11 แม่แบบแผนผังดอกบัวฟรีสำหรับการระดมความคิดและการจัดแผนผังแนวคิด

แผนภาพโลตัสแรกถูกสร้างขึ้นในทศวรรษ1970 โดย ยาสุโอะ มัตสึมูระ ที่ปรึกษาด้านการจัดการชาวญี่ปุ่น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการทำแผนที่ความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์อื่นๆ ในยุคนั้น เขาต้องการออกแบบวิธีการระดมความคิดที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทีมสามารถขยายแนวคิดหลักอย่างเป็นระบบได้ง่ายขึ้น
และนั่นคือความงดงามของแผนภาพดอกบัว เริ่มต้นด้วยแนวคิดเดียวตรงกลาง จากนั้นปล่อยให้มันขยายออกเป็นกลุ่มที่มีความเป็นระเบียบของความเป็นไปได้ สิ่งที่มักเริ่มต้นเป็นเพียงแนวคิดที่คลุมเครือจะกลายเป็นแผนที่ของการเชื่อมโยงที่คุณสามารถติดตามได้อย่างถูกต้อง
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตแผนภาพดอกบัวฟรีจากClickUpและแหล่งอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
อะไรคือแบบแผนของแผนภาพดอกบัว?
แม่แบบแผนภาพโลตัสเป็นเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการจัดระเบียบในรูปแบบภาพ เพื่อจัดโครงสร้างแนวคิด แนวคิด หรือภารกิจต่างๆ ให้ชัดเจนและเป็นลำดับชั้น
มันถูกตั้งชื่อตามความคล้ายคลึงกับดอกบัว โดยมีแนวคิดหลักอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยชั้นของแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกัน
แผนภาพนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยตาราง 3×3 โดยที่เซลล์ตรงกลางคือแนวคิดหลักของคุณ และเซลล์รอบๆ ทั้ง 8 คือแนวคิดย่อย จากนั้นแต่ละแนวคิดย่อยเหล่านั้นสามารถกลายเป็นศูนย์กลางของตาราง 3×3 อีกตารางหนึ่งได้ (อีกดอกบัวหนึ่ง)
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนดอกบัวดี?
ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนความคิด คุณควรรู้ว่าอะไรที่ทำให้แม่แบบแผนผังโลตัสแข็งแกร่งแตกต่างจากแม่แบบที่อ่อนแอ:
- ง่ายต่อการติดตาม: ช่วยให้สามารถแยกแยะความคิดหลักออกจากกลีบดอกและส่วนขยายได้อย่างง่ายดายด้วยการเว้นวรรคที่เหมาะสม การจัดตำแหน่ง ขอบเขต การเข้ารหัสสี และไอคอน เป็นต้น
- การขยายโครงสร้าง: ช่วยให้คุณเพิ่มดอกไม้ (ชั้นของความคิดย่อย) ได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้รูปแบบแตกแยก และทำงานได้ดีทั้งการระดมความคิดอย่างง่าย (ดอกบัวเพียงดอกเดียว) หรือการวางแผนอย่างละเอียด (ดอกบัวหลายดอก)
- พื้นที่สำหรับบันทึก: มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคีย์เวิร์ดหรือภาพร่างขนาดเล็ก และมีขอบสำหรับบันทึกข้อความยาวหรือแท็กกระดาษโน้ต
- การจัดระเบียบทางสายตา: ช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงและลำดับชั้นได้ง่ายในพริบตา ด้วยเส้นที่สะอาด ความสมมาตร และการกำหนดสีตามต้องการ
- คำแนะนำในการเริ่มต้น: ช่วยให้ผู้เริ่มต้นจัดระเบียบความคิดโดยไม่ทำให้แผนผังซับซ้อนเกินไปด้วยป้ายกำกับเช่น 'แนวคิดหลัก' หรือ 'ขั้นตอนปฏิบัติ'
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'brainstorming' มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปถึงทศวรรษ 1940โดยได้รับการบัญญัติขึ้นโดยนักบริหารโฆษณา อเล็กซ์ เอฟ. ออสบอร์นในหนังสือ Applied Imagination (1953) เขาเน้นย้ำกฎเกณฑ์อย่างเช่น 'เน้นปริมาณ' และ 'งดวิจารณ์' เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
แบบแผนแผนภาพโลตัสในมุมมอง
นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบแผนผังโลตัสทั้งหมดที่ระบุไว้ในบล็อกนี้:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบการระดมสมองดอกบัว (Visual Paradigm)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้นำด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, ผู้ให้ความรู้
|ตารางโครงสร้างเป็นระเบียบ มีรหัสสี รองรับการขยายหลายชั้น
|ตาราง 3×3, ดอกไม้ที่มีรหัสสี
|เทมเพลตแผนผังโลตัส (Conceptboard)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ดำเนินการเวิร์กช็อป, การระดมความคิดทางออนไลน์
|กระดานขยายได้, ไฟล์ PDF พิมพ์ได้, ร่วมมือได้
|บอร์ด, พิมพ์ได้ PDF
|แม่แบบแผนผังโลตัส (ทีมไวท์บอร์ด)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, การวางแผนสปรินต์
|ส่วนที่มีรหัสสี, ลากและวาง, แคนวาสไม่จำกัด
|กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, โน้ตติดผนัง
|เทมเพลตแผนภาพโลตัส (Figma)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักวิจัยด้านประสบการณ์ผู้ใช้, นักออกแบบผลิตภัณฑ์
|โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ, ปฏิกิริยาด้วยอิโมจิ, การโหวต และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|บอร์ด Figma, ตารางโต้ตอบ
|เทมเพลตการระดมความคิด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
|การบันทึกความคิดสู่การปฏิบัติ, ระบบอัตโนมัติ, และฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ClickUp รายการ, บอร์ด, งาน
|เทมเพลตระดมความคิด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักการศึกษา, ผู้วางแผนหลักสูตร
|แบบฟอร์มสำหรับป้อนแนวคิด,การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW, และความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
|ClickUp รายการ, แบบฟอร์ม, กระดาน MoSCoW
|เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ครู
|บอร์ดที่ปรับแต่งได้, รูปทรง, เอกสารฝังตัว, การเชื่อมโยงงาน
|ClickUp Whiteboard, กลุ่มภาพ
|แม่แบบแผนผังความคิด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบ, นักการตลาด
|สาขาที่แยกตามสี, การสร้างงาน, การวางแผนแบบอิสระ
|แผนผังความคิด, กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังขั้นตอน
|เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ
|กระดานไวท์บอร์ด, สถานะที่กำหนดเอง, งานย่อยแบบซ้อน
|ClickUp Whiteboard, กลุ่มทีม
|เทมเพลตการระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมนวัตกรรม
|โครงสร้างเลนส์สี่ตัว, เทคนิคดอกบัว, การติดตามเป้าหมาย
|บอร์ด, แผนผังดอกบัว, เป้าหมาย
|เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนา, ทีมวิจัย
|แบบฟอร์มป้อนข้อมูลแนวคิด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองไทม์ไลน์
|ClickUp รายการ, ไทม์ไลน์, กระดานสถานะ
แม่แบบแผนภาพโลตัส
ClickUp ยังมีเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบที่รวมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ในกระบวนการทำงานเดียว พวกเขาขยายเทคนิคนี้ไปไกลกว่าการวางแผน และเชื่อมต่อโดยตรงกับการดำเนินการ
มาดูเทมเพลตแผนภาพดอกบัวอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ 👇
1. แม่แบบระดมความคิดดอกบัวโดย Visual Paradigm
สำหรับทีมที่ต้องการก้าวข้ามแนวคิดผิวเผิน เทมเพลตการระดมสมองแบบดอกบัว จะจัดโครงสร้างตารางเพื่อขยายธีมหลักให้กลายเป็นหลายชั้นของแนวคิดย่อย โดยการบังคับให้เกิดทั้งความกว้างและความลึก จะช่วยให้ค้นพบแนวคิดที่ทีมของคุณอาจมองข้ามไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักที่ศูนย์กลาง และเพิ่มบล็อกภายนอกแปดบล็อกสำหรับหัวข้อหลัก
- เปลี่ยนกิ่งก้านให้เป็นบล็อกย่อยเพิ่มเติม สร้างภาพลักษณ์ 'ดอกไม้บาน' ที่กระตุ้นให้เกิดการสำรวจแนวคิดแต่ละอย่างอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ใช้รูปแบบตารางที่มีรหัสสีเพื่อดูว่าความคิดเชื่อมโยง เติบโต และแยกออกจากกันอย่างไร
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่กำลังวางแผนฟีเจอร์ใหม่ หรือผู้สอนที่ออกแบบกรอบการเรียนรู้หลายระดับ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในClickUp Mind Maps คุณสามารถสร้างแผนภาพดอกบัวที่มากกว่าการมองเห็น เริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่าเพื่อระดมความคิดอย่างอิสระ หรือเลือกแผนที่ตามงานเพื่อเชื่อมต่อแต่ละสาขาไปยังรายการที่สามารถดำเนินการได้ทันที
ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างแผนผังความคิดที่ดีที่สุด คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน จัดลำดับความสำคัญใหม่ด้วยการลากและวาง และแม้กระทั่งติดตามกระบวนการทำงานย้อนกลับไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้
2. แม่แบบแผนภาพโลตัสโดย Conceptboard
เทมเพลตแผนผังดอกบัวโดย Conceptboard มอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับการสนทนาในที่ทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น เปิดกระดาน เชิญทีมของคุณ และวางหัวข้อหลักไว้ที่ช่องตรงกลาง จากนั้น วงแหวนแรกจะเต็มไปด้วยแนวคิดเริ่มต้นแปดข้อ แต่ละข้อจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความคิดเพิ่มเติมในวงแหวนถัดไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ระบุแนวคิดที่ทับซ้อนกันซึ่งสามารถรวมหรือเชื่อมโยงเพื่อค้นพบแนวคิดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ปล่อยให้ความคิดที่ไม่คาดคิดเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ช่วยให้คุณสร้างชุดตัวเลือกที่แตกต่าง 24 ตัวเลือกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับจุดสนใจหลักของคุณ
- ส่งออกเทมเพลตเป็นไฟล์ PDF และพิมพ์เพื่อตรวจสอบเป็นกลุ่ม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ดำเนินเวิร์กช็อปที่จัดเซสชันระดมความคิดแบบออนไลน์ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิธีการเขียนความคิดแบบ 6-3-5สามารถสร้างไอเดียได้ถึง 108 ไอเดียในเวลาเพียง 30 นาที! คิดค้นขึ้นในปี 1968 โดย Bernd Rohrbach วิธีการนี้ทำงานโดยให้คน 6 คนเขียนไอเดีย 3 ไอเดียทุก 5 นาที จากนั้นสลับกระดาษกัน สร้างสรรค์ต่อยอดจากความคิดของกันและกันอย่างรวดเร็ว
3. แม่แบบแผนภาพโลตัส โดยทีมไวท์บอร์ด
เทมเพลตแผนผังดอกบัวโดยทีมไวท์บอร์ด เปลี่ยนแนวคิดเดียวให้กลายเป็นเครือข่ายแห่งโอกาส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ เริ่มต้นด้วยการเขียนหัวข้อหลักของคุณลงในช่องตรงกลาง บล็อกที่อยู่รอบๆ จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นไอเดียในรอบแรก จากนั้นแต่ละไอเดียสามารถขยายออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกระดานเต็มไปด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- กำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับส่วนต่างๆ ของกระดานของคุณเพื่อแยกกลุ่มความคิดออกจากกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเชื่อมโยงเมื่อแผนภาพของคุณขยายใหญ่ขึ้น
- เพิ่ม, ย้าย, หรือรวมโน้ตติดไว้ได้ตามต้องการเพื่อรักษาการไหลของความคิดของคุณ และใช้พื้นที่บนผืนผ้าใบไม่จำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกจำกัดโดยพื้นที่
