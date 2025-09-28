บล็อก ClickUp
11 แม่แบบแผนผังดอกบัวฟรีสำหรับการระดมความคิดและการจัดแผนผังแนวคิด

Uma Kelath
28 กันยายน 2568

แผนภาพโลตัสแรกถูกสร้างขึ้นในทศวรรษ1970 โดย ยาสุโอะ มัตสึมูระ ที่ปรึกษาด้านการจัดการชาวญี่ปุ่น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการทำแผนที่ความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์อื่นๆ ในยุคนั้น เขาต้องการออกแบบวิธีการระดมความคิดที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทีมสามารถขยายแนวคิดหลักอย่างเป็นระบบได้ง่ายขึ้น

และนั่นคือความงดงามของแผนภาพดอกบัว เริ่มต้นด้วยแนวคิดเดียวตรงกลาง จากนั้นปล่อยให้มันขยายออกเป็นกลุ่มที่มีความเป็นระเบียบของความเป็นไปได้ สิ่งที่มักเริ่มต้นเป็นเพียงแนวคิดที่คลุมเครือจะกลายเป็นแผนที่ของการเชื่อมโยงที่คุณสามารถติดตามได้อย่างถูกต้อง

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตแผนภาพดอกบัวฟรีจากClickUpและแหล่งอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

อะไรคือแบบแผนของแผนภาพดอกบัว?

แม่แบบแผนภาพโลตัสเป็นเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการจัดระเบียบในรูปแบบภาพ เพื่อจัดโครงสร้างแนวคิด แนวคิด หรือภารกิจต่างๆ ให้ชัดเจนและเป็นลำดับชั้น

มันถูกตั้งชื่อตามความคล้ายคลึงกับดอกบัว โดยมีแนวคิดหลักอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยชั้นของแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกัน

แผนภาพนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยตาราง 3×3 โดยที่เซลล์ตรงกลางคือแนวคิดหลักของคุณ และเซลล์รอบๆ ทั้ง 8 คือแนวคิดย่อย จากนั้นแต่ละแนวคิดย่อยเหล่านั้นสามารถกลายเป็นศูนย์กลางของตาราง 3×3 อีกตารางหนึ่งได้ (อีกดอกบัวหนึ่ง)

ตัวอย่างแผนภาพโลตัส: แม่แบบแผนภาพโลตัส
ผ่านทางEdit.org

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนดอกบัวดี?

ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนความคิด คุณควรรู้ว่าอะไรที่ทำให้แม่แบบแผนผังโลตัสแข็งแกร่งแตกต่างจากแม่แบบที่อ่อนแอ:

  • ง่ายต่อการติดตาม: ช่วยให้สามารถแยกแยะความคิดหลักออกจากกลีบดอกและส่วนขยายได้อย่างง่ายดายด้วยการเว้นวรรคที่เหมาะสม การจัดตำแหน่ง ขอบเขต การเข้ารหัสสี และไอคอน เป็นต้น
  • การขยายโครงสร้าง: ช่วยให้คุณเพิ่มดอกไม้ (ชั้นของความคิดย่อย) ได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้รูปแบบแตกแยก และทำงานได้ดีทั้งการระดมความคิดอย่างง่าย (ดอกบัวเพียงดอกเดียว) หรือการวางแผนอย่างละเอียด (ดอกบัวหลายดอก)
  • พื้นที่สำหรับบันทึก: มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคีย์เวิร์ดหรือภาพร่างขนาดเล็ก และมีขอบสำหรับบันทึกข้อความยาวหรือแท็กกระดาษโน้ต
  • การจัดระเบียบทางสายตา: ช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงและลำดับชั้นได้ง่ายในพริบตา ด้วยเส้นที่สะอาด ความสมมาตร และการกำหนดสีตามต้องการ
  • คำแนะนำในการเริ่มต้น: ช่วยให้ผู้เริ่มต้นจัดระเบียบความคิดโดยไม่ทำให้แผนผังซับซ้อนเกินไปด้วยป้ายกำกับเช่น 'แนวคิดหลัก' หรือ 'ขั้นตอนปฏิบัติ'

👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'brainstorming' มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปถึงทศวรรษ 1940โดยได้รับการบัญญัติขึ้นโดยนักบริหารโฆษณา อเล็กซ์ เอฟ. ออสบอร์นในหนังสือ Applied Imagination (1953) เขาเน้นย้ำกฎเกณฑ์อย่างเช่น 'เน้นปริมาณ' และ 'งดวิจารณ์' เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

แบบแผนแผนภาพโลตัสในมุมมอง

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบแผนผังโลตัสทั้งหมดที่ระบุไว้ในบล็อกนี้:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แม่แบบการระดมสมองดอกบัว (Visual Paradigm)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้นำด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, ผู้ให้ความรู้ตารางโครงสร้างเป็นระเบียบ มีรหัสสี รองรับการขยายหลายชั้นตาราง 3×3, ดอกไม้ที่มีรหัสสี
เทมเพลตแผนผังโลตัส (Conceptboard)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ดำเนินการเวิร์กช็อป, การระดมความคิดทางออนไลน์กระดานขยายได้, ไฟล์ PDF พิมพ์ได้, ร่วมมือได้บอร์ด, พิมพ์ได้ PDF
แม่แบบแผนผังโลตัส (ทีมไวท์บอร์ด)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, การวางแผนสปรินต์ส่วนที่มีรหัสสี, ลากและวาง, แคนวาสไม่จำกัดกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, โน้ตติดผนัง
เทมเพลตแผนภาพโลตัส (Figma)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักวิจัยด้านประสบการณ์ผู้ใช้, นักออกแบบผลิตภัณฑ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ, ปฏิกิริยาด้วยอิโมจิ, การโหวต และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บอร์ด Figma, ตารางโต้ตอบ
เทมเพลตการระดมความคิด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หัวหน้าฝ่ายออกแบบการบันทึกความคิดสู่การปฏิบัติ, ระบบอัตโนมัติ, และฟิลด์ที่กำหนดเองClickUp รายการ, บอร์ด, งาน
เทมเพลตระดมความคิด ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการศึกษา, ผู้วางแผนหลักสูตรแบบฟอร์มสำหรับป้อนแนวคิด,การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW, และความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายClickUp รายการ, แบบฟอร์ม, กระดาน MoSCoW
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ครูบอร์ดที่ปรับแต่งได้, รูปทรง, เอกสารฝังตัว, การเชื่อมโยงงานClickUp Whiteboard, กลุ่มภาพ
แม่แบบแผนผังความคิด ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบ, นักการตลาดสาขาที่แยกตามสี, การสร้างงาน, การวางแผนแบบอิสระแผนผังความคิด, กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังขั้นตอน
เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบกระดานไวท์บอร์ด, สถานะที่กำหนดเอง, งานย่อยแบบซ้อนClickUp Whiteboard, กลุ่มทีม
เทมเพลตการระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมนวัตกรรมโครงสร้างเลนส์สี่ตัว, เทคนิคดอกบัว, การติดตามเป้าหมายบอร์ด, แผนผังดอกบัว, เป้าหมาย
เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนา, ทีมวิจัยแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแนวคิด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองไทม์ไลน์ClickUp รายการ, ไทม์ไลน์, กระดานสถานะ

แม่แบบแผนภาพโลตัส

ClickUp ยังมีเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบที่รวมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ในกระบวนการทำงานเดียว พวกเขาขยายเทคนิคนี้ไปไกลกว่าการวางแผน และเชื่อมต่อโดยตรงกับการดำเนินการ

มาดูเทมเพลตแผนภาพดอกบัวอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ 👇

1. แม่แบบระดมความคิดดอกบัวโดย Visual Paradigm

แม่แบบระดมความคิดดอกบัวโดย Visual Paradigm: แม่แบบแผนผังดอกบัว
ผ่านทางVisual Paradigm

สำหรับทีมที่ต้องการก้าวข้ามแนวคิดผิวเผิน เทมเพลตการระดมสมองแบบดอกบัว จะจัดโครงสร้างตารางเพื่อขยายธีมหลักให้กลายเป็นหลายชั้นของแนวคิดย่อย โดยการบังคับให้เกิดทั้งความกว้างและความลึก จะช่วยให้ค้นพบแนวคิดที่ทีมของคุณอาจมองข้ามไป

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักที่ศูนย์กลาง และเพิ่มบล็อกภายนอกแปดบล็อกสำหรับหัวข้อหลัก
  • เปลี่ยนกิ่งก้านให้เป็นบล็อกย่อยเพิ่มเติม สร้างภาพลักษณ์ 'ดอกไม้บาน' ที่กระตุ้นให้เกิดการสำรวจแนวคิดแต่ละอย่างอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ใช้รูปแบบตารางที่มีรหัสสีเพื่อดูว่าความคิดเชื่อมโยง เติบโต และแยกออกจากกันอย่างไร

เหมาะสำหรับ: ผู้นำกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่กำลังวางแผนฟีเจอร์ใหม่ หรือผู้สอนที่ออกแบบกรอบการเรียนรู้หลายระดับ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในClickUp Mind Maps คุณสามารถสร้างแผนภาพดอกบัวที่มากกว่าการมองเห็น เริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่าเพื่อระดมความคิดอย่างอิสระ หรือเลือกแผนที่ตามงานเพื่อเชื่อมต่อแต่ละสาขาไปยังรายการที่สามารถดำเนินการได้ทันที

ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างแผนผังความคิดที่ดีที่สุด คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน จัดลำดับความสำคัญใหม่ด้วยการลากและวาง และแม้กระทั่งติดตามกระบวนการทำงานย้อนกลับไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้

แผนผังความคิด ClickUp : แม่แบบแผนผังดอกบัว
ระดมความคิด เชื่อมโยงงาน และจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนด้วยแผนผังความคิด ClickUp

2. แม่แบบแผนภาพโลตัสโดย Conceptboard

แม่แบบแผนภาพดอกบัวโดย Conceptboard: แม่แบบแผนภาพดอกบัว
ผ่านทางConceptboard

เทมเพลตแผนผังดอกบัวโดย Conceptboard มอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับการสนทนาในที่ทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น เปิดกระดาน เชิญทีมของคุณ และวางหัวข้อหลักไว้ที่ช่องตรงกลาง จากนั้น วงแหวนแรกจะเต็มไปด้วยแนวคิดเริ่มต้นแปดข้อ แต่ละข้อจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความคิดเพิ่มเติมในวงแหวนถัดไป

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ระบุแนวคิดที่ทับซ้อนกันซึ่งสามารถรวมหรือเชื่อมโยงเพื่อค้นพบแนวคิดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  • ปล่อยให้ความคิดที่ไม่คาดคิดเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ช่วยให้คุณสร้างชุดตัวเลือกที่แตกต่าง 24 ตัวเลือกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับจุดสนใจหลักของคุณ
  • ส่งออกเทมเพลตเป็นไฟล์ PDF และพิมพ์เพื่อตรวจสอบเป็นกลุ่ม

เหมาะสำหรับ: ผู้ดำเนินเวิร์กช็อปที่จัดเซสชันระดมความคิดแบบออนไลน์ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิธีการเขียนความคิดแบบ 6-3-5สามารถสร้างไอเดียได้ถึง 108 ไอเดียในเวลาเพียง 30 นาที! คิดค้นขึ้นในปี 1968 โดย Bernd Rohrbach วิธีการนี้ทำงานโดยให้คน 6 คนเขียนไอเดีย 3 ไอเดียทุก 5 นาที จากนั้นสลับกระดาษกัน สร้างสรรค์ต่อยอดจากความคิดของกันและกันอย่างรวดเร็ว

3. แม่แบบแผนภาพโลตัส โดยทีมไวท์บอร์ด

เทมเพลตแผนภาพโลตัสโดยทีมไวท์บอร์ด: เทมเพลตแผนภาพโลตัส
ผ่านทางทีมไวท์บอร์ด

เทมเพลตแผนผังดอกบัวโดยทีมไวท์บอร์ด เปลี่ยนแนวคิดเดียวให้กลายเป็นเครือข่ายแห่งโอกาส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ เริ่มต้นด้วยการเขียนหัวข้อหลักของคุณลงในช่องตรงกลาง บล็อกที่อยู่รอบๆ จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นไอเดียในรอบแรก จากนั้นแต่ละไอเดียสามารถขยายออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกระดานเต็มไปด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • กำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับส่วนต่างๆ ของกระดานของคุณเพื่อแยกกลุ่มความคิดออกจากกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเชื่อมโยงเมื่อแผนภาพของคุณขยายใหญ่ขึ้น
  • เพิ่ม, ย้าย, หรือรวมโน้ตติดไว้ได้ตามต้องการเพื่อรักษาการไหลของความคิดของคุณ และใช้พื้นที่บนผืนผ้าใบไม่จำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกจำกัดโดยพื้นที่
  • ใช้เครื่องมือของบอร์ดเพื่อจัดการข้อมูลซ้ำ, เน้นแนวคิดที่โดดเด่น, และวางแผนขั้นตอนต่อไปที่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน

เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ต้องการจัดการประชุมระดมสมองวางแผนระยะสั้นอย่างรวดเร็วกับทีมที่ทำงานแบบกระจาย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อแผนภาพถึงขั้นตอนที่ต้องการความคิดเห็นหรือข้อมูลจากกลุ่ม ให้ย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันมากขึ้น เช่นClickUp Whiteboards Whiteboards เป็นเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดที่ช่วยให้คุณรวมรูปร่าง โน้ตติดผนัง เส้นเชื่อมต่อ และงานที่ฝังไว้บนผืนผ้าใบเดียวกันได้

ClickUp Whiteboards: แม่แบบแผนผังโลตัส
ร่วมมือ, สร้างภาพ, และฝังงานในแผนภาพ Lotus ด้วย ClickUp Whiteboards

4. แม่แบบแผนผังโลตัสโดย Figma

เทมเพลตแผนภาพดอกบัวโดย Figma: เทมเพลตแผนภาพดอกบัว
ผ่านทางFigma

เทมเพลตแผนภาพโลตัส (Figma (FigJam)) ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการให้การระดมความคิดของพวกเขาเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับงานออกแบบของพวกเขา การจัดวางแบบโต้ตอบทำให้การร่วมมือกันในเวลาจริงเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่โครงสร้างทางภาพช่วยให้ความคิดถูกจัดระเบียบโดยไม่จำกัดการไหลของความคิดสร้างสรรค์

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การสร้างแนวคิดแบรนด์, หรือการวางแผนแคมเปญ.

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • รักษาการมีส่วนร่วมให้สูงด้วยฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ การโหวต และการแชทด้วยเคอร์เซอร์
  • ช่วยให้ทีมจัดเรียง, จัดกลุ่ม, และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียในเวลาจริง
  • ติดแท็กกลุ่ม, ทำโพลอย่างรวดเร็วเพื่อโหวตเรื่องสำคัญ, และทิ้งงานติดตามผลลงในบอร์ดการออกแบบหรือโครงการของพวกเขาโดยตรง

เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการออกแบบสปรินท์ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการระดมความคิด

5. แม่แบบระดมความคิด ClickUp

จัดระเบียบและปรับปรุงแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตระดมความคิดของ ClickUp
จัดระเบียบและปรับปรุงแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตระดมความคิดของ ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิด ClickUpนำเสนอรูปแบบการคิดแบบดอกบัวมาใช้ในทางปฏิบัติ ไอเดียของคุณเริ่มต้นที่ ขั้นตอน Braindump จากนั้นแยกออกเป็น การระดมความคิด ผ่าน การสรุป และสิ้นสุดที่ การดำเนินการ ซึ่งสะท้อนถึงวิธีที่แผนภาพดอกบัวผลักดันความคิดออกจากแนวคิดหลักเพียงหนึ่งเดียวไปสู่หลายชั้นของการปรับปรุงให้ละเอียดขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดเจ้าของ, ความเร่งด่วน, และกำหนดเวลาส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกความคิดถูกจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องและง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเน้นไอเดียที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นโซลูชันที่ชนะโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำจำกัดความของปัญหา ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังกำหนดแผนงานฟีเจอร์ หรือผู้นำด้านการออกแบบที่จัดเซสชันระดมความคิดข้ามทีม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บางครั้งแผนภาพอาจเริ่มต้นได้ยาก หรือหยุดชะงักเมื่อคุณเติมไอเดียที่ชัดเจนลงไปหมดแล้ว ในช่วงเวลาเช่นนี้ เพียงแค่หันไปใช้ClickUp Brain พันธมิตร AI ของคุณภายใน ClickUp

หากคุณกำลังจ้องมองที่กลุ่มที่ว่างเปล่า อาจบ่งบอกถึงทิศทางใหม่ ๆ

ClickUp Brain : แม่แบบแผนภาพโลตัส
รับกิ่งและกลีบดอกไม้แนวคิดใหม่สำหรับแผนผังดอกบัวของคุณด้วย ClickUp Brain

6. แม่แบบระดมความคิด ClickUp

เทมเพลตระดมความคิด ClickUp
สร้างและขยายหน่วยการศึกษาด้วยเทมเพลตระดมความคิดของ ClickUp

สำหรับนักการศึกษาที่กำลังวางแผนหน่วยการเรียนหรือจัดโครงสร้างหลักสูตรใหม่เทมเพลตระดมความคิด ClickUpจะเปลี่ยนธีมเดียวให้กลายเป็นสาขาที่จัดระเบียบ เริ่มต้นด้วยจุดโฟกัสเดียว เช่น พลังงานหมุนเวียน เชิญชวนให้เสนอแนวคิดและรายละเอียดผ่านClickUp Forms และดูการส่งแต่ละรายการลงใน รายการหลักของแนวคิด ที่มีช่องสำหรับพื้นที่เนื้อหา ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

จากนั้น แนวคิดต่าง ๆ จะกระจายออกไปภายในแพลตฟอร์มระดมความคิดของเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถจัดกลุ่มแนวคิดเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ เช่น โมดูล โครงการ หรือการประเมินผล และจัดเรียงด้วย ขั้นตอน MoSCoW: ต้องมี (Must Have), ควรมี (Should Have), อาจมี (Could Have) และสำหรับพิจารณา (For Review)

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ใช้โน้ตติดหน้าจอแบบลากและวางเพื่อป้อนแนวคิด, แนวคิด, ข้อเสนอแนะ, หรือแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
  • จัดกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้การเข้ารหัสสีหรือการจัดวางในพื้นที่เพื่อระบุธีมและรูปแบบ
  • สำหรับแต่ละแนวคิดที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ให้พัฒนาแผนปฏิบัติการโดยละเอียดที่ระบุขั้นตอน ทรัพยากร ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา

เหมาะสำหรับ: ครูที่ออกแบบแผนการสอนหลายสัปดาห์ หรือผู้ประสานงานหลักสูตรที่จัดโครงสร้างวิชาหลักเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ละเอียด

📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI เป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณ ต้องมีกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที

และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

7. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดของ ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพและจัดระเบียบแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับระดมความคิดของ ClickUp

การระดมความคิดมักเริ่มต้นด้วยการหลั่งไหลของความคิด แต่หากปราศจากโครงสร้าง ความคิดเหล่านั้นอาจจางหายไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดระดมความคิดของ ClickUpรวบรวมความคิดเหล่านั้นไว้ในกระดานที่ปรับแต่งได้อย่างสูง คล้ายกับแผนผังดอกบัว เพื่อช่วยครูและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ

คุณเริ่มต้นด้วยหัวข้อหลัก จากนั้นขยายออกไปเป็นหมวดหมู่ (กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคล) เพื่อให้เกิดกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการติดตามและต่อยอด

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ใช้ มุมมองแผนภาพการคิดสร้างสรรค์ เพื่อระดมความคิดและมองเห็นภาพของวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
  • วางรูปร่างเพื่อกำหนดกรอบหัวข้อ วาดลูกศรเพื่อเชื่อมโยงความคิดที่เกี่ยวข้อง แทรกเอกสารเพื่ออ้างอิง หรือแม้แต่เชื่อมโยงแนวคิดไปยังงานใน ClickUp ได้โดยตรง
  • จับคู่สมาชิกทีมด้วยฟีเจอร์"มอบหมายความคิดเห็น" และเพิ่มข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผลกระทบและความสำคัญ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่นำการออกแบบสปรินท์ หรือครูที่นำการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือกันเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อน

💡 โบนัส: ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการระดมความคิดของคุณด้วยเทมเพลต Lotus โดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะที่มีอยู่:

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ เอกสารอ้างอิง และบันทึกการระดมความคิดที่ผ่านมาได้ในไม่กี่วินาที
  • ใช้พูดเป็นข้อความเพื่อถ่ายทอดความคิดของคุณ, บันทึกการระดมความคิด, หรือควบคุมการทำงานของคุณ—โดยไม่ต้องใช้มือเลย, ทุกที่ที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท

ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปเดสก์ท็อป AI สำหรับการทำงานที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างแท้จริง ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนและรวบรวมการระดมความคิด การจัดการไอเดีย และเทมเพลตต่างๆ ไว้ในที่เดียว

8. แม่แบบแผนผังความคิด ClickUp

แม่แบบแผนผังความคิด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แผนที่และเชื่อมโยงแนวคิดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทมเพลตแผนผังความคิด ClickUp

เทมเพลตแผนผังความคิด ClickUpมอบวิธีชัดเจนในการจับประเด็นหลักและขยายความคิดที่เชื่อมโยงกันออกไป หลอดไฟตรงกลางทำหน้าที่เป็นแกนหลักของหัวข้อสำคัญ จากนั้นกิ่งก้านที่แบ่งสีอย่างชัดเจนจะกระจายออกไปเป็นแนวคิดย่อยและข้อมูลเพิ่มเติม แต่ละกิ่งสามารถขยาย ย่อ หรือจัดเรียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนผังได้ตามความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • สร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงบนบอร์ดและเชื่อมโยงกับไอเดีย
  • ร่างด้วยเครื่องมือปากกาสำหรับบันทึกอย่างรวดเร็ว วางโน้ตแบบติดได้เพื่อจับความคิดเห็น เพิ่มบล็อกข้อความเพื่อความชัดเจน หรืออัปโหลดรูปภาพที่สนับสนุนการระดมความคิดของคุณ
  • เปลี่ยนไปมาระหว่างการระดมความคิดแบบอิสระและการวางแผนที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย แผนผังงาน หรือไทม์ไลน์ที่สร้างควบคู่ไปกับแผนผังของคุณ

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและนักการตลาดที่ต้องการจัดระเบียบแนวคิดแคมเปญหรือทิศทางความคิดสร้างสรรค์

📘 อ่านเพิ่มเติม: กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงช่วยเสริมศักยภาพเอเจนซี่สร้างสรรค์ได้อย่างไร

9. แม่แบบระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp

เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพและจัดกลุ่มข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยเทมเพลตระดมสมอง ClickUp Squad

เทมเพลตการระดมสมองของClickUp Squadถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้นำทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือในการรวมทีม เข้าใจวัตถุประสงค์ ชัดเจนในเป้าหมาย และเข้าใจแรงจูงใจของสมาชิก เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งใน 9 หัวข้อการหารือหลักต่อไปนี้:

  1. ฉันทามติของทีม: วิธีการที่ทีมทำงานร่วมกัน
  2. สุขภาพทีม: ความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล
  3. ทีมจังหวะ: ปรับปรุงพลวัตของทีม
  4. การสื่อสารในทีม: วิธีการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลสำคัญ
  5. การประชุมทีม: ตารางการประชุม, สถานที่, และผู้เข้าร่วม
  6. กระบวนการทำงานเป็นทีม: ปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  7. การตัดสินใจของทีม: วิธีการตัดสินใจ
  8. บทบาทของทีม: ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
  9. ทรัพยากรของทีม: เครื่องมือและทรัพยากรที่ทีมจะใช้

เลือกหัวข้อหนึ่งเพื่อเริ่มต้น หรือจะผ่านหัวข้อทั้งหมดทีละหัวข้อก็ได้ สำหรับแต่ละหัวข้อ ให้สมาชิกในทีมหยิบกระดาษโน้ต บันทึกความคิดของพวกเขา และวางไว้บนกระดานหัวข้อ กิจกรรมนี้สามารถช่วยเปิดเผยมุมมองที่หลากหลายและส่งเสริมการสนทนาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างมาก

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและเพิ่มลงในเครื่องมือไวท์บอร์ดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการระดมความคิดแบบโต้ตอบ
  • เลือกแนวคิดที่มีแนวโน้มดีที่สุดเพื่อดำเนินการต่อ โดยผสมผสานหรือปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น
  • มอบหมายงานตามแนวคิดที่เลือกไว้ พร้อมกำหนดเส้นตายและความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการ

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ, และกลุ่มข้ามสายงานที่ต้องการพื้นที่กลางเพื่อระดมความคิดอย่างอิสระ

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบไวท์บอร์ดฟรีสำหรับแชร์บน Zoom & ClickUp

10. แม่แบบระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบความคิด, ซิงค์ความคิดสร้างสรรค์ของทีม, และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการด้วยเทมเพลตการระดมความคิดทางธุรกิจของ ClickUp

ความคิดที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีรากฐานมาจากโครงสร้างเทมเพลตระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUpช่วยให้คุณและทีมจัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ผ่านมุมมอง 4 ด้าน: สิ่งที่เราชื่นชอบ สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่ผู้คนต้องการ และสิ่งที่พวกเขาเต็มใจจ่าย

ใช้กระดานระดมความคิดเพื่อค้นหาโอกาสในระดับสูง จากนั้นแยกแต่ละแนวคิดออกเป็นเทคนิคดอกบัวเพื่อสำรวจแนวคิดย่อยและมุมมองที่สร้างสรรค์

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ขอให้สมาชิกในทีมแชร์ความคิดของพวกเขาบนกระดาษโน้ตที่สามารถปรับแต่งและทำซ้ำได้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
  • คลิกและลากโน้ตติดแต่ละอันไปยังหมวดหมู่หรือส่วนที่เหมาะสมบนกระดาน
  • เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้: คลิกที่โน้ตติด, เลือก Convert, เลือก Task, จากนั้นคลิก Convert to Task

เหมาะสำหรับ: ทีมนวัตกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนการระดมความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางแก้ไขใหม่

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกลยุทธ์การแผนภาพกระบวนการ

11. แม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวบรวม ประเมิน และปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUpมอบระบบเฉพาะสำหรับทีมวิจัยในการรวบรวมข้อเสนอและประเมินอย่างยุติธรรม จากนั้นจะนำแนวคิดที่แข็งแกร่งที่สุดไปสู่การดำเนินการ เช่นเดียวกับแผนผังโลตัสที่ขยายแนวคิดหนึ่งออกไปเป็นสาขาต่างๆ ตรวจสอบทุกมุมมอง และนำทางทีมไปในทิศทางที่มีแนวโน้มดีที่สุด

ทุกความคิดเริ่มต้นด้วย แบบฟอร์มการป้อนความคิด (ผ่าน ClickUp Forms) ซึ่งพนักงาน, คู่ค้า, หรือแม้กระทั่งนักลงทุนสามารถส่งแนวคิดของตนได้ เมื่อส่งแล้ว ความคิดนั้นจะกลายเป็นงานใน ClickUp พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ค่าใช้จ่าย, นักวิจัย, ผู้ตรวจสอบ, ผลกระทบ, และประเภท นั่นหมายความว่าทุกข้อเสนอแนะจะเข้าสู่กระบวนการพร้อมข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ย้ายไอเดียผ่านสถานะต่างๆ เช่น ไอเดียใหม่, วิจัย, ประเมิน, รอ, อนุมัติ, หรือ ปฏิเสธ
  • ใช้ มุมมองบอร์ดสถานะ เพื่อติดตามไอเดียโดยการลากไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมเมื่อสถานะของไอเดียเปลี่ยนแปลง
  • สลับไปที่ มุมมองไทม์ไลน์วันเปิดตัว เพื่อดูว่าแต่ละไอเดียที่ได้รับการอนุมัติมีกำหนดเปิดตัวเมื่อใด โดยจัดกลุ่มตามแผนกและแสดงด้วยสีตามระดับผลกระทบ

เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาที่ต้องการจับแนวคิดใหม่ ๆ และขยายแนวคิดเหล่านั้นก่อนที่จะจัดลำดับความสำคัญ

จากการระดมสมองสู่การลงมือทำด้วย ClickUp

แผนภาพโลตัสเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบความคิด แต่พลังที่แท้จริงของมันเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับงานที่ตามมา แม่แบบที่แยกออกมาเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยให้คุณวางแผนความเป็นไปได้ได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ ลำดับความสำคัญ หรือขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องการ ClickUp

ภายในแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถร่างแผนภาพดอกบัวของคุณใน Mind Maps ร่วมมือกับทีมของคุณใน Whiteboards และจากนั้นให้ ClickUp Brain แนะนำไอเดีย เติมรายละเอียดที่ขาดหาย หรือแม้กระทั่งสร้างภาพประกอบ ทุกสาขาของแผนภาพของคุณสามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานได้ ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ

หากคุณได้ใช้เทมเพลตแผนภาพโลตัสในการจัดระเบียบความคิดของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้แนวคิดเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้

👉ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และดูว่าการระดมความคิดของคุณจะกลายเป็นความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเพียงใด