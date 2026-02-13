แคมเปญโฆษณา AI ที่ดีที่สุด: ตัวอย่างและบทเรียน

คุณอาจมีแนวคิดโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
แต่ถ้าต้องใช้เวลาสามสัปดาห์ในการผลิตและปรับให้เหมาะสม คุณก็เสียโอกาสในการสร้างผลกระทบไปแล้ว
นั่นคือเหตุผลที่แบรนด์ต่างๆ ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อ่านสัญญาณล่วงหน้า และตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ในระดับที่กว้างขวาง
แต่คุณจะเริ่มต้นที่ไหน?
คุณใช้ AI ในการสร้างโฆษณาอย่างไรโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์?
ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ไปกว่าการศึกษาตัวอย่างโฆษณา AI ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
ในโพสต์นี้ เราจะแยกแยะแคมเปญที่ประสบความสำเร็จจากแบรนด์ชั้นนำ บทเรียนสำคัญ และคู่มือทีละขั้นตอนในการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาที่ใช้ AI ของคุณเอง
อะไรที่ทำให้แคมเปญโฆษณา AI โดดเด่น
การใช้เทคโนโลยี AI เพียงอย่างเดียวในการสร้างแคมเปญโฆษณาไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะแทบทุกแบรนด์ก็กำลังทำเช่นเดียวกันอยู่แล้ว
เพื่อตัดผ่านเสียงรบกวน ให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณตรวจสอบส่วนใหญ่ของข้อเหล่านี้:
- แคมเปญแบบไดนามิก: แคมเปญโฆษณา AI ที่ดีที่สุดมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนข้อความ ภาพ และรูปแบบได้แบบเรียลไทม์ตามปฏิกิริยาของผู้ชม
- การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูง: การปรับเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน = การปรับแต่งเฉพาะบุคคล การปรับให้เข้ากับความชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคน นั่นคือการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูง และการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนคิดว่า "ว้าว แบรนด์นี้เข้าใจฉันจริงๆ"
- การดำเนินการบนแพลตฟอร์ม: ใช้ AI เพื่อปรับโฆษณาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ ในขณะที่เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณให้เนื้อหาสร้างสรรค์ คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับขนาด เรื่องราว และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์มได้
- การทดลองโฆษณาในตัว: การสร้างโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นช้า ด้วย AI คุณสามารถสร้างและทดสอบรูปแบบโฆษณาได้หลายร้อยแบบ (หัวข้อ A + วิดีโอ C + ปุ่ม CTA สีฟ้า) พร้อมกัน ระบบยังระบุได้ว่าการผสมผสานใดที่สร้างการแปลงมากที่สุดและขยายผลได้ทันที
- การปรับแต่งโฆษณาแบบเรียลไทม์: AI ประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาในหลายมิติ—รูปแบบโฆษณา, กลุ่มเป้าหมาย, ตำแหน่งโฆษณา, รูปแบบ—เพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่น AI สามารถตรวจจับความเหนื่อยล้าของโฆษณา (เมื่อผู้ใช้เบื่อกับการเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ) และปรับความถี่ในการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมก่อนที่ผลตอบแทนการลงทุนของคุณจะลดลง
⚖️ แคมเปญการตลาดด้วย AI vs. แคมเปญโฆษณาด้วย AI: อาจสับสนได้ง่าย แต่ที่นี่คือความแตกต่าง:
- AI ในการตลาด เป็นแนวคิดหลักที่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการใช้ AI ในการวิจัยกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมเชิงคาดการณ์ และการประสานงานการสื่อสารผ่านอีเมล ระบบ CRM และช่องทางโซเชียลมีเดีย
- การโฆษณาด้วย AI เป็นส่วนหนึ่งของ AI การตลาด ที่มุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมของสื่อที่ต้องชำระเงิน บทบาทของ AI ในที่นี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อโฆษณา การกำหนดเป้าหมาย และการส่งมอบโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ในเวลาจริง
สรุป: ทุกแคมเปญโฆษณา AI เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด AI แต่ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์การตลาด AI ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ตัวอย่างแคมเปญโฆษณา AI ชั้นนำ
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างโฆษณา AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับจากแบรนด์ระดับโลก และดูว่าพวกเขาใช้ AI ในการสื่อสารจุดขายของตนอย่างไร:
👀 คุณรู้หรือไม่?นาฬิกาในโฆษณาเกือบจะทุกเรือนถูกตั้งเวลาไว้ที่ 10:10 นั่นเป็นเพราะเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ที่ 10:10 จะทำให้เข็มนาฬิกาทั้งสองล้อมรอบโลโก้ของแบรนด์ (ซึ่งมักจะอยู่ตรงกลางด้านบน) และที่สำคัญกว่านั้น มันดูเหมือนหน้าที่ยิ้ม 😀
1. Heinz: นี่คือสิ่งที่ซอสมะเขือเทศดูเหมือนในสายตาของ AI
ในปี 2022, Heinz ได้กระโดดขึ้นรถไฟแห่งความตื่นเต้นของ DALL-E ด้วยการทดลองง่าย ๆ: พวกเขาขอให้ AI วาดภาพ "ซอสเคตชัป"
ผลลัพธ์ที่ได้คือบทเรียนชั้นยอดด้านมูลค่าแบรนด์ AI สร้างภาพที่แสดงรูปร่างขวด Heinz อันเป็นเอกลักษณ์ ฉลากแบบป้ายหลุมศพ และเฉดสีแดงเฉพาะตัวได้อย่างสม่ำเสมอ
พวกเขาผลักดันไปอีกขั้นด้วยการป้อนคำสั่งที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ให้กับ AI เช่น "ซอสมะเขือเทศในอวกาศ" "ซอสมะเขือเทศยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา" และ "ซอสมะเขือเทศดำน้ำลึก" ไม่ว่าคำขอจะเหนือจริงแค่ไหน ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเป็นซอสมะเขือเทศ Heinz อย่างปฏิเสธไม่ได้
แคมเปญนี้กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วเมื่อไฮนซ์เชิญชวนให้แฟน ๆ ส่งข้อความกระตุ้นของตนเองเข้ามา ทำให้โครงการนี้กลายเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาโดยผู้ใช้ (UGC) ขนาดใหญ่
