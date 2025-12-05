ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

Follow Up Boss เป็นระบบ CRM ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์
มันเก็บรวบรวมลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โทรออก และส่งข้อความถึงลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม ทีมงานทั้งหมดของคุณทำงานจากระบบเดียวที่ใช้ร่วมกัน แทนที่จะต้องใช้เครื่องมือหลากหลายแบบผสมกัน
แม้ว่าฟีเจอร์จะเป็นระดับพรีเมียม แต่ราคาเริ่มต้นที่ $69 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ถือว่าสูงสำหรับตัวแทนเดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการค้นหาทางเลือกของ Follow Up Boss จึงมีเหตุผล—โดยเฉพาะหากคุณต้องการคุณสมบัติที่คล้ายกันในราคาที่ถูกกว่าหรือมีความสามารถเพิ่มเติม
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ติดตามผลงานที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ทำงานเป็นทางเลือกของ Follow Up Boss:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|กระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ขนาดทีม: ตัวแทนอิสระไปจนถึงบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
|แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์, มุมมองแผนที่, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, เอกสาร, แอปมือถือ, สรุปด้วย AI จาก ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|BoldTrail (kvCORE)
|ระบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขนาดทีม: ทีมขนาดกลางถึงบริษัทนายหน้าขนาดใหญ่
|เว็บไซต์ IDX, เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย, แคมเปญส่งข้อมูลอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานธุรกรรม, การทำงานหลังบ้าน + การเชื่อมต่อ QuickBooks
|ราคาตามความต้องการ
|บูมทาวน์
|การรวมการสร้างลูกค้าเป้าหมายเข้ากับระบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ขนาดทีม: ทีมที่กำลังเติบโตและต้องการการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่สามารถขยายได้
|ระบบ CRM แบบทำนาย, เว็บไซต์ IDX, การติดตามอัตโนมัติ, แอปพลิเคชันมือถือ, บริการคอนเซียร์จรับประกันความสำเร็จ
|ราคาตามความต้องการ
|IXACT Contact
|การตลาดอัตโนมัติ + การสร้างความสัมพันธ์ ขนาดทีม: ตัวแทนเดี่ยวและทีมขนาดเล็ก
|การโค้ชเพื่อรักษาความสัมพันธ์, แคมเปญแบบหยอดสม่ำเสมอ, การโพสต์อัตโนมัติบนโซเชียลมีเดีย, การส่งข้อความจำนวนมาก, เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์
|จาก $55/เดือน
|CINC
|การแปลงลูกค้าเป้าหมายออนไลน์จำนวนมาก ขนาดทีม: ทีมที่มีลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก + ISA
|ตัวโทรในตัว, การส่งข้อความจำนวนมาก, การมีส่วนร่วมด้วย AI, กฎการกำหนดเส้นทาง, หน้าประเมินมูลค่าบ้าน, แดชบอร์ด ROI
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้ผลิตยอดเยี่ยม
|ระบบ CRM ที่ผสานกับ MLS สำหรับกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม ขนาดทีม: ทีมที่มีอยู่แล้วซึ่งมีกระบวนการทำงานที่พึ่งพา MLS เป็นหลัก
|การซิงค์ MLS, แผนอัจฉริยะ, อีเมลสรุปตลาด, ผู้จัดการธุรกรรม, การซิงค์อีเมลสองทาง
|แผนราคาเริ่มต้นที่ $179/ผู้ใช้/เดือน
|ขาย. ทำ
|นักพัฒนา + พันธมิตรช่องทางที่ต้องการระบบอัตโนมัติครบวงจรสำหรับกระบวนการขาย ขนาดทีม: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นายหน้า, เครือข่ายตัวแทน
|การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การติดตามสินค้าคงคลัง, เครื่องมือสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่, กระบวนการทำงานหลังการขาย, พอร์ทัลสำหรับพันธมิตรช่องทาง
|ราคาตามความต้องการ
|Pipedrive
|การจัดการกระบวนการขายแบบภาพ ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก + ตัวแทนอิสระ
|ระบบคานบัน, ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนมือถือ, การเชื่อมต่อมากกว่า 300 ระบบ, ตัวสร้างระบบอัตโนมัติ
|แผนเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|HubSpot CRM
|การตลาดแบบบูรณาการ + ระบบ CRM ฟรี ขนาดทีม: ตัวแทน + ทีมที่ต้องการระบบอัตโนมัติ + การดูแลลูกค้า
|ท่อส่งอัจฉริยะ, ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (การค้นหาลูกค้า/ลูกค้า/เนื้อหา), การติดตามอีเมล, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
|แผนเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน
|Freshsales
|ระบบ CRM ขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการสื่อสารหลายช่องทาง ขนาดทีม: ทีมที่ต้องการการโทร, SMS, อีเมลในที่เดียว
|การให้คะแนนโดย Freddy AI, โทรศัพท์/SMS ในตัว, WhatsApp, ข้อมูลเชิงลึกของดีล, CRM บนมือถือ
|แผนเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Follow Up Boss?
ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลง ให้ประเมินระบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของคุณในคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การจับและจัดส่งลูกค้าเป้าหมาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM สามารถดึงลูกค้าเป้าหมายจากพอร์ทัล เว็บไซต์ โฆษณาทางสังคม และเครื่องมือของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย การจัดส่งอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้ง ช่วงราคา หรือความพร้อมของตัวแทนช่วยลดความล่าช้าและเพิ่มเวลาตอบสนอง
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล: มองหาขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะที่สามารถส่งข้อความ อีเมล และคำเตือนโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญเพียงเพราะลืมติดตามผล เลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Follow Up Boss ที่มีระบบส่งข้อความแบบเป็นชุด (drip campaigns) เพื่อดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายในระยะยาว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล: มองหาเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะที่ส่งข้อความ อีเมล และคำเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าที่มีโอกาสสูงที่สุดหายไปเพียงเพราะคุณลืมติดตามผล เลือกใช้ระบบ CRM สำหรับการติดตามผลที่มีแคมเปญแบบกำหนดเวลาเพื่อดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายในระยะยาว
- เครื่องมือสื่อสารในตัว: ระบบ CRM ควรรองรับการส่งข้อความ, การโทร, การแจ้งเตือนงาน และการซิงค์อีเมลแบบสองทางเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่น
- การผสานระบบที่ช่วยประหยัดเวลา: ระบบ CRM ของคุณควรเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเว็บไซต์ IDX, แพลตฟอร์ม MLS, เครื่องมือการตลาด, แอปประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, และซอฟต์แวร์การทำธุรกรรม คุณไม่ควรต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับส่วนเสริมมากมายเพียงเพื่อให้เครื่องมือต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้
- การมองเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการ: คุณต้องมีแดชบอร์ดสำหรับการมองเห็นข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ การติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ การแจ้งเตือน และอื่น ๆ
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ: อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ตัวแทนสามารถตอบกลับลูกค้าได้ทันที จองนัดชมทรัพย์ และอัปเดตสถานะการขายได้โดยตรงจากในรถ
- การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ควรสรุปการสนทนาของลีด แนะนำการกระทำที่ดีที่สุดต่อไป และร่างข้อความติดตามผลไว้ให้ ซึ่งช่วยให้บริบทอยู่ในที่เดียวและลดความวุ่นวายจากการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
- การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถสรุปการสนทนาของลูกค้าเป้าหมาย แนะนำการกระทำที่ดีที่สุดต่อไป และร่างข้อความติดตามผลได้—เพื่อให้บริบทที่เกี่ยวข้องและลดการกระจายของบริบท
- ราคาที่ยืดหยุ่นตามขนาด: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายของคุณไม่ควรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เลือก CRM ที่ให้คุณค่ามากขึ้นต่อผู้ใช้แต่ละคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงสำหรับสิ่งจำเป็น เช่น ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ และรายงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? รายได้จากซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แตะ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเติบโตที่อัตรา 9.8% CAGR (2026–2033)
ทีมที่ลงทุนใน CRM ที่ชาญฉลาดและเครื่องมืออัตโนมัติตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถคว้าผลประโยชน์สูงสุดได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ CRM ยอดนิยมในออสเตรเลีย
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ติดตามงาน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
การค้นหา CRM ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงการติดตามผล, การมองเห็นในกระบวนการขาย, และอัตราการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์. นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Follow Up Boss ที่คุ้มค่าแก่การค้นหา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมความสามารถในการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และCRM ไว้ในที่เดียว ผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายการประกาศ และดีลต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
เริ่มต้นด้วยการใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpเพื่อจัดการโครงการพัฒนาทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการลงรายการขายที่อยู่อาศัย ทุกเหตุการณ์สำคัญ เอกสาร งาน และข้อมูลอัปเดตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการจัดระเบียบไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
แม้ว่า ClickUp จะเป็นเครื่องมือสำหรับโครงการเป็นหลัก แต่ก็มีชุดฟีเจอร์แบบ CRM อย่างครบถ้วน: คุณสามารถจัดการฐานข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ, ทรัพย์สิน, งาน, ความคิดเห็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
สำหรับธุรกิจที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก ClickUp มีมุมมองแผนที่ที่ช่วยให้คุณเห็นรายการหรือสถานที่ต่าง ๆ ถูกปักหมุดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ พร้อมแสดงรหัสสีตามราคา สถานะ หรือกิจกรรม
งานใน ClickUpแสดงถึงรายการงานที่สามารถดำเนินการได้แต่ละรายการ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยสถานะ ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ฟิลด์ที่กำหนดเอง และงานย่อย ช่วยให้ทีมสามารถติดตามสิ่งที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน
ด้วยแอปมือถือ ClickUp ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถอัปเดตเช็กลิสต์และงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาในระหว่างปฏิบัติงานภาคสนาม
นอกจากนี้ การใช้ClickUp สำหรับการจัดการโครงการขาย ตัวแทนขายของคุณสามารถติดตามเส้นทางการขายได้ในที่เดียว ทำงานร่วมกันในดีล และส่งต่อให้ทีมฝึกอบรมได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียบริบท
ใช้มุมมองที่กำหนดเองกว่า 15แบบเพื่อแสดงภาพกระบวนการของคุณ ติดตามกิจกรรมของบัญชี และทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ
เพื่อตรวจสอบสุขภาพของท่อส่ง คุณมีClickUp Dashboards
การ์ด AI บนแดชบอร์ดเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ทำงาน (งาน, เวลาที่ติดตาม, ความคืบหน้าของโครงการ) ให้เป็นรายงานภาพที่ชัดเจน คุณสามารถกรองและแชร์แดชบอร์ด ส่งออกเป็น PDF และรีเฟรชอัตโนมัติเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันและกิจกรรมการขายโปร่งใส
และแล้วเราก็มีClickUp Brain. นี่คือชั้น AI ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรกที่เข้าใจงานของคุณ อัปเดตมัน และดำเนินการแทนคุณ.
