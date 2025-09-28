ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงบริการวิชาชีพอย่างไรในปี 2025

เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา, กฎหมาย, บัญชี, และการเงินถึง 72%กล่าวว่าพวกเขากำลังใช้ AI ในการทำงานของพวกเขาอยู่แล้ว (เพิ่มขึ้นจากเพียง 48% ในปีที่แล้ว) คุณก็รู้ว่าบางสิ่งพื้นฐานกำลังเปลี่ยนแปลงไป
บริษัทให้บริการมืออาชีพกำลังตื่นตัวกับความจริงที่ว่า 'กระแสความตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI' อาจเป็น'การเปลี่ยนแปลงด้วยAI' ที่พวกเขารอคอยอยู่
หากคุณอยู่ที่นี่ คุณอาจกำลังถามว่า: "AI สามารถสร้างความแตกต่างได้จริง ๆ ในงานประจำวันของฉันได้ที่ไหน โดยไม่กระทบต่อคุณภาพหรือความไว้วางใจ?"
เราเข้าใจดีว่าเมื่อธุรกิจบริการของคุณสร้างขึ้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง การตัดสินใจที่รอบคอบ และกำหนดเวลาที่เร่งรัด คำตอบที่เหมาะสมสามารถเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานของคุณได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นกรณีการใช้งานที่เป็นรูปธรรมของ AI ในอุตสาหกรรมบริการมืออาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์การให้คำปรึกษาไปจนถึงการวิจัยทางกฎหมาย การตรวจสอบทางการเงิน และการส่งมอบให้กับลูกค้า คุณยังจะได้เห็นวิธีที่บริษัทต่างๆ ทำได้ถูกต้อง (และที่ที่พวกเขาล้มเหลว) ...รวมถึงรายละเอียดเชิงลึกของการนำ AI มาใช้ด้วยConverged AI Workspace อย่าง ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบริการวิชาชีพคืออะไร?
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบริการวิชาชีพ หมายถึง เครื่องมือและระบบ—ซึ่งมักรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, โมเดลภาษาขนาดใหญ่, และกระบวนการอัตโนมัติ—ที่ช่วยในงานที่ต้องใช้ความรู้อย่างเข้มข้น เช่น การวิจัย, การสร้างเอกสาร, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การสรุป, และการสนับสนุนการตัดสินใจ
ทำไม AI ถึงมีความสำคัญในบริการวิชาชีพ?
เพราะบริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพมีชีวิตหรือตายด้วยความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ
ลูกค้าคาดหวังงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และรอบคอบ การทำงานซ้ำมีค่าใช้จ่ายสูง มันทำให้เสียเวลาและทรัพยากรทางการเงิน รวมถึงเวลาที่ใช้ในการวิจัย การร่างด้วยมือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบ
แทนที่จะมาแทนที่การตัดสินใจหรือความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาชีพ ปัญญาประดิษฐ์กลับเสริมสร้างสิ่งเหล่านั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มันเร่งกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตร ทำให้สามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดขอบเขตของข้อผิดพลาดให้น้อยลง
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนยืนยันว่าได้จัดสรรเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้ AI ไปยังงานระดับสูงของลูกค้า (42% ของผู้ตอบแบบสำรวจใน Intapp survey) และการวางแผนกลยุทธ์ (33% ของผู้ตอบแบบสำรวจ)
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการบริหารโครงการ
ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ในบริการวิชาชีพ
ข้อได้เปรียบที่น่าสนใจที่สุดที่ทำให้ AI คุ้มค่าแก่การสำรวจสำหรับบริการทางวิชาชีพใด ๆ ได้แก่:
- เวลาที่ประหยัดได้จากการทำงานซ้ำๆ หรือการทำงานด้วยมือ: การให้ AI ทำงานที่น่าเบื่อ เช่น การสร้างร่างเอกสารอัตโนมัติ การสรุปรายงานขนาดใหญ่ และการรวบรวมงานวิจัย ช่วยให้ผู้คนไม่ต้องเสียเวลาไปกับการป้อนข้อมูลหรือการจัดรูปแบบที่น่าเบื่อหน่าย ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานวิเคราะห์เชิงลึกและงานเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
- คุณภาพและความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น: การใช้ AI มักส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น และการใช้ฐานความรู้ที่สม่ำเสมอมากขึ้นในทีมต่างๆ ในด้านกฎหมาย การบัญชี และการให้คำปรึกษา โดยมีผู้ยอมรับถึง 82%ว่างานที่สร้างโดย AI มีคุณภาพอย่างน้อยเท่ากับงานที่พวกเขาทำเอง
- ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: บริษัทให้บริการมืออาชีพที่ใช้ AI รายงานว่าสามารถเพิ่มปริมาณงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานในอัตราส่วนที่เท่ากัน และเห็นการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นสำหรับการเสนอราคา, การตรวจสอบ, เอกสารทางกฎหมาย, เป็นต้น
- ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า & ความสามารถในการแข่งขัน: AI ไม่เพียงแต่ช่วยปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ทันเวลาสำหรับการให้บริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนหรือความเสี่ยงให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: สำนักงานกฎหมายใช้ AI วิเคราะห์สัญญาในอดีตหลายพันฉบับภายในไม่กี่นาที เพื่อระบุข้อกำหนดที่ผิดปกติหรือความเสี่ยงด้านความสอดคล้องตามกฎหมาย แทนที่ทนายความผู้ช่วยจะต้องตรวจสอบสัญญาแต่ละฉบับด้วยตนเองเป็นเวลาหลายชั่วโมง บริษัทสามารถจัดเตรียมการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดและคำแนะนำให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่เร่งกระบวนการให้บริการ (คำแนะนำที่ทันเวลา) แต่ยังลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ความเสี่ยงที่ต่ำลง) และทำให้บริษัทสามารถเสนอบริการตรวจสอบสัญญาแบบสมัครสมาชิกในราคาที่ต่ำกว่า (วิธีการให้บริการลูกค้าแบบใหม่)
- การดึงดูด รักษา และสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร: ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าต่างต้องการทำงานในสถานที่ที่มีเครื่องมือช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้ทำงานที่น่าสนใจมากขึ้น และลดความเหนื่อยล้าจากงานซ้ำซาก นี่คือจุดที่บริษัทที่ลงทุนใน AI สามารถสร้างความแตกต่างให้กับตนเองได้
ข้อความบนผนังชัดเจน: สำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการ ประโยชน์ของ AI ขยายไปถึงเกือบทุกด้านของธุรกิจ ผู้ที่รับมันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง 💪🏼
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
กรณีการใช้งานหลักของปัญญาประดิษฐ์ในบริการวิชาชีพ
พลังที่แท้จริงของ AI จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณเห็นว่ามันถูกนำไปใช้ที่ไหน ด้านล่างนี้คือห้าด้านที่ AI กำลังนิยามบริการวิชาชีพใหม่
สำหรับแต่ละโดเมน เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่—ด้วยเคล็ดลับและเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง ซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที
ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจที่ปรึกษา
ตามประเพณีแล้ว ที่ปรึกษาจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมข้อมูล สร้างสไลด์ นำเสนอข้อมูลคู่แข่ง ร่างสถานการณ์ต่าง ๆ หลายแบบ จากนั้นจึงส่งมอบการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้กับลูกค้า
เครื่องมือให้คำปรึกษาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์กำลังลดเวลาดังกล่าวเหลือเพียงไม่กี่วัน ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่างเช่น แชทบอทภายในของ McKinsey ที่ชื่อว่า "Lilli" ช่วยให้พนักงานกว่า 70% ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงความรู้เชิงสถาบันที่สั่งสมมากว่า 100 ปีได้อย่างง่ายดาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของการให้คำปรึกษา
บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์สามารถใช้ AI เพื่อสร้างต้นแบบของโมเดลธุรกิจได้ภายในไม่กี่นาที เปลี่ยนจากข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าให้กลายเป็นทางเลือกหลากหลาย พร้อมการคาดการณ์รายได้ในแต่ละทางเลือก ที่ปรึกษาสามารถปรับแต่งทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดได้ จากนั้นลูกค้าจะมีความมั่นใจมากขึ้น และทีมผู้บริหารระดับสูงสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางกรอบกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์เฉพาะได้
📌 ที่ BCG ตัวอย่างเช่น พนักงานได้สร้างGPTs ( Generative Pre-trained Transformers) มากกว่า3,000 ตัว ซึ่งครอบคลุมงานต่างๆ ตั้งแต่การสรุปเอกสาร การเขียนข้อเสนอ การสร้างสไลด์ การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ ไปจนถึงการค้นหาความรู้ภายในองค์กร
การใช้ AI สำหรับงานที่ตรงไปตรงมาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใหม่ใน BCG เพิ่มขึ้นถึง 30-40% ในขณะที่ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้น 20-30% ข้อควรระวังที่สำคัญคือ สำหรับงานที่ซับซ้อน ประสิทธิภาพการทำงานบางครั้งลดลงเนื่องจากความจำเป็นในการแก้ไขข้อผิดพลาดของผลลัพธ์จาก AI
คุณเองก็สามารถสร้างประโยชน์เหล่านี้ได้เช่นกันด้วยClickUp ซึ่งเป็น Converged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายทุกรูปแบบ เพื่อให้คุณได้รับบริบทที่ครบถ้วน 100% และมีศูนย์กลางเดียวสำหรับทั้งมนุษย์และระบบอัตโนมัติในการทำงานร่วมกัน
🦄 วิธีใช้ ClickUp AI สำหรับการให้คำปรึกษา
ClickUp Brain ผู้ช่วยAIที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก เชื่อมโยงฐานความรู้ภายในของคุณ, เด็คที่ผ่านมา, ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม, กระทู้ Slack และแหล่งข้อมูลองค์กรอื่น ๆ ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเข้าด้วยกัน
ด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว คุณสามารถสอบถามข้อมูลทั้งหมดนี้พร้อมกันเพื่อรับคำตอบหรือข้อมูลเชิงลึกที่รวมไว้ทั้งหมด ("ความเสี่ยงและอุปสรรคหลักที่ถูกระบุในสปรินต์นี้คืออะไร?")
ต้องการเปลี่ยนจากข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติหรือไม่?
สมองยังสามารถสร้างงาน ClickUp Tasksที่สามารถดำเนินการได้ โดยอิงจากคำแนะนำของมันเองหรือคำสั่งที่ชัดเจนของคุณ ลองขอให้สมองสร้างโครงร่างสไลด์จากข้อมูลเชิงลึกที่มันค้นพบ จากนั้นให้มันเพิ่มประเด็นสำคัญและตกแต่งรายละเอียดในเอกสารClickUp Docที่ถูกเติมข้อมูลล่วงหน้าด้วยข้อมูลนี้ คุณและทีมของคุณสามารถแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ หรือขยายและสรุปส่วนต่างๆ ด้วย AI ของ ClickUp ที่ฝังอยู่ใน Docs ได้
หากคุณกำลังมีการสนทนาเริ่มต้นกับลูกค้าใน ClickUp Chatคุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ จากเธรดนั้นให้กลายเป็นงานโดยใช้ AI ได้เพียงแค่คลิกเดียว และมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
ในขณะเดียวกันตัวแทน Autopilot ของ ClickUpจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พวกเขาเรียนรู้จากโครงการของคุณและสามารถดำเนินการที่ซับซ้อนและเข้าใจบริบทได้: สร้างงานย่อยตามขั้นตอนของโครงการ, มอบหมายงานอย่างชาญฉลาดตามปริมาณงาน, สรุปการอัปเดต, หรือแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องเขียนกฎแต่ละข้ออย่างชัดเจน
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการให้คำปรึกษา
ปัญญาประดิษฐ์ในบริการทางกฎหมาย
การวิจัย การร่างเอกสาร การเปรียบเทียบคำพิพากษา การตรวจสอบสัญญา และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นจุดที่เกิดความขัดข้องหลักในสำนักงานกฎหมายและแผนกกฎหมาย
ระบบเทคโนโลยีทางกฎหมายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของคุณสามารถเตรียมการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นได้โดยการทำเครื่องหมายความผิดปกติ ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น และการเบี่ยงเบน ทีมมนุษย์สามารถทำการตรวจสอบอย่างละเอียดได้ แต่เนื่องจาก AI จัดการกับ "การตรวจสอบครั้งแรก" ทนายความจึงมีเวลามากขึ้นสำหรับการวางกลยุทธ์และการกำหนดกรอบการสื่อสารกับลูกค้า
ไม่น่าแปลกใจที่การนำ AI มาใช้ในภาคกฎหมายกำลังเร่งตัวขึ้น: ในทีมกฎหมายขององค์กร38% ได้ใช้เครื่องมือAI แล้วและอีก 50% กำลังสำรวจการใช้งานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ทนายความที่ใช้ AI45% ใช้ทุกวัน และ 40%ใช้ทุกสัปดาห์
🦄 วิธีใช้ ClickUp AI สำหรับบริการทางกฎหมาย
เมื่อทุกกรณีเริ่มต้นด้วยเอกสารจำนวนมาก การเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์ เช่น ใน ClickUp จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล จากนั้น ClickUp Brain ก็สามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญของกรณี คำตัดสินก่อนหน้านี้ บันทึกภายใน บทสรุปของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
ขณะนี้ หุ้นส่วนสามารถป้อนข้อมูลว่า: "สรุปคำให้การในคดี A โดยเน้นความแตกต่างจากเวอร์ชันของลูกค้า" Brain จะส่งร่างสรุปและระบุความผิดปกติสำหรับการตรวจสอบโดยมนุษย์
เมื่อทีมกฎหมายของคุณเสร็จสิ้นการสรุป ให้ใช้Custom Autopilot Agents(ไม่ต้องเขียนโค้ด) เพื่อบังคับใช้กระบวนการตรวจสอบ: เช่น เมื่อร่างสัญญาถูกย้ายไปยังสถานะ "พร้อมตรวจสอบ" ตัวแทนจะแจ้งเตือนคู่ตรวจสอบหรือเรียกใช้รายการตรวจสอบ
ในขณะเดียวกัน ระหว่างการประชุมกรณีศึกษาAI Meeting Notetaker ของ ClickUpจะบันทึกการสนทนาเป็นบทสรุปที่มีการติดป้ายกำกับอย่างเรียบร้อยและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ เช่น "ยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้อ X ภายในวันที่ 20/5" คุณสามารถขอให้ Brain แปลงสิ่งเหล่านี้เป็นงานใน ClickUpพร้อมคุณสมบัติงานที่กรอกโดย AI โดยอัตโนมัติ( วันที่ครบกำหนด, แท็ก, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ การ์ด AI จะสรุปจำนวนเอกสารที่เหลืออยู่ ส่วนใดที่ต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ หรือรายละเอียดของความเสี่ยงทางกฎหมายที่ถูกแจ้งเตือน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ Write with AI ใน ClickUp Docs เพื่อร่างเทมเพลตสัญญาเบื้องต้น, บันทึกข้อความ หรือสรุปงานวิจัยกรณีศึกษา โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้าเปล่า
🗣️ ไม่ต้องการพิมพ์ใช่ไหม? คุณสามารถ บอกเนื้อหา ได้ด้วยการใช้Talk to TextในClickUp Brain MAX—ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการ!
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ในการดำเนินคดี100% ของผู้ตอบแบบสำรวจของKaplan เห็นพ้องว่าการวิเคราะห์เอกสารเป็นการใช้ AI ที่มีผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคือการจัดการบันทึกการสนทนา (90%) การจัดลำดับเหตุการณ์ (87%) และกลยุทธ์คดี (77%)
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการเงินและการบัญชี
"การใช้ AI และ GenAI กำลังแพร่หลายอย่างกว้างขวางในด้านการบัญชี การวางแผนทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย และบริษัทต่าง ๆ กำลังเห็นผลตอบแทนที่สำคัญจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของพวกเขา เมื่อพวกเขาผสานรวมความสามารถทางเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับกระบวนการรายงานทางการเงินของตน"
"การใช้ AI และ GenAI กำลังแพร่หลายอย่างกว้างขวางในด้านการบัญชี การวางแผนทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย และบริษัทต่าง ๆ กำลังเห็นผลตอบแทนที่สำคัญจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของพวกเขา เมื่อพวกเขาผสานรวมความสามารถทางเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับกระบวนการรายงานทางการเงินของตน"
ในขณะที่การใช้ AI สำหรับการวางแผนทางการเงินยังคงเป็นกรณีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (สำหรับ78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ KPMG)AI ในด้านบัญชีก็ตามมาอย่างใกล้ชิด (76%)
🦄 วิธีใช้ ClickUp AI สำหรับการเงินและการบัญชี
บริษัทบริการทางการเงินและบัญชีแบบรวมของคุณสนับสนุนหลายหน่วยธุรกิจหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น มีโอกาสที่คุณต้องเผชิญกับการกระทบยอดบัญชีแยกประเภท การอธิบายความแตกต่าง การตรวจจับความผิดปกติ และการรายงานทุกเดือน
เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน, สเปรดชีต, ข้อมูลการป้อนบัญชีแยกประเภททั่วไป, และคำอธิบายประกอบเข้าสู่ ClickUp
จากนั้นคุณสามารถสอบถาม ClickUp Brain เพื่อทำเครื่องหมายรายการบันทึกที่ไม่ปกติในระหว่างการปิดงวดสิ้นเดือนได้ ระบบ AI จะแสดง "ค่าผิดปกติ" ซึ่งช่วยเร่งการตรวจสอบและป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ AI Cards บนแดชบอร์ดเพื่อติดตามความผิดปกติแบบเรียลไทม์หรือการเบี่ยงเบนของ KPI ในหลายโครงการทางบัญชี และเน้นรูปแบบหรือหัวข้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำใน ClickUpเพื่อกำหนดเวลาตรวจสอบเป็นระยะ เช่น การวิเคราะห์ความแตกต่างประจำเดือน หรือการกระทบยอด เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
รวมสิ่งนี้เข้ากับ Autopilot Agents เพื่อสร้างงานย่อยติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น การตรวจสอบรายการในสมุดบัญชีที่ผิดปกติหรือการขอคำชี้แจงจากหน่วยธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่ AI จัดการการตรวจสอบตามปกติ การตรวจจับรูปแบบ และการประสานงานของงานในโครงการบัญชีทั้งหมด
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแดชบอร์ด AI แยกต่างหาก เครื่องตรวจจับความผิดปกติ หรือซอฟต์แวร์สำหรับจัดตารางงานอีกต่อไป สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงพื้นที่ทำงาน ClickUp เดียวที่รวม Brain, Agents, AI Cards และตรรกะการทำงานไว้อย่างครบวงจร วิธีการนี้จะช่วยให้บริบทของทุกโครงการของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่เดียว ลดปัญหาAI ที่กระจายตัวและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ปัญญาประดิษฐ์ในเอเจนซี่การตลาด
เมื่อคุณต้องการวางแผนแคมเปญ, วิจัยตลาด, ทดสอบความคิดสร้างสรรค์, และรายงานอย่างรวดเร็ว, AI จะมาช่วยเหลือคุณ. บริษัทที่ให้คุณค่ากับความคล่องตัวไม่สามารถก้าวหน้าได้หากไม่ใช้ AI อย่างรุนแรง.
เอเจนซี่การตลาดสามารถใช้ AIเพื่อเร่งและเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การระดมความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นไอเดีย ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาจริง การทดสอบ A/B และการปรับปรุงแคมเปญโดยใช้ตัวแปรที่สร้างโดย AI
พวกเขาสามารถทำให้การรายงานเป็นระบบอัตโนมัติได้ โดยดึงตัวเลขประสิทธิภาพและสร้างแดชบอร์ดที่เป็นมิตรกับลูกค้าได้ในเวลาเพียงคืนเดียว แทนที่จะต้องเจาะข้อมูลในตารางข้อมูลหลายร้อยแถวด้วยตนเอง
AI ยังช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานเชิงรุกแทนที่จะรอรับมือกับปัญหา พวกเขาสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และตัดสินใจเลือกช่องทางและข้อความที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแคมเปญที่กำลังจะมาถึง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า
🦄 วิธีใช้ ClickUp AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
- ใช้พลังเหนือชั้นของ AI สร้างสรรค์ของ ClickUp Brain เพื่อสร้างบรีฟแคมเปญ ร่างเนื้อหา สโลแกน ข้อความโฆษณา และแม้แต่ภาพประกอบจากเพียงไอเดียหรือคำสั่งสั้นๆ
- ใช้ ตัวแทนอัตโนมัติ เพื่อจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของแคมเปญ: เช่น เมื่อมีการส่งเนื้อหา ตัวแทนตรวจสอบเนื้อหาจะทำการตรวจสอบรอบแรกตามแนวทางที่กำหนดไว้และส่งกลับหรือดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
- ขอให้ ClickUp Brain จัดกลุ่มข้อมูลผลการดำเนินงานของแคมเปญที่ผ่านมาและแนะนำบทเรียนหรือรูปแบบที่เกิดขึ้น ("รูปแบบเนื้อหาใดที่เคยให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับกลุ่มนี้ในอดีต?")
- ตั้งค่า บัตร AI เพื่อแสดงสรุปประสิทธิภาพในระดับแคมเปญ
- ลองใช้ ClickUp การสร้างงานผ่านแชท: เมื่อมีคนทิ้งไอเดียเนื้อหาไว้ในแชท ตัวเลือก "สร้างงานด้วย AI" จะช่วยให้คุณจับไอเดียนั้นได้ทันที
AI ช่วยให้หน่วยงานสามารถขยายขอบเขตการทดลองสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานมากเกินไป ในขณะที่ยังคงควบคุมทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นี่คือวิธีที่ทีมของเราที่ ClickUp วางแผนแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ รับฟังจาก Mike หนึ่งในวิศวกรโซลูชันเชิงกลยุทธ์ของเรา 👇🏼
ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการลูกค้าและการดำเนินงาน
ลองนึกภาพบริษัทให้บริการมืออาชีพที่ทีมสนับสนุนลูกค้าใช้เวลาครึ่งวันในการอัปเดตสถานะให้ลูกค้า ติดตามงานที่ส่งต่อภายใน และตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกงาน
หลายบริษัทเห็นว่าการใช้ AI ในงานบริการลูกค้านำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คุณมีระบบคัดกรองอัตโนมัติ ทีม AI ที่ช่วยตอบคำถามลูกค้าที่ซ้ำซ้อน การส่งต่อข้อมูลภายในที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ รวมถึงการรายงานและอัปเดตสถานะแบบรวมศูนย์
"ชัยชนะที่รวดเร็วที่สุดเกิดขึ้นในฟังก์ชันที่กระบวนการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและผลลัพธ์เป็นที่ทราบและวัดได้ เช่น การบริการลูกค้าและการขาย ตัวแทน AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน"
"ชัยชนะที่รวดเร็วที่สุดเกิดขึ้นในฟังก์ชันที่กระบวนการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและผลลัพธ์เป็นที่ทราบและวัดได้ เช่น การบริการลูกค้าและการขาย ตัวแทน AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน"
📌 ตัวอย่างเช่น Walmart ได้เปิดตัว "Sparky" ผู้ช่วยช้อปปิ้งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนดิจิทัลส่วนตัวสำหรับลูกค้า Sparky จะนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาผลิตภัณฑ์ คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การจัดการตะกร้าสินค้า การติดตามคำสั่งซื้อ และการสั่งซื้อสินค้าที่ซื้อบ่อยอีกครั้ง ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Walmart ในการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งผ่านเทคโนโลยี AI แบบเอเจนต์
🦄 วิธีใช้ ClickUp AI สำหรับการให้บริการลูกค้าและการดำเนินงาน
- ใช้ ตัวแทนอัตโนมัตินำร่อง Auto-Answers ภายในช่องแชทของ ClickUp เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า (หรือคำถามภายในองค์กร) โดยใช้ฐานความรู้ของโครงการของคุณ
- สร้าง ตัวแทน ClickUp ที่กำหนดเอง เพื่อตรวจสอบและคัดกรองคำขอจากลูกค้าที่เข้ามา (ผ่านแชทหรืออีเมล) ตัวแทนสามารถจัดประเภท/ส่งต่อคำขอที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ขอให้ ClickUp Brain ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของงานในแต่ละโครงการ ("โมดูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดในโครงการ A อยู่ที่ไหน?")
- ใช้ AI Autofill และ AI Fields เพื่อรักษาแท็กสถานะ, SLA และขั้นตอนถัดไปให้อัปเดตโดยอัตโนมัติ
- รับภาพรวมการดำเนินงานด้วย AI Cards ที่สรุปตั๋วที่เปิดอยู่ การยกระดับปัญหา และคอขวดต่างๆ บนแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ
- ใช้ Clickup AI Meeting Notetaker ในการประชุมลูกค้าหรือการประชุมภายในเพื่อบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และการติดตามผลพร้อมบริบท
- เปลี่ยนคำขอหรือการสนทนาของลูกค้าจาก Clickup Chat เป็นงานโดยตรงด้วย AI พร้อมบริบท วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบที่กำหนดไว้
- สร้างClickUp Automationsแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติใน ClickUp Brain: เช่น "เมื่อความคืบหน้าของงาน > 80% และไม่มีการเพิ่มความคิดเห็นภายใน 3 วัน ให้มอบหมายเจ้าของงานเพื่อตรวจสอบ"
ในการให้บริการและการดำเนินงาน บทบาทหลักของ AI คือการลดความยุ่งยากและทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการตอบสนองโดยไม่ทำให้ทีมทำงานหนักเกินไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:58% ของฟังก์ชันทางธุรกิจมีแนวโน้มที่จะมีตัวแทน AI ดูแลกระบวนการหรือกระบวนการย่อยอย่างน้อยหนึ่งอย่างในแต่ละวันระหว่างปี 2025 ถึง 2028
ความท้าทายของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในบริการวิชาชีพ
นี่คือความท้าทายหลักที่องค์กรให้บริการมืออาชีพมักเผชิญเมื่อนำ AI มาใช้ และสิ่งที่มักทำให้ผู้คนสะดุด:
- ช่องว่างด้านทักษะและความรู้: หลายบริษัทขาดบุคลากรที่รู้วิธีกระตุ้น ปรับปรุง หรือควบคุมเครื่องมือ AI อย่างเหมาะสม ในการสำรวจปี 2025ผู้นำด้านการเรียนรู้และพัฒนาเกือบ 58%กล่าวว่าช่องว่างด้านทักษะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการนำ AI มาใช้การผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่: AI ที่ถูกนำไปใช้ภายนอกกระบวนการที่จัดตั้งไว้แล้วมักก่อให้เกิดความขัดแย้ง ตามรายงานของ BCG เรื่อง 'GenAI ในบริการวิชาชีพ' พบว่า มีเพียง ~38% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เครื่องมือGenAI เฉพาะทางในปัจจุบัน; หลายคนระบุว่ามีความยากลำบากในการปรับ AI ให้เข้ากับกระบวนการของพวกเขา
- คุณภาพและความสม่ำเสมอของผลลัพธ์:เครื่องมือ AIมักสร้างเนื้อหาที่ต้องการการปรับแต่งโดยมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะในงานที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น ด้านกฎหมาย การเงิน ที่ปรึกษา) เครื่องมือทั่วไปยังคงถูกมองว่ามีคุณภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะด้าน
- ความปลอดภัยของข้อมูล, ความลับ และการกำกับดูแล AI: ในบริการทางวิชาชีพ ข้อมูลของลูกค้ามักมีความอ่อนไหว การรักษาความเป็นส่วนตัว, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นความกังวลที่สำคัญ การสำรวจแสดงให้เห็นว่าความเป็นส่วนตัว/ความลับของข้อมูลเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญสำหรับการนำ AI มาใช้ในภาคกฎหมาย, ภาษี, และการบัญชี
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง: ผู้เชี่ยวชาญมักคุ้นเคยกับวิธีการทำงานบางอย่างอยู่แล้ว มักจะมีการต่อต้านภายในองค์กร—ความกลัวการสูญเสียการควบคุม ความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องและความไว้วางใจ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่าย (เวลา ความพยายาม) ในการฝึกอบรมใหม่และปรับปรุงกระบวนการอาจทำให้การนำ AI มาใช้ยากขึ้น
ความท้าทายทั้งหมดนี้เป็นความจริง แต่ไม่มีอะไรที่เกินความสามารถที่จะเอาชนะได้—หากมีแนวทางที่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จาก AI ในบริการวิชาชีพ
มาดูแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งช่วยให้ภาคบริการวิชาชีพต่าง ๆ สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นและปลดล็อกคุณค่าที่แท้จริงได้:
เริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบสูงและขนาดเล็ก
เริ่มต้นด้วยการลดการใช้งานให้เหลือเพียง 1-2 กรณีการใช้งานในขณะที่คุณประเมินแอปพลิเคชัน AI กรณีเหล่านี้ควรเป็นพื้นที่ที่ ROI มีความแน่นอนมากกว่า (เช่น การอัปเดตสถานะ การร่างเนื้อหา การวิจัย) การทดลองใช้ AI มากเกินไปในคราวเดียวจะทำให้ความสนใจกระจายและขัดขวางความสม่ำเสมอ
ลงทุนในการฝึกอบรมทีมและความรู้ด้าน AI
ฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงแค่การใช้เครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบคำสั่ง (prompt engineering) การประเมินผลลัพธ์จาก AI อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนจริยธรรมและการกำกับดูแล ให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว วิธีนี้จะช่วยลดการต่อต้านการนำ AI มาใช้ และช่วยยกระดับคุณภาพของผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังจากเทคโนโลยีนี้
ฝัง AI ลงในกระบวนการที่มีอยู่แทนที่จะแทนที่
อย่าติดตั้ง AI เป็นสิ่งสุดท้ายที่คิดถึง. วางแผนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ, ระบุจุดติดขัดที่ใหญ่ที่สุด, จากนั้นออกแบบขั้นตอนการอัตโนมัติ/การเสริมสร้าง. วิธีนี้จะช่วยป้องกันความวุ่นวายและทำให้คุณสร้างความไว้วางใจได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป.
กำหนดการกำกับดูแล ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน
กำหนดนโยบายว่าข้อมูลใดสามารถใช้ได้/ใช้ไม่ได้ในระบบ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวข้อง จัดให้มีระบบการตรวจสอบให้แน่ใจ มีการควบคุมเวอร์ชัน และอนุญาตให้มีการตรวจสอบโดยอิสระหากเป็นไปได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp AI ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ 🔐
เมื่อใช้คุณสมบัติ AI ของ ClickUp เช่น Brain, Brain MAX และ Autopilot Agentsข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุด:
- ไม่มีการเก็บข้อมูล: พันธมิตร AI ของ ClickUp อยู่ภายใต้ข้อตกลงการไม่เก็บข้อมูลโดยสิ้นเชิง พวกเขาจะไม่จัดเก็บหรือใช้ข้อมูล Workspace ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท: ClickUp AI ให้ความสำคัญกับสิทธิ์และบทบาทของ Workspace ของคุณ โดยรับรองว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น
- การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล: ClickUp ปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่สำคัญ รวมถึง GDPR, CCPA และ HIPAA (สำหรับลูกค้าองค์กรที่มี BAA)
วัดตัวชี้วัดที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรก
อย่าเพียงแค่ติดตามชั่วโมงที่ AI ช่วยประหยัดให้คุณเท่านั้น แต่ยังควรวัดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด ความพึงพอใจของลูกค้า ระยะเวลาในการดำเนินงาน และอัตราการยอมรับการใช้งาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพที่แท้จริงของ AI อย่างสม่ำเสมอ ควรทบทวนตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ยังไม่เหมาะสม
ใช้เครื่องมือแบบบูรณาการเพื่อหลีกเลี่ยง "การกระจายตัวของเครื่องมือ"
การใช้เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายตัวอาจดูเหมือนยืดหยุ่น แต่จะทำให้สูญเสียบริบท คุณยังต้องรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลายประการ การรวมเวิร์กโฟลว์ไว้ใน Converged AI Workspace เช่น ClickUp จะช่วยรักษาความสม่ำเสมอ การควบคุม ความชัดเจน และลดต้นทุนการสลับใช้งาน
นำการเปลี่ยนแปลงผ่านภาวะผู้นำและการสื่อสาร
ผู้นำจำเป็นต้องกำหนดความคาดหวัง แสดงตัวอย่างความสำเร็จในช่วงแรก ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการทดลอง การสื่อสารที่โปร่งใสเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้และประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความไว้วางใจและลดความกลัว
เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่สนับสนุน AI ในบริการวิชาชีพ
คลิกอัพ เอไอ
คิดถึง ClickUp AI เป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการทำงานของคุณ—ตั้งแต่การให้คำแนะนำจนถึงการส่งมอบ—ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ลดการส่งต่อข้อมูล และเพิ่มบริบทให้สูงสุด
ตามการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมด (TEI) ของ Forrester องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถบรรลุ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 384% ในระยะเวลา 3 ปี และประหยัด 92,400 ชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิผล ผ่านการใช้ AI + ระบบอัตโนมัติ โดยมีจุดคุ้มทุนภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือน
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ ClickUp AI ตั้งแต่ต้นจนจบ:
- สรุปโครงการ & การเริ่มต้น คุณได้รับงานใหม่—เช่น โครงการให้คำปรึกษา คุณสร้างพื้นที่โครงการเฉพาะใน ClickUp โดยใช้ Write with AI ใน ClickUp Docs คุณสร้างเวอร์ชันแรกของสรุปโครงการจากคำสั่ง (เป้าหมายของลูกค้า ขอบเขต กำหนดเวลา) Brain/Brain MAX ช่วยดึงสรุปที่เกี่ยวข้องหรือความรู้ภายในมาใช้ ดังนั้นคุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
- การสร้างและวางแผนงาน จากข้อมูลสรุปนั้น Brain สามารถสร้างงาน/งานย่อยโดยอัตโนมัติ—เช่น การวิจัย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลงานที่ต้องส่งมอบ—และ AI Autofill Task Properties สามารถเพิ่มบริบท (เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับ ลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์กับงานอื่น และอื่นๆ) ใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญ วางแผนงาน และจัดให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังแนะนำเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกับลูกค้าและจัดตารางให้โดยใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
- ความร่วมมือและการอัปเดตขณะที่ทีมทำงาน ข้อมูลการแชท + เอกสาร + ความคิดเห็น ทั้งหมดจะถูกรวมไว้ในที่เดียวภายใน ClickUp—ไม่ต้องสลับแท็บระหว่าง Slack, Google Docsและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบริการมืออาชีพที่มีข้อจำกัดอีกต่อไป บริษัทสามารถใช้ ผู้จดบันทึกการประชุมด้วย AI ระหว่างการประชุมเปิดตัวหรือการประชุมติดตามความคืบหน้า เพื่อบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจต่างๆ ใช้ ClickUp Brain เพื่อถามคำถามเช่น "อะไรที่ถูกบล็อกอยู่?", "งานไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตในสัปดาห์นี้?", ดึงข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยจากแชท งาน และเอกสารของคุณใน ClickUp
- การรายงานและแดชบอร์ด ใช้ AI Cards ในแดชบอร์ด เพื่อแสดงสรุปสถานะ ความเสี่ยงที่ถูกทำเครื่องหมาย รายการที่ค้างอยู่ และเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง ใช้ สรุปเอกสาร / การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กรเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะหรือทบทวนโครงการที่ผ่านมา
- การตรวจสอบและการส่งมอบ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ให้ใช้ Brain/Write with AI ในการเตรียมเอกสารที่ต้องส่งมอบ (เช่น แบบฟอร์ม, สไลด์, รายงาน) จากนั้นใช้ Agents หรือระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อจัดตารางการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน, การตรวจสอบทางกฎหมาย, เป็นต้น จากนั้นให้รวบรวมเอกสารที่ต้องส่งมอบ และแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เอกสารการวิจัย, บันทึกการประชุม) ไว้ภายในงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp Tasks เพื่อให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องและสมบูรณ์
ทุกอย่างถูกเก็บไว้ภายใน Converged AI Workspace เดียว ซึ่งช่วยลดการสลับบริบท การส่งต่องาน และความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล—ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์มากขึ้น และลดภาระด้านงานธุรการลง รายงาน Forrester TEI ยังระบุว่าการรวมงานไว้ใน ClickUp (แทนที่จะต้องใช้หลายแอป) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
เครื่องมือ AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรม
ในขณะที่ ClickUp AI เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรมสำหรับการนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ บางครั้งคุณอาจต้องการเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อทำงานให้สำเร็จ
นี่คือเครื่องมือบางประเภท พร้อมตัวอย่างการใช้งานหลักและคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละเครื่องมือ ซึ่งเราได้สรุปไว้ให้คุณแล้ว:
|แนวตั้ง
|เครื่องมือ
|สิ่งที่ทำได้ / เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น / กรณีการใช้งาน
|กฎหมาย
|ฮาร์วีย์ เอไอ
|แพลตฟอร์ม AI สำหรับทีมกฎหมาย/ที่ปรึกษากฎหมายภายในองค์กร นำเสนอ LLMs ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยเนื้อหาทางกฎหมาย ช่วยในการร่างสัญญา การประเมินความเสี่ยง การค้นหาคำพิพากษาและแนวปฏิบัติที่ผ่านมา
|• ร่าง/แก้ไขสัญญาได้เร็วขึ้น• ค้นหาคำพิพากษาหรือบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องตามคำขอ• ให้คะแนนความเสี่ยงของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพื่อเน้นความเสี่ยง• ตอบคำถามทางกฎหมายที่พบบ่อยได้เร็วขึ้น
|สปอตดราฟท์
|เครื่องมือการจัดการวงจรสัญญา (CLM) ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างสัญญา การตรวจสอบ และกระบวนการทำงานของทีมกฎหมายเป็นอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความแข็งแกร่งในการสกัดข้อมูลเมตาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|• การสร้างสัญญาและแม่แบบอัตโนมัติ • การติดตามวงจรชีวิต (การจัดการเวอร์ชัน, การอนุมัติ) • การดึงข้อมูลเมตา (วันที่, ข้อผูกพัน, คู่สัญญา) โดยอัตโนมัติ • การแจ้งเตือน/เตือนความจำเกี่ยวกับการต่ออายุหรือข้อผูกพัน
|บริษัทที่ปรึกษา / เอเจนซี่การตลาด
|Otterly.ai
|สำหรับทีมการตลาด/SEO, ตรวจสอบว่าเนื้อหาแบรนด์/สินค้าปรากฏในคำตอบของ AI/LLM อย่างไร และช่วยปรับให้เหมาะสมสำหรับการมองเห็นในการค้นหาของ AI. มีประโยชน์เมื่อหน่วยงานกำลังปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้มีการมองเห็นที่ดีขึ้นในค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI / อินเทอร์เฟซการสนทนา.
|• ตรวจสอบการปรากฏของแบรนด์ในคำตอบของ LLM/AI• แจ้งเตือนเมื่อเนื้อหาถูกนำเสนออย่างไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่ทำงานได้ดีเทียบกับที่ถูกมองข้าม• การปรับแต่งกลยุทธ์ SEO และเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบริบทการค้นหาของ AI
|Adobe generative AI + Adobe Firefly / เครื่องมือ Creative Cloud
|ช่วยสร้างภาพ, ออกแบบตัวเลือก, เร่งกระบวนการสร้างสรรค์. ลดเวลาในการระหว่างการสร้างไอเดียและการผลิต. มีประโยชน์สำหรับเอเจนซีที่มีความต้องการสร้างสรรค์สูง.
|• สร้างรูปแบบการออกแบบจากคำแนะนำ• การสร้างตัวเลือกสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว• การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ (เช่น ปรับภาพหนึ่งภาพให้ใช้ในโซเชียล, แสดงผล ฯลฯ)• เครื่องมือการทำงานร่วมกัน + กระบวนการตรวจสอบงานที่ฝังไว้
|การเงินและการบัญชี
|การเข้าใจเอกสารของ UiPath ( หรือเครื่องมือ IDP ที่คล้ายกัน)
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และรายงานค่าใช้จ่าย; การจัดประเภท การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการข้อยกเว้น มีประโยชน์มากในบริการที่ใช้ร่วมกันหรือการดำเนินงานทางการเงิน
|• การอ่านข้อมูลด้วยเครื่อง (OCR/IDP) สำหรับเอกสารทางการเงินที่ไม่มีโครงสร้าง • กระบวนการทำงานสำหรับข้อมูลที่ไม่ตรงกัน • การสกัดข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง • ความสามารถในการปรับขนาดได้ (การประมวลผลปริมาณมาก)
|เฮบบิอา
|เครื่องมือค้นหาความรู้ที่มุ่งเน้นการวิจัยทางการเงินและกฎหมาย ช่วยให้สามารถค้นหาเอกสารได้ด้วยความแม่นยำสูงขึ้นโดยใช้การฝังข้อมูล (embeddings) เป็นต้น มีประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและแม่นยำ
|• ค้นหาเอกสารในคลังความรู้ขนาดใหญ่ขององค์กร• การฝังข้อมูล/การค้นหาความคล้ายคลึงของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง• การวิจัยที่รวดเร็วขึ้น การสกัดข้อความสำคัญสำหรับรายงาน• การผสานรวมกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เพื่อความต่อเนื่องในการวิจัย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้เห็นวิธีการมากมายที่ AI กำลังทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ
หากคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการทดลองใช้ AI สำหรับตัวเอง บางทีตัวอย่างเหล่านี้อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้น:
|องค์กร / กรณี
|ปัญหา
|โซลูชัน AI
|ผลกระทบ
|บริการจัดการดูแลสุขภาพโอเมก้า (การดูแลสุขภาพ / วงจรรายได้)
|พนักงานดำเนินการเคลมประกัน เอกสารทางการแพทย์ และการติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง มีการป้อนข้อมูลด้วยมือจำนวนมาก การดำเนินการล่าช้า
|พวกเขาได้ใช้เครื่องมือการเข้าใจเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ UiPath เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทางการแพทย์โดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่เอกสาร และส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ ทำให้งานเอกสารที่ต้องทำซ้ำๆ ของพวกเขาถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น
|ประหยัดเวลาได้15,000+ ชั่วโมงต่อเดือน; เวลาในการประมวลผลเอกสารลดลง ~40%; เวลาในการดำเนินการลดลง ~50%; ความถูกต้อง ~99.5%; ส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน ~30% ให้กับลูกค้า
|A&O Shearman + Harvey
|ทนายความอาวุโสใช้เวลาทำงานที่มีค่าบริการต่ำแต่ต้องใช้ความพยายามสูง เช่น การร่างคำขอข้อมูลสำหรับการยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในหลายเขตอำนาจศาล และการตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยตนเอง
|พวกเขาได้สร้างเครื่องมือร่วมกันกับฮาร์วีย์เพื่อทำให้งานเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติ: ระบุเอกสารที่ต้องจัดเก็บ, สร้างคำขอข้อมูล, แจ้งเตือนข้อมูลที่ขาดหาย; ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
|เครื่องมือนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะในชั่วโมงการทำงานของผู้ช่วยอาวุโส/หุ้นส่วน และปรับปรุงกำไรจากงานที่มักน่าเบื่อเหล่านี้ให้ดีขึ้น
|เอทีบี ไฟแนนเชียล
|กระบวนการทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย, การขอข้อมูลแบบเฉพาะกิจ, งานประจำที่กระจายอยู่ในระบบต่างๆ; การวิจัยและการจัดทำรายงานที่ล่าช้า
|นำ Google Workspace + Gemini AI ไปใช้งานเพื่ออัตโนมัติงานประจำ, เปิดใช้งานเครื่องมือที่ใช้ตัวแทนสำหรับการวิจัยและการสร้างเอกสาร, ให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า
|การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น; วงจรการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น; การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นกระบวนการ
ตัวอย่างแต่ละข้อเหล่านี้ช่วยให้บริษัทเปลี่ยนผ่านจาก "AI เป็นการทดลอง" ไปสู่ "AI เป็นกระบวนการทำงาน" รูปแบบเหมือนกันคือ กำจัดงานที่ซ้ำซาก ปล่อยให้มนุษย์มีส่วนร่วมเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้การตัดสินใจ และสุดท้ายคือ ควบคุมการทำงานของตัวแทนและระบบอัตโนมัติด้วยธรรมาภิบาลที่ชัดเจน เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถตรวจสอบและอธิบายได้
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในบริการวิชาชีพ
ในอีกหลายปีข้างหน้า จะเป็นเรื่องของการขยายการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากการทดลองของพนักงานไปสู่กระบวนการทำงานที่น่าเชื่อถือและมีการควบคุม ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและกำหนดราคาบริการต่างๆ แนวโน้มและสัญญาณจากผู้เชี่ยวชาญด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่าทำไม
- การขยายตัวของการนำไปใช้และการเติบโตอย่างรวดเร็ว: รายงาน McKinsey's 2025 State of AI แสดงให้เห็นว่า78% ของผู้ตอบแบบสอบถามในปัจจุบันใช้AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ (เพิ่มขึ้นจาก 72% ในต้นปี 2024 และ 55% เมื่อปีที่แล้ว) โดยงานบริการเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเติบโตเร็วที่สุด นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการทำงานของบริการมืออาชีพมีความพร้อมสำหรับการผสานรวม AI
- โมเมนตัมการลงทุน: McKinsey รายงานว่า92% ของบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในAI ดังนั้นผู้ขายและผู้รวมระบบจะยังคงสร้างเครื่องมือเฉพาะทางและแพลตฟอร์มการจัดการตัวแทนต่อไป คาดว่าบริษัทต่างๆ จะก้าวข้ามการทดลองไปสู่การผลิตจริงมากขึ้น
- การบูรณาการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ: การรวมศูนย์ให้ผลตอบแทนForrester's TEI สำหรับ ClickUpพบว่ามีมูลค่ามหาศาลเมื่อองค์กรเลิกใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายและหันมาใช้ Converged AI Workspace ซึ่งวัดได้เป็น ROI 384% และประหยัดเวลาได้หลายหมื่นชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับแพลตฟอร์มที่บูรณาการมากกว่าการใช้แอป AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบแอป
- เอเจนติก AI และการประสานงาน: คลื่นลูกใหม่ของการนำ AI มาใช้จะเป็นเอเจนติก AI PwC, Deloitte, EY และบริษัทอื่นๆ กำลังสร้าง "ระบบปฏิบัติการเอเจนต์" หรือเฟรมเวิร์กเอเจนต์เพื่อประสานงานเอเจนต์หลายตัวเข้ากับเวิร์กโฟลว์ขององค์กร คาดว่าการนำระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนมาใช้จะเร่งตัวขึ้นในภาคการให้คำปรึกษา กฎหมาย การตรวจสอบ และการเงิน
- การตรวจสอบความเสี่ยงและกฎระเบียบ: หน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรมาตรฐานกำลังเร่งตามให้ทัน การทบทวนล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบและบริษัทขนาดใหญ่กำลังใช้ AI มากขึ้นแต่บ่อยครั้งไม่ได้ติดตามอย่างเพียงพอว่าเครื่องมือเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการตรวจสอบอย่างไร—ดังนั้นการกำกับดูแล, ตัวชี้วัด KPI, และความสามารถในการตรวจสอบจะกลายเป็นข้อบังคับ ไม่ใช่ทางเลือก บริษัทต้องพิสูจน์ว่า AI ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ทราบมาก่อน
โดยสรุป:
- AI จะเปลี่ยนจาก "ผู้ช่วย" เป็น "คู่ค้าในกระบวนการทำงาน" บริษัทมากขึ้นจะผสาน LLMs, เครื่องมือสกัดข้อมูล และตัวแทนเข้ากับกระบวนการทำงานแบบครบวงจร (วิจัย → ร่าง → ทบทวน → ส่งมอบ) โดยมีมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจ
- การผสานรวมชนะเหนือการรวมระบบที่ดีที่สุดในแต่ละด้านสำหรับหลายบริษัท การกระจายเครื่องมือจะสร้างปัญหาด้านความปลอดภัย การสูญเสียบริบท และค่าใช้จ่าย; พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ (ตามที่การศึกษา TEI ของ ClickUp แนะนำ) จะเป็นที่ดึงดูดสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบได้และต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดที่ต่ำลง
- การกำกับดูแลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้จะเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จกับโปรแกรมที่ล้มเหลว หน่วยงานกำกับดูแลและลูกค้าจะต้องการหลักฐานที่สามารถวัดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มผลผลิต
ผู้นำในอุตสาหกรรม (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วว่ากำลังเปลี่ยนจากการทดลองไปสู่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่และการประสานงานผ่านตัวแทน ดังนั้นบริษัทที่ลงทุนในธรรมาภิบาล การจัดการข้อมูล และการรวมแพลตฟอร์มการทำงานเข้าด้วยกันในขณะนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชนะ
ขั้นตอนต่อไปของคุณ: การนำ AI ไปใช้ในบริการวิชาชีพ
ปัญญาประดิษฐ์ในบริการวิชาชีพไม่ใช่เรื่องของ "จะเป็นอย่างไร" อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของ "จะทำได้เมื่อไหร่"
บริษัทที่ก้าวไปข้างหน้าคือบริษัทที่มอง AI เป็นคู่ค้าในกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ผู้ช่วยเสริม—โดยฝังมันเข้าไปในงานวิจัย การร่างเอกสาร การรายงาน และการส่งมอบให้กับลูกค้า เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดเวลาหลายพันชั่วโมง ปรับปรุงคุณภาพ และให้เวลาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาชีพมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่ลูกค้าให้คุณค่าจริงๆ: การตัดสินใจ กลยุทธ์ และความไว้วางใจ
แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ได้เป็นโหลเพื่อก้าวข้ามขั้นตอนนี้ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว—ตัวแทนเพื่อทำงานประจำอัตโนมัติ, Brain เพื่อแสดงบริบททันที, และ AI Cards, Notetakers และ Calendars เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ลดการใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจาย เพิ่มบริบทมากขึ้น และนำไปใช้ได้เร็วขึ้น นี่คือวิธีที่คุณทำให้ AI ทำงานให้กับบริษัทของคุณในวันนี้—และขยายขนาดได้ในวันพรุ่งนี้
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของ AI นี้ได้ฟรี.ลองใช้ ClickUp วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าโดยทำให้รวดเร็วขึ้น มีความสม่ำเสมอมากขึ้น และโปร่งใสมากขึ้น แทนที่จะต้องรอการอัปเดตหรือรายงานเป็นเวลาหลายวัน ลูกค้าสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเกือบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและแดชบอร์ด AI ยังช่วยลดข้อผิดพลาดในงานประจำและทำให้การส่งต่องานระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ การสื่อสารที่เชิงรุกมากขึ้น ลดการติดต่อกลับไปกลับมา และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนพื้นฐานของการตอบสนองและความไว้วางใจ
ปัญญาประดิษฐ์จะไม่มาแทนที่ที่ปรึกษา ทนายความ และนักบัญชี—แต่จะเสริมศักยภาพให้พวกเขา AI สามารถร่างข้อเสนอฉบับแรก สแกนสัญญา หรือตรวจจับความผิดปกติในข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแทนที่วิจารณญาณเชิงวิชาชีพ กลยุทธ์ หรือความไว้วางใจจากลูกค้าได้ งานที่มีมูลค่าสูงที่สุดในบริการวิชาชีพ—การให้คำปรึกษา การตีความ การโน้มน้าวใจ—ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ บริษัทที่นำ AI มาใช้อย่างชาญฉลาดจะมองว่า AI เป็นผู้ช่วยที่ช่วยลดงานซ้ำซาก เพื่อให้มืออาชีพได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์คุณค่าที่สูงกว่า
บริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพสามารถนำ AI มาใช้ได้สำเร็จโดยเริ่มต้นจากกรณีการใช้งานที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีผลกระทบสูง เช่น การรายงานหรือการวิจัย ฝัง AI ไว้ในกระบวนการทำงานโดยตรง และฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถประเมินและปรับปรุงผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและคุณภาพของผลลัพธ์ ความสำเร็จมาจากการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป—การทดลองใช้ การวัดผลกระทบ แล้วจึงขยายต่อไป—แทนที่จะไล่ตามเครื่องมือใหม่ ๆ ทุกอย่าง แพลตฟอร์มที่ผสานรวมอย่าง ClickUp ช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น (AI Sprawl) พร้อมทั้งมอบผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ
คุณสร้างสมดุลระหว่าง AI กับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในบริการวิชาชีพโดยใช้ AI เพื่อเพิ่มความเร็วและขยายขอบเขต ในขณะที่ยังคงให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการประเมินผล ความไว้วางใจ และบริบท AI รับผิดชอบงานร่าง การสรุป หรือการทำให้ขั้นตอนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ มนุษย์ทำหน้าที่ปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้อง และตัดสินใจ บริษัทที่ดีที่สุดปฏิบัติต่อ AI ในฐานะ "พันธมิตรในกระบวนการทำงาน" มากกว่าการทดแทน—ปลดปล่อยผู้เชี่ยวชาญให้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์มีความถูกต้อง มีจริยธรรม และสอดคล้องกับบริบท