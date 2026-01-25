วิธีเปลี่ยนการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในบน Google Meet ด้วย ClickUp SyncUp

การสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในไม่ควรทำให้ทีมต้องเดา
อย่างไรก็ตาม ในทุกแผนกขาย ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุน คำถามเดิม ๆ ก็ยังคงปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณสมบัติต่าง ๆ ถูกอธิบายใหม่ กรณีพิเศษก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง และทีมต่าง ๆ ก็ต้องนั่งดูการสาธิตเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมา
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเดโมเอง แต่เป็นเพราะความรู้ยังคงถูกเก็บไว้เป็นกลุ่มแยกจากกัน
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการที่ClickUp SyncUpสามารถแทนที่Google Meetสำหรับการสาธิตภายในองค์กร และรักษาบริบทของผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงได้แม้หลังจากการโทรสิ้นสุดลงแล้ว
ทำไมการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในแบบดั้งเดิมจึงเสียเวลา
การสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วมกัน พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทุกคน—ตั้งแต่ทีมผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและฝ่ายขาย—เข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ดังนั้น หากพนักงานของคุณมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพียงครึ่งๆ กลางๆ แม้ว่าจะมีการจัดประชุมสาธิตผลิตภัณฑ์เป็นประจำแล้วก็ตาม ปัญหาพื้นฐานอาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ 👇
ความขัดแย้งของตารางเวลา
เมื่อทีมของคุณกระจายตัวอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน การจัดตารางประชุมที่สะดวกสำหรับทุกคนทั้งเวลาทำงานและตารางเวลาถือเป็นเรื่องท้าทาย สมาชิกในทีมของคุณบางคนอาจต้องทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานเพื่อเข้าร่วมการสาธิต
หากการสาธิตเป็นสิ่งที่คุณสามารถบันทึกไว้และให้ทีมดูได้ตามจังหวะของพวกเขาเอง ทำไมต้องบังคับให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกัน?
การสาธิตแบบอะซิงค์ช่วยประหยัดเวลาและปกป้องประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ทำงาน 9-5 โดยเฉลี่ยจะถูกขัดจังหวะทุก 2 นาทีจากการประชุม อีเมล หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ หากรวมกิจกรรมนอกเวลาทำงานหลักด้วยแล้ว จะมีการขัดจังหวะทั้งหมดถึง275 ครั้งต่อวัน
บริษัทที่คาดหวังการสื่อสารแบบซิงโครนัสกำลังสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ทุกปี เนื่องจากพนักงานไม่มีพื้นที่สำหรับการทำงานที่ลึกซึ้งและมุ่งเน้น
หมดสมาธิ
การเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของทีม อย่างไรก็ตาม หากพนักงานของคุณต้องเข้าร่วมการสาธิตหลังจากประชุมติดต่อกันสี่ครั้ง พวกเขาจะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าใจคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้
ผลลัพธ์คืออะไร?
- ฝ่ายขายจะไม่มีคำตอบเมื่อลูกค้าสอบถาม
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติ
- มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างแต่ละแผนก
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานใช้เวลา392 ชั่วโมงต่อปีในการประชุม เมื่อแยกย่อยออกมาแล้ว จะเท่ากับกว่า 16 วันเต็มที่ใช้ไปกับการประชุมในแต่ละปี การลงทุนเวลาที่สำคัญเช่นนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำให้การประชุมมีความจำเป็นและมีประสิทธิภาพ
วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่สอดคล้องกัน
ความคิดเห็นจากเซสชัน Google Meet มักจะไม่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
มีคนหนึ่งโพสต์ความคิดใน Slack อีกคนเพิ่มความคิดเห็นใน Google Doc สองวันต่อมา PM เขียนบันทึกบางส่วน
ผู้นำด้านการส่งเสริมการขายจำข้อเสนอแนะทางวาจาได้ แต่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ เมื่อทีมพยายามดำเนินการ ข้อเสนอแนะนั้นกลับกระจัดกระจายและไม่สมบูรณ์
เนื่องจาก Google Meet ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบงานของคุณ จึงไม่มีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับ:
- มีการแบ่งปันความคิดเห็นอะไรบ้าง
- ใครแชร์สิ่งนี้
- สิ่งที่ได้ตัดสินใจแล้วเทียบกับสิ่งที่เพียงแค่ได้พูดคุย
- ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการการดำเนินการจริง
นี่คือปัญหาของเรื่องนี้: ทีมมักจะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่ดังเกินไปจากการประชุมทางโทรศัพท์ หรือให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่เงียบแต่สำคัญซึ่งไม่เคยถูกบันทึกไว้ในบันทึกการประชุม
การมองเห็นที่สูญเสียไป
สมมติว่าตัวแทนฝ่ายขายแสดงความกังวลระหว่างช่วงการสาธิต และผู้นำผลิตภัณฑ์สัญญาว่าจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมงพร้อมแนวทางแก้ไข
คุณทำอย่างไรให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด?
ปัญหาของการประชุมเดโมแบบแยกส่วนคือ การสนทนาจะหายไปหลังจากการโทร ไม่มีวิธีที่จะเปลี่ยนการสนทนาเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และทำให้ทุกคนรับผิดชอบ
ทีมของคุณยังคงทำงานต่อไปในแต่ละวันและจะไม่จดจำคำถามใด ๆ จนกว่างานของพวกเขาจะถูกขัดจังหวะโดยปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบบันทึกการประชุมวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณ 👇
📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 8 คนขึ้นไป นอกจากนี้เรายังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจส่งผลให้ใช้เวลาประชุมรวมกันอย่างน้อย 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาลงได้?ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีมคุณ! แทนที่จะต้องประชุมยืดยาว คุณสามารถทำงานร่วมกันโดยตรงในแต่ละงาน ผ่านความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์จริง: ทีมงานทั่วโลกของ STANLEY Security ประหยัดเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตด้วยแอปสำหรับงานของเรา!
ClickUp SyncUp คืออะไร และมันช่วยรวมการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในไว้ที่ศูนย์กลางได้อย่างไร
ClickUp SyncUpเป็นเครื่องมือการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มการสนทนาทางเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของClickUp Chatและสามารถเริ่มต้นได้จาก DM, ช่อง, หรือมุมมอง ใช้เพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์สด, เชื่อมโยงการหารือกับงาน, และได้รับสรุปที่สร้างโดย AI สำหรับการทบทวนอย่างรวดเร็ว
SyncUp มีให้บริการในทุกแผนของ ClickUp รวมถึงแผนฟรี
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ SyncUp เพื่อรวมการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในที่เดียวและทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ 👇
บันทึกการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส
ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกเสียง/ภาพเคลื่อนไหวสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ
แชร์หน้าจอและอธิบายวิธีการทำงานของฟีเจอร์ทีละขั้นตอน ให้ถือว่าเป็นการตั้งค่าที่คล้ายกับ Loom คลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จาก Clips Hub และคุณยังสามารถแชร์ลิงก์การบันทึกในช่องทางผลิตภัณฑ์หรือการสนทนาเฉพาะเพื่อให้ทุกคนตรวจสอบได้
คลิปมาพร้อมกับคุณสมบัติการควบคุมความเร็วและการเล่นซ้ำ. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถย้อนกลับและเข้าใจการสาธิตสินค้าที่ซับซ้อนได้ตามจังหวะของคุณเอง. ทิ้งความคิดเห็นพร้อมเวลาเพื่อชี้นำการสนทนาเฉพาะ.
เพียงคลิกที่วิดีโอที่คุณต้องการทิ้งคำถามไว้ จากนั้นมอบหมายให้บุคคลที่สามารถตอบคำถามของคุณได้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อบัญชี Google Calendar ของคุณเพื่อแสดงกิจกรรมในปฏิทินของคุณด้วยการผสานรวม Google Calendar
นี่คือวิธีการใช้การผสานนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- เข้าถึงและเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินจาก ClickUp: ดู สร้าง หรือเข้าร่วมกิจกรรมใน Google Calendar ได้โดยตรงจาก ClickUp—ไม่ต้องสลับแท็บเมื่อต้องการการสนทนาแบบเรียลไทม์
- สร้างและอัปเดตกิจกรรมในปฏิทินด้วย ClickUp AI: เมื่อการผสานรวมถูกตั้งค่าแล้ว ใช้ AI เพื่อกำหนดเวลาหรือแก้ไขกิจกรรมใน Google Calendar ตามบริบทของงานหรือผลลัพธ์จากการสาธิตแบบอะซิงโครนัส
- ดูทุกอย่างในมุมมองปฏิทินเดียว: กิจกรรมใน Google Calendar จะแสดงอยู่ภายใน ClickUp ดังนั้นการสาธิตแบบอะซิงโครนัส การติดตามผล และเซสชันสดเป็นครั้งคราวจะยังคงแสดงอยู่ในที่เดียว
เซสชันสดสำหรับคำถาม
เริ่มการซิงค์อัพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในคราวเดียว เพื่อให้การประชุมถามตอบมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขอให้สมาชิกในทีมของคุณแบ่งปันข้อกังวลของพวกเขาในช่องแชทล่วงหน้า
อย่าลืมส่งวาระการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน—สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจบริบท
แม้ว่าบางคนจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ พวกเขาก็จะยังคงได้รับการแก้ไขปัญหาของพวกเขา
คุณสามารถสร้างสรุป AIที่ครอบคลุมได้หลังจากประชุมเสร็จสิ้น
ใส่สรุปนี้ในเอกสาร ClickUp และแชร์ให้ทุกคน เพื่อให้พวกเขาสามารถดูรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยไม่ต้องดู SyncUp ซ้ำ
หากคุณมีทีมหลายภาษา พวกเขาสามารถใช้ ClickUp AI ภายใน Workspace ของพวกเขาหรือแอปClickUp Brainเพื่อแปลบันทึกการประชุมเหล่านั้นเป็นภาษาท้องถิ่นได้
รวมศูนย์การสื่อสารของทีมคุณด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chat รวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมคุณผ่านเธรด, แชนแนล, และ DM
หมายเหตุ: SyncUp เป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp Chat และสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งาน Chat เท่านั้น
สำหรับโครงการที่ต้องทำงานข้ามแผนก ให้สร้างช่องทางเฉพาะใน ClickUp Chat เป็นศูนย์กลาง หากโครงการมีรายการหรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ให้ใช้ช่องทางแชทของรายการหรือโฟลเดอร์นั้น! แบ่งปันการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด งาน ไฟล์ และการโทร SyncUp ในช่องทางนี้
เนื่องจากทุกอย่างถูกจัดไว้ที่ศูนย์กลาง จึงช่วยลดการสลับบริบท
บันทึกวิดีโอที่สามารถค้นหาได้
สามารถนำการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไว้ไปพัฒนาเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้หรือไม่?
แน่นอน สร้างเอกสาร ClickUpที่จัดระเบียบการบันทึกเหล่านี้จากClickUp Clipsให้เป็นเหมือนหลักสูตรที่มีโครงสร้าง
เพิ่มลิงก์ไปยังเดโมเฉพาะในลำดับ—เริ่มต้นด้วยภาพรวมฟีเจอร์ จากนั้นฟังก์ชันขั้นสูง แล้วกรณีพิเศษ ทุกคนสามารถติดตามเส้นทางได้ทีละขั้นตอนแทนที่จะต้องเดาว่าจะดูวิดีโอไหนต่อไป
เมื่อผู้ฝึกอบรมดูวิดีโอ พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาที่บันทึกไว้พร้อมกับคำถามของพวกเขาได้ แต่พวกเขายังสามารถอ้างอิงถึงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ที่ผู้อื่นได้ทำไว้และดูคำตอบได้
หากจุดที่เกิดความสับสนเป็นเรื่องทั่วไป มีโอกาสสูงที่ใครบางคนได้ชี้แจงไปแล้ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องรอคำตอบหรือขัดจังหวะงานของใครเพื่อรับคำตอบ
บริบทที่บูรณาการ
การสาธิตใน ClickUp SyncUp ไม่ได้แยกออกจากกัน คุณสามารถแชร์ลิงก์การบันทึกในClickUp Tasks, Docs, ช่องทาง และข้อความโดยตรงได้ การบันทึกยังพร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใน Clips Hub
คุณยังสามารถเชื่อมต่องานโดยตรงกับ SyncUp ได้จากช่องทางหรือ DM ที่เริ่มต้น SyncUp นั้น เพียงแค่นำเมาส์ไปวางเหนือข้อความ SyncUp คลิกไอคอนจุดไข่ปลา ... และเลือก เพิ่มความสัมพันธ์
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังนำทีมผ่านการผสานระบบชำระเงินใหม่ เชื่อมโยงงานพัฒนาหลักเข้ากับ SyncUp เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงไฟล์ ความคิดเห็น และบริบทที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
ทุกการสนทนา คำถาม และการติดตามผลจะเชื่อมโยงกับงานที่ดำเนินการจริง ทีมงานไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลข้ามโฟลเดอร์ การสนทนา หรือเครื่องมือต่างๆ เพื่อประกอบบริบทในภายหลัง ทั้งการสาธิต ข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานต่าง ๆ จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
สรุปและดำเนินการงานต่อไป
⭐ โบนัส: ด้วยClickUp Enterprise Search คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถขอให้ผู้ช่วย AI ช่วยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องดำเนินการและการสนทนาที่สำคัญจากสัปดาห์ที่แล้วได้
สำหรับการบันทึกการซิงค์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างสรุปการสนทนาโดยใช้ AI ที่ระบุรายการการดำเนินการและงานสำคัญได้
วิธีแทนที่การสาธิต Google Meet ด้วย ClickUp SyncUp
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ ClickUp SyncUp มาใช้สำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบปฏิทินสาธิตปัจจุบันของคุณ
ตรวจสอบกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ และจัดหมวดหมู่การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณเป็น 2 หมวดหมู่:
การสาธิตที่สามารถได้รับประโยชน์จากการซิงค์:
- การสาธิตที่ต้องการการระดมความคิดหรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- การประชุมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องอภิปรายถึงข้อแลกเปลี่ยนหรือลำดับความสำคัญ
- การประชุมเริ่มต้นที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจร่วมกันในวิสัยทัศน์มากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย
ตัวอย่าง:การประชุม OKR, การประชุมวางแผนกลยุทธ์, และการหารือเพื่อคิดค้นไอเดีย
การสาธิตที่สามารถทำงานแบบอะซิงโครนัสได้:
- การสาธิตฟีเจอร์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ฟังและถามคำถามในภายหลัง
- การอัปเดตความคืบหน้าที่ไม่ต้องการการตอบกลับทันที
- การสาธิตที่มีผู้เข้าร่วมน้อยเนื่องจากความขัดแย้งของเขตเวลาหรือปัญหาการจัดตารางเวลา
ตัวอย่าง: การสาธิตฟีเจอร์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ฟัง และการอัปเดตความคืบหน้าภายใน
ต่อไป ให้ลดความถี่ของการประชุมที่ไม่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ควรกำหนดเป้าหมายการสื่อสารให้ชัดเจน ทีมงานควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าควรใช้ SyncUp, Clips หรือ Chats ในเวลาใดเพื่อตอบสนองในสภาพแวดล้อมที่ไม่พร้อมกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? NASAใช้เสียงวนซ้ำระหว่างภารกิจอะพอลโล เสียงเหล่านี้เป็นเสียงหลายช่องสัญญาณที่ต่อเนื่องและเรียลไทม์ ซึ่งทีมต่างๆ สามารถฟังการสนทนาที่ซ้อนทับกันได้ นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานงานแบบซิงโครนัสระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ
ขั้นตอนที่ 2. เปิดและบันทึกการซิงค์
เริ่มต้นการซิงค์อัพได้โดยตรงจาก:
- ช่อง
- DM
- มุมมองในสถานที่ที่มีช่องแชทเชื่อมโยงอยู่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับการสาธิตที่ทุกคนในทีมจำเป็นต้องดู ให้สร้าง #ช่องผลิตภัณฑ์ ในแชท ClickUp ของคุณ จัดการประชุมสาธิตผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งบริษัททั้งหมดจากที่นี่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว
หลังจากอธิบายผลิตภัณฑ์ผ่านการสาธิตด้วยภาพและการประชุมเชิงโต้ตอบแล้ว คุณจะต้องมีเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นด้วย
ด้วยClickUp BrainGPT พื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจร คุณสามารถประมวลผลและแปลงสรุปการบันทึกการสาธิตของคุณเป็นคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมขั้นตอนสำคัญ ข้อสรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- เข้าถึงบริบทจากแอปที่เชื่อมต่อ: ดึงข้อมูลจาก Google Drive, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโดยไม่ต้องสลับระหว่างแพลตฟอร์ม
- สลับระหว่างโมเดล AI: เลือก Claude สำหรับการเขียนเชิงเทคนิค, ChatGPT สำหรับการอธิบายเชิงสร้างสรรค์, หรือ Gemini สำหรับการจัดรูปแบบที่มีโครงสร้าง, ขึ้นอยู่กับความต้องการของเอกสารของคุณ
- พูดแทนการพิมพ์: ใช้ฟีเจอร์Talk-to-Textเพื่อประหยัดเวลาในการถามคำถามหรือตอบข้อความ ทำให้การตอบกลับแบบไม่พร้อมกันรวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ใช้ การค้นหาองค์กร เพื่อแสดงการสาธิตที่ผ่านมา: ค้นหาการสาธิตฟีเจอร์ที่คล้ายกัน, เซสชันถาม-ตอบก่อนหน้านี้, หรือคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำในบันทึกและเอกสารทั้งหมดของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่?Picturephone II โดย AT&Tเป็นระบบประชุมทางวิดีโอเชิงพาณิชย์ระบบแรกของโลก ผู้คนต้องไปที่สถานี Picturephone แห่งใดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา —นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดี.ซี. และชิคาโก—และจ่ายอย่างน้อย $16 เพื่อโทรสามนาทีในสมัยนั้น บริการนี้ไม่ได้เจริญรุ่งเรือง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารเสมือนจริงที่ (ปัจจุบัน) เข้าถึงได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 3. ฝังและรวบรวมข้อมูลย้อนกลับแบบไม่พร้อมกัน
บันทึกการ SyncUp และคลิปจะคงอยู่ใน Clips Hub อย่างถาวร เพื่อปิดลูปการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทีมต่างๆ ยืนยันการรับทราบวิดีโอการสาธิตใหม่และให้ข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด
ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้น และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ฝังลึกมากขึ้นในทั่วทุกแผนกเมื่อมีช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับการตอบกลับ
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังนำทีมผ่านการผสานระบบชำระเงินใหม่ เชื่อมโยงงานพัฒนาหลักเข้ากับ SyncUp เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงไฟล์ ความคิดเห็น และบริบทที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง Workspace ของคุณ พวกเขาเข้าใจงาน เอกสาร การแชท และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ และสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้โดยไม่ต้องมีการกระตุ้นหรือติดตามผลด้วยตนเอง
ซูเปอร์เอเจนต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขั้นตอนการทำงาน เช่น:
- บรีฟสร้างสรรค์: ร่างบรีฟสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของงานหรือแชท รวมถึงข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงได้จริง เพื่อมาตรฐานการรับงานและเร่งกระบวนการอนุมัติ
- สรุปคุณลักษณะ: แปลงคำขอคุณลักษณะให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีม Agile สามารถปรับขอบเขต ประเมินเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานซ้ำ
- อีเมลติดตามผล: เปลี่ยนผลลัพธ์จากการประชุมของAI Notetaker ให้เป็นอีเมลติดตามผลที่พร้อมส่งถึงลูกค้า บันทึกการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจน
- การยกระดับปัญหา: การรักษาเอกสารสรุปการยกระดับปัญหาแบบรวมศูนย์สำหรับแต่ละงาน เพื่อให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUp แทน Google Meet
Google Meet เป็นเครื่องมือสื่อสารเสียงและวิดีโอที่มีคุณสมบัติหลากหลาย อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นเครื่องมือที่แยกต่างหากซึ่งไม่ได้ทำงานควบคู่ไปกับงานของคุณ
หลังจากการประชุมสาธิต การบันทึกของคุณจะยังคงอยู่ใน Drive และข้อเสนอแนะจะกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหรือกระทู้ Slack ไม่มีระบบที่จะเปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นงานจริง
SyncUp ขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณเอง ข้อดีของการใช้ SyncUp แทน Google Meet มีดังนี้ 👇
- ฐานความรู้ถาวร: การสนทนาทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในที่เดียว เชื่อมโยงกับ SyncUp demo หรือ Clip ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่รับชมการบันทึกในภายหลังหลายเดือนสามารถติดตามบริบททั้งหมดได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านแอปต่างๆ
- ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุม: ทีมสามารถดูตัวอย่างการสาธิตได้ตามเวลาที่สะดวกโดยไม่ต้องรบกวนช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ รูปแบบการสื่อสารแบบโต้ตอบของ ClickUp Chatช่วยสนับสนุนการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้จะอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- การผสานรวมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น: SyncUp ไม่เพียงแต่ผสานรวมกับ ClickUp เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดด้วย ทุกอย่างตั้งแต่เอกสาร ข้อเสนอแนะ และบริบทของงานสามารถเข้าถึงได้—ช่วยประหยัดเวลาจากการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
- ประหยัดค่าใช้จ่าย: SyncUp สามารถทดลองใช้ได้บนทุกแผนฟรี
- คุณภาพการให้ข้อเสนอแนะที่ดีขึ้น: ทีมสามารถบันทึกคลิปเสียง/วิดีโอเพื่อยกประเด็นข้อกังวลขณะตรวจสอบการสาธิตและทิ้งความคิดเห็นพร้อมเวลาที่ระบุไว้ได้ ข้อเสนอแนะทั้งหมดจะถูกติดตามและแก้ไขในวงจรปิดโดยไม่ถูกฝังอยู่
- การค้นหาและคำตอบด้วยระบบ AI: เพียงถาม Brain ว่า "หาตัวอย่างการสาธิตที่มีการพูดถึงข้อจำกัดของอัตรา API" หรือ "บอกฉันว่าเครื่องมือ CRM ของเราสามารถอัตโนมัติโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้หรือไม่" และรับคำตอบทันทีที่ดึงมาจากชื่อการบันทึกและสรุปความคิดเห็น และเส้นทางการสนทนา
ทีมต่างๆ ใช้ ClickUp SyncUp อย่างไรในปัจจุบัน
การสาธิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ทีมต่าง ๆ ต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันในระดับความลึกต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของการใช้ SyncUps เพื่อปรับแต่งการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ได้แก่:
1. ทีมผลิตภัณฑ์สาธิตฟีเจอร์ใหม่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
✅ ลองทำสิ่งนี้:
- แยกการสาธิตฟีเจอร์ออกเป็นวิดีโอสั้นๆ ความยาว 2-5 นาที ที่ทีมสามารถดูตัวอย่างได้ตามจังหวะของตนเอง
- ฝังเดโมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในงานหรือเอกสารเดียวกัน การเริ่มต้นจากช่องทางเดียวกันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรักษาบริบท
- จัดเซสชันถาม-ตอบสดที่คุณตอบข้อกังวลของทีมทีละข้อ โดยอ้างอิงจากคำถามที่รวบรวมผ่านการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
2. ทีมสนับสนุนการขายเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนสำหรับการเปิดตัว
✅ ลองทำสิ่งนี้:
- ขอให้ตัวแทนแสดงความคิดเห็นพร้อมคำถามแทนการนัดหมายการประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในระดับภูมิภาค
- บันทึกการประชุม SyncUp อธิบายว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ใครคือกลุ่มเป้าหมายของฟีเจอร์นี้ และควรนำเสนออย่างไรในการสนทนากับลูกค้า ฝังลิงก์บันทึกการประชุม SyncUp ไว้ในงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- แนบบันทึกการจัดการข้อโต้แย้งและเวลาการสาธิตไปยังงานหรือเอกสารเดียวกันโดยตรง
3. ทีม RevOps และทีมปฏิบัติการตรวจสอบผลกระทบของกระบวนการ
✅ ลองทำตามนี้:
- ติดตามการติดตามผลเป็นงานแทนที่จะกำหนดการประชุมเพื่อปรับให้สอดคล้องกันอีกครั้ง
- บันทึกการซิงค์อัพที่แสดงว่าฟีเจอร์ใหม่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานภายใน การรายงาน หรือการส่งต่ออย่างไร
- ขอให้ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการพึ่งพาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไป
4. ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องในช่วงเวลาเปิดตัวที่เร่งด่วน
✅ ลองทำตามนี้:
- ให้ทีมต่างๆ ติดตามงานได้ตามจังหวะของตนเองโดยไม่กระทบกัน ในขณะที่ยังคงความสอดคล้องกัน
- ใช้ SyncUps เพื่อบันทึกการอัปเดตอย่างรวดเร็วในระหว่างสัปดาห์เปิดตัวแทนการโทรซิงค์ประจำวัน
- เก็บการอัปเดตทั้งหมดไว้ในช่องทางเดียวที่เชื่อมโยงกับการเปิดตัว
5. ทีมออกแบบนำเสนอแบบจำลองและต้นแบบ
✅ ลองทำสิ่งนี้:
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปความคิดเห็นทั้งหมดและจัดกลุ่มตามความสำคัญก่อนเริ่มรอบการทำงานถัดไป
- บันทึกคลิปการเดินผ่านงานออกแบบพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับการตัดสินใจสำคัญและการแลกเปลี่ยน
- แชร์ไฟล์ Figma และงานออกแบบในกระทู้ SyncUp
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเปลี่ยนจาก Google Meet ไปยังการสาธิตแบบไม่พร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายไม่เคยเป็นการยกเลิกการประชุมแบบซิงโครนัส แต่เป็นการหาโอกาสที่การสาธิตแบบอะซิงโครนัสจะให้บริการทีมได้ดีกว่า
หากคุณกำลังเปลี่ยนจากการสาธิต Google Meet ไปเป็นแบบอะซิงโครนัส นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:
|ข้อผิดพลาด ❌
|วิธีแก้ไข ✅
|การปฏิบัติต่อเดโมแบบอะซิงโครนัสเหมือนการประชุมที่บันทึกไว้
|แบ่งการสาธิตออกเป็นคลิปสั้น ๆ ที่มีจุดประสงค์ชัดเจน โดยแต่ละคลิปควรมีประเด็นสำคัญเพียงหนึ่งข้อ
|ไม่ตั้งความคาดหวังสำหรับข้อเสนอแนะ
|กำหนดช่วงเวลาการตอบกลับที่ชัดเจนและขอความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ความคิดเห็นแบบเปิดกว้าง
|แทนที่การประชุมที่ยังต้องการการหารือแบบเรียลไทม์
|เก็บ OKRs, กลยุทธ์ และการประชุมเริ่มต้นให้สดอยู่เสมอ; ย้ายการสาธิตข้อมูลเป็นแบบอะซิงโครนัส
|การปฏิบัติต่อเดโมแบบอะซิงโครนัสว่าเป็นการดูที่ไม่จำเป็น
|เชื่อมโยงการสาธิตกับงาน การตัดสินใจ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้การรับชมมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
|การลืมบริบทข้ามสายงาน
|เริ่มต้นการสาธิตทุกครั้งด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญ
|การสมมติว่าเป็นการทำงานแบบอะซิงโครนัสหมายถึงไม่มีการอำนวยความสะดวก
|ใช้สรุปและติดตามผลใน ClickUp เพื่อปิดงานให้สมบูรณ์
👀คุณรู้หรือไม่? เกือบ47% ของพนักงานรู้สึกหงุดหงิดเพราะผู้นำเสนอไม่เตรียมพร้อมในการนำประชุมอย่างมีกลยุทธ์. และมากกว่า 55% ของพนักงานรู้สึกไม่พอใจกับการประชุมที่สามารถจัดการผ่านอีเมลได้.
รวมการสาธิตภายในองค์กรด้วย ClickUp SyncUp
การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบร่วมมือและไม่พร้อมกัน จำเป็นต้องให้สมาชิกในทีมสื่อสารอย่างมีสติ
หากแนวคิดหรือการสาธิตสามารถถ่ายทอดได้อย่างเพียงพอโดยไม่ดึงผู้คนออกจากงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง ให้เลือกวิธีนั้น
ทำให้เซสชันสดเป็นทางเลือกและจัดเตรียมทรัพยากรที่เพียงพอ ผู้ที่รับชมการบันทึกภายหลังจะไม่รู้สึกว่าพลาดบริบทหรือการสนทนาที่สำคัญ
เข้าสู่: ClickUp SyncUps—เครื่องมือสื่อสารแบบไฮบริดที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีม
ด้วย AI ที่เข้าใจบริบท การสนทนาจะกลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและงานที่ต้องทำ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและรวมศูนย์การสาธิตภายในของคุณด้วย SyncUp
คำถามที่พบบ่อย
ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มการสนทนาทางเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp Chat และสามารถเริ่มต้นได้จาก DM, ช่อง หรือมุมมอง
SyncUp เป็นเครื่องมือประชุม AI แบบร่วมมือที่สร้างขึ้นภายใน ClickUp ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบนิเวศการทำงานทั้งหมดของคุณพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์นี้รวมเครื่องมือและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันลดความซับซ้อนของงาน Google Meet เป็นเครื่องมือประชุมวิดีโอแบบสแตนด์อโลนที่เชื่อมต่อเฉพาะกับระบบนิเวศของ Google ของคุณเท่านั้น โดยบันทึกการประชุมจะถูกเก็บไว้ใน Drive
ใช่ คุณสามารถบันทึกการสาธิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเสียงหรือวิดีโอด้วย ClickUp Clips หรือจัด SyncUp แบบสดและแนะนำสมาชิกทีมผ่านผลิตภัณฑ์ได้ SyncUp สามารถบันทึกพร้อมการแชร์หน้าจอและคำอธิบายสด ผู้ที่รับชมการบันทึกสามารถสร้างสรุป AI ของการประชุมหรือแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาได้
ทีมสามารถแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ได้โดยตรงบน SyncUp ที่บันทึกไว้ หรือยกคำถามในแชทหรือช่องทางที่ SyncUp ถูกจัดขึ้นไว้ได้ ข้อเสนอแนะจะเชื่อมโยงกับบันทึกไว้เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและติดตามผล
ใช่. SyncUp สามารถทดลองใช้ได้บนทุกแพ็กเกจของ ClickUp รวมถึงแพ็กเกจฟรีด้วย