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brainสามารถเขียนแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามเป้าหมายของคุณได้โดยสามารถดึงข้อมูลจากโครงการที่มีอยู่เพื่อใช้ในข้อเสนอได้
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Brain เพื่อดึงบันทึกการประชุม สรุปรายงาน ร่างอีเมลติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย อัปเดตสถานะรายการ และแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อคุณใช้ AI ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับBrain ให้ถามคำถามเช่น "เราติดขัดตรงไหนในการเปิดตัวการตลาด?" แล้ว Brain จะสแกน ClickUp และดึงคำตอบมาให้คุณ
หากการสร้างเนื้อหาใช้เวลามากเกินไป ให้ AI ช่วยคุณเขียนได้เร็วขึ้น—วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการร่วมมือกับ AI เพื่อปรับปรุง แก้ไขร่าง และขัดเกลาผลงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงเท่านี้ คุณยังสามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมใช้งานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ตัวแทนของคุณจัดการความสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของพวกเขา
เริ่มต้นด้วยการใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUpเพื่อจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า คุณสามารถหรือตัวแทนของคุณสามารถติดตามการขาย, ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า, และดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพได้
นี่คือเหตุผลที่ทีมอสังหาริมทรัพย์ชื่นชอบ:
- เก็บรายละเอียดของผู้ซื้อ ผู้ขาย และทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นระเบียบในที่เดียว
- ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลและการแจ้งเตือนเพื่อประหยัดเวลาที่มีค่า
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบการขายและข้อมูลลูกค้าของคุณ เพื่อเร่งการปิดการขายและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
สำหรับทีมขนาดเล็กหรือตัวแทนอิสระมีเทมเพลต ClickUp Real Estate Agent ให้ใช้ เทมเพลตแบบพร้อมใช้งานนี้ช่วยติดตามลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ ค่าคอมมิชชั่น และวันที่สำคัญต่างๆ ทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
📌 ทำให้การติดตามอสังหาริมทรัพย์ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Autopilot Agents: การติดตามคำถามจากผู้ซื้อทุกข้อ งานติดตามผล การเจรจาเรื่องราคา และตารางนัดชมทรัพย์สินอาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากClickUp Agentsช่วยจัดการการจัดการลูกค้าและการอัปเดตสถานะการขายโดยอัตโนมัติให้คุณ
- สร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติทันทีที่มีลูกค้าเป้าหมายใหม่เข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
- ส่งการแจ้งเตือนติดตามผลอย่างทันเวลาหลังจากการชมหรือการเสนอข้อเสนอ
- ย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการขายโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
- โพสต์การอัปเดตและความคิดเห็นได้ทันทีภายในงานเมื่อถึงจุดสำคัญ
- สร้างสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของลีดและประสิทธิภาพการขาย
ดังนั้นแทนที่จะไล่ตามงานธุรการ ทีมของคุณจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่ปิดการขายได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เห็นสิ่งที่สำคัญทันที: ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลงตามขั้นตอน, การคาดการณ์รายได้, และประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยClickUp Dashboardsเพื่อให้การประชุมสแตนด์อัพของคุณมุ่งเน้นการตัดสินใจ
- แบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของลีด: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อกรองผู้ติดต่อตามสถานที่ตั้ง งบประมาณ สถานะสินเชื่อ และแหล่งที่มา เพื่อติดตามผลได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- จัดเก็บทุกอย่างในที่ทำงานของคุณ: สร้างการนำเสนอรายการสินค้า, บันทึกการเตรียมการประชุม, และไฟล์สัญญาภายในClickUp Docsติดกับดีลที่เกี่ยวข้อง
- จัดระเบียบโบรกเกอร์ของคุณอย่างมืออาชีพ: ใช้ClickUp Hierarchyเพื่อจัดโครงสร้างพื้นที่สำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ทุกเอเจนต์รู้ว่างานอยู่ที่ไหน
- ตรวจสอบสินทรัพย์การตลาดได้เร็วขึ้น: รวบรวมและอนุมัติบันทึกเกี่ยวกับภาพถ่ายทรัพย์สินหรือโบรชัวร์ด้วยClickUp Proofingโดยไม่ต้องใช้สายอีเมลที่ยุ่งเหยิง
- อย่าพลาดกำหนดส่งอีกต่อไป: มองเห็นภาพไทม์ไลน์ข้อเสนอ การตรวจสอบ และวันปิดการขายได้อย่างชัดเจนด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpพร้อมการเชื่อมโยงงานที่ชัดเจน
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือน, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, ย้ายขั้นตอน, และรักษาความถูกต้องของระบบอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
ต้องการ รวมเครื่องมือ และ เตรียมธุรกิจขนาดเล็กของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ในปี 2026 หรือไม่? ลองดูคู่มือทีละขั้นตอนของเรา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติ CRM ขั้นสูง (เช่น การจัดลำดับอีเมล) อาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบ CRM ที่ออกแบบมาเฉพาะ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเราอย่างสิ้นเชิง มันมีประสิทธิภาพและมอบคุณค่ามากมายเมื่อเทียบกับราคาเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM อื่นๆ ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การหาแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมของเราเป็นเรื่องท้าทาย ClickUp ช่วยให้เราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ซึ่งตรงกับความต้องการของเราอย่างสมบูรณ์แบบและใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกคนในสำนักงานสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดก็ตาม
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเราอย่างสิ้นเชิง มันมีประสิทธิภาพและมอบคุณค่ามากมายเมื่อเทียบกับราคาเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM อื่นๆ ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การหาแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมของเราเป็นเรื่องท้าทาย ClickUp ช่วยให้เราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ซึ่งตรงกับความต้องการของเราอย่างสมบูรณ์แบบและใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกคนในสำนักงานสามารถใช้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดก็ตาม
