ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับทีมที่เริ่มต้นใช้งาน AI

ทีมหนึ่งทำการทดลองกับเครื่องมือเขียน AI เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหา ไม่นานหลังจากนั้น มีคนลองใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ต่อมา มีการเพิ่มเครื่องมืออีกตัวเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้แต่ละเครื่องมือแยกกัน ดูเหมือนจะมีประโยชน์ แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ การตั้งค่าเริ่มรู้สึกยุ่งเหยิง
เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ บางตัวทำงานคล้ายกัน ผลลัพธ์ถูกกระจายอยู่ในแอปต่างๆ และยากที่จะบอกได้ว่าอะไรช่วยได้จริงกับอะไรที่แค่เพิ่มข้อมูลที่ไม่จำเป็น
สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นกับ AI ความโกลาหลนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อAI sprawl เป็นขั้นตอนแรกที่พบได้บ่อย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้
แต่คุณรู้อะไรไหม? คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือ AI เพิ่มเติม แต่ควรเป็นการผสมผสานที่เหมาะสมซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมและระดับความเชี่ยวชาญด้าน AI ของคุณ
ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการก้าวข้ามการนำ AI มาใช้แบบเฉพาะกิจ และสร้างชุดเทคโนโลยี AI ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดงานที่ยุ่งยากสำหรับคุณได้จริง
ความท้าทายในการเริ่มต้นใช้งานปัญญาประดิษฐ์
แอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้าสู่ตลาดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างเครื่องมือ AI ได้ด้วย API เพียงไม่กี่ตัว, แบบจำลองที่ผ่านการฝึกฝนไว้ล่วงหน้า, และโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์. ทุกเครื่องมือสัญญาว่าจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น, ตัดสินใจได้ดีขึ้น, หรือลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง.
คุณมีเฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่อง แพลตฟอร์มคลาวด์ และเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลให้เลือกนับสิบรายการ ยิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไร การตัดสินใจก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ความท้าทายที่แท้จริงเริ่มต้นหลังจากนั้น:
- การย้ายข้อมูลมีความเสี่ยง เนื่องจากการย้ายเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเข้าสู่ระบบที่รองรับ AI อาจทำให้การทำงานหยุดชะงักได้ง่าย
- เส้นทางการเรียนรู้ไม่มีความเมตตา หากเครื่องมือรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือรบกวน ทีมจะหยุดใช้งานมัน ไม่ว่ามันจะทรงพลังแค่ไหนก็ตาม
- ผลตอบแทนจากการลงทุนยังคงไม่ชัดเจน ผู้นำไม่แน่ใจว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรหรือควรใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผลลัพธ์
- หนี้ทางเทคนิคค่อยๆ สะสม เมื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ AI ที่เร่งรีบเพิ่มความซับซ้อนให้กับระบบที่มีอยู่แล้ว
การนำไปใช้ในระยะแรกอาจเปราะบางสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นกับ AI สิ่งที่คุณต้องการคือการตั้งค่าที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่นในทุกขั้นตอน
เทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมจะเพิ่มโครงสร้างที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับวงจรชีวิตของ AI ทั้งหมด ทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI ง่ายขึ้นมาก
อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน!
👀 คุณทราบหรือไม่:ตามการสำรวจช่องว่างการใช้งาน AI ของ ClickUp พบว่า 23% ของมืออาชีพ นั้นอยู่ในภาวะ "อัมพาตจาก AI" พวกเขาต้องการใช้เทคโนโลยีนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจะนำไปใช้กับงานประจำวันอย่างไรโดยไม่ทำให้เรื่องยุ่งยากมากขึ้น
อะไรคือ AI Stack?
AI stack คือชุดเครื่องมือ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และเฟรมเวิร์กที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งคุณใช้เพื่อขับเคลื่อนความสามารถด้าน AI ทั่วทั้งทีมหรือองค์กรของคุณ
การเข้าใจชั้นต่าง ๆ ของสแต็ก AI
เทคโนโลยี AI ถูกสร้างขึ้นเป็นชั้น ๆ คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสร้างแต่ละชั้น และชั้นเหล่านี้รวมกันเป็น AI stack ของคุณ
สามชั้นแกนกลางคือ:
1. ชั้นข้อมูล
AI เรียนรู้จากข้อมูลที่คุณให้ไว้ ชั้นนี้ประกอบด้วยทุกสิ่งที่ AI สามารถเรียนรู้ได้ มันทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของบริษัทคุณถูกจัดระเบียบ สะอาด และง่ายสำหรับ AI ในการค้นหา
✅ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:
- เอกสาร ฐานข้อมูล เครื่องมือ ระบบบันทึกข้อมูล
- เครื่องมือทำความสะอาดข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
- คลังข้อมูล, บ่อข้อมูล, และฐานข้อมูลเวกเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลดิบ
- ท่อข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลและส่งข้อมูลต่อไป
- ระบบการควบคุมเวอร์ชันข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูล
2. ชั้นข้อมูลเชิงลึก
นี่คือส่วนที่ใช้คิดของเทคโนโลยี AI ของคุณ มันประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อเสนอการคาดการณ์ สรุป หรือตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
✅ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:
- การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
- กรอบการทำงานด้านการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง
- โมเดล AI ที่ใช้งานจริง
- เครื่องมือการอนุมาน
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
- การกระตุ้น, การให้เหตุผล, และตรรกะการตัดสินใจ
3. ชั้นแอปพลิเคชัน
ชั้นแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถใช้ได้จริงในการทำงานให้สำเร็จ
✅ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:
- ตรรกะเฉพาะงานหรือเฉพาะกระบวนการทำงาน
- กลไกการรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
- อินเทอร์เฟซแชท, ผู้ช่วยอัจฉริยะ, ฟีเจอร์ฝังตัว
- แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่มีการสร้างและตรวจสอบผลลัพธ์จากปัญญาประดิษฐ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1770 ช่างทำนาฬิกาชาวสวิสชื่อปิแอร์ ฌาเกต์-โดรซ์ ได้สร้าง "เดอะ ไรเตอร์" ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เด็กที่ทำจากชิ้นส่วน 6,000 ชิ้นที่สามารถเขียนประโยคที่กำหนดเองได้ยาวถึง 40 ตัวอักษร ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของคอมพิวเตอร์
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนกับการใช้แบบสแต็ก
เมื่อเลือกเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน คุณควรถามว่า: เครื่องมือนี้ทำอะไรได้บ้าง?
ความเร็วและความสะดวกสบายทันทีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คุณต้องการโซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีที่แก้ปัญหาเดียวได้ในทันที
📌 ตัวอย่าง: คุณคัดลอกและวางข้อมูลยอดขายรายเดือน ข้อมูลเชิงลึก และสรุปของคุณลงในเครื่องมือสร้างรายงาน AI เพื่อจัดทำรายงานมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อสร้างระบบ AI สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ: เครื่องมือนี้เหมาะกับกระบวนการทำงานของเราอย่างไร?
เป้าหมายคือการลงทุนในโซลูชัน AI ที่:
- แก้ไขปัญหาของคุณ
- มีความเข้ากันได้อย่างสูงต่อกัน
- ผสานรวมกับระบบเดิม/กระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สนับสนุนทีมของคุณในระยะยาว
📌 ตัวอย่าง: คุณตั้งค่าระบบที่บันทึกการขายภายในและบันทึกโครงการของคุณจะไหลเข้าสู่โมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณโดยอัตโนมัติ โมเดลนั้นจะร่างรายงานและส่งตรงไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของทีมคุณเพื่อตรวจสอบ
ทำไมทีมที่เริ่มต้นกับ AI จำเป็นต้องมีการตั้งค่าแบบบูรณาการและแบบโมดูลาร์
มันน่าดึงดูดที่จะคว้าเครื่องมือ AI สองสามตัวและเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือเหล่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการให้ AI ของคุณขยายตัวไปพร้อมกับทีมของคุณ การสร้างระบบที่บูรณาการและเป็นโมดูลนั้นสำคัญมาก
นี่คือเหตุผล:
- การเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเรื่องง่าย: ภูมิทัศน์ของ AI มีความผันผวนสูง ทีมต้องอัปเกรดไปใช้ทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อตามให้ทันกับแนวโน้มใหม่ๆ ด้วยโครงสร้างแบบโมดูลาร์ การเพิ่มหรือลบเครื่องมือ AI จึงทำได้ง่ายขึ้นมากโดยไม่รบกวนการทำงาน
- แก้ปัญหาได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือเดียว: ทีมที่เพิ่งเริ่มใช้ AI มักจะซื้อแอปพลิเคชัน AI แยกต่างหากสำหรับแต่ละปัญหา ซึ่งยิ่งเพิ่มหนี้ทางเทคนิคเท่านั้น ด้วยการสร้างชั้นปัญญาประดิษฐ์แบบศูนย์กลาง คุณสามารถขับเคลื่อนทุกการดำเนินงานของคุณได้โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือมากมาย
- ความสม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ: เนื่องจากเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนไม่สามารถสื่อสารกันได้ ทีมหรือสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันจึงต้องทำงานกับผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน การตั้งค่าแบบบูรณาการช่วยแก้ปัญหานี้โดยการสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับทุก
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ตัวอย่างของระบบ AI ที่ง่ายในใช้ในชีวิตประจำวัน
คิดว่าการจัดเรียง AI ซับซ้อนใช่ไหม? ในทางปฏิบัติแล้ว มันง่ายกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้การวิศวกรรมขั้นสูงหรือการพัฒนา AI จากศูนย์
สิ่งที่สำคัญคือการเลือกแอป AI ที่เหมาะสมและจัดวางพวกมันด้วยการวางแผนที่ดี ทำเช่นนั้นแล้ว คุณก็พร้อมที่จะได้รับคุณค่าที่แท้จริงจาก AI—ด้วยความสับสนน้อยลง การรบกวนกระบวนการทำงานน้อยที่สุด และค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างง่าย ๆ ของวิธีที่ทีมต่าง ๆ ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการทำงานประจำวัน
1. CRM + การวิเคราะห์ + AI สำหรับการเขียน
📌 ตัวอย่าง: คุณบริหารทีมขายที่ดูแลลูกค้าเป้าหมายหลายร้อยราย แทนที่จะให้พนักงานขายสแกนข้อมูลใน CRM ด้วยตนเอง คุณเพิ่มการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไปใน CRM เพื่อติดตามพฤติกรรมล่าสุดของลูกค้าเป้าหมายและสัญญาณการซื้อ
เมื่อระบบระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีความตั้งใจซื้อสูง ระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังเครื่องมือเขียน AI เครื่องมือนี้จะร่างอีเมลติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งตัวแทนขายจะตรวจสอบอย่างรวดเร็วและส่งต่อไป
2. การจัดการโครงการ + การประชุมอัตโนมัติ + การจัดสรรงานอย่างชาญฉลาด
📌 ตัวอย่าง: ระหว่างการซิงค์ทีมของคุณ เครื่องมือประชุมจะฟังการสนทนา บันทึกการสนทนา และระบุทุกสิ่งที่ต้องทำที่กล่าวถึง
ระบบจะส่งรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านั้นไปยังเครื่องมือจัดการโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง คณะกรรมการโครงการจะได้รับการอัปเดตด้วยงานใหม่ทั้งหมด
ระบบ AI ยังทำการวิเคราะห์ปริมาณงานและทักษะของสมาชิกทีมแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะมอบหมายงานและแจ้งให้พวกเขาทราบ
3. แชทภายใน + ระบบค้นหาด้วย AI
📌 ตัวอย่าง: แทนที่สมาชิกในทีมจะส่งข้อความถึงกันเพื่อขอข้อมูลหรือไฟล์ที่หายไป คุณสามารถนำ AI มาใช้ในวิกิและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของบริษัท AI จะอ่านทุกอย่าง—ตั้งแต่กฎระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนงานโครงการที่ผ่านมา ไปจนถึงคู่มือทางเทคนิค
จากนั้นคุณเชื่อมโยงสิ่งนี้กับแอปแชทภายในของคุณ เมื่อสมาชิกในทีมมีคำถาม พวกเขาจะพิมพ์คำถามลงในแชท และ AI จะดึงข้อมูลมาให้พวกเขา
📚 อ่านเพิ่มเติม: AI กำลังเปลี่ยนแปลงบริการวิชาชีพอย่างไร
วิธีเลือก AI Stack ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น (แบบทีละขั้นตอน)
นี่คือวิธีการเลือกสแต็กที่เหมาะสมสำหรับการปรับใช้ AI อย่างประสบความสำเร็จ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความต้องการของคุณ
เริ่มต้นด้วยการดูว่าทีมของคุณทำงานอย่างไรในวันนี้
ทีมของคุณใช้ AI เป็นหลักสำหรับ งานเฉพาะบุคคล เช่น การร่างเนื้อหา การสรุปบันทึก หรือการระดมความคิดหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนเพียงไม่กี่ตัวอาจเพียงพอในเบื้องต้น
แต่หาก AI เริ่มเข้ามาสัมผัสกับ กระบวนการทำงานร่วมกัน—เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างงาน การรายงาน หรือเอกสารภายใน—คุณจะพบกับความติดขัดอย่างรวดเร็ว การคัดลอกและวางบริบท การอธิบายงานซ้ำ และการติดตามผลลัพธ์ข้ามเครื่องมือต่างๆ จะกลายเป็นภาระประจำวัน
ต่อไป ให้พิจารณาว่า AI คาดว่าจะช่วยประหยัดเวลาในด้านใดบ้าง
หากเป้าหมายคือความเร็วในงานที่ทำเพียงครั้งเดียว การตั้งค่าแบบเบาสามารถทำงานได้
แต่ถ้าคุณต้องการให้ AI ลดการประสานงาน การติดตามผล และการอัปเดตด้วยตนเองทั่วทั้งทีม คุณจะต้องใช้เครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
สุดท้ายนี้ ลองพิจารณาเรื่องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
หาก AI ต้องการให้ทีมของคุณเรียนรู้อินเทอร์เฟซใหม่หรือสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา การใช้งานจะลดลง สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้ AI ชุดเครื่องมือที่เหมาะสมจะผสานเข้ากับเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของทีมคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่:คำว่า "robot" มาจากละครเช็กในปี 1920 ชื่อRossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) โดย Karel Čapek. "Roboti" มาจากคำว่า "robota" ซึ่งหมายถึงแรงงานบังคับหรือการทำงานหนัก.
ในละคร หุ่นยนต์เหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงทางชีวภาพโดยปราศจากจิตวิญญาณ มีเนื้อและเลือดคล้ายมนุษย์ พวกมันในที่สุดก็ก่อการกบฏและทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: จัดกลุ่ม, จัดเรียง, และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
ทำไมคุณต้องจัดระเบียบจุดปวดและเป้าหมาย AI ของคุณก่อนเลือกเครื่องมือ?
สมมติว่าทีมการตลาดต้องการความช่วยเหลือในการร่างข้อความโฆษณา ทีมขายต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทนำเสนอขาย
หากทั้งสองทีมซื้อเครื่องมือเขียน AI แยกกัน คุณจะได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่าโดยไม่ได้แก้ปัญหาใหม่
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ จำไว้ว่า: อย่าจัดกลุ่มปัญหาตามทีมหรือแผนก แต่ให้จัดกลุ่มตามประเภทของความสามารถด้าน AI ที่จำเป็น
|ความสามารถของ AI
|สิ่งที่ครอบคลุม
|ตัวอย่างทั่วไป
|การสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
|สรุปเอกสารยาว, เขียนใหม่การอัปเดตภายใน, สร้างวาระการประชุม, และสร้างภาพ
|การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การตีความข้อมูลและการระบุรูปแบบ
|วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า, แจ้งเตือนแคมเปญที่มีประสิทธิภาพต่ำ, และตรวจจับความไม่สอดคล้องของข้อมูล
|การกำหนดเส้นทางและการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การเคลื่อนย้ายงานโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเอง
|แปลงรายการดำเนินการจากการประชุมเป็นงาน, จัดการเส้นทางอนุมัติ, จัดหมวดหมู่ของงานที่เข้ามา, และอัปเดตสถานะของงาน
ต่อไป ให้พิจารณาความสามารถทีละอย่าง และประเมินปัญหาแต่ละข้อโดยใช้คำถามสองข้อ:
- ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
- มันใช้เวลาหรือความพยายามมากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดขึ้น?
ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันและขัดขวางความก้าวหน้าควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก นี่คือขีดความสามารถที่ชุดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของคุณไม่สามารถประนีประนอมได้
ให้ปัญหาที่มีผลกระทบสูงเหล่านี้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: เลือกเครื่องมือ AI ของคุณ
เมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับระบบ AI สมัยใหม่ของคุณ ควรมุ่งสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่เพียงแค่หาความสามารถที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกเครื่องมือ AI:
- การผสานรวมและ API แบบเนทีฟ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการผสานรวมแบบเนทีฟ (ในตัว) กับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว (เช่น CRM ของคุณ) หากเครื่องมือไม่มีตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ ต้องมี API ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องมือเชื่อมต่อเช่น Zapier หรือ Make เพื่อทำให้การไหลของข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
- น้อยแต่มาก: มองหาแพลตฟอร์มที่แก้ปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน—เช่น เครื่องมือ AI ที่จัดการการถอดเสียงการประชุม การสรุป และการมอบหมายงานในครั้งเดียว ซึ่งช่วยป้องกันการทับซ้อนและลดค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สั้น: เนื่องจากทีมของคุณยังใหม่กับ AI ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือที่ต้องการการปรับแต่งคำสั่งหรือการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
- โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่ปลอดภัย: มองหาความเป็นส่วนตัวระดับองค์กรสำหรับข้อมูลของคุณเพื่อให้ได้รับการเข้ารหัส
- การปรับขนาดแบบโมดูลาร์: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณเริ่มต้นด้วยที่นั่งเดียวหรือโครงการนำร่องขนาดเล็ก และปรับขนาดเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของข้อมูลหรือผู้ใช้ในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ AI ด้วยการประสานงานแบบรวมศูนย์
เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือ AI มากเกินไป?
การกระจายเครื่องมือมากเกินไปจะดูดซับประสิทธิภาพการทำงาน งบประมาณ และความสนใจของคุณ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว มันจะสะสมกลายเป็นความยุ่งเหยิงในการทำงาน ซึ่งไฟล์ การอัปเดต และการตัดสินใจต่าง ๆ จะกระจายอยู่ทั่วแอปพลิเคชัน กระทู้ และกล่องข้อความเข้า
และค่าใช้จ่ายนั้นมหาศาล—ประมาณการว่าสูญเสียผลผลิตทั่วโลกถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี
เมื่อระบบ AI ของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณจำเป็นต้องมี ชั้นการจัดการแบบรวมศูนย์ เพียงชั้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, หรือทีมต่าง ๆ
ชั้นการประสานงานนี้ทำหน้าที่เป็นระบบบันทึกสำหรับ:
- งานกำลังดำเนินการ
- ผลลัพธ์ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
- การมองเห็นข้ามทีม
ClickUpกลายเป็นชั้นการประสานงานนั้น. ที่แรกของโลกConverged AI Workspaceที่เชื่อมต่อแอปและกระบวนการทำงานเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
นั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ? ชมวิดีโอนี้เพื่อค้นหาคำตอบ 👇
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการปรับใช้สแต็กและฝึกอบรมทีมงานของคุณ
เมื่อระบบ AI ของคุณพร้อมแล้ว ให้ดำเนินการเปิดตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่สร้างคุณค่าได้ทันที เช่น การสรุปข้อมูลอัปเดต การร่างเนื้อหาประจำ หรือการส่งต่อคำขอที่ซ้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ให้ดีขึ้นก่อนที่จะขยายเพิ่มเติม
หากทีมของคุณมีขนาดเล็ก ให้ติดตั้งสแต็กบนโปรเจ็กต์เดียวเป็นอันดับแรก
ใช้ชัยชนะในช่วงแรกเพื่อสร้างความมั่นใจและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นค่อยๆ ขยายการนำ AI ไปใช้ในทีมต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อจัดการงานประสานงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย
ตั้งค่าการกระตุ้นง่าย ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะงาน, การแจ้งเตือนวันครบกำหนด, หรือการปรับระดับความสำคัญ ที่ทำการอัปเดตฟิลด์งาน, ส่งการแจ้งเตือน, หรือสร้างการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่องานย่อยเสร็จสมบูรณ์ แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ หรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ของปริมาณงาน
หากคุณกำลังเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นครั้งแรก เราได้ทำวิดีโอนี้ไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ 👇
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบ วัดผล และปรับแต่งเทคโนโลยีของคุณ
การติดตามระบบ AI หมายถึงสองสิ่ง:
- การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน: เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานก่อนและหลังการนำร่องสำหรับกระบวนการที่คุณได้ทดลองใช้จริง ดูตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ จำนวนขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือ วงจรการตรวจสอบ อัตราการต้องทำงานซ้ำ และการจัดการกับข้อยกเว้น
- การประเมินความน่าเชื่อถือของระบบ: ตรวจสอบว่าการผสานรวมทำงานอย่างสม่ำเสมอและระบบอัตโนมัติทำงานในเวลาที่เหมาะสม ติดตามประสิทธิภาพของโมเดลเพื่อทำความเข้าใจและลดปัญหา "การเบี่ยงเบนของโมเดล" ซึ่งเป็นการที่ผลลัพธ์ของ AI ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
โปรดจำไว้ว่าการติดตามความคืบหน้าเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต่อสู้กับ "การแพร่กระจายของแอป" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย
แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิผล แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปต่างๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์BrainGPTรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: เพียงพูดครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใน ClickUp โดยตรง ไม่ต้องสลับแอปไปมาอีกต่อไป ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์
ตัวอย่างชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมที่เริ่มต้นใช้งาน AI
ด้านล่างนี้คือภาพรวมทั้งหมดของเทคโนโลยี AI ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น เราได้คัดสรรเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งรักษาความเรียบง่ายไว้
ใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกเทคโนโลยีของคุณ และปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ
1. ชั้นข้อมูล, รายงาน, และการวิเคราะห์
ชั้นนี้เป็นรากฐานของเทคโนโลยีในชุดของคุณ มันช่วยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์, โฆษณา, และระบบ CRM ของคุณ เพื่อให้เครื่องมือ AI ทุกตัวในชุดของคุณสามารถทำงานร่วมกับข้อมูลคุณภาพสูงเดียวกันได้
มันประกอบด้วยเครื่องมือที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลคุณภาพ, การนำเข้า, การจัดเก็บ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์, และการจัดการโดยรวม
แอร์ไบต์
Airbyte เป็นแพลตฟอร์มการรวมข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส มันช่วยในการย้ายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายร้อยแหล่งที่แตกต่างกัน—เช่น Facebook Ads ของคุณ, ร้านค้า Shopify หรือบัญชี Stripe ของคุณ—ไปยังคลังข้อมูลกลาง
คุณสมบัติเด่น
- สามวิธีในการผสานรวม: ชุดพัฒนาคอนเน็กเตอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด, แบบเขียนโค้ดน้อย, และแบบเฉพาะภาษา
- เชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณและแม้แต่แอปพลิเคชันเก่าได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาที
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มข้อมูลหลัก ๆ รวมถึง Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate, เป็นต้น
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
Google BigQuery
Google BigQuery เป็นคลังข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลและดำเนินการค้นหาที่ซับซ้อน (คิวรี) ได้ภายในไม่กี่วินาที มีฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถรันโมเดล AI ได้โดยตรงบนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- เชื่อมต่อกับ Google Sheets, Dataflow, Spark, Hadoop และเครื่องมืออื่น ๆ
- คุ้มค่าสูง เนื่องจากคุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณเก็บและสิ่งที่คุณค้นหาแยกกัน
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
ความคาดหวังอันยิ่งใหญ่
Great Expectations เป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรับประกันว่าเฉพาะข้อมูลคุณภาพสูงเท่านั้นที่จะไหลผ่านท่อข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีราคาติดลบหรือที่อยู่อีเมลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนคุณก่อนที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์จะไปถึงโมเดล AI ของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การตรวจสอบสุขภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการตรวจจับความผิดปกติทันที
- มาพร้อมกับเครื่องมือการสังเกตข้อมูลในตัว
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ในขณะที่ BigQuery จัดเก็บข้อมูล, Airbyte ย้ายข้อมูล, และ Great Expectations ตรวจสอบข้อมูล, คุณยังคงต้องการเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นภาพ
แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลดิบแบบเรียลไทม์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในบริษัทของคุณ
ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณโดยการจัดเรียงการ์ดหลายใบ (วงกลม, แผนภูมิ, แท่ง, เป็นต้น) เพื่อติดตามงาน, เวลา, รายได้, สปรินต์, และประสิทธิภาพของทีมในมุมมองเดียว
ด้วยAI Cards คุณสามารถสรุปงานโดยอัตโนมัติ ระบุจุดติดขัด และสร้างสรุปสถานะในรูปแบบบรรยายโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน
การผสมผสานระหว่างการปรับแต่งแบบลากและวาง + การ์ด AI ช่วยให้สร้างแดชบอร์ดที่พร้อมนำเสนอผู้บริหารด้วยแผนภูมิ, KPI และการสรุปอัตโนมัติในที่เดียว
2. ชั้นเนื้อหาสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ได้ แต่สามารถลดเวลาที่ใช้ในการเขียนร่างแรก การแก้ไข และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้
เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว มาสำรวจเครื่องมือ AI ที่สำคัญสำหรับชั้นการสร้างเนื้อหา:
แจสเปอร์
แพลตฟอร์มอัตโนมัติเนื้อหา AI Jasper รวมเสียงของแบรนด์คุณให้เป็นหนึ่งเดียว เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ และทำให้กระบวนการเนื้อหาของคุณเป็นอัตโนมัติผ่านสายงานเนื้อหาอัจฉริยะ
คุณสมบัติเด่น
- Jasper มีความตระหนักในแบรนด์ หมายความว่ามันใช้แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเข้าใจน้ำเสียง สไตล์ และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะของบริษัทคุณ
- ผสานการทำงานกับ Surfer SEO และ Semrush เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับเนื้อหาของคุณ
- รองรับการสร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา
การกำหนดราคา
- เริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
Canva Magic Studio
Canva Magic Studio คือชุดเครื่องมือออกแบบ AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้งานออกแบบที่ซับซ้อน เช่น การแก้ไขรูปภาพ การออกแบบเลย์เอาต์ และการสร้างวิดีโอ กลายเป็นขั้นตอนง่าย ๆ เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติเด่น
- สร้างเทมเพลตการออกแบบที่แก้ไขได้และสอดคล้องกับแบรนด์ สำหรับโพสต์บนโซเชียล, การนำเสนอ, โปสเตอร์, ฯลฯ จากข้อความสั้นๆ
- เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิที่น่าสนใจทางสายตาและมีแบรนด์ของคุณ
- รองรับการออกแบบและแก้ไขงานจำนวนมากในระดับมืออาชีพ
การกำหนดราคา
- ฟรี
- แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
HeyGen
ใช้แพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอด้วย AI HeyGen เพื่อผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพ แม้จากเพียงสคริปต์เดียว มันทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลาในการผลิตหลายชั่วโมง สร้างวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมเสียงพากย์ ภาพ และอวตาร AI
คุณสมบัติเด่น
- โคลนเสียงและรูปลักษณ์ของคุณเองเพื่อสร้างอวตารดิจิทัลสำหรับวิดีโอของคุณ
- เปลี่ยนภาพถ่ายหรือรูปภาพเดี่ยวให้กลายเป็นวิดีโอที่มีเสียงพูดพร้อมการซิงค์ริมฝีปากที่แม่นยำ
- แปลวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติเป็น 175+ ภาษาและสำเนียง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: กำลังมองหาเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI แบบครบวงจรที่ผสานการทำงานกับงานเอกสารและพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณอยู่หรือไม่?
ลองใช้ClickUp Brain ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงการในเอกสาร ออกแบบภาพ หรือเขียนคำอธิบายงาน เพียงแค่คลิกเดียวก็เสร็จเรียบร้อย
ด้วย Brain คุณสามารถ:
- ปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความถูกต้องของเนื้อหา น้ำเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
- ระบุงานที่ต้องแก้ไขตามข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ
- สร้างเนื้อหาสรุป, บทความ, เอกสารทางเทคนิค, SOPs, คำอธิบายสินค้า, โฆษณา, คำบรรยายในสื่อสังคม, คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน, คู่มือการฝึกอบรม, เป็นต้น, ภายในไม่กี่วินาที
3. ชั้นการตลาดและการสนับสนุนการขาย
หากคุณบริหารทีมการตลาดหรือทีมขาย โครงการ AI ของคุณควรมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูง การจัดตารางเวลาและการอัตโนมัติการติดต่อ และการวิเคราะห์พฤติกรรม สิ่งที่เครื่องมือในชั้นนี้ครอบคลุม:
แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign จัดการกลยุทธ์การตลาดและการดำเนินการผ่านหลายช่องทาง ใช้ AI เพื่อประสานงานการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด จัดการแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ สร้างกลุ่มเป้าหมาย และปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม
คุณสมบัติเด่น
- สร้างแคมเปญที่สมบูรณ์ พร้อมข้อความและรูปภาพ จากคำแนะนำข้อความง่ายๆ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลและการส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม
- รองรับการทำงานอัตโนมัติแบบหลายช่องทาง (WhatsApp, SMS, อีเมล, เว็บไซต์ ฯลฯ)
การกำหนดราคา
- เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Apollo. io
Apollo. io เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมด้านการขายแบบ B2B ที่ผสานฐานข้อมูลขนาดใหญ่และผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 275 ล้านรายชื่อเข้ากับเครื่องมือการติดต่ออัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นอินเทอร์เฟซหลักสำหรับทีมหาลูกค้าใหม่ทุกประเภท
คุณสมบัติเด่น
- สัญญาณความตั้งใจเพื่อระบุบริษัทที่กำลังวิจัยโซลูชันของคุณอย่างจริงจัง
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างประเด็นสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- สร้างอีเมล ตอบกลับ และหัวเรื่องที่สื่อถึงแบรนด์
การกำหนดราคา
- ฟรี
- แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
4. ชั้นการสนับสนุนลูกค้าและบริการ
การผสาน AI เข้ากับชั้น CX ของคุณหมายถึงการเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาแบบตอบสนองเป็นบริการเชิงรุก เป้าหมายคือการแก้ไขข้อสงสัยง่าย ๆ ทันทีด้วยบอท ในขณะที่ให้ตัวแทนมนุษย์มีบริบทที่จำเป็นในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและอารมณ์สูง
เครื่องมือสองตัวต่อไปนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับชั้นนี้:
อินเตอร์คอม
อินเตอร์คอมจัดการการสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านแชท ข้อความในแอป และกล่องข้อความสนับสนุน ความสามารถของ AI ช่วยคัดกรองคำขอ แนะนำคำตอบ และแก้ไขคำถามทั่วไปก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติเด่น
- บอทที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 สำหรับการสนับสนุนเบื้องต้น
- โปรไฟล์ลูกค้าตามบริบทพร้อมประวัติการสนทนา
- กล่องข้อความรวมสำหรับแชท อีเมล และข้อความในแอป
การกำหนดราคา
- เริ่มต้นที่ $39/เดือน ต่อผู้ใช้
ฆ้อง
Gong ทำหน้าที่เป็นหูและตาของทีมหลังการขายของคุณ มันบันทึก, ถอดเสียง, และวิเคราะห์ทุกการโต้ตอบกับลูกค้า (การโทร, อีเมล, และการประชุม) เพื่อระบุรูปแบบ, ความเสี่ยง, และโอกาสที่ตัวแทนมนุษย์มักพลาดไป
คุณสมบัติเด่น
- การวิเคราะห์ความรู้สึกและหัวข้อของลูกค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- วัดการนำวิธีการไปใช้ในภาคสนาม, ขยายมุมมองเพื่อสังเกตแนวโน้มของทีมโดยรวม, และย่อมุมมองเพื่อดูรูปแบบในระดับบุคคล
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนและโอกาสในการให้คำแนะนำ
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
5. ชั้นการจัดการกระบวนการทำงาน
การซื้อและนำระบบมาใช้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และการสร้างกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการดำเนินงานประจำวันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกัน ไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นกับ AI
ClickUp ลดอุปสรรคนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด มันมีเครื่องมือที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและใช้งานง่ายเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย—เช่น การอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ—และขยายได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างตัวแทน AI ที่ทำงานได้อย่างอิสระเต็มรูปแบบเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดแทนคุณ
มาสำรวจความสามารถของมันในฐานะตัวแทน AI ที่เข้าใจบริบทสำหรับทีมของคุณ:
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ
ClickUp BrainGPTคือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เข้าใจงาน ภารกิจ เอกสาร การสนทนา โครงการ แผนงาน และทีมของคุณ ทุกอย่างอยู่ภายในและเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
BrainGPT,ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท, เข้าใจบริบทของงานของคุณ. เนื่องจากมันถูกฝังไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ, มันสามารถตอบได้:
- งานที่กำลังดำเนินการอยู่
- ใครเป็นเจ้าของอะไร
- อะไรที่ค้างอยู่, ถูกบล็อก, หรือรอข้อมูลเพิ่มเติม
- งานและเอกสารมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพหัวหน้าโครงการที่เพิ่งเริ่มงานกลางสัปดาห์หลังจากวันที่มีแต่การประชุมทางโทรศัพท์ แทนที่จะไล่ตามการอัปเดตจากแชทและเอกสารต่างๆ พวกเขาถาม BrainGPT ว่า: สถานะปัจจุบันของการเปิดตัวเว็บไซต์เป็นอย่างไรบ้าง?
BrainGPT ดึงบริบทโดยตรงจากพื้นที่ทำงานและตอบกลับด้วยสรุปที่กระชับ:
- การออกแบบหน้าแรกได้รับการอนุมัติและพร้อมสำหรับการพัฒนา
- การคัดลอกการอัปเดตอยู่ระหว่างการตรวจสอบและมอบหมายให้กับผู้นำเนื้อหา
- QA ถูกบล็อก รอทรัพยากรสุดท้าย
- มีงานสองงานที่เลยกำหนดส่งแล้วและมอบหมายให้เจ้าของคนเดียวกัน
จากนั้น BrainGPT ยังสามารถสรุปอุปสรรคและสร้างการอัปเดตสถานะสั้น ๆ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อีกด้วย
ผู้ช่วย AI ที่ขจัดปัญหาการขยายตัวอย่างไม่ควบคุมของ AI
การขยายตัวของ AI มักเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดี เครื่องมือหนึ่งสำหรับการเขียน อีกเครื่องมือสำหรับการประชุม เครื่องมือที่สามสำหรับการค้นหา ไม่นานทีมของคุณก็กำลังจัดการกับแอป AI หลายตัว แต่ละตัวมีอินเทอร์เฟซ ราคา และวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง
แทนที่จะทำให้งานง่ายขึ้น ปัญญาประดิษฐ์กลับเพิ่มความยุ่งยาก
นี่คือวิธีที่ BrainGPTลดการขยายตัวของ AI:
- การเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในที่เดียว: ด้วย ClickUp Brain GPT ทีมงานสามารถเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำหลายรูปแบบได้จากอินเทอร์เฟซเดียว โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือจัดการการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
- แอปเดียวสำหรับงานและ AI: ClickUp ฝัง AI ไว้ในงาน เอกสาร แชท และโครงการโดยตรง นั่นหมายความว่าผลลัพธ์จาก AI จะถูกเชื่อมโยงกับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องคัดลอก-วาง ไม่ต้องเสียบริบท ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- การค้นหาภายในองค์กรทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ แชท และไดรฟ์ด้วยตนเอง Brain GPT ช่วยให้ทีมสามารถถามคำถามด้วยภาษาทั่วไปและดึงคำตอบจากงาน เอกสาร และเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
- พูดเป็นข้อความ เพื่อการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น: สำหรับแนวคิดอย่างรวดเร็ว, บันทึก, หรือการอัปเดตงาน, Talk-to-Text ให้สมาชิกทีมสามารถพูดได้ตามธรรมชาติแทนการพิมพ์ทุกอย่าง
- AI Notetaker เปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นการกระทำ: AI Notetaker จับประเด็นการสนทนา สรุปประเด็นสำคัญ และแปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานโดยตรง—ช่วยให้งานดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย AI Notetaker 👇
ความสามารถเหล่านี้ร่วมกันแทนที่เครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายด้วยชั้น AI ที่เข้าใจบริบทเพียงชั้นเดียว สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ AI การรวมศูนย์นี้เป็นสิ่งที่ทำให้การนำไปใช้ในระยะแรกมีความยั่งยืน
ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทำงานหนักแทนคุณ
สำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้หลายขั้นตอนหรือซับซ้อน คุณสามารถใช้ClickUp Super Agents ได้
ซูเปอร์เอเจนต์คือเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับ กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและครบวงจร โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำเพียงครั้งเดียว พวกมันสามารถสังเกตการทำงาน, ตีความบริบท, และดำเนินการตามลำดับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เนื่องจาก Super Agents ทำงานอยู่ภายใน ClickUp พวกเขาจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เอกสาร สถานะ เจ้าของ และกำหนดเวลาของคุณอย่างครบถ้วน
📌 ตัวอย่าง: ตัวแทนระดับซูเปอร์จะโดดเด่นเมื่อกระบวนการทำงานครอบคลุมหลายเครื่องมือหรือหลายขั้นตอน และสามารถทำซ้ำได้ระหว่างทีมต่างๆ กรณีการใช้งานได้แก่:
|กรณีการใช้งาน
|สิ่งที่ซูเปอร์เอเจนต์ทำ
|บรีฟสร้างสรรค์
|ร่างบรีฟเชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทจากงานหรือการสนทนาในแชท และแนะนำการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|สรุปคุณสมบัติ
|แปลงคำขอฟีเจอร์ดิบให้เป็นเอกสารสรุปที่มีโครงสร้าง พร้อมขอบเขต ข้อสมมติ และข้อกำหนดหลัก
|อีเมลติดตามผล
|เปลี่ยนบันทึกการประชุมของ AI Notetaker ให้เป็นอีเมลติดตามผลที่กระชับ พร้อมสำหรับการส่งถึงลูกค้า ประกอบด้วยข้อสรุป ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา
|การยกระดับปัญหา
|รักษาสรุปการยกระดับปัญหาแบบรวมศูนย์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกับแต่ละงาน
|คำอธิบายหน้าที่การงาน
|สร้างคำอธิบายงานที่สมบูรณ์โดยใช้รายละเอียดงานและบริบทเว็บที่เกี่ยวข้อง
|การค้นหา SharePoint
|ค้นหา SharePoint โดยตรงจาก ClickUp เพื่อตอบคำถามที่โพสต์ในช่องแชท
เชื่อมต่อเครื่องมือที่แยกจากกันผ่าน ClickUp Integrations
เชื่อมต่อชุดเทคโนโลยี AI ของคุณกับเครื่องมือธุรกิจหลักกว่า 1000 รายการ เช่น Google Sheets, Gitlab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio ฯลฯ ด้วย ClickUp Integrations
เพียงเลือกเครื่องมือที่คุณต้องการแล้วเปิดใช้งานเพื่อตั้งค่าอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถตั้งค่าการผสานรวมแบบกำหนดเองโดยใช้ API เพื่อเสริมสร้างระบบเทคโนโลยีของคุณให้สมบูรณ์
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp AI เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง?
เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับทุกสิ่ง—เวิร์กโฟลว์, ระบบอัตโนมัติ, ปฏิทินเนื้อหา, บอร์ดวิสัยทัศน์, แคมเปญการตลาด, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การจัดการยานพาหนะ, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ
ทุกเทมเพลตให้จุดเริ่มต้น. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเทมเพลตการผลิตเนื้อหาไปใช้ได้ และจากนั้นคุณสามารถปรับแต่งตัวแทน AI ภายในเทมเพลตนั้นได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ.
สิ่งนี้ช่วยขจัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ "สถานะว่างเปล่า" ที่มักเป็นอุปสรรคต่อการนำ AI มาใช้ในทีมใหม่
ไม่เพียงแต่คุณสามารถเลือกจากไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายของ ClickUp ได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถสร้างและบันทึกเทมเพลตแบบกำหนดเองเพื่อใช้ในอนาคตได้อีกด้วย
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทีมมักทำเมื่อนำ AI มาใช้
นี่คือสี่ความท้าทายทั่วไปในการนำ AIมาใช้และวิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรม:
|ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|เหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
|โซลูชัน ✅
|การทำให้กระบวนการที่ล้มเหลวเป็นอัตโนมัติ
|ทีมต่างๆ มักจะคิดว่า AI จะ "จัดการ" กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ พวกเขาจึงส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกัน ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือและขยายความผิดพลาดที่มีอยู่เดิมให้รุนแรงขึ้น
|ให้ระบบการทำงานมีความเสถียรเป็นอันดับแรกเพื่อให้การดำเนินการเรียนรู้ของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น. ใช้ AI เพื่อลดความเสียดทานจากกระบวนการที่ชัดเจน ไม่ใช่เพื่อชดเชยกระบวนการที่เสียหาย.
|ซื้อเครื่องมือ AI ตามกระแส
|เครื่องมือ AI ใหม่สัญญาว่าจะมีความสามารถกว้างขวางและผลลัพธ์ที่รวดเร็ว สร้างแรงกดดันให้ต้องนำมาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ
|ประเมินเครื่องมือโดยพิจารณาจากคุณภาพการผสานรวม, การเข้าถึงข้อมูล, ความเหมาะสมในการดำเนินงาน, และประวัติการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของผู้ให้บริการ.
|การลงทุนเกินความจำเป็นในเบื้องต้น
|ประเมินเครื่องมือตามคุณภาพการผสานรวม, การเข้าถึงข้อมูล, และความเหมาะสมในการดำเนินงาน
|เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่จำกัด กลุ่มผู้ใช้ขนาดเล็ก และกระบวนการทำงานหนึ่งหรือสองขั้นตอน ขยายเพิ่มเติมหลังจากวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและความแม่นยำของแบบจำลองแล้วเท่านั้น
|สมมติว่าเครื่องมือ AI ทั้งหมด "ใช้งานง่าย"
|ทีมต่างๆ มักคิดว่า "AI ง่าย" แล้วจึงประสบปัญหาการใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอและการยอมรับที่ไม่ดี
|เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของทีมในด้านเครื่องมือ AI ให้พวกเขาได้รับคู่มือการใช้งาน สร้างคลังคำถามตัวอย่างที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว จัดทำบทเรียนสั้น ๆ และแต่งตั้งผู้นำด้าน AI เพื่อช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่น
ประโยชน์ของชุดเครื่องมือ AI ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
นี่คือประโยชน์หลักห้าประการของการเริ่มต้นด้วยชุดเครื่องมือ AI ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น:
- คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนด้านเทคโนโลยี: คนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างชุดเทคโนโลยี AI ระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและระบบอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนโค้ดหรือจ้างนักพัฒนาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนแทบจะทันที: เนื่องจากคุณไม่ต้องเสียเงินหลายพันบาทกับค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นต่าง ๆ เวลาที่คุณประหยัดได้เพียงไม่กี่สัปดาห์แรกก็มักจะคุ้มค่ากับราคาของเครื่องมือเหล่านี้แล้ว
- คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และค่อย ๆ เพิ่มเติมในภายหลังได้: คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขธุรกิจทั้งหมดในคราวเดียว เริ่มต้นด้วยการทำให้การจัดการโครงการเป็นระบบอัตโนมัติก่อน เมื่อทุกอย่างทำงานได้ดีแล้ว คุณก็สามารถเพิ่มเครื่องมือสำหรับระบบอัตโนมัติในการสนับสนุนลูกค้าได้
- ทีมของคุณจะใช้มันจริงๆ: แทนที่จะรู้สึกถูกคุกคามจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อน พนักงานจะมองว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นการอัปเกรดที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจที่สูงขึ้นและ "การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง" ที่น้อยลงมาก
- คุณไม่ได้ "ติด" กับเครื่องมือเพียงอย่างเดียว: หากมีเครื่องมือที่ดีกว่าออกมาในเดือนหน้า ชุดเครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้นจะทำให้การเปลี่ยนเครื่องมือเก่าเป็นเรื่องง่าย คุณไม่ได้ผูกมัดกับสัญญา 3 ปีสำหรับเครื่องมือที่อาจล้าสมัยในไม่ช้า
สร้างชุดเครื่องมือ AI ของคุณภายในไม่กี่นาทีด้วย ClickUp
เรากำลังเป็นพยานในการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ และแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกท่วมท้น แต่คุณไม่สามารถรอได้
ClickUp มอบความได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยให้คุณนำ AI มาใช้ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
ClickUp มอบสภาพแวดล้อมการผลิตแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างชุดเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งได้เอง คุณสามารถผสานรวมแอปทั้งหมดของคุณ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และสร้างสินทรัพย์เชิงสร้างสรรค์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ที่สำคัญที่สุด, AI ที่ทำงานตามบริบทของ ClickUp ทำหน้าที่เป็นกาวที่เชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างในชุดของคุณเข้าด้วยกันอย่างไม่มีปัญหา.
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
AI stack คือการผสมผสานเครื่องมือ AI อย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสามชั้น ได้แก่ ข้อมูล (สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องมือ AI), ปัญญา (ประกอบด้วยโมเดล AI ทั้งหมดและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์) และแอปพลิเคชัน (เครื่องมือที่คุณใช้ในการเข้าถึง AI) สำหรับผู้ที่เริ่มต้น AI stack จะเน้นไปที่เครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง
เริ่มต้นด้วยการทำแผนผังกระบวนการที่มีอยู่เพื่อระบุคอขวดหลัก ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายของ AI ที่คุณต้องปฏิบัติตามสำหรับระบบของคุณ จากนั้นจัดกลุ่มปัญหาเหล่านี้เพื่อกำหนดความสามารถเฉพาะที่คุณต้องการ เช่น การสรุปหรือการสกัดข้อมูล เลือกผู้จำหน่ายที่มีชื่อเสียง กำหนดค่าซอฟต์แวร์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และทำการฝึกอบรมทีม สุดท้าย ติดตามประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าระบบยังคงเชื่อถือได้
เครื่องมือที่ "ดีที่สุด" สำหรับทีมขนาดเล็กจะให้ความสำคัญกับความอเนกประสงค์สูง การบำรุงรักษาต่ำ และความคุ้มค่า ควรทำหน้าที่ได้หลากหลายเพื่อป้องกันการมีเครื่องมือมากเกินไป ตัวเลือกยอดนิยมได้แก่ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการทำงานอัตโนมัติ ActiveCampaign สำหรับการตลาด Intercom สำหรับการสนับสนุนลูกค้า และ Jasper สำหรับการเขียน
ClickUp ช่วยให้การนำ AI มาใช้เป็นเรื่องง่ายด้วยสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งมีการผสานรวมระบบอัจฉริยะไว้อย่างเต็มรูปแบบ ฟีเจอร์อย่าง ClickUp BrainGPT ให้คำตอบทันทีจากฐานความรู้ของบริษัทคุณ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดจะจัดการการป้อนข้อมูลและการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความยุ่งยากในการสลับไปมาด้วยการให้ทีมสามารถเข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น GPT และ Claude ได้โดยตรงจากงานและเอกสารที่มีอยู่
วัดความสำเร็จโดยการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง. ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการทำให้เสร็จสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง, การลดจำนวนขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือ, และอัตราการแก้ไขงานที่ดีขึ้น. นอกจากนี้, ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยการคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของเครื่องมือ.