- ใช้เครื่องมือของบอร์ดเพื่อจัดการข้อมูลซ้ำ, เน้นแนวคิดที่โดดเด่น, และวางแผนขั้นตอนต่อไปที่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ต้องการจัดการประชุมระดมสมองวางแผนระยะสั้นอย่างรวดเร็วกับทีมที่ทำงานแบบกระจาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อแผนภาพถึงขั้นตอนที่ต้องการความคิดเห็นหรือข้อมูลจากกลุ่ม ให้ย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันมากขึ้น เช่นClickUp Whiteboards Whiteboards เป็นเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดที่ช่วยให้คุณรวมรูปร่าง โน้ตติดผนัง เส้นเชื่อมต่อ และงานที่ฝังไว้บนผืนผ้าใบเดียวกันได้
4. แม่แบบแผนผังโลตัสโดย Figma
เทมเพลตแผนภาพโลตัส (Figma (FigJam)) ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการให้การระดมความคิดของพวกเขาเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับงานออกแบบของพวกเขา การจัดวางแบบโต้ตอบทำให้การร่วมมือกันในเวลาจริงเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่โครงสร้างทางภาพช่วยให้ความคิดถูกจัดระเบียบโดยไม่จำกัดการไหลของความคิดสร้างสรรค์
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การสร้างแนวคิดแบรนด์, หรือการวางแผนแคมเปญ.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- รักษาการมีส่วนร่วมให้สูงด้วยฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ การโหวต และการแชทด้วยเคอร์เซอร์
- ช่วยให้ทีมจัดเรียง, จัดกลุ่ม, และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียในเวลาจริง
- ติดแท็กกลุ่ม, ทำโพลอย่างรวดเร็วเพื่อโหวตเรื่องสำคัญ, และทิ้งงานติดตามผลลงในบอร์ดการออกแบบหรือโครงการของพวกเขาโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการออกแบบสปรินท์ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการระดมความคิด
5. แม่แบบระดมความคิด ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิด ClickUpนำเสนอรูปแบบการคิดแบบดอกบัวมาใช้ในทางปฏิบัติ ไอเดียของคุณเริ่มต้นที่ ขั้นตอน Braindump จากนั้นแยกออกเป็น การระดมความคิด ผ่าน การสรุป และสิ้นสุดที่ การดำเนินการ ซึ่งสะท้อนถึงวิธีที่แผนภาพดอกบัวผลักดันความคิดออกจากแนวคิดหลักเพียงหนึ่งเดียวไปสู่หลายชั้นของการปรับปรุงให้ละเอียดขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดเจ้าของ, ความเร่งด่วน, และกำหนดเวลาส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกความคิดถูกจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องและง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเน้นไอเดียที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นโซลูชันที่ชนะโดยอัตโนมัติ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำจำกัดความของปัญหา ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังกำหนดแผนงานฟีเจอร์ หรือผู้นำด้านการออกแบบที่จัดเซสชันระดมความคิดข้ามทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บางครั้งแผนภาพอาจเริ่มต้นได้ยาก หรือหยุดชะงักเมื่อคุณเติมไอเดียที่ชัดเจนลงไปหมดแล้ว ในช่วงเวลาเช่นนี้ เพียงแค่หันไปใช้ClickUp Brain พันธมิตร AI ของคุณภายใน ClickUp
หากคุณกำลังจ้องมองที่กลุ่มที่ว่างเปล่า อาจบ่งบอกถึงทิศทางใหม่ ๆ
6. แม่แบบระดมความคิด ClickUp
สำหรับนักการศึกษาที่กำลังวางแผนหน่วยการเรียนหรือจัดโครงสร้างหลักสูตรใหม่เทมเพลตระดมความคิด ClickUpจะเปลี่ยนธีมเดียวให้กลายเป็นสาขาที่จัดระเบียบ เริ่มต้นด้วยจุดโฟกัสเดียว เช่น พลังงานหมุนเวียน เชิญชวนให้เสนอแนวคิดและรายละเอียดผ่านClickUp Forms และดูการส่งแต่ละรายการลงใน รายการหลักของแนวคิด ที่มีช่องสำหรับพื้นที่เนื้อหา ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
