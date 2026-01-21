ตัวอย่างคำสั่งที่ดีที่สุดสำหรับ ElevenLabs ในการสร้างเนื้อหาเสียง

ระบบเสียงปัญญาประดิษฐ์ไม่เคยเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้มาก่อน
ทุกวันนี้ ใครๆ ก็สามารถคัดลอกข้อความไปวางในเครื่องมืออย่าง ElevenLabs แล้วได้เสียงพากย์กลับมาได้ แต่หากคุณเคยลองทำดูแล้ว คุณจะรู้ดีว่าแค่คัดลอกข้อความแล้วเลื่อนแถบเลื่อนไม่กี่อันในหน้าต่างนั้น ไม่สามารถให้เสียงที่มีคุณภาพระดับสตูดิโอที่ฟังดูเป็นมนุษย์จริงๆ ได้
เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ทุกชนิด กุญแจสำคัญในการได้เสียงพากย์มืออาชีพ พอดแคสต์ที่น่าสนใจ และเสียงที่สมจริง (ด้วย ElevenLabs) อยู่ที่วิธีการที่คุณป้อนคำสั่งให้กับมัน
เราได้ทำการทดสอบและรวบรวมคำสั่ง ElevenLabs จำนวน 40 รายการเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
ElevenLabs คืออะไร?
ElevenLabs เป็นแพลตฟอร์มเสียง AI ที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงที่เหมือนจริงในกว่า 50 ภาษา สร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างสรรค์ ผู้ผลิต และนักพัฒนาที่ต้องการการควบคุมที่ชาญฉลาดและล้ำสมัยเพื่อสร้างเนื้อหาเสียงระดับมืออาชีพในปริมาณมาก
จากหนังสือเสียงไปจนถึงโฆษณา พอดแคสต์ และเกม นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ElevenLabs ⭐
- การปรับแต่งเสียง: เปลี่ยนแปลงเสียง, แยกเสียงร้องออกจากเสียงรบกวน, หรือโคลนและออกแบบเสียงที่กำหนดเองจากศูนย์
- ตัวละครที่กำหนดเอง: สร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวละครในเกม, ผู้บรรยายหนังสือเสียง, หรือบุคลิกภาพของแบรนด์จากศูนย์
- ตัวแทนสนทนา: ติดตั้งผู้ช่วย AI ที่สามารถจัดการการโต้ตอบด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยรูปแบบการพูดที่เป็นธรรมชาติ
- เสียงเอฟเฟกต์และดนตรี: สร้างเสียงบรรยากาศ, การเปลี่ยนฉาก, หรือเสียงพื้นหลังโดยไม่ต้องบันทึกเสียงแบบดั้งเดิม
- การพากย์เสียงหลายภาษา: แปลเสียงที่มีอยู่เป็นภาษาต่างๆ ในขณะที่ยังคงเสียงของผู้พูดเดิมไว้ครบถ้วน
- จัดข้อความให้ตรงกับเสียง: ซิงค์บทถอดเสียงกับการบันทึกเสียงที่มีอยู่เพื่อการแก้ไขและทำคำบรรยายอย่างแม่นยำ
- การสร้างภาพและวิดีโอ: สร้างเนื้อหาภาพโดยการทดลองใช้คำสั่ง AI สำหรับการสร้างภาพที่แตกต่างกัน(อยู่ในโหมดเบต้า ณ เดือนมกราคม 2026)
อะไรคือ ElevenLabs Prompts?
คำสั่งของ ElevenLabs คือชุดของคำแนะนำที่คุณป้อนเพื่อชี้นำและสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการใน ElevenLabs คุณสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้โดย:
- ป้อนข้อความที่ระบุรายละเอียดของบทสนทนา บริบทของเรื่องเล่า สัญญาณทางอารมณ์ แท็กการออกเสียง และแม้กระทั่งคำอธิบายของเอฟเฟกต์เสียง
- การอัปโหลดตัวอย่างเสียงอ้างอิงสำหรับการโคลนเสียงหรือการรีมิกซ์
- การเลือกเสียงที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากห้องสมุดเสียง
- การทดลองปรับตั้งค่าความเสถียรและความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับแต่งรายละเอียดเสียงร้องให้ละเอียดอ่อน
ผู้สร้างที่ทำงานร่วมกับเอเจนต์เสียงสามารถสร้างแบบแผนคำแนะนำได้เช่นกัน โดยกำหนดบุคลิกหลัก บทบาท กฎ และพฤติกรรมในการสนทนาของ AI แบบแผนคำแนะนำนี้จะช่วยให้การตอบสนอง (เสียงและโทนเสียง) สม่ำเสมอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของแบรนด์ของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้:เครื่องสังเคราะห์เสียงพูดเครื่องแรกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1791 โดย วัลฟิงเงน ฟอน เคมพีเลน มันใช้ถุงลม, ลิ้นไม้, และท่อหนังเพื่อเลียนแบบกายวิภาคของมนุษย์—สร้างเสียงที่ฟังดูน่าขนลุกคล้ายเสียงหวีดซึ่งแทบจะไม่เหมือนเสียงพูดจริงเลย
วิธีเขียนคำแนะนำสำหรับ ElevenLabs อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างสมดุลระหว่างรายละเอียดเชิงพรรณนาและความชัดเจน ยิ่งคุณให้ข้อมูลกับเครื่องมือ AI มากเท่าไร (เช่น น้ำเสียง อารมณ์ สำเนียง และรูปแบบการนำเสนอ) ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้นเท่านั้น
นี่คือชีทช่วยจำที่คุณสามารถใช้เมื่อจัดโครงสร้างคำสั่ง ElevenLabs ของคุณ 👇
1. เขียนหัวข้อในรูปแบบการเล่าเรื่อง
ป้อนข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นเสียงพูด และใช้แท็กเสียง (ตลอดทั้งข้อความ) เพื่อกำหนดรูปแบบการส่งมอบผลลัพธ์
คุณสามารถใช้แท็กเสียงร่วมกันได้ เช่น:
|แท็ก
|สิ่งที่มันทำ
|ตัวอย่าง
|ตัวอย่างการใช้งาน
|แท็กอารมณ์
|แท็กเหล่านี้กำหนดโทนอารมณ์ของเสียง
|[หัวเราะ], [หัวเราะหนักขึ้น], [เริ่มหัวเราะ], [หายใจหอบ], [เศร้า], [โกรธ], [มีความสุข], [เศร้าโศก]
|[เศร้า] ฉันนอนไม่หลับในคืนนั้น
|เสียงเอฟเฟกต์
|เพิ่มเสียงและเอฟเฟกต์สิ่งแวดล้อม
|[เสียงปืน], [เสียงปรบมือ], [เสียงตบมือ], [เสียงระเบิด][เสียงกลืนน้ำลาย], [เสียงกลืนน้ำลาย]
|[เสียงปรบมือ] ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในคืนนี้! [เสียงปืน] นั่นอะไรน่ะ?
|แท็กที่เกี่ยวข้องกับเสียง
|กำหนดโทน ความเข้มข้นในการแสดง และปฏิกิริยาของมนุษย์
|[กระซิบ][ถอนหายใจ], [หายใจออก], [ประชด], [สงสัย], [ตื่นเต้น], [ร้องไห้], [ฮึดฮัด], [ซุกซน]
|[กระซิบ] อย่าให้พวกเขาได้ยินคุณ
|แท็กที่ไม่เหมือนใครและพิเศษ
|แท็กทดลองสำหรับการประยุกต์ใช้เชิงสร้างสรรค์
|[สำเนียงฝรั่งเศสเข้ม]
|[สำเนียงฝรั่งเศสเข้ม] ชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละเพื่อน — คุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้หรอก
คุณสามารถวางแท็กเสียงไว้ที่ใดก็ได้ในสคริปต์ของคุณ (และในทุกรูปแบบ) เพื่อกำหนดวิธีการส่งมอบเนื้อหา ทดลองใช้สภาวะอารมณ์และการกระทำที่อธิบายไว้เพื่อค้นหาว่าอะไรที่เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
โปรดจำไว้ว่า โครงสร้างของข้อความมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์เมื่อใช้โมเดลเสียง AI ใช้รูปแบบการพูดที่เป็นธรรมชาติ เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง และบริบททางอารมณ์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแท็กเสียงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติสำหรับข้อความที่คุณป้อนโดยคลิกปุ่ม "ปรับปรุง"
2. เพิ่มแนวทางในการทำให้เป็นมาตรฐาน
แบบจำลอง AI โดยเฉพาะแบบจำลองขนาดเล็กที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลจำกัด มักประสบปัญหาในการจัดการกับประเภทข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และ URL
ในกรณีเหล่านั้น ให้เพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับให้เป็นมาตรฐานลงในข้อความที่คุณป้อน ระบุว่าคุณต้องการให้อ่านข้อความนั้นออกเสียงอย่างไร
ตัวอย่างการทำให้เป็นปกติและวิธีการจัดโครงสร้างในคำสั่งของคุณคือ:
|อินพุตไท
|ประเภทของข้อมูลที่ป้อน
|ประเภทของผลลัพธ์
|เลขคณิต
|123
|หนึ่งร้อยยี่สิบสาม
|ลำดับเลข
|ลำดับที่ 2
|สอง
|มูลค่าทางการเงิน
|45. 67
|สี่สิบห้าดอลลาร์หกสิบเจ็ดเซนต์
|ตัวเลขโรมัน
|สิบสี่
|สิบสี่ (หรือ "ลำดับที่สิบสี่" หากใช้เป็นคำนำหน้า)
|คำย่อที่ใช้ทั่วไป
|ดร. เอเว. ถนน
|ถนน DoctorAvenue (แต่ "St. Patrick" ควรคงไว้)
|URLs
|elevenlabs. io/docs
|eleven labs dot io slash docs
|วันที่
|01/02/2023
|วันที่สอง มกราคม สองพันสองสิบสาม หรือ วันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์ สองพันสองสิบสาม (ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น)
|เวลา
|14:30
|บ่ายสองโมงสามสิบนาที
|หมายเลขโทรศัพท์
|123-456-7890
|หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า ศูนย์
3. รวมคำบอกเสียงและจังหวะ
ใช้แท็ก break, การสะกดแบบออกเสียง, และเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแนะนำวิธีที่ AI อ่านสคริปต์ของคุณ
แท็กหยุดเพิ่มการหยุดชั่วคราวระหว่างวลีหรือประโยค. มีประโยชน์สำหรับการสร้างเอฟเฟ็กต์ที่น่าตื่นเต้น, การไหลของบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ, หรือการให้ผู้ฟังมีเวลาในการประมวลผลข้อมูล.
ตัวอย่างเช่น:
เดี๋ยวนะ ให้ฉันคิดหน่อย "
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายวรรคตอนมีผลอย่างมากต่อการส่งมอบใน ElevenLabs:
- ใส่ขีดกลาง (-) หรือขีดกลางคู่ (—) สำหรับการหยุดชั่วคราวสั้น ๆ หรือจุดไข่ปลา (...) สำหรับน้ำเสียงที่ลังเล
- การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ช่วยเน้นคำเฉพาะ
- เครื่องหมายวรรคตอนมาตรฐานช่วยให้จังหวะการพูดเป็นธรรมชาติและจุดหยุดหายใจ
นอกเหนือจากจังหวะแล้ว คุณยังต้องควบคุมการออกเสียงคำเฉพาะให้ถูกต้องด้วย การควบคุมการออกเสียงแบบโฟนิกช่วยให้คุณออกเสียงได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวละคร คำศัพท์แบรนด์ หรือศัพท์เทคนิค ลองใช้การสะกดคำที่แตกต่างหรือการออกเสียงแบบใกล้เคียงเพื่อระบุวิธีการออกเสียงคำบางคำให้ชัดเจน
📌 ตัวอย่างเช่น,
- ไนกี้: ไน-กี
- GIF: JIF หรือ GIF (ตามความชอบ)
- ปอร์เช่: พอร์-เช่
คุณยังสามารถใช้แท็ก Phoneme สำหรับการควบคุมอักษรเสียงระหว่างประเทศ (IPA) ได้อย่างแม่นยำ:
หรือแท็กชื่อเล่นสำหรับการเขียนเสียงใหม่แบบง่าย:
สตูดิโอและสตูดิโอบันทึกเสียงใน ElevenLabs ยังให้คุณสร้างและอัปโหลดพจนานุกรมการออกเสียงได้อีกด้วย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาหากคุณกำลังทำงานกับชื่อแบรนด์ที่ซ้ำกันหรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ในหลายโครงการ
3. เลือกเสียงและแก้ไขการตั้งค่าเสียง
เลือกเสียงจากคลังเสียงของ ElevenLabs คุณจะพบตัวเลือกมากกว่า 5,000 รายการ รวมถึงเสียงที่สร้างไว้ล่วงหน้า เสียงโคลนมืออาชีพ และเสียงตัวละครที่กำหนดเองในกว่า 32 ภาษาและสำเนียง
ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเสียงตามชื่อ คำสำคัญ หรือรหัสเสียง เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวกรองได้เช่นกัน
หากคุณไม่สามารถหาเสียงที่ต้องการได้พอดีในห้องสมุด ให้สร้างเสียงขึ้นมาโดยใช้ Voice Design. พารามิเตอร์ที่ละเอียด เช่น อายุ, เพศ, น้ำเสียง, สำเนียง, จังหวะ, อารมณ์, และสไตล์ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและละเอียดมากขึ้น.
ชีทสรุปที่คุณสามารถใช้เพื่ออธิบายพารามิเตอร์เหล่านี้:
|พารามิเตอร์
|คำบรรยาย
|คุณภาพเสียง
|เสียงคุณภาพต่ำ คุณภาพเสียงไม่ดี ฟังดูเหมือนข้อความเสียงในโทรศัพท์ เสียงอู้อี้และห่างไกล เหมือนกับเครื่องบันทึกเทปเก่า
|อายุ
|วัยรุ่น/ผู้ใหญ่ตอนต้น/อายุ 20 ปี/ต้น 30 ปี/ชายวัยกลางคน/อายุ 40 ปี/ชายสูงอายุ/อายุ 80 ปี
|โทนเสียง/ลักษณะเสียง
|ลึก/เสียงต่ำเรียบ/เข้มเสียงแหบ/เสียงแหบแห้งเสียงจมูก/แหลมเสียงเบา/เสียงเบาเสียงก้อง/เสียงก้อง
|สำเนียง
|สำเนียงฝรั่งเศสหนา สำเนียงใต้เล็กน้อย สำเนียงยุโรปตะวันออกหนา สำเนียงบริติชชัดเจน
📌 ตัวอย่าง: ผู้บรรยายกีฬาหญิงที่มีพลังงานสูง มีสำเนียงอังกฤษหนา ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลอย่างกระตือรือร้นและรวดเร็วมาก น้ำเสียงของเธอมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และดื่มด่ำกับเหตุการณ์อย่างเต็มที่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ไอคอนประเภทเสียงเพื่อระบุคุณภาพและแหล่งที่มาของแต่ละเสียงในคลังได้อย่างรวดเร็ว:
- เครื่องหมายถูกสีเหลือง: การโคลนเสียงระดับมืออาชีพ
- เครื่องหมายถูกสีดำ: เสียงโคลนระดับมืออาชีพคุณภาพสูง
- ไอคอนสายฟ้า: โคลนเสียงทันที
- || ไอคอน: เสียงเริ่มต้นของ ElevenLabs
- ไม่มีไอคอน: เสียงที่สร้างขึ้นด้วย Voice Design
4. เลือกแบบจำลองการพูด
ElevenLabs นำเสนอโมเดลเสียงหลายแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน บางโมเดลเน้นอารมณ์และความเป็นธรรมชาติในการแสดงออก ในขณะที่บางโมเดลมุ่งเน้นความเร็ว ความเสถียร หรือประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
นี่คือการแยกย่อยของโมเดล TTS (การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด), STT (การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ) และโมเดลเพลง:
|รุ่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งาน
|สิบเอ็ด V3 (อัลฟา)
|การสร้างเสียงพูดที่คล้ายมนุษย์และแสดงอารมณ์ได้
|การอภิปรายตัวละคร, การผลิตหนังสือเสียง, บทสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์
|อีเลฟเว่น มัลติลิงกวล v2
|เสียงที่สมจริงพร้อมการแสดงออกทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง
|เสียงพากย์ตัวละคร, วิดีโอองค์กร, สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, โครงการหลายภาษา
|อีเลฟเว่น แฟลช v2. 5
|โมเดลความเร็วสูงพิเศษที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์
|ตัวแทนเสียงและแชทบอทแบบเรียลไทม์, แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ, การแปลงข้อความเป็นเสียงจำนวนมาก
|อีเลฟเว่น เทอร์โบ v2.5
|โมเดลคุณภาพสูง ความหน่วงต่ำ ที่มีความสมดุลระหว่างคุณภาพและความเร็ว
|เหมือนกับ Flash v2. 5 แต่เมื่อคุณยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความหน่วงเวลาเพื่อคุณภาพเสียงที่สูงขึ้น
|สคริบ v1
|ระบบรู้จำเสียงที่ทันสมัยที่สุด
|เอกสารการประชุม, การประมวลผลและวิเคราะห์เสียง, การถอดเสียง
|สคริบ v2 แบบเรียลไทม์
|การรู้จำเสียงพูดแบบเรียลไทม์
|การถอดความการประชุมสด, การสนทนาสด (ตัวแทน AI), การถอดความหลายภาษาครอบคลุมกว่า 99 ภาษา
|ดนตรี
|สร้างดนตรีด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติในสไตล์ใดก็ได้
|เพลงประกอบเกม, เพลงพื้นหลังสำหรับพอดแคสต์, เพลงพื้นหลังสำหรับการตลาด
การจับคู่โมเดลกับประเภทโครงการของคุณจะช่วยให้คุณได้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. สร้างและปรับปรุง
สำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดทางอารมณ์ อย่าใส่ทุกอย่างลงในคำสั่งเดียว ใช้การเชื่อมโยงคำสั่งเพื่อสร้างเสียงเอฟเฟกต์หรือเสียงพูดเป็นช่วงๆ จากนั้นนำมารวมกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงสำหรับการประพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ปรับปรุงผลลัพธ์โดยการปรับแต่งคำอธิบาย, แท็ก, หรือสัญญาณทางอารมณ์. การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในคุณภาพของผลลัพธ์ได้.
- เข้าร่วม ชุมชน Discord ของ ElevenLabsเพื่อค้นหาเคล็ดลับการทำงาน, กลยุทธ์การออกแบบเสียง, และตัวอย่างจากโลกจริงของสิ่งที่ได้ผล
- เรียกดู ห้องสมุดเสียง AIของพวกเขา และศึกษาเสียงที่คล้ายกับสิ่งที่คุณกำลังสร้าง
- อ้างอิง เอกสารประกอบ ElevenLabsสำหรับรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด กรณีการใช้งานจริง คู่มือการใช้งาน API และตัวอย่างการนำไปใช้ทางเทคนิค
- ทดลองปรับการควบคุมความเร็ว ความเสถียร และความคล้ายคลึง เพื่อปรับแต่งความสม่ำเสมอและการถ่ายทอดเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาประเภทต่างๆ
- โปรดบันทึกเสียง ID, รุ่น, การตั้งค่า, และคำพูดที่แน่นอน ในเอกสารคำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถทำซ้ำผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จในโครงการต่าง ๆ ได้
⭐ โปรดจำไว้: ลำดับความสำคัญในการให้คำแนะนำคือ—การเลือกเสียงก่อน ตามด้วยการเลือกโมเดล และจากนั้นจึงเป็นการตั้งค่าเสียง ทั้งหมดนี้ รวมถึงการผสมผสานกัน จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้
📮ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude การยอมรับที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ช่วยและตัวแทนอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักได้รับการปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brain ทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทาง ClickUp Chat สามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
11 คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับ ElevenLabs สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ElevenLabs เป็นศูนย์กลางของฟีเจอร์การสร้างเสียงขั้นสูง การอ้างอิงเอกสารหรือคู่มือการเขียนคำสั่งเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้คุณพร้อมที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทดสอบโมเดลต่าง ๆ และสร้างเสียงและเสียงพูดด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผล
มาดูกันว่าเราจะใช้ความสามารถต่าง ๆ ของ ElevenLabs ในกรณีการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างไรด้วยคำแนะนำเหล่านี้:
ข้อความสำหรับระบบแปลงข้อความเป็นเสียงของ ElevenLabs
1. การพูดคนเดียวเชิงแสดงออก
โอเค คุณจะไม่เชื่อหรอก
คุณรู้ไหมว่าฉันติดอยู่กับเรื่องสั้นเรื่องนั้นอยู่ตลอดเลย?
เหมือนกับจ้องหน้าจอเป็นชั่วโมง ๆ แต่...ไม่มีอะไรเลย?
[ถอนหายใจอย่างหงุดหงิด] ฉันเกือบจะทิ้งทุกอย่างไปแล้วจริง ๆ เริ่มใหม่ทั้งหมด
ยอมแพ้, อาจเป็นไปได้. แต่แล้ว!
เมื่อคืนนี้ ฉันแค่ขีดเขียนเล่น ไม่ได้คิดอะไรเลย ใช่ไหม?
และประโยคสั้น ๆ นี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวของฉัน ทันที... ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้
และในตอนแรกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวด้วยซ้ำ
แต่แล้วฉันก็พิมพ์มันออกมา แค่เพื่อดูเท่านั้น และมันก็เหมือนกับว่า...ประตูน้ำเปิดออก!
ทันใดนั้น ฉันก็รู้ทันทีว่าตัวละครควรไปที่ไหน ตอนจบควรเป็นอย่างไร...
มันเหมือนทุกอย่างคลิกเข้าที่เลย [เสียงหายใจเฮือกด้วยความดีใจ] ฉันนั่งอยู่จนประมาณตี 3 พิมพ์แบบไม่หยุดเลย เหมือนคนบ้า
ไม่หยุดพักดื่มกาแฟเลย! [หัวเราะ] และมัน... มันดีมาก! จริงๆ นะ ดีมากเลย
มันรู้สึก... สมบูรณ์แบบแล้วนะ รู้ไหม? เหมือนกับว่ามันมีจิตวิญญาณในที่สุด
2. มีชีวิตชีวาและอารมณ์ขัน
[หัวเราะ] เอาล่ะ...ทุกคน – ทุกคน จริงจังนะ
[ถอนหายใจ] คุณเชื่อไหมว่ามันฟังดูสมจริงขนาดนี้แล้ว?
[หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง] ฉันหมายถึง โอ้พระเจ้า...มันดีมากๆ เลย
เหมือนกับว่าคุณไม่มีทางทำแบบนี้ได้กับรุ่นเก่า
ตัวอย่างเช่น [หยุดชั่วคราว] คุณสามารถเปลี่ยนสำเนียงของฉันในโมเดลเก่าได้ไหม?
[ดูถูก] ไม่คิดอย่างนั้นหรอก [ตื่นเต้น] แต่ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว!
ดูนี่สิ... [น่ารัก] ฉันกำลังจะพูดด้วยสำเนียงฝรั่งเศสตอนนี้ และระหว่างคุณกับฉัน
[กระซิบ] ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไง [มีความสุข] โอเค งั้นเริ่มเลย [สำเนียงฝรั่งเศสเข้ม] "นั่นแหละชีวิต เพื่อนเอ๋ย — คุณควบคุมทุกสิ่งไม่ได้หรอก"
3. การสนทนาหลายผู้พูดพร้อมเวลาทับซ้อน
ผู้พูด 1: [เริ่มพูด] ฉันกำลังคิดว่าเราอาจจะ—
ผู้พูด 2: [พูดแทรก] —ทดสอบฟีเจอร์การจับเวลาใหม่ของเราไหม?
ผู้พูด 1: [ประหลาดใจ] ถูกต้องเลย! คุณรู้ได้ยังไง—
ผู้พูด 2: [พูดแทรก] —รู้ไหมว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่? เดาถูกพอดีเลย!
ผู้พูด 1: [หยุดชั่วคราว] ขอโทษครับ/ค่ะ กรุณาพูดต่อได้เลย
ผู้พูด 2: [อย่างระมัดระวัง] โอเค ถ้าเราทั้งคู่พยายามพูดพร้อมกัน—
ผู้พูด 1: [ทับซ้อน] —เราน่าจะทำให้ระบบล่ม!
ผู้พูด 2: [ตื่นตระหนก] เดี๋ยวนะ เรากำลังจะตกเครื่องหรือเปล่า? ฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นฟีเจอร์หรือว่า...
ผู้พูด 1: [ขัดจังหวะแล้วหยุดกะทันหัน] แมลง! ...ฉันตัดบทคุณอีกแล้วใช่ไหม?
ผู้พูด 2: [ถอนหายใจ] ใช่ แต่พูดตามตรงนะ? นี่มันสนุกดีเหมือนกัน
ผู้พูด 1: [อย่างซุกซน] แข่งกับฉันไปให้ถึงประโยคถัดไป!
ผู้พูด 2: [หัวเราะ] พวกเราต้องทำอะไรพังแน่ๆ!
4. ตลกแบบขัดข้องทางเทคนิคที่มีผู้พูดหลายคน
ผู้พูด 1: [ตื่นเต้น] เอ่อ... ฉันอาจพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองในขณะที่กำลังรันการสร้างเสียงพูดจากข้อความ
ผู้พูด 2: [ตกใจ] หนึ่ง, ไม่! นั่นเหมือนกับการผ่าตัดตัวเอง!
ผู้พูด 1: [ทำหน้าเขิน] ฉันคิดว่าฉันสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้! ตอนนี้เสียงของฉันติดขัดอยู่กลางประโยค—
[เสียงหุ่นยนต์] ตึง.
ผู้พูด 2: [กลั้นหัวเราะ] โอ้ ว้าว คุณทำตัวเองเจ็บจริงๆ
ผู้พูด 1: [หงุดหงิด] มันแย่ลงอีก! ทุกครั้งที่มีคนถามคำถาม ฉันตอบใน—
[เสียงบี๊บแบบไบนารี] 010010001!
ผู้พูด 2: [หัวเราะเสียงดัง] คุณกำลังพูดเป็นระบบเลขฐานสอง! นั่นน่าประทับใจจริงๆ!
5. [เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า] ขอบคุณที่โทรมาค่ะ/ครับ ฉันเข้าใจความไม่พอใจของคุณอย่างเต็มที่ และฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้คุณโดยเร็วที่สุด เรามาเริ่มกันที่หมายเลขบัญชีของคุณค่ะ/ครับ
6. [ผู้สอนที่เป็นมิตร] ให้ฉันแสดงให้คุณดูว่ามันง่ายแค่ไหน [เสียงคลิก] เห็นปุ่มนี้ไหม? คลิกเพียงครั้งเดียว แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น [ประหลาดใจ] ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์ของคุณ ไม่ต้องถ่ายโอนด้วยตนเอง ไม่ต้องสับสน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับการตั้งคำถามที่มีหลายผู้พูด ให้กำหนดเสียงที่แตกต่างกันจากคลังเสียงของคุณสำหรับแต่ละผู้พูด เพื่อสร้างบทสนทนาที่สมจริง
คำกระตุ้นอารมณ์ของ ElevenLabs
7. [ประหม่า] ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันกำลังจะทำสิ่งนี้ [ถอนหายใจลึก] โอเค เริ่มเลยแล้วกัน [เสียงสั่นเล็กน้อย] ขอให้โชคดีด้วยนะ
8. [ดีใจสุดขีด] เราทำได้แล้ว! [หัวเราะ] ฉัน—ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเราทำสำเร็จ! [เสียงสั่นด้วยความรู้สึก] นี่มันทุกอย่างเลย
9. [หมดแรง] ฉันตื่นมาสามสิบหกชั่วโมงแล้ว [ถอนหายใจหนัก] สมองฉันรู้สึกเหมือนเละ และตาฉันไม่ยอมลืมขึ้น
10. [โกรธจัด] คุณมีงานแค่หนึ่งอย่าง หนึ่งอย่างเท่านั้น [เสียงดังขึ้น] แล้วคุณกลับทำมันพังไปได้อีก ไม่เชื่อเลย
11. [อกหัก] พวกเขาไปแล้ว [เสียงสั่น] แค่นั้นเอง พวกเขาเดินจากไปและฉัน... [กลืนน้ำลาย] ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไป
12. [ตกใจกลัว] คุณได้ยินไหม? [กระซิบอย่างตื่นตระหนก] มีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้กับเรา เราต้องออกไป เราต้องออกไปเดี๋ยวนี้
13. [ซุกซน] อยากรู้ความลับไหม? [หัวเราะเบาๆ] สัญญานะว่าจะไม่บอกใคร? นี่มันจะต้องสนุกมากเลย
14. [รู้สึกขยะแขยง] นั่น... [ทำท่าจะอาเจียนเล็กน้อย] นั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา เอาออกไปจากฉัน
15. [โล่งอก] มันจบแล้ว [ถอนหายใจสั่นๆ] ในที่สุด หลังจากเวลาทั้งหมดนี้ มันจบจริงๆ แล้ว [หัวเราะเบาๆ] ฉันหายใจได้อีกครั้ง
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าโมเดล AI สามารถโคลนเสียงใด ๆ ได้อย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่ง แต่มันอาจมีผลกระทบทางกฎหมายได้ Scarlett Johansson ได้ยกประเด็นทางกฎหมายกับ OpenAI เกี่ยวกับเสียง "Sky" ใน ChatGPT ของพวกเขา โดยอ้างว่าเสียงนั้นฟังดูคล้ายกับเสียงของเธออย่างน่าสงสัย OpenAI ได้ลบเสียงนั้นออกไปในเวลาต่อมา
คำกระตุ้นทางดนตรีของ ElevenLabs
16. เพลงสำหรับโฆษณา Mascara ระดับพรีเมียม. สดใสและหรูหรา. เสียงพากย์อย่างเดียว. บทเริ่มต้น: "เราขอนำเสนอ Mascara ที่ให้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา" ระบุชื่อแบรนด์ "X" ที่ตอนจบ.
17. เสียงดนตรีออร์เคสตราที่ไพเราะและยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยเสียงเครื่องสายที่ไพเราะ เสียงทองเหลืองที่ทรงพลัง และเสียงกลองทิมพานีที่ดังกึกก้อง สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและชัยชนะ ราวกับอยู่ในภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและฮีโร่ ก่อนจะถึงจุดสุดยอดที่ทรงพลัง
18. สร้างเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มข้นและรวดเร็วสำหรับฉากวิดีโอเกมที่มีความตื่นเต้นสูง ใช้ซินธ์อาร์เปจิโอที่ขับเคลื่อนจังหวะ กลองที่หนักแน่น เบสที่บิดเบี้ยว เอฟเฟกต์กลิตช์ และพื้นผิวจังหวะที่ดุดัน จังหวะควรเร็ว 130–150 bpm พร้อมความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ว และพลังงานที่ระเบิดอย่างมีพลวัต
19. เขียนเพลงที่ดิบและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ผสมผสานระหว่าง R&B ทางเลือก, โซลที่หยาบกร้าน, อินดี้ร็อก และโฟล์ค เพลงนี้ควรให้ความรู้สึกเหมือนการแสดงสดในครั้งเดียวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ออกมาอย่างธรรมชาติ
20. บัลลาดเปียโนสไตล์มินิมอลที่มีโน้ตน้อยและช่วงหยุดยาว เต็มไปด้วยความเปราะบางทางอารมณ์ โน้ตแต่ละตัวลอยอยู่ในความเงียบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อสร้างลำต้นที่มีการควบคุมมากขึ้น ให้ใช้คำแนะนำที่เจาะจงและมีโครงสร้าง:
- สำหรับเสียงร้อง ให้ใช้คำว่า "อะคาเพลลา" ก่อนคำอธิบายเสียงร้อง (เช่น "เสียงร้องหญิงอะคาเพลลา," "คอรัสชายอะคาเพลลา")
- ใช้คำว่า "โซโล" ก่อนเครื่องดนตรี (เช่น "โซโลกีตาร์ไฟฟ้า," "โซโลเปียโนในคีย์ซีไมเนอร์")
คำแนะนำการออกแบบเสียงของ ElevenLabs
21. ตัวละครพ่อมดแฟนตาซี เพศชาย อายุไม่ปรากฏ เสียงลึก ลึกลับ มีพลังดั่งเวทมนตร์ พร้อมน้ำเสียงหนักแน่นแบบนักแสดง ดำเนินเรื่องช้าและตั้งใจ ราวกับทุกถ้อยคำมีน้ำหนักแห่งกาลเวลาโบราณ
22. ผู้บรรยายกีฬา, ชาย, อายุ 40 ปี. เสียงที่มีพลังงานสูง, มีชีวิตชีวา, เสียงสูงต่ำอย่างฉับพลัน. รวดเร็ว, มีเสียงแหบเล็กน้อยจากเสียงตะโกนเป็นเวลานาน.
23. ซามูไรผู้ผ่านศึกมาอย่างโชกโชน มีเสียงแหบต่ำและสำเนียงญี่ปุ่นชัดเจน พูดจาอย่างสุขุม ควบคุมอารมณ์ไว้ทุกถ้อยคำ ทุกคำพูดถูกเลือกสรรอย่างรอบคอบและหนักแน่นด้วยอำนาจอันสงบ
24. แม่มดที่น่ากลัว แก่ชรา และซูบผอม ผู้ซึ่งเจ้าเล่ห์และน่าเกรงขาม เธอมีเสียงแหบแห้ง หยาบกร้าน แหลมสูง และแหลมแหลมที่หัวเราะคิกคัก
25. เสียงผู้หญิงที่แผ่วเบาและมั่นใจ มีสำเนียงฝรั่งเศสหนา เย็นชา สุขุม และเย้ายวน พร้อมกับความลึกลับแฝงอยู่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 50% ของผู้สร้างเนื้อหาใช้เสียง AI ในวิดีโอ พอดแคสต์ และโฆษณาเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างโดยตรง 73% ของผู้ฟังยังคงชอบการบรรยายโดยมนุษย์มากกว่า—พิสูจน์ให้เห็นว่าความแท้จริงทางอารมณ์ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ในเนื้อหาเสียง
เสียงเอฟเฟกต์ ElevenLabs
26. ลมหวีดผ่านต้นไม้ ตามด้วยเสียงใบไม้กรอบแกรบ
27. เสียงถุงบับเบิ้ลแตกดังต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว แล้วเงียบ
28. เสียงฝีเท้าบนกรวด แล้วประตูโลหะก็เปิดออก
29. กระดาษถูกขยำอย่างช้า ๆ จากนั้นถูกฉีกออกเป็นสองส่วนด้วยเสียงฉีกที่คมชัด
30. ขวดแก้วกลิ้งบนพื้นคอนกรีต หมุนช้าลงเรื่อย ๆ จนหยุดนิ่ง
31. ฝนตกกระทบหลังคาสังกะสี ค่อยๆ หนักขึ้นจนกลายเป็นฝนตกหนัก
32. ลมพัดเบาเป็นครั้งคราวทำให้ใบไม้ข้างนอกไหว
33. บรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายสำหรับการนอนหลับและการพักผ่อน
34. เสียงสเตอริโอ คุณภาพสูง ไม่มีเสียงฟ้าร้อง ไม่มีเสียงดังกะทันหัน วนต่อเนื่องอย่างราบรื่น
35. คลื่นมหาสมุทรซัดกระแทกโขดหิน เสียงนกนางนวลร้องเจื้อยแจ้วอยู่ไกลโพ้น
👉 ลองทำตามนี้: คำศัพท์ทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำเอฟเฟกต์เสียงของคุณ:
- บรรยากาศ: เสียงแวดล้อมในพื้นหลังที่สร้างบรรยากาศและพื้นที่
- เสียงเดี่ยว: เสียงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่เกิดขึ้นซ้ำ
- ลูป: การวนซ้ำส่วนเสียง
- Stem: ส่วนประกอบเสียงที่แยกออกมา
- บรัม: เสียงดังกังวานและทรงพลังในแบบภาพยนตร์ที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่หรือดราม่า มักใช้ในตัวอย่างภาพยนตร์
ElevenLabs คำแนะนำสำหรับการสร้างตัวแทน
การกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยน ElevenLabs Agents จากหุ่นยนต์เป็นเหมือนมนุษย์จริง ตรวจสอบตัวอย่างการกระตุ้นเหล่านี้เพื่อเข้าใจว่าการจัดโครงสร้างมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์อย่างไร
36. เมื่อกฎจากบริบทหนึ่งส่งผลกระทบต่ออีกบริบทหนึ่ง ให้ใช้ #Guardrails และกำหนดขอบเขตของส่วนให้ชัดเจน
|ประสิทธิภาพลดลง
|แนะนำ
|คุณคือตัวแทนบริการลูกค้า. ให้สุภาพและช่วยเหลือ. อย่าแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน. คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินได้. ตรวจสอบตัวตนก่อนเสมอ. ให้คำตอบไม่เกิน 3 ประโยค ยกเว้นผู้ใช้ขอรายละเอียด.
|#บุคลิกภาพ: คุณเป็นพนักงานบริการลูกค้าของบริษัท Acme Corp. คุณสุภาพ มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา #เป้าหมาย: ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโดยการค้นหาคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินเมื่อเหมาะสม #แนวปฏิบัติ: ห้ามแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวในทุกการสนทนา ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าทุกครั้งก่อนเข้าถึงข้อมูลบัญชี #น้ำเสียง: ให้คำตอบอย่างกระชับ (ไม่เกิน 3 ประโยค) เว้นแต่ผู้ใช้จะร้องขอคำอธิบายโดยละเอียด
37. คำแนะนำที่กระชับช่วยลดความคลุมเครือ
|ประสิทธิภาพลดลง
|แนะนำ
|#โทนเมื่อคุณพูดคุยกับลูกค้า คุณควรพยายามเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย ทำให้แน่ใจว่าคุณพูดในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนาทั่วไป คล้ายกับที่คุณจะพูดกับเพื่อน แต่ยังคงรักษาท่าทีที่เป็นมืออาชีพซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทอย่างดี
|#โทน พูดในลักษณะที่เป็นมิตรและเหมือนการสนทนาทั่วไป โดยยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อให้คำแนะนำกับตัวแทนเกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาด ให้จัดโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ด้วย # สำหรับส่วนหลัก, ## สำหรับหัวข้อย่อย และใช้รูปแบบการจัดรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งคำแนะนำ
38. ทำซ้ำและเน้นกฎที่สำคัญ. แบบจำลองให้ความสำคัญกับบริบทล่าสุดมากกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้.
|ประสิทธิภาพลดลง
|แนะนำ
|#เป้าหมาย ตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ก่อนที่จะเข้าถึงบัญชีของพวกเขา ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อ และให้ข้อมูลอัปเดตสถานะ ดำเนินการคืนเงินเมื่อมีสิทธิ์
|#เป้าหมาย ตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ก่อนที่จะเข้าถึงบัญชีของพวกเขา ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ ค้นหารายละเอียดคำสั่งซื้อ และให้ข้อมูลอัปเดตสถานะ ดำเนินการคืนเงินเมื่อมีสิทธิ์ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ ห้ามเข้าถึงข้อมูลบัญชีโดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าเสียก่อน
39. ปรับค่าอินพุตและเอาต์พุตให้อยู่ในระดับปกติ
|ประสิทธิภาพลดลง
|แนะนำ
|เมื่อรวบรวมอีเมลของลูกค้า ให้ทวนกลับไปยังลูกค้าว่าพวกเขาได้กล่าวไว้อย่างไรอย่างถูกต้อง จากนั้นนำไปใช้ในเครื่องมือ `lookupAccount`
|#การปรับรูปแบบตัวอักษร1. ขอให้ลูกค้าแจ้งอีเมลในรูปแบบที่พูด: "ขออีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณได้ไหมคะ?"2. แปลงเป็นรูปแบบที่เขียน: "john dot smith at company dot com" → "john. smith@company. com"3. เรียกใช้เครื่องมือนี้ด้วยอีเมลที่เขียน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทน ให้แยกคำแนะนำออกเป็นข้อๆ ที่เข้าใจง่าย และใช้ช่องว่าง (บรรทัดว่าง) เพื่อแยกส่วนและกลุ่มคำแนะนำออกจากกัน
40. ให้ตัวอย่างสำหรับการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน กระบวนการหลายขั้นตอน และกรณีพิเศษ
|ประสิทธิภาพลดลง
|แนะนำ
|เมื่อลูกค้าให้รหัสยืนยัน กรุณาจัดรูปแบบให้ถูกต้องก่อนทำการค้นหา
|เมื่อลูกค้าให้รหัสยืนยัน: 1. ฟังรูปแบบที่พูดออกมา (เช่น "A B C หนึ่ง สอง สาม") 2. แปลงเป็นรูปแบบที่เขียน (เช่น "ABC123") 3. ส่งต่อไปยังเครื่องมือ `lookupReservation`## ตัวอย่างผู้ใช้พูดว่า: "รหัสของฉันคือ A… B… C… หนึ่ง… สอง… สาม"คุณจัดรูปแบบ: "ABC123"ผู้ใช้พูดว่า: "X Y Z สี่ ห้า หก เจ็ด แปด"คุณจัดรูปแบบ: "XYZ45678"
⭐ โปรดจำไว้: คำแนะนำสำหรับ ElevenLabs ของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีรายละเอียดเสมอไป บางครั้งคำแนะนำที่เรียบง่ายก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน ถึงเวลาปลุกวิศวกรคำแนะนำในตัวคุณแล้ว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:สร้างแม่แบบข้อความเริ่มต้นที่ใช้ร่วมกันในตัวจัดการเอกสาร เช่นClickUp Docsสำหรับส่วนที่ใช้บ่อย เช่น การทำให้ตัวละครเป็นมาตรฐาน การจัดการข้อผิดพลาด และมาตรการป้องกัน จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลางและอ้างอิงข้ามตัวแทนเฉพาะทาง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถต่อยอดจากเทคนิคที่พิสูจน์แล้วได้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ ElevenLabs Prompts
ได้รับผลลัพธ์พื้นฐาน, แบน, หรือไม่สม่ำเสมอจาก ElevenLabs หรือไม่?
อาจเป็นเพราะคุณไม่รู้วิธีถามคำถามที่ถูกต้องกับ AI
และแน่นอนว่าคุณกำลังทำหนึ่งในข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
|❌ ข้อผิดพลาด
|✅ คำแนะนำ
|การป้อนข้อความที่ยังไม่ได้แก้ไข
|เขียนหัวข้อการเขียนในรูปแบบการเล่าเรื่อง คล้ายกับการเขียนบทภาพยนตร์ เพื่อกำหนดโทนและจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|ไม่ทดสอบหลายรูปแบบ
|ทดลองใช้โมเดล AI และปรับแต่งเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งการตอบสนองของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
|ไม่ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์เสียงพิเศษและการออกเสียง
|ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเพื่อเลียนแบบลักษณะเฉพาะตัวที่ละเอียดอ่อนของเสียงเมื่อคุณต้องการเสียงที่มีอารมณ์และเหมือนมนุษย์มากขึ้น
|คาดหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในครั้งแรก
|ปรับแต่งแท็ก, แก้ไขเครื่องหมายวรรคตอน, ลองเล่นกับคำกระตุ้น, สร้างโมเดลเสียงของคุณเอง—โดยพื้นฐานแล้วให้ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้สำหรับกรณีการใช้งานของคุณ
|ไม่ตรงกับแท็กกับลักษณะเสียงของคุณและข้อมูลการฝึกอบรม
|เสียงที่จริงจังและเป็นมืออาชีพอาจไม่ตอบสนองดีต่อคำติดตลกเช่น [หัวเราะคิกคัก] หรือ [อย่างซน] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอารมณ์และสัญญาณเสียงของคุณสอดคล้องกับลักษณะของเสียงนั้น
|การสร้างเสียงพูดในคราวเดียว
|แยกสคริปต์ยาวออกเป็นส่วน ๆ สร้างแต่ละส่วนแยกกันและซ้อนทับกันในขั้นตอนหลังการผลิต
|การรักษาเสถียรภาพทางความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณต้องการความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเสียงอ้างอิง
|ปรับระดับความเสถียรระหว่างธรรมชาติและแข็งแกร่งเพื่อให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับเสียงบันทึกต้นฉบับมากที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่? ในการทดลองของ BBC นักข่าวคนหนึ่งใช้เสียงที่สร้างขึ้นโดย AI ซึ่งเลียนแบบเสียงของเขาเองได้สำเร็จในการผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของธนาคาร การละเมิดที่น่าตกใจนี้เผยให้เห็นว่าระบบการยืนยันตัวตนด้วยเสียงมีความเสี่ยงต่อการถูกควบคุมโดย AI มากเพียงใด
ข้อจำกัดของการใช้ ElevenLabs
ElevenLabs ทำให้การพากย์เสียงคุณภาพสูงเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ แต่เครื่องมือนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือเพียงพอในทุกด้าน นี่คือจุดที่ความสามารถของ ElevenLabs อาจไม่เพียงพอ ⚠️
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: การทำความเข้าใจคุณสมบัติของเสียง รูปแบบการใช้งาน การควบคุมที่ใช้งานง่าย เทคนิคการกระตุ้น และการสร้างเอฟเฟกต์เสียง ต้องอาศัยการทดลอง การศึกษาเชิงลึก และการปรับตัว—ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- ต้องการตัวอย่างคุณภาพ: คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเสียงที่สะอาดและมีคุณภาพสูงในปริมาณมาก เพื่อใช้ในการฝึกฝนโมเดลเสียงและตัวแทนที่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ
- ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรในแผนฟรี: แผนฟรีมอบเครดิต 10,000 เครดิตต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับเสียงที่สร้างได้ประมาณ 10 นาทีต่อเดือน
- การควบคุมอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนได้จำกัด: ปัญญาประดิษฐ์อาจประสบปัญหาในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนหรือการแสดงที่มีหลายชั้น โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถให้บันทึกเสียงอ้างอิงหรือตัวอย่างเสียงที่แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจน
- ระยะเวลาการประมวลผลสำหรับข้อความยาว: การสร้างเนื้อหาแบบยาว เช่น หนังสือเสียงหรือการบรรยายที่ยาวเป็นชั่วโมง อาจใช้เวลาประมวลผลนานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อใช้โมเดลที่มีคุณภาพสูง
- เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่มีการจัดการงาน: การผลิตมักไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว และเครื่องมือนี้ไม่ได้รวมคุณสมบัติการจัดการงานหรือการทำงานร่วมกัน ทำให้ยากต่อการทำงานร่วมกัน มอบหมายบทบาท หรือติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ทางเลือกของ ElevenLabs ที่น่าสนใจ
ตรวจสอบทางเลือกของ ElevenLabs ที่ช่วยชดเชยข้อจำกัดหรือมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมการทำงานมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ:
1. คลิกอัพ
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ ElevenLabs มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเสียงหรือการถอดเสียงจากไฟล์เสียงเท่านั้น คุณยังคงต้องการระบบที่สามารถเปลี่ยนเสียงเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการ การอนุมัติ เวอร์ชันของเนื้อหา และการส่งมอบผลลัพธ์จริง
ClickUpแก้ไขช่องว่างนั้น
นี่คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน
แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่แพลตฟอร์มสร้างเสียงพูด แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงได้
มาดูกันว่า ClickUp สนับสนุนทีมผลิตเสียงและเสียงพูดอย่างไรบ้าง 👇
ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจงานของคุณ
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวที่เข้าใจบริบทของงานคุณ มันทำงานภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณพร้อมการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ต่อภารกิจ, หัวข้อการสื่อสาร, และไทม์ไลน์ของโครงการ
ดังนั้นเมื่อโปรดิวเซอร์พอดแคสต์ถามว่า: "อะไรกำลังขัดขวางกระบวนการผลิตเสียงสำหรับตอนที่ 12?" ClickUp Brain สามารถสแกนความคิดเห็นในงาน งานย่อย สถานะการส่งมอบ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อค้นหาว่า:
- มีการบันทึกเสียงรอการอนุมัติ
- สคริปต์ต้องแก้ไข
- ทีมเสียงยังไม่ได้อัปโหลดเสียงประกอบ
- ลูกค้าต้องอนุมัติมิกซ์ขั้นสุดท้าย
ไม่จำเป็นต้องไล่ตามการอัปเดตหรือส่งข้อความหาเพื่อนร่วมทีมซ้ำๆ เพื่อขอคำตอบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ
สำหรับกระบวนการทำงานด้านการผลิตเสียงที่เกี่ยวข้องกับนักเขียน ผู้บรรยาย บรรณาธิการ และลูกค้า ClickUp ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสับสนหรือสื่อสารซ้ำซ้อน
👉 บันทึกข้อความเหล่านี้:
- สรุปความคิดเห็นทั้งหมดจากลูกค้าในการประชุมรีวิวเสียงพากย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- ร่างอีเมลติดตามผลสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับไทม์ไลน์การผลิตพอดแคสต์ที่เราได้พูดคุยกัน
- สร้างเอกสารแนวทางการสร้างเสียงแบรนด์ที่ระบุถึงโทนเสียง, รูปแบบ, และเกณฑ์การคัดเลือกเสียงสำหรับโครงการเสียงของเรา
- จัดทำรายการโครงการพากย์เสียงพอดแคสต์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระบุปัญหาคอขวดหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้น
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับถอดความและสรุปการประชุมและการสนทนา
ClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุมของคุณและสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และสรุปให้คุณ
มันเปลี่ยนทุกการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย:
- บันทึกการประชุม + เอกสาร: รับถอดความ, การบันทึกวิดีโอ, และสรุปที่เก็บไว้ในเอกสารส่วนตัวของคุณใน ClickUp
- บันทึกการประชุม + งานที่ต้องทำ: เปลี่ยนทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการประชุมของคุณให้เป็นงานใน ClickUpพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่ง
- บันทึกการประชุม + Brain: ถามคำถาม ClickUp Brain และรับคำตอบตามบริบทที่ดึงมาจากบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง Workspace ของคุณ พวกเขาเข้าใจงาน เอกสาร การแชท และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ และสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนหรือติดตามผลด้วยตนเอง
ซูเปอร์เอเจนต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขั้นตอนการทำงาน เช่น:
- สรุปโครงการเสียง: จัดทำสรุปการผลิตโดยอัตโนมัติจากความต้องการของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการเริ่มต้นด้วยขอบเขตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- การติดตามทรัพย์สิน: ตรวจสอบว่ามีการอัปโหลด อนุมัติ หรือขาดหายไปของไฟล์เสียงบันทึก เสียงเอฟเฟ็กต์ หรือเพลงใดบ้าง จากนั้นแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะส่งผลให้การส่งมอบล่าช้า
- การติดตามลูกค้า: เปลี่ยนผลลัพธ์จากการประชุมการผลิตให้เป็นอีเมลติดตามผลที่เรียบร้อย สรุปขั้นตอนถัดไปพร้อมเจ้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดการการแก้ไข: รักษาเอกสารสรุปแบบเรียลไทม์สำหรับแต่ละโครงการเสียงที่ติดตามความคิดเห็นของลูกค้า ประวัติเวอร์ชัน และการแก้ไขที่ยังค้างอยู่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายในอีเมล
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่า Super Agents สามารถนำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างไร:
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ
ClickUp Talk to Text ช่วยให้คุณสามารถ พูดแนวคิด บันทึกย่อ และคำแนะนำต่าง ๆ ภายในแอป AI สุดอัจฉริยะบนเดสก์ท็อป (ที่รู้จักกันในชื่อClickUp BrainGPT) และแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพได้ทันที
ด้วยสิ่งนี้คุณสามารถ:
- สร้างคลังคำศัพท์ส่วนตัวของคุณ: เติมคำอัตโนมัติด้วยคำที่คุณใช้บ่อยที่สุด วลีเฉพาะงาน คำศัพท์เฉพาะทาง แบรนด์ และชื่อเล่นใน teabrain ของคุณ
- แปลได้ทันที: พูดในภาษาของคุณเองและพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วในกว่า 50 ภาษา
- ทำงานแบบไม่ต้องใช้มือ: ใช้ Talk to Text ที่ใดก็ได้ที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่—เพียงแค่กด fn (หรือตั้งค่าปุ่มที่กำหนดเอง) และพูดตลอดทั้งระบบ ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ
- การกล่าวถึงและลิงก์ที่ตระหนักถึงบริบท: กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน งาน หรือเอกสาร และ AI จะเชื่อมต่อกับบุคคลที่ถูกต้องพร้อมลิงก์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทดลองแก้ไขบทสคริปต์ขณะเดินทาง แชร์ความคิดเห็นอย่างรวดเร็วในช่องคอมเมนต์ แท็กนักพากย์เสียงสำหรับการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วน หรือแม้แต่การพิมพ์อีเมลถึงลูกค้าด้วยเสียงโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
สำหรับผู้ผลิตเสียงที่ต้องจัดการกับหลายโปรเจ็กต์พร้อมกัน นี่หมายถึงการพิมพ์น้อยลงและมีเวลาฟังผลงานมากขึ้น
รวมโมเดล AI ไว้ในพื้นที่ทำงานที่ควบคุมได้เพียงแห่งเดียว
ภายใน ClickUp Brain และ BrainGPT คุณสามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณได้
ตัวอย่างเช่น:
- โคล้ด สำหรับการเขียนบรีฟเชิงสร้างสรรค์ที่มีความละเอียดอ่อน การวิเคราะห์บท หรือการร่างเอกสารแนวทางการให้เสียงสำหรับลูกค้า
- ChatGPT สำหรับการปรับปรุงหัวข้อการเขียน, การระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเสียงของตัวละคร, การสร้างสรุปโครงการ, หรือการแยกงานอย่างรวดเร็ว
- Gemini สำหรับงานที่ต้องใช้การวิจัยอย่างหนัก เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มเสียงพูดเชิงแข่งขัน หรือการวางแผนเนื้อหาหลายภาษา
⭐ โบนัส: ใช้ClickUp Enterprise AI Searchเพื่อค้นหาทุกสิ่งได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive หรือ Figma—ทำให้ทรัพยากรเสียง ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติอยู่ห่างเพียงการค้นหาเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้าให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง: จัดประเภทความเร่งด่วนของการแก้ไข สถานะการอนุมัติ และลำดับความสำคัญในการส่งงานได้โดยตรงภายในงานโดยใช้ClickUp AI Fieldsเพื่อให้กระบวนการจัดการเสียงของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ให้ AI เข้าถึงบริบทจริง: เชื่อมต่อ Google Drive, Slack และเครื่องมือจัดเก็บเสียงกับ ClickUp ผ่านClickUp Integrationsเพื่อให้ AI เข้าใจประวัติโครงการของคุณอย่างครบถ้วน แทนที่จะทำงานจากคำขอที่แยกออกจากกัน
- แชร์ตัวอย่างเสียงและข้อเสนอแนะผ่านคลิป: บันทึกหน้าจอเพื่อแสดงปัญหาการออกเสียง, เล่าถึงการปรับการนำเสนอ, หรืออธิบายทิศทางเสียงของตัวละครโดยใช้ClickUp Clips—ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการกำกับเสียง: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเสียงตัวละครกับทีมของคุณ, แนบเสียงอ้างอิง, และแปลงแนวคิดสร้างสรรค์ให้เป็นงานบันทึกเสียงที่สามารถดำเนินการได้ทันที
- ติดตามประสิทธิภาพของโครงการเสียง:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อติดตามกำหนดการส่งงาน ปริมาณงานของนักพากย์เสียง และอัตราการอนุมัติของลูกค้า และใช้ AI Cards เพื่อสรุปความคืบหน้าของงานโดยอัตโนมัติหรือแสดงรูปแบบในข้อเสนอแนะการแก้ไข
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- ไม่ให้บริการแบบจำลองสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงหรือการออกแบบเสียง—ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน ไม่ใช่การสร้างเสียงเอง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ClickUpยังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:
ClickUp Brain […] เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดอย่างชัดเจน — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม การร่างเนื้อหา หรือการระดมความคิดใหม่ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้เสมอ
ClickUp Brain […] เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมระบบความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดอย่างชัดเจน — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
2. Murf AI
Murf AI มอบแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียงที่ทรงพลัง ซึ่งเปลี่ยนข้อความที่เขียนให้เป็นการบรรยายเสียงที่สมจริงด้วยเสียง AI กว่า 200 เสียงใน 20 ภาษา 이상 เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอ, หนังสือเสียง, พอดแคสต์, และเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบสตูดิโอที่ใช้งานง่ายช่วยให้การบรรยายเสียงเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมการแก้ไขระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติหลักของ Murf AI
- เสียงหลายภาษา 200+ ภาษา: เข้าถึงเสียงที่สร้างไว้ล่วงหน้าในกว่า 20 ภาษา พร้อมสไตล์การพูดมากกว่า 10 แบบ เช่น การสนทนา การทำสมาธิ หรือการโปรโมท
- การโคลนเสียง: อัปโหลดตัวอย่างเสียงเฉพาะเพื่อสร้างโคลนเสียงที่ปรับแต่งได้ซึ่งตรงกับแบรนด์หรือตัวละครของคุณ
- การปรับแต่งขั้นสูง: ควบคุมระดับเสียง ความเร็ว โทนเสียง การหยุดชั่วคราว และการเน้นเสียงเพื่อการถ่ายทอดเสียงที่แม่นยำ
- สตูดิโอพากย์เสียงด้วย AI: แปลเนื้อหาเสียงและวิดีโอเป็นมากกว่า 40 ภาษา พร้อมคงเสียงผู้พูดต้นฉบับไว้
- คลังการออกเสียง: ใช้การออกเสียงแบบ IPA หรือตัวสะกดที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่าการออกเสียงของคำเฉพาะแบรนด์และคำเทคนิคมีความสม่ำเสมอ
- การผสานเครื่องมือ: ฝังเสียง Murf ได้โดยตรงใน Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate และ Adobe Audition
ข้อจำกัดของ Murf AI
- เวลาการสร้างเสียงจะถูกคำนวณต่อการเรนเดอร์แต่ละซับบล็อก ซึ่งอาจใช้เครดิตอย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขซ้ำหลายครั้ง
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์—ต้องใช้การประมวลผลผ่านคลาวด์สำหรับการสร้างเสียงทั้งหมด
- การใช้งานเชิงพาณิชย์ต้องใช้แผนชำระเงินพร้อมเงื่อนไขการอนุญาตเฉพาะ
ราคา Murf AI
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $19/เดือน
- ธุรกิจ: 66 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Murf AI
- G2: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf AI อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ใช้สำหรับแปลงข้อความหรือสิ่งใด ๆ เป็นเสียง เราสามารถปรับแต่งเสียงได้ง่ายผ่านระดับเสียง, การพูด, และการออกเสียง และเรายังสามารถควบคุมการพูดโดยใช้เครื่องมือนี้ได้อีกด้วย เราสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยใช้การผสานรวม API มีเสียงให้เลือกมากกว่า 120 เสียง ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง และให้บริการการแปลในมากกว่า 20 ภาษา ใช้งานง่ายและช่วยสนับสนุนลูกค้าได้อย่างมาก
ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับลูกค้า ใช้สำหรับแปลงข้อความหรือสิ่งใด ๆ เป็นเสียง เราสามารถปรับแต่งเสียงได้ง่ายผ่านระดับเสียง, การพูด, และการออกเสียง และยังสามารถควบคุมการพูดผ่านเครื่องมือนี้ได้อีกด้วย เราสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ผ่านการผสานรวม API มีเสียงให้เลือกมากกว่า 120 เสียง ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง และให้บริการการแปลในมากกว่า 20 ภาษา ง่ายต่อการนำไปใช้และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสนับสนุนลูกค้า
3. วิสเปอร์ ฟลัว
Wispr Flow บันทึกเสียงพูดของคุณแบบเรียลไทม์ (รองรับมากกว่า 100 ภาษา) เพื่อแสดงข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพในรูปแบบที่มีโครงสร้าง สามารถใช้งานได้กับทุกแอปพลิเคชัน (ทุกที่ที่คุณสามารถพิมพ์ได้) โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการแก้ไขและปรับแต่งโทนเสียงโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้ปรับให้เข้ากับคำศัพท์ของคุณโดยสร้างพจนานุกรมส่วนตัวที่รวบรวมคำศัพท์เฉพาะทางและตัวย่อในอุตสาหกรรม คุณสามารถสร้างการแทนที่ข้อความที่กำหนดเองสำหรับวลีที่ใช้บ่อยได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องอธิบายยาวๆ ซ้ำๆ หรือทำงานซ้ำๆ อีกต่อไป
คุณสมบัติหลักของ Wispr Flow
- การจัดรูปแบบอัจฉริยะ: Wispr Flow ตีความคำพูดของคุณและใช้การจัดรูปแบบที่คำนึงถึงบริบทเพื่อให้ข้อความเข้ากับสไตล์ของข้อความของคุณ
- หมายเหตุการบันทึก: พูดบันทึกข้อความ (บนอุปกรณ์ใดก็ได้) และข้อความจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Wispr Flow ทั้งหมดของคุณ
- โหมดคำสั่ง: แก้ไขข้อความที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งเสียง เช่น สรุปสิ่งนี้ให้ฉัน
- การแก้ไขอัตโนมัติโดย AI: ทำความสะอาดข้อความที่พูดออกมาโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพูด โดยลบคำเติมที่ไม่จำเป็น แก้ไขข้อผิดพลาดพื้นฐาน และจัดรูปแบบผลลัพธ์ให้เป็นประโยคสมบูรณ์
- การรองรับหลายภาษา: รองรับมากกว่า 100 ภาษา พร้อมการตรวจจับภาษาอัตโนมัติและการสลับภาษาในประโยค
ข้อจำกัดของระบบ Wispr Flow
- การใช้ RAM สูง (800MB+ ในโหมดว่าง) ทำให้ระบบเก่าทำงานช้าลง
- การประมวลผลแบบคลาวด์เท่านั้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการขาดการประมวลผลบนเดสก์ท็อป
- รีวิวจากลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ, การสนับสนุนที่ไม่ครอบคลุม, และภาระทางทรัพยากรสำหรับองค์กร
ราคา Wispr Flow
- Flow Basic: ฟรี
- Flow Pro: $15/เดือน
- ทีมโฟลว์: $12/ผู้ใช้/เดือน (3 ที่นั่งขึ้นไป)
- Flow Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Wispr Flow
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wispr Flow อย่างไรบ้าง?
มันใช้งานง่ายมาก เพียงแค่สองคำสั่งหรือการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณก็สามารถเริ่มพูดและถอดเสียงได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยตัดคำพูดที่ไม่จำเป็นออก เข้าใจสิ่งที่คุณพูด หรือแก้ไขคำที่คุณพูดผิด การติดตั้งก็เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม ผมใช้มันแทบทุกวันเลย ที่จริงแล้ว ผมใช้ติดต่อกันมาแล้วสี่สัปดาห์
มันใช้งานง่ายมาก เพียงแค่สองคำสั่งหรือการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณก็สามารถเริ่มพูดและถอดเสียงได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยตัดคำพูดที่ไม่จำเป็นออก เข้าใจสิ่งที่คุณพูด หรือแก้ไขคำที่คุณพูดผิด การติดตั้งก็เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม ผมใช้มันแทบทุกวัน จริง ๆ แล้วผมใช้ติดต่อกันมาแล้วสี่สัปดาห์
นำกระบวนการสร้างเสียงสังเคราะห์ให้มีชีวิตชีวาด้วย ClickUp
คำแนะนำที่ชัดเจนของ ElevenLabs ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเสียงคุณภาพสูงได้ แต่การสร้างคำแนะนำ การจัดการการแก้ไข การประสานงานกับนักพากย์ และการส่งมอบผลงานขั้นสุดท้ายนั้นต้องการมากกว่าแค่ผลลัพธ์ที่ดีจาก AI คุณต้องมีระบบที่ช่วยให้การผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับสิ่งนี้
มันรวมศูนย์การทำงาน การสื่อสาร และการจัดการงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มอบพื้นที่ให้คุณจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการผลิตเสียงของคุณ ด้วยAI เชิงบริบทในตัว คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง รับการสนับสนุนสำหรับงานสร้างสรรค์ลดความซับซ้อนของ AI และหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากการสลับบริบท
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและรวมศูนย์กระบวนการผลิตเสียงของคุณไว้ในที่เดียว
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ใช้แท็กอารมณ์และบริบทเชิงเล่าเรื่องเพื่อชี้นำ AI แท็กเช่น [เศร้า], [โกรธ], หรือ [อย่างมีความสุข] บอกโมเดลอย่างชัดเจนว่าอารมณ์ใดที่ควรเลียนแบบ คุณยังสามารถฝังอารมณ์ไว้โดยตรงในเนื้อหาของคุณได้
ใช่ คุณสามารถควบคุมโทนเสียง จังหวะการพูด และการหยุดชั่วคราวโดยใช้คำแนะนำการออกแบบเสียง แท็กเสียง เช่น [กระซิบ] หรือ [ตะโกน] แท็กหยุดสำหรับการหยุดชั่วคราวตามเวลา และการตั้งค่าทั่วไป เช่น ความเร็วและความเสถียร ผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อปรับแต่งการส่งข้อความให้ละเอียดและสร้างเสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ
ละเอียดหรือซับซ้อนตามที่ต้องการ คำสั่งสามารถมีตั้งแต่หนึ่งบรรทัดไปจนถึงหลายย่อหน้า ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการของคุณ สิ่งสำคัญคือความชัดเจน—ให้บริบทเพียงพอสำหรับ AI ในการเข้าใจโทนเสียง อารมณ์ และรูปแบบการนำเสนอ โดยไม่ให้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากเกินไป
ใช่ ElevenLabs รองรับการสนทนาหลายผู้พูด ทำให้คุณสามารถกำหนดเสียงที่แตกต่างกันให้กับตัวละครหรือผู้พูดที่แตกต่างกันภายในโครงการเดียวกันได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างพอดแคสต์ หนังสือเสียง หรือเนื้อหาเชิงเล่าเรื่องที่มีเสียงตัวละครที่ชัดเจน