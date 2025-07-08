แนะนำ Brain Max: แอปพลิเคชันอัจฉริยะ AI ที่เชื่อมต่อบริบทการทำงานของคุณและขจัดปัญหาการกระจายตัวของ AI

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและเห็นเครื่องมือ AI มากมายหลากหลายจ้องกลับมาที่คุณ?
ChatGPT สำหรับอย่างหนึ่ง Claude สำหรับอีกอย่างหนึ่ง Perplexity สำหรับงานวิจัย อีก AI สำหรับภาพ AI สำหรับ CRM ของคุณ AI สำหรับเอกสารของคุณ
แต่ละรายการมีบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง หน้าต่างบริบทของตัวเอง และการสมัครสมาชิกของตัวเอง
เราเปลี่ยนจาก AI ที่เป็นทางออก กลายเป็น AI ที่เป็น ปัญหา
แทนที่จะประหยัดเวลา เรากลับจมอยู่ในทะเลของเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ ไม่สามารถสื่อสารกันเอง ไม่เข้าใจงานของเรา และแน่นอนว่าไม่เข้าใจเราเลย
นี่คือ AI Sprawl.
และมันคือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบงันในสถานที่ทำงานยุคใหม่
ลองคิดดูสิ:
- ทุกครั้งที่คุณสลับระหว่างเครื่องมือ AI, คุณจะสูญเสียบริบท.
- ทุกครั้งที่คุณคัดลอกและวางจากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่ง คุณจะเสียเวลา
- ทุกครั้งที่คุณอธิบายโครงการของคุณให้กับแชทบอทอีกตัวหนึ่ง คุณจะสูญเสียแรงผลักดัน
ทุกเครื่องมือ AI ใหม่สัญญาว่าจะมีความมหัศจรรย์ แต่สุดท้ายก็สร้างซิลโลมากขึ้น ความสับสนมากขึ้น และงานที่ไม่จำเป็นมากขึ้น
นั่นไม่ใช่อนาคตที่เคยสัญญาไว้ นั่นไม่ใช่อนาคตที่คุณสมควรได้รับ
วันนี้ เรากำลังขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ด้วย Brain MAX
เราตื่นเต้นมากที่จะแนะนำ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ
นี่ไม่ใช่เครื่องมือ AI อีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ
นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่แทนที่แอปทั้งหมด
Brain MAX คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ AI เชื่อมต่อกับบริบทการทำงานทั้งหมดของคุณ
มันรู้จักงานของคุณ เอกสารของคุณ การประชุมของคุณ ทีมงานของคุณ และทุกแอปที่คุณใช้
หนึ่ง AI สำหรับค้นหา ถาม อัตโนมัติ และดำเนินการ—ทุกสิ่งทุกอย่าง
วิธีที่ AI เชิงบริบทเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
ปลดล็อกพลังของ AI เชิงบริบท
ต่างจาก AI ทั่วไปที่เริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้ง ClickUp AI อ้างอิงจากงานทั้งหมดของคุณเพื่อมอบคำตอบที่เกี่ยวข้อง—ไม่มีคำตอบ AI ทั่วไปอีกต่อไป
การค้นหาแบบรวมศูนย์ในทุกแอปของคุณ
ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, เว็บ และอื่นๆ
ไม่ต้องค้นหาไฟล์ที่สูญหายอีกต่อไป
ประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ
ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่
นี่ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย—แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับงานของเรา
หนึ่งแอป หนึ่งการสมัครสมาชิก หนึ่งแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
Brain MAX แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร
สิ่งที่ทำให้ Brain MAX แตกต่าง
Brain MAX ไม่ใช่การปรับปรุงทีละน้อย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่เราทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์:
- ไม่ต้องคัดลอกและวางระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป
- ไม่ต้องอธิบายบริบทซ้ำแล้วซ้ำอีก
- ไม่ต้องค้นหาผ่านแอปมากมายเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไป
เพียงหนึ่ง AI ที่รู้ทุกสิ่งที่คุณรู้ ค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ และทำงานได้ทุกที่ที่คุณทำงาน
คุณสมบัติของ Brain MAX
🧠 AI เชิงบริบทที่เข้าใจคุณ
Brain MAX เข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง
มันรู้จักโครงการของคุณ ทีมงานของคุณ กำหนดเวลาของคุณ และประวัติการทำงานของคุณ—เพื่อให้คุณได้รับคำตอบและการทำงานอัตโนมัติที่เข้าใจและเหมาะสมอย่างแท้จริง ไม่มีคำตอบจาก AI ที่ทั่วไปและไม่เกี่ยวข้องกับบริบทอีกต่อไป
🔍 ค้นหาทุกอย่างได้ทันที
กล่องค้นหาเดียวสำหรับชีวิตดิจิทัลทั้งหมดของคุณ
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ:
- ClickUp (งาน, เอกสาร, การแชท, และโครงการ)
- Google ไดรฟ์
- GitHub
- วันไดร์ฟ
- SharePoint
- เว็บ
- และอื่นๆ
ไม่ต้องค้นหาผ่านแท็บอีกต่อไป หรือสงสัยว่าคุณบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่ไหน. คำตอบทันที.
🎙️ ผลิตภัณฑ์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ
คุยกับ Brain MAX ได้เลย มันฟัง ตอบ และทำตามคำสั่ง
ใช้ Talk to Text เพื่อเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงาน อีเมล ข้อความ และเนื้อหาได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคุณ
🤖 โมเดล AI ที่ดีที่สุดทั้งหมดในที่เดียว
เข้าถึงเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุดโดยไม่ต้องสลับแอป:
- แชทจีพีที (หลายเวอร์ชัน รวมถึง GPT-4o)
- โคลด
- ราศีเมถุน
สลับระหว่างโมเดลต่างๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียน การเขียนโค้ด การสรุป และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อ AI พัฒนาไป Brain MAX จะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
🔒 ข้อมูลของคุณ กฎของคุณ
ความเป็นส่วนตัวของคุณไม่สามารถต่อรองได้
- การเก็บรักษาข้อมูลแบบศูนย์วันกับผู้ให้บริการ AI
- ClickUp AI ไม่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลใน Workspace ของคุณ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล AI
- สร้างขึ้นบน AWS พร้อมความปลอดภัยแบบครบวงจร
คุณยังคงควบคุมได้เสมอ
🎯 AI ที่ฉลาดกว่า ทุกครั้ง
Brain MAX เลือกโมเดล AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ—ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียน วิเคราะห์ข้อมูล หรือระดมความคิด
คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องคิดมาก
💻 สร้างขึ้นเพื่อเดสก์ท็อปของคุณโดยเฉพาะ
พร้อมใช้งานสำหรับ Mac และ Windows
นี่ไม่ใช่แค่ส่วนขยายของเบราว์เซอร์—แต่เป็นแอปเนทีฟที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อความเร็วสูงสุดและการเข้าถึงที่สะดวกที่สุด
♾️ เข้าถึงฟรี
ใครๆ ก็สามารถลองใช้ Brain MAX ได้ฟรี!
หากคุณใช้แผน AI Autopilot ของ ClickUp คุณสามารถใช้ Brain MAX ได้ไม่จำกัด ไม่มีขีดจำกัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
Brain MAX พร้อมให้บริการ ฟรี แล้ววันนี้
Brain MAX พร้อมให้บริการแล้ววันนี้สำหรับ Mac และ Windows
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด: การใช้งานไม่จำกัดรวมอยู่สำหรับผู้สมัครสมาชิก ClickUp Brain ในช่วงแนะนำตัว
ดียิ่งกว่านั้น? คุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรี
ไม่มี AI ที่กระจายตัวอีกต่อไป. แอปเดียว, การสมัครสมาชิกเดียว, แหล่งข้อมูลเดียว.
ดาวน์โหลด Brain MAX ตอนนี้และสัมผัสประสบการณ์เมื่อ AI เข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง
นี่คืออนาคตของวิธีการทำงาน