Whereby vs. ClickUp SyncUp: เครื่องมือประชุมวิดีโอตัวไหนดีกว่ากัน?

ในปี 1964 AT&T ได้เปิดตัวPicturephone ที่งาน World's Fair มันเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารไปตลอดกาล ในที่สุดคุณก็สามารถ เห็น คนที่คุณกำลังคุยด้วยได้ ตราบใดที่คุณไม่รังเกียจที่จะจ่ายค่าโทรในราคาสูงเพื่อสิทธิพิเศษนี้!
เมื่อเวลาผ่านไป เราได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เทอะทะเหล่านี้เป็นแอปที่ทันสมัยซึ่งช่วยเชื่อมโยงทีมและลูกค้าเข้าด้วยกัน (แม้ว่าความเงียบที่อึดอัดจะยังคงอยู่ก็ตาม)
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือสองตัว: Whereby กับ ClickUp SyncUp ซึ่งแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาที่แตกต่างกันอย่างมากในวันทำงานของคุณ
มาดูกันว่าอันไหนที่ควรอยู่ในชุดเครื่องมือของคุณ ☎️
ClickUp vs. Whereby ในมุมมองเปรียบเทียบ
|ลักษณะ
|คลิกอัพ
|โดยที่
|วัตถุประสงค์หลัก
|การจัดการโครงการ, การติดตามงาน, การทำงานร่วมกันในทีม, การจัดการความรู้
|การประชุมผ่านวิดีโอ, การประชุมผ่านเบราว์เซอร์, การโทรที่สามารถฝังได้
|ลำดับชั้นและการจัดองค์กร
|ขั้นสูง: ช่องว่าง, โฟลเดอร์, รายการ, มุมมองทุกอย่างสำหรับการจัดระเบียบขนาดใหญ่
|ไม่มีโครงสร้างลำดับชั้นในองค์กร
|การจัดการงาน
|รายการที่ต้องทำ, งาน, งานย่อย, รายการตรวจสอบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การตั้งค่าสถานะอัตโนมัติ, เจ้าของงาน, ลำดับความสำคัญ, การแจ้งเตือน
|ขาดการจัดการงาน
|มุมมองของโครงการ
|รายการ, คณะกรรมการ, ปฏิทิน, แผนงานกังต์, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และอื่น ๆ
|ไม่แสดงมุมมองโครงการ
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติตามเวลา และระบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข
|API ฮุก/เว็บฮุก สำหรับเซสชันวิดีโอ
|การร่วมมือในการจัดทำเอกสาร
|เอกสารและวิกิที่สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ การเชื่อมโยงเอกสารเป็นงาน และฐานความรู้
|แชทสด, อีโมจิ, แชร์ไฟล์ระหว่างการประชุม
|การสื่อสาร
|การสนทนาตามบริบทพร้อมแชทที่เชื่อมโยง งาน และเอกสาร อีเมลในตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การแจ้งเตือน ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย คลิปเสียงและวิดีโอ
|วิดีโอ, เสียง, แชทขณะโทร, การแสดงความรู้สึก, การแชร์ไฟล์
|การร่วมมือและการแบ่งปัน
|กระดานไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์, การแชร์จากผู้เข้าร่วม, การแชร์ลิงก์ภายนอก, เครื่องมือตรวจสอบงาน
|กระดานไวท์บอร์ดเสมือน (Miro), คำบรรยายสด, ห้องย่อย
|การจัดตารางเวลาและการบริหารเวลา
|ปฏิทินแบบบูรณาการ, การติดตามเวลา, การประมาณการ, การผสานกับ Outlook/Google Calendar
|การผสานรวมกับ Google Calendar, ตัวจับเวลาห้อง, การเชิญเข้าร่วมปฏิทิน
|คุณสมบัติของ AI
|ClickUp Brain (การค้นหาด้วย AI, การเขียน, การทำงานอัตโนมัติ, สรุป, การถอดความ, การสร้างป้ายกำกับ, การรายงานขั้นสูง), ตัวแทน AI
|การถอดเสียงสด, สรุปเซสชั่น
|การผสานรวม
|การผสานรวมแอปมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึง Outlook, Slack, Drive, Github, Zapier), API/ส่วนเสริม
|Miro, Google Docs, การสตรีม RTMP, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนา, React/Flutter/การฝังในอุปกรณ์มือถือ
|ความปลอดภัย/การปฏิบัติตามข้อกำหนด
|บทบาทขั้นสูง, สิทธิ์การเข้าถึง, บันทึกการตรวจสอบ, ความปลอดภัยระดับองค์กร, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 และ HIPAA
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง (ห้องขนาดเล็กแบบ P2P), ISO 27001, GDPR, รองรับ HIPAA, ห้องล็อก
|ความจุในการประชุม
|ผู้เข้าร่วมสูงสุด 200 คนใน SyncUps
|ผู้เข้าร่วมสูงสุด 200 คน (แบบมีส่วนร่วม), ผู้ชมสูงสุด 400 คน (โหมดดูอย่างเดียว)
|การจัดเก็บไฟล์
|ไม่จำกัด (สำหรับแผนที่ชำระเงิน), แนบ/เชื่อมโยงไฟล์ได้ทุกที่ในกระบวนการทำงาน
|แชร์ไฟล์ขนาดเล็กในการโทร; การจัดเก็บไฟล์ระยะยาวจำกัด, ดาวน์โหลดแชท
ClickUp คืออะไร?
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสมบัติของ ClickUp
ที่นี่ เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลักที่ทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นในฐานะทางเลือกของ Whereby
คุณสมบัติ #1: การสื่อสารแบบเรียลไทม์
ClickUp Chatรวมทุกการสนทนาและงานของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ช่องทาง และ ข้อความโดยตรง
สร้างช่องเฉพาะหัวข้อ เช่น #MarketingUpdates หรือ #ClientFeedback เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น ต้องการสนทนาแบบเฉพาะกิจหรือไม่? คุณสามารถส่งข้อความโดยตรงถึงบุคคลหรือกลุ่มได้โดยไม่ต้องรบกวนช่องหลัก
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความโดยตรงไปยังงานใน ClickUp ได้ ทำให้การส่งข้อความแบบไม่เป็นทางการเช่น "เฮ้ ช่วยแก้ไขสิ่งนี้ได้ไหม?" กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและติดตามได้ นอกจากนี้ ด้วยการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้น
เมื่อข้อความต้องการความสนใจมากขึ้น ให้สร้าง โพสต์ แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลสำคัญสูญหายในแชท คุณสามารถสร้างโพสต์เพื่อเน้นประกาศ การอัปเดต หรือการสนทนาได้
เพียงพิมพ์ข้อความของคุณ เลือกจาก ประกาศ, การสนทนา, ไอเดีย, และ อัปเดต จากเมนูแบบเลื่อนลง แล้ว voilà ข้อความของคุณจะโดดเด่นในช่อง ทำให้ทุกคนสังเกตเห็น
เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มแชทอย่างเต็มที่:
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มการ์ดที่ด้านบนของช่องแชทของทีมคุณเพื่อแสดงบุ๊กมาร์ก บันทึก และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิแบตเตอรี่แบบกำหนดเองพร้อมข้อมูลใดๆ ลิงก์ไปยังทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ทำงานของคุณ และแม้แต่คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย และอื่นๆ สำหรับงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ 2: การโทรด้วยวิดีโอและเสียง
ด้วยClickUp SyncUps คุณสามารถเริ่มการสนทนาเสียงหรือวิดีโอได้ทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
การเริ่มต้นการซิงค์อัพสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน SyncUp ในช่องใด ๆ หรือในข้อความส่วนตัว
ระหว่างการซิงค์อัพ คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณเพื่อแสดงบริบททางภาพ เช่น การนำเสนอร่างการออกแบบ การนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ หรือการตรวจสอบไทม์ไลน์ของโครงการ
ความสามารถที่โดดเด่นคือมันสามารถเชื่อมโยงงานได้โดยตรงภายในสายเรียก! ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังหารือเกี่ยวกับการแก้ไขบั๊กในข้อความโดยตรง คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาได้
ไม่สามารถเข้าร่วม SyncUp แบบเรียลไทม์ได้ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถบันทึกเซสชัน SyncUp ของคุณและเข้าถึงได้ในภายหลัง
นี่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่อยู่ในเขตเวลาต่างกันหรือสำหรับการทบทวนการหารือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้ามไป คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นบนการบันทึกได้และแชร์ออกไปภายนอกได้ด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อเปลี่ยนการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำสั้น ๆ ให้เป็นข้อความวิดีโอสั้น ๆ แนบไว้ในช่องแชทของคุณเพื่อให้ทีมไฮบริดของคุณเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ 3: ประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
สร้างขึ้นในตัวในแชทClickUp Brainช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงาน ค้นหางานหรือช่องทางที่เกี่ยวข้อง และสรุปบทสนทนาได้ คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับช่องทางในภาษาธรรมชาติและให้มันดึงบริบทขึ้นมาได้ภายในไม่กี่วินาที
ตัวอย่างเช่น หลังจากการซิงค์กับทีมของคุณ ClickUp Brain จะสรุปการสนทนาทั้งหมดจาก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานที่เชื่อมโยงกับหลายโครงการ
ฟีเจอร์ Catch Me Up เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เมื่อคุณพลาดการสนทนาไปหนึ่งหรือสองวัน สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่ Catch Me Up เพื่อรับสรุปทุกอย่างจาก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึง 14 วัน
✅ ลองใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อใช้ AI ในการประชุมวิดีโอ:
- สรุปการประชุม SyncUp วันนี้และสร้างงานสำหรับทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการ
- ค้นหางานที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาใน #MarketingUpdates
- มอบข้อความ 'ทำได้ดีมาก!' ให้กับ @MyTeammate
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่รวมระบบนิเวศการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร การประชุม แอปพลิเคชัน และการแชท ไว้ในศูนย์กลางอัจฉริยะ คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน เว็บ และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ
นอกจากนี้ ฟีเจอร์Talk-to-Text ใน ClickUp ยังช่วยให้คุณสั่งการข้อความและอัปเดตต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์แบบดั้งเดิม
ราคาของ ClickUp
นี่คือสิ่งที่ซามานธา เดนเกต, ผู้จัดการโครงการอาวุโส,Diggs, ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้ ClickUp สำหรับการสื่อสาร:
ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่รายการที่ต้องดำเนินการถึงกำหนด, สามารถแชทและร่วมมือกันภายในงานได้
ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่งานที่ต้องดำเนินการถึงกำหนด, สามารถคุยและร่วมมือกันภายในงานได้
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
Whereby คืออะไร?
Whereby เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดและเข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าห้องประชุมเสมือนและแชร์ลิงก์ถาวรกับผู้อื่นได้ แพลตฟอร์มยังมีโซลูชันแบบฝังตัวสำหรับนักพัฒนาเพื่อผสานฟังก์ชันการโทรผ่านวิดีโอเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนโดยตรงผ่าน API และ SDKสำหรับการสื่อสารในพื้นที่ทำงานแบบผสมผสาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การพูดคุยทางวิดีโอแบบไม่เป็นทางการ (แค่แชร์เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน)ช่วยลดความแปลกแยกที่เกิดจากความห่างไกลได้ ทีมที่เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่าการสนทนาเหล่านี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้น แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
โดยที่ลักษณะ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอตัวนี้:
คุณสมบัติ #1: การประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์พร้อมการปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
โดยที่ระบบทำงานได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ทันทีด้วยลิงก์การประชุมถาวร ไม่ว่าจะจากเดสก์ท็อปหรือมือถือ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ด้วยการปรับแต่งการประชุมของคุณด้วยโลโก้ สีห้อง พื้นหลังเสมือน และเอฟเฟกต์เบลอ แม้แต่ URL ของการประชุมก็สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้ทุกเซสชันกับลูกค้าของคุณดูมีความตั้งใจและเรียบร้อย
คุณสมบัติ #2: เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
บางครั้งคุณอาจต้องการการสนทนาที่เล็กลง โดยให้ผู้ดำเนินรายการสร้างห้องย่อยสำหรับการทำงานที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นนำทุกคนกลับเข้าสู่เซสชันหลักได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ผู้เป็นเจ้าภาพสามารถล็อกห้อง จัดการสิทธิ์การเข้าถึง อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมจากห้องรอ และปิดเสียงหรือลบผู้เข้าร่วมได้ เพื่อการประชุมที่ปลอดภัยและมีโครงสร้าง
คุณยังสามารถ:
- เปิดตัวกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบ ได้ทันทีภายในสายการโทรด้วยการผสานรวม Miro Whiteboard
- ส่งเอกสาร รูปภาพ และลิงก์ ได้ทันทีระหว่างการสนทนา
- รักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป ข้างหน้าต่างวิดีโอสำหรับคำถามอย่างรวดเร็ว, การตอบสนอง, หรือการโอนไฟล์ผ่านแชทสด
คุณสมบัติที่ 3: การแชร์หน้าจอและการบันทึก
แชร์หน้าจอทั้งหมดของคุณหรือเพียงแค่หน้าต่างแอปพลิเคชันเดียว ผสานกับโหมดภาพในภาพ เพื่อให้ได้การนำเสนอและสาธิตที่ปราศจากสิ่งรบกวน
และหากคุณต้องการทบทวนการสนทนาในภายหลัง Whereby ช่วยให้คุณบันทึกได้ทั้งในเครื่องหรือบนคลาวด์ (หากคุณเป็นเจ้าของห้อง) คำบรรยายสดและถอดความช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงได้ภายหลัง
นอกจากนี้ Whereby ถูกสร้างขึ้นเพื่อความครอบคลุม:
- คำบรรยายสดและสรุปเนื้อหาเสียงโดย AIสำหรับเนื้อหาที่พูด
- การนำทางด้วยแป้นพิมพ์และทางลัดสำหรับผู้ที่มีความคล่องตัวจำกัด
- เน้นผู้พูดที่กำลังพูดเพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครกำลังพูด
โดยที่การกำหนดราคา
การประชุม
- ฟรี (รวมโฮสต์หนึ่งคน)
- ข้อดี: $8.99/เดือน (รวมโฮสต์หนึ่งคน)
- ธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อโฮสต์
ฝังตัว
- ทดลองใช้ฟรี
- สร้าง: $9.99/เดือน (จ่ายตามการใช้งาน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่พื้นหลังของคุณก็สามารถส่งผลต่อสมองได้เช่นกัน งานวิจัยพบว่าฉากหลังที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสมือนจริงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าผนังเรียบธรรมดา สมองของคุณต้องประมวลผลการเคลื่อนไหวเล็กๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นฉากสวยๆ แบบเขตร้อนอาจทำให้คุณเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัว
ClickUp เทียบกับ Whereby: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อคุณกำลังบริหารทีมที่กระจายอยู่หลายที่ การประชุมทุกครั้งจะมีความแตกต่างกัน การประชุมกับลูกค้าต้องการความเรียบร้อย การสร้างแบรนด์ และการเข้าถึงที่สะดวก การประชุมภายในต้องการบริบท ความรับผิดชอบ และการติดตามผลที่ชัดเจน
ซึ่งเหมาะสำหรับการประชุมภายนอก ในขณะที่ ClickUp เปลี่ยนความร่วมมือในพื้นที่ทำงานให้เป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้ โดยเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงาน เป้าหมาย และเอกสารโครงการ
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด 🎯
คุณสมบัติ #1: ประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอ
มาเริ่มกันที่วิธีที่เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมแต่ละตัวจัดการกับการโทรผ่านวิดีโอของคุณ ตั้งแต่การเช็คอินอย่างรวดเร็วไปจนถึงการประชุมทีมเต็มรูปแบบ
คลิกอัพ
ClickUp เชื่อมโยงการทำงานและการสนทนาเข้าด้วยกัน ด้วยClickUp Meetings ทีมงานสามารถจัดการประชุม จัดระเบียบ และติดตามการสนทนาไปพร้อมกับการทำงานของพวกเขาได้
สร้างวาระการประชุมและรายการตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แบ่งปันหน้าจอของคุณระหว่างการสนทนาเพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้น และให้ AI ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp AI Notetakerบันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ พร้อมดึงข้อมูลการกระทำที่สำคัญและขั้นตอนต่อไปออกมา
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่:
แต่คุณไม่จำเป็นต้องประชุมทุกครั้งที่มีการสื่อสาร เมื่อคุณต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็วหรือความคิดเห็นแบบไม่พร้อมกันClickUp Clipsจะช่วยบันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอในภารกิจหรือแชทได้
โดยที่
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การประชุมวิดีโอผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดได้รับการออกแบบมาเพื่อการโทรหาลูกค้าอย่างรวดเร็วและประสบการณ์ที่มีแบรนด์ คุณสามารถปรับแต่งห้องประชุมด้วยโลโก้และสีของคุณ และแบ่งการสนทนาออกเป็นกลุ่มย่อยได้
ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ทันที ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันภายนอก
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ใช้ ClickUp สำหรับการซิงค์ภายในและภายนอก และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ โดยที่เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมกับลูกค้าที่สอดคล้องกับแบรนด์
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
คุณสมบัติ #2: การร่วมมือและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
มาเปรียบเทียบกันด้วยว่าทั้งสองช่วยให้คุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างไร
คลิกอัพ
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์. ทีมสามารถแก้ไขเอกสาร ClickUp Docs ร่วมกัน, คิดค้นไอเดียบนClickUp Whiteboards, คุยกันได้ทันทีใน ClickUp Chat, หรือแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนงานและงานย่อย. ทุกความคิดเห็นสามารถนำไปปฏิบัติได้.
เมื่อรวมกับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับงาน การกล่าวถึง และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ จะทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบ
โดยที่
Whereby มุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในห้องประชุม ทีมงานสามารถเปิดกระดานไวท์บอร์ด Miro ระหว่างการประชุม แบ่งปันหน้าจอ ส่งลิงก์ หรือแชทสดได้ ประสบการณ์การใช้งานรวดเร็ว เป็นมิตร และใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเวิร์กช็อป การสาธิตให้ลูกค้าดู และการระดมความคิดสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง การร่วมมือกันก็มักจะหยุดชะงักไปด้วย ไม่มีวิธีใดที่ฝังไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถทำงานต่อหรือเนื้อหาต่าง ๆ ได้แบบไม่พร้อมกัน
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะ!แอปการสื่อสารแบบครบวงจรที่รวมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้จริง
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการขยายขนาดและความพร้อมสำหรับองค์กร
แน่นอน คุณต้องประเมินด้วยว่าพวกเขาสามารถปรับขนาดและทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อทีมหรือองค์กรของคุณเติบโตขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
คลิกอัพ
ClickUp มอบความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างแข็งแกร่งและฟีเจอร์ระดับองค์กร ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ บทบาทผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อน และเครื่องมือจัดการผู้ดูแลระบบ เพื่อให้มั่นใจในการควบคุมและระดับการเข้าถึงที่แม่นยำทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
นอกจากนี้ ClickUp ยังรองรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO), SAML และการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร
แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงบันทึกการตรวจสอบ, การตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง, และการทดสอบการเจาะระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง.
โดยที่
ในทางกลับกัน, ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ และไม่ได้เสนอความสามารถในการปรับขนาดที่กว้างขวางหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับองค์กร มันขาดการควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง, สิทธิ์ของผู้ใช้, และเครื่องมือรายงาน
แม้ว่าจะรองรับการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Miro แต่ไม่ได้มีฟีเจอร์ที่ลึกซึ้งพร้อมสำหรับองค์กรระดับธุรกิจ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp! สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับทีมขนาดใหญ่ พร้อมการควบคุมผู้ดูแลระบบอย่างเต็มรูปแบบ ความปลอดภัย และคุณสมบัติระดับองค์กร
ClickUp เทียบกับ Whereby บน Reddit
เราหันไปที่ Reddit เพื่อขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ใช้จริงที่มีต่อ ClickUp และ Whereby แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่พูดถึงทั้งสองเครื่องมือนี้โดยตรง แต่ต่อไปนี้คือความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้:
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวถึงความสะดวกสบายของ Whereby:
ฉันได้ใช้ Whereby มาแล้ว สะดวกมากในการจัดวิดีโอคอลที่เรียบง่ายและสวยงามเพื่อเชื่อมต่อกับใครก็ได้ ทุกที่ เพียงแค่มีลิงก์ ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย...
ฉันได้ใช้ Whereby มาแล้ว สะดวกมากในการจัดวิดีโอคอลที่เรียบง่ายและสวยงามเพื่อเชื่อมต่อกับใครก็ได้ ทุกที่ เพียงแค่มีลิงก์ ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย...
ผู้ใช้ ClickUpกล่าวว่า:
เราได้ใช้ ClickUp อย่างประสบความสำเร็จสำหรับบริษัททุกขนาด (ตั้งแต่ผู้ประกอบการเดี่ยวไปจนถึงทีมขนาดใหญ่) และในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งหลายแห่งมีรายได้หลายล้านดอลลาร์ ใช่, ClickUp มีปัญหาเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณเคยใช้ แต่ความสามารถของมันยอดเยี่ยมมาก ๆ โดยเฉพาะสำหรับทีมใหญ่ ๆ…ผู้นำทีมน่าจะชอบมัน เพราะมันจะมอบมุมมองแบบภาพรวมให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าพวกเขากำลังควบคุมงานของลูกน้องอย่างละเอียดเกินไป
เราได้ใช้ ClickUp อย่างประสบความสำเร็จสำหรับบริษัททุกขนาด (ตั้งแต่ผู้ประกอบการเดี่ยวไปจนถึงทีมขนาดใหญ่) และในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งหลายแห่งมีรายได้หลายล้านดอลลาร์ ใช่, ClickUp มีปัญหาเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณเคยใช้ แต่ความสามารถของมันยอดเยี่ยมมาก ๆ โดยเฉพาะสำหรับทีมใหญ่ ๆ…ผู้นำทีมน่าจะชอบมัน เพราะมันจะมอบมุมมองแบบภาพรวมให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกว่าพวกเขากำลังควบคุมงานของลูกน้องอย่างละเอียดเกินไป
ผู้ใช้รายอื่นดูเหมือนจะชอบ ClickUpมากกว่า(และพวกเขาจะดีใจที่ทราบว่า SyncUps ตอนนี้มีเสียงแจ้งเตือนด้วยเช่นกัน):
เปลี่ยนมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉันที่มีพนักงาน 3 คน และเราพอใจมาก ข้อเสียจริง ๆ เพียงอย่างเดียวคือฟีเจอร์วิดีโอแชท SyncUp ไม่มีการแจ้งเตือนแบบเดียวกับ Slack บางครั้งคนจึงพลาดการแจ้งเตือน หวังว่าพวกเขาจะแก้ไขจุดนี้ได้ นอกเหนือจากนี้ การที่สามารถอ้างอิงงานต่าง ๆ ได้ในแอปเลยก็ถือว่าดีมาก
เปลี่ยนมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉันที่มีพนักงาน 3 คน และเราพอใจมาก ข้อเสียจริง ๆ เพียงอย่างเดียวคือฟีเจอร์วิดีโอแชท SyncUp ไม่มีการแจ้งเตือนแบบเดียวกับ Slack บางครั้งคนจึงพลาดการแจ้งเตือน หวังว่าพวกเขาจะแก้ไขจุดนี้ได้ นอกเหนือจากนี้ การที่สามารถอ้างอิงงานต่าง ๆ ได้ในแอปเลยก็ถือว่าดีมาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่าเกือบ70% ของผู้คนกล่าวว่าการใช้การโทรผ่านวิดีโอเป็นประจำ/ตลอดเวลาสำหรับการประชุมทีมช่วยให้พวกเขารู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น สาเหตุหลักคือมันช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้สามารถตอบคำถามได้ในเวลาจริง
เครื่องมือประชุมวิดีโอใดครองความเป็นเลิศ?
คะแนนโหวตได้รวบรวมเสร็จสิ้นแล้ว และเรามีผู้ชนะแล้ว! 👑
แม้ว่า Whereby จะยอดเยี่ยมสำหรับการโทรด่วนกับลูกค้าและการประชุมผ่านเบราว์เซอร์ที่มีความเรียบร้อย แต่ก็มีข้อจำกัดเมื่อต้องเชื่อมโยงการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้
ClickUp SyncUps เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง ด้วยฟีเจอร์ AI Notetaker, Clips, การผสานงานอัตโนมัติ และการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ทุกการประชุมจะกลายเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนโครงการที่ซับซ้อนให้ก้าวหน้า รักษาความสอดคล้องของทีม และไม่พลาดการตัดสินใจที่สำคัญ
นอกจากนี้ ด้วยงานทั้งหมดของคุณ การสนทนาตามบริบท และความรู้ที่ถูกรวมเข้าไว้ในแพลตฟอร์ม ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียวความยุ่งเหยิงในการทำงานจะหมดไป และชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นมาก
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