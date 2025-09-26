Wispr Flow กับ Superwhisper: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์?

แอปจดจำเสียงพูดกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานและงานส่วนตัว เนื่องจากการป้อนข้อมูลด้วยเสียงช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์โดยไม่มีข้อผิดพลาดและสามารถตามทันความคิดที่รวดเร็วได้
Wispr Flow และ Superwhisper เป็นสองตัวเลือกชั้นนำ ต่างจากเครื่องมือถอดเสียงแบบคำต่อคำรุ่นเก่า พวกมันให้คุณพูดเป็นวลีเต็ม ทำให้การป้อนเสียงรู้สึกเร็วขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น และช่วยในการสื่อสารที่เข้าถึงได้และราบรื่น
คำถามคือ แอปไหนให้การพิมพ์ด้วยเสียง AI ที่ดีที่สุด: Wispr Flow หรือ Superwhisper?
Wispr Flow คืออะไร?
Wispr Flow บันทึกเสียงพูดของคุณแบบเรียลไทม์ (รองรับ 100+ ภาษา) เพื่อแสดงข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพในรูปแบบที่มีโครงสร้าง สามารถใช้งานได้กับทุกแอปพลิเคชัน (ทุกที่ที่คุณสามารถพิมพ์ได้) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยแก้ไขและปรับแต่งโทนเสียงโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้ปรับให้เข้ากับคำศัพท์ของคุณโดยสร้าง พจนานุกรมส่วนตัว ที่รวบรวมคำศัพท์เฉพาะทางและตัวย่อในอุตสาหกรรม คุณสามารถสร้างการแทนที่ข้อความที่กำหนดเองสำหรับวลีที่ใช้บ่อยได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องอธิบายยาวๆ ซ้ำๆ หรือทำงานซ้ำๆ อีกต่อไป
คุณสมบัติของ Wispr Flow
มาดูคุณสมบัติหลักของ Wispr Flow และวิธีที่มันแตกต่างจากเครื่องมือการบันทึกเสียงแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติ #1: การจัดรูปแบบอัจฉริยะ
Wispr Flow ตีความคำพูดของคุณและใช้ การจัดรูปแบบตามบริบท เพื่อให้ข้อความเข้ากับสไตล์ของข้อความของคุณ
ตัวอย่างเช่น Flow จะจัดโครงสร้างข้อความของคุณโดยอัตโนมัติให้ฟังดูเป็นมืออาชีพเมื่อคุณใช้ในอีเมลหรือเอกสาร แต่จะเปลี่ยนโทนเป็นแบบไม่เป็นทางการและเป็นกันเองหากคุณส่งข้อความถึงเพื่อน
เมื่อคุณพูดว่า "แรก, สอง, สาม" ขณะที่คุณกำลังทำรายการ แอปจะสร้างรายการที่มีหมายเลขให้โดยอัตโนมัติ และหากคุณเปลี่ยนใจกลางประโยค (เช่น "คืนนี้เราทำทาโก้เป็นมื้อเย็น... จริงๆ แล้วเราทำพิซซ่ากันดีกว่า") Wispr Flow จะแก้ไขข้อความให้ตรงกับความคิดสุดท้ายของคุณ: "คืนนี้เราทำพิซซ่าเป็นมื้อเย็น"
👀 คุณรู้หรือไม่? ห้องปฏิบัติการโวลตาของอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกเสียงในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ในที่สุดนำไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"Dictaphone" ในปี 1907
คุณสมบัติที่ 2: บันทึกการไหล
Flow Notes ช่วยให้คุณบันทึกไอเดียที่เกิดขึ้นทันทีและถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นโน้ตที่มีโครงสร้างได้ ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถบันทึกโน้ตด้วยการพูด (บนอุปกรณ์ใดก็ได้) และโน้ตจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Wispr Flow ทั้งหมดของคุณ
ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณ จับภาพแรงบันดาลใจระหว่างทำงาน ได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชันหรือเสียสมาธิกับงานหลักของคุณ
Wispr Flow ยังบันทึกประวัติการแปลงเสียงเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ้างอิงการบันทึกเสียงก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดายและแก้ไขเนื้อหาในลำดับได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 3: โหมดคำสั่ง
โหมดคำสั่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งเสียง เพียงเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไขแล้วพูดคำสั่ง เช่น:
- "คุณช่วยสรุปเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?"
- "นี่หมายความว่าอะไร?"
- "คุณช่วยเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นหัวข้อย่อยได้ไหม?"
- "คุณช่วยแปลสิ่งนี้เป็นภาษาสเปนได้ไหม?"
คุณสมบัตินี้มีศักยภาพในการสร้างประสบการณ์การแก้ไขด้วยเสียงที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มการทำงานใด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1877 โทมัส เอดิสันได้สร้างเครื่องเล่นเสียง ซึ่งเป็นเครื่องแรกที่สามารถบันทึกและเล่นเสียงได้ การบันทึกครั้งแรกของเขาคือเพลงกล่อมเด็ก "แมรี่มีลูกแกะตัวน้อย"
คุณสมบัติ #4: การแก้ไขอัตโนมัติด้วย AI
Wispr Flow จะทำความสะอาดข้อความที่พูดโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพูด มันจะลบคำเติมที่ไม่จำเป็น แก้ไขข้อผิดพลาดพื้นฐาน และจัดรูปแบบข้อความให้เป็นประโยคสมบูรณ์
นอกจากนี้ การใช้ ไลบรารีสแนปเพต คุณสามารถบันทึกวลีหรือบล็อกข้อความที่ใช้บ่อยเป็นสแนปเพตได้ การพูดวลีทริกเกอร์จะทำให้ข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมดถูกแทรกเข้าไปในการถอดความของคุณ
ราคา Wispr
- Flow Basic: ฟรี
- Flow Pro: $15/เดือน
- ทีมโฟลว์: $12/ผู้ใช้/เดือน (3 ที่นั่งขึ้นไป)
- Flow Enterprise: ราคาตามความต้องการ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude
การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่น้อยกว่าอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้อีกด้วย!
ซูเปอร์วิสเปอร์โฟลว์คืออะไร?
Superwhisper, แอปบันทึกเสียงด้วยเสียงที่ใช้เทคโนโลยี AI, ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ด้วย ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ ข้อมูลเสียงของคุณจะถูกประมวลผลในเครื่อง (โดยไม่ต้องใช้ wifi) เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
Superwhisper สามารถใช้งานได้กับทั้งโมเดลในเครื่องและโมเดลบนคลาวด์ มอบการเข้าถึงโมเดล AI ไม่จำกัด เช่น OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq และเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถประมวลผลคำบอกได้อย่างแม่นยำด้วยโมเดลภาษาขั้นสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Superwhisper รองรับมากกว่า 100 ภาษาและสำเนียง, ให้บริการแก้ไขด้วยเสียง, ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง, และความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันทุกระบบ. อย่างไรก็ตาม, Superwhisper ทำงานได้โดยตรงบนระบบปฏิบัติการ macOS และ iOS เท่านั้น.
คุณสมบัติของ Superwhisper
จากการแปลข้อความที่บันทึกเสียงเป็นข้อความที่จัดระเบียบ ไปจนถึงการจัดการการถอดเสียงไฟล์จำนวนมาก นี่คือสิ่งที่ทำให้ Superwhisper เป็นเครื่องมือการถอดเสียงด้วย AI ที่ได้รับความนิยม
คุณสมบัติ #1: โหมดอัจฉริยะ
แอป Superwhisper มีโหมดตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับข้อความ อีเมล บันทึก และการประชุม คุณสามารถสร้างโหมดที่กำหนดเองด้วย คำแนะนำ AI ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
คุณกำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจน (รูปแบบและสไตล์) และเครื่องมือจะประมวลผลการบันทึกเสียงตามที่คุณกำหนดให้เป็นเทมเพลตบันทึกการประชุมหรือเอกสารทางเทคนิคที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ในคำที่ง่ายขึ้น คุณจะได้รับข้อความที่มีโครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: การแทนที่ข้อความ
Superwhisper มีฟีเจอร์การแทนที่ข้อความที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งทำงานร่วมกับเนื้อหาที่พิมพ์ด้วยเสียงได้อย่างราบรื่น เพื่อลดเวลาในการพิมพ์ด้วยเสียง คุณสามารถ สร้างทางลัด สำหรับวลีที่ใช้บ่อย คำศัพท์ทางเทคนิค หรือคำอธิบายที่ยาวได้
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้าง พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ของคำที่คุณใช้บ่อย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้คนเคยส่งข้อความเสียงทางไปรษณีย์บนแผ่นเสียงขนาดเล็กที่ทำขึ้นเอง เหมือนจดหมายเสียง หลายทศวรรษก่อนที่เครื่องตอบรับอัตโนมัติหรือโทรศัพท์มือถือจะเกิดขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: การรับรู้บริบท
โหมดซูเปอร์ของซูเปอร์วิสเปอร์จะจับบริบทของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และปรับปรุงผลลัพธ์ให้เหมาะสมตามบริบทนั้น
