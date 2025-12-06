การปรับแต่งกิจกรรมด้วย AI: วิธีมอบประสบการณ์ที่ตรงใจ

มาทำความเข้าใจทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งกิจกรรมด้วย AI
กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้คนเสมอมา ผู้คนมาร่วมงานเพราะต้องการเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ พบปะผู้คนที่เหมาะสม หรือค้นพบแนวคิดที่ช่วยให้พวกเขาเติบโต ความท้าทายก็คือ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังคงให้ความรู้สึกเหมือนทุกคนกำลังเดินผ่านประสบการณ์เดียวกัน ทั้งที่เป้าหมายและแรงจูงใจของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างมาก
ผลลัพธ์คือการเดินทางที่เหมาะกับผู้เข้าร่วมบางคน แต่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องสำหรับผู้อื่นหลายคน
การปรับแต่งกิจกรรมด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์นี้ แทนที่จะหวังให้ผู้เข้าร่วมงานค้นหาเซสชัน บูธ หรือบุคคลที่สำคัญต่อพวกเขา ผู้จัดงานสามารถช่วยนำทางพวกเขาไปสู่ ประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั่วทั้งการประชุมเสมือนจริง งานแสดงสินค้า งานภายในบริษัท และการรวมตัวเสมือนจริง ทีมงานต้องการมอบประสบการณ์ที่รู้สึกถึงเจตนาและความช่วยเหลือโดยไม่เพิ่มงานที่ต้องทำด้วยตนเองมากขึ้น
บทความนี้อธิบายว่าการปรับแต่งกิจกรรมด้วย AI คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญ และทีมสามารถใช้ประโยชน์จากมันตลอดวงจรชีวิตของกิจกรรมได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้ว่า ClickUp ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเหล่านี้อย่างไร และวิธีสร้างระบบที่ปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะกับกิจกรรมทุกขนาด
การปรับแต่งกิจกรรมด้วย AI คืออะไร?
การปรับแต่งกิจกรรมด้วย AI คือการปรับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมตามข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ พฤติกรรม และเป้าหมายของแต่ละคน แทนที่จะให้ทุกคนได้รับตารางเวลาหรือคำแนะนำเดียวกัน AI จะช่วยระบุสิ่งที่แต่ละคนน่าจะสนใจและนำเสนอทางเลือกที่รู้สึกเกี่ยวข้องและเหมาะสมมากขึ้น
นี่แตกต่างจากประสบการณ์งานทั่วไป ที่ทุกคนได้รับกำหนดการและอีเมลส่งเสริมการขายเหมือนกัน
การจัดการแบบดั้งเดิมจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์เสมือนเป็นเส้นทางเดียวที่ผู้คนนับพันเดินผ่านไปด้วยความเร็วเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การปรับให้เป็นส่วนตัวจะสร้างเส้นทางที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมงานครั้งแรกอาจได้รับคำแนะนำที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจได้รับการกระตุ้นให้เข้าร่วมเซสชันขั้นสูง ในทางกลับกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงอาจเห็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่คัดสรรมาโดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของพวกเขา
ผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะมันช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของพวกเขา นอกจากนี้ ประสบการณ์ที่มีการแนะนำยังช่วยลดความเครียดจากการต้องคิดว่าจะไปที่ไหนต่อไป อีกทั้งยังมีความพึงพอใจเพราะพวกเขากำลังบริโภคเนื้อหาและพบปะกับผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของพวกเขา
ในโลกที่ความสนใจมีจำกัดและตารางเวลาแน่นขนัด ความเกี่ยวข้องคือแรงจูงใจที่ทรงพลัง
ประโยชน์ของการปรับแต่งกิจกรรมให้เหมาะกับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม
ผลกระทบของการปรับให้เข้ากับบุคคลมีมากกว่าความสะดวกสบาย สำหรับผู้จัดงาน มันสามารถเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมตลอดทั้งงานได้
การจัดโปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมมากขึ้นมักจะนำไปสู่การเข้าร่วมเซสชันที่สูงขึ้น เมื่อผู้คนได้รับคำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของตน พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยลดปัญหาห้องว่างและห้องที่แออัดเกินไป ซึ่งช่วยปรับปรุงการไหลของงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดงานเข้าใจว่าหัวข้อใดกำลังได้รับความสนใจ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที
การปรับให้เหมาะกับบุคคลมี ผลกระทบต่อคุณภาพของการสร้างเครือข่าย เช่นกัน เมื่อผู้เข้าร่วมงานได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีบทบาทหรือความสนใจคล้ายกัน การสนทนาจะกลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะเดินไปมาโดยหวังว่าจะพบผู้ติดต่อที่เหมาะสม พวกเขาจะได้รับการแนะนำอย่างตั้งใจที่ช่วยให้พวกเขาใช้เวลาได้ดีขึ้น
การบริโภคเนื้อหา เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจ การประชุมขนาดใหญ่หลายแห่งในปัจจุบันมีการบันทึกการประชุมหรือจัดเตรียมคลังทรัพยากรไว้ให้ผู้เข้าร่วม เมื่อเนื้อหาเหล่านี้ถูกปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหลังจบงาน ความมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้น เพราะเนื้อหาที่นำเสนอรู้สึกเหมือนได้รับการคัดสรรมาโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพียงข้อมูลทั่วไปแบบเดิมซ้ำ ๆ
ในที่สุด ทั้งหมดนี้นำไปสู่ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งหมายถึงการลดการสิ้นเปลืองทางการตลาด การปรับปรุงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล
🎥 ชมกระบวนการทำงานของงานอีเวนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก ClickUp
วิธีที่ AI ขับเคลื่อนการปรับแต่งส่วนบุคคลตลอดวงจรกิจกรรม
ปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนจังหวะของเหตุการณ์ได้ในลักษณะที่ละเอียดอ่อน
มันให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนล่วงหน้า, เรียนรู้จากวิธีที่ผู้คนนำทางผ่านประสบการณ์, และช่วยให้ผู้จัดงานเข้าใจสิ่งที่ผู้ชมของพวกเขาแท้จริงแล้วให้ความสำคัญ. แทนที่จะมองเหตุการณ์เป็นชุดของช่วงเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, AI สร้างความต่อเนื่อง. มาดูกันว่า:
ปัญญาประดิษฐ์ทำงานอย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง
ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของกิจกรรมโดยการตีความสัญญาณที่ผู้เข้าร่วมทิ้งไว้เบื้องหลัง มันฟังการกระทำเล็กๆ เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น และปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมในแบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติ มันไม่ได้ประกาศตัวเอง มันเพียงแค่ช่วยให้ผู้คนได้รับคุณค่ามากขึ้นจากกิจกรรมด้วยความพยายามที่น้อยลง
โอลิมปิกปารีสทดสอบระบบวิเคราะห์วิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ก่อนการแข่งขัน เพื่อตรวจจับปัญหาต่างๆ เช่น การเบียดเสียดของฝูงชนและวัตถุที่ถูกทิ้งไว้ ระบบนี้ทำงานในห้องควบคุม ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่แสดงต่อผู้ชม ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่สังเกตเห็นว่าระบบกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง
มันเริ่มต้นด้วยสัญญาณเล็กๆ
ก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าร่วมจะแบ่งปันคำใบ้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ พวกเขาจะตอบคำถามไม่กี่ข้อในระหว่างการลงทะเบียน ท่องเว็บไซต์ หรือคลิกที่ผู้บรรยายที่พวกเขาคิดว่าน่าสนใจ การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถสร้างการคาดการณ์เบื้องต้นได้ กระบวนการนี้คล้ายกับวิธีที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเริ่มเข้าใจความชอบของคุณหลังจากที่คุณเลือกไม่กี่ครั้ง
มันเริ่มเชื่อมโยงรูปแบบก่อนที่เหตุการณ์จะเริ่มต้น
เมื่อกิจกรรมใกล้เข้ามา AI จะเปรียบเทียบสัญญาณเริ่มต้นจากผู้เข้าร่วมหลายพันคน ซึ่งจะค้นพบความเชื่อมโยงที่ผู้จัดงานอาจมองข้ามไปเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถระบุแนวโน้ม เช่น ผู้เข้าร่วมที่มักจะสำรวจหัวข้อสำคัญบางหัวข้อ และมักชอบเวิร์กช็อปสั้นๆ มากกว่าการบรรยายยาวๆ รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถส่งคำแนะนำที่ดูใส่ใจมากกว่าการส่งแบบทั่วไป
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้วิเคราะห์รูปแบบจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ รวมถึงคอนเสิร์ตของวง Depeche Mode เพื่อคาดการณ์ประเภทของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีส การเรียนรู้จากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได้ถูกนำมาใช้ในการกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ การติดตั้งกล้อง และกฎการแจ้งเตือนก่อนที่ฝูงชนจะมาถึง
มันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ระหว่างเหตุการณ์
เมื่อกิจกรรมเริ่มต้นขึ้น AI จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น มันจะให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้คนทำจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่พวกเขาพูดไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น ระบบจะปรับตัวให้เข้ากับห้องที่เต็ม ความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในนาทีสุดท้าย หากห้องใดมีผู้เข้าร่วมมากเกินไป ระบบสามารถแนะนำทางเลือกอื่น ๆ ได้ หากกลุ่มใดมีแนวโน้มสนใจในหัวข้อใดเป็นพิเศษ ระบบก็สามารถเน้นย้ำถึงเซสชันหรือบูธที่เกี่ยวข้องได้
การแสดงที่สมจริงของ The Sphere แสดงให้เห็นว่า AI พัฒนาจากคำฮิตให้กลายเป็นเครื่องมือการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร U2 และ Phish ใช้ประโยชน์จากจอภาพขนาด 16K ที่นั่งแบบสัมผัส และระบบเสียงรอบทิศทางของสถานที่จัดงาน เพื่อแสดงภาพและเสียงที่ตอบสนองต่อการแสดงแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ AI ช่วยสร้างและฟื้นฟูสื่อขนาดใหญ่ เช่น ภาพตัดต่อของเอลวิสและการตีความใหม่ของThe Wizard of Oz ผลลัพธ์คือคอนเสิร์ตที่รู้สึกประสานกันทุกวินาที โดยมีเนื้อหาที่เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งมอบด้วยมือในระดับนี้
มันยังคงทำงานต่อไปหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลง
เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง AI จะเข้าสู่ขั้นตอนการสะท้อนผล โดยจะทบทวนเส้นทางการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมงานและระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างสรุปและเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แทนที่จะเป็นสรุปแบบเดียวกันสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดงานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับความสนใจ รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้สำหรับครั้งต่อไป
ที่การแข่งขันยูเอส โอเพ่น ระบบของไอบีเอ็มใช้ข้อมูลการติดตามและการโต้ตอบในแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างการเล่นซ้ำแบบ 3D ที่ปรับแต่งตามความต้องการและประสบการณ์การแชทด้วย AI แม้แต่การแตะไม่กี่ครั้งและการดูแมตช์บางส่วนก็ช่วยให้ระบบตัดสินใจว่าจะแสดงคลิปและข้อมูลเชิงลึกใดต่อไป
หากคุณต้องการย้อนกลับไปดูว่าลูกบอลตกที่จุดไหนและดูวิถีการเคลื่อนที่ของลูกบอล มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนั้น
ตลอดวงจรชีวิตของงาน AI ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำอย่างเงียบๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานค้นหาเซสชัน ผู้คน และเนื้อหาที่เหมาะสมได้ สำหรับผู้จัดงาน AI กลายเป็นพันธมิตรเบื้องหลังที่ช่วยระบุแนวโน้ม ลดการคาดเดา และช่วยให้ทีมงานตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กรณีการใช้งานและกลยุทธ์
การปรับแต่งกิจกรรม AI ให้เป็นส่วนตัวจะทรงพลังเมื่อเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
แทนที่จะคิดว่าการปรับให้เป็นส่วนตัวเป็นระบบขนาดใหญ่ เครื่องมือ AI ช่วยในการแบ่งมันออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงซึ่งสนับสนุนแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของผู้เข้าร่วม
ก่อนงาน
สร้างกลุ่มความสนใจที่รู้สึกเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เชิงเทคนิค
ผู้จัดงานมักจะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมงาน แต่ไม่ค่อยเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง
ด้วย AI ทีมงานสามารถเปลี่ยนรายละเอียดเหล่านั้นให้กลายเป็นกลุ่มความสนใจที่ชัดเจนได้ ตัวอย่างเช่น งานอีเวนต์องค์กรขนาดใหญ่ อาจค้นพบว่าภายในงานมีกลุ่มย่อย เช่น ผู้จัดการมือใหม่ ผู้นำรุ่นใหม่ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ลูกค้า เมื่อแต่ละกลุ่มเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นแล้ว ขั้นตอนที่เหลือก็จะง่ายขึ้น แต่ละกลุ่มจะได้รับการสื่อสาร ข้อเสนอเนื้อหา และเส้นทางการสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมกับตัวเอง
เปลี่ยนเนื้อหาของกิจกรรมให้กลายเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
หลังจบงาน ผู้จัดงานสามารถใช้ AI เพื่อรวบรวมชุดเล็ก ๆ ของการบันทึกหรือบทความที่ตรงกับความสนใจของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้
แทนที่จะส่งลิงก์จำนวนมากให้ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อความง่ายๆ เช่น "นี่คือห้องสมุดสั้นๆ ที่สร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณได้สำรวจ" วิธีนี้ทำให้การสรุปดูมีความใส่ใจและกระตุ้นให้ผู้คนกลับมาดูเนื้อหาอีกครั้งมากขึ้น
ในระหว่างงาน
พัฒนาเครือข่ายด้วยคู่ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย
แทนที่จะจับคู่ผู้คนตามตำแหน่งงาน ให้ใช้พฤติกรรมแทน หากใครใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ระบบ AI ก็สามารถแนะนำผู้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้
การแข่งขันเหล่านี้รู้สึกเป็นธรรมชาติเพราะสะท้อนสิ่งที่ผู้เข้าร่วมทำจริงมากกว่าสิ่งที่บัตรของพวกเขาบอก
ใช้การกระตุ้นพฤติกรรมที่เคารพความสนใจ
ผู้เข้าร่วมงานถูกท่วมท้นด้วยคำเตือนระหว่างกิจกรรม แทนที่จะกำหนดรายการเตือนความจำยาวเหยียด AI สามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแทรกแซงได้
การกระตุ้นที่เหมาะสมอาจพูดประมาณว่า "ผู้ที่ชื่นชอบเซสชันที่คุณเพิ่งเข้าร่วมกำลังรวมตัวกันเพื่อสนทนาอยู่ใกล้ๆ" ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมยังคงมีส่วนร่วมโดยไม่ทำให้รู้สึกถูกกดดัน
สนับสนุนผู้แสดงสินค้าด้วยคำแนะนำที่มีคุณภาพ
ผู้สนับสนุนอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
AI สามารถช่วยได้โดยการแนะนำผู้จัดแสดงสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมงานตามรูปแบบความสนใจของพวกเขา แทนที่จะพึ่งพาการสแกนบัตรผ่านประตู ผู้เข้าร่วมงานที่ดูการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลายรายการอาจได้รับการแนะนำไปยังบูธที่มีการสาธิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้การสนทนาเกิดประโยชน์มากขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่าย
หลังงาน
รวบรวมข้อเสนอแนะที่สะท้อนถึงเส้นทางของผู้เข้าร่วม
แบบสำรวจทั่วไปมักได้รับคำตอบที่ตื้นเขิน ด้วยการปรับให้เข้ากับบุคคล ผู้เข้าร่วมสามารถได้รับคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริงของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เคยเข้าร่วมเวิร์กช็อปหลายครั้งอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับจังหวะและความยากง่าย ในขณะที่ผู้ที่ใช้เวลาในพื้นที่เครือข่ายอาจถูกถามเกี่ยวกับคุณภาพของการประชุมของพวกเขาแบบสำรวจความคิดเห็นที่มุ่งเป้าเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สร้างไฮไลท์เซสชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
งานส่วนใหญ่ส่งรายการเซสชันยาวเหยียด หวังว่าผู้เข้าร่วมจะจัดการเอง วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการเน้นย้ำสามหรือสี่เซสชันที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง
ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมที่มุ่งเน้นการเติบโตในอาชีพอาจได้รับรายชื่อกิจกรรมที่คัดสรรซึ่งรวมถึงเวิร์กช็อปด้านภาวะผู้นำ กลุ่มให้คำปรึกษา และไฮไลท์จากวิทยากร สิ่งนี้จะไม่ทำให้พวกเขารู้สึกท่วมท้น แต่จะช่วยให้พวกเขาตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถทำให้การปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นจริงได้ พวกเขามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเล็ก ๆ ที่มีความหมายซึ่งช่วยลดความสับสน ประหยัดเวลา และเสริมสร้างประสบการณ์โดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้น
🌼 หมายเหตุจากเรา: เครื่องมือ AI สามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานอีเวนต์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน พฤติกรรมลูกค้า และข้อมูลย้อนหลัง เพื่อปรับแต่งข้อความ คาดการณ์ความชอบ และแม้กระทั่งสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย—แต่โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความก้าวหน้าและทรงพลังมากขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ก่อนที่จะนำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) หรือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) มาใช้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน มีการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อเนื้อหาที่สร้างโดย AI การปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างชาญฉลาดนั้นมีคุณค่า—แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความไว้วางใจของลูกค้าได้รับการปกป้องอย่างมั่นคง
เครื่องมือ AI ที่ช่วยให้การปรับแต่งกิจกรรมเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคล
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานและปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI แบบครบวงจร)
การเก็บข้อมูลกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับการวางแผนและการดำเนินการไม่ควรรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลหลายลูกในอากาศ ระหว่างรายชื่อผู้เข้าร่วม, ตารางเวลาที่กำหนดเอง, อีเมลที่แบ่งกลุ่ม, และรายละเอียดที่ไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งต่างๆ สามารถยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp เปลี่ยนเกมการแข่งขัน. ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace แรกของโลก ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการของทีมกิจกรรมของคุณ—เชื่อมต่อทุกรายละเอียด ทุกทีม และทุกขั้นตอนการทำงานไว้ในที่เดียว.
ลองนึกภาพนี้: คุณตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับงานของคุณด้วยฟีเจอร์ Events ของ ClickUp ทันที คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานได้—ไม่ว่าจะเป็นแขก VIP, วิทยากร, หรือผู้เข้าร่วมทั่วไป—แต่ละกลุ่มมีงานและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้เฉพาะตัว
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำให้การสื่อสารส่วนบุคคลเป็นอัตโนมัติแล้วClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวภายในพื้นที่ทำงาน พร้อมด้วยClickUp Agents สามารถช่วยคุณร่างและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะ สร้างการติดตามผล และแม้กระทั่งสรุปความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับความรู้สึกส่วนตัวโดยอัตโนมัติ
ต้องการให้ฝ่ายการตลาดมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือไม่? เชิญพวกเขามาร่วมงานด้วย ClickUp's Marketing ซึ่งช่วยให้มีพื้นที่รวมศูนย์สำหรับการทำงานร่วมกัน: มอบหมายงาน, แชร์ทรัพยากร, และดำเนินแคมเปญไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ตั้งแต่การเชิญชวนครั้งแรกไปจนถึงการติดตามผลหลังงาน ทุกแง่มุมของเส้นทางผู้เข้าร่วมงานจะถูกจัดการ ติดตาม และปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลใน Workspace เดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับมอบประสบการณ์งานอีเวนต์ที่น่าประทับใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับที่กว้างขวาง
- ใช้เอเจนต์ AI เพื่อจัดการการส่งคำเชิญส่วนบุคคล การติดตามการตอบรับ และการมอบหมายงานอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของงาน
- ทำให้การสื่อสารส่วนบุคคลเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนใน Slack ตามการส่งแบบฟอร์มหรือกลุ่มผู้เข้าร่วมผ่านการผสานการทำงานกับ ClickUp
- ติดแท็ก จัดเรียง และส่งต่อข้อมูลที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ (เช่น ความชอบด้านอาหารหรือการประชุม) โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ AI
- ใช้ ClickUp AI (Brain) เพื่อร่างบทสรุปที่ปรับแต่งได้ โครงร่าง และข้อความส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมหรือช่องทางทางการตลาดต่างๆ
- จำนวนคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ClickUp มีประโยชน์มากแม้จะใช้แค่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำเพียงอย่างเดียว! ตอนแรกฉันมั่นใจว่าฉันจะชอบการจดบันทึกมากกว่า แต่การมีทุกอย่างจัดเรียงตามที่คุณต้องการและสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาและแนบไฟล์กับงานต่างๆ ได้นั้นดีมาก มันช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรถูกลืมเพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ระบบทั้งหมดใช้งานง่ายมากและทำงานได้ดีมากสำหรับการแบ่งปันงาน
2. Bizzabo (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมงานด้วย AI และการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์)
Bizzabo วางตำแหน่งตัวเองเป็นระบบปฏิบัติการประสบการณ์งานอีเวนต์แบบครบวงจร โดยเน้นหนักในการทำให้ทุกงานรู้สึกเป็นส่วนตัวและมีคุณค่า เทคโนโลยี AI และอุปกรณ์สวมใส่ (เช่น Klik SmartBadges™) ของพวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด
ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมของคุณไม่ได้แค่มาปรากฏตัวเท่านั้น แต่พวกเขาได้รับการจับคู่กับบุคคลที่เหมาะสมและเซสชันที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจและแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่ชัดเจนให้กับผู้สนับสนุน
- ใช้ระบบจับคู่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และฟีเจอร์แชทแบบตัวต่อตัวเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีความหมายและเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้าร่วมงานและผู้สนับสนุน
- ใช้เทคโนโลยีสวมใส่ Klik SmartBadges™ เพื่อเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถปรับแต่งการติดตามผลในอนาคตได้อย่างเฉพาะเจาะจง
- นำเสนอการแบ่งกลุ่มอีเมลขั้นสูงและฟิลด์อีเมลอัจฉริยะเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับกลุ่มผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกัน
- คุณสมบัติ Copilot, บอทความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ให้คำตอบทันทีและส่วนตัวสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรม
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบสำหรับไมโครไซต์งานอีเวนต์มีจำกัด ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความโดดเด่นได้อย่างเต็มที่
- อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการและเริ่มต้นใช้งานมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดงานแบบบริการตนเองที่เรียบง่าย
- ราคาตามความต้องการ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Bizzabo อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Bizzabo คือมันถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมจากมุมมองของประสบการณ์ผู้ใช้ เราสามารถสร้างและเผยแพร่กิจกรรมประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่การประชุมขนาดใหญ่ไปจนถึงหลักสูตรโปรแกรมสาธารณะขนาดเล็ก ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมของเราพบว่าไมโครไซต์และแพลตฟอร์มใช้งานง่ายเช่นกัน – ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของเราไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน ความสามารถในการผสานรวมกับ CRM ของเราก็ไม่ยากเกินไป ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามการซื้อได้หากเราต้องการ!
3. HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติที่ผสานรวมกับ CRM)
HubSpot Marketing Hub เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากกลยุทธ์การจัดงานของคุณเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และช่องทางการตลาดโดยรวมของคุณ
เนื่องจากทำงานโดยตรงบน HubSpot CRM จึงใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณมีอยู่เพื่อมอบการปรับแต่งที่น่าทึ่ง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอีเมล หน้า และโฆษณาที่ผู้เข้าร่วมเห็นนั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและประวัติเฉพาะของพวกเขาที่มีต่อแบรนด์หรือกิจกรรมของคุณ
- สร้างฟิลด์การปรับแต่งแบบไดนามิกเพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนหน้าอีเวนต์และอีเมลตามข้อมูลผู้เข้าร่วมที่ทราบ
- ใช้ระบบอัตโนมัติการตลาดแบบ Omni-channel เพื่อกระตุ้นการส่งอีเมลส่วนบุคคล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งตามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม
- ใช้ประโยชน์จากการให้คะแนนผู้มุ่งหวังเชิงคาดการณ์เพื่อปรับลำดับความสำคัญในการติดตามผลให้เหมาะสมตามระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน
- ใช้ระบบ Breeze ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหาและแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าตลอด 24/7
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดต่อทางการตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเมื่อรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงและการรายงานที่กำหนดเองบางอย่างอาจต้องพึ่งพาเครื่องมือหรือส่วนเสริมจากบุคคลที่สาม
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มืออาชีพ: 890 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
- G2: 4. 5/5 (14,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Marketing Hub อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันชอบความสะดวกของ HubSpot Marketing Hub เพราะมันช่วยให้ฉันจัดการความพยายามทางการตลาดทั้งหมดได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียว เครื่องมือ ทรัพยากร และบทความที่มีอยู่นั้นมีค่ามากสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของฉัน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางการตลาดเฉพาะของฉัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพของอีเมลและการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของฉัน ฉันพบว่าเว็บสัมมนาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้วิธีใช้ HubSpot ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำความเข้าใจฟีเจอร์ใหม่ๆ เวิร์กโฟลว์ในตัว, หน้าแลนดิ้งเพจ, และความสามารถของบล็อก รวมถึงการผสานรวมเว็บไซต์ของฉันเข้ากับแพลตฟอร์ม ทำให้ฉันสามารถจัดการทุกด้านของการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว นอกจากนี้ ความก้าวหน้าอย่างมากใน HubSpot Marketing Hub ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงการใช้งานและความสามารถอย่างต่อเนื่อง ความง่ายในการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมภายในของเราและตัวแทนจาก HubSpot ทำให้การเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมของเรา
💟 โบนัส: Brain MAXคือผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การปรับแต่งกิจกรรมของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับรายชื่อผู้เข้าร่วมอีเวนต์ อีเมล แบบฟอร์มความคิดเห็น และเครื่องมือการตลาดของคุณ Brain MAX จะรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกความชอบของผู้เข้าร่วม คำขอพิเศษ หรือบันทึกย่อได้อย่างรวดเร็ว และ Brain MAX จะใช้โมเดล AI ชั้นนำหลายตัวในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม และแนะนำประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณในการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ แนะนำเส้นทางเซสชันที่เหมาะสม และแม้กระทั่งการแจ้งเตือนบุคคลสำคัญหรือกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วม
4. Dynamic Yield (เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำเซสชันและเนื้อหาด้วยอัลกอริทึมล้วน)
Dynamic Yield เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ทรงพลังเพื่อทำนายและปรับแต่งทุกจุดสัมผัสดิจิทัล
สำหรับผู้จัดงาน นี่หมายความว่าคุณสามารถนำเสนอคำแนะนำตามอัลกอริทึมให้กับผู้เข้าร่วมงานสำหรับเซสชันถัดไปที่ควรเข้าร่วม วิทยากรที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่ควรพบ หรือเนื้อหาที่ควรดาวน์โหลด ทั้งหมดนี้อิงจากระดับการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ของพวกเขา สิ่งนี้จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มงานของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือแนะนำที่ได้รับการปรับแต่งและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamic Yield
- คาดการณ์ความสนใจของผู้เข้าร่วมงานด้วยอัลกอริทึมที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึก เพื่อแนะนำเซสชัน วิทยากร หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องถัดไป
- ให้บริการการแบ่งกลุ่มผู้เข้าชมขั้นสูงตามปัจจัยทางจิตวิทยา, พฤติกรรมแบบเรียลไทม์, และประวัติการซื้อ
- ใช้การทดสอบ A/B แบบหลายตัวแปรในทุกจุดสัมผัสดิจิทัลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและนำเสนอการปรับแต่งให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการปรับใช้แบบหลายช่องทาง (omnichannel) โดยให้กฎการปรับแต่งส่วนบุคคลเดียวกันสามารถนำไปใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และอีเมล
ข้อจำกัดของ Dynamic Yield
- แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และต้องการการผูกมัดรายปีสูง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- กระบวนการดำเนินการอาจค่อนข้างเทคนิคและต้องการทรัพยากรทางวิศวกรรมอย่างมาก
การกำหนดราคาแบบไดนามิก
- ระดับเริ่มต้น: ~$2,917/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dynamic Yield
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dynamic Yield อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Dynamic Yield เป็นแพลตฟอร์มการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ขยายขอบเขตการปรับแต่งของเราอย่างมีนัยสำคัญในหลายแบรนด์ เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบแคมเปญที่มีผลกระทบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านเว็บ มือถือ และอีเมล สร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ความสามารถในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการทดสอบแบบ A/B และการทดสอบหลายตัวแปร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การผสานรวมกับเทคโนโลยีของเราอย่างราบรื่นช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ทีมสนับสนุนของ Dynamic Yield นั้นยอดเยี่ยมมาก ให้คำแนะนำเชิงรุกที่ช่วยให้ทีมของเราสามารถนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ โดยรวมแล้ว มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการขยายการปรับแต่งส่วนบุคคลและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้
วิธีการนำเวิร์กโฟลว์กิจกรรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมาใช้
การขยายตัวของที่ทำงานเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้การปรับให้เหมาะกับบุคคลล้มเหลว
ข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วมอยู่ในเครื่องมือลงทะเบียน เนื้อหาอยู่ในไดรฟ์ที่แชร์ไว้ ตัวเลือกอีเมลอยู่ในแพลตฟอร์มการตลาด การอัปเดตเกี่ยวกับวิทยากรมาถึงใน Slack บันทึกการประชุมหายไปในสเปรดชีต เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ทีมต่างๆ จึงต้องตอบสนองแทนที่จะวางแผน และการปรับให้เป็นส่วนบุคคลกลายเป็นงานปะติดปะต่อที่ทำในนาทีสุดท้าย
ผู้จัดงานต้องการระบบที่เชื่อถือได้ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน การผลิตเนื้อหา ทรัพยากรของแคมเปญ การมอบหมายงาน และการติดตามประสิทธิภาพไว้ในระบบเดียวที่เป็นระเบียบ ผลลัพธ์คือกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ ทำซ้ำได้ และขยายได้ง่ายขึ้นมาก
ด้านล่างนี้คือวิธีที่ทีมจัดงานสามารถตั้งค่าสิ่งนี้ได้ และเหตุผลว่าทำไมมันจึงสร้างคุณค่าทางการดำเนินงานที่แท้จริง
รวมทุกงานด้านการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวไว้ในที่ทำงานเดียว
เมื่อการทำงานด้านการปรับให้เป็นส่วนบุคคลถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน ทีมต่างๆ จะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลหรือยืนยันรายละเอียดซ้ำ
พื้นที่ทำงานของผู้เข้าร่วมที่มีโครงสร้างสามารถประกอบด้วย:
• ฐานข้อมูลโปรไฟล์ที่ติดตามความสนใจ, เป้าหมาย, ความชอบ, และพฤติกรรม• ช่องข้อมูลที่กำหนดเองที่สะท้อนธีมของกิจกรรมหรือความต้องการในการแบ่งกลุ่มของคุณ• รายการสำหรับกิจกรรมก่อนงาน, ในงาน, และหลังงาน• โฟลเดอร์สำหรับเนื้อหา, แคมเปญ, และสินทรัพย์ของเซสชั่น
ClickUp มอบแหล่งข้อมูลเดียวให้กับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนทำงานบนพื้นฐานเดียวกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต, กระทู้ใน Slack และการส่งออกข้อมูลการลงทะเบียน ClickUp ช่วยให้ทั้งทีมสามารถเห็นแผนการปรับแต่งส่วนบุคคลทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยลดงานซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ตรงกัน
คุณค่า: ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด, วางแผนได้รวดเร็วขึ้น, และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมที่สม่ำเสมอมากขึ้น
สร้างกระบวนการผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกับการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล
การปรับให้เหมาะกับบุคคลสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทีมคอนเทนต์
วาระการประชุมทั่วไปอาจต้องการอีเมลเพียงชุดเดียว แต่การประชุมที่มีการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอาจต้องการรูปแบบที่หลากหลายหลายสิบแบบ หากไม่มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ความล่าช้าของเนื้อหาจะทำให้กลยุทธ์การปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลทั้งหมดช้าลง
การมีระบบจัดการเนื้อหาช่วยให้ทีมสามารถผลิตงานในปริมาณนี้ได้โดยไม่เกิดความเหนื่อยล้า เครื่องมือเช่นClickUp Tasksสามารถเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า:
• ทุกสินทรัพย์มีสถานะที่ชัดเจน เช่น ร่าง, ทบทวน, อนุมัติ, หรือกำหนดเวลา• นักเขียน, นักออกแบบ, และผู้ตรวจสอบสามารถทำงานร่วมกันบนงานเดียวกันได้• ข้อมูลผู้พูด, บันทึกการวิจัย, และเอกสารสรุปจะติดอยู่กับเนื้อหาเสมอ• การพึ่งพาซึ่งกันและกันจะป้องกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินต่อไปก่อนที่จะพร้อม
ด้วยวิธีนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งต้องการสปอตไลท์เซสชันของตัวเองหรือข้อความใหม่สำหรับกลุ่มความสนใจเฉพาะ ระบบจะจัดการคำขอได้อย่างราบรื่น
คุณค่า: ทีมคอนเทนต์ยังคงเป็นระเบียบ และการปรับให้เหมาะกับบุคคลไม่หยุดชะงักเนื่องจากปัญหาคอขวด
ทำให้การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ทีมต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
การแบ่งกลุ่มด้วยตนเองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้งานขยายตัวโดยไม่จำเป็น มีคนส่งออกรายชื่อหนึ่งออกมา กรองข้อมูล จากนั้นส่งให้ฝ่ายการตลาด แก้ไขอีกครั้ง อัปโหลดไปยังเครื่องมืออื่น และต้องคอยอัปเดตทุกอย่างเมื่อมีผู้ลงทะเบียนใหม่เข้ามา
การแบ่งกลุ่มสามารถทำงานในเบื้องหลังผ่านการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp และ AI Agents:
- เมื่อผู้เข้าร่วมเลือกธีมหรือเป้าหมาย ClickUp Agent สามารถติดแท็กให้โดยอัตโนมัติ
- เมื่อมีผู้แสดงความสนใจในหลายเซสชัน ตัวแทนสามารถจัดกลุ่มพวกเขาไปยังเซกเมนต์ได้
- เมื่อมีการลงทะเบียนใหม่เข้ามา ฟีเจอร์อย่าง AI Assign และ AI Prioritize สามารถจัดเส้นทางไปยังรายการที่ถูกต้องได้
นั่นหมายความว่าทีมไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการจัดเรียงชื่อหรือแก้ไขรายชื่อที่ไม่ตรงกันอีกต่อไป แต่สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่การแบ่งกลุ่มจะอัปเดตตัวเองและกระตุ้นงานหรือเนื้อหาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
คุณค่า: การปรับแต่งส่วนบุคคลที่รวดเร็วขึ้น, ข้อผิดพลาดน้อยลง, และมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับงานที่มีความหมาย
ใช้ ClickUp AI เพื่อเร่งกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการ
กระบวนการทำงานแบบเฉพาะบุคคลประกอบด้วยหลายส่วนที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นคำเชิญ การแจ้งเตือน การติดตามผล การส่งข้อความกระตุ้นระหว่างการประชุม และการสรุปหลังกิจกรรม ซึ่งแต่ละส่วนต้องใช้เวอร์ชันที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย
ClickUp AI ช่วยทีมร่างชิ้นงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว:
• สรุปเนื้อหาสำหรับผู้เข้าร่วมตามความสนใจหรือพฤติกรรม• ไฮไลท์ย่อของแต่ละเซสชัน• ร่างอีเมลสำหรับแต่ละส่วน• ข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้ทำในงาน
ยิ่งคุณสนับสนุนหลายส่วนมากเท่าไร ก็จะยิ่งประหยัดเวลาได้มากขึ้นเท่านั้น ดูการทำงานจริงได้เลย!
คุณค่า: การผลิตเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพ
ติดตามประสิทธิภาพการปรับแต่งส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
เมื่อความพยายามในการปรับให้เข้ากับบุคคลเริ่มใช้งานจริง ทีมต่างๆ จำเป็นต้องทราบว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง ทีมของคุณจำเป็นต้องมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ:
• กลุ่มใดที่มีการมีส่วนร่วมมากที่สุด• ทรัพยากรเนื้อหาใดที่ถูกใช้งาน• คำแนะนำเซสชันใดที่ดึงดูดการคลิก• ผู้เข้าร่วมหลุดออกที่จุดใด• ธีมใดที่กำลังได้รับความนิยม
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้เร็วขึ้นและช่วยให้ทีมตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพิกเฉยต่อกิจกรรมเครือข่าย ผู้จัดงานสามารถปรับข้อความได้ หรือหากมีสิ่งอื่นที่กำลังเป็นที่นิยม ทีมต่างๆ สามารถเน้นย้ำเซสชันที่เกี่ยวข้องได้
คุณค่า: การปรับให้เหมาะกับบุคคลกลายเป็นเรื่องฉลาดขึ้นทุกวัน เพราะทีมสามารถดำเนินการตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้แทนที่จะต้องรอการสำรวจหลังเหตุการณ์
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทีมจัดงาน
การสร้างกรอบการปรับแต่งส่วนบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นเป็นงานที่น่ากลัว นี่คือชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเริ่มต้นและดำเนินการได้เร็วขึ้น:
เทมเพลตการตลาดกิจกรรม ClickUp
วางแผนการโปรโมตกิจกรรมของคุณจากศูนย์กลางที่จัดระเบียบไว้อย่างลงตัวด้วยเทมเพลตการตลาดกิจกรรมของ ClickUp วางแผนโพสต์ทางสังคม, แคมเปญอีเมล, ทรัพยากรสำหรับผู้บรรยาย, และกำหนดเวลา จากนั้นติดตามความคืบหน้าขณะที่ทีมของคุณสร้าง, ตรวจสอบ, และเปิดตัวทุกชิ้นของเนื้อหา
เทมเพลตการติดตามแคมเปญ ClickUp
ดูแคมเปญทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวผ่านเทมเพลตการติดตามแคมเปญของ ClickUp เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ตรวจสอบความก้าวหน้าในแต่ละช่องทาง และรักษาความสอดคล้องของเจ้าของ กำหนดเวลา และผลลัพธ์โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหลายรายการ
เทมเพลตแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp
สร้างกลยุทธ์การตลาดอีเวนต์ที่สมบูรณ์แบบได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์จาก ClickUp กำหนดเป้าหมาย ระบุกลุ่มเป้าหมาย สรุปข้อความสำคัญ และจัดโครงสร้างไทม์ไลน์การโปรโมต เพื่อให้ทั้งทีมทำงานบนแนวทางเดียวกัน
ความท้าทายและจริยธรรมในการปรับแต่งกิจกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ความท้าทาย
|ลักษณะที่ปรากฏในเหตุการณ์จริง
|การพิจารณาด้านจริยธรรม
|วิธีที่ทีมจัดงานสามารถจัดการกับมันได้
|การรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมที่เหมาะสม
|ทีมรวบรวมข้อมูลมากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือลงทะเบียน แอปพลิเคชัน และสเปรดชีตต่างๆ
|ผู้เข้าร่วมควรทราบว่าข้อมูลใดถูกเก็บรวบรวมและเหตุผลที่เก็บรวบรวม
|สื่อสารการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน เก็บรวบรวมเฉพาะสิ่งที่จำเป็น และจัดเก็บไว้ในระบบที่ปลอดภัยเพียงระบบเดียว
|ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วม
|การติดตามตำแหน่ง ข้อมูลพฤติกรรม หรือความชอบในการเชื่อมต่อเครือข่ายถูกเก็บรวบรวมโดยไม่มีความโปร่งใสเพียงพอ
|ผู้เข้าร่วมควรมีการควบคุมการมองเห็นข้อมูลและตัวเลือกการให้ความยินยอม
|เสนอทางเลือกที่ชัดเจนในการเข้าร่วม อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมจัดการการมองเห็นของตนเอง และหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่ซ่อนอยู่
|ความลำเอียงในคำแนะนำ
|กลุ่มบางกลุ่มได้รับคำแนะนำเซสชันหรือการจับคู่เครือข่ายที่โดดเด่นมากกว่าตามรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์
|ระบบ AI ไม่ควรชี้นำผู้คนอย่างไม่เป็นธรรมหรือจำกัดทางเลือกของพวกเขา
|ทบทวนคำจำกัดความของส่วนต่างๆ ทดสอบผลลัพธ์ในโปรไฟล์ที่หลากหลาย และให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล
|การกำหนดเป้าหมายมากเกินไปและความเหนื่อยล้าของผู้เข้าร่วม
|ผู้เข้าร่วมได้รับแจ้งเตือนมากเกินไปหรือคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกินไปซึ่งรู้สึกเป็นการรบกวน
|ผู้เข้าร่วมไม่ควรรู้สึกถูกตรวจสอบหรือถูกกดดัน
|จำกัดการแจ้งเตือน, ให้ความสำคัญกับความเกี่ยวข้อง, และให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับตั้งค่าการปรับแต่งส่วนตัวได้
|การตีความสัญญาณพฤติกรรมผิด
|ผู้เข้าร่วมสัมมนาคลิกหัวข้อโดยไม่ตั้งใจ, เข้าร่วมเซสชั่นเพื่อความสะดวก, หรือออกจากเซสชั่นก่อนเวลาเนื่องจากตารางเวลาไม่ตรงกัน
|ผู้เข้าร่วมไม่ควรถูกจำกัดอยู่ในโปรไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง
|รวมสัญญาณพฤติกรรมเข้ากับความสนใจที่ผู้เข้าร่วมระบุด้วยตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมสามารถอัปเดตความชอบได้ตลอดเวลา
|การปรับสมดุลความต้องการของผู้สนับสนุนกับความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วม
|คำแนะนำจากผู้จัดแสดงสินค้าดูเชิงพาณิชย์เกินไปหรือผลักดันให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่การสนทนาเชิงขายที่พวกเขาไม่ได้ร้องขอ
|ผู้เข้าร่วมควรมีการควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน
|ระบุข้อเสนอแนะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงการบังคับให้เกิดการโต้ตอบ
|การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการปรับแต่งส่วนบุคคล
|ผู้เข้าร่วมไม่ทราบว่าทำไมพวกเขาจึงได้รับคำแนะนำบางอย่าง
|ผู้คนมีสิทธิที่จะเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวทำงานอย่างไร
|ให้คำอธิบายอย่างง่าย เช่น "แนะนำเพราะคุณแสดงความสนใจใน..."
|การรักษาการเข้าถึงและความเป็นธรรม
|การปรับแต่งส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นหลัก ในขณะที่ผู้อื่นพลาดคำแนะนำที่เหมาะสม
|ปัญญาประดิษฐ์ควรเพิ่มการเข้าถึง ไม่ใช่ออกห่าง
|เสนอสรุปที่พิมพ์ไว้, เคาน์เตอร์ช่วยเหลือในสถานที่, และวิธีการทางเลือกในการรับคำแนะนำ
|การหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการตัดสินใจอัตโนมัติ
|ทีมต่าง ๆ พึ่งพาอัลกอริทึมอย่างสมบูรณ์ในการแบ่งกลุ่ม การส่งเสริมเนื้อหา หรือการจับคู่
|มนุษย์ควรยังคงรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่สำคัญ
|ให้มนุษย์รับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลสำคัญ กลุ่มที่มีความหลากหลาย หรือหัวข้อที่ละเอียดอ่อน
|การจัดการข้อมูลหลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ
|ทีมเก็บรักษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานเป็นเวลานานหลังจากงานสิ้นสุดลงโดยไม่มีกฎเกณฑ์การเก็บรักษาที่ชัดเจน
|ผู้เข้าร่วมควรมีการควบคุมระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
|กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล, ทำให้ข้อมูลเก่าไม่ระบุตัวตน, และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถขอการลบข้อมูลได้
ปรับแต่งกิจกรรมของคุณด้วย ClickUp AI
กิจกรรมที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอีกต่อไป ผู้เข้าร่วมคาดหวังประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา ใช้งานง่าย และคุ้มค่ากับเวลาที่พวกเขาลงทุนไป AI มอบความสามารถให้กับทีมจัดงานในการส่งมอบประสบการณ์เหล่านี้ในระดับที่กว้างขวาง แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่องานเบื้องหลังมีการจัดระเบียบ สม่ำเสมอ และเชื่อมโยงกัน
นี่คือจุดที่ ClickUp สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง การปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่สะอาด การผลิตเนื้อหาที่รวดเร็ว ทีมงานที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมที่เปลี่ยนแปลงไป ClickUp รวบรวมทุกสิ่งนี้ไว้ในที่เดียว ทีมงานสามารถสร้างฐานข้อมูลโปรไฟล์ วางแผนแคมเปญแบบแบ่งกลุ่ม จัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหา อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และติดตามประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ ทุกอย่างอยู่ในระบบเดียว ซึ่งหมายถึงช่องว่างที่น้อยลง ข้อผิดพลาดที่น้อยลง และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมที่ราบรื่นและมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์คือกิจกรรมที่ให้ความรู้สึกถึงความคิดรอบคอบมากกว่าการแลกเปลี่ยนแบบธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของตน ผู้จัดแสดงสินค้าได้สนทนาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ผู้จัดงานได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และประสบการณ์ทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยใช้แรงงานคนน้อยลง
✅ลองใช้ ClickUpและสัมผัสความแตกต่างวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
รวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมเท่านั้น โดยปกติจะรวมถึงความสนใจ ตำแหน่งงาน ความชอบในการเข้าร่วมหัวข้อ ความต้องการด้านการเข้าถึง และสัญญาณพฤติกรรม เช่น หัวข้อที่ดูหรือเซสชันที่บันทึกไว้ หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นและอธิบายอย่างชัดเจนว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร
ใช่ เมื่อผู้เข้าร่วมได้รับเนื้อหาและคำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาจะเข้าร่วมเซสชันมากขึ้น มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และรายงานความพึงพอใจที่สูงขึ้น ผู้แสดงสินค้ายังได้รับประโยชน์เพราะคำแนะนำช่วยให้พวกเขาจับคู่กับผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจจริงในโซลูชันของพวกเขา
รวมความสนใจที่ประกาศด้วยตนเองกับสัญญาณพฤติกรรม ตรวจสอบคำแนะนำจากกลุ่มผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกัน และให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญ ทีมควรทดสอบข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อบทบาท อุตสาหกรรม หรือกลุ่มประชากรเฉพาะอย่างไม่เป็นธรรม
แน่นอนครับ/ค่ะ งานขนาดเล็กมักเห็นการพัฒนาที่ใหญ่กว่ามาก เพราะผู้เข้าร่วมได้รับคำแนะนำที่ช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์สูงสุดจากช่วงเวลาที่จำกัดหรือตารางเวลาที่สั้นลง กลยุทธ์ง่ายๆ เช่น การจัดทำวาระที่ปรับให้เหมาะสมหรือการแบ่งส่งอีเมลเป็นช่วงๆ สามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายได้โดยไม่ต้องใช้ระบบที่ซับซ้อน
อัปเดตคำแนะนำเมื่อใดก็ตามที่พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมเปลี่ยนแปลงไป อาจเกิดขึ้นหลังจากการเช็คอินในเซสชัน การบันทึกหน้าในรายการ หรือการทำกิจกรรมภายในแอปของงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมค้นพบเซสชันและประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขาตลอดงาน