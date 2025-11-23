บล็อก ClickUp

Moveworks vs. Glean—แพลตฟอร์ม AI ตัวไหนที่เหมาะกับทีมของคุณ?

23 พฤศจิกายน 2568

เกือบ 60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการค้นหา, แบ่งปัน, และอัปเดตข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ. นี่คือตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาข้อมูลในระหว่างเวลาทำงานเมื่อใช้แอปพลิเคชันของบริษัทต่าง ๆ.

Glean และ Moveworks เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการแก้ไขความท้าทายนี้ผ่านฟีเจอร์การค้นหาองค์กรและจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขา

แม้ว่าทั้งสองจะมีความสามารถด้าน AI ที่ทรงพลังสำหรับการให้บริการพนักงานและกระบวนการอัตโนมัติ แต่ข้อจำกัดบางประการทำให้ทีมต้องค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด

ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Moveworks กับ Glean และเน้นจุดที่ควรพิจารณาหากคุณกำลังประเมินเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการส่งมอบบริการที่ดีขึ้นและแพลตฟอร์มการจัดการบริการพนักงาน

Glean vs. Moveworks — และทางเลือกที่ดีที่สุดในภาพรวม

คุณสมบัติเก็บเกี่ยวMoveworks⭐ ทางเลือกที่ดีที่สุด:<2>ClickUp
การค้นหาข้อมูลในองค์กรการค้นหาเชิงความหมายด้วย LLM ที่ครอบคลุมแหล่งข้อมูลกว่า 250 แหล่ง; มีความสามารถสูงในการดึงความรู้ที่กระจัดกระจายการค้นหาเชิงความหมายด้วยเครื่องมือเหตุผล; ปรับปรุงเพื่อแก้ไขตั๋วและคำขอภายในที่มีโครงสร้างการค้นหาองค์กรที่เชื่อมโยงกันระหว่างงาน เอกสาร แชท และแอปที่ผสานรวม — พร้อมคำตอบที่พร้อมใช้งานได้ทันที
การอัตโนมัติของงาน + กระบวนการทำงานการดำเนินการที่จำกัด; มุ่งเน้นการสรุป, การค้นหา, และการจัดระเบียบข้อมูลระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับงาน IT/HR/การเงิน; จัดการการรีเซ็ต, การเข้าถึง, การอนุมัติ, และการออกตั๋วตัวแทน AI กระตุ้นการดำเนินการ อัปเดตงาน จัดเส้นทางคำขอ และทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของ IT/HR ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
ผู้ช่วยอัจฉริยะผู้ช่วย Glean สำหรับการสรุป, การสร้างเนื้อหา, และการตอบคำถามโดยใช้บริบทขององค์กรผู้ช่วยสนับสนุน AI ที่ช่วยแก้ไขข้อสงสัย ร่างข้อความ และดำเนินการต่างๆ ในการแชทClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: ค้นหา, ตอบคำถาม, สรุป, สร้างงาน, อัปเดตเอกสาร และดำเนินการเวิร์กโฟลว์
การจัดการความรู้แข็งแกร่ง: คำตอบที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว, ศูนย์รวมที่ได้รับการคัดสรร, คำถามที่พบบ่อย, ลิงก์แนะนำ; เหมาะสำหรับการแนะนำการใช้งานและเอกสารภายในองค์กรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการสนับสนุนมากกว่าการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้างเอกสาร งาน แชท และความรู้ทั้งหมดรวมศูนย์ — เชื่อมโยงด้วย AI และค้นหาบริบทได้ทันที
ความยืดหยุ่นของนักพัฒนารองรับ API แต่การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานมีจำกัดเอเจนต์สตูดิโอ สำหรับการสร้างเอเจนต์เฉพาะงานและระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือแบบโค้ดต่ำสร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, การผสานรวม, และกระบวนการทำงานของ IT โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
แชท + การทำงานร่วมกันสรุปและคำตอบในแถบด้านข้าง; ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องมีการดำเนินการในแชทจัดการกระบวนการทำงานด้าน IT/HR ได้โดยตรงภายใน Slack/Teams โดยสามารถแก้ไขงานต่าง ๆ ได้ในแชทClickUp Chat เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน สรุป การตัดสินใจ และการอัปเดตโครงการที่ซิงค์โดยอัตโนมัติ
การผสานรวมแหล่งข้อมูลมากกว่า 250 แหล่ง รวมถึง Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teamsระบบมากกว่า 100 ระบบ ครอบคลุมด้านอัตลักษณ์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการบริการไอที แอปพลิเคชันส่งข้อความผสานการทำงานกับ GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย — ทั้งหมดรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
ความปลอดภัย + สิทธิ์การใช้งานการค้นหาที่คำนึงถึงสิทธิ์การอนุญาตอย่างเคร่งครัด; เคารพการควบคุมการเข้าถึงขององค์กรการบริหารจัดการด้วยระบบให้คะแนนเนื้อหา การอ้างอิง และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับงาน รายการ เอกสาร และพื้นที่; ความปลอดภัยระดับองค์กรโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ความแข็งแกร่งของกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลองค์กรและการค้นพบความรู้ดีที่สุดสำหรับการให้บริการพนักงานอัตโนมัติและการลดจำนวนการติดต่อเหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการ การค้นหา + การทำงานอัตโนมัติ + การจัดการงาน ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว

Glean คืออะไร?

อะไรคือ Glean- Moveworks vs Glean
ทุกวัน พนักงานใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการถามคำถามเดิม ๆ — นโยบาย HR อยู่ที่ไหน? ฉันจะรีเซ็ตรหัสผ่านได้อย่างไร? เวอร์ชันล่าสุดของ pitch deck คืออะไร? ความล่าช้าเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เพียงเพราะข้อมูลของบริษัทกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันองค์กรมากเกินไป แต่ยังเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

นั่นคือจุดที่ Glean เข้ามาช่วย Glean เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการบริการพนักงาน ซึ่งให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำโดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ ด้วยความสามารถในการค้นหาในระดับองค์กรอย่างลึกซึ้ง มันสามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันทีและ:

✅ รวมข้อมูลและประวัติการใช้งานของผู้ใช้จาก ระบบองค์กรที่หลากหลาย เข้าด้วยกันเพื่อการค้นหาข้อมูลที่ราบรื่น✅ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่อง✅ จัดการกับคำถามทั่วไปผ่านคำแนะนำอัจฉริยะ และการสนทนาด้วย AI ช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุน✅ ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างเนื้อหา สรุปหัวข้อ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่น

จุดขายเฉพาะของ Glean คือการเชื่อมต่อกับข้อมูลของบริษัทคุณและทำให้กระบวนการค้นหา จัดการ และดำเนินการกับข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติหลักเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการทำงานแบบเรียลไทม์และช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มาดูรายละเอียดกัน

1. คุณสมบัติ #1: การค้นหาเชิงความหมายด้วยระบบ AI ที่มีความตระหนักถึงบริบท

Glean ให้บริการค้นหาเชิงความหมายขั้นสูงโดยใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่กระจัดกระจายได้รวดเร็วขึ้น แต่ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งความรู้ที่มีโครงสร้างอย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ความสามารถในการค้นหาขององค์กรของเครื่องมือนี้สามารถปรับให้เหมาะกับผู้ค้นหา, บทบาทของพวกเขา, และกิจกรรมล่าสุด, สร้างประสบการณ์การค้นหาที่เป็นส่วนตัวและรวมเป็นหนึ่งเดียว.

นอกจากนี้ Glean ยังเคารประดับการอนุญาตที่มีอยู่ ดังนั้นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนจะยังคงได้รับการปกป้อง

2. ฟีเจอร์ #2: ผู้ช่วย Glean และตัวแทน AI

ผู้ช่วย Glean &amp; ตัวแทน AI - Moveworks vs Glean
ผู้ช่วย Glean ตอบคำถามจากพนักงาน, สรุปเนื้อหา, และช่วยเหลือในการสร้างเอกสารโดยใช้บริบทขององค์กร

นี่คือโบนัสเพิ่มเติม: คุณยังสามารถสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เรียกใช้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอน และดำเนินการต่างๆ ภายในกราฟความรู้ขององค์กรของคุณ—ทั้งหมดนี้ด้วยความแม่นยำที่คำนึงถึงสิทธิ์และการขับเคลื่อนตามบริบท สิ่งนี้ช่วยให้ทีม IT และฝ่ายสนับสนุนลดปริมาณงานในตั๋วในขณะที่ปรับปรุงการส่งมอบบริการ

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อช่วยลดคำถามที่เป็นกิจวัตรและงานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งเป็นจุดที่Enterprise SearchและClickUp Automations สร้าง ผลกระทบมากที่สุด

3. ฟีเจอร์ที่ 3: การจัดการความรู้และคำตอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

การจัดการความรู้ &amp; คำตอบที่ผ่านการตรวจสอบ - Moveworks vs Glean
ผ่านทาง เก็บเกี่ยว

ทีมสามารถรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลางด้วยคำถามที่พบบ่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว, ลิงก์ Go, และศูนย์รวมทรัพยากรที่ได้รับการคัดสรร. คุณสมบัติของ Glean ช่วยลดการสอบถามของพนักงานและเพิ่มความเร็วในการรับเข้าทำงานโดยทำให้การค้นหาคำตอบที่เชื่อถือได้และทันสมัยเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดเวลาหยุดทำงาน.

4. คุณสมบัติที่ 4: การผสานการทำงานที่ปลอดภัยกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ

การผสานรวมอย่างปลอดภัย - Moveworks vs Glean
Glean รองรับแหล่งข้อมูลมากกว่า 250 แหล่ง รวมถึง Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support และ Microsoft Teams

นอกจากนี้ ยังไม่มีความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เนื่องจาก Glean จัดทำดัชนีและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันขององค์กรเพื่อนำเนื้อหาที่เหมาะสมไปยังบุคคลที่เหมาะสม

5. ฟีเจอร์ที่ 5: ระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อประสิทธิภาพในที่ทำงาน

ระบบอัตโนมัติแบบเนทีฟ - Moveworks vs Glean
ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Zoom และ Microsoft 365, Glean มอบสรุปข้อมูล, ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ, และการตอบกลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังที่ที่พนักงานทำงานอยู่แล้ว

จากการสรุปหัวข้อการสนทนาไปจนถึงการสร้างอีเมลใน Outlook เป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดงานที่ทำซ้ำกันระหว่างแผนกต่างๆ

📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยส่งข้อความ 25 ข้อความต่อวันเพียงเพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายในแชทและอีเมลต่างๆ

ลองจินตนาการดูว่าหากงาน โครงการ ข้อความ และความรู้ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน โดยมี AI เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน คุณไม่จำเป็นต้องจินตนาการอีกต่อไป เพราะ ClickUp คือคำตอบ ลองใช้วันนี้เลย!

รวบรวมข้อมูลราคา

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

Moveworks คืออะไร?

Moveworks คืออะไร - Moveworks vs Glean
พนักงานต้องการคำตอบทันที—เรื่องนี้เราได้ตกลงกันแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่าน ค้นหานโยบาย หรือตรวจสอบยอดคงเหลือ PTO เมื่อข้อมูลถูกฝังอยู่ทั่วระบบต่างๆ ในองค์กร ทีมงานสนับสนุนจะรู้สึกหนักหน่วงและงานจะล่าช้า

Moveworks แก้ไขปัญหานี้ด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการบริการพนักงาน ซึ่งเข้าใจคำถามในภาษาธรรมชาติ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำให้การตอบกลับเป็นอัตโนมัติผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทของคุณใช้งานอยู่แล้ว

นี่ทำให้ Moveworks สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

✅ มอบ การสนับสนุนแบบเรียลไทม์สำหรับ IT, HR และฝ่ายการเงิน ผ่านผู้ช่วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลของบริษัทคุณ✅ แก้ไขคำถามทั่วไปและอัตโนมัติการจัดการคำร้องขอโดยใช้ตัวแทนอัจฉริยะที่สามารถจัดการงานได้โดยไม่ต้องส่งต่อให้มนุษย์✅ ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลในองค์กรได้ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง พร้อมให้คำตอบที่รวดเร็วและปรับให้เหมาะกับบริบทของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติของ Moveworks

Moveworks United, ระบบขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำให้การสนับสนุนเป็นอัตโนมัติ, เร่งกระบวนการทำงาน, และปรับปรุงการให้บริการของพวกเขาทั่วทั้งองค์กร. นี่คือคุณสมบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ:

1. ฟีเจอร์ #1: ผู้ช่วย AI พร้อมการให้เหตุผลเชิงสนทนา

คุณสมบัติของ Moveworks1- ผู้ช่วย AI พร้อมการให้เหตุผลเชิงสนทนา
Moveworks ให้บริการผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานสนับสนุนภายในองค์กร แม้ว่าจะต้องการข้อมูลที่มีโครงสร้าง บทความความรู้ที่มั่นคง และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำตอบมีความถูกต้อง

ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมซอฟต์แวร์ การร่างอีเมล หรือการอัปเดตข้อมูลประจำตัว ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้โดยตรงในแชทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มนุษย์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการค้นหาไฟล์เวอร์ชันที่ถูกต้องหรือตามการอนุมัติอยู่ใช่ไหม? บล็อก "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร" จะแสดงวิธีแก้ไขปัญหานี้ด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ

2. ฟีเจอร์ที่ 2: เครื่องมือค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กร

คุณสมบัติของ Moveworks2- เครื่องมือค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กร
ความสามารถในการค้นหาขององค์กรของ Moveworks ไปไกลกว่าการจับคู่คำหลักโดยใช้ความเข้าใจเชิงความหมายและเครื่องมือการให้เหตุผลเพื่อดึงข้อมูลที่แม่นยำและเกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถค้นหาฐานความรู้ภายใน, PDF, อีเมล, และบันทึกของระบบในครั้งเดียวและได้รับคำตอบพร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา

Moveworks ยังรวมถึงการกำกับดูแล AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งประกอบด้วยระบบให้คะแนนเนื้อหา, ระบบตรวจสอบความถูกต้อง, และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล—เพื่อให้คำตอบมีความถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดในขณะที่ฐานความรู้ของคุณมีการพัฒนา

3. คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติแบบตัวแทนและสตูดิโอสำหรับตัวแทน

Moveworks ช่วยให้ทีมสร้างตัวแทนที่กำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติ, กระตุ้นการดำเนินการ, และรันกระบวนการทำงานเบื้องหลังในระบบองค์กร

ด้วย Agent Studio นักพัฒนาสามารถปรับใช้ตัวแทนงานที่ทรงพลังได้โดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีการผสานรวมที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์นี้รองรับการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย ตั้งแต่การคัดกรองตั๋วสนับสนุนไปจนถึงการกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ข้ามแผนก IT, HR และการเงิน

4. ฟีเจอร์ที่ 4: การจัดการบริการแบบเรียลไทม์

Moveworks คุณสมบัติ 3- การจัดการบริการแบบเรียลไทม์
ตั้งแต่การสร้างตั๋วและการส่งคำอนุมัติไปจนถึงการตรวจสอบสถานะคำขอ Moveworks ทำให้การจัดการวงจรบริการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ระบบการคัดแยกอัจฉริยะและการส่งต่อข้อมูลอย่างชาญฉลาดช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุน ลดการส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้น และรับประกันเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว

5. คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์มกับเครื่องมือทางธุรกิจ

Moveworks เชื่อมต่อกับระบบมากกว่า 100 ระบบ ตั้งแต่ Salesforce Service Cloud และ Microsoft Teams ไปจนถึงแพลตฟอร์มการระบุตัวตนและทรัพยากรบุคคล และมอบฟังก์ชันการทำงานแบบครบวงจร มันทำงานในที่ที่พนักงานอยู่แล้ว ทำให้พวกเขาสามารถค้นหา ดำเนินการ และแก้ไขงานประจำได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ราคาของ Moveworks

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

🧠 คุณรู้หรือไม่: ผู้จัดการโดยเฉลี่ยสูญเสียเวลากว่า683 ชั่วโมงต่อปีไปกับสิ่งรบกวนแต่ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 40% ค้นพบวิธีการได้ในบทความวิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Glean กับ Moveworks

แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แต่พวกเขาก็มีความเชี่ยวชาญในบางด้าน ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด สำหรับการเข้าใจว่าควรใช้เครื่องมือใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มาดูกันว่าฟีเจอร์ของพวกเขามีความแตกต่างอย่างไรในกรณีการใช้งานจริง:

คุณสมบัติ #1: การค้นหาแบบองค์กรครอบคลุมทุกเครื่องมือ

Glean นำเสนอเครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง รวมถึง Google Workspace, Slack และ Salesforce ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการจัดดัชนีเชิงความหมายช่วยให้มั่นใจในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำข้ามระบบที่แยกส่วนกัน

Moveworks มีฟังก์ชันการค้นหา แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและเริ่มงานมากกว่าการสนับสนุนการทำงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงสำรวจ

🏆 ผู้ชนะ: Glean — เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วในทุกเครื่องมือและระบบของคุณ

คุณสมบัติที่ 2: การทำงานอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงาน

Moveworks ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน การเข้าถึงซอฟต์แวร์ และการส่งแบบฟอร์ม โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่มนุษย์ มันผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์ม ITSM และใช้กรอบการทำงาน AI แบบตัวแทนเพื่อกระตุ้นการดำเนินการในเบื้องหลัง

ในขณะเดียวกัน Glean สามารถสรุปและนำเสนอเนื้อหาได้ แต่ขาดกระบวนการทำงานที่เน้นการดำเนินการซึ่งเทียบเท่า

🏆 ผู้ชนะ: Moveworks — ดีกว่าสำหรับการจัดการการสนับสนุนภายในองค์กรและอัตโนมัติการสอบถามที่เป็นกิจวัตร

คุณสมบัติที่ 3: การผสานระบบแพลตฟอร์มการสื่อสาร

ทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อได้กับ Microsoft Teams และ Slack แต่ Moveworks จัดการกับกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยตรงในแชท—เช่น การแก้ไขคำขอสนับสนุน, การส่งคำขอการอนุมัติ, หรือการปรับปรุงข้อมูล.

แถบด้านข้างของ Glean ช่วยในการเรียกคืนและสรุปเอกสารได้ แต่ไม่สามารถทำงานขั้นตอนหลายขั้นตอนในแชทให้เสร็จสมบูรณ์

🏆 ผู้ชนะ: Moveworks — เครื่องยนต์การกระทำที่แข็งแกร่งขึ้นภายในแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: งานซ้ำๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลาใช่ไหม?คู่มือการใช้ระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจะแสดงวิธีการปรับปรุงการทำงานและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนด้วยเครื่องมือ AI ที่ชาญฉลาด

คุณสมบัติที่ 4: การจัดการความรู้และการค้นพบ

Glean ช่วยให้ทีมสามารถสร้างคอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดี คำตอบที่ผ่านการตรวจสอบ และความศูนย์รวมทรัพยากรที่แบ่งปันได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับพนักงานใหม่ การวิจัย และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร

ในทางกลับกัน Moveworks มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขคำขอกว่าเป็นการจัดระเบียบความรู้ขององค์กร

🏆 ผู้ชนะ: Glean — เหมาะสำหรับทีมที่จัดการปริมาณเนื้อหาภายในและเอกสารจำนวนมาก

คุณสมบัติที่ 5: ความยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนาและการปรับแต่งตัวแทน

Moveworks ให้บริการ AI Agent Studio สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างและPLOY ตัวแทนเฉพาะงานโดยใช้เครื่องมือ low-code ช่วยให้สามารถทำระบบอัตโนมัติอย่างลึกซึ้งได้ทั่วทั้งระบบองค์กร

Glean ให้บริการ API และการสนับสนุน AI โดยเน้นที่การค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าการออกแบบกระบวนการ

🏆 ผู้ชนะ: Moveworks — สภาพแวดล้อมสำหรับนักพัฒนาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสร้างระบบอัตโนมัติเฉพาะสำหรับองค์กร

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนเข้านอนสามารถช่วยให้คุณหลับได้เร็วขึ้นโดยช่วยลดความวุ่นวายทางความคิด

Glean vs. Moveworks บน Reddit

ผู้ใช้ Reddit ชื่นชมความสามารถในการค้นหาข้อมูลองค์กรและการซิงค์สไลด์ของ Glean ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบบันทึกการเรียนและการเรียกดูเอกสารข้ามอุปกรณ์ต่างๆดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้เน้นย้ำว่า:

ฉันไม่ชอบการใช้แอปสองตัวสำหรับคลาส แต่ฉันชอบที่สามารถซิงค์สไลด์และเสียงได้ด้วย Glean

ฉันไม่ชอบการใช้แอปสองตัวต่างกันสำหรับคลาส แต่ฉันชอบที่สามารถซิงค์สไลด์และเสียงได้ด้วย Glean.

อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้หลายรายรายงานว่าคุณภาพการถอดเสียงไม่ดีและมีเสียงรบกวนจากพื้นหลังมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแล็ปท็อป บางคนพบว่าการใช้งานบนมือถือทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ใช้งานง่าย

ฉันใช้ Glean เป็นครั้งแรกเมื่อวันก่อน และการบันทึกแย่มาก (เก็บเสียงรบกวนพื้นหลังมากกว่าเสียงอาจารย์ที่พูด)

ฉันใช้ Glean เป็นครั้งแรกเมื่อวันก่อน และการบันทึกแย่มาก (เก็บเสียงรบกวนพื้นหลังมากกว่าเสียงอาจารย์ที่พูด)

ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายไอทีได้เน้นย้ำถึงความสามารถของ Moveworks ในการลดปริมาณตั๋วสนับสนุนจำนวนมาก ลดภาระงานของฝ่ายช่วยเหลือ และปรับปรุงการให้บริการระหว่างทีมไอทีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เริ่มต้นช้าไปหน่อย แต่พอเริ่มทำงานแล้ว มันทำงานได้ดีมาก. ครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินจากผู้จัดการ SD คือ มันกำลังแก้ไข/เบี่ยงเบนประมาณ 45% ของทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้อง.

เริ่มต้นช้าไปหน่อย แต่พอเริ่มทำงานแล้ว มันทำงานได้ดีมาก. ครั้งสุดท้ายที่ได้ยินจากผู้จัดการ SD คือ มันกำลังแก้ไข/เบี่ยงเบนประมาณ 45% ของทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้อง.

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เต็มใจที่จะลงทุนความพยายามที่จำเป็นในการตั้งค่าเครื่องมือ อาจนำไปสู่ความท้าทายได้ผู้ใช้ได้รับการเตือนว่าMoveworks ต้องการบทความความรู้ที่สะอาดและมีโครงสร้างที่ดี รวมถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำงานได้ดี

คุณต้องการทีมงานที่ทุ่มเทในการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทุกวันเพื่อดูคะแนนของข้อมูล

คุณต้องการทีมงานที่ทุ่มเทในการตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ทุกวันเพื่อดูคะแนนของข้อมูล

พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean vs. Moveworks

ประเด็นคือ: Glean และ Moveworks ต่างก็ทำงานแยกส่วน Glean ขาดความสามารถในการดำเนินการงาน ในขณะที่ Moveworks พึ่งพาขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวและข้อมูลที่มีโครงสร้างClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างทั้งสองด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือการรวมเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การรวมเป็นชุด แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือค้นหาอย่าง Glean และเครื่องมืออัตโนมัติอย่าง Moveworks ClickUp เชื่อมโยงงาน ความรู้ การแชท และเวิร์กโฟลว์ในConverged AI Workspace เดียว นั่นหมายถึงการใช้เครื่องมือน้อยลง งานที่ต้องทำซ้ำน้อยลง และความชัดเจนที่มากขึ้น

ดำเนินการหลากหลายภารกิจด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain- Moveworks vs Glean
รับคำตอบและสร้างงานได้ในคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainทำได้มากกว่าการสรุปเอกสารหรือตอบคำถามในตั๋วสนับสนุน

มันผสมผสานความแม่นยำในการค้นหาของ Glean กับระบบอัตโนมัติของงานของ Moveworks แต่ภายในพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ เอกสาร และการแชทแบบเรียลไทม์

ด้วยคำตอบทันที การสร้างงานด้วย AI และการอัปเดตแบบบูรณาการ มันมอบข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทและพร้อมสำหรับการดำเนินการให้กับทีม ทั้งหมดจากศูนย์ควบคุมเดียว

คำตอบที่รวดเร็วขึ้นด้วย Brain MAX

ClickUp Brain MAXมอบคำตอบที่รวดเร็วและเข้าใจบริบทให้กับทีมของคุณ โดยดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร แชท และเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้ ด้วยฟีเจอร์Talk to Text คุณสามารถพูดคำถามหรืออัปเดตต่าง ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นงาน สรุป หรือเอกสารได้ในไม่กี่วินาที ทุกข้อมูลจะถูกต้องและเชื่อมโยงกับงานจริง โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน

การจดจำเสียงพูดกับการรู้จำเสียงทำงานร่วมกันใน ClickUp Brain MAX
ค้นหาได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Brain MAX

ทำให้กระบวนการทำงานจริงเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Agents

ClickUp Agentsสามารถปฏิบัติตามกฎ ดำเนินการต่าง ๆ อัปเดตข้อมูล ส่งต่องาน และสนับสนุนกระบวนการของฝ่าย IT หรือ HR โดยอัตโนมัติ พวกเขาทำงานภายในโปรเจกต์ เอกสาร และแชทของคุณ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง

ClickUp Autopilot Agents
ตั้งค่า ClickUp Autopilot Agents เพื่อลดภาระงานซ้ำซากในการตอบคำถามที่พบบ่อย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการคำตอบที่รวดเร็วขึ้น, โครงการที่ชาญฉลาดขึ้น, และเนื้อหาที่เขียนได้ด้วยตัวเองหรือไม่?เครื่องมือชั้นนำสำหรับการแบ่งปันความรู้, การทำงานอัตโนมัติของโครงการ, และการเขียนจะแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp Brain นำ AI มาสู่การทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร—ไม่ต้องมีการตั้งค่าคำสั่งล่วงหน้า

การค้นคืนความรู้ผสานกับการนำไปปฏิบัติได้จริงที่ ClickUp Enterprise Search

คุณสมบัติการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
ค้นหาเอกสาร งาน หรือเพื่อนร่วมทีมได้จากทุกเครื่องมือทันทีด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp

ในขณะที่ Glean และ Moveworks เสนอความสามารถในการค้นหาสำหรับองค์กรClickUp Enterprise Searchก้าวไปไกลกว่านั้น มันเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ ดึงคำตอบจากเครื่องมือทั้งหมดของคุณ และเชื่อมโยงผลการค้นหาไปยังงาน เอกสาร และโครงการแบบเรียลไทม์

ประสบการณ์การค้นหาแบบรวมศูนย์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณดำเนินการกับข้อมูลได้ทันทีอีกด้วย

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่สร้างขึ้นสำหรับ IT

ClickUp Automations สร้างขึ้นสำหรับฝ่ายไอที
กำหนดกฎเพียงครั้งเดียว ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp สำหรับทีมไอทีเปิดประตูสู่ความยืดหยุ่นในระดับองค์กร

ด้วยเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ ผู้รับงานแบบไดนามิก และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Salesforce และ ServiceNow ทีมงานสามารถทำงานอัตโนมัติได้ตั้งแต่การกำหนดเส้นทางงานไปจนถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

คุณยังได้รับทริกเกอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำการดำเนินการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานในทุกด้าน

สร้างได้เร็วขึ้นและวางแผนอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้เป็นแผนโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat
เปลี่ยนการสนทนาแบบเรียลไทม์ให้กลายเป็นงานจริงด้วย ClickUp Chat

ไม่เหมือนกับ Glean หรือ Moveworks,ClickUp Chatทำได้มากกว่าการสนับสนุนการสนทนา. มันเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงาน, สรุปหัวข้อ, และซิงค์กับโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ.

ด้วย AI CatchUp และการเชื่อมโยงบริบทแบบเรียลไทม์ ประวัติการแชทของคุณจะไม่ถูกแยกออกจากกัน ClickUp Chat เป็นเครื่องมือแชทเพียงหนึ่งเดียวที่การร่วมมือ การตัดสินใจ และการดำเนินการเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIที่ดีที่สุดในตลาด

เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpเป็นการขยายการใช้งานที่เป็นประโยชน์ของทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกัน: ผสมผสานจุดแข็งในการทำงานอัตโนมัติของงานของ Moveworks กับการเข้าถึงความรู้ที่สามารถค้นหาได้ของ Glean แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมกัน

เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp
ช่วยให้ทีมของคุณแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp

เทมเพลตไอทีนี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถรวมตั๋วไว้ที่เดียว ติดตามความคืบหน้า และทำการตอบกลับแบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังสลับไปมาระหว่างแท็บเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอยู่หรือไม่?"การเชื่อมต่อ AI ที่ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานจริง"แสดงให้เห็นว่า ClickUp เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จได้

ไม่ต้องทำงานวนซ้ำอีกต่อไปด้วย ClickUp

สรุปทั้งหมด: ใช้ Glean หากความสำคัญของคุณคือการค้นหาข้อมูลในองค์กรที่รวดเร็วและมีความหมาย สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการให้บริการตนเองของพนักงาน Moveworks เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp คุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำให้การสนับสนุนด้านไอทีเป็นอัตโนมัติ สรุปเอกสาร หรือเปลี่ยนการแชทให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง ClickUp จะเปลี่ยนการค้นหาแบบพาสซีฟให้กลายเป็นประสิทธิภาพที่แท้จริง และด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น Connected Search, Automations และ AI Chat ทีมงานของคุณสามารถหยุดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้ในที่สุด

ผลลัพธ์นั้นชัดเจนในตัวเอง

ตามข้อมูลจากQubicaAMF ทีมที่ใช้ ClickUp ประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งแต่เดิมเสียไปกับการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว เมื่อนำเวลานี้ไปคูณกับทุกแผนก เวลาที่ประหยัดได้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะมหาศาลสมัครใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว และทำงานให้เสร็จลุล่วงในที่สุด!