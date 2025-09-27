ซอฟต์แวร์ PM 3 อันดับแรกที่ส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำ

กำหนดเส้นตายผ่านไปโดยไม่ทันรู้ตัว การติดตามลูกค้าถูกฝังอยู่ใต้ข้อความมากมาย เพื่อนร่วมทีมพลาดการอัปเดตสถานะเพราะการแจ้งเตือนอยู่ในกล่องจดหมายผิด
ความผิดพลาดเล็กๆ เหล่านี้สะสมกลายเป็นความล่าช้า ความไว้วางใจที่สูญเสีย และความเครียดที่ไม่จำเป็น
ซอฟต์แวร์ PM ที่ส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำช่วยให้ทีมทั้งหมดมีความรับผิดชอบ ปรับลำดับความสำคัญใหม่เมื่อแผนเปลี่ยนแปลง และป้องกันไม่ให้งานตกหล่น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือสามอันดับแรกที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยม 🎯
ซอฟต์แวร์ PM ที่ส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำ: ภาพรวม
นี่คือตัวอย่างของเครื่องมือซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดสามตัวซึ่งส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำที่คุณสามารถใช้สำหรับแผนโครงการของคุณ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ข้อดีและข้อเสีย
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพ และองค์กรธุรกิจ
|การแจ้งเตือน, ClickUp Brain (การมอบหมายงาน AI, การอัปเดต และการแจ้งเตือน), ตัวแทน AI อัตโนมัติ, ระบบอัตโนมัติ, ปฏิทิน (การจัดตารางและการจัดตารางใหม่แบบอัจฉริยะ)
|ข้อดี: 🌟 พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับทุกงานของคุณ 🌟 ช่วยให้คุณเลื่อนการแจ้งเตือน, กำหนดเวลาใหม่, มอบหมายงาน, หรือแปลงการแจ้งเตือนเป็นงานที่ต้องทำ 🌟 รวมเครื่องมือ AI สำหรับการเขียน, การวางแผน, และการทำงานอัตโนมัติ 🌟 มีมุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น รวมถึง รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, และไทม์ไลน์ข้อเสีย:🧐 เส้นทางเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย🧐 แอปพลิเคชันบนมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดเหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาสนะ
|การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและข้ามสายงานสำหรับสตาร์ทอัพและทีมโครงการขนาดกลาง
|การแจ้งเตือนและเตือนความจำงาน (ผ่านทางอีเมล, การแจ้งเตือนแบบพุช หรือเดสก์ท็อป), การพึ่งพาและงานย่อย, การทำงานอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตและการแจ้งเตือนงาน, มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทิน, การผสานรวมกับ Slack/Google Calendar
|ข้อดี: 🌟 เตือนทีมเกี่ยวกับงานประจำและการตรวจสอบ🌟 ช่วยผู้จัดการลดการติดตามงาน 🌟 ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่คำนึงถึงเขตเวลาข้อเสีย:🧐 การเข้าถึงภายนอกสำหรับผู้ร่วมงานมีจำกัด 🧐 ฟีเจอร์ขั้นสูงถูกจำกัดไว้หลังการชำระเงิน🧐 การตั้งค่าสำหรับทีมขนาดเล็กทำได้ยาก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49/เดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|การจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญแบบภาพสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|การแจ้งเตือนวันครบกำหนด, การแจ้งเตือนการมอบหมายบัตร, การอัปเดตกิจกรรม, กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติบัตเลอร์ (การแจ้งเตือนตามกฎ), การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการผ่าน Power-Ups
|ข้อดี: 🌟 รองรับการใช้งานทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปสำหรับการทำงานนอกสถานที่ 🌟 ตั้งการแจ้งเตือนบน Google Calendar และเครื่องมืออื่น ๆ ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Power-Upsข้อเสีย:🧐 มีฟีเจอร์การรายงานและแดชบอร์ดจำกัดหากไม่มี Power-Ups🧐 จำกัดจำนวนโครงการที่สามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกัน🧐 ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ PM ที่ส่งการแจ้งเตือนและคำเตือน?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดจะช่วยให้การแจ้งเตือนเป็นไปอย่างทันเวลา, ตรงตามบริบท, และปรับตัวได้กับกระบวนการทำงานของคุณ. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์:
- ส่งการแจ้งเตือนข้ามอุปกรณ์ (เดสก์ท็อป, มือถือ, เบราว์เซอร์, แอปแชท) เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญขณะเดินทาง
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติตามเงื่อนไข เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ, ความเกี่ยวข้อง, หรือการไม่มีการใช้งาน, ช่วยลดการติดตามด้วยตนเอง
- แยกความแตกต่างระหว่างกำหนดเวลาที่เร่งด่วนกับการตรวจสอบงานตามปกติ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญได้รับการมองเห็นและให้ความสำคัญสูงสุดเสมอ
- ติดตามการตอบสนองต่อการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณทราบว่างานได้รับการรับทราบ ถูกเลื่อน หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ผสานการแจ้งเตือนเข้ากับกระบวนการทำงาน เช่น การเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการแจ้งเตือนให้กลายเป็นอีเมลเตือนความจำสำหรับการติดตามผล
- ใช้ AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำเตือนใหม่, สรุปงานที่ค้างอยู่, และยกระดับปัญหาที่ขัดขวางโดยอัตโนมัติ
- ซิงค์กับปฏิทินภายนอก (Google, Outlook, iCal) เพื่อป้องกันการจองซ้อนและรักษาตารางเวลาให้สอดคล้องกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบเตือนความจำที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้คือการผูกปมบนเชือก วัฒนธรรมโบราณ รวมถึงชาวอินคาที่ใช้ระบบคิปู ใช้เชือกที่มีปมเพื่อติดตามงาน ตัวเลข และภาระผูกพันต่างๆ
ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดที่ส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
มาดูซอฟต์แวร์ PM สามอันดับแรกที่ส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำกัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งความเร็วด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
ClickUp Remindersรวมการติดตามงานและการแจ้งเตือนงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวผ่าน ClickUp Home ไม่ว่าคุณจะทำงานจากเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือ การแจ้งเตือนของคุณจะมองเห็นได้และดำเนินการได้เสมอ
สมมติว่าผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพกำลังประสานงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้ามหลายทีม พวกเขาสามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับการโทรที่สำคัญกับลูกค้า แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้
ความคิดเห็นในภารกิจของ ClickUpหรือการแจ้งเตือนสามารถเปลี่ยนเป็นรายการเตือนความจำได้เช่นกัน นอกจากนี้ ด้วยตัวเลือกในการเลื่อนเวลา กำหนดเวลาใหม่ หรือมอบหมายงาน รายการเตือนความจำช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบงานได้
ให้โครงการของคุณดำเนินต่อไปด้วย AI
ClickUp Brainเพิ่มชั้นการทำงานด้วย AI ให้กับระบบการจัดการโครงการ ช่วยประหยัดเวลาประมาณหนึ่งวันต่อสัปดาห์โดยการอัตโนมัติงานประจำและการประชุม เมื่อได้รับคำสั่ง, มันจะ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ตามความพร้อม, ติดตามความคืบหน้า, และปรับลำดับความสำคัญแบบไดนามิก
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่ประสานงานการเปิดตัวแอปใหม่จะสั่ง ClickUp Brain ว่า: 'วางแผนงานสำหรับการเปิดตัวในสองสัปดาห์ข้างหน้า มอบหมายงานให้กับนักพัฒนา, QA, และการตลาด และแจ้งเตือนความล่าช้าโดยอัตโนมัติ'
ระบบ AI สร้างงานให้แต่ละทีมทันที มอบหมายเจ้าของงานตามความเชี่ยวชาญ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า หากงาน QA ล่าช้า Brain จะอัปเดตความสำคัญและส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- ตั้งการแจ้งเตือนให้ทีมออกแบบส่งแบบร่างภายในวันศุกร์ เวลา 15.00 น.
- สร้างการแจ้งเตือนซ้ำทุกวันจันทร์เพื่อให้ทีมอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ
- แจ้งให้ฉันทราบหากงานพัฒนาไม่เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเส้นตาย
ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ClickUp Automations ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณอธิบายขั้นตอนการทำงานเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปและตั้งค่าได้ทันที
ตัวอย่างเช่น เมื่อดีไซเนอร์ทำเครื่องหมายงานว่า 'เสร็จแล้ว' ระบบอัตโนมัติสามารถย้ายงานนั้นไปยังรายการ 'ตรวจสอบ' ได้ นอกจากนี้ยังแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบและมอบหมายงานให้กับฝ่าย QA
สร้างตารางเวลาที่ชาญฉลาด
ClickUp Calendarรวมทุกงาน กิจกรรม และกำหนดเส้นตายไว้ในมุมมองอัจฉริยะแบบไดนามิกเดียว เพื่อจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เหมือนกับปฏิทินแบบคงที่ ปฏิทิน ClickUp จะบล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงานใหม่เมื่อแผนเปลี่ยนแปลง และซิงค์กับ Google Calendar หรือ Outlook เพื่อหลีกเลี่ยงการจองเวลาซ้ำ
เมื่อใช้งานร่วมกับ ClickUp Brain สามารถค้นหาเวลาประชุม ส่งคำเชิญ และสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้พร้อมรายการดำเนินการที่มอบหมาย
นี่คือวิธีการใช้งานเพื่อการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด:
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- รวมเครื่องมือ AI: เข้าถึงพลังของเครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ, และการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain MAX
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงาน: บันทึกไอเดีย รายการที่ต้องดำเนินการ หรืออัปเดตสั้น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่พูดด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text ใน ClickUp
- สร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ: ใช้ AI Writer for Work ของ ClickUp Brain เพื่อร่างอีเมล วาระการประชุม รายงาน หรือการอัปเดตโครงการ
- ค้นหาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที: ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำในทุกงาน เอกสาร แชท และโปรเจกต์ ด้วยClickUp Enterprise Search
- บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย: บันทึก, ถอดความ, และสรุปการหารือ จากนั้นเปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วยClickUp AI Notetaker
- มอบหมายงานที่ซ้ำซาก: ใช้ClickUp AI Autopilot Agentsที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อตรวจสอบงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อดีของ ClickUp
- รวมงาน เอกสาร การแชท กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด และเป้าหมายไว้ในที่ทำงานเดียว
- ให้คุณเลื่อนเวลา เตือนใหม่ กำหนดให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นงานได้ด้วยคลิกเดียว
- ให้บริการเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมสำหรับการเขียน, การวางแผน, และการทำงานอัตโนมัติ
- นำเสนอการดูโครงการที่ยืดหยุ่น รวมถึงรายการ กระดาน ปฏิทิน แผนกานต์ และไทม์ไลน์
ข้อเสียของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากมีชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ทำไมจึงเหมาะสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบ, มองเห็นภาพ, และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันให้ ธงลำดับความสำคัญ ที่ชัดเจนสี่แบบ ได้แก่ ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนในทีมจะรู้ทันทีว่างานใดต้องการความสนใจทันทีและงานใดสามารถจัดตารางไว้ภายหลังได้
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดคือการไหลมาอย่างต่อเนื่องของคุณสมบัติใหม่และการปรับปรุง ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ฉันใช้มันเป็นระบบตั๋วสำหรับงานประจำวัน การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ฟีเจอร์ AI เป็นจุดเด่นจริงๆ – ช่วยให้ฉันค้นหาเนื้อหาได้เร็วขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และรักษาบริบทระหว่างโครงการต่างๆ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกอย่าง ตั้งแต่มุมมองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มันเหมาะสมกับวิธีการทำงานของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ *
สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดคือการไหลมาอย่างต่อเนื่องของคุณสมบัติใหม่และการปรับปรุง ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ฉันใช้มันเป็นระบบตั๋วสำหรับงานประจำวัน การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ฟีเจอร์ AI เป็นจุดเด่นจริงๆ - ช่วยให้ฉันค้นหาเนื้อหาได้เร็วขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และรักษาบริบทระหว่างโครงการต่างๆ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกอย่าง ตั้งแต่มุมมองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มันเหมาะสมกับวิธีการทำงานของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ *
📮 ClickUp Insight: 50% ของคนจัดสรรเวลาโดยกำหนดวันเฉพาะสำหรับงานธุรการเทียบกับงานที่ต้องใช้สมาธิ แต่มีเพียง 22% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาได้ทำการอัตโนมัติหรือมอบหมายงาน
การจัดการเวลาด้วยตนเองช่วยได้ แต่ไม่สามารถกำจัดงานซ้ำซากที่ยังคงกินเวลาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ ✔️
ปฏิทิน, การบล็อกเวลา,และตัวแทน AI ของ ClickUp ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องเวลาของคุณ จัดตารางงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ย้ายงานตามลำดับความสำคัญ และกระตุ้นการแจ้งเตือน—เพื่อให้สัปดาห์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและข้ามสายงาน)
Asana เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ช่วยให้คุณตั้งค่า การแจ้งเตือน ผ่านทางอีเมล, การแจ้งเตือนบนมือถือ, หรือการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปได้ ปรับแต่งเวลาและระยะเวลาการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเตือนครั้งเดียวเมื่อถึงกำหนดหรือการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับงานประจำ
คุณสามารถแจ้งให้สมาชิกทีมเฉพาะทราบ ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามขั้นตอนของโครงการ หรือกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องพึ่งพา ระบบสามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณผ่านกระดานโครงการแบบภาพ เส้นเวลา และมุมมองปฏิทิน
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย กฎที่กำหนดเอง ที่สามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนได้ มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams และ Google Calendar ทำให้การแจ้งเตือนสามารถไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องสลับบริบท
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- กำหนดการพึ่งพาของงานและงานย่อยเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและจัดการลำดับงาน
- กำหนดบทบาท, วันครบกำหนด, และความสำคัญให้กับงานด้วยฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อประสิทธิภาพ
- จัดการปริมาณงานและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นด้วยระบบลากและวางที่ง่ายดาย
- สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับโครงการและงานต่าง ๆ เพื่อมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- สร้าง กระบวนการทำงานด้วย AI หรือตั้งค่าตัวแทน AI แบบแม่แบบเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ
ข้อดีของอาสนะ
- ส่งเสริมความสม่ำเสมอโดยการเตือนทีมเกี่ยวกับงานประจำและการตรวจสอบ
- ช่วยให้ผู้จัดการลดการติดตามงาน เนื่องจากระบบแจ้งเตือนสามารถจัดการการกระตุ้นงานส่วนใหญ่ได้
- สนับสนุนทีมระยะไกลและทีมที่กระจายตัวโดยทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่คำนึงถึงเขตเวลา
ข้อเสียของอาสนะ
- การเข้าถึงจากภายนอกจำกัด; ผู้ร่วมงานสามารถดูงานได้เท่านั้น ไม่สามารถป้อนข้อมูลหรือติดตามชั่วโมงได้
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังระบบชำระเงิน ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Asana
- มันยากสำหรับทีมขนาดเล็กที่จะจัดตั้ง
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ทำไมจึงเหมาะสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
Asana เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ มันมอบพื้นที่ทำงานให้คุณเพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และกำหนดเวลา นอกจากนี้ เมทริกซ์ลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้และการแจ้งเตือนอัตโนมัติยังช่วยให้คุณปรับสมดุลปริมาณงานและหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงานได้อีกด้วย
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
ส่วนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของ Asana คือคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, การใช้ AI, บริการฝึกอบรมฟรี, หน้าจอผู้ใช้, ทีมสนับสนุน, ความง่ายในการใช้งาน, และความสะดวกสบายในการใช้งาน…ส่วนที่แย่ที่สุดของ Asana คือความเร็วในการนำมาใช้ของอัปเดตที่มีความหมายและคุณสมบัติ, คุณสมบัติการอัตโนมัติที่จำกัดอย่างมาก, และความไม่เหมาะสมเมื่อต้องการแบ่งปันงานระหว่างบริษัท
ส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดของ Asana คือคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, การใช้ AI, บริการฝึกอบรมฟรี, หน้าจอผู้ใช้, ทีมสนับสนุน, ความง่ายในการใช้งาน, และความสะดวกสบายในการใช้งาน…ส่วนที่แย่ที่สุดของ Asana คือความเร็วในการนำมาใช้ของอัปเดตที่มีความหมายและคุณสมบัติ, คุณสมบัติการอัตโนมัติที่จำกัดอย่างมาก, และความไม่เหมาะสมเมื่อต้องการแบ่งปันงานระหว่างบริษัท
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะทำตามเป้าหมายได้มากขึ้นเมื่อพวกเขาตั้งการเตือนตามเวลา('เตือนฉันตอน 7 โมงเช้า') มากกว่าการเตือนที่คลุมเครือ ('เตือนฉันพรุ่งนี้') ความเฉพาะเจาะจงทำให้สมองเข้าใจว่ามันเป็นเส้นตาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการทีมตัวไหนดีกว่ากัน?
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญแบบภาพ)
Trello เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่สร้างขึ้นโดยใช้ กระดานคัมบังแบบภาพ เพื่อให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับงานต่างๆ ย้ายการ์ดผ่านรายการที่ปรับแต่งได้ (ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จแล้ว) และดูภาพรวมของสถานะงานทั้งหมดได้
แพลตฟอร์มจัดการการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนวันครบกำหนด, การมอบหมายบัตร, และการอัปเดตกิจกรรม, ทำให้สมาชิกทีมได้รับข้อมูลอยู่เสมอ.
สำหรับทีมที่ต้องการมากขึ้น Trello มีมุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์ในแผนชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด Power-Up ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และแอปติดตามเวลาต่างๆ
บัตเลอร์ เครื่องมืออัตโนมัติของ Trello สามารถตั้งค่าการดำเนินการตามกฎเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองได้ ตัวอย่างเช่น สามารถย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนด หรือส่งการแจ้งเตือนตามลำดับความสำคัญของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Trello
- จัดระเบียบงานโดยการสร้างบัตรรายละเอียดพร้อมวันที่ครบกำหนด ไฟล์แนบ รายการตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบ
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการทำงานร่วมกันข้ามสายงานรวมถึงการแสดงความคิดเห็น การกล่าวถึง และบันทึกกิจกรรมแบบเรียลไทม์
- เพิ่มป้ายกำกับและตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อให้บอร์ดขนาดใหญ่จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการติดตามโครงการหลากหลายจากคลังข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อมาตรฐานการดำเนินงานที่เกิดซ้ำ
ข้อดีของ Trello
- รองรับการเข้าถึงทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปสำหรับการทำงานขณะเดินทาง พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ตั้งการแจ้งเตือนใน Google Calendarและเครื่องมืออื่น ๆ ผ่านการผสานการทำงานที่ครอบคลุม (มากกว่า 200+) ด้วย Power-Ups
ข้อเสียของ Trello
- การรายงานและคุณสมบัติของแดชบอร์ดที่จำกัด เว้นแต่คุณจะเพิ่ม Power-Ups
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนโครงการที่คุณสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกัน; ยากที่จะสลับไปมาระหว่างโครงการ
- มันไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมที่มีโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 5/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)
ทำไมจึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
Trello ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานโดยใช้กระดาน Kanban ที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับงานใหม่และให้ความสำคัญตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
นอกจากนี้ ระบบผู้ช่วยและระบบเชื่อมต่อช่วยให้การดำเนินโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดได้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraได้กล่าวไว้:
ความเรียบง่ายและความยืดหยุ่น. เริ่มต้นได้ง่าย และรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การจัดการโครงการ ไปจนถึงฐานความรู้ และปฏิทิน...การจัดการบัญชีผู้ใช้อาจเป็นความท้าทาย. ฉันมักพบว่าผู้ใช้ของลูกค้าลืมวิธีที่พวกเขาลงทะเบียน ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือรับการแจ้งเตือนได้.
ความเรียบง่ายและความยืดหยุ่น. เริ่มต้นได้ง่าย และรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การจัดการโครงการ ไปจนถึงฐานความรู้ และปฏิทิน...การจัดการบัญชีผู้ใช้อาจเป็นความท้าทาย. ฉันมักพบว่าผู้ใช้ของลูกค้าลืมวิธีที่พวกเขาลงทะเบียน ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือรับการแจ้งเตือนได้.
🔍 คุณรู้หรือไม่? การแจ้งเตือนดิจิทัลครั้งแรกปรากฏขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980กับผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล(PDAs) รุ่นแรก ๆ เช่นPsion Organizerและต่อมาPalmPilot ผู้คนต่างประหลาดใจที่อุปกรณ์พกพาสามารถจดจำการนัดหมายแทนพวกเขาได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: Trello vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด?
การกล่าวถึงที่น่าสนใจอื่น ๆ
แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ติดอันดับสามอันดับแรกในแอปเตือนความจำ แต่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการได้:
- วันจันทร์: นำเสนอความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
- Wrike: ให้บริการการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อช่วยให้ทีมส่งบันทึกของตนได้ทันเวลา ทำให้การจ่ายเงินเดือน การเรียกเก็บเงิน และการรายงานเป็นไปตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง
- Hive: ให้บริการการแจ้งเตือนเสียงสำหรับการแจ้งเตือนการประชุม, ข้อความ, การมอบหมายงาน, และการ@mentions, เพิ่มระดับความเร่งด่วนให้กับสื่อสารที่สำคัญ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำไมต้องทำสิ่งที่น่าเบื่อในชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง เมื่อคุณสามารถตั้งโปรแกรมAI Autopilot Agentใน ClickUp ให้ทำแทนคุณได้?
เปิดใช้งาน ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ตัวแทนรายงานประจำสัปดาห์ หรือตัวแทนการประชุมทีมประจำวัน หรือสร้าง ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ของคุณเองด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรา
วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเริ่มต้น!
วิธีจัดการหลายความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ (เคล็ดลับ + แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)
เมื่อทุกอย่างดูเหมือนเร่งด่วน มันยากที่จะรู้ว่าอะไรควรได้รับความสนใจก่อน นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้น
- ใช้การเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา: ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เชื่อมโยงกับจุดเสี่ยง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเตือนที่จะทำงานหาก มีการพึ่งพาใด ๆ ล่าช้ากว่า 24 ชั่วโมง
- ใช้วิธีการ 'การแจ้งเตือนซ้อนกัน': ดำเนินการแจ้งเตือนซ้อนกันสำหรับจุดตรวจสอบที่สำคัญสามจุด: เมื่อมีการสร้างงาน เมื่องานเสร็จครึ่งหนึ่ง และเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
- ใช้ประโยชน์จากกรอบการมอบหมายงานที่ปลอดภัย: จับคู่การมอบหมายงานกับการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่แจ้งเตือนคุณหากความคืบหน้าหยุดชะงัก (เช่น สถานะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาสองวัน)
- ใช้การแจ้งเตือนสองช่องทาง: แยกการแจ้งเตือนที่เร่งด่วน (การแจ้งเตือนผ่านมือถือ) ออกจากที่ไม่เร่งด่วน (อีเมลหรือในแอป) ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การแจ้งเตือนดิจิทัลได้รับการทดสอบในทางการแพทย์แล้ว ในการทดลองทางคลินิกผู้ป่วยที่ได้รับข้อความ SMS เตือนให้รับประทานยาทุกวันมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแผนการรักษาสูงถึงสองเท่า
นี่คือคำเตือน: เลือก ClickUp
ในที่สุดแล้ว การแจ้งเตือนและการเตือนความจำก็เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของคุณโดยไม่รู้สึกหนักใจ แม้ว่า Asana และ Trello จะมีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง แต่ ClickUp ก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
ClickUp มอบการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ซึ่งปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ซิงค์การแจ้งเตือนข้ามเดสก์ท็อป, มือถือ และเบราว์เซอร์เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนคุณในขณะที่ปรับลำดับความสำคัญ, มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ด้วยงานโครงการ เอกสาร รายงาน และการสื่อสารของทีมทั้งหมดที่จัดการในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานและกลายเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่คุณต้องมี!
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