารถใช้ในโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ
3. การปรับแต่งเนื้อหาและการสนับสนุน SEO
- แนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องสำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] จากนั้นแสดงตำแหน่งที่ควรใส่คำค้นหาเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติในโครงสร้างนี้: [วางโครงสร้าง]
- เขียนส่วนนี้ใหม่สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยคงประเด็นสำคัญเดิมไว้: [วางย่อหน้า]
- ร่างคำอธิบายเมตา 5 รายการสำหรับชื่อบล็อกนี้ โดยให้แต่ละรายการมีความยาวไม่เกิน 155 ตัวอักษร: [ชื่อเรื่อง]
4. ข้อความโฆษณาและการทดสอบ A/B
- เขียนหัวข้อโฆษณา Google Ads 6 หัวข้อ และคำอธิบาย 4 รายการ สำหรับ [ข้อเสนอ] โดยเน้นประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละรายการ
- สร้างโฆษณา LinkedIn 3 แบบสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยใช้คำดึงดูดและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
- ให้ฉัน 5 ไอเดียการทดสอบ A/B สำหรับข้อความโฆษณาชิ้นนี้ และอธิบายว่าแต่ละการทดสอบพยายามเรียนรู้อะไร: [วางข้อความ]
5. การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
- เปลี่ยนบล็อกโพสต์นี้เป็นโพสต์ LinkedIn 150 คำ, กระทู้ 6 ทวีต, และคำบรรยายสั้น ๆ 3 รายการพร้อมแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง: [วางลิงก์หรือข้อความ]
- สรุปเนื้อหาของเว็บบินาร์นี้ให้เหลือ 7 ประเด็นสำคัญและ 5 ข้อความสั้นสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย: [ใส่บันทึก]
- สร้างจดหมายข่าวทางอีเมลของบทความนี้พร้อมบทนำที่ชัดเจน, 3 ข้อสรุป, และหนึ่ง CTA: [วางบทความ]
บริหารจัดการกลไกการตลาดทั้งหมดของคุณใน ClickUp
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ChatGPT ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยด้านการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งเกินไปที่บทบาทของมันหยุดอยู่แค่นั้น
ClickUp Brain นำพลังงานนั้นไปไกลกว่าเดิมมาก ไม่เพียงแต่สร้างไอเดียและปรับปรุงร่างเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแรงบันดาลใจนั้นให้กลายเป็นงานที่เป็นระบบและติดตามได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถดำเนินการได้จริงภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน แตกต่างจาก ChatGPT Brain มีความเข้าใจบริบทอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ ClickUp สำหรับการตลาดคือการรวมศูนย์เครื่องมือการตลาดของคุณ เมื่อกลยุทธ์, ทรัพยากร, การดำเนินการ, และการสื่อสารของทีมอยู่ในที่เดียว คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลและการเปลี่ยนบริบทอีกต่อไป ทีมของคุณจะมีเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นจาก "นี่คือไอเดีย" ไปเป็น "นี่คือสิ่งที่กำลังจะเผยแพร่, เมื่อไหร่, และใครเป็นผู้รับผิดชอบ"
พร้อมที่จะนำกลยุทธ์, เนื้อหา, และการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ในที่เดียวหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้