จากนั้น แนวคิดต่าง ๆ จะกระจายออกไปภายในแพลตฟอร์มระดมความคิดของเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถจัดกลุ่มแนวคิดเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ เช่น โมดูล โครงการ หรือการประเมินผล และจัดเรียงด้วย ขั้นตอน MoSCoW: ต้องมี (Must Have), ควรมี (Should Have), อาจมี (Could Have) และสำหรับพิจารณา (For Review)
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ใช้โน้ตติดหน้าจอแบบลากและวางเพื่อป้อนแนวคิด, แนวคิด, ข้อเสนอแนะ, หรือแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
- จัดกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้การเข้ารหัสสีหรือการจัดวางในพื้นที่เพื่อระบุธีมและรูปแบบ
- สำหรับแต่ละแนวคิดที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ให้พัฒนาแผนปฏิบัติการโดยละเอียดที่ระบุขั้นตอน ทรัพยากร ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ครูที่ออกแบบแผนการสอนหลายสัปดาห์ หรือผู้ประสานงานหลักสูตรที่จัดโครงสร้างวิชาหลักเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ละเอียด
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI เป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณ ต้องมีกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
7. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดของ ClickUp
การระดมความคิดมักเริ่มต้นด้วยการหลั่งไหลของความคิด แต่หากปราศจากโครงสร้าง ความคิดเหล่านั้นอาจจางหายไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดระดมความคิดของ ClickUpรวบรวมความคิดเหล่านั้นไว้ในกระดานที่ปรับแต่งได้อย่างสูง คล้ายกับแผนผังดอกบัว เพื่อช่วยครูและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
คุณเริ่มต้นด้วยหัวข้อหลัก จากนั้นขยายออกไปเป็นหมวดหมู่ (กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคล) เพื่อให้เกิดกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการติดตามและต่อยอด
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ใช้ มุมมองแผนภาพการคิดสร้างสรรค์ เพื่อระดมความคิดและมองเห็นภาพของวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
- วางรูปร่างเพื่อกำหนดกรอบหัวข้อ วาดลูกศรเพื่อเชื่อมโยงความคิดที่เกี่ยวข้อง แทรกเอกสารเพื่ออ้างอิง หรือแม้แต่เชื่อมโยงแนวคิดไปยังงานใน ClickUp ได้โดยตรง
- จับคู่สมาชิกทีมด้วยฟีเจอร์"มอบหมายความคิดเห็น" และเพิ่มข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผลกระทบและความสำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่นำการออกแบบสปรินท์ หรือครูที่นำการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือกันเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อน
💡 โบนัส: ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการระดมความคิดของคุณด้วยเทมเพลต Lotus โดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะที่มีอยู่:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ เอกสารอ้างอิง และบันทึกการระดมความคิดที่ผ่านมาได้ในไม่กี่วินาที
- ใช้พูดเป็นข้อความเพื่อถ่ายทอดความคิดของคุณ, บันทึกการระดมความคิด, หรือควบคุมการทำงานของคุณ—โดยไม่ต้องใช้มือเลย, ทุกที่ที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปเดสก์ท็อป AI สำหรับการทำงานที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างแท้จริง ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนและรวบรวมการระดมความคิด การจัดการไอเดีย และเทมเพลตต่างๆ ไว้ในที่เดียว
8. แม่แบบแผนผังความคิด ClickUp
เทมเพลตแผนผังความคิด ClickUpมอบวิธีชัดเจนในการจับประเด็นหลักและขยายความคิดที่เชื่อมโยงกันออกไป หลอดไฟตรงกลางทำหน้าที่เป็นแกนหลักของหัวข้อสำคัญ จากนั้นกิ่งก้านที่แบ่งสีอย่างชัดเจนจะกระจายออกไปเป็นแนวคิดย่อยและข้อมูลเพิ่มเติม แต่ละกิ่งสามารถขยาย ย่อ หรือจัดเรียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนผังได้ตามความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- สร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงบนบอร์ดและเชื่อมโยงกับไอเดีย
- ร่างด้วยเครื่องมือปากกาสำหรับบันทึกอย่างรวดเร็ว วางโน้ตแบบติดได้เพื่อจับความคิดเห็น เพิ่มบล็อกข้อความเพื่อความชัดเจน หรืออัปโหลดรูปภาพที่สนับสนุนการระดมความคิดของคุณ
- เปลี่ยนไปมาระหว่างการระดมความคิดแบบอิสระและการวางแผนที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย แผนผังงาน หรือไทม์ไลน์ที่สร้างควบคู่ไปกับแผนผังของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและนักการตลาดที่ต้องการจัดระเบียบแนวคิดแคมเปญหรือทิศทางความคิดสร้างสรรค์
9. แม่แบบระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp
เทมเพลตการระดมสมองของClickUp Squadถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้นำทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือในการรวมทีม เข้าใจวัตถุประสงค์ ชัดเจนในเป้าหมาย และเข้าใจแรงจูงใจของสมาชิก เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งใน 9 หัวข้อการหารือหลักต่อไปนี้:
- ฉันทามติของทีม: วิธีการที่ทีมทำงานร่วมกัน
- สุขภาพทีม: ความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล
- ทีมจังหวะ: ปรับปรุงพลวัตของทีม
- การสื่อสารในทีม: วิธีการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลสำคัญ
- การประชุมทีม: ตารางการประชุม, สถานที่, และผู้เข้าร่วม
- กระบวนการทำงานเป็นทีม: ปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การตัดสินใจของทีม: วิธีการตัดสินใจ
- บทบาทของทีม: ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
- ทรัพยากรของทีม: เครื่องมือและทรัพยากรที่ทีมจะใช้
เลือกหัวข้อหนึ่งเพื่อเริ่มต้น หรือจะผ่านหัวข้อทั้งหมดทีละหัวข้อก็ได้ สำหรับแต่ละหัวข้อ ให้สมาชิกในทีมหยิบกระดาษโน้ต บันทึกความคิดของพวกเขา และวางไว้บนกระดานหัวข้อ กิจกรรมนี้สามารถช่วยเปิดเผยมุมมองที่หลากหลายและส่งเสริมการสนทนาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างมาก
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและเพิ่มลงในเครื่องมือไวท์บอร์ดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการระดมความคิดแบบโต้ตอบ
- เลือกแนวคิดที่มีแนวโน้มดีที่สุดเพื่อดำเนินการต่อ โดยผสมผสานหรือปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น
- มอบหมายงานตามแนวคิดที่เลือกไว้ พร้อมกำหนดเส้นตายและความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ, และกลุ่มข้ามสายงานที่ต้องการพื้นที่กลางเพื่อระดมความคิดอย่างอิสระ
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบไวท์บอร์ดฟรีสำหรับแชร์บน Zoom & ClickUp
10. แม่แบบระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีรากฐานมาจากโครงสร้างเทมเพลตระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUpช่วยให้คุณและทีมจัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ผ่านมุมมอง 4 ด้าน: สิ่งที่เราชื่นชอบ สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่ผู้คนต้องการ และสิ่งที่พวกเขาเต็มใจจ่าย
ใช้กระดานระดมความคิดเพื่อค้นหาโอกาสในระดับสูง จากนั้นแยกแต่ละแนวคิดออกเป็นเทคนิคดอกบัวเพื่อสำรวจแนวคิดย่อยและมุมมองที่สร้างสรรค์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ขอให้สมาชิกในทีมแชร์ความคิดของพวกเขาบนกระดาษโน้ตที่สามารถปรับแต่งและทำซ้ำได้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
- คลิกและลากโน้ตติดแต่ละอันไปยังหมวดหมู่หรือส่วนที่เหมาะสมบนกระดาน
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้: คลิกที่โน้ตติด, เลือก Convert, เลือก Task, จากนั้นคลิก Convert to Task
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมนวัตกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนการระดมความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางแก้ไขใหม่
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกลยุทธ์การแผนภาพกระบวนการ
11. แม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUpมอบระบบเฉพาะสำหรับทีมวิจัยในการรวบรวมข้อเสนอและประเมินอย่างยุติธรรม จากนั้นจะนำแนวคิดที่แข็งแกร่งที่สุดไปสู่การดำเนินการ เช่นเดียวกับแผนผังโลตัสที่ขยายแนวคิดหนึ่งออกไปเป็นสาขาต่างๆ ตรวจสอบทุกมุมมอง และนำทางทีมไปในทิศทางที่มีแนวโน้มดีที่สุด
ทุกความคิดเริ่มต้นด้วย แบบฟอร์มการป้อนความคิด (ผ่าน ClickUp Forms) ซึ่งพนักงาน, คู่ค้า, หรือแม้กระทั่งนักลงทุนสามารถส่งแนวคิดของตนได้ เมื่อส่งแล้ว ความคิดนั้นจะกลายเป็นงานใน ClickUp พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ค่าใช้จ่าย, นักวิจัย, ผู้ตรวจสอบ, ผลกระทบ, และประเภท นั่นหมายความว่าทุกข้อเสนอแนะจะเข้าสู่กระบวนการพร้อมข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ย้ายไอเดียผ่านสถานะต่างๆ เช่น ไอเดียใหม่, วิจัย, ประเมิน, รอ, อนุมัติ, หรือ ปฏิเสธ
- ใช้ มุมมองบอร์ดสถานะ เพื่อติดตามไอเดียโดยการลากไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมเมื่อสถานะของไอเดียเปลี่ยนแปลง
- สลับไปที่ มุมมองไทม์ไลน์วันเปิดตัว เพื่อดูว่าแต่ละไอเดียที่ได้รับการอนุมัติมีกำหนดเปิดตัวเมื่อใด โดยจัดกลุ่มตามแผนกและแสดงด้วยสีตามระดับผลกระทบ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาที่ต้องการจับแนวคิดใหม่ ๆ และขยายแนวคิดเหล่านั้นก่อนที่จะจัดลำดับความสำคัญ
จากการระดมสมองสู่การลงมือทำด้วย ClickUp
แผนภาพโลตัสเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบความคิด แต่พลังที่แท้จริงของมันเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับงานที่ตามมา แม่แบบที่แยกออกมาเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยให้คุณวางแผนความเป็นไปได้ได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ ลำดับความสำคัญ หรือขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องการ ClickUp
ภายในแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถร่างแผนภาพดอกบัวของคุณใน Mind Maps ร่วมมือกับทีมของคุณใน Whiteboards และจากนั้นให้ ClickUp Brain แนะนำไอเดีย เติมรายละเอียดที่ขาดหาย หรือแม้กระทั่งสร้างภาพประกอบ ทุกสาขาของแผนภาพของคุณสามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานได้ ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ
หากคุณได้ใช้เทมเพลตแผนภาพโลตัสในการจัดระเบียบความคิดของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้แนวคิดเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้
👉ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และดูว่าการระดมความคิดของคุณจะกลายเป็นความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเพียงใด