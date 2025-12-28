วิธีสร้างช่องทางการตลาดอีเวนต์ด้วย AI เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

การตลาดผ่านกิจกรรมสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าทึ่ง52% ของนักการตลาดให้เครดิตกับกิจกรรมสำหรับส่วนแบ่งที่สำคัญของดีลของพวกเขา และ 72% กล่าวว่าดีลปิดได้เร็วขึ้นหลังจากที่มีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
แต่กลยุทธ์การตลาดอีเวนต์ทั่วไปยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยรายการตรวจสอบแบบแมนนวลและเครื่องมือที่แยกจากกัน เมื่อคุณตามหาแบบสำรวจหลังงานและอีเมลติดตามผล ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการสร้างช่องทางกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และหากคุณต้องการให้มันมีผลตอบแทนการลงทุนสูง เราขอแนะนำให้ใช้ClickUpเป็นศูนย์กลางการตลาดและการวางแผนกิจกรรมของคุณ
เราจะพาคุณผ่านทุกขั้นตอนของช่องทางการตลาดอีเวนต์ แสดงให้เห็นจุดที่มักเกิดช่องว่าง และมอบแผนงานให้คุณเพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้น
อะไรคือฟันเนลการตลาดกิจกรรม?
ช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมคือเส้นทางที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคุณ มันเริ่มต้นเมื่อพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณเป็นครั้งแรก และสิ้นสุดเมื่อพวกเขาดำเนินการบางอย่าง เช่น ลงทะเบียน เข้าร่วม หรือกลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย คิดถึงมันเหมือนการเดินทางของผู้ซื้อ
กรวยทำหน้าที่หลักสี่ประการ:
- มุ่งเน้นข้อความของคุณเพื่อให้การรับรู้ไม่เกิดขึ้นแบบสุ่ม
- จัดลำดับการสื่อสารของคุณเพื่อให้ความสนใจเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียน
- ประสานขั้นตอนเพื่อให้การลงทะเบียนกลายเป็นการเข้าร่วมจริง
- บันทึกข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน
เมื่อแต่ละขั้นตอนทำงานได้ดี เหตุการณ์ต่างๆ จะสร้างช่องทางและสร้างความสัมพันธ์ เมื่อมันล้มเหลว การใช้จ่ายของคุณจะดูเหมือนสิ้นเปลือง
ขั้นตอนของกระบวนการตลาดอีเวนต์แบบดั้งเดิม
ช่องทางการตลาดอีเวนต์มาตรฐานมีสี่ขั้นตอนหลัก:
- การรับรู้ (อยู่ในสายตา)
- ความสนใจ (กระตุ้นการเข้าชมและการลงทะเบียน)
- การตัดสินใจ (แปลงผู้ลงทะเบียน, ยืนยันการเข้าร่วม), และ
- การดำเนินการ (การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม, และการเปลี่ยนแปลงหลังกิจกรรม)
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: แต่ละขั้นตอนต้องการเนื้อหา ระบบ และตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ขั้นการรับรู้เน้นการเข้าถึงที่กว้างขวางและประสิทธิภาพของโฆษณา/แคมเปญ ขั้นความสนใจพึ่งพาหน้าแลนดิ้งเพจและการส่งอีเมลเพื่อสร้างความสนใจ ขั้นการตัดสินใจต้องการการลงทะเบียนที่ง่ายและรวดเร็วพร้อมการแจ้งเตือน และสุดท้าย ขั้นการกระทำต้องการประสบการณ์ที่ดีบนเว็บไซต์และการติดตามผลอย่างทันท่วงที
ที่ที่กระบวนการแบบแมนนวลล้มเหลว
ทีมส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการในขั้นตอนเหล่านี้ด้วยเครื่องมือที่แยกจากกันและการส่งต่อข้อมูลด้วยมือ สเปรดชีตสำหรับรายชื่อผู้เชิญ แพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับการขายตั๋ว เครื่องมืออีเมลที่ไม่ซิงค์กับ CRM ของคุณ และแบบสำรวจหลังงานที่ส่งมาช้ากว่ากำหนดหลายสัปดาห์
นี่สร้างปัญหาสี่ประการ:
- ข้อมูลสูญหาย: ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว
- งานที่พลาด: การแจ้งเตือนด้วยตนเองมักหลุดรอดไป
- การระบุแหล่งที่มาไม่ชัดเจน: คุณไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์กับรายได้ได้
- การติดตามผลล่าช้า: ลูกค้าเป้าหมายเย็นชาไปก่อนที่ฝ่ายขายจะได้เห็น
ต้องการเปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นเครื่องจักรสร้างรายได้หรือไม่? มาดูกันว่าเราจะแก้ไขช่องว่างเหล่านั้นด้วย AI ได้อย่างไร
AI Event Marketing Funnel vs. Traditional Event Marketing Funnel
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในงานอีเวนต์ให้สูงสุด นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีช่องทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
|สิ่งที่คุณกำลังทำ
|ช่องทางอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
|กรวยแบบดั้งเดิม
|การจัดการข้อมูล
|ระบบ AI รวบรวมพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมและข้อมูล CRM โดยอัตโนมัติ
|ข้อมูลถูกเก็บไว้ในเครื่องมือแยกต่างหากซึ่งต้องรวมและทำความสะอาดด้วยตนเอง
|การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
|แบบจำลอง AI ทำนายว่าใครจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าและเมื่อไหร่ที่ควรติดต่อ
|ทีมใช้กฎพื้นฐานที่ใช้วัดโดยทั่วไป, ขาดสัญญาณที่ขาดหายไป
|การสร้างเนื้อหา
|ระบบ AI สร้างสรรค์ร่างอีเมลและข้อความที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
|อีเมลทั่วไปสำหรับทุกคน
|การดำเนินแคมเปญ
|ระบบ AI จัดการการติดต่อ การแจ้งเตือน และการติดตามผล
|งานใช้แรงงานหนัก
|ประสบการณ์ในสถานที่
|คำแนะนำแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลสด
|ตารางเวลาที่พิมพ์และข้อความเฉพาะกิจ
|การวัดผลลัพธ์ + การระบุแหล่งที่มา
|โมเดลเชื่อมโยงเหตุการณ์กับรายได้อย่างรวดเร็ว
|การติดตามที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้
|ความเร็วและค่าใช้จ่าย
|การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นด้วยจำนวนคนน้อยลง
|กระบวนการที่ช้าและต้องใช้แรงงานมาก
ประโยชน์ของการใช้ AI ในช่องทางการตลาดกิจกรรม
AI แก้ปัญหาที่ตรงกับสิ่งที่ทำให้กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายสูงและขยายขนาดได้ยาก นี่คือสิ่งที่ AI แก้ไข:
การกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้นและการแปลงที่สูงขึ้นในระยะเริ่มต้น
ระบบ AI ค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มจะลงทะเบียนและเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด โดยอิงจากรูปแบบการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากงบประมาณเท่าเดิม
การทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมมีเวลาสำหรับกลยุทธ์
งานต่างๆ เช่น การร่างอีเมล การส่งการแจ้งเตือนตามลำดับ การส่งต่อบันทึกในสถานที่ และการอัปเดตข้อมูลใน CRM สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติด้วย AI เชิงสร้างสรรค์และตัวแทนเวิร์กโฟลว์ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและเพิ่มความเร็วในการดำเนินงาน ทีมงานของคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้น
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2024–25,95% ของทีมจัดงานรายงานว่ามีการปรับปรุงการมุ่งเน้นที่ ROI และการวัดผลเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด.
ระบบ AI สามารถรวบรวมการลงทะเบียน, การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม และพฤติกรรมหลังงานเข้าไว้ในโมเดลการให้เครดิตเพียงหนึ่งเดียวได้ ดังนั้น คุณสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับระบบท่อการขายและรายได้ได้อย่างรวดเร็ว
ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลบนสถานที่จริงช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม
คำแนะนำแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ. ผู้เข้าร่วมควรเข้าร่วมเซสชั่นใด? ควรพบปะกับใคร? AI แนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุด—เปลี่ยนผู้เข้าร่วมแบบไม่เป็นทางการให้กลายเป็นลูกค้าที่สามารถดำเนินการได้.
ขยายขนาดโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
เมื่อ AI รับภาระงานหนัก—การแบ่งกลุ่ม, การร่างเนื้อหา, การสื่อสารพื้นฐาน, การระบุแหล่งที่มา—คุณสามารถจัดกิจกรรมได้มากขึ้นโดยไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม
ขั้นตอนของกระบวนการตลาดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
เรามาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนของช่องทางการจัดงานทำงานร่วมกับ AI อย่างไร คุณจะได้เห็นตัวอย่างการตลาดอีเวนต์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับการวางแผนงานของคุณได้ทันที
ขั้นตอนที่ 1: การตระหนักรู้
ที่ส่วนบนสุดของช่องทางการตลาด เป้าหมายของคุณคือการเข้าถึงที่กว้างขวางและดึงดูดความสนใจ แต่คุณไม่สามารถกระจายข้อความไปทุกที่และหวังว่าบางอย่างจะติดได้ AI ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับขั้นตอนการรับรู้
ใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ เช่นClickUp Brainเพื่อร่างบทความบล็อก, ข้อความสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือข้อความโฆษณาที่ ปรับให้เหมาะสมกับ SEO สำหรับคำค้นหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นจากความรู้ของบริษัทคุณ—ดังนั้นคำแนะนำทั้งหมดจึงถูกปรับให้เหมาะสมกับงานของคุณโดยเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน เครื่องมือการกำหนดเป้าหมายโฆษณาด้วย AI จะวิเคราะห์สัญญาณพฤติกรรม (เวลาของวัน อุปกรณ์ การบริโภคเนื้อหาในอดีต) เพื่อนำเสนอข้อความที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง
📌 ตัวอย่างเช่น AI อาจทำนายได้ว่ากลุ่มผู้ชมใดที่สนใจการประชุมของคุณเกี่ยวกับAI Sprawl จากนั้นจึงสร้างรูปแบบของสื่อโฆษณาและวางไว้ตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ คุณสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังเครื่องมือเช่นClickUp สำหรับทีมการตลาดได้
ขั้นตอนที่ 2: ความสนใจ
เมื่อผู้คนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณแล้ว กระตุ้นให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม
ตัวเลือกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บางส่วนประกอบด้วย:
- แชทบอท AI บนหน้าแลนดิ้งของงานอีเวนต์คุณ. พวกเขาจะถามคำถามคัดกรอง เช่น "คุณสนใจแทร็กไหนมากที่สุด?" พวกเขาจะแนะนำเซสชันและเก็บข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยัง CRM ของคุณ
- หน้า landing page ที่ขับเคลื่อนด้วย AI. หน้าเว็บจะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้เข้าชม. หากใครเคยเข้าร่วมเว็บสัมมนาของคุณเกี่ยวกับตัวแทน AI เมื่อปีที่แล้ว พวกเขาจะเห็นเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกของ AI ที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการลงทะเบียน คุณสังเกตเห็นการไม่สนใจหรือความสนใจที่ร้อนแรงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนทุกการสนทนาของแชทบอทให้เป็นงานใน ClickUp
- เชื่อมต่อแชทบอทหรือแบบฟอร์ม ClickUpของคุณเพื่อให้ลูกค้าใหม่แต่ละรายสร้างงานในรายการกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ความสนใจในเซสชัน บทบาท หรือคะแนนเจตนา
- เพิ่มแท็กตามคำแนะนำของแชทบอท
- จากนั้นตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายเพื่อกำหนดลูกค้าเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงให้กับฝ่ายขาย แจ้งเตือนเจ้าของงานอีเวนต์ หรือกระตุ้นงานติดตามผล
สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเดินหน้าต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: การพิจารณา
นี่คือขั้นตอนที่ผู้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่
ปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในที่นี้
แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์ ศึกษาพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ (หน้าเว็บที่เข้าชม ความสนใจในเซสชัน คำตอบจากแชทบอท) และกำหนดความน่าจะเป็นในการลงทะเบียนหรือเข้าร่วม
ระบบอัตโนมัติทางอีเมลของคุณสามารถใช้ AI เพื่อส่ง ลำดับการดูแลที่ตรงเป้าหมายเป็นพิเศษ: หากมีใครคลิกที่เซสชันเกี่ยวกับ "แนวโน้มอุตสาหกรรม" ให้ส่งวิดีโอทีเซอร์สั้นๆ 60 วินาทีของวิทยากรหลักของคุณ พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า "ทำไมคุณถึงควรเข้าร่วม"
ทีมของคุณจะเข้าแทรกแซงเฉพาะเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีความสนใจเท่านั้น ไม่เสียเวลาเปล่า
ขั้นตอนที่ 4: การตัดสินใจ/การเปลี่ยนแปลง
แรงเสียดทานน้อยที่สุดและความเกี่ยวข้องสูงสุด นี่คือคติประจำใจที่จุดเปลี่ยนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน
AI ขับเคลื่อนเครื่องมือแนะนำ ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ หากใครต้องการ "เนื้อหาสำหรับความสำเร็จของลูกค้า" ระบบจะนำเสนอเซสชันที่เหมาะสมทันที และยังเพิ่มส่วนลดพิเศษตามเวลา—"ลงทะเบียนภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อรับสิทธิ์ VIP"
ทำไม? AI สังเกตเห็นพฤติกรรมใกล้จะตัดสินใจซื้อและเพิ่มแรงจูงใจตามบริบทโดยอัตโนมัติ ดังนั้น อัตราการยกเลิกการชำระเงินของคุณจะลดลง
ขั้นตอนที่ 5: หลังกิจกรรม/การรักษาความสัมพันธ์
กรวยไม่ได้สิ้นสุดที่กิจกรรม การรักษาลูกค้า, การติดตามผล และการสร้างชุมชน เป็นตัวกำหนดว่ากิจกรรมของคุณจะสร้างโอกาสทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระยะยาว—หรือกลายเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว
ระบบ AI วิเคราะห์ความคิดเห็นจากแบบสำรวจ ตรวจจับความรู้สึกและแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยง ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำเกี่ยวกับ "การประชุมที่ไร้เนื้อหา" จะถูกส่งต่อโดยอัตโนมัติ ผู้เข้าร่วมที่มีคุณค่าสูงจะได้รับการติดต่อส่วนตัว ส่วนผู้ที่ไม่พอใจจะได้รับคำขอโทษและข้อเสนอ
ระบบ AI ยังสามารถระบุผู้เข้าร่วมงานที่มีความสนใจร่วมกันได้ จากนั้นจะสร้างคำเชิญเข้าร่วมเครือข่ายหรือหัวข้อสนทนาเพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนระหว่างกิจกรรมต่างๆ
เมื่อนำทุกขั้นตอนเหล่านี้มารวมกัน ช่องทางการจัดงานของคุณจะกลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน คุณก้าวออกจากรายการตรวจสอบแบบแมนนวลไปสู่ผลกระทบเชิงกลยุทธ์
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างจริงจัง
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต — ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้มีความคล่องตัวหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและกราฟอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ AI สำหรับการส่งเสริมและจัดการกิจกรรม
AI เปลี่ยนการส่งเสริมและจัดการกิจกรรมจากกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือเป็นระบบที่มีการประสานงานอย่างลงตัว
ทีมการตลาดหลายทีมได้ใช้เครื่องมือ AI สำหรับกิจกรรมเช่น Cvent หรือ Bizzabo สำหรับการลงทะเบียน, HubSpot หรือ Marketo สำหรับอีเมล, และแชทบอทเพื่อตอบคำถามและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายแล้ว. ทีมอื่น ๆ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุน.
ปัญหาคือเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ดี งานจึงถูกแบ่งแยกไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และทีมต้องเสียเวลาในการย้ายข้อมูลไปมา ส่งผลให้เกิดต้นทุนมหาศาลจากการขยายตัวของงานที่ไร้ประสิทธิภาพ
การตั้งค่าช่องทางทางการตลาดสำหรับกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมของ ClickUp
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทระบบการจัดการกิจกรรมของคุณใน ClickUpประกอบด้วย Workspace ของคุณ + ตัวแทน AI + ระบบอัตโนมัติ + แบบฟอร์ม + แดชบอร์ด นำสิ่งเหล่านี้มารวมกัน คุณจะได้สถานที่เดียวในการวางแผน ดำเนินการ และวัดผลกิจกรรมได้อย่างครบวงจร
นี่คือวิธีการ:
คุณเริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ ClickUpที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญกิจกรรมของคุณ. นี่คือศูนย์บัญชาการของคุณ. มันประกอบด้วยรายการงาน, เอกสาร, และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด.
แต่ละสิ่งที่ต้องทำสำหรับการตลาดกิจกรรมของคุณจะกลายเป็นงานใน ClickUp (เช่น การเชิญผู้บรรยาย, การสร้างโพสต์ทางสื่อสังคม, เป็นต้น) คุณสามารถรวมงานที่เกี่ยวข้องไว้ในรายการใน ClickUp ได้ แต่ละกิจกรรมสามารถมีรายการของตัวเองเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ
คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ของกิจกรรม สถานที่ เจ้าของแคมเปญ และระดับความสำคัญ
กำหนดแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาดกิจกรรมของคุณเป็นสถานะที่กำหนดเองหรือฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น "รับข้อมูล," "วางแผน," "โปรโมทอยู่," "รวบรวมการตอบรับ," "วันงาน," และ "ติดตามผลหลังงาน"
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการวางแผนงานอีเวนต์
การจัดการแคมเปญแบบอัตโนมัติ: ClickUp AI และระบบอัตโนมัติ
หัวใจสำคัญของโซลูชันการจัดการกิจกรรมของ ClickUp คือ ตัวแทนAI เชิงบริบทและการทำงานอัตโนมัติตัวแทนเหล่านี้จะรับหน้าที่งานที่ซ้ำซากและช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง
เมื่อช่องทางการขายของคุณพร้อมแล้ว ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อย้ายงานผ่านแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด
📌 ตัวอย่าง:
- เมื่อแบบฟอร์มแนวคิดกิจกรรมถูกส่งแล้ว ให้สร้างงานกิจกรรมใหม่และตั้งค่าสถานะเป็น "รับเรื่อง"
- เมื่อทุกงานย่อยก่อนกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ย้ายงานหลักไปยัง "การส่งเสริมการขายกำลังดำเนินการ" โดยอัตโนมัติ
- หลังจากวันที่ของกิจกรรมผ่านไปแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "ติดตามผลหลังกิจกรรม" และมอบหมายงานการรวบรวมความคิดเห็น
ClickUp's AIสามารถมอบหมายงานได้โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์เช่นสถานที่จัดงานหรือประเภทของแคมเปญ
📌 ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณจัดการกิจกรรมในหลายภูมิภาค คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานสำหรับกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาถูกมอบหมายให้กับผู้จัดการคนหนึ่ง ในขณะที่กิจกรรมในสหราชอาณาจักรจะถูกมอบหมายให้กับอีกคนหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน AI สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานหรืองานย่อยได้ ซึ่งจะทำให้กำหนดเส้นตายสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของกิจกรรมของคุณเสมอ
ดูวิดีโอนี้เพื่อดูว่า AI ออโต้ฟิลคุณสมบัติของงานภายใน ClickUp ได้อย่างไร:
การแชร์การอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ClickUp AI Fields
ขณะที่ทีมของคุณทำงานตามภารกิจของแคมเปญClickUp's AI Fieldsสามารถสร้างสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีสำหรับแต่ละงานย่อยเมื่อถูกทำเครื่องหมายว่า "พร้อม" สรุปเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในงานหลักโดยอัตโนมัติ ทำให้เจ้าของแคมเปญสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลทุกรายละเอียด
คุณยังสามารถถามคำถามกับ ClickUp Brain ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อให้ทราบสถานะล่าสุดได้
ร่างข้อความสำหรับโปรโมตกิจกรรม: ClickUp Content Creator Agent
ClickUp's Content Creator Agent สามารถสร้างข้อความพร้อมใช้งานสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย, ประกาศทางอีเมล, และหน้า landing page ได้โดยตรงภายในงานแคมเปญของคุณ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การเปิดตัวได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เวลาในการเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่าให้น้อยลง
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่คุณสามารถใช้สร้างตัวแทนของคุณเองได้ และไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างได้โดยใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา:
- สร้างงานย่อยสำหรับแต่ละช่องทางการโปรโมท (เช่น "ร่างโพสต์ LinkedIn", "เขียนอีเมลแจ้งข่าว")
- ตั้งค่าสถานะเป็น "กำลังวางแผน" เพื่อเรียกใช้ตัวแทน AI ซึ่งจะร่างข้อความเบื้องต้นในคำอธิบายงาน
- ตรวจสอบ แก้ไข และสรุปเนื้อหาโดยใช้ข้อเสนอแนะจากทีมของคุณ จากนั้นทำเครื่องหมายงานว่า "พร้อม" สำหรับการเปิดตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถปรับแต่งข้อความหรือคำแนะนำของตัวแทน AI ให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์หรือเป้าหมายของแคมเปญของคุณได้ เพื่อให้ทุกชิ้นของเนื้อหาดูเป็นธรรมชาติและตรงตามข้อความที่ต้องการ
ชมวิดีโอสอนที่มีประโยชน์นี้เพื่อสร้างตัวแทนคนแรกของคุณใน ClickUp:
ติดตามประสิทธิภาพของฟันเนล: แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นทุกแง่มุมของช่องทางการตลาดอีเวนต์ของคุณได้ชัดเจน ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ปริมาณผู้สนใจ อัตราการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในแคมเปญ และการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์—ทั้งหมดในที่เดียว
- เพิ่มบัตรสำหรับสถานะงาน, ค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น "ประเภทกิจกรรม" หรือ "แหล่งที่มาของลีด"), และการติดตามเวลา
- ใช้เพื่อแสดงภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงของกรวยหรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเหตุการณ์หลายรายการ
- แชร์แดชบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เห็นภาพรวมของสุขภาพแคมเปญและผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนสำหรับตัวชี้วัดสำคัญ (เช่น "ส่งข้อความในClickUp Chatหากอัตราการตอบรับต่ำกว่า 50%") เพื่อรักษาความกระตือรือร้น
การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและข้อเสนอแนะหลังงาน: ClickUp Forms
ClickUp Formsเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม จัดการการตอบรับ และรวบรวมความคิดเห็นหลังงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือยังสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการของคุณได้อีกด้วย
นี่คือคู่มือที่ใช้งานได้จริง:
- สร้างแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมงานที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละกิจกรรม พร้อมฝังช่องกรอกข้อมูลสำหรับรายละเอียดผู้เข้าร่วม ความชอบด้านอาหาร และความสนใจในแต่ละหัวข้อ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ทุกการส่งแบบฟอร์มใหม่สร้างงานติดตามผล อัปเดตสถานะลูกค้า หรือส่งอีเมลขอบคุณ
- หลังจากงานเสร็จสิ้น กรุณาส่งแบบฟอร์มความคิดเห็นให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
- กำหนดงานติดตามผลโดยอัตโนมัติตามการตอบกลับ (เช่น "ติดต่อผู้เข้าร่วมเพื่อขอคำรับรอง" หากพวกเขาให้คะแนนงานอีเวนต์สูง)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์รายงานของ ClickUp (หรือเพียงแค่ถาม ClickUp Brain) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของข้อเสนอแนะและระบุจุดที่ควรปรับปรุงในแคมเปญในอนาคต
ไม่ว่าคุณจะจัดการงานอีเวนต์เดียวหรือปฏิทินแคมเปญทั้งหมด เครื่องมือ AI ของ ClickUp มอบโครงสร้างและความยืดหยุ่นให้คุณทำทุกอย่างได้
วิธีสร้างกระบวนการจัดงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
การสร้างช่องทางกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp เป็นกระบวนการที่ง่ายแต่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยคุณนำทางทุกกิจกรรมตั้งแต่ความคิดแรกเริ่มไปจนถึงการวิเคราะห์หลังกิจกรรม
นี่คือลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:
สร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมเฉพาะและแม่แบบพื้นฐาน
สร้างพื้นที่ชื่อว่า "แคมเปญกิจกรรม" ใส่แม่แบบการจัดการกิจกรรมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน ClickUpซึ่งรวมถึงงานย่อยสำหรับการวางแผน, การส่งเสริมการขาย, การจัดการโลจิสติกส์ และการติดตามผลหลังกิจกรรม คุณควรเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง (วันที่ของกิจกรรม, งบประมาณ, ผู้รับผิดชอบ, แหล่งที่มาของผู้นำ, คะแนนกิจกรรม)แม่แบบการวางแผนกิจกรรมช่วยประหยัดเวลาและสร้างความสม่ำเสมอระหว่างกิจกรรมต่างๆ
เทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผนและดำเนินการโปรโมชันอีเวนต์ให้กับคุณ โดยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล พร้อมใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงบประมาณ วันที่ และผู้รับผิดชอบ ด้วยรายการงานและมุมมองปฏิทิน ทีมงานของคุณจะทำงานสอดคล้องกันในเรื่องความรับผิดชอบและกำหนดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการอีเวนต์ที่ต้องการแผนที่สามารถทำซ้ำได้และมองเห็นรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา
แผนผังกรวยเป็นสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
เราได้อธิบายขั้นตอนนี้ไปแล้วเมื่อตอนที่เราแนะนำคุณเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมของ ClickUp
นี่คือสรุปสั้น ๆ:
กำหนดขั้นตอนของช่องทางการตลาดโดยใช้สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp ซึ่งอาจแสดงเป็น รับข้อมูล → วางแผน → โปรโมต (ดำเนินการต่อเนื่อง) → รวบรวมการตอบรับ → วันงาน → หลังงาน
กำหนดคะแนนนำทาง, ประเภทผู้เข้าร่วม และความสนใจในเซสชันเป็นฟิลด์ที่กำหนดเอง สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับ AI มีโครงสร้าง
ระบบอัตโนมัติสำหรับการรับข้อมูลและการคัดแยกผู้ป่วย
นี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับทุกกิจกรรม คุณต้องมีวิธีการให้สมาชิกทีม ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
ใช้ ClickUp Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายและแชร์ได้ รวมช่องสำหรับชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณต้องการ
เมื่อมีผู้ส่งแบบฟอร์ม คลิกอัพจะสร้างงานใหม่ในรายการเปิดใช้งานกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
จัดระเบียบการวางแผนและการอนุมัติ
เมื่อคำขอจัดงานถูกบันทึกในระบบแล้ว ถึงเวลาที่จะตรวจสอบ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และพัฒนาแผนให้สมบูรณ์ ขั้นตอนนี้มักเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลและมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ
การมีกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ช่วยได้
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตสำหรับประเภทกิจกรรมทั่วไป (เช่น เว็บบินาร์ การประชุม หรือเวิร์กช็อป) เมื่อคุณใช้เทมเพลต ระบบจะเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ และความเชื่อมโยงที่จำเป็นทั้งหมดลงในกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถ ตั้งค่า AI Super Agents เพื่อทำงานหนักนี้ได้
📌 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนผู้สร้างสรุปเหตุการณ์สามารถสร้างสรุปข้อมูลสำคัญของเหตุการณ์ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เจ้าของที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
กระจายข่าวสารและจับลูกค้าเป้าหมาย
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำการตลาดสำหรับงานของคุณและรวบรวมการลงทะเบียนแล้ว ซึ่งรวมถึงการสร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาส่งเสริมการขาย สร้างหน้าแลนดิ้ง และติดตามการตอบกลับ
เราได้แสดงตัวอย่างของตัวแทนผู้สร้างเนื้อหาเพื่อช่วยในการโปรโมตให้คุณแล้ว และ ClickUp Forms สำหรับการรวบรวมการตอบรับในสถานที่เดียวและกระตุ้นการติดตามผล
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตั้งค่าสัญญาณจากกลุ่มเป้าหมายและการให้คะแนนเชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่ม ROI ของกิจกรรม บันทึกสัญญาณพฤติกรรม (คำตอบในแบบฟอร์ม, การเข้าชมหน้า, การเข้าร่วมครั้งก่อน) ในฟิลด์ที่กำหนดเอง นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการให้คะแนนคาดการณ์ลูกค้าเป้าหมายอย่างง่าย (เช่น คะแนนตามตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท ความสนใจในเซสชัน) ใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งต่อลูกค้าเป้าหมายที่ได้คะแนนสูงไปยังฝ่ายขายหรือเพื่อส่งคำเชิญ VIP
ดำเนินการและควบคุมการแสดง
ในวันงาน การประสานงานคือสิ่งสำคัญที่สุด คุณต้องมั่นใจว่าทุกคนทราบหน้าที่ของตนเองและตารางเวลาชัดเจน
คุณสามารถสร้างตัวแทนการแสดงใน ClickUp ได้ ตัวแทนนี้จะสร้างตารางเวลาโดยละเอียดสำหรับงานอีเวนต์ รวมถึงเวลา กิจกรรม และรายชื่อลูกค้าที่มอบหมาย
เมื่อคุณต้องการสื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์? ใช้ @mentions ใน ClickUp Chat หรือเข้าร่วมSync Upsแบบรวดเร็วเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว!
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการดำเนินรายการ
รวบรวมข้อเสนอแนะและปิดการสื่อสาร
หลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งสำคัญคือการรวบรวมความคิดเห็น แบ่งปันทรัพยากร และดูแลผู้ติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในอนาคต
ทริกเกอร์แบบฟอร์มหลังเหตุการณ์ เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "หลังเหตุการณ์"
ให้ ตัวแทนสรุปเหตุการณ์ วิเคราะห์คำตอบ, ประเมินความรู้สึก, และสร้างงานติดตามผล (เช่น คำรับรอง, ลำดับการดูแลลูกค้า, การติดต่อขาย) ใน ClickUp ตามกฎที่คุณกำหนด
คุณยังสามารถ สร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงเมตริกของฟันเนล: การลงทะเบียนตามแหล่งที่มา อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอน การเข้าร่วมเทียบกับการตอบรับ และท่องานที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนี้ได้อีกด้วย ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้หลังจบกิจกรรมทุกครั้งและปรับแต่งเทมเพลตเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
อีกวิธีหนึ่งคือการใช้เทมเพลตการติดตามแคมเปญของ ClickUpเพื่อประสานงานแคมเปญอีเมล โซเชียล และกิจกรรมของคุณ วัดประสิทธิภาพ และตรวจจับปัญหาคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ วิธีนี้จะช่วยให้แคมเปญของคุณสอดคล้องกันและปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ง่ายขึ้น
และนี่คือแผนแม่บทสำหรับกระบวนการจัดงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทั้งทีมของคุณสามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่างง่ายดาย!