⭐ โบนัส: ด้วยฟีเจอร์Talk to TextของClickUp Brain MAXคุณสามารถพูดเพื่อสร้างอีเมล บันทึกการประชุม รายละเอียดรายการ หรือข้อความติดตามผลได้ ฟีเจอร์นี้จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพ ใส่ @mentions เชื่อมโยงไปยังงานหรือเอกสารโดยอัตโนมัติ รองรับมากกว่า 50 ภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ของคุณ คุณจึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง AI จะเป็นผู้พิมพ์และจัดโครงสร้างข้อความให้คุณ
2. BoldTrail (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อสังหาริมทรัพย์ BoldTrail ผสานระบบ CRM และการสื่อสารเข้าด้วยกัน รองรับการจับลูกค้าเป้าหมาย การตลาดอัตโนมัติ กระบวนการทำงานธุรกรรม การรายงาน และงานสนับสนุนหลังบ้านทั้งหมดในหนึ่งระบบ
แพลตฟอร์มส่วนหน้าช่วยให้คุณสามารถแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญของคุณได้ด้วยเว็บไซต์ IDX ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถเพิ่มหน้าพื้นที่เฉพาะเจาะจง หน้าประเมินมูลค่าบ้าน และสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมได้
ในส่วนหลังบ้าน โมดูล BackOffice ได้รับการออกแบบมาสำหรับโบรกเกอร์และทีมขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องมือสำหรับการเรียกเก็บเงินตัวแทน กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การเชื่อมต่อกับ QuickBooks การติดตามค่าคอมมิชชั่น และการรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตและบุคลากร โมดูล Recruit จะเพิ่มแดชบอร์ดการสรรหาบุคลากรและรายงานทีมให้กับคุณ มอบแผนที่ความร้อนของธุรกรรมและแคมเปญอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการรักษาและขยายบุคลากร
BoldTrail Marketplace เป็นส่วนเสริมที่ใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม BoldTrail CRM หลักได้ มีเครื่องมือที่ผสานการทำงานล่วงหน้า เช่น PropertyBoost (โฆษณา Facebook ที่อิงจากรายการ), Leads360 (ส่งมอบรายชื่อลูกค้าที่มีคุณภาพโดยอัตโนมัติ), Success Assurance (บริการคอนเซียจสำหรับลูกค้าที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา) และ Voicemail Drop (ฝากข้อความเสียงอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อ)
คุณสมบัติเด่นของ BoldTrail
- สร้างกระแสลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้การผสาน PPC, หน้า landing page และการจัดเส้นทางอัตโนมัติเพื่อการติดตามผลอย่างรวดเร็ว
- อัตโนมัติแคมเปญแบบหยดหลายช่องทางด้วยอีเมลตามพฤติกรรม, SMS, และคำแนะนำทรัพย์สิน AI เพื่อให้ลูกค้าสนใจอยู่เสมอ
- จัดการรายการและธุรกรรมทั้งหมดในที่เดียวด้วยเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลัง การเผยแพร่บนโซเชียล การส่งข้อความจำนวนมาก และการเชื่อมต่อกับ QuickBooks
ข้อจำกัดของ BoldTrail
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
ราคาของ BoldTrail
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BoldTrail
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง BoldTrail อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ BoldTrail:
kvCORE เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของฉัน ฉันเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี 2021 หลังจากย้ายมาจากฟลอริดาในช่วงโควิด การย้ายไปยังสถานที่ใหม่โดยไม่มีเครือข่ายหรือความสามารถในการพบปะผู้คนใหม่ๆ เนื่องจากการล็อกดาวน์โควิดและการเปลี่ยนจากการพบปะแบบตัวต่อตัวเป็นแบบออนไลน์เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับฉันในการเติบโตธุรกิจ kvCORE มีบทบาทสำคัญมากในการเริ่มต้นธุรกิจของฉันและสร้างชื่อเสียง ฉันจะไม่มีวันขาดสิ่งนี้ไปแม้ว่าจะต้องซื้อเองก็ตาม ฉันรักมันและฉันรักที่พวกเขาทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและหาวิธีที่ดีกว่าในการช่วยเหลือเรา
kvCORE เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของฉัน ฉันเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี 2021 หลังจากย้ายถิ่นฐานจากฟลอริดาระหว่างช่วงโควิด การย้ายไปยังสถานที่ใหม่โดยไม่มีเครือข่ายหรือโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ เนื่องจากการล็อกดาวน์จากโควิดและการเปลี่ยนจากการพบปะแบบตัวต่อตัวมาเป็นออนไลน์ล้วนเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับการเติบโตของธุรกิจของฉัน kvCORE มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นธุรกิจของฉันและสร้างชื่อเสียง ฉันจะไม่มีวันขาดสิ่งนี้ไปแม้ว่าจะต้องซื้อเองก็ตาม ฉันรักมันและฉันรักที่พวกเขาทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและหาวิธีที่ดีกว่าในการช่วยเหลือเรา
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ซื้อและผู้ขาย 9 ใน 10 คนอ้างว่าพวกเขาจะแนะนำตัวแทนของพวกเขา แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำจริง เหตุผลก็คือพวกเขาลืมว่าใครช่วยพวกเขา การรักษาการติดต่อหลังจากปิดการขายแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ การติดตามผลอย่างรวดเร็วในภายหลังสามารถเปลี่ยนดีลที่ผ่านมาให้กลายเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ในระยะยาวได้
ขอให้ ClickUp Brain ตั้งการแจ้งเตือนให้คุณเมื่อคุณทำโครงการเสร็จสิ้น
3. BoomTown (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายและ CRM แบบบูรณาการสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโต)
BoomTown เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, CRM, เว็บไซต์ และการจัดการทีมทั้งหมดในหนึ่งเดียว รองรับเว็บไซต์ที่เปิดใช้งาน IDX สำหรับการจับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นผ่าน CRM ที่รวมศูนย์, เปิดใช้งานกระบวนการติดตามอัตโนมัติ และนำเสนอการวิเคราะห์และรายงานสำหรับทีมและนายหน้า
ระบบนี้จำหน่ายในแพ็กเกจ 4 ระดับ: Launch, Core, Grow, และ Advance หากคุณต้องการเริ่มต้นเล็ก ๆ ให้เลือกแพ็กเกจ Launch ก่อน จากนั้นสามารถขยายขนาดด้วยแพ็กเกจอื่น ๆ ได้ บริการที่เรียกว่า Success Assurance มีทีมคอนเซียจสำหรับลูกค้าที่ช่วยติดตามและติดต่อผู้ติดต่อบนแพลตฟอร์ม