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ใช้ AI เพื่อยืนยันความจริงของแบรนด์ นี่คือตัวอย่างที่ดีของแบรนด์ที่ใช้ AI เพื่อพิสูจน์ประเด็นทางจิตวิทยา: Heinz คือ ซอสมะเขือเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากคำสั่งที่ใช้เป็นแบบทั่วไป ผลลัพธ์จึงดูเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ความเป็นกลางนี้ทำให้ผลลัพธ์ทรงพลังและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. เบอร์เกอร์คิง: การแข่งขัน Whopper มูลค่าล้านดอลลาร์
ถ้ามีใครสักคนที่รู้วิธีเล่นเกมโฆษณาอย่างถูกต้อง ก็ต้องเป็น BK แน่นอน
และพวกเขาก็ทำเช่นนั้นอีกครั้งในปี 2024ด้วยการเปิดตัวไมโครไซต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ซึ่งเชิญชวนให้ลูกค้าสร้างเบอร์เกอร์ในฝันของตนเองผ่านข้อความสั้น ๆ เพียงไม่กี่คำ
ผู้ใช้ได้ส่งส่วนผสมที่แปลกประหลาดที่สุดของพวกเขา—คิดถึงทุกอย่างตั้งแต่พริกฮาลาปีโญเคลือบน้ำตาลไปจนถึงเนยถั่ว AI สร้างภาพที่สมจริงและน่าลิ้มลองของเมนูที่พวกเขาออกแบบเองทันที
จากนั้น BK ให้ประชาชนโหวตว่าเบอร์เกอร์ใดควรผลิตในจำนวนจำกัด พร้อมรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ชนะ
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ใช้การโฆษณาด้วย AI เป็นประตูสู่การสร้างสรรค์ไอเดียผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและการระดมความคิดจากมวลชน BK ได้เปลี่ยนการแข่งขันที่สนุกสนานให้กลายเป็นการศึกษาวิจัยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าท็อปปิ้งขายดีตัวต่อไปควรเป็นอย่างไร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เสียเวลาไปกับอาการหน้าเปล่า? ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ, รูปภาพ, ข้อความโฆษณา, คำบรรยายโพสต์โซเชียลมีเดีย, หัวข้อข่าว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ให้ Brain สร้าง "สคริปต์วิดีโอ 15 วินาที 5 แบบ สำหรับเปิดตัวผงซักฟอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าของบ้านรุ่นมิลเลนเนียล" แล้วดูมันทำงานสร้างสรรค์ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
นี่ไม่ได้มาแทนที่นักออกแบบของคุณแน่นอน แค่ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้เร็วขึ้นและมีทิศทางสร้างสรรค์ที่ชัดเจนในการทำงาน!
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถให้ ClickUp Brain สร้างภาพให้คุณได้อีกด้วย
3. โคคา-โคล่า: แคมเปญ "สร้างเวทย์มนต์ที่แท้จริง"
โคคา-โคล่า เปิดคลังสมบัติของตนโดยให้แฟน ๆ ได้เข้าถึงสินทรัพย์แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น โลโก้ รูปทรงขวด ภาพถ่ายในอดีต ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์ม AI ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
โดยใช้ประโยชน์จาก DALL-E และ GPT-4 ผู้ใช้ได้สร้างงานศิลปะดิจิทัลต้นฉบับในธีมวันหยุดขึ้นมา ในขณะที่ AI ช่วยให้สามารถสร้างผลงานในปริมาณมากและหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ โคคา-โคล่าทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรรผลงาน โดยเลือกผลงานที่ดีที่สุดสำหรับการจัดแสดงในตำแหน่งที่โดดเด่น
ด้วยการให้แฟนๆ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ โค้กยังคงอยู่ในใจกลางของการสนทนาในช่วงเทศกาลโดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลในการผลิตเนื้อหาแบบดั้งเดิม
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ก้าวทันเทรนด์ AI ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อสร้างโฆษณาที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ สิ่งนี้จะนำไปสู่ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง การมีส่วนร่วม และสื่อที่ได้มาอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นความสำเร็จที่แท้จริงในที่นี้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ซานตาคลอสมีสีแดงเพราะโคคา-โคล่า แต่เดิมนั้น เขามักถูกวาดให้เป็นชายสูงผอม สวมชุดสีเขียว น้ำเงิน หรือน้ำตาล ในปี 1931 โคคา-โคลาได้ว่าจ้างนักวาดภาพประกอบ แฮดดอน ซันด์บลอม ให้สร้างภาพซานต้าที่ดู "สุขภาพดี" สำหรับโฆษณาช่วงเทศกาลวันหยุด เขาได้วาดภาพชายร่างอ้วน หน้าตาเบิกบาน สวมชุดสีแดงสด (เพื่อให้เข้ากับโลโก้ของโคคา-โคลา) ภาพนั้นทรงพลังมากจนกลายเป็นมาตรฐานสากลถาวรของรูปลักษณ์ซานต้าในปัจจุบัน
4. นูเทลล่า: เจ็ดล้านขวด ไม่มีสองขวดที่เหมือนกัน
เมื่อการปรับให้เป็นส่วนบุคคลกลายเป็นคำฮิต แบรนด์ส่วนใหญ่ยังคงใช้ในเชิงดิจิทัล—อีเมล, โฆษณา, และคำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำนวนมากยังคงมีลักษณะเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่
นูเทลล่าเห็นโอกาสที่จะทำลายระบบเดิม
พวกเขาป้อนข้อมูลห้องสมุดของรูปแบบและสีให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งระบบได้ใช้เพื่อสร้างฉลากที่ไม่ซ้ำกันเจ็ดล้านฉลากสำหรับขวดในอิตาลีของพวกเขา
ผลลัพธ์คือ? ไม่มีขวดใดบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เหมือนกันเลย
แคมเปญนี้ได้จุดกระแสความคลั่งไคล้บนโซเชียลมีเดีย เมื่อแฟนๆ ต่างออกตามล่าหาดีไซน์ที่สวยงามที่สุด นี่คือวิธีที่ Nutella สามารถเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้กลายเป็นของสะสม "หนึ่งเดียวในโลก" ได้อย่างประสบความสำเร็จ ทำให้ลูกค้าทุกคนกลายเป็นเจ้าของผลงานศิลปะลิมิเต็ดเอดิชั่นในตัวเอง
✅ ใจความสำคัญ: การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อถูกผสานเข้ากับประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ในกรณีนี้ ตัวขวดโหลเองกลายเป็นทั้งป้ายโฆษณา ของสะสม และตัวกระตุ้นการแชร์บนโซเชียลมีเดียไปพร้อมกัน
5. BMW: 900 ปีแห่งศิลปะบนผืนผ้าใบเดียว
BMW ได้นำเอาประเพณี "Art Car" อันเป็นตำนานเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วย The Electric AI Canvas
พวกเขาฝึกฝน StyleGAN ซึ่งเป็นโมเดล AI ด้วยภาพจำนวนมหาศาลถึง50,000 ภาพ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยาวนานถึง 900 ปี รวมถึงผลงานจากศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง ผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานชิ้นเอกที่เคลื่อนไหวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกฉายลงบนพื้นผิวของรถยนต์โดยตรง
การติดตั้งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมหาศาล เพราะไม่สามารถถ่ายภาพเดียวกันได้สองครั้ง—ศิลปะนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
✅ ข้อสรุปสำคัญ: อย่าเพียงแค่ใช้ AI เพื่อสร้างเรื่องราวใหม่เท่านั้น แต่ให้ใช้เพื่อเสริมสร้างมรดกและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มีอยู่ ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า BMW ได้ขยายความเชื่อมโยงอันยาวนานกับนวัตกรรม งานฝีมือ และศิลปะ ผ่านการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์อย่างไร
6. ไนกี้: เซเรน่า ปะทะ เซเรน่า
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีและการอำลาวงการของเซเรนา วิลเลียมส์ ไนกี้ได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด: พวกเขาจัดการแข่งขันระหว่างเซเรนาในปี 1999 (อัจฉริยะวัย 17 ปี) และเซเรนาในปี 2017 (แชมป์วัย 35 ปี)
ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ไนกี้ได้วิเคราะห์การเล่นเกม 20 ปีของเธอ—การสร้างแบบจำลองการเคลื่อนไหวเท้า การเลือกยิง และแม้กระทั่งปฏิกิริยาทางจิตวิทยาภายใต้ความกดดัน พวกเขาจำลองการแข่งขัน 130,000 ครั้งระหว่าง "ตัวตน" สองตัวของเธอ และถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นงานอีเวนต์สด
สิ่งนี้ได้สร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับทั้งผู้ที่ชื่นชอบเทนนิสและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในของไนกี้
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ใครว่าโฆษณาต้องเป็นการโปรโมทอย่างชัดเจน? ผสานการเรียนรู้ของเครื่องจักรกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อสร้างโฆษณาที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายและช่วยกำหนดมุมมอง
7. Hettich: #ย่างให้หอมทั่วห้อง
Hettich (ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์) ได้ใช้ประโยชน์จากกระแสความนิยมบนอินเทอร์เน็ตที่ชอบ "แซะ" หรือ "เผา" ผ่านแคมเปญ #RoastTheRoom ของพวกเขา
พวกเขาใช้ AI สร้าง "ห้องภัยพิบัติ" ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่ดูเหมือนฝันร้ายหลังวันสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความโกลาหล พวกเขาโพสต์ภาพเหล่านี้บน Instagram ท้าทายให้ผู้ติดตามวิจารณ์การออกแบบอย่างเผ็ดร้อน
เมื่อความคิดเห็นหลั่งไหลเข้ามา Hettich ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับโฉมห้องใหม่ให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยฮาร์ดแวร์ของพวกเขาเอง
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ แบรนด์ชั้นนำใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดที่หากทำในรูปแบบดั้งเดิมจะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ซับซ้อนเกินกว่าจะทำได้ หรือเป็นไปไม่ได้ในทางกายภาพ
8. Unigloves: ก้าวข้ามการถ่ายโฆษณาแบบดั้งเดิม
Unigloves เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือของพวกเขา Derma Shield ถูกใช้โดยทุกคนตั้งแต่ช่างซ่อมที่มีฝุ่นจับไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ แต่พวกเขาไม่มีงบประมาณสำหรับการถ่ายภาพระดับโลกขนาดใหญ่
แทนที่จะใช้ภาพสต็อกที่น่าเบื่อ พวกเขาใช้ AI สร้างฉากที่สมจริงอย่างเหนือจริง 250 ฉาก แสดงให้เห็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมใช้ Derma Shield ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มข้นสูง
จากนักดับเพลิงที่กำลังเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงช่างสักที่กำลังล้างมือ ภาพที่สร้างโดย AI ช่วยให้ Unigloves สื่อสารความเกี่ยวข้องได้หลากหลายอุตสาหกรรมด้วยภาพที่สอดคล้องกันอย่างไร้ที่ติ
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ใช้ AI ในจุดที่มีความขัดแย้งมากที่สุดของคุณ สำหรับ Unigloves ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณและระยะเวลาในการออกสู่ตลาด พวกเขาใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างภาพในระดับที่ไม่สามารถทำได้ด้วยมนุษย์ในเวลาอันสั้นเช่นนี้
9. H&M: ดิจิทัลทวินส์พลิกโฉมการถ่ายภาพแบบจำลอง
H&M พลิกโฉมวงการถ่ายภาพแฟชั่นด้วยการสร้างดิจิทัลทวินที่มีความสมจริงสูงของนางแบบชั้นนำ แทนที่จะจองสตูดิโอเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อถ่ายภาพคอลเลกชันใหม่ 500 ชิ้น พวกเขาใช้ AI ในการโคลนนิ่งนางแบบเพียงครั้งเดียว
ฝาแฝดคู่นี้สามารถใช้เพื่อแสดงเสื้อผ้าในท่าทางต่างๆ สภาพแวดล้อม และรูปแบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องถ่ายภาพซ้ำหลายครั้ง ซึ่งเปลี่ยนตารางการผลิตที่ยาวนานหลายเดือนให้กลายเป็นเพียงไม่กี่คลิกบนหน้าจอ
✅ ข้อสรุปสำคัญ: ใช้ AI เพื่อแยกผลงานสร้างสรรค์ของคุณออกจากข้อจำกัดทางกายภาพ ด้วยการเปลี่ยนความสามารถให้เป็นดิจิทัล H&M ได้เปลี่ยนปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตเนื้อหาที่สามารถขยายขนาดได้และรวดเร็ว
10. Virgin Voyagers: เจ.โล ส่งคำเชิญส่วนตัวถึงคุณ
นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมอีกตัวอย่างหนึ่ง: Virgin Voyages รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถให้เจนนิเฟอร์ โลเปซ นั่งลงและบันทึกวิดีโอเป็นล้าน ๆ คลิปได้ ดังนั้น พวกเขาจึงคัดลอกลักษณะและเสียงของเธอเพื่อสร้าง Jen AI
ผ่านเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอเชิญชวนที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับล่องเรือได้ คุณสามารถบอก "เจน" ชื่อเพื่อนของคุณและเหตุผลที่พวกเขาต้องการวันหยุดพักผ่อน และเธอจะส่งข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังพวกเขาโดยตรง
✅ ข้อสรุปสำคัญ: แคมเปญที่นำโดยคนดังไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดด้วยตารางงานของพรีเซนเตอร์อีกต่อไป แคมเปญ Jen AI แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI cloning สามารถเปลี่ยนแบรนด์แอมบาสเดอร์เพียงคนเดียวให้กลายเป็นสินทรัพย์ของแบรนด์ที่สามารถขยายตัวได้และมีปฏิสัมพันธ์ได้
บทเรียนจากแคมเปญ AI ที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างสิบข้อ บทสรุปสำคัญสิบประการ
แต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าอะไร?
นี่คือสี่บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ประสบความสำเร็จทุกแคมเปญมอบให้เรา:
ใช้ AI เพื่อข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่แค่การอัตโนมัติ
หากคุณใช้ AI เพียงเพื่อเขียนข้อความโฆษณาให้เร็วขึ้นหรือทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ คุณกำลังพลาดจุดสำคัญ
แคมเปญ AI ที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ AI ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ติดตามรูปแบบการมีส่วนร่วม พฤติกรรมของลูกค้า การลดลงของผู้ใช้ และความเหนื่อยล้าของเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเชิงสร้างสรรค์ การเลือกช่องทาง เวลาที่เหมาะสม และโครงสร้างของแคมเปญ
ผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับข้อมูล
ใช้ AI ตั้งแต่เริ่มต้น นั่นคือ กระบวนการสร้างสรรค์ (ขั้นตอนการคิดค้นและสร้างแนวคิด) วิเคราะห์แนวโน้ม สัญญาณทางวัฒนธรรม ความสนใจของผู้ชม และผลการดำเนินงานในอดีต เพื่อค้นหาโอกาสในตลาดที่คู่แข่งของคุณอาจมองข้ามไป
เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ สร้างมุมมองใหม่ๆ และรูปแบบที่แตกแขนงซึ่งเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่?Ben & Jerry's ใช้ AI ในการวิเคราะห์การสนทนาบนโซเชียลมีเดียกว่าสองปีและค้นพบเทรนด์ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้สำหรับ "ไอศกรีมสำหรับมื้อเช้า" ผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติของพวกเขาจึงนำความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจด้านรสชาติ และบุคลิกของแบรนด์มาผสมผสานเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริง
ทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นักโฆษณาในปัจจุบันออกแบบแคมเปญโดยมีความหลากหลายตั้งแต่วันแรก AI สร้างแนวทางสร้างสรรค์หลายรูปแบบ ฟอร์แมต ฮุค และข้อความที่ทำงานพร้อมกัน จากนั้นวิเคราะห์ว่าแต่ละรูปแบบมีประสิทธิภาพอย่างไรในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ตำแหน่งที่ตั้ง และช่วงเวลาสำคัญ
แทนที่จะเดาว่างานสร้างสรรค์ชิ้นใดจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด นักโฆษณาสามารถติดตามสัญญาณประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และปรับแต่งแคมเปญได้ทันที
👀 คุณรู้หรือไม่? Meta's AI Sandboxมอบเครื่องมือสร้างและทำนายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการปรับให้เหมาะสมกับประเภทนี้ให้กับผู้โฆษณา นวัตกรรม AI ดังกล่าวช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างเวอร์ชันของข้อความโฆษณา พื้นหลัง และรูปแบบได้หลายสิบเวอร์ชันโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าอะไรที่เปลี่ยนเป็นผลลัพธ์จริงในสภาพแวดล้อมจริง
ตรวจสอบให้มีความโปร่งใสและจริยธรรม
แบบจำลอง AI เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต
ข้อควรระวัง? ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้มักสะท้อนอคติของสังคมเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ อายุ รูปร่าง ภูมิศาสตร์ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ AI อาจตอกย้ำภาพเหมารวมเหล่านั้น แม้ว่าจะไม่ใช่เจตนาของแบรนด์เลยก็ตาม
ความโปร่งใสก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ผู้ชมมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นเมื่อแบรนด์ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ AI ในโฆษณาของตน แคมเปญที่ซ่อนการมีส่วนร่วมของ AI ไว้มีความเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านเมื่อถูกค้นพบในภายหลัง
👀 คุณรู้หรือไม่? โดฟได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดด้วยการประกาศว่าจะไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างหรือแก้ไขรูปร่างของผู้หญิงในโฆษณาของตนโดยเด็ดขาดแบรนด์นี้ยอมรับว่าโมเดล AI แบบสร้างเนื้อหา (generative AI) มักถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลที่มีอคติ ซึ่งตอกย้ำมาตรฐานความงามที่ไม่เป็นจริง และการใช้ผลลัพธ์จาก AI เหล่านี้—แม้จะไม่ได้ตั้งใจ—อาจทำลายภาพลักษณ์ "ความงามที่แท้จริง" ที่โดฟสร้างมากว่าทศวรรษได้
วิธีการวางแผนแคมเปญโฆษณาด้วย AI
ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างแคมเปญโฆษณา AI ของคุณหรือไม่?