นี่คือวิธีที่โหมดซูเปอร์ใช้ API การเข้าถึงเพื่อรวบรวมบริบทสามประเภท:
|ประเภทของบริบท
|สิ่งที่มันทำ
|บริบทของการใช้งาน
|– ระบุแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งานของคุณ – อ่านข้อความจากช่องป้อนข้อมูลปัจจุบันหรือโปรแกรมแก้ไขข้อความ
|บริบทของข้อความที่เลือก
|– อ่านข้อความใด ๆ ที่คุณไฮไลต์ไว้ – ใช้การเลือกเพื่อแจ้งให้ระบบ AI ประมวลผล
|เนื้อหาในคลิปบอร์ด
|– รวมข้อความที่คัดลอกภายใน 3 วินาทีหลังการพูด หรือระหว่างการพูด
คุณสมบัติที่ 4: การถอดเสียงไฟล์
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอ เช่น บรรยายที่บันทึกไว้ล่วงหน้า การประชุม และการสัมภาษณ์ เพื่อการถอดเสียง เครื่องมือนี้จะประมวลผลเป็นข้อความที่มีโครงสร้างโดยใช้คำสั่ง AI ของโหมดใช้งานและรูปแบบที่ต้องการ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงโหมดที่ใช้งานอยู่เพื่อใช้ชุดคำสั่งที่แตกต่างกันได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนปี 2000การถอดเสียงส่วนใหญ่ทำด้วยมือโดยพนักงานพิมพ์ดีดที่สวมหูฟังและใช้แป้นเหยียบเพื่อหยุด/เล่นซ้ำการบันทึกเสียง
ราคา Superwhisper
- ฟรี
- ข้อดี: $8.49 ต่อเดือน
- ตลอดชีพ: $249.99
🌟 โบนัส: Wispr Flow และ Superwhisper จะมอบบทถอดความให้คุณ แต่พวกเขาหยุดแค่นั้น คุณยังต้องย้ายบันทึกไปยังเครื่องมือโครงการของคุณด้วยตนเองClickUp Brain MAXจะเก็บทุกอย่างไว้ในเวิร์กสเปซเดียวกัน ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนไอเดียที่บันทึกไว้เป็นงาน เอกสาร หรือความคิดเห็นได้ทันทีโดยไม่ต้องคัดลอกและวางข้ามเครื่องมือ
Wispr Flow vs. Superwhisper สำหรับการพิมพ์ด้วยเสียง: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Wispr Flow และ Superwhisper ได้สร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในฐานะเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI อย่างชัดเจน ในขณะที่เครื่องมือแรกเป็นที่รู้จักในด้านความเร็วในการถอดเสียงที่รวดเร็ว เครื่องมือหลังได้สร้างชื่อเสียงจากความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์
ระหว่าง Wispr Flow และ Superwhisper การเลือกมักขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
ก่อนที่เราจะสำรวจเรื่องนั้น นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วสำหรับคุณ:
|คุณสมบัติ
|วิสเปอร์โฟลว์
|ซูเปอร์วิสเปอร์
|โหมดใช้งานแบบไม่ต้องถือ
|การสะกดต่อเนื่องพร้อมการหยุดอัตโนมัติ
|โหมดกดพูดและบันทึกต่อเนื่อง
|แบบจำลองเสียง
|โมเดลการถอดเสียงที่เป็นกรรมสิทธิ์เดียว
|หลายแบบเสียง: อัลตร้า (คลาวด์), โนวา (คลาวด์), อัลตร้า เทอร์โบ V3 (ท้องถิ่น), LM สตูดิโอ
|การรับรู้บริบท
|การปรับโทนเสียงอัตโนมัติตามการใช้งาน
|การรวบรวมบริบทขั้นสูงผ่าน API สำหรับการเข้าถึง
|การสนับสนุนแบบออฟไลน์
|การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (ต้องใช้อินเทอร์เน็ต)
|ประมวลผลแบบออฟไลน์อย่างสมบูรณ์ด้วยโมเดลในเครื่อง
|แนวทางความเป็นส่วนตัว
|SOC 2 ประเภท II, การปฏิบัติตาม HIPAA
|การปฏิบัติตาม GDPR และ CCPA
|การถอดความไฟล์
|ไม่มีให้บริการ
|รองรับการอัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอเพื่อการถอดความ
|การผสานรวม API
|การเชื่อมต่อโมเดล AI ของบุคคลที่สามที่จำกัด
|การเข้าถึง API อย่างกว้างขวางสำหรับผู้ให้บริการ AI หลายราย
|การเข้าถึงโมเดล AI
|โมเดลการถอดความที่เป็นกรรมสิทธิ์ พร้อมการผสานรวมกับ ChatGPT และ Perplexity
|OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (ทั้งโมเดลบนคลาวด์และโมเดลในเครื่อง)
|การรองรับไฟล์เสียง/ไฟล์
|ไม่รองรับการอัปโหลดไฟล์/การถอดเสียงจากไฟล์เสียง/วิดีโอ
|รองรับการประมวลผลไฟล์เสียงและวิดีโอภายนอก: เสียง MP3, วิดีโอ MP4, WAV โมโนพร้อมอัตราการสุ่มตัวอย่าง 16 kHz
|ตัวเลือกการส่งออก
|ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์ตามคำบอกสดและการเขียนโดยตรงในแอปต่างๆ มากกว่าการส่งออกไฟล์แบบกลุ่ม
|อนุญาตให้ส่งออกเอกสารการเรียน/ข้อความเป็น TXT, DOCX, PDF นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลไฟล์ (เสียง/วิดีโอ) และส่งออกการถอดเสียงเป็นข้อความได้
|กรณีการใช้งาน
|เป้าหมายคือ นักพัฒนา, นักเรียน, นักเขียน, ผู้สร้างสรรค์, ทนายความ, และธุรกิจ
|มุ่งเน้นการถอดความอย่างมืออาชีพ การประมวลผลไฟล์ และกระบวนการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งานและความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม
Wispr Flow ทำงานได้บนอุปกรณ์ Windows, macOS, iOS และ Android ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่น มันทำงานได้ทั้งเป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันบน iOS โดยสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทุกประเภทที่คุณสามารถพิมพ์ได้ Wispr Flow ใช้งานง่ายด้วยเส้นทางการเรียนรู้ที่ราบรื่น
Superwhisper, ในทางกลับกัน, ทำงานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ macOS และ iOS เท่านั้น แอปนี้ทำงานทั่วทั้งระบบผ่านทางลัดทั่วโลกที่สามารถปรับแต่งได้ และผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ API การเข้าถึงของ macOS 13+ Superwhisper ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและมีเส้นทางการเรียนรู้
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ. เลือก Wispr Flow หากคุณเป็นมือใหม่, Superwhisper สำหรับความต้องการการถอดเสียงขั้นสูง.
คุณสมบัติที่ 2: การสนับสนุนลูกค้า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Wispr Flow ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหนักบน Reddit เกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม มีเอกสารศูนย์ช่วยเหลือที่คุณสามารถอ้างอิงได้
Superwhisper มีเอกสารประกอบอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของตน แผน Pro ยังให้การสนับสนุนแบบเร่งด่วนอีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: Superwhisper, อ้างอิงจากความคิดเห็นใน Reddit เกี่ยวกับ Wispr Flow ซึ่งผู้ใช้บ่นว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากทีมงาน
คุณสมบัติที่ 3: การกำหนดราคา
แผนฟรีของ Wispr Flow ให้บริการ 2,000 คำต่อสัปดาห์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่จำกัดการทำงานที่ต้องใช้การพิมพ์ด้วยเสียงเป็นจำนวนมาก แผน Pro มีค่าใช้จ่าย 15 ดอลลาร์ต่อเดือน และรวมถึงคำไม่จำกัด โหมดคำสั่งสำหรับการแก้ไขเสียง และสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติใหม่ก่อนใคร
สำหรับทีมโฟลว์ คุณต้องมีอย่างน้อย 3 ที่นั่ง และแผนสำหรับองค์กรมีราคาที่ปรับแต่งได้
Superwhisper, ในทางกลับกัน, ให้คุณใช้โมเดลเสียงขนาดเล็กได้ไม่จำกัดแม้ในแผนฟรี แผน Pro มีค่าใช้จ่าย $8.49 ต่อเดือน และให้การเข้าถึงไม่จำกัดทั้งโมเดล AI บนคลาวด์และในเครื่อง รวมถึงการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
เครื่องมือนี้ยังมีแผนการใช้งานตลอดชีพในราคา $249.99 ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ระยะยาวที่ต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกที่เกิดซ้ำ
🏆 ผู้ชนะ: Superwhisper, ด้วยระดับฟรีที่ใจกว้างและตัวเลือกตลอดชีพ, มอบความคุ้มค่าที่ดีกว่า
คุณสมบัติที่ 4: การสนับสนุนภาษาและแบบจำลอง AI
Wispr Flow รองรับมากกว่า 100 ภาษาด้วยการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถสลับภาษาได้ระหว่างการบันทึกเสียงพูด โมเดลการถอดเสียงที่อยู่เบื้องหลังยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ Wispr แต่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแอปกับโมเดลภาษา AI เช่น ChatGPT หรือ Perplexity ได้
Superwhisper ยังรองรับมากกว่า 100 ภาษา และมีทั้งแบบโมเดล AI ท้องถิ่นและบนคลาวด์เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด รุ่น Pro ประกอบด้วยความสามารถในการแปลโดยตรงจากภาษาใด ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงตามลำดับความสำคัญเฉพาะได้: Ultra (คลาวด์) สำหรับการถอดเสียงที่เร็วที่สุด, Nova คลาวด์ สำหรับการบันทึกที่ยาวนานขึ้น, และ Ultra Turbo V3 (ท้องถิ่น) สำหรับความสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความเร็วและคุณภาพพร้อมรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
🏆 ผู้ชนะ: ครั้งนี้เป็นการ เสมอกัน อีกครั้ง เลือก Wispr Flow สำหรับการเปลี่ยนภาษาอย่างราบรื่น และ Superwhisper เพื่อเลือกโมเดลเสียงเฉพาะตามความต้องการเฉพาะ
คุณสมบัติที่ 5: ความแม่นยำของผลลัพธ์
Wispr Flow บันทึกเสียงพูดของคุณอย่างแม่นยำตามที่คุณพูดอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความเร็วของคุณเอง พร้อมทั้งตัดคำเติมและคำที่ไม่จำเป็นออก ความสามารถในการแก้ไขอัจฉริยะของมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทได้โดยไม่ต้องตั้งค่าโหมดใด ๆ แอปพลิเคชันจะปรับปรุงโทนเสียงและโครงสร้างโดยอัตโนมัติตามการใช้งานที่คุณกำลังทำอยู่
Superwhisper ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของการถอดเสียงและไม่สร้างหรือเพิ่มคำ วลี และประโยคที่ไม่ได้พูด อย่างไรก็ตาม ระบบจะสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และย่อหน้าที่มีความสอดคล้องกันจากเนื้อหาที่คุณพูด
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ เลือก Wispr Flow สำหรับการจัดรูปแบบอัจฉริยะโดยไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ และ Superwhisper สำหรับการถอดเสียงที่เชื่อถือได้โดยไม่มีการสร้างข้อมูลเท็จ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก้าวไปไกลกว่าการถอดความด้วยตัวแทนอัตโนมัติ
ในขณะที่ Wispr Flow และ Superwhisper หยุดเพียงแค่การส่งมอบบทถอดเสียงที่ชัดเจน ClickUp Autopilot Agents จะนำเสียงของคุณไปสู่การดำเนินการอย่างสมบูรณ์
นี่คือวิธีที่พวกเขาเพิ่มชั้นที่เครื่องมือทั้งสองไม่มี:
- ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า: แปลงบันทึกการประชุมเป็นรายการงาน, การแจ้งเตือนติดตามผล หรือการอัปเดตสถานะได้ทันที
- ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: ออกแบบตรรกะที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การติดแท็กบันทึกตามโครงการ การอัปเดตข้อมูลใน CRM หรือการกระตุ้นการอนุมัติเมื่อมีการกล่าวถึงวลีเฉพาะระหว่างการบันทึกเสียง
Wispr Flow เทียบกับ Superwhisper บน Reddit
เพื่อสรุปการอภิปราย เราได้นำเรื่องนี้ไปที่Reddit นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้บางส่วนเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสอง
ตามรายงานจากผู้ใช้ Reddit ที่โกรธแค้น คุณภาพของ Wispr Flow ได้เสื่อมลงในช่วงหลัง:
สินค้านี้เจ๋งมาก ฉันเคยชอบมันมาก ฉันถึงกับแนะนำให้เพื่อน 3 คนใช้ด้วย ซึ่งพวกเขาก็สมัครแผนโปรเหมือนกัน และตอนนี้แอบหงุดหงิดฉันเพราะเจอปัญหาเดียวกัน... ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มันกลายเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ การเชื่อมต่อหลุดบ่อยมาก หน้าจอค้างกลางประโยค หรือแจ้งว่าออฟไลน์ทั้งที่อินเทอร์เน็ตของฉันเสถียรดี ฉันออกจากระบบไปคิดว่าอาจเป็นปัญหาแคช แต่โอ้พระเจ้า ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกเลยเป็นเวลาสามวันเต็ม ไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย แค่ล็อกเอาท์ออกไปอย่างสมบูรณ์ และขอให้โชคดีในการติดต่อฝ่ายสนับสนุน พวกเขาใช้เอเจนต์ AI ที่ตลกดีตรงที่มันทำงานได้แค่ครึ่งเดียว
สินค้านี้เจ๋งมาก ฉันเคยชอบมันมาก ฉันถึงกับแนะนำให้เพื่อน 3 คนใช้ด้วย ซึ่งพวกเขาก็สมัครแผนโปรเหมือนกัน และตอนนี้แอบรำคาญฉันอยู่เพราะเจอปัญหาเดียวกัน... ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มันกลายเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ การเชื่อมต่อหลุดบ่อยมาก หน้าจอค้างกลางประโยค หรือแจ้งว่าออฟไลน์ทั้งๆ ที่อินเทอร์เน็ตของฉันเสถียรดี ฉันออกจากระบบไปคิดว่าอาจเป็นปัญหาแคช แต่โอ้พระเจ้า ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกเลยเป็นเวลาสามวันเต็ม ไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย แค่ล็อกเอาท์ออกไปอย่างสมบูรณ์ และขอให้โชคดีในการติดต่อฝ่ายสนับสนุน พวกเขาใช้เอเจนต์ AI ที่ตลกดีที่ทำงานได้แค่ครึ่งเดียว
ลูกค้าที่ค่อนข้างพอใจได้กล่าวไว้บน Reddit ว่า:
นี่มันล่าช้ามาก แต่ในที่สุดฉันก็ได้ลอง Wispr Flow แล้ว และว้าว มันทำให้ฉันทึ่งมาก ฉันคาดหวังว่าจะได้อะไรที่ใกล้เคียงกับ Siri เก่า แต่กลับเป็นอะไรที่เหนือชั้นกว่ามาก ถ้าคุณรู้จักเครื่องมืออื่นที่คุ้มค่าแก่การลอง บอกฉันด้วยนะ! สิ่งนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าฉันควรจริงจังกับการทดสอบเครื่องมือใหม่ๆ มากขึ้น ถ้าฉันต้องการตามเทรนด์ล่าสุดให้ทัน
นี่มันล่าช้ามาก แต่ในที่สุดฉันก็ได้ลอง Wispr Flow แล้ว และว้าว มันทำให้ฉันทึ่งมาก ฉันคาดหวังอะไรที่ใกล้เคียงกับ Siri เก่า แต่กลับเป็นอะไรที่เหนือชั้นกว่ามาก ถ้าคุณรู้จักเครื่องมืออื่นที่คุ้มค่าแก่การลอง บอกฉันด้วยนะ! สิ่งนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าฉันควรจริงจังกับการทดสอบเครื่องมือใหม่ๆ มากขึ้น ถ้าฉันต้องการตามเทรนด์ล่าสุดให้ทัน
แม้แต่ Superwhisper ก็ยังได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลาย
ตามที่ผู้ใช้คนหนึ่งซึ่งรู้สึกหงุดหงิดได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันกำลังใช้ Super Whisper สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ แต่เครดิตหมดและไม่สามารถเข้าถึงโมเดลใหม่ได้ ปรากฏว่าโมเดล Whisper Large V3 ฟรีไม่มีให้ใช้ฟรีใน Mac Whisper ด้วย ซึ่งน่าหงุดหงิดมาก
ฉันกำลังใช้ Super Whisper สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ แต่เครดิตหมดและไม่สามารถเข้าถึงโมเดลใหม่ได้ ปรากฏว่าโมเดล Whisper Large V3 ฟรีไม่มีให้ใช้ฟรีใน Mac Whisper ด้วย ซึ่งน่าหงุดหงิดมาก
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งกล่าวว่า Superwhisper ใช้งานได้สำหรับพวกเขาเพราะมันรวมหลายขั้นตอนการทำงานไว้ในที่เดียว
*ฉันชอบ Superwhisper มาก แต่ฉันไม่คิดว่ามันเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน คุณค่าของมัน—สำหรับฉัน—อยู่ที่การเข้าถึง LLM แบบไม่จำกัดและความยืดหยุ่นในการใช้งาน สำหรับฉัน มันได้เข้ามาแทนที่แอป AI ส่วนใหญ่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อความและการเขียนโค้ดบางส่วน ไม่ใช่แค่แอปสำหรับพิมพ์ตามคำบอกเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้มันในลักษณะนั้น ฉันคิดว่าโมเดลแบบนำคีย์ของคุณเองของ VoiceInk อาจจะเพียงพอแล้ว ฉันใช้ LLM บ่อยมากจนการใช้กุญแจของตัวเองจะส่งผลให้คล้ายกับการสมัครสมาชิกแอป "ทางการ"
*ฉันชอบ Superwhisper มาก แต่ฉันไม่คิดว่ามันเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน คุณค่าของมัน—สำหรับฉัน—อยู่ที่การเข้าถึง LLM แบบไม่จำกัดและความยืดหยุ่นในการใช้งาน สำหรับฉัน มันได้เข้ามาแทนที่แอป AI ส่วนใหญ่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อความและการเขียนโค้ดบางส่วน ไม่ใช่แค่แอปสำหรับพิมพ์ตามคำบอกเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้มันในลักษณะนั้น ฉันคิดว่าโมเดลแบบนำคีย์ของคุณเองของ VoiceInk อาจจะเพียงพอแล้ว ฉันใช้ LLM บ่อยมากจนการใช้กุญแจของตัวเองจะส่งผลให้คล้ายกับการสมัครสมาชิกแอป "ทางการ"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow เทียบกับ Superwhisper
เครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงเช่น Wispr Flow และ Superwhisper จัดการการถอดเสียง พวกเขาแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความและมีความสามารถในการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้สร้างสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาการส่งต่อ
- พวกเขาสามารถสร้างบันทึกจากวิดีโอได้ แต่คุณยังต้องเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นเป็นงานด้วยตนเอง
- พวกเขาบันทึกการสนทนาในที่ประชุม แต่ต้องมีคนสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- พวกเขาจับความคิดผ่านการพูด แต่การเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ต้องการการทำงานแยกต่างหาก
ClickUpขจัดกระบวนการส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปอย่างสิ้นเชิง แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้รวมการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติของงาน, การทำงานร่วมกันของทีม, และการจัดการความรู้ไว้ใน พื้นที่ทำงาน AI แบบรวม (ที่สามารถจัดการการถอดเสียงเป็นข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ) พร้อมเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานจริงของคุณได้ทันที
น่าสนใจใช่ไหมล่ะ?
มาทำความเข้าใจกันว่า ClickUp ตอบโจทย์ได้อย่างไร:
ClickUp One Up #1: ClickUp Notetaker
การสนทนาที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อทุกคนมีส่วนร่วม แต่หากคุณไม่ได้จดบันทึกอย่างเร่งรีบ การสนทนาที่ยอดเยี่ยมที่คุณมีอาจกลายเป็นรายการที่ต้องทำที่ถูกลืมไป
ClickUp AI Notetakerจัดการสิ่งนี้โดยการเข้าร่วมการประชุมของคุณและถอดเสียงการสนทนา จากนั้นสร้าง บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ว่าใครพูดอะไรและทบทวนหัวข้อสำคัญและการตัดสินใจต่างๆ ได้เสมอ
เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AIนี้แก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลโดยผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ทั้งหมดของคุณ มันเชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมกับงานที่กำลังดำเนินอยู่ สร้างงานใหม่และอัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่ได้พูดคุยกัน
นี่คือวิธีที่การผสานพื้นที่ทำงานของ Notetaker เปลี่ยนแปลงการสนทนาในการประชุม:
|ประเภทการรวม
|สิ่งที่มันทำ
|ตัวอย่าง
|บันทึกการประชุม+เอกสาร
|บันทึกบทถอดความและสรุปจาก AI โดยอัตโนมัติในเอกสารส่วนตัวของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
|บันทึกการประชุมกลยุทธ์การตลาดจะปรากฏโดยอัตโนมัติในเอกสาร "แคมเปญไตรมาสที่ 4" โดยจัดเรียงตามหัวข้อการสนทนาพร้อมระบุผู้พูด
|บันทึกการประชุม+ งานที่ต้องทำ
|ระบุคำมั่นสัญญาที่พูดไว้และสร้างงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
|เมื่อเจคกล่าวว่า "ฉันจะเสร็จงานวาดโครงสร้างภายในวันพฤหัสบดี" ผู้บันทึกจะสร้างงานที่มอบหมายให้เจคโดยมีกำหนดส่งในวันพฤหัสบดี
|บันทึกการประชุม+การสนทนา
|โพสต์สรุปการประชุมลงในช่องแชทของทีมที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยใช้การวิเคราะห์ AI
|หลังจากการโทรกับลูกค้า สรุปจะปรากฏโดยอัตโนมัติในช่อง #client-projects พร้อมการตัดสินใจสำคัญและขั้นตอนถัดไป
ผู้บันทึกยังเพิ่มเวลาลงในบันทึกของคุณ และคุณสามารถทำเครื่องหมายหรือเน้นส่วนที่สำคัญได้ บันทึกแต่ละฉบับจะถูกบันทึกเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและดำเนินการได้
คุณสามารถใช้มันเพื่อถอดเสียงการประชุม, บันทึกเสียง, และแม้กระทั่งการบันทึกหน้าจอ
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำอัจฉริยะของพื้นที่ทำงานของคุณ มันทำได้มากกว่าการถอดความสนทนา Brain เข้าใจ เชื่อมโยง และดำเนินการตามข้อมูลเหล่านั้น
ทุกสรุปการประชุม, บันทึก, หรือการตัดสินใจที่คุณบันทึกไว้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ที่มีชีวิตซึ่งถูกทอผ่านทุกส่วนของที่ทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณพูดความคิดของคุณ สมองจะเปลี่ยนเป็นรายการงานที่มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และคำอธิบาย
สมองสามารถร่างโครงการจากบันทึกเสียง สรุปเนื้อหาการบันทึกเสียงเป็นประเด็นสำคัญ หรือดึงข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาที่กระจัดกระจายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถถามได้ง่าย ๆ ว่า "เราตัดสินใจเรื่องไทม์ไลน์การเปิดตัวไว้อย่างไรบ้าง?" แล้ว Brain จะค้นหาคำตอบจากงานต่าง ๆ เอกสาร และบันทึกการสนทนาที่ผ่านมาให้โดยอัตโนมัติ
คุณจะได้รับระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง ซึ่งทำให้การสนทนาเป็นงานที่จัดการได้และดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีการส่งต่อข้อมูล
นี่คือวิธีที่คุณสามารถถอดเสียงและวิดีโอด้วย ClickUp Brain:
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วย Brain คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI ระดับพรีเมียม (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, เป็นต้น)
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs
นี่คือวิธีการทำงานของวิธีการสะกดคำแบบเดี่ยว:
บันทึกคำพูด → บันทึกบทถอดความ → คัดลอกไปยังเอกสารโครงการ → สร้างงานด้วยตนเอง
แต่ต่อไปนี้คือวิธีการที่การสะกดคำเคลื่อนไปข้างหน้าใน ClickUp:
Dictate → จัดรูปแบบอัตโนมัติในเอกสารโครงการ → สร้างงานจากการกล่าวถึง → แจ้งเตือนทีม
กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายนี้ทำให้เสียงที่คุณป้อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานโครงการของคุณทันที เมื่อคุณบันทึกโน้ตการประชุมหรืออัปเดตโครงการ เสียงเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นเอกสาร ClickUp Docsที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว Docs ยังมีความสามารถในการจัดการเอกสารอย่างครอบคลุมที่เครื่องมือการบันทึกเสียงแบบสแตนด์อโลนไม่สามารถเทียบได้:
- การอ้างอิงข้ามเอกสาร: เชื่อมโยงแนวคิดที่บันทึกด้วยเสียงระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ การสนทนากับลูกค้า และการประชุมวางแผนของทีม
- การบันทึกเสียงแบบขับเคลื่อนด้วยเทมเพลต: พูดโดยตรงเข้าสู่รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับเนื้อหาที่เกิดซ้ำ เช่น การอัปเดตโครงการ สรุปสำหรับลูกค้า หรือการทบทวนงานของทีม
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเนื้อหาที่บันทึก: สมาชิกในทีมสามารถแชร์บันทึกได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ และสามารถตอบกลับ แก้ไข หรือต่อยอดแนวคิดได้ทันที
- การจัดระเบียบหน้าแบบซ้อน: จัดโครงสร้างเนื้อหาที่บันทึกด้วยเสียงภายในลำดับชั้นของโครงการ โดยรักษาการจัดระเบียบตามบริบทของการระดมความคิดและการอภิปรายกลยุทธ์
- แนบไฟล์: เพิ่มภาพหน้าจอ, PDF หรือไฟล์อ้างอิงได้โดยตรงภายในเอกสารที่สร้างด้วยเสียงเพื่อให้บริบทครบถ้วน
- การสร้างงานจากข้อความ: แปลงเนื้อหาที่คุณบันทึกเสียงเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนด โดยตรงจากเอกสาร
เชื่อมต่อเสียงของคุณกับงานจริงด้วย ClickUp
แน่นอน Wispr Flow และ Superwhisper ช่วยในการพิมพ์ตามคำบอกและการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม นั่นคือขีดความสามารถทั้งหมดที่มี พวกมันทิ้งช่องว่างระหว่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนจากการบันทึกการประชุมเป็นมอบหมายงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความและ AI ที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับงาน เอกสาร และการสนทนาของทีม ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานด้วย AI ที่คุณต้องการเพียงหนึ่งเดียว
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และเปลี่ยนไอเดียที่บันทึกด้วยเสียงของคุณให้เป็นผลลัพธ์จริง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เครื่องมือทั้งสองไม่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ Wispr Flow ประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ ในขณะที่การประมวลผลแบบท้องถิ่นของ Superwhisper ให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีกว่า แต่ยังคงขาดการรับรองความปลอดภัยระดับทางการแพทย์
Wispr Flow ประมวลผลเสียงผ่านเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน โดยให้บริการ SOC 2 Type II และ SSO/SAML เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น Superwhisper ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกด้วยการประมวลผลในเครื่อง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเสียงของคุณยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเอง
ทั้งสองเครื่องมือจัดการกับเสียงรบกวนในพื้นหลังระดับปานกลางได้ดีพอสมควร แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อมีการรบกวนที่รุนแรง การประมวลผลบนคลาวด์ของ Wispr Flow ทำให้มีความได้เปรียบเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ในขณะที่โมเดลแบบโลคัลของ Superwhisper ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เงียบกว่า
Wispr Flow มุ่งเน้นการพิมพ์ด้วยเสียงที่ง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรง แต่ไม่รองรับการอัปโหลดไฟล์ Superwhisper รองรับไฟล์เสียงและวิดีโอหลากหลายรูปแบบสำหรับการถอดเสียง ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการประมวลผลเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้า เช่น การประชุมหรือการสัมภาษณ์