ในฐานะทางเลือกแทน Follow Up Boss ระบบนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย (มากกว่า 70 การเชื่อมต่อ) ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่และขยายฟังก์ชันการทำงานได้
คุณสมบัติเด่นของ BoomTown
- ระบบอัตโนมัติในการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย, แบ่งกลุ่มผู้ติดต่ออย่างชาญฉลาด, และแสดงโอกาสที่มีความสำคัญสูงด้วยระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า
- สร้างและเปิดตัวเว็บไซต์ที่ปรับแต่งเองพร้อมระบบ IDX เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย แสดงรายการอสังหาริมทรัพย์ และเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ
- ตอบกลับการสอบถามใหม่ได้ทันทีด้วยแอปมือถือ BoomTown NOW พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการติดตามงาน
ข้อจำกัดของ BoomTown
- แม้ว่า BoomTown จะมีฟีเจอร์ "Predictive CRM" ที่ช่วยแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นยอดขายมากที่สุดโดยใช้การติดตามพฤติกรรม แต่ระบบยังขาดระบบ AI ที่สร้างเนื้อหาหรือทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ BoomTown
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BoomTown
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง BoomTown อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ BoomTown:
บูมทาวน์เป็นแอปที่สะดวกมาก ลูกค้าทุกคนของฉันอยู่ในแอปนี้โดยไม่ต้องกังวล การอัปเดตมีความสำคัญมากในการติดตามความคืบหน้าของลูกค้าในการซื้อบ้าน เมื่อเทียบกับแอปอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ แอปนี้ดีที่สุด
บูมทาวน์เป็นแอปที่สะดวกมาก ลูกค้าทุกคนของฉันอยู่ในแอปนี้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลย การอัปเดตมีความสำคัญมากในการติดตามความคืบหน้าของลูกค้าในการซื้อบ้าน เมื่อเทียบกับแอปอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ แอปนี้ดีที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ย้ายจากตำแหน่งตัวแทนไปเป็นนายหน้าจะเห็นรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก$56,000 เป็นมากกว่า $72,000 ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา การเติบโตนี้มักเกิดจากการใช้ระบบที่ชาญฉลาดมากขึ้น—นายหน้าใช้เวลาน้อยลงในการจัดการเอกสารด้วยตนเองและใช้เวลามากขึ้นในการขยายธุรกิจ
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำเช่นเดียวกันได้โดยการอัตโนมัติการจัดทำรายการ, การติดตาม, และการติดตามการขายจากเวิร์กสเปซเดียว
4. IXACT Contact (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอสังหาริมทรัพย์และการสร้างความสัมพันธ์)
IXACT ซึ่งเป็นทางเลือกของ Follow Up Boss เป็นระบบจัดการข้อมูลติดต่อที่ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อที่สมบูรณ์ได้ คุณสามารถติดตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่บ้านและที่ทำงาน สมาชิกในครอบครัว ประวัติการแนะนำ รายละเอียดทรัพย์สิน/สินเชื่อบ้าน และบันทึกการสื่อสารได้
ด้วยฟีเจอร์การโค้ชอัตโนมัติเพื่อติดตามความคืบหน้า คุณจะได้รับคำแนะนำให้โทร ส่งอีเมลหรือข้อความ ทำเครื่องหมายวันครบรอบการย้ายเข้าหรือวันเกิด และติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์
สำหรับการสร้างเว็บไซต์และจับลูกค้าเป้าหมาย IXACT Contact ช่วยให้คุณเปิดตัวเว็บไซต์ที่รองรับมือถือและปรับแต่ง SEO พร้อมแบบฟอร์มอัจฉริยะ เนื้อหาบล็อก และการผสานข้อมูล IDX สำหรับรายการอสังหาริมทรัพย์ตามต้องการ แดชบอร์ดในตัวจะแสดงสถานะของงานในกระบวนการ กิจกรรมส่วนบุคคลและทีม การจัดการงาน การมอบหมายงาน และการติดตามเป้าหมาย
IXACT Contact ยังช่วยในการจับและดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ลูกค้าเป้าหมายใหม่สามารถรวบรวมได้จากเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการลูกค้าเป้าหมายใด ๆ รวมถึง Zillow ลูกค้าเป้าหมายสามารถถูกกำหนดให้เข้าร่วมแคมเปญการติดตามอัตโนมัติเพื่อติดตามผลโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ IXACT Contact
- ทำให้การสร้างแบรนด์ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติทุกเดือนด้วยจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งานผ่านบริการการตลาดทางไปรษณีย์ตรง
- โพสต์เนื้อหาอสังหาริมทรัพย์ใหม่สดไปยังช่องทางโซเชียลโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณยังคงเป็นที่มองเห็นโดยไม่ต้องโพสต์ด้วยตนเองตลอดเวลา
- ส่งข้อความแบบกลุ่มที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อและรับการตอบกลับบนโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถตอบกลับลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติด้วยระบบตอบกลับข้อความอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ IXACT Contact
- IXACT Contact ไม่มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในตัวสำหรับการจัดเก็บเอกสาร การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และไม่รองรับขั้นตอนของช่องทางการขายที่ซับซ้อน
IXACT Contact ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- IXACT Contact's ระบบ CRM และโซลูชันการตลาดทางอีเมลแบบบูรณาการ: $55/เดือน
IXACT Contact ratings and reviews
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง IXACT Contact อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ IXACT Contact:
ฉันชอบใช้ระบบ CRM IXACT เพราะมันช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านอื่น ๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ การได้รับการแจ้งเตือนและเตือนความจำสำหรับวันเกิดและวันครบรอบต่าง ๆ นั้นมีประโยชน์มาก แค่ตั้งค่าไว้แล้วก็ลืมมันไปได้เลย! จริง ๆ ก็ไม่ได้ลืมหรอก แต่คุณเข้าใจความหมายของฉันใช่ไหม
ฉันชอบใช้ระบบ IXACT crm เพราะมันช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านอื่น ๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ การได้รับการแจ้งเตือนและเตือนความจำสำหรับวันเกิดและวันครบรอบต่าง ๆ นั้นมีประโยชน์มาก เพียงแค่ตั้งค่าแล้วลืมมันไป! จริง ๆ ก็ไม่ได้ลืมมันหรอก แต่คุณเข้าใจความหมายของฉันใช่ไหม
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างอีเมลติดตามผลที่ดีที่สุด
5. CINC (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก)
CINC เหมาะสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการกับจำนวนผู้ติดต่อออนไลน์จำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ เช่น SEO, PPC และโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ทุกการติดต่อจะไหลเข้าสู่ระบบ CRM โดยตรงพร้อมการติดตามแหล่งที่มาอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ตัวแทนสามารถจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนในช่องทางการขายที่เหมาะสมและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด กฎการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าใหม่จะถูกส่งไปยังตัวแทนหรือ ISA ที่เหมาะสมทันที ป้องกันการตอบสนองที่ล่าช้าซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
หลังจากที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบแล้ว ตัวแทนสามารถจัดการทุกจุดติดต่อได้จากที่เดียว โดยใช้ระบบโทรออกในตัว อีเมล และการส่งข้อความจำนวนมาก ทุกการโทร การคลิก และการสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมาย ทำให้การติดตามผลเป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
CINC AI เข้าดำเนินการทันทีเพื่ออุ่นการสอบถามผ่านข้อความ ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายังคงสนใจจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มนุษย์พร้อมที่จะรับช่วงต่อ
คุณสมบัติเด่นของ CINC
- ขับเคลื่อนการแปลงลูกค้าขณะเดินทางด้วยแอปมือถือทรงพลังพร้อมคลิกเพื่อโทรและแจ้งเตือนทันที
- ดึงดูดผู้ขายด้วยหน้าแลนดิ้งเพจประเมินมูลค่าบ้านโดยเฉพาะและการติดตามผล CMA อัตโนมัติ
- วิเคราะห์กระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ด ROI ที่แสดงแหล่งที่มาของลีด ต้นทุน และตัวชี้วัดการแปลงของตัวแทน
ข้อจำกัดของ CINC
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าระบบพึ่งพาส่วนเสริมมากเกินไป พร้อมการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา CINC
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CINC
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CINC อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวเกี่ยวกับ CINC:
ฉันชอบฟีเจอร์ที่เรียบง่ายและอัตโนมัติใน CINC มากที่สุด พวกมันทำให้งานติดตามผลของฉัน (กับลูกค้าเก่าและผู้ขาย/ผู้ซื้อที่มีแนวโน้ม) ง่ายขึ้นมาก ฉันไม่มีความกลัวเกี่ยวกับการขาดการติดตามผลอีกต่อไป AutoTracks ใน CINC ช่วยให้มั่นใจว่าทีมงานของฉันได้รับการติดต่อและไม่ถูกลืม
ฉันชอบฟีเจอร์ที่เรียบง่ายและอัตโนมัติใน CINC มากที่สุด พวกมันทำให้งานติดตามผลของฉัน (กับลูกค้าเก่าและผู้ขาย/ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ) ง่ายขึ้นมาก ฉันไม่มีความกลัวเรื่องการขาดการติดตามผลอีกต่อไป AutoTracks ใน CINC ช่วยให้มั่นใจว่าทีมงานของฉันได้รับการติดต่อและไม่ถูกลืม
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ชิ้นหรือมากกว่านั้นเพียงเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ส่งผลให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล แทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, แชท ClickUp, เอกสาร ClickUp และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่าที่สุด 💫
ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
6. ผู้ผลิตยอดเยี่ยม (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ CRM และการผสานรวม MLS)
ทางเลือกของ Follow Up Boss คือ Top Producer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจสำหรับอสังหาริมทรัพย์
มันรวมอีเมล, ข้อความ, การแจ้งเตือนงาน, ข้อมูลรายการ, และกิจกรรม MLS ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. Market Snapshot ดึงข้อมูล MLS แบบเรียลไทม์เพื่อสร้างรายงานกิจกรรมการลงประกาศที่ตัวแทนสามารถส่งให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าปัจจุบันได้.
Top Producer ยังซิงค์กับแหล่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหลัก ๆ รวมถึง Zillow, Trulia, Realtor.com และโฆษณาลูกค้าเป้าหมายบน Facebook เพื่อให้ข้อมูลสอบถามใหม่ ๆ ไหลเข้าสู่ระบบ CRM โดยตรง
จัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อเป็นผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่, ผู้ขาย, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และลูกค้าเก่า, พร้อมกำหนดแผนติดตามอัตโนมัติ. ระบบ CRM รักษาประวัติของอีเมล, การโทร, บันทึก, และความคืบหน้าของดีล.
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการธุรกรรมและเสนอการซิงค์อีเมลแบบสองทางกับ Gmail และ Outlook
คุณสมบัติเด่นของผู้ผลิตชั้นนำ
- จัดการการปิดการขายด้วยผู้จัดการธุรกรรมแบบเบาที่ติดตามวันที่ของข้อตกลงและเงื่อนไข
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยแผนอัจฉริยะที่กระตุ้นรายการตรวจสอบงานสำหรับรายการและประเภทลูกค้า
- ส่งอีเมลสรุปตลาดพร้อมโลโก้แบรนด์ที่มีข้อมูล MLS แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำย่านที่ทุกคนไว้วางใจ และกระตุ้นความสนใจจากลูกค้าเก่าให้กลับมาอีกครั้ง
ข้อจำกัดของผู้ผลิตชั้นนำ
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัวแทนใช้งานขณะเดินทาง
ราคาสำหรับผู้ผลิตชั้นนำ
- ข้อดี: $179/ผู้ใช้/เดือน
- Pro+ Leads: $479/ผู้ใช้/เดือน
- โปร+ฟาร์มมิ่ง: 599 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- โปรทีม 5: $399/5 ผู้ใช้/เดือน
- โปรทีม 10: $699/10 ผู้ใช้/เดือน
- โปรทีม 25: $1199/25 ผู้ใช้/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวผู้ผลิตชั้นนำ
- G2: 3. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Top Producer อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Top Producer:
ฉันได้ลองใช้ CRM อื่นๆ มาแล้ว แต่ยังคงกลับมาใช้ TP เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นโปรแกรมที่วางแผนมาดีที่สุดสำหรับตัวแทน นายหน้า หรือใครก็ตามในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ CRM แบบครบวงจรพร้อมระบบในตัวที่ยอดเยี่ยม
ฉันได้ลองใช้ CRM อื่นๆ มาแล้ว แต่ยังคงกลับมาใช้ TP เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นโปรแกรมที่วางแผนมาดีที่สุดสำหรับตัวแทน นายหน้า หรือใครก็ตามในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ CRM แบบครบวงจรพร้อมระบบในตัวที่ยอดเยี่ยม
📚 อ่านเพิ่มเติม:ขั้นตอนกระบวนการขายที่ควรปฏิบัติตาม
7. ขาย. ทำ (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายแบบครบวงจร)
ขาย. Do ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนา, นายหน้า, และพันธมิตรช่องทางมากกว่าทีมขายทั่วไป.
ครอบคลุมกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับการปิดการขาย ซึ่งรวมถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามสินค้าคงคลังและการเยี่ยมชมสถานที่ การตลาดอัตโนมัติ (อีเมล, SMS, WhatsApp) การจัดการกระบวนการขาย การให้บริการหลังการขาย และแดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการนี้รองรับการอัตโนมัติของกระบวนการ รวมถึงการจับและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน การอนุมัติเอกสาร การสร้างเอกสาร และการชำระเงินทางดิจิทัล
แอปพลิเคชันมือถือของมันช่วยให้ตัวแทนสามารถทำงานจากสนามได้ พร้อมการเข้าถึงแบบออฟไลน์, การแจ้งเตือนแบบพุช, และการติดตามการโทรแม้เมื่ออยู่นอกสำนักงาน
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Sell. Do กับทางเลือกอื่น ๆ ของ Follow Up Boss คือ Sell. Do ให้บริการการจัดการทรัพย์สิน คุณสามารถจัดการความพร้อมใช้งานของยูนิต, ราคา, การจอง, และการจองได้
ขาย. ทำคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดการพันธมิตรช่องทางผ่านพอร์ทัลเฉพาะเพื่อกำหนดลูกค้าเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าของดีล และจัดการค่าคอมมิชชั่นได้อย่างราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจอง จัดการตารางการชำระเงินและเอกสาร เพื่อทำให้กระบวนการหลังการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการติดตามแบบครบวงจรตั้งแต่แหล่งที่มาของลีดจนถึงยอดขายสุดท้าย
ขาย ทำข้อจำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ปรากฏในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การจัดการงานและการเข้าถึงข้อมูลโครงการที่สำคัญในขณะเดินทางเป็นเรื่องท้าทาย
ขาย. ทำราคา
- ราคาตามความต้องการ
ขาย. ทำคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sell. Do? อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Sell: ควรทำ:
ขาย. Do เป็นระบบ CRM ที่พร้อมใช้งานทันที ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อที่จำเป็นทั้งหมดอย่างครบครัน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ผู้ให้บริการติดตั้งภายนอก แพลตฟอร์มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความเกี่ยวข้องและใช้งานได้จริงตั้งแต่วันแรก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือค่าลิขสิทธิ์ที่ต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว และทีมสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าหรือปรับแต่งมากมาย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขาย. Do เป็นระบบ CRM ที่พร้อมใช้งานทันที ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อที่จำเป็นทั้งหมดอย่างครบครัน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ผู้ให้บริการติดตั้งระบบภายนอก แพลตฟอร์มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันแรก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือค่าลิขสิทธิ์ที่ต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว และทีมสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าหรือปรับแต่งมากมาย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฟลอริดามีตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่าทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา แคลิฟอร์เนียและเท็กซัสอยู่ในอันดับถัดไป
8. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ)
Pipedrive ช่วยให้การจัดการดีลง่ายขึ้นด้วยระบบ Kanban pipeline แบบภาพ แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ แต่บริษัทนายหน้าขนาดเล็กและมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ใช้ Pipedrive เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีลต่างๆ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถลากและวางได้อย่างสะดวก
ทุกดีลจะแสดงเป็นบัตรที่คุณสามารถลากจากลูกค้าใหม่ไปยังการนัดชมไปจนถึงอยู่ระหว่างการทำสัญญา ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและป้องกันการหยุดชะงัก
Pipedrive ยังมีชุด AI CRM ที่กำลังเติบโต ซึ่งช่วยสร้างอีเมลติดตามผล สรุปเนื้อหาในอีเมลที่ยาว ให้คะแนนดีลเพื่อระบุโอกาสที่มีเจตนาสูง และเน้นโอกาสที่มีความเสี่ยง AI ยังช่วยในการคาดการณ์และแนะนำกฎการทำงานอัตโนมัติตามรูปแบบการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Zillow, Facebook Lead Ads และระบบโทรออกอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบเชื่อมต่อ Pipedrive
- อัปเดต CRM ของคุณทันทีจากภาคสนามผ่านแอปมือถือ พร้อมบันทึกการโทร, ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, และสแกนบัตรธุรกิจ
- ทำภารกิจต่าง ๆ, นัดหมายการประชุม, และตอบอีเมลได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- เนื่องจาก Pipedrive ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีเว็บไซต์ IDX การจัดการรายการ หรือระบบติดตามค่าคอมมิชชั่นในตัว คุณจะต้องใช้แอปเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์เหล่านี้
ราคาของ Pipedrive
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ไลท์: 19 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- การเติบโต: $34/ที่นั่ง/เดือน
- พรีเมียม: 64 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- สูงสุด: 89 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Pipedrive:
มันง่ายมากที่จะเข้าใจและจัดการ และมันตรงกับความต้องการของงานในสายงานของฉันในภาคอสังหาริมทรัพย์ แอปพลิเคชันมือถือของมันครอบคลุมมากและยังช่วยให้คุณไม่พลาดอะไรเลย
มันง่ายมากที่จะเข้าใจและจัดการ และมันตรงกับความต้องการของงานในสายงานของฉันในภาคอสังหาริมทรัพย์ แอปพลิเคชันมือถือของมันครอบคลุมมากและยังช่วยให้คุณไม่พลาดอะไรเลย
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดการขาย (ตัวอย่างและเทมเพลต)
9. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบบูรณาการและ CRM ฟรี)
HubSpot CRM ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการมากกว่าฐานข้อมูลผู้ติดต่อทั่วไป ในฐานะ CRM ที่ครบวงจร มันช่วยในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การจับคู่ผู้ติดต่อ การติดตามการติดต่อสื่อสาร ไปจนถึงการมีส่วนร่วมหลังการขาย
ลูกค้าที่สนใจจากการเปิดบ้าน, แบบฟอร์มเว็บไซต์, โฆษณาทางสังคม, การแนะนำ, หรือพอร์ทัล จะถูกส่งตรงเข้าสู่ระบบ CRM HubSpot จะเพิ่มข้อมูลในโปรไฟล์ของพวกเขาและจัดให้อยู่ในลำดับการดูแลเฉพาะทรัพย์สิน
แพลตฟอร์มนี้ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ตัวแทนสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ซึ่งสะท้อนถึงแต่ละขั้นตอนของธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกผ่านการตรวจสอบ การต่อรอง และการปิดการขาย
ทุกอีเมล, ข้อความ, สายโทรศัพท์, เอกสาร, และกำหนดเวลา จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดไปในช่วงวงจรการขายที่ยาวนาน
ชุด Breeze ของมันมีตัวแทน AI เช่น ตัวแทนค้นหาลูกค้า (เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายและสร้างการติดต่อ), ตัวแทนลูกค้า (แชทบอท/ผู้ช่วย), และตัวแทนเนื้อหา (เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลและข้อความ). ทั้งหมดนี้ช่วยอัตโนมัติภารกิจและช่วยให้คุณขยายการติดต่อ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ตั้งค่าการติดตามผลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นระยะๆ คล้ายการหยด เพื่อให้ลูกค้าใหม่ได้รับการติดต่ออย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ช่วยลดโอกาสที่พลาดไป
- จัดการข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นระเบียบในแต่ละขั้นตอน (เช่น จากผู้สนใจซื้อถึงปิดการขาย) และเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารประจำวันด้วยงานที่ซิงค์และตัวเตือนปฏิทิน
- ติดตามแหล่งที่มาของลีด, การมีส่วนร่วมทางอีเมล, ความคืบหน้าของดีล, และประสิทธิภาพของทีมเพื่อเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผลและปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติหลากหลาย แต่การตั้งค่าและปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทายหากขาดการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนที่เพียงพอ
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- สมาร์ท CRM โปรเฟสชันนัล: $49/ที่นั่ง/เดือน
- สมาร์ท CRM เอ็นเตอร์ไพรส์: $75/ผู้ใช้/เดือน
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (13000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ HubSpot CRM:
HubSpot CRM เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา HubSpot CRM เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น Gmail, Outlook, Slack, Shopify และ WordPress นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามอีกด้วย พวกเขามีบริการสนับสนุนลูกค้าที่ดี
HubSpot CRM เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา HubSpot CRM เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น Gmail, Outlook, Slack, Shopify และ WordPress นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามอีกด้วย พวกเขามีการสนับสนุนลูกค้าที่ดี
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าผู้หญิงโสดจะเป็นเจ้าของบ้านเกือบ 58% จากจำนวนบ้านทั้งหมดเกือบ 35.2 ล้านหลังที่ถือครองโดยชาวอเมริกันที่ยังไม่ได้แต่งงานในปี 2022 แต่สัดส่วนนี้ลดลงจาก 64% ในปี 2000
10. Freshsales (Freshworks CRM) (เหมาะที่สุดสำหรับการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการเข้าถึงหลายช่องทาง)
Freshsales ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Freshworks เหมาะสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมช่องทางการสื่อสารในตัวทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์, SMS, อีเมล, WhatsApp และการแชทโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว
ผู้ช่วย AI ชื่อ Freddy วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้ซื้อ พร้อมทั้งกำหนดคะแนนความน่าสนใจของลูกค้า นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดถัดไป
ทางเลือกของ Follow Up Boss นี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด และเสริมสร้างกลยุทธ์การขายด้วยข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- จัดการดีล การโทร และการอัปเดตของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ Freshsales ที่มีฟีเจอร์ครบครันพร้อมระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
- รวมข้อมูลการขาย, การสนับสนุน, และการตลาดให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบนิเวศของ Freshworks ที่กว้างขวางเพื่อให้ได้มุมมองของลูกค้าแบบ 360 องศา
- วิเคราะห์สุขภาพและประสิทธิภาพของระบบท่อด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการคาดการณ์ยอดขายแบบภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการปิดการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- การสร้างรายงานอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด และขาดความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานที่ CRM อื่นๆ บางระบบมีให้
ราคาของ Freshsales
- ทดลองใช้ฟรี 21 วัน
- การเติบโต: $11/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $47/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $71/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Freshsales อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Freshsales:
มันมีรายการคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่การเพิ่มผู้ติดต่อ/ผู้มุ่งหวังเข้าสู่แพลตฟอร์ม การจัดการวงจรชีวิตของผู้มุ่งหวังผ่านงานต่างๆ และการสร้างดีลเพื่อกระตุ้นวงจรการทำงาน ทั้งหมดนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก
มันมีรายการคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่การเพิ่มผู้ติดต่อ/ผู้มุ่งหวังเข้าสู่แพลตฟอร์ม การจัดการวงจรชีวิตของผู้มุ่งหวังผ่านงานต่างๆ และการสร้างดีลเพื่อกระตุ้นวงจรการทำงาน ทั้งหมดนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก
สรุปสั้น ๆ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Follow Up Boss คือ...
ClickUp เป็นศูนย์กลางการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และ CRM สำหรับทีมทุกขนาด
หากคุณเป็นตัวแทนอิสระ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการกับระบบงาน, รายการ, งานที่ต้องทำ, และการติดตามผลได้ในที่เดียว
หากคุณเป็นทีมที่กำลังเติบโตหรือบริษัทนายหน้า ClickUp เพิ่มแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้, ระบบอัตโนมัติ, การจัดเก็บเอกสาร, สรุปบทสนทนาด้วย AI, และการมองเห็นในทุกๆ รายการ, ขั้นตอนของดีล, และโครงการ