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำเช่นนั้น
⭐ โบนัส: หากคุณต้องการทำทุกอย่างในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือเปิดแท็บไปมาClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวม AI จะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสามารถวางแผนและดำเนินการแคมเปญ AI ภายใน ClickUp ได้—ขจัดความวุ่นวายจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และการขยายตัวของพื้นที่ทำงานที่เกิดจากปัญหานี้
ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าจะใช้ AI ที่ไหน
แคมเปญโฆษณาที่ใช้ AI จะสร้างผลลัพธ์ได้ หากคุณใช้ AI อย่างมีจุดประสงค์
เริ่มต้นด้วยการระบุจุดเสียดทานที่ใหญ่ที่สุดที่คุณมักเผชิญเมื่อวางแผนหรือดำเนินการแคมเปญดังกล่าว
พื้นที่ทั่วไปที่ AI สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้:
- อุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์: คุณประสบปัญหาในการสร้างสื่อภาพสำหรับแคมเปญของคุณ
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต: คุณอาจมีนักออกแบบที่มีทักษะพร้อมอยู่แล้ว แต่การผลิตมีค่าใช้จ่ายสูง
- กระบวนการทำงานด้วยมือ: ทีมของคุณกำลังถูกถ่วงเวลาด้วยการรายงานด้วยมือ
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการขยาย: คุณเป็นเอเจนซี่ที่ดูแลแคมเปญโฆษณาหลายรายการ และคุณต้องการให้ AI ช่วยทำงานทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติ
เลือกหนึ่งหรือสองด้านที่มีผลกระทบสูงเพื่อแนะนำ AI และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การโฆษณาของคุณ. นี่ช่วยให้แคมเปญมีจุดมุ่งหมายชัดเจน, ป้องกันการแพร่กระจายของ AI, และทำให้การลงทุนใน AI ของคุณคุ้มค่า.
⭐ โบนัส: ต้องการวิธีออกจาก AI Sprawl อย่างรวดเร็วหรือไม่? ดูวิดีโอนี้👇
📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ขั้นตอนที่ 2: คิดค้นไอเดียแคมเปญและเตรียมแผน
เมื่อคุณทราบแล้วว่าจะใช้ AI ที่ไหน ก็ถึงเวลาเตรียมแนวคิดสำหรับแคมเปญสร้างสรรค์ของคุณ
รวบรวมทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข, เรื่องราวที่คุณต้องการเล่า, และสิ่งที่ความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาครั้งนี้จะเป็นอย่างไร.
เลิกการประชุมแบบเดิมๆ และใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการวางแผนแคมเปญการตลาดเชิงภาพ นี่คือที่ที่กลยุทธ์โฆษณาของคุณจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในเวลาจริง
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเร่งและจัดโครงสร้างการระดมความคิดของคุณ:
- ทีมใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้, การวาดภาพด้วยมือเปล่า, และตัวเชื่อมต่อเพื่อวางแผนทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การคิดค้นแนวคิดเบื้องต้นไปจนถึงการผลิตและการเปิดตัว
- ดูเคอร์เซอร์ของเพื่อนร่วมทีมเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณแก้ไขไวท์บอร์ดร่วมกัน
- ใช้ Brain ได้โดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อสร้างไอเดีย สรุปงาน รูปแบบของสินทรัพย์ และอื่น ๆ
เมื่อพลังงานและไอเดียลดลง ให้ถาม ClickUp Brain โดยตรงเพื่อแนะนำธีมแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและแรงบันดาลใจในการโฆษณาเพื่อทำงานต่อ
วิธีง่าย ๆ ที่สุดในการทำเช่นนั้น:
- Prompt Brain เพื่อเสนอแนวคิดแคมเปญตั้งแต่เริ่มต้นโดยอิงจากกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแคมเปญ จุดขาย แนวโน้มตลาด และช่องทางที่ต้องการ
- ให้มันเสนอหลายรูปแบบ สำหรับแนวคิดแคมเปญเดียวกัน เพื่อไม่ให้ทีมของคุณติดอยู่กับกรอบความคิดเดียว
- ขอให้มันวิจารณ์แนวคิดแคมเปญของคุณ และชี้ให้เห็นช่องว่าง
เมื่อคุณได้สรุปแนวคิดแคมเปญเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงบรีฟงานสร้างสรรค์ แนวทางแบรนด์ กรอบการสื่อสาร รายการตรวจสอบคุณภาพแผนการตลาดเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือวิธี:
- การสร้างเนื้อหาด้วย AI: พิมพ์ข้อความแนะนำในภาษาธรรมชาติ เช่น "ร่างบรีฟสร้างสรรค์หนึ่งหน้า ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ บุคลิกภาพกลุ่มเป้าหมาย และไทม์ไลน์การดำเนินการ"
- ปรับปรุงและขัดเกลา: ใช้ฟีเจอร์ Ask AI เพื่อปรับโทนเสียง แก้ไขไวยากรณ์ หรือแปลข้อความสำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที
- ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์: เอกสารและวิกิที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ช่วยให้สินทรัพย์แคมเปญของคุณเป็นระเบียบ ในขณะที่การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนทำงานบนหน้าเดียวกันอย่างแท้จริงด้วยDocs Hub
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การระดมสมองมักกินเวลาทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แต่ถ้ามีวิธีคิดไอเดียได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องลดคุณภาพล่ะ?
ClickUpBrain MAXคือผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI รุ่นใหม่สำหรับทีมสร้างสรรค์ มันรวมความสามารถ AI ที่ทรงพลังไว้ภายใต้หลังคาเดียว:
- เร่งความเร็วการวิจัยด้วย การค้นหาสำหรับองค์กร: แสดงผลการวิจัยภายใน ข้อมูลแคมเปญที่ผ่านมา หรือสินทรัพย์ของแบรนด์ได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ข้ามการพิมพ์ด้วยตนเองด้วย พูดเป็นข้อความ: พูดไอเดียแคมเปญหรือบันทึกการประชุมโดยไม่ต้องใช้มือ ปล่อยให้ AI จัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายของคุณให้เป็นรายการดำเนินการอย่างมืออาชีพ
- ความยืดหยุ่นของโมเดล: สลับระหว่างโมเดล ChatGPT, Claude หรือ Gemini ล่าสุดภายในเอกสารของคุณ เพื่อรับบุคลิกสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันสำหรับข้อความโฆษณาของคุณ
- พูดคุยกับพื้นที่ทำงานของคุณด้วย AI ที่เข้าใจบริบท: ถามคำถามกับ Brain เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ—เช่น "อะไรคือจุดดึงดูดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากแคมเปญ Q3?"—เพื่อใช้ข้อมูลจริงในการกำหนดกลยุทธ์ใหม่ของคุณ
นี่คือวิธีที่ Brain MAX ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 😎
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนไทม์ไลน์แคมเปญ AI ของคุณ
ระยะเวลาของแคมเปญของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะใช้ AI อย่างไร
📌 ตัวอย่าง: หากคุณวางแผนที่จะฝึกโมเดล AI แบบกำหนดเองก่อนเพื่อสร้างโฆษณา (เช่น โฆษณาของ Nike ที่ใช้ Serena vs. Serena) ระยะการสร้างและการวางแผนของคุณจะขยายออกไป แต่ถ้าคุณจะใช้มันเพียงเพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI ระยะเดียวกันนี้จะลดลง
กุญแจสู่การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างพื้นที่สำรองไว้เสมอ ควรเผื่อเวลาและทรัพยากรสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด วงจรการรับฟังความคิดเห็น และการปรับทิศทางใหม่
ClickUp มีหลายวิธีในการวางแผนและแสดงภาพไทม์ไลน์แคมเปญ AI ที่สมจริงได้อย่างง่ายดาย:
ตัวเลือกที่ 1: มองภาพรวมแบบมุมสูงด้วยแผนภูมิแกนต์
ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงแคมเปญทั้งหมดของคุณเป็นชุดของงานที่เชื่อมโยงกันพร้อมความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
คุณสามารถย้ายงานได้โดยตรงบนไทม์ไลน์นี้เพื่อจัดลำดับใหม่, กำหนดสีให้กับแถบเพื่อระบุได้ง่าย, และขยายเพื่อดูข้อมูลรายละเอียด
📌 ตัวอย่าง: "สรุปข้อมูลแคมเปญ" ต่อเนื่องไปยัง "ยืนยันงบประมาณ" ซึ่งต่อเนื่องไปยัง "รายการวัสดุ"
หากงานหนึ่งล่าช้า คุณจะเห็นได้ทันทีว่างานใดในลำดับถัดไปได้รับผลกระทบ หรือจะเห็นได้ว่าไทม์ไลน์ของคุณขยายออกไปอย่างไรเมื่อมีการเพิ่มงานระหว่างแคมเปญ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการแคมเปญโฆษณา AI ที่เกี่ยวข้องกับหลายทีม (ครีเอทีฟ, มีเดีย, กลยุทธ์) และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ตัวเลือกที่ 2: แบ่งเวลาของแคมเปญหลักตามผู้รับผิดชอบ ช่องทาง ฯลฯ
ในขณะที่มุมมองหลักนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการบริหารจัดการ แต่สมาชิกในทีมแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเห็นทุกอย่างทั้งหมดมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งตารางงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ช่องทาง ฯลฯ ได้
ตัวอย่างเช่น กรองตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้แต่ละคนเห็นงานของตนเองตลอดแคมเปญ หรือกรองตามสถานะเพื่อดูไทม์ไลน์ของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว กำลังดำเนินการ และรอการตรวจสอบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อความชัดเจนทันที ให้สลับไปที่มุมมองปฏิทิน ClickUp การเห็นกำหนดส่งงานเรียงตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน จะช่วยให้รู้สึกว่าปริมาณงานสามารถจัดการได้
ปฏิทินเหล่านี้สามารถโต้ตอบได้อย่างเต็มที่—หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบเนื้อหา เพียงลากและวางงานจากวันศุกร์ไปยังวันจันทร์ ทีมงานของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันที
ขั้นตอนที่ 4: มอบหมายงานและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน สื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบของทุกคนในทีมเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
ClickUp Tasksทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายโดยให้คุณเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคน (พร้อมบทบาทที่แตกต่างกัน) ลงในภารกิจของแคมเปญได้ ตัวอย่างเช่น สร้างภารกิจใน ClickUp ที่มีชื่อว่า "เขียนข้อความสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย #1" และเพิ่มนักเขียนเนื้อหาเป็นผู้มีส่วนร่วม และบรรณาธิการเป็นผู้ตรวจสอบ
แยกงานเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระเบียบ เมื่อทีมของคุณทำงานแต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ฟีเจอร์ Rollup จะแสดงแถบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์บนงานหลัก
💟 โบนัส:คู่มือการจัดการงานการตลาดของคุณ
เมื่อคุณสร้างงานเสร็จแล้ว ให้จับคู่กับClickUp Automations+Super Agentsเพื่อทำให้การดำเนินแคมเปญเป็นอัตโนมัติ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามกฎที่ง่ายใน ClickUp ได้สองวิธี:
- ใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง: กำหนดตรรกะ if/then โดยใช้ทริกเกอร์ กฎเงื่อนไข และแอคชั่น ตัวอย่างเช่น "เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้มอบหมายงานให้กับบรรณาธิการโดยอัตโนมัติและอัปเดตสถานะเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
- ใช้เครื่องมือสร้าง AI ของเรา: ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้จะทำงานหนักแทนคุณ
สำหรับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ให้ใช้ Super Agents ในกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณ พวกเขาทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินการตามลำดับทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือจากมนุษย์
📌 ตัวอย่างการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์: ใช้งานเอเจนต์ AI ที่ปรับแต่งเองเพื่อตรวจสอบรายการ "บรีฟการออกแบบ" ของคุณ เอเจนต์จะสแกนบรีฟใหม่โดยอัตโนมัติ สร้างงานย่อยที่จำเป็น และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่มีเวลาว่างมากที่สุด ด้วยเพื่อนร่วมงาน AI เหล่านี้ งานของคุณจะดำเนินต่อไปโดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
⭐ โบนัส: เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ตัวแทน AI สำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด ชมวิดีโอนี้👇
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา
นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาเดียวด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญโดยใช้แดชบอร์ด AI
แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปลี่ยนแปลงการติดตามแคมเปญผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, ข้อเสนอแนะจาก AI, การแจ้งเตือนเชิงรุก, การทำนายแนวโน้ม และการรายงานอัตโนมัติ
ยกตัวอย่างเช่นClickUp Dashboards ซึ่งรวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่าง ๆ มาไว้ในมุมมองเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
คุณสามารถสร้างมุมมองตามบทบาทที่ปรับให้เหมาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะ (เช่น ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูง; ข้อมูลระดับรายละเอียดสำหรับผู้จัดการโครงการ)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp ยกระดับการรายงานไปอีกขั้นด้วยAI Cards ที่นำเสนอสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาดบนแดชบอร์ดของคุณโดยตรง
บัตร AI ที่คุณใช้ได้สำหรับแคมเปญโฆษณา:
- สมอง AI: เขียนข้อความใด ๆ เช่น "อะไรกำลังขัดขวางแคมเปญหลักของเรา?" ระบบจะสแกนงาน เอกสาร ความคิดเห็น และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อหาคำตอบเฉพาะ พร้อมรีเฟรชอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง
- สรุปสำหรับผู้บริหารโดย AI: ให้ภาพรวมการตรวจสอบสุขภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูงและลูกค้า
- อัปเดตโครงการ AI: ให้ภาพรวมความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว (แต่เป็นข้อมูลล่าสุด) พร้อมสถานะโครงการและอุปสรรคที่ขัดขวาง
นอกจากนี้ เรายังมีตัวอย่างแดชบอร์ดการตลาดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วย
ความท้าทายทั่วไปในการโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้านล่างนี้คือห้าความท้าทายที่ทีมสร้างสรรค์มักเผชิญเมื่อวางแผนแคมเปญโฆษณา AI ของพวกเขา พร้อมวิธีแก้ไขง่ายๆ:
|ความท้าทายทั่วไป
|ทำไมมันถึงเกิดขึ้น?
|วิธีหลีกเลี่ยง
|การพึ่งพา AI และระบบอัตโนมัติมากเกินไป
|เครื่องมือ AI สัญญาว่าจะเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ เมื่อแคมเปญโฆษณาของคุณเริ่มทำงานได้ดี คุณจะหยุดตั้งคำถามกับระบบ
|สร้างการตรวจสอบเป็นประจำโดยมีบุคคลที่รับผิดชอบในการทบทวนการตัดสินใจและประสิทธิภาพของ AI ในแคมเปญโฆษณาของคุณ
|การสร้างเนื้อหาทั่วไป
|คำแนะนำที่ไม่ชัดเจน, อคติในข้อมูลการฝึกอบรม, และคำแนะนำที่ไม่สมบูรณ์ ลดคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI
|เขียนหัวข้อให้ชัดเจน พร้อมบริบทที่สมบูรณ์หรือแนวทางที่จำเป็น ปรับปรุงจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
|การสร้างความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์
|ส่วนใหญ่พบในบริษัทโฆษณาที่แรงกดดันในการสร้างสรรค์ผลงานมีมากกว่าความสามารถของนักออกแบบ จนต้องพึ่งพาเทคโนโลยี AI อย่างเต็มที่ พวกเขาสูญเสียการเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และเริ่มไว้วางใจผลลัพธ์จาก AI อย่างไม่ลืมหูลืมตา
|กำหนดขอบเขตการใช้ AI ในโฆษณาสร้างสรรค์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ใช้ AI เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและสร้างรูปแบบสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่ให้มนุษย์เป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของงานสร้างสรรค์
|การขยายตัวของเครื่องมือ AI
|ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือการตลาด AIแยกกันสำหรับงานที่แตกต่างกัน—การสร้างเนื้อหา การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ ฯลฯ เมื่อรวมกันแล้ว จะสร้างกระบวนการทำงานที่แยกส่วนกัน
|จงตั้งใจเลือกชุดเครื่องมือ AI สำหรับสร้างสรรค์ผลงานของคุณอย่างรอบคอบ เข้าใจว่าคุณต้องการ AI ในจุดใด และลงทุนกับเครื่องมือที่รวมความสามารถของ AI หลายประเภทไว้ในที่เดียว (เช่น ClickUp!)
เครื่องมือและแม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ AI
ก่อนที่เราจะจบกัน เรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ ให้คุณ 🎁
เราได้คัดสรรรายการเครื่องมือและเทมเพลตสั้น ๆ (แต่มีประโยชน์มาก) ที่จะเพิ่มโครงสร้างให้กับแคมเปญ AI ของคุณ และช่วยให้คุณวางแผนได้ดีขึ้น
เครื่องมือสำหรับการวางแผนแคมเปญ
1. ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp
ClickUp's PM Software for Marketing Teamsคือศูนย์กลางครบวงจรสำหรับแคมเปญโฆษณา AI ที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทุกขั้นตอนของแคมเปญของคุณ:
- การคิดเชิงกลยุทธ์: ใช้ ClickUp Brain สำหรับการวิจัยตลาดเชิงลึก และใช้ Whiteboards สำหรับการทำแผนผังความคิดแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- การดำเนินการอย่างคล่องตัว: มอบหมายความรับผิดชอบด้วยงาน (Tasks) และใช้ลำดับชั้น (พื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ) เพื่อรักษาการจัดการแคมเปญระดับโลกที่ซับซ้อนให้เป็นระเบียบ
- ประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ใช้งานระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI เพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนในการถ่ายโอนงานด้านการบริหาร
- การมองเห็นแบบเต็มกระบวนการ: ตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด และจัดการวงจรข้อเสนอแนะสำหรับงานสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือพิสูจน์งานในตัว
- การทำงานร่วมกันแบบทันที: ขจัดอีเมลภายในองค์กรด้วยการย้ายการสนทนาเกี่ยวกับแคมเปญทั้งหมดไปยังClickUp Chat
แพลตฟอร์มนี้รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดการแคมเปญ AI ในทุกขั้นตอน สำหรับมืออาชีพทุกคน นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน AI หรือความรู้ทางเทคนิคเพื่อใช้ ClickUp เลย มันใช้งานง่ายมาก!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นี่คือวิธีที่ทีมของเราที่ ClickUp วางแผนแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ รับฟังจาก Mike หนึ่งในวิศวกรโซลูชันเชิงกลยุทธ์ของเรา 👇🏼
2. แจสเปอร์ เอไอ
Jasperถูกใช้โดยนักเขียนคำโฆษณาที่ต้องการขยายเนื้อหาโดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณของแบรนด์ เครื่องมือนี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง โดยสร้างข้อความโฆษณา หัวข้อ และหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณโดยเฉพาะ
โดยการป้อนข้อมูลสรุปความคิดสร้างสรรค์ของคุณ Jasper สามารถสร้างตัวเลือก A/B ได้หลายสิบแบบในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบความเร็วสูง
3. Google Marketing Platform (GMP)
สำหรับแบรนด์ที่ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากกับสื่อโฆษณาแบบชำระเงินGoogle Marketing Platformคือมาตรฐานสูงสุดสำหรับการซื้อโฆษณาและการวัดผลแบบครบวงจร ระบบนี้ผสานการทำงานของ Search Ads 360 เข้ากับ Display & Video 360 เพื่อมอบมุมมองที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่เกิดการลดลงอย่างชัดเจนและชุดสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI ใดที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1941โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ถูกกฎหมายครั้งแรกได้ออกอากาศในสหรัฐอเมริการะหว่างการแข่งขันเบสบอลระหว่างทีม Brooklyn Dodgers และ Philadelphia Phillies เป็นโฆษณาของนาฬิกา Bulova ใช้เวลา 10 วินาที โดยแสดงภาพนาฬิกาบนแผนที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับเสียงบรรยายว่า: "อเมริกาเดินตามเวลาของ Bulova" ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการออกอากาศ? เก้าดอลลาร์
แม่แบบสำหรับการวางแผนแคมเปญ
นี่คือรายการเทมเพลตสำเร็จรูปของเราที่จะช่วยให้แคมเปญของคุณเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การเปิดตัวได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า:
1. แม่แบบโฆษณา ClickUp
เทมเพลตโฆษณาของ ClickUpคือแผนแม่บทสำเร็จรูปสำหรับการดำเนินโฆษณาการตลาดดิจิทัลอย่างราบรื่น เพียงวางลงใน Workspace ของคุณใน ClickUp ระบบจะสร้างรายการเฉพาะขึ้นมาทันที พร้อมตั้งค่าทุกอย่างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานโฆษณา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามทรัพย์สินทุกชิ้นตลอดวงจรชีวิตด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น คำขอใหม่, กำลังวิจัย, กำลังดำเนินการ, ใช้งานอยู่, และ เสร็จสมบูรณ์
- กำหนดและบันทึกข้อมูลแคมเปญที่สำคัญโดยใช้ 10+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึง งบประมาณที่จัดสรร แพลตฟอร์ม กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ
- มองเห็นผลงานของคุณผ่านมุมมองที่สำคัญที่สุดด้วยมุมมองที่กำหนดเองเจ็ดแบบ
2. แม่แบบแผนการรณรงค์ ClickUp
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นแผนการโฆษณาของคุณจากตรงไหน?
ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อให้เครื่องโฆษณา AI ของคุณเริ่มทำงานได้ในไม่กี่นาที. มันช่วยคุณตั้งเป้าหมายสำหรับแคมเปญต่อไปของคุณ, สื่อสารวัตถุประสงค์และมอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้า, และวัดความสำเร็จโดยรวม.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามสุขภาพของแคมเปญทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการปรับปรุงให้ดีที่สุด
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หัวแคมเปญ ประเภทแคมเปญ งบประมาณที่จัดสรร งบประมาณคงเหลือ เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ
- สลับไปยังมุมมองแบบกำหนดเองที่เลือกได้ เช่น รายการ, แผนงานกานท์, ปริมาณงาน ฯลฯ เพื่อดูภาพรวมของแคมเปญของคุณได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมความยืดหยุ่นสูงสุด
วางแผนแคมเปญโฆษณา AI ครั้งถัดไปของคุณด้วย ClickUp
หากมีข้อคิดสำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่พบได้ในทุกแคมเปญโฆษณา AI ที่ประสบความสำเร็จ นั่นก็คือ:
AI ไม่ได้สร้างแคมเปญ คนสร้าง
แน่นอน มันช่วยเร่งความเร็วในการทำงาน ลดภาระทางความคิด และสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
แต่ในท้ายที่สุด คุณคือผู้ที่มีวิจารณญาณในระดับสูง มีสติปัญญาทางอารมณ์ และมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งล้วนจำเป็นต่อการทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูสมดุลนี้ มันทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ และทำให้พื้นที่ทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่โดยไม่พลาดเป้าหมาย
พร้อมที่จะเห็นการทำงานจริงและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการออกแบบคำสั่ง (prompt engineering)—ความสามารถในการให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกับ AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง การมีสายตาที่เฉียบแหลมด้านการบรรณาธิการก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่คัดกรองและปรับแต่งผลลัพธ์จาก AI อีกด้วย
AI ในด้านการโฆษณาทำให้งานที่มีปริมาณมากเป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างเวอร์ชันโฆษณาสำหรับแพลตฟอร์มหรือกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน (เช่น ผู้ชมที่อายุมากกว่า vs. ผู้ชมที่อายุน้อยกว่า; ผู้ชมในท้องถิ่น vs. ผู้ชมระหว่างประเทศ) นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวสร้างเนื้อหาเพื่อผลิตสินทรัพย์ในปริมาณมากและข้ามขั้นตอนการระดมความคิดที่ช้า ในเบื้องหลัง AI นำการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์มาใช้เพื่อทำความเข้าใจผลการดำเนินงานในอดีต ข้อมูลผู้บริโภค และแนวโน้มตลาด จากข้อมูลเหล่านี้ AI จะแนะนำการตัดสินใจที่ดีที่สุดถัดไปเพื่อประสิทธิภาพของแคมเปญที่เหมาะสมที่สุด
ความท้าทายหลักของการใช้ AI ในการโฆษณา ได้แก่ การพึ่งพา AI และระบบอัตโนมัติมากเกินไป การสร้างเนื้อหาที่ทั่วไปหรือล้าสมัย การสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับความพยายามทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแพร่กระจายของเครื่องมือ AI