ความท้าทายและข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ในการตลาดอีเวนต์
AI ไม่ใช่เวทมนตร์ มันช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลและระบบอัตโนมัติ แต่ก็มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ จริยธรรม และเทคนิค ทุกทีมจัดงานควรวางแผนรับมือกับข้อจำกัดเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น
คุณภาพของข้อมูลและการผสานรวม
นี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุด โมเดล AI จะดีได้เพียงเท่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเท่านั้น บันทึกผู้เข้าร่วมที่กระจัดกระจาย แท็กที่ไม่สอดคล้องกัน และช่องข้อมูล CRM ที่ขาดหายไป ส่งผลให้การคาดการณ์อ่อนแอและการแบ่งกลุ่มผิดพลาด
👀 คุณทราบหรือไม่?การทบทวนทางวิชาการและการวิจัยในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าการผสานรวมข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบเป็นสาเหตุหลักของผลลัพธ์ที่ไม่ดีของ AI
ความเสี่ยงของการเกิดภาพหลอน
ความถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญต่อความไว้วางใจในแบรนด์ โมเดลเชิงสร้างสรรค์สามารถร่างข้อความที่ยอดเยี่ยมหรือสรุปความคิดเห็นได้ แต่พวกมันก็สามารถสร้างข้อมูลที่เข้าใจผิดได้เช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่การตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
อคติและความเป็นธรรม
หากข้อมูลในอดีตแสดงรูปแบบที่บิดเบือน AI จะขยายรูปแบบเหล่านั้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้ความสำคัญกับการแนะนำโปรไฟล์ที่คล้ายคลึงกันจะลดความหลากหลายลง ควรทดสอบเพื่อค้นหาอคติอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัวและการยินยอม
การปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคลจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข้ามช่องทาง กฎระเบียบเช่น GDPR กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมและวิธีการใช้งาน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเกินควร
ความคาดหวังที่ไม่เหมาะสมสามารถทำร้ายได้ AI ควรเสริมศักยภาพของผู้วางแผนมนุษย์ ไม่ใช่แทนที่มนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน การตัดสินใจในพื้นที่ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย ยังคงต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์ ควรปฏิบัติต่อ AI ในฐานะผู้ช่วยที่ช่วยลดงานซ้ำๆ ออกแบบกระบวนการทำงานที่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
กรณีการใช้งานจริงของช่องทางกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือตัวอย่างจากบริษัทจริงที่ใช้ AI เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของกิจกรรมในทางปฏิบัติ:
Web Summit: การจับคู่ทางธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์
Web Summit เป็นหนึ่งในงานประชุมเทคโนโลยีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก งานนี้รวบรวมสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้นำองค์กรเข้าด้วยกัน
Web Summit ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในแอปงานอีเวนต์ของตนเพื่อจับคู่ผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร และนักลงทุน ระบบจะพิจารณาจากโปรไฟล์ ความสนใจ และกิจกรรมที่ผ่านมา จากนั้นจะแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้พบปะกัน สิ่งนี้นำไปสู่การประชุมแบบตัวต่อตัวนับหมื่นครั้ง แทนที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายแบบสุ่ม ผู้เข้าร่วมงานจะได้สนทนาทางธุรกิจที่แท้จริงซึ่งมักนำไปสู่การปิดดีล
Agora: การปรับแต่งกิจกรรมแบบผสมผสาน
Agora เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ที่ใช้โดยนักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์เสียงและวิดีโอสด
งาน RTE (Real-Time Engagement) ประจำปี 2022 ได้จัดขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Bizzabo งานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ประมาณ 2,650 คน ผู้จัดงานใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของทั้งสองกลุ่ม เซสชัน การแจ้งเตือน และการติดตามผลถูกปรับให้เหมาะสมตามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้งานแบบไฮบริดมีความเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
Google: คำแนะนำเซสชัน I/O
Google I/Oใช้โปรไฟล์นักพัฒนาเพื่อปรับแต่งประสบการณ์งานให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกความสนใจของตนเอง เช่น เครื่องมือ แพลตฟอร์ม หรือภาษาโปรแกรมมิ่ง และ Google จะใช้ข้อมูลนี้ในการแนะนำเซสชันและเนื้อหาที่เหมาะสม ระบบนี้ขับเคลื่อน "My I/O" ซึ่งเป็นกำหนดการส่วนตัวที่ช่วยให้แต่ละคนค้นหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในช่องทางการตลาดอีเวนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน, โปรโมต, และวัดผลการจัดงานอย่างสิ้นเชิง. เดือนต่อจากนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าความสามารถใดจะกลายเป็นมาตรฐานที่คาดหวัง และความสามารถใดจะยังคงอยู่ในขั้นทดลอง. นี่คือทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าไป:
การยอมรับจะเร่งตัวขึ้น
การนำ AI มาใช้จะเติบโตขึ้น—แต่จะไม่เท่าเทียมกัน แม้ว่าผู้นำด้านการตลาดส่วนใหญ่มีแผนที่จะลงทุนใน AI แต่มีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่ใช้ AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมในปัจจุบัน หลายทีมยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองขนาดเล็ก ทีมที่สามารถเปลี่ยนการทดลองเหล่านี้ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานประจำวันได้ จะเห็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุด
การปรับให้เหมาะกับบุคคลกลายเป็นมาตรฐานพื้นฐาน
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีฟีเจอร์ AI ให้บริการแล้ว เครื่องมือแนะนำ, การจับคู่เซสชัน, และกำหนดการส่วนบุคคลเป็นมาตรฐานสำหรับงานอีเวนต์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาบุคคลที่เหมาะสมและเซสชั่นได้รวดเร็วขึ้น. งานที่ไม่มีการให้คำแนะนำในระดับนี้จะล้าหลัง.
การระบุแหล่งที่มาจะดีขึ้น
การวัดผลกิจกรรมจะฉลาดขึ้น. AI ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมกับระบบท่อและรายได้. ทำให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่ากิจกรรมใดที่ประสบความสำเร็จจริง และปรับงบประมาณระหว่างกิจกรรมได้. รายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นและสามารถทำนายได้กำลังถูกนำมาใช้บนแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ อยู่แล้ว
ข้อจำกัดในทางปฏิบัติจะเป็นตัวกำหนดการนำไปใช้
ระบบ AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีข้อมูลที่สะอาด, การผสานระบบที่แข็งแกร่ง, และการตรวจสอบโดยมนุษย์. ระบบที่ยุ่งเหยิงและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวอาจทำให้ความคืบหน้าช้าลง.ทีมที่ลงทุนในข้อมูลที่สะอาด, ได้รับการยินยอม, และกระบวนการทำงานที่มั่นคง จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น.
นักวางแผนกลายเป็นผู้ประสานงาน
ในที่สุด บทบาทของผู้วางแผนงานจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ AI รับผิดชอบงานที่ซ้ำซาก ผู้วางแผนจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ การคัดสรร และการสร้างความร่วมมือ รายงานในอุตสาหกรรมได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว คำแนะนำรวมถึงการลงทุนในบุคลากร + การกำกับดูแล AI แทนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างเดียว
สรุปคือ? AI ในการตลาดอีเวนต์กำลังเปลี่ยนจากสิ่งใหม่ไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน ทีมที่ลงทุนในข้อมูล, โครงการนำร่องที่สามารถวัดผลได้, และการตรวจสอบโดยมนุษย์ตั้งแต่เนิ่นๆ จะเปลี่ยนอีเวนต์ให้กลายเป็นช่องทางรายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้
เปลี่ยนเหตุการณ์ให้เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโต
งานอีเวนต์จะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การเร่งรีบหรือวุ่นวาย
ช่องทางทางการตลาดสำหรับกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม นำทางพวกเขาตลอดเส้นทาง และวัดผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริงได้โดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมด้วยตนเอง
เมื่อข้อมูลและกระบวนการทำงานของคุณอยู่ในที่เดียว AI สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ดีขึ้น นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทอย่างเป็นธรรมชาติ
ClickUp ผสาน AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงานไว้ในที่ทำงานเดียว คุณสามารถวางแผนกิจกรรม, โปรโมต, จัดการอย่างราบรื่น, และตรวจสอบผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
ผลลัพธ์คือการลดลงของการยกเลิก, การคืนทุนที่ชัดเจนขึ้น, และกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้จริง
หากคุณกำลังสร้างช่องทางการตลาดอีเวนต์ที่เน้นผลตอบแทนสูงและใช้ AI เป็นหลักเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
เครื่องมือเช่น Cvent และ Bizzabo ช่วยในการลงทะเบียนและข้อมูลผู้เข้าร่วม ในขณะที่แพลตฟอร์มการตลาดเช่น HubSpot ช่วยในการส่งอีเมลอัตโนมัติและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ClickUp นำกระบวนการทำงานเหล่านี้มารวมกันโดยอัตโนมัติงาน สร้างเนื้อหาโปรโมชั่น และติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ทำงานเดียว
งานอีเวนต์อย่าง Web Summit และ Salesforce Dreamforce ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจับคู่และแนะนำเซสชันต่าง ๆ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานค้นหาเนื้อหาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ใช่. AI ใช้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ตำแหน่ง, ความสนใจ, และพฤติกรรมในอดีต เพื่อปรับแต่งอีเมล, หน้า landing page, คำแนะนำเซสชั่น, และการติดตามผลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล. ซึ่งทำให้การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น และเพิ่มอัตราการลงทะเบียนและอัตราการมีส่วนร่วม.
ติดตามการลงทะเบียน, การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม, และการกระทำติดตามผลในระบบเดียว. AI ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณเหล่านี้กับระบบท่อและรายได้, ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่ากิจกรรมและเหตุการณ์ใดที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง.