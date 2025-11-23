Moveworks vs. Glean—แพลตฟอร์ม AI ตัวไหนที่เหมาะกับทีมของคุณ?

เกือบ 60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการค้นหา, แบ่งปัน, และอัปเดตข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ. นี่คือตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาข้อมูลในระหว่างเวลาทำงานเมื่อใช้แอปพลิเคชันของบริษัทต่าง ๆ.
Glean และ Moveworks เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการแก้ไขความท้าทายนี้ผ่านฟีเจอร์การค้นหาองค์กรและจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขา
แม้ว่าทั้งสองจะมีความสามารถด้าน AI ที่ทรงพลังสำหรับการให้บริการพนักงานและกระบวนการอัตโนมัติ แต่ข้อจำกัดบางประการทำให้ทีมต้องค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Moveworks กับ Glean และเน้นจุดที่ควรพิจารณาหากคุณกำลังประเมินเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการส่งมอบบริการที่ดีขึ้นและแพลตฟอร์มการจัดการบริการพนักงาน
Glean vs. Moveworks — และทางเลือกที่ดีที่สุดในภาพรวม
|คุณสมบัติ
|เก็บเกี่ยว
|Moveworks
|⭐ ทางเลือกที่ดีที่สุด:<2>ClickUp
|การค้นหาข้อมูลในองค์กร
|การค้นหาเชิงความหมายด้วย LLM ที่ครอบคลุมแหล่งข้อมูลกว่า 250 แหล่ง; มีความสามารถสูงในการดึงความรู้ที่กระจัดกระจาย
|การค้นหาเชิงความหมายด้วยเครื่องมือเหตุผล; ปรับปรุงเพื่อแก้ไขตั๋วและคำขอภายในที่มีโครงสร้าง
|การค้นหาองค์กรที่เชื่อมโยงกันระหว่างงาน เอกสาร แชท และแอปที่ผสานรวม — พร้อมคำตอบที่พร้อมใช้งานได้ทันที
|การอัตโนมัติของงาน + กระบวนการทำงาน
|การดำเนินการที่จำกัด; มุ่งเน้นการสรุป, การค้นหา, และการจัดระเบียบข้อมูล
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับงาน IT/HR/การเงิน; จัดการการรีเซ็ต, การเข้าถึง, การอนุมัติ, และการออกตั๋ว
|ตัวแทน AI กระตุ้นการดำเนินการ อัปเดตงาน จัดเส้นทางคำขอ และทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของ IT/HR ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
|ผู้ช่วยอัจฉริยะ
|ผู้ช่วย Glean สำหรับการสรุป, การสร้างเนื้อหา, และการตอบคำถามโดยใช้บริบทขององค์กร
|ผู้ช่วยสนับสนุน AI ที่ช่วยแก้ไขข้อสงสัย ร่างข้อความ และดำเนินการต่างๆ ในการแชท
|ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: ค้นหา, ตอบคำถาม, สรุป, สร้างงาน, อัปเดตเอกสาร และดำเนินการเวิร์กโฟลว์
|การจัดการความรู้
|แข็งแกร่ง: คำตอบที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว, ศูนย์รวมที่ได้รับการคัดสรร, คำถามที่พบบ่อย, ลิงก์แนะนำ; เหมาะสำหรับการแนะนำการใช้งานและเอกสารภายในองค์กร
|มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการสนับสนุนมากกว่าการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้าง
|เอกสาร งาน แชท และความรู้ทั้งหมดรวมศูนย์ — เชื่อมโยงด้วย AI และค้นหาบริบทได้ทันที
|ความยืดหยุ่นของนักพัฒนา
|รองรับ API แต่การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานมีจำกัด
|เอเจนต์สตูดิโอ สำหรับการสร้างเอเจนต์เฉพาะงานและระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือแบบโค้ดต่ำ
|สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, การผสานรวม, และกระบวนการทำงานของ IT โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
|แชท + การทำงานร่วมกัน
|สรุปและคำตอบในแถบด้านข้าง; ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องมีการดำเนินการในแชท
|จัดการกระบวนการทำงานด้าน IT/HR ได้โดยตรงภายใน Slack/Teams โดยสามารถแก้ไขงานต่าง ๆ ได้ในแชท
|ClickUp Chat เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน สรุป การตัดสินใจ และการอัปเดตโครงการที่ซิงค์โดยอัตโนมัติ
|การผสานรวม
|แหล่งข้อมูลมากกว่า 250 แหล่ง รวมถึง Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams
|ระบบมากกว่า 100 ระบบ ครอบคลุมด้านอัตลักษณ์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการบริการไอที แอปพลิเคชันส่งข้อความ
|ผสานการทำงานกับ GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย — ทั้งหมดรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
|ความปลอดภัย + สิทธิ์การใช้งาน
|การค้นหาที่คำนึงถึงสิทธิ์การอนุญาตอย่างเคร่งครัด; เคารพการควบคุมการเข้าถึงขององค์กร
|การบริหารจัดการด้วยระบบให้คะแนนเนื้อหา การอ้างอิง และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
|สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับงาน รายการ เอกสาร และพื้นที่; ความปลอดภัยระดับองค์กรโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
|ความแข็งแกร่งของกรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลองค์กรและการค้นพบความรู้
|ดีที่สุดสำหรับการให้บริการพนักงานอัตโนมัติและการลดจำนวนการติดต่อ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการ การค้นหา + การทำงานอัตโนมัติ + การจัดการงาน ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว
Glean คืออะไร?
ทุกวัน พนักงานใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการถามคำถามเดิม ๆ — นโยบาย HR อยู่ที่ไหน? ฉันจะรีเซ็ตรหัสผ่านได้อย่างไร? เวอร์ชันล่าสุดของ pitch deck คืออะไร? ความล่าช้าเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เพียงเพราะข้อมูลของบริษัทกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันองค์กรมากเกินไป แต่ยังเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
นั่นคือจุดที่ Glean เข้ามาช่วย Glean เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการบริการพนักงาน ซึ่งให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำโดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ ด้วยความสามารถในการค้นหาในระดับองค์กรอย่างลึกซึ้ง มันสามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันทีและ:
✅ รวมข้อมูลและประวัติการใช้งานของผู้ใช้จาก ระบบองค์กรที่หลากหลาย เข้าด้วยกันเพื่อการค้นหาข้อมูลที่ราบรื่น✅ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่อง✅ จัดการกับคำถามทั่วไปผ่านคำแนะนำอัจฉริยะ และการสนทนาด้วย AI ช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุน✅ ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างเนื้อหา สรุปหัวข้อ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่น
จุดขายเฉพาะของ Glean คือการเชื่อมต่อกับข้อมูลของบริษัทคุณและทำให้กระบวนการค้นหา จัดการ และดำเนินการกับข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติหลักเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการทำงานแบบเรียลไทม์และช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มาดูรายละเอียดกัน
1. คุณสมบัติ #1: การค้นหาเชิงความหมายด้วยระบบ AI ที่มีความตระหนักถึงบริบท
Glean ให้บริการค้นหาเชิงความหมายขั้นสูงโดยใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่กระจัดกระจายได้รวดเร็วขึ้น แต่ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งความรู้ที่มีโครงสร้างอย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ความสามารถในการค้นหาขององค์กรของเครื่องมือนี้สามารถปรับให้เหมาะกับผู้ค้นหา, บทบาทของพวกเขา, และกิจกรรมล่าสุด, สร้างประสบการณ์การค้นหาที่เป็นส่วนตัวและรวมเป็นหนึ่งเดียว.
นอกจากนี้ Glean ยังเคารประดับการอนุญาตที่มีอยู่ ดังนั้นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนจะยังคงได้รับการปกป้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:ระบบซอฟต์แวร์ออกตั๋วสำหรับทีมไอที
2. ฟีเจอร์ #2: ผู้ช่วย Glean และตัวแทน AI
ผู้ช่วย Glean ตอบคำถามจากพนักงาน, สรุปเนื้อหา, และช่วยเหลือในการสร้างเอกสารโดยใช้บริบทขององค์กร
นี่คือโบนัสเพิ่มเติม: คุณยังสามารถสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เรียกใช้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอน และดำเนินการต่างๆ ภายในกราฟความรู้ขององค์กรของคุณ—ทั้งหมดนี้ด้วยความแม่นยำที่คำนึงถึงสิทธิ์และการขับเคลื่อนตามบริบท สิ่งนี้ช่วยให้ทีม IT และฝ่ายสนับสนุนลดปริมาณงานในตั๋วในขณะที่ปรับปรุงการส่งมอบบริการ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อช่วยลดคำถามที่เป็นกิจวัตรและงานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งเป็นจุดที่Enterprise SearchและClickUp Automations สร้าง ผลกระทบมากที่สุด
3. ฟีเจอร์ที่ 3: การจัดการความรู้และคำตอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ทีมสามารถรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลางด้วยคำถามที่พบบ่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว, ลิงก์ Go, และศูนย์รวมทรัพยากรที่ได้รับการคัดสรร. คุณสมบัติของ Glean ช่วยลดการสอบถามของพนักงานและเพิ่มความเร็วในการรับเข้าทำงานโดยทำให้การค้นหาคำตอบที่เชื่อถือได้และทันสมัยเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดเวลาหยุดทำงาน.
4. คุณสมบัติที่ 4: การผสานการทำงานที่ปลอดภัยกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ
Glean รองรับแหล่งข้อมูลมากกว่า 250 แหล่ง รวมถึง Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support และ Microsoft Teams
นอกจากนี้ ยังไม่มีความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เนื่องจาก Glean จัดทำดัชนีและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันขององค์กรเพื่อนำเนื้อหาที่เหมาะสมไปยังบุคคลที่เหมาะสม
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการจัดการบริการไอที (ITSM) ชั้นนำ
5. ฟีเจอร์ที่ 5: ระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อประสิทธิภาพในที่ทำงาน
ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Zoom และ Microsoft 365, Glean มอบสรุปข้อมูล, ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ, และการตอบกลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังที่ที่พนักงานทำงานอยู่แล้ว
จากการสรุปหัวข้อการสนทนาไปจนถึงการสร้างอีเมลใน Outlook เป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดงานที่ทำซ้ำกันระหว่างแผนกต่างๆ
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยส่งข้อความ 25 ข้อความต่อวันเพียงเพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายในแชทและอีเมลต่างๆ
ลองจินตนาการดูว่าหากงาน โครงการ ข้อความ และความรู้ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน โดยมี AI เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน คุณไม่จำเป็นต้องจินตนาการอีกต่อไป เพราะ ClickUp คือคำตอบ ลองใช้วันนี้เลย!
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ Glean
Moveworks คืออะไร?
พนักงานต้องการคำตอบทันที—เรื่องนี้เราได้ตกลงกันแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่าน ค้นหานโยบาย หรือตรวจสอบยอดคงเหลือ PTO เมื่อข้อมูลถูกฝังอยู่ทั่วระบบต่างๆ ในองค์กร ทีมงานสนับสนุนจะรู้สึกหนักหน่วงและงานจะล่าช้า
Moveworks แก้ไขปัญหานี้ด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการบริการพนักงาน ซึ่งเข้าใจคำถามในภาษาธรรมชาติ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำให้การตอบกลับเป็นอัตโนมัติผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทของคุณใช้งานอยู่แล้ว
นี่ทำให้ Moveworks สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
✅ มอบ การสนับสนุนแบบเรียลไทม์สำหรับ IT, HR และฝ่ายการเงิน ผ่านผู้ช่วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลของบริษัทคุณ✅ แก้ไขคำถามทั่วไปและอัตโนมัติการจัดการคำร้องขอโดยใช้ตัวแทนอัจฉริยะที่สามารถจัดการงานได้โดยไม่ต้องส่งต่อให้มนุษย์✅ ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลในองค์กรได้ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง พร้อมให้คำตอบที่รวดเร็วและปรับให้เหมาะกับบริบทของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติของ Moveworks
Moveworks United, ระบบขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำให้การสนับสนุนเป็นอัตโนมัติ, เร่งกระบวนการทำงาน, และปรับปรุงการให้บริการของพวกเขาทั่วทั้งองค์กร. นี่คือคุณสมบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ:
1. ฟีเจอร์ #1: ผู้ช่วย AI พร้อมการให้เหตุผลเชิงสนทนา
Moveworks ให้บริการผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานสนับสนุนภายในองค์กร แม้ว่าจะต้องการข้อมูลที่มีโครงสร้าง บทความความรู้ที่มั่นคง และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำตอบมีความถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมซอฟต์แวร์ การร่างอีเมล หรือการอัปเดตข้อมูลประจำตัว ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้โดยตรงในแชทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มนุษย์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการค้นหาไฟล์เวอร์ชันที่ถูกต้องหรือตามการอนุมัติอยู่ใช่ไหม? บล็อก "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร" จะแสดงวิธีแก้ไขปัญหานี้ด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ
2. ฟีเจอร์ที่ 2: เครื่องมือค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กร
ความสามารถในการค้นหาขององค์กรของ Moveworks ไปไกลกว่าการจับคู่คำหลักโดยใช้ความเข้าใจเชิงความหมายและเครื่องมือการให้เหตุผลเพื่อดึงข้อมูลที่แม่นยำและเกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถค้นหาฐานความรู้ภายใน, PDF, อีเมล, และบันทึกของระบบในครั้งเดียวและได้รับคำตอบพร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา
Moveworks ยังรวมถึงการกำกับดูแล AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งประกอบด้วยระบบให้คะแนนเนื้อหา, ระบบตรวจสอบความถูกต้อง, และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล—เพื่อให้คำตอบมีความถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดในขณะที่ฐานความรู้ของคุณมีการพัฒนา
3. คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติแบบตัวแทนและสตูดิโอสำหรับตัวแทน
Moveworks ช่วยให้ทีมสร้างตัวแทนที่กำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติ, กระตุ้นการดำเนินการ, และรันกระบวนการทำงานเบื้องหลังในระบบองค์กร
ด้วย Agent Studio นักพัฒนาสามารถปรับใช้ตัวแทนงานที่ทรงพลังได้โดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีการผสานรวมที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์นี้รองรับการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย ตั้งแต่การคัดกรองตั๋วสนับสนุนไปจนถึงการกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ข้ามแผนก IT, HR และการเงิน
📖 อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมูลสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด
4. ฟีเจอร์ที่ 4: การจัดการบริการแบบเรียลไทม์
ตั้งแต่การสร้างตั๋วและการส่งคำอนุมัติไปจนถึงการตรวจสอบสถานะคำขอ Moveworks ทำให้การจัดการวงจรบริการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ระบบการคัดแยกอัจฉริยะและการส่งต่อข้อมูลอย่างชาญฉลาดช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุน ลดการส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้น และรับประกันเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
5. คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์มกับเครื่องมือทางธุรกิจ
Moveworks เชื่อมต่อกับระบบมากกว่า 100 ระบบ ตั้งแต่ Salesforce Service Cloud และ Microsoft Teams ไปจนถึงแพลตฟอร์มการระบุตัวตนและทรัพยากรบุคคล และมอบฟังก์ชันการทำงานแบบครบวงจร มันทำงานในที่ที่พนักงานอยู่แล้ว ทำให้พวกเขาสามารถค้นหา ดำเนินการ และแก้ไขงานประจำได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ราคาของ Moveworks
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
🧠 คุณรู้หรือไม่: ผู้จัดการโดยเฉลี่ยสูญเสียเวลากว่า683 ชั่วโมงต่อปีไปกับสิ่งรบกวนแต่ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 40% ค้นพบวิธีการได้ในบทความวิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Glean กับ Moveworks
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แต่พวกเขาก็มีความเชี่ยวชาญในบางด้าน ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด สำหรับการเข้าใจว่าควรใช้เครื่องมือใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มาดูกันว่าฟีเจอร์ของพวกเขามีความแตกต่างอย่างไรในกรณีการใช้งานจริง:
คุณสมบัติ #1: การค้นหาแบบองค์กรครอบคลุมทุกเครื่องมือ
Glean นำเสนอเครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง รวมถึง Google Workspace, Slack และ Salesforce ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการจัดดัชนีเชิงความหมายช่วยให้มั่นใจในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำข้ามระบบที่แยกส่วนกัน
Moveworks มีฟังก์ชันการค้นหา แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและเริ่มงานมากกว่าการสนับสนุนการทำงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงสำรวจ
🏆 ผู้ชนะ: Glean — เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วในทุกเครื่องมือและระบบของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการทำงานให้เร็วขึ้นและจัดการงานให้เสร็จ
คุณสมบัติที่ 2: การทำงานอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงาน
Moveworks ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน การเข้าถึงซอฟต์แวร์ และการส่งแบบฟอร์ม โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่มนุษย์ มันผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์ม ITSM และใช้กรอบการทำงาน AI แบบตัวแทนเพื่อกระตุ้นการดำเนินการในเบื้องหลัง
ในขณะเดียวกัน Glean สามารถสรุปและนำเสนอเนื้อหาได้ แต่ขาดกระบวนการทำงานที่เน้นการดำเนินการซึ่งเทียบเท่า
🏆 ผู้ชนะ: Moveworks — ดีกว่าสำหรับการจัดการการสนับสนุนภายในองค์กรและอัตโนมัติการสอบถามที่เป็นกิจวัตร
คุณสมบัติที่ 3: การผสานระบบแพลตฟอร์มการสื่อสาร
ทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อได้กับ Microsoft Teams และ Slack แต่ Moveworks จัดการกับกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยตรงในแชท—เช่น การแก้ไขคำขอสนับสนุน, การส่งคำขอการอนุมัติ, หรือการปรับปรุงข้อมูล.
แถบด้านข้างของ Glean ช่วยในการเรียกคืนและสรุปเอกสารได้ แต่ไม่สามารถทำงานขั้นตอนหลายขั้นตอนในแชทให้เสร็จสมบูรณ์
🏆 ผู้ชนะ: Moveworks — เครื่องยนต์การกระทำที่แข็งแกร่งขึ้นภายในแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: งานซ้ำๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลาใช่ไหม?คู่มือการใช้ระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจะแสดงวิธีการปรับปรุงการทำงานและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนด้วยเครื่องมือ AI ที่ชาญฉลาด
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการความรู้และการค้นพบ
Glean ช่วยให้ทีมสามารถสร้างคอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดี คำตอบที่ผ่านการตรวจสอบ และความศูนย์รวมทรัพยากรที่แบ่งปันได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับพนักงานใหม่ การวิจัย และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
ในทางกลับกัน Moveworks มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขคำขอกว่าเป็นการจัดระเบียบความรู้ขององค์กร
🏆 ผู้ชนะ: Glean — เหมาะสำหรับทีมที่จัดการปริมาณเนื้อหาภายในและเอกสารจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ 5: ความยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนาและการปรับแต่งตัวแทน
Moveworks ให้บริการ AI Agent Studio สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างและPLOY ตัวแทนเฉพาะงานโดยใช้เครื่องมือ low-code ช่วยให้สามารถทำระบบอัตโนมัติอย่างลึกซึ้งได้ทั่วทั้งระบบองค์กร
Glean ให้บริการ API และการสนับสนุน AI โดยเน้นที่การค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าการออกแบบกระบวนการ
🏆 ผู้ชนะ: Moveworks — สภาพแวดล้อมสำหรับนักพัฒนาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสร้างระบบอัตโนมัติเฉพาะสำหรับองค์กร
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนเข้านอนสามารถช่วยให้คุณหลับได้เร็วขึ้นโดยช่วยลดความวุ่นวายทางความคิด
Glean vs. Moveworks บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit ชื่นชมความสามารถในการค้นหาข้อมูลองค์กรและการซิงค์สไลด์ของ Glean ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบบันทึกการเรียนและการเรียกดูเอกสารข้ามอุปกรณ์ต่างๆดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้เน้นย้ำว่า:
ฉันไม่ชอบการใช้แอปสองตัวสำหรับคลาส แต่ฉันชอบที่สามารถซิงค์สไลด์และเสียงได้ด้วย Glean
ฉันไม่ชอบการใช้แอปสองตัวต่างกันสำหรับคลาส แต่ฉันชอบที่สามารถซิงค์สไลด์และเสียงได้ด้วย Glean.
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้หลายรายรายงานว่าคุณภาพการถอดเสียงไม่ดีและมีเสียงรบกวนจากพื้นหลังมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแล็ปท็อป บางคนพบว่าการใช้งานบนมือถือทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ใช้งานง่าย
ฉันใช้ Glean เป็นครั้งแรกเมื่อวันก่อน และการบันทึกแย่มาก (เก็บเสียงรบกวนพื้นหลังมากกว่าเสียงอาจารย์ที่พูด)
ฉันใช้ Glean เป็นครั้งแรกเมื่อวันก่อน และการบันทึกแย่มาก (เก็บเสียงรบกวนพื้นหลังมากกว่าเสียงอาจารย์ที่พูด)
ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายไอทีได้เน้นย้ำถึงความสามารถของ Moveworks ในการลดปริมาณตั๋วสนับสนุนจำนวนมาก ลดภาระงานของฝ่ายช่วยเหลือ และปรับปรุงการให้บริการระหว่างทีมไอทีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เริ่มต้นช้าไปหน่อย แต่พอเริ่มทำงานแล้ว มันทำงานได้ดีมาก. ครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินจากผู้จัดการ SD คือ มันกำลังแก้ไข/เบี่ยงเบนประมาณ 45% ของทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้อง.
เริ่มต้นช้าไปหน่อย แต่พอเริ่มทำงานแล้ว มันทำงานได้ดีมาก. ครั้งสุดท้ายที่ได้ยินจากผู้จัดการ SD คือ มันกำลังแก้ไข/เบี่ยงเบนประมาณ 45% ของทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้อง.
อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เต็มใจที่จะลงทุนความพยายามที่จำเป็นในการตั้งค่าเครื่องมือ อาจนำไปสู่ความท้าทายได้ผู้ใช้ได้รับการเตือนว่าMoveworks ต้องการบทความความรู้ที่สะอาดและมีโครงสร้างที่ดี รวมถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำงานได้ดี
คุณต้องการทีมงานที่ทุ่มเทในการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทุกวันเพื่อดูคะแนนของข้อมูล
คุณต้องการทีมงานที่ทุ่มเทในการตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ทุกวันเพื่อดูคะแนนของข้อมูล
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean vs. Moveworks
ประเด็นคือ: Glean และ Moveworks ต่างก็ทำงานแยกส่วน Glean ขาดความสามารถในการดำเนินการงาน ในขณะที่ Moveworks พึ่งพาขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวและข้อมูลที่มีโครงสร้างClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างทั้งสองด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือการรวมเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การรวมเป็นชุด แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือค้นหาอย่าง Glean และเครื่องมืออัตโนมัติอย่าง Moveworks ClickUp เชื่อมโยงงาน ความรู้ การแชท และเวิร์กโฟลว์ในConverged AI Workspace เดียว นั่นหมายถึงการใช้เครื่องมือน้อยลง งานที่ต้องทำซ้ำน้อยลง และความชัดเจนที่มากขึ้น
ดำเนินการหลากหลายภารกิจด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainทำได้มากกว่าการสรุปเอกสารหรือตอบคำถามในตั๋วสนับสนุน
มันผสมผสานความแม่นยำในการค้นหาของ Glean กับระบบอัตโนมัติของงานของ Moveworks แต่ภายในพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ เอกสาร และการแชทแบบเรียลไทม์
ด้วยคำตอบทันที การสร้างงานด้วย AI และการอัปเดตแบบบูรณาการ มันมอบข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทและพร้อมสำหรับการดำเนินการให้กับทีม ทั้งหมดจากศูนย์ควบคุมเดียว
คำตอบที่รวดเร็วขึ้นด้วย Brain MAX
ClickUp Brain MAXมอบคำตอบที่รวดเร็วและเข้าใจบริบทให้กับทีมของคุณ โดยดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร แชท และเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้ ด้วยฟีเจอร์Talk to Text คุณสามารถพูดคำถามหรืออัปเดตต่าง ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นงาน สรุป หรือเอกสารได้ในไม่กี่วินาที ทุกข้อมูลจะถูกต้องและเชื่อมโยงกับงานจริง โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
ทำให้กระบวนการทำงานจริงเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Agents
ClickUp Agentsสามารถปฏิบัติตามกฎ ดำเนินการต่าง ๆ อัปเดตข้อมูล ส่งต่องาน และสนับสนุนกระบวนการของฝ่าย IT หรือ HR โดยอัตโนมัติ พวกเขาทำงานภายในโปรเจกต์ เอกสาร และแชทของคุณ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการคำตอบที่รวดเร็วขึ้น, โครงการที่ชาญฉลาดขึ้น, และเนื้อหาที่เขียนได้ด้วยตัวเองหรือไม่?เครื่องมือชั้นนำสำหรับการแบ่งปันความรู้, การทำงานอัตโนมัติของโครงการ, และการเขียนจะแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp Brain นำ AI มาสู่การทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร—ไม่ต้องมีการตั้งค่าคำสั่งล่วงหน้า
การค้นคืนความรู้ผสานกับการนำไปปฏิบัติได้จริงที่ ClickUp Enterprise Search
ในขณะที่ Glean และ Moveworks เสนอความสามารถในการค้นหาสำหรับองค์กรClickUp Enterprise Searchก้าวไปไกลกว่านั้น มันเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ ดึงคำตอบจากเครื่องมือทั้งหมดของคุณ และเชื่อมโยงผลการค้นหาไปยังงาน เอกสาร และโครงการแบบเรียลไทม์
ประสบการณ์การค้นหาแบบรวมศูนย์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณดำเนินการกับข้อมูลได้ทันทีอีกด้วย
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่สร้างขึ้นสำหรับ IT
ClickUp สำหรับทีมไอทีเปิดประตูสู่ความยืดหยุ่นในระดับองค์กร
ด้วยเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ ผู้รับงานแบบไดนามิก และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Salesforce และ ServiceNow ทีมงานสามารถทำงานอัตโนมัติได้ตั้งแต่การกำหนดเส้นทางงานไปจนถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
คุณยังได้รับทริกเกอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำการดำเนินการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานในทุกด้าน
สร้างได้เร็วขึ้นและวางแผนอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้เป็นแผนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat
ไม่เหมือนกับ Glean หรือ Moveworks,ClickUp Chatทำได้มากกว่าการสนับสนุนการสนทนา. มันเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงาน, สรุปหัวข้อ, และซิงค์กับโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ.
ด้วย AI CatchUp และการเชื่อมโยงบริบทแบบเรียลไทม์ ประวัติการแชทของคุณจะไม่ถูกแยกออกจากกัน ClickUp Chat เป็นเครื่องมือแชทเพียงหนึ่งเดียวที่การร่วมมือ การตัดสินใจ และการดำเนินการเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIที่ดีที่สุดในตลาด
เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpเป็นการขยายการใช้งานที่เป็นประโยชน์ของทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกัน: ผสมผสานจุดแข็งในการทำงานอัตโนมัติของงานของ Moveworks กับการเข้าถึงความรู้ที่สามารถค้นหาได้ของ Glean แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมกัน
เทมเพลตไอทีนี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถรวมตั๋วไว้ที่เดียว ติดตามความคืบหน้า และทำการตอบกลับแบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังสลับไปมาระหว่างแท็บเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอยู่หรือไม่?"การเชื่อมต่อ AI ที่ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานจริง"แสดงให้เห็นว่า ClickUp เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จได้
ไม่ต้องทำงานวนซ้ำอีกต่อไปด้วย ClickUp
สรุปทั้งหมด: ใช้ Glean หากความสำคัญของคุณคือการค้นหาข้อมูลในองค์กรที่รวดเร็วและมีความหมาย สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการให้บริการตนเองของพนักงาน Moveworks เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp คุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำให้การสนับสนุนด้านไอทีเป็นอัตโนมัติ สรุปเอกสาร หรือเปลี่ยนการแชทให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง ClickUp จะเปลี่ยนการค้นหาแบบพาสซีฟให้กลายเป็นประสิทธิภาพที่แท้จริง และด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น Connected Search, Automations และ AI Chat ทีมงานของคุณสามารถหยุดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้ในที่สุด
ผลลัพธ์นั้นชัดเจนในตัวเอง
ตามข้อมูลจากQubicaAMF ทีมที่ใช้ ClickUp ประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งแต่เดิมเสียไปกับการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว เมื่อนำเวลานี้ไปคูณกับทุกแผนก เวลาที่ประหยัดได้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะมหาศาลสมัครใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว และทำงานให้เสร็จลุล่วงในที่